สโบเบ็ตสล็อต ทำให้เกิดธงแดงบนพื้นคาสิโน

สโบเบ็ตสล็อต สิ่งสำคัญคือพนักงานคาสิโนต้องตระหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่ใช่คำพูด แต่การตัดสินเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมเหล่านั้นจำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบ ตามที่ Billy David เจ้าของ Bo-Co-Pa and Associates และหนึ่งในสองวิทยากรที่ NIGA วันพุธ เซส ชั่นงานแสดงสินค้าเกมภาษากายบนพื้นเกมและวิธีมองหาธงแดง

“การสื่อสารส่วนใหญ่ (พื้นเกม) ไม่ใช่คำพูด” เดวิดกล่าว “การตีความนั้นไม่ถูกต้อง 100% แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและยกธงสีแดงว่าใครควรให้ความสำคัญ”

David และผู้นำเสนอร่วม Andrew Hofstetter ประธานของ Tribal Gaming Protection Network ครอบคลุมการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดหลายประเภทในเซสชั่นและอธิบายว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับการสังเกตลูกค้าที่คาสิโนอย่างไรเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

David กล่าวว่ารูปแบบการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดที่พบได้บ่อยที่สุดคือการแสดงสีหน้า “มันอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม” เขากล่าว “แต่การแสดงออกทางสีหน้าของความสุข ความเศร้า ความโกรธ และความกลัวนั้นคล้ายคลึงกันทั่วโลก”

การแสดงออกส่วนใหญ่ที่คุณเห็นในคาสิโนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เล่น เขาชี้ให้เห็น แต่พนักงานของคาสิโนควรระวังการแสดงออกถึงความกลัวที่อาจบ่งบอกได้ เช่น บุคคลนั้นเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

เดวิดยังเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของการแสดงท่าทางในฐานะรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูด “คุณเดาได้ไหมว่าท่าทางที่พบบ่อยที่สุดคืออะไร” เขาถามผู้ฟัง เขายืนยันคำแนะนำของสมาชิกผู้ฟังว่าการทำให้คนอื่นผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด

ความเป็นไปได้ของความรุนแรงก็เป็นสิ่งที่พนักงานต้องระวังเช่นกัน “บางคนที่ชี้นิ้วเหมือนปืนใส่ใครซักคนเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลในวันนี้” เขากล่าว

“ภาษากายและท่าทางอาจเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดที่รู้จักกันทั่วไปมากที่สุด” เดวิดกล่าว “แต่ภาษากายนั้นละเอียดอ่อนและชัดเจนน้อยกว่าที่เคยเชื่อกัน”

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนชั้นคาสิโน “การใช้มือเปิดทำให้คนรู้สึกสบายใจกว่าการชี้” เขากล่าวขณะแสดงท่าทาง

ประเด็นสำคัญที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยต้องตื่นตัวคือ proxemics หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าพื้นที่ส่วนบุคคล โดยทั่วไปแล้วพื้นที่ส่วนบุคคลถูกกำหนดให้เป็นระยะตั้งแต่หนึ่งฟุตครึ่งถึงสี่ฟุตรอบๆ ตัวเรา แม้ว่าความชอบส่วนบุคคลจะกำหนดเขตความสะดวกสบายของตัวเองก็ตาม

“การรู้สิ่งนี้ช่วยในการระบุตัวคนขี้โกงและหัวขโมย” เดวิดกล่าว “คนขี้โกงและหัวขโมยมักจะละเมิดพื้นที่ส่วนบุคคลที่เหยื่อยอมรับได้”

“ถ้าคุณต้องการทำให้ใครขนลุก ให้ยืนใกล้พวกเขาเมื่อคุณอยู่ในลิฟต์ และคุณอยู่ในลิฟต์เพียงสองคน” เขากล่าว

“ที่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมกำหนดระดับความสะดวกสบาย” เขาชี้ให้เห็น “เมื่อเราทุกคนออกจากที่นี่ จะมีคนจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเราขณะที่เราออกไปที่ประตู”

อีกองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดที่พนักงานคาสิโนควรระวังคือการจ้องตา หรือการตอบสนองของตาต่อสิ่งเร้าภายนอก เมื่อผู้คนพบกับสิ่งที่พวกเขาชอบ เดวิดกล่าวว่า ในกรณีส่วนใหญ่ อัตราการกระพริบตาของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นและรูม่านตาของพวกเขาจะขยายออก สิ่งนี้ทำให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่หัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับพนักงาน

Hofstetter ชี้ให้เห็นตัวอย่างของการตั้งสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูด “ฉันตาเขมากและผู้คนคิดว่าฉันโกรธ แต่นั่นหมายความว่าฉันมองเห็นได้ไม่ดี”

ทั้งคู่ยังได้พูดคุยกันสั้น ๆ เกี่ยวกับแฮปติกหรือผลของการสัมผัสเป็นวิธีการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูด

“ผู้หญิง (โดยทั่วไป) ใช้การสัมผัสเพื่อสื่อสารความห่วงใย ความห่วงใย และการทะนุถนอม” เดวิดกล่าว “ผู้ชาย (โดยทั่วไป) ใช้เพื่อยืนยันอำนาจหรือควบคุมผู้อื่น” เขาแสดงให้เห็นว่าผู้ชายบางคนจะใช้มือที่สองเหนือมือของอีกคนหนึ่งเมื่อพวกเขาจับมือกัน

เดวิดชี้ให้เห็นว่าการสัมผัสและระยะทางมีความสำคัญเมื่อดีลเลอร์กำลังแตะดีลเลอร์รายอื่น “มีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศหากชายคนนั้นเข้าใกล้เกินไป” เขาอธิบาย

รูปร่างหน้าตา รวมถึงเสื้อผ้า บ่งบอกถึงเบาะแสที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลนั้น แม้ว่าจะไม่แม่นยำเสมอไป

“ลองนึกถึงการตัดสินที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่คุณตัดสินเกี่ยวกับใครบางคนจากรูปลักษณ์ของพวกเขา” เดวิดกล่าว “ลูกค้าคนหนึ่งบอกฉันว่าอย่าใส่สูทในครั้งต่อไปที่ฉันมา เขาบอกว่าทุกคนคิดว่าฉันเป็น FBI”

ใช่ มีการแข่งขันที่มากขึ้น และตลาดคาสิโนยังคงเติบโตต่อไป แต่รายได้จากการเล่นเกมของอินเดียยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น Alan Meister ที่ปรึกษาด้านนโยบายของ Nathan Associates ในแคลิฟอร์เนียกล่าว

Meister เผยแพร่รายงานอุตสาหกรรมเกมของอินเดียในแต่ละฤดูใบไม้ผลิ รายงานฉบับสุดท้ายของปี 2018 จะออกในเวลาประมาณหนึ่งเดือน แต่เขาให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้อุปถัมภ์การประชุมและงานแสดงสินค้าของ NIGA ในช่วงบ่ายวันพุธ

ประเด็นสำคัญ: ยังคงมีการเติบโตที่ดีในหลายๆ รัฐ และยังคงเติบโตได้ดีกว่าเศรษฐกิจและส่วนอื่นๆ ของอุตสาหกรรมเกม และเช่นเดียวกับคาสิโนเชิงพาณิชย์ มองหาการเติบโตที่มากขึ้นผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกม

“อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป ตลาดมีการสุกเต็มที่” Meister กล่าว “พวกเขาจะไม่เติบโตเร็วอย่างที่เคยเป็น การแข่งขันกำลังเข้ามา ไม่ใช่แค่จากกลุ่มอื่น ๆ แต่ในบางกรณีจากภายในเกมของอินเดีย”

นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่านโยบายของรัฐบาลเช่นคอมแพค จำกัด เพดานสำหรับการเล่นเกมของอินเดีย

Meister กำลังสรุปรายงานฉบับที่ 16 ของเขา ซึ่งบันทึกความเฟื่องฟูของเกมอินเดียตั้งแต่มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการกำกับดูแลการเล่นเกมของอินเดียในปี 1989 รายงานก่อนหน้านี้ของเขาแสดงให้เห็นการเติบโตเป็นเลขสองหลักตั้งแต่ปี 2547-2549 แต่ไม่มีปีใดแสดงให้เห็นมากกว่า ร้อยละ 5 ตั้งแต่นั้นมา (รายได้จากการพนันของชนพื้นเมืองอเมริกันลดลงเพียงปีเดียวคือปี 2009 ในช่วงท้ายของภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่)

รายงานฉบับใหม่มีรูปภาพของ Pechanga Resort & Casino บนหน้าปก ซึ่งเหมาะสม Meister กล่าว เพราะมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของการเล่นเกม คาสิโนโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียเพิ่งผ่านการอัปเกรดและขยายมูลค่า 285 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดนี้มุ่งเน้นไปที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกม

ด้วยเหตุนี้ Meister จึงตั้งข้อสังเกตว่ารายรับที่ไม่ใช่เกมเพิ่มขึ้น 8.2 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 3.9 เปอร์เซ็นต์สำหรับเกม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 ถึงปี 2558

“ในบริบทของสิ่งที่เป็นอยู่ (ตอนนี้) นี่เป็นการเติบโตที่ค่อนข้างดี” เขากล่าว

เมื่อ IGRA ได้รับการอนุมัติในปี 1988 รายรับจากการพนันของชนพื้นเมืองอเมริกันอยู่ที่ 121 ล้านดอลลาร์ สำหรับปี 2559 ตัวเลขที่รายงานโดย Meister อยู่ที่ 31.5 พันล้านดอลลาร์

Meister ชี้ให้เห็นว่า 246 เผ่าที่ดำเนินงานใน 28 รัฐใช้รายได้เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานวันต่อวัน หลังค่าใช้จ่าย เงินจะนำไปใช้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน การดูแลสุขภาพ ที่อยู่อาศัย บริการสังคม การฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการศึกษา และการดูแลผู้สูงอายุ

“ในหลาย ๆ ที่ เงินดอลลาร์ของคาสิโนไปช่วยเหลือคนที่ยากจนจริง ๆ” เขากล่าว “เงินเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆ”

ผลลัพธ์และการศึกษาฉบับสมบูรณ์จะออกในอีกประมาณหนึ่งเดือน ในขณะที่เงินที่รวบรวมได้จากคาสิโนเชิงพาณิชย์ต้องเสียภาษี – ดังนั้นตัวเลขรายได้จึงเปิดเผยต่อสาธารณะ – ชนเผ่าอินเดียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของพวกเขา ดังนั้น เพื่อรวบรวมการศึกษาที่ดำเนินมาอย่างยาวนานของเขา Meister อาศัยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งจัดทำโดยคาสิโนและชนเผ่า จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูล ในกรณีส่วนใหญ่จนถึงระดับรัฐ เพื่อปกป้องความลับนั้น

“ข่าวดีก็คือฉันมีส่วนร่วมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในแง่ของการรับข้อมูลที่เป็นความลับ ดังนั้นฉันจึงสามารถฝึกฝนและปรับแต่งการวิเคราะห์ที่ฉันทำ และไม่ต้องพึ่งพาการประมาณค่ามากนัก บนข้อมูลจริง

“ข่าวร้ายคือต้องรอนานกว่าจะเสร็จสิ้นการศึกษา เพราะต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ข้อมูล”

การติดตามข้อมูลคาสิโนทุกประเภทไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อปรับปรุงการตลาด นอกจากนี้ยังเป็นวิธีปกป้องผู้เยี่ยมชมคาสิโนและป้องกันการสูญหาย

ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ดูเหมือนเกิดขึ้นในแต่ละวันว่าเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร ตั้งแต่การสูญหายและพบไปจนถึงการลื่นล้ม จากลูกค้าขี้เมาไปจนถึงการทำร้ายร่างกายหรือการโจรกรรม สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของคาสิโนได้ .

ซึ่งเป็นที่มาของระบบ Omnigo iTrak

“มันเชื่อมโยงจุดข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน” Joseph Osterloh กรรมการบริหารของ Jamul Tribal Gaming Commission กล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังที่ Viejas Casino ในซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย เขาใช้ iTrak ที่นั่น เช่นเดียวกับ Hollywood Casino San Diego ซึ่งคณะกรรมการ Jamul ดูแล

ระบบ iTrak ทำงานเหมือนสเปรดชีตขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ป้อนข้อเท็จจริง คำอธิบาย และเอกสารอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเกี่ยวกับเหตุการณ์ประเภทใดก็ตามที่คาสิโนต้องการติดตาม ตั้งแต่ตั๋วเครื่องสล็อตหายไปจนถึงการโจมตีที่รุนแรง

ข้อตกลงการเล่นเกมของชนเผ่าและกฎหมายของรัฐระบุกิจกรรมที่หลากหลายที่คาสิโนต้องรายงาน ระบบ iTrak ทำให้การรวบรวมรายงานดังกล่าวเป็นเรื่องง่าย Winnie Sham ตัวแทนฝ่ายขายของ Omnigo กล่าวว่าแผนกเฝ้าระวังคาสิโนในนิวยอร์กที่อุทิศเวลาสองวันต่อเดือนเพื่อรวบรวมรายงานรายเดือนที่จำเป็นลดเวลานั้นลงเหลือ 10 นาทีหลังจากติดตั้ง iTrak

Omnigo ซึ่งตั้งอยู่ในเซนต์หลุยส์และมีสำนักงานดาวเทียมในออนแทรีโอ แคนาดา ใช้ในคาสิโนใน 20 ประเทศ รวมถึง 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของคาสิโนในสหรัฐอเมริกา เธอกล่าว บริษัทยังให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินงานด้านการศึกษา

โปรแกรมสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้แต่ละคาสิโนสามารถออกแบบและติดป้ายกำกับช่องข้อมูลต่างๆ บางอย่าง เช่น รายงานของหาย กลายเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกประจำวัน

การกระทำที่รุนแรงมากขึ้น เช่น อาชญากรรมหรือการฟ้องร้อง จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรายงานเหตุการณ์พิเศษ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังสามารถรวบรวมและติดตามรายงานได้แบบเรียลไทม์ และหากเหตุการณ์เล็กน้อยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้น ประวัติก็ยังคงมีอยู่

ซอฟต์แวร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ รวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ตราประจำแก๊งและรอยสัก และเนื่องจากทุกอย่างรวมอยู่ในฐานข้อมูล ข้อมูลจึงสามารถค้นหาได้ง่ายในทุกหมวดหมู่

Osterloh กล่าวว่าโมดูลเพิ่มเติมที่ติดตามใบอนุญาตยานพาหนะได้ช่วยในการจัดการการโจรกรรมรถยนต์ที่คาสิโนแห่งหนึ่งของเขา

บริษัทหรือเผ่าที่มีคาสิโนหลายแห่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน Sham กล่าวว่าผู้ใช้เป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมดและเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

Osterloh กล่าวว่าความสามารถในการวิเคราะห์ของ iTrak สามารถช่วยให้แผนกรักษาความปลอดภัยตัดสินใจได้ว่าจะใช้ทรัพยากรของตนอย่างไร

“เรามุ่งความสนใจไปที่จุดที่เรามีปัญหามากที่สุด” เขากล่าว

“ประการแรกและสำคัญที่สุด เป้าหมายของเราคือการปกป้องลูกค้าและพนักงานของเรา มันเกี่ยวกับการถือคนรับผิดชอบ ระบบนี้ช่วยให้คุณติดตามและตอบสนองในลักษณะที่เหมาะสม”

Mark Gruetze เป็นนักข่าวที่มีประสบการณ์จากชานเมือง Pittsburgh ซึ่งครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับเกมคาสิโนและบุคลิกภาพ

วิคเตอร์ โรชา ชินกับการเป็นหัวหน้าวง เป็นเวลา 16 ปีที่เขาเล่นกีตาร์ รวบรวมเพื่อนนักดนตรี และเล่นคอนเสิร์ตประจำเดือนที่ Pechanga Resort & Casino ในแคลิฟอร์เนีย

วงดนตรีที่เขาช่วยกันรวบรวมในสัปดาห์นี้มีขนาดใหญ่กว่ามาก แต่เขาสนุกกับการเป็นนักดนตรี

“ฉันได้รับคำติชมที่น่าทึ่งจากผู้ขาย ชนพื้นเมืองอเมริกัน NIGA ทั้งหมด 360 องศา” Rocha กล่าวในปีที่สองของเขาในฐานะประธานการประชุมและการค้าสมาคมเกมแห่งชาติอินเดีย

งาน NIGA เป็นส่วนเพิ่มเติม แต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวของเขา Victor-Strategies ซึ่งเป็นบริษัทมืออาชีพที่ให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแก่อุตสาหกรรมเกม โดยเฉพาะเกมในอินเดีย

“เราช่วยให้ผู้คนตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีข้อมูลมากขึ้น” เขากล่าว

โรชาเริ่มแยกตัวออกจากวงการดนตรีเมื่อเกือบสองทศวรรษที่แล้ว เมื่อเขาเริ่มมีส่วนร่วมกับชนเผ่ามากขึ้น ในที่สุดก็ได้สร้าง Pechanga.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวชนพื้นเมืองอเมริกันและข่าวการพนัน

“ชนเผ่าของผมถูกโจมตี และผมแค่พยายามหาทางสร้างความแตกต่างผ่านการให้ความรู้แก่ผู้คน” เขากล่าวโดยอ้างถึงความท้าทายทางกฎหมายที่ชนเผ่าเผชิญในแคลิฟอร์เนียในตอนนั้น

เขากล่าวว่าเขาตื่นเต้นกับการประชุมที่ในปีนี้มีผู้เยี่ยมชมมากกว่า 8,000 คน

“ความจริงที่ว่าเราอยู่ในเวกัสทำให้ผู้ผลิตง่ายขึ้น แทนที่จะใช้เงินไปกับการขนส่ง พวกเขากลับใช้จ่ายไปกับบูธ” เขากล่าว

นอกจากนี้เขายังต้องการนำจุดสนใจของงานประจำปีของ NIGA กลับมาสู่ธุรกิจ

“มันเป็นการประชุมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งจริงๆ ฉันรู้สึกว่า NIGA ลอยไปไกลเกินไป เราในอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า” เขากล่าว “เรา (NIGA) มีความพิเศษ เราไม่ใช่องค์กรทางสังคม แต่เป็นองค์กรธุรกิจ นั่นคือสิ่งที่ NIGA พูดถึง ธุรกิจเกม

“คนพื้นเมืองทำงานในอุตสาหกรรม … เทคโนโลยีสล็อต คนต้อนรับ การสนับสนุนสำนักงานด้านหลัง ทุกคนในอุตสาหกรรมทุกระดับ และที่ NIGA บทบาทของเราคือการให้ความรู้”

เซสชั่นการศึกษาในการประชุมประกอบด้วย 13 แทร็ก: การดำเนินงานของคาสิโน เกมที่เกิดขึ้นใหม่ การพัฒนาองค์กร การเงิน เทคโนโลยีเกม กฎหมายและนโยบาย การจัดการและการพัฒนา การตลาด คณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดีย กฎระเบียบและการปฏิบัติตาม ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง การเล่นเกมของชนเผ่า การคุ้มครองและผู้หญิงในเกมของชนเผ่า

“ผู้ชมของเราคือชนพื้นเมืองอเมริกัน นั่นคือคนที่เรากำลังมองหา (เพื่อเข้าถึง)” เขากล่าว “เป็นคาสิโนขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ส่งพนักงานห้า หก เจ็ดคนที่ทำงานบนพื้นและรอบๆ เกม”

นอกจากนี้เขายังคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่การประชุมช่วยให้ผู้ให้บริการคาสิโนสำรวจตัวเลือกทั้งหมดของพวกเขา

“การจองมีขนาดเล็กลงเนื่องจากคาสิโนมีขนาดใหญ่ขึ้นและมองหาโอกาสในการเล่นเกมอื่นๆ” เขากล่าว “เมื่อห้องเต็ม ฉันมีความสุข”

สำหรับ Rocha การประชุมนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท Victor-Strategies ของเขา

“ผมเริ่ม Victor-Strategies เมื่อผมเริ่มเห็นงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานในประเทศอินเดีย” เขากล่าว “ฉันเห็นบริษัทรับคนทำความสะอาดเผ่า ฉันพูดว่า ‘คุณรู้ไหม ฉันคิดว่าฉันสามารถทำงานได้ดีกว่านี้’”

หัวข้อที่ใหม่กว่าสำหรับการประชุมที่สร้างโดย Victor-Strategies ได้แก่ กัญชาและการพนันกีฬา

ผู้ที่หวังว่าจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสำหรับพื้นที่เล่นเกมแห่งใหม่ของอินเดียมีแนวโน้มที่จะมองกระบวนการที่ยาวนานและไม่เป็นมิตร

George Skibine อดีตเจ้าหน้าที่สำนักกิจการอินเดีย, Aurene Martin จาก Spirit Rock Consulting และ Sara Setshwaelo ทนายความของรัฐแคลิฟอร์เนียเสนอชิ้นส่วนของความพยายามอันน่าฉงนที่ชนเผ่าต้องไปเมื่อพวกเขาพยายามเปลี่ยนที่ดินเป็นความไว้วางใจในการอภิปรายเมื่อเช้าวันพุธที่ 2018 NIGA Indian Gaming งานแสดงสินค้า.

“ดินแดนสู่ความไว้วางใจ” เป็นกระบวนการที่รัฐบาลกลางใช้ในการจัดตั้งที่ดินสำรองสำหรับชนเผ่า ถูกต้องตามชื่อ เป็นที่ดินที่รัฐบาลสหรัฐฯ ไว้วางใจให้ใช้ประโยชน์ของชนเผ่า

กระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อชนเผ่าหนึ่งยื่นคำร้องต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำที่ดินเข้าสู่ความไว้วางใจ จากนั้น มหาดไทยต้องผ่านกระบวนการพิจารณาที่ยาวนานก่อนที่จะอนุมัติหรือปฏิเสธ (รัฐบาลส่วนภูมิภาคมักไม่ชอบการซ้อมรบเพราะเป็นการนำที่ดินออกจากการเก็บภาษี)

พระราชบัญญัติการกำกับดูแลการเล่นเกมของอินเดียระบุว่าคาสิโนของชนเผ่าจะได้รับการอนุมัติเฉพาะบนที่ดินที่ได้รับความเชื่อถือในเวลาที่กฎหมายลงนามในปี 1988 มีข้อยกเว้นจำนวนหนึ่งที่ระบุใน IGRA สำหรับชนเผ่าที่ได้รับที่ดินหลังจากปี 1988 แต่ข้อยกเว้นเหล่านั้นส่วนใหญ่ นำไปใช้กับชนเผ่าที่ไม่มีที่ดินหรือเสียเปรียบในทางอื่นเมื่อ IGRA ผ่านไป

Skibine ซึ่งเคยรักษาการประธานคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดียก่อนที่จะย้ายไปเป็นส่วนตัวในปี 2554 บันทึกชัยชนะและการสูญเสียของชนเผ่าตั้งแต่ปี 2533 ผ่านสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการ “การตัดสินใจสองส่วน” การเล่นเกมสามารถดำเนินการบนที่ดินที่ได้มาใหม่ได้หากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกา หลังจากการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและท้องถิ่นที่จำเป็น พิจารณาว่าสถานประกอบการเล่นเกมบนที่ดินที่ได้มาใหม่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของชนเผ่า และไม่เป็นอันตรายต่อ ชุมชนโดยรอบ. ผู้ว่าการรัฐต้องเห็นด้วยกับการประเมินนี้ด้วย

“มันยากกว่ามาก เพราะผู้ว่าการของรัฐเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย และไม่มีมาตรฐาน (กำหนด) เขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย” Skibine กล่าว

นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายปี เนื่องจากคดีความ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจทำให้ความสมดุลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่บรรยากาศโดยรวมในปัจจุบันไม่เป็นไปในเชิงบวก เขาตั้งข้อสังเกต คณะบริหารของ Barack Obama ได้ตั้งเป้าหมายที่จะแปลงที่ดิน 500,000 เอเคอร์ให้เป็นทรัสต์ การบริหารปัจจุบันไม่มีเป้าหมายเดียวกัน นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์ได้อนุมัติคำขอเพียงข้อเดียว ซึ่งได้รับการประมวลผลอย่างดีก่อนที่ประธานาธิบดีจะเข้ารับตำแหน่ง อีกประมาณ 20 อยู่ระหว่างรอดำเนินการ เขากล่าว

มาร์ตินยังเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ BIA ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่ล็อบบี้ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในนามของชนเผ่าต่างๆ มีประสบการณ์ด้านดินแดนที่ไว้วางใจได้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอร์จ ดับเบิลยู บุช

ในขณะที่รัฐบาลบุชถูกมองว่าเป็นมิตรกับชนเผ่าน้อยกว่ารัฐบาลของโอบามา แต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย เธอตั้งข้อสังเกต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คำขอ 17 รายการได้รับการอนุมัติ สมัยโอบามามี 21 คน

“ในช่วงต้นของรัฐบาลโอบามา พวกเขาค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเกมของอินเดีย ดังนั้นคุณจึงเห็น (พวกเขา) ช้าลงและดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง” เธอกล่าว “พวกเขาใช้เวลาเกือบสองปีกว่าที่พวกเขาจะยืนบนพื้นได้จริงๆ พวกเขาแค่ระมัดระวัง แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ค่อนข้างกระตือรือร้น”

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลชุดปัจจุบันมีปรัชญาที่คล้ายคลึงกับรัฐบาลบุช เธอจึงไม่มองโลกในแง่ดีสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างที่ดินกับทรัสต์อย่างรวดเร็ว

“ฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ อคติโดยรวมของพวกเขาในสมัยรัฐบาลบุชได้หายไปแล้ว แต่พวกเขายังคงไม่ตื่นเต้นกับการได้รับความไว้วางใจจากการเล่นเกม” เธอกล่าว

Setshwaelo ซึ่งเป็นสมาชิกของสภา Ione Band of Miwok Indians เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามของชนเผ่าของเธอในการได้รับความไว้วางใจในที่ดิน ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 1994 หลังจากที่ชนเผ่าของเธอได้รับการฟื้นฟูในเขตเล็กๆ ใจกลางแคลิฟอร์เนีย

“ต้องใช้เวลาหลายปี หลายปีกว่าจะมีคนเก่งๆ มากมายทำงานสร้างมันขึ้นมา” เธอกล่าว พร้อมระบุว่าทรัพย์สินที่เป็นปัญหาคือ 288 เอเคอร์และตั้งอยู่ในอาณาเขตของบรรพบุรุษของชนเผ่าและดินแดนสมัยใหม่

เครื่องจักรการพนันตามทักษะสมควรได้รับพื้นที่บนพื้นคาสิโนส่วนใหญ่ แม้ว่าอุตสาหกรรมจะยังคงทำงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่รอบตัวพวกเขา ตามลำโพงของ Innovation in Skill Gaming: Where We’re at and Where It’s Going, การอภิปรายที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ที่งานแสดงสินค้าประจำปีของ National Indian Gaming Association ในลาสเวกัส

“ในอุตสาหกรรมใด ๆ หากคุณไม่ปรับตัว หากคุณไม่ลองทำสิ่งต่าง ๆ คุณจะพลาดโอกาส” Skyelar Perkins ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการสล็อตของ Choctaw Casinos & Resorts of Oklahoma กล่าว ซึ่งดำเนินการมากกว่า 9,700 เครื่องใน 19 แห่ง “ฉันค่อนข้างมองโลกในแง่ดีว่าการเล่นเกมตามทักษะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราทำ”

Perkins รับทราบว่าเกมตามทักษะที่ติดตั้งในคุณสมบัติของ Choctaw “ยังทำได้ไม่ดีนัก” แต่กล่าวว่าเขามองเห็นศักยภาพในการเติบโตเนื่องจากเกมมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้เล่นที่ไม่สนใจสล็อตแบบดั้งเดิม

สมาชิกกลุ่มอื่น ได้แก่ Marcus Yoder รองประธานฝ่ายการตลาดที่มีการควบคุมและการพัฒนาธุรกิจสำหรับ Gamblit Gaming ซึ่งผลิตเครื่องพนันวิดีโอเกม

Blaine Graboyes ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Gameco ซึ่งพัฒนาเครื่องพนันวิดีโอตามทักษะเครื่องแรก และ Sherry Kreischer ผู้จัดการทั่วไปของ Paiute Palace Casino ใน Bishop, Calif. Roger Gros ผู้จัดพิมพ์นิตยสาร Global Gaming Business เป็นผู้ควบคุม

การเล่นเกมตามทักษะหมายถึงประเภทของสล็อตแมชชีนที่ความสามารถของผู้เล่น เช่น การยิงซอมบี้หรือรถแข่งเป็นตัวกำหนดการจ่ายเงิน สล็อตแมชชีนแบบดั้งเดิมพึ่งพาโชคและโอกาสสุ่มเท่านั้น เกมที่ใช้ทักษะหรือการพนันวิดีโอเกม คำศัพท์ที่ Graboyes ชอบใช้ อาจขึ้นอยู่กับทักษะทั้งหมดหรืออาจผสมผสานระหว่างโชคและทักษะ

Yoder และ Graboyes เห็นพ้องกันว่าการพนันวิดีโอเกมจะไม่แทนที่เครื่องสล็อตแบบดั้งเดิม

Yoder เปรียบเทียบการพัฒนาเกมคาสิโนกับแอพสมาร์ทโฟน “เราไม่รู้ว่าอะไรจะโดนใจกลุ่มประชากรใด ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องนำเสนอรุ่นต่างๆ มากมายเข้าสู่ตลาด”

การพนันวิดีโอเกมจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของคาสิโน – ไม่เพียงแต่รายได้จากเกมใหม่เท่านั้นที่สามารถสร้างได้ แต่จำนวนเกมที่เล่นต่อชั่วโมง จำนวนพื้นที่ที่เครื่องครอบครอง และการรับประกันบางประเภทว่าพวกเขาสามารถปฏิบัติตามคำสั่งขั้นต่ำ คืนให้กับผู้เล่นซึ่งสามารถเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ในเขตอำนาจศาลต่างๆ

ปัญหาอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เครื่องพนันวิดีโอเกมควรตั้งอยู่ในคาสิโนอย่างเหมาะสม – ตัวอย่างเช่น ผสมกับสล็อตแบบดั้งเดิมบนพื้น รวมตัวกันในพื้นที่นอกชั้นหลัก หรือในเลานจ์เฉพาะแยกต่างหาก

Perkins กล่าวว่าการคาดหวังว่าเกมที่ใช้ทักษะเพื่อสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเครื่องของสล็อตแบบดั้งเดิมนั้นไม่สมจริง ณ จุดนี้ “ใช้ผลิตภัณฑ์ในสิ่งที่เป็น” เขากล่าวโดยแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ที่สร้าง 75 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยพื้นน่าจะดี

Kriescher ผู้ดูแลคาสิโนขนาดเล็กที่ดึงดูดผู้เล่นผู้สูงอายุจำนวนมากกล่าวว่าผู้ให้บริการที่พิจารณาเกมใหม่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร เธอกล่าวว่าสล็อตดั้งเดิมสองสล็อตสามารถใส่ได้ในพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับเกมที่เน้นทักษะหนึ่งเกม

Graboyes กล่าวว่าวิดีโอเกมมีหลายประเภท โดยบางประเภทดึงดูดฝูงชนที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี และบางประเภทดึงดูดผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เกมหลักคือเกมที่เกี่ยวข้องกับการยิงและการต่อสู้ เกมระดับกลางอาจเกี่ยวข้องกับการแข่งรถ กีฬา หรือเกมอาร์เคดคลาสสิก เกมสบาย ๆ รวมถึงปริศนาและเกมคำศัพท์ Gameco ผลิตเครื่องพนันวิดีโอเกมทั้งสามประเภท

สำหรับเกมหลัก 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 40 ปี เขากล่าว ด้วยเกมทั่วไป 60 เปอร์เซ็นต์มีมากกว่า 40

Perkins กล่าวว่าเกมคอนโซลและพีซีมีมูลค่า 550 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว มากกว่าเจ็ดเท่าของ 70 พันล้านดอลลาร์ที่สร้างโดยคาสิโน แม้ว่าการพนันวิดีโอเกมอาจไม่เหมาะสมสำหรับทุกคาสิโน แต่ศักยภาพในการทำเงินอยู่ที่นั่น

การพนันวิดีโอเกมยังใหม่พอที่ไม่สามารถทราบผลกระทบระยะยาวได้ “ถ้าที่อื่นใช้ไม่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ลอง … เรากำลังทดลองสิ่งต่างๆ เพื่อดูว่าอะไรได้ผล เรายังอยู่ในช่วงค้นพบ”

ผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไปของ NBA กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าลีกสมควรได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากการพนันกีฬาขยายตัวทั่วประเทศในฐานะ “ค่าสิทธิ” สำหรับผลกำไรที่สร้างขึ้นสำหรับคาสิโนที่เสนอการเดิมพันในเกม

ในการปรากฏตัวต่อสาธารณะที่หายาก Dan Spillane กล่าวว่า NBA “ไม่เรียกว่าค่าธรรมเนียมความสมบูรณ์” ซึ่งเป็นสโลแกนที่สื่อใช้ตั้งแต่ Spillane ให้การเป็นพยานในคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐนิวยอร์กในเดือนมกราคมว่าลีกจะ แสวงหาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของการจัดการทั้งหมดในการเดิมพัน NBA นั่นสร้างหัวข้อข่าวระดับชาติและการเย้ยหยันมากมายจากอุตสาหกรรมคาสิโน รวมถึงจากนักเขียนบางคนที่มองว่าลีกนี้คว้าเงินจากการไม่ทำอะไรเลยในขณะที่เกมของพวกเขาได้รับประโยชน์จากการเดิมพันแล้ว

Spillane พูดในการอภิปรายเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาที่สนับสนุนโดยการประชุม National Indian Gaming Association ในลาสเวกัส กล่าวว่าคำว่า ‘ค่าธรรมเนียมความซื่อสัตย์’ เป็นภาษาของใบเรียกเก็บเงินที่รอดำเนินการ แต่ฉลากมีความสำคัญ ค่าธรรมเนียมไม่ได้เป็นเพียงการชำระคืนลีกสำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเดิมพันเท่านั้น แต่ยังเป็นการชดเชยลีกสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนด้วย เขากล่าว

“เป็นค่าธรรมเนียม ‘สิทธิ์การเดิมพันกีฬาและความซื่อสัตย์’” Spillane กล่าว “มันเป็นค่าภาคหลวงในทางหนึ่ง… นี่คือเกมของเรา (พวกเขา) เป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจการพนันกีฬาทั้งหมด และเราคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วที่เราจะได้รับการชดเชย เราได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการสร้างผลิตภัณฑ์นี้ คุณไม่สามารถเดิมพันกีฬาได้หากไม่มีเกมของเรา เราสร้างความสนใจจากแฟน ๆ มากมาย … นั่นหมายถึงผู้คนที่เข้าร่วมในการเดิมพันกีฬา เราคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่เราจะได้รับการชดเชยสำหรับข้อมูลนั้นเช่นเดียวกับซัพพลายเออร์รายอื่นๆ”

มีองค์ประกอบค่าธรรมเนียมความสมบูรณ์เนื่องจากมี “ความเสี่ยงต่อธุรกิจของเรา” เมื่อมีการเสนอการเดิมพันแม้ในตลาดที่มีการควบคุม Spillane กล่าว

“ความเสี่ยงจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬา (ที่อาจเกิดขึ้น) หรือเหตุการณ์ด้านความซื่อสัตย์จะทำลายล้างแบรนด์ของเรา” Spillane กล่าว “ผู้คน (ต้อง) เชื่อมั่นว่าการแข่งขันนั้นยุติธรรมและเกิดขึ้นจริง… เราคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วที่เราควรได้รับการชดเชยสำหรับ (ที่) เสี่ยง”

เอ็นบีเอจะต้องใช้เงินมากขึ้นในการสืบสวนสอบสวนการพนันและกิจกรรมที่น่าสงสัย Spillane กล่าว จะจ้างบริษัทต่างๆ เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการเดิมพันและจ้างคนจำนวนมากขึ้นเพื่อทำการสืบสวน จะต้องมีการศึกษาและการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นและเจ้าหน้าที่“หากการเดิมพันถูกกฎหมายอย่างกว้างขวาง นั่นจะต้องเสียเงิน” Spillane กล่าว “ค่าธรรมเนียมความสมบูรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านั้น”

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าร่วมกับค่าธรรมเนียมที่เสนอ พบกับความเกลียดชังจากทั้งสภานิติบัญญัติแห่งรัฐและผู้ให้บริการคาสิโน

Deborah Skenandore-Thundercloud หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ NIGA กล่าวว่ามุมมองของสมาคมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมความสมบูรณ์ที่อาจเกิดขึ้นนั้นคล้ายคลึงกับของ American Gaming Association นั่นคือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะลดจำนวนรายได้ที่สามารถได้รับจากการเล่นเกมกีฬา ซึ่ง โดยเฉลี่ยมีอัตรากำไร 5 เปอร์เซ็นต์

Skenandore-Thundercloud กล่าวว่า “นั่นทำให้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยลง ดังนั้นฉันคิดว่าจำเป็นต้องมีการพูดคุยและประนีประนอมกันมากกว่านี้ “เรามีกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง รัฐ และชนเผ่า และถ้าเราลงเงินจำนวนมากไปกับสิ่งนั้นและ (รวมถึง) ค่าธรรมเนียมสำหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วม ก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเรา”