เกมส์สล็อต Sa รับรางวัล 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

เกมส์สล็อต Sa ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Summer Online Circuit นั้น WSOPC Rio Online ได้จบลงด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมและรางวัลจากการแข่งขันจำนวนมาก ซีรีส์ออนไลน์เริ่มตั้งแต่วันที่ 20-31 สิงหาคมและมีกิจกรรมแหวนทอง WSOP 12 งาน ผู้เล่นแข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัลมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ และในที่สุด 1.7 ล้านดอลลาร์ก็ได้รับรางวัล

รายละเอียดของซีรีส์

Rio Onlineนำเสนอกิจกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์มากมายรวมถึงกิจกรรมสร้อยข้อมือและสิ่งพิเศษ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมการแข่งขันลีดเดอร์บอร์ดผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะมอบตั๋วทัวร์นาเมนต์ให้กับผู้เล่น 10 อันดับแรกในอีเวนต์โกลด์ริง

ผู้ชนะการแข่งขันแหวนแต่ละคนยังได้รับสิทธิ์เข้า ร่วมกิจกรรม ฟรีโรลมูลค่า 25,000 เหรียญ ผู้สำเร็จ 10 อันดับแรกของกระดานผู้นำผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือน $10,000 จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย เหตุการณ์โป๊กเกอร์ออนไลน์นี้จะเกิดขึ้นในวันนี้ สำหรับผู้เล่นที่เข้าแข่งขันในอีเวนต์แหวนทองคำอย่างน้อย 3 วง ตั๋วจะถูกมอบให้แก่Grinder’s Only Second Chance Freeroll งานนี้มีที่นั่งให้ผู้ชนะในการแข่งขันชิงแชมป์สิ้นปีมูลค่า $250k มันยังเกิดขึ้นในบ่ายวันนี้

ผู้เล่นทุกคนที่ได้รับแหวนทองคำในซีรีส์จะมีสิทธิ์ได้แชมป์สิ้นปีนี้ มีหลายวิธีที่ผู้เล่นจะได้รับที่นั่งในงานใหญ่ ผู้ที่ได้รับรางวัลแหวนทองคำระหว่างกิจกรรม WSOP มีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ชนะของกระดานผู้นำผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือน ผู้ชนะFast Forward โอกาสครั้งที่สองยังได้รับที่นั่งและผู้ที่จบใน 50 อันดับแรกของลีดเดอร์บอร์ดวงจรสะสม

ดูผู้ชนะ

มาดูผู้ชนะรายใหญ่สองสามรายในซีรีส์นี้กัน กิจกรรม #2 เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ โดยมีเงินรางวัลรวม $100,000 และซื้อเข้า $320 งานนี้มีทั้งหมด 416 ผลงานและ Ian Steinman คว้ารางวัลที่ 1 มูลค่า 23,187.82 ดอลลาร์

สเตฟานี ฮับบาร์ด จะคว้าชัยชนะในอีเวนต์ #3 ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ NLH Monster Stack ด้วยเงินซื้อเข้า 215 ดอลลาร์ ทัวร์นาเมนต์นี้เสนอเงินรางวัลรวม $125,000 และผู้เล่นจำนวนมากเข้าร่วมแข่งขันจนเพิ่มเป็น 186,000 ดอลลาร์ สเตฟานีเอาเงินกลับบ้าน 27,422.24 ดอลลาร์สำหรับความพยายามของเธอ

กิจกรรม #5 ก็เห็นการกระโดดครั้งใหญ่ของเงินรางวัลเช่นกัน การ แข่งขัน NLH Super High Roller ได้รับการบายอิน $2,000 และจบลงด้วยการเข้าดูผู้เล่นมากกว่า 100 คน สิ่งนี้สร้างเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 เหรียญ มันคือ Ankush Mandavia ที่ชนะการแข่งขันโดยได้รับเงินรางวัลมากกว่า 50,000 ดอลลาร์กลับบ้าน

แต่ละเหตุการณ์เกินเงินรางวัลที่รับประกันได้เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าสู่ระบบเพื่อแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นความสำเร็จอย่างมากสำหรับ WSOP และบ่งบอกว่าผู้เล่นเพลิดเพลินกับฉากโป๊กเกอร์ออนไลน์มากแค่ไหน

การบริจาคภาษีจากคาสิโน 17 แห่งในเกาหลีใต้รายงานว่าลดลง 82.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาอยู่ที่ประมาณ 70.7 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ที่กำลังดำเนิน อยู่

ตามรายงานจาก GGRAsia ที่อ้างถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแลการพนันแห่งชาติของประเทศ สถานที่ คาสิโน Kangwon Land จำนวน 674 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนเพียง 73% ของภาษีรวมที่ประมาณ 51.8 ล้านดอลลาร์ ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะลดลง 83.3% เมื่อ เมื่อเทียบกับ 309.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าบริษัทอายุ 21 ปีนี้เป็นทรัพย์สินของเกาหลีใต้เพียงแห่งเดียวที่ชาวบ้านได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันร่วมกับชาวต่างชาติ และเพิ่งเห็นรายรับรวมของเกมในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 488% ปี – เมื่อเทียบเป็นรายปีอยู่ที่ประมาณ 176.6 ล้านดอลลาร์

ผู้ร่วมให้ข้อมูลที่ชัดเจน:

การนับภาษีของปีที่แล้วจากคาสิโน Kangwon Landมีรายงานว่ามากกว่าสองเท่าของตัวเลขรวมสำหรับคาสิโนชาวต่างชาติเท่านั้นของประเทศ 16 แห่ง ซึ่งลดลง 79.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือเพียง18.9 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาที่ดำเนินการโดย Kangwon Land Incorporatedซึ่งเป็นของรัฐนั้นอ้างว่ามีการจัดหากองทุนเพื่อการกุศลประจำปีลดลง 8% เหลือประมาณ232.2 ล้านดอลลาร์โดยเงินรวม46.5 ล้านดอลลาร์ที่เพื่อนร่วมชาติมอบให้นั้น คิดเป็นความเสียหาย 60.7% .

ผู้อุปถัมภ์ที่โดดเด่น:

GGRAsia รายงานว่าภาคการพนันในเกาหลีใต้ยังครอบคลุมลอตเตอรี่ท้องถิ่นเช่นเดียวกับการเดิมพันม้า การปั่นจักรยาน การแข่งขันเรือและซอซเซา ด้วยเหตุนี้และแหล่งข่าวอธิบายว่าคาสิโน Kangwon Land ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด Gangwon ทางตะวันออก ราวๆ สี่ชั่วโมงโดยรถไฟจากตัวเมืองโซลคิดเป็น 14.8% ของรายได้ภาษีทั้งหมดของประเทศในปี 2020 จากการเล่นเกมซึ่งมาใน 82.9% ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกันที่349.1 ล้านดอลลาร์

ความสับสนวุ่นวาย:

มีรายงานว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้สั่งปิดคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus หลายครั้งในปีที่แล้ว เนื่องจากต้องดิ้นรนเพื่อควบคุมโรคระบาดที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเสียชีวิตของชาวท้องถิ่นกว่า 2,300คน นับตั้งแต่นั้นมา สถานที่ที่เป็นมิตรกับการพนันก็ถูกกล่าวหาว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมข้อจำกัดด้านความสามารถระบบการทดสอบ และระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม

การกลับรายการรายได้:

GGRAsia เสร็จสิ้นโดยอ้างถึงการเปิดเผยในเดือนพฤษภาคมจากกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ของ ประเทศ โดยอธิบายว่าการเยี่ยมชมคาสิโนของเกาหลีใต้ในปี 2020 รวมกันลดลง 71.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือมากกว่า 1.7 ล้านเล็กน้อย หน่วยงานรัฐบาลนี้เปิดเผยในเวลาต่อมาว่าในช่วงสิบสองเดือนเดียวกันนั้นได้เห็นการหมุนเวียนรวมจากสถานที่เหล่านี้ลดลง 64.5% เมื่อเปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้เคียงกับ1.2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งใกล้เคียงกับที่มากกว่า 40 คน คาสิโนในมาเก๊าสำหรับเดือนกรกฎาคมเพียงอย่างเดียว

หลังจากได้รับการรับรองตลาดอิสระครั้งที่ 16 และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ iGaming Wazdanได้เพิ่มพันธมิตรรายอื่นในตลาด MGA ที่ได้รับการควบคุมหลังจากลงนามข้อตกลงเนื้อหาที่ครอบคลุมกับผู้ให้บริการชาวมอลตา Elite24Bet

ภายใต้ข้อตกลงนี้ แบรนด์ การพนันกีฬา ออนไลน์ และคาสิโนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่จะเพิ่มพอร์ตโฟลิโอเกมที่สมบูรณ์ของ Wazdanโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมยอดนิยมอย่างHold the Jackpotซึ่งรวมถึงเกมยอดนิยมที่เพิ่งเปิดตัวในธีมเอเชียFortune Reelsและรายการโปรดของผู้เล่น9 Lionsและ Irish – ธีมLarry the Leprechaun

เกมและคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ :

นอกจากนี้ ลูกค้าของประสบการณ์ออนไลน์ รูปแบบใหม่ จะสามารถเพลิดเพลินไปกับPower of Gods: Hades ที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ของผู้พัฒนา สล็อตวิดีโอธีมตำนานเทพเจ้ากรีกซึ่งแสดงเป็นเทพเจ้าแห่งยมโลก มีสัญลักษณ์โบนัสเหนียวที่เป็นนวัตกรรมใหม่และชนะเดิมพันสูงถึง5,000 เท่า !

นอกจากนี้ในข้อตกลงเนื้อหาที่ครอบคลุมยังมีคุณลักษณะเฉพาะและพิเศษของ Wazdan ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นปรับแต่งประสบการณ์การเล่นเกมของตนเองได้มากขึ้น นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีเกม HTML5 มากกว่า 130 เกมที่ใช้คุณสมบัติขั้นสูง รวมถึง…

… ระดับความผันผวนซึ่งช่วยให้ผู้เล่นเพิ่มหรือลดความผันผวนได้ ดังนั้นทั้งลูกกลิ้งสูงและต่ำจึงสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเกม คุณลักษณะ เฉพาะ Gambleให้โอกาส 50/50 ที่จะชนะสองเท่าทันทีคุณลักษณะการซื้อซึ่งช่วยให้ผู้เล่นได้ทันที ตัวเลือกในการซื้อโบนัสสำหรับเกมทั้งหมด โหมด Ultra Fastความเร็วในการเล่นเกม โหมด Double Screen และ โหมด Big Screenซึ่งมาพร้อมกับโหมดซูมสองโหมดทำให้ผู้เล่นสามารถปรับวงล้อของเกมให้เต็มหน้าจอได้ ฟีเจอร์สล็อตที่ยอดเยี่ยมอีกสองอย่างโหมดประหยัดพลังงาน และ โหมด Ultra Liteช่วยประหยัดแบตเตอรี่และลดเวลาในการโหลดเกม ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อปรับแต่งเกมตามความต้องการของผู้เล่นและเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยรวม

เครื่องมือเล่นเกม Cash Dropของผู้ให้บริการซึ่งให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่โชคดีด้วยการหมุนพิเศษ รางวัลเงินสด และอื่นๆ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้เล่นได้ รวมอยู่ในข้อตกลงกับผู้ให้บริการiGaming

เข้ากัน ได้ดี :

อธิบายว่าการเปิดตัวแบรนด์แรก “ต้องการเกมจากผู้ให้บริการที่ดีที่สุด” Denis Wittebrood หัวหน้าคาสิโนที่ Elite24Bet กล่าว…

“เราชอบความรู้สึกของคุณภาพตลอดพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาและเราเชื่อว่าแนวทางของ Wazdan ในด้านภาพและเสียงนั้นเข้ากันได้ดีกับความต้องการของผู้เล่นของเรา

“การเพิ่มคุณสมบัติพิเศษและไม่ซ้ำใครรับประกันประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับผู้เล่นของเราโดยไม่คำนึงถึงความชอบและตัวเลือกอุปกรณ์ของพวกเขา”

อยู่ในมอลตาและได้รับอนุญาตจาก Malta Gaming Authority, United Kingdom Gambling Commission, Swedish Gambling Authority, Romanian National Gambling Office ONJN และ Hellenic Gaming Commission (HGC) ผลงานที่เพิ่มขึ้นของ Wazdan นำเสนอเกมบนโต๊ะยอดนิยมและเกมคาสิโนออนไลน์ที่หลากหลาย รวมทั้งสล็อตวิดีโอคลาสสิกและใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้มีภาพกราฟิกที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติพิเศษที่ชวนดื่มด่ำ

Bekki D’Agata หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจสำหรับอเมริกาเหนือและยุโรปของ Wazdan ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนใหม่ด้วยว่า…

“การเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการที่มีความทะเยอทะยานและน่าตื่นเต้นเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเราในขณะที่เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวและ Elite24Bet สอดคล้องกับแผนของเราอย่างสมบูรณ์แบบ

เธอเสริมว่าพวกเขา “ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามในข้อตกลงที่ครอบคลุมเช่นนี้” และพวกเขาตั้งตารอลูกค้าของ Elite24Bet เพลิดเพลินกับ “คอลเล็กชันผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ”

การขยายตัวทางการค้า :

ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นหลังจากได้รับใบอนุญาตกรีกและเปิดตัว ในเบลาเรี ยสกับ Grand Casino ของแบรนด์ GG.by iGaming เมื่อต้นสัปดาห์

เพียงหนึ่งวันหลังจากได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในรัฐ ไวโอมิงทางตะวันตกของอเมริกา และการเดิมพันกีฬา BetMGMที่เป็นมิตรต่อมือถือ ได้ลงนามข้อตกลงเพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจใน ดินแดนเกาะเปอร์โตริโก

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากCaribbean Journalนวัตกรรมการเดิมพันกีฬาที่เปิดใช้งาน iOS และ Android ได้ลงนามในข้อตกลงกับที่พักระดับ 4 ดาว La Concha Renaissance San Juan Resort จาก Marriott International Incorporated เพื่อให้บริการแก่นักพนันภายนอก ของทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรก

ความประทับใจที่เพิ่มขึ้น:

BetMGMดำเนินการโดย องค์กร Roar Digitalที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ให้บริการคาสิโนทางบกของอเมริกาMGM Resorts Internationalโดยร่วมมือกับ British iGaming behemoth Entainในปี 2019 บริการนี้พร้อมให้ แฟน พนันกีฬาใน 13 รัฐรวมถึงเวอร์จิเนียโคโลราโดและเพนซิลเวเนียและใช้ของตัวเองแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีเพื่อประกาศว่าขณะนี้มีความตั้งใจที่จะแนะนำข้อเสนอของตนในเปอร์โตริโก ‘ ทันทีที่ตลาดที่มีการควบคุมเริ่มต้นขึ้น’

ความยินยอมภาคบังคับ:

Adam Greenblattทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Roar Digital และเขาให้รายละเอียดว่าพันธมิตรใหม่จะเห็น สถานที่ คาสิโนเดลมาร์ ที่ ชั้นล่างของสถานที่ให้บริการซานฮวน จำนวน 709 ห้อง เปิด ตัวหนังสือกีฬา สำหรับร้านค้าปลีกที่มีตราสินค้า BetMGM หัวหน้าขององค์กรในรัฐนิวเจอร์ซีย์เปิดเผยว่าการเปิดตัวทั้งสองครั้งนี้เกี่ยวกับ ‘เกาะแห่งมนต์เสน่ห์’ ยังคง ‘ อยู่ภายใต้การอนุมัติด้านกฎระเบียบ ‘ และจะต้องเข้าร่วมด้วยการจัดหา ‘ ทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ ‘

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Greenblatt…

“นี่เป็นก้าวสำคัญของ BetMGM ในขณะที่เราแบ่งปันแผนการที่จะนำแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาของเราออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก La Concha Renaissance ซานฮวนรีสอร์ทเป็นพันธมิตรในอุดมคติและเราหวังว่าจะได้นำประสบการณ์การเดิมพันกีฬาค้าปลีกและมือถือของ BetMGM มาสู่แฟนกีฬาทั่วเปอร์โตริโก”

ไดรเวอร์ที่ต้องการ:

ในส่วนของเขาและOrlando Rivera Carrionกรรมการบริหารของคณะกรรมการการเล่นเกมเปอร์โตริโกแสดงความยินดีกับโอกาสที่จะได้ต้อนรับ BetMGM ไปยังเกาะแคริบเบียนที่มีประชากรประมาณ 3.3 ล้านคนเพื่อช่วยรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จำเป็นมาก การพัฒนา.’

คำแถลงของ Carrion อ่านว่า…

“โครงการใหม่นี้จะส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในเปอร์โตริโก ในขณะที่ใช้นโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการพัฒนางานใหม่และเพิ่มรายได้และทรัพยากรของรัฐบาลเปอร์โตริโกให้สูงสุด ฉันเชื่อมั่นในความสำเร็จของการเป็นหุ้นส่วนนี้และย้ำถึงความมุ่งมั่นทั้งหมดของฉันในการริเริ่มนี้”

สองเดือนหลังจากเปิดตัววิดีโอสล็อต Bloody Brilliant และผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ ของมอลตา Evoplay Entertainmentได้กลับมาประกาศเปิดตัวนวัตกรรม Fruit Super Nova 30 แบบ 5 รีลและ 30 เพย์ไลน์

ผู้ริเริ่มใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อประกาศว่าเกมสี่แถวใหม่เป็นส่วนเสริมล่าสุดในตระกูลสล็อตวิดีโอแบรนด์ Fruit Super Nova ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ‘ผู้ติดตามอย่างรวดเร็ว- ประสบการณ์เกมที่ฉับไวและมีชีวิตชีวา ‘ที่ยิ่งกว่านั้นกระหาย ‘ตัวคูณมหาศาล’

ผลตอบแทนที่ตอบสนอง:

Evoplay Entertainmentระบุว่า Super Fruit Nova 30 ที่เป็นมิตรกับมือถือได้กลับมาเยี่ยมชมคอลเลกชั่นเกมคลาสสิกอีกครั้งเพื่อมอบการอัปเกรดที่รัดกุม ‘ ด้วยสัญลักษณ์รูปแบบผลไม้แบบดั้งเดิม เช่น แตงโม เชอร์รี่ และส้ม ตลอดจน ‘ บรรทัดใหม่และ ซาวด์แทร็กที่ไม่ซ้ำใคร ‘ ผู้พัฒนายังอธิบายเพิ่มเติมว่าชื่อที่มีสีสันเป็น ‘ ประสบการณ์ใหม่ที่แปลกใหม่ ‘ ซึ่งเปิด โอกาสให้ผู้สนใจรัก สล็อตวิดีโอมีโอกาสได้รับรางวัลธนาคารมูลค่าสูงถึง 5,100 เท่าของเงินเดิมพันที่กระตุ้นผ่านคอลเล็กชั่น Wild Star

อาชีพที่สมบูรณ์แบบ:

ยกย่องคุณธรรมเพิ่มเติมของSuper Fruit Nova 30และ Evoplay Entertainment ซึ่งอยู่เบื้องหลังเกมRise of Horus , Treasure Mania , Forest DreamsและNight of the Living Tales ที่บันเทิง มาก โดยยืนยันว่าเกมล่าสุดได้รับการออกแบบ ‘ ให้ทำงานได้อย่างไม่มีที่ติ ‘ ในตลาดทั่วโลกและอุปกรณ์มากมายในขณะที่เสนอ ‘ รูปแบบที่หลากหลายในเพย์ไลน์และสัญลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเวกัส ‘ ซึ่งถูกกำหนดให้ ‘ ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมที่ชวนให้คิดถึงอย่างแท้จริง ‘ ให้สูงขึ้นไปอีกระดับ

อุทธรณ์แน่นอน:

Ivan Kravchukทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของEvoplay Entertainment และเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้รายละเอียดว่าบริษัทของเขาเปิดตัวเกมแรกใน แบรนด์ Fruit Super Novaเมื่อต้นปีนี้ เพื่อนำความบันเทิงสล็อตวิดีโอที่น่าตื่นเต้นมาสู่ทุกคนที่มี iOS หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ Android บอสยังระบุด้วยว่า Fruit Super Nova 30 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวFruit Super Nova 40 รุ่นก่อนในเดือนกรกฎาคมนั้น ‘ พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดสำหรับมือถือเป็นหลัก’ ในทำนองเดียวกันและมาพร้อมกับ ‘ ธีมชวนให้นึกถึงและฟีเจอร์เกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ‘ ที่ ‘ รับประกันว่าจะถูกใจผู้เล่นจากทุกกลุ่มประชากร ‘

อ่านแถลงการณ์จาก Kravchuk…

“เรากำลังทบทวนคอลเลคชันเกมคลาสสิกที่เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้อีกครั้งหนุนการกระทำด้วยกลไกใหม่ที่น่าตื่นเต้นและการชนะสูงสุดในขณะนี้ มูลค่า 5,100 เท่าของเงินเดิมพันของผู้เล่น Fruit Super Nova 30 ใช้เอ็นจิ้นเกมที่ ล้ำสมัยของ เรา Spinentialเพื่อส่งมอบเวลาโหลดที่เร็วขึ้นสิบเท่ารวมถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงที่ให้ผู้ชมของเราได้รับประสบการณ์การเล่นที่เหลือเชื่ออย่างแท้จริง”

ในแคนาดาและออนแทรีโอลอตเตอรีและเกมคอร์ปอเรชั่นรายงานว่าประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นตลาดการพนันกีฬาเกมเดียวของประเทศหลังจากดำเนินการเดิมพันแบบสแตนด์อโลนเป็นเวลาห้าวันจากวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีมูลค่า 591,000 ดอลลาร์

ตามรายงานของวันพฤหัสบดีจากโดเมนข่าวออนไลน์ที่ SportsHandle.com แคนาดาออกกฎหมายให้การเดิมพันกีฬาแบบเกมเดียวในเดือนมิถุนายนผ่านทาง C-218 ซึ่งเรียกขานว่าพระราชบัญญัติการเดิมพันกีฬาที่ปลอดภัยและควบคุม แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางชิ้นนี้เปลี่ยนกฎหมายของประเทศเพื่อให้นักพนันสามารถเดิมพันทางกฎหมายในแต่ละเหตุการณ์เช่นเกมฟุตบอลเบสบอลและฮ็อกกี้น้ำแข็ง

โพรลีน+ ความคืบหน้า:

ออนแทรีโอเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดา มีประชากรประมาณ 14.8 ล้านคนและมีรายงานว่าอนุญาตให้ผู้สนใจรักการพนันกีฬาเริ่มให้บริการเดิมพันกีฬาแบบเกมเดียวตั้งแต่เช้าวันที่ 27สิงหาคม ห้าวันถัดมานั้นถูกกล่าวหาว่าเห็นProline +บัญชีกีฬาออนไลน์ ใหม่ของ Ontario Lottery and Gaming Corporationที่เป็นมิตรกับมือถือซึ่ง ทำสถิติได้ประมาณ 799,000 เหรียญสหรัฐในการจัดการโดยรวมโดยคิดเป็น 74% ของจำนวนนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดการจับคู่แต่ละรายการ

การแข่งขันที่กำลังจะมา:

เกมส์สล็อต Sa Dave Pridmoreทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลและกลยุทธ์ของ Ontario Lottery and Gaming Corporation และเขารายงานว่าเขายืนยันว่าการเดิมพันเกมเดียวสำหรับนักพนันในจังหวัดที่มั่งคั่งที่สุดของแคนาดานั้นเกิดจากการให้องค์กรของเขาได้เปรียบเหนือองค์กรเอกชนหลายแห่ง ผู้ประกอบการที่คาดว่าจะปรากฏในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า

รายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Pridmore…

“นักพนันออนแทรีโอต่างรอคอยตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเดิมพัน และนั่นคือสิ่งที่ Ontario Lottery and Gaming Corporation มอบให้กับ Proline+ ผลิตภัณฑ์นี้มีการแข่งขันและน่าตื่นเต้นและผู้เล่นก็เห็นว่า”

การทำนายในเชิงบวก:

SportsHandle.com รายงานว่าออนแทรีโอจะเป็นตลาดการพนันกีฬาอันดับหนึ่งในสิบอันดับแรกหากตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยผลงานล่าสุดของอาณาเขตที่คาดว่าจะดีขึ้นเท่านั้น เนื่องจากผู้สนใจรักสนใจในNational Football League (NFL)และNational Hockey League (NHL) ล่าสุด )ฤดูกาล

การเปิดเผยแบบตะวันตก:

ในส่วนอื่น ๆ ของแคนาดาและแหล่งข่าวอธิบายว่าการเดิมพันกีฬาแบบเกมเดียวได้แพร่ขยายไปแล้วในแมนิโทบาควิเบกอัลเบอร์ตาและบริติชโคลัมเบีย แพลตฟอร์ม PlayNow.comของเขตอำนาจศาลหลังนี้ซึ่งดำเนินการโดยBritish Columbia Lottery Corporationอ้างว่ามีการลงทะเบียนใหม่มากกว่า 1,200 รายการในสัปดาห์เดียวเมื่อสัปดาห์ ที่แล้ว ขณะที่ประสบกับจำนวนการเดิมพันที่เพิ่มขึ้น 96% เนื่องจากการจัดการโดยรวมเพิ่มขึ้น 72%

SportsHandle.com รายงานว่า 41% ของธุรกิจที่ดำเนินการโดย PlayNow.com เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับ 53.5% ของการจัดการโดยรวมของเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการเดิมพันเกมเดียว นอกจากนี้ ยังเผยให้เห็นว่านักพนันในจังหวัดทางตะวันตกได้วางเดิมพันทั้งหมด32,000 ดอลลาร์ในการต่อสู้วันอาทิตย์ระหว่างเจค พอลและไทรอน วูดลีย์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันรายวันของดินแดน

ผู้พัฒนาสล็อตคาสิโนออนไลน์ Kalamba Games ได้เพิ่มการเข้าถึงในตลาดที่มีการควบคุมของอิตาลีหลังจากข้อตกลงการจัดหาเนื้อหากับการเดิมพันกีฬาและผู้ให้บริการ iGaming SKS365 Group

ข้อตกลงการจัดจำหน่ายจะเห็น เกม HTML5ที่หลากหลายของซัพพลายเออร์ เช่น Ducks Till Dawnและ Blazing Bullที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ควบคู่ไปกับการเปิด ตัวAge of Huracanที่ได้รับคะแนนสูงของ Kalamba ครั้งที่ 50 กับ Planetwin365 ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับสากลของบริษัทออสเตรียผ่าน Bullseye Remote Gaming Server (RGS) ของซัพพลายเออร์

นอกจากนี้ การผสานรวมนี้จะทำให้มีเครื่องมือโปรโมตต่างๆ ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการโต้ตอบของผู้เล่นกับเกม

พันธมิตรที่เหมาะสม :

ทรอย ค็อกซ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของSKS365 Groupอธิบายว่าเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องใน ตลาด iGaming ที่มีการแข่งขันสูงของ อิตาลีคุณต้องมี “พันธมิตรที่เหมาะสม” และ Kalamba “แสดงถึงสิ่งที่เรามองหาในซัพพลายเออร์อย่างแท้จริง”

นอกจากนี้ CCO ยังกล่าวต่อไปอีกว่าสล็อตของ Kalamba “นำเสนอความหลากหลายและคุณภาพ” และพวกเขามั่นใจว่า “การเพิ่มใหม่ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผลักดันให้คาสิโนของเราเติบโตต่อไป” ตามแหล่งข่าว

ข้อตกลงมีขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่สตูดิโอเกมในมอลตาและคราคูฟได้เข้าสู่ตลาดอิตาลีด้วย iGaming และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการรวมเนื้อหาBLOX Limitedในเดือนมกราคมปีนี้ และยังติดตามข้อตกลงล่าสุดกับผู้ให้บริการระดับบนสุดรายอื่นๆ ในประเทศยุโรป รวมถึงในเดือนกรกฎาคมกับBetFlag SPAสำหรับแบรนด์อิตาลีที่จัดตั้งขึ้นอย่าง BetFlag.it

การขยายตัวของอิตาลี :

Giles Lucas หัวหน้าฝ่ายการค้าของKalamba Games ยกย่องว่าเป็น “ตลาดที่สำคัญ” สำหรับพวกเขา กล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นอีกเครื่องหมายสำหรับการเติบโตในอิตาลี

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผนึกข้อตกลงและเราตั้งตารอที่จะได้เห็นว่า SKS365 ใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ Bullseye ได้อย่างไร”

สล็อตใหม่ :

นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้าแล้ว ผู้พัฒนาเกมยังได้เปิดตัวสล็อตเทพธิดากรีกโบราณแห่งความรักและความงามPearls of Aphroditeและชื่อธีมสัตว์ป่า Safari Chase อดีตนำผู้เล่นไปสู่โลกใต้ทะเลของเทพธิดาและนำเสนอคอลเลคชันไข่มุก การหมุนรอบมหาสมุทร การหมุนพิเศษ เช่นเดียวกับไฮเปอร์เบทและไฮเปอร์โบนัสซึ่งช่วยเพิ่มทวีคูณไวด์ ล็อคตัวคูณไวด์ และจำนวนเริ่มต้นของสปินพิเศษ และอนุญาตให้ผู้เล่นเข้าถึงเพิ่มเติม หมุนเกมตามลำดับ

การ ผจญภัย สล็อตออนไลน์ที่เปิดตัวในวันที่ 2 กันยายน ซึ่งมีสิงโต ม้าลาย จระเข้ และยีราฟ มีโบนัสการหมุนพิเศษ การอัพเกรดสัญลักษณ์ และไฮเปอร์โบนัส ทั้งหมดนี้รวมกับกลไกเกมที่ยอดเยี่ยมและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ชั้นนำ ทำให้เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในล็อบบี้เกมของผู้ดำเนินการ!

ร้อนแรงจากการเปิดตัวการแข่งขันสล็อต CashDays ฉบับเดือนกันยายนและผู้ พัฒนาซอฟต์แวร์ คาสิโนออนไลน์ ในมอลตา อย่าง Playson ได้ปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอ Timeless Fruit Slots ด้วยรีลีสล่าสุด Rich Diamonds: Hold and Win

สล็อตวิดีโอ 3×5ที่มี 10 บรรทัดมีธีมผลไม้คลาสสิกและมาพร้อมกับ RTP 95.6 เปอร์เซ็นต์ ความผันผวนปานกลางถึงสูงและชนะสูงสุด 2200x ของการเดิมพัน

นอกเหนือจากเจ็ดสีแดงที่คุ้นเคย สัญลักษณ์ผลไม้ และเพชรเป็นสัญลักษณ์โบนัสแล้ว ที่นี่คุณยังจะได้พบกับExtra Spins , แจ็คพอ ตในเกมสามรายการ , สัญลักษณ์ โบนัส , เกมโบนัส , สัญลักษณ์ เสริม และ สัญลักษณ์ ขนาดใหญ่ ฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดนี้จะมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้เล่นอย่างแน่นอน

การเล่นเกมที่อัดแน่นไปด้วยแอ็คชั่น :

สัญลักษณ์เจ็ดสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์เสริมของเกมและเป็นการทดแทนสัญลักษณ์ผลไม้ใดๆ เพื่อสร้างชุดค่าผสมที่ชนะ ในขณะที่สัญลักษณ์ Golden Star Scatter จะกระตุ้นการหมุนพิเศษด้วยสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ การลงจอดอย่างน้อย 6 เพชรโบนัสจะเปิดใช้งาน เกมโบนัส Hold and Winซึ่งจะเห็นการหมุนซ้ำสามครั้งในขณะที่เติมรีลด้วยสัญลักษณ์อัญมณีเท่านั้น

ผู้เล่นที่ลงจอด Golden Star Scatters สามครั้งจะเปิดใช้งาน Extra Spins ห้าครั้ง เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น วงล้อสอง สาม และสี่มารวมกันและสร้างสัญลักษณ์ขนาดใหญ่เพียงอันเดียว ให้ รางวัลมูลค่า สูงถึง x200 ระหว่าง Extra Spins สัญลักษณ์ทั้งหมดสามารถรวมกันได้ ซึ่งรวมถึง Scatter และโบนัส ซึ่งจะเห็น Extra Spins ที่มอบให้กับผู้เล่นที่โชคดีมากยิ่งขึ้น

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่กำลังเติบโต :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อใหม่ในข่าวประชาสัมพันธ์ของ บริษัท Vsevolod Lapin หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Playson กล่าวว่า…

“เราได้เปิดตัวอัญมณีของเกมด้วยRich Diamonds: Hold and Winที่เอาใจผู้เล่นด้วยรสชาติของความหรูหราในเกมแอ็กชั่นที่เต็มไปด้วยกราฟิกที่น่าทึ่ง เอฟเฟกต์เสียงตามธีม และคุณสมบัติการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้น

“ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางซึ่งยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในแต่ละวัน เราพร้อมที่จะส่งมอบให้กับนักพนันและพันธมิตรทั่วโลก”

กันยายน CashDays :

สมาชิกใหม่ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Timeless Fruit Slotsยอดนิยมของผู้พัฒนาเกม เกิดขึ้น หลังจากการเปิดตัว Playson CashDays ฉบับเดือนกันยายน

ซึ่งจะ มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน การ แข่งขัน แบบสล็อตออนไลน์จะรวมเงินรางวัลรวมจำนวน 60,000 ยูโร ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมอันดับต้น ๆได้รับรางวัลมูลค่าสุทธิ€10,000

นำเสนอในการผจญภัยสล็อตที่น่าตื่นเต้นคือ15 คลาสสิก ต่อไปนี้ จาก Playson:

Book of Gold 2: Double Hit™

Book of Gold: โอกาสมากมาย

บัฟฟาโล พาวเวอร์ เมก้าเวย์™

พลังบัฟฟาโล: ถือแล้วชนะ

Burning Wins: คลาสสิก 5 บรรทัด

Diamond Wins: ถือและชนะ

มังกรศักดิ์สิทธิ์: ถือแล้วชนะ

เหรียญร้อน: ถือและชนะ

ผลไม้อิมพีเรียล: 5 เส้น

ตำนานของคลีโอพัตรา Megaways ™

เซเว่นแอนด์ฟรุตส์

Solar King

Solar Queen

Super Sunny Fruits: ถือแล้วชนะ

พลังหมาป่า: ถือแล้วชนะ

คะแนนการแข่งขัน :

เพื่อให้มีคุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมจะต้องวางเดิมพันขั้นต่ำ 0.50 ยูโรหรือเทียบเท่าในสกุลเงิน คะแนนจะถูกจัดตารางต่อรอบโดยแต่ละ 1 ยูโรหรือเทียบเท่าในสกุลเงินที่ชนะจะเท่ากับ 10 คะแนน เช่น €10 วอนหมายถึง 100 คะแนน

YG Masters ได้ทำมันอีกครั้ง โปรแกรมได้เห็นชื่อสล็อตออนไลน์ที่มีคุณภาพอีกรายการหนึ่งเข้าสู่อุตสาหกรรมเกม คราวนี้ Yggdrasil ร่วมมือกับ ReelPlay เพื่อเปิดตัว Towering Pays Valhalla เกมสล็อตที่ไม่เหมือนใครซึ่งอิงจากชีวิตหลังความตายของไวกิ้ง เดินทางไปยังห้องโถงใหญ่โตและหมุนวงล้อของสล็อตที่มีการกำหนดค่าได้หลายแบบ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงช่องจ่ายเงินได้ 15 ถึง 65 ช่องตามกลไกการจ่ายแบบ Towering Pays

สูงตระหง่านจ่าย Valhalla รายละเอียด

โหลดเกมสล็อตออนไลน์และค้นหาวงล้อที่ตั้งตระหง่านเหนือคุณ พร้อมสัญลักษณ์ของ Valhalla บนกริด เมื่อคุณเปิดใช้งานช่องจ่ายเงินที่แตกต่างกัน กริดจะหดตัวและขยายใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับพวกเขา สัญลักษณ์ Horns of Odin เป็นสัญลักษณ์เสริมในเกม โดยให้การแทนที่สัญลักษณ์สำหรับไอคอนทั้งหมด ยกเว้น Towers

คุณลักษณะหนึ่งของเกมนี้ที่คุณจะพบเมื่อคุณเล่นคือเมก้าทาวเวอร์เมจิก หอคอยถูกจัดกลุ่มบนวงล้อ 1, 2 และ 3 ในเกมหลักและคุณสมบัติของวาลคิรีและโลกิ หอคอยถูกจัดกลุ่มอยู่บนวงล้อเดียวกัน บวกกับหอคอยที่สี่ในลักษณะของ Thor และ Odin

คุณลักษณะนี้มีให้เมื่อมีหอคอยอย่างน้อยหนึ่งหอคอยปรากฏขึ้นในแต่ละรีล 1, 2 และ 3 บนกริด 5 × 8 คุณสามารถเลือกที่จะใช้คุณลักษณะนี้หรือข้ามไป หากคุณข้ามไป คุณจะมีโอกาสได้เล่นเพื่อคุณลักษณะที่ดีขึ้น คุณจะได้รับการหมุนเพิ่มเติมของวาลคิรีก่อนจากนั้นให้หมุน Loki, Thor และ Odin คุณต้องยอมรับรอบสุดท้ายของ Odin หากคุณได้รับข้อเสนอ

ยิ่งคุณเดินไปตามเส้นทางคุณสมบัติการหมุนพิเศษกับตัวละครหลักมากเท่าไร คุณก็จะได้รับสปินพิเศษเพิ่มเติมจากเจ็ดรายการดั้งเดิมที่คุณได้รับรางวัลมากขึ้นเท่านั้น

David Johnson ซีอีโอของ ReelPlay แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมใหม่นี้ว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยนำเกม Towering Pays ล่าสุดของ Games Lab ออกสู่ตลาดกับพันธมิตรของเราที่ Yggdrasil Valhalla เป็นเกมที่พัฒนาเหนือสปินด้วยเมทริกซ์รีลที่เพิ่มขึ้นและการเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย และสร้างจากการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จล่าสุดของ Games Lab ผ่าน YG Masters เช่น Royal Dragon Infinity Reels”

ข่าว Yggdrasil อื่น ๆ

นอกจากความสำเร็จของโปรแกรม YG Masters แล้วYggdrasilยังยุ่งกับการเข้าถึงตลาดและเปิดตัวเกมอื่นๆ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม บริษัทได้ประกาศว่าHellenic Gaming Commissionในกรีซ ได้มอบใบอนุญาตให้บริษัทแก่บริษัท ทำให้บริษัทสามารถเปิดบริการในภูมิภาคได้

แล้ว ผู้เล่นสามารถเข้าถึงชื่อ Cherry AB และเนื้อหาพิเศษจะมอบให้โดย Yggdrasil ผ่านเกมที่เปิดตัวภายในโปรแกรม YG Masters

การประกาศใบอนุญาตใหม่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ผู้พัฒนาทำเครื่องหมายการเปิดตัวJambo Cashซึ่งเป็นสล็อตออนไลน์ใหม่ที่ออกแบบโดย Jade Rabbit Studio นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ เกมที่สตูดิโอเปิดตัวสู่สาธารณะในปีนี้