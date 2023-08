สมัคร MAXBET กลายเป็นการผสานรวมล่าสุด

สมัคร MAXBET ParlayBayย้ำว่ากลุ่ม “ตื่นเต้นยิ่งกว่าที่เคยสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” หลังจากกลายเป็นบริษัทล่าสุดที่ลงทะเบียนกับTequity Ventures

การทำงานร่วมกับผู้ก่อตั้ง บริษัทสตาร์ทอัพ บริษัทขยายขนาด และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในภาคส่วนเกมมิ่ง Tequity Ventures นำเสนอโมดูลซอฟต์แวร์ที่หลากหลายให้กับลูกค้าที่สามารถเลือกได้เองเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการเฉพาะ

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ ParlayBay ในความร่วมมือที่ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเหมาะสมสำหรับนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงในด้านการนำเสนอประสบการณ์ผู้ใช้ที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์” Krzysztof Opałka ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของParlayBayอธิบาย Tequity Ventures.

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ช่วยให้ Patrick และทีมงานที่นั่นสามารถนำเสนอเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นต่อไปด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น”

ParlayBay ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในมอลตาและมีสำนักงานในสวีเดนและโปแลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงการรวมกิจการเพื่อผลักดันความทะเยอทะยานในการสร้างประสบการณ์การเดิมพันกีฬาที่ยกระดับผ่านเกมการเดิมพันด้วยเงินจริงที่เป็นนวัตกรรมใหม่

Patrick Nordwallซีอีโอของ ParlayBay กล่าวเสริมว่า: “ในฐานะบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีพันธกิจในการแนะนำการพนันกีฬาในการออกแบบเกม การมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันก็ปรับเวลาเข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่อวิวัฒนาการของเรา

“แพลตฟอร์ม Tequity ช่วยให้เราทำเช่นนั้นได้ และเรารู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าที่เคยสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

ParlayBay กลายเป็นลูกค้ารายล่าสุดที่ใช้ แพลตฟอร์ม Tequityต่อจากข้อตกลงล่าสุดกับAvatarUXและ BeyondPlay โซลูชัน Tequity ยังรวมเข้ากับ AzureTech, Finnplay , Hub88, Pomadorro, OwlIn, SoftSwiss และ Solid Gaming อีก ด้วย

การกระจายสองรายการสามารถปรากฏบนวงล้อที่หนึ่ง สาม และห้า หนึ่งคือสัญลักษณ์ข้อความหมุนฟรีที่แสดงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ การได้สามสิ่งนี้ในการหมุนครั้งเดียวจะทำให้เกิดฟีเจอร์ฟรีสปิน

การกระจายอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงนักโทษซึ่งจะเรียกใช้โหมดเกมระงับและชนะหากสามหรือมากกว่าลงบนวงล้อพร้อมกัน

ด้วยฟีเจอร์ฟรีสปิน แปดสปินจะมอบให้กับผู้เล่นในขั้นต้น ในขณะที่ไวด์ใดๆ ที่อยู่บนวงล้อจะยังคงเหนียวอยู่ในตำแหน่งของมันตลอดระยะเวลาของการหมุนฟรี

ในระหว่างโหมดเกม Hold และ Win เฉพาะเหรียญทองคำเอกพจน์เท่านั้นที่สามารถลงจอดบนวงล้อได้ เหรียญเหล่านี้จะแสดงถึงมูลค่าเงินระหว่าง x1 ถึง x100 ของเงินเดิมพันของผู้เล่น

ผู้เล่นจะได้รับสปินสามครั้งเพื่อประมูลเหรียญที่มีมูลค่าสูงบนวงล้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การลงสัญลักษณ์เหรียญทองใด ๆ จะทำให้จำนวนการหมุนถูกรีเซ็ตเป็นสาม

เมื่อเล่นสปินหมดแล้ว มูลค่าของเหรียญทั้งหมดบนวงล้อจะถูกรวมเข้าด้วยกันและมอบให้กับผู้เล่น เกมจะจบลงโดยอัตโนมัติหากช่องว่างทั้ง 15 บนกระดานเต็มไปด้วยเหรียญทอง

Light & Wonderได้สนับสนุนผลลัพธ์ของ แพลตฟอร์มการรวม OpenGamingผ่านการเพิ่ม “พิเศษ” ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้เล่นหลายคนและผู้ให้บริการเกมPlayJeux Studios

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมีฐานอยู่ที่เมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก และมีความทะเยอทะยานในการสร้าง “แพลตฟอร์มการเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคนชั้นนำของอุตสาหกรรม” จะนำชุดเกมที่ได้รับการคัดสรรไปใช้กับกลุ่มที่รีแบรนด์ใหม่

“PlayJeux กำลังนำเทคโนโลยีเกมแบบผู้เล่นหลายคนยุคหน้ามาสู่ตลาด โดยเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติที่อยู่ระหว่างคาสิโนสดและเกมบนโต๊ะแบบผู้เล่นคนเดียว” Sovanna Phanซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง PlayJeux อธิบาย

“ระบบผู้เล่นหลายคนของ PlayJeux ช่วยให้ผู้เล่นหลายคนสามารถเล่น แชท และแบ่งปันประสบการณ์คาสิโนที่แท้จริงในเกมแบบโต้ตอบเดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อตหรือเกมบนโต๊ะ

“โดยการเพิ่มแจ็คพอต การเดิมพันข้างเคียง และคุณสมบัติการเล่นเกม เรามีเป้าหมายที่จะกำหนดนิยามใหม่ของความเพลิดเพลินของผู้เล่นเกม”

เกม PlayJeux เกมแรกที่เปิดให้เล่นบน OpenGaming ในตอนแรกคือ Roulette Wheel of Thunder, Blackjack Royal Poker และ Blackjack Royal Pairs โดยมีเนื้อหาแบบผู้เล่นหลายคนที่จะตามมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Tony Plaskowผู้ร่วมก่อตั้ง PlayJeux แสดงความคิดเห็นว่า “PlayJeux ให้ความสำคัญกับเกมและเทคโนโลยีของเราทั่วโลก ดังนั้น Light and Wonder ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเกมอินเทอร์แอคทีฟที่กว้างขวางที่สุด จึงเป็นพันธมิตรโดยธรรมชาติ

“เรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมอบความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่นและประสบการณ์การเล่นเกมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สมจริงยิ่งกว่าข้อเสนอที่มีอยู่ในปัจจุบัน”

สิ่งนี้กลายเป็นส่วนเสริมล่าสุดของระบบนิเวศ OpenGaming ที่นำเสนอเกมมากกว่า 3,500 เกมจากเครือข่ายทั่วโลกของสตูดิโอเกมภายในองค์กรและบุคคลที่สาม

Steve Mayesผู้อำนวยการฝ่าย Digital Partnerships ของLight & Wonderกล่าวเสริมว่า: “ทีมงาน PlayJeux ได้รวบรวมเอาประสบการณ์ผู้เล่นหลายคนที่แปลกใหม่ด้วยโซลูชันแพลตฟอร์ม และเราตั้งตารอที่จะเปิดตัวเกมในตลาดทั่วโลก

“ภารกิจของเราในฐานะบริษัทคือการนำโลกแห่งการเล่นใหม่ๆ มาสู่ลูกค้าของเรา และโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ PlayJeux ก็เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายนั้นอย่างสมบูรณ์แบบ เราหวังว่าจะเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานและเกิดผล”

ในแต่ละสัปดาห์CasinoBeatsจะแจกแจงตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดของอุตสาหกรรม การอัปเดตประสิทธิภาพในเดนมาร์กและสวีเดน, การยอมรับสหราชอาณาจักรอีกครั้งโดย ECA, ความเหมาะสมของใบอนุญาตคาสิโนในควีนส์แลนด์, ตะปูอีกอันในโลงศพการพนันกีฬาของแคลิฟอร์เนีย และวันที่ 31 ตุลาคม 2022, กำหนดเวลาในออนแทรีโอ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในบทสรุปล่าสุดของการเลือกของ พาดหัวข่าวของสัปดาห์ที่ผ่านมา

2

Star Entertainment Groupถูกพบว่าไม่เหมาะสมที่จะถือใบอนุญาตคาสิโนในควีนส์แลนด์ซึ่งกลุ่มดำเนินการอสังหาริมทรัพย์สองแห่ง ในการพัฒนาที่สะท้อนสิ่งเหล่านั้นที่พบอยู่แล้วทางตอนใต้ในนิวเซาท์เวลส์

แชนนอน เฟนติแมนอัยการ สูงสุดและรัฐมนตรีรัฐควีนส์แลนด์แสดงความเห็นหลังจากศึกษาผลการวิจัยของรายงานที่ดำเนินการโดย โรเบิร์ต กอตเตอร์สันอดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

Fentiman ตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบประเด็นต่างๆ ในวงกว้าง และเน้นถึง “ความล้มเหลวและข้อกังวลที่สำคัญ” The Star จะได้รับโอกาสในการตอบสนองต่อข้อค้นพบผ่านกระบวนการแสดงสาเหตุ

Gotterson พบว่าธุรกิจของบริษัทซึ่งมีเครือข่ายรวมถึงคาสิโนในบริสเบนและโกลด์โคสต์ โดยใบอนุญาตของอดีตจะถูกโอนไปยังการพัฒนาเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์เมื่อเสร็จสิ้นในปีหน้า ดำเนินการ “ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน พ.ศ. 2525”

31

คณะกรรมาธิการด้านแอลกอฮอล์และการเล่นเกมแห่งออนแทรีโอได้กำหนดเส้นตายในวันที่ 31 ตุลาคม 2022 สำหรับผู้ประกอบการและซัพพลายเออร์ในการยุติกิจกรรมในตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสิทธิ์ในการจดทะเบียน

AGCO เริ่มรับคำขอจดทะเบียนในเดือนกันยายน 2021 ก่อนการเปิดตัวสู่ตลาดในวันที่ 4 เมษายน 2022 โดยผู้มีอำนาจยืนยันอีกครั้งถึงวัตถุประสงค์ในการย้ายภูมิภาค “อย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุด” ไปยังพื้นที่ที่มีการควบคุม

AGCO กำลังมองหาที่จะยุติช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์เกม igaming ที่ไม่ได้รับการควบคุม และยืนยันว่าได้ “ให้เวลาพอสมควร” เพื่อเข้าร่วมพื้นที่ที่มีการควบคุม

เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ได้รับผลกระทบและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม “มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติตาม” จึงได้มีการกำหนดวันที่สำหรับหน่วยงานเหล่านี้เพื่อยุติกิจกรรมทั้งหมดในตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุม

26 & 27

ข้อมูลการสำรวจจากBerkeley Institute of Governmental Studiesดูเหมือนจะเป็นตัวตอกตะปูที่มีศักยภาพล่าสุดในโลงศพของทั้งข้อเสนอของรัฐแคลิฟอร์เนีย 26 ​​และ 27

การสำรวจล่าสุดของ Berkeley IGS ของชาวแคลิฟอร์เนียที่พิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนพบว่าแต่ละข้อเสนอนั้น “ตามหลังด้วยระยะขอบที่สำคัญ” หกสัปดาห์ก่อนที่ประชาชนจะกล่าวคำสุดท้าย

ด้วยการใช้จ่ายเกิน 500 ล้านดอลลาร์ในทั้งสองมาตรการ การสำรวจพบว่าข้อเสนอ 27 ซึ่งจะอนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาออนไลน์และมือถือนอกพื้นที่ของชนเผ่า กำลังเผชิญกับเสียงส่วนใหญ่ 53 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 27 เปอร์เซ็นต์สำหรับ

แม้จะตามหลังด้วยระยะขอบที่แคบกว่า แต่ข้อเสนอ 26 ซึ่งอนุญาตให้เล่นรูเล็ต เกมลูกเต๋า และการพนันกีฬาในพื้นที่ของชนเผ่า ยังคงเห็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้อยละ 42 ต่อแถวไม่ลงคะแนนเสียงต่อร้อยละ 31 ที่สนับสนุนข้อเสนอนี้

1.6

“มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภารกิจประสบความสำเร็จ” Anders Dorphผู้อำนวยการหน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์ก กล่าว หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการทบทวนตลาดสิบปีของระบบนิเวศการพนันออนไลน์ของประเทศ

ในปี 2012 การเดิมพันกีฬาออนไลน์และเกมเปลี่ยนจากการผูกขาดโดยรัฐไปสู่การเปิดเสรี โดย DGA ระบุว่าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่การใช้จ่ายด้านการพนันเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นเท่านั้น แต่ยังได้ย้ายไปยังเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

จากปี 2012 ถึงปี 2021 การใช้จ่ายด้านการพนันที่คาสิโนออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก DKK 1.6 พันล้าน (187.89 ล้านปอนด์) เป็น DK 3.3 พันล้าน (387.53 ล้านปอนด์) โดยค่าใช้จ่ายของผู้เล่นในการเดิมพันเพิ่มขึ้น 53 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดียวกันที่เห็นการบันทึกเครื่องเกมจริง ลดลง 59 เปอร์เซ็นต์

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดการพนันทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก DKK 9 พันล้าน (1.05 พันล้านปอนด์) เป็น DKK 10.3 พันล้าน (1.2 พันล้านปอนด์) ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้น 14.4 เปอร์เซ็นต์

10,000

ปาฟใช้ขีดจำกัดการสูญเสียบังคับที่ต่ำกว่าสำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปีในการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดที่ทำโดยบริษัทเกมในโอลันด์เพื่อเสริมสร้างโปรโตคอลการพนันที่มีความรับผิดชอบ

ขีดจำกัดการสูญเสียนี้ถูกกำหนดไว้ที่ €20,000 ต่อปีสำหรับลูกค้าทุกราย แต่ตอนนี้ได้ลดลงเหลือ €10,000 และใช้ได้กับลูกค้าทั่วทั้งไซต์เกมทั้งหมดของกลุ่ม ซึ่งรวมถึงหมวดหมู่เกมทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น

นี่เป็นข้อบังคับ โดยสูงสุดไม่สามารถยกระดับให้สูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตั้งข้อสังเกตว่าผู้เล่นสามารถตั้งค่า “ง่ายและรวดเร็ว” ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนโดยผู้เล่น

4,400

Spelinspektionen _ได้ทำการสำรวจชาวสวีเดน 4,400 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมการพนันออนไลน์ของพวกเขา ซึ่งเน้นไปที่ความถี่ที่คนชาติเล่นบนเว็บไซต์เกมออนไลน์ใด ๆ ที่คุณสามารถชนะเงิน

สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าเกือบหนึ่งในสามของการเดิมพันไตรมาสละครั้ง โดยหนึ่งในสี่ (26 เปอร์เซ็นต์) ทำเช่นนั้นเดือนละครั้งหรือบ่อยกว่านั้น และ 25 เปอร์เซ็นต์ใช้ช่องว่างในแต่ละสัปดาห์

มีรายงานว่าเหตุผลหลักในการเลือกนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตคือความปลอดภัย ความมั่นคง และการควบคุม (ร้อยละ 55) รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ทางการที่มองว่าร้ายแรง (ร้อยละ 53) รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาถูกควบคุมโดยทางการสวีเดน (ร้อยละ 40) ร้อยละ).

อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่สำคัญที่สุดสำหรับการเล่นบนเว็บไซต์ที่ไม่มีใบอนุญาตคือข้อเสนอโบนัส (32 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือการถูกบล็อกบน Spelpaus (26 เปอร์เซ็นต์) และอัตราต่อรองและโอกาสในการชนะที่เพิ่มขึ้น (25 เปอร์เซ็นต์)

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77) กล่าวว่าพวกเขาจะงดเล่นบนเว็บไซต์หากพวกเขารู้ว่าเว็บไซต์นั้นไม่มีใบอนุญาตเล่นเกมของสวีเดน

76

American Gaming Associationตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาทำให้อุตสาหกรรมอยู่ในตำแหน่งที่ดีแม้จะมีความไม่แน่นอนในอนาคต โดยซีอีโอด้านเกมกล่าวว่าเป็นบวกเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน

นำเสนอมุมมองสำหรับถนนที่อยู่ข้างหน้า โดยความร่วมมือกับFitch RatingsและจัดทำโดยOxford Economicsซีอีโอสามในสี่ที่ทำแบบสำรวจ (ร้อยละ 76) คาดว่าการเติบโตของค่าจ้างและสวัสดิการจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสามถึงหกเดือนข้างหน้า .

การสำรวจซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2564 มีผู้บริหารทั้งหมด 26 คนตอบรับ โดยมีข้อบ่งชี้ว่าสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 68) หรือน่าพอใจ (ร้อยละ 28) โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92) คาดหวัง เพื่อดำเนินการต่อหรือปรับปรุงในช่วงเวลาดังกล่าว

มากกว่าหนึ่งในสาม (ร้อยละ 38) ระบุว่าพวกเขาคาดหวังว่าสภาพการณ์ในอนาคตจะดีขึ้น เทียบกับเพียงร้อยละ 8 ที่คิดว่าจะแย่ลง

แม้จะมีผลเชิงบวกอย่างกว้างขวาง สองในสาม (65 เปอร์เซ็นต์) ของ CEO ตอบว่าปัญหาห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจัยจำกัดการดำเนินงาน

2563

ผู้ให้บริการคาสิโนในสหราชอาณาจักรตอนนี้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของEuropean Casino Associationหลังจากที่กลุ่มยกย่องการกลับมาหลังจากออกจากประเทศในปี 2020

ประกาศในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ ECA ล่าสุดซึ่งจัดขึ้นโดยสมาชิกในโอกาสของฟอรัมอุตสาหกรรมคาสิโนที่ Casino Baden ในออสเตรีย การแนะนำผู้ให้บริการคาสิโนแปดรายจากสหราชอาณาจักรได้รับการอนุมัติ ซึ่งรวมถึง: Aspers Group , Crown Aspinalls , Genting Casinos UK , คาสิโน Hippodrome , Les Ambassadeurs , Mayfair Casino , Rank GroupและMetropolitan Gaming

เมื่อเร็ว ๆ นี้และตอนนี้มีการพูดถึงกันมาก การพิจารณาคดีของ Twitch ส่งคลื่นกระแทกไปทั่วอุตสาหกรรม เนื่องจากหลาย ๆ คนเจาะลึกรายละเอียดปลีกย่อยของการประกาศในเดือนกันยายนและความหมายที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ คำชี้แจง ของ Twitchเกี่ยวกับกฎใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 18 ตุลาคม ซึ่งจะเห็นว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออกคำสั่งแบนเนื้อหาจากเว็บไซต์ที่ให้บริการสล็อต รูเล็ต หรือเกมลูกเต๋าที่ไม่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่ “ให้การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเพียงพอ”

ในการตรวจสอบครั้งล่าสุดของ CasinoBeats มีสามตอนพิเศษที่มีMichael Pedersenประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของLivespins , Harry Proudleyผู้ประสานงานด้านการตลาดของเครือข่าย 1X2 , Tom Galanisกรรมการผู้จัดการของFirst Look GamesและDarrenสตรีมเมอร์ที่Stop and Stepดู จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ความสัมพันธ์ระหว่างคาสิโนออนไลน์และสตรีมเมอร์จะดำเนินต่อไปจากที่นี่และอื่นๆ อีกมากมาย

CasinoBeats : การตัดสินใจของ Twitch ในการแบนคาสิโนออนไลน์จากแพลตฟอร์มของ Twitch จะมีผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรม

Michael Pedersen ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Livespins

Michael Pedersen : คำตอบสั้นๆ คือยังเร็วเกินไปที่จะพูด ยังคงมีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงสำหรับทั้งคาสิโนที่มีการควบคุมและผู้ที่ดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่มีการควบคุม สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการตัดสินใจจะส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน

มีตลาดที่ชัดเจนสำหรับการสตรีมสล็อต ในปี 2021 แฟน ๆ ทั่วโลกรับชมการเล่นสล็อตมากกว่า 280,000,000 ล้านชั่วโมง ในปี 2565 จะมีมากขึ้น การห้ามไม่ได้หมายความว่าจุดจบ อันที่จริง มันน่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

Harry Proudley : เนื่องจากการสตรีมมิงเป็นช่องทางการตลาดที่ให้ผลกำไรสูง จึงแพร่หลายเข้าสู่อุตสาหกรรมเกม ส่งผลให้ผู้ชมบางส่วนถูกเอาเปรียบ สตรีมเมอร์ก็ต้องมีคุณสมบัติของความเป็นมืออาชีพ ความสม่ำเสมอ และความเที่ยงธรรมเช่นเดียวกับบริษัทในเครืออื่นๆ สิ่งที่ขาดไปในบางกรณีคือฟางที่ทำให้หลังอูฐหัก ทำให้ Twitch ดำเนินการตามที่มี

แต่มีความต้องการอย่างมากสำหรับการสตรีมสล็อต – ในขณะที่เขียนมันเป็นหมวดหมู่เนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับที่ 10 บน Twitch – และยังมีแพลตฟอร์มการสตรีมอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการและสตูดิโอสามารถใช้ประโยชน์ได้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันที่ Twitch จะยังคงอนุญาตให้คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตจากสหรัฐอเมริกาใช้แพลตฟอร์มของตน และฉันคิดว่ามันจะถูกขยายออกไปให้ครอบคลุมเขตอำนาจศาลที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เมื่อฝุ่นสงบลงและภาพที่ชัดเจนขึ้นของสถานการณ์ได้ปรากฏขึ้น

Darren สตรีมเมอร์ที่ Stop and Step

Darren : คาสิโน crypto จะได้รับผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากพวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุดจากสตรีมเมอร์ที่ผลักดันแบรนด์และเกมของพวกเขาไปยังผู้ชม คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตในสหราชอาณาจักรและทั่วยุโรปส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบและอาจได้รับประโยชน์เนื่องจากผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแบรนด์คาสิโน crypto มองหาช่องทางความบันเทิงและสถานที่เล่นใหม่ๆ

ผู้ให้บริการสล็อตอาจเห็นการชะลอตัวลงเล็กน้อยในการเล่นเกมของพวกเขาเนื่องจากการทำการตลาดอย่างหนักบน Twitch โดยสตรีมเมอร์ทำการแกะกล่องและผลักดันเกมใหม่ของพวกเขา

Tom Galanis : ฉันคิดว่ามันจะบังคับให้ผู้ให้บริการคาสิโนและสตูดิโอเกมต้องทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาดของพวกเขาใหม่ และเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่ากับพันธมิตรในเครือของพวกเขา สตรีมเมอร์เป็นพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ และการสตรีมสล็อตพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ชมผู้เล่นทั่วโลก

แน่นอนว่ามีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอื่น ๆ สำหรับคาสิโน สตูดิโอ และเรือกลไฟให้สำรวจ แต่พลังโดยรวมของการตลาดแบบพันธมิตรนั้นเข้าใจได้ดีขึ้นมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สตูดิโอ สิ่งนี้จะทำให้หลาย ๆ คนมองหาวิธีต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์จากพลังของบริษัทในเครือเพื่อจุดประสงค์ในการโปรโมตเกมและกระตุ้นการรับรู้ถึงแบรนด์ และเกมสำหรับดูก่อนใครก็พร้อมช่วยให้พวกเขาทำอย่างนั้นได้

CB : เมื่อมองใกล้บ้าน คุณคิดว่าสิ่งนี้มีผลกระทบอะไรกับธุรกิจของคุณบ้าง?

Harry Proudley ผู้ประสานงานการตลาดที่ 1X2 Network

HP : สตรีมเมอร์ที่เราทำงานด้วยโดยตรงมีสื่อหลายสื่อ โดยหลายคนมีเว็บไซต์ของตัวเองพร้อมชุมชนที่ภักดี นอกเหนือจากช่อง Twitch ของพวกเขา YouTube ยังคงเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพสำหรับ Twitch ด้วยการตัดสินใจของ Twitch มีแนวโน้มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่อดีต

ยิ่งไปกว่านั้น ฉันเชื่อว่าแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างล้นหลามของการตลาดที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์คือความรู้ของผู้ชมและการมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ชมนั้น ไม่มีใครรู้จักผู้ชมของพวกเขาดีไปกว่าบริษัทในเครือ ดังนั้น สำหรับเราแล้ว การผลักดันเนื้อหาที่หยิบขึ้นมาแบบออร์แกนิกจะทำให้เข้าถึงผู้ชมที่มีส่วนร่วมได้ดีที่สุด ตราบใดที่เรายังสร้างเกมที่ยอดเยี่ยม เราจะตัดเสียงรบกวนและพูดคุยกับชุมชนผู้เล่นเหล่านี้ต่อไป

D : มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อฉันมากนัก เพราะฉันใช้ YouTube แทน Twitch เนื่องจากตลาดในสหราชอาณาจักรมีขนาดใหญ่กว่า ฉันเริ่มช่องของฉันในปี 2560 และตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า 80,000 คนและหนึ่งล้านครั้งต่อเดือน ฉันคิดว่าหากมีสิ่งใดที่ Twitch แบนจะช่วยให้ช่องของฉันเติบโตขึ้นเนื่องจากผู้ชมการสตรีมสล็อตจะย้ายไปที่ YouTube เนื่องจากตอนนี้เป็นหนึ่งในสถานที่เดียวที่พวกเขาจะสามารถค้นหาเนื้อหาได้

Tom Galanis กรรมการผู้จัดการของ First Look Games

TG : จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกม First Look เนื่องจากไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่ หากมีอะไรเกิดขึ้น จะเห็นสตูดิโอจำนวนมากขึ้นเชื่อมต่อกับเรา และพยายามใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงพันธมิตรที่เรามอบให้อย่างไม่มีใครเทียบได้

ณ วันนี้ เรามีบริษัทในเครือที่ได้รับการอนุมัติมากกว่า 800 แห่ง โดยมีผู้เล่นรวมกัน 20 ล้านคน พร้อมและรอรับเนื้อหาและข้อมูลของเกมเพื่อเปลี่ยนเป็นบทวิจารณ์และเนื้อหาสำหรับไซต์และผู้ชมของพวกเขา

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อ Twitch ใช้งานไม่ได้แล้ว ฉันคาดว่าจะเห็นสตูดิโอจำนวนมากขึ้นใช้เซิร์ฟเวอร์เดโมเกมของเราเพื่อให้สามารถรวมเกมเดโมเข้ากับบริษัทในเครือในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

MP : ได้ฉายแสงสปอตไลต์ให้กับธุรกิจของเราและหมวดอุตสาหกรรมใหม่ที่ Livespins เป็นผู้นำแล้ว เรายังเป็นบริษัทที่อายุน้อยมาก แต่เราเชื่อว่าไม่มีใครใกล้ชิดกับลูกค้ามากกว่าผู้ดำเนินการ เรานำความบันเทิงของการสตรีมและมอบไว้ในมือของผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดในการรับประกันความยั่งยืนของการเล่นรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เล่น

การตัดสินใจนี้อาจไม่เปลี่ยนโลกในชั่วข้ามคืน แต่แน่นอนว่าทำให้ Livespins อยู่ข้างหน้าและเป็นศูนย์กลางของการสนทนา สื่อมวลชนเช่น Twitch นั้นผันผวน เราเชื่อว่าการสตรีมคาสิโนจะปลอดภัยกว่าและยั่งยืนกว่าเมื่ออยู่ในล็อบบี้ของผู้ดำเนินการโดยตรง ซึ่งการตรวจสอบอายุ การเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญ ความหวังของเราคือผู้ให้บริการจำนวนมากขึ้นตระหนักถึงสิ่งนี้ และข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วยขยายข้อความนั้นอย่างแน่นอน

Betsoftได้เพิ่มโซลูชันเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนซึ่งนำเสนอDriveด้วยการเปิดตัว Tournament ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดอันดับกระดานผู้นำ

การเพิ่มครั้งล่าสุดนี้เข้าร่วมโซลูชัน Take a Prize ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอทางเทคโนโลยีที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพาของ Betsoft โดยเป็นเครื่องมือที่มุ่งให้ “ฐานผู้เล่นที่แข่งขันได้และมีมูลค่าสูง”

‘เมื่อเราเริ่มพัฒนาเครื่องมือในเกม เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน: เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อที่ผู้เล่นมีกับเรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกม และเพื่อคว้าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า” Renata Banyar ให้ความเห็น , CMO ของ Betsoft Gaming ให้ความเห็น

การเพิ่มล่าสุดนำเสนอกระดานผู้นำที่อัปเดตตามเวลาจริงสำหรับรายการต่างๆ ของ Betsoft ทำให้ผู้เล่นสามารถติดตามความคืบหน้าของผู้เล่นคนอื่นตลอดโปรโมชั่นใด ๆ รวมถึงของพวกเขาเอง

มีการกล่าวกันว่าเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์นี้นำเสนอแง่มุมผู้เล่นหลายคน “โดยไม่ขัดจังหวะการเล่นเกมหรือ RTP” ระบบลีดเดอร์บอร์ดช่วยให้ผู้เล่นได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอันดับของตน อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นสามารถปรับแต่งและปิดเสียงการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้หากต้องการ

Banyar กล่าวเสริม: “เครื่องมือเกมคลาสสิกทั้งหมดของเราช่วยให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในความพยายามของพวกเขาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้เล่น ทำให้ทุกคนได้รับชัยชนะ ทัวร์นาเมนต์เป็นก้าวต่อไปตามธรรมชาติสำหรับเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นมากกับศักยภาพที่จะมอบให้กับลูกค้าของเรา”

การเปิดตัวนี้เป็นไปตามความสำเร็จล่าสุดของการเพิ่มครั้งแรกใน Drive, Take a Prize ซึ่งมอบวงล้อปริศนาที่นำเสนอแบบสุ่มระหว่างเกมแก่ผู้เล่น โดยเสนอรางวัลเงินสดและโบนัสที่หลากหลาย

หลังจากแนะนำ Drive and Take a Prize เมื่อต้นปีนี้ Betsoft ใช้วิธีแก้ปัญหาเพื่อจัดโปรโมชั่นสองรายการที่แสดงคุณลักษณะนี้ Betsoft เปิดเผยว่าการเดิมพันทั้งหมดเพิ่มขึ้นมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากการมีส่วนร่วมของผู้เล่นเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์Swinttได้รับการยกย่องอย่างล้นหลามในสิ่งที่ผู้พัฒนาเนื้อหาคาสิโนออนไลน์เชื่อว่าจะเป็น “ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง” หลังจากผนึกความร่วมมือทางการค้ากับ Campeón Gaming Campeón

สิ่งนี้จะเห็นสตูดิโอปรับปรุงการแสดงตนในตลาดที่ได้รับใบอนุญาตของ Malta Gaming Authority ควบคู่ไปกับผู้ให้บริการ igaming ซึ่งยืนยันว่า “มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการจัดหาเนื้อหาที่ปรับแต่งเป็นพิเศษ”

จอร์จ เมโรดูลาคิสกรรมการบริหารและกลุ่ม CCO ของ Campeón Gaming แสดงความคิดเห็น: “Campeón Gaming เป็นแบรนด์ที่ภูมิใจในนวัตกรรมและจัดหาเนื้อหาคาสิโนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า – และใน Swintt เราเชื่อว่าเราได้พบ ซัพพลายเออร์ที่แบ่งปันคุณค่าที่สำคัญมหาศาลเหล่านี้