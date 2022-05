สมัคร Sa36 โป๊กเกอร์ยักษ์ใหญ่

สมัคร Sa36 ไม่ต้องสงสัยเลยว่าของรางวัลจะมีมากมาย แต่การแข่งขันก็เช่นกันเมื่อ World Series of Poker ประจำปีครั้งที่ 46 กลับมาอีกครั้งเป็นเวลา 49 วันในปีหน้า

การแข่งขันโป๊กเกอร์ระดับพรีเมียร์ที่มีมากกว่า 60 เหตุการณ์ที่ผลิตโดย Caesars Entertainment กำลังจะกลับมาที่ Rio All-Suite Hotel & Casino ในลาสเวกัสในวันที่ 27 พฤษภาคม-14 กรกฎาคม

ผู้จัดงานประกาศกิจกรรมใหม่จะเข้าร่วมรายการในปี 2558 ขนานนามว่า “ยักษ์ใหญ่” งาน Texas Hold ‘Em ที่ไม่ จำกัด จะมีการบายอิน $ 565 – ต่ำสุดผู้จัดงานกล่าวว่าสำหรับงานเปิดในการแข่งขันในปี 35 ปี — โดยรับประกันเงินรางวัลรวมอย่างน้อย 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้จัดงานคาดหวังมากกว่า 13,000 รายการ

งานหลักที่จับตามองอย่างใกล้ชิดซึ่งดึงดูดผู้เล่นหลายพันคนที่ต่อสู้เพื่อโอกาสหนึ่งในเก้าเพื่อชิงเงินรางวัล 10 ล้านดอลลาร์มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคมถึง 14 กรกฎาคม การซื้อเข้าคือ $10,000 และผู้เล่นเก้าคนสุดท้ายกลับมาในเดือนพฤศจิกายนเพื่อชิงตำแหน่งสูงสุด รางวัล.

ผู้ชนะในปีนี้ คือ Martin Jacobsen จากสวีเดน วัย 27 ปี เป็นหนึ่งในสามชาวยุโรปที่โต๊ะสุดท้าย ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเล่นเกมแบบตัวต่อตัวที่เข้มข้นกว่าสองวันเพื่อชิงเงินรางวัลกลับบ้าน 10 ล้านดอลลาร์ในที่สุด

ผู้คนมากกว่า 82,000 คนเข้าร่วมการแข่งขัน 65 รายการของ World Series of Poker ในปี 2014 ในปี 2014 งานนี้เริ่มต้นจากการเป็นโต๊ะเดี่ยวเล็กๆ ในปี 1970 ที่คาสิโน Horseshoe Casino ของ Benny Binion ซึ่งผู้เล่นได้โหวตผู้ชนะในท้ายที่สุด

ในปีนี้ การแข่งขันได้มอบรางวัลมากกว่า 227 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากกำไลทองคำอันเป็นเจ้าข้าวเจ้าของที่มอบให้แก่ผู้ชนะอันดับต้น ๆ ในการแข่งขันแต่ละรายการ

การซื้อที่งาน 2015 มีตั้งแต่ 75 ถึง 111,111 ดอลลาร์และนำเสนอกิจกรรมเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้หญิง และงานที่สัญญาว่าจะชนะอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ ตารางกิจกรรมเต็มรูปแบบคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมกราคม

DEADWOOD, SD (AP) – เจ้าหน้าที่การเล่นเกมในรัฐกล่าวว่ารายรับจากการพนันในเดือนพฤศจิกายนของ Deadwood เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว

นักเล่นเกมในเมือง Northern Hills สร้างรายได้รวมมากกว่า 7 ล้านเหรียญในเดือนพฤศจิกายน เจ้าหน้าที่กล่าวว่ารายรับเพิ่มขึ้น 0.61% หรือ 43,000 ดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2556

คณะกรรมาธิการด้านการเล่นเกมของเซาท์ดาโคตากล่าวว่าการเล่นสล็อตแมชชีนลดลงเกือบ 4% เป็น 5.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว ในขณะเดียวกัน การเล่นเกมบนโต๊ะก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 35% เป็น 1.1 ล้านดอลลาร์

Mike Rodman เป็นกรรมการบริหารของ Deadwood Gaming Association Rodman กล่าวว่าอุตสาหกรรมคาสิโนเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศได้แสดงสัญญาณของประสิทธิภาพที่อ่อนแอ

เขาเสริมว่าการเพิ่มขึ้นของธุรกิจเกมบนโต๊ะแสดงให้เห็นว่าลูกค้าเพลิดเพลินกับตัวเลือกการเล่นเกมมากกว่าเครื่องสล็อตมากขึ้น

แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ (AP) – ผู้พัฒนาในฟลอริดากำลังเข้าแถวซื้อโรงแรม Revel Casino ในอดีตในแอตแลนติกซิตี้ กล่าวในการยื่นฟ้องต่อศาลว่าการประมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่ยุติธรรม และเขาต้องการส่วนลด 8 ล้านดอลลาร์

ทนายความของ Glenn Straub กล่าวในการยื่นฟ้องในศาลเมื่อวันพุธว่าทรัพย์สินควรขายในราคา 87 ล้านดอลลาร์ ไม่ใช่การประมูลรองอันดับ 2 95.4 ล้านดอลลาร์ที่ Polo North Country Club ของเขาประมูล

Brookfield Asset Management ในโตรอนโตชนะการประมูลด้วยเงิน 110 ล้านดอลลาร์ แต่กลับไม่ได้รับการจัดการเมื่อไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทเรื่องหนี้จากโรงไฟฟ้าราคาแพงของคาสิโน ผู้พิพากษามีกำหนดจะพิจารณาคำขอของ Revel ในการขายคาสิโนให้กับ Straub ในวันที่ 5 มกราคม

Straub กล่าวในการยื่นคำร้องว่าเขาเชื่อว่าการประมูลไม่ยุติธรรมเพราะฝ่ายของเขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างเหมาะสมจากผู้เสนอราคารายอื่น เขาบอกว่าเขาจะไม่เสนอราคามากกว่าการเสนอราคา “ม้าสะกดรอย” เดิมของเขาที่ราคา 90 ล้านดอลลาร์ซึ่งกำหนดราคาพื้นสำหรับการประมูล ถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาอธิบายว่า “มีนัยสำคัญและไม่เหมาะสมมากมาย” ในกระบวนการประมูล

นอกจากนี้ เขายังต้องการให้ผู้พิพากษากลอเรีย เบิร์นส์หักค่าธรรมเนียมการเลิกรา 3 ล้านดอลลาร์ตามที่เขาสัญญาไว้แต่แรกเพราะว่า Revel เก็บเงินมัดจำ 11 ล้านดอลลาร์ของบรู๊คฟิลด์

การยื่นกล่าวว่า Revel ควรถูกนำขึ้นประมูลอีกครั้งและเขาควรได้รับเงินมัดจำคืนหากผู้พิพากษาพบว่า “ขั้นตอนการประมูลไม่เพียงพอในขอบเขตการประมูลอย่างมีนัยสำคัญและส่งผลเสีย” ความสามารถของ Revel ในการรับการเสนอราคาสูงสุด

การยื่นฟ้องของ Straub กล่าวว่า White and Case ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่ดำเนินการขายยังเป็นตัวแทนของ Brookfield และบริษัทได้รับอนุญาตให้ “กำหนดเงื่อนไข” ของการประมูล

John Cunningham ทนายความของ White and Case ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันทีในวันพฤหัสบดี

Straub ได้เสนอการใช้งานหลายอย่างสำหรับรีสอร์ทคาสิโนในอดีต หนึ่งในนั้นคือสถาบันที่เรียกว่าอัจฉริยะ ซึ่งนักคิดที่ดีที่สุดในโลกจะมองหาทางแก้ไขปัญหาของสังคม

Revel มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์เปิดในเดือนเมษายน 2555 ด้วยความหวังสูงที่จะช่วยพลิกตลาดคาสิโนที่ดิ้นรนของแอตแลนติกซิตี แต่กลับไม่เคยทำกำไร ถูกฟ้องล้มละลายถึง 2 ครั้ง และปิดตัวไปเมื่อวันที่ 2 ก.ย.

มันเป็นหนึ่งในสี่คาสิโนในแอตแลนติกซิตีที่จะปิดตัวลงในปีนี้ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่อิ่มตัว หนึ่งในห้าของทรัมป์ ตัล มาฮาล ถูกเลี่ยงไม่ให้ปิดตัวในปีนี้ หลังจากที่นักลงทุน Carl Icahn ทุ่มเงิน 20 ล้านดอลลาร์เพื่อให้บริษัทล้มละลายได้

ลาสเวกัส (AP) – การพิจารณาคดีถูกเลื่อนออกไปเพื่อรอการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางว่า FBI เข้าไปในห้องสวีทของโรงแรมในลาสเวกัสสตริปอย่างไม่เหมาะสมโดยไม่ได้รับหมายค้นก่อนที่จะจับกุมและกล่าวหานักธุรกิจชาวมาเลเซียและลูกชายของเขาเรื่องการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายหรือไม่

บันทึกของศาลระบุว่าวันพิจารณาคดี 12 ม.ค. ถูกยกเลิกในวันจันทร์สำหรับ Wei Seng “Paul” Phua และ Darren Wai Kit Phua ลูกชายของเขา ไม่ได้ตั้งวันที่ใหม่ทันที

ผู้พิพากษา Peggy Leen ผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ กล่าวว่า 18 ธันวาคม เธอจะตัดสินในไม่ช้าว่าเจ้าหน้าที่สายลับของรัฐและรัฐบาลกลางได้ละเมิดสิทธิ์ของ Phuas หรือไม่

ตัวแทนตัดการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตและถูกวางตัวเป็นช่างซ่อมเพื่อเข้าไปในวิลล่าของซีซาร์สพาเลซหลายหลัง

อัยการกล่าวว่า Phuas จัดการกับการเดิมพันที่ผิดกฎหมายในเกมการแข่งขันฟุตบอล FIFA World Cup เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว ทนายจำเลยต้องการหลักฐานปัวส์โยนทิ้ง

ลาสเวกัส (AP) – จุดหมายปลายทางที่อุทิศให้กับความบันเทิงแก่ผู้มาเยือนทุกวันไม่สามารถจัดปาร์ตี้เก่า ๆ ให้ดังขึ้นในปีใหม่ได้

เพียงคืนเดียวเท่านั้น ผู้คนประมาณ 340,000 คนใช้เงินประมาณ 226 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะฝูงชนสตริปและตัวเมือง Fremont Street ทุกคนต่างมองหาความตื่นตาตื่นใจ – และด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบกิจการคาสิโนในลาสเวกัส ผู้วางแผนงาน หน่วยงานการท่องเที่ยว และอื่นๆ ต้องใช้เวลาหลายเดือนหากไม่ ตลอดทั้งปีวางแผนวิธีการทำเช่นนั้น

ผลลัพธ์? บุฟเฟ่ต์ที่น่ารับประทานจริง ๆ ให้เลือก บางอย่างฟรี ส่วนใหญ่ในราคา ค่อนข้างพิเศษเล็กน้อย จึงต้องได้รับเชิญจากโรงแรม-คาสิโน ที่จัดงานปาร์ตี้สำหรับลูกค้าที่มีค่า โชว์รูมจะต้อนรับนักแสดงระดับ A เช่น Jennifer Lopez ที่ Caesars Palace ดูโอ้ใหม่ Tony Bennett และ Lady Gaga ที่ Cosmopolitan และ Maroon 5 ที่อ่าวมัณฑะเลย์ ไนท์คลับให้สัญญากับนักแสดง Iggy Azalea และ Drake ท่ามกลางคนอื่น ๆ และหากต้องการย้อนอดีต เมืองฟรีมอนต์จะนำเสนอวงดนตรีร็อค 13 วง (Fan Halen, Queen Nation, Led Zepagain และอื่นๆ)

แต่จริงๆ แล้ว ส่วนใหญ่จะต้องมองขึ้นเท่านั้น

ดอกไม้ไฟจะยิงจากหลังคาของคาสิโนโรงแรมเจ็ดแห่งในสตริปที่ตั้งเวลาให้เป็นเพลงป๊อบ

กลุ่มที่ต้องการมุมมองระดับสายตาหรือทางอากาศของการแสดงดอกไม้ไฟสามารถซื้อจุดภายในลูกกลมของชิงช้าสวรรค์ High Roller ใหม่ที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาบน Strip ซึ่งจะหยุดชะงักระหว่างการแสดง ดีลแพ็คเกจเริ่มต้นที่ $2,500

ภายในและในบางกรณีภายนอก ปาร์ตี้สุดพิเศษจะถูกจัดฉากด้วยค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยคุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของสตริปสำหรับคนสำคัญมาก (มาก) และด้วยแขกวีไอพีบางคนที่มีน้ำหนักเชิญหลายคน มันเป็นภารกิจที่ดำเนินอยู่โดยโรงแรมคาสิโนเพื่อจัดปาร์ตี้

ทีมงานจากงานของ MGM Resorts ได้แก่ จิตรกร ศิลปินดิจิทัล ผู้จัดการงาน และนักออกแบบดอกไม้ ทำงานในโกดังสินค้าของบริษัทขนาด 110,000 ตารางฟุตนอกถนนสตริป และเริ่มวางแผนงานวันส่งท้ายปีเก่าปีหน้าหลังจากงานสุดท้ายจบลงไม่นาน

“จริงๆ แล้ว พวกเขาเป็นนักเล่าเรื่อง” Lenny Talarico ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมกล่าว

“วันส่งท้ายปีเก่ามันเป็นการแสดง การแสดงคืนเดียว”

ห้องตัวอย่างภายในโกดังของบริษัทมีเพดานสูง 24 ฟุตและไฟส่องสว่างเผยให้เห็นถึงปาร์ตี้รุ่นจิ๋วที่กำลังจะมีขึ้น มีถังอัญมณีสีน้ำเงินสำหรับจัดดอกไม้ ถาดมอส และดอกไม้กลางขนาดมหึมาที่รอดอกไม้สด

พื้นที่คลังสินค้าอาจเป็นฉากจาก Charlie and the Chocolate Factory ที่ไม่มีลูกกวาด พร้อมด้วยเปียโนกระจกที่ห้อยลงมาจากเพดาน มีป่าสนเรียงรายอยู่ตามทางเดินหนึ่งและมีพระพุทธรูปนั่งบนหิ้งที่สูงกว่าผู้ใหญ่ที่ยืน ไม่ต้องพูดถึงมือยักษ์ที่ถือหลอดไฟซึ่งเป็นของที่ระลึกจากหลาย ๆ คนที่ทีมช่างฝีมือสร้างขึ้นสำหรับกลุ่มการประชุม ที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่หลังจากเหตุการณ์

แม้แต่งานปาร์ตี้ที่พิเศษที่สุดก็ยังแข่งขันกับรูปแบบความบันเทิงที่ถูกที่สุดสำหรับทุกคนที่อยู่ในสายตาของ Las Vegas Strip: การแสดงดอกไม้ไฟ 7 นาที 11 วินาทีจากสถานที่ชั้นนำเจ็ดแห่งของ Strip

จิม แมคคอย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตที่ดูแลงานประดิษฐ์ทั้งหมดกล่าวว่า ไม่ว่าสถานบันเทิงหรือปาร์ตี้จะตื่นตาตื่นใจเพียงใด “เวลา 23.30 น. ไตรมาสถึง 12.00 น. ห้องก็จะหายไป” “เดอะสตริปคือไทม์สแควร์ของเรา”

เป็นครั้งแรกที่บริษัทกำลังสร้างเวทีสำหรับแขกรับเชิญเพื่อชมดอกไม้ไฟจากผืนน้ำข้างๆ ภูเขาไฟที่ดับไฟของ The Mirage

ก่อนและหลังดอกไม้ไฟ เป็นงานของทีม McCoy ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดพุทธ ฉากในภาพยนตร์และบรอดเวย์ และการแกะสลักน้ำแข็ง เพื่อสร้างโลกแห่งความแปลกใหม่

“2 มกราคม” McCoy พูดโดยไม่หยุด เมื่อถูกถามถึงสิ่งที่เขารอคอยมากที่สุด และช่วงเวลาสั้นๆ ที่เขาและพนักงานสามารถหายใจออกและมองดูใบหน้าของผู้คนที่มองเห็นเพียงแวบแรกในงานปาร์ตี้ในคืนวันส่งท้ายปีเก่า

“นั่นคือตอนที่ม่านเปิดขึ้นและถึงเวลาแสดงแล้วทุกคน” เขากล่าว

บอสตัน (AP) – สตีฟ วินน์กำลังพัฒนาคาสิโนรีสอร์ทตามแผนของเขาสำหรับพื้นที่บอสตัน

หนังสือพิมพ์บอสตันโกลบรายงานว่าเจ้าพ่อคาสิโนได้ยกเลิกอาคารโรงแรมที่เสนอโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐเพื่อสนับสนุนโครงสร้างบรอนซ์ที่โค้งมนเบา ๆ คล้ายกับโรงแรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาในลาสเวกัส — Wynn และ Encore Wynn ยังต้องการเพิ่มห้องพักในโรงแรมในโครงการริมน้ำ Everett ซึ่งอาจเพิ่มโชว์รูมสำหรับการแสดงสดและใช้จ่ายเกือบ 1.75 พันล้านดอลลาร์

โครงการ Wynn Resorts ซึ่งเอาชนะแผน Mohegan Sun ที่เป็นคู่แข่งใน Revere สำหรับใบอนุญาตคาสิโนในเขตบอสตันที่ร่ำรวย ถูกประเมินว่ามีมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ หน่วยงานกำกับดูแลยังได้รับใบอนุญาตคาสิโน MGM ในเมืองสปริงฟิลด์แมสซาชูเซตส์ทางตะวันตกของแมสซาชูเซตส์และห้องเล่นสล็อต Penn National Gaming ในเมืองเพลนวิลล์ทางตะวันออกเฉียงใต้

MADISON, Wis. (AP) – นาฬิกากำลังฟ้อง Gov. Scott Walker เพื่อตัดสินใจว่าจะอนุมัติคาสิโน Kenosha ใหม่และดูเหมือนว่าเขาจะใช้เวลาทุก ๆ วินาทีก่อนเส้นตาย 19 ก.พ. นี่คือบทสรุปโดยย่อเกี่ยวกับจุดยืนของคาสิโน:

สำหรับใคร?

ประเทศ Menominee ได้รับการผลักดันให้สร้างคาสิโนนอกการจองใน Kenosha มานานกว่าสองทศวรรษแล้ว โดยหวังว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบนพรมแดนรัฐวิสคอนซิน-อิลลินอยส์จะดึงดูดนักพนันจากพื้นที่รถไฟใต้ดินทั้งในเมืองมิลวอกีและชิคาโก และช่วยดึงชนเผ่าของพวกเขาออกจากความยากจน . รัฐบาลสหพันธรัฐได้ให้ความช่วยเหลือแก่ชนเผ่านี้อย่างมากในปีที่แล้ว เมื่อมีการจุดไฟเขียวแผนของชนเผ่าในการสร้างโรงงานมูลค่า 810 ล้านดอลลาร์ที่อดีตสวนสาธารณะแดรี่แลนด์ เกรย์ฮาวด์ Menominee ได้สัญญาว่าโครงการจะสร้างงานนับพัน สมาชิกสภานิติบัญญัติจากทั้งสองฝ่ายที่เป็นตัวแทนของพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ Kenosha ในพื้นที่สนับสนุนคาสิโนโดยหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่วอล์คเกอร์มีคำพูดสุดท้าย

ใครต่อต้านมัน?

Forest County Potawatomi ดำเนินการหนึ่งในคาสิโนที่ร่ำรวยที่สุดของรัฐในเมือง Milwaukee และไม่ต้องการเผชิญกับการแข่งขันครั้งใหม่ พวกเขาโต้แย้งว่าสัญญาการสร้างงานของ Menominee นั้นเกินจริงและตลาดการพนันของรัฐอิ่มตัว ชนเผ่ายังได้วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงของ Menominee กับ Hard Rock International เพื่อดำเนินการคาสิโน ชนเผ่าเซมิโนลในฟลอริดาเป็นเจ้าของฮาร์ดร็อคและโปตาวาโทมิโต้แย้งว่าเงินที่ใช้จ่ายที่นี่จะไหลออกนอกรัฐ

___

เหตุใดจึงซับซ้อนมาก

คอมแพ็กต์การพนันในปี 2548 ของ Potawatomi ต้องการให้รัฐชดใช้เงินให้กับชนเผ่าสำหรับความสูญเสียที่เชื่อมโยงกับคาสิโน Kenosha Potawatomi ได้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน 25 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับรัฐเนื่องจากความกังวลที่วิสคอนซินจะต้องเป็นหนี้ชนเผ่าหากวอล์คเกอร์อนุมัติโรงงาน Kenosha ยิ่งไปกว่านั้น Potawatomi ยังโต้แย้งว่าข้อตกลงดังกล่าวต้องการให้รัฐคืนเงินให้มากถึง 100 ล้านดอลลาร์แก่ชนเผ่าหากคาสิโนใหม่ก้าวไปข้างหน้า

อนุญาโตตุลาการในเดือนพฤศจิกายนมีการแก้ไขอย่างกระชับซึ่งกำหนดให้รัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายของ Potawatomi อย่างเป็นทางการ Menominee ได้เสนอที่จะคืนเงิน Potawatomi แต่การแก้ไขจะยังคงทำให้รัฐรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Potawatomi ได้รับเงิน การแก้ไข

ทนายความที่ได้รับการว่าจ้างจากฝ่ายบริหารของ Walker ได้เตือนว่าการแก้ไขดังกล่าวอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจที่จะสร้างภาระผูกพันด้านการใช้จ่ายรายปี รัฐกำลังรอให้สำนักงานกิจการอินเดียของรัฐบาลกลางอนุมัติหรือห้ามการแก้ไข

ผู้ว่าราชการจังหวัดคิดอะไรอยู่?

สมัคร Sa36 วอล์คเกอร์ต้องชั่งน้ำหนักความเป็นไปได้ของงานใหม่กับการใช้จ่ายหลายล้านเพื่อครอบคลุมการสูญเสียของ Potawatomi และทำให้คู่ต่อสู้คาสิโนแปลกแยกในขณะที่เขาพยายามหาประธานาธิบดีในปี 2559

ฝ่ายบริหารของเขากำลังรอที่ปรึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของคาสิโนโดยอิสระและสำหรับ BIA เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปรับปรุง Potawatomi ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าเขาต้องการใช้เวลานานที่สุดในการตัดสินใจครั้งสุดท้าย เพราะเขาไม่ต้องการรีบเร่งที่จะตัดสินว่ารัฐอาจต้องจ่ายเงินหลายล้าน

นักเขียน Associated Press Carrie Antlfinger ในเมือง Milwaukee สนับสนุนรายงานนี้

แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ (AP) – คาสิโนสี่แห่งจาก 12 แห่งของแอตแลนติกซิตีปิดตัวลงในปี 2014 (และหนึ่งในห้าเกือบเข้าร่วมกับคาสิโนเหล่านั้นก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือภายใต้การจัดการทางการเงินในนาทีสุดท้าย) นี่คือสิ่งที่เป็นปีที่แย่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนของเมืองในประวัติศาสตร์ 36 ปี:

– 13 ม.ค.: โรงแรมแอตแลนติกคลับคาสิโนปิดตัวลง ซื้อจากศาลล้มละลายโดยคู่แข่งสองราย (Tropicana Entertainment และ Caesars Entertainment) ที่ถอดชิ้นส่วนและปิดตัวลง เป็นคาสิโนแห่งแรกในสี่แห่งของแอตแลนติกซิตีที่ล่มสลายในปี 2014

– 14 ม.ค.: หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐประกาศว่ารายรับจากคาสิโนแอตแลนติกซิตีลดลงต่ำกว่า 3 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี ลดลงเหลือ 2.86 พันล้านดอลลาร์ในปี 2556

– 7 พฤษภาคม: Gary Loveman ซีอีโอของ Caesars Entertainment กล่าวว่าแอตแลนติกซิตี้มีคาสิโนมากเกินไป และจำเป็นต้องปิดอย่างน้อยหนึ่งรายการ

– 20 พฤษภาคม: คณะนักวิเคราะห์ของ Wall Street ในการประชุมการพนันระดับภูมิภาคกล่าวว่าตลาดที่สูญเสียคาสิโนไปหนึ่งแห่งในปีนี้ยังคงมีมากเกินไป

– 10 มิถุนายน: The Borgata Hotel Casino & Spa ได้รับเงินคืนมากกว่า 88 ล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงกับแอตแลนติกซิตีเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คาสิโนชั้นนำของเมืองควรจ่ายเป็นภาษีทรัพย์สิน หนึ่งในหลายกรณีการอุทธรณ์ภาษีคาสิโนที่มีค่าใช้จ่ายสูงทำให้เมืองเสีย การเงิน

– 19 มิถุนายน: Revel ยื่นฟ้องล้มละลายครั้งที่สองในรอบหลายปี เตือนจะปิดหากไม่พบผู้ซื้อ

– 27 มิถุนายน: Caesars Entertainment ประกาศว่าจะปิดโรงแรม Showboat Casino ในวันที่ 31 สิงหาคม

– 12 กรกฎาคม: Trump Entertainment Resorts กล่าวว่า Trump Plaza จะปิดในกลางเดือนกันยายน

– 12 ส.ค.: Revel Entertainment ประกาศว่าจะปิดคาสิโนในเดือนกันยายนหลังจากล้มเหลวในการหาผู้ซื้อ

– 31 ส.ค. : ปิดเรือโชว์

– 2 กันยายน: Revel ปิดตัวลง

– ก.ย. 3: คนงานคาสิโนว่างงานใหม่หลายพันคนสมัครขอรับสวัสดิการการว่างงานที่ศูนย์การประชุมแอตแลนติกซิตีเมื่อผู้เข้าแข่งขัน Miss America มาถึงเมือง

– 9 กันยายน: Trump Entertainment Resorts ยื่นฟ้องล้มละลายครั้งที่สี่และขู่ว่าจะปิดทัชมาฮาลหากไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้มากจากเมืองและรัฐ

– 16 ก.ย.: Trump Plaza ปิดทำการ

– 1 ต.ค. 1: บริษัท Brookfield Asset Management ของแคนาดาชนะการประมูลศาลล้มละลายสำหรับ Revel ที่ 110 ล้านดอลลาร์

– 12 พ.ย.: ผู้ว่าการคริส คริสตี้เรียกประชุมสุดยอดแอตแลนติกซิตีครั้งที่สอง ข้อเสนอแนะรวมถึงผู้จัดการของรัฐที่ทรงพลังสำหรับเมือง

– 19 พ.ย.: Brookfield จัดการเรื่องที่สนใจเพื่อซื้อ Revel ว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้เรื่องหนี้จากโรงไฟฟ้าคาสิโนราคาแพง

– ธ.ค. 2: วุฒิสมาชิกของรัฐสองคนเปิดเผยแผนความช่วยเหลือด้านภาษีสำหรับคาสิโนแปดแห่งของแอตแลนติกซิตี้

9 ธ.ค.: สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐกล่าวว่าพื้นที่แอตแลนติกซิตีสูญเสียงาน 9,900 ตำแหน่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งมากที่สุดในเขตปริมณฑลในประเทศ

– 18 ธันวาคม: มหาเศรษฐี Carl Icahn ให้คำมั่นสัญญา 20 ล้านดอลลาร์เพื่อให้ทัชมาฮาลเปิดตลอดปี 2558 ลดการคุกคามจากการปิด

(บลูมเบิร์ก) — ผู้ประมูลสำรองสำหรับ Revel AC Inc. ซึ่งขณะนี้มีสิทธิ์ซื้อคาสิโนที่ปิดเมืองแอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ ต้องการให้ผู้พิพากษาล้มละลายลดราคาซื้อ 95.4 ล้านดอลลาร์ลง 8.4 ล้านดอลลาร์จากข้อกล่าวหาว่าไม่เหมาะสม ในกระบวนการประมูล

ราคาซื้อทรัพย์สินของคาสิโนควรอยู่ที่ 87 ล้านดอลลาร์ ไม่ใช่ 95.4 ล้านดอลลาร์ที่เสนอโดย Polo North Country Club Inc. ของ Glenn Straub ในการประมูล Polo North กล่าวในการยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ 24 ธันวาคม

Revel ตัดสินใจดำเนินการขายให้กับ Polo North หลังจากที่ Brookfield Property Partners LP ยุติสัญญาเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคา 110 ล้านดอลลาร์ เมื่อศาลล้มละลายในแคมเดน รัฐนิวเจอร์ซีย์ อนุมัติการขายให้กับ Brookfield ผู้พิพากษาได้เจิมให้ Straub เป็นผู้ชนะการประมูลเพื่อซื้อโครงการตามข้อเสนอสุดท้ายของเขาที่ 94.5 ล้านดอลลาร์ หากการขายที่สูงขึ้นล้มเหลว ซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้น

การพิจารณาคดีการขายมีกำหนดในวันที่ 5 มกราคมเมื่อ Straub ต้องการให้ศาลลดราคาซื้อ

Straub กล่าวว่าการเสนอราคาเงินสดเดิมของเขาที่ 90 ล้านดอลลาร์ควรเป็นจุดเริ่มต้นในการคำนวณราคาซื้อของเขา ขั้นต่อไป เขาต้องการค่าธรรมเนียมการเลิกรา 3 ล้านดอลลาร์สำหรับราคาซื้อ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินที่ “สำคัญ” ด้วยการรักษาเงินฝาก 11 ล้านดอลลาร์ของบรู๊คฟิลด์

หากผู้พิพากษาไม่ให้ทรัพย์สินแก่ Straub เป็นเงิน 87 ล้านดอลลาร์ เอกสารของเขาอาจถูกอ่านหมายความว่าเขาต้องการให้ผู้พิพากษาจัดการประมูลอีกครั้ง โดยจะคืนเงินมัดจำในกระบวนการนี้

แยกจากกัน Revel และ Atlantic City บรรลุข้อตกลงที่คาสิโนจะจ่ายเงิน 26 ล้านดอลลาร์ให้กับเมืองเพื่อแก้ไขข้อพิพาทเรื่องภาษีอสังหาริมทรัพย์ปี 2014 เพื่อแลกกับการลดภาษีอสังหาริมทรัพย์ $ 5 ล้านที่มิฉะนั้นจะเป็นหนี้ค้างชำระสำหรับปีนี้ คาสิโนจะจ่ายบิลภาษีที่แก้ไข

การตั้งถิ่นฐานและการชำระภาษีหลีกเลี่ยงการกำหนดดอกเบี้ย 18 เปอร์เซ็นต์และค่าปรับการไถ่ถอน 6 เปอร์เซ็นต์หากภาษีไม่ได้ชำระ การตั้งถิ่นฐานมีกำหนดได้รับการอนุมัติในการพิจารณาคดีในวันพรุ่งนี้

ในการพิจารณาคดีในวันพรุ่งนี้ Revel จะขอเพิ่มความพร้อมภายใต้เงินกู้ล้มละลายจาก Wells Fargo Bank NA เพื่อให้ครอบคลุมการชำระภาษี Revel กล่าวว่ายังต้องการเงินกู้ที่มากขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานผ่านการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 มกราคม

โรงแรมและคาสิโน Revel ซึ่งเปิดในเดือนเมษายน 2555 ได้ยื่นคำร้องครั้งที่สองสำหรับการคุ้มครองบทที่ 11 ในเดือนมิถุนายน คำร้องมาพร้อมกับแผนการเสนอตามการขาย Revel กล่าวว่าต้องแก้ไขแผน

กรณีใหม่คือ In revel AC Inc., 14-bk-22654, US Bankruptcy Court, District of New Jersey (Camden) คดีก่อนหน้านี้อยู่ใน Revel AC Inc., 13-bk-16253 ในศาลเดียวกัน

สินเชื่อคาสิโน Trump ใหม่ของ Icahn ต้องได้รับการอนุมัติแผนภายในเดือนมีนาคม

Trump Entertainment Resorts Inc. เจ้าของคาสิโนสองแห่งในแอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ ยื่นเงื่อนไขเงินกู้ 20 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยกองทุนในเครือ Carl Icahn

ประกาศในศาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เงินกู้ช่วยให้คาสิโนทัชมาฮาล 2,000 ห้องยังคงเปิดอยู่ โรงแรมทรัมป์พลาซ่า 906 ห้องปิดตัวลงแล้ว

เงินกู้ดังกล่าวได้รับการอนุมัติในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 9 มกราคมในศาลล้มละลายสหรัฐในเดลาแวร์ เงินกู้จะยุติลงหากศาลล้มละลายไม่อนุมัติเอกสารการเปิดเผยข้อมูลภายในวันที่ 22 มกราคม โดยอธิบายแผนการปรับโครงสร้างองค์กรที่เสนอ โดยผู้ให้กู้ที่มีหลักประกันนำโดยกองทุนในเครือ Icahn จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อแลกกับหนี้สินและเงินกู้ 100 ล้านดอลลาร์

แผนจะต้องได้รับการอนุมัติพร้อมคำสั่งยืนยันภายในวันที่ 13 มีนาคม มิฉะนั้นเงินกู้จะสิ้นสุด

ข้อตกลงเงินกู้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการในเวอร์ชันล่าสุดของแผนซึ่งยื่นเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ในขณะที่มีการแก้ไข Icahn สามารถมีคำสั่งอนุมัติแผนได้ หากมีการยกเว้นสัมปทานที่กำหนดโดยผู้พิพากษาล้มละลายเกี่ยวกับคนงานสหภาพแรงงาน อุทธรณ์.

การเปลี่ยนแปลงนี้ขจัดข้อกำหนดที่แอตแลนติกซิตีและรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้สัมปทานและสิ่งจูงใจจำนวน 175 ล้านดอลลาร์

หลังจากยื่นภายใต้บทที่ 11 ในเดือนกันยายน คาสิโนได้ส่งแผนรุ่นแรกในต้นเดือนตุลาคม โดยมีกำหนดจะเป็นเจ้าของใหม่ ผู้ให้กู้รายแรกเป็นหนี้อยู่ประมาณ 285.6 ล้านดอลลาร์

คาสิโนยืนยันแผนการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2010 เมื่อมีการออกหนี้เงินกู้รายแรกที่มีอยู่ เจ้าหนี้รายที่สองกลายเป็นผู้ถือหุ้นหลัก

คดีนี้อยู่ใน Trump Entertainment Resorts Inc., 14- bk-12103, US Bankruptcy Court, District of Delaware (Wilmington)

ดีทรอยต์ (AP) – ตำรวจกล่าวว่าชายชาวเมืองดีทรอยต์วัย 86 ปีที่เพิ่งชนะเกมลอตเตอรีไม่ได้ถูกพบเห็นโดยญาติมากว่าหนึ่งสัปดาห์

Arthur Neal Jr. ขับ Cadillac DeVille ปี 1998 พร้อมป้ายทะเบียน BMZ 7786 เขาเป็นคนผิวดำ สูง 5 ฟุต 7 นิ้ว น้ำหนัก 160 ปอนด์ มีหนวดเคราและเคราเต็มตัว ญาติๆ บอกว่ามันผิดปกติสำหรับเขาที่จะไปนานขนาดนี้โดยไม่มีการติดต่อใดๆ

นีลถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่บ้านของเขาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ลาวานดา มาร์แชล หลานสาวกล่าวว่าเขาจะไม่พลาดคริสต์มาสกับครอบครัว เธอบอกว่าเขาเพิ่งถูกรางวัลประมาณ 20,000 ดอลลาร์ในเกมลอตเตอรี แต่จู่ๆ ก็ไม่ยอมออกจากเมืองเพราะเหตุนี้

Marshall กล่าวว่า Neal ยังคงทำงานก่ออิฐแม้อายุของเขา

แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ (AP) – มีเพียงไม่กี่คนที่อยากเห็นนาฬิกาหยุดงานตอนเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม มากกว่าผู้บริหารคาสิโนในแอตแลนติกซิตีและคนงานหลายพันคนที่ยังคงมีงานทำอยู่

คาสิโนสี่แห่งจาก 12 แห่งของรีสอร์ทปิดตัวลงในช่วงปี 2014 (และหนึ่งในห้าหลบหนีไปอย่างหวุดหวิดด้วยข้อตกลงทางการเงินในนาทีสุดท้ายก่อนวันคริสต์มาส) คนงาน 8,000 คนตกงานและรายรับจากคาสิโนยังคงลดลงต่อเนื่องเป็นเวลาแปดปี

คาดว่าจะมีการพัฒนาที่สำคัญหลายประการในปี 2558 ที่จะช่วยสร้างอนาคตของแอตแลนติกซิตี รวมถึงผลของความพยายามของรัฐในการช่วยเมืองตากอากาศที่กำลังดิ้นรน การตัดสินใจว่า PokerStars สามารถเข้าร่วมตลาดการพนันทางอินเทอร์เน็ตของนิวเจอร์ซีย์ ชะตากรรมของอดีตคาสิโน Revel และ ผลักดันให้มีการลงประชามติทั่วทั้งรัฐว่าคาสิโนควรได้รับอนุญาตในส่วนอื่น ๆ ของรัฐหรือไม่

“มันต้องดีกว่าปีที่เราเพิ่งตั้งไว้ว่าเราปิดได้สี่ครั้ง ในเรื่องนั้น สิ่งที่เลวร้ายที่สุดอยู่เบื้องหลังเรา” Tony Rodio ประธานของ Tropicana Casino and Resort กล่าว “แต่มีความไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านภาษีและกฎหมายของรัฐ และเกี่ยวกับสภาวะตลาด ฉันคาดการณ์ปีที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีเมฆมาก”

Kevin Ortzman ประธานสมาคมคาสิโนแห่งนิวเจอร์ซีย์กล่าวว่าแอตแลนติกซิตี้ได้รับยาที่ขม แต่จำเป็นในปีนี้

“เมืองแอตแลนติกประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2014 การเปลี่ยนแปลงที่ยากมากแต่ถึงกระนั้นก็จำเป็นสำหรับสิ่งที่ดีกว่าของภูมิภาคทั้งหมด” เขากล่าว

คำถามที่ใหญ่ที่สุดในปี 2015: เลือดไหลหมดหรือยัง? ผู้บริหารคาสิโนและนักวิเคราะห์กล่าวว่าคาสิโนที่เหลืออีกแปดแห่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นในขณะนี้ที่ตลาดหดตัว “ขนาดที่เหมาะสม” เป็นคำที่ใช้บ่อยในปี 2014 เมื่อ The Atlantic Club, Showboat, Revel และ Trump Plaza ปิดตัวลง ในเดือนพฤศจิกายน คาสิโนที่เหลืออีกแปดแห่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2556

แต่ยังเร็วเกินไปที่จะส่งเสียงสัญญาณที่ชัดเจน Gary Loveman ประธานของ Caesars Entertainment ดูเหมือนจะแจ้ง Bally’s ในเดือนตุลาคมโดยกล่าวว่า “เราจำเป็นต้องทำเงินที่นั่น”

Fitch Ratings บริษัทวอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ารายรับจากคาสิโนของแอตแลนติกซิตีจะลดลงเหลือ 2.6 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ (จาก 2.86 พันล้านดอลลาร์ในปี 2556) และลดลงอีกเป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558

ในช่วงปี 2015 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการเล่นเกมของรัฐคาดว่าจะตัดสินใจว่าจะให้ PokerStars ซึ่งเป็นเว็บไซต์โป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เข้าสู่ตลาดการพนันออนไลน์ของรัฐนิวเจอร์ซีย์หรือไม่ กระบวนการนี้ซับซ้อนจากปัญหาทางกฎหมายในอดีตของบริษัท แต่เจ้าของคนใหม่ Amaya Gaming และการเปลี่ยนแปลงบุคลากรมีเป้าหมายที่จะได้รับใบอนุญาตในรัฐนิวเจอร์ซีย์

PokerStars ซึ่งมีผู้เล่นรายใหญ่ติดตาม สามารถเติมชีวิตใหม่ให้กับตลาดการพนันทางอินเทอร์เน็ตของรัฐ ซึ่งใช้เงินเพียงประมาณหนึ่งในสิบของ 1 พันล้านดอลลาร์ที่หลายคนคาดการณ์ไว้สำหรับปีแรกของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริม Resorts Casino Hotel ซึ่งทำโดยไม่มีส่วนประกอบอินเทอร์เน็ตเป็นเวลาหนึ่งปีในขณะที่รอ PokerStars ได้รับการอนุมัติ

ชะตากรรมของอดีตโรงแรมคาสิโน Revel ยังคงไม่ชัดเจนเช่นกัน บริษัทในแคนาดาบรรลุข้อตกลงที่จะซื้อมันจากศาลล้มละลายด้วยเงิน 110 ล้านดอลลาร์ แต่ดึงเอาข้อพิพาทกับผู้ถือหุ้นกู้เรื่องหนี้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราคาแพงของคาสิโนออกมา การพิจารณาคดีในศาลเกี่ยวกับการขายที่เป็นไปได้ให้กับ Glenn Straub ผู้พัฒนาอันดับสองของฟลอริดาถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 5 มกราคม

เจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังพิจารณาแพ็คเกจความช่วยเหลือด้านภาษีและการเงินจำนวนมากสำหรับคาสิโนของแอตแลนติกซิตีและการเงินในเขตเทศบาล แต่ยังไม่มีการประกาศใช้ คาดว่าจะมีอีกมากในเดือนหน้าจากการประชุมสุดยอดครั้งที่สามเกี่ยวกับอนาคตของเมืองที่จัดโดยรัฐบาลคริส คริสตี้

และผู้ร่างกฎหมายในตอนเหนือของรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเพิ่มความกดดันเพื่อให้ได้คำถามก่อนผู้ลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายนว่าคาสิโนควรได้รับอนุญาตในส่วนอื่น ๆ ของรัฐหรือไม่ สนามแข่งม้า Meadowlands และเจอร์ซีย์ซิตีเป็นสองไซต์ที่เสนอ

คาสิโนของแอตแลนติกซิตีและสมาชิกสภานิติบัญญัติทางตอนใต้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์คัดค้านโอกาสนั้นอย่างรุนแรง แม้จะมีเงินอุดหนุนจำนวนมากจากรายรับของคาสิโนทางตอนเหนือที่ไหลไปยังแอตแลนติกซิตีเพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสูญเสียการผูกขาดในรัฐ

