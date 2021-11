สมัคร SaGame เกมส์คาสิโนสด ระบบนิเวศ

สมัคร SaGame ซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 4 มกราคม 2011) – AMD (NYSE: AMD) ประกาศการสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับ AMD Fusion Family of

Accelerated Processing Units (APUs) จากชุมชนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระบบนิเวศ การทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์นักพัฒนาและซัพพลายเออร์

เมนบอร์ดเอเอ็มดีได้สร้างพันธมิตรของผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่มุ่งมั่นที่จะให้บริการอุปกรณ์และโปรแกรมที่ผลการดำเนินงานยกระดับ x86 รวมพลังในการคำนวณและไม่ต่อเนื่องระดับกราฟิกของเอเอ็มดีฟิวชั่น APUs

“เอเอ็มดีและพันธมิตรกำลังนำทางไปสู่ยุคใหม่ของการประมวลผลที่โดดเด่นด้วยความบันเทิงที่สมจริง การท่องอินเทอร์เน็ตที่โดดเด่น และการประมวลผลเวิร์กโหลดดิจิทัลที่

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” จอห์น เทย์เลอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าและซอฟต์แวร์ของ AMD กล่าว “การสร้างระบบนิเวศน์ที่ใช้การประมวลผลแบบ x86 และ GPU ที่

แข็งแกร่ง เพื่อเปิดใช้งานประสบการณ์แห่งยุคหน้าเหล่านี้เป็นสุดยอดของความร่วมมือที่มีมายาวนานกับนักพัฒนา ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือ และซัพพลายเออร์ส่วนประกอบ ตลอดจนการลงทุนด้านเทคโนโลยีซึ่งเกิดขึ้นได้จากเอเอ็มดี ฟิวชั่น ฟันด์ ”

“คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยู่ระหว่างการวิวัฒนาการที่สำคัญเชื้อเพลิงโดยการระเบิดของเนื้อหาดิจิตอลและมัลติมีเดียเพื่อเปิดใช้งานเว็บประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ” Tami Reller รอง

ประธาน บริษัท การตลาดของ สมัคร SaGame กล่าวว่าไมโครซอฟท์ “เราคิดว่างานที่ AMD ทำกับ Fusion เพื่อรวมสถาปัตยกรรมซีพียู x86 และประสิทธิภาพกราฟิกแยกสร้าง

โอกาสสำหรับ Windows 7 และ Internet Explorer 9 เพื่อมอบผลประโยชน์ให้กับลูกค้าในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงการท่องเว็บที่รวดเร็ว วิดีโอ HD และเกม 3D”

เพื่อเข้าถึงความสามารถอันทรงพลังและมีประสิทธิภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม APU เอเอ็มดีร่วมมือกับผู้ให้บริการมิดเดิลแวร์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อเสนอชุดพัฒนา

ซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันมาตรฐานอุตสาหกรรม (API) เช่น OpenCL™, OpenGL™ Direct2D และ

DirectCompute เอเอ็มดียังสนับสนุนการปรับให้เหมาะสมของซอฟต์แวร์สำหรับ AMD Fusion APU ด้วยเทคโนโลยี AMD Accelerated Parallel Processing (APP) ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาใช้ประโยชน์จากพลังของ GPU และ CPU ร่วมกันได้ง่ายขึ้นเพื่อเร่งความเร็วแอปพลิเคชันที่มีอยู่และสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในซอฟต์แวร์

บริษัทที่มีนวัตกรรมหลายสิบแห่งจะสาธิตประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์อันน่าทึ่งที่ใช้เทคโนโลยีของ AMD รวมถึง AMD Fusion APU ที่งานConsumer Electronics Show

(CES) ในสัปดาห์นี้ ในงานแสดง Wired ที่ได้รับการสนับสนุนจาก AMD (Grand Lobby) เช่นเดียวกับในงานแสดงเทคโนโลยีของ AMD แอพพลิเคชั่นที่หลากหลายซึ่ง

มัลติมีเดีย, เกม, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, การท่องเว็บ, การจดจำใบหน้า, การประชุมทางวิดีโอและอื่น ๆ จะแสดงจากซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ชั้นนำ

พันธมิตรมาเธอร์บอร์ดของ AMD ยังได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับการเปิดตัว AMD Fusion APUs ตัวแรก โดยผู้ผลิตชั้นนำด้านการออกแบบ (ODM) รวมถึง ASUS, Gigabyte, MSI และ Sapphire ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ APU/เมนบอร์ดสำหรับแพลตฟอร์มพีซีเครื่องแรกที่มี AMD Fusion APU .

เอเอ็มดี (NYSE: AMD) เป็นผู้ริเริ่มการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นผู้นำในยุคต่อไปของประสบการณ์ดิจิทัลที่สดใสด้วยหน่วยประมวลผล AMD Fusion Accelerated

Processing Units (APUs) ที่ล้ำสมัย เทคโนโลยีกราฟิกและการประมวลผลของ AMD ขับเคลื่อนอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึงพีซี เกมคอนโซล และคอมพิวเตอร์ทรงพลังที่ขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตและธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.amd.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่น ๆ แผนงานผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาของการเปิดตัวตามแผนของแพลตฟอร์ม

AMD, โลโก้ AMD Arrow และการรวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. ชื่ออื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 4 มกราคม 2011) – International CES 2010 – AMD (NYSE: AMD) เปิดตัวเทคโนโลยีกราฟิกสำหรับมือถือเจเนอเรชันถัดไป

นั่นคือAMD Radeon™ HD 6000M seriesซึ่งมอบกราฟิกสำหรับโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ AMD สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์เกม ความบันเทิง และ

ประสิทธิภาพในขณะเดินทาง รุ่นที่สองการควบคุมเอเอ็มดีของMicrosoft DirectX ®สถาปัตยกรรมกราฟิก 11 ความสามารถในมือถือชุด AMD Radeon ™ HD 6000m ให้ผู้ใช้:

โน้ตบุ๊กที่มีเทคโนโลยีกราฟิกใหม่มีตัวอย่างที่งานConsumer Electronics Show (CES) ปี 2011ในบูธ Wired: Make a Scene ซึ่งตั้งอยู่ใน Grand Lobby ของ Las Vegas Convention Center

“หนึ่งปีที่ผ่านมา AMD อ้างว่าเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ไม่มีปัญหาในด้านประสิทธิภาพกราฟิกบนมือถือ และตั้งแต่นั้นมา เราก็ยังคงปูทางสู่นวัตกรรมคอมพิวเตอร์พกพา” Matt

Skynner รองประธานองค์กรและผู้จัดการทั่วไป แผนก GPU ของ AMD กล่าว “ด้วยการเปิดตัว AMD Radeon HD 6000M ซีรีส์ สิ่งที่ดีที่สุดของ AMD คือการประสานความเป็น

ผู้นำในด้านกราฟิกสำหรับโน้ตบุ๊ก ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์กราฟิกสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นต่อไปจากบนลงล่าง ซึ่งรวมถึงโปรเซสเซอร์กราฟิกโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ AMD เรากำลังเปิดประสบการณ์การประมวลผลภาพที่เหนือกว่าในแทบทุกส่วน”

กราฟิก AMD Radeon HD 6000M series แสดงถึงการสนับสนุนอันทรงพลังสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ด้วยแพลตฟอร์มโน้ตบุ๊ก AMD Mainstream ที่มีอยู่และที่

กำลังจะมีขึ้นในปี 2011 ซึ่งวางแผนไว้ว่าจะมีการเล่นเกม “Eye-Definition” ที่แท้จริงพร้อมรองรับ DirectX 11 และเทคโนโลยี AMD Eyefinity บวกกับเทคโนโลยี AMD HD3D ที่น่าทึ่ง – – ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อเร่งประสิทธิภาพของอุปกรณ์พกพา

เอเอ็มดี (NYSE: AMD) เป็นผู้ริเริ่มการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นผู้นำในยุคต่อไปของประสบการณ์ดิจิทัลที่สดใสด้วยหน่วยประมวลผล AMD Fusion Accelerated

Processing Units (APU) ที่ก้าวล้ำ เทคโนโลยีกราฟิกและการประมวลผลของ AMD ขับเคลื่อนอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึงพีซี เกมคอนโซล และคอมพิวเตอร์ทรงพลังที่ขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตและธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.amd.com

AMD, โลโก้ AMD Arrow, Radeon และส่วนอื่นๆ รวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. ชื่ออื่นๆ มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

1. เทคโนโลยี AMD Eyefinity ทำงานร่วมกับเกมที่รองรับอัตราส่วนกว้างยาวที่ไม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจำเป็นสำหรับการขยายผ่านจอแสดงผลหลายจอ ในการเปิดใช้งานจอแสดง

ผลมากกว่า 2 จอ จำเป็นต้องมีแผงเพิ่มเติมที่มีตัวเชื่อมต่อ DisplayPort™ ดั้งเดิม และ/หรืออะแดปเตอร์ที่ใช้งานที่เข้ากันได้กับ DisplayPort™ เพื่อแปลงอินพุตดั้งเดิมของ

จอภาพเป็นการ์ดของคุณ ตัวเชื่อมต่อ DisplayPort™ หรือ Mini-DisplayPort™ เทคโนโลยี AMD Eyefinity สามารถรองรับจอแสดงผลได้มากถึง 6 จอโดยใช้ AMD

Radeon™ GPU ที่เปิดใช้งานเพียงตัวเดียวพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows Vista® หรือ Windows® 7 — จำนวนจอแสดงผลอาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบระบบ และ

คุณควรยืนยันข้อกำหนดเฉพาะกับผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องก่อนซื้อ . ฟังก์ชัน SLS (–Single Large Surface) ต้องใช้ความละเอียดในการแสดงผลที่เหมือนกันบนจอแสดงผลที่กำหนดค่าทั้งหมด

2. AMD HD3D เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อให้รองรับ stereoscopic 3D ในเกม ภาพยนตร์ และ/หรือภาพถ่าย ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม (เช่น แผงที่เปิดใช้งาน 3D, แว่นตา/

อีซีแอลที่เปิดใช้งาน 3D, ไดรฟ์ Blu-ray 3D) และ/หรือซอฟต์แวร์ (เช่น ดิสก์ Blu-ray 3D, มิดเดิลแวร์ 3D, เกม) จำเป็นสำหรับการเปิดใช้งาน 3D สามมิติ ส่วน

ประกอบหรือระบบบางอย่างอาจไม่รองรับคุณสมบัติทั้งหมด — ตรวจสอบกับผู้ผลิตส่วนประกอบหรือระบบของคุณสำหรับความสามารถของรุ่นเฉพาะและเทคโนโลยีที่รองรับ

3. เทคโนโลยี AMD EyeSpeed ​​​​คือชุดเทคโนโลยีที่มีอยู่ในซีรีส์ AMD Radeon™ HD 6000M และ GPU ที่สูงกว่า และได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพวิดีโอและเพิ่ม

ประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน การเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างอย่างสมบูรณ์ต้องได้รับการสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยี AMD Accelerated Parallel Processing (APP)

และ/หรือ Universal Video Decoder (UVD) ของ AMD เทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนานที่เร่งความเร็วของ AMD ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเร่งความเร็วของ GPU

เอเอ็มดี (NYSE: AMD) ประกาศเปิดตัวเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ใหม่ ซึ่งรวมถึงโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อปควอดคอร์ที่เร็วที่สุดของ AMD โปรเซสเซอร์เหล่านี้เข้าร่วมกับชิปเซ็ต 8 ซี

รีส์ที่ได้รับรางวัลของ AMD และเพิ่งเปิดตัวกราฟิก AMD Radeon™ HD 6000 ซีรีส์สำหรับพีซีซึ่งให้ประสบการณ์ความคมชัดสูงใน 3D พร้อมประสิทธิภาพมัลติมีเดียที่เร่งด้วย GPU

ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเหล่านักเล่นเกมและผู้ที่ชื่นชอบเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเพลิดเพลินกับสุดยอดประสบการณ์ภาพ™บนใหม่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสีดำจากเอเอ็มดี

การเติบโตของเนื้อหาสื่อดิจิทัลความละเอียดสูงและ 3D ได้สร้างประสบการณ์การรับชมภาพที่สมจริงในระดับใหม่ ความเก่งกาจของพีซีที่ใช้เทคโนโลยี VISION สร้างความเป็นไป

ได้ที่แทบไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้บริโภค เช่น การย้ายไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงทางวิดีโอการสร้างความทรงจำของวิดีโอและภาพถ่ายที่ยั่งยืน การเล่นเกมพีซีที่เน้นการมองเห็นมากที่สุดและปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

ใครก็ตามที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มีคุณค่าแบบมัลติคอร์ ตัวเลือกแพลตฟอร์มที่หลากหลาย วิดีโอความละเอียดสูง และกราฟิก 3 มิติ จะได้รับประโยชน์จากพีซีเครื่องใหม่ที่มีเทคโนโลยี VISION จาก AMD

เอ็มดี เอเอ็มดี (NYSE: AMD) เป็นผู้ริเริ่มการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นผู้นำในยุคต่อไปของประสบการณ์ดิจิทัลที่สดใสด้วยหน่วยประมวลผล AMD Fusion Accelerated

Processing Units (APUs) ที่ล้ำสมัย เทคโนโลยีกราฟิกและการประมวลผลของ AMD ขับเคลื่อนอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึงพีซี เกมคอนโซล และคอมพิวเตอร์ทรงพลังที่ขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตและธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.amd.com

AMD, โลโก้ AMD Arrow, AMD Phenom, Radeon, The Ultimate Visual Experience และการรวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. ชื่ออื่นๆ มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

พอร์ต วอชิงตัน นิวยอร์ก–(Marketwire – 4 มกราคม 2011) – iLuv ผู้ให้บริการชั้นนำของสายอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับตลาด Apple และ PC จะจัดแสดง

ผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนมากสำหรับปี 2011 ที่งาน International Consumer Electronics Show ที่กำลังจะมีขึ้น (ซีอีเอส). ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงด้านไอทีที่ได้รับรางวัล เกมส์คาสิโนสด ประจำปี 2011 ผลิตภัณฑ์ออดิโอวิดีโอและอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเล่นสื่อแบบพกพาและอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลอื่นๆ

“iLuv รู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ปี 2011 ที่งานแสดงสินค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก” เปีย ชอน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ

iLuv กล่าว “รางวัล Innovations ที่ iLuv ชนะในปีนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการเน้นย้ำของบริษัทในด้านวิศวกรรมคุณภาพและการออกแบบฟังก์ชันการทำงาน และผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเชิญให้แวะเยี่ยมชมบูธของเราเพื่อรับทราบว่ามีอะไรใหม่บ้างอย่างใกล้ชิด”

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล iLuv CES ในปี 2011 ประกอบด้วยหูฟังเสียงคุณภาพสูงที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่แม่นยำ ซึ่งจะมีรีโมทในสายสำหรับการควบคุมเพลง และ

ไมโครโฟนในตัวสำหรับการใช้งานแบบแฮนด์ฟรี การควบคุมด้วยเสียง และการบันทึกเสียงบันทึก นอกจากนี้ iLuv จะเปิดตัวสถานีเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนด้วยแอพพลิเคชั่น ซึ่งมอบประสบการณ์การโต้ตอบที่มีส่วนร่วมมากกว่าเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้

หูฟังเสียง (iEP525) — มีการออกแบบแยกเสียง เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ iPads, iPhones, iPods และอุปกรณ์เพลงแบบพกพาส่วนใหญ่ รองรับคุณสมบัติ VoiceOver บน iPod shuffle รุ่นที่ 3; ควบคุมเพลงจาก iTunes ด้วยรีโมทอินไลน์บนคอมพิวเตอร์ Mac

หูฟังเสียง (iEP526) – มีปุ่มรับสาย/วางสายที่สะดวก เข้ากันได้กับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ที่มีปลั๊กเสียง 3.5 มม.; สายแยกสัญญาณเสียงและไมโครโฟนช่วยให้สามารถใช้ไมโครโฟนบนพีซีสำหรับการโทรผ่าน VoIP

Hi-Fidelity Multi-Media Docking Station (iMM514) — แขนยึดแบบหลายทิศทางปฏิวัติวงการถือ iPad (iPhone หรือ iPod) ของคุณอย่างปลอดภัยในทุก

มุม; สร้างขึ้นด้วยช่องลำโพงอะคูสติกแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มความคมชัดของเสียง ดูวิดีโอ YouTube, ภาพยนตร์, อ่าน iBooks, เรียกใช้แอปและเล่นเกมขณะอยู่บนแท่นชาร์จ

CES ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นที่ลาสเวกัส รัฐเนวาดา ตั้งแต่วันที่ 6-9 มกราคม 2554 โดยคาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้า 2,500 รายและผู้

ร่วมงานมากกว่า 120,000 คนจากกว่า 130 ประเทศเข้าร่วมติดตามเราบน Twitter @iLuv_World หรือเป็นเพื่อนกับเราทาง Facebook ที่ “iLuv Creative Technology”

iLuv Creative Technology ผู้ให้บริการระดับแนวหน้าของสายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับตลาด Apple และ PC นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่

เกมส์คาสิโนสด สำหรับผู้บริโภคที่มีการเลือกปฏิบัติในปัจจุบัน นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท iLuv ได้รับรางวัล CES Innovations อันทรงเกียรติทั้งหมด 16 รางวัล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านการ

ออกแบบและวิศวกรรมในหมวดอุปกรณ์เสริมมัลติมีเดียแบบพกพา หูฟัง และอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ iLuv มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก และเป็นบริษัทย่อยของ jWIN

Electronics Corporation บริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำที่นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดและผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณภาพตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1997 ผลิตภัณฑ์ iLuv มีจำหน่ายผ่านเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีกที่ได้รับการคัดเลือกทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iLuv กรุณาเยี่ยมชมwww.i-luv.com

ผลิตภัณฑ์/บริการและเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

© 2010 iLuv. สงวนลิขสิทธิ์.

ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย 4 มกราคม 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — Magma® Design Automation Inc. (Nasdaq:LAVA) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ออกแบบชิป ได้ประกาศในวันนี้ว่า Roy E. Jewell ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Magma และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Peter S. Teshima จะพูดในการประชุม

Needham & Company Growth ประจำปีครั้งที่ 13 ซึ่งจะนำเสนอในวันที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 09:20 น. EST การประชุมจะดำเนินการที่โรงแรม New York Palace

เว็บคาสต์สดของงานนำเสนอของแม็กม่าจะสามารถเข้าถึงได้ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของแม็กม่าที่http://investor.magma-da.com/events.cfm การเล่นซ้ำจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2011

ซอฟต์แวร์การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (EDA) ของ Magma มอบ “เส้นทางสู่ซิลิคอนที่เร็วที่สุด”™ และทำให้บริษัทชิปชั้นนำของโลกสร้างวงจรรวม (IC) ประสิทธิภาพ

สูงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เกมอิเล็กทรอนิกส์ WiFi เครื่องเล่น MP3 วิดีโอดิจิทัล เครือข่าย และการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์แม็กม่าถูกนำมาใช้ในการใช้งาน IC,

การออกแบบแอนะล็อก/สัญญาณผสม, การวิเคราะห์, การตรวจสอบทางกายภาพ, การจำลองวงจร และการกำหนดลักษณะเฉพาะ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในซานโฮเซ่

แคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น เอเชีย และอินเดีย หุ้นของแม็กม่าซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ LAVA ติดตามแม็กม่าบน Twitter ได้ที่www.Twitter.com/MagmaEDAและบน Facebook ที่www.Facebook.com/Magmawww.magma-da.comครับ

Magma เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ “เส้นทางที่เร็วที่สุดสู่ซิลิคอน” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Magma Design Automation Inc. ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ เรื่องที่กำหนดไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายในความหมายของบทบัญญัติ “ปลอดภัย” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้อง

ร้องหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยง และความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จำกัดเพียงความสามารถของผลิตภัณฑ์ของแม็กม่าในการสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ และความสามารถของบริษัทในการก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ

อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ สามารถพบได้ในการยื่นต่อสาธารณะของแม็กม่าต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( www.sec.gov ) บริษัทไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwire – 4 มกราคม 2011) – สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์เล่นเกม (AGEM) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการของ บริษัท ได้อนุมัติการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทใหม่แปดแห่ง นำกลุ่มการค้าที่ประกอบด้วยผู้นำระดับโลก ซัพพลายเออร์เกมรวม 107 สมาชิก

AGEM เป็นสมาคมการค้าระหว่างประเทศที่เป็นตัวแทนของผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของอุปกรณ์เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ เกมบนโต๊ะ ส่วนประกอบหลัก และผลิตภัณฑ์และ

บริการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมเกม AGEM ทำงานเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของซัพพลายเออร์อุปกรณ์เล่นเกมทั่วโลก ผ่านการดำเนินการทางการเมือง ความร่วมมือในงาน

แสดงสินค้า พันธมิตรด้านการศึกษา การเผยแพร่ข้อมูล และความเป็นพลเมืองที่ดี สมาชิกของ AGEM ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับทุกบริษัทภายในองค์กร ร่วมกัน

AGEM ได้ช่วยเหลือค่าคอมมิชชั่นด้านกฎระเบียบและเข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สมาชิก AGEM สามารถประสบความสำเร็จได้ในขณะที่ให้การสนับสนุนการศึกษาและการริเริ่มการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบในระดับที่แข็งแกร่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.AGEM.org .

ทอร์รันซ์, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 4 มกราคม 2011) – TRENDnet แบรนด์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายแบบใช้สายและไร้สายที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ประกาศในวันนี้ที่ CES

การเปิดตัวอะแดปเตอร์เกม Wireless N Gaming 450Mbps รุ่นแรกออกสู่ตลาด รุ่น TEW- 687GA ซึ่งเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เกมคอนโซล โทรทัศน์ และ DVR เข้ากับอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วการเชื่อมต่อไร้สาย 450Mbps ที่ไม่เคยมีมาก่อน

อแดปเตอร์ประสิทธิภาพสูงในท้องตลาดในปัจจุบันสร้างทรูพุตไร้สายที่แท้จริงในช่วง 90 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) การทดสอบในบ้านเผยให้เห็นว่า TEW-687GA ของ

TRENDnet (เมื่อจับคู่กับเราเตอร์ 450Mbps เช่น TEW-691GR ของ TRENDnet) จะทำลายอุปสรรคด้านประสิทธิภาพ 150Mbps ที่น่าอับอาย! TRENDnet ยังบันทึกการส่งสัญญาณไร้สายอย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 200Mbps

การติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายกับคนขับไม่มีการติดตั้งและพอร์ต Gigabit Ethernet รักษาเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูงแบบมีสาย เทคโนโลยีเสาอากาศแบบหลายอินพุตหลายเอาต์พุต (MIMO) ขั้นสูงพร้อมสตรีมเชิงพื้นที่สามช่องต่อเสาอากาศสร้างทรูพุตไร้สายตามทฤษฎีสูงสุดที่ 450Mbps

Wi-Fi Protected Setup (WPS) รวมอแด็ปเตอร์ไร้สายที่รองรับ WPS อื่น ๆ ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว หมดยุคของการป้อนรหัสเข้ารหัสที่ซับซ้อนแล้ว เพียงแค่กดปุ่ม

WPS บนเราเตอร์ (เราเตอร์ TRENDnet ส่วนใหญ่จะมีปุ่ม WPS) แล้วกดปุ่ม WPS บน TEW-687GA – อุปกรณ์โดยอัตโนมัติจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมต่อ เทคโนโลยี

WMM® Quality of Service (QoS) ให้ความสำคัญกับการเล่นเกม การโทรทางอินเทอร์เน็ต และสตรีมวิดีโอ ไฟ LED ที่ด้านหน้าของอะแดปเตอร์ถ่ายทอดสถานะของอุปกรณ์ ตัดสายเคเบิลของคุณแล้วเริ่มชนะด้วย n ไร้สาย 450Mbps ประสิทธิภาพสูงพิเศษ

Pei Huang ประธานและ CEO ของ TRENDnet กล่าวว่า “TRENDnet รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งเราเตอร์ไร้สาย n ความเร็ว 450Mbps ออกสู่ตลาดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน

ของปีที่แล้ว ตามด้วยจุดเชื่อมต่อ 450Mbps แรกในเดือนที่แล้ว” Pei Huang ประธานและซีอีโอของ TRENDnet กล่าว “ความจริงที่ว่าเราพร้อมที่จะเปิดตัวอแด็ปเตอร์ไร้สาย 450Mbps ตัวแรกเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของความสามารถของ TRENDnet ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในพื้นที่เครือข่ายไร้สาย”

อแดปเตอร์ Wireless N Gaming Adapter ขนาด 450Mbps รุ่น TEW-687GA มาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสามปี และจะมีจำหน่ายจากพันธมิตรทางออนไลน์และร้านค้าปลีกของ TRENDnet ในเดือนนี้

ดัลลาส, เท็กซัส–(Marketwire – 4 มกราคม 2011) – ความต้องการของผู้บริโภคสำหรับเนื้อหาวิดีโอแบบออนดีมานด์และออนไลน์จะกระตุ้นยอดขายอุปกรณ์ทีวีที่เชื่อม

ต่ออินเทอร์เน็ตได้เกือบ 350 ล้านเครื่องทั่วโลกภายในปี 2558 ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการแข่งขันที่รุนแรงในแอป การพัฒนาบริษัทวิจัยตลาดต่างประเทศ Parks Associatesรายงาน

Connected Living Roomของบริษัท: ทีวีที่เปิดใช้งานเว็บและเครื่องเล่น Blu-rayคาดการณ์ยอดขายทั่วโลกของ HDTV ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เครื่องเล่น Blu-ray เกมคอนโซล และเครื่องเล่นวิดีโอดิจิทัล เช่น Roku และ Apple TV จะเพิ่มขึ้นประมาณสี่เท่าจากปี 2010

Kurt Scherfรองประธานฝ่ายวิเคราะห์หลักของ Parks Associates กล่าวว่า “ตลาดได้มาถึงทีวีเชื่อมต่อรุ่นที่สี่แล้ว และผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งหมดกำลังเปิดตัวรุ่นใหม่ที่งาน

CES ด้วยนวัตกรรมในการรวมเนื้อหา การพัฒนาแอป และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ “ในที่สุดตัวเลือกเนื้อหาก็ไล่ตามนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ และไลบรารีภาพยนตร์และรายการทีวีตามสั่งที่กำลังเติบโตก็เริ่มปลดล็อกศักยภาพของอุปกรณ์ทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในฐานะแพลตฟอร์มความบันเทิงและการสื่อสารออนไลน์แบบมัลติฟังก์ชั่น”

การขยายตัวของอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสำหรับนักพัฒนาแอป ซึ่งรวมถึงนักพัฒนาบุคคลที่สามและยักษ์ใหญ่อย่าง Google, Samsung และ Yahoo! ผู้บริโภคจะเป็น

กุญแจสำคัญในการตัดสินใจว่าสภาพแวดล้อมของแอพที่มีการควบคุมหรือวิธีการเปิดเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนโดย Google จะเป็นโมเดลที่โดดเด่นสำหรับตลาดทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในอีกห้าปีข้างหน้าหรือไม่

“บริษัทต่างๆ ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงการรวมเนื้อหา การออกอากาศทางโทรทัศน์ การจัดส่งและการจัดการ CE ผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก และการค้าปลีก มีโอกาสสำคัญในการส่งเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ใหม่จำนวนมาก” เชิร์ฟกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Living Room: ทีวีเว็บที่เปิดใช้งานและเครื่องเล่น Blu-ray , เยี่ยมชมhttp://www.parksassociates.comหรือติดต่อ 972-490-1113, sales@parksassociates.com

Parks Associates เป็น บริษัท วิจัยตลาดและที่ปรึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่เกิดขึ้นใหม่

Parks Associates ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 สร้างทุนวิจัยสำหรับบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ Fortune 500 ไปจนถึงบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็ก ผ่านรายงานการตลาด การศึกษาเบื้องต้น การวิจัยผู้บริโภค การวิจัยแบบกำหนดเอง เวิร์กช็อป การประชุมผู้บริหาร และการสมัครรับบริการรายปี

ในแต่ละปี Parks Associates จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำทางความคิดของผู้บริหาร CONNECTIONS™ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Consumer Electronics Association (CEA)® และ CONNECTIONS™ Europe

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 4 มกราคม 2011) – World Series of Golf, Inc. (PINKSHEETS: WSGF)(OTCQB: WSGF) กำลังเริ่มต้นปีท่ามกลางชุดการ

ทบทวนสิ้นปีและการนำเสนอแนวโน้ม บริษัทได้รับการแนะนำในการออกอากาศทางเว็บตามคำขอสองรายการภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้กำหนดให้มีการออกอากาศ

ทางเว็บแบบออนดีมานด์ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม เพื่อนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายสิทธิบัตรล่าสุดของบริษัท และแผนการที่จะนำเสนอธุรกิจที่หลากหลายในปี 2554

World Series of Golf เปิดตัวแผนธุรกิจที่ได้รับการปรับปรุงในปี 2010 โดยอาศัยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่เปิดตัวผ่าน NewMarket Technology, Inc. (PINKSHEETS:

NWMTD) (OTCQB: NWMTD) โครงการหุ้นส่วนกรีนฟิลด์ แผนใหม่นี้รวมถึงความต่อเนื่องของการแข่งขันกอล์ฟในอดีตของบริษัทที่ผสมผสานรูปแบบการเดิมพันของ Texas Hold

‘Em และทักษะในการเล่นกอล์ฟ งาน World Series of Golf ที่ผ่านมาได้ดึงดูดผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเช่น Ray Romano, Phil Ivey, Daniel Negreanu และคนอื่นๆ

World Series of Golf® เป็นบริษัทที่มีการรายงานและตรวจสอบอย่างครบถ้วนซึ่งสอดคล้องและเป็นปัจจุบันกับข้อบังคับทั้งหมดที่จำเป็นในการสนับสนุนมาตรฐานความโปร่งใส

เพื่อรองรับแผนธุรกิจที่ได้รับการปรับปรุง เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้เข้าสู่ข้อตกลงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่คาดว่าจะเพิ่มเงิน 1,446,500 เหรียญสหรัฐ เมื่อเวลาผ่านไป

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2010 สำนักงานสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกาได้มอบหมายให้จดสิทธิบัตรเวิลด์ซีรีส์ของกอล์ฟหมายเลข 7,841,933 สำหรับวิธีการจัดการแข่งขันกีฬา

ด้วยการเดิมพันรวมทั้งแบบเสมือนจริงและแบบออนไลน์ ขณะนี้บริษัทกำลังสำรวจตัวเลือกการเล่นเกมต่างๆ กับผู้พัฒนาเกมชั้นนำ ในขณะที่เรามองหาการพัฒนาออนไลน์ เกม

คอนโซล และตัวเลือกเกมคีออสก์อิสระ การระเบิดของการเล่นเกมที่ใช้การเคลื่อนไหวนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งกับเกมของเราและสิทธิบัตรที่ออกใหม่ บริษัทยังคงดำเนินการเรียกร้องเพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างดำเนินการกับสำนักงานสิทธิบัตร ซึ่งบริษัทและที่ปรึกษาด้านสิทธิบัตรมีความหวังที่จะประสบความสำเร็จ

เมื่อเร็วๆ นี้ World Series of Golf ได้รวมอยู่ใน NewMarket Greenfield Partnership Program และได้รับการเน้นย้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการนำเสนอ Webcast

CEO ของ NewMarket Technology ตามต้องการ เว็บคาสต์ใช้ได้ในขณะนี้สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่www.newmarkettechnology.com หรือโดยตรงที่http://tinyurl.com/NewMarket1230

เวิลด์ซีรีส์ของสนามกอล์ฟยังเป็นจุดเด่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในกรีนฟิลด์ความร่วมมือโครงการ Webcast วิจารณ์สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในขณะนี้

ที่http://tinyurl.com/GFWebcast1221 เว็บคาสต์ชื่อ ‘ปัจจัย OTC (BB) – มุมมองที่แตกต่างในการบรรลุ ROI’ กล่าวถึงบริษัทประเภทต่างๆ ที่เสนอราคาในตลาดที่ซื้อขายหน้าเคาน์เตอร์ ในขณะที่แนะนำความคาดหวังการลงทุนที่แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทและแนะนำกลยุทธ์เฉพาะ บรรลุความคาดหวังในการลงทุน

นิวมาร์เก็ตเปิดตัว Greenfield Program เมื่อปีที่แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นและการพัฒนาในระยะเริ่มต้นของธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โครงการ

Greenfield มุ่งเน้นที่ระยะเริ่มต้น โอกาสในการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดเกิดใหม่ของโลก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้และกลาง

และแอฟริกาตะวันออก นอกเหนือจากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งในอเมริกาเหนือ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ China Crescent Enterprises, Inc. (OTCBB: CCTR), NuMobile, Inc. (OTCBB: NUBL) และ Savanna East Africa, Inc. ซึ่งปัจจุบันซื้อขายใน Pinksheets ภายใต้สัญลักษณ์ “NVAE”

ตั้งอยู่ที่ลาสเวกัส World Series of Golf ( www.worldseriesofgolf.com) เป็นบริษัทด้านกีฬาและความบันเทิงระดับโลกที่มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันกอล์ฟบน

บกและออนไลน์ โดยใช้วิธีการเล่นที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร เวิลด์ซีรีส์ของกอล์ฟ ซึ่งรวมทักษะของกอล์ฟและรูปแบบการเดิมพันของโป๊กเกอร์เท็กซัส โฮล เอ็ม แบบไม่จำกัด

เล่นที่รีสอร์ทกอล์ฟในพื้นที่ลาสเวกัสสุดพิเศษในปี 2550 และ 2551 การแข่งขันกอล์ฟเวิลด์ซีรีส์ประจำปีครั้งที่สามจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม- 14, 2009 ที่ Las Vegas

Paiute Golf Resort บริษัทวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจในระดับสากลผ่านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ การสนับสนุน และประสบการณ์ที่กว้างขวางของผู้ก่อตั้ง

และการติดต่อในด้านการตลาดการกีฬา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนสำหรับเหตุการณ์โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.worldseriesofgolf.com

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ และ

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 4 มกราคม 2011) – เตาไมโครเวฟ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปากกาลูกลื่น ตั้งแต่เปิดตัว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เปลี่ยนชีวิตเรา ทำให้งาน

ประจำวันง่ายขึ้น เรียบง่าย จริงๆ แล้วเราไม่รู้ว่าเราเคยอยู่โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ด้วยจิตวิญญาณเดียวกันของการประดิษฐ์ที่ช่วยประหยัดเวลาและเปลี่ยนแปลง

ชีวิตGood Housekeeping ได้เปิดเผยรางวัลVIP (Very Innovative Products) ประจำปีซึ่งยกย่องผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นแห่งปีซึ่งช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยวิธีใหม่

และสร้างสรรค์ แม่บ้านทำความสะอาดที่ดีผู้ชนะรางวัลประจำปี 2011 ประจำปี 2011 ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งในหลากหลายหมวดหมู่ เช่น ความงาม เครื่องใช้

ในบ้าน นันทนาการกลางแจ้ง การทำความสะอาด การประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รางวัล VIP ประจำปี 2011 มีอยู่ในนิตยสารGood Housekeepingฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่ 11 มกราคม

นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของ Good Housekeeping Research Institute ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยของนิตยสาร ประเมินผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า

2,000 รายการทุกปี ก่อนที่ผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะสามารถเสนอชื่อผู้ชนะรางวัล VIP ได้ ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสถาบันวิจัยด้วย

โรสแมรี่ เอลลิสบรรณาธิการบริหารของGood Housekeepingกล่าวว่า “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยได้เห็นหมดแล้ว โดยประเมินผลิตภัณฑ์ใหม่หลายสิบรายการทุกเดือน ตั้งแต่

โทรศัพท์มือถือและเครื่องชงกาแฟไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต่อต้านวัยล่าสุด” “รางวัลวีไอพียกย่องสิ่งที่ดีที่สุด: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและยังแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและความยุ่งยากของผู้อ่านของเรา”

นอกจากการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของปีแล้วGood Housekeeping ยังขอให้ผู้อ่านช่วยตัดสินผู้ชนะ VIP Hall of Fame ประจำปี 2011 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ

ทดสอบมาโดยตลอด และพวกเขานึกไม่ถึงว่าจะมีชีวิตอยู่ได้หากขาดสิ่งนี้ ผู้ชนะในการสำรวจความคิดเห็น GoodHousekeeping.com คือ Tupperware ในปีพ.ศ. 2489 ฝา

ปิดที่ “เรอได้” นั้นแปลกใหม่ นักช็อปต้องดูการสาธิตวิธีการทำงานของพวกเขา ซึ่งก็คืองาน Tupperware Party และตู้กับข้าวและตู้เย็นของอเมริกาก็เปลี่ยนไปตลอดกาล ทุกวันนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทัปเปอร์แวร์มีทุกอย่างตั้งแต่เครื่องมือและช้อนส้อมสำหรับทำอาหาร ไปจนถึงภาชนะเก็บของแบบคลาสสิก

Apple iPad ที่มี Wi-Fi +3G : ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่า iPad ได้เข้าครอบงำประเทศโดยพายุ ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากเปิดตัว แอปนับหมื่นได้รับการพัฒนาสำหรับ

แอปนี้ โดยมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่วนหนึ่งของความอัจฉริยะ นอกเหนือจากการท่องเว็บที่รวดเร็ว การอ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่หรูหรา การแสดงวิดีโอที่น่าทึ่ง และเสียงที่ชัดใส

คือความง่ายดายในการใช้งาน iPad สะดวกสบายด้วยน้ำหนักที่เบา ขนาดที่สะดวก และหน้าจอสัมผัส Erik Eibert วิศวกรทดสอบของ Good Housekeeping Research

Institute กล่าวว่า “คุณสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ ดูหนัง เล่นเกม เช็คอีเมล และท่องเว็บ ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยการนำทางที่ราบรื่น ราคา: เริ่มต้นที่ 629 เหรียญ; www.apple.com

Coleman Instant Tent: การตั้งแคมป์ทำได้ง่ายขึ้นมาก ผู้ทดสอบของเราสามารถตั้งค่าเต็นท์ขนาดใหญ่สองห้องสำหรับแปดคนได้ภายในสามนาที รื้อเอาเพียง 10. ราคา: $200; www.coleman.com

ตัวคูณอากาศ Dyson:พัดลมไฟฟ้าไร้ใบพัดที่โฉบเฉี่ยวนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเริ่มต้นการสนทนาที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ปลอดภัยสำหรับเด็ก

เนื่องจากไม่มีที่สำหรับนิ้วเล็กๆ ให้จับได้ และทำความสะอาดได้ง่ายมาก “ใบมีดและกระจังหน้าของพัดลมแบบเดิมเป็นแม่เหล็กสำหรับดูดฝุ่นและยากต่อการเข้าถึง เช็ดเพียงครั้ง

เดียวก็เสร็จแล้ว” แคโรลีน ฟอร์เต ผู้อำนวยการด้านการดูแลบ้านของ Good Housekeeping Research Institute กล่าว กลไกการไหลเวียนของอากาศอยู่ใต้ (ดึงอากาศเข้าไปในฐานแล้วส่งผ่านกระบอกสูบ) ทำให้ก้นพัดลมมีน้ำหนักมากและมีเสถียรภาพมากขึ้น ราคา: เริ่มต้นที่ 300 เหรียญ; www.dyson.com

น้ำยาทำความสะอาดพื้น Evolution Robotics Mint:หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นและลงรอบๆ พื้นเปล่า กวาดหรือถูด้วยผ้าทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งที่

แห้งหรือเปียกหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Stacy Genovese ผู้อำนวยการด้านเทคนิคของ Good Housekeeping Research Institute กล่าวว่า

“ไดนาโมตัวเล็กนี้ฉลาดมาก แม้ว่าฉันจะคิดว่ามันหายไปสักจุดหนึ่ง มันก็วนกลับมาและพิสูจน์ว่าฉันคิดผิด มันทำอย่างไร ? ด้วยรูปทรงที่เตี้ยและความกว้างน้อยกว่า 10 นิ้ว มิ้

นท์จึงเดินทางไปรอบๆ และใต้เฟอร์นิเจอร์ และเทคโนโลยีที่เหมือน GPS จะ “สร้างแผนที่” ให้กับห้อง ราคา: 249 เหรียญ; www.themintcleaner.com

GE Profile Front Load Steam Washer with Overnight Ready Cycle:ต้องการซักเสื้อผ้าเองหรือไม่? ด้วยคุณสมบัติพร้อมใช้ข้ามคืนบนเครื่องซักผ้า GE นี้ ความ

ฝันนั้นก็เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นอีกก้าวหนึ่ง ซักเสื้อผ้าได้มากถึงแปดชิ้น จากนั้นปั่นแห้งและเป่าให้แห้งเพื่อให้สวมใส่ในเช้าวันรุ่งขึ้นสะอาดปราศจากรอยยับ โดยที่คุณไม่ต้อง

โอนไปยังเครื่องอบผ้า อันที่จริง สิ่งของที่มีน้ำหนักเบาสามารถเตรียมให้พร้อมได้ภายในเวลาเพียงสองชั่วโมง โดยการตั้งค่าการหน่วงเวลาเริ่มต้น คุณสามารถกำหนดเวลาเสื้อผ้าให้

พร้อมเมื่อคุณต้องการ Carolyn Forté ผู้อำนวยการดูแลบ้านของ Good Housekeeping Research Institute ของ Good Housekeeping Research Institute กล่าวว่า “ด้วยเครื่องซักผ้านี้ ราคา: เริ่มต้นที่ 1,399 เหรียญ; www.geappliances.com

Goody Spin Pin:เครื่องมือทำผมเล็กๆ ที่เปลี่ยนชีวิต…จริงเหรอ? ผู้ทดสอบผมยาวของเราตอบด้วยเสียงก้องกังวานใช่ Charmaine Gillespie นักเคมีจาก Good

Housekeeping Research Institute กล่าวว่า “หมุดเกลียวเรียบง่ายเหล่านี้ยึดรูปแบบอัปโดได้อย่างปลอดภัยและสวยงามกว่าสองเท่าของหมุดบ๊อบบี้ โดยที่ผู้หญิงโดยเฉลี่ย

ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงทุกเช้าในการสระผม การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็ช่วยได้มาก ผู้ทดสอบชมเชยว่าผู้ควบคุมแผงคอเหล่านี้มองไม่เห็นเมื่อติดอยู่ในเส้นผม และไม่ทิ้งรอยบุบต่างจากยางยืด ราคา: $ 6 สำหรับสองคน; www.goody.com

HTC Evo 4G จาก Sprint:สมาร์ทโฟนทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการเปิดตัว Evo ซึ่งเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกในสหรัฐอเมริกาที่ใช้เครือข่าย 4G สำหรับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่

แข่งขันกับ DSL ในบ้านและเร็วกว่า 3G มาตรฐานถึง 10 เท่า และยังมีฟีเจอร์ต่างๆ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Android ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน การสตรีมวิดีโอแบบสด และกล้องคู่

สำหรับวิดีโอแชท รวมถึงหน้าจอขนาดใหญ่ 4.3 นิ้ว จนถึงขณะนี้ บริการ 4G ของ Sprint เข้าถึงผู้คน 120 ล้านคน ราคา: 450 เหรียญ; ลดราคาด้วยสัญญาสองปี www.sprint.com

น้ำยาซักผ้าวิธีการ: น้ำยาซักผ้าในเหยือกหนักเป็นปัญหาในการดึงกลับบ้านและยากที่จะยกและวัดจาก นั่นเป็นสาเหตุที่ผงซักฟอกตัวใหม่จาก Method แปลกใหม่: ปั๊มสี่อันคือ

ทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการโหลดปานกลางด้วยสูตรเข้มข้นแปดเท่า ภาชนะขนาดกะทัดรัดพกพาสะดวก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะใช้พลาสติกน้อยลง “การออกแบบ

เครื่องสูบน้ำยังทำให้ขวดกลายเป็นเครื่องมือปรับสภาพคราบที่เป็นเป้าหมาย” คริสตินา ปีเตอร์สัน นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของ Good Housekeeping Research Institute กล่าว ราคา: 8 เหรียญสำหรับขนาดโหลด 25 และ 15 เหรียญสำหรับขนาดโหลด 50; www.methodhome.com

Sunbeam Convertible Iron + Steamer:เสื้อผ้าบางตัวมีรอยยับและดูดีที่สุดเมื่อนึ่ง (คิดว่าผ้าฝ้ายถัก); อื่นๆ เมื่อกด เตารีด Sunbeam ที่เป็นตัวเอกนี้ทำทั้งสองอย่าง

ช่วยให้คุณประหยัดเวลาอันมีค่าในการเตรียมเสื้อผ้า โดยจะแปลงเป็นเครื่องนึ่งไอน้ำแบบใช้มือถือโดยหมุนแป้นหมุน (เมื่อถอดแผ่นเหล็กร้อนออก จะวางอยู่ในขาตั้งสามขาที่กันความร้อน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรอให้ระบบเย็นลงเพื่อเปลี่ยน) ราคา: 80 เหรียญ; www.sunbeamconvertible.com

Zoku Quick Pop Maker:ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วนคร่ำครวญวัฒนธรรมขนมขบเคี้ยวของอเมริกา ด้วย Zoku คุณสามารถสร้างไอศกรีมแท่งของคุณเองจากส่วนผสมที่ดีสำหรับ

คุณ เช่น ผลไม้บดได้ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที ซาแมนธาคาสเซ็ตตี้ผู้อำนวยการด้านโภชนาการของสถาบันวิจัยการดูแลทำความสะอาดที่ดี, MS, RD ราคา: 50 เหรียญสหรัฐฯ กล่าวว่า “สุขภาพโฮมเมดดีที่สุด www.zokuhome.com

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2428 Good Housekeeping ( www.goodhousekeeping.com) นิตยสารมีผู้อ่านถึง 25 ล้านคนต่อเดือน นอกจากชื่อพิมพ์แล้ว ยังมี The Good

Housekeeping Research Institute ห้องปฏิบัติการประเมินสินค้าอุปโภคบริโภคของนิตยสาร Good Housekeeping สถาบันวิจัยก่อตั้งขึ้นในปี 1900 และดำเนินต่อเนื่อง

มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยภารกิจเดียวกัน สถาบันวิจัยมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและครอบครัวผ่านการศึกษาและการประเมินผลิตภัณฑ์ เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ

ประเมินโดย Good Housekeeping Research Institute เท่านั้นจึงจะสามารถรับโฆษณาในนิตยสารได้ จึงมีสิทธิ์แสดง Good Housekeeping Seal อันเป็นเครื่องหมาย

รับรองคุณภาพให้กับผู้อ่านว่าผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาในนิตยสารมีอายุสองปี การรับประกันแบบจำกัดต่อการชำรุดโดยมีข้อยกเว้นเฉพาะ ผู้อ่านยังสามารถโต้ตอบกับแบรนด์ได้ทาง

ดิจิทัล ด้วยมือถือ Good Housekeeping (m.goodhousekeeping.com) นอกจากเรือธงในสหรัฐอเมริกาแล้ว Good Housekeeping ยังเผยแพร่ 15 ฉบับทั่วโลก Good

Housekeeping จัดพิมพ์โดย Hearst Magazines ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Hearst Corporation (www.hearst.com ) และเป็นหนึ่งในผู้จัดพิมพ์นิตยสารรายเดือนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีฉบับพิมพ์มากกว่า 200 ฉบับทั่วโลก รวมทั้ง 14 ชื่อเรื่องในสหรัฐฯ และ 20 นิตยสารในสหราชอาณาจักร ซึ่งจัดพิมพ์ผ่าน

บริษัทในเครือ The National Magazine Company Limited . Hearst Magazines เป็นผู้จัดพิมพ์นิตยสารรายเดือนชั้นนำในสหรัฐอเมริกาในแง่ของยอดขายทั้งหมด (ABC มิถุนายน 2010) และมีผู้ใหญ่ถึง 73 ล้านคน (MRI Spring 2010)

บรัสเซลส์ เบลเยี่ยม และโตรอนโต ออนตาริโอ–(Marketwire – 5 ม.ค. 2554) -Softkinetic ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชันการรู้จำท่าทาง 3 มิติชั้นนำ และ

TransGaming Inc. (TSX VENTURE:TNG) ประกาศความร่วมมือเพื่อนำวิดีโอเกมที่ใช้ท่าทางสัมผัสมาสู่แพลตฟอร์มเกมตามสั่งของ TransGaming นั่นคือ GameTree TV

เทคโนโลยีการเปิดใช้งานวิดีโอเกมของ TransGaming รวมกับซอฟต์แวร์การรู้จำท่าทางสัมผัส iisu™ (“The Interface is You”) ของ Softkinetic ช่วยให้ผู้บริโภค

ได้รับประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ซึ่งก่อนหน้านี้มีเฉพาะในคอนโซลวิดีโอเกมแบบพิเศษเท่านั้น การผสานรวม iisu กับชุดเครื่องมือ GameTree TV SDK จะช่วยให้นักพัฒนาเกมสามารถสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาที่ควบคุมด้วยท่าทางโต้ตอบผ่านแพลตฟอร์ม GameTree TV เพื่อเข้าถึงผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลก

แพลตฟอร์ม GameTree TV เป็นโซลูชันวิดีโอเกมออนดีมานด์ระดับพรีเมียมสำหรับผู้บริโภค ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับ set-top box รุ่นใหม่และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (CE) ที่เชื่อมต่อ GameTree TV นำเสนอแคตตาล็อกวิดีโอเกมที่ครอบคลุมแก่ผู้บริโภคในห้องนั่งเล่นที่สะดวกสบายผ่านรูปแบบการทำธุรกรรมและ

ราคาที่ยืดหยุ่น ความพร้อมใช้งานของเกมที่ใช้ท่าทางสัมผัสจะช่วยให้ลูกค้า GameTree TV เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมแบบโต้ตอบที่เหนือชั้นผ่าน set-top box

หรืออุปกรณ์ CE รุ่นต่อไปโดยไม่ต้องลงทุนในระบบเกมโดยเฉพาะ GameTree TV เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอเกมออนดีมานด์เพียงรุ่นเดียวสำหรับ set-top box และอุปกรณ์ CE ที่เชื่อมต่อเพื่อแสดงความสามารถของวิดีโอเกมตามท่าทางสัมผัส

นอกเหนือจากการเพิ่มมูลค่าที่น่าดึงดูดสำหรับผู้บริโภคที่เกมที่ใช้ท่าทางสัมผัส ผู้ให้บริการที่มีการจัดการและผู้ผลิตอุปกรณ์ CE (OEM) ยังสามารถปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอความ

บันเทิงโดยรวมของพวกเขาด้วยการเพิ่ม GameTree TV แพลตฟอร์มนี้นำเสนอช่องทางรายได้ใหม่ของ MSO และ OEM ที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับคุณค่าของผู้บริโภคโดยให้บริการแก่กลุ่มประชากรในวงกว้างที่แสดงอยู่ในฐานลูกค้าและปรับปรุงความสามารถทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของตน

Vikas Gupta ซีอีโอและประธานของ TransGaming กล่าวว่า “การเล่นเกมที่ใช้ท่าทางสัมผัสแสดงถึงนวัตกรรมที่แท้จริงต่อไปในการโต้ตอบกับวิดีโอเกม” “ความสามารถของ

เราในการนำเสนอเกมที่อนุญาตให้ผู้เล่นเป็นผู้ควบคุมบน set-top box หรืออุปกรณ์ CE เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญที่ผสมผสานกันของ Softkinetic และ TransGaming และสะท้อนถึงความสามารถที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม GameTree TV อย่างแท้จริง”

iisu™ เป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยในมิดเดิลแวร์การรู้จำท่าทาง โดยผ่านการวิจัยและพัฒนามากว่าเจ็ดปีเบื้องหลังการสร้างสรรค์ เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมการพัฒนา Adobe

Flash, Unity 3D และ 3DVIA Virtools การใช้งานรวมถึงโปรเจ็กต์วิดีโอเกมเช่นเดียวกับตลาดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกม เช่น ฟิตเนส การฟื้นฟูผู้อาวุโส และอีเลิร์นนิง ลักษณะที่

หลากหลายของ iisu™ ทำให้น่าสนใจอย่างมากสำหรับนักพัฒนาที่สนใจความเข้ากันได้กับหลายแพลตฟอร์ม (เช่น พีซี คอนโซล กล่องรับสัญญาณ) ที่อนุญาตให้เผยแพร่แอปบน Windows หรือ Linux

“เราประทับใจทีม TransGaming และเทคโนโลยีของบริษัทมาระยะหนึ่งแล้ว” Michel Tombroff ซีอีโอของ Softkinetic กล่าว “การรวมกันของซอฟต์แวร์การรู้จำ

ท่าทาง iisu ของเราและแพลตฟอร์ม GameTree TV จะไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภค แต่ยังเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนาเกมและแอปพลิเคชันของเราอีกด้วย”

การสาธิตประสบการณ์การเล่นเกมแบบใช้ท่าทางจะสามารถใช้ได้ในงาน CES ที่ห้องประชุมส่วนตัวของ Intel® Consumer Electronics Network (Central Hall

#7153) และห้องประชุมส่วนตัวของ Softkinetic (South Hall MP 25166) สำหรับการนัดหมายธุรกิจโปรดติดต่อ Virgile Delporte ที่ SoftKinetic,

v.delporte@softkinetic.netหรือพอล Nowosad ที่ TransGaming, paul.nowosad@transgaming.com สำหรับการนัดหมายกดกรุณาติดต่อเวนดี้บีสลีย์ที่ TriplePoint, wbeasley@triplepointpr.com

Softkinetic เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของอินเทอร์เฟซตามธรรมชาติที่เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับโลกดิจิทัล Softkinetic มอบประสบการณ์การใช้งานที่สมจริง โปร่งใส และใช้

งานง่ายโดยมอบมิดเดิลแวร์การรู้จำท่าทาง 3 มิติแบบเรียลไทม์ให้กับความบันเทิงดิจิทัลเชิงโต้ตอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค การดูแลสุขภาพ และบริษัทเกมที่

จริงจัง SoftKinetic, iisu และอินเตอร์เฟซที่คุณเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SoftKinetic SA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว SoftKinetic กรุณาเยี่ยมชมwww.softkinetic.net

TransGaming, Inc. (TSX VENTURE:TNG) เป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เฉพาะที่อำนวยความสะดวกในการปรับใช้และแจกจ่ายเกมในหลายแพลตฟอร์ม

เทคโนโลยีการพกพาของ TransGaming ช่วยลดเวลาในการออกสู่ตลาดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวเกมหลายแพลตฟอร์มได้อย่างมาก TransGaming ทำงานร่วมกับ

นักพัฒนาและผู้เผยแพร่ชั้นนำของอุตสาหกรรมจำนวนมากเพื่อเปิดใช้งานและแจกจ่ายเกมของพวกเขาสำหรับแพลตฟอร์ม Mac และ Linux/CE และปัจจุบันทำการตลาด

ผลิตภัณฑ์ภายใต้: Cider (Mac Gaming Technology), GameTree (Game Publishing & Distribution Platforms), Cedega ( เทคโนโลยีการเล่นเกม

Linux) และ SwiftShader (การแสดงผลกราฟิก) TransGaming มีสำนักงานใหญ่ในโตรอนโต ประเทศแคนาดา มีศูนย์ R&D ในออตตาวา แคนาดา และมีสาขาใหม่ – TransGaming Digital Home ในแอตแลนต้า รัฐจอร์เจียwww.transgaming.com .