เกมส์ยิงปลาออนไลน์ เว็บ Sa Gaming SMART

เกมส์ยิงปลาออนไลน์ ฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 20 มีนาคม 2008) – SMART Modular Technologies (WWH), Inc. (“SMART” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: SMOD) ผู้ผลิตโมดูลหน่วยความจำอิสระชั้นนำ ระบบย่อยการประมวลผลแบบฝัง และผลิตภัณฑ์จอแสดงผล TFT-LCD รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2551

ยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2551 อยู่ที่ 160.0 ล้านดอลลาร์ ลดลง 9% เมื่อเทียบกับ 175.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2551 และลดลง 33% เมื่อเทียบกับ 239.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบการเงิน 2550

กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2551 อยู่ที่ 32.4 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3% เมื่อเทียบกับ 33.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2551 และลดลง 21% เมื่อเทียบกับ 41.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบการเงิน 2550

รายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2551 อยู่ที่ 11.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับรายได้สุทธิ 11.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.18 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2551 และ 14.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับ ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2550

“ผลประกอบการของเราในไตรมาสนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมด้านราคาที่ยากลำบากซึ่งยังคงท้าทายสำหรับเราและคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรม และการเติบโตที่ช้ากว่าที่คาดไว้จาก

โมดูลเซิร์ฟเวอร์ที่มีความหนาแน่นสูง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าช้าโดยลูกค้าของเรา ตามที่เราได้พูดคุยกันในไตรมาสที่แล้ว เราเชื่อว่าการเติบโตของหน่วยจะดีขึ้น และ

การเติบโตของความหนาแน่นจะมีความจำเป็นเพื่อช่วยให้ผลประกอบการทางการเงินของเราดีขึ้น การเติบโตของหน่วยในไตรมาสนี้ดีขึ้น แต่ความหนาแน่นไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้นผลลัพธ์ของเราจึงได้รับผลกระทบในทางลบ” Iain MacKenzie ประธานกล่าว และ CEO ของ SMART

“อย่างไรก็ตาม เราประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจที่ไม่ใช่ DRAM โดยเฉพาะธุรกิจ Flash และธุรกิจฝังตัวและแสดงผล ซึ่งรายรับเพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 13% ของรายได้ในไตรมาสนี้

นอกจากนี้ เรายังปิดการเข้าซื้อกิจการ Adtron เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 และตั้งตารอที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเพื่อให้บริการตลาดโซลิดสเตตแฟลชที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์

รวมของเราทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดี การเข้าซื้อกิจการ Adtron เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในการกระจายธุรกิจออกจาก DRAM โดยขยายขอบเขตของเรา กลุ่มผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีหลักและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการผลิตและทดสอบ และรอยเท้าทั่วโลก เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับอนาคตในขณะที่เราร่วมกันจัดการกับส่วนที่ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ของตลาดระดับไฮเอนด์ องค์กร โทรคมนาคม อุตสาหกรรม และการทหาร สำหรับแฟลชโซลิดสเตต”นายแมคเคนซี่กล่าวทิ้งท้าย

ข้อความต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของผู้บริหาร ข้อความเหล่านี้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมาก บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้

สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2551 SMART ประมาณการว่ายอดขายสุทธิจะอยู่ในช่วง 160 ถึง 170 ล้านดอลลาร์ กำไรขั้นต้นจะอยู่ในช่วง 33 ถึง 35 ล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิ

ต่อหุ้นปรับลดตาม เกมส์ยิงปลาออนไลน์ จะใกล้เคียงกับที่รายงาน ข้างต้นสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2551 หุ้นที่ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดต่อหุ้นสามัญนั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 63.6 ล้านถึง 64.4 ล้าน

การประชุมทางไกลและการออกอากาศทางเว็บสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551 ของ SMART มีกำหนดจะเริ่มเวลา 13:30 น. Pacific Daylight Time (PDT) หรือ 16:30

น. Eastern Daylight Time (EDT) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551 การโทรอาจเข้าถึงได้ โทรฟรีในสหรัฐอเมริกาโดยโทร (800) 240-8621 หรือโทรในสหรัฐอเมริกาโดยโทร

(303) 262-2194 โปรดเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อยสิบนาทีเพื่อลงทะเบียน รหัสผ่านสำหรับการโทรคือ “SMART” สมาร์ทยังจะนำเสนอที่อยู่อาศัยและที่เก็บถาวร

webcast จากการประชุมสายสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ ที่www.smartm.com การเล่นซ้ำทางโทรศัพท์ของการประชุมทางโทรศัพท์จะสามารถใช้ได้จนถึงเที่ยงคืน PDT วันที่ 3 เมษายน 2008 โดยกด (800) 405-2236 และป้อนรหัสผ่าน 11109700# ผู้โทรนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสามารถเข้าถึงการเล่นซ้ำได้โดยกด (303) 590-3000

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงข้อความอ้างอิงของนาย MacKenzie ซึ่งไม่ใช่ข้อความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความใดๆ ที่ใช้คำว่า “จะ” “เชื่อ” “คาด

การณ์” “ประมาณการ” “คาดหวัง ” “เจตนา” หรือคำที่คล้ายกันซึ่งอธิบายแผน วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในอนาคตของบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท เป็น

“ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 สิ่งเหล่านี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท ความสามารถทางเทคนิค กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนผลิตภัณฑ์

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีต

และ/หรือจากผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว . ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัด

เพียงการรวมกลุ่มธุรกิจและสายผลิตภัณฑ์ของ SMART และ Adtron ภายหลังการปิดการขาย, ปัญหาในการผลิตหรือการผลิต, ปัจจัยการแข่งขัน, ผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี, ความผันผวนในผลิตภัณฑ์ ราคาและต้นทุนวัตถุดิบ การพึ่งพาผู้ขายบุคคลที่สาม ความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือแผนการเผยแพร่ และความ

เสี่ยงอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำของบริษัทที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปัจจัยเสี่ยงดังที่ระบุไว้ในรายงานเหล่านี้อาจไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่อาจทำให้

ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ บริษัทดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีปัจจัยใหม่ๆ

เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ปัจจัยดังกล่าว และไม่สามารถประเมินผลกระทบ หากมี จากปัจจัยดังกล่าวที่มีต่อบริษัทหรือผลลัพธ์ของบริษัท ดังนั้น แถลงการณ์ที่เป็นการ

คาดการณ์ล่วงหน้าจึงไม่ควรนำไปใช้เป็นการคาดคะเนผลลัพธ์ที่แท้จริง บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือ

SMART เป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และซัพพลายเออร์อิสระชั้นนำของระบบย่อยอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมหรือ OEM SMART นำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานและกำหนดเองมากกว่า

500 รายการให้กับ OEM ที่มีส่วนร่วมในตลาดคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม ระบบเครือข่าย เกม โทรคมนาคม และแอพพลิเคชั่นแบบฝัง ด้วยการนำนวัตกรรมจากขั้นตอนการออกแบบไปจนถึง

การผลิตและการส่งมอบ SMART ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยความจำที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงหน่วยความจำ DRAM, SRAM และ Flash ในรูปแบบต่างๆ SMART นำเสนอแฟลชดิสก์ไดรฟ์โซ

ลิดสเตตความจุสูงสำหรับองค์กร การป้องกัน/การบินและอวกาศ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การแพทย์ และการขนส่งผ่านบริษัทในเครือ Adtron Corporation แผนกผลิตภัณฑ์สมอง

กลฝังตัวพัฒนาระบบย่อยการประมวลผลแบบฝังตัว ซึ่งสนับสนุนโดยการออกแบบและการผลิต สำหรับตลาดที่สนับสนุนอุปกรณ์ทดสอบ โครงสร้างพื้นฐาน 3G และแอปพลิเคชันการประมวลผล

เครือข่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดิสเพลย์ของ SMART ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายโซลูชั่นจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง (TFT) ให้กับลูกค้าที่พัฒนาระบบเกมคาสิโน

เช่นเดียวกับแอพพลิเคชั่นฝังตัว เช่น ตู้ ATM จุดบริการ และระบบควบคุมอุตสาหกรรม . การมีอยู่ของ SMART ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกาช่วยให้ SMART สามารถให้

บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก ดู และจำหน่ายโซลูชั่นจอแสดงผลคริสตัล

เหลว (LCD) ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง (TFT) ให้กับลูกค้าที่กำลังพัฒนาระบบเกมคาสิโนรวมถึงแอพพลิเคชั่นฝังตัว เช่น ตู้ ATM จุดบริการ และระบบควบคุมอุตสาหกรรม การมีอยู่ของ

SMART ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกาช่วยให้ SMART สามารถให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินทรัพย์

MIANYANG, ประเทศจีน, 21 มีนาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Entropic Communications, Inc. (Nasdaq:ENTR) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันซิลิคอนเพื่อเปิดใช้งาน

ความบันเทิงภายในบ้านที่เชื่อมต่อ ได้เพิ่มสถานะในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดเคเบิลที่ใหญ่ที่สุดในโลก . วันนี้ Entropic ประกาศว่าเครื่องรับสัญญาณซิลิกอน RF4800 สำหรับการ

ออกแบบกล่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลได้รับเลือกจาก Jiuzhou Electronics ให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับกล่องรับสัญญาณเคเบิลดิจิทัลรุ่นต่อไป Jiuzhou Electronics เป็นผู้ผลิตแกนหลักระดับองค์กรชั้นนำด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์สำหรับการแพร่ภาพวิดีโอดิจิทัล ซึ่งรวมถึงระบบ DVB สำหรับระบบ CATV และเครือข่ายสายไฟเบอร์ไฮบริด (HFC)

การแปลงอย่างรวดเร็วจากการแพร่ภาพเคเบิลแบบแอนะล็อกเป็นเคเบิลแบบดิจิทัลในจีน ส่งผลให้ความต้องการด้านประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและวงจรการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นสำหรับผู้ให้บริการเคเบิล

“เราเห็นความต้องการสูงสำหรับการผสานรวมและความต้องการด้านประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ข้อกำหนดเหล่านี้ได้สร้างความจำเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวทางใหม่ เช่น ซิลิกอนจูน

เนอร์สำหรับแอปพลิเคชันกล่องรับสัญญาณดิจิทัล” นายหวัง เฉียง รองผู้จัดการทั่วไปของ จิ่วโจว อิเล็คทรอนิคส์ “Jiuzhou Electronics ร่วมมือกับ Entropic Communications

เพื่อพัฒนา set-top box รุ่นใหม่สำหรับการใช้งานเคเบิลแบบดิจิทัล เครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล RF4800 ของ Entropic มอบประสิทธิภาพสูงแม้ในเครือข่ายเคเบิลรุ่นเก่า และ

ช่วยให้ทีมวิศวกรของเรามีการออกแบบและการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราตั้งตารอ เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันในตลาดเคเบิลดิจิทัลด้วย Entropic Communications”

ด้วยความไวของสัญญาณที่เหนือกว่าและช่วงไดนามิกที่กว้าง เครื่องรับสัญญาณซิลิกอน RF4800 DVB-C ของ Entropic จึงเป็นส่วนประกอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับเทคโนโลยีที่มีอยู่ของ

Jiuzhou Electronic RF4800 ให้การประมวลผล RF และสัญญาณแอนะล็อกที่จำเป็นทั้งหมดจากเสาอากาศไปยังอินพุต IC ของ demodulator รวมถึงฟังก์ชัน front-end ทั้งหมด ตัวกรองการติดตามแบนด์พาส การแปลงความถี่ การควบคุมการขยายสัญญาณแบบทีละขั้น และบล็อกการกรองช่องสัญญาณ

เนื่องจากผู้ให้บริการเคเบิลทีวีของจีนกำลังปรับปรุงโรงงานเคเบิลของตนจากเทคโนโลยีเคเบิลแบบแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ความจำเป็นในการติดตั้งกล่องรับสัญญาณเคเบิลดิจิทัลคุณภาพสูง

(DVB-C) อย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ซิลิกอนจูนเนอร์ประสิทธิภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพของผู้ให้บริการเคเบิล และจำเป็นต่อการออกแบบ set-top box ใหม่ที่สามารถส่งวิดีโอดิจิทัลให้กับสมาชิกได้

John Graham รองประธานฝ่ายการตลาดของ Entropic Communications กล่าวว่า “ในขณะที่การเปลี่ยนไปใช้สายเคเบิลดิจิทัลเร่งขึ้น เราเห็นบริษัทจำนวนมากขึ้นค้นหาวิธีลดวงจรการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ “กลุ่มผลิตภัณฑ์ RF ของเราตอบสนองความต้องการนี้โดยการจัดหาวงจรรวม RF ให้กับผู้ผลิตซึ่งไม่จำเป็นต้องพัฒนาการออกแบบตัวรับสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง เราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Jiuzhou Electronics เพื่อนำเสนอโซลูชันกล่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลรุ่นใหม่ออกสู่ตลาด ”

Jiuzhou Electronics เป็นผู้ริเริ่มชั้นนำในการออกแบบและพัฒนากล่องรับสัญญาณดิจิตอล บริษัทเป็นผู้นำในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน DVB รวมถึงเครื่อง

รับโทรทัศน์ระบบดาวเทียมระบบดิจิตอลและกล่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล ปัจจุบัน Jiuzhou มีส่วนแบ่งตลาด DVB-C มากกว่า 20% ในประเทศจีนสำหรับกล่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล และจำหน่ายโซลูชันไปยังยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง

Sichuan Jiuzhou Electronic Technology Co., Ltd ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Mianyang มณฑลเสฉวนในภาคตะวันตกของจีน เป็นองค์กรแกนหลักขนาดใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการวิจัย การ

ผลิต และการค้าหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ รวมถึงระบบ DVB, ระบบ CATV, HFC เครือข่าย (Hybrid Fiber Cable) เป็นต้น ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา Jiuzhou ได้กลายเป็นกลุ่ม

องค์กรขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์รวม 131 ล้านเหรียญสหรัฐและครอบคลุมพื้นที่ 410,000 ตารางเมตรพร้อมพนักงาน 5200 คน Jiuzhou เป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรอง ISO9000 ในระบบ

DVB ผ่านสาย HFC ในประเทศจีน เป็นองค์กรไฮเทคระดับรัฐแห่งแรกในเสฉวนที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOST) ของจีนและสถาบันวิทยาศาสตร์จีน (CAS)

Jiuzhou เป็นหนึ่งใน 520 องค์กรระดับชาติที่สำคัญซึ่งเป็นศูนย์เทคโนโลยีที่ได้รับอนุญาตจากรัฐและศูนย์โปรแกรมหลังปริญญาเอก ผลิตภัณฑ์ Jiuzhou CATV เป็นผู้นำตลาดในประเทศจีนมาเป็นเวลา 18 ปี และกำลังได้รับความนิยมในยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Entropic Communications, Inc. เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำที่ออกแบบ พัฒนา และทำการตลาดโซลูชันระบบเพื่อเปิดใช้งานความบันเทิงภายในบ้านที่เชื่อมต่อ เทคโนโลยีของ

บริษัทเปลี่ยนวิธีการนำวิดีโอคุณภาพระดับโทรทัศน์ความละเอียดสูงและเนื้อหามัลติมีเดียอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกม และภาพถ่าย เข้ามาและเผยแพร่ไปทั่วทั้งบ้านอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.entropic.com

ถ้อยแถลงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์โดยเคร่งครัดถือเป็น “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ข้อความดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความเกี่ยวกับการ

กวางโจว ประเทศจีน, 21 มีนาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Entropic Communications, Inc. (Nasdaq:ENTR) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันซิลิคอนเพื่อเปิดใช้งานความ

บันเทิงภายในบ้านที่เชื่อมต่อ ได้ประกาศในวันนี้ว่า Earda Electronics Ltd. ได้เลือกซิลิคอนชิปตัวเดียว RF4800 ของ Entropic จูนเนอร์สำหรับโมดูลจูนเนอร์เคเบิลแบบดิจิทัล

Earda เป็นผู้ผลิตโมดูลซิลิกอนจูนเนอร์รายใหญ่ที่สุดของจีนสำหรับตลาด Digital Terrestrial (DVB-T) และ Digital Satellite (DVB-S) และมุ่งเน้นที่การตอบสนองความต้องการของตลาดกล่องรับสัญญาณ Digital Cable (DVB-C) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว .

Earda เป็นแบรนด์จีนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ โดยมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบและผลิตโมดูลจูนเนอร์ดิจิทัลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน DVB เนื่องจากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงเคเบิลทีวี

ของจีนอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานเคเบิลเพื่อใช้เทคโนโลยีเคเบิลแบบดิจิทัล จึงมีความจำเป็นสำหรับเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลประสิทธิภาพสูงและกล่องรับสัญญาณที่สามารถส่งวิดีโอดิจิทัลไปยังสมาชิกของตนได้

“จนถึงตอนนี้ ผู้ผลิต set-top box ของจีนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการเคเบิลได้โดยใช้โมดูลจูนเนอร์แยกราคาแพงจากซัพพลายเออร์แบบดั้งเดิม” นายเจฟฟรีย์ เกิ่ง ผู้

จัดการทั่วไปของ Earda Electronics กล่าว “ด้วยจูนเนอร์ของ Entropic ตอนนี้ เราสามารถนำเสนอโมดูลจูนเนอร์ DVB-C ขนาดกะทัดรัดและประสิทธิภาพสูงให้กับผู้จำหน่ายกล่องรับสัญญาณในจีน โดยใช้เทคโนโลยีซิลิคอนจูนเนอร์ขั้นสูง”

RF4800 ของ Entropic เป็นจูนเนอร์ซิลิกอนชิปตัวเดียวสำหรับทีวี DVB-C และแอปพลิเคชั่นกล่องรับสัญญาณที่ให้การประมวลผล RF และสัญญาณแอนะล็อกที่จำเป็นทั้งหมดจากเสา

อากาศไปยังอินพุต IC ของ demodulator IC ประกอบด้วย Front-end Low Noise Amplifier (LNA) และ Automatic Gain Control (AGC), ตัวกรองการติดตามแบนด์

พาส, การแปลงความถี่, การควบคุมอัตราขยายแบบทีละขั้น และบล็อกการกรองช่องสัญญาณ วงจรอื่นๆ ที่รวมอยู่ด้วย ได้แก่ ซินธิไซเซอร์ แอมพลิฟายเออร์แบบต่อพ่วงที่แยกจากกัน และ

ตัวรวมสัญญาณทีวีที่ปรับใหม่ จูนเนอร์รองรับแบนด์วิดท์ช่องสัญญาณที่ตั้งโปรแกรมได้ 6, 7 และ 8Mhz นอกจากนี้ RF4800 ยังมีเทคโนโลยีการควบคุม AdaptiveTune(tm) และปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวรับสัญญาณในขณะที่ลดจำนวนส่วนประกอบของวัสดุ

“ด้วยโซลูชั่น RF ซิลิกอนขั้นสูงและระบบย่อยของเรา เราสามารถจัดหาโซลูชั่นจูนเนอร์ที่หลากหลายให้กับลูกค้าของเรา” จอห์น เกรแฮม รองประธานฝ่ายการตลาดของ Entropic

Communications กล่าว ” RF4800 ชิปซิลิกอนจูนเนอร์ชิปเดี่ยวของ Entropic เป็นแกนหลักของส่วนหน้า RF ที่พร้อมสำหรับการผลิตสำหรับโมดูลจูนเนอร์ของ Earda เรายินดีที่จะ

ทำงานร่วมกับ Earda เพื่อจัดหาโซลูชันเวลาออกสู่ตลาดที่รวดเร็ว แข็งแกร่ง และง่ายต่อการปรับใช้สำหรับ นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคภาคพื้นดินและสายเคเบิลออกสู่ตลาดแบบดิจิทัล”

Earda Electronics Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เป็นผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณ DVB แบบมืออาชีพที่ใช้ในกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในปี 2547 ยอดขายของ Earda

DVB Tuner สูงที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่ Earda ซึ่งมีทีม R&D ที่ทรงพลังและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ทำการวิจัยและพัฒนาชุดจูนเนอร์ DVB-S/T/C ทั้งชุด Earda Tuners มี

เกณฑ์ขั้นต่ำ ความน่าเชื่อถือสูงและสม่ำเสมอ และตรงตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสำหรับตลาดทั่วโลก Earda Tuner ได้กลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของ DVB Tuner Earda ยังให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคที่ทรงพลังทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาใน R&D หรือกระบวนการผลิต และเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในระยะเวลาอันสั้น

Entropic Communications, Inc. เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำที่ออกแบบ พัฒนา และทำการตลาดโซลูชันระบบเพื่อเปิดใช้งานความบันเทิงภายในบ้านที่เชื่อมต่อ เทคโนโลยีของ

บริษัทเปลี่ยนวิธีการนำวิดีโอคุณภาพระดับโทรทัศน์ความละเอียดสูงและเนื้อหามัลติมีเดียอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกม และภาพถ่าย เข้ามาและเผยแพร่ไปทั่วทั้งบ้านอย่างมีนัยสำคัญ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.entropic.com

ถ้อยแถลงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์โดยเคร่งครัดถือเป็น “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ข้อความดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความเกี่ยวกับการ

นิวออร์ลีนส์, 22 มีนาคม 2551 (PRIME NEWSWIRE) — Kahn Gauthier Swick, LLC (“KGS”) ประกาศว่าผู้ถือหุ้นของ MF Global, Ltd. (“MF” หรือ “บริษัท”) (NYSE:MF)

ที่ซื้อหุ้น ของบริษัทในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (“IPO”) ในวันที่หรือประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 หรือในตลาดเปิดหลังจากนั้นจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 (“ช่วงชั้นเรียน”) มีเวลาถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เท่านั้น ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งโจทก์นำ KGS ได้ยื่นฟ้อง MF ในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของ

นิวยอร์ก ยังไม่มีชั้นเรียนใดได้รับการรับรองในการดำเนินการนี้เว้นแต่ชั้นเรียนจะได้รับการรับรอง คุณจะไม่ได้รับการรับรองจากที่ปรึกษาเป็นการส่วนตัว เว้นแต่คุณจะเก็บทนายไว้

หากคุณต้องการหารือเกี่ยวกับสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ คุณสามารถส่งอีเมลหรือโทรหา Lewis Kahn หุ้นส่วนผู้จัดการของ KGS โดยไม่มีข้อผูกมัดหรือเสียค่าใช้จ่าย โทรฟรี 1-866-467-1400 ต่อ 1-866-467-1400 100 ผ่านโทรศัพท์มือถือหลังเวลาทำการที่ 504-301-7900 หรือทางอีเมลที่ lewis.kahn@kgscounsel.com

MF และเจ้าหน้าที่และกรรมการของบริษัทบางคน – รวมเรียกว่า “จำเลย” – ถูกตั้งข้อหารวมถึงหรืออนุญาตให้รวมข้อความที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญในคำชี้แจงการจด

ทะเบียนและหนังสือชี้ชวนที่ออกโดยเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ปี 1933 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร้องเรียนอ้างว่าเฉพาะในวันที่ 28

กุมภาพันธ์ 2551 – หลังจากที่จำเลย Man Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MF Global – ขายหุ้นของตนเองเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นมูลค่ากว่า 3.213 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง MF ได้เปิดเผย

ความจริงเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงระบบการติดตามความเสี่ยง การจัดการและการควบคุมนั้นยังบกพร่องจนพนักงานเทรดเดอร์ซึ่งซื้อขายในบัญชีของเขาเอง ได้สะสมผลขาดทุนจากการซื้อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตเกือบ 150 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อมาในข่าวนี้

หากคุณต้องการทำหน้าที่เป็นโจทก์นำในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่ม คุณต้องย้ายศาลไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 สมาชิกของกลุ่มสมมุติอาจย้ายศาลไปทำหน้าที่เป็นโจทก์นำผ่านทนายความที่

ตนเลือกได้ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยและยังคงเป็นสมาชิกชั้นเรียนที่ไม่อยู่ หากคุณต้องการหารือเกี่ยวกับสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ คุณสามารถส่งอีเมลหรือโทรหา Lewis Kahn หุ้นส่วนผู้จัดการของ KGS โดยไม่มีข้อผูกมัดหรือเสียค่าใช้จ่าย โทรฟรี 1-866-467-1400 ต่อ 1 100 หลังเวลาทำการ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 504-301-7900 หรือทางอีเมลที่

lewis.kahn@kgscounsel.com ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ KGS คุณอาจไปwww.kgscounsel.com KGS เป็นบริษัทกฎหมายที่เน้นการดำเนินคดีแบบกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีสำนักงานในนิวออร์ลีนส์และนิวยอร์กซิตี้ ( www.kgscounsel.com )

ทนายความของ เว็บ Sa Gaming มีประสบการณ์อย่างมากในการดำเนินคดีกับหลักทรัพย์ที่ซับซ้อนและการฉ้อโกง ในกรณีอื่นๆ KGS ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหรือที่ปรึกษาร่วมในคดีหลักทรัพย์ดังต่อไป

นี้: ในเรื่อง: US Auto Parts Networks, Inc. Securities Litigation, CD Cal.; ในทางเลือกใหม่, Inc. Securities Litigation, SDNY; ในคดีฟ้องร้องหลักทรัพย์

Xethanol Corporation SDNY; Pixelplus Co. Ltd., SDNY; ในอีกกรณีหนึ่ง Witness Systems Inc. Securities Litigation, ND Ga.; Whitney Information

Network, MD Fla.; Bodisen Biotech, Inc., SDNY; Pegasus Wireless Corp., SD Fla.; ใน Xinhua Finance Media, Ltd. Securities Litigation, SDNY; ธีรยนต์ คอม. Systems Inc., ND Cal.; พันธมิตรการเล่นเกม, D. Nev.; และใน BigBand Networks, Inc. Securities Litigation, ND Cal.

ประกาศพิเศษ: KGS สนับสนุนให้คุณประเมินบริษัทใดๆ ที่คุณอาจพิจารณาเพื่อแสดงถึงความสนใจของคุณในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม MF อย่างรอบคอบ องค์ประกอบที่สำคัญของความ

สามารถของสำนักงานกฎหมายในการดำเนินคดีนี้อย่างประสบความสำเร็จและได้รับการฟื้นฟูที่แข็งแกร่งสำหรับคุณ รวมถึงทรัพยากรที่จะอุทิศให้กับการดำเนินคดี รวมถึงจำนวนทนายความที่

บริษัทมีอยู่สำหรับการดำเนินการของ MF โดยเฉพาะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพของงานของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถโทรปรึกษาหารือและขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KGS รวมทั้งคำร้องของ KGS ที่ยื่นในการดำเนินการนี้

ฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 25 มีนาคม 2008) – SMART Modular Technologies (WWH), Inc. (SMART) (NASDAQ: SMOD) ผู้ผลิตโมดูลหน่วยความจำอิสระ

เว็บ Sa Gaming ระบบย่อยการประมวลผลแบบฝัง และผลิตภัณฑ์จอแสดงผล TFT-LCD ชั้นนำ ประกาศว่าได้เพิ่มการทดสอบระหว่างการเผาไหม้ (TDBI) ลงในกระบวนการทดสอบ Enterprise Class

Memory (ECM) ขั้นตอน TDBI ใหม่ของ SMART ใช้รูปแบบการทำงาน อุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้าสำหรับการคัดกรองหรือขจัดอุปกรณ์ DRAM ที่ขอบซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลวขึ้นกับเวลาและความเครียดได้ หากไม่มีการเบิร์นอินในระดับนี้ ข้อบกพร่องเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์หน่วยความจำล้มเหลวตลอดอายุการใช้งาน

อุตสาหกรรมต้องการโมดูลหน่วยความจำ DRAM คุณภาพสูง สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนโดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของ OEM เพื่อลดอัตราชิ้นส่วนที่บกพร่องต่อล้าน (DPPM) ให้ต่ำกว่า

1,000 DPPM/โมดูลในแอปพลิเคชันระดับไฮเอนด์ เช่น เซิร์ฟเวอร์และเราเตอร์ การเบิร์นอินแบบไดนามิกรวมกับกระบวนการทดสอบ ECM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ทำให้ SMART สามารถส่งมอบโมดูลหน่วยความจำที่สอดคล้องกับอัตราความล้มเหลวในเวลาที่กำหนด (FIT)

เพื่อใช้ขั้นตอนการทดสอบใหม่ SMART ทำงานร่วมกับ Aehr Test Systems (NASDAQ: AEHR) ซัพพลายเออร์ระดับโลกด้านการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เบิร์นอิน เพื่อ

ออกแบบและพัฒนาบอร์ดเบิร์นอินและซอฟต์แวร์ทดสอบ กระบวนการ TDBI ใหม่ของ SMART ใช้ระบบ MTX-Fp+ ของ Aehr Test ซึ่งเป็นระบบ TDBI ขนานขนาดใหญ่ที่มีช่อง I/O

ข้อมูล 128 ช่อง การสร้างรูปแบบที่ได้รับการปรับปรุง และความสามารถในการตรวจจับความล้มเหลว ตามแนวทางการทดสอบที่ครอบคลุมของ SMART แต่ละเซลล์ใน DRAM ทุกตัวจะได้รับ

การออกกำลังกายระหว่างรอบการเบิร์นอิน 12 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส การทดสอบเพิ่มเติมจะดำเนินการหลังจากการเบิร์นอิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทดสอบ ECM ที่ครอบคลุมของ SMART

Larry Alchesky ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมการทดสอบของ SMART กล่าวว่า “ระบบ MTX-Fp+ เพิ่มเครื่องมืออเนกประสงค์ให้กับกระบวนการทดสอบ ECM ของเรา ซึ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องของเราในการขจัดความล้มเหลวของอุปกรณ์สำหรับลูกค้าของเราที่ต้องการระดับความน่าเชื่อถือที่สูงมาก”

เนื่องจากแต่ละแอปพลิเคชันเน้นเรื่องหน่วยความจำต่างกัน SMART จึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อเชื่อมโยงข้อบกพร่องที่แฝงอยู่หรือปัญหาข้อผิดพลาดบิตเดียว (SBE) โดยกำหนดขั้น

ตอนการทดสอบเองเพื่อจำลองและเกินเงื่อนไขของระบบจริง ด้วยการรวมการทดสอบเบิร์นอินแบบไดนามิกและ ECM เข้าด้วยกัน จึงเป็นเป้าหมายต่อเนื่องของ SMART ในการส่งมอบโมดูลหน่วยความจำที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างสม่ำเสมอ

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ SMART เลือก MTX-Fp+ สำหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือของ DIMM ขั้นสูง” Bill Barraclough ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ Aehr Test กล่าว

“ระบบ MTX-Fp+ ตอบสนองความต้องการของ SMART ได้เป็นอย่างดีสำหรับวิธีการรวบรวมข้อมูลความน่าเชื่อถือคุณภาพสูงและคุ้มค่าใช้จ่าย และเราคาดหวังว่าความเป็นผู้นำของ SMART ในด้านนี้จะทำให้บริษัทอื่นๆ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบ MTX ของเรา .”

SMART Modular Technologies เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หน่วยความจำชั้นนำ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานและแบบกำหนดเองมากกว่า 500 รายการแก่ OEM ระดับบนสุดในภาค

คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม เครือข่าย และโทรคมนาคม นำนวัตกรรมจากขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการผลิตและการส่งมอบ SMART ได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์หน่วยความจำที่ครอบคลุมซึ่ง

รวมถึง DRAM, SRAM และ Flash ในรูปแบบต่างๆ SMART นำเสนอแฟลชดิสก์ไดรฟ์โซลิดสเตตความจุสูงสำหรับองค์กร การป้องกัน/การบินและอวกาศ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การ

แพทย์ และการขนส่งผ่านบริษัทในเครือ Adtron Corporation กลุ่มผลิตภัณฑ์ดิสเพลย์ของ SMART ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายโซลูชั่นจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง (TFT) ให้กับลูกค้าที่กำลังพัฒนาระบบเกมคาสิโน เช่นเดียวกับแอพพลิเคชั่นฝังตัว เช่น ตู้, ATM, จุดบริการและระบบควบคุมอุตสาหกรรม การมีอยู่ของ SMART

ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกาช่วยให้ SMART สามารถให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMART ได้ที่ http://www.smartm.com .

Aehr Test Systems มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านระบบสำหรับเบิร์นอินและทดสอบ DRAM, แฟลช และหน่วยความจำอื่นๆ และ

วงจรรวมลอจิก และมีฐานติดตั้งมากกว่า 2,500 ระบบทั่วโลก Aehr Test ได้พัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่หลายอย่าง รวมถึงระบบ FOXTM, MTX และ MAX และตัวพา

DiePak® ระบบ FOX เป็นการทดสอบการสัมผัสเวเฟอร์เต็มรูปแบบและระบบเบิร์นอิน ระบบ MTX เป็นระบบทดสอบแบบขนานขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนของการทดสอบหน่วยความ

จำ โดยทำการทดสอบและเบิร์นอินบนอุปกรณ์หลายพันเครื่องพร้อมกัน ระบบ MAX สามารถเบิร์นอินและทดสอบอุปกรณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โปรเซสเซอร์สัญญาณดิจิตอล

ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบบนชิป ผู้ให้บริการ DiePak เป็นแบบใช้ซ้ำได้ แพ็คเกจชั่วคราวที่ช่วยให้ผู้ผลิต IC ทำการทดสอบขั้นสุดท้ายและเบิร์นอินของแบร์ดายได้อย่างคุ้มค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่www.aehr.com .

ไมอามี, 25 มีนาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — มากกว่าหนึ่งปีหลังจากการติดตั้ง FieldTurf เสร็จสมบูรณ์ เมืองไมอามียังคงรายงานต่อไปว่าการใช้งานบนสนาม FieldTurf ของ

พวกเขาที่ Curtis Park ไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า หรือเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า แต่ได้เพิ่มขึ้นถึงระดับเกือบ 4 เท่าของปริมาณการใช้งานที่พวกเขาได้รับบนสนามหญ้าธรรมชาติก่อนหน้านี้

“เราพอใจมากกับ FieldTurf เนื่องจากแทบไม่ต้องบำรุงรักษา” Jose Leiva ผู้จัดการ City of Miami Park กล่าว “โรงเรียนมัธยมรักมันและเราเพิ่มจำนวนเกมที่เราสามารถถือบน

สนามหญ้าได้เกือบ 4 เท่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราสามารถรองรับด้วยหญ้าธรรมชาติซึ่งเหลือเชื่อมาก เรายังได้รับคำขอจากโรงเรียนมัธยมเอกชนให้ใช้ ภาคสนาม บทวิจารณ์ทั้งหมดจากเว็บไซต์ FieldTurf อื่น ๆ เป็นไปในเชิงบวกและนั่นคือสาเหตุที่ FieldTurf ได้รับเลือก ”

David Moszkowski ซีอีโอของ FieldTurf Tarkett กล่าวว่า “ที่ FieldTurf เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาพื้นผิวที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถทนต่อความรุนแรงในแต่ละวันที่สนามหญ้าธรรมชาติไม่สามารถรับมือได้ “เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของเราที่ Curtis Park ในไมอามี่”

โครงการนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างเมืองไมอามี ไมอามี ดอลฟินส์ และเอ็นเอฟแอล สนามที่ได้รับการตกแต่งใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 หลังจากการ

ปรับปรุงใหม่ซึ่งมีเสาประตูที่ปรับได้ใหม่สองเสาและสนาม FieldTurf ขนาด 90,000 ตารางฟุต ซึ่งเป็นสนามหญ้าที่ทนทานแบบเดียวกับที่มือโปรเล่นตลอดทั้ง NFL ในการเปิดสนาม ผู้เล่นฟุตบอลระดับไฮสคูลจากทั่วไมอามี-เดดเคาน์ตี้พร้อมที่จะทดสอบสนามใหม่โดยเข้าร่วมในแคมป์ฟุตบอลไมอามี ดอลฟินส์

FieldTurf Tarkett เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพื้นผิวกีฬาและให้ความสามารถในการเช่าซื้อ วิศวกรรม และทรัพยากรการผลิตที่ไม่มีใครเทียบ นอกเหนือจากแบรนด์สนาม

หญ้าเทียม FieldTurf และ Prestige ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว FieldTurf Tarkett ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน ซึ่งรวมถึงบาสเก็ตบอลไม้สังเคราะห์และไม้เนื้อแข็ง พื้น

วอลเลย์บอลและโรงยิม สนามสควอชและแร็กเก็ตบอล ระบบป้องกันพื้นและระบบปูพื้น และห้องยกน้ำหนัก พื้น นอกจากนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FieldTurf Tarkett ยังมีลู่วิ่งในร่มและกลาง

แจ้ง รวมถึงระบบลู่วิ่ง ‘Le Monde’ ที่มีประสิทธิภาพสูง พื้นผิวสนามเด็กเล่น การจัดสวนเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย และพื้นผิวเทนนิสและกอล์ฟแบบครบวงจร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.fieldturftarkett.com

ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 25 มีนาคม 2008) – การประชุมธุรกิจโอเพ่นซอร์สของ InfoWorld (OSBC) — วันนี้ที่ OSBC ผลการสำรวจ “อนาคตของ

โอเพ่นซอร์ส” ประจำปีของ North Bridge Venture Partners ได้รับการเปิดเผยและจะ อภิปรายโดยคณะผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมโอเพ่นซอร์สเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร

จาก Acquia, Ingres, SugarCRM, Sun Microsystems และ Ubuntu ผลการสำรวจ ซึ่งรวมถึงคำตอบจากผู้เข้าร่วม OSBC และลูกค้าของบริษัทต่างๆ ที่เป็นตัวแทนในการอภิปราย

นำมาซึ่งประเด็นสำคัญและหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโอเพ่นซอร์ส เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ตัวขับเคลื่อนตลาดที่สำคัญ โมเดลการจัดส่ง/การกำหนดราคา และการคาดการณ์เกี่ยวกับประเภทของบริษัทที่จะขับเคลื่อนคลื่นลูกต่อไปของความสำเร็จโอเพ่นซอร์สเชิงพาณิชย์

Michael Skok หุ้นส่วนทั่วไปของ North Bridge Venture Partners กล่าวว่า “ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ที่มองเห็นได้ชัดเจนของโอเพ่นซอร์สช่วยให้วางลงบนแผนที่ได้อย่างมั่นคงใน

ฐานะกลุ่มตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ “โอเพ่นซอร์สกำลังเปลี่ยนแปลงทิศทางปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างมาก และเป็นเป้าหมายของ

เราในการสำรวจอนาคตของโอเพ่นซอร์สเพื่อระบุแนวโน้มที่สำคัญและเพื่อทำความเข้าใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เรารอคอยที่จะทบทวนและหารือเกี่ยวกับการสำรวจ ผลลัพธ์ที่แผงที่มีการโต้ตอบสูงของเรา ซึ่งประกอบด้วยผู้นำทางความคิดที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมโอเพ่นซอร์ส”

ที่ OSBC คณะผู้เชี่ยวชาญต่อไปนี้จะทบทวนข้อค้นพบที่สำคัญของการสำรวจอนาคตของโอเพ่นซอร์สในปี 2008 ขณะที่พวกเขาพิจารณาว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าในปีหน้าและปีต่อๆ ไป ผู้เข้า

ร่วมเซสชันจะมีโอกาสมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันผ่านระบบการลงคะแนนออนไลน์ของ Mozes โดยให้ประสบการณ์เชิงโต้ตอบมากขึ้นสำหรับทุกคน โดยนำเสนอการเปรียบเทียบข้อมูลแบบสำรวจที่กำลังอภิปรายแบบเรียลไทม์ ในปีที่สี่ มาดูกันว่าทำไมเซสชั่นแบบยืนในห้องอย่างเดียวที่ OSBC จึงได้รับการจัดอันดับว่าดีที่สุดจากผู้เข้าร่วมในปีที่แล้ว

“อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อยู่ท่ามกลางทะเลแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเคลื่อนไหวของโอเพ่นซอร์สเป็นหลัก” Roger Burkhardt ประธานและซีอีโอของ Ingres

Corporation กล่าว “เราก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยใช้โซลูชันโอเพ่นซอร์สเพื่อทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเศรษฐกิจโลก เราหวังว่าจะได้แบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางส่วนของเราที่ OSBC”

“ยุคของซอฟต์แวร์แบบปิดที่เป็นกรรมสิทธิ์ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว” จอห์น โรเบิร์ตส์ ประธาน ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้ง SugarCRM กล่าว “จำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าจะต้องมีตัวเลือกโซลูชันซอฟต์แวร์

ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เช่น โซลูชันแบบออนดีมานด์ แบบออนไซต์ และแบบอิงอุปกรณ์ เราตั้งตารอที่จะหารือเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ๆ ที่เราเห็น รวมถึงการมาบรรจบกันของโอเพ่นซอร์สและ SaaS รุ่นต่างๆ ที่งาน OSBC ปีนี้”

“ความร่วมมือ ฉันทามติ และชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของโอเพ่นซอร์ส” Mark Shuttleworth ผู้ก่อตั้ง Ubuntu กล่าว “การมองเห็นและความสำคัญของโอเพ่นซอร์สยังคงเติบโต และ

เรายังคงเห็นนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ โครงสร้างการอนุญาตและการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ฟรี อย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามเปิดอีกมากมายเกี่ยวกับสถานะและอนาคตของโอเพ่นซอร์สและ OSBC เป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่มีเนื้อหามากมาย เพื่อแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมที่สำคัญเหล่านี้”

“พลังของโอเพ่นซอร์สนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีจากนวัตกรรมมวลชนที่จัดระเบียบตัวเองได้ ซึ่งเชื่อมต่อกับความต้องการของตลาดแบบเรียลไทม์ และเราเห็นสิ่งนี้โดยตรงในชุมชน Drupal ที่มีชีวิต

ชีวา” Jeff Whatcott รองประธานฝ่ายการตลาดของ Acquia กล่าว . “ที่ OSBC เราตั้งตารอที่จะสำรวจว่าโอเพ่นซอร์สขับเคลื่อนและสร้างการบรรจบกันของการจัดการเนื้อหา โซเชียลมีเดีย และซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บได้อย่างไร”

การประชุมทางธุรกิจโอเพ่นซอร์ส (OSBC) ของ InfoWorld เป็นฟอรัมเดียวของอุตสาหกรรมสำหรับผู้นำธุรกิจอาวุโส นักยุทธศาสตร์ด้านเทคนิคระดับ C ทนายความ และผู้ร่วมทุน เพื่อร่วม

มือกันในรูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ และความสามารถในการทำกำไรสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส OSBC สำรวจความเสี่ยงทางกฎหมาย การลงทุน ผู้ขายและลูกค้า รางวัล และโอกาสที่นำ

เสนอโดยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส โปรแกรมนี้จะจัดให้มีเซสชั่นที่มีเนื้อหามากมายจากผู้นำทางความคิดและผู้บริหารในอุตสาหกรรมที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับวิธีการใช้เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สและจะตรวจสอบความหมายทางธุรกิจของเทคโนโลยีนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.osbc.com

ด้วยเงิน 2.2 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร North Bridge Venture Partners เป็นบริษัทร่วมทุนเต็มรูปแบบ (เมล็ดพันธุ์สู่การเติบโต) ที่กระตือรือร้นและมุ่งมั่นเพื่อช่วยเหลือผู้

ประกอบการสร้างบริษัทที่กำหนดตลาด เรานำประสบการณ์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว แสดงให้เห็นถึงประวัติการทำงานและความอดทน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายตลอดเวลา เราลงทุนในอินเทอร์เน็ต (เช่น Bungee Labs, Demandware, Veveo), การสื่อสาร (เช่น Crossbeam Systems, envIO, Fring, Mozes, Aylus Networks, Camiant, Starent Networks), ซอฟต์แวร์/SaaS (เช่น Acquia, rPath, Awareness, SpringCM, Reval, SupplyScape), วัสดุ (เช่น

A123Systems, 1366, WMR BioMedical, QD Vision) และตลาดเทคโนโลยีอื่นๆ สำนักงานของเราตั้งอยู่ในเมืองวอลแทม รัฐแมสซาชูเซตส์ และซานมาเทโอ แคลิฟอร์เนีย

วอชิงตัน ดีซี และเรดวูดซิตี้ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 26 มีนาคม 2551) – งานแสดงสินค้านานาชาติ CTIA WIRELESS 2008® ซึ่งเป็นงานระดับพรีเมียร์ที่เป็นตัวแทนของ

อุตสาหกรรมไร้สายมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ เลือก Amobee Media Systems ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นโฆษณาบนมือถือ สำหรับผู้ให้บริการระบบไร้สาย ในฐานะพันธมิตรการแสดงโฆษณาอย่างเป็นทางการสำหรับไซต์ CTIA Wireless 2008 WAP ซึ่งเริ่มดำเนินการในวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2551

ผู้เข้าร่วม CTIA จะสามารถเข้าถึงโปรแกรมของงาน กำหนดการสำคัญ ข่าวประจำวัน และข้อมูลทั่วไปจากโทรศัพท์มือถือใดๆ ที่ m.ctiawireless2008.com CTIA WIRELESS 2008 จะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 เมษายนที่ Las Vegas Convention Center

โซลูชันการแสดงโฆษณาที่สมบูรณ์ของ Amobee จะนำเสนอโฆษณาแบนเนอร์แบบดิสเพลย์จากผู้สนับสนุนและพันธมิตรชั้นนำของงาน ซึ่งรวมถึง Nielsen, Vantrix, FierceWireless, RCR Wireless, SmartBrief และ Cellmania เมื่อคลิกแบนเนอร์แต่ละอัน ผู้ใช้จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและที่ตั้งบูธของผู้สนับสนุน

Patrick Parodi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Amobee Media Systems กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ CTIA ได้เลือกเราอีกครั้งในฐานะพันธมิตรการแสดงโฆษณาบนมือถืออย่างเป็นทางการ โดยตระหนักถึงความเป็นผู้นำของเราในด้านโฆษณาบนมือถือ . “ไซต์มือถือ CTIA แสดงประเภทของเนื้อหามูลค่าเพิ่มที่โฆษณาบนมือถือสามารถเปิดใช้งานได้”

“ผู้เข้าร่วมของเราชื่นชมการเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมและข่าวอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์ WAP” Robert Mesirow รองประธานฝ่ายปฏิบัติการทางธุรกิจและผู้อำนวย

การแสดงของ CTIA กล่าว “การเป็นพันธมิตรกับ Amobee Media Systems เราสามารถให้บริการที่สะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วม และผู้สนับสนุนด้วยช่องทางอื่นสำหรับการสร้างแบรนด์และการเชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรม”

ในฐานะงานแสดงไร้สายที่ใหญ่ที่สุดในโลก CTIA WIRELESS 2008 รวบรวมอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีไร้สายเป็นเวลาสามวันของการเรียนรู้และเครือข่ายที่เข้มข้น

CTIA-The Wireless Association® เป็นสมาคมระหว่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไร้สาย ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เยี่ยมชม www.ctia.org/ctiawireless

Amobee Media Systems ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเรดวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นโซลูชันการแสดงโฆษณาระดับโทรคมนาคมที่มีการใช้งานมากที่สุด Amobee ทุ่มเทให้กับผู้ให้บริการ

โทรศัพท์มือถือ ซึ่งช่วยให้พวกเขาแทรกการแสดงผลโฆษณาแบบไดนามิกในทุกรูปแบบของการสื่อสารเคลื่อนที่และเนื้อหา: WAP Browsing, วิดีโอและเพลง, SMS, MMS, แอปพลิเคชัน

และเกม โซลูชันการแสดงโฆษณาที่สมบูรณ์ของ Amobee ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาสำหรับการสร้างแบรนด์ การตอบสนองโดยตรง และ

แคมเปญการสร้างความสนใจในตัวสินค้า ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่และสมาชิกของพวกเขา “ได้รับมากขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลง” บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัท

ร่วมทุนรายใหญ่ที่สุดหลายแห่ง ได้แก่ Accel Partners, Sequoia Capital และ Globespan ตลอดจนการลงทุนเชิงกลยุทธ์จากผู้ให้บริการชั้นนำ 2 ราย ได้แก่ Vodafone และ Telefonica ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www..

โคลัมบัส รัฐโอไฮโอ–(Marketwire – 26 มีนาคม 2008) – ตลาดจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักทั้งในด้านยอดค้าปลีกและจีดีพี การเติบโตอย่างไม่เคย

ปรากฏมาก่อน ประกอบกับเงินสดพิเศษที่พบในซองแดงจากเทศกาลตรุษจีน ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภควัยหนุ่มสาวชาวจีนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2551 ตามรายงานล่าสุดของ BIGresearch ( http://www.bigresearch.com ) การสำรวจผู้บริโภคชาวจีนอายุน้อยมากกว่า 4,500 คนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 34 ปี

เมื่อพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ 74.3% ของผู้บริโภคชาวจีนที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปีกล่าวว่าพวกเขามีความมั่นใจ/มั่นใจในเศรษฐกิจของตนมาก ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับชาวอเมริกัน โดยมีเพียง 33.2% เท่านั้นที่พูดแบบเดียวกัน

ตลาดหุ้นไม่ใช่ตลาดเดียวที่ทำผลงานได้ดีในจีน ด้วยจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตลาดโทรศัพท์มือถือของจีนกำลังเฟื่องฟู สำหรับผู้บริโภควัยหนุ่มสาวชาวจีนจำนวนมาก

โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางหลักในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต และพวกเขามองหาฟังก์ชันการทำงานที่รวมถึงการเข้าถึงเว็บ การสตรีมวิดีโอ เกม และการดาวน์โหลดเพลงมากกว่าในอเมริกา ตัวอย่างเช่น สามในสี่ของหนุ่มสาวชาวจีน (74.3%) กล่าวว่าพวกเขาต้องการ/มองหาสตรีมมิ่งวิดีโอในโทรศัพท์มือถือ เทียบกับชาวอเมริกันเพียง 16.6%

Gary Drenik ประธานของ BIGresearch กล่าวว่า “ผู้ลงโฆษณาและเอเจนซีควรตระหนักถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างผู้บริโภควัยหนุ่มสาวชาวจีนและชาวอเมริกันเมื่อซื้อ

สื่อ “การรู้ความแตกต่าง เช่น การนำสื่อใหม่มาใช้เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่ม ROI ของการโฆษณา”BIGresearch เปรียบเทียบการตอบสนองของผู้บริโภคชาวจีนอายุน้อย (18-34) กับชาวอเมริกัน (18-34) และความแตกต่างที่สำคัญบางประการ

BIGresearch เป็นบริษัทข่าวกรองผู้บริโภคที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคที่ไม่เหมือนใครผ่านการสำรวจออนไลน์ China Quarterly ติดตามพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคสื่อของ

ผู้บริโภคชาวจีนวัยหนุ่มสาวมากกว่า 4,000 รายที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี China Quarterly ที่เพิ่งขยายตัวเมื่อเร็วๆ นี้มีรายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการช้อปปิ้งและการบริโภคสื่อ China Quarterly มีให้บริการผ่าน BIGresearch ในรูปแบบรายงานหรือฐานข้อมูล

ลาสเวกัส, 26 มีนาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — วันนี้ FortuNet, Inc. (“บริษัท”) (Nasdaq:FNET) ประกาศผลทางการเงินสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2550 และประกาศว่าจะทำการประชุมทางโทรศัพท์ เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้ในวันที่ 27 มีนาคม 2551 เวลา 13:00 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ โปรดกด 1-866-296-6505 และป้อนหมายเลขอนุญาต 5437787

FortuNet เป็นผู้ผลิตแพลตฟอร์มเกมบนเซิร์ฟเวอร์หลายเกมในลาสเวกัสและได้รับอนุญาตจากเนวาดา แพลตฟอร์มเกมของ FortuNet ประกอบด้วยเครือข่ายทั้งเทอร์มินัลผู้เล่นแบบไร้สาย

และแบบอยู่กับที่ จุดขาย ณ จุดขายที่แคชเชียร์ ตู้บริการตนเอง และไฟล์เซิร์ฟเวอร์เกมส่วนกลาง FortuNet เป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์เล่นเกมบิงโกบนมือถือด้วยเทอร์มินัลเครื่องเล่นไร้สาย

และเครื่องเขียนประจำรุ่นที่สี่วางตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ BingoStar(r) และตั้งใจที่จะเข้าสู่ตลาดเกมมือถือที่เกิดขึ้นใหม่ในเนวาดา เกมคาสิโนแบบดั้งเดิม เช่น คีโน สล็อต และโป๊กเกอร์ สามารถปรับให้เข้ากับแพลตฟอร์มเกมของ FortuNet ซึ่งวางแผนจะทำการตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ WIN-WIN(tm) MobiPlayer(tm)