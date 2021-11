เกมส์ยิงปลา SBOBET SaGame Slot แม็กม่า

เกมส์ยิงปลา SBOBET เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 28 มีนาคม 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Magma® Design Automation Inc. (Nasdaq:LAVA) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การออกแบบชิป ได้ประกาศผู้ชนะ “Best Paper” สำหรับเพลง – Magma Users Summit on Integrated Circuits – จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ 23 มีนาคม

ผู้เข้าร่วมการประชุมและคณะกรรมการโครงการด้านเทคนิคของ MUSIC ได้คัดเลือกผู้ชนะจากเอกสาร 10 ฉบับที่นำเสนอโดยผู้ใช้ Magma จากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ซึ่งรวมถึง Global

UniChip, Micron Technology, NVIDIA, Texas Instruments และ 30JAVEE Microelectronics รางวัลกระดาษยอดเยี่ยมตกเป็นของ Albred Mo จาก NVIDIA สำหรับ “A

Fast Macro Placement Methodology Based on the Logic Group” รางวัลที่สองตกเป็นของเครื่องดนตรี Tommy Liu จาก Texas สำหรับบทความเรื่อง “Dealing with the

Timing Closure Challenges on a 65-Nanometer (nm) Design” อันดับที่สามตกเป็นของ Zhenhao Chen จาก Micron Technology สำหรับ “A Simulation Strategy for NAND Flash Memory using FineSim™”

ศาสตราจารย์ เกมส์ยิงปลา SBOBET ประธาน MUSIC China 2010 และรองผู้อำนวยการ State Key Laboratory ของ ASIC and System ที่ Fudan กล่าวว่า “MUSIC China เป็นเวที

โต้ตอบสำหรับนักออกแบบชาวจีนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบ IC แบบดิจิทัลและแอนะล็อก/ผสมสัญญาณ มหาวิทยาลัย. “การออกแบบที่นำเสนอใน

เอกสารการประชุม MUSIC ประจำปีนี้มีตั้งแต่ 65 นาโนเมตรถึง 40 นาโนเมตร เทคนิคการนำการออกแบบไอซีดิจิทัลแบบดั้งเดิมไปใช้ เช่น การวางผังพื้น การสังเคราะห์ต้นไม้นาฬิกา และ

การแก้ปัญหาความแออัดถูกครอบคลุม เช่นเดียวกับระบบอนาล็อกและสัญญาณผสมบนชิป ( การออกแบบและการตรวจสอบ SoC) เอกสารเหล่านี้พร้อมกับประเด็นสำคัญของ Magma CEO Rajeev Madhavan ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุด เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันการออกแบบที่เกี่ยวข้องสำหรับ SoC แบบดิจิทัลและอนาล็อก/สัญญาณผสม”

Rajeev Madhavan ประธานและซีอีโอของ Magma กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับ “มหาสมุทรอิเล็กทรอนิกส์” และคาดการณ์คลื่นยักษ์ของความต้องการชิปสัญญาณผสม Madhavan อธิบาย

ว่าความสามารถเฉพาะตัวของ Magma ในการผสานรวมการออกแบบแอนะล็อกและดิจิทัลได้เปลี่ยนบริษัทให้เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชัน SoC แบบสัญญาณผสม Tekton™ ซึ่งเป็นเครื่อง

วิเคราะห์เวลาแบบคงที่รุ่นถัดไปของ Magma และ QCP™ ซึ่งเป็นเครื่องแยกแบบฟูลชิปที่รวดเร็วและรวดเร็วได้รับการประกาศที่ MUSIC และเน้นย้ำในประเด็นสำคัญของ Madhavan ความสามารถของ Tekton ในการวิเคราะห์เวลาแบบคงที่ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีสำหรับชิปที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม บนเครื่องเดียว ทำให้เกิดความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วม

ผู้ใช้ Magma ที่พลาดการประชุมสามารถเข้าถึงเอกสารและการนำเสนอของ MUSIC China ผ่าน MOLTEN® ซึ่งเป็นพอร์ทัลสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ของ Magma การประชุม MUSIC ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคมที่เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.magma-da.com/MUSIC

ซอฟต์แวร์การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (EDA) ของ Magma มอบ “เส้นทางสู่ซิลิคอนที่เร็วที่สุด”™ และทำให้บริษัทชิปชั้นนำของโลกสร้างวงจรรวม (IC) ประสิทธิภาพสูงสำหรับ

โทรศัพท์มือถือ เกมอิเล็กทรอนิกส์ WiFi เครื่องเล่น MP3 วิดีโอดิจิทัล เครือข่าย และการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์แม็กม่าถูกนำมาใช้ในการใช้งาน IC, การออกแบบแอนะล็อก/

สัญญาณผสม, การวิเคราะห์, การตรวจสอบทางกายภาพ, การจำลองวงจร และการกำหนดลักษณะเฉพาะ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานทั่วอเมริกาเหนือ

ยุโรป ญี่ปุ่น เอเชีย และอินเดีย หุ้นของแม็กม่าซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ LAVA ติดตามแม็กม่าบน Twitter ได้ที่www.Twitter.com/MagmaEDAและบน Facebook ที่www.Facebook.com/Magmawww.magma-da.comและwww.magma-da.com.cn

Magma และ MOLTEN เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ “เส้นทางที่เร็วที่สุดสู่ซิลิคอน” FineSim, QCP และ Tekton เป็นเครื่องหมายการค้าของ Magma Design Automation Inc. ชื่อผลิตภัณฑ์ บริษัท และสถาบันอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในที่นี้ เรื่องที่กำหนดไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับคุณลักษณะและประโยชน์ของซอฟต์แวร์ Magma เป็นข้อความที่เป็นการคาด

การณ์ล่วงหน้าภายในความหมายของบทบัญญัติ “ปลอดภัย” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องหลักทรัพย์ส่วนบุคคล ของปี 1995 ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและ

ความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของผลิตภัณฑ์และบริการของ Magma ในการสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการและความ

สามารถของบริษัทในการก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี. การอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ สามารถพบได้ในการยื่นเรื่องต่อสาธารณะ

ของแม็กม่าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( www.sec.gov). บริษัทไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

ซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน–(Marketwire – 29 มีนาคม 2010) – Integrated Diagnostics บริษัทวินิจฉัยเฉพาะบุคคลซึ่งก่อตั้งโดย Dr. Leroy Hood ประกาศว่า Dr. Albert

Luderer ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่ง CEO ดร.ลูเดอเรอร์เคยเป็นประธานและซีอีโอของ BioTrove ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือทางชีววิทยาระดับโมเลกุลที่ได้รับการ

สนับสนุนจากกิจการร่วมค้า ซึ่ง Life Technologies เข้าซื้อกิจการในเดือนธันวาคม 2552 เขานำประวัติอันยาวนานมาสู่ Integrated Diagnostics ในด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์ เวชศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาด้านการรักษา

Integrated Diagnostics ซึ่งระดมทุน Series A ได้ 30 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2552 เป็นผู้นำที่เกิดขึ้นใหม่ในการพัฒนาการวินิจฉัยเฉพาะบุคคลและเชิงป้องกัน บริษัทใช้

เทคนิคจีโนมและโปรตีโอมิกในการระบุโปรตีนในเลือดที่สังเคราะห์ขึ้นเฉพาะในอวัยวะที่สนใจ จากนั้นจึงระบุการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนซึ่งเป็นผลมาจากโรคหรือการรักษา โดยการตรวจสอบความเข้มข้นของโปรตีนเหล่านี้ในเลือด สามารถตรวจพบการหยุดชะงักของการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและย้อนกลับไปยังอวัยวะที่เป็นโรคได้

ดร.ลูเดอเรอร์ กล่าวว่า “ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์และการเข้าถึงการวิจัยของลี ฮูดเกี่ยวกับการตรวจเลือดด้วยโปรตีน ทำให้ Integrated Diagnostics เป็นผู้นำด้าน

การวินิจฉัย “บริษัทมีองค์ประกอบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ: วิทยาศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนเกม, แพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่, ทีมวิทยาศาสตร์ระดับโลก และนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับกลุ่มพิเศษนี้เพื่อพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยใหม่เพื่อช่วยผู้ป่วย และแพทย์ตรวจพบโรคในระยะแรกสุด”

แผงโปรตีนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทสามารถนำไปใช้กับรูปแบบการวินิจฉัยต่างๆ ได้ รวมถึงการตรวจหาโรคในระยะเริ่มต้น การแบ่งชั้นของประเภทโรค และการเฝ้าติดตามการลุกลามของโรคและการกลับเป็นซ้ำ เทคโนโลยีของบริษัทเกี่ยวข้องกับโรคในวงกว้าง รวมถึงมะเร็ง เบาหวาน และโรคอัลไซเมอร์

Dr. Leroy Hood ผู้ก่อตั้ง Integrated Diagnostics และประธานสถาบัน The Institute กล่าวว่า “ประวัติที่พิสูจน์แล้วของ Al ในการพัฒนาการวินิจฉัยและการค้าจะมีความสำคัญ

ต่อ Integrated Diagnostics ในขณะที่เราพัฒนาแพลตฟอร์มการวินิจฉัยของเรา และพัฒนาเครื่องมือรุ่นต่อไปสำหรับการวินิจฉัยและป้องกันโรค สำหรับชีววิทยาระบบ (ISB)

“ประสบการณ์ของอัลในฐานะนักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้นำบริษัทและการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพที่คาดการณ์ได้ ป้องกันได้ เป็นส่วนตัว และมีส่วนร่วม”

ดร.ลูเดอเรอร์นำประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจ และการค้า ระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งที่ BioTrove บริษัทเป็น

ผู้รับรางวัล North American Drug Discovery Technologies and Growth Strategy Leadership of the Year Award ประจำปี 2552 ของ Frost & Sullivan และได้

รับการยอมรับจากนิตยสาร Inc. ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาเหนือ ก่อนหน้านี้ Dr. Luderer เป็น CEO ของบริษัท Light Sciences Inc ซึ่งเป็นบริษัทด้านการ

บำบัดที่ได้รับการสนับสนุนด้านการบำบัด และเป็นประธานและ COO ของ bioMérieux, Inc. ก่อนหน้านี้ในอาชีพของเขา เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสที่ Dianon Systems (ปัจจุบัน

คือ Lab Corp), Boehringer Mannheim (ปัจจุบันคือ Roche) และคอร์นนิ่ง ดร. Luderer ได้พัฒนาและทำการค้าระบบการวินิจฉัยในหลอดทดลองที่สำคัญ (IVD) ซึ่งรวมถึง

Vitek® II ซึ่งเป็นผู้นำตลาดระดับโลกสำหรับการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์และการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ และได้ร่วมกันคิดค้นและกำหนดมาตรฐานการวินิจฉัยการดูแลในการตรวจหา

มะเร็ง เขามีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัท IVD ที่โดดเด่นแห่งหนึ่ง นั่นคือ Siemens Diagnostics ผ่านการมีส่วนร่วมในการเจรจาและก่อตั้งบริษัทร่วมทุน Ciba Corning ดร.ลูเดอเรอร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส ซึ่งเขาเคยเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และทำงานระดับสูงกว่าปริญญาตรีด้านภูมิคุ้มกันวิทยาที่วิทยาลัยการแพทย์เจฟเฟอร์สัน เขาเป็นกรรมการอิสระของ Agendia BV and Micronics Inc. และเป็นที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน

ภารกิจของ Integrated Diagnostics คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อันทรงพลังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวินิจฉัยและเทคโนโลยีการตรวจวัด ซึ่งช่วยให้แพทย์และผู้

ป่วยสามารถจัดการโรคที่ซับซ้อนและสำคัญ เช่น มะเร็ง เบาหวาน และอัลไซเมอร์ ผ่านการตรวจเลือดที่สามารถตรวจสอบเครื่องหมายโรคได้นับสิบถึงร้อย พร้อมกัน บริษัทกำลังพัฒนาท่อส่ง

ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงเกม ซึ่งช่วยให้สามารถวินิจฉัยและพยากรณ์โรคต่างๆ ได้ บริษัทมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดเกี่ยวกับมุมมองระบบของโรค โดยที่พยาธิสรีรวิทยาเกิดขึ้นจากเครือข่ายโปรตีน ยีน และโมเลกุลอื่นๆ ที่ก่อกวนโรค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.integrated-diagnostics.com

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 Integrated Diagnostics ได้ระดมทุน Series A มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนำโดย InterWest Partners ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีความหลาก

หลาย และเข้าร่วมโดย The Wellcome Trust และ dievini Hopp Biotech Holding การมีส่วนร่วมของ Dievini ในการจัดหาเงินทุน Series A เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ

กับราชรัฐลักเซมเบิร์ก Integrated Diagnostics เป็นองค์กรการค้าแห่งแรกที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกาศในปี 2551 ระหว่าง

ประเทศลักเซมเบิร์กและสถาบันวิจัยสามแห่งในอเมริกา รวมทั้ง ISB เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน Integrated Diagnostics สามารถเข้าถึงการวิจัยจากความร่วมมือด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องในด้านชีววิทยาระบบระหว่างมหาวิทยาลัยลักเซมเบิร์กและ ISB ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์ลักเซมเบิร์กสำหรับระบบ Biomedicine

เอดิสัน, นิวเจอร์ซี–(Marketwire – 29 มีนาคม 2010) – ด้วยความหงุดหงิดที่ได้เห็นสิ่งเดียวกัน ปีแล้วปีเล่า คำถามจึงถามว่า “นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของ HR นั้น

ตายแล้วหรือ” ไม่ SharedXpertise กล่าว! บริษัทประกาศในวันนี้ว่างานล่าสุดซึ่งออกแบบมาเพื่อขจัดความยุ่งเหยิงของงานแสดงสินค้าแบบดั้งเดิมโดยให้สิ่งที่พวกเขาต้องการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม: เข้าถึงการสาธิตซอฟต์แวร์โดยตรงโดยไม่ต้องโฆษณาเกินจริง ทรัพยากรบุคคลการสาธิตการแสดงจะจัดขึ้นในลาสเวกั 8 ธันวาคม – 9, 2010 ที่ Palazzo ใหม่ที่เวนิส

โปรแกรมการประชุมเทคโนโลยี HR ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยคำให้การของผู้เชี่ยวชาญและกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทอื่นใช้ซอฟต์แวร์ HR Demo Show เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลองใช้

ซอฟต์แวร์โดยตรงและสรุปผลว่าอะไรดีที่สุดในบริบทขององค์กรของพวกเขา การสาธิตแบบมีคำแนะนำที่ดำเนินการโดยบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำจะจัดขึ้นในร้านมัลติมีเดียขนาดใหญ่ที่มีหน้าจอ

วิดีโอขนาดใหญ่และแบนด์วิดธ์ไร้สาย ผู้เข้าร่วมสามารถนำแล็ปท็อปมาเองหรือเข้าถึงแล็ปท็อป “ผู้ให้ยืม” ที่มีอยู่เพื่อปฏิบัติตามการสาธิต รูปแบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการโต้ตอบสูง รูปแบบนี้สนับสนุนให้มีการถามคำถามยากๆ กับผู้นำเสนอ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมย่อการตรวจสอบซอฟต์แวร์เป็นเวลาหลายเดือนให้เป็นชั่วโมง

จอห์น ซัมเซอร์ คอลัมนิสต์ด้านเทคโนโลยีของนิตยสารHRO Todayและประธานการประชุมของ HR Demo Show กล่าวว่า “ตลอดอาชีพการงานของฉัน ฉันพยายามที่จะอยู่ในระดับแนวหน้า

ของนวัตกรรม โดยเริ่มจากความสนใจในอินเทอร์เน็ตเมื่อตอนที่เป็นธุรกิจของตัวอ่อน ฉันตื่นเต้นกับความสำคัญของวัฒนธรรมและการสื่อสารผ่านฟอรัมต่างๆ เช่น Twitter, Facebook,

LinkedIn และบล็อก จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครพยายามเปลี่ยนรูปแบบงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี HR และฉัน รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำซอฟต์แวร์มาสู่มือของคนที่สำคัญที่สุด — นายหน้า, ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและไอที, CIO และ CHRO”

HR Demo Show ไม่รวมบูธแสดงสินค้าบนพื้นนิทรรศการ ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนผ่านการถ่ายทอดสดหนึ่งชั่วโมงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากการนำเสนอที่ HR Demo Show แล้ว เซสชั่นต่างๆ จะถูกบันทึกและเก็บถาวรที่เว็บไซต์ของรายการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงได้นานถึงหกเดือนหลังจากงาน

Elliot Clark ซีอีโอของ SharedXpertise กล่าวว่า “นอกเหนือจากแนวทางของเราในการช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสถานที่จัดงานแสดงสินค้า เราให้

ความสำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดผู้ซื้อที่เหมาะสมให้มาร่วมงานของเรา โดยงานสาธิต HR จะร่วมมือกัน – ตั้งอยู่ที่การประชุมสุดยอด RPO ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของเรา ซึ่งดึงดูดผู้

บริหารระดับสูงโดยพิจารณาถึงการตัดสินใจของ HR ที่เปลี่ยนแปลงเกม พลังที่รวมกันของทั้งสองเหตุการณ์จะสร้างสถานการณ์ที่ต้องเข้าร่วมสำหรับมืออาชีพด้าน HR ที่กำลังคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับโอกาสหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2554 และ เกิน.”

คลาร์กกล่าวต่อว่า “สิ่งที่เรามุ่งเน้นคือ: คีย์โน้ตน้อยลง คีย์บอร์ดมากขึ้น เราตั้งตารอที่จะให้ผู้เข้าร่วมของเรามีส่วนร่วมในการพิจารณาการตัดสินใจซื้อซอฟต์แวร์โดยการจัดหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย ความตั้งใจของเราคือการช่วยเหลือทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย บีบอัดเวลา”

ข้อมูลเพิ่มเติม – รวมถึงส่วนลดสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า – สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ของการแสดงซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่www.hrdemoshow.com ติดตามการแสดงบน LinkedIn โดยการค้นหากลุ่ม “HR Demo Show”; บน Twitter ที่ twitter.com/hrdemoshow และบน Facebook

MISSION, แคนซัส–(Marketwire – 29 มีนาคม 2010) – (คุณลักษณะสำหรับครอบครัว) เมื่อพูดถึงการเริ่มต้นวันใหม่อย่างกระฉับกระเฉง ไม่มีใครรู้ถึงความสำคัญของการเติมพลังทาง

โภชนาการมากกว่าบรูซ เจนเนอร์ ผู้ชนะเลิศเหรียญทองและเป็นพ่อของลูก 10 คน – รวมถึงกลุ่ม Kardashian ที่มีชื่อเสียง เขาทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างไร? เจนเนอร์เชื่อเรื่องอาหารเช้ามาก และค้นพบวิธีสนุก ๆ ในการทำกิจกรรมในครอบครัวที่กระตือรือร้นและมีสุขภาพดี

“ในฐานะนักกีฬา ฉันมักจะมองหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ครอบครัวของฉันมีความกระตือรือร้นและรับประทานอาหารที่เหมาะสม” เจนเนอร์กล่าว “ฉันซื้อของจากร้านขายของชำเป็นส่วนใหญ่และ

มีผลิตภัณฑ์ประจำ เช่น น้ำส้มทรอปิคานา ข้าวโอ๊ต และถั่วต่างๆ ที่ฉันรู้สึกดีจริงๆ เพราะมันดีต่อสุขภาพและรสชาติดี ที่สำคัญพอๆ กับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพคือการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน กับครอบครัวของฉัน และถ้าเราสามารถประหยัดเงินได้เพียงเล็กน้อยพร้อมๆ กัน ก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน”

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม อย่าลืมให้ทุกคนได้รับอาหารมื้อแรกนั้นเข้าไป และเติมโปรตีน ธัญพืชไม่ขัดสี และวิตามินเข้าไปด้วย การวิจัยระบุว่าผู้ทานอาหารเช้ามีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารที่ดีกว่าและดีกว่า ดังนั้นจงทำให้เป็นนิสัยของครอบครัว

เติมคุณค่าทางโภชนาการให้กับครอบครัวของคุณ – ราคาประมาณ 50 เซ็นต์ต่อแก้ว 8 ออนซ์ น้ำส้มอุดมไปด้วยสารอาหาร เช่น วิตามินซี โพแทสเซียม วิตามินบี เช่น กรดโฟลิกและไธอะมิน อันที่จริง แก้วขนาด 8 ออนซ์หนึ่งแก้วให้ผลไม้ที่แนะนำสองในสี่ส่วนที่คุณต้องการในแต่ละวัน

ไปขี่จักรยาน — การขี่จักรยานเป็นสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเพลิดเพลินได้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ให้ครอบครัวของคุณเลือกจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบและผลัดกันเป็นผู้นำทัวร์

กิจกรรมมิกซ์แอนด์แมทช์ — ให้แต่ละคนในครอบครัวของคุณเลือกวันในแต่ละเดือนเพื่อทำกิจกรรมที่พวกเขาชอบและให้ทั้งครอบครัวมีส่วนร่วม คุณอาจจบลงที่ฟลอร์เต้นรำ ในสนามฟุตบอล หรือในสนามเด็กเล่นสำหรับเกมสองตาราง ไม่ว่าคุณจะทำอะไร รับรองว่าทุกคนจะได้เปลี่ยนฝีเท้าอย่างสนุกสนาน

รับเงินมากขึ้นจากเงินของคุณ – ดูคูปองพิเศษและข้อเสนอออนไลน์เพื่อช่วยขยายงบประมาณของครอบครัว โปรแกรม Tropicana Juicy Rewards นำเสนอ 20,000 วิธีในการประหยัดเงินในการแสวงหาสุขภาพสำหรับทั้งครอบครัว เช่น อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ตั้งแคมป์ สปาทรีตเมนต์ และส่วนลดสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในและรอบๆ Yosemite Park

“ตอนนี้คุณจะได้ของดีใส่แก้วแล้ว แถมยังประหยัดได้อีกมากสำหรับของดีๆ สำหรับครอบครัว ด้วย Juicy Rewards น้ำส้มทรอปิคาน่าที่ทำเครื่องหมายไว้เป็นพิเศษหนึ่งกล่องจะคุ้มกับส่วนลด

สูงสุดถึง 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ และด้วยเครื่องดื่มน้ำผลไม้ Trop50 คุณจะได้ น้ำตาลครึ่งหนึ่งและเพิ่มรางวัลเป็นสองเท่า” เจนเนอร์ซึ่งร่วมมือกับแบรนด์เพื่อเผยแพร่คำกล่าวเสริม “ฉันกำลังคิดที่จะแลกคะแนนสะสมเพื่อซื้ออุปกรณ์กอล์ฟ”

นอกเหนือจากข้อเสนอรางวัลที่ดำเนินอยู่ ครอบครัวยังสามารถเลือกที่จะบริจาคคะแนนเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แต่ละจุดบริจาคช่วยประหยัดป่าฝน 33 1/3 ตารางฟุต ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tropicana.com

MISSION, แคนซัส–(Marketwire – 29 มีนาคม 2010) – (คุณลักษณะสำหรับครอบครัว) หากมีวันหยุดสามวันตามปฏิทิน ครอบครัวของคุณอาจกำลังเตรียมการเดินทางบนท้องถนน

หรืออยู่ใกล้บ้านเพื่อ “พักอยู่” ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางใด ให้ความบันเทิงในครอบครัวที่สนุกสนานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดด้วยการรักษากิจกรรมที่สนุกสนานและราคาไม่แพงไว้ในมือเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีช่วงเวลาที่ดีไม่หยุดหย่อนซึ่งจะไม่ทำให้ธนาคารเสียหายในช่วงวันหยุดจากโรงเรียนและที่ทำงาน

แทนที่จะใช้จ่ายเงินในวันที่สวนสนุกหรือดูภาพยนตร์สองเรื่อง ให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงใกล้ชิดกันโดยแนะนำกิจกรรมที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ และยังมีราคาถูก หรือแม้แต่ฟรี คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีที่คุณอาจเริ่มประเพณีวันหยุดสุดสัปดาห์สามวัน

บรรดาผู้ที่วางแผนเที่ยววันหยุดยาวที่ชายหาดควรโยนไพ่หนึ่งสำรับลงในกระเป๋าชายหาดเพื่อเล่นเกมสั้นๆ ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เกมไพ่อย่าง Go Fish, Crazy Eights, Scrabble

Slam หรือเกมใหม่ SaGame Slot เกมการ์ดแก้แค้นสามารถเล่นได้ขณะพักผ่อนบนผ้าเช็ดตัวหรือพักผ่อนใต้ร่ม นอกจากนี้ นำเกมกระดานสองสามเกมมาเล่นเกมสำหรับครอบครัวที่ผ่อนคลายหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากแสงแดดมาทั้งวัน

ไม่ว่าจะอยู่ในสนามหลังบ้านของคุณเองหรือในที่ท่องเที่ยวในวันหยุด การใช้เวลานอกบ้านในการเล่นเกม เช่น จับธงหรือแทงบอล จะสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนทุกวัย กำลังมองหาการ

แข่งขันที่ดีต่อสุขภาพ? แบ่งทีมเพื่อเล่นคิกบอลหรือซอฟต์บอลและให้ทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วม อย่าลืมเตรียมเครื่องดื่มให้เพียงพอ เช่น น้ำเปล่าและน้ำมะนาว เพื่อรักษาความชุ่มชื้น

สำหรับช่วงบ่ายหรือตอนเย็นของความสนุกแบบถอดปลั๊ก ให้วางแผนกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ รวมตัวกันที่โต๊ะในครัวเพื่อไขปริศนาหรือเล่นหมากรุก

สำหรับเกมที่ผู้เล่นทุกวัยสามารถเข้าร่วมได้ ลอง Pictureka! เกมที่ผู้เล่นต้องค้นหาภาพประหลาดที่ซ่อนอยู่ในกระดานเกมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อเด็ก ๆ เข้านอน ผู้ใหญ่สามารถเล่นเกมทายคำหรือ Taboo ที่มีชีวิตชีวาเพื่อให้ทุกคนลุกจากที่นั่งและหัวเราะ

หากสภาพอากาศเลวร้ายทำลายแผนของคุณ ให้จัดปาร์ตี้ในบ้าน สร้างป้อมปราการในห้องนั่งเล่นและปูถุงนอนบนพื้น เตรียมแคมป์ไฟจำลองโดยทำขนมแคมป์ปิ้งสุดโปรด เช่น สมอร์ โดยการ

อบมาร์ชเมลโลว์ในไมโครเวฟ และประกบระหว่างแครกเกอร์เกรแฮมกับแท่งช็อกโกแลต ทำให้ค่ำคืนนี้พิเศษยิ่งขึ้นโดยให้เด็กๆ เลือกเกมกระดานสำหรับครอบครัว เช่น The Game of Life, Connect 4 หรือ Clue

บันทึกความทรงจำตลอดวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกล้องที่พร้อมสำหรับการถ่ายภาพในช่วงเวลาที่คาดหวังและไม่คาดคิด ส่งภาพให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงหรือแขวนไว้บนตู้เย็นเพื่อระลึกถึงช่วงเวลาดีๆสำหรับเคล็ดลับการเล่นเกมกลางคืนสำหรับครอบครัวเพิ่มเติม โปรดไปที่ familygamenight.com หรือติดตาม Hasbro บน Twitter @familygamenight

ภารกิจ, แคนซัส–(Marketwire – 29 มีนาคม 2010) – (คุณลักษณะสำหรับครอบครัว) ทุกปี เพื่อนและครอบครัวจะออกจากโหมดจำศีลเพื่อกล่าวคำอำลาฤดูหนาวและต้อนรับฤดูใบไม้

SaGame Slot ผลิด้วยอาวุธที่เปิดกว้าง ไม่ว่าคุณจะกำลังฉลองอีสเตอร์ วันคุ้มครองโลก หรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่สนุกสนานอื่นๆ Bunny Cake สุดน่ารักนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพลิดเพลินไปกับความสุขและการเกิดใหม่ที่มาพร้อมกับฤดูกาล

เด็ก ๆ จะชอบที่จะช่วยด้วยสูตรเค้กกระต่ายง่ายๆ นี้เพราะพวกเขาสามารถปรับแต่งให้ทำเองได้ ตัวอย่างเช่น ล้อมรอบเค้กกระต่ายของคุณด้วยหญ้าที่ทำจากมะพร้าวขูดที่มีสีเขียวผสมอาหาร

หรือทำให้เค้กดูโดดเด่นด้วยการทำให้เป็นกระต่ายลายจุดหรือลาย สูตร Easy Bunny Cake ที่ใช้ทำเค้กกระต่ายคู่หนึ่ง ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดจนกว่าจะถึงเวลาดื่มด่ำและเพลิดเพลิน

หากคุณมีแขกมากกว่าสองสามคน อบเค้กกระต่ายหลาย ๆ ชิ้น แบ่งออกเป็นทีม เสนอขนมและของตกแต่งหลายประเภท และท้าทายแต่ละทีมเพื่อสร้างเค้กกระต่ายที่สร้างสรรค์

หลังจากตัดสินเค้กและเพลิดเพลินกับของหวานแล้ว ให้ส่งเด็กๆ ออกไปแข่งบันนี่ฮอป ในการแข่งขันวิ่งผลัดนี้ ผู้เข้าร่วมที่แบ่งออกเป็นสองทีมจะผลัดกันกระโดดข้ามเส้นทางที่กำหนดไว้และส่ง

ต่อให้คนต่อไปโดยโอนหูกระต่ายหรือแท่งแครอทสำหรับกระต่ายเค้กง่ายและสนุกอื่น ๆ อีกมากมายและสูตรอาหารแสนอร่อยที่สมบูรณ์แบบสำหรับฤดูใบไม้ผลิเยี่ยมชมwww.BettyCrocker.com

ลาสเวกัส, 29 มีนาคม 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Players Network (OTCBB:PNTV) เครือข่ายโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลชั้นนำที่อุทิศให้กับ Las Vegas Entertainment และ Gaming Lifestyle ได้เปิดตัวแคมเปญสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึง แบรนด์การเขียนโปรแกรมต่างๆของบริษัท

Player’s Network ใช้ความสัมพันธ์ของสื่อเพื่อซื้อสื่อที่มีนัยสำคัญและตรงเป้าหมายเพื่อสร้างแบรนด์ร่วมกับโครงการริเริ่มเฉพาะ วัตถุประสงค์ทางการตลาดของแคมเปญคือการจับคู่แบรนด์ที่

มีชื่อเสียงกับผู้ชมที่ภักดีที่มีอยู่กับแบรนด์โปรแกรม Players Network สิ่งนี้ทำได้โดยการวางโฆษณาแบบเต็มหน้าในโปรแกรมเหตุการณ์ NCAA College Hoops, NASCAR, Kentucky Derby และ Dodgers อย่างเป็นทางการ

“โฆษณา Kentucky Derby กำลังถูกใช้เพื่อทำการตลาด www.playersnetworkracing.comเว็บไซต์แข่งม้าที่ใช้เงินจริงของเรา และโฆษณา LA Dodgers จะทำการตลาดของ

เราwww.vegasondemand.tvเว็บไซต์ไลฟ์สไตล์เวกัส การรับรู้ที่เพิ่มขึ้นนี้จะเพิ่มจำนวนการดูบนแพลตฟอร์มโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตของ Players Network ทั้งหมด” มาร์ก แบรดลีย์ ซีอีโอกล่าว

แบรดลีย์กล่าวต่อ “การเปิดตัวทางการตลาดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแคมเปญการรับรู้ถึงแบรนด์อีกมากมายที่บริษัทวางแผนไว้สำหรับปีนี้ ขณะนี้การเขียนโปรแกรมของเราเริ่มสร้างรายได้แล้ว

เป้าหมายทางการตลาดหลักสองประการของเราคือการเพิ่มจำนวนการดูโดยรวมและกำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มพร้อมกัน การเติบโตของรายได้จากสื่อธุรกรรม หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายของเรา”

Players Network เป็นบริษัทโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลที่เน้นลาสเวกัสและ Gaming Lifestyles ผลิตและจัดจำหน่ายเนื้อหาต้นฉบับสำหรับช่อง VOD ของตนเองทางโทรทัศน์ในกว่า

24,000,000 ครัวเรือนผ่าน Comcast, DirecTV, AT&T, Verizon และ Dish Network และบรอดแบนด์ของตัวเอง Network, Hulu, Blinkx, Google, YouTube และ

Yahoo Video, สำหรับ DVD Home Video, แพลตฟอร์มมือถือ และผ่านการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทั่วโลก Players Network มีประวัติยาวนาน 12 ปีในการจัดหาเนื้อหา Gaming

และ Las Vegas Lifestyle ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคตลอดจนบริการพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในลาสเวกัส, แอตแลนติกซิตี้ และทั่วทั้งอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.playersnetwork.info

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในข่าวเผยแพร่นี้ เรื่องที่อธิบายไว้ในที่นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบเป็นรายบุคคลหรือร่วมกันในเรื่อง

ที่อธิบายไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความสามารถของบริษัทในการเพิ่ม รายได้ในอนาคตอันเนื่องมาจากตลาดที่กำลังพัฒนาและตลาดที่คาดเดาไม่ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ของตน ความ

สามารถในการบรรลุกระแสเงินสดที่เป็นบวก ความสามารถในการรับคำสั่งซื้อหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการได้ลูกค้าใหม่ และความสามารถในการทำการค้าผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์หรือรายได้ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการพิจารณาในข้อความเหล่านี้

ซานตาคลาร่า, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 29 มีนาคม 2010) – ร้อนแรงจากงาน PAX East งานแสดงเกมสำหรับผู้บริโภคที่จัดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมืองบอสตัน วันนี้ NVIDIA ได้เปิดตัวโปรเซสเซอร์กราฟิกรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการ นั่นคือ NVIDIA® GeForce® GTX 480 และ GeForce GTX 470

GeForce GTX 480 ระดับแนวหน้าในตระกูลใหม่ของ GPU ระดับผู้ที่ชื่นชอบ ได้รับการออกแบบมาตั้งแต่ต้นเพื่อมอบประสิทธิภาพการทดสอบที่มีศักยภาพมากที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นองค์

ประกอบหลักของแพลตฟอร์มการพัฒนา DirectX 11 ของ Microsoft สำหรับเกมพีซี . Tessellation ช่วยให้นักพัฒนาเกมใช้ประโยชน์จากความสามารถของ GeForce GTX 480 GPU เพื่อเพิ่มความซับซ้อนทางเรขาคณิตของโมเดลและตัวละครเพื่อมอบสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่สมจริงและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น

GeForce GTX 480 เข้าร่วมกับ GeForce GTX 470 เป็นผลิตภัณฑ์แรกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค Fermi ของ NVIDIA โดยจะวางจำหน่ายในช่วงกลางเดือนเมษายน จากพันธมิตรการ์ด

เสริมชั้นนำของโลกและผู้สร้างระบบพีซี ส่วนผลิตภัณฑ์ GeForce 400-series ที่เหลือจะมีการประกาศในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยจะกรอกข้อมูลในส่วนประสิทธิภาพและราคาเพิ่มเติม

GeForce GTX 480 และ GTX 470 GPUs นำเสนอคุณสมบัติการเล่นเกมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับพีซี – รวมถึงการสนับสนุนการติดตามเรย์ตามเวลาจริงและ NVIDIA 3D Vision™ Surround สำหรับการเล่นเกม 3D สามมิติแบบไวด์สกรีนที่สมจริงอย่างแท้จริง

“GeForce GTX 480 เป็นสิ่งที่เราคาดหวังอย่างกระตือรือร้น” Mike Angiulo ผู้จัดการทั่วไปของการวางแผน Windows และระบบนิเวศของพีซีที่ Microsoft Corp. กล่าว

“Microsoft ได้ออกแบบ DirectX 11 สำหรับ Windows 7 ด้วยการสนับสนุน GPGPU, tessellation และ multi ที่ได้รับการปรับปรุง -threading NVIDIA ยอมรับสิ่งนี้อย่าง

ชัดเจนและออกแบบ GTX 480 ด้วยสถาปัตยกรรม tessellation ที่ปรับขนาดได้ในสภาพแวดล้อมแบบมัลติคอร์เพื่อนำการพัฒนาเกมไปสู่ระดับใหม่ และเราคิดว่านักพัฒนาจะต้องประทับใจที่เห็นว่าพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จาก พลังของ DX11 ในการสร้างเกมที่น่าสนใจ เช่นเดียวกับแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย”

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ปลุกโลกให้ตื่นขึ้นด้วยพลังของคอมพิวเตอร์กราฟิกเมื่อคิดค้น GPU ในปี 2542 ตั้งแต่นั้นมา ก็ได้กำหนดมาตรฐานใหม่อย่างต่อเนื่องในการประมวลผลภาพด้วย

กราฟิกเชิงโต้ตอบที่น่าทึ่งซึ่งมีให้ในอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่แท็บเล็ตและเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพา ไปจนถึงโน้ตบุ๊กและเวิร์กสเตชัน ความเชี่ยวชาญของ NVIDIA ในด้าน GPU ที่ตั้งโปรแกรมได้

ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการประมวลผลแบบคู่ขนาน ซึ่งทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ราคาถูกและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง บริษัทมีสิทธิบัตรในสหรัฐฯ มากกว่า 1,100 ฉบับ ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตรที่ครอบคลุมการออกแบบและข้อมูลเชิงลึกซึ่งเป็นพื้นฐานของการประมวลผลสมัยใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่www.nvidia.com

แถลงการณ์บางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแถลงการณ์เกี่ยวกับ: ประโยชน์ คุณลักษณะ ผลกระทบ และความสามารถของ GPU ซีรีส์ GeForce GTX 400 เป็น

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ ให้แตกต่างไปจากที่คาดไว้มาก ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก ได้แก่

การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเร็วขึ้น ข้อบกพร่องด้านการออกแบบ การผลิต หรือซอฟต์แวร์ ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีและการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงในความ

ชอบและความต้องการของผู้บริโภค การนำลูกค้าไปใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันหรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งของเรา การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานอุตสาหกรรมและส่วนต่อประสาน การสูญเสีย

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของเราโดยไม่คาดคิดเมื่อรวมเข้ากับระบบรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในรายงานไฟล์ NVIDIA กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2552 สำเนารายงานที่ยื่นต่อ SEC จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของ NVIDIA และหาได้

จาก NVIDIA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคตและพูดเฉพาะ ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น และยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

NVIDIA ปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต สำเนารายงานที่ยื่นต่อ SEC จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของ

NVIDIA และหาได้จาก NVIDIA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคตและพูดเฉพาะ ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น และยกเว้นตามที่

กฎหมายกำหนด NVIDIA ปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต สำเนารายงานที่ยื่นต่อ SEC จะถูก

โพสต์บนเว็บไซต์ของ NVIDIA และหาได้จาก NVIDIA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคตและพูดเฉพาะ ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น และยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด NVIDIA ปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

© 2010 บริษัท NVIDIA. สงวนลิขสิทธิ์. NVIDIA, โลโก้ NVIDIA, GeForce, NVIDIA Polymorph, NVIDIA 3D Vision, PhysX, GigaThread และ CUDA เป็น

เครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NVIDIA Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คุณสมบัติ ราคา ความพร้อมใช้งาน และข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

(1) โดยเฉลี่ยแล้ว ทำงานเร็วขึ้น 26.7% ในแอพพลิเคชั่น DX11 หลายตัว: Stalker CoP, Battleforge, Unigine Heaven, Dirt 2, Alien vs. Predator, Battlefield Bad Company 2 และ Metro 2033 ด้วยความละเอียด 19×12, 4xAA/16xAF

(2) NVIDIA 3D Vision Surround ต้องการไดรเวอร์ NVIDIA รุ่น 256, การ์ดกราฟิกสองตัวขึ้นไปในการกำหนดค่า NVIDIA SLI, แว่นตา 3D Vision และจอแสดงผล 3D Vision-Ready ที่เข้าชุดกันสามจอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่www.nvidia.com/surround ไดรเวอร์ R256 กำลังจะมาในเร็วๆ นี้

ASHAWAY, RI–(Marketwire – 29 มีนาคม 2010) – GreenBytes ®, Inc. ผู้พัฒนาโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนแบบอินไลน์ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน

เปิดตัว GB-1000 ซึ่งเป็น SSD ขนาด 4 เทราไบต์เร่งความเร็ว SAN และ อุปกรณ์ NAS GB-1000 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ GreenBytes ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ GB-X Series ที่มี

สถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลยุคใหม่ ผสมผสานกับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมขั้นสูงและการออกแบบการจัดการพลังงานขั้นสูงในแพ็คเกจที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า- สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนนอกเหนือจากการปกป้องข้อมูลและเข้าสู่ตลาดการจัดเก็บข้อมูลหลัก

GB-1000 ( http://www.getgreenbytes.com/gb-1000/) นำเสนอจุดราคาที่แข่งขันได้สูงในขณะที่ส่งมอบการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนแบบเรียลไทม์และคืนค่าประสิทธิภาพ ต่างจาก

อุปกรณ์ขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนคู่แข่ง 4TB GB-1000 ให้ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับคุณสมบัติการเชื่อมต่อและการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการปกป้องข้อมูลหรือ

สภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูลหลัก นอกจากนี้ การขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนแบบอินไลน์ร่วมกับประสิทธิภาพระดับการผลิต ยังทำให้ GB-1000 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่

ประสิทธิภาพของดิสก์สามารถเข้าถึงได้มากกว่า 50:1 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลายโปรโตคอล GB-1000 นำเสนอคุณสมบัติระดับองค์กร รวมถึงการสนับสนุนพร้อมกันสำหรับการเชื่อมต่อ SAN และ NAS, สแน็ปช็อต, การจำลองแบบระยะไกล, การจัดเตรียมแบบบาง และชุดการจัดการกราฟิกที่สมบูรณ์สำหรับการกำหนดค่าและการตรวจสอบระบบ

GB-1000 เมื่อจับคู่กับซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล เช่น Symantec, CommVault, BakBone, LaserVault และอื่นๆ ทำให้ประโยชน์ทั้งหมดของการสำรองข้อมูลบนดิสก์แบบ inline

deduplicated กลายเป็นความจริงทางเศรษฐกิจสำหรับ SMB และด้วยความสามารถและคุณสมบัติที่กว้างขวาง GB-1000 ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่จัดเก็บข้อมูลหลักในแอปพลิเคชันสำนักงานระยะไกล เช่นเดียวกับการสำรองข้อมูลแผนกและหลายสำนักงานและสภาพแวดล้อมการรวมเทป

“ด้วยการเปิดตัว GB-1000 นั้น GreenBytes ได้ออกแบบอุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่น ความง่ายในการจัดการ ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ และประสิทธิภาพของการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนแบบอินไลน์

สำหรับผู้ดูแลระบบสตอเรจในตลาด SMB ที่ด้อยโอกาสในปัจจุบัน” Noemi Greyzdorf ผู้จัดการฝ่ายวิจัยกล่าว ไอดีซี “การเปลี่ยนแปลงของตลาดกำลังผลักดันธุรกิจให้มีความต้องการด้าน

ไอทีมากขึ้น และด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS และ SAN ของ GB-X Series ทำให้ GreenBytes มอบเงินทุนและการประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน ในขณะที่จัดการกับความท้าทายด้านสตอเรจที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบคลีนสเลท”

“Seven Group รู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการเปิดตัว GB-1000 เนื่องจากเราเชื่อว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของสำนักงานสาขาและข้อกำหนดของแผนกได้อย่าง

สมบูรณ์แบบด้วยราคาที่เปลี่ยนแปลงเกม” Douglas Atkinson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Seven Group กล่าว “GB-1000 เข้ากันได้ดีกับแพลตฟอร์มซีรีส์ GB-2000 และ

GB-4000 ที่มีวางจำหน่ายแล้ว และเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมฮับและพูดที่คุ้มค่าที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งก่อนหน้านี้มีช่องว่างที่สำคัญ GB-1000 ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า SME ด้วยคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และราคา”

GreenBytes ( http://www.getgreenbytes.com/products ) ซึ่งรวมถึง GB-2000 ( http://www.getgreenbytes.com/gb-2000/ ) และ GB -4000 ( http://www.getgreenbytes.com/gb-4000/ ) มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเอนกประสงค์ที่รวมเอาการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนแบบอินไลน์มาไว้ในระบบไฟล์ระดับองค์กร ต่างจากเทคโนโลยี

ขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการดำเนินการสำรองข้อมูลเป็นหลักเท่านั้น GreenBytes ได้สร้างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่อนุญาตการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนของไฟล์บล็อกแบบเรียลไทม์ในขณะที่จัดเก็บ ขยายขอบเขตของแอปพลิเคชันไปยังที่จัดเก็บข้อมูลหลัก ตลอดจน สำรอง

“GB-1000 มอบประสิทธิภาพ คุณลักษณะ ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ และข้อได้เปรียบด้านผลตอบแทนจากการลงทุนของอุปกรณ์ GB-X Series อื่นๆ ของเรา แต่มีขนาดเล็กกว่าและคุ้ม

ค่ากว่า” Bob Petrocelli ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว กรีนไบท์. “อัตราส่วนประสิทธิภาพต่อราคาของ GB-1000 นั้นน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดเล็ก

และเราคาดว่าสิ่งนี้จะสร้างโอกาสเพิ่มเติมในตลาดใหม่”ผลิตภัณฑ์ GreenBytes ได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันที่เข้มงวดและเครือข่ายการสนับสนุนลูกค้าระดับโลกขนาด 7x24x365

GreenBytes, Inc. เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนแบบอินไลน์ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน นำเสนอสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลยุคหน้าที่เร็วและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล GB-X Series ของ GreenBytes ผสมผสานเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมขั้นสูงและการออกแบบการจัดการพลังงานขั้นสูงเข้ากับ

แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ระดับโลกเพื่อจัดการกับปัญหาการจัดเก็บและประสิทธิภาพพลังงานที่กำลังเผชิญอยู่ในการดำเนินงานด้านไอทีในปัจจุบัน . GB-X ซีรี่ส์มีเทคโนโลยีโซลิดสเตตสำหรับ

ประสิทธิภาพ IO ที่ปรับได้ เช่นเดียวกับระดับสูงสุดของความสามารถในการปรับขนาดและความน่าเชื่อถือในแพ็คเกจที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขจัดข้อมูลซ้ำ

ซ้อนนอกเหนือจากการปกป้องข้อมูล และเข้าสู่ตลาดการจัดเก็บหลัก GreenBytes ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 และตั้งอยู่ในเมือง Ashaway รัฐโรดไอแลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม,www.getgreenbytes.comครับ

ลาสเวกัส, 29 มีนาคม 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ City National Bank ประกาศว่าได้มอบรางวัล 12 Reading is The Way up ®มูลค่ารวม $8,500 เพื่อสนับสนุนโครงการที่เน้นการรู้หนังสือที่โรงเรียนประถมศึกษา ระดับกลาง และระดับสูงในเนวาดา

Reading is The way up ®เป็นโครงการริเริ่มด้านการรู้หนังสือที่ได้รับรางวัล ซึ่ง City National ได้บริจาคหนังสือมากกว่า 55,000 เล่มให้กับห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในเนวาดา แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก และมอบทุนสนับสนุนสำหรับครู 448 ทุนเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ

เงินช่วยเหลือ $500 จะช่วยเพิ่มหรือขยายโครงงานการรู้หนังสือที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม และจะมีผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อความสำเร็จของนักเรียน โปรแกรมที่ชนะนั้นคาดว่าจะปรับปรุงการรู้หนังสือของนักเรียนประมาณ 1,000 คนในเนวาดาโดยตรง

นักการศึกษา 12 คนที่ได้รับทุนสนับสนุนได้รับการคัดเลือกจากครูประจำ บรรณารักษ์ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อของโรงเรียนในเนวาดา ซึ่งส่งใบสมัครออนไลน์ มีการแจกจ่ายใบสมัครไปยังเขตการศึกษาทุกแห่งในสี่มณฑลที่สำนักงาน City National เป็นสำนักงาน: มณฑลคาร์สันซิตี คลาร์ก ดักลาส และวาโช

City National Bank เป็นบริษัทในเครือของ City National Corporation (NYSE:CYN) ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์รวม 21.1 พันล้านดอลลาร์ และให้บริการด้านการ

ธนาคาร การลงทุน และความไว้วางใจผ่านสำนักงาน 72 แห่ง รวมถึงศูนย์ภูมิภาคที่ให้บริการเต็มรูปแบบ 16 แห่ง ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก เนวาดา และ

นิวยอร์กซิตี้ บริษัทและบริษัทในเครือด้านการลงทุนส่วนใหญ่แปดแห่งจัดการหรือบริหารสินทรัพย์การลงทุนของลูกค้ามูลค่า 55.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงมากกว่า 35 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหารโดยตรง

City National มีสำนักงานสาขาแปดแห่งในเนวาดา รวมถึงสี่แห่งในลาสเวกัส และหนึ่งแห่งใน North Las Vegas, Reno, Carson City และ Minden ธนาคารยังมีสำนักงานผลิตเงินกู้ที่ Stateline ใน South Lake Tahoe

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 29 มีนาคม 2010) – Luthier Society, Inc. — มีการพูดคุยกันมากมายในหมู่ผู้ผลิตและผู้กำกับอิสระว่าการได้รับการเผยแพร่

ภาพยนตร์ที่สามารถทำได้ในทุกวันนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย Jerome Courshonผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายและการจัดจำหน่ายกล่าวว่า ปัญหาสำคัญไม่ใช่การขาดตัวเลือกสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์ แต่ขาดความรู้และข้อมูลวงในเพื่อให้ได้ผลลัพธ์

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Centaur Productions ได้ประกาศเปิดตัว ” THE SECRETS TO DISTRIBUTION: Get Your Movie Distributed Now! ” โปรแกรมนี้อิงจากมาสเตอร์คลาสที่

ได้รับการยกย่องของ Courshon สำหรับผู้ผลิตและผู้กำกับภาพยนตร์ – นำเสนอตัวเองและแขกรับเชิญพิเศษเป็นเวลา 3 วัน เนื่องจากครอบคลุมทุกด้านของการจัดจำหน่ายภาพยนตร์

ที่จะได้รับการปล่อยตัว 2 ครั้งไตรมาสปี 2010 เป็นโปรแกรมที่บรรจุอยู่ในกล่องชุด 9-DVD 18 ชั่วโมงของการเรียนการสอนที่มีทรัพยากรและรายชื่อผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ซ้ำกัน โปรแกรมของ Courshon ตอบคำถามและความท้าทายทั้งหมดที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องเผชิญในวันนี้ และนำเสนอกลยุทธ์และแนวทางแก้ไขที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

เจอโรม คูร์ชอน ( GOD, SEX & APPLE PIE ; LIFE WITH FIONA ) เรียนรู้ ‘เกม’ ของการจัดจำหน่ายในฐานะโปรดิวเซอร์ในสนามเพลาะ ตั้งแต่การเดินทางในเทศกาลภาพยนตร์ไป

จนถึงการฉายภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยตนเองในโรงภาพยนตร์ ไปจนถึงการจัดจำหน่ายร่วมกับวอร์เนอร์ บราเธอร์ส Courshon ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย และนี่คือแนวทางปฏิบัติ “ได้ผล อะไรใช้ไม่ได้” ที่เขาสามารถแบ่งปันกับผู้สร้างภาพยนตร์คนอื่นๆ ได้

ร่วมกับการเปิดตัวโปรแกรม Courshon จะปรากฏตัวในสิบเมืองทั่วอเมริกาเหนือเพื่อนำเสนอ Master Class เวอร์ชันครึ่งวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่องค์กรภาพยนตร์และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมที่จุดแวะแต่ละแห่งจะได้รับคำปรึกษาฟรีสำหรับโครงการภาพยนตร์ของพวกเขา รวมทั้งดีวีดี Boxed Set หนึ่งชุด

ซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 29 มีนาคม 2010) – ShoreTel ® (NASDAQ: ชอร์) ผู้ให้บริการชั้นนำของระบบโทรศัพท์ IP ที่เรียบง่ายและยอดเยี่ยมพร้อม Unified

Communications (UC) แบบครบวงจร ประกาศในวันนี้ว่าระบบได้รับการยอมรับจาก Everything Channel ในคู่มือโปรแกรมพันธมิตรประจำปี 2010 ว่าเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) ชั้นนำของอเมริกาเหนือสำหรับ ShoreTel โปรแกรมพันธมิตรช่องทาง นอกจากนี้ โปรแกรม ShoreTel Channel Partners ยังได้รับคะแนนระดับห้าดาวจากการรับรู้ถึง

โปรแกรมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ShoreTel ในการพัฒนาโปรแกรมที่แข็งแกร่งสำหรับคู่ค้าผู้ค้าปลีก ซึ่งรวมถึงผู้วางระบบไอที ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี และที่ปรึกษา

การวิจัยสำหรับคู่มือโปรแกรมพันธมิตรช่องรายการทุกอย่างปี 2010 และการจัดอันดับโปรแกรมพันธมิตรระดับห้าดาวดำเนินการโดย Everything Channel ทีมวิจัยวิเคราะห์โปรแกรมของผู้

จำหน่าย 130 โปรแกรม จัดอันดับคำตอบของผู้จำหน่ายต่อคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตรของพวกเขาในองค์ประกอบห้าประการของการสนับสนุนการขาย ความสามารถในการทำ

กำไรของพันธมิตร การพัฒนาและจัดการระบบนิเวศของพันธมิตร การสื่อสารและการตลาดของพันธมิตร และการสร้างความต้องการ การให้คะแนนโปรแกรมพันธมิตรระดับห้าดาวเป็นการจดจำส่วนย่อยของผู้จำหน่ายคู่มือโปรแกรมพันธมิตรระดับชั้นนำ ซึ่งมอบองค์ประกอบการเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดในโปรแกรมช่องทางของตนแก่ผู้ให้บริการโซลูชัน

โซลูชันการสื่อสารบน IP ที่เรียบง่ายและยอดเยี่ยมของ ShoreTel ผสานรวมการสื่อสารด้วยเสียง วิดีโอ ข้อมูล และมือถือไว้บนสถาปัตยกรรม IP แบบเปิดและกระจาย ซึ่งช่วยลดความซับ

ซ้อนและค่าใช้จ่ายที่มักเกี่ยวข้องกับโซลูชันอื่นๆ ได้อย่างมาก ShoreTel เป็นหนึ่งในผู้ผลิตระบบโทรศัพท์ IP เพียงรายเดียวที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ผ่านช่องทางนี้ โดยมุ่ง

เน้นที่ความสำเร็จของคู่ค้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าระดับโลก นวัตกรรมของ ShoreTel ขยายขอบเขตไปไกลกว่าเทคโนโลยี ไปจนถึงวิธีที่บริษัทรวมกลุ่มและบรรจุผลิตภัณฑ์ของบริษัท และช่วยให้ผู้ค้าปลีกของบริษัทได้รับมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มเติมผ่านบริการเพิ่มเติม

“เรายินดีที่จะนำเสนอรายการพิเศษของโปรแกรมช่องทางสำหรับผู้จัดจำหน่ายชั้นนำที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สำคัญ โอกาสของโปรแกรม และข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอโปรแกรมใหม่ที่

ร้อนแรงที่สุด” Kelley Damore รองประธานและผู้อำนวยการกองบรรณาธิการของ Everything Channel กล่าว “คุณภาพของโปรแกรมพันธมิตรของผู้จำหน่ายเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนด

ผลกำไรของพันธมิตร สำหรับความมุ่งมั่นของพวกเขาที่มีต่อคู่ค้าทางธุรกิจและความพยายามของพวกเขาในการสร้างโปรแกรมที่มีคุณภาพ เราขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ชนะ Five-Star Partner Program ในปีนี้ที่ช่วยผลักดันให้ยิ่งใหญ่ขึ้น รายได้ในช่อง”

Don Girskis รองประธานอาวุโสฝ่ายขายทั่วโลกของ ShoreTel กล่าวว่า “การให้คะแนนโปรแกรมพันธมิตรระดับห้าดาวของเราจาก Everything Channel สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเรา

ในการพัฒนาโปรแกรมพันธมิตรช่องทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มุ่งเน้นที่ความสำเร็จของพันธมิตรของเราและตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา” “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับ

จาก Everything Channel สำหรับโปรแกรมที่เหนือกว่าของเรา เนื่องจากธุรกิจของเรา 100 เปอร์เซ็นต์ถูกส่งผ่านช่องทางนี้ ความพึงพอใจของพันธมิตรของเรา เช่น ความพึงพอใจ

ของลูกค้า จึงเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางสู่ความสำเร็จทางธุรกิจของเรา และสิ่งนี้ รางวัลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในการสนับสนุนผู้ค้าปลีกของเรา”รายการ PPG และ บริษัท เหล่านั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นระดับห้าดาวจะปรากฏในฉบับเดือนมีนาคม 29 จากนิตยสาร CRN และออนไลน์ที่www.Channelweb.com

ShoreTel, Inc. (NASDAQ: ชอร์) เป็นผู้ให้บริการโซลูชัน Unified Communication (UC) ที่เรียบง่ายและยอดเยี่ยม โดยอิงจากระบบโทรศัพท์ธุรกิจ IP ที่ได้รับรางวัล เรานำเสนอ

องค์กรทุกขนาดที่ผสานรวม ทั้งเสียง วิดีโอ ข้อมูล และการสื่อสารผ่านมือถือบนสถาปัตยกรรม IP แบบเปิดแบบกระจาย ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่มักเกี่ยวข้องกับโซลูชันอื่นๆ

ได้อย่างมาก ระบบ ShoreTel UC ที่มีคุณลักษณะหลากหลายนำเสนอต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ที่ต่ำที่สุด และความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดในอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ง่ายต่อการปรับใช้ จัดการ ปรับขนาด และใช้งาน บริษัททั่วโลกกำลังค้นหาความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยแทนที่ธุรกิจตามปกติด้วยแนวคิดใหม่ และเลือก ShoreTel เพื่อ

จัดการการสื่อสารทางธุรกิจแบบบูรณาการ ShoreTel ตั้งอยู่ในเมืองซันนีเวล รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานภูมิภาคในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหราชอาณาจักร ซิดนีย์ ออสเตรเลีย และมิวนิก เยอรมนี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.shoretel.com .

Everything Channel ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Framingham รัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นบริษัทด้านการตลาดและการขายด้านเทคโนโลยี Everything Channel นำเสนอเครื่องมือทาง

ธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อเร่งการขายเทคโนโลยีผ่าน “โซลูชันช่องทางเทคโนโลยีที่สมบูรณ์” ตั้งแต่การสร้างแบรนด์และการสรรหา ไปจนถึงการตลาดและการขาย Everything Channel ช่วย

ให้นักการตลาดด้านเทคโนโลยีมีแบรนด์ระดับโลกและความฉลาดทางตลาดที่ไม่มีใครเทียบได้ ผสมผสานกับความภักดีและความน่าเชื่อถือของผู้ชมที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งให้บริการช่องทางการ

ขายเทคโนโลยีทั้งหมดผ่านฐานข้อมูลที่กว้างขวาง Everything Channel นำเสนอโซลูชันการขายและการตลาดภาคสนามที่เป็นนวัตกรรมแก่ผู้ขายเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่วัดผลได้และมีนัยสำคัญ เยี่ยมชมwww.everythingchannel.com

UBM ( ) มุ่งเน้นไปที่สองกิจกรรมหลัก: การกระจายข้อมูลทั่วโลก การกำหนดเป้าหมายและการตรวจสอบ และการพัฒนาและการสร้างรายได้ของชุมชน B2B และตลาด ธุรกิจของ UBM ให้

ข้อมูลตลาดและให้บริการชุมชนการค้ามืออาชีพ ตั้งแต่แพทย์ไปจนถึงนักพัฒนาเกม ตั้งแต่นักข่าวไปจนถึงผู้ค้าเครื่องประดับ จากเกษตรกรไปจนถึงเภสัชกร ด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรม

ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ และข้อมูลธุรกิจ พนักงาน 6,500 คนของเราในกว่า 30 ประเทศถูกจัดเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการชุมชนเหล่านี้ นำผู้ซื้อและผู้ขายมารวมกัน ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจและตลาดของพวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่www.ubm.com

สัปดาห์ที่แล้ว คณะกรรมการบริหารของ SABEW ได้ลงคะแนนให้เมืองหลวงของรัฐอินเดียนาเป็นสถานที่จัดการประชุมในฤดูใบไม้ผลิในเดือนมีนาคมหรือเมษายนในปี 2555 SABEW จะติดตามการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ ซึ่งจะเล่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่สนามกีฬาลูคัสออยล์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการ SABEW ที่มีสมาชิก 22 คนตกลงที่จะจัดการประชุมประจำปีในเมืองหลวงของรัฐอินเดียนา จะเป็นครั้งแรกที่ SABEW ไปอินดี้

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ SABEW จะมาถึงอินเดียแนโพลิส” Dennis Ryerson บรรณาธิการและรองประธานของ The Indianapolis Star บริษัทสื่อรายใหญ่ของเมืองกล่าว “SABEW เป็นองค์กรสำคัญ”

นอกจากเดอะสตาร์แล้ว วารสารธุรกิจอินเดียแนโพลิส สำนักการประชุมและผู้เยี่ยมชมอินเดียแนโพลิส และโครงการสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาและมหาวิทยาลัยบอลสเตต ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในวิทยาเขตของนักศึกษา 30,000 คนในมหาวิทยาลัยอินเดียน่า มหาวิทยาลัยเพอร์ดู วิทยาเขตอินเดียแนโพลิส (IUPUI)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อินเดียแนโพลิสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย รวมถึง Final Four การแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ และงานวารสารศาสตร์ที่จัดโดย National Association of Black Journalists และ Society of Professional Journalists เป็นต้น

“ทำเลใจกลางเมืองอินเดียแนโพลิสทำให้ที่นี่เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคณะกรรมการของเรา” วอร์เรน วัตสัน กรรมการบริหารของ SABEW กล่าว “เป็นเที่ยวบินระยะสั้นและราคาไม่แพงสำหรับหลาย ๆ คน รวมถึงสมาชิกของเราจำนวนมากบนชายฝั่งตะวันออก แต่ก็สามารถขับรถจากชิคาโก ซินซินนาติ เซนต์หลุยส์ และจุดมิดเวสต์จำนวนมากได้เช่นกัน”

SABEW ซึ่งมีสมาชิก 3,200 คน จัดการประชุมประจำปีที่โรงเรียน Cronkite ที่มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนาในวันที่ 19-21 มีนาคม นักข่าวธุรกิจประมาณ 300 คนและคนอื่นๆ เข้าร่วมงานเป็นเวลาสามวัน

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 30 มีนาคม 2010) – World Series of Golf, Inc. (PINKSHEETS: WSGF) ประกาศในวันนี้ว่าได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อรับการลงทุนในหุ้นเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นทุนในการต่ออายุแผนธุรกิจของบริษัท

“ผมยินดีที่ Philip Verges ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและ Small Equity Initiative ของเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการคิดค้น World Series of Golf® ในฐานะบริษัทถ่ายทอด

สดชั้นนำและประสบการณ์ด้านดิจิทัล” ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร World Series of Golf, Inc. กล่าว เจ้าหน้าที่ โจ เอฟ. มาร์ติเนซ “ด้วยการดึงทรัพยากรทางการเงิน

จำนวนมากและพอร์ตโฟลิโอของพันธมิตรระดับโลกที่ข้อตกลงนี้จะให้ผล World Series of Golf วางแผนที่จะเร่งการพัฒนาเกมออนไลน์กับพันธมิตรของเรา The World Golf Tour (

www.wgt.com ) และข้อกำหนดเชิงกลยุทธ์ขององค์กรอื่น ๆ .”มาร์ติเนซกล่าวว่าเขาคาดว่าจะมีการแก้ไขอย่างรวดเร็วในข้อตกลงขั้นสุดท้ายและการปิดการลงทุนจะเกิดขึ้นภายในสองสัปดาห์ข้างหน้า

Philip Verges เป็นผู้ก่อตั้งและประธาน NewMarket Technology, Inc. (PINKSHEETS: NWMT) และ China Crescent Enterprises, Inc. (OTCBB: CCTR). Verges

เพิ่งเปิดตัว Small Equity Initiative ( www.smallequity.com ) ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อปรับปรุงตลาดการลงทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กสำหรับทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุน

World Series of Golf มีกำหนดจะเผยแพร่ Webcast ตามความต้องการในวันพุธที่ 7 เมษายน 2010 เพื่อดูตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทที่ต่ออายุและนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเชิงกลยุทธ์ที่คาดการณ์ไว้ ลิงก์ไปยังเว็บคาสต์จะเผยแพร่ในวันพุธหน้า

ตั้งอยู่ที่ลาสเวกัส World Series of Golf ( www.worldseriesofgolf.com) เป็นบริษัทด้านกีฬาและความบันเทิงระดับโลกที่มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันกอล์ฟบนบกและ

ออนไลน์ โดยใช้วิธีการเล่นที่อยู่ในระหว่างรอการจดสิทธิบัตร เวิลด์ซีรีส์ของกอล์ฟ ซึ่งรวมทักษะของกอล์ฟและรูปแบบการเดิมพันของโป๊กเกอร์เท็กซัส โฮลเด็มไม่จำกัด เล่นที่รีสอร์ทกอล์ฟใน

พื้นที่ลาสเวกัสสุดพิเศษในปี 2550 และ 2551 การแข่งขันกอล์ฟเวิลด์ซีรีส์ประจำปีครั้งที่สามจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม- 14, 2009 ที่ Las Vegas Paiute Golf Resort บริษัท

วางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจในระดับสากลผ่านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ การสนับสนุน และประสบการณ์ที่กว้างขวางของผู้ก่อตั้งและการติดต่อในด้านการตลาดการกีฬา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนสำหรับเหตุการณ์โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.worldseriesofgolf.com

แถลงการณ์ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจเป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ และ

เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้หรือข้อเสนอแนะ ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากในแถลงการณ์ที่เป็นการคาด

การณ์ล่วงหน้า ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง: (1) ความพร้อมของเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจของเราได้สำเร็จ; (2) ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์และ

การยอมรับวิธีการเล่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่วางแผนไว้ของเรา (3) ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมของเรา (4) ความ

สามารถของเราในการรักษา ดึงดูด และบูรณาการบุคลากรฝ่ายบริหาร (5) ความสามารถของเราในการรักษาข้อตกลงการออกอากาศและการสนับสนุนที่เหมาะสม (6) ความสามารถของเรา

ในการทำตลาดและขายบริการของเราให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (7) การเปลี่ยนแปลงกฎและข้อบังคับที่ควบคุมธุรกิจของเรา (8) ความเข้มข้นของการแข่งขัน

และ (9) ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือแนะนำในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีอยู่ในรายงานล่าสุด

ของ World Series of Golf ในแบบฟอร์ม 10-K และแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ. World Series of Golf ไม่มีภาระผูกพันในการ

ปรับปรุงและเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตามมา (7) การเปลี่ยนแปลงกฎและข้อบังคับที่ควบคุมธุรกิจของเรา (8) ความเข้มข้นของการแข่งขัน และ (9) ภาวะ

เศรษฐกิจโดยทั่วไป ปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือแนะนำในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีอยู่ในรายงานล่าสุดของ World

Series of Golf ในแบบฟอร์ม 10-K และแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ. World Series of Golf ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงและเสริม

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตามมา (7) การเปลี่ยนแปลงกฎและข้อบังคับที่ควบคุมธุรกิจของเรา (8) ความเข้มข้นของการแข่งขัน และ (9) ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป

ปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือแนะนำในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีอยู่ในรายงานล่าสุดของ World Series of Golf ใน

แบบฟอร์ม 10-K และแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ. World Series of Golf ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงและเสริมข้อความคาดการณ์ล่วง

หน้าเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตามมา รายงานประจำงวดล่าสุดของ Form 10-K และ Form 10-Q ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ World Series of

Golf ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงและเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตามมา รายงานประจำงวดล่าสุดของ Form 10-K และ Form 10-Q ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ World Series of Golf ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงและเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตามมา