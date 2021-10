เกมส์ปั่นแปะ แทงไฮโลออนไลน์ Elion เลือก

เกมส์ปั่นแปะ เอสโป ประเทศฟินแลนด์ – บริษัทโทรคมนาคมของโนเกียและเอสโตเนีย Elion Enterprises Ltd. ได้ตกลงในการจัดหาโซลูชั่นบรอดแบนด์ DSL (Digital Subscriber Line) ของโนเกีย นั่นคือ Nokia D500 IP Multi Service Access Node (MSAN)

โซลูชัน Nokia D500 จะเปิดใช้งานบริการ Triple Play รวมถึง IPTV การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง วิดีโอออนดีมานด์ HDTV และบริการเสียงสำหรับลูกค้าของ Elion ในเอสโตเนีย Nokia D500 นำเสนอฟังก์ชัน IP แบบบูรณาการและมัลติคาสติ้งซึ่งแตกต่างจากโซลูชัน IP DSLAM อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมบรอดแบนด์ มีการใช้ระบบนี้แล้ว

“เราเพิ่งเปิดตัวบริการ Elion IPTV ซึ่งนำเสนอโทรทัศน์ดิจิตอลคุณภาพสูงผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ตอนนี้เรากำลังเปิดตัว Home Solution รุ่นต่อไปสำหรับการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการ Triple Play” Toivo Praakel ผู้อำนวยการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลกล่าว เอลีออน “โซลูชัน D500 ของ Nokia และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องช่วยให้เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายแรกในภูมิภาคที่นำเสนอบริการประเภทนี้แก่ลูกค้าของเรา”

Mikko Lavanti รองประธานฝ่ายระบบบรอดแบนด์ เครือข่าย Nokia กล่าวว่า “เรายินดีที่จะสนับสนุน Elion ต่อไปในการนำเสนอบริการที่หลอมรวมให้กับลูกค้าของพวกเขา

“แพลตฟอร์ม เกมส์ปั่นแปะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Elion ในการสร้างเครือข่าย IP-centric ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนในระยะยาวและโอกาสในการเปิดตัวบริการบรอดแบนด์ใหม่ๆ”

Nokia D500 เป็นแพลตฟอร์ม IP ที่สมบูรณ์ซึ่งมอบความปลอดภัยและคุณภาพของบริการที่ต้องการบริการ Triple Play รองรับมาตรฐาน DSL ล่าสุด, VDSL, SHDSL.bis และ

ADSL2+ เพิ่มแบนด์วิดธ์สำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัยและธุรกิจผ่านการเชื่อมต่อทั้งแบบ IP และ ATM ในทางปฏิบัติ Nokia D500 เครื่องเดียวสามารถให้บริการบ้านพักอาศัยหลายร้อยหลังพร้อมบริการ IPTV วิดีโอ เสียง และข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบให้กับพีซี ทีวี และอุปกรณ์พกพา

โนเกียมีประวัติที่มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์และแนร์โรว์แบนด์ระดับผู้ให้บริการ และทำงานร่วมกับพันธมิตรหลักเพื่อเปิดใช้งานบริการบรอดแบนด์สำหรับลูกค้ามากกว่า 50 รายทั่วโลก ครอบคลุมตลาดยุโรป เอเชียแปซิฟิก จีน และอเมริกา

Elion เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและไอทีรายใหญ่ที่สุดในเอสโตเนีย เป็นเจ้าของโดย AS Eesti Telekom ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทาลลินน์และลอนดอนของ

(OMX:ETLAT/LSE:EETD) ในเอสโตเนีย Elion เป็นผู้นำตลาดในการโทรผ่านเครือข่ายแบบประจำที่ การสมัครรับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและโซลูชันการสื่อสารข้อมูล และได้เข้าสู่ตลาดไอที

และโทรทัศน์ระบบดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2548 รายได้รวมของกลุ่ม Elion อยู่ที่ 2.588 พันล้านโครน และกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 385 ล้านโครน เมื่อปลายปี 2548 Elion Group จ้างพนักงาน 1673 คน

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

NEWARK, Del., Sept. 14, 2006 (PRIMEZONE) — Theater Xtreme Entertainment Group Inc. (OTCBB:TXEG) ผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบโฮมซีเนม่าทั่วประเทศ ประกาศ

ในวันนี้ว่า Scott Oglum ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ออกจดหมายพิเศษถึงผู้ถือหุ้นในความพยายามที่จะอัพเดทนักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานล่าสุดของบริษัทและกลยุทธ์การเติบโตในอนาคต

ฉันเขียนถึงคุณในวันนี้เพื่อขอบคุณที่คุณสนใจและสนับสนุน Theater Xtreme Entertainment Group ฉันเชื่อว่าการลงทุนของคุณในบริษัทเช่นบริษัทของเรา ณ จุดแรกในประวัติศาสตร์

ของเรา แสดงให้เห็นถึงการมองการณ์ไกลอย่างมาก ฉันยังเขียนถึงคุณเพื่อแจ้งความคืบหน้าล่าสุดให้คุณทราบ ซึ่งรวมถึงการเปิดสาขาใหม่และยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เหตุผลหลักในการเขียนคือการอธิบายรายละเอียดว่าทำไมฉันถึงเชื่อว่าคุณกำลังเข้าสู่บทแรกของเรื่องราวการเติบโตที่ยิ่งใหญ่

ในเรื่องความคืบหน้าล่าสุดของเรา เรื่องราวการเติบโตของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2549 Theater Xtreme มี

รายรับเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 3.23 ล้านดอลลาร์จาก 1.92 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 สำหรับงบประมาณทั้งหมด ปี 2549 ซึ่งสิ้นสุดในวันที่

30 มิถุนายน เราคาดว่ารายรับจะรวมเป็นอย่างน้อย 4.6 ล้านดอลลาร์ หรือสูงกว่ารายรับ 63% ในปีงบประมาณ 2548 จนถึงตอนนี้ เราขายระบบโฮมเธียเตอร์ไปแล้วมากกว่า 1,000 รายการ

ด้วยการเปิดศูนย์การออกแบบแฟรนไชส์ใหม่ล่าสุดของเราในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ในย่านชานเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ ขณะนี้เรามีร้านค้ามากถึง 10 แห่ง อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทของเราสูงกว่า 40% อย่างต่อเนื่อง และเราคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในปี 2550

นี่เป็นการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทที่เปิดสาขาแรกเมื่อสามปีที่แล้วในเดือนกันยายน 2546 แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ฉันคาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะนำมาซึ่งการขยายยอดขายที่

แข็งแกร่งพร้อมการเติบโตของกำไรที่ใกล้เคียงกันหลังจากนั้นไม่นาน ในบริบทอื่นๆ ข้อความดังกล่าวอาจถูกตัดออกว่าเป็นโฆษณาเกินจริง แต่ในแง่ของโอกาสทางการตลาดและการต้อนรับที่เราได้เห็นสำหรับโฮมเธียเตอร์ของเราแล้ว ฉันคิดว่ามันสามารถป้องกันได้

โอกาสทางการตลาดนั้นคืออะไร? พูดง่ายๆ ก็คือ เราเป็นเครือข่ายระดับประเทศแห่งแรกที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการอย่างสูง ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาจากกลุ่มผู้บริโภคที่ร่ำรวยที่หา

ยากไปสู่ตลาดขนาดใหญ่ของเจ้าของบ้านระดับกลาง จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ โฮมเธียเตอร์แบบจอใหญ่ (แสดงโดยหน้าจอวิดีโอการฉายภาพด้านหน้าขนาดตั้งแต่ 6 ถึง 12 ฟุต) เป็นสินค้าที่

สร้างขึ้นเองซึ่งมีราคา 50,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า ซึ่งมักจะมากกว่านั้นมาก อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและต้นทุนส่วนประกอบที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้โฮมเธียเตอร์จอใหญ่เข้าถึงการเงินของเจ้าของบ้านหลายล้านราย

แพ็คเกจราคาต่ำที่สุดของเราขายปลีกประมาณ 3,000 ดอลลาร์ และราคาเฉลี่ยของเราอยู่ที่ประมาณ 9,000 ดอลลาร์ ซึ่งไม่มากไปกว่าสปาขนาดใหญ่เหนือพื้นดินที่มีเสียงระฆังและเสียง

นกหวีด เราถือว่าศูนย์รวมความบันเทิงเหล่านี้อยู่ไม่ไกลลูกค้าที่มีรายได้ $75,000 ขึ้นไป และเป็นเจ้าของบ้านที่มีมูลค่า $250,000 ขึ้นไป จากข้อมูลของสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของ

สหรัฐฯ พบว่ามีครัวเรือนประมาณ 20 ล้านครัวเรือนที่สอดคล้องกับคำอธิบายดังกล่าว เพียง 1% ของพวกเขาจะเป็นตลาด 1.8 พันล้านดอลลาร์หากแต่ละคนใช้เงิน 9,000 ดอลลาร์ในโฮมเธียเตอร์

แล้วการแข่งขันล่ะ? อันที่จริง คู่แข่งที่แท้จริงมีน้อย อาจดูเหมือนว่า Theatre Xtreme เผชิญกับการต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น Best Buy (NYSE:BBY)

และ Circuit City (NYSE:CC) และอาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการขายผู้บริโภคตามการคาดการณ์ -เทคโนโลยีหน้าจอมากกว่าโหมด LCD และพลาสม่าจอแบนยอดนิยม แต่ความจริง

ก็คือ Theatre Xtreme และร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเดียวกัน Best Buy และ Circuit City ขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบแยกเป็นหลัก Theatre

Xtreme เป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะทางที่ขายห้องชมภาพยนตร์แบบกำหนดเอง ลูกค้าเข้าชมห้องพร้อมไกด์ซึ่งรวมถึงการสาธิตภาพยนตร์ เพลง เกม HDTV และอินเทอร์เน็ต ทัวร์สิ้นสุดที่สถานีออกแบบซึ่งลูกค้าจะวางแผนห้องพักและรับการประเมินราคา

คู่แข่งที่แท้จริงของเราคือผู้ขายรายย่อยของระบบบ้านแบบกำหนดเอง เราเชื่อว่าเรามีข้อได้เปรียบในด้านขนาดและการประหยัดต่อขนาดแล้ว แม้ว่าจะมีร้านค้าเพียง 10 แห่งเท่านั้น แตกต่าง

จากตลาดอื่น ๆ ในตลาดที่มีการแยกส่วนสูงนี้ เราสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากส่วนตัวจำนวนมากได้โดยตรงจากผู้ผลิตในประเทศจีน แทนที่จะต้องใช้สินค้าแบรนด์เนมที่มีอัตรากำไรต่ำกว่าและราคาที่สูงกว่า ด้วยการผสมผสานฉลากส่วนตัวของเราเข้ากับชื่อแบรนด์ ลูกค้าจะได้รับโซลูชันทั้งหมดในราคาที่เหมาะสม

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมมั่นใจในรูปแบบธุรกิจของเราคือมันได้แสดงให้เห็นการทำงานในภาคการค้าปลีกอื่นๆ แทนที่จะทำตามแบบจำลองที่กว้างและตื้นและพยายามที่จะเป็นทุกสิ่งสำหรับทุก

คน เราใช้แนวทางที่แคบและลึกในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่มีใครเทียบได้ในรูปแบบพิเศษที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบ คิดถึง Apple Stores, Bose และ Blinds-to-Go ยิ่งไปกว่านั้น ไม่เหมือนร้านแม่และป๊อปทั่วไป เราสามารถจำลองโมเดลที่มีโฟกัสสูงนี้ได้ในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

เริ่มตั้งแต่ในเดลาแวร์ เราได้ขยายไปตามชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลาง และได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกสู่โอไฮโอ มิชิแกน และไอดาโฮ เร็วๆ นี้จะมีร้านค้าทั้งที่บริษัทเป็นเจ้าของ

และแฟรนไชส์ในแมริแลนด์ ฟลอริดา มิชิแกน เวอร์จิเนีย และอาร์คันซอ แม้กระทั่งตอนนี้ การเข้าถึงตามภูมิศาสตร์ของเรานั้นมีความพิเศษเฉพาะในตลาดโฮมเธียเตอร์ และเรากำลังจะก้าวไป

สู่การเป็นเครือข่ายระดับประเทศอย่างแท้จริงด้วยโชว์รูมในศูนย์ประชากรหลัก เราตั้งเป้าจะเปิดร้านกี่ร้าน? เราเชื่อว่าตลาดเป้าหมายของเราสามารถสนับสนุนร้านจำหน่าย Theatre Xtreme ได้

500 แห่ง ส่งผลให้มียอดขายต่อปีมากกว่า 750 ล้านดอลลาร์ นั่นอาจดูเหมือนเป็นเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลในตอนนี้ แต่เราไม่ถือว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีร้านค้าของบริษัทมากกว่า 30 แห่งที่เปิดให้บริการภายในกลางปี ​​2552 โดยมีรายได้จากทุกแหล่งใกล้ถึง 50.0 ล้านดอลลาร์

ฉันหวังว่าจะได้ให้แนวคิดบางอย่างแก่คุณว่าทำไมเราจึงมีความคาดหวังระยะยาวสูงสำหรับ Theater Xtreme ไม่บ่อยนักที่บริษัทจะพบว่าตัวเองเป็นผู้เสนอญัตติรายแรกในตลาดผู้บริโภคขนาด

ใหญ่ที่ยังไม่ได้ใช้ แต่นั่นคือสิ่งที่ฉันเห็นบริษัทในเวลานี้ ฉันจะเขียนถึงคุณเป็นระยะเพื่อแจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าและแผนงานของเรา และฉันคาดว่าจะมีข่าวดีมากมายที่จะนำเสนอ ผมขอขอบคุณอีกครั้งที่ได้เห็นคุณค่าในบริษัทของเรา ฉันจะทำให้ภารกิจของฉันคือการทำให้การลงทุนของคุณใน Theater Xtreme เป็นไปอย่างคุ้มค่า

Theater Xtreme Entertainment Group, Inc. (OTCBB:TXEG) ออกแบบ ขาย และติดตั้งโฮมเธียเตอร์แบบฉายภาพด้านหน้ารูปแบบใหญ่ราคาไม่แพง ผ่านศูนย์ออกแบบของบริษัท

และผ่านศูนย์ออกแบบและติดตั้งแฟรนไชส์ แพ็คเกจโฮมเธียเตอร์ประกอบด้วย OneView(tm) ซึ่งเป็นตัวควบคุมสื่อที่รวมภาพยนตร์บนหน้าจอ เพลง ภาพถ่าย เกม และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว บริษัทมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางในตลาดความบันเทิงภายในบ้าน โดยเน้นที่คุณค่าและประสิทธิภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสียง วิดีโอ เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์เสริมสำหรับโฮมเธียเตอร์

คำชี้แจงการให้ความคุ้มครอง: ข้อมูลบางส่วนที่นำเสนอในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ถือเป็นแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมาย

ปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าแสดงถึงการตัดสินของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และเป็นไปตาม เกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน แม้ว่าบริษัทเชื่อว่ามีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ บริษัทไม่สามารถรับประกันความถูกต้องและผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่

GOLDEN, Colo., Sept. 15, 2006 (PRIMEZONE) — HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Timeless Sports Inc. ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด จะทำการเปิดร้านค้าปลีกแห่งแรกอย่างยิ่งใหญ่ใน Flat Irons Mall สุดพิเศษในเมืองบรูมฟีลด์ รัฐโคโลราโด นอกเมืองเดนเวอร์ในสุดสัปดาห์นี้ งาน

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของร้านจะประกอบไปด้วยการเซ็นสัญญาและการปรากฏตัวพิเศษโดยผู้เล่นดาวเด่นสามคนของเดนเวอร์ บรองโกส์; วิ่งกลับ Tatum Bell, Corner Back Darrent Williams และ Wide Receiver Brandon Marshall นักกีฬาเหล่านี้ให้บริการด้านการตลาดสำหรับนักกีฬารอบปฐมทัศน์สำหรับ Timeless Sports

Timeless Sports เป็นบริษัทให้บริการของที่ระลึกเกี่ยวกับนักกีฬามืออาชีพชั้นนำ กลยุทธ์ของบริษัทคือการเปิดร้านค้าปลีกเพิ่มเติมประมาณสามสิบสองแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาในช่วงสามปีข้าง

หน้า โดยพวกเขาจะขายของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาที่หลากหลาย Timeless Sports Inc. เสนอนักกีฬาและตัวแทนที่แสดงถึงความสามารถในการเพิ่มความสามารถทางการตลาด บริการที่

พวกเขาจัดหาให้ ได้แก่ การขายบนอีเบย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ระบบรับรองความถูกต้องของลายเซ็น การจัดการแฟนคลับ ร้านค้าอินเทอร์เน็ตสำหรับนักกีฬาที่ปรับแต่งได้ และการแสดงลายเซ็นสุดพิเศษสำหรับแฟน ๆ เพื่อรับลายเซ็นจากนักกีฬามืออาชีพที่กระตือรือร้นและตำนานที่เกษียณอายุแล้ว

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับงานเปิดตัวครั้งใหญ่ที่รอคอยอย่างมากนี้ ความหลงใหลในอเมริกาสำหรับของที่ระลึกของทีมกีฬาและผู้เล่นที่พวกเขาชื่นชอบนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

และเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เปิดร้านค้าปลีกแห่งแรกของเราเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดของที่ระลึกที่กำลังขยายตัว John Humoeller ซีอีโอของ HumWare Media Corporation กล่าว

HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) มีการดำเนินงานที่หลากหลายซึ่งเผยแพร่เกมทางอินเทอร์เน็ตและโซลูชันการโฆษณาแบบธุรกิจถึงผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการขาย

สำหรับตลาดกีฬาแฟนตาซีที่กำลังขยายตัว บริษัทเป็นบริษัทโฆษณา “สื่อใหม่” สำหรับสื่อนอกบ้านที่กำลังเติบโต ซึ่งดำเนินกิจการ Boondoggle Sports Network (BSN) BSN นำเสนอ

เกร็ดความรู้กีฬาเชิงโต้ตอบและความบันเทิงกีฬาแฟนตาซีแก่อุตสาหกรรมการบริการ (บาร์ ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สโมสรสุขภาพ และโรงแรม) นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาผ่านบริษัทในเครือ Timeless Sports Inc.

เอสโป ประเทศฟินแลนด์ – โนเกียได้ลงนามในสัญญาจัดหาสินค้าทั่วประเทศกับบริษัทโทรคมนาคมของฟิลิปปินส์ Globe Telecom Inc. ข้อตกลงในการปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมัยนี้รวม

ถึงการอัปเกรดเครือข่ายหลักแบบสลับวงจรของ Globe Telecom ซึ่งช่วยให้เกิดการหลอมรวมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบอยู่กับที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ โนเกียจะต่ออายุเครือข่ายหลักของ Globe Telecom ซึ่งรวมถึงการอัพเกรดศูนย์สวิตชิ่งมือถือของโนเกียเป็นซอฟต์สวิตช์มือถือของ Nokia MSC Server

รวมถึงโซลูชั่นการจัดการบริการและเครือข่าย Nokia NetAct(TM) แบบมัลติเทคโนโลยี, Nokia Voice over IP Server และ Nokia IP Multimedia Subsystem (IMS) นอกจากนี้ โนเกียจะให้บริการติดตั้งใช้งาน การว่าจ้าง การรวมระบบ และบริการฝึกอบรม การส่งมอบได้เริ่มขึ้นแล้ว

Gerardo C. Ablaza Jr. Gerardo C. Ablaza Jr. Gerardo C. Ablaza Jr. กล่าวว่า “สัญญากับ Nokia ในการอัปเกรด MSC ที่มีอยู่ของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์สวิตช์แบบ

รวม 2G/3G MSC Server จะช่วยให้ Globe สามารถนำเสนอบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับลูกค้าของเราได้อย่างคุ้มค่า , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบ เทเลคอม “ซึ่งรวมถึง

แอปพลิเคชันเสียงและข้อมูลที่สามารถนำเสนอได้อย่างราบรื่นทั่วทั้งเครือข่าย 2G และ 3G ตลอดจนระหว่างเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและเครือข่ายมือถือ บริการต่างๆ เช่น VoIP การประชุมทางวิดีโอ การแชร์วิดีโอ และแอปพลิเคชันอื่นๆ จะช่วยให้ Globe สามารถสร้างชุมชนดิจิทัลภายใน ฟิลิปปินส์และระหว่างครอบครัวของคนงานชาวฟิลิปปินส์โพ้นทะเล”

“เรายินดีที่จะสานต่อความร่วมมือระยะยาวกับ Globe Telecom และทำให้พวกเขาสามารถแนะนำบริการ 3G ในฟิลิปปินส์ได้” Tapani Sairanen ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เครือข่าย Nokia กล่าว “ซอฟต์สวิตช์มือถือของ Nokia เป็นโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายหลัก ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมากสำหรับผู้ให้บริการ”

Nokia กำลังสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นในการรวมเครือข่ายด้วย softswitching มือถือและ IMS สำหรับโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือ ด้วยลูกค้ามากกว่า 100 รายสำหรับซอฟต์สวิตช์มือ

ถือและเครือข่ายสดมากกว่า 50 เครือข่าย เห็นได้ชัดว่าโนเกียเป็นซัพพลายเออร์ซอฟต์สวิตช์มือถือที่มีประสบการณ์มากที่สุดทั่วโลก นอกจากนี้ Nokia ยังเป็นผู้นำในด้าน IMS สำหรับเครือ

ข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือด้วยข้อมูลอ้างอิงกว่า 120 รายการ IMS ของ Nokia สำหรับโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือมีการใช้งานเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2548 ด้วยการทดสอบคอนเวอร์

เจนซ์ 20 รายการ เปิดใช้งาน VoIP และมัลติมีเดียส่วนบุคคล โนเกียกำลังปูทางสำหรับการต่ออายุเครือข่ายคงที่และการใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงเช่น WLAN Globe Telecom เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการสื่อสารไร้สายแบบดิจิทัลในฟิลิปปินส์โดยใช้เครือข่ายดิจิทัลเต็มรูปแบบซึ่งใช้เทคโนโลยี Global System for Mobile

Communication (GSM) นอกจากนี้ยังมีบริการสื่อสารทางไกลภายในประเทศและระหว่างประเทศ Globe เป็นเจ้าของ 100% ของ Innove Communications, Inc. ซึ่งปัจจุบันให้บริการโทรศัพท์มือถือภายใต้แบรนด์ระบบเติมเงิน Touch Mobile (TM) นอกจากนี้ยังมีบริการสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลผ่านสายที่หลากหลาย

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

ดัลลาส, 18 กันยายน 2549 (PRIMEZONE) — จอห์น เพนโทนี ผู้จัดพิมพ์ของ StockGuru.com ประกาศในวันนี้ว่าเว็บไซต์ได้เริ่มต้นการครอบคลุมโปรไฟล์ของ Kenilworth Systems

Corp. (Pink Sheets:KENS) Kenilworth ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนใน Mineola ในนิวยอร์ก เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีทรัพยากรและทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ บริษัทเริ่มประสบความ

สำเร็จในฐานะผู้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ Kenilworth ยังช่วยรัฐบาลออสเตรเลียด้วยระบบการเดิมพันแบบไร้เงินสดซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่ความ

พยายามอื่น ๆ ที่มุ่งไปที่โอกาสในอุตสาหกรรมเกมเทคโนโลยีของ Kenilworth เกี่ยวข้องกับไมโครโปรเซสเซอร์ที่รวมอยู่ในกล่องรับสัญญาณทีวีที่ผู้ชมใช้เพื่อรับการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมดิจิทัล ไมโครโปรเซสเซอร์จัดการการเดิมพัน

หากต้องการแสดงข้อมูลบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของคุณในการแจ้งเตือน หรือเพื่อหารือเกี่ยวกับบริการทั้งหมดของเรา โปรดติดต่อ: John Pentony ที่ (469) 252-3031 หรือ

อีเมล Publisher@stockguru.com บริการของเรามีทั้งข่าวเช้า เที่ยงวัน และหลังเสียงระฆัง นอกจากนี้ เรายังสร้างโปรไฟล์บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ของเรา สัมภาษณ์ซีอีโอหรือผู้บริหารหลักอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเรา และเรามีนักเขียนด้านการเงินที่ครอบคลุมบริษัทของเรา

การเปิดเผยข้อมูล: Pentony Enterprises LLC ได้รับการชดเชย $20,000 สำหรับการครอบคลุมโปรไฟล์ Pentony Enterprises LLC ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุนหรือนายหน้า/

ตัวแทนจำหน่ายที่จดทะเบียน Pentony Enterprises LLC ไม่เสนอแนะว่าการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีประวัติในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือเหมาะสมสำหรับบุคคลใดๆ หรือการลงทุนใน

หลักทรัพย์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกำไร โดยทั่วไปแล้ว เนื่องจากลักษณะของบริษัทที่มีประวัติและการขาดตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่คึกคัก การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวจึงเป็นการเก็งกำไรสูงและมีความเสี่ยงสูง

ลอสแองเจลิส, 18 กันยายน 2549 (PRIMEZONE) — NT Media Corp. (OTCBB:NTMM) บริษัทสื่อและความบันเทิงที่หลากหลาย ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามกับ Bango (LSE:BGO) เพื่อขายและส่งมอบเนื้อหาของ NT Media ให้กับลูกค้ามือถือทั่วโลก

Ali Moussavi ซีอีโอของ NT Media Corp กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ก้าวไปอีกขั้นในกลยุทธ์ด้านความบันเทิงบนมือถือของเรา และยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Bango” Ali

Moussavi ซีอีโอของ NT Media Corp กล่าว “นี่เป็นความต่อเนื่องของการจู่โจมที่เราได้ประกาศไปก่อนหน้านี้สู่การเติบโต ภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเนื้อหาบนมือถือ ด้วยโทรศัพท์มือถือ

2.2 พันล้านเครื่องทั่วโลก มีการใช้เงิน 19 พันล้านดอลลาร์ไปกับเนื้อหาบนมือถือในปี 2548 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 45 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2552 ตามแหล่งอุตสาหกรรม จาก

การศึกษาล่าสุดจาก Juniper Research ตลาดเอ็มคอมเมิร์ซทั่วโลกจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า 88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2552 จูนิเปอร์เชื่อว่าสินค้าดิจิทัล เช่น ความบันเทิงบนมือถือ เช่น เสียงเรียกเข้า เกม วอลล์เปเปอร์ การพนัน เป็นต้น จะยังคงเป็นแอปพลิเคชั่นที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการซื้อและ ขายผ่านมือถือ” เขากล่าวเสริม

Bango เป็นบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เพื่อให้ผู้ให้บริการเนื้อหาได้รับประโยชน์จากโอกาสที่นำเสนอโดยอินเทอร์เน็ตบนมือถือ มีผู้ให้

บริการเนื้อหามากกว่า 500 รายในกว่า 130 ประเทศ พันธมิตรในอุตสาหกรรมประกอบด้วยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเช่น Cingular Wireless, Vodafone และ T-Mobile ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Deutsche Telekom ผู้ให้บริการเนื้อหา ได้แก่ MTV, Sony BMG, EMI, WWI และ Discovery Mobile

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจเป็นข้อความที่ “มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี

1934 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือ ความสำเร็จที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวให้แตกต่างออกไป

วอชิงตัน, 18 กันยายน 2549 (PRIMEZONE) — FierceGameBiz ( www.fiercegamebiz.com ) ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Fierce15 Awards เป็นครั้งแรก ซึ่งยกย่องบริษัทที่เป็นผู้นำและนักประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมมูลค่า 24.2 พันล้านดอลลาร์

ผู้ชนะ Fierce 15 รายนั้นมาจากบริษัทเอกชนที่เกิดขึ้นใหม่หลายร้อยแห่ง ตามด้วย FierceGameBiz ทุกวัน ผู้ชนะได้รับเลือกจากจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก ความสามารถในการเติบโต และศักยภาพในการกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมวิดีโอเกม

นาธาน เอ็ดดี้ บรรณาธิการของ FierceGameBiz กล่าวว่า “ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เกมเป็นตลาดที่เฟื่องฟู โดยมีมูลค่า 24.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2548 เพิ่มขึ้น 17.1% จากปีก่อนหน้า “แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นให้ได้ 15 บริษัทนี้เป็นบริษัทที่น่าจับตามองเพราะพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้นำตลาดเท่านั้น แต่พวกเขากำลังก้าวไปสู่อีกระดับ”

Fierce 15 เฉลิมฉลองจิตวิญญาณของการเป็น “ดุร้าย” โดยสนับสนุนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ แม้ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือด รายละเอียดของแต่ละ Fierce 15 บริษัท มีอยู่ในประเด็นของวันนี้ของ FierceGameBiz และบนเว็บไซต์ FierceGameBiz เว็บที่http://www.fiercegamebiz.com

“ความสำเร็จและนวัตกรรมของบริษัทเหล่านี้เน้นไปที่ไดนามิกของตลาดเกมและวิธีการที่มันตัดกับอุตสาหกรรมไร้สาย การโฆษณา และความบันเทิง” เจฟฟ์ กีซี ประธาน FierceMarkets บริษัทแม่ของ FierceGameBiz กล่าว

FierceGameBiz เป็นจดหมายข่าวรายวันและเว็บไซต์ที่ครอบคลุมข่าวสาร แนวโน้ม และการพัฒนาล่าสุดของอุตสาหกรรมเกม FierceGameBiz เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2549 ครอบคลุมหัวข้อชั้นนำในอุตสาหกรรมวิดีโอเกม เช่น เกมมือถือ เกมออนไลน์ โฆษณาในเกม และ MMOG การลงทะเบียนนั้นฟรีที่http://www.fiercegamebiz.com/subscribe.php

FierceMarkets เป็นบริษัทสื่อธุรกิจดิจิทัลที่ให้บริการตลาดแนวตั้งด้วยจดหมายข่าวทางอีเมล เว็บไซต์ และการถ่ายทอดสด สิ่งพิมพ์ของ FierceMarkets ในกรุงวอชิงตัน ดีซี เข้าถึงผู้บริหารมากกว่า 400,000 คนในกว่า 100 ประเทศทุกวันทำการ สิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน ได้แก่ FierceBioResearcher ( http://www.fiercebioresearcher.com ),

FierceBiotech ( http://www.fiercebiotech.com ), FierceBioResearcher ( http://www.fiercebioresearcher.com ), FierceCIO ( http://www.

fiercecio.com ), FierceDeveloper ( http://www.fiercedeveloper.com ), FierceEnterprise ( http://www.fierceenterprise.com ), FierceFinance (

http://www.fiercefinance.com ), FierceGameBiz (http://www.fiercegamebiz.com ), FierceHealthCare ( http://www.fiercehealthcare.com ), FierceHealthIT ( http://www.fiercehealthit.com ), FierceIPTV ( http://www.fierceiptv.com ) , FierceMobileContent (

http://www.fiercemobilecontent.com ), FierceSarbox ( http://www.fiercesarbox.com ), FierceVoIP ( http://www.fiercevoip.com ), FierceWiFi ( http://www.fiercewifi. com ), FierceWireless ( http://www.fiercewireless.com ) และ IT-Wireless ( http://www.it-wireless.com )

ฮูสตัน, 18 ก.ย. 2549 (PRIMEZONE) — Nevada Gold & Casinos, Inc. (AMEX:UWN) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อให้บริการสนับสนุนการให้คำ

ปรึกษาแก่กลุ่ม La Jolla Band ของชาวอินเดียนแดงลุยเซโน ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง เนวาดาโกลด์จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือชนเผ่าในเฟสที่ 1 ของรีสอร์ทที่วางแผนไว้สำหรับการจอง 10,000 เอเคอร์ใน Pauma Valley รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งรวมถึงสถานที่เล่นเกม 30,000 ตารางฟุต ที่อยู่อาศัย 350 — 500 สล็อตแมชชีนและเกมบนโต๊ะแปดเกม

Robert Sturges หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาของ Nevada Gold & Casinos, Inc. ให้ความเห็นว่า “ข้อตกลงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์นี้ถือเป็นสัญญาที่ปรึกษาหลักฉบับแรกที่ลงนาม

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะเสนอความร่วมมือในระดับใหม่แก่ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน เราหวังว่า ข้อตกลงนี้จะเป็นข้อตกลงแรกจากข้อตกลงที่คล้ายกันมากมายเนื่องจากเราได้

รับข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ามีความต้องการบริการให้คำปรึกษาประเภทนี้ในชุมชนชาวอเมริกันพื้นเมืองโดยให้ความสามารถในการให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบเราช่วยให้ชนเผ่าสามารถใช้ประโยชน์จาก

การพัฒนาของเรา ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน บริษัท คิดเสมอว่าโครงการ Pauma Valley เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการพัฒนาแบบหลายขั้นตอนสำหรับกลุ่ม La Jolla Band ของชาวอินเดียลุยเซโนและเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ก้าวไปข้างหน้ากับพวกเขาในรีสอร์ทที่น่าตื่นเต้นแห่งนี้”

Tracy Nelson ประธานกลุ่ม La Jolla Band ของ Luiseno Indian กล่าวว่า “เราเชื่อว่าข้อตกลงนี้มอบความยืดหยุ่นและการสนับสนุนในระดับที่เหนือกว่าแก่เรา และมั่นใจว่าจะทำให้

Tribe มีเครื่องมือที่เราต้องการเพื่อจัดการรีสอร์ทและการเล่นเกมให้ประสบความสำเร็จ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอิสระในระยะยาว เรามีความยินดีที่ได้สรุปข้อตกลงของเราและหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ Nevada Gold”

ข้อตกลงบริการให้คำปรึกษานี้แทนที่ข้อตกลงการพัฒนาและการจัดการก่อนหน้านี้ระหว่าง Tribe และ Nevada Gold เนื่องจากทั้งคู่เห็นพ้องกันว่าข้อตกลงใหม่นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกใน

การพัฒนาและเร่งความคืบหน้าในโครงการ เฟสที่ 1 มีกำหนดจะแล้วเสร็จในฤดูใบไม้ร่วงปี 2550 ขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาคาดว่าจะรวมถึงโรงแรม ลานจอดรถบ้าน สนามกอล์ฟ ร้านอาหารเพิ่มเติม และสถานบันเทิงอื่นๆ ข้อตกลงบริการสนับสนุนการให้คำปรึกษาจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดีย (NIGC) เพื่อตรวจสอบ

โปรแกรมบริการสนับสนุนการให้คำปรึกษาของเนวาดาโกลด์ได้รับการพัฒนาในปี 2549 ที่สำคัญ โครงการนี้แตกต่างจากข้อตกลงทั่วไปตรงที่ออกแบบมาเพื่อให้อำนาจแก่สมาชิกชนเผ่าในทุก

พื้นที่ ความสำคัญหลักอยู่ที่องค์ประกอบการฝึกอบรมที่สำคัญและโปรแกรมการพัฒนาชนเผ่าสำหรับผู้บริหารที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถของชนเผ่าเพื่อให้พวกเขาสามารถรับผิดชอบในทุกระดับของการจัดการ รวมถึงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารอาวุโส รวมถึงฝ่ายบริหารทั่วไปของทั้งองค์กร

Nevada Gold & Casinos, Inc. (AMEX:UWN) ของเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้ดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมและสถานบันเทิงในโคโลราโด

แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก บริษัทถือหุ้น 43% ใน Isle of Capri-Black Hawk LLC ซึ่งเป็นเจ้าของ Isle of Capri-Black Hawk และ Colorado Central Station ซึ่งทั้งสอง

แห่งอยู่ใน Black Hawk รัฐโคโลราโด โคโลราโด แกรนด์ คาสิโนในคริปเปิล ครีก โคโลราโด เป็นเจ้าของและดำเนินการทั้งหมดโดยเนวาดา โกลด์ บริษัทถือหุ้น 40% ในสนามแข่งม้า

Tioga Downs และสนามแข่ง Vernon Downs ในรัฐนิวยอร์ก และมีสัญญาการจัดการสำหรับโรงงานทั้งสองแห่ง บริษัทยังทำงานร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันในความสามารถที่หลากหลาย

โครงการของชนพื้นเมืองอเมริกันประกอบด้วย River Rock Casino ใน Sonoma County, California, คาสิโนที่จะสร้างใน Tulsa, Oklahoma for the Muscogee (Creek)

Nation คาสิโนที่จะสร้างใน Pauma Valley, California สำหรับ La Jolla Band ของ Luiseno Indians และคาสิโนที่จะพัฒนาโดย Buena Vista Development Company, LLC ในเมือง Ione รัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับ Buena Vista Rancheria ของชาวอินเดีย Me-Wuk ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.nevadagold.com .

เอสโป ฟินแลนด์ / สตอกโฮล์ม สวีเดน – Nokia ผู้นำระดับโลกด้านอุปกรณ์พกพา และ Sapio ผู้พัฒนาบริการแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ลงนามในข้อตกลงที่ Sapio จะพัฒนา ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกโซลูชั่นการพิมพ์มือถือ และบริการในภูมิภาคนอร์ดิก

ตามข้อตกลงดังกล่าว Sapio จะระบุและร่วมมือกับผู้ให้บริการที่สนใจในฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก เพื่ออัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานการพิมพ์ที่มีอยู่เพื่อรองรับและนำเสนอบริการ

การพิมพ์ผ่านมือถือโดยตรงแก่ผู้ใช้ Nokia Nseries Sapio ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถปรับใช้และทำการตลาดบริการในคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Nokia Nseries ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ด้วยการผสานรวมบริการการพิมพ์ของตนอย่างราบรื่นในอุปกรณ์ Nokia Nseries ผู้ให้บริการสามารถส่งเสริมและจัดจำหน่ายบริการภายใต้แบรนด์ของตนเองโดยตรงในโทรศัพท์มือถือ

ผู้ใช้ Nokia N71, Nokia N73, Nokia N80 และ Nokia N93 ไม่จำเป็นต้องใช้พีซีหรือเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายแยกต่างหาก สามารถเข้าถึงบริการการพิมพ์ในประเทศแถบนอร์ดิก ซึ่งบริการนี้

สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากจับภาพหรือจากแกลเลอรีของอุปกรณ์ Nokia Nseries ผู้ใช้เพียงแค่ต้องเลือกภาพที่ต้องการพิมพ์ เลือกผู้ให้บริการการพิมพ์ที่ต้องการ ใส่ที่อยู่ และกดสั่งพิมพ์ คำสั่งซื้อจะได้รับการประมวลผลโดยผู้ให้บริการ และภาพพิมพ์จะถูกส่งไปยังผู้บริโภคทางไปรษณีย์หรือไปยังผู้ค้าปลีกที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้บริโภคสามารถรับสินค้าได้

Mikko Pilkama ผู้อำนวยการฝ่ายมัลติมีเดียของ Nokia กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Sapio จะช่วยให้ผู้ให้บริการการพิมพ์เคลื่อนที่ด้วยบริการการพิมพ์ออนไลน์ในปัจจุบัน “การ

ถ่ายภาพด้วยมือถือและการพิมพ์ออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพทางธุรกิจที่ดีที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการการพิมพ์ในตลาดนอร์ดิกทั้งหมด ผู้ให้บริการการพิมพ์ในภูมิภา

คนอร์ดิกมีช่องทางในการขยายงานพิมพ์ออนไลน์ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่สามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Nokia Nseries ของพวกเขา และเราเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะประทับใจกับความสะดวกและตัวเลือกการพิมพ์ที่หลากหลายซึ่งมีให้โดยตรงจากโทรศัพท์มือถือ”

David Hunter ซีอีโอของ Sapio กล่าวว่า “Sapio และ Nokia จะช่วยให้ผู้ให้บริการการพิมพ์ตระหนักถึงศักยภาพของตลาดภาพบนมือถืออย่างแท้จริง” และเสริมว่า “โซลูชันแบบครบ

วงจรที่เรานำเสนอทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และเมื่อรวมกับการเข้าถึงผู้ให้บริการที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละตลาดจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายการพิมพ์ภาพบนมือถือเพื่อประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

Sapio AB เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ของสวีเดนที่พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรมไร้สาย Sapio มีชุดแอปพลิเคชันสำหรับใช้กับอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้เครือข่าย 2.5G และ 3G แอปพลิเคชัน

ต่างๆ ของ Sapio ทำงานบนระบบปฏิบัติการหลายระบบ และรวมถึงการสร้างภาพบนมือถือ ตั๋วผ่านมือถือ การจัดการแอปพลิเคชันระยะไกล การดูแลระบบ และการเล่นเกม นอกจากนี้เรายังดำเนินการพัฒนาและให้คำปรึกษาเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า Sapio ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และมีสำนักงานในสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

MARLBOROUGH, Mass., Sept. 19, 2006 (PRIMEZONE) — Cyphermint, Inc. ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย และ Chris’ Pizza of Marlborough ได้ร่วมมือกันดำเนินการในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นการชำระเงินผ่านมือถือครั้งแรก นำเสนอพิซซ่าส่งถึงบ้านที่ซื้อด้วยวิธีการชำระเงินผ่านมือถือ “P2Pizza”

หากคุณอาศัยอยู่ในมาร์ลโบโรห์ รัฐแมสซาชูเซตส์ คุณสามารถโทรหาร้านพิซซ่าในพื้นที่ของคุณและสั่งพายจานโปรดพร้อมท็อปปิ้งทั้งหมดพร้อมชีสพิเศษสำหรับจัดส่ง เมื่อพิซซ่าส่งถึงประตู

บ้านคุณในอีก 30 นาทีต่อมา พนักงานขับรถจะประมวลผลการชำระเงินของคุณด้วยโทรศัพท์มือถือของเขา สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มทิปและยืนยันจำนวนเงินในโทรศัพท์มือถือของคุณ ทั้งสองฝ่ายได้รับการยืนยันทันที มันง่ายมาก มันเร็วขนาดนั้น ไม่จำเป็นต้องคลำหาเงินสดหรือบัตรเครดิตเพื่อรับพาย!

ตามที่แสดงไว้ในสถานการณ์ข้างต้น เมื่อเวลา 14:34 น. Chris’ Pizza ส่งพิซซ่า 3 ถาดและแอนตี้พาสโต 1 ถาดไปที่บ้านของ Mark McMurray ถิ่นที่อยู่ในมาร์ลโบโรห์ Mark

ประสบความสำเร็จในการชำระเงินค่าพิซซ่าแบบเรียลไทม์ด้วยโทรศัพท์มือถือของเขา และยังสามารถรวมทิปมูลค่า 5.00 ดอลลาร์ในการทำธุรกรรมทางโทรศัพท์มือถือของเขาด้วย

“ฉันชอบความคิดนี้” Chris LaFlamme เจ้าของ Chris’ Pizza กล่าว “ด้วย P2Pizza ฉันไม่ต้องกังวลว่าคนขับจะพกเงินสดติดตัว ฉันแค่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของพวกเขาชาร์จเต็มและพร้อมเมื่อพวกเขาออกไปส่งของ”

แนวคิด P2Pizza แสดงถึงฟังก์ชันการโอนการชำระเงินแบบ P2P (บุคคลสู่บุคคล) ที่ทำผ่านการจัดส่งแบบไร้สายโดยใช้โซลูชัน mCommerce ที่ปลอดภัยและเป็นนวัตกรรมของ

Cyphermint นั่นคือ PayCash(tm) Mobile เนื่องจากฟังก์ชันการชำระเงินด่วนของ PayCash Mobile ธุรกรรมทั้งหมดจึงใช้เวลาน้อยกว่าห้าวินาที บัญชีเชื่อมโยงกับบัตรมูลค่าที่เก็บไว้

(SVC) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถโหลดเงินเข้าบัญชีได้เช่นเดียวกับการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มในเครือข่าย ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดข้อเสนอเมนูของตนได้อย่างง่ายดายเพื่อรวมถึงการช้อปปิ้ง ชำระบิล บริการสมัครสมาชิก การบริจาค และการโอนเงินระหว่างบุคคล

“มันสะดวกมาก” McMurray จาก Farmington Circle, Marlborough กล่าว “เมื่อพิซซ่ามาถึงหน้าประตูบ้าน ฉันก็แค่เพิ่มทิปและจ่ายเงินในคลิกเดียว ราวกับว่าฉันชี้โทรศัพท์ไปที่พิซซ่าแล้วจ่ายเงิน!” มาร์คหัวเราะคิกคัก

PayCash Mobile ใช้บริการส่งข้อความที่ปลอดภัย (SMS) พร้อมรหัสเข้ารหัสที่ให้ลายเซ็นดิจิทัลเฉพาะสำหรับแต่ละธุรกรรม Cyphermint เพิ่งได้รับสิทธิบัตรสำหรับลายเซ็น RSA ซึ่งใช้ใน

การสร้างเหรียญเสมือนเพื่อโอนเงินจากบัญชีต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งมีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส 1024 บิตที่เป็นกรรมสิทธิ์ ธุรกรรม PayCash Mobile เป็นแบบเรียลไทม์และเงินจะ

ถูกโอนเข้าและออกจากบัญชีของคุณไปยังบัญชีของผู้ค้าทันทีและปลอดภัย ไม่ต้องการการดาวน์โหลดที่ซับซ้อนและใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต บัญชี PayCash ของผู้ใช้

สามารถจัดการได้บนทุกแพลตฟอร์มมือถือ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือตู้ที่เปิดใช้งาน PayCash ทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นส่วนเสริมและเติมเต็มให้กับไลฟ์สไตล์ที่วุ่นวายและมีความต้องการสูง

ด้วย แทงไฮโลออนไลน์ เกือบทุกธุรกรรมค้าปลีกสามารถทำได้ด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยทั่วไป ผู้ค้าจะส่งการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริโภคสำหรับจำนวนเงินที่ซื้อไปยัง

อุปกรณ์มือถือของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคคลิกที่ปุ่ม “ซื้อ” ที่เชื่อมโยงกับการแจ้งเตือน ผู้ค้าจะได้รับการชำระเงินจากบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชีของผู้บริโภคและสินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ใน

บัญชีหรือสามารถรับได้โดยตรงจาก พ่อค้า. เนื่องจากโทรศัพท์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้สำหรับการทำธุรกรรม จึงไม่จำเป็นต้องซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม ซึ่งแตกต่างจากตัวเลือกการชำระเงิน RFID ที่กำลังทดสอบในตลาดในปัจจุบัน

PayCash Mobile เป็นระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบันที่กำลังเดินทาง ใช้งานได้หลายภาษา รองรับทุกสกุลเงิน และใช้ได้กับผู้ให้บริการ

ทุกราย โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผู้บริโภคที่การเปลี่ยนจากการธนาคารอิฐและปูนเป็นแอปพลิเคชันทางการเงินผ่านอุปกรณ์มือถือทำให้โทรศัพท์มือถือมีความสำคัญและพึ่งพามากกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

โครงการนำร่อง P2Pizza เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548 Cyphermint ตั้งใจที่จะเปิดตัวระบบการชำระเงินที่ใช้งานง่ายนี้กับพิซซ่าและแฟรนไชส์เดลิเวอรีอื่นๆ ในบอสตันก่อนจะวางจำหน่ายทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้

Joe Barboza ประธานและซีอีโอของ Cyphermint กล่าวว่า “มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือประมาณ 2 พันล้านคนทั่วโลก ซึ่งใช้งานอินเทอร์เน็ต เช็คอีเมล ดาวน์โหลดเกมและเพลงอยู่แล้ว “ขั้น

ตอนต่อไปคือการซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าและบริการบนโทรศัพท์มือถือของพวกเขา Marlborough, MA จะเป็นเวทีสำหรับแอปพลิเคชันมือถือที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะดึงดูดนักศึกษาและผู้อยู่อาศัยได้อย่างแน่นอน”

แทงไฮโลออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cyphermint หรือ PayCash Mobile โปรดติดต่อ Dennis Bache ผู้อำนวยการฝ่ายขายที่ 508-787-4890 เยี่ยมชม PayCash มือถือที่www.paycashmobile.com

Cyphermint มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมาร์ลโบโรห์ รัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการชำระเงินสดทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซทั่วโลก เทคโนโลยีหลักของเรา PayCash ใช้

ในสามด้านหลัก: (1) ตลาดผู้บริโภคแบบชำระเงินล่วงหน้าและตลาดเกิดใหม่ โดยมีบัตรมูลค่าที่เก็บไว้ของ Cyphermint สำหรับบริการค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชี

ธนาคาร (2) Kiosk Solutions – นำเสนอระบบขายสินค้าแบบ B2C แบบบริการตนเองที่มีความปลอดภัยสูงบนเว็บ และ (3) เทคโนโลยี PayCash Mobile สามารถใช้งานได้กับ

อุปกรณ์ไร้สายที่เปิดใช้งานเว็บในปัจจุบัน และนำเสนอวิธีการที่ยืดหยุ่นแก่ผู้บริโภคในการประมวลผลธุรกรรมทางการเงิน PayCash Mobile นำเสนอวิธีการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้แก่ผู้บริโภค

ทั้งในการทำธุรกรรมธนาคารและที่ไม่มีบัญชีธนาคาร เช่น การจ่ายบิล การซื้อสินค้าและบริการ แม้กระทั่งการซื้อนาทีโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นในทันที ระบบ PayCash ช่วยให้ผู้บริโภคที่ไม่มี

บัญชีธนาคารสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน เช่น การช็อปปิ้งทางอินเทอร์เน็ต ชำระบิล และบัตรเดบิต โซลูชั่นซอฟต์แวร์ของ Cyphermint นำเสนอโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่ง

ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบบริการตนเองทางการเงินและการขายสินค้าทางเว็บที่ปลอดภัยแก่ผู้ค้าและผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต ตู้บริการตนเอง และบนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และพีดีเอที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

Chris’ Pizza ตั้งอยู่ในเมืองมาร์ลโบโรห์ รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยมี Chris และ Michelle LaFlamme สามีและภรรยาดูแลและบริหารจัดการ ทำพิซซ่า สลัด และแซนวิชที่สถานที่ในมาร์ลโบโรห์มาเกือบ 4 ปีแล้ว ทั้งคู่ได้เริ่มต้นธุรกิจพิซซ่าเมื่อ 22 ปีที่แล้วที่ VFW ในฮัดสัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ที่ตั้งฮัดสันเปิดให้บริการในวันอาทิตย์เท่านั้น

ฮ่องกง, 19 ก.ย. 2549 (PRIMEZONE) — Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีมือถือและแอพพลิเคชั่นที่ได้รับ

รางวัล ประกาศขยายความร่วมมือกับ b-mobile Communication Sdn. Bhd. ของบรูไนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์มือถือเพิ่มเติม เช่น: V-Penguins(tm), V-boy(tm) และผลิตภัณฑ์เสริ

มอื่นๆ เช่น วอลเปเปอร์ สกรีนเซฟเวอร์ ริงโทน และวิดีโอเมล การขยายความร่วมมือเป็นผลจากความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท V-girl(tm) กับ b-mobile ในเดือนมีนาคมปีนี้

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ขยายความร่วมมือกับทีมงานมืออาชีพของ b-mobile และเปิดตัวแอปพลิเคชั่น 3G เพิ่มเติมบนเครือข่ายของพวกเขา เราได้รับกำลังใจจากการตอบรับเชิงบวกจากการเปิดตัว V-girl(tm) ของเราในบรูไนและเป็น ตั้งตารอที่จะขยายธุรกิจของเราในบรูไนต่อไป” เอเบอร์ฮาร์ด เชินเบิร์ก ซีอีโอของ Artificial Life, Inc. กล่าว

ฮิวสตัน, 19 กันยายน 2549 (PRIMEZONE) — Nevada Gold & Casinos, Inc. (AMEX:UWN) ประกาศว่า H. Thomas Winn ประธานและซีอีโอและ Robert Sturges ประธาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและที่ปรึกษาทั่วไปชั่วคราวจะนำเสนอในวันนี้ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 เวลา 12:45 น. PST ที่ Merriman Curhan Ford & Co. Investor Summit 2006 งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2549 ที่โรงแรม The Mark Hopkins ในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

Nevada Gold & Casinos, Inc. (AMEX:UWN) ของเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้ดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมและสถานบันเทิงในโคโลราโด

แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก บริษัทถือหุ้น 43% ใน Isle of Capri-Black Hawk LLC ซึ่งเป็นเจ้าของ Isle of Capri-Black Hawk และ Colorado Central Station ซึ่งทั้งสอง

แห่งอยู่ใน Black Hawk รัฐโคโลราโด โคโลราโด แกรนด์ คาสิโนในคริปเปิล ครีก โคโลราโด เป็นเจ้าของและดำเนินการทั้งหมดโดยเนวาดา โกลด์ บริษัทถือหุ้น 40% ในสนามแข่งม้า

Tioga Downs และสนามแข่ง Vernon Downs ในรัฐนิวยอร์ก และมีสัญญาการจัดการสำหรับโรงงานทั้งสองแห่ง บริษัทยังทำงานร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันในความสามารถที่หลากหลาย

โครงการของชนพื้นเมืองอเมริกันประกอบด้วย River Rock Casino ใน Sonoma County, California, คาสิโนที่จะสร้างใน Tulsa, Oklahoma for the Muscogee (Creek)

Nation คาสิโนที่จะสร้างใน Pauma Valley, California สำหรับ La Jolla Band ของ Luiseno Indians และคาสิโนที่จะพัฒนาโดย Buena Vista Development Company, LLC ในเมือง Ione รัฐแค

ซานโฮเซ, แคลิฟอร์เนีย, 19 กันยายน 2549 (PRIMEZONE) — Titanium Group, Ltd. (OTCBB:TTNUF) ผู้ให้บริการโซลูชันไบโอเมตริกซ์และความปลอดภัยชั้นนำ ประกาศว่า

ผลิตภัณฑ์จดจำใบหน้า ProAccess FaceGuard ของบริษัทประสบความสำเร็จในการใช้งานสำหรับ การแข่งขันกีฬาระดับโลก การแข่งขัน Fast Pitch World Championship ของสห

พันธ์ซอฟต์บอลนานาชาติ ครั้งที่ 11 ที่ศูนย์กีฬา Beijing Feng-Tai ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่สร้างขึ้นใหม่ในกรุงปักกิ่งสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2008 ที่จะเกิดขึ้น การแข่งขัน

กีฬายังถือเป็นการทดสอบนำร่องสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนที่กำลังจะมีขึ้น ระบบรักษาความปลอดภัยโดยพื้นฐานแล้วเป็นการจำลองระบบรักษาความปลอดภัยในท้ายที่สุดซึ่งอาจนำไปใช้ได้ในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้น การปรับใช้ระบบเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์

ไททาเนียมได้รับแต่งตั้งให้ติดตั้งระบบ ProAccess FaceGuard อันล้ำสมัยที่ทางเข้ากล่อง VIP เพื่อรับรองแขกทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Softball Championship ในกรณีที่มีบุคคลที่

ไม่ได้รับอนุญาตพยายามเข้าไปในสถานที่ FaceGuard ของ Titanium จะแจ้งเตือนบุคลากรที่เหมาะสมในลักษณะที่รวดเร็ว ประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพของ FaceGuard ของ Titanium ซึ่งรวมถึงอัตราการจดจำที่สูง เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ได้เพิ่มระดับความปลอดภัยของเหตุการณ์ดังกล่าวได้สำเร็จ

“การสานต่อกลยุทธ์ของเราในการเป็นผู้นำตลาดที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน เรามีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะแสดงให้ผู้จัดงานกีฬาโอลิมปิก 2008 ได้เห็นเทคโนโลยีของเรา ซึ่งเป็นโซลูชัน

ด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครบวงจรสำหรับความต้องการด้านความปลอดภัยและการควบคุมสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยทั้งหมด เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าของเราได้รับการ

พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จและเหนือกว่าเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์อื่นๆ เช่น การสแกนม่านตา ลายนิ้วมือ และเรขาคณิตของมือ เนื่องจากการจดจำใบหน้าเป็นสิ่งที่รบกวนน้อยที่สุด จึงมีการใช้งานและพัฒนาอย่างกว้างขวางในตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ” ดร.อึ้ง กล่าว

“การแข่งขันชิงแชมป์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทดลองสำหรับการจัดการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 เท่านั้น แต่ยังเป็นการทดลองควบคุมและติดตามความปลอดภัยด้วย” ตัวแทนจาก

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าว “ProAccess FaceGuard ที่มีเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ขั้นสูงที่ใช้ได้จริงสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ครั้งนี้ควรมีโอกาสมาก

ที่สุดที่จะนำไปใช้อย่างกว้างขวางในฐานะระบบควบคุมการเข้าออกที่มีประสิทธิภาพ และเวลา และระบบการเข้างานสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 เพื่อให้มีระดับความปลอดภัยสูงสุด”

ไททาเนียม กรุ๊ป จำกัด ( http://www.titanium-tech.com) และบริษัทในเครือ Titanium Technology ซึ่งเป็นบริษัทในเครือทั้งหมด เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นไบโอเมตริกซ์และการ

รักษาความปลอดภัยชั้นนำ ที่มีระบบจดจำใบหน้าอัตโนมัติ (AFRS) ที่เป็นกรรมสิทธิ์และจดสิทธิบัตรแล้ว ผลิตภัณฑ์ AFRS ของ Titanium จับภาพใบหน้ามนุษย์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ป้อนภาพใบหน้าลงในไฟล์ที่ค้นหาได้ (ใบหน้า) และเปรียบเทียบภาพใบหน้ากับฐานข้อมูลที่มีใบหน้านับล้านได้อย่างแม่นยำในไม่กี่วินาที ผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยเหล่านี้ช่วยลดต้นทุนการบริหาร

เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มผลผลิตโดยรวมอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ของ Titanium มีการจัดจำหน่ายทั่วโลก ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือพันธมิตร OEM ให้กับรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทเกม และองค์กรอื่นๆ ลูกค้าของบริษัท ได้แก่ ESPN, IBM และ People’s Bank of China

