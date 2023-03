สล็อต Royal Online สร้างเศรษฐีอีกคน

สล็อต Royal Online เป็นรางวัลใหญ่อันดับสองที่จะชนะในเครือข่ายโปรเกรสซีฟแจ็คพอตของ Microgaming ในปีนี้ รองจากแจ็คพอตมือถือ E8mเมื่อเดือนเมษายน เช่นเดียวกับการชนะทั้งหมดบนเครือข่าย ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเป็นเงินก้อน

Cristiano Blanco หัวหน้าฝ่ายคาสิโนของ Unibet กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ทราบว่าหนึ่งในลูกค้าของเราสามารถคว้ารางวัลแจ็กพอตจากแบรนด์ Unibet หลักของเราได้ พวกเราที่ Kindred Group พยายามทุกวันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยและสนุกสนานให้กับผู้เล่นในทุกแบรนด์ของเรา และเมื่อหนึ่งในนั้นชนะด้วยวิธีนี้ แน่นอนว่าการทำงานหนักนั้นคุ้มค่า”

David Reynolds ผู้จัดพิมพ์เกมของ Microgaming กล่าวเสริมว่า: “นี่เป็นการชนะแจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดเป็นครั้งที่ 5 ของเราจนถึงปัจจุบัน! ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ Unibet ผู้ดำเนินการ Quickfire ของเราและผู้เล่นที่โชคดีของพวกเขาสำหรับชัยชนะที่น่าอัศจรรย์นี้”

ทั้งผู้ให้บริการ Microgaming และ Quickfire สามารถเข้าถึงเครือข่ายโปรเกรสซีฟแจ็คพอตของ Microgaming ซึ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม โดยได้จ่ายเงินไปแล้วกว่า E783m จนถึงปัจจุบัน

ในพื้นที่เฉพาะของแท่นวาง NOVOMATIC ที่ South Entrance S5/S6 ที่งาน ICE Totally Gaming 2018 Greentube จะสาธิตโซลูชั่นเกม Omni-channel ล่าสุด แพลตฟอร์มเกมโซเชียล Greentube Pro และสล็อตใหม่จากบริษัทสาขาและบุคคลที่สามทั่วโลก

“เรากำลังสร้างข้อตกลงหลายข้อที่ทำขึ้นในพื้นที่ออนไลน์ในปีที่ผ่านมา รวมถึงกับผู้ให้บริการ Tier 1 และนิทรรศการแบบโต้ตอบของเราที่ ICE จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถจัดหาโซลูชันแบบโต้ตอบที่ยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ให้กับผู้ให้บริการเพื่อส่งมอบชื่อเรื่องชิปสีน้ำเงินของ NOVOMATIC ได้อย่างไร และเนื้อหาเฉพาะตลาดสำหรับเขตอำนาจศาลที่ได้รับอนุญาต” โทมัส กราฟ ซีอีโอของ Greentube กล่าว

“คลังผลิตภัณฑ์เชิงลึกของเราที่นำเสนอโดย Greentube และบริษัท NOVOMATIC Interactive ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เปิดเผยโฮสต์ของโซลูชันเกมใหม่สำหรับปี 2018”

Greentube แผนก NOVOMATIC Interactive จะเปิดตัวชื่อสล็อตใหม่ที่ ICE 2018 รวมถึงการเปิดตัวไฮไลท์ของเกม Greentube UK Crazy Birds ที่นำผู้เล่นไปสู่เกาะทะเลทรายที่เต็มไปด้วยปาร์ตี้ วงล้อรางวัล และชัยชนะครั้งใหญ่ อีกหนึ่งรายการแรกคือการเปิดตัว From Dusk Till Dawnเวอร์ชันออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของชื่อ NOVOMATIC ใหม่

เกมออนไลน์ที่สร้างจากภาพยนตร์แนวแวมไพร์โร้ดมูฟวี่ จะนำเสนอผ่านอุปกรณ์บนบก เดสก์ท็อป และอุปกรณ์พกพา

การเปิดตัวสล็อตไฮไลท์อีกรายการมาจาก StakeLogic พร้อมชื่อใหม่ Hardwell ที่มี DJ Hardwell ผู้โด่งดังระดับโลกซึ่งจะปรากฏตัวพิเศษในนิทรรศการ NOVOMATIC Interactive สำหรับการเปิดตัวเกมในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ และต่อมาในเย็นวันนั้น การเฉลิมฉลองจะดำเนินต่อไปด้วยปาร์ตี้หลังเลิกงานที่ 02 Arena สำหรับแขกที่ได้รับเชิญเท่านั้น StakeLogic จะนำเสนอเกมสล็อตระดับไฮเอนด์ระดับพรีเมียมซึ่งรวมถึง Big 5 Jungle Jackpot, Mariachi และ Sorcerers of the Night

Plurius นำเสนอโซลูชั่นการเล่นเกมแบบหลายช่องทางที่ให้การเล่นเกมที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ภาคพื้นดิน ออนไลน์ และอุปกรณ์พกพา โซลูชันนำเสนอเกมให้เลือกมากมายรวมถึงชื่อบลูชิปของ NOVOMATIC และเนื้อหายอดนิยมจากบุคคลที่สาม แสดงให้เห็นที่ ICE บนตู้ NOVOMATIC ชั้นนำของตลาด – VIP Lounge, NOVOSTAR® VIP III และ GAMINATOR® Scorpion – Plurius แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นสามารถสลับระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างไร

แจ็คพอตโปรเกรสซีฟลึกลับ Plurius 4 ระดับใหม่จะเปิดตัวในงานด้วย Greentube Pro ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคาสิโนโซเชียล B2B ได้สร้างความประทับใจครั้งใหญ่ในฐานะเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับคาสิโนบนบก และมีแผนงานผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการคาสิโนทั่วโลก ความก้าวหน้าที่สำคัญในแพลตฟอร์มได้ถูกนำมาใช้ในปีนี้และจะนำเสนอที่ ICE เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการสามารถมอบประสบการณ์เสมือนจริงที่ราบรื่นบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์พกพาแก่แขกได้อย่างไร

นิทรรศการ NOVOMATIC Interactive จะอัดแน่นไปด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายจากบริษัทพันธมิตรที่พร้อมสำหรับปี 2018 Extreme Live Gaming กลับมาที่ ICE เพื่อสาธิตประสบการณ์ดีลเลอร์สดที่ยอดเยี่ยมผ่านดีลเลอร์ผู้เชี่ยวชาญ คุณลักษณะใหม่ ๆ จะถูกนำเสนอในทุกเกมพร้อมกับการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่จะดึงดูดและให้ความบันเทิงแก่ผู้เล่น

Abzorba Games จะเปิดตัวเกมบนบกเกมแรก: สล็อต Royal Online รูเล็ตสำหรับตลาด VLT เฉพาะผ่าน Plurius เช่นเดียวกับชุดเกมคาสิโนบนโต๊ะใหม่ล่าสุดที่ใช้โมเดล 3 มิติ จำลองประสบการณ์เกมเจ้ามือสด

และหลังจากความสำเร็จของ Book of Ra Bingo แล้ว Eurocoin Interactive จะนำเสนอ Lucky Lady Bingo ซึ่งเป็นรูปแบบไพ่ 6 ใบที่น่าสนใจที่รวมชื่อ NOVOMATIC คลาสสิกเข้ากับนวัตกรรมบิงโก บรรทัด AWP Reloaded ยังได้รับการขยายด้วยชื่อคลาสสิกเช่น Hot Shot, Double Dice, Joke 5000 Wild และ Samurai

Playtech ได้เปิดตัวเกม Clover Rollover บนเว็บไซต์ค้าปลีก 128 Gala Bingo ทั่วสหราชอาณาจักร

Clover Rollover เป็นสล็อตห้ารีล 5 เพย์ไลน์ที่มีกราฟิกสีสันสดใสและธีมแห่งโชคของชาวไอริช และเป็นสล็อตบิงโกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ Playtech

การพัฒนาเกมสู่การขายปลีกเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ONE Omni-channel ของ Playtech ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยความร่วมมือระหว่างบิงโกในสหราชอาณาจักรของซัพพลายเออร์และแผนกค้าปลีก รวมถึง Playtech Bingo, ECM และ Psiclone Games

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ได้รับใบอนุญาตที่แตกต่างกัน Playtech ได้พัฒนาเกมทั้งประเภท B3 และประเภท C สำหรับสโมสรค้าปลีกเพื่อจัดจำหน่าย

“เรามีความยินดีที่จะประกาศการเปิดตัวหนึ่งในสล็อตบิงโกออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและโดดเด่นที่สุดของเราในพื้นที่ค้าปลีกของ Gala Bingo ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการเล่นเกม Omni-channel ที่ไร้รอยต่อ” Shimon Akad, COO ของ Playtech กล่าว

“นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น. Clover Rollover เป็นเกมบิงโกออนไลน์เกมแรกที่ย้ายไปขายปลีกและเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Playtech bingo และเกมที่เรามั่นใจว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้รับใบอนุญาตและผู้เล่นของพวกเขา

ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายบิงโก Omni-channel ซอฟต์แวร์และเกมชั้นนำของอุตสาหกรรม Playtech นำเสนอรายการโปรดสำหรับการค้าปลีกแบบ Omni-channel ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดทั้งทางออนไลน์และบนมือถือ

Clover Rollover เป็นเกมแรกในหลายๆ เกมที่เปลี่ยนจากพอร์ตโฟลิโอสล็อตบิงโกออนไลน์แบบไดนามิกชั้นนำของ Playtech ไปสู่การขายปลีก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นสามารถเข้าถึงและเพลิดเพลินกับเกมบิงโกที่พวกเขาชื่นชอบได้ทุกที่ทุกเวลาและบนอุปกรณ์ใดก็ได้

Deco Diamonds พัฒนาโดย Just For The Win (JFTW) และให้บริการเฉพาะ Microgaming เป็นสล็อตออนไลน์คลาสสิกแบบห้ารีลเก้าเพย์ไลน์

Tiger Holmgren ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Just For The Win กล่าวว่า “Just For The Win รู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอสล็อตวิดีโอ ‘วงล้อและวงล้อ’ ที่เป็นแก่นสารซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเกจอาร์ตเดคโค ประสบการณ์ Deco Diamond ออกแบบมาเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้เล่นที่หลากหลายซึ่งชื่นชอบการเล่นเกมที่มีความผันผวนสูง

“การออกแบบเกมด้วยวิธีนี้ให้รูปแบบการเล่นที่แตกต่าง ซึ่งแตกต่างจากเกมอื่นๆ ของ JFTW ที่นำเสนอ เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้ให้บริการและผู้เล่นเสมอ”

เกมดังกล่าวมีโหมดรีสปินที่เรียกใช้โดยสัญลักษณ์เสริม Deco Diamonds สองสามหรือสี่ตัว ในระหว่างที่ไวล์ดล็อกอยู่กับที่และหมุนใหม่จะได้รับรางวัลจนกว่าจะไม่มีสัญลักษณ์ Deco Diamonds ปรากฏขึ้นอีกหรือวงล้อโบนัสเริ่มทำงาน

เมื่อผู้เล่นได้รับสัญลักษณ์ Deco Diamond ตั้งแต่สามตัวขึ้นไป วงล้อโบนัสสามระดับจะถูกเรียกใช้พร้อมกับการชนะสูงสุด 1,000 เท่าของการเดิมพัน สัญลักษณ์ Deco Diamonds สามตัวให้รางวัลในระดับเงิน สัญลักษณ์สี่ตัวให้รางวัลระดับทอง และสุดท้ายอีกห้าสัญลักษณ์ให้รางวัลเป็นระดับเพชร เมื่อวงล้อหยุดลง จะได้รับรางวัลบนไทล์ที่ระบุ เมื่อวงล้อหยุดบนไทล์อัพเลเวล ผู้เล่นจะก้าวไปสู่เลเวลถัดไป

การเป็นหุ้นส่วนจะช่วยให้ลูกค้าของ Bede สามารถเข้าถึงผลงานเกม HD กว่า 140 เกมของ Genii

Nick Barr ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Genii กล่าวว่า “แพลตฟอร์ม Bede นั้นน่าตื่นเต้นมากเพราะช่วยให้เราสามารถนำเสนอนวัตกรรมเนื้อหาที่ได้รับการจดสิทธิบัตรโดยการมีส่วนร่วมของผู้เล่นและการโต้ตอบที่ฝังแน่นในแต่ละเกมไปยังผู้ให้บริการในตลาดเกมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย” .

Michael Brady ซีอีโอของ Bede Gaming กล่าวเสริมว่า: “นี่เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมความแข็งแกร่งของเรา Genii จะเพิ่มมิติใหม่ให้กับข้อเสนอของเราด้วยเนื้อหาที่แปลกใหม่และน่าสนใจ ในขณะที่ประเภทที่หลากหลายทำให้มั่นใจได้ว่ามีเกมที่รองรับผู้เล่นทุกประเภท”

ความร่วมมือครั้งนี้จะสนับสนุนประสิทธิภาพมือถือชั้นนำของอุตสาหกรรมของ Bede เนื่องจากข้อเสนอของ Genii ได้รับการสนับสนุนในทุกแพลตฟอร์มมือถือ ได้แก่ อุปกรณ์ Windows, Apple และ Android

Inspired จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์และเนื้อหาล่าสุดบนบูธ S2-310 ที่งาน ICE 2018 ในลอนดอนในเดือนหน้า

ไฮไลท์รวมถึง 1st Down™ Football ใหม่ เกมฟุตบอลใหม่ (อเมริกัน) ที่บุกเบิก และ Bet ‘N Go™ ซึ่งเป็นโซลูชันการเดิมพันกีฬาเสมือนจริงแบบบริการตนเองที่โฮสต์โดยสมบูรณ์

Flex 4K™ ซึ่งเป็นตู้ SBG VLT หน้าจอโค้งแบบใหม่ของ Inspired จะพร้อมสำหรับการสาธิตพร้อมกับโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์รุ่นต่อไป Saber Hydra™ ที่แสดงอนาคตของรูเล็ตคาสิโน

Inspired จะจัดแสดง Virtual Sports ETG ใหม่ ซึ่งพัฒนาร่วมกับ LT Game Macau ซึ่งจะเปิดตัวในเอเชียต้นปี 2561

ลุค อัลวาเรซ ประธานและซีอีโอของ Inspired กล่าวว่า “แรงผลักดันในธุรกิจ Virtual Sports และ SBG ของเรายังคงดำเนินต่อไปอย่างแข็งแกร่งในปี 2561

“ตอนนี้เกมมือถือของเราเปิดให้เล่นแล้วกับลูกค้าจำนวนมากขึ้นในดินแดนต่างๆ มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เราเปิดตัวในนิวเจอร์ซีย์ด้วย Virtuals และธุรกิจกรีก SBG VLT ใหม่ของเรายังคงได้รับปริมาณมาก เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่บูธของเราที่ ICE ในปีนี้และแสดงให้เห็นถึงความบันเทิงที่เหนือชั้นของเรา”

Zitroบริษัทเกมระดับนานาชาติได้ยืนยันว่าได้รับการอนุมัติในตลาดฝรั่งเศสสำหรับผลิตภัณฑ์หลักหลายรายการ

Zitro ได้รับใบอนุญาตจากผู้ผลิตที่อนุญาตให้พวกเขาจัดหาผลิตภัณฑ์ Bryke Video Bingo และ Video Slots ที่หลากหลายให้กับลูกค้าชาวฝรั่งเศส

นอกจากนี้ Zitro ยังอ้างว่าได้รับการอนุมัติจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Blackwave และได้นำเสนอการรับรองมาตรฐานสำหรับตู้ Fusion แบบตั้งตรงและตู้เอียง

ฝรั่งเศสเป็นตลาดการพนันที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกโดยมีกองเครื่องจักรมากกว่า 20,000 เครื่องและใบอนุญาตที่ได้รับจากกระทรวงมหาดไทยเป็นตลาดที่มีความต้องการมากที่สุดในทวีปในแง่ของระดับการเงินและความสามารถในการละลายทางศีลธรรมที่ต้องปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดหาที่ได้รับอนุญาต

ผลิตภัณฑ์ Zitro ในฝรั่งเศสจะจำหน่ายโดย Mascot SFM ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต Johnny Ortiz ประธานของ Zitro กล่าวว่า: “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราแก่คาสิโนอันทรงเกียรติของฝรั่งเศส ที่ Zitro เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับตลาดฝรั่งเศส และเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของเรากับ Mascot SFM จะทำให้เราสามารถให้บริการทางเทคนิคที่มีคุณภาพดีเยี่ยม”

Philippe Boulay กรรมการผู้จัดการของ Mascot SFM กล่าวเสริมว่า: “ในขณะที่ Mascot สนใจ Zitro ในตอนแรกได้รับแรงกระตุ้นจากเครื่อง Video Bingo ที่น่าเกรงขาม เรารู้สึกประหลาดใจมากกับความเร็วที่ Zitro สามารถพัฒนาไลน์วิดีโอสล็อต Bryke ที่มีการแข่งขันสูง ตอนนี้ Mascot มีคลังแสงของเกม Video Bingo และ Video Slots จาก Zitro ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการและผู้เล่นชาวฝรั่งเศสพึงพอใจอย่างแน่นอน

แผนกอินเตอร์แอคทีฟของ Casino Technology ยืนยันว่าจะจัดแสดงเกม HTML5 ที่ “ร้อนแรง” ล่าสุดสำหรับICE Londonในเดือนกุมภาพันธ์

ชื่อเกม HTML5 ใหม่ได้รับการสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ ICE Totally Gaming 2018 และเข้าร่วมรายการเกมที่น่าตื่นเต้นกว่า 100+ เกมที่พร้อมใช้งานแล้วผ่าน ELEPHANT™ Remote Game Server ของบริษัท

ด้านบนสุดของรายการที่เพิ่งเปิดตัวคือเกม Hot 7`s x2 ใหม่ล่าสุดซึ่งมีสัญลักษณ์ WILD ของเลขนำโชค 7 ทวีคูณการชนะทั้งหมดด้วยสอง

Casino Technology อ้างว่ากราฟิกล่าสุดรวมกับชุดค่าผสมที่ชนะที่ร่ำรวยได้รับการตั้งค่าให้เป็นความสำเร็จที่สำคัญสำหรับผู้ให้บริการและผู้เล่น

รายชื่อเกมยอดนิยมระดับนานาชาติที่กำลังจะมาถึง ได้แก่ เกมอื่นๆ เช่น Goblin`s Gold, Golden Amulet, Silver Greek Giant, Chilli Fruits, Fruity Hot, Monkey Sevens, Pick the Pig, Royal Jewels

ผู้คนจำนวนมากกระตือรือร้นที่จะใช้ชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้นใน crypto และผู้เล่นเกมออนไลน์ที่ใช้สกุลเงินเหล่านี้อาจเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นที่สุด John Caldwell ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนของ Double C Foundation ซึ่งตั้งอยู่ที่ Isle of Man อธิบายถึงสิ่งที่ต้องใช้ในการปรับปรุง cryptocurrency ที่เลิกใช้แล้ว เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในปี 2018 และเหตุใดอุตสาหกรรมเกมจึงควรเปิดใจรับความเป็นไปได้ของ crypto

ในปี 2560 คุณเข้ามาควบคุมCasinoCoinซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ อะไรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนั้น?

CasinoCoin เป็นหนึ่งในเหรียญที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งเป็นหนึ่งในเหรียญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2014/15 แต่เริ่มต้นโดยผู้เขียนโค้ดและวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่นักธุรกิจ และในที่สุดพวกเขาก็หมดความสนใจในเหรียญนี้ เราไปหาพวกเขาเมื่อปลายฤดูร้อนปี 2017 และพูดว่า: “ดูสิ เราคิดว่านี่เยี่ยมมาก เราคิดว่าโครงการนี้มีค่ามาก และเราต้องการใส่ความรู้ทางธุรกิจเข้าไป สร้างรากฐาน และควบคุมดูแล มัน.” พวกเขาเปิดกว้างมากเพราะพวกเขาเอาหัวโขกกำแพงมาหลายปีแล้ว

เป็นหนึ่งใน ‘alt coins’ ยุคแรกๆ – เหรียญที่ไม่ใช่ Bitcoin หรือ Ethereum – CasinoCoin สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีค่อนข้างเก่า ดังนั้นเราจึงเริ่มปรับปรุง blockchain ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 2017/18 ทันที ผลลัพธ์คือตอนนี้เราทำงานบนรหัส Ripple เวอร์ชันที่แก้ไขแล้ว จริงๆ แล้วมันคือบล็อกเชนของเราเอง เราใช้เวลามากมายและปรับแต่งโค้ดกว่าล้านบรรทัด ฉันภูมิใจกับมันมาก และรู้สึกเหมือนว่าเราได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ

บอกเราสักนิดเกี่ยวกับมูลนิธิดับเบิ้ลซี ฉันพูดถูกไหมที่จะบอกว่าเป้าหมายหลักของคุณคือการให้ความรู้แก่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ cryptocurrencies?

การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราพยายามทำ ครึ่งหลังของปี 2017 ของฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการให้ความรู้แก่อุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่ CasinoCoin แต่รวมถึงคริปโตโดยทั่วไปด้วย ฉันถือว่าหน้าที่หลักประการหนึ่งของฉันคือการช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร และทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันดีกว่า นอกจากนี้ เพื่อให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับ crypto โดยทั่วไป และพยายามหักล้างความเชื่อผิดๆ มากมายที่รบกวน crypto ตั้งแต่ยุคแรกๆ

มูลนิธิเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในคริปโต (Bitcoin มีหนึ่งแห่ง Ethereum มีหนึ่งแห่ง) และจำเป็นเนื่องจากลักษณะการกระจายอำนาจของคริปโตเอง ไม่มีสิ่งต่างๆ เช่น สินทรัพย์และ IP ดั้งเดิมส่วนใหญ่ในรูปแบบการกระจายอำนาจ แต่คุณยังต้องการโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างเพื่อจัดหาสิ่งต่างๆ เช่น การกำกับดูแล การสนับสนุนทางเทคโนโลยี และการตลาด

ด้วย Bitcoin ที่กระจายไปทั่วข่าว สิ่งนี้ทำให้งานของคุณง่ายขึ้น หรือผู้คนยังคงเชื่อมโยง cryptocurrencies กับตลาดสีเทาเป็นหลักและท่าทางต่อต้านกฎระเบียบหรือไม่?

มันตลกดี เมื่อฉันเพิ่งเริ่มพูดคุยกับผู้คนในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปเกี่ยวกับ crypto นานก่อนที่จะมีการสร้างรากฐาน ปฏิกิริยาของผู้คนมีตั้งแต่การอดทนไปจนถึงการเพิกเฉยโดยสิ้นเชิง สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาคือปฏิกิริยาที่ยอมรับได้นั้นกลายเป็นการตอบรับอย่างเปิดเผย และการไม่สนใจส่วนใหญ่กลายเป็นความอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างน้อย

ความชอบธรรมได้รับการยืมอย่างแน่นอนจากการรายงานกระแสหลักและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยทั่วไป การได้ยินฉันพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่ง แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อคุณต้องเผชิญกับข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกวัน – หากไม่ใช่รายชั่วโมง

ผู้คนยังคงเชื่อมโยง crypto กับตลาดสีเทาโดยไม่มีคำถาม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าขันก็คือ crypto นั้นถูกออกแบบมาเพื่อความโปร่งใส และได้รับการออกแบบมาให้สามารถบันทึกและตรวจสอบได้มากกว่าสกุลเงินประเภทอื่นๆ แต่ในยุคแรก ๆ ของการเข้ารหัสลับ มันไม่ได้ใช้แบบนั้น และนั่นได้สร้างการรับรู้บางอย่างที่ล้าสมัยในความคิดของฉัน

จากมุมมองของผู้ให้บริการ ประโยชน์ของการใช้ CasinoCoin คืออะไร?

CasinoCoin เป็นมากกว่าสกุลเงิน เรากำลังสร้างกระเป๋าเงินที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งจะมี KYC, AML และคุณสมบัติการพนันที่มีความรับผิดชอบในตัวที่ระดับกระเป๋าเงิน ซึ่งหมายความว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์มากมายที่พวกเขาจะไม่ได้รับจากกระบวนการแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประการแรกคือลูกค้าต้องทำ KYC ของตนเพียงครั้งเดียวโดยผู้ให้บริการ KYC ที่ได้รับใบอนุญาตและได้รับการควบคุม สำหรับสิ่งนี้ เราได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ชั้นนำของอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้ดำเนินการจึงรู้ว่านี่คือผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือและมีใบอนุญาต และข้อมูลถูกต้องและปลอดภัย

ผู้ให้บริการไม่เพียงแต่ได้ลูกค้าที่มี KYC พร้อมที่จะเล่นเท่านั้น แต่พวกเขายังได้รับลูกค้า crypto อีกด้วย และฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา จากความหลงใหลใน crypto ของฉันเอง คือมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ต้องการใช้ชีวิตใน crypto ในระดับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการจึงสามารถเข้าถึงสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นฐานผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นและมีความกระตือรือร้นที่ต้องการเล่นการพนันและทำสิ่งอื่น ๆ ใน crypto จากมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน เรากำลังส่งลูกค้าให้พวกเขาและดำเนินการดังกล่าวด้วยวิธีการที่ได้รับการควบคุมและเข้มงวดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คุณถูกกำหนดให้ปรากฏตัวที่ ICE ในปีนี้โดยร่วมมือกับรัฐบาล Isle of Man รู้สึกอย่างไรที่ได้เป็นหุ้นส่วนอันทรงเกียรติภายใต้เข็มขัดของคุณ?

ในแง่ของสิ่งที่ Isle of Man กำลังทำอยู่ตอนนี้ การเป็นหุ้นส่วนของ ICE นั้นสมเหตุสมผลมาก ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล พวกเขานั่งอยู่ที่จุดตัดของ iGaming และเทคโนโลยี และแน่นอนว่าในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา คุณนำสองคำนี้มารวมกัน และหัวข้อแรกที่ปรากฏขึ้นคือ crypto

นอกเหนือจากนั้น เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับ Isle of Man Department for Enterprise และเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลที่ตอบรับโครงการของเราเป็นอย่างดี เราไม่ทราบว่ามีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากเกินไปที่ให้การต้อนรับ cryptocurrency ให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรของพวกเขาในการแสดงขนาดของ ICE เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลได้พิจารณาสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ และเชื่อมั่นในตัวเรามากพอที่จะร่วมมือกับเราในการแสดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายการหนึ่ง

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ iGaming, EveryMatrixได้ยืนยันว่าจะฉลองครบรอบ 10 ปีของ iGaming จาก Stand N6-310 ที่ ICE London ปีนี้ (6 – 8 กุมภาพันธ์, ExCeL London,

EveryMatrix จะจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุด ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีส่วนหน้าและระบบการจัดการเนื้อหา และระบบโบนัสข้ามผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่

บริษัทยังยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการในลอนดอนโดยจัดแสดง CasinoEngine Direct รวมถึงโซลูชัน Data Feed และ Sports API ด้วย

ด้วยโซลูชัน CasinoEngine Direct ผู้ประกอบการสามารถรวมผลิตภัณฑ์คาสิโน EveryMatrix เข้ากับแพลตฟอร์มและกระเป๋าเงินของตนเองได้โดยตรง และเข้าถึงเกมคาสิโนมากกว่า 5,000 เกมจากผู้ให้บริการเกมกว่า 60 ราย บริษัทอ้างว่าโซลูชัน CasinoEngine Direct รักษาเวลาแฝงขั้นต่ำและความเร็วเกมที่เหมาะสมที่สุด

ฟี ดข้อมูลกีฬา ของ EveryMatrixและ Sports API นำเสนอโซลูชันที่สมบูรณ์ซึ่งนำเสนอตลาดและผลลัพธ์ที่หลากหลายพร้อมความสามารถในการทำกำไรชั้นนำของอุตสาหกรรม ตั้งแต่เจ้ามือรับแทงไปจนถึงบริษัทในเครือ และจากเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาต่อรองไปจนถึงเว็บไซต์ให้คะแนน