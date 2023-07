สล็อต Royal Online คาสิโนออนไลน์ก่อนการเรียกรายได้รายไตรมาส

สล็อต Royal Online Penn National Gamingกำลังมีสัปดาห์ที่น่าสนใจซึ่งนำไปสู่การเรียกรายได้ ในวันจันทร์ Penn ประกาศ ว่ากำลังจัดตั้งทีมเนื้อหาภายในบริษัท เพิ่มเติม

เพนน์ยังเปิดตัวแอปคาสิโนออนไลน์ Barstool ใหม่ในวันจันทร์ ซึ่งเข้าร่วมกับแอป Barstool Sportsbook ที่มีอยู่ในเพนซิลเวเนีย

และปลายสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทยืนยันสิ่งที่เราที่PlayPennsylvaniaบอกผู้อ่านเมื่อสองสัปดาห์ก่อน: พวกเขาวางแผนที่จะเปิดตัวมินิคาสิโน Hollywood York ในเดือนสิงหาคม

เพนน์มีการเรียกรายได้ในวันพฤหัสบดี

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ วันพฤหัสบดีเป็นวันเรียกรายได้รายไตรมาสของเพนน์ หุ้นของบริษัทในเพนซิลเวเนีย ( $PENN ) ร่วงลงมาเหลือประมาณ91 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อเร็วๆนี้ หุ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่142 ดอลลาร์ ถึงกระนั้น ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์อยู่ที่เพียง $14.31 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

เราจะพูดถึงการเรียกรายได้ในวันพฤหัสบดี แต่ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ข่าวใหม่Penn Game Studiosหรือ PGS ที่สร้างเนื้อหาพิเศษ

Penn National ซื้อสอง บริษัท ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นแผนอย่างรวดเร็ว Penn กำลังซื้อHitPoint Studios, Inc และ LuckyPoint Incบริษัทเกมเงินจริงที่แยกตัวออกมา

การซื้อกิจการควรจะปิดในระยะเวลาอันใกล้นี้ภายใต้เงื่อนไขปกติ

การซื้อหมายถึงการสร้างเนื้อหาพิเศษสำหรับ Penn National

ตามที่ประธานและซีอีโอของ Penn กล่าวเจย์ สโนว์เดน :

“เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้เปิดตัว Penn Game Studios ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญในวิวัฒนาการของบริษัทสู่การเป็นผู้ให้บริการแบบ omni-channel ชั้นนำของเกมค้าปลีกและอินเทอร์แอคทีฟ การพนันกีฬา และความบันเทิง ตอนนี้เราจะมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาพิเศษสำหรับผู้ชมของเรา ใช้ประโยชน์จากแบรนด์ Barstool Sports และฐานข้อมูลลูกค้า mychoice กว่า 20 ล้านคนของเรา และสร้างโอกาสทางการตลาดข้ามพรมแดนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีหน้าร้านจริงของเรา”

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

HitPoint เป็นสตูดิโอออกแบบและพัฒนาเกมอิสระที่ก่อตั้งขึ้นในแมสซาชูเซตส์ในปี 2551 สตูดิโอได้สร้างเกมมากกว่า 50 เกมสำหรับลูกค้า รวมถึง Microsoft, Ellen DeGeneres, EA/PopCap, Disney, Google และ NBCUniversal

บริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับเกมมือถือแบบผู้เล่นหลายคนแบบเรียลไทม์ ปัจจุบัน ดำเนินการถ่ายทอดสดแบบวันต่อวันสำหรับหลาย ๆ เกมโดยใช้สแต็กเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์

LuckyPoint แยกตัวออกไปในปี 2019 เพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเกมด้วยเงินจริง และยังสร้างและดำเนินการเซิร์ฟเวอร์เกมระยะไกล

นอกจากเกมโต๊ะและสล็อตคาสิโนออนไลน์แบบดั้งเดิมแล้ว LuckyPoint ยังนำเสนอเกมที่หลากหลาย รวมถึงเกมอาร์เคดสไตล์ย้อนยุคและเกมไขปริศนา

Penn Interactive ขยายตัวด้วยการซื้อกิจการใหม่

Paul Hakeซีอีโอของ HitPoint กล่าวถึงข้อตกลงนี้ว่า:

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Penn National และนำความเชี่ยวชาญของเรามาสู่แผนกอินเตอร์แอคทีฟของบริษัท เราตั้งตารอที่จะเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และทักษะด้านวิศวกรรมให้กับทีมงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีที่ Penn National”

เมื่อการซื้อล็อคอิน ทีมงานพนักงานใหม่ 30 คนเข้าร่วมแผนกอินเทอร์แอกทีฟของ Penn National ซึ่งก็คือPenn Interactive

จากการประกาศของ Penn ทีมงานประกอบด้วยนักออกแบบ ศิลปิน และวิศวกร “ที่มีความหลงใหลในการสร้างและเปิดใช้งานรูปแบบการเล่นใหม่ผ่านการออกแบบและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม” ตามประกาศของ Penn

ภาพนำผ่าน Dreamstimeสำหรับตอนนี้ ดูเหมือนว่าข่าวว่าการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับมินิคาสิโน Parx Shippensburg ที่เสนอ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ ศูนย์ศิลปะการแสดง Luhrs แห่ง มหาวิทยาลัย Shippensburg ได้เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่

ยกเว้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยTyler YoseffและCody Nelsonน้องชาย ของเขา Theta Chiต่างก็ตื่นเต้นกับการพนันและกีฬา เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาในภายหลัง

หนึ่งสัปดาห์หลังจากPennsylvania Gaming Control Boardหรือ PGCB ประกาศการพิจารณาคดีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายสัปดาห์Shippensburg News-Chronicleได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับฟอรัม ในวันเดียวกันนั้น สิ่งพิมพ์ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2387 ได้ครอบคลุมรายงานข่าวด่วนเกี่ยวกับไฟไหม้รั้วที่โหมกระหน่ำ ซึ่งต้องใช้บริษัทดับเพลิงสามแห่งในการดับไฟ ทั้งฟอรัมและเรื่องราวที่ลุกโชนไม่ได้กระตุ้นปฏิกิริยาของผู้อ่านทางออนไลน์

เมื่อสองสัปดาห์ก่อน สิ่งพิมพ์ได้ออกจดหมายสนับสนุนมืออาชีพจากงานและเศรษฐกิจท้องถิ่น อีกครั้งไม่มีปฏิกิริยาของผู้อ่าน

บางทีชาวเมืองชิปเพนสบวร์กอาจเย็นชาเกินกว่าจะปรบมือต่อหน้าสาธารณชน หรือบางทีพวกเขาอาจไม่ได้ให้มะเดื่อไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ยักไหล่โดยรวมค่อนข้างสรุปสิ่งที่ฉันได้รับเมื่อฉันเพิ่งท่องไปในเมืองและถามคนในท้องถิ่นและนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโอกาสของคาสิโนที่จะมาถึงเมืองที่มีผู้อยู่อาศัย 5,429 คนรวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 5,274 คนภายในขอบเขต

ความไม่แยแสปกครอง

ที่ตั้งใน Shippensburg หมายถึงการติดต่อกับเมืองวิทยาลัย

Shippensburg Township คือคำจำกัดความของเมืองวิทยาลัย วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยใช้ทรัพย์สินประมาณร้อยละ 65 ของทรัพย์สินของเมืองจากการเสียภาษี แต่โรงเรียนยังเป็นนายจ้างในท้องถิ่นรายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกด้วย

ลานจอดรถสนามฟุตบอลติดฟาร์มโคนม เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา งานใหญ่ในเมืองคือเทศกาลแกะสลักเลื่อยไฟฟ้า ลองนึกถึง “Hooterville” แต่เป็นเมืองเล็กๆ บาร์ดำน้ำหลายแห่ง และมหาวิทยาลัยขนาดกลาง

เมืองนี้มีสีขาวเกือบ 94%ตามการสำรวจสำมะโนประชากร พ.ศ. 2553 อายุเฉลี่ยค่อนข้างน้อยแค่20 ปี การสำรวจสำมะโนประชากรที่นับได้มากถึง 68.5% มีอายุระหว่าง18 ถึง24 ปี มากกว่า8% ของครอบครัวและเกือบ37 %ของประชากรทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน

รายละเอียดของการพิจารณาคดีที่วางแผนไว้

PGCB วางแผนการรับฟังแบบผสมผสานที่มหาวิทยาลัยโดยมีทั้งองค์ประกอบสดและวิดีโอ เริ่มตั้งแต่เวลา16.00 น.ของวันที่ 20 จากโรงละครขนาด 1,500 ที่นั่งที่ศูนย์ศิลปะ

รายละเอียด รวมถึง ข้อควรระวัง เกี่ยวกับโควิด-19 และวิธี การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมีอยู่ใน เว็บไซต์เกมของรัฐ กำหนดเวลาการลงทะเบียนคือเที่ยงวันของวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม การพิจารณาคดีสดจะมีให้ผ่านทางช่อง YouTube ของคณะกรรมการ

การพิจารณาคดีครั้งก่อนย้อนกลับไปในปี 2562 แต่สำหรับสถานที่ที่ถูกละทิ้งนั้นกินเวลาสามชั่วโมงและนำเสนอการอภิปรายข้อเสนอที่แตกต่าง ในการพิจารณาคดีนั้น ผู้สนับสนุนโน้มน้าวเศรษฐกิจและการ ต่อต้านจากภาคบริการมนุษย์และกลุ่มศาสนาที่กังวลเกี่ยวกับข้อเสียที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาคุณภาพชีวิต

ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นอีกครั้งในการพิจารณาคดีครั้งใหม่ แม้ว่าจะเงียบสงบในระหว่างการพิจารณาคดีก็ตาม

ธรณีวิทยาหินปูนทำให้ Shippensburg ล่าช้าเป็นเวลานาน

คาสิโนดาวเทียมที่เสนอสำหรับ Parx ซึ่งเป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่มีสนามแข่งม้าที่อยู่ติดกันนอกเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งอยู่ที่250 South Conestoga Roadซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ Shippensburg ห่างจากทั้งมหาวิทยาลัยและย่านใจกลางเมืองขนาดเล็ก

Parx เสนอราคาเพียง8.1 ล้านดอลลาร์สำหรับสิทธิ์ในการสร้างที่นั่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2019 การค้นพบการก่อตัวของหินปูนทางธรณีวิทยาที่มีแนวโน้มที่จะเป็นหลุมยุบทำให้ตำแหน่งที่ตั้งเดิมจมลงและทำให้แผนล่าช้า

ไซต์ใหม่อยู่ใกล้กับ PA Rt. 11และI-81ด้วย

มินิคาสิโนเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายขยายการเล่นเกมปี 2560

คาสิโนขนาดเล็กได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับตลาดระดับสองในบางระยะทาง – 40 ไมล์หรือมากกว่า – จากคาสิโนขนาดเต็ม

ทั้งหมดบอกว่า ในที่สุดควรมีคาสิโนขนาดเล็กห้าแห่งใน PAรวมถึง Shippensburg

ฝ่ายนิติบัญญัติของ PA ซึ่งถูกล่อลวงด้วยโอกาสที่จะเพิ่มเงินก้อนโตโดยไม่ต้องเก็บภาษี หวังจะได้ดาวเทียม 10 ดวง แต่การยื่นประมูลขอใบอนุญาตกลับเย็นชาและหยุดชะงักลงเมื่อตลาดอิ่มตัว

นี่คือผู้เล่นตัวจริงของคาสิโนดาวเทียม:

สด! คาสิโนพิตส์เบิร์กเปิดให้บริการแล้ว มันเป็นสถานบำบัดห้างสรรพสินค้า

มินิอีกตัวกำลังจะ เปิดตัวในเดือนสิงหาคม Hollywood York จะอยู่ห่างออกไป 65 ไมล์ (รวมถึงศูนย์บำบัดด้วย)

Hollywood Morgantownอยู่ห่างออกไปประมาณ 170 ไมล์และจะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน

และคาสิโนขนาดเล็กของ Ballyใกล้กับState College อยู่ในขั้นตอนการวางแผนขั้นต้นและสามารถเปิดได้ในปลายปี 2565 นอกจากนี้ยังเป็นสถานบำบัดของห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

ไซต์ Shippensburg มีแนวโน้มที่จะเปิดในปี 2565 แต่เร็วกว่าของ Bally ด้วยการวางแผนเพิ่มเติม การฟื้นฟูตามแผนของร้านบิ๊กบ็อกซ์แบบสแตนด์อะโลนนั้นค่อนข้างเรียบง่าย

โดยรวมแล้ว การเสนอราคาสำหรับใบอนุญาตขนาดเล็กสามารถระดมทุนได้127.7 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมต่อเนื่องและรายได้สุดท้าย

เว็บไซต์คาสิโนดาวเทียม Parx ใน Shippensburg

ไซต์ที่เสนอคือ ศูนย์ปรับปรุงบ้านของ Loweที่ว่างเปล่าและรกร้างบนยอดเขาที่โดดเดี่ยว

ในขณะที่อาคารที่น่าเบื่อถูกตั้งค่าไว้สำหรับสถานบำบัด และที่จอดรถจะขยายเป็นมากกว่า 700 คัน แต่คาดว่างานนี้จะไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญใดๆ นั่นหมายความว่าอสังหาริมทรัพย์สามารถเปิดได้ภายในหนึ่งปีตามสื่อท้องถิ่น

ไซต์เดิมของ Lowe หันหน้าเข้าหาศูนย์การค้าที่คึกคักอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนซึ่งมีWalmartและร้านขายเหล้าทำให้ที่นี่เป็นจุดแวะพักยอดนิยมสำหรับรถบัสรับ-ส่งของมหาวิทยาลัย

สถานที่บำบัดจะรองรับได้ถึง600 ที่นั่งที่เครื่องสล็อตและเกมโต๊ะวิดีโอ โป๊กเกอร์และเกมโต๊ะสดไม่ได้อยู่ในส่วนผสม แผนเรียกร้องให้มี ร้านอาหาร 250 ที่นั่งโดยเป็นภาพของชิคกี้และพีท มีการกล่าวถึงหนังสือกีฬาขายปลีก ด้วย

มินิควรกินพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่โลว์เดิมหรือประมาณ 77,500 ตารางฟุต ส่วนที่เหลือของอาคารคาดว่าจะเป็นพื้นที่ค้าปลีก

Parx ได้คาดการณ์ว่าคาสิโนที่ เสร็จ สมบูรณ์จะให้ งานเต็มเวลาและงานนอกเวลาเทียบเท่ากับ 125 งาน โดยจ่ายเฉลี่ยสำหรับตำแหน่งเต็มเวลาประมาณ48,700 ดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในเขตการปกครองอยู่ที่27,661 ดอลลาร์เท่านั้น

Parx ได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจประจำปีจากคาสิโนไว้ที่43 ล้านดอลลาร์

ถิ่นที่อยู่ตลอดชีวิตโอบกอดการพัฒนาคาสิโน

Stacy Watersผู้อาศัยใน Shippensburg มาตลอดชีวิตทำงานที่สถานพยาบาลตรงข้ามทางหลวงจาก Lowe’s เดิม ซึ่งเป็นร้านที่เธอไปซื้อของเพียงครั้งเดียว เธอจะมาบ่อยขึ้นเมื่อคาสิโนเปิด

“ฉันไม่มีปัญหากับคาสิโนในชิปเพนสบวร์ก” เธอพูดจบช่วงพักเที่ยงในลานจอดรถของเว็บไซต์คาสิโน

สล็อต Royal Online นักเล่นพนันเพื่อการพักผ่อนที่เจียมเนื้อเจียมตัวซึ่งกำหนดงบประมาณก่อนการเยี่ยมชมคาสิโนแต่ละครั้ง Waters คาดหวังว่าเธอจะไปที่มินิแทนที่จะขับรถไกลไปยังคาสิโนขนาดเต็ม

เธอเป็นคนเมืองที่หยิ่งผยอง เธอไม่แน่ใจว่าสิ่ง ที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งเธอเรียกว่าวลีเต็มสำหรับPIA อายุการพนันตามกฎหมายใน PA คือ 21 และนักศึกษาหลายคนอายุน้อยกว่านั้น

ระหว่างทางในศูนย์การค้า Walmart แม่ของรถตู้ขนาดเล็กจาก Newville ที่อยู่ใกล้เคียงกล่าวว่าเธอ “ไม่สนใจ” ว่าคาสิโนกำลังมา

แม้ว่าเธอจะไม่เล่นการพนัน แต่ใช้เงินของเธอแทนลูกๆ ทั้งสี่คนของเธอ คุณแม่ที่มีงานยุ่งก็เสริมว่าเธอ “ไม่ต่อต้าน”

ปฏิกิริยาของนักเรียนมีตั้งแต่การตำหนิไปจนถึงความตื่นเต้น

อดัม บีมนักข่าวที่เป็นนักศึกษาอายุเพียง 19 ปียังไม่สามารถเล่นการพนันได้อย่างถูกกฎหมาย แม้ว่าเขาจะเล่นการพนันที่เป็นมิตรในหมู่เพื่อนฝูงเป็นครั้งคราวก็ตาม

“ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้คนถึงเล่นการพนัน” การสื่อสาร / สื่อสารมวลชนที่สำคัญจาก Schuylkill County ซึ่งเป็นภูมิภาคถ่านหินที่เฟื่องฟูของ PA กล่าว

บีมเขียนฟีเจอร์และความบันเทิงให้กับหนังสือพิมพ์นักเรียนรายสัปดาห์ นอกจากนี้ เขายังจัดรายการข่าวรอบโลกรายสัปดาห์ในสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเป้าไปที่เมืองชิปเพนสเบิร์กซึ่งเป็น “รากฐานที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือ”เขากล่าวพร้อมกับขยิบตาอย่างรู้ทันเมื่อกล่าวถึงฉนวนป้องกันตัวของเมืองเล็กๆ จากเหตุการณ์ต่างๆ ในโลก

SUTV สถานีของเขาได้กล่าวถึงมินิคาสิโนในท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติจากนักการเมืองท้องถิ่นโดยสังเขป อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนและสำนักข่าวออนไลน์The Slateยังไม่ได้พูดถึงคาสิโนเลย

บีมคิดว่าอาจเป็นเพราะมี “ไม่มีปฏิกิริยาเชิงลบ ไม่มีการปฏิเสธเลย” กับข้อเสนอคาสิโนในหมู่นักเรียนที่เขารู้จัก

และเขายังคิดว่าคาสิโนสามารถเสนอการฝึกงานของนักเรียนโอกาสในการทำงาน และโอกาสในการฝึกฝนทักษะการประชาสัมพันธ์ของเขา หาก Parx ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย

บีม กล่าวว่า:

“ผมคิดว่าคาสิโนส่งผลต่อเศรษฐกิจของเราอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญ”

บีมยังเชื่ออีกว่าปัญหาเรื่องการดื่มของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้นเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากกว่าเรื่องการพนันของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่โรงเรียนของเขา

นร.-นักกีฬาเล่นพนันกีฬาไม่ได้

กลุ่มผู้เล่นฟุตบอลหญิง 4 คนเพิ่งซ้อมกับทีมดิวิชั่น 2 ของพวกเขายักไหล่โดยไม่แยแสต่อคำถามเกี่ยวกับคาสิโนที่กำลังมาถึง แม้ว่าสามคนจะอายุเกินเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เล่นการพนันก็ตาม

ในฐานะนักเรียน-นักกีฬา พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เดิมพันกีฬา และนอกจากนี้ ดังที่มีคนอธิบายว่า “ฉันไม่มีเงิน”

คนหนึ่งเคยเล่นสล็อตแมชชีนแอตแลนติกซิตีเพียงครั้งเดียว – หมุนครั้งเดียว – ขณะเข้าร่วมปาร์ตี้ เธอหายไปและเดินจากไป แฟนของเธอพนันกีฬา เธอจึงรู้ว่ามีคนอายุเท่าเธอสนใจ

แต่หญิงสาวชี้ไปที่ป้ายสเปรย์ที่พ่นสีอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน เพื่อโน้มน้าวถึงชัยชนะของทีมเบสบอลกับโรงเรียนรัฐคู่แข่งอย่างWest Chester University แบนเนอร์ที่มีอัตราต่อรองที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้ West Chester อับอาย กล่าวถึงSportsbook ของ FanDuel อย่างเด่น ชัด

“ขอโยเซฟ” นักเรียนพูดพร้อมกัน พวกเขาเพิ่มอย่างรวดเร็วว่าเขามาพร้อมกับแบนเนอร์เยาะเย้ยและเขาชอบการพนันกีฬามาก

สปอร์ตนัทติดสว่าง

ฝั่งตรงข้ามถนน ฉันเลือกเดินไปรอบ ๆ กระป๋องเบียร์ที่เกลื่อนสนามหญ้าหน้าบ้านและทางเดิน

ยิ่งไปกว่านั้น ป้ายเยาะเย้ยแขวนอยู่ทั่วเฉลียง ฉันเคาะประตู หนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง ไม่มีคำตอบ.

นักเรียนมาเยี่ยมเพื่อนที่หอพัก เขาบอกว่าจะกลับไปและดูว่าจะให้ Yoseff สัมภาษณ์ฉันได้ไหม

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น Cody Nelsonเพื่อนของ Yoseff (ภาพขวา) กลับกลายเป็นนักศึกษาปีหกที่เกือบจะเป็นตำนานที่เรียนการตลาด กระพริบตากลางแสงแดด เขาดูยับยู่ยี่เล็กน้อยแม้ว่าจะเป็นเวลาเที่ยงวันก็ตาม

เมื่อฉันเห็นเนลสัน ฉันจินตนาการว่าเขากำลังบอกทีมซอฟต์บอลหญิงที่เขาเป็นโค้ชว่า “ไม่มีการร้องไห้ในกีฬาเบสบอล!” เช่นเดียวกับผู้จัดการจิมมี่ ดูแกนที่ยุ่งเหยิงและเมาค้างอยู่เสมอในA League of their Own

กีฬา เขากล่าวว่า “เป็นความหลงใหลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน”

ShipในฐานะRaidersพากย์ตัวเอง มีสี่เกมที่จะพบกับ WCU Golden Ramsเขาอธิบาย

หลังจากที่ฉันออกไป Raiders ก็ทิ้งสองเกมแรก 11-8 และ 14-2 จากนั้นแพ้เกมที่สาม 12-1 และในที่สุดเกมที่สี่ 13-12 เกมสุดท้ายของฤดูกาลของ Ship

บางทีอาจมีการร้องไห้ในกีฬาเบสบอล

ไทเลอร์ โยเซฟเพื่อนร่วมบ้านของเนลสันได้คิดแบนเนอร์ไลน์ปลอมขึ้นมา

มันแสดงให้เห็น West Chester ที่มีโอกาสแพ้ในการได้แพะของ Ram ก่อนการขว้างครั้งแรก Nelson อธิบาย โค้ชนักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันเนื่องจากเขาเกี่ยวข้องกับกีฬา แต่เนลสันมีความสนใจอย่างชัดเจนในการเดิมพันกีฬา บ้านเกิดของเขาอยู่ห่างออกไปเพียง 33 ไมล์ ดังนั้นเขาจึงสามารถไปได้อย่างง่ายดายเมื่อคาสิโนเปิด

นักเรียนคนหนึ่งพร้อมที่จะเดิมพันพาร์เลย์

ในที่สุด Yoseff ก็โผล่ออกมาอย่างระมัดระวัง โดยได้ถลอกขาของเขาเมื่อวันก่อน

เขากล่าวว่า FanDuel เป็นเว็บไซต์การพนันที่เขาไป แม้ว่าเขาจะมีบัญชีเดิมพันกีฬาออนไลน์ อื่นๆ Yoseff หัวเราะเยาะการพนันผ่าน แอป Barstool Sports ที่พุ่งพรวด พร้อมแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของDave Portnoy ผู้ก่อตั้ง

Yoseff ไปที่คาสิโนที่Wind Creek Bethlehemใกล้บ้านในAllentownเพื่อเล่นแบล็คแจ็ค ซึ่งเขาก็เล่นออนไลน์ด้วย เขาอายุ 22 ปีและมาจากครอบครัวที่เล่นการพนันเป็นประจำ

การกลับมาที่ Shippensburg เพื่อเล่นที่คาสิโนใหม่หลังจากเปิดอาจไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากความใกล้ชิดของ Wind Creek และการเข้าถึงตัวเลือกคาสิโนออนไลน์

แต่ใครจะรู้ล่ะ?

อย่างไรก็ตาม Yoseff เป็น นักพนัน สไตล์พาร์เลย์เป็นแฟนตัวยงของอัตราต่อรองที่ยาวนานและการจ่ายเงินก้อนโตการเริ่มต้นฤดูกาลปกติของ NFL ปี 2021-2022ยังอยู่ห่างออกไปอีกสี่เดือน อย่างไรก็ตาม สำหรับ นักพนัน ในฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์การ “จองล่วงหน้า” อาจได้รับความคุ้มค่ามากกว่าที่แอปเดิมพันกีฬาในเพนซิลเวเนีย

เมื่อNFL Draftเสร็จสมบูรณ์ ตลาดการเดิมพันใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับมือใหม่ และเมื่อรายงานปรากฏขึ้นเกี่ยวกับกองหลังของ Green Bay Packers และAaron Rodgers MVP ที่ครองตำแหน่งไม่มีความสุข การเคลื่อนไหวของเส้นจะต้องเป็นไปตามนั้น

มาดูกันที่ตลาดฟิวเจอร์สของฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์อุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่นและทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์Super Bowl LVI

อัตราต่อรองฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ 2021/2022

และเช่นเคย คุณควรไปช้อปปิ้งรอบๆ ตลาดฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ในอนาคตแตกต่างกันไปที่หนังสือกีฬาออนไลน์ของ PA หนังสือส่วน ใหญ่มี Eagles จบอันดับสุดท้ายใน NFC East เฉพาะBetMGM เท่านั้น ที่มีGiants ( +500 ) ในห้องใต้ดินแทนที่จะเป็น Eagles

The Eagles ไป4-11-1เมื่อฤดูกาลที่แล้วและพลาดรอบตัดเชือกเป็นครั้งแรกในรอบสามปี แอพเดิมพันกีฬาทำให้ Eagles ชนะทั้งหมด6.5ในฤดูกาลที่ขยายออกไป17 เกม

อัตราต่อรอง ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ซูเปอร์โบวล์ LVI

BetMGM: +8000

DraftKings: +6600

เดิมพันจิ้งจอก: +7000

แฟนดูเอล: +8500

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ NFC ผู้ชนะอัตราต่อรอง

BetMGM: +3500

DraftKings: +2800

เดิมพันจิ้งจอก: +3500

แฟนดูเอล: +4400

ราคาต่อรอง ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ NFC ตะวันออก

BetMGM: +425

DraftKings: +450

เดิมพันจิ้งจอก: +500

แฟนดูเอล: +550

ตารางฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ชนะทั้งหมดและโอกาสเพลย์ออฟ

The Eagles และ NFL ที่เหลือจะทราบกำหนดการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ กำหนดการ NFL ปี 2021 จะออกในวันพุธที่12 พฤษภาคมเวลา 20.00 น. ET

คู่แข่งในเกมเหย้าแบบไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายสำหรับทีมอินทรีในปี 2021

นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส

แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส

หัวหน้าแคนซัสซิตี้

เครื่องชาร์จลอสแองเจลิส

ซานฟรานซิสโก 49ers

คู่แข่งในเกมเยือนแบบไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายสำหรับทีมอินทรีในปี 2021

แอตแลนตา ฟอลคอนส์

แคโรไลนา แพนเทอร์ส

เดนเวอร์ บรองโกส์

ดีทรอยต์ ไลออนส์

ลาส เวกัส เรดเดอร์ส

นิวยอร์ค เจ็ตส์

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ชนะสูง/ต่ำ

DraftKings: มากกว่า 6.5 (-143) / ต่ำกว่า 6.5 (+118)

Fox Bet: มากกว่า 6.5 (-143) / ต่ำกว่า 6.5 (+110)

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ เข้ารอบตัดเชือก

DraftKings: ใช่ (+260)/ไม่ (-335)

Fox Bet: ใช่ (+275)/ไม่ใช่ (-400)

คุณยังสามารถเดิมพันว่าEagles จะจบอันดับที่ใด ใน NFC Eastได้ที่ BetMGM

ผู้ชนะดิวิชั่น: +425

อันดับสอง: +300

อันดับที่ 3: +220

อันดับสี่: +170

ที่วิลเลียม ฮิลล์ทีมอีเกิลส์ชนะทั้งหมดอยู่ที่7 …สำหรับตอนนี้

Nick Bogdanovichผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ William Hill แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ NFC East:

“ด้วยข่าวลือที่ว่าห้องล็อกเกอร์รูมในฟิลาเดลเฟียแย่แค่ไหน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข่าวเชิงลบที่ผู้คนมีปฏิกิริยา ค่าเงินต่ำกว่าและฉันเห็นว่าตัวเลขนี้ลดลงเหลือ 6.5 ฉันคิดว่าดัลลัสจะไม่เป็นไร ส่วนวอชิงตันกับไจแอนต์ก็ดูจะดีขึ้น ดูเหมือนว่าอินทรีจะอ่อนแอที่สุดในสี่ทีมอย่างชัดเจน แม้ว่าจะไม่ใช่ในฤดูกาลที่แล้วก็ตาม”

อุปกรณ์ประกอบฉากผู้เล่นของ Philadelphia Eagles และอัตราต่อรอง MVP

ปัจจุบันที่หนังสือกีฬาออนไลน์ของ PA มีตลาดการเดิมพันสำหรับ MVP, Offensive Rookie of the Year และ Defensive Rookie of the Year

ดูเหมือนว่าJalen Hurts กองหลังปีสอง ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งแทนCarson Wentz กองหลังที่ไม่ได้ผลและถูกเนรเทศ จะเป็นผู้เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 1 ของ Eagles

Jalen Hurts อัตราต่อรอง MVP

BetMGM: +8000

DraftKings: +5,000

เดิมพันจิ้งจอก: +7000

แฟนดูเอล: +7500

Eagles อื่น ๆ ที่มีอัตราต่อรอง MVP ที่หนังสือกีฬาออนไลน์ของ PA ได้แก่Zach Ertz (+50,000), DeVonta Smith (+50,000) และMiles Sanders (40,000)

The Eagles เลือกDeVonta Smithตัวรับไวด์ของ Alabama และ ผู้ชนะ Heisman Trophy ในปี 2020 โดยเป็นตัวเลือกอันดับ 10 ในNFL Draft ปี 2021 Smith นำ NCAAในการรับ (117) รับหลา (1,856) และรับ TD (23) เมื่อฤดูกาลที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับขนาดของเขา (เขาหนัก166 ปอนด์ ) ทำให้เขาลดลงเล็กน้อย การเพิ่มสมิธทำให้ควอเตอร์แบ็กปีสองและเพื่อนในอลาบามาอย่าง Hurtsเป็นภัยลึก

อัตราต่อรองของ DeVonta Smith Rookie of the Year

BetMGM: +1600

DraftKings: +1400

แฟนดูเอล: +1700

Fox Bet: +1200 (ปัจจุบันเพิ่มเป็น +1600)

BetMGM มีตลาดการเดิมพันสำหรับการรับทัชดาวน์และการรับหลาสำหรับมือใหม่ชั้นนำบางราย รวมถึง Smith

อุปกรณ์ประกอบฉากเครื่องเล่น DeVonta Smith

BetMGM :

ระยะรับ สูงเกิน 749.5 (-110)/ต่ำกว่า 749.5 (-110)

ทัชดาวน์ สูงกว่า 5.5 (+105)/ต่ำกว่า 5.5 (-125)

เดิมพันจิ้งจอก :

ระยะรับ สูงเกิน 725.5 (-110)/ต่ำกว่า 725.5 (-110)

ทัชดาวน์ สูงกว่า 5.5 (+110)/ต่ำกว่า 5.5 (-150)

The Eagles เลือกเมมฟิสวิ่งกลับKenneth Gainwellในรอบที่ห้า อัตราต่อรองรุกกี้แห่งปีของเขาคือ+5000ที่ Fox Bet

ตัวอย่างการเดิมพัน NFL 2021/2022

แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส เอาชนะ แคนซัส ชีฟส์31-9ศึกซูเปอร์โบวล์ LV ดังนั้นจึงไม่น่าตกใจที่Chiefs (+450) และBuccaneers (+700) เป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์Super Bowl LVI การปัดเศษออกจาก 5 อันดับแรก ได้แก่Baltimore Ravens (+1200), Buffalo Bills (+1200) และLos Angeles Rams (+1200)

เปอร์เซ็นต์การจัดการสูงสุดสำหรับ ฟิวเจอร์ส Super Bowl LVIที่ Bet MGM:

บัคคาเนียร์ส: 28%

หัวหน้า: 13.6%

บรองโกส: 9%

Seamus Mageeผู้ค้ากีฬาที่ BetMGM แสดงความคิดเห็น:

“ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้ว มากกว่า 40% ของการเดิมพันทั้งหมดอยู่ที่ Broncos เพื่อคว้าแชมป์ Super Bowl BetMGM ปรับอัตราเดิมพันซูเปอร์โบวล์ของเดนเวอร์จาก +6500 เป็น +2000 และกรีนเบย์จาก +1200 เป็น +1600”