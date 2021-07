สโบเบ็ต สมัคร SBO SLOT แนะนำสล็อตออนไลน์

สโบเบ็ต สัญลักษณ์ในช่องDollar Stormใหม่ของSlotlandอาจเป็นผลไม้และบาร์แบบดั้งเดิม แต่เกมโบนัสก็เหมือนกับบางสิ่งบางอย่างจากโทรทัศน์ ชวนให้นึกถึงสล็อต Top Dollar ที่ได้รับความนิยมในคาสิโนลาสเวกัส Dollar Storm ทำให้ผู้เล่นเสนอข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธ จนถึงวันที่ 18 กันยายน คาสิโนที่ไม่เหมือนใครจะเสนอเงินฟรี 15 ดอลลาร์เพื่อลองเล่นเกมใหม่ โบนัสเงินฝากเบื้องต้นพร้อมข้อกำหนดการเดิมพันที่หลากหลายก็มีให้เช่นกัน

Lightning Bolt scatters เรียกคุณสมบัติโบนัสของเกมใหม่ One Lightning ชนะตัวคูณมากถึง 5 เท่า สองโบลต์รับฟรีสปินมากถึงเจ็ดครั้ง ทริกเกอร์เกมโบนัสตั้งแต่สามเกมขึ้นไป โดยที่ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเงินสดซึ่งพวกเขาสามารถยอมรับและให้เครดิตในบัญชีของตนทันทีหรือปฏิเสธ

“คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในรายการทีวีนั้นกับ Howie Mandel” Sandra D. ผู้เล่นประจำที่ Slotland กล่าว ” Deal or No Deal — คุณสามารถรับข้อเสนอหรือรอเพื่อเพิ่มเติม!”

“ตั้งแต่เราเปิดตัวเกมนี้ครั้งแรกที่คาสิโนอื่นของเราWin A Day Casinoผู้เล่นหลายคนบอกฉันว่าเกมโบนัสสนุกแค่ไหน และตัวคูณและฟรีสปินได้เพิ่มเข้ามาในชัยชนะของพวกเขามากแค่ไหน!” Michael Hilary ผู้จัดการของ Slotland กล่าว

ผู้เล่นจะได้รับเชิญให้ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ใน Mermaid’s Diamond สล็อต 5 รีลล่าสุดจาก Play’n GO

ทับทิม มรกต และอัญมณีตัวโปรดของตัวละครในชื่อเรื่องทั้งหมดจะจ่ายเมื่อจับคู่กับวงล้อที่อยู่ติดกัน เริ่มจากรีลขวาสุดหรือซ้ายสุด ให้ 720 วิธีในการชนะ

เมื่อนางเงือกสองตัวขึ้นไปปรากฎตัวในวงล้อเดียวกัน เธอจะยืดหางปลาเพื่อครอบคลุมทั้งวงล้อเพื่อช่วยเพิ่มเงินรางวัล ในขณะที่โพไซดอนใช้ตรีศูลของเขาเพื่อสร้างความพิเศษ

เมื่อสัญลักษณ์หีบสมบัติห้าอันปรากฏขึ้นที่ใดก็ได้บนกริด หีบใดกล่องหนึ่งจะปลดล็อกเพื่อแสดงการหมุนฟรีสูงสุด 25 ครั้ง และทำให้แน่ใจว่าผู้เล่นจะสร้างคลื่นได้จริงๆ

Johan Törnqvist ซีอีโอของ Play’n GO กล่าวว่า “ผู้เล่นและผู้ควบคุมจะเพลิดเพลินไปกับโลกใต้น้ำอันตระการตาของ Mermaid’s Diamond ที่มีรูปแบบการเล่นที่น่าทึ่งและโลกที่มีรายละเอียดเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลและเพชรประกายระยิบระยับ

“สล็อตของเราแยกตัวออกจากกัน ความสามารถในการส่งผู้เล่นเข้าสู่โลกของเกม ฉันคาดว่าการเพิ่มล่าสุดนี้จะสานต่อความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและผู้เล่นเหมือนกัน”

Play’n GO เป็นผู้พัฒนาสล็อตชั้นนำแบบ omni-channel โดยเกมที่ประสบความสำเร็จล่าสุดรวมถึงViking RunecraftและMoon Princessต่างก็ทำผลงานได้ดีกว่า ตลาดตั้งแต่เปิดตัว

อดีตจะแข่งขันแบบตัวต่อตัวกับอีก 12 ช่องในเดือนหน้าหลังจากได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกม EGR แห่งปี 2017 อันทรงเกียรติ

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก Malta Financial Authority แล้ว EveryMatrix Group รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศอย่างเป็นทางการว่า MoneyMatrix ผู้ให้บริการชำระเงินรายใหม่

โซลูชันการประมวลผลการชำระเงินและการจัดการความเสี่ยงที่เปิดเผยในไตรมาสที่ 1 ปี 2017 ได้รับการพัฒนาเพื่อให้แนวทางแบบองค์รวมแก่ผู้ให้บริการที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มบริการเดียว ด้วยการผสมผสานโซลูชันการชำระเงินกว่า 150 รายการพร้อมกับการฉ้อโกงและเครื่องมือ KYC MoneyMatrix พร้อมให้บริการแก่ผู้ค้าผ่าน API ที่ปรับแต่งได้

Sandra Barton ซีอีโอของ MoneyMatrix กล่าวว่า สโบเบ็ต “เราสร้างแพลตฟอร์ม omni-channel เพื่อช่วยผู้ค้าที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา การปฏิบัติงาน และ PCI DSS ผ่านการใช้ MoneyMatrix การจัดการข้อกำหนดการชำระเงินผ่านข้อตกลงเดียวและการผสานรวมจะช่วยเร่งความเร็ว สู่ตลาดและความสามารถในการแปลเนื้อหาของพวกเขา”

MoneyMatrix ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมอบความปลอดภัยและการเข้ารหัสในระดับสูงสุดสำหรับการส่งและจัดเก็บข้อมูลการ์ดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดข้อกำหนด PCI และค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าของตนได้อย่างมาก MoneyMatrix ออกแบบธุรกิจด้วยวิธีที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบหรือข้อตกลงซอฟต์แวร์อย่างง่าย ไม่ว่าลูกค้าต้องการบริการประเภทใด

Sandra Barton กล่าวเสริมว่า “ผู้ค้าจะสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่และดึงดูดลูกค้าใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีการเจรจาสัญญาที่ยืดเยื้อและยืดเยื้อกับผู้ให้บริการการชำระเงินแต่ละราย ควบคู่ไปกับระยะเวลารอคอยสินค้าที่ยาวนานเพื่อเริ่มใช้งานโซลูชันใหม่

“ที่สำคัญ เราต้องการ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แท้จริงและสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจของลูกค้า เราไม่เพียงแค่ต้องการขายโซลูชัน เราต้องการขายบริการของเรา เราได้รวบรวมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในการทำงานด้านการชำระเงินอีคอมเมิร์ซ การพนัน และการจัดการความเสี่ยง จึงเป็นเป้าหมายของเราที่จะนำความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งหมดมาใช้กับลูกค้าของเรา”

ด้วยการดำเนินการตาม AML Directive ฉบับที่ 4 และข้อกำหนด KYC ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก MoneyMatrix ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ดีที่สุดบางรายเพื่อนำเสนอโซลูชันเพื่อลดความเสี่ยงและลดความขัดแย้งในการยอมรับการชำระเงิน

ในฐานะผู้ให้บริการเต็มรูปแบบ MoneyMatrix ตั้งเป้าที่จะขจัดความซับซ้อนและการประมวลผลการชำระเงินค่าโสหุ้ยที่มีนัยสำคัญ โดยให้ลูกค้าด้วยวิธีที่ง่ายขึ้นในการเข้าถึงโซลูชันระดับโลกสำหรับการชำระเงิน ความเสี่ยงและ KYC ระบบการจัดการส่วนหลัง กฎเกณฑ์ และการกำหนดเส้นทาง กลไกที่ช่วยให้ผู้ค้าควบคุมและมองเห็นพอร์ตโฟลิโอของตนได้อย่างเต็มที่

SlotsMillionคาสิโนออนไลน์ 3 มิติเสมือนจริงแห่งแรกของโลกพร้อมให้บริการแก่ผู้เล่นในสหราชอาณาจักรแล้ว หลังจากที่บริษัทแม่ ALEA ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับการพนันแห่งสหราชอาณาจักร

ผู้เล่นในสหราชอาณาจักรสามารถเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอมากกว่า 700 สล็อตจากผู้พัฒนาเกม 26 ราย รวมถึง Microgaming, Red Tiger Gaming, Quickspin, Merkur Gaming, NextGen, Pragmatic Play, Leander, Core Gaming, Blueprint, Games Warehouse และ NetEnt

SlotsMillion ได้ใช้แนวทางเพื่อมือถือเป็นอันดับแรกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และนำเสนอหนึ่งในประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีส่วนร่วมมากที่สุดในตลาด พอร์ตโฟลิโอสำหรับอุปกรณ์พกพามีเกมที่แข็งแกร่งถึง 500 เกม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

เกมสามารถเข้าถึงได้จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์เดสก์ท็อป และในระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows

Alexandre Tomic ผู้ร่วมก่อตั้ง SlotsMillion กล่าวว่า “การเปิดตัวในสหราชอาณาจักรเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับ SlotsMillion และเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประสบความสำเร็จ

“เป้าหมายหลักของเราคือการมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ไม่เหมือนใคร มีส่วนร่วม และที่สำคัญที่สุดแก่ผู้เล่น ซึ่งเราเชื่อว่าผู้เล่นในสหราชอาณาจักรจะพบเมื่อพวกเขาเดินผ่านประตูดิจิตอลของคาสิโนของเรา”

ผู้ที่เป็นเจ้าของชุดหูฟัง Oculus Rift ยังสามารถเดินผ่านประตูของ SlotsMillion VR Casino ซึ่งตั้งอยู่บนชั้นบนสุดเสมือนจริงของที่ทันสมัย อาคารสูงระฟ้าที่ทันสมัยและมีเลานจ์ บาร์ และสล็อตแมชชีนหลายสิบเครื่อง

เมื่อเข้าไปในผู้เล่นสามารถสำรวจพื้นที่ที่พวกเขาจะพบมากกว่า 40 ผู้เล่นที่ชื่นชอบเช่นหมาป่า , ดาวกระจาย , Quest เพี้ยนและแจ็คผู้ฆ่ายักษ์

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์ Oculus Rift ยังสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ SlotsMillion Casino ในรูปแบบ 3 มิติบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของพวกเขา

ALEA ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ระดับโลกและเพื่อออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้เล่นและนำคาสิโนออนไลน์ไปสู่ระดับต่อไป

ผู้ดำเนินการมีสำนักงานในบาร์เซโลนาและมอลตา และมีทีมนักออกแบบ นักพัฒนา และตัวแทนบริการลูกค้าประมาณ 50 คน

International Game Technology PLC ประกาศในวันนี้ว่า Casino Malibu ของ Supra Games SAS ในเมือง Bello เมือง Antioquia เป็นคาสิโนแห่งแรกในโคลอมเบียที่นำเสนอโซลูชันการแข่งขัน Spin Ferno ของ IGT โซลูชัน Spin Ferno ของ IGT ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการแข่งขันสล็อตที่ใช้พลังงานสูง เดี่ยวหรือหลายไซต์บนตู้ S3000 รีลกลที่ได้รับรางวัลของบริษัท

“คาสิโนมาลิบูรู้สึกตื่นเต้นที่จะเป็นคาสิโนแห่งแรกในโคลอมเบียที่มอบความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นในการแข่งขัน Spin Ferno ของ IGT” Carlos Quintero ประธาน Supra Games SAS กล่าว “ผู้เล่นของเราได้พัฒนาความสัมพันธ์สำหรับตู้ S3000 ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าพวกเขาจะกระตือรือร้นที่จะได้สัมผัสกับข้อเสนอ Spin Ferno ในโหมดทัวร์นาเมนต์และโหมดหยอดเหรียญ”

“ฉันดีใจที่ได้เห็นโมเมนตัมของโซลูชันการแข่งขัน Spin Ferno ของ IGT ขยายไปถึงลูกค้าคนสำคัญของเราที่ Casino Malibu” เจสสิก้า ลูน่า ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายของ IGT ชิลี แอนเดียน อเมริกากลาง และภูมิภาคแคริบเบียนกล่าว “Spin Ferno เป็นโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผู้ให้บริการทั่วละตินอเมริกากำลังปรับใช้ด้วยความมั่นใจเพื่อจุดประกายความตื่นเต้นของผู้เล่นและสร้างความแตกต่างให้กับชั้นคาสิโนของพวกเขา”

โซลูชัน Spin Ferno ของ IGT ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี Tournament Manager ของบริษัท และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ TournXtreme ของ IGT กลุ่มผลิตภัณฑ์ TournXtreme ยังรวม Spin-Splosion ของ IGT ด้วย! โซลูชันสล็อตวิดีโอสำหรับทัวร์นาเมนต์บนตู้ CrystalDual และ CrystalSlant ของ IGT รวมถึงตัวเลือกทัวร์นาเมนต์วิดีโอโป๊กเกอร์ที่หลากหลาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ IGT หรือไปที่ Facebook, Twitter และดูวิดีโอ IGT บน YouTube

ลึกโครงสร้างต่ำในการซื้อชุดโป๊กเกอร์สดที่ออกแบบมาสำหรับผู้เล่นที่พักผ่อนหย่อนใจPokerStars MEGASTACK ได้เพิ่มหยุดเพิ่มเติมให้กับตารางในมอลตาในเดือนตุลาคมนี้, PokerStars, แบรนด์เรือธงของดาวกรุ๊ปอิงค์ ,ประกาศวันนี้.

อีเวนต์ PokerStars MEGASTACK มอลตาจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19–22 ตุลาคม โดยมีการรับประกันเงินรางวัลรวมที่ซื้อในกิจกรรมหลัก 170 ยูโร เพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ยูโร การดำเนินการจะเกิดขึ้นที่ Portomaso Casino ในรีสอร์ทริมทะเลที่มีชีวิตชีวาของ St. Julian’s ซึ่งเป็นเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสถานบันเทิงยามค่ำคืนของมอลตา St. Julian’s เป็นที่ตั้งของคลับ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารมากมาย และเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับงาน MEGASTACK

รายละเอียดของตารางการแข่งขันแบบเต็มสามารถดูได้ทางออนไลน์ ดาวเทียมออนไลน์จะทำงานบน PokerStars ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนถึง 18 ตุลาคม

“สำหรับการซื้อเข้าต่ำเพียง 170 ยูโร PokerStars MEGASTACK มอลตาเป็นกิจกรรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับแบ๊งค์ของผู้เริ่มต้นทุกคนที่ต้องการลิ้มรสการเล่นโป๊กเกอร์สด” ทีม PokerStars Pro Chris Moneymaker กล่าว “ผู้เล่นไม่เพียงแต่จะแข่งขันเพื่อชิงส่วนแบ่งจากเงินรางวัลรวม 40,000 ยูโรในกิจกรรมหลักเท่านั้น แต่ยังเป็นสนามพิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหาการเล่น PokerStars Festival หรือการแข่งขันชิงแชมป์ในอนาคต”

ความคิดริเริ่มระดับรากหญ้าของ PokerStars ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นประวัติการณ์

เมื่อต้นปีนี้ PokerStars ได้เปิดตัว MEGASTACK ซึ่งเป็นชุดการแข่งขันระดับรากหญ้าที่มอบประสบการณ์การเล่นโป๊กเกอร์สดที่ยอดเยี่ยมด้วยต้นทุนที่ต่ำ ในปีนี้ ผู้เล่นมากกว่า 5,800 คนได้เข้าร่วมในซีรีส์ MEGASTACK ซึ่งมีส่วนทำให้เงินรางวัลรวม 870,890 ยูโร ต้องขอบคุณผลงานที่ทำลายสถิติสำหรับกิจกรรมระดับรากหญ้าและโครงการริเริ่มทั่วยุโรป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการขยายเกมในพื้นที่ และการลงทุนในชุมชนโป๊กเกอร์ท้องถิ่น ตลอดทั้งปี ซีรีย์การแข่งขันโป๊กเกอร์สดยอดนิยมของ MEGASTACK ได้ขยายขอบเขตไปถึงยุโรปในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส และไอบีเรีย และไปยังนิวเจอร์ซีย์ในสหรัฐอเมริกา โดยมีแผนเพิ่มเติมที่จะขยายไปสู่ตลาดอื่นๆ ในไม่ช้า

เปิดตัว Sunday Million Live ที่King’s CasinoRozvadov ด้วยการรับประกัน 1 ล้านยูโร กลายเป็นทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในยุโรปแผ่นดินใหญ่ ดึงดูดผู้เข้าแข่งขัน 5,045 คน (2,672 ผู้เล่นที่ไม่ซ้ำกัน) จาก 66 ประเทศ

PokerStars MEGASTACK ฝรั่งเศสที่ สมัคร SBO SLOT Casino de la Grande Motte ทำลายสถิติการแข่งขันโป๊กเกอร์สดที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสที่ 2,177 รายการ Jonathan Jovet ได้รับชัยชนะด้วยเงินรางวัล 43,148 ยูโร

“เราภูมิใจในความสำเร็จของความคิดริเริ่มระดับรากหญ้าของ PokerStars ซึ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคมปีนี้ การแข่งขันเหล่านี้ได้รับการคาดหวังอย่างสูงจากผู้เล่นโป๊กเกอร์สดและออนไลน์ และดึงดูดปฏิทินโป๊กเกอร์ของผู้เล่นหลายคน” David Curtis ผู้จัดการกิจกรรมสดกล่าว ยุโรปที่ PokerStars “ต้องขอบคุณผู้เล่นและพันธมิตรของเราที่ทำให้เราสามารถจัดทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั่วยุโรปได้”

เหตุการณ์และดาวเทียม PokerStars MEGASTACK ที่กำลังจะมีขึ้นในปี 2560

กับอีกเก้ากิจกรรมที่ต้องไป MEGASTACK อยู่ครึ่งทางของกำหนดการปี 2017 โดยงานยังคงที่จะจัดขึ้นใน Namur, Estoril, New Jersey, London, Connacht, Madrid, Luton และ Forges-les-Eaux . MEGASTACK แรกของปี 2018 จะเริ่มขึ้นที่ CityNorth Hotel & Conference Center ในเคาน์ตีมีธ ประเทศไอร์แลนด์ สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความสนุกของโป๊กเกอร์

ผู้เล่นสามารถสัมผัสกับความตื่นเต้นและความตื่นเต้นของการแข่งขัน PokerStars ในสวนหลังบ้านของตนเองโดยผ่านการคัดเลือกผ่านดาวเทียมหลายดวงที่ PokerStars นำเสนอ

เมื่อสุ่มแจ็คพอตแตก พวกเขาจะกลายเป็นหัวข้อข่าว ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายนผู้เล่นคาสิโน Bovadaเล่นสล็อตที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม โดยสามารถคว้าเงินรางวัล $283,675 ได้

นั่นคือ Joe P. จาก Pasadena, Texas เขากำลังเล่นA Night With Cleoที่ Bovada Casino เกมดังกล่าวเป็นสล็อตห้ารีลพร้อมฟีเจอร์ Double Up ที่ยั่วเย้า หลังจากล้มเหลวในการจัดแถวไอคอนที่ตรงกันบนวงล้อ โจ พี. ได้กระตุ้นแจ็คพอต เปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนแพ้ให้เป็นชัยชนะตลอดชีวิต

A Night With Cleo เป็นสล็อตที่มีแจ็คพอตก้อนโตอยู่เสมอ สมัคร SBO SLOT เป็นเกมยอดนิยม ดังนั้นแจ็คพอตจึงสร้างได้เร็วกว่าสล็อตส่วนใหญ่ มันกลับมาสูงถึง $9,000 ในวันจันทร์หลังจากชัยชนะครั้งใหญ่ และยังคงเติบโตต่อไป

สัปดาห์นี้ชนะคาสิโนวันแนะนำเงินจริงเกมสล็อตออนไลน์วายร้ายเรียกว่าBlazing ป่า ในรอบโบนัสฟรีสปิน เกมใหม่ที่โหดร้ายมี wilds ที่ร้อนแรงเป็นพิเศษและรางวัล 2x บนเพย์ไลน์ 13

โบนัสเบื้องต้นที่มีจนถึง 26 กันยายนรวมถึง freebie $ 13 และโบนัสเงินฝากทางเลือกที่มีข้อกำหนดการเดิมพันที่หลากหลาย

วงล้อทั้งห้าของ Blazing Wild หมุนไปในทะเลแห่งเปลวเพลิง สัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่ ซาตาน ตรีศูลของเขา และไฟแห่งนรก แพะที่หลอกหลอนคือการกระจัดกระจาย แพะเป็นสัญลักษณ์ของมารมานานแล้ว อัศวินผู้ลึกลับแห่ง Templar บูชารูปเคารพที่มีหน้าแพะที่เรียกว่า Baphomet ชาวอียิปต์โบราณยังมีเทพเจ้าแพะ และไพ่ทาโรต์ปีศาจแสดงใบหน้าของแพะซาตาน

สัญลักษณ์กระจายสามตัวทำให้เกิดการหมุนฟรี 13 ครั้ง ระหว่างเกมโบนัสฟรีสปิน สัญลักษณ์เสริมจะปรากฏขึ้นพร้อมกับความถี่ที่มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการชนะชุดค่าผสม สำหรับสัญลักษณ์โบนัสแต่ละอันที่ปรากฏขึ้นระหว่างการหมุนฟรี จะได้รับรางวัลฟรีสปินเพิ่มอีกหนึ่งครั้ง เงินรางวัลทั้งหมดบนเส้นกลางและแนวนอน (เพย์ไลน์ 13) จะเพิ่มเป็นสองเท่า

“คุณกำลังเล่นกับปีศาจจริงๆ ในเกมใหม่นี้” Michael Hilary ผู้จัดการ Win A Day หัวเราะ “ด้วย wilds พิเศษและเพย์ไลน์ที่เพิ่มเงินรางวัลเป็นสองเท่า สิ่งต่างๆ ก็ร้อนขึ้นได้มากในรอบโบนัส!”

ชนะคาสิโนหนึ่งวันซึ่งฉลองครบรอบเก้าปีเมื่อต้นเดือนฤดูร้อนนี้ ตอนนี้มีสล็อตพรีเมียมที่ไม่ซ้ำใคร 34 ช่อง เช่นเดียวกับรูเล็ต คีโน 20 เพนนีสล็อต และ 10 เกมวิดีโอโป๊กเกอร์ รวมเป็น 77 เกมคาสิโนออนไลน์ที่ไม่ซ้ำใคร นอกจากบัตรเครดิต Neteller และ Skrill แล้ว คาสิโนที่ไม่ซ้ำแบบใครในขณะนี้ยอมรับ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เพื่อการฝากและถอนเงินคาสิโนที่ง่าย ปลอดภัย และรวดเร็ว

Pragmatic Play ผู้พัฒนาสล็อตที่ได้รับรางวัลมากมาย ได้ตกลงทำข้อตกลงเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอเกมคุณภาพสูงให้กับผู้ให้บริการชั้นนำอย่างBethard Group

คอลเลคชันเกมที่ล้ำสมัยของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงเกมล่าสุดQueen of Gold , Pixie WingsและJurassic Giantsพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าของ Bethard Casinoแล้ว

Yossi Barzely หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Pragmatic Play กล่าวว่า “Bethard เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่น่าสนใจที่สุดในอุตสาหกรรม และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเสนอเกมชั้นนำที่คัดสรรมาให้กับผู้เล่น

“เกมของเราเป็นหนึ่งในเกมที่มีผลงานดีที่สุดร่วมกับพันธมิตรของเราทั้งหมด สร้างขึ้นจากความมุ่งมั่นของเราในด้านกลไกเกมที่เป็นนวัตกรรมและการออกแบบที่สมจริง ผมมั่นใจว่าพวกเขาจะพิสูจน์ได้ว่าได้รับความนิยมไม่แพ้ลูกค้าของ Bethard”

Bjørnar Heggernes ผู้จัดการคาสิโนของ Bethard กล่าวว่า “ผู้ชนะมักจะนำหน้าเสมอและมองหาขอบนั้นอยู่เสมอ นั่นคือเหตุผลที่เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเกม Pragmatic Play ที่ได้รับคะแนนสูงมาไว้ในพอร์ตของ Bethard ไม่เพียงแต่จะทำให้เรา ผู้เล่นได้รับประสบการณ์คาสิโนที่ดีที่สุด มันทำให้ผู้เล่นของเราเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง”

ข้อตกลงนี้แสดงถึงการขยายตัวล่าสุดของการเข้าถึงตลาดของ Pragmatic Play โดยล่าสุดได้ลงนามข้อตกลงกับ GVC และ GAMEIOM ซึ่งขยายพอร์ตโฟลิโออย่างมากผ่านทางแบรนด์ต่างๆ ของ GVC และไปยังผู้ให้บริการ รวมถึงแล็ดโบร๊กส์คอรัลและ BetVictor

กลยุทธ์ Pre-flop เป็นหนึ่งในทักษะการเล่นโป๊กเกอร์ที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ก่อนเข้าสู่เกม หากคุณทำผิดพลาดในช่วงก่อนฟล็อป มันจะยากมากที่จะเล่นหลังฟล็อปได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน เพราะคุณจะลงเอยด้วยระยะที่ไม่สมดุล มีบลัฟฟ์มากเกินไป มือปานกลางมากเกินไปหรืออยู่ในจุดที่ไม่ต้องการ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ฉันจะพยายามอธิบาย 10 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณควรพิจารณาเสมอเมื่อทำการตัดสินใจก่อนล้มเหลว เราจะเริ่มด้วยมือที่คุณควรเล่น

10. การเปิดด้วยมือที่ถูกต้อง การ

เปิดหลายมือมากเกินไปอาจส่งผลย้อนกลับได้ เมื่อคุณเพิ่งเริ่มหรือเพิ่งเริ่มเกม มิฉะนั้น คุณจะลงเอยด้วยการเล่นหลายมือมากเกินไป และต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากมากมายหลังฟล็อป ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ

ดังนั้น คุณควรสร้างช่วงเปิดที่แข็งแกร่งหรือแม้แต่ช่วงเปิดที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งคุณสามารถใช้กับใครก็ได้ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์การแก้ปัญหาขั้นสูงหรือใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงในการศึกษาฐานข้อมูลของคุณเพื่อหาช่วงการทำงาน เพื่อช่วยคุณให้พ้นจากปัญหาและเสียเวลา ฉันได้สร้างแผ่นโกงโป๊กเกอร์ที่คุณจะพบคำตอบทั้งหมดและพร้อมที่จะเข้าสู่เกมของคุณในครั้งเดียว

9. การปรับมือเปิดเทียบกับผู้เล่นอื่น

เมื่อคุณมีกลยุทธ์พื้นฐานและพื้นฐานพร้อมแล้ว คุณควรมุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนช่วงเหล่านี้กับผู้เล่นที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่คุณควรเล่นให้แน่นขึ้นเล็กน้อยหากคุณต้องเผชิญการแข่งขันที่ดุเดือดและผ่อนคลายกับผู้เล่นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ดังนั้นเมื่อคุณเห็นผู้เล่นที่อ่อนแอในบลายด์ คุณสามารถยกมือขึ้นอีกสองสามมือและคาดหวังข้อผิดพลาดมากมายจากคู่ต่อสู้ของคุณ ทำให้มันเป็นการเล่นที่ทำกำไรได้มาก

8. ไม่เล่นหลวมเกินไป

อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นหลายคนใช้คำแนะนำนี้มากเกินไปและเริ่มเล่นมือแย่เกินไป แม้ว่ามันจะสมเหตุสมผลดีที่จะเล่นเสริมกับผู้ที่อ่อนแอและเฉยเมยฝ่ายตรงข้ามคุณไม่ควรจะได้รับจากการเปิดเส้นด้วยมือไร้ค่าเพราะคุณได้อย่างรวดเร็วจะได้พบกับการต่อต้านจากผู้เล่นความคิดอื่น ๆ และจะไม่ได้มีโอกาสมากมายที่จะเล่นหัวขึ้นกับคนที่พักผ่อนหย่อนใจ

แม้จะรู้ว่าคุณสามารถเล่นไพ่พิเศษกับคู่ต่อสู้แบบพาสซีฟได้ คุณควรเพิ่มเฉพาะมือที่เล่นได้ เช่นตัวเชื่อมต่อที่เหมาะสม ไพ่เอซที่เหมาะสม และบรอดเวย์บางส่วน ในขณะที่อย่าลืมพับถังขยะทั้งหมด

7. การแยกตัวก้าวร้าวกับเดินกะเผลก

ผู้เล่นหลายคนยังคงเล่นจุดเหล่านี้อย่างเฉยเมยเกินไป เมื่อคุณเห็นใครบางคนเดินกะเผลกต่อหน้าคุณ คุณควรเลี้ยงเขาอย่างบ้าคลั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ในตำแหน่ง

เมื่อคู่ต่อสู้ของคุณเดินกะโผลกกะเผลก เขามักจะเป็นผู้เล่นที่อ่อนแอ และคุณต้องการเล่น heads-up pot กับเขา แม้จะไม่มีการถือครองแบบพรีเมียม การเลี้ยงดูเขาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้น ฉันจะบอกว่าคุณสามารถยกมือของคุณขึ้น 21% กับทุกคนได้อย่างง่ายดายและในกรณีส่วนใหญ่มากยิ่งขึ้น จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องลงมือเพื่อเอามันออก และการเดิมพันแบบต่อเนื่องง่ายๆจะทำหน้าที่หลังความล้มเหลวในหลายกรณี

6. การเดิมพันสามช่วงที่สมดุลกับช่วงปกติ

การเดิมพันสามครั้งเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการบลัฟคู่ต่อสู้หรือทำให้แน่ใจว่าคุณจะลงเอยด้วยการเล่น Head-up Post-flop ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีในกรณีส่วนใหญ่

ที่ถูกกล่าวว่าคุณควรเข้าใจว่าผู้เล่นที่แข็งแกร่งจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดพ้นจากการบลัฟบ่อยเกินไปหรือเพิ่มคุณค่าของคุณ

พวกเขาจะมองเห็นแนวโน้มเหล่านี้อย่างรวดเร็วและลงโทษคุณ ดังนั้น เมื่อคุณเล่นกับผู้เล่นประจำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับสมดุลช่วงของคุณและมีมือที่มีคุณค่ามากพอที่จะเล่นบลัฟของคุณ เพื่อให้คุณได้รับการปกป้อง

5. การหาประโยชน์จากผู้เล่นที่อ่อนแอกว่าด้วยการเดิมพัน 3 ครั้ง

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่กรณีเมื่อคุณต้องเจอกับใครบางคนที่มีแนวโน้มโดดเด่นที่จะหมอบหรือโทรมากเกินไป เมื่อคุณเห็นแล้ว คุณไม่ควรแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับการสร้างสมดุลและควรทำทุกวิถีทางเพื่อใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของพวกเขา

หากพวกเขาพับมากเกินไป คุณควรมองหาการเพิ่มมือที่อ่อนแอมากในช่วงการเดิมพันสามแบบของคุณและเรียกคนที่แข็งแกร่งกว่าของคุณมาใช้ประโยชน์จากเขา ยิ่งกว่านั้น ถ้าคู่ต่อสู้ของคุณไม่พับเลย คุณไม่ควรวางเดิมพันสามครั้งเป็นการบลัฟ ให้ลองเดิมพันสามเดิมพันให้กว้างขึ้นเพื่อมูลค่ากับคู่เงินและบรอดเวย์ส่วนใหญ่ที่จะครองช่วงการโทรของเขา และคุณจะทำให้เขาจ่ายอย่างรวดเร็ว

4. ปกป้องมือที่เพียงพอเมื่อเผชิญกับการเดิมพันแบบสามแต้ม

เว้นแต่ว่าคุณกำลังเล่นในเกมสดแบบพาสซีฟที่ผู้เล่นไม่มีแนวโน้มที่จะเดิมพันแบบสามเดิมพันเป็นการบลัฟฟ์ คุณควรป้องกันมือเปิดของคุณค่อนข้างมากหากคุณมีตำแหน่ง แม้ว่าคุณจะพลาดการฟล็อป คุณจะมีวิธีมากมายที่จะเอาชนะมันโดยการลอยและบลัฟในภายหลัง หรือแม้แต่การเพิ่มเมื่อคู่ต่อสู้ของคุณใช้การเดิมพันแบบต่อเนื่อง ยิ่งกว่านั้น ถ้าเขาตัดสินใจที่จะตรวจสอบ คุณเกือบจะพิมพ์เงินโดยการเดิมพันที่กว้างมากบนกระดานซึ่งกระทบช่วงของคุณ

ดังนั้นการป้องกันพรีฟล็อปด้วยตัวเชื่อมต่อและบรอดเวย์ที่เหมาะสมมากมายจึงเป็นความคิดที่ดีเสมอ และคุณไม่ควรพับมากเกินไป

3. การป้องกันบิ๊กบลายด์

คุณควรเล่นหลายมือจากบิ๊กตาบอดเพราะทุกครั้งที่คุณพับ คุณจะสูญเสียหนึ่งตาบอดที่คุณโพสต์ไปแล้ว ดังนั้น หากคุณสามารถโทรและแพ้เพียง 0.5 บิ๊กบลายด์ต่อมือ ในระยะยาว มันก็ยังดีกว่าการพับเยอะ และความแตกต่างเล็กน้อยเหล่านี้จะเพิ่มอัตราการชนะของคุณอย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทัวร์นาเมนต์แบบหลายโต๊ะที่คุณมีแอนตีและได้โอกาสที่ดีกว่าที่จะโทร ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่จะปกป้องใหญ่ตาบอดของคุณและชนะผมขอแนะนำให้อ่านบทความเต็มรูปแบบของฉันเกี่ยวกับMTT กลยุทธ์การแข่งขันโป๊กเกอร์

2. การเปลี่ยนอัตราส่วนการโทรของบิ๊กบลายด์ตามขนาดของการเพิ่มพรีฟล็อป

อันนี้อธิบายยากกว่าเล็กน้อย แต่คุณควรตระหนักไว้อย่างเต็มที่ว่าคุณต้องเรียกไพ่มากขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับการเพิ่ม 2x เมื่อเทียบกับจุดที่คู่ต่อสู้ของคุณเพิ่มเป็นสามบิ๊กบลายด์ ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคืออัตราต่อรองที่คุณได้รับ และเมื่อคุณเผชิญแค่การเพิ่มเล็กน้อย คุณควรเรียกให้มากเพราะคุณต้องเพิ่มบิ๊กบลายด์หนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเล่นอย่างน้อย 4.5 บิ๊กบลายด์ (บิ๊กบลายด์สองตัวจากเรเซอร์ดั้งเดิม 0.5 บิ๊กบลายด์จากมู่ลี่เล็กและสองบิ๊กบลายด์ถ้าคุณโทร)

หากคุณมีแอนท์หรือใครก็ตามที่เรียกการเพิ่มนั้นไปแล้ว คุณจะได้รับโอกาสที่ดียิ่งขึ้นไปอีก และการป้องกันมือที่เล่นได้จะเป็นการเล่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคนเพิ่มบิ๊กบลายด์สามตัว คุณจะได้รับโอกาสที่แย่ลง และส่วนใหญ่ผู้เล่นมักจะเปิดมือที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยขนาดที่ใหญ่กว่า ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องป้องกันกว้างเหมือนเมื่อก่อนและสามารถพับการถือครองที่อ่อนแอกว่าของคุณได้ .

1. การใช้ไดนามิกของตาราง

ทุกสิ่งที่พิจารณา ไดนามิกของตารางมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณยังคงเลี้ยงผู้เล่นคนเดิมเป็นบลัฟฟ์ เขาจะเล่นกลับในที่สุด ดังนั้นคุณต้องพิจารณาเรื่องนี้เมื่อทำการบลัฟและถามตัวเองเสมอว่าภาพลักษณ์ของคุณเป็นอย่างไรสำหรับคู่ต่อสู้

Jackpotjoyผู้ให้บริการบิงโกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศว่า Paddy McGuinness จะรับตำแหน่ง “ราชินีแห่งบิงโก” ต่อจากบาร์บารา วินด์เซอร์ ในตำแหน่งทูตคนใหม่ของบริษัท

ผู้ให้ความบันเทิงยอดนิยมจะแสดงในแคมเปญโฆษณาแบบบูรณาการของJackpotjoyที่สร้างผ่านชุดเนื้อหาบนทีวีและออนไลน์

โฆษณาของแคมเปญนี้ออกอากาศครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน และนำเสนอ Paddy ตกแต่งบ้านของเขาด้วยสินค้าเกี่ยวกับราชวงศ์ในขณะที่เขาเฉลิมฉลองการได้รับการรับรองขั้นสุดท้ายจาก “ราชินีแห่งบิงโก”

Irina Cornides ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Jackpotjoy กล่าวเสริมว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Paddy เข้ามาเป็นหน้าใหม่ของแคมเปญ Jackpotjoy ล่าสุดของเรา เราต้องการใครสักคนที่เข้ากับแบรนด์ได้ดี และเช่นเดียวกับ Jackpotjoy คือ Paddy คือผู้ให้ความบันเทิง สนุกสนาน และเป็นคนที่กลุ่มเป้าหมายของเราถูกใจ”

แพดดี้กล่าวถึงบทบาทใหม่ของเขาว่า “ช่างน่าตื่นเต้นจริงๆ ที่ได้เป็นราชทูตคนใหม่ของ Jackpotjoy และได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญอันยอดเยี่ยมนี้ บิงโกอยู่ในสายเลือดของฉัน แม่ของฉันเคยทำงานในโรงเล่นบิงโกในท้องถิ่นรอบๆ โบลตัน และเป็นเกมที่ประเทศนี้ชื่นชอบ ดังที่คุณเห็นในโฆษณา มันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนใจสำหรับฉันที่ได้รับการรับรองขั้นสุดท้ายสำหรับบาร์บารา วินด์เซอร์ในตำนาน”

Better Collective ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับเคล็ดลับการเดิมพัน ข้อมูลเจ้ามือรับแทง และชุมชน iGaming เข้าซื้อกิจการ Pull Media บริษัทดิจิทัลของฝรั่งเศส

การย้ายครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย Pull Media กำหนดให้ Better Collective ก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดในตลาดฝรั่งเศสที่มีการควบคุมโดยทันที นอกเหนือจากตลาดในฝรั่งเศสแล้ว การเข้าซื้อกิจการเว็บไซต์ Pull Media ที่หลากหลายยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดเป้าหมายของพวกเขา ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักรและเยอรมนี

แม้จะมีอิทธิพลอย่างมากในตลาดที่ใช้ภาษาเยอรมันอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ซื้อกิจการของบริษัทในเครือ SportFreunde GmbH ในออสเตรียที่มีราคาใกล้เคียงกัน Better Collective เล็งเห็นถึงศักยภาพในบริษัทฝรั่งเศสในการรวมตำแหน่งของพวกเขา

เนื้อหาคุณภาพสูงที่ผลิตโดย Pull Media กระตุ้นให้เกิดข้อตกลง และตอนนี้บริษัทที่ซื้อกิจการจะได้รับโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับผู้ชนะรางวัล EGR Nordic Affiliate of the Year ประจำปี 2559

อย่างมีนัยสำคัญ จะช่วยให้ Better Collective กลายเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือหลักในตลาดเฉพาะที่พวกเขาตั้งหลักน้อยกว่า เช่น ฝรั่งเศสและอิตาลี และได้รับการสนับสนุนจากพนักงานอีก 35 คนในการดำเนินการตามแผนการเติบโตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยรวม ของ Better Collective การเข้าซื้อกิจการประกอบด้วยไซต์มากกว่า 200 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับหนังสือกีฬา ไซต์เหล่านี้จาก Pull Media สอดคล้องกับค่านิยมเดียวกันกับค่าจาก Better Collective ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าการประสานคุณค่าหลักจะดำเนินต่อไป

การเข้าซื้อกิจการนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของ Better Collective อย่างสมบูรณ์ โดยขยายขอบเขตในตลาดที่สำคัญและมีเสถียรภาพมากที่สุดในยุโรป ตลอดจนการเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ใหม่ๆ นอกจากนี้ ต้องขอบคุณการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ พวกเขาจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจโดยรวม และขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปในไซต์ที่มีอยู่และที่ได้มาใหม่

Jesper Søgaard ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Better Collective กล่าวว่า “Better Collective รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับ Pull Media และเราเห็นว่าเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองบริษัท Pull Media เติบโตอย่างน่าประทับใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และตอนนี้เราตั้งตารอที่จะขับเคลื่อนมันให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

“เรามั่นใจว่าด้วยทรัพยากรที่มีอยู่และการทำงานร่วมกัน เราจะสามารถขยายเครือข่ายของ Better Collective ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพให้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดพันธมิตรที่มีการแข่งขันสูง”

John Samson ซีอีโอของ Pull Media กล่าวว่า “หลังจากเจ็ดปีของการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับสากล Pull Media จำเป็นต้องก้าวไปอีกระดับ ด้วยความช่วยเหลือจาก Blueprint Partners เราจึงมองหาพันธมิตรด้านการควบรวมกิจการ และ Better Collective ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการทำงานร่วมกันและวัฒนธรรมองค์กร ทีมงานของเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เครื่องมือ และบริการการเดิมพันภายในกลุ่มใหม่”

เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมีพอร์ตโฟลิโอรีสอร์ทซึ่งรวมถึงแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ได้เปิดตัวแคมเปญแบรนด์องค์กรครั้งแรกในสุดสัปดาห์นี้ พลิกความสนใจไปที่ประสบการณ์ความบันเทิงอันน่าทึ่งที่เชื่อมต่อกันทั่วทั้ง 27 แห่งของบริษัท จุดหมายปลายทางของรีสอร์ทที่โดดเด่น

แคมเปญ “Welcome to the Show” แบบบูรณาการแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ MGM Resorts ในฐานะบริษัทด้านความบันเทิงชั้นนำระดับโลก โดยนำเสนอความบันเทิงภายในทุกประสบการณ์ของผู้เข้าพัก ตั้งแต่การแสดงสดและการแสดงละครที่ได้รับรางวัล ไปจนถึงการรับประทานอาหารแบบอินเทอร์แอคทีฟ สถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ดื่มด่ำ หนึ่งในนั้น การขายปลีกที่เอื้ออาทร สปาสุดพิเศษ และอื่นๆ อีกมากมาย

“แคมเปญ Welcome to the Show ใหม่ของเราคือคำเชิญที่ยิ่งใหญ่ ออกแบบมาเพื่อประกาศมุมมองของเราต่อโลกและเชื่อมโยงพอร์ตโฟลิโอรีสอร์ทที่ลึกและหลากหลายของเราเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ที่นิยามลาสเวกัสสตริปอันเลื่องชื่อไปจนถึงทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและรอบ ๆ ของโลก” จิม เมอร์เรน ประธานและซีอีโอของ MGM Resorts International กล่าว

Welcome to the Show สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของบริษัทนอกเหนือจากอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งเป็นการประกาศถึงจุดประสงค์ในการสร้างความบันเทิงให้แขกหลายล้านคนทุกปี เปิดตัวในช่วงสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยรายการบันเทิงสำคัญ โดยมีตำแหน่งชั้นนำสำหรับแคมเปญที่ Kaaboo Music Festival ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีระหว่าง Canelo Alvarez และ Gennady “GGG” Golovkin ในลาสเวกัส และการออกอากาศช่วงไพรม์ไทม์เมื่อคืนนี้ ของรางวัลเอ็มมี่ ครั้งที่ 69 แคมเปญแบบบูรณาการที่สร้างขึ้นโดย McCann New York ครอบคลุมการริเริ่มทางสังคม ดิจิทัล และสื่อมวลชนมากมาย นอกจาก McCann New York แล้ว PHD ยังจัดการวางแผนและซื้อสื่ออีกด้วย

การเปิดตัวแคมเปญนี้รวมถึงการเข้ายึดพื้นที่ที่มีการค้ามนุษย์จำนวนมากในนิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. และลอสแองเจลิส การเปิดตัวครั้งต่อๆ ไปนี้จะมีการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ อย่าง Twitter และ Snapchat นอกเหนือจากการมองเห็นอย่างกว้างขวางในโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อนอกบ้าน ด้วยการเปิดตัวในสุดสัปดาห์นี้ MGM Resorts ได้กลายเป็นพันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายแรกที่พัฒนาเลนส์ Snapchat World + Face โปรแกรม Twitter จะเปิดตัวในวันที่ 25 กันยายน โดยจะรวมการชิงโชคที่ขับเคลื่อนด้วยอีโมจิแบบโต้ตอบพิเศษเป็นเวลา 15 วัน ให้ผู้เข้าร่วมสามารถเล่นทุกวันเพื่อลุ้นรับแพ็คเกจรีสอร์ทที่หลากหลาย และสุดท้ายจะได้รับรางวัลใหญ่มูลค่า 40,000 ดอลลาร์

เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท เป็นแหล่งรวมความบันเทิงระดับโลก เป็นที่ตั้งของสนามกีฬา โรงละคร และสถานที่จัดงานเทศกาลระดับโลกมากกว่า 20 แห่ง โดยขายตั๋วได้ 8 ล้านใบต่อปีสำหรับการถ่ายทอดสด ตั้งแต่การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น The Rolling Stones, Cher และ Bruno Mars ไปจนถึง เทศกาลดนตรีที่มีชีวิตชีวาและการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาต่อสู้ รีสอร์ทประกอบด้วยร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์และมาสเตอร์ซอมเมลิเย่ร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีเชฟชื่อดังเกือบ 50 ร้าน เช่น Joël Robuchon, Jean-Georges Vongerichten, Julian Serrano, Michael Mina, Wolfgang Puck, José Andrés, Tom Colicchio , Masaharu Morimoto, Alain Ducasse และอีกหลายคน

ละครเวทีของเอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท ได้รับการยอมรับในด้านการบริการและประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะของแขก มีห้องพัก 48,000 ห้องทั่วโลก รวมถึงรีสอร์ทระดับ AAA Five Diamond จำนวน 6 แห่ง และรีสอร์ทระดับห้าดาวของ Forbes สามแห่ง นอกจากพื้นที่เล่นเกม 2 ล้านตารางฟุตแล้ว ไนต์คลับของที่พักยังมีที่พักโดยดีเจจากต่างประเทศ เช่น Calvin Harris, Tiësto, Steve Aoki และ Zedd

ลิเลียน โทโมวิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประสบการณ์ของบริษัท กล่าวว่า “ยินดีต้อนรับสู่การแสดงเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้กล้าที่จะแสวงหาความสนุกสนาน ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ โดยสื่อถึงแรงบันดาลใจที่ชัดเจนของเราในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค บริษัทที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ครอบคลุมที่สุด นำเสนอโดยทีมงานพิเศษของเราทั่วโลก”

สตาร์ทเครื่องยนต์ของคุณในโปรโมชั่น Motor Madness ของbet365 Bingoในเดือนกันยายนนี้ รับตั๋วเข้าชมเกม All-Winners Finale ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน และลุ้นรับรางวัล Citroën C1 Touch รางวัลเงินสด หรือส่วนแบ่งของแจ็คพอตชุมชน 1,000 ปอนด์

เล่นทุกวันในโชว์รูมตั้งแต่ 11:00 น. ถึง 12:00 น., 15:30 น. ถึง 17:30 น. และ 20:30 น. ถึง 22:30 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรและรับตั๋วหนึ่งใบสำหรับการชนะทุกครั้งในเกม Accelerator คว้าตั๋วได้มากถึง 10 ใบต่อสัปดาห์ และเล่นทั้งหมดในเกมจบผู้ชนะทั้งหมดของ bet365 Bingo เวลา 21:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรของวันที่ 1 ตุลาคมในโชว์รูม

สำหรับเงินสดทุกๆ 10 ปอนด์ที่เดิมพันในโชว์รูม ผู้เล่นจะได้รับตั๋วหกใบสำหรับเกมที่มีรางวัลเต็ม 10 เกมในแต่ละชั่วโมงปาร์ตี้ของ bet365 Bingo ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 20:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรของวันที่ 1 ตุลาคม

Clarion ได้เผยแพร่วาระการประชุม Gaming Africa Conference ครั้งแรก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคมในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ระเบียบวาระการประชุมสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่เข้าร่วมได้ฟรี สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เฉพาะ

สร้างขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายสำหรับทั้งอุตสาหกรรมและหน่วยงานกำกับดูแลในการแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด Gaming Africa จะนำเสนอผู้นำทางความคิดรวมถึง Edgar Agaba, CEO, ลอตเตอรีและคณะกรรมการกำกับดูแลการเล่นเกมยูกันดา; Lanre Gbajabiamila อธิบดีคณะกรรมการสลากกินแบ่งแห่งชาติไนจีเรีย; James Mbalwe อธิบดีคณะกรรมการการเล่นเกมของแทนซาเนียและ Jean Claude Mushmire หัวหน้าฝ่ายนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมรวันดา

ด้วยโมดูลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเศรษฐกิจ, วิธีการชำระเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การต่อต้านการฟอกเงิน, การลงทุน, การประชาสัมพันธ์, โต๊ะกลมระดับภูมิภาคและคลาสมาสเตอร์สองคลาสจาก Totally Gaming Academy ซึ่งครอบคลุมการตลาดคาสิโนและการจัดการหนังสือกีฬา Gaming Africa ได้ยกระดับในแง่ของเงื่อนไข ของการส่งมอบงานที่ทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการการเล่นเกมเฉพาะของทวีป

รอย แบนนิสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมชาวแอฟริกัน กล่าวในงานใหม่ว่า “ผมคาดหวังความสนใจมากมายจากผู้เข้าชมจากต่างประเทศที่ต้องการเข้าร่วมการดำเนินการในเขตอำนาจศาลที่ร้อนแรงในขณะนี้ เราต้องดูการค้าขายเท่านั้น กดเพื่อดูประกาศของข้อตกลงที่ทำในแอฟริกาการพัฒนาใหม่และความก้าวหน้าในการเดิมพันกีฬาเทคโนโลยีการชำระเงินและการเติบโตของมือถือที่เติมความตื่นเต้นอย่างมากเกี่ยวกับทวีปนี้นอกจากนี้ยังมีความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลของแอฟริกาจำนวนมากที่ต้องการทำความเข้าใจวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคุมอุตสาหกรรมของพวกเขา เช่นเดียวกับผู้ผลิตที่ต้องการวางเทคโนโลยีการเล่นเกมล่าสุดในทวีปและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการเกมที่ทำกำไรได้Clarion จะนำกิจกรรมการเล่นเกมที่ดำเนินอย่างมืออาชีพมาสู่ทวีปแอฟริกาซึ่งจะดึงเอาความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติและความสามารถในการสร้างเครือข่ายมาใช้ และเปิดโอกาสให้ตลาดร้องออกมาเพื่อรวบรวมระดับโลกเพื่อที่จะสามารถประชุมกันในทวีปแอฟริกาได้ในที่สุด และในกระบวนการนี้ อุตสาหกรรมเกมให้สูงขึ้นไปอีก”

Curtis Roach หัวหน้าฝ่ายเนื้อหาสำหรับ Gaming Africa กล่าวว่า “มันยอดเยี่ยมมากที่ได้ทำงานใน Gaming Africa เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ค้างชำระมานานซึ่งอาจเป็นภูมิภาคที่สำคัญและน่าตื่นเต้นที่สุดในโลกสำหรับอนาคตของการเล่นเกม เงินที่ฉันมอบให้คือ สร้างฟอรัมที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการสนทนาเชิงรุก และให้แนวคิดที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับผู้ได้รับมอบหมายเพื่อนำกลับไปที่องค์กร การฝึกอบรมมีบทบาทสำคัญในการยกระดับและสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมืออาชีพและยั่งยืน เพื่อตอบสนองสิ่งนี้ เราจะนำเสนอ Totally ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง คลาสมาสเตอร์ของ Gaming Academy สู่ Gaming Africa ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก Arjan Korstjens และ Lee Richardson จะบินเข้ามาเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านหลักสูตรเฉพาะทางของพวกเขา ได้แก่ Casino Marketing Academy และ Sportsbook Management Academyสิ่งเหล่านี้ให้บริการโดย Clarion Gaming โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ประหยัด R15,000”

การตัดสินใจของ Clarion ในการเปิดตัว Gaming Africa เป็นไปตามคำร้องขอจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายใหญ่สำหรับงานอีเวนต์แบบธุรกิจต่อธุรกิจที่มีคุณภาพซึ่งทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการการเล่นเกมเฉพาะของทวีป หากต้องการดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมและลงทะเบียน ซึ่งให้บริการฟรีสำหรับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานกำกับดูแล โปรดไปที่เว็บไซต์

The New Jersey Championship of Online Poker (NJCOOP) กำลังจะกลับมาในเดือนตุลาคมนี้ที่PokerStars New Jerseyประกาศเปิดตัว PokerStars ซึ่งเป็นแบรนด์เรือธงของ The Stars Group

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม ผู้เล่นสามารถคว้าส่วนแบ่งของเงินรางวัลรวมที่รับประกันสูงถึง 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ดาวเทียมสำหรับซีรีส์ 46 ทัวร์นาเมนต์ที่แข็งแกร่งมีวางจำหน่ายแล้วในราคาเริ่มต้นเพียง 1 ดอลลาร์ โดยมอบวิธีที่หลากหลายในการรับมูลค่า NJCOOP สูงสุด รวมถึงโอกาสเล่นฟรีโรลโอกาสที่สองรายวันด้วยมูลค่ารวม 25,000 ดอลลาร์ในตั๋ว NJCOOP Spin & Gos รุ่นพิเศษราคา $4 ที่มอบตั๋วสำหรับกิจกรรมหลักNL Hold’emมูลค่า $500 เริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายนและดำเนินไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม

NJCOOP เสนอการแข่งขันสำหรับผู้เล่นด้วยเงินเดิมพันตั้งแต่ $25 ถึง $1,000 ในหลากหลายรูปแบบ โดยมอบบางสิ่งให้กับผู้เล่นโป๊กเกอร์และแบ๊งค์ทุกคน ไฮไลท์ของซีรีส์ได้แก่

Black Typeเจ้ามือรับแทงออนไลน์ในลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมุ่งเน้นที่การทำให้ง่ายขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์การเดิมพันกีฬาสำหรับผู้เล่นในสหราชอาณาจักร ได้เปิดตัวโปรแกรมพันธมิตรร่วมกับ Income Access ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีการตลาดและผู้ให้บริการด้านการตลาดของ Paysafe . โปรแกรมใหม่จะได้รับการจัดการโดย Black Type โดยใช้แพลตฟอร์มพันธมิตรของ Income Access

Black Type เปิดตัวในปี 2016 และขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มหนังสือกีฬาของ FSB ภายใต้ใบอนุญาตของ UK Gambling Commission ทำให้ผู้เล่นมีอัตราต่อรองที่แข่งขันได้และประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีคุณภาพสูงและเรียบง่ายในกีฬาหลากหลายประเภท ด้วยการมุ่งเน้น “กลับไปสู่ปัจจัยพื้นฐาน” ในด้านแนวตั้ง แบรนด์นี้ทำให้การเดิมพันก่อนการแข่งขัน/การแข่งขันและระหว่างการแข่งขันในฟุตบอล การแข่งม้าและเกรย์ฮาวด์ คริกเก็ต กอล์ฟ เทนนิส สมาคมรักบี้ และสนุกเกอร์คล่องตัว รวมถึงกีฬาอื่นๆ

ยังมีคาสิโนออนไลน์ ให้ผู้เล่นได้เลือกสล็อตและเกมบนโต๊ะที่หลากหลาย เช่น แบล็คแจ็คและรูเล็ตต์ เกมคาสิโนทั้งหมด รวมถึงข้อเสนอการเดิมพันกีฬาหลักของแบรนด์ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้แอป iOS ใหม่ของ Black Type นอกเหนือจากไซต์เดสก์ท็อปและมือถือของแบรนด์

ผู้เล่นใหม่จะได้รับข้อเสนอโปรโมชั่นมากมาย รวมถึงโบนัส 5 ปอนด์สำหรับทั้งหนังสือกีฬาและคาสิโนเมื่อผู้เล่นวางเดิมพัน 10 ปอนด์ และโบนัสคาสิโน 100% เมื่อผู้เล่นซื้ออินในราคาระหว่าง 10 ถึง 100 ปอนด์

การเปิดตัวโปรแกรมพันธมิตร Black Type ใหม่บนแพลตฟอร์ม Income Access ซึ่งได้รับรางวัลซอฟต์แวร์พันธมิตรของ EGR สี่ครั้งตั้งแต่ปี 2013 จะช่วยให้บริษัทในเครือสามารถโปรโมตหนังสือกีฬาที่คืนแนวดิ่งสู่รากฐานดั้งเดิม โปรแกรมใหม่นำเสนอตัวเลือกค่าคอมมิชชันต่างๆ แก่บริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึง CPA ข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้ และรูปแบบไฮบริด

โปรแกรมจะได้รับการจัดการโดยทีมผู้บริหารในเครือของ Black Type ซึ่งมีประสบการณ์หลายปีในแนวดิ่งด้านกีฬา ทีมงานจะใช้ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายโฆษณาและการระบุแหล่งที่มาของแพลตฟอร์ม Income Access และชุดรายงานการวิเคราะห์มากกว่า 30 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ

Stephen Davison หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Black Type กล่าวว่า “Black Type รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Income Access และใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มชั้นนำของตลาดเพื่อเปิดตัวและจัดการโปรแกรมพันธมิตรใหม่ของเรา หลังจากที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดสหราชอาณาจักรแล้ว เรามองว่า เดินหน้าใช้ช่องทางการตลาดแบบแอฟฟิลิเอตเพื่อโปรโมตแบรนด์ Black Type สู่กลุ่มผู้ชมที่กว้างขึ้น

Lorenzo Pellegrino ซีอีโอของ Income Access และ Digital Wallets ที่ Paysafe กล่าวว่า “Black Type เป็นส่วนเสริมที่น่ายินดีสำหรับพื้นที่การพนันกีฬาในสหราชอาณาจักรที่มีการแข่งขันสูง โดยมอบประสบการณ์การเดิมพันกีฬาที่สะอาดขึ้น เรียบง่ายขึ้น และคล่องตัวแก่ผู้เล่น เราหวังว่าจะได้สนับสนุน การเติบโตของแบรนด์ที่มีนวัตกรรมในแนวทางเช่นเดียวกับแบบดั้งเดิม”