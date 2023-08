สมัคร UFABET ก้าวไปสู่การรับประกัน

สมัคร UFABET ผู้เล่น โป๊กเกอร์ออนไลน์ของเพนซิลเวเนียก้มหัวลงซะ ความพยายามร่วมกันของคุณนำไปสู่การบดบัง การรับประกันรางวัล PokerStars PA SCOOP ในสุดสัปดาห์แรกของกิจกรรมและด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่สะดวกสบาย ความสำเร็จของคุณควรสร้างโอกาสให้มากขึ้นเช่นกัน

PokerStars ‘Pennsylvania Spring Championship ของโป๊กเกอร์ออนไลน์ ( PASCOOP ) ยังคงดำเนินต่อไปโดยยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เหลืออยู่ ค้นหากำหนดการทั้งหมดได้ที่นี่

นอกเหนือจาก PASCOOP แล้ว ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอาจรออยู่ข้างหน้าสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ในรัฐคีย์สโตน หากตลาดอื่นเติบโตเต็มที่ในไม่ช้า

PokerStars PASCOOP รับประกันมาและไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อ PokerStars เริ่ม PASCOOP เมื่อวันที่ 17 เมษายน รับประกันเงินรางวัลอย่างน้อย 280,000 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรก ในช่วงสองวันนั้น ชาวเพนซิลเวเนียได้รับ รางวัลมูลค่า350,000 ดอลลาร์จริงๆ ในความเป็นจริง 10 ทัวร์นา เมนต์แรกเกินการรับประกันโดยเฉลี่ย40%

เปอร์เซ็นต์นั้นลดลงเล็กน้อยจาก 11 ทัวร์นาเมนต์ต่อไปนี้ แต่ยังคงรับประกันได้มากกว่า 16% ที่ น่านับถือ ส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจากการทดลองของ PokerStars โดยขยายการเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ

เป็นครั้ง แรกในงาน US Series ที่ PokerStars มอบระดับบายอินสามระดับ ผลลัพธ์ก็คือมีผู้เล่นจำนวนมากขึ้นที่นั่งเสมือนจริงในทัวร์นาเมนต์ โดยไม่คำนึงถึงขนาดของเงินทุนของพวกเขา คณิตศาสตร์นั้นง่ายจากที่นั่น ผู้เล่นมากขึ้นหมายถึงชัยชนะมากขึ้น

นั่นไม่ได้หมายความว่าทัวร์นาเมนต์ที่มียอดบายอินสูงสุดก็ถูกละเลยเช่นกัน PASCOOP Event 04-H การ ซื้อในวันอาทิตย์พิเศษมูลค่า 100 ดอลลาร์ดึงดูดสนามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา รวมกว่า1,000 รายการ ผู้เล่นแบ่งเงินรวมกันมากกว่า92,000 ดอลลาร์ซึ่งมากกว่าการรับประกันถึง 17,000 ดอลลาร์

ยังไม่สายเกินไปที่จะรับข้อเสนอของ PokerStars ใน PA เช่นกัน โดยรวมแล้ว PASCOOP รับประกันเงินรางวัล รวมกว่า 2 ล้านดอลลาร์ และดำเนินต่อ ไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคมโดยยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รออยู่ ตามความเป็นจริง คุณสามารถทดลองใช้ได้ฟรีวันอาทิตย์นี้เวลา 16.00 น. ET นั่นคือตอนที่ PokerStars จะเสนอฟรีโรลโดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินและมีที่นั่งในกิจกรรมหลักเป็นเดิมพัน

กิจกรรมหลักมูลค่า 300 ดอลลาร์นั้นจะลดลงในวันที่2 พฤษภาคมโดยมีเงินรางวัลรับประกันรวม200,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลักเล็กๆ ในวันเดียวกันด้วยราคา 75 ดอลลาร์ (40,000 GTD) และ 30 ดอลลาร์ (20,000 GTD)

อย่างไรก็ตาม อาจมีการดำเนินการหลายอย่างในระยะเริ่มต้นหากกรอบการกำกับดูแลอนุญาต

เล่นโป๊กเกอร์ข้ามทะเลสาบอีรีเหรอ?

เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์อย่าง PokerStars ได้เปิดตัวในมิชิแกน ซึ่งคาบสมุทรตอนล่างอยู่ตรงข้ามทะเลสาบอีรีจาก PA PokerStars กำลังดำเนินการMISCOOP ครั้งแรก ในเดือนหน้าตามความเป็นจริง

จนถึงขณะนี้ ภูมิทัศน์ด้าน กฎระเบียบใน MI ไม่อนุญาตให้มีการเล่นแบบหลายเขตอำนาจศาล กฎหมายในรัฐเกรตเลกส์อนุญาตให้คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม MI จัดทำคอมแพคกับหน่วยงานกำกับดูแลที่อื่นได้

ไม่มีการบอกว่าจะเกิดขึ้นระหว่าง MI และ PA ได้เร็วแค่ไหน แต่เมื่อเป็นเช่นนั้น มันจะเปิดโอกาสใหม่ สำหรับผู้เล่นในทั้งสองรัฐ หากสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับรัฐนิวเจอร์ซีย์ด้วย ความเป็นไปได้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ

เมื่อพูดถึงการเติบโตแบบทวีคูณรางวัลรวมสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ PA อยู่ในวิถีเดียวกัน ด้วยกิจกรรมและตัวเลือกการซื้อเข้ามากมาย PokerStars PASCOOP จึงเป็นงานที่ไม่ควรพลาด

การขโมยกล่องเหรียญไม่ได้มีขนาดเท่ากับการปล้นคาสิโนOcean’s Eleven ที่สมมติขึ้นทุกประการ อย่างไรก็ตาม การปล้นเงิน3,202.81 ดอลลาร์ ในเดือนสิงหาคม 2020 จากเทอร์มินัลวิดีโอเกมหรือ VGT ได้สร้างประวัติศาสตร์การเล่นเกมของเพนซิลเวเนียเล็กน้อย

Jeffrey M. Murphy ไปที่Love’s Travel Stops & Country Stores #324ใน Mifflintown รัฐเพนซิลเวเนีย เมื่อเวลา 00:27 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2020 และเข้าสู่พื้นที่ VGT

เขาไม่ได้ออกไปเป็นเวลาสามชั่วโมง 19 นาที และไม่มีใครสังเกตเห็นเขาหรือพฤติกรรมของเขา

ความล้มเหลวในการเฝ้าระวัง VGT

ในขณะที่มีการเฝ้าระวังด้วยวิดีโอ พนักงานที่มีหน้าที่อื่น ๆ ที่ร้านสะดวกซื้อและป้ายรถบรรทุกไม่ได้จับตาดูจอภาพ และSecond Street Gaming, LLC ผู้ควบคุมเกมของเครื่อง ก็ เช่นกัน

Second Street สัญญาว่าจะตรวจสอบเว็บไซต์ของตนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แต่นั่นไม่ใช่กรณีในคืนนั้น ในเวลานั้น มันเป็นสถานที่แห่งเดียวใน Second Street ที่เปิดให้บริการข้ามคืน

เมอร์ฟีอยู่ในห้อง VGT เพื่อก่อ “การเคลื่อนไหวแอบแฝง” ตามการระบุของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้เขายังใช้เครื่องมือหลายอย่างเพื่องัดกล่องเงินสดออกจากหนึ่งในห้าเครื่อง ซึ่งทำงานเหมือนกับสล็อตแมชชีน

แต่การโจรกรรมไม่มีใครสังเกตเห็นจนถึงเวลา 8.00 น

เมอร์ฟีซึ่งมีประวัติอาชญากรรมซึ่งรวมถึงการหลบหนีการพิจารณาคดีในศาลหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในครอบครัวและการไต่สวนการเพิกถอนประกันตัว ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ แล้ว ตามการระบุของหน่วยงานกำกับดูแลของ PA

VGT รายได้จากการเล่นเกมเพียงเล็กน้อยแต่กำลังเติบโต

ปัจจุบัน PA มี เครื่องจักร VGT 215เครื่องที่จุดจอดรถบรรทุก43 แห่งโดยแต่ละแห่งมีเครื่องจักร 5 เครื่อง สถานที่ที่ 44 ปิดตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากการขาย รายได้รวมที่ปรับปรุงแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 สำหรับ VGT อยู่ที่มากกว่า3.6 ล้านดอลลาร์ซึ่ง สูง เป็นประวัติการณ์

Second State ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัท Illinois VGT ชื่อB&B Amusementเริ่มทำงานใน PA ในปี 2018

PGCB โจมตีรัฐที่สองด้วยค่าปรับ 10,000 ดอลลาร์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ในระหว่างการประชุม PGCB Love’s เป็นบริษัทครอบครัวที่มีพนักงาน 30,000 คนใน 41 รัฐ PGCB ถูกปรับ Loves 7,500 ดอลลาร์

ทั้งสองบริษัทตกลงจ่ายค่าปรับและเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยยืนยันว่าจะไม่มีการทำซ้ำ

การลงโทษถือเป็นครั้งแรกในกลุ่ม VGT ที่ค่อนข้างน้อยของอุตสาหกรรมเกม PA VGT เปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงปี 2019

ผู้ปกครองของ Parx ยังถูกลงโทษด้วยความผิดพลาดในเกมออนไลน์

หน่วยงานกำกับดูแลยังได้ดำเนินการกับบริษัทอื่นเมื่อต้นสัปดาห์นี้

Parx Casinoมีวิดีโอสล็อตออนไลน์สองช่องในช่วงเวลาสั้น ๆ – ประมาณ 15 นาที – ก่อนที่ Parx จะได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบสำหรับเกม

ลูกค้าสองคนค้นพบเกมออนไลน์ในช่วงเวลานั้น พวกเขาเล่นและแพ้ทั้งคู่ก่อนที่เกมจะล้มลง

เป็นผลให้ Greenwood Gaming & Entertainment, Inc. ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ Parx ถูก PGCB ปรับ 5,000 ดอลลาร์ และผู้เล่นที่แพ้ก็ได้รับเงินเดิมพันคืน ตัวแทนของ Greenwood ที่อยู่ในที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า Parx รายงานข้อผิดพลาดด้วยตนเองต่อ PGCB และขณะนี้มีการใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคต

ก่อนที่Philadelphia Sixersจะทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดในการประชุมภาคตะวันออกพวกเขาเป็นผู้นำในการสร้าง DFS และพันธมิตรด้านการพนันกีฬา

Sixers กลายเป็นพันธมิตร NBA รายแรก ของ DraftKings เมื่อทีมตั้งชื่อพวกเขาว่า “พันธมิตรเกมแฟนตาซีรายวันอย่างเป็นทางการ” ในเดือนธันวาคม 2014

Post-PAPSA พวก Sixers ยังคงเป็นผู้บุกเบิกต่อไป The Sixers ร่วมมือกับ Fox Betในเดือนพฤศจิกายน 2019 ทำให้เป็นการจับคู่ครั้งแรกระหว่างทีม NBA และหนังสือกีฬาออนไลน์

Adam Davisประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของHarris Blitzer Sports & Entertainmentซึ่งเป็นเจ้าของ Sixers และ New Jersey Devils พูดในงาน “ Betting on the Rise ” ของ SporticoLive เมื่อวันที่ 21 เมษายน พิจารณาว่า Davis เป็นพอยต์การ์ดของ HBSE สำหรับพันธมิตรการพนันกีฬา ต่อไปนี้เป็นไฮไลท์บางส่วนจากแฮร์ริส

วิธีที่ผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊คและทีมสร้างความร่วมมือ

ในการส่งมอบคุณค่าให้กับพันธมิตรการเดิมพันกีฬา Sixers หลายแห่ง

“มันเป็นธุรกิจที่มีกำไร 5% ดังนั้นผู้ประกอบการเหล่านี้จึงไม่มีตัวเลขเจ็ดหลักมาให้คุณ” เดวิสกล่าว “สำหรับเรา นี่คือวิธีที่เราจะแนะนำแบรนด์เหล่านี้บางส่วนให้กับฐานแฟนๆ ของเรา ช่วยสร้างความไว้วางใจ และมอบช่องทางที่ชัดเจนสำหรับพันธมิตรแต่ละราย เพื่อให้แน่ใจว่าในที่สุดแฟนๆ จะเล่นบนแพลตฟอร์มของพวกเขา”

ประเด็นสำคัญในการสนทนาระหว่างทีมและการปฏิบัติการ

“การสนทนาเป็นเรื่องของการสร้างความแตกต่าง” เดวิสอธิบาย “กับ Devils ที่ Prudential Center และ Sixers คำถามคือเราจะสร้างความแตกต่างและทำให้แฟน ๆ ของคุณเล่นบนแพลตฟอร์มของฉันได้อย่างไร

“เมื่อ PAPSA ถูกยกเลิกและเรากำลังทำการวิจัยในต่างประเทศในตลาดอิ่มตัว มีคนเล่นในสามบัญชีที่แตกต่างกันและมองหาอัตราต่อรองที่ดีที่สุดในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน สหรัฐฯ ยังคงเรียนรู้อยู่ สำหรับเรา เรากำลังพยายามแนะนำแบรนด์ใหม่ๆ BetMGM เป็นตัวอย่างที่ดีของพันธมิตรของ Sixers เรากำลังพยายามแนะนำแบรนด์ให้รู้จักกับแบรนด์ของเราและสร้างความแตกต่างให้กับรูปร่าง”

ในการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ก่อนเปิดตัว

PlayUpได้รับใบอนุญาตการพนันกีฬาในรัฐนิวเจอร์ซีย์และร่วมมือกับ New Jersey Devils อย่างไรก็ตาม แอปเดิมพันกีฬายังไม่เปิดให้บริการ

“เรากำลังพยายามสร้างและแนะนำ PlayUp ให้กับแฟน ๆ Devils พวกเขาน่าสนใจมากสำหรับเราเพราะพวกเขาคือผู้ให้บริการแฟนตาซีอันดับ 1 ในออสเตรเลีย ลองนึกถึงผู้ที่ออกมาจากประตูและชนะในสหรัฐอเมริกา DraftKings และ FanDuel เป็นเพราะพวกเขาสามารถสร้างผู้ชมก่อนที่การพนันกีฬาจะถ่ายทอดสดในรัฐเหล่านั้น”

หนังสือกีฬาภายในสนามกีฬา

เมื่อวันที่ 15 เมษายนผู้ว่าการรัฐแอริโซนา Doug Duceyลงนามในร่างกฎหมายเพื่อทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายในรัฐ หลังจากนั้นไม่นาน FanDuel และ Phoenix Suns ได้ประกาศความร่วมมือหลายปีซึ่งรวมถึงหนังสือกีฬาขายปลีก FanDuel ภายใน Phoenix Suns Arena

HBSE เป็นเจ้าของPrudential Centerใน Newark ซึ่งเป็นบ้านของ Devils ในปี 2018 William Hill ร่วมมือกับ Devils and Prudential Center ห้องรับรองกีฬา William Hillอยู่ภายใน Prudential Center ด้านนอก Section 18 บนอาคารเทียบเครื่องบินหลัก และมีหน้าจอดิจิทัลมากกว่า 20 จอที่แสดงการแข่งขันกีฬาและราคาต่อรอง อย่างไรก็ตาม ไม่มีตู้วางเดิมพันหรือหน้าต่างตู้รับเงิน

เดวิสถูกถามเกี่ยวกับสปอร์ตบุ๊ค (พร้อมพนักงานบอกและซุ้ม) ในสนามกีฬา และไม่ว่าจะสร้างข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่

“ฉันรักมัน. พูดตรงๆ ฉันอิจฉา สำหรับสภานิติบัญญัติที่กำลังรับฟังอยู่ ในนามของทีม ให้ทำต่อไป เป็นสิ่งที่ดี.

“ข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรม ไม่ใช่เลย นิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียออกก่อน (พร้อมการพนันกีฬา) หากฉันสามารถฝันมันขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง บางทีเราอาจจะถอยหลังกลับไป ฉันคิดว่าการมีหนังสือเป็นโอกาสที่วิเศษมาก ในธุรกิจของฉัน มันเป็นการนำคนหลายพันคนไปอยู่ในสถานที่ที่ทุกคนต่างเชียร์ผลลัพธ์ สนามกีฬามีวัน ‘มืดมน’ 100-150 วันต่อปี ผู้คนไม่มาที่สถานที่ของเรา เว้นแต่จะมีเหตุผลที่จะมา การมีสปอร์ตบุ๊คซึ่งไม่เพียงแต่เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมเท่านั้น แต่ยังนำผู้คนมาสู่สถานที่ของคุณ”

เติมสนามประลองในวันที่ไม่มีเกม

แน่นอนว่าการเดิมพันบนมือถือมีให้บริการในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ดังนั้นแฟน ๆ สามารถเดิมพันบนโทรศัพท์ของพวกเขาในขณะที่พวกเขาอยู่ที่ Prudential Center เดวิสกล่าวว่ามีหลายวิธีที่พื้นที่ยังคงสามารถเติมเต็มวันที่ “มืดมน” ได้แม้ว่าจะไม่มีสปอร์ตบุ๊คพร้อมซุ้มและเจ้าหน้าที่รับเงินก็ตาม เขาจินตนาการถึงสนามกีฬาที่จัดปาร์ตี้ชมการแข่งขัน NCAA และกิจกรรม UFC ใหญ่ๆ

“ดูความสำเร็จของ Meadowlands (FanDuel Sportsbook) ผู้คนต้องการรวมตัวกันและมีความสนใจในความบันเทิง” เดวิสกล่าว “ตอนนี้ คุณมีโอกาสกับคน 10,000-15,000 คนในสนาม มันน่าทึ่งมาก นั่นคือคลื่นลูกต่อไปสำหรับเรา นั่นคือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ โดยนำผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ใช่ Devils เพื่อชมเกม”

Sixers กำลังมองหาบ้านใหม่?

HBSE ไม่ได้เป็นเจ้าของ Wells Fargo Centerซึ่งเป็นที่ตั้งของ Sixers และ Philadelphia Flyers Comcast Spectacorเป็นเจ้าของ Wells Fargo Center และ the Flyers

ห้องรับรองกีฬาไฮเทคที่มีตราสินค้าสองแห่งได้แก่ Rivers Casino Philadelphia Sports LoungeและBetRivers.com Sports Loungeเปิดให้บริการที่ Wells Fargo Center ในเดือนตุลาคม 2019 เช่นเดียวกับ William Hill Lounge ที่ Prudential Center ไม่มีตู้เดิมพันหรือ หมอดู

สัญญาเช่าของ Sixers ที่ Wells Fargo Center จะหมดอายุในปี2574 ทีมงานได้ยืนยันข่าวลือในเดือนสิงหาคม 2020 ว่าพวกเขากำลัง”สำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างเวทีใหม่”

PlayPennsylvaniaสำรวจทางเลือกอื่นสำหรับบ้านในอนาคตของ Sixersรวมถึงริมน้ำ Camden, Schuylkill Yards และ King of Prussia

พันธมิตรการเดิมพัน Sixers

เนื่องจากหนังสือกีฬาออนไลน์เริ่มมาถึงเพนซิลเวเนียในช่วงฤดูร้อนปี 2019 Sixers, Flyers และPhiladelphia Eaglesต่างก็สร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการหลายราย

หลังจากปีแห่งการแข่งม้าอันบ้าคลั่ง ซึ่งมักจะไม่มีแฟนบอลอยู่บนอัฒจันทร์สัปดาห์ Kentucky Derby Weekก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว

การเฉลิมฉลองใน KY เริ่มวันเสาร์ที่ 24 เมษายนในเล็กซิงตันจากนั้นจะมีวัน Kentucky Oaks Dayในวันศุกร์หน้าสำหรับลูกเมียวัย 3 ขวบ และการแข่งขันครั้งใหญ่คือวันเสาร์ที่1 พฤษภาคมถัด ไป โพสเวลา 18.50 น

ในอัตราต่อรองในช่วงต้น Essential Quality ม้าสีเทาที่ไร้พ่ายซึ่งเป็นม้าสีเทาที่โดดเด่นซึ่งมีรายได้มากกว่า 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นทีมเต็งดาร์บี้ที่ 3/1

ฤดูกาลที่แล้วดาร์บี้ถูกเลื่อนออกไปจนถึงเดือนกันยายน Triple Crownหมดลงแล้ว โดยที่Belmont ครั้ง แรกมีTiz the Lawที่เชื่อมโยงกับเพนซิลเวเนีย

จะดูและเดิมพัน Kentucky Derby ได้ที่ไหนใน PA

หากคุณกำลังมองหา ตัวเลือก การเดิมพัน Kentucky Derbyในเพนซิลเวเนีย คุณจะมีตัวเลือกของคุณ

นอกเหนือจากสนามแข่งและคุณสมบัติการเดิมพันนอกสนาม ที่เรียกว่า OTB แล้วผู้เล่นม้ายังสามารถเดิมพันจากที่บ้านหรือที่สปอร์ตบุ๊ค PA ขายปลีกโดยการเดิมพันบนโทรศัพท์ของพวกเขา

ในเพนซิลเวเนียการเดิมพันม้าออนไลน์ได้รับความนิยมในแอพ รวมถึง PABets ของTVG และ FanDuel Racing หากคุณลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์และรหัสโบนัสของเรา คุณจะได้รับเดิมพันชนะแบบไร้ความเสี่ยงสูงถึง $300บน PABets หรือโบนัสการจับคู่ 50% สูงถึง $250บนแอป FanDuel Racingหากคุณต้องการเดิมพันจำลองและบรรยากาศสนามแข่งเพื่อดูการแข่งขัน Run for the Roses คุณก็มีตัวเลือกนั้นใน PA

ครึ่งหนึ่งของสนามแข่งม้าในเพนซิลเวเนียจะร่วมขี่ด้วย โดยสัมผัสกับประเพณีอันยาวนาน ของงาน และ งานวิ่ง ครั้งที่147

การแข่งขัน Harness at the Downs เริ่มเวลา 12:30 น. แขกสามารถชมได้จาก Racing Apron แบบสดนอกพื้นที่ซิมัลคาสท์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการออกอากาศดาร์บี้ทาง Jumbotron ภายนอก

แต่การแข่งขันสามารถดูได้ในพื้นที่ซิมัลคาสต์และหน้าจอในPacer’s Clubhouseซึ่งจะไม่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม อย่างไรก็ตามบาร์แบบพกพา ขนาดเล็ก จะทำงานที่บันไดเลื่อนทางเข้า

การแข่งขัน Harness ที่ Harrah’s เริ่มเวลา 12:40 น. จะมีดนตรีสด อาหารและเครื่องดื่มรวมถึงจูเลปส์ บนดาดฟ้าและอัฒจรรย์ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 19.00 น. รวมถึงผู้ให้ความบันเทิงเดินเล่น