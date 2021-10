ฮอลิเดย์พาเลซ คาสิโน สมัครสล็อตจีคลับ VIRTUAL

ฮอลิเดย์พาเลซ คาสิโน GÖTEBORG, สวีเดน – (Marketwire – 19 สิงหาคม 2008) – Entropia Universe ( www.entropiauniverse.com ) จักรวาลเสมือนจริงออนไลน์ 3 มิติที่ได้รับรางวัลสำหรับ

ความบันเทิงแบบโต้ตอบ การโต้ตอบทางสังคม และอีคอมเมิร์ซประกาศในวันนี้ว่า Entropia Universe อยู่ใน NVIDIA’s The จะเพิ่มโปรแกรม Way It’s Meant to Be Played สำหรับลูกค้าที่มีพีซีที่ติดตั้งฮาร์ดแวร์กราฟิก NVIDIA® GeForce® สำหรับพีซี นี่หมายถึงประสบการณ์การเล่นเกมในมิติใหม่ทั้งหมด

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโปรแกรม The Way It’s Meant to Be Played NVIDIA จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Mindark ผู้พัฒนา Entropia Universe เพื่อปรับปรุง

เอฟเฟกต์ภาพของเกม เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของ GeForce GPUs และการใช้งานที่วางแผนไว้สำหรับช่วงปลายฤดูร้อน เอ็นจิ้น Crytek® ในแพลตฟอร์ม Entropia Universe มอบประสบการณ์ออนไลน์ที่สมจริงและน่าทึ่งให้กับผู้เล่น

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ NVIDIA และตั้งตารออนาคตร่วมกัน” David Simmonds ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Mindark ผู้พัฒนา Entropia Universe กล่าว เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ ความรู้ที่ NVIDIA นำเสนอคือ ที่ประเมินค่ามิได้สำหรับเรา”

นอกจากนี้ ฮอลิเดย์พาเลซ คาสิโน จะได้รับการ์ดกราฟิกสามสิบตัวพร้อม GeForce 9800 GT GPU จาก NVIDIA ซึ่งจะวางจำหน่ายใน Entropia Universe เพื่อเป็นของขวัญสำหรับนักเล่นเกมในการโจมตีออนไลน์

NVIDIA เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกในด้านเทคโนโลยีวิชวลคอมพิวติ้ง และยังเป็นผู้ประดิษฐ์ GPU ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูงที่ให้กราฟิกแบบโต้ตอบที่น่าทึ่งบนอุปกรณ์พกพา

เกมคอนโซล พีซี และเวิร์กสเตชัน NVIDIA ให้บริการภาคความบันเทิงและสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยฮาร์ดแวร์กราฟิก GeForce กลุ่มผลิตภัณฑ์ Quadro® มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้มืออาชีพในด้าน

การออกแบบและการแสดงภาพ โซลูชันจากสายผลิตภัณฑ์ Tesla ™ พร้อมใช้งานสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานอยู่ในเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.nvidia.com

Entropia Universe เปิดตัวในเดือนมกราคม 2546 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนมากกว่า 720,000 บัญชีจากกว่า 200 ประเทศ รูปแบบธุรกิจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว: สามารถดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต และไม่มีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมรายเดือน Entropia Universe เป็นจักรวาลออนไลน์เสมือนจริงเพียงแห่งเดียวที่มีการประหยัดเงินสดจริงและ

สกุลเงินของตัวเอง – PED อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 10: 1 ใช้กับดอลลาร์สหรัฐ ผู้เล่นใหม่สามารถดำเนินการได้ทันทีและรับเงินจริงโดยไม่ต้องทำการฝากเงินก่อน คุณลักษณะที่สำคัญคือความสามารถในการแปลงเครดิตที่ได้รับใน Entropia Universe เป็นเงินจริงได้อย่างง่ายดาย

Entropia Universe เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mindark PE AB Mindark ดูแลและตรวจสอบบริการและการบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม Entropia Universe โมเดลธุรกิจเศรษฐกิจเงินสดที่แท้จริงประสบความสำเร็จอย่างมาก Mindark PE AB ทำกำไรมาตั้งแต่ปี 2547 ในปี 2550 มียอดขายมากกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 19 สิงหาคม 2008) – Mega Manคลาสสิก 2 มิติดั้งเดิมกลับมาที่หน้าจอขนาดเล็กแล้วด้วยการเปิดตัวMega Man III ของCapcom Interactiveสำหรับมือถือ ในเกมผู้เล่นควบคุม Mega Man ที่กล้าหาญในขณะที่เขาพยายามจะทำลาย Dr. Wily ที่ชั่วร้ายและปรมาจารย์หุ่นยนต์ทั้งแปดของเขา

ด้วยสุนัขหุ่นยนต์ของเขา “Rush” ที่ลากจูงMega Manมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ Wily ผ่าน 19 ระดับการเลื่อนด้านข้างที่บินได้สูง ระหว่างทาง ผู้เล่นจะเข้าไปพัวพันกับฝูงศัตรูและหุ่นยนต์ปรมาจารย์แปดคน ซึ่งรวมถึง Needle Man, Gemini Man, Hard Man, Snake Man และ Shadow Man แต่ละคนมีอาวุธและจุดอ่อนของตัวเอง

” Mega Man IIIเป็นการแปลที่สมจริงของเกม 8 บิตคลาสสิกที่แฟน ๆ รู้จักและชื่นชอบ” Midori Yuasa ประธาน บริษัท Capcom Interactive, Inc. กล่าว “ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติจุดบันทึกที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเวอร์ชันมือถือ เกมเมอร์บน ตอนนี้สามารถหยิบและเล่น Mega Man III มหากาพย์ได้ทุกที่ทุกเวลา… ทุกเวลา”

Capcom เป็นผู้พัฒนา ผู้เผยแพร่ และผู้จัดจำหน่ายความบันเทิงแบบโต้ตอบชั้นนำระดับโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1983 และได้สร้างแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ Resident

Evil®, Street Fighter®, Mega Man®, Breath of Fire®, Devil May Cry® และซีรีส์ Onimusha® สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น บริษัทยังคงดำเนิน

งานในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี โตเกียว เกาหลี และฮ่องกง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคปคอมและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท สามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.capcom.com

นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายนปี 2548 Capcom Interactive, Inc. ได้เผยแพร่เกมมือถือหลายเกมโดยอิงจากทรัพย์สินทางปัญญาที่โด่งดังของ Capcom ซึ่งรวมถึงปี 1942,

Ghost n’ Goblins, Mega Man ® และ Resident Evil®: The Missions สู่เสียงไชโยโห่ร้องในเชิงพาณิชย์และเชิงวิพากษ์วิจารณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท และข้อเสนอของโปรดเยี่ยมชมwww.capcommobile.com

Capcom, Mega Man, Resident Evil, Onimusha, Devil May Cry และ Viewtiful Joe เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Capcom Co., Ltd. ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ Street Fighter เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Capcom USA, Inc. เครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 19 สิงหาคม 2008) – ผลกระทบระลอกของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อ Meals on Wheels ของซานดิเอโก ซึ่งอาศัย

อาสาสมัครในการส่งอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้สูงอายุทั่วเทศมณฑลซานดิเอโก Barona Valley Ranch Resort & Casino ให้ความโล่งใจในวันนี้ ในรูปแบบของเรือบรรทุกน้ำมันขนาด 4,000 แกลลอนที่มอบให้กับ Meals on Wheels ซึ่งเป็นการเปิดโปรโมชันแจกน้ำมัน Barona Tanker-A-Day Great Gas

“งานที่ Meals on Wheels ทำเพื่อผู้สูงอายุในชุมชนของเราเป็นแรงบันดาลใจจริงๆ” Charles “Beaver” Curo รองประธานเผ่า Barona กล่าวขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันของ Barona

แล่นไปถึงสำนักงานใหญ่ของ Meals on Wheels ในเมืองเก่า “ดังนั้นเมื่อเราตระหนักว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนั้นได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมากเพียงใด เป็นเรื่องปกติที่บาโรนาจะบริจาคน้ำมันเรือบรรทุกน้ำมันลำแรกนี้ให้กับ Meals on Wheels”

Tanker-A-Day จะไม่สร้างขบวนรถบรรทุกที่ส่งเสียงดังเข้าและออกจาก Barona Valley อันเงียบสงบ แต่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึง 27 กันยายน จะมีเสียงโห่ร้องแห่งความปิติยินดี

เพราะบาโรน่ามอบน้ำมันให้ผู้โชคดี 4,000 แกลลอนในแต่ละวัน และนอกเหนือจากโปรโมชั่น Tanker-A-Day แล้ว เกม Great Gas จะให้ผู้เล่นผ่านภาพวาดรายวัน มีโอกาสชนะรางวัลบัตรเติมน้ำมัน $50 บัตรเติมน้ำมัน $250 หรือแม้แต่น้ำมันเบนซินฟรีมูลค่าหนึ่งปี (มูลค่า $200 ต่อเดือนสำหรับ 12 เดือน).

Barona คาดว่าจะแจกน้ำมันมากกว่า 160,000 แกลลอน มูลค่ากว่า 800,000 ดอลลาร์ของน้ำมัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น Tanker-A-Day Great Gas Giveaway แต่การบริจาค

ในวันนี้ ซึ่งเท่ากับน้ำมันมูลค่า 20,000 ดอลลาร์ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นพิเศษสำหรับบาโรน่า เพราะจะช่วยให้มีลส์ ออน วีลส์ สามารถจัดส่งอาหารกว่า 72,000 มื้อไปยังบ้านของผู้สูงอายุในซานดิเอโกที่ต้องการความช่วยเหลือ

William A. Burzynski ประธานคณะกรรมการบริษัท Meals-on-Wheels Greater San Diego, Inc. กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเงินบริจาคนี้จาก Barona” “ในช่วง

เวลานี้ราคาน้ำมันที่สูง ค่าอาหารที่เพิ่มขึ้น และการบริจาคในชุมชนน้อยลง การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมนี้จะช่วยให้ Meals on Wheels สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอาหารร้อนให้กับผู้สูงอายุของเราที่ต้องการความช่วยเหลือ”

ภารกิจของ Meals-on-Wheels Greater San Diego Inc. คือการสนับสนุนความเป็นอิสระและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ ภารกิจนี้สำเร็จได้ด้วยการส่งมอบอาหารที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการให้กับผู้ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางโภชนาการในแต่ละวันได้ อายุเฉลี่ยของผู้รับบริการอาหารบนล้อคือ 80 และประมาณ 84% ถือว่ามีรายได้ต่ำ บริการอาหารบนล้อรถ

ส่งอาหารสองมื้อต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ รวมถึงอาหารพิเศษ แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั่วซานดิเอโกเคาน์ตี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.meals-on-wheels.org

“โปรโมชั่น Tanker-A-Day เป็นวิธีที่สนุกและน่าตื่นเต้นสำหรับ Barona และผู้เล่นของเราในการจัดการกับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น” Rick Salinas ผู้จัดการทั่วไปของ Barona Valley Ranch Resort and Casino กล่าว “แต่มันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันที่เราสามารถช่วย Meals on Wheels ให้สามารถให้บริการชุมชนต่อไปได้เหมือนที่พวกเขาทำ”

ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในการศึกษาความพึงพอใจของคาสิโนในการเล่นเกมคาสิโนทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียในปี 2008 ของ JD Power and Associates ที่ Barona Valley Ranch Resort & Casino ผสมผสานรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดของซานดิเอโกเข้ากับความตื่นเต้นในการเล่นเกมของลาสเวกัส Barona เป็นรีสอร์ทปลาย

ทางชั้นนำของซานดิเอโกซึ่งมีห้องพักและห้องสวีทสุดหรู 400 ห้อง ร้านอาหารที่ได้รับรางวัล 9 แห่ง AmBience Day Spa ศูนย์จัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ และสนามกอล์ฟ Barona Creek

Golf Club ระดับแชมป์ 18 หลุม ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นหลักสูตรรีสอร์ทที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ในแคลิฟอร์เนียโดยนิตยสาร Golfweek สำหรับจำนวนเงินที่ก้าวหน้าในปัจจุบันและการจองและข้อมูลของ Barona Valley Ranch Resort & Casino ไปที่www.barona.comหรือโทรฟรี 888-7-BARONA (722-7662)

JD Power and Associates SCIGC Study สำรวจประสบการณ์การเล่นเกมทั้งหมดของผู้เล่นคาสิโน ตั้งแต่มาถึงคาสิโนจนถึงการแลกชิปของพวกเขา การศึกษาเบื้องต้นให้มาตรการเดียวในการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เล่นโดยรวมในคาสิโนที่ตั้งอยู่ทั่วแคลิฟอร์เนียตอนใต้

Barona Valley Ranch Resort & Casino ได้รับคะแนนตัวเลขสูงสุดในบรรดาคาสิโนด้วยเครื่องสล็อตขั้นต่ำ 2,000 เครื่องใน JD Power and Associates 2008 Southern

California Indian Gaming Casino Satisfaction Study(SM) ศึกษาตามการตอบสนองจาก 1,766 คำตอบจากผู้เล่นเกมที่เยี่ยมชมคาสิโนอินเดียในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ระหว่าง

เดือนธันวาคม 2550 ถึงมิถุนายน 2551 ผลการศึกษาที่เป็นกรรมสิทธิ์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการรับรู้ของผู้บริโภคที่สำรวจในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2551 ประสบการณ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป เยี่ยมชม jdpower.com

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 19 สิงหาคม 2008) – Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP ได้เปิดตัวกลุ่มอุตสาหกรรมวิดีโอเกม ทีมสหวิทยาการ

ประกอบด้วยกลุ่มทนายความหลัก 20 คนจากสำนักงาน 11 แห่งของบริษัทและกลุ่มปฏิบัติงานส่วนใหญ่ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ความบันเทิงและสื่อ การพิจารณาคดีทางธุรกิจ บริษัท และแรงงานและการจ้างงาน

“แนวคิดในการเปิดตัวทีมวิดีโอเกมอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นจากผู้ร่วมงาน Shawn Foust โดยอิงจากความสนใจ ความกระตือรือร้น และความปรารถนาที่จะปรับแนวปฏิบัติของเขาให้สอดคล้องกับความรู้ในอุตสาหกรรมของเขา Shawn ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำในโครงการนี้และจะทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยแกนหลัก กลุ่มพันธมิตรที่นำประสบการณ์มาหลายทศวรรษใน

การนำเสนอลูกค้าเกมและเทคโนโลยี” Robert Beall หุ้นส่วนการบริหารของ Sheppard Mullin และหัวหน้ากลุ่มทดลองธุรกิจให้ความเห็น “ทีมที่กำลังเติบโตนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการที่มีให้กับผู้ร่วมงานของบริษัท และการทำงานเป็นทีมที่ลูกค้าให้ความสำคัญ”

การทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Foust คือหุ้นส่วน James Chadwick, Shaun Clark, Bob Darwell, Bob Gerber, Keith Gercken, Tom Hopkins, Ed Komen, Brian Pass,

Kent Raygor, Neil Smith และ Marc Sockol นอกจากนี้ ผู้ร่วมงาน Bethany Hollister และ Oscar Cisneros ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทีม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

Sheppard Mullin ได้เป็นตัวแทนของ Activision, Aruze, Comcast, Electronic Arts, Game Show Network, Namco Bandi Games America, Zeebo และอื่น ๆ

Foust ตั้งข้อสังเกตว่า “อุตสาหกรรมวิดีโอเกมสมควรได้รับบริษัทที่เต็มใจให้บริการปัญหาเฉพาะที่บริษัทเกมต่างๆ ต้องเผชิญ” “การรวมประสบการณ์ทางกฎหมายที่กว้างขวางกับความรู้ใน

อุตสาหกรรมของเรา เราตั้งเป้าหมายที่จะปกป้องธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของลูกค้าของเรา และช่วยให้มั่นใจว่านวัตกรรมจะดำเนินต่อไปเพื่อกำหนดอุตสาหกรรมที่มีชีวิตชีวาอย่างน่าอัศจรรย์นี้”

Foust เป็นนักเล่นเกมตัวยงและอาศัยความเข้าใจในเกมที่พัฒนาผ่านการเล่นและศึกษาความบันเทิงแบบโต้ตอบมาหลายปี แนวปฏิบัติของเขาทุ่มเทเพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่ทันสมัยซึ่งธุรกิจต่างๆ เผชิญอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิง สื่อใหม่ และเทคโนโลยี

Sheppard Mullin เป็นบริษัท AmLaw 100 ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยมีทนายความมากกว่า 520 คนในสำนักงาน 11 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วแคลิฟอร์เนียและในนิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี.

และเซี่ยงไฮ้ สำนักงานในแคลิฟอร์เนียของบริษัทตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส เมืองเซ็นจูรี่ ซานฟรานซิสโก ซิลิคอนแวลลีย์ ออเรนจ์เคาน์ตี้ ซานตาบาร์บารา ซานดิเอโก และเดลมาร์ไฮทส์

Sheppard Mullin ก่อตั้งขึ้นในปี 2470 ด้วยหลักการที่ว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทนายความของบริษัทให้บริการด้านกฎหมายที่รวดเร็ว มีคุณภาพสูง และคุ้มค่าใช้จ่าย เชพ

พาร์ด มัลลินจะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและลูกค้าต่างประเทศ บริษัทต่างๆ หันไปหา Sheppard Mullin เพื่อจัดการเรื่ององค์กรและเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ

การดำเนินคดีที่มีเดิมพันสูง และธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน ในสหรัฐอเมริกา ลูกค้าของบริษัทมีบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 100 มากกว่าครึ่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sheppardmullin.com.

ซานดิเอโก, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 19 สิงหาคม 2008) – iZ3D, LLC, นักออกแบบ ผู้พัฒนา และผู้ทำการตลาดของระบบการแสดงภาพ 3 มิติขั้นสูง มีความยินดีที่จะ

ประกาศว่า iZ3D, LLC จะนำเสนอการทดลองใช้งานจริงของ 22- จอภาพ 3D แบบไวด์สกรีนขนาดนิ้วสำหรับเกมเมอร์และมืออาชีพด้านกราฟิกเหมือนกันในบูธ #510 ระหว่างงาน NVISION 08 งานนี้ตั้งอยู่ที่ San Jose Convention Center ในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2551

“iZ3D จะมีสถานี 3D หลายสถานีในระหว่างการแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถสัมผัสกับคุณภาพที่น่าสนใจของการเล่นเกม 3D ได้โดยตรง เนื่องจากมุมมอง 3D 170 องศาชั้นนำของ

อุตสาหกรรมของเรา แม้แต่ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ ประสบการณ์ 3D ผ่านแว่นตา 3D โพลาไรซ์ของเรา” Thomas Striegler ซีอีโอของ iZ3D, LLC กล่าว

จะมีการมอบส่วนลด 10% สำหรับจอภาพ 3D ไวด์สกรีนขนาด 22 นิ้ว iZ3D ขนาด 22 นิ้วสำหรับผู้ร่วมงาน NVISION! หากต้องการใช้ประโยชน์จากการประหยัดที่ยอดเยี่ยมนี้ โปรดไปที่ iZ3D ในบูธ # 510 เพื่อรับรหัสส่วนลดของคุณเพื่อสั่งซื้อทางออนไลน์

บริษัทลงทุนทรัพยากรจำนวนมากในการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับแอพพลิเคชั่นสามมิติสามมิติ ต้นแบบจอภาพ 3D ไวด์สกรีนขนาด 26 นิ้วจะจัดแสดงในบูธ iZ3D ระหว่างงาน NVISION 08

จอภาพ iZ3D มีข้อดีเหนือกว่าระบบแสดงผล 2D และ 3D อื่นๆ ศิลปินกราฟิกได้นำจอภาพมาใช้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ 3D เป็นเรื่องยากสำหรับศิลปินที่จะสร้างภาพใน

แบบ 3 มิติในขณะที่ดูการออกแบบในแบบ 2 มิติ บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์นี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการแสดงผล 3 มิติที่ปรับได้โดยไม่ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า ตาพร่ามัว หรือปวดหัว ในโหมด 3D ผู้ดูสามารถเห็นภาพและวิดีโอ 3D ที่ชัดเจน สว่าง คมชัด เพียงแค่สวมแว่นตาโพลาไรซ์แบบพาสซีฟ iZ3D ที่หลากหลาย

ด้วยไดรเวอร์ใหม่ที่เข้ากันได้กับ 64 บิต iZ3D ยังรวมการสนับสนุน CrossFireX และ Open GL Quad Buffer ผู้ใช้ยังสวมแว่นตาอนากลิฟสีแดงและสีฟ้า ผู้ใช้ยังสามารถ “ทดลองขับ”

เอฟเฟกต์ 3 มิติบนจอภาพ 2 มิติได้อีกด้วย ไดรเวอร์ S-3D เข้ากันได้กับการ์ดเอาต์พุตคู่ยอดนิยม และได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ Core™ 2 Duo ล่าสุดของ Intel® และ Intel® Core™ 2 Quad

พีซีปัจจุบันทุกเครื่องที่มีการ์ดแสดงผลแบบ dual-output สามารถจ่ายไฟให้กับเครื่องได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลจำเพาะรวมถึง: ความละเอียด 1680 x 1050; มุมมอง 3D สูงถึง 170 องศา; เวลาตอบสนอง 5ms; อัตราส่วนคอนทราสต์ 700:1; และ 16.7 ล้านสี

iZ3D, LLC มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานดิเอโก พัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์ iZ3D สำหรับตลาดความบันเทิงอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนแอพพลิเคชั่นการแสดงภาพเชิงพาณิชย์และระดับมืออาชีพ การถ่ายภาพสามมิติกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดจอแสดงผล และความสนใจในเทคโนโลยีการแสดงภาพ iZ3D ต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากความนิยมของผลิตภัณฑ์จอภาพ iZ3D เริ่มต้นจาก Neurok Optics LLC ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาและการตลาดด้านเทคโนโลยี 3D ในสหรัฐอเมริกา การร่วมทุนจึงได้ก่อตั้งร่วมกับ Chi Mei Optoelectronics (CMO) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต TFT-LCD ชั้นนำระดับโลกในไต้หวัน .

บริษัทเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวิศวกรรมผลิตภัณฑ์การแสดงภาพ 3 มิติขั้นสูง และกำหนดเป้าหมายไปที่เกมและความบันเทิงโดยเฉพาะเป็นตลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.iz3d.comหรือโทร 858 646-3015

โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ วันที่ 19 ส.ค. 2551 (GLOBE NEWSWIRE) — College Rifles Rugby Club ได้เลือก FieldTurf Tarkett โดยร่วมมือกับ Wilkinson Civil Ltd.

เพื่อปรับพื้นผิวสนามรักบี้ 2 แห่ง สัญญานี้มอบให้กับ Wilkinson Civil Ltd. และผู้นำระดับโลกด้านพื้นผิวการกีฬา ส่วนสำคัญในกระบวนการตัดสินใจคือประโยชน์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ Prestige XM นอกจากจะใช้สำหรับรักบี้เป็นหลักแล้ว สนามยังมีให้สำหรับฟุตบอลฤดูร้อน ลาครอส และสำหรับกลุ่มโรงเรียนในท้องถิ่นที่ใช้

Derek Rope ผู้จัดการทั่วไปของ College Rifles กล่าวว่า “เราเลือก FieldTurf Tarkett เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ 2 แห่งของเราเพราะพวกเขาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ “ประโยชน์ทาง

เทคนิคที่เห็นได้ชัดของผลิตภัณฑ์พร้อมกับความเป็นมืออาชีพของบริษัทมีมากกว่าตัวเลือกอื่นๆ ที่เราเห็นในตลาด ฟิลด์เหล่านี้จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพเหมือนหญ้าและความสวยงามที่มีคุณภาพสูงสุด เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะให้ผู้เล่นของเราได้ตลอดทั้งปี ใช้พื้นที่เหล่านี้และหวังว่าจะมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ FieldTurf Tarkett”

“FieldTurf Tarkett รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับ College Rifles Rugby Club เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราจะตอบสนองระดับความเป็นเลิศที่พวกเขาคุ้นเคย” Joe Fields ซีอี

โอของ สมัครสล็อตจีคลับ กล่าว “เส้นใยสนามหญ้าโพลีเอทิลีนโมโนฟิลาเมนต์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมของเราจะทนทานต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องและระบบสนามหญ้าจะสามารถรองรับ

การเล่นตลอดทั้งปีในขณะที่มีพื้นผิวที่ปลอดภัยและทนทานอย่างยิ่ง ด้วยการติดตั้งที่มีรายละเอียดสูงทั่วโลก เราทราบดีถึงวิธีการของเรา สนามหญ้ามีประสิทธิภาพและเรามั่นใจว่า College Rifles Rugby Club จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากเรื่องนี้”

พื้นผิวสนามหญ้าเทียมของ FieldTurf Tarkett ที่จะติดตั้งที่สโมสรรักบี้โอ๊คแลนด์ในปลายปีนี้ จะปฏิวัติพื้นผิวกีฬากลางแจ้งในนิวซีแลนด์ ซึ่งหลายแห่งมีพื้นผิวที่เล่นด้วยหญ้าธรรมชาติ

ซึ่งไม่รองรับได้ดีในช่วงฤดูหนาว FieldTurf Tarkett คุ้นเคยกับการจัดหาหญ้าสังเคราะห์ที่ล้ำสมัยสำหรับไม้กอล์ฟที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ เนื่องจากได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ FieldTurf ที่สถานที่ฝึกอบรมในร่มของ New Zealand All-Blacks ในปี 2542

สโมสรรักบี้ทั้ง 20 แห่งของโอ๊คแลนด์สนับสนุนความคิดริเริ่มของ College Rifles และจะเล่นบนสนามใหม่ FieldTurf Tarkett สนามหญ้าถูกมองว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนารักบี้ในนิวซีแลนด์ให้ทันสมัยโดยไม่ละทิ้งประเพณีจากการแข่งขัน

College Rifles Rugby Union Football Club ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2440 เป็นเวลากว่า 100 ปีที่ College Rifles ได้สนับสนุนกิจกรรมกีฬาในท้องถิ่นและได้มอบสภาพ

แวดล้อมของสโมสรที่ยอดเยี่ยมให้กับชุมชนในวงกว้าง College Rifles ภูมิใจในความจริงที่ว่าเป็นสโมสรที่มีฐานชุมชนซึ่งมีสมาชิกจำนวนมากและหลากหลายสำหรับทุกวัยซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวตะวันออกของโอ๊คแลนด์

FieldTurf Tarkett เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพื้นผิวกีฬาและให้ความสามารถในการเช่าซื้อ วิศวกรรม และทรัพยากรการผลิตที่ไม่มีใครเทียบ นอกเหนือจากแบรนด์สนาม

หญ้าเทียม FieldTurf และ Prestige ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว FieldTurf Tarkett ยังมีผลิตภัณฑ์พื้นกีฬาที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน ซึ่งรวมถึงพื้นบาสเก็ตบอลสังเคราะห์และไม้เนื้อ

แข็ง วอลเลย์บอลและโรงยิม สนามสควอชและแร็กเก็ตบอล ระบบป้องกันพื้นและระบบปูพื้น และ พื้นห้องน้ำหนัก นอกจากนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FieldTurf Tarkett ยังมีลู่วิ่งในร่มและ

กลางแจ้ง รวมถึงระบบลู่ Le Monde ประสิทธิภาพสูง ระบบลู่วิ่ง Resisport พื้นผิวลู่วิ่ง Beynon พื้นผิวสนามเด็กเล่น การจัดสวนเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย และพื้นผิวเทนนิสและกอล์ฟแบบครบวงจร . ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.fieldturftarkett.com .

Espoo, ฟินแลนด์ – หน่วยงานบริการและซอฟต์แวร์ของ Nokia ประกาศแผนการที่จะปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของการวิจัยและพัฒนากิจกรรมทั่วโลก ในขณะที่ Nokia ยังคงเพิ่มการลงทุนใน

สมัครสล็อตจีคลับ บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภค หน่วยงานมีแผนที่จะรวมบริการจัดส่งเนื้อหาบางส่วนของเราเข้าเป็นบริการเดียวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้บริโภคและเพื่อเพิ่มการลงทุนในโครงการหลัก ๆ ต่อไป กลยุทธ์บริการอินเทอร์เน็ตของ Nokia ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นที่บริการหลัก เช่น เพลง เกม การส่งข้อความ และบริการตามสถานที่

วันนี้ Nokia ได้เริ่มการปรึกษาหารือกับพนักงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนเหล่านี้ แผนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพนักงานประมาณ 200 คน – ประมาณครึ่งหนึ่งในฟินแลนด์ –

ทำงานในหน่วยบริการและซอฟต์แวร์ เป้าหมายคือค้นหาโซลูชันทางเลือกและทำงานให้กับพนักงานในโนเกียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งบริษัทมีประวัติที่ดีจากปีก่อนหน้า

“ปีนี้เราวางแผนที่จะจ้างคนในหน่วยบริการและซอฟต์แวร์มากกว่าจำนวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นเราจึงคาดว่าพนักงานจำนวนมากจะสามารถเปลี่ยนไปสู่งานใหม่ภายใน Nokia”

Niklas Savander รองประธานบริหาร ฝ่ายบริการและ ซอฟต์แวร์. “เรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการเสนอครั้งแรกในปีนี้ และผมเห็นศักยภาพที่ดีในอนาคตในขณะที่เรานำบริการ

อินเทอร์เน็ตที่รับรู้บริบทมาสู่กระเป๋าของผู้คน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอของเรา และทำให้เราสามารถเร่งการส่งมอบประสบการณ์อินเทอร์เน็ตใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้ ”

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความคล่องตัว ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่หลอมรวมกัน เราสร้างอุปกรณ์พกพาที่หลากหลายด้วย

บริการและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับเสียงเพลง การนำทาง วิดีโอ โทรทัศน์ ภาพ เกม ความคล่องตัวทางธุรกิจ และอื่นๆ การพัฒนาและขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้

บริโภค ตลอดจนโซลูชันและซอฟต์แวร์ระดับองค์กรของเรา ถือเป็นประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญ เรายังจัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับเครือข่ายการสื่อสารผ่าน Nokia Siemens Networks

ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 20 สิงหาคม 2008) – Mochi Media เครือข่ายโฆษณาเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศในวันนี้ถึงการเป็นพันธมิตรกับ Cyworld

US ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อนำเสนอเกมอาร์เคดใหม่ให้กับผู้ใช้ในขณะที่สร้างกระแสรายได้จากการโฆษณาใหม่ Cyworld ผ่านสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นและเน้นการมีส่วนร่วม ทำให้

ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อน แบ่งปันรูปภาพ และมีส่วนร่วมในการอภิปราย หรือพูดคุยกับสมาชิกเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยนิยมและหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับชุมชน คลังเกม Flash ของ Mochi

Media จะช่วยขยายขอบเขตความบันเทิงทางสังคมและการสื่อสารโดยให้สมาชิกสามารถแข่งขันกับเพื่อนที่มีคะแนนสูงสุด รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นเกม บริการนี้ยังช่วยให้ Cyworld สามารถจับส่วนแบ่งของรายได้จากโฆษณาที่เกิดจากเกมทั้งหมดที่เล่นบนเว็บไซต์

ผ่าน แพลตฟอร์มMochiAds for Publishersของ Mochi Media Cyworld จะได้รับฟีดเนื้อหาเกม Flash ที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องและผสานรวมอย่างดีผ่านส่วนเกมใหม่บนเว็บไซต์ การ

รวมกราฟโซเชียลของ Cyworld เข้ากับเกมของ Mochi Media ทำให้สมาชิก Cyworld มีประสบการณ์การเล่นเกมโซเชียลที่ไม่เหมือนใครซึ่งพวกเขาสามารถแข่งขันกับเพื่อนและสมาชิก

Cyworld คนอื่นๆ และแบ่งปันความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับเกม ผู้เล่น และการเล่นเกม โฆษณาก่อนเกมที่ไม่สร้างความรำคาญของ Mochi Media จะแสดงในขณะที่เกมกำลังโหลด และนำโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ มาสู่ Cyworld ในขณะเดียวกันก็ให้ประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าแก่ผู้ใช้โดยปราศจากสิ่งรบกวน

Cyworld ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความบันเทิงแก่ผู้ชมได้รับการสนับสนุนโดยการเปิดตัวเนื้อหาเกมและเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นในการออกแบบเว็บไซต์ล่าสุด ส่วนเกมของไซต์

เปิดตัวในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมและอยู่ในอันดับที่สองในบรรดาพื้นที่ด้านบนของไซต์ในแง่ของการมีส่วนร่วมโดยวัดตามเวลาบนไซต์ Cyworld จะมองหาการเสริมสร้างความ

กระหายของสมาชิกในการเล่นเกมออนไลน์ผ่านการผสานรวมเกมและคุณสมบัติที่หลากหลายของ Mochi Media ทำให้ผู้ใช้สามารถท้าทายเพื่อนของพวกเขาและขยายแง่มุมทางสังคมของเกมต่อไป

แม้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กจะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั่วโลก แต่การโฆษณาผ่านสื่อนี้ก็ยังไม่สามารถก้าวให้ทัน หัวใจของการต่อสู้ครั้งนี้คือผู้บริโภคกำลังมองหาประสบการณ์เครือข่าย

สังคมออนไลน์ที่รกและปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆ และรูปแบบการโฆษณาที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อตระหนักถึงการตัดการเชื่อมต่อนี้และเน้นที่

ประสบการณ์ของผู้ใช้ Cyworld ได้ฉีกโฆษณาแบนเนอร์ทั้งหมดบนไซต์และหันไปใช้ Mochi Media เนื่องจากโฆษณาเกมระดับก่อนและระหว่างระดับถูกรวมเข้ากับการหยุดพักตามธรรมชาติในการเล่นเกม และทำให้ก่อกวนน้อยลง เพื่อประสบการณ์การใช้งาน

“Cyworld นำเสนอประสบการณ์ออนไลน์ระดับโลก ความนิยมอย่างมากในเกาหลีและประเทศอื่นๆ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม” Jameson Hsu ซีอีโอของ

Mochi Media กล่าว “MochiAds for Publishers นำเสนอ Cyworld สตรีมเนื้อหาเกมที่มีส่วนร่วมสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ Cyworld มีตัวเลือกความบันเทิงเพิ่มขึ้นและจะทำให้ บริษัท มีโอกาสสร้างรายได้ใหม่ ๆ ”

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากกับการเป็นพันธมิตรกับ Mochi Media เนื้อหาเกมที่ได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและให้ความบันเทิงสูงจะช่วยให้เรามีส่วนร่วมและรักษาสมาชิกของเราไว้ได้” Darian

Patchin รองประธานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของ Cyworld กล่าว “Mochi Media มอบการบูรณาการการเล่นเกมในระดับลึก ทำให้สมาชิกของเราสามารถแข่งขันและมีส่วนร่วมกันได้ เรา

ต้องการเพิ่มคุณภาพของประสบการณ์ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง และการจัดหาวิธีทางสังคมในการโต้ตอบกับเกมบนเว็บนั้นเหมาะสมอย่างยิ่ง Mochi Media ช่วยแก้ปัญหารายได้ที่เครือข่ายโซ

เชียลต่างๆ กำลังเผชิญ เนื่องจากเราไม่อนุญาตโฆษณาแบนเนอร์บนไซต์และเป็นเครือข่ายโซเชียลหลักเพียงเครือข่ายเดียวที่ไม่มีโฆษณา เราจึงเลือกพันธมิตรสร้างรายได้ของเราเป็นอย่างมาก”

Mochi Media คือเครือข่ายเกมออนไลน์ที่ให้บริการเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเกม ผู้เผยแพร่ และผู้โฆษณา บริษัทจัดหาเครื่องมือวิเคราะห์ เผยแพร่ และสร้างรายได้ให้กับผู้พัฒนาเกมบนเว็บ

อิสระในขณะที่จัดหาเกมมากมายให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเลือกที่จะเผยแพร่ไปยังไซต์ของตน และเสนอวิธีให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ 1 ใน 3 ที่เล่นเกมออนไลน์

Cyworld เป็นวิธีใหม่ในการเชื่อมต่อกับผู้คนในโลกของคุณ ที่นี่คุณจะพบเพื่อนที่คุณรู้จัก ผู้คนใหม่ๆ ที่จะพบปะ การอภิปรายในชุมชนเพื่อเข้าร่วม และพื้นที่พิเศษสำหรับรูปภาพ งานศิลปะ

บล็อก และอื่นๆ ของคุณ ใน Cyworld คุณสามารถพบปะ สังสรรค์ เล่น ฝันและแบ่งปันโลกของคุณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Cyworld ได้สร้างโลกออนไลน์ของเรามาตั้งแต่ปี 2542 และมีผู้ใช้มากกว่า 30 ล้านคนในเกาหลีใต้ เมื่อเร็วๆ นี้ Cyworld กำลังขยายการเติบโตนี้ไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม

Mochi Media เป็นแพลตฟอร์มที่อุทิศให้กับการเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนเกมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ ผลิตภัณฑ์หลัก MochiAds เป็นเครือข่ายโฆษณาเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด

สำหรับนักพัฒนา ผู้โฆษณา และผู้เผยแพร่ เครือข่ายดังกล่าวช่วยให้นักพัฒนาเกมสามารถสร้างรายได้ เผยแพร่ และวิเคราะห์ ขณะที่ให้โอกาสแก่ผู้ลงโฆษณาในการเข้าถึงเกมเมอร์มากกว่า

60 ล้านคนต่อเดือน เกมออนไลน์หลายพันเกมในแค็ตตาล็อกเกมช่วยให้ผู้เผยแพร่เนื้อหามีส่วนร่วมเพื่อดึงดูด ให้ความบันเทิง และรักษาผู้ใช้ของตนไว้ Mochi Media มีสำนักงานใหญ่อยู่ในตัวเมืองซานฟรานซิสโก

ACT Productions บริษัทโปรดักชั่นระดับโลกในไมอามี่ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการผลิตงานอีเวนต์ ภาพยนตร์ วิดีโอ และภาพถ่าย เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับที่สี่สำหรับ Orange Bowl Halftime Show และพิธีก่อนเกมในตำนาน 2009 FedEx Orange Bowl จะเป็นวันครบรอบ 75 ปีของคณะกรรมการ Orange Bowl

การแสดงช่วงพักครึ่งของปีนี้และพิธีก่อนเกมจะยิ่งน่าตื่นเต้นและยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก ด้วยการทำงานร่วมกันของดอกไม้ไฟ เอฟเฟกต์ เครื่องบินเจ็ท และการแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ โดยไม่ต้องพูด

ถึงเกียรติยศ รางวัล วงโยธวาทิต และความบันเทิงในท้องถิ่น แม้ว่าการแสดงหลักยังไม่ได้ประกาศออกมา แต่เมื่อหลายปีก่อนมีเจสสิก้า ซิมป์สัน, ฮวนเนส, เซียร่า, เกลดิส ไนท์ ร่วมกับเทย์เลอร์ ฮิกส์ และ ZZ Top

2009 FedEx Orange Bowl มีกำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคมที่ Dolphin Stadium เกมและการแสดงช่วงพักครึ่งจะออกอากาศอีกครั้งทั่วประเทศในปีนี้โดย Fox Television

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 20 สิงหาคม 2008) – เต็มไปด้วยผู้ชมประมาณ 800 คน การเล่นเกม 3 มิติที่แท้จริงได้รับการสาธิตเป็นครั้งแรกบนอุปกรณ์ฉายภาพ Real D ระดับมืออาชีพโดยใช้ไดรเวอร์สามมิติ iZ3D LLC ที่ SIGGRAPH 2008 ผ่าน การนำเสนอร่วมกันโดย Neil Schneider ประธานและซีอีโอของ Meant to be Seen และ Mark Rein รองประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Epic Games

เช่นเดียวกับประสบการณ์ที่ผู้รับชมภาพยนตร์จะได้รับในโรงภาพยนตร์ 3 มิติ เกมผู้บริโภคใช้เทคโนโลยี S-3D ที่บ้านเพื่อการดื่มด่ำกับเกมที่เหนือกว่า ความสวยงามของภาพ และความเพลิดเพลินในเกม ในวิดีโอเกม ฮาร์ดแวร์สามมิติสามมิติทำให้การระเบิดพุ่งออกจากหน้าจอและเพิ่มความลึกที่ทำให้หน้าจอดูเหมือนหน้าต่างมากกว่าการฉายแบบแบน ฮาร์ดแวร์ตัวอย่าง ได้แก่ จอภาพ iZ3D 3D, จอแสดงผลที่ติดตั้งกับหัว TDVision และ 3D HDTV ที่คัดสรรโดย Samsung, Mitsubishi และ SpectronIQ

“การเล่นเกมสามมิติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มันไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับความสมจริงหรือความสมจริงที่เพิ่มขึ้นมากนัก คำศัพท์ที่ฉันพบว่าคลุมเครือเกินกว่าจะนิยามได้ การเล่นเกมสามมิตินั้นสนุกกว่า – นั่นคือเหตุผลที่มันอยู่ที่นี่” Lenny Lipton หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีกล่าว ของ Real D และผู้ประดิษฐ์แว่นตา CrystalEyes ดั้งเดิมที่วางรากฐานสำหรับโซลูชัน 3D สำหรับผู้บริโภคสมัยใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

จอแสดงผล Stereoscopic 3D กำลังกลายเป็นอุปกรณ์ทางเลือกสำหรับนักเล่นเกมตัวยงอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีดังกล่าวได้แสดงให้เห็นแล้วว่าได้ประโยชน์จากรายได้ 3:1 มากกว่าโรงภาพยนตร์ 2D ในพื้นที่โรงภาพยนตร์ฮอลลีวูดแล้ว

Mark Rein รองประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Epic Games กล่าวว่า “มันเป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากเมื่อคุณเห็นเกมอย่างเราวิ่งด้วยอุปกรณ์สามมิติที่เหมาะสม

หลังจากที่ Mark Rein เล่น Unreal Tournament 3 ต่อหน้าผู้ชมเกม เขาได้รับรางวัล Meant to be Seen Gold-A Certification Award สำหรับ Unreal Tournament 3 —

การยอมรับว่า MTBS เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับไดรเวอร์ 3D Stereoscopic 3D ยอดนิยมของ iZ3D LLC คะแนนนี้สามารถอัพเกรดเพิ่มเติมได้เมื่อได้รับความเข้ากันได้ที่คล้ายคลึงกันกับโซลูชันไดรเวอร์ที่รู้จักใน MTBS เพิ่มเติม

ผู้สร้างเกมยังได้รับรางวัล MTBS Native Certification สำหรับเอ็นจิ้นเกม Dark Basic Professional ที่ได้รับความนิยม รองรับจอภาพ iZ3D และโซลูชัน anaglyph โดยกำเนิดพร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมในระหว่างทาง

“3D มีไว้เพื่อให้เห็นในแบบ 3 มิติ และเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นองค์กรอย่าง MTBS ปักธงไว้บนพื้นอย่างมั่นคง และระบุด้วยความมุ่งมั่นว่าพวกเขาต้องการของจริง และคุณรู้อะไรไหม ฉันคิดว่าพวก

เขาจะได้มันด้วย! ผู้สร้างเกมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับใบรับรอง MTBS สำหรับการนำเทคโนโลยี S-3D ไปใช้ในการอัปเดตล่าสุดของ Dark Basic Professional เราหวังว่าจะได้

ขยายการสนับสนุนดั้งเดิมของเราสำหรับ S-3D ไปยังแบรนด์อื่นๆ ของเรา รวมถึง DarkGDK และ ผู้สร้าง FPS ในอนาคตอันใกล้นี้” Lee Bamber ประธานและซีอีโอของ The Game Creators กล่าว

Meant to be Seen เป็นกลุ่มผู้มีอำนาจที่สำคัญที่สุดในเทคโนโลยี 3D Stereoscopic สำหรับผู้บริโภค มันได้กลายเป็นชุมชน S-3D ที่ใหญ่ที่สุดอย่างรวดเร็วด้วยการทำงานร่วมกับ

สมาชิกและพันธมิตรเพื่อขยายอุตสาหกรรมเกมสามมิติสามมิติผ่านการสนับสนุนและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไซต์ของพวกเขามีบทสัมภาษณ์ในอุตสาหกรรม บทวิจารณ์เกม S-3D ฟอรัมที่ใช้งานอยู่ การรับรองเกม และสมาชิกที่ขับเคลื่อนเกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก (MMOG) ที่เรียกว่า MTBS Nations at War

“ผู้ชมตื่นเต้นกับ Unreal Tournament 3 ใน S-3D และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จบการแสดงในช่วงครึ่งหลังด้วยลำดับการเปิดของ Bioshock โดย 2K Games ในรูปแบบสามมิติสามมิติ ฉันได้รับการบอกซ้ำ ๆ ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ห่อหุ้ม ผู้ชมต่างอยากเห็นมากขึ้นเมื่อการแสดงจบลง” Neil Schneider ประธานและซีอีโอของ Meant to be Seen กล่าว

“เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เราใช้ไดรเวอร์ iZ3D S-3D ยอดนิยมพร้อมกับเทคโนโลยี Real D Real D เป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในโรงภาพยนตร์สมัยใหม่สำหรับภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จ

เช่น Beowulf 3D, U23D และ Journey to the Center of the Earth 3D ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ Rob Engle จาก Sony Imageworks, SIGGRAPH, TDVision Corp., iZ3D และ NVIDIA และ Real D สำหรับการจัดหาอุปกรณ์พิเศษที่จำเป็นเพื่อให้สิ่งนี้เป็นไปได้” Schneider กล่าว

มีความหมายที่มองเห็นได้เกิดขึ้นได้โดยทุนการศึกษาที่ไม่ จำกัด จาก iZ3D LLC และ TDVision Corp. ซึ่งมีลักษณะที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ MTBS ยินดีให้อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมเพิ่มเติมเพื่อช่วยขยายความนิยมและการใช้เทคโนโลยีสามมิติสามมิติของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกท่านที่สนใจสามมิติ 3D ผู้บริโภค (นักเล่นเกมเช่นเต็มยศภาพยนตร์ 3D) นักพัฒนาเกมและสื่อการเล่นเกมมีกำลังใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว MTBs และสิ่งที่สามมิติ 3D จะสามารถให้ได้โดยไปที่http://www.mtbs3d.com

ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 20 สิงหาคม 2008) – iZ3D, LLC, นักออกแบบ ผู้พัฒนา และผู้ทำการตลาดของระบบการแสดงภาพ 3 มิติขั้นสูง จะนำมิติที่สามของการ

เล่นเกมมาสู่ Nexus Game Center ในบอยน์ตันบีช รัฐฟลอริดา ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 11.00 น. บริษัท มีความยินดีที่จะประกาศว่าจะให้การสนับสนุนสถานีเกม 3 มิติ

จำนวนมากและการแข่งขัน iZ3D ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสลุ้นรับจอภาพ iZ3D ฟรีพร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้าการแข่งขัน iZ3D มูลค่า 20 ดอลลาร์ โดย 50% จะคืนเข้าไปในหม้อโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่เหตุการณ์www.iZ3D.comหรือwww.nexusexperience.com

“ทัวร์นาเมนต์ของเราดึงดูดผู้เล่นจากทั่วพื้นที่ Palm Beach County หนึ่งในมณฑลที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา เราให้บริการผู้เล่นทุกประเภท ตั้งแต่ผู้ที่ต้องการความสนุกสนานไปจนถึง

เกมเมอร์ที่จริงจัง เรารู้สึกตื่นเต้น เพื่อมอบโอกาสให้เกมเมอร์ได้สัมผัสกับความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นของการเล่นเกม 3D ด้วยจอภาพ iZ3D 3D” Justin Savory ซีอีโอของ Nexus Game Center ให้ความเห็น

“ด้วยความคิดที่ล้ำหน้าของ Nexus Gaming Center เราสามารถแนะนำผู้เล่นของพวกเขาให้รู้จักกับประสบการณ์การเล่นเกม 3 มิติที่สมจริง นักเล่นเกม ผู้ชื่นชอบภาพยนตร์ และศิลปิน

กราฟิคจะเข้าใจความตื่นเต้นในการรับชมเนื้อหาในรูปแบบ 3 มิติเมื่อพวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์นั้นแล้ว เรา กำลังทำงานเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของการรับชมสามมิติแบบสามมิติ” Thomas Striegler ซีอีโอของ iZ3D, LLC กล่าว

การแสดง 3D จาก iZ3D มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและทางเทคนิคที่เหนือกว่าระบบแสดงผล 2D การแสดงผล 3D ช่วยให้ศิลปินกราฟิกสามารถสร้างภาพ 3D ที่สมจริงยิ่งขึ้นในขณะที่ดู

การออกแบบในแบบ 3D แทนที่จะเป็น 2D เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์จาก iZ3D สร้างสภาพแวดล้อม 3 มิติที่ปรับได้โดยไม่ทำให้ตาล้า สับสนในเชิงพื้นที่ หรือปวดหัว ในโหมด 3 มิติ ผู้ดูสามารถเห็นภาพหรือวิดีโอ 3 มิติที่คมชัด สว่าง คมชัด เพียงแค่สวมแว่นตาโพลาไรซ์แบบพาสซีฟสุดเท่ที่หลากหลาย

ไดรเวอร์ใหม่จาก iZ3D รองรับความเข้ากันได้แบบ 64 บิต รองรับ CrossFireX และ Open GL Quad Buffer ผู้ใช้จอภาพ 2 มิติสามารถสวมแว่นตาอนากลิฟสีแดงและสีฟ้าแบบดั้งเดิมเพื่อทดสอบเอฟเฟกต์ 3 มิติ “ทดสอบไดรฟ์” บนจอภาพ 2 มิติด้วยไดรเวอร์ iZ3D ใหม่ เพื่อดูว่า 3 มิติเหมาะสำหรับพวกเขาหรือไม่

พีซีปัจจุบันที่มีการ์ดวิดีโอเอาต์พุตคู่สามารถจ่ายไฟให้กับจอแสดงผล 3 มิติได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลจำเพาะรวมถึง: ความละเอียด 1680 x 1050; มุมมอง 3D สูงถึง 170 องศา; เวลาตอบสนอง 5ms; อัตราส่วนคอนทราสต์ 700:1; และ 16.7 ล้านสี จอภาพไวด์สกรีน iZ3D 22″ พร้อม 3D วางจำหน่ายแล้ว

iZ3D, LLC มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานดิเอโก พัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์ iZ3D สำหรับตลาดความบันเทิงอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนแอพพลิเคชั่นการแสดงภาพเชิงพาณิชย์และระดับมืออาชีพ การถ่ายภาพสามมิติกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดจอแสดงผล และความสนใจในเทคโนโลยีการแสดงภาพ iZ3D ต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากความนิยมของผลิตภัณฑ์จอภาพ iZ3D เริ่มต้นจาก Neurok Optics LLC ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาและการตลาดด้านเทคโนโลยี 3D ในสหรัฐอเมริกา การร่วมทุนใหม่จึงได้ก่อตั้งร่วมกับ Chi Mei Optoelectronics (CMO) ซึ่งเป็นผู้ผลิต TFT-LCD ชั้นนำระดับโลกในไต้หวัน บริษัท.

บริษัทเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวิศวกรรมผลิตภัณฑ์การแสดงภาพ 3 มิติขั้นสูง และกำหนดเป้าหมายไปที่เกมและความบันเทิงโดยเฉพาะเป็นตลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.iz3d.com/หรือโทร 858 646-3015

ศูนย์กว้างขวางตั้งอยู่ใน Boyton Beach รัฐฟลอริดา ให้ความบันเทิงและการเล่นเกมตลอด 24 ชั่วโมงในวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการจนถึง 02:00 น. ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี

และในแต่ละวันจะมีข้อเสนอพิเศษที่แตกต่างกันออกไป ศูนย์นี้มีการเล่นเกม PC พร้อมคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วและทันสมัยพร้อมการ์ดกราฟิก nVidia ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีสถานีเกมอื่นๆ อีกมากมายสำหรับ Guitar Hero, เกมแข่งรถ และเกมอาร์เคดยอดนิยมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม www.nexusexperience.com

ฟีนิกซ์, แอริโซนา–(Marketwire – 20 สิงหาคม 2008) – Sports Grill ของ Majerle ในตัวเมืองฟีนิกซ์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานระดมทุน Wii-Tini ครั้งแรก โดยผสมผสาน

มาร์ตินี่พิเศษเข้ากับเกมการแข่งขัน Wii™ เพื่อการกุศลในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา 19:00 น. ถึง 23:00 น. รายได้ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อทีมการฝึกอบรมของสมาคมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มีตั๋วจำนวนจำกัดสำหรับกิจกรรมระดมทุนชุมชนสุดพิเศษ ตั๋วแต่ละใบมอบการเข้าชม Majerle’s Sports Grill เพื่อเล่นเกม Wii แบบอินเทอร์แอคทีฟในยามค่ำคืน หนึ่งในมาร์ตินี่สูตรพิเศษของ Majerle อาหารเรียกน้ำย่อยแสนอร่อย และตั๋วรางวัลประตูฟรีหนึ่งใบ จะมีสถานี Wii หกสถานีที่จะนำเสนอการแข่งขันสดในเทนนิส เบสบอล โบว์ลิ่งและกอล์ฟ

AJ Sulka หุ้นส่วนผู้จัดการของ Majerle’s Sports Grill กล่าวว่า “เราตั้งตารอที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับทีมงานของ The Leukemia & Lymphoma Society ในความพยายาม

ในการฝึกอบรม โดยการจัดงานค่ำคืนแห่งความสนุกสนานและเกมการแข่งขันที่ผสมผสานกับอาหารชั้นเยี่ยมและเครื่องดื่มพิเศษ “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับกลุ่มนักวิ่งหญิง 13 คนจาก Valley ซึ่งการทำงานอย่างหนักในการจัดงานนี้จะส่งผลให้ Wii-Tini ดำเนินการ 100% ไปสู่การวิจัยโรคมะเร็งและขจัดมะเร็งในเลือด”

งาน Wii-Tini ประกอบด้วยการประมูลแบบไร้เสียงสำหรับการระดมทุนสำหรับคอนโซลและเกม Wii จาก Game Crazy ของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาพร้อมลายเซ็น วันหยุดพักผ่อนที่หรูหรา

และแพ็คเกจสปาสุดหรู ในการซื้อตั๋วเข้าชม http://wiitini.eventbrite.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อให้เงินบริจาคโดยไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งอีเมลWii.Tini@gmail.comหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่www.ourteamevents.com

Sports Grill ของ Majerle ตั้งอยู่ที่ 24 North 2nd Street ในฟินิกซ์ บริจาคอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด รวมทั้งเปิดให้ผู้ถือบัตรเข้าชม 9-Lounge และห้อง VIP ของ Cotton Club ผู้สนับสนุนใจดีอื่นๆ ของงาน ได้แก่ Game Crazy, Super Hero Photography และ EFS Productions

ทีมฝึกอบรมของเราประกอบด้วยเพื่อน 13 คนที่มารวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมสำหรับ Nike Women’s Marathon และหาเงินบริจาคให้กับสังคมมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ทีมการ

ฝึกอบรมของสมาคมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโปรแกรมการฝึกกีฬาความอดทนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยให้การฝึกสอนและการสนับสนุนให้ผู้คนเข้าเส้นชัยในการแข่งขัน

มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน ไตรกีฬา และกิจกรรมปั่นจักรยาน 100 ไมล์ ผู้เข้าร่วมกว่า 360,000 คนได้ระดมเงินมากกว่า 850 ล้านดอลลาร์สำหรับการวิจัยมะเร็งช่วยชีวิต และเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้น

ปักกิ่ง, 20 ส.ค. 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — Usain Bolt ของจาเมกาได้สร้างสถิติโลกอีกครั้งบน Mondotrack ซึ่งเป็นพื้นผิวสนามอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งปี 2008 และสนามใหม่ล่าสุดจาก Mondo ผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา

ที่สนามกีฬาแห่งชาติในคืนวันพุธเพียงสี่วันหลังจากสร้างสถิติโลกในการวิ่ง 100 เมตรชายที่เร็วที่สุดในโลกสร้างสถิติโลกใหม่ในการวิ่ง 200 เมตรด้วยเวลา 19.30 วินาทีทำลายสถิติโลก กำหนดโดย Michael Michael Johnson ชาวอเมริกันในการแข่งขัน Atlanta Games ปี 1996 โดยใช้เวลาสองร้อยวินาที

สิ่งนี้ทำให้ Bolt เป็นชายคนแรกที่ทำลายสถิติโลกทั้งในการแข่งขัน 100 เมตรและ 200 เมตรในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเดียวกัน และเป็นคนแรกที่ชนะการแข่งขันทั้ง 2 รายการในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเดียวกันตั้งแต่ Carl Lewis ในปี 1984

Federico Stroppiana ประธาน Mondo North และ South America กล่าวว่า “Mondo ลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้นักกีฬาทำงานได้ดีที่สุด”

“เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอเมื่อนักกีฬาสร้างสถิติโลกใหม่หรือทำผลงานได้ดีที่สุดในสนามของเรา เราขอแสดงความยินดีกับ Usain Bolt และนักกีฬาลู่และลานทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 เป็นเกียรติที่ได้มอบ เส้นทางที่ช่วยให้พวกเขาบรรลุความฝันโอลิมปิก”

Mondotrack สร้างขึ้นจากความสำเร็จของแทร็ก Super X Performance ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ Mondo ซึ่งเป็นแทร็กอันดับต้น ๆ ของโลกมานานกว่า 30 ปีและเป็นลู่การแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกแปดครั้งที่ผ่านมา ลู่วิ่งใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการยึดเกาะสูงสุดและพื้นที่สัมผัสที่มากกว่าแทร็คอื่นๆ โดยแปลงจำนวนแรงสูงสุดที่เกิดจากเท้าของนักกีฬาไปเป็นพลังงานเพื่อ

ให้ได้รับพลังงานกลับมาสูงสุด ซึ่งช่วยให้นักกีฬาทำเวลาได้เร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการวิ่งบนพื้นผิวอื่นๆ Mondotrack ยังให้ความสบายในการเล่นกีฬาที่ยอดเยี่ยมและความปลอดภัยสูงสุด

รางรถไฟ Mondo ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสนามแข่งที่เร็วที่สุด ทนทานที่สุด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด มีการติดตั้งสนามแข่งมากกว่า 1,100 แห่งทั่วโลก นักกีฬา

หลายคนประสบความสำเร็จในการแสดงที่ดีที่สุดบนลู่วิ่ง Mondo ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการบันทึกสถิติโลกมากกว่า 230 รายการและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันระดับชาติและส่วนบุคคลมากมายบนสนาม Mondo

Mondo เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา โดยผลิตพื้นผิวสำหรับกีฬาแทบทุกประเภท Mondo ซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของลู่กรีฑาและสนามบาสเก็ตบอลและแฮนด์บอลของการ

แข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 ที่ปักกิ่ง Mondo ยังเป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการหรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์และสมาคมกีฬามากกว่า 100 แห่ง รวมถึง FIBA, IAAF, Collegiate Strength and Conditioning Coaches Association, NIRSA, US Track Coaches Association และ YMCA

นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูพื้นในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และเป็นผู้ผลิตลูกบอลกีฬาและของเล่นรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ย 450,000 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ยังผลิตเรือยอทช์สุดหรูขนาดใหญ่ภายใต้แผนก Mondo Marine

Mondo ลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรม ส่งมอบประสิทธิภาพด้านกีฬาที่เหมาะสมที่สุด มีความทนทาน ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2491 สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของ Mondo อยู่ในอิตาลี บริษัทมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 196 ประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondo สามารถใช้ได้ที่www.mondousa.com