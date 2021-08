ฮอลิเดย์พาเลซ ปอยเปต เล่นพนันออนไลน์ เซ็นสัญญากับ WinBet

ฮอลิเดย์พาเลซ ปอยเปต บริษัท B2B iGaming ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อมอบโซลูชันการเดิมพัน eSports ที่ได้รับรางวัลมากมายให้กับWinBet.bgซึ่งเป็นเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ดำเนินงานในตลาดบัลแกเรีย

ผลิตภัณฑ์ eSports ของ UltraPlay จะเพิ่มพลังให้กับ WINBET ด้วยความครอบคลุมของเกมการแข่งขัน พรีแมตช์ และอัตราต่อรองแบบสดที่ไม่มีใครเทียบได้ WINBET จะเป็นหนึ่งในหนังสือกีฬาไม่กี่แห่งในตลาดบัลแกเรียที่จะนำเสนอ eSports ที่ครอบคลุมและมีส่วนร่วมกับนักพนันรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรวมกับรูปแบบการเดิมพันสด Hybrid eSports ของ UltraPlay ข้อมูลแบบเรียลไทม์ คะแนน และการตัดสิน ผู้เล่นของ WINBET จะได้รับการเดิมพัน eSports ที่รวดเร็วและปลอดภัย

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยืนยันตำแหน่งผู้นำของ UltraPlay ในการจัดหาโซลูชั่นการเดิมพัน eSports ให้กับหนังสือกีฬาในตลาดต่างๆ

Mario Ovcharov ซีอีโอของ UltraPlay กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับหนึ่งในผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตชั้นนำในบัลแกเรีย WINBET เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือด้วยหนังสือกีฬาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับความก้าวหน้าและการเป็นหุ้นส่วนระยะยาว ซึ่งจะถูกผูกมัดโดย eSports ในฐานะแนวดิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้เล่นของพวกเขา”

Tsvetin Yordanov ซีอีโอของ WINBET กล่าวว่า “WINBET เป็นแบรนด์ที่พยายามนำเสนอเนื้อหาที่ดีที่สุดและหลากหลายให้กับลูกค้ามาโดยตลอด ในการเพิ่ม eSports ลงในพอร์ตการเดิมพันของเรา ฉันเห็นโอกาสในการขยายส่วนแบ่งการตลาดของเราโดยสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ ในขณะที่ยังคงทำตาม “แนวทางของแบรนด์” ของเราต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เรารู้ว่าเราต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์แล้วและประสบความสำเร็จ ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราพบพันธมิตรรายนั้นใน UltraPlay และฉันเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานและประสบความสำเร็จอย่างมาก”

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา UltraPlay ได้รับรางวัลสิบสองรางวัลสำหรับบทบัญญัติการเดิมพัน eSports โดยรวม ซอฟต์แวร์เดิมพัน eSports ล่าสุดได้รับรางวัลจากงาน International Gaming Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นที่ลอนดอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ODDS.GG บริษัทเพิ่งเปิดตัวการออกแบบเว็บใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการออกแบบ UX/UI ล่าสุด

คณะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่การประชุม East Coast Gaming Congress ประจำปีครั้งที่ 24 & NexGen Gaming Forum จะมุ่งเน้นไปที่อนาคตของ esports ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ระเบิดซึ่งนำเสนอทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมเกม การอภิปรายจะรวมถึงการนำเสนอที่น่าสนใจของ esports ในการดำเนินการ

ผู้เชี่ยวชาญเจ็ดคนจากทั่วโลก ตั้งแต่สหราชอาณาจักรถึงออสเตรเลีย จะตรวจสอบจุดตัดของอีสปอร์ต การเล่นเกม ความบันเทิง และกีฬาในแผงที่ออกแบบมาเพื่อตอบคำถามหลัก: esports ในสหรัฐอเมริกาหมายถึงการเล่นเกมอย่างไร

Lloyd D. Levenson ซีอีโอของสำนักงานกฎหมาย Cooper Levenson กล่าวว่า “การรวบรวมความรู้ด้าน esports ในแผงเดียวนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยมีผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ผู้บุกเบิก esports ไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Comcast ที่ร่วมกันสร้างแผนภูมิและสร้างอนาคตของ esports ได้” และผู้ร่วมก่อตั้งของการประชุมซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 และ 28 เมษายนที่บริเวณใกล้เคียงของรีสอร์ทแอตแลนติกซิตี

แผง esports ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน ฮอลิเดย์พาเลซ ปอยเปต ได้รับการพัฒนาโดย Spectrum eSports Advisors ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Spectrum Gaming Group ลำโพงคือ:

Rob Johnson อดีตผู้บริหารของ Philadelphia Flyers และ COO ของ Nerd Street Gamers (NSG) ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านอีสปอร์ตในฟิลาเดลเฟีย จะสาธิตให้ผู้ชมได้เห็นถึงการเติบโตมหาศาลของ esports โอกาสในอิฐและปูน วิธีการทำงานของทัวร์นาเมนต์ และดูภายในการเปิดใช้งาน

วาระการประชุมยังรวมถึงซีอีโอแปดคนจากผู้ให้บริการเกม เช่นเดียวกับซัพพลายเออร์ชั้นนำ นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และสมาชิกสภานิติบัญญัติจากทั่วประเทศ New Jersey Gov. Phil Murphy และ American Gaming Association CEO Bill Miller จะกล่าวปราศรัยสำคัญ

ผู้ประกอบการเกม, ผู้ผลิตอุปกรณ์, ผู้ควบคุม, ทนายความ, สถาปนิก, นักวิเคราะห์, เจ้าหน้าที่ของรัฐ, นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านเกมอื่น ๆ กว่า 650 รายคาดว่าจะเข้าร่วม ECGC

MGM Growth Properties และ Blackstone Real Estate Income Trust ประกาศว่า MGP และ BREIT ได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่เพื่อเข้าซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ในลาสเวกัสของMGM Grand Hotel & Casino Las Vegasและมันดาเลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ คาสิโนมูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ BREIT จะซื้อหุ้น MGP Class A มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ MGP จะเป็นเจ้าของ 50.1% ของการร่วมทุน และ BREIT จะถือหุ้น 49.9%

เมื่อปิดตัวลง MGM Resorts International (“MGM Resorts”) (NYSE: MGM) จะทำสัญญาเช่าหลักสุทธิระยะยาวสามฉบับสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองแห่ง และให้การรับประกันการชำระค่าเช่าเต็มจำนวนแก่องค์กร MGM Resorts จะยังคงจัดการ ดำเนินการ และรับผิดชอบในทุกๆ ด้านของที่พักแบบวันต่อวัน โดยบริษัทร่วมทุนจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินและรับเงินค่าเช่า

“เรามีความยินดีที่จะประกาศการเป็นพันธมิตรกับ BREIT ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสมากมายที่พร้อมจะทำให้ธุรกิจของเราเติบโต และเน้นย้ำถึงความต้องการของสถาบันที่แข็งแกร่งสำหรับทรัพย์สินในเกมอสังหาริมทรัพย์” เจมส์ สจ๊วต ซีอีโอของ MGP กล่าว “พร้อมกับการแลกเงินสด 1.4 พันล้านดอลลาร์จากหน่วยปฏิบัติการของ MGM ตามประกาศของ MGM เราคาดว่าธุรกรรมนี้จะช่วยเพิ่ม AFFO ในขณะที่ช่วยให้เราสามารถรักษาอัตราส่วนการก่อหนี้สุทธิตามสัดส่วนไว้ที่ 5.6 เท่า”

Jon Gray ประธานและซีโอโอของ Blackstone กล่าวว่า “ธุรกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของเราอย่างต่อเนื่องในลาสเวกัส เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรอีกครั้งกับ MGM Resorts ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระดับโลก รวมถึง MGM Growth Properties”

Tyler Henritze หัวหน้าฝ่ายซื้อกิจการของสหรัฐสำหรับ Blackstone Real Estate กล่าวว่า “คล้ายกับ Bellagio การเป็นเจ้าของทรัพย์สินชั้นนำสองแห่งในลาสเวกัสภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ MGM ให้กระแสเงินสดที่มั่นคงและการป้องกันด้านลบที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุน BREIT ของเรา เราตั้งตารอที่จะขยายความร่วมมือกับ MGM Resorts และ MGM Growth Properties ซึ่งเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน”

เมื่อรวมกันแล้ว MGM Grand และ Mandalay Bay ประกอบด้วยห้องพัก 9,743 ห้อง พื้นที่การประชุมประมาณ 3 ล้านตารางฟุต และพื้นที่คาสิโนประมาณ 300,000 ตารางฟุต บนพื้นที่ 226 เอเคอร์บน Las Vegas Strip ค่าเช่ารายปีเริ่มต้นของ MGM Resorts จะอยู่ที่ 292 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบัน MGP เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใน Mandalay Bay และ MGM Resorts เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ MGM Grand

MGP เป็น REIT ที่เน้นไปที่การได้มา การถือครอง และการให้เช่าสถานบันเทิงขนาดใหญ่และรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน Blackstone Real Estate มีประวัติอันยาวนานและความเชี่ยวชาญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลาสเวกัส ทั้งในส่วนของสำนักงาน การบริการ และทรัพย์สินที่อยู่อาศัย รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Bellagio ล่าสุดของ BREIT ด้วยมูลค่า 4.25 พันล้านดอลลาร์

ธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดได้ในไตรมาสแรกของปี 2020 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมบางประการ

เนื่องจากความต้องการที่ได้รับความนิยม เจฟฟ์ ดันแฮมและลูกน้องที่ไม่เหมาะสมของเขาอย่าง Peanut, Walter, José Jalapeño, Bubba J. และ Achmed the Dead Terrorist ประกาศวันใหม่ 5 วันสำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตระดับนานาชาติ “JEFF DUNHAM: SERIOUSLY !?” ที่โคลีเซียมที่Caesars Palace

ตั๋วสำหรับการแสดงที่เพิ่งประกาศจะวางจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. PT ด้วยตนเองที่ The Colosseum ที่บ็อกซ์ออฟฟิศ Caesars Palace ราคาตั๋วทั่วไปเริ่มต้นที่ $46 บวกภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง การแสดงทั้งหมดเริ่มต้นเวลา 19:30 น.

Citi เป็นบัตรเครดิตพรีเซลล์อย่างเป็นทางการของวันที่ของ Jeff Dunham ที่ The Colosseum ดังนั้น สมาชิกบัตร Citi จะสามารถซื้อบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันอังคารที่

นอกจากนี้ สมาชิก Caesars Rewards โปรแกรมความภักดีของ Caesars Entertainment ตลอดจนลูกค้า Live Nation และ Ticketmaster จะสามารถเข้าถึงการขายล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. PT จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 22:00 น. PT

Betfred เจ้ามือรับแทงอิสระรายใหญ่ที่สุดของโลกจะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเมื่อ Deontay Wilder พบกับ Tyson Fury ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์

การต่อสู้ซึ่งเกิดขึ้นที่ MGM Grand Garden Arena ที่ MGM Grans Hotel & Casino Las Vegas และแบบจ่ายต่อการชมทั่วโลกเป็นการแข่งขันอีกครั้งหลังจากการตัดสินแยกกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2018

หัวหน้า Betfred และผู้ก่อตั้ง Fred Done กล่าวว่า “ฉันดีใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนไฟต์ที่รอคอยมากที่สุดแห่งปี และหาก Wilder v Fury II เป็นเหมือนไฟต์แรก เราก็พร้อมสำหรับค่ำคืนอันแสนวิเศษ”

Tom Brown ประธาน TGB Promotions และ Bob Arum ประธาน Top Rank กล่าวในแถลงการณ์ร่วมว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ BETFRED เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขัน Wilder vs. Fury II ที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ การต่อสู้แบบ 50-50 เพื่อชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวท และเรามั่นใจว่าแฟน ๆ ทั่วโลกจะจับตาดูละครเรื่องนี้ทั้งหมด”

การสนับสนุนเป็นข่าวดีสำหรับ Betfred เล่นพนันออนไลน์ ที่มีแผนการทะเยอทะยานสำหรับสหรัฐอเมริกา Betfred Sports ได้เปิดหนังสือกีฬาในสหรัฐอเมริกาเล่มแรกแล้วที่ Grand Falls Casino & Golf Resort ในไอโอวา และเพิ่งตกลงข้อตกลงกับทั้ง Wind Creek Bethlehem (สำหรับการดำเนินการเดิมพันกีฬาเพนซิลเวเนีย) และ Saratoga Casino (สำหรับการดำเนินการพนันกีฬาในโคโลราโด)

การเดิมพันล่าสุดสำหรับการต่อสู้แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่ไม่สามารถแยกจากนักสู้ทั้งสองที่เสนอที่ 10/11 และทำซ้ำ

เราขอสารภาพว่าเรารักเมื่อผู้ปฏิบัติงานคิดการใหญ่ แต่เราชอบมากขึ้นเมื่อผู้ปฏิบัติงานคิดการใหญ่ด้วย King Billy Casino คาสิโนออนไลน์ยุคใหม่ที่ไม่เคยเบือนหน้าหนีจากการคิดใหญ่ (เรียกโบนัสต้อนรับของพวกเขาว่า “บิ๊ก 4”) กำลังทำสิ่งนี้อยู่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Billyเพิ่งเข้าร่วมกองกำลังกับ Big Time Gaming ผู้นำและผู้บุกเบิกในการพัฒนาสล็อตแมชชีน ดังนั้นเราจึงติดต่อ Volodymyr Harkusha, King Billy Casino CEO (และ “First Lord” แห่งราชอาณาจักรตามข้อกำหนดภายใน) เพื่อขอคำสองสามคำเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนใหม่

“ที่ King Billy Casino เราไม่เคยหยุดคิดใหญ่ในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ ชัยชนะครั้งใหญ่ วิธีการชำระเงินที่หลากหลาย โบนัสก้อนโต โปรโมชั่นใหญ่ และแน่นอน รางวัลใหญ่สำหรับแบรนด์ของเรา ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่จะนำเสนอสล็อต Big Time Gaming ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา!

สล็อตที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้เล่นอย่างWhite Rabbitสล็อตที่นำเสนอนวัตกรรมของ Feature DropTM, Temple Quest, Who Wants to Be a Millionaireและอื่นๆ อีกมากมายได้เปิดให้บริการแล้ว โดยส่วนตัวแล้วฉันจะเชิญผู้เล่นให้ลอง Kingmaker สล็อตเกี่ยวกับ 4 อาณาจักรและคู่ควรกับราชา!”

Big Time Gaming เป็นสล็อตยักษ์ของออสเตรเลียที่มีความภาคภูมิใจในการนำเสนอแนวคิดชั้นนำสำหรับตลาดเกมออนไลน์ เนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมและไม่ซ้ำใครของพวกเขาตอบสนองความต้องการของผู้เล่นยุคมิลเลนเนียลรุ่นใหม่โดยไม่ละเลยกลุ่มลูกค้าแบบดั้งเดิม

King Billy Casino เป็นคาสิโนออนไลน์ยุคใหม่ ให้บริการใน 6 ภาษา (อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย, ฟินแลนด์, นอร์เวย์ และญี่ปุ่น) พร้อมสถิติรางวัลที่น่าประทับใจและเกมและคุณสมบัติที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน King Billy สร้างขึ้นจากการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมโดยเน้นที่ตำนานของ King Billy และราชอาณาจักรของเขา และปฏิบัติต่อผู้เล่นทุกคนด้วยความพิเศษที่พวกเขาสมควรได้รับ

เล่นเกมเลื่อยได้เซ็นสัญญากับคาสิโนออนไลน์ชั้นนำของคาสิโนแฝดและตอนนี้อยู่กับช่องเลื่อยรวมทั้งOm Nom , ติดให้หมดและไมอามี่คูณ

Marcus Corders, COO ของ Hacksaw Gaming กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เพิ่ม Twin ให้กับพอร์ตพันธมิตรของเราและเราหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์นี้ต่อไปโดยการนำเสนอเนื้อหาใหม่และน่าตื่นเต้นให้กับลูกค้า Twin”

Kasper Bach หัวหน้าคาสิโนที่ Twin กล่าวเสริมว่า “ฉันได้ติดตามเกม Hacksaw อย่างใกล้ชิดมาระยะหนึ่งแล้ว และด้วย ‘Pocket Series’ ของสล็อตคาสิโนที่น่าทึ่ง จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นตัวเลือกพันธมิตรที่ชัดเจนสำหรับ Twin

เกมที่สนุกและสร้างสรรค์ของพวกเขา รวมถึงสล็อตแจ็คพอตใหม่ที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมให้กับผู้เล่นของเราพร้อมกับชัยชนะที่อาจเกิดขึ้นได้”

Scientific Games Corporation และ William Hill ได้ตกลงที่จะขยายความร่วมมือเป็นเวลาสี่ปีจนถึงปี 2024 Scientific Games จะยังคงให้บริการโซลูชั่น OpenSports ชั้นนำของอุตสาหกรรมแก่ William Hill ในสหราชอาณาจักรและยุโรปโดยสร้างขึ้นบน ความสัมพันธ์อันยาวนานตั้งแต่ปี 2550

ข้อตกลงนี้ขยายประวัติศาสตร์อันยาวนานของ Scientific Games กับ William Hill และทำให้มั่นใจว่าผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งสองจะยังคงนำเสนอโซลูชั่นกีฬาที่ซับซ้อนและ iGaming ในระดับต่อไปเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้เล่น ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงใหม่ William Hill จะใช้โซลูชัน OpenSports ของ Scientific Games แบบแยกส่วน ซึ่งจะช่วยให้ William Hill สามารถดำเนินการด้วยความเร็วและความยืดหยุ่นในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงความสามารถในการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลหลายแห่งในยุโรป

จอร์แดน เลวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Digital for Scientific Games กล่าวว่า “ในการเลือกเกมวิทยาศาสตร์ วิลเลียม ฮิลล์ ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ บริการ และทีมงานของเรา และส่งข้อความว่าเรายังคงเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับ ผู้นำในอุตสาหกรรมระดับโลกในตลาดที่มีการควบคุมทั้งหมด เรากำลังสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุดของเรา ทีมงานที่ William Hill แบ่งปันความทะเยอทะยานเพื่อสร้างประสบการณ์ของผู้เล่นในระดับต่อไป และด้วยการร่วมกันในกีฬาและ iGaming เรากำลังทำให้สิ่งนั้นเป็นจริง ”

Ulrik Bengtsson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ William Hill กล่าวว่า “เป็นเวลาที่สำคัญสำหรับการเดิมพันกีฬาและผู้ให้บริการ iGaming โซลูชันของ Scientific Games ช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตของเราในสหราชอาณาจักรและยุโรป และเรา ยินดีที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของตนต่อไป โดยจะจัดหาให้ในรูปแบบโมดูลาร์ที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จร่วมกันของเราในปีต่อๆ ไป”

Realtime Gaming จะเปิดตัว Dr. Winmore ซึ่งเป็นสล็อตแรกที่มีสัญลักษณ์เรียงซ้อนและการจ่ายเงินแบบคลัสเตอร์ในวันพุธ Jackpot Capital Casinoให้ทุกคน 10 ฟรีสปินในเกม “นักวิทยาศาสตร์ที่คลั่งไคล้” ใหม่ และทุกคนที่ฝากเงินในเดือนกุมภาพันธ์จะได้รับอีก 30 ฟรีสปิน

“สล็อต Dr. Winmore นั้นบ้าคลั่งพอๆ กับนักวิทยาศาสตร์ที่บ้าคลั่งที่มันถูกตั้งชื่อตาม!” โอลิเวอร์ สมิธ ผู้จัดการแจ็คพอตแคปิตอลหัวเราะ “ด้วยตัวคูณสูงสุด 6 เท่าที่เป็นไปได้ในทุก ๆ สปิน จะมีการจ่ายเงินที่บ้าคลั่งเช่นกัน!”

ดร.วินมอร์และผู้ช่วยห้องแล็บหุ่นยนต์ตั้งใจแน่วแน่ที่จะค้นหาน้ำอมฤตแห่งโชคและยาแห่งความมั่งคั่ง

นี่คือเกม “คลัสเตอร์”: สี่สัญลักษณ์ที่ตรงกันในแนวนอนหรือแนวตั้งที่อยู่ติดกันจ่ายออก

สัญลักษณ์ที่ชนะจะหายไปหลังจากได้รับรางวัลและสัญลักษณ์ที่เหลือจะหล่นลงไปในช่องว่าง จากนั้นชุดค่าผสมใหม่จะเรียงต่อกันจากด้านบนทำให้ชุดค่าผสมที่ชนะมากขึ้นเป็นไปได้ หลังจากแต่ละคาสเคด ตัวคูณการชนะจะเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า

หุ่นยนต์เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ปรากฏขึ้นแบบสุ่ม เมื่อจ่ายเงินรางวัลทั้งหมดแล้ว พวกเขาจะล้างอุปกรณ์ในห้องแล็บ ทำให้สัญลักษณ์เรียงต่อกันจากวงล้อและถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ใหม่ที่อาจหมายถึงการจ่ายเงินที่มากขึ้น

“ในการรับฟรีสปินที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ เพียงนำรหัสคูปองไปที่แคชเชียร์ของเรา จากนั้นไปที่ล็อบบี้เพื่อเล่นเกม” Smith อธิบาย “ไม่มีห้องรอ – เมื่อใดก็ตามที่คุณพร้อม แพทย์ผู้ชนะเลิศจะพบคุณทันที!”

ในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม เราได้เปิดตัวคาสิโน 10 อันดับแรกและส่วนเสริมสำหรับเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ตอนนี้เรามาดูการเพิ่มใหม่ของคาสิโนที่เกิดขึ้นในเดือนแรกและครึ่งทศวรรษใหม่ 10. The D Las Vegas จะเปิดตัว BarCanada เดือนหน้าThe D Las Vegasใน Downtown Vegas จะปล่อยโรงเตี๊ยมธีมฮ็อกกี้แห่งใหม่ BarCanada จะนำเสนอโปรแกรมในสถานที่โดย VSiN ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาจะให้การวิเคราะห์การเดิมพันกีฬาและข้อมูลเชิงลึกแบบสด นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการขยายระดับที่สองของรีสอร์ท นอกจากนี้ D จะรีเฟรชคาสิโนชั้นสองขนาด 9,000 ตารางฟุตโดยเพิ่มพื้นที่ 800 ตารางฟุตให้กับหนังสือกีฬาในปัจจุบัน พร้อมกับคีโนและพื้นที่สล็อตที่มีขีดจำกัดสูง

9. Buffalo Bar ที่ Rampart Casino เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์Rampart Casino Resort ที่ Summerlinได้เปิดตัว Buffalo Bar เพื่อให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลิน พื้นที่มีเกมสล็อตบัฟฟาโลที่หลากหลายรวมถึงเกมบาร์เกม Winner’s World Multi-Game ใหม่ล่าสุดที่มีสล็อตบัฟฟาโลและบัฟฟาโลคีโนรวมถึงเกมโปรดของผู้เล่นเช่นบัฟฟาโล, บัฟฟาโลโกลด์, บัฟฟาโลโกลด์เรโวลูชั่น, บัฟฟาโลแตกตื่น, บัฟฟาโลไดมอนด์ และบัฟฟาโลแกรนด์ พื้นที่ใหม่ของคาสิโนในลาสเวกัสประกอบด้วยพื้นที่เล่นเกม 1,095 ตารางฟุต รวมทั้งมีที่นั่งบาร์เก้าที่นั่งพร้อมเกมบาร์ชั้นนำของ Aristocrat นอกจากนี้ บาร์ยังมีค็อกเทล ‘Hairy Buffalo’ อันเป็นเอกลักษณ์

8. Wynn Las Vegas จะเปิดร้าน Elio ในเดือนมีนาคม Elio ร้านอาหารเม็กซิกันจะต้อนรับโดยWynn Las Vegasในวันที่ 19 มีนาคม Marilyn Spiegel ประธาน Wynn Las Vegas กล่าวว่า “การเพิ่ม Elio จะเป็นช่วงเวลาที่กำหนด ในขณะที่เราเริ่มดำเนินการขยายคอลเลกชั่นร้านอาหารที่ Wynn ร้านอาหารจะใช้พื้นที่ติดกับ Encore Beach Club เลานจ์จะเปิดให้บริการทุกวันและให้บริการบรันช์สุดสัปดาห์ ส่วนห้องอาหารจะเปิดให้บริการทุกคืน

7. Station Casinos เปิดตัวห้องและห้องสวีทใหม่ แขกที่เข้าพักและตอนนี้สามารถจองและเข้าพักในห้องปรับปรุงใหม่ของโรงแรมและห้องสวีทที่ปรับปรุงแล้ว ที่ Red Rock Casino ในลาสเวกัส ห้อง deluxe king และ deluxe double queen มากกว่า 700 ห้องและห้องซิกเนเจอร์สวีท 55 ห้องในที่พักได้รับการปรับปรุงใหม่และมีห้องขนาด 2,065 ตารางฟุต แขกจะได้สัมผัสกับสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ เช่น ทีวีความคมชัดสูง 65 นิ้ว เทคโนโลยีกุญแจห้อง RFID และการขยายพื้นที่ครอบคลุม WiFi รวมถึงโซฟานอนแบบดึงออกได้ในห้องสวีทอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งห้องชุด The Strip และ Presidential ที่ Green Valley ได้รับการปรับปรุงใหม่ และขณะนี้มีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสสำหรับแขกระดับพรีเมียร์ มีพื้นที่ถึง 2,750 ตารางฟุต แต่ละห้องมีวิวของ Las Vegas Strip พื้นที่สระว่ายน้ำหลังบ้านขนาด 8 เอเคอร์ สปาและร้านเสริมสวยขนาด 35,000 ตารางฟุต 6.ดวงจันทร์พาเลซเปิดที่เดอะเวเนเชี่ยน เดอะเวเนเชี่ยนลาสเวกัยินดีดวงจันทร์พระราชวังแนวคิดใหม่จากเดวิดช้างและทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Majordomo เนื้อสัตว์และปลา เป้าหมายของสถานที่นี้คือให้บริการแก่แขกในลาสเวกัสและผู้มาเยือนด้วยอาหารที่รวดเร็วและอร่อยในสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบ ในการสั่งซื้อที่ Moon Palace แขกสามารถเข้าแถวในครัวแบบเปิดซึ่งพวกเขาสามารถชมทีมของเราทอดได้ ผู้เข้าพักสามารถนำอาหารไปรับประทานหรือเลือกที่นั่งบนเก้าอี้ตัวใดตัวหนึ่งจากทั้งหมด 20 ตัวบนเคาน์เตอร์พร้อมทิวทัศน์ของห้องครัวหรืออาคาร Palazzo 5. หนังสือกีฬาใหม่ที่ Grand Falls Casino Grand Falls Casino & Golf Resortในไอโอวาเปิดตัวหนังสือกีฬาของสหรัฐอเมริกาเล่มแรกอย่างเป็นทางการโดย Betfred USA Sports เมื่อวันที่ 30 มกราคม หนังสือกีฬาขนาด 3,500 ตารางฟุตมีฉากกั้น 80 จอ เก้าอี้ปรับเอนได้ 10 ตัว เก้าอี้เอนหลัง 22 ตัว พื้นที่ VIP สำรอง 2 แห่ง โต๊ะสูง 5 ตัว บาร์เต็มรูปแบบ และบริการอาหาร Sharon Haselhoff ผู้จัดการทั่วไปของ Grand Falls กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นและตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Betfred USA Sports ซึ่งนำความเชี่ยวชาญด้านการค้าปลีกและออนไลน์มาสู่ภูมิภาคของเราเป็นเวลาหลายทศวรรษ” การเปิดตัว Betfred Sports ทางออนไลน์และบนมือถือจะตามมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้จากทุกที่ภายในรัฐไอโอวา

4. MGM Springfield เปิดตัวห้องสวีทใหม่และร้านอาหารอิตาเลียน เปิดตัวห้องสวีทเตียงคิงไซส์และควีนไซส์ใหม่ 12 ห้องพร้อมให้จองแล้ว ช่วยเพิ่มประสบการณ์การพักห้องที่เหนือระดับให้กับพอร์ตโฟลิโอของรีสอร์ท รีสอร์ททางตะวันตกของรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเปิดในฤดูร้อนปี 2018มีโรงแรมหกชั้น 240 ห้อง ซึ่งปัจจุบันมีห้องสวีททั้งหมด 28 ห้อง รวมถึงห้องสวีท Rotunda Suites ห้อง Deluxe Spa Suites ห้อง Deluxe Garden Suites และห้อง Presidential Suite ขนาด 1,600 ตารางฟุต ที่ด้านบนของห้องสวีทใหม่ รีสอร์ทได้เปิดตัวร้านอาหารคอสตาแห่งใหม่ นี่จะเป็นด่านหน้าที่สามของร้านอาหารอิตาเลียน โดยเปิดตัวในชื่อ Osteria Costa ที่ลาสเวกัสและในปี 2018 นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของMGM Springfieldจะเปิดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ “อาหารอิตาเลียนแท้ๆ เป็นจุดเด่นของย่าน South End ของเราในย่านใจกลางเมืองสปริงฟิลด์” Anthony Caratozzolo รองประธานฝ่ายการบริการของ MGM Springfield กล่าว “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เฉลิมฉลองประเพณีเหล่านั้นและสร้างความทรงจำใหม่กับหนึ่งในร้านอาหารดั้งเดิมของเรา”

3. การขยาย $10 ล้านที่คาสิโน Yellow Brick Road คาสิโน Yellow Brick Roadส่วนขยายล่าสุดของคือสถานบันเทิงขนาด 19,400 ตารางฟุต ซึ่งรวมถึง “The Lanes” ศูนย์โบว์ลิ่งสุดหรู 6 เลน Brunswick; สองอ่าว Topgolf Swing Suite ที่มีเทคโนโลยีสูง; โต๊ะพูลหลายโต๊ะ กระดานสับเปลี่ยน; โต๊ะพนันกีฬา มากกว่า 65 เครื่องสล็อตเพิ่มเติม; มากกว่า 20 หน้าจอ LED; และบาร์บริการเต็มรูปแบบและพื้นที่รับประทานอาหารที่กว้างขวาง งานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ โดยแขกจะได้รับสิทธิพิเศษในการชมเกมโซเชียลและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ๆ ก่อนใคร คุณสมบัติใหม่ของรีสอร์ททางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ได้แก่ พื้นที่เล่นเกมใหม่ล่าสุดพร้อมการออกแบบอุตสาหกรรมร่วมสมัย และ The Lounge with Caesars Sports หนังสือกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับวีไอพี ที่นั่งหรูหรา และถ้ำพัดลม

2. ห้องโป๊กเกอร์ใหม่ที่ SAHARA Las Vegas ในวันวาเลนไทน์SAHARA Las Vegasซึ่งเปิดตัวการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเมื่อปลายปีที่แล้ว ได้ ต้อนรับผู้เล่นเข้าสู่ห้องโป๊กเกอร์ใหม่เอี่ยม ห้องโป๊กเกอร์ใหม่มีโต๊ะ 7 ตัว ผนังวิดีโอ LED ขนาด 16 ฟุต 9 ฟุต และหน้าจอเพิ่มเติมอีก 5 จอทั่วทั้งห้อง พร้อมด้วยตัวเลือกอาหารทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงจาก Northside Café ห้องจะมีแผนภูมิเกมที่ครอบคลุมรวมถึง No Limit Texas Hold’em, Limit Hold’em, , 7-card Stud และมิกซ์ต่างๆ การแข่งขันจะเสนอทุกวันโดยเริ่มอย่างน้อยสี่ครั้งและบายอินตั้งแต่ $45 ถึง $100 โดย No Limit Texas Hold’em เป็นทัวร์นาเมนต์หลัก

1. Island Resort and Casino ประกาศขยายวงเงิน 30 ล้านดอลลาร์ Hannahville Indian Community Tribal Council อนุมัติการขยาย 30 ล้านดอลลาร์ใน Harris, Michigan เพื่อรวมห้องพักในโรงแรมมากกว่า 100 ห้อง สถานที่รับประทานอาหารระดับไฮเอนด์ และพื้นที่การประชุมมีการวางแผนสำหรับชั้นบนสุดของรีสอร์ทมิชิแกน การขยายนี้ยังรวมถึงสระว่ายน้ำพร้อมคุณสมบัติสวนน้ำสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า 18 ปี วิศวกรรม การออกแบบ และการเสนอราคาจะดำเนินต่อไปตลอดฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ การก่อสร้างมีกำหนดจะเริ่มในเดือนมิถุนายน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปีปฏิทิน 2564

สัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งแบล็คแจ๊คพ็อสัปดาห์ที่ $ 2,000 Intertops โป๊กเกอร์ ผู้เล่นที่ตีแบล็กแจ็กธรรมชาติจะได้รับเงินรางวัลแจ็กพอตตั้งแต่ $5 ถึง $25 สำหรับมือที่ชนะ ผู้เล่นคนแรกที่ชนะด้วย Big Suite 21 จะได้รับโบนัสแบล็คแจ็ค $500

“อะไรจะดีไปกว่าการชนะที่แบล็คแจ็ค!” ถามผู้จัดการคาสิโนของ Intertops Poker ว่า “แล้ว: เก็บชัยชนะแล้วรับโบนัสเพิ่ม!”

ระหว่างวันที่ 18 ถึง 23 กุมภาพันธ์ จะจ่ายโบนัส Blackjack ทั้งหมด 2,000 เหรียญ แบล็คแจ็คธรรมชาติที่เหมาะสม (Ace with 10, Jack, Queen หรือ King, ทั้งสองชุดเดียวกัน) จะได้รับโบนัส $5 Small Suite 21 (6-7) -8) ได้รับโบนัส $10 และ Big Suite 21 (Ace-2-3-4-5-6) ได้รับ $25 รางวัลใหญ่ $500 จะจ่ายให้กับ Suited Big Suite 21

Intertops Poker มีคอลเลกชั่นสล็อตและเกมบนโต๊ะมากมายในส่วนเกมคาสิโน รวมถึง Blackjack สี่เวอร์ชันภายใต้แท็บ Lucktap: Blackjack ปกติ, Face Up 21, Double Draw Blackjack และ Perfect Pair Blackjack ทุกรุ่นมีสิทธิ์ได้รับรางวัล Blackjack Jackpots

Double Draw Blackjack มีตัวเลือกให้ออกใหม่ในวันที่ 15, 16 หรือ 17 ชนะ 5X ของเงินเดิมพันสำหรับคู่ที่เป็นธรรมชาติใน Perfect Pairs Blackjack, 10x สำหรับคู่สีเดียวกัน หรือ 30X เมื่อไพ่ทั้งสองใบเป็นชุดเดียวกัน ใน Face Up 21 ไพ่ของเจ้ามือจะถูกแจกหงายหน้า

มีข้อกำหนดการเดิมพัน 15x สำหรับโบนัสเหล่านี้ ผู้เล่นจะมีเวลาสามวันในการเล่นผ่านโบนัสแจ็คพอต

Intertops Poker มีห้องโป๊กเกอร์ที่พลุกพล่าน และยังมีสล็อตและเกมบนโต๊ะให้เลือกมากมาย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาได้เพิ่ม Total Overdrive ใหม่ของ Betsoft ซึ่งเป็นโลกของอิเล็กทรอนิกานีออนที่ตัวคูณ Overdrive เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการหมุนที่ชนะติดต่อกัน ตัวคูณจะหมุน 8 สปินแม้ว่าจะไม่ชนะก็ตาม สัปดาห์หน้าจะเปิดตัว Spring Tails ใหม่เพื่อเฉลิมฉลองปีหนูจีน

Microgaming ได้ประกาศว่าเนื้อหาคาสิโนออนไลน์ที่หลากหลายได้เปิดให้บริการแล้วกับSvenska Spel Sport & Casino ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐที่ดำเนินงานในสวีเดน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการควบคุมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสำหรับการเล่นเกมออนไลน์ Svenska Spel

ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และมีสำนักงานใหญ่ในวิสบีเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเกมลอตเตอรี การพนัน และคาสิโนชั้นนำของสวีเดน สวีเดนเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับ Microgaming ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ที่นั่นตั้งแต่ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2019 ซัพพลายเออร์ให้ผู้ให้บริการชั้นนำในตลาดด้วยเนื้อหาพิเศษระดับพรีเมียมจากรายชื่อสตูดิโออิสระที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับบางส่วนของอุตสาหกรรม เกมพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการรวมเนื้อหาที่ได้รับรางวัลของ Microgaming แล้ว Svenska Spel Sport & Casino จะให้บริการผู้เล่นด้วยสล็อตบล็อกบัสเตอร์ยอดนิยมของ Microgaming ซึ่งรวมถึงGame of ThronesและLara Croft Temples and Tombsรวมถึงการผสมผสาน ของชื่อดั้งเดิมใหม่และคลาสสิก เช่น Immortal Romance, Agent Jane Blonde Returns และ Book of Oz

Pala Interactive ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเงินจริงออนไลน์และเกมโซเชียลชั้นนำ ประกาศในวันนี้ว่าหลังจากการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จในรัฐเพนซิลวาเนียในเดือนพฤศจิกายน 2019 Kindred Group ได้ลงนามในข้อตกลงใบอนุญาตหลายปีสำหรับทรัพย์สินจริงออนไลน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Pala แพลตฟอร์มเกมเงินสำหรับอินเดียน่าและไอโอวา

Pala Interactive จะจัดหาเทคโนโลยีและบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Kindred Group รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดการบัญชีผู้เล่น เนื้อหาการเดิมพันกีฬาจาก Kambi ชุดเทคโนโลยีการตลาดเต็มรูปแบบและผลิตภัณฑ์คาสิโนออนไลน์ตามและเมื่อกฎระเบียบอนุญาต

“ยินดีที่ได้เปิดตัว Kindred Group ในเพนซิลเวเนีย” จิม ไรอัน ซีอีโอของ Pala Interactive กล่าว “เราภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทที่มีนวัตกรรมดังกล่าวไว้วางใจแพลตฟอร์มเกมที่ยืดหยุ่นและมีความสามารถของเราในการทำให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตในรัฐอินเดียน่าและไอโอวา”

SVP Kindred US Manuel Stan ให้ความเห็นว่า “Kindred รู้สึกยินดีกับความสำเร็จในการใช้งาน Pala’s Online Gaming Platform ในเพนซิลเวเนีย และ Pala Interactive เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนเมื่อเราตัดสินใจเข้าสู่สหรัฐอเมริกาใหม่”

PlayNow.com เว็บไซต์การพนันออนไลน์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับการควบคุมในบริติชโคลัมเบีย กำลังเพิ่มขีดจำกัดการโอนเข้ารายสัปดาห์เพื่อขยายการอุทธรณ์และย้ายผู้เล่นที่มีขีดจำกัดสูงออกจากเว็บไซต์การพนันในตลาดสีเทาที่ไม่ได้รับการควบคุม และไปที่ PlayNow com ให้การรักษาสุขภาพผู้เล่น การต่อต้านการฟอกเงิน และการปกป้องความเป็นส่วนตัว

ตอนนี้ผู้เล่นมีตัวเลือกในการตั้งค่าขีดจำกัดการโอนเข้าประจำสัปดาห์ของตนเองได้สูงถึง $100,000 ก่อนหน้านี้ ผู้เล่นสามารถโอนได้ถึง 9,999 เหรียญต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นระดับที่มีมานานกว่าทศวรรษ

การเปลี่ยนแปลงนี้ออกแบบมาเพื่อดึงดูดชาวบริติชโคลัมเบียจำนวนน้อยที่เคยเล่นที่ขีดจำกัดเหล่านี้บนไซต์ตลาดสีเทาแล้ว คาดว่ามีไซต์นอกชายฝั่งที่ไม่ได้รับการควบคุมมากกว่า 2,000 แห่งที่ดำเนินงานในคริสตศักราช และประมาณ 73% ของชาวบริติชโคลัมเบียที่เล่นการพนันออนไลน์โดยใช้ไซต์ตลาดสีเทาที่ไม่ได้รับการควบคุมซึ่งไม่มีสุขภาพของผู้เล่นหรือการป้องกันการฟอกเงินเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ไซต์เหล่านี้ไม่จ่ายภาษี สนับสนุนงานใน BC และไม่ส่งผลกำไรให้กับจังหวัด

ผู้เล่น Play Nowส่วนใหญ่เล่นต่ำกว่าขีดจำกัดใหม่มาก และจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขีดจำกัด อันที่จริง ผู้เล่น PlayNow.com มากกว่าครึ่งตั้งขีดจำกัดการฝากรายสัปดาห์ไว้ที่ $100 หรือน้อยกว่า

เพื่อสนับสนุนตัวเลือกและความยืดหยุ่นของผู้เล่น PlayNow.com ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเก็บเงินไว้ในบัญชีได้ถึง $250,000 ในคราวเดียว ก่อนหน้านี้ ขีดจำกัดนี้คือ 9,999 ดอลลาร์

ด้วยการเพิ่มขีดจำกัดเงินฝากและบัญชี PlayNow.com ขอเสนอแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุมสำหรับผู้เล่นพร้อมระบบป้องกันที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้เล่นในขณะเดียวกันก็รักษารายได้จากการพนันในบริติชโคลัมเบีย ซึ่งใช้เพื่อรองรับบริการหลักที่ British Columbians พึ่งพา เช่นการดูแลสุขภาพและการศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ BCLC ต่อสุขภาพผู้เล่น PlayNow.com ให้การป้องกันที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการเล่นที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมการตรวจสอบอายุ บันทึกเซสชันที่ช่วยให้ผู้เล่นมองเห็นกิจกรรมการเล่นของตนได้ชัดเจน ฟังก์ชันล็อกเอาต์ในระยะสั้นสำหรับผู้เล่นที่ต้องการหยุดพักจากการเล่นการพนัน และโปรแกรมยกเว้นตนเองโดยสมัครใจสำหรับผู้ที่ ประสงค์ที่จะแยกตนเองออกจากการพนันเป็นเวลาหกเดือน หนึ่ง สองหรือสามปี

PlayNow.com เป็นระบบบัญชีแบบไม่ใช้เงินสดซึ่งกำหนดให้ผู้เล่นฝากเงินโดยใช้บัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของแคนาดา ซึ่งมีการควบคุมดูแลด้านการเงินและการควบคุมการฟอกเงินที่เหมาะสม การเล่นตามบัญชียังช่วยให้ BCLC และผู้เล่นตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดได้อย่างรอบคอบ

High 5 Games ผู้ให้บริการเกมอิสระรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดจำหน่ายเนื้อหาระดับโลกฉบับใหม่กับ bet365 หนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของโลก

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบูรณาการโดยตรงใหม่ที่มีแพลตฟอร์มการเล่นเกมของซัพพลายเออร์, ห้องนิรภัย, ผู้ประกอบการจะเพิ่มการเสนอขายคาสิโนที่มีการเพิ่มช่อง H5G นิยมรวมทั้งGoldstruckริปเปิลดับเบิลดาวินชีเพชรและWay Out ป่า

พอร์ตโฟลิโอของนักพัฒนาในนิวยอร์กจะพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า bet365 ทั่วโลก รวมถึงยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในลักษณะที่เพิ่มการเข้าถึงระหว่างประเทศของซัพพลายเออร์ต่อไป

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นนี้ bet365 จะได้รับการสนับสนุนการจัดการบัญชีโดยเฉพาะจากทีมมอลตาของ H5G หลังจากการเปิดตัวพื้นที่สำนักงานอันล้ำสมัยแห่งใหม่ในสลีมา

การเปิดตัวเกมกับแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมการพนันและเกมแสดงให้เห็นถึงความน่าดึงดูดที่เพิ่มขึ้นของเนื้อหาออนไลน์และมือถือของ H5G ด้วยสล็อตของผู้ให้บริการที่หลากหลาย

แอนโธนี่ ซิงเกอร์ ซีอีโอของ High 5 Games กล่าวว่า “เราได้ทำงานร่วมกับทีมที่ bet365 มาตั้งแต่ปี 2015 และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้บรรลุข้อตกลงระดับโลกฉบับใหม่นี้ ซึ่งจะช่วยยกระดับความร่วมมือของเราไปอีกระดับ

“การรวมเกมของเราโดยตรงจะพิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ดำเนินการ เนื่องจากพวกเขาจะสามารถเปิดเกมใหม่ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรารอคอยที่จะนำเสนอเกมใหม่และน่าตื่นเต้นให้กับ bet365 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

ผ่อนคลายเกม, ผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่และแพลตฟอร์มรวมได้ร่วมมือกับการเล่นเกมทั่วโลกในข้อตกลงที่จะเปิดตัวผลงานทั้งหมดของกรรมสิทธิ์และบุคคลที่สามเกมสล็อตที่มีตราสินค้าเรือธงของผู้ประกอบการนินจาคาสิโน

เนื้อหาภายในของ Relax รวมถึงเกมยอดนิยมอย่างTemple TumbleและMoney Trainจะให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง เช่นเดียวกับการเปิดตัวที่จะเกิดขึ้นจากแคตตาล็อกสล็อตที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

เกมจากบุคคลที่สามที่ผสานรวมจากพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขวางของซัพพลายเออร์จะวางจำหน่ายด้วย รวมถึงเกมระดับพรีเมียมที่ได้รับการคัดสรรจากพันธมิตรที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง เช่น Big Time Gaming, Push Gaming, Sthlm Gaming และ Kalamba Games

การเป็นพันธมิตรกับ Ninja Casino ได้เพิ่มชื่อออนไลน์ที่สำคัญอีกชื่อหนึ่งให้กับเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กำลังเติบโตของ Relax ซึ่งได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปีที่แล้วด้วยการรวมตัวของผู้ให้บริการชั้นนำ สตูดิโอ และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหลายราย

Daniel Eskola, CCO ของ Relax Gaming กล่าวว่า “การรักษาข้อตกลงนี้กับ Ninja Casino แสดงให้เห็นว่าข้อเสนอของเราที่เป็นเลิศทางเทคนิคและความเรียบง่ายทางธุรกิจให้คุณค่าที่แท้จริงแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดยุโรป

“ฐานลูกค้าที่กว้างขวางของ Ninja Casino จะเพิ่มการกระจายของเราในตลาดใหม่และที่มีอยู่และช่วยให้เราเข้าถึงผู้เล่นใหม่”

Dirk Camilleri หัวหน้าคาสิโนที่ Ninja Casino กล่าวว่า “Relax Gaming ไม่เพียงแต่นำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ แต่ยังรวมถึงรูปแบบการรวมที่เรียบง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งให้การบูรณาการที่รวดเร็วและราบรื่น

“เราภาคภูมิใจในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดเพื่อมอบประสบการณ์คาสิโนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราและการเป็นพันธมิตรกับ Relax ช่วยให้เราพัฒนาข้อเสนอของเราต่อไปด้วยเกมชั้นนำของอุตสาหกรรม”

Evolution Gaming ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นคาสิโนสด ประกาศในวันนี้ว่าได้ร่วมมือกับMycasino.chคาสิโนออนไลน์อันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งดำเนินการโดย Grand Casino Luzern เพื่อให้บริการคาสิโนออนไลน์สด

เกมคาสิโนสดที่ได้รับรางวัลของ Evolution พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าของ mycasino.ch ในตลาดการพนันที่มีการควบคุมใหม่ของสวิตเซอร์แลนด์

บริการออนไลน์ของ Grand Casino Luzern ช่วยให้ลูกค้าทางไกลสามารถเล่นเกมดีลเลอร์สดของ Evolution รวมถึงเกมโชว์สุดพิเศษ เช่น Lightning Dice, Dream Catcher และ Football Studio ตลอดจนรูเล็ตและบาคาร่าจากผลงาน Evolution ที่ได้รับรางวัลมากมาย สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป

ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือก Evolution Gaming นั้น Wolfgang Bliem ซีอีโอของ Grand Casino Luzern กล่าวว่า: “ชื่อเสียงที่ดีของพันธมิตรออนไลน์ของผู้ประกอบการเป็นส่วนสำคัญของกฎระเบียบการพนันใหม่ของประเทศของเรา เป็นที่ชัดเจนว่า Evolution Gaming มีประวัติและชื่อเสียงที่เป็นแบบอย่างในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก ในเรื่องนั้นและแน่นอนเกี่ยวกับคุณภาพของโซลูชั่นคาสิโนสดของพวกเขา Evolution เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับ mycasino.ch”

Sebastian Johannisson หัวหน้าเจ้าหน้าที่การค้าของ Evolution กล่าวเสริมว่า: “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับคาสิโนที่พิเศษและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ mycasino.ch เป็นหนึ่งในคาสิโนออนไลน์แห่งแรกของสวิสที่ให้บริการคาสิโนสดระดับโลกและเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์แก่ผู้เล่นชาวสวิส เรามั่นใจว่าเกมคาสิโนสดที่โดดเด่นของเราจะเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้อเสนอของ mycasino.ch”

กลุ่มรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งหมดได้สอบถาม Neil McArthur ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gambling Commission เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์เกี่ยวกับบทบาทของตนในฐานะผู้ควบคุมและหน้าที่ในการปกป้องผู้ที่อ่อนแอที่สุดจากอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

Carolyn Harris ประธานของ APPG พร้อมด้วยรองประธาน Sir Iain Duncan Smith และ Ronnie Cowan และ Lord Don Foster ได้กดดันผู้บริหารระดับสูงของ Gambling Commission ในประเด็นต่างๆ รวมถึงการสอบถามว่า Gambling Commission เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่และเกี่ยวกับความไร้ประสิทธิภาพของค่าปรับ เกี่ยวกับพฤติกรรมของบริษัทพนันออนไลน์

หลังจากกดดันให้นาย McArthur ทบทวนการเดิมพันออนไลน์ เขายืนยันเป็นครั้งแรกว่าคณะกรรมการการพนันจะตรวจสอบเงินเดิมพันออนไลน์ภายในหกเดือน ก่อนหน้านี้ APPG ได้เรียกร้องให้มีการจำกัดการเดิมพันสำหรับการพนันออนไลน์ รวมถึงการจำกัดเงินเดิมพัน 2 ปอนด์สำหรับเนื้อหาสล็อต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสพติดอย่างมาก APPG ที่แนะนำในเดือนพฤศจิกายนรายงานการห้ามใช้บัตรเครดิตในการพนัน APPG มีความยินดีที่สิ่งนี้ได้รับการดำเนินการแล้ว และหวังว่าคำแนะนำเพิ่มเติมของกลุ่มจะถูกนำมาใช้เป็นนโยบายโดยไม่ชักช้า

คณะกรรมการการพนันยังกล่าวด้วยว่าหากบริษัทไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อลดอันตรายที่เกิดจากบัญชีวีไอพีที่ร่ำรวย คณะกรรมาธิการจะต้องแบนพวกเขา คณะกรรมาธิการตกลงด้วยว่าจำเป็นต้องทำบางอย่างเกี่ยวกับปริมาณการโฆษณาการพนัน

Carolyn Harris MP ประธานของ All Party Gambling Related Harm APPG กล่าวว่า:

“การตรวจสอบขีดจำกัดเงินเดิมพันออนไลน์ได้รับการแนะนำอย่างชัดเจนโดย All Party Parliamentary Group และเกินกำหนดเป็นเวลานาน ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการการพนันได้เห็นเหตุผลในเรื่องนี้ในที่สุด เกมเนื้อหาสล็อตออนไลน์ควรลดลงเหลือ 2 ปอนด์ต่อการหมุนตามกฎของร้านเดิมพัน คณะกรรมการการพนันต้องหยุดการตอบสนองและดำเนินการเพื่อปกป้องผู้ที่เปราะบางจากอันตรายตามวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตของพวกเขา”

Evoplay Entertainment สตูดิโอพัฒนาเกมแห่งนวัตกรรม ได้เปิดตัวแค็ตตาล็อกสล็อตธีมย้อนยุคสำหรับปี 2020 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสล็อตคลาสสิกของเวกัส

เตรียมเปิดตัวด้วยการเปิดตัว Rich Reels และ Irish Reels ผู้พัฒนาได้ปรับเปลี่ยนความตื่นเต้นที่อัดแน่นไปด้วยแอ็คชั่นของความบันเทิงสุดโปรดของ Sin City อย่างไม่มีที่ติ เพื่อมอบเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงสำหรับการเล่นเกมที่ชวนดื่มด่ำและกราฟิกที่ออกแบบอย่างสวยงาม

ในฐานะที่เป็นวงล้อย้อนยุค ผู้เล่นทุกคนต่างก็ชื่นชอบการดัดแปลงที่มีเทคโนโลยีสูง มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ไร้ที่ติบนสมาร์ทโฟนทุกเครื่อง – รับรองว่าพวกเขาจะสามารถลงเล่นได้ทุกที่

Rich Reels ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เล่นด้วยวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ที่น่าดึงดูดใจของเกม การโปรยเหรียญและกลไกโบนัส Rich Reels มาพร้อมกับสัญลักษณ์เสริมสองประเภทในเกม – Crown และ Star โดยชุดค่าผสมที่ชนะจากสิ่งเหล่านี้จะได้รับรางวัลเป็นค่าสัมประสิทธิ์ใจกว้างของ x100 และ x250 .

ด้วยการเพิ่มความมหัศจรรย์ของชาวไอริชในเวลาสำหรับวันเซนต์แพทริกควบคู่ไปกับ Irish Reels จะทำให้ผู้เล่นทุกคนรู้สึกโชคดีพอที่จะกลับมาอีก

สล็อตวิดีโอสามรีลสามแถวที่เล่นด้วยห้าเพย์ไลน์คงที่ Irish Reels มาพร้อมกับสัญลักษณ์ปกติแปดตัว พร้อมด้วย scatters, wilds และฟรีสปิน

เป้าหมายของเกมคือสล็อตคลาสสิกทั่วไป – ด้วยการหมุนวงล้อแต่ละครั้งที่ต้องการสร้างชุดค่าผสมที่ชนะบนเพย์ไลน์ที่มีอยู่ สัญลักษณ์ที่มีราคาแพงกว่าในชุดค่าผสมที่ชนะ ชัยชนะก็จะยิ่งมากขึ้น โดยเงินรางวัลรวมสูงถึง x800 เพื่อรักษาสิ่งมหัศจรรย์

Ivan Kravchuk ซีอีโอของ Evoplay Entertainment ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวซีรีส์ Reels ว่า

“ที่ Evoplay Entertainment เราทุกคนล้วนต้องการดึงดูดความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เต็มไปด้วยทุกสิ่งที่ทำให้สล็อต Vegas ยอดเยี่ยม ซีรีย์ Reels ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าพันธมิตรผู้ให้บริการของเราสามารถนำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมในตำนานได้ทุกที่ในโลก

“ได้รับการดัดแปลงสำหรับมือถืออย่างไร้ที่ติ ซีรีส์แต่ละเรื่องของเรารับประกันว่าจะนำความตื่นเต้นที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องหมายการค้าอันโด่งดังของเรา พร้อมด้วยกราฟิกที่ออกแบบอย่างสวยงามและการเล่นเกมที่สมจริง เพื่อให้แน่ใจว่าเนวาดาจะอยู่ใกล้เพียงแค่ปัดนิ้วบนโทรศัพท์ของคุณ!”

สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์การเล่นเกมและ American Gaming Association ได้ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ในการเน้นย้ำและต่อสู้กับการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของกิจกรรมเครื่องเล่นเกมที่ไม่ได้รับการควบคุมในรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา

หัวใจสำคัญของการเปิดตัวแคมเปญคือ “เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องเกมที่ไม่ได้รับการควบคุม” ที่เผยแพร่ในวันนี้ ซึ่งยืนยันความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคาสิโนที่ถูกควบคุม ลอตเตอรี และตลาดเกมแบบกระจายและส่วนที่ไม่มีการควบคุมที่มีการแพร่กระจายในอัตราที่น่าตกใจ เอกสารข้อเท็จจริงยังเน้นทั้งผลด้านลบของการแพร่กระจายนี้ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางอาญาและการขาดการคุ้มครองผู้เล่น และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ในการต่อสู้กับปัญหา รวมถึงการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจของรัฐขนาดเล็กและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตัวแทนบังคับใช้กฎหมาย

“อุตสาหกรรมเกมที่ได้รับการควบคุมนั้นแทบจะไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวในประเด็นเดียว และตอนนี้เรามีเครื่องมือในการจัดการข้อมูลที่ผิดและการหลอกลวงที่บริษัทเครื่องจักรที่ไม่ได้รับการควบคุมใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ศาล และประชาชนในท้องถิ่น” Marcus Prater กรรมการบริหาร AGEM กล่าว “การแพร่กระจายของเครื่องจักรเหล่านี้แสดงถึงภัยคุกคามร้ายแรงต่อตลาดที่มีการควบคุมโดยรวมซึ่งลงทุนหลายพันล้านในโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ยังสร้างงานหลายพันงานและสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมายในชุมชนที่พวกเขาให้บริการ นอกจากนี้เครื่องจักรที่ไม่ได้รับการควบคุมยังเหยื่อผู้เล่นที่สับสนที่เห็นสัญลักษณ์สล็อตแมชชีน และคิดว่าพวกเขากำลังได้รับโอกาสที่ยุติธรรมเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นจริงๆ”

“การตอกย้ำตลาดที่ผิดกฎหมายที่คุกคามความปลอดภัยของผู้บริโภคจะเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของอุตสาหกรรมเกมเสมอ” Bill Miller ประธานและซีอีโอของ American Gaming Association กล่าว “เราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์เล่นเกมและพันธมิตรในอุตสาหกรรมของเราเพื่อต่อสู้กับการแพร่กระจายของเครื่องจักรที่ผิดกฎหมาย AGA ได้รับการสนับสนุนให้ผู้กำหนดนโยบายในบางรัฐเช่นเวอร์จิเนียได้เริ่มตระหนักถึงอันตรายของเครื่องจักรเหล่านี้และได้ดำเนินการ การดำเนินการทางกฎหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการผิดกฎหมาย แต่น่าเสียดายที่เขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่เครื่องจักรเหล่านี้แพร่หลายอาจเชื่อว่าการขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวของพวกเขาคือการควบคุมและเก็บภาษีการตอบแทนพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ใช่คำตอบ

นอกเหนือจากเอกสารข้อเท็จจริงที่จะแจกจ่ายให้กับผู้กำหนดนโยบายของรัฐและท้องถิ่น การบังคับใช้กฎหมาย สมาชิกสภานิติบัญญัติ หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อต่างๆ การรณรงค์อย่างต่อเนื่องจะกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในรัฐสำคัญๆ เช่น เพนซิลเวเนีย มิสซูรี และเวอร์จิเนีย ที่ซึ่งเครื่องจักรที่ไม่ได้รับการควบคุมแพร่กระจาย รุนแรงมากเป็นพิเศษ การขยายงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เกิดความชัดเจนตามข้อเท็จจริงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยหยุดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ ซึ่งทำให้เครื่องจักรที่ไม่ได้รับการควบคุมสามารถแพร่ขยายได้ และผลด้านลบที่เกี่ยวข้องจะทวีคูณอย่างรวดเร็ว

เพื่อเป็นการบ่งชี้ถึงความร่วมมือของอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมในความพยายามนี้ องค์กรเกมมืออาชีพมากกว่า 20 แห่งได้เข้าร่วม AGEM และ AGA ในการลงนามในการต่อต้านการแพร่กระจายของเกมที่ไม่ได้รับการควบคุม รวมถึงสมาคมเกมแห่งชาติอินเดีย สมาคมแห่งรัฐอเมริกาเหนือ และ ลอตเตอรีจังหวัด, ศูนย์ระหว่างประเทศสำหรับการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ, สภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพนันที่มีปัญหา, คาสิโนของรัฐหลายแห่งและสมาคมชนเผ่าและห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระชั้นนำทั้งสองแห่งที่รับประกันคุณภาพและการยึดมั่นในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก

New Level Radio ผู้นำอุตสาหกรรมดนตรีและการตลาด ที่ให้บริการเครือข่ายวิทยุที่ปรับแต่งได้ 100% สำหรับธุรกิจ ประกาศในวันนี้ว่าได้ตกลงที่จะร่วมมือกับThe Mirageรีสอร์ทคาสิโน MGM Resorts International อันเป็นสัญลักษณ์ที่อาศัยอยู่ Las Vegas Strip มานานกว่าสามทศวรรษ

นอกจากนี้ New Level Radio ยังเปิดตัวโปรแกรมสำหรับ Greystone Miami Beach ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่ในยุค 1930 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นการฟื้นฟูครั้งใหญ่ และCypress Bayou Casino Hotelซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางคาสิโนชั้นนำของลุยเซียนาที่ตั้งอยู่ในใจกลางประเทศ Cajun

“New Level Radio รู้สึกตื่นเต้นที่จะเพิ่ม The Mirage, Greystone และ Cypress Bayou เข้าในรายชื่อพันธมิตรระดับโลกของเรา” Nathan Green รองประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง New Level Radio กล่าว “พวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากความเชี่ยวชาญของเราในด้านดนตรี การส่งข้อความและการสร้างแบรนด์ และการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าสถานีวิทยุที่มีชีวิตและหายใจของแต่ละคนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงกลุ่มประชากรที่มีลักษณะเฉพาะกับทรัพย์สินของพวกเขา”

ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ ขณะนี้ New Level Radio นำเสนอเพลง การส่งข้อความ และการเขียนโปรแกรมวิดีโอในที่พักให้กับธุรกิจมากกว่า 60 แห่งใน 21 รัฐของสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติของคาสิโนส่วนใหญ่ รวมถึง MGM Grand, Mandalay Bay, New York New York และทรอปิคานาในลาสเวกัส

ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา New Level Radio ได้ส่งข้อความถึงแบรนด์แก่ลูกค้าซึ่งมีการรีเฟรชอย่างต่อเนื่องและหมุนเวียนไปตามผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น และการมุ่งเน้นเฉพาะของที่พักแต่ละแห่ง ข้อความเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยข้อมูลจุดซื้อเป้าหมายที่ปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของแขก และในทางกลับกัน แปลเป็นรายได้เพิ่มเติม

ด้วยการเปิดตัวสล็อต Dr. Winmore ใหม่จาก Realtime Gaming ทำให้Intertops Casino Redดูเหมือนจะบ้าไปหมดแล้ว – นักวิทยาศาสตร์ที่บ้าคลั่งนั่นเอง ดร.วินมอร์ นำเสนอนักวิทยาศาสตร์ผู้บ้าคลั่งและผู้ช่วยหุ่นยนต์ของเขา และแนะนำคุณสมบัติใหม่สองอย่างที่จะส่งผลให้ได้รับชัยชนะอย่างบ้าคลั่ง: การจ่ายคลัสเตอร์และสัญลักษณ์การเรียงซ้อน โดยการให้โบนัสเบื้องต้นที่มีมูลค่ารวมสูงถึง $1,000 และรวมฟรีสปินมากถึง 120 ครั้งในเกมใหม่ คาสิโนได้หายไปอย่างเห็นได้ชัด… บ้า

“เราเปิดตัวเกมใหม่ทุกเดือน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มี Cluster Payments และ Cascading Symbols” Intertops Casinoกล่าวผู้จัดการ. “ด้วยคลัสเตอร์ สัญลักษณ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวเดียวกัน แต่จะต้องสัมผัสกันเท่านั้น Cascading หมายความว่าคุณสามารถชนะได้หลายครั้งในการหมุนครั้งเดียวด้วยตัวคูณการชนะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้ง!”

หลังจากการสปินที่ชนะแต่ละครั้ง สัญลักษณ์ที่ชนะจะหลุดออกจากหน้าจอและจะถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ใหม่ซึ่งสามารถนำไปสู่การชนะอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย หลังจากแต่ละคาสเคด ตัวคูณการชนะจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง มากถึง 6 เท่า Cascading ดำเนินต่อไปจนกว่าจะไม่มีชัยชนะ

หุ่นยนต์เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ปรากฏขึ้นแบบสุ่ม ได้รับมอบหมายให้ดูแลห้องแล็บของ Dr. Winmore ให้เป็นระเบียบ พวกเขาล้างสัญลักษณ์ทั้งหมดในคอลัมน์ แถว หรือคลัสเตอร์ และแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ใหม่ หุ่นยนต์จะเคลียร์แม้ว่าพวกเขาจะไม่ปรากฏในการหมุนที่ชนะ ซึ่งในกรณีนี้ตัวคูณการชนะจะเพิ่มขึ้นหนึ่ง

ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำ 20 เหรียญและต้องแลกโบนัสตามลำดับ ฟรีสปินใช้ได้กับ Dr. Winmore เท่านั้นและต้องเดิมพัน 10x ข้อกำหนดการเดิมพันมาตรฐาน 30X ใช้สำหรับโบนัสเงินฝาก

SiGMA Group ได้ประกาศว่า Inside Asian Gaming ซึ่งเป็นแบรนด์สื่ออุตสาหกรรมเกม B2B ชั้นนำของเอเชีย ได้รับรางวัล Asian Lead Media Partner สำหรับงานแสดงสินค้าและการประชุมครั้งแรกของ SiGMA Manila ซึ่งจะจัดขึ้นที่ SMX Convention Center กรุงมะนิลา 8 และ 9 มิถุนายน 2020

SiGMA มะนิลา ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับ ICE Asia จะช่วยให้บริษัทเกมในประเทศและต่างประเทศมีเส้นทางเข้าสู่และขยายการดำเนินงานในเอเชียแปซิฟิก – ปัจจุบันเป็นภูมิภาคที่เติบโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการเล่นเกมและรีสอร์ทแบบบูรณาการ

ในฐานะ Asian Lead Media Partner IAG จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ SiGMA เพื่อโปรโมตงานผ่านการอัพเดทข่าวสารและผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางดิจิทัลชั้นนำของอุตสาหกรรมทั้งก่อนและระหว่างงาน

IAG จะยังเป็นประธานบนเวทีหลักของการประชุม SiGMA Manila ในวันที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน และจะทำหน้าที่เป็นประธาน ผลิต และดูแลเซสชั่นครึ่งวันของหนึ่งในสองขั้นตอนการประชุมของ SiGMA Manila ในวันที่ 2 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2020

“ในฐานะที่เป็น SiGMA Group บุกเบิกวงการ iGaming ในเอเชียและเทคโนโลยีเกิดใหม่ด้วยการแสดงซูเปอร์โชว์ในกรุงมะนิลาในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายนปีนี้ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีกลุ่มผู้เผยแพร่โฆษณาระดับแนวหน้าในภูมิภาคนี้ในฐานะพันธมิตรสื่อหลักในเอเชียของเรา” Eman Pulis กล่าว ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ SiGMA Group “Inside Asian Gaming เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบในการแบ่งปันข่าวและกิจกรรมของเรากับผู้ชม B2B ที่กำลังเติบโตซึ่งกำลังแกะสลักโอกาสใหม่ที่น่าตื่นเต้นในตลาดเอเชีย”

Andrew W Scott ซีอีโอของ IAG กล่าวเสริมว่า “ในช่วงหกปีที่ผ่านมา SiGMA Malta ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นหนึ่งในนิทรรศการ iGaming ที่โดดเด่นที่สุดในยุโรป โดยมีชื่อเสียงในการนำโลกแห่งเกมออนไลน์มารวมกันในแต่ละปีเพื่อการแสดงที่สนุกสนานและมีประสิทธิผลสูง . เราดีใจที่ได้รับเลือกจาก SiGMA ให้เป็น Asian Lead Media Partner สำหรับ SiGMA Manila และตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขาในงานอุตสาหกรรมใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้”

ชื่อซิกมะนิลาไอเอจีเป็นตะกั่วเอเชียสื่อพันธมิตร ถูกตีพิมพ์ซ้ำจากGamingMeets.com