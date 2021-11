เกมส์หัวก้อย สมัครเว็บปั่นสล็อต AMD

เกมส์หัวก้อย ซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 มิ.ย. 2011) – AMD (NYSE: AMD) ประกาศในวันนี้ว่าจะไม่รับรอง SYSmark 2012 Benchmark (SM2012) ซึ่งเผยแพร่โดย BAPCo (Business Applications Performance Corporation) นอกเหนือจากการถอนการสนับสนุนแล้ว AMD ได้ลาออกจากองค์กร BAPCo

Nigel Dessau รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ AMD กล่าวว่า “เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ และลูกค้าต้องการการวัดที่ชัดเจนและเชื่อถือ

ได้เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพที่คาดหวังและมูลค่าของระบบของพวกเขา” “AMD ไม่เชื่อว่า SM2012 จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ดังนั้น AMD จึงไม่สามารถรับรองหรือสนับสนุน SM2012 หรือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม BAPCo”

เอเอ็มดีจะรับรองเฉพาะการวัดประสิทธิภาพโดยอิงจากแบบจำลองการคำนวณในโลกแห่งความเป็นจริงและแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง เอเอ็มดีเชื่อว่าควรมี

การสร้างมาตรฐานเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เป็นกลางและโปร่งใสต่อลูกค้าในการตัดสินใจตามผลลัพธ์เหล่านั้น ในปัจจุบัน AMD กำลังประเมินทางเลือกอื่นในการวัดประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานแบบเปิดเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

เอเอ็มดีสนับสนุนให้ทุกคนที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและวิธีการให้คะแนนของเกณฑ์มาตรฐาน SM2012 เพื่อติดต่อ BAPCo สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจของ AMD ในการออกจาก BAPCo โปรดอ่านบล็อกผู้บริหารของ AMD ซึ่งเขียนโดย Nigel Dessau

เอ็มดี เอเอ็มดี เกมส์หัวก้อย เป็นผู้ริเริ่มการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นผู้นำในยุคต่อไปของประสบการณ์ดิจิทัลที่สดใสด้วยหน่วยประมวลผล AMD Fusion Accelerated

Processing Units (APU) ที่ก้าวล้ำซึ่งขับเคลื่อนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ AMD มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและสภาพ

แวดล้อมเวอร์ชวลไลเซชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีกราฟิกที่เหนือกว่าของ AMD มีอยู่ในโซลูชั่นที่หลากหลายตั้งแต่เกมคอนโซล พีซี ไปจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.amd.com

AMD, โลโก้ AMD Arrow และการรวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. ชื่ออื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

SAN DIEGO, June 21, 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — Baby Genius® แบรนด์ความบันเทิงทางดนตรีที่ได้รับรางวัลสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่สร้างขึ้นโดยผู้ก่อตั้ง Pacific

Entertainment Corporation (OTCQB:PENT) กำลังจะเปิดให้บริการบนมือถือพร้อมกับการเปิดตัว ของแอพแอนิเมชั่น 3 มิติแบบโต้ตอบสองแอพแรกสำหรับ iPad™, iPhone® และ iPod touch® CCO Larry Balaban ประกาศในวันนี้

Tempo และ Frankie เป็นตัวละคร Baby Genius ตัวแรกที่เข้าร่วมซีรีส์แอพMYPALของ LeftRight และจะเข้าร่วมโดยตัวละคร Baby Genius ตัวอื่นๆ ที่นำแสดงในแอปMYPALใหม่ของ

พวกเขาเองในปลายปีนี้ MYPAL TempoและMYPAL Frankieพร้อมให้ใช้งานแล้วบน App Store SMสำหรับ iOS และจะพร้อมให้ใช้งานในอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตรุ่นอื่นๆ เร็วๆ นี้

สร้างและผลิตโดยผู้ผลิตเนื้อหาบนมือถือและออนไลน์ LeftRight, MYPAL TempoและMYPAL Frankieเป็นตัวแทนของตัวละคร Baby Genius รุ่นใหม่อันเป็นที่รักในแอปตรวจจับคำพูดที่

พูดซ้ำคำพูดของเด็ก ๆ ด้วยเสียงอันไพเราะของตัวละครเอง และอนุญาตให้บันทึกวิดีโอและแชร์วิดีโอกับเพื่อน ๆ บน YouTube, Facebook หรือทางอีเมล สัมผัสที่เรียบง่ายทำให้ Tempo

หรือ Frankie มีชีวิตชีวาด้วยแอนิเมชั่นที่น่าดึงดูดและสนุกสนาน มินิเกมดนตรีมีความสนุกมากมายและมาพร้อมกับตัวกรองหน้าจอที่แตกต่างกัน – อุตสาหกรรมอื่นจาก LeftRight – รวมถึงปกติ ซีเปีย ขาวดำ และสีตาปลา เพื่อให้ประสบการณ์การโต้ตอบแต่ละครั้งสนุกขึ้นสี่เท่า

“เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้นำตัวละครอันเป็นที่รักของเราไปสู่เด็กๆ ด้วยแอพที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดย LeftRight ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ก้าวล้ำนำหน้าเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

อย่างแน่นอน” Balaban กล่าว “เราตั้งตารอความสัมพันธ์ที่ยาวนานและประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับพรสวรรค์ที่น่าทึ่งที่ LeftRight เพื่อส่งมอบภารกิจ Baby Genius ในการมอบความบันเทิงที่หล่อเลี้ยงและกระตุ้นเด็กๆ ด้วยแอปใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์”

Pacific Entertainment Corporation (OTCQB:PENT) ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงราคาไม่แพง ซึ่งรวมถึงดีวีดีและซีดี ซึ่งจำหน่ายผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่

เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งขยายไปทั่วสหรัฐอเมริกาไปจนถึงแมส ร้านขายยา ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าปลีกเฉพาะทาง บริษัท จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมทั้งนำ

เสนอความบันเทิงแปซิฟิกสำหรับการกระจายของภาพยนตร์คลาสสิกและรายการโทรทัศน์, Baby Genius®และนมัสการ Wee บริษัทยังให้ใบอนุญาตแบรนด์ของตนสำหรับประเภทผลิต

ภัณฑ์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีใบอนุญาตของ Guess How much I Love You, Precious Moments and The Snowman แบรนด์สำหรับการรวบรวมเสียง www.pacificentcorp.com

Baby Genius ® ที่ ได้รับรางวัลหลายรายการ คือแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดนตรีเพื่อการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อให้ทารกและเด็กเล็กมีความเป็นอยู่ที่ดี นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2542 Baby

Genius ได้รับรางวัลชนะเลิศในฐานะแบรนด์รอบปฐมทัศน์ที่มียอดขายดีวีดีและซีดีหลายล้านแผ่น และได้รับการดูมากกว่าหนึ่งล้านครั้งต่อเดือนบน Comcast และ Cox Cable ในปี 2008

รางวัลรวมถึง: Mom’s Choice Award , ตราประทับการอนุมัติของศูนย์การเลี้ยงดูบุตรแห่งชาติ, ของเล่นสำหรับเด็กวัยหัดเดินที่ดีที่สุดจากInsider , Dr. Toy 100 ผลิตภัณฑ์

สำหรับเด็กยอดเยี่ยม, รางวัล NAPPA Honors Award, รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม iParenting, รางวัล Creative Child Preferred Choice Award, รางวัล Latino DVD,

รางวัล iParenting Media Award, คณะกรรมการที่ปรึกษาภาพยนตร์ รางวัลความเป็นเลิศ Kids First! การรับรองสื่อเด็กคุณภาพ Parents Magazine 2002 “วิดีโอแห่งปี” และ

Best “Under 3” QSR Program 2004/2005 จาก นิตยสาร Restaurant Genius เด็ก แบรนด์สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดและมีสัมผัสระหว่างประเทศในกว่า 40 ประเทศ สำหรับข้อมูลแบรนด์โปรดไปที่ www.babygenius.com .

LeftRight ได้สร้างประสบการณ์ความบันเทิงบนมือถือและออนไลน์ให้กับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก เช่น Nestle, Baby Genius, Garfield, Rubik’s และอีกมากมาย

LeftRight ทุ่มเทให้กับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งรวมการสร้างแบรนด์และความบันเทิงเข้าด้วยกัน และมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่หลากหลายแก่ผู้บริโภคซึ่งเชื่อมโยงกับแบรนด์ที่พวกเขา

รู้จักและชื่นชอบ LeftRight ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่อุทิศตนเพื่อมอบแพลตฟอร์มเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับแบรนด์ในการโต้ตอบกับผู้ชมที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลในปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำโดยหรือในนามของ Pacific Entertainment Corporation ข้อความทั้งหมดที่กล่าวถึงผลการดำเนินงานที่บริษัทคาดว่าจะเกิดขึ้นใน

อนาคต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ 2011 และปีต่อๆ ไป การเติบโตของรายได้ ความสามารถในการทำกำไรในอนาคต หรือข้อความที่แสดงถึงการมองในแง่

ดีทั่วไปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต เป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงจากมุมมองในปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และเราไม่สามารถ

รับรองได้ว่าผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้จะบรรลุผลสำเร็จ ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย รวมถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของบริษัทในการตัดสินความชอบ

ของผู้บริโภค การจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ การจัดการที่มีส่วนร่วมwww.otcmarkets.com . ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่

เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร และเราสนับสนุนให้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แท้จริง บริษัทไม่มีหน้าที่ปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่จัดทำแถลงการณ์

ไมอามี ฟลอริดา–(Marketwire – 21 มิ.ย. 2011) – Caribbean Casino and Gaming Corp. (PINKSHEETS: CGAQ). Mr. Steven Swank CEO จัดการประชุมเมื่อสุด

สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา โดยมี Daryl J. Peoples ประธาน IBF, Franklin Nuñez กรรมาธิการมวยโดมินิกัน, Bienvenido Rodríguez และ Rafael

Cisneros ประธานและรองประธานคณะกรรมการการแข่งม้า ตามลำดับ Francisco ผู้ดูแลสนามแข่งม้าปัจจุบันของ Almonte พร้อมด้วย Don Albaum, Mike Duzant, Michael

Marley ทนายความของ Jose Muñoz ผู้ฝึกสอนสำหรับนักมวยยอดนิยม เป้าหมายหลักของการประชุมครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้การต่อสู้โลกชื่อวันที่ 10 กันยายนTH 2011 ที่จะจัดขึ้นที่Hipódromo V Centenario, สาธารณรัฐโดมินิกัน, สถานที่ที่มีความจุ 15,000 ที่นั่ง

ด้วยเหตุการณ์นี้ CGAQ คาดว่าจะมีรายได้สุทธิขั้นต่ำ 300,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแผนจะลงนามในสัญญาสถานีโทรทัศน์ ซึ่งจะมอบการ์ดต่อสู้ทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี งานนี้คาดว่าจะครอบคลุมทั่วโลก

มร.สตีเวน สแวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า “เราไม่ได้เป็นฝ่ายโวยวาย เราหมายถึงธุรกิจกับโครงการเหล่านี้ และเราขอการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น”ข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสู้ชื่อจะประกาศในอีกไม่กี่วัน นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหนึ่งในหลายๆ โครงการของบริษัท ขณะนี้อยู่ในงาน และทุกโครงการกำลังก้าวไปข้างหน้า

Caribbean Casino and Gaming Corp (PINKSHEETS: CGAQ) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ Sosua Bay Grand Casino และ Afterone Disco บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้นำใน

แคริบเบียนสำหรับการเล่นเกมและความบันเทิง รวมถึงการเดิมพันสดจากกล้องที่อยู่เหนือโต๊ะภายใน Sosua Bay Grand Casino Caribbean Casino and Gaming Corp. ไม่เพียงแต่

จะนำเสนอเกมระดับโลกและที่พักภายในสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมสถานที่ของเรา แต่ยังอนุญาตให้ผู้อุปถัมภ์เดิมพัน (ที่ได้รับอนุญาต) จากความสะดวกสบายของบ้านหรือห้องพักในโรงแรมของพวกเขาเอง คาสิโนตอนนี้เป็นจุดศูนย์กลางใน Sosua Bay Resort ที่ Puerto Plata สาธารณรัฐโดมินิกัน ซึ่งเป็นเกาะแคริบเบียนที่มีประชากรมากที่สุด

รายงานนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจัดทำขึ้นตามการรักษาความปลอดภัย บทบัญญัติของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี

2538 “ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” อธิบายถึงความคาดหวัง แผน ผลลัพธ์ หรือกลยุทธ์ในอนาคต และมักนำหน้าด้วยคำต่างๆ เช่น “อาจ” “อนาคต” “แผน” หรือ “แผน”

“จะ” หรือ “ควร” “คาด” “คาด” “ร่าง” “ในที่สุด” หรือ “คาดการณ์” คุณได้รับคำเตือนว่าข้อความดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายที่อาจทำให้เกิดสถานการณ์ในอนาคต

เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้า คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ และไม่ยึดถือข้อความดังกล่าวเกินควร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในรายงานนี้จัดทำ

ไวท์ฮอร์ส, ยูคอน–(Marketwire – 21 มิถุนายน 2011) -กลุ่มบริษัท ATCO ประกาศในวันนี้ว่าการเข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุนเดิมของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวอาร์กติกปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-10 มีนาคม 2555 ในเมืองไวท์ฮอร์ส ยูคอน

ATCO Group ซึ่งรวมถึง Yukon Electrical จะให้บริการผู้คน ผลิตภัณฑ์ และบริการในงาน ซึ่งจะมีนักกีฬาและผู้เข้าร่วมด้านวัฒนธรรมเกือบ 2,000 คนเข้าร่วมแข่งขันและแสดงความ

สามารถจากประเทศในแถบอาร์กติกทั่วโลก ATCO เป็นผู้สนับสนุนร่วมของ 2012 Arctic Winter Games พิธีเปิดและปิด เช่นเดียวกับงานแสดงวัฒนธรรม งานแสดงวัฒนธรรมประกอบด้วยเทศกาล การแสดง และโปรแกรมทัศนศิลป์ ให้ผู้เข้าชมเกมได้สัมผัสกับวัฒนธรรมภาคเหนือในรูปแบบต่างๆ

Nancy Southern ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ATCO Group กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนนักกีฬา ศิลปิน และนักแสดงชาวเหนืออีกครั้งในขณะที่พวก

เขาเข้าร่วมในกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่นี้” “กีฬาฤดูหนาวของอาร์กติกทำให้ผู้คนใน ATCO ซึ่งอาศัยและทำงานในภาคเหนือ มีโอกาสช่วยเหลือเยาวชนภาคเหนือในการแสวงหาความเป็นเลิศ”

Arctic Winter Games เป็นงานกีฬาและวัฒนธรรมทางภาคเหนือที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้เข้าร่วมจากอลาสก้า ยูคอน นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ อัลเบอร์ตาตอนเหนือ นูนาวุต นูนาวิก กรีนแลนด์ ยามาล และแซปมี เป็นการเฉลิมฉลองการแข่งขันกีฬา วัฒนธรรม มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างกองกำลังทางภาคเหนือ

“การเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานของ ATCO กับ Arctic Winter Games และการมีส่วนร่วมของพวกเขาในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนนั้นขยายไปไกลกว่าการเป็นสปอนเซอร์ขั้นพื้นฐาน”

George Arcand ประธาน 2012 Arctic Winter Games กล่าว “เมื่อพูดถึงการส่งมอบเกม เราจะเห็นความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นที่จะรวมพนักงานของ ATCO เข้ากับการรับสมัครอาสาสมัคร

และการเปิดใช้งานเกม ความสัมพันธ์เช่นนี้ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมรดกของ Arctic Winter Games และทำให้ฉันมีความมั่นใจอย่างมากที่จะ รู้ว่า ATCO อยู่ในทีมของเรา”

ATCO มีประวัติเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภาคเหนือ บริษัทเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน Arctic Winter Games 2010 ที่ Grande Prairie, กีฬา Arctic

Winter Games ปี 2008 ที่ Yellowknife, เกม Canada Winter Games ในปี 2007 ที่ Whitehorse และการแข่งขัน Arctic Winter Games ปี 2004 ที่ Fort McMurray

ATCO Group ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 7,700 คนและทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ มอบบริการที่เป็นเลิศและโซลูชันทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมทั่วโลก โดยมีบริษัทชั้นนำที่

เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค (ท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติและการส่งและการจ่ายไฟฟ้า) พลังงาน (การผลิตกระแสไฟฟ้า การรวบรวมก๊าซธรรมชาติ การประมวลผล การจัดเก็บ และการสกัดของเหลว) โครงสร้างและโลจิสติกส์ (การผลิต การขนส่งและการลดเสียงรบกวน) และเทคโนโลยี (โซลูชันระบบธุรกิจ) ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่www.atco.com

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักถูกระบุโดยการใช้คำต่างๆ เช่น”คาดการณ์” “วางแผน” “คาดหวัง”

“อาจ” “จะ” “ตั้งใจ” “ควร” และสำนวนที่คล้ายกัน . ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่แท้

จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนให้เห็นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าคือสมเหตุสมผล แต่

ไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่าความคาดหวังเหล่านี้จะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง และข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวไม่ควรเชื่อถือได้เกินควร ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่างมากจากที่

คาดการณ์ไว้ในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจด้านกฎระเบียบ ปัจจัยการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่ สภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ และ

ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ คอร์ปอเรชั่น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้แสดงถึงความคาดหวังของบริษัท ณ วันที่ในที่นี้ และอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ดังกล่าว บริษัทขอปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น

นิวอาร์ก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 มิ.ย. 2011) – SMART Modular Technologies (WWH), Inc. (“SMART” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: SMOD) ผู้ผลิตโมดูลหน่วย

ความจำและผลิตภัณฑ์หน่วยเก็บข้อมูลแบบโซลิดสเตตอิสระชั้นนำ รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2554 สิ้นสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

ยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน 2554 อยู่ที่ 164.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 170.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบการเงิน 2554 และ 201.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน 2553

กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน 2554 อยู่ที่ 32.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 28.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบการเงิน 2554 และ 45.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน 2553

ตาม GAAP รายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2011 อยู่ที่ 2.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับ 0.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2554 และ 14.9 ล้านดอลลาร์หรือ 0.23 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2553

บนพื้นฐานที่ไม่ใช่ GAAP รายรับสุทธิอยู่ที่ 7.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน 2554 เทียบกับ 5.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.08

ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2554 และกำไรสุทธิ 17.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.26 ดอลลาร์ ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2553

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน 2554 อยู่ที่ 17.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 และ 29.8 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน 2553

โปรดดูส่วนข้อมูลที่ไม่ใช่ GAAP และตาราง “การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP บางอย่างรวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว รายได้สุทธิแบบ non-GAAP และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ต่อ

หุ้นปรับลด เรากำหนด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นรายได้สุทธิแบบ GAAP บวกกับดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าชดเชยตามหุ้น ค่าปรับ

โครงสร้าง ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงเทคโนโลยี และรายการอื่นๆ ที่ไม่บ่อยหรือผิดปกติ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ใช่การวัดประสิทธิภาพทางการเงินที่คำนวณตาม US GAAP และควรถูก

มองว่าเป็นส่วนเสริม ไม่ใช่แทนที่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานของเราที่แสดงบนพื้นฐานของ US GAAP EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้อ้างว่าเป็นตัวแทนของกระแสเงินสดที่มาจากหรือใช้ในกิจกรรมดำเนินงานตาม US GAAP และไม่ควรใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพคล่อง

ผลลัพธ์ทางการเงินแบบ non-GAAP ไม่รวมค่าชดเชยตามหุ้น ค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้าง ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงเทคโนโลยี และรายการอื่นๆ ที่ไม่บ่อยหรือผิดปกติ มาตรการทางการเงิน

ที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจโดยรวมของผู้ใช้เกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินของเรา ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ GAAP ของเราให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารและนักลงทุนที่เป็นประโยชน์ใน

การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานหลักของ SMART และในการประเมินและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเราอย่างสม่ำเสมอจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่รวมค่าใช้

จ่ายเหล่านี้ รวมถึงผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง . ผู้บริหารใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางการเงิน วางแผนและคาดการณ์งวดในอนาคต และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารบางรายเพื่อวัตถุประสงค์ในการชดเชย การนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นตาม US GAAP นอกจากนี้ บริษัทอื่นอาจไม่สามารถใช้มาตรการเหล่านี้ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างบริษัทได้

นักลงทุนควรตรวจสอบตารางการกระทบยอดของมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงและการคำนวณแบบ non-GAAP

ทุกฝ่ายที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการควบรวมกิจการที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อตกลงการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ที่http://www.smartm.comและเว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov. ในการเชื่อมต่อกับธุรกรรมที่เสนอ SMART ได้ยื่นหนังสือมอบฉันทะเบื้องต้นและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการทำธุรกรรมกับ SEC และจะยื่นคำชี้แจงการมอบฉันทะขั้นสุดท้ายต่อ SEC และอาจยื่นเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอต่อ SEC ขอแนะนำให้นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์อ่าน

หนังสือมอบฉันทะและเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเมื่อจะพร้อมใช้งาน เพราะจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอ ผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยว

ข้องอื่นๆ (ถ้ามี) ที่ยื่นต่อ SEC ได้จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่http://www.sec.gov. ผู้ถือหุ้นยังสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามี) ได้ฟรี โดยส่งคำขอทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ไปที่ The Blueshirt Group เรียน Suzanne Craig หรือจากเว็บไซต์ของ SMART http:/ /www.smartm.com. SMART

และกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และสมาชิกคนอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงานอาจถือว่า “ผู้เข้าร่วม” เป็น “ผู้มีส่วนร่วม” ในการชักชวนให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ SMART เห็นด้วย

กับการควบรวมกิจการภายใต้กฎของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ SMART มีอยู่ในหนังสือมอบฉันทะขั้นสุดท้ายของ SMART ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2553 (“คำชี้แจงการมอบฉันทะในการประชุมสามัญประจำปี”) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพดังกล่าวจะรวมอยู่ในคำชี้แจงสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ยื่นและยื่นต่อ SEC (ถ้ามี)

SMART คือผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายระบบย่อยอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำแก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมหรือ OEM SMART นำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานและกำหนดเองมากกว่า 500 รายการแก่

ที่มีส่วนร่วมในตลาดคอมพิวเตอร์ องค์กร อุตสาหกรรม เครือข่าย เกม โทรคมนาคม การป้องกันประเทศ การบินและอวกาศ และตลาดแอพพลิเคชั่นแบบฝัง นำนวัตกรรมจากขั้นตอนการ

ออกแบบไปจนถึงการผลิตและการส่งมอบ SMART ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยความจำที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงหน่วยความจำ DRAM, SRAM และ Flash ในรูปแบบต่างๆ SMART ยังนำเสนอ

ไดรฟ์โซลิดสเตตความจุสูงหรือ SSD ประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กร การป้องกันประเทศ การบินและอวกาศ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การแพทย์ และตลาดการขนส่ง การปรากฏตัวของ

SMART ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกาช่วยให้ลูกค้าได้รับความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก ดูwww.smartm.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โอ๊คแลนด์แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 มิ.ย. 2011) – ทีมงานBrita ® FilterForGood®ออกเดินทางในช่วงซัมเมอร์นี้ เพื่อสนับสนุนให้แฟนเพลงลดปริมาณน้ำเสียจากน้ำดื่ม

บรรจุขวดที่Dave Matthews Band Caravanครั้งแรกที่เคยมีมา โดยแบ่งเป็นสามชุด เทศกาลกลางวันทั่วประเทศ – ทุกคืนเป็นพาดหัวโดยDave Matthews Bandและศิลปินยอดนิยมอื่น ๆ วัน ได้แก่แอตแลนติกซิตี 24-26 มิถุนายน, ชิคาโก 08-10 กรกฎาคม, นิวยอร์กซิตี้ 26-28 สิงหาคมและมีชื่อเสียงอัฒจันทร์ Gorge ในจอร์จวอชิงตัน 2-4 กันยายน

Brita FilterForGood ได้รับเชิญให้เข้าร่วมคาราวาน Dave Matthews Band เพื่อสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเทศกาลโดยให้แฟนๆ และนักแสดงสามารถเข้าถึง

น้ำกรอง Brita® ได้ฟรี ผู้ที่มาร่วมงานสามารถทิ้งน้ำดื่มบรรจุขวดและเติมด้วยขวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แทน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสช่วยลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมของเทศกาล ทีมงานฝ่ายผลิตและศิลปินของ Dave Matthews Band Caravan จะได้รับน้ำขวดฟรีหลังเวที

“เราพบว่าเมื่อผู้คนเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พวกเขาจะถูกกระตุ้นให้สร้างความแตกต่าง” เดฟ แมทธิวส์ แบนด์ กล่าว “เราคิดว่า

แฟน ๆ ของเราต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเราต้องการช่วยให้พวกเขาทำเช่นนั้นได้ง่ายขึ้น ด้วยการร่วมมือกับ Brita FilterForGood สำหรับฤดูร้อนที่สองติดต่อกันเรายังคงให้

แฟน ๆ ของเรา ทางเลือกเชิงบวกที่ช่วยลดขยะขวดพลาสติก พร้อมเป็นแบบอย่างสำหรับแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมดนตรี”

ผู้ถือตั๋วคลับ Warehouse ของ Dave Matthews Band จะได้รับขวด Brita FilterForGood Nalgene ®รุ่นพิเศษของ Dave Matthews Band ฟรีซึ่งมีจำหน่ายที่คาราวานด้วย หรือ

แฟนๆ สามารถนำขวดที่ใช้ซ้ำได้ของตัวเองมาเติมที่Brita® Hydration Stations™ ของ Haws Corporation®และคงความชุ่มชื้นไว้ในขณะที่ติดสาย แฟนๆ ยังสามารถแวะพักที่เต็นท์ของ Brita FilterForGood เพื่อเล่นเกม ลุ้นรับรางวัล รับคำมั่นสัญญาของBrita FilterForGoodและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ Brita FilterForGood

ทีมงาน Brita FilterForGood มอบโอกาสพิเศษให้แฟน ๆ ในการติดต่อกับ Dave Matthews Band Caravan ก่อนถึงวันงานแต่ละเทศกาล: แฟน ๆ สามารถ “ถูกใจ” หน้าBrita

FilterForGood บน Facebookเพื่อดูประกาศแจกของรางวัลและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถชนะได้*ทั่วไปสามวัน บัตรเข้าชมหรือเทศกาลวีไอพีเพื่อเข้าร่วมป้ายคาราวาน

Dave Matthews Band หนึ่งในสี่ป้าย: แอตแลนติกซิตี, ชิคาโก, นิวยอร์กซิตี้ และอัฒจันทร์ Gorge ที่มีชื่อเสียงในจอร์จ วอชิงตัน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเป็นแพ็คเกจการเดินทาง

เพื่อรับรางวัล*สำหรับการแสดงรอบสุดท้ายที่ Gorge Amphitheater ในวอชิงตัน ซึ่งจะรวมตั๋ววีไอพีหนึ่งคู่และบัตรของขวัญวีซ่ามูลค่า 2,000 ดอลลาร์เพื่อใช้ในการเดินทางและที่พัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brita FilterForGood และ Dave Matthews Band Caravan ติดตาม Brita FilterForGood บน Twitter @FilterForGoodและกด “Like” หน้าBrita FilterForGoodบน Facebook เพื่อรับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์จากบนท้องถนน

ในปี 2550 Brita ร่วมมือกับ Nalgene® เพื่อสร้างขบวนการ FilterForGood® ซึ่งสนับสนุนให้ผู้คนลดของเสียจากน้ำดื่มบรรจุขวดด้วยการเปลี่ยนไปใช้ขวดที่ใช้ซ้ำได้ซึ่งบรรจุน้ำกรองแล้ว

ในแต่ละปี ชาวอเมริกันซื้อขวดน้ำพลาสติกหลายพันล้านขวด ส่วนใหญ่จบลงในหลุมฝังกลบ นับตั้งแต่เปิดตัวแคมเปญ ผู้คนกว่า 274,000 คน **ได้ให้คำมั่นที่จะลดปริมาณน้ำเสียจากน้ำดื่มบรรจุขวด โดยทำให้ขวดที่ใช้แล้วทิ้งประมาณ 272 ล้านขวด ***ออกจากหลุมฝังกลบ ไปที่ http://filterforgood.comเพื่อเรียนรู้วิธีสร้างความแตกต่าง

ในทศวรรษที่ผ่านมา Dave Matthews Band เป็นผู้จำหน่ายตั๋วรายใหญ่ที่สุดในโลก ขายตั๋วมากกว่า 11 ล้านใบเป็น 547 รายการตั้งแต่ปี 2000-2009 ตาม Billboard Boxscore ใน

ความเป็นจริง มันเป็นกลุ่มเดียวที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 10 ล้านคนในช่วงเวลานั้น วงดนตรีขายตั๋วไปแล้วกว่า 17 ล้านใบตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง นอกเหนือจากการเป็นผู้จำหน่ายตั๋วรายใหญ่ที่สุดใน

อุตสาหกรรมแล้ว วงดนตรียังเป็นผู้นำในการแนะนำแนวคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนใหม่ๆ วงดนตรีนี้เป็นผู้นำกลุ่มแรกและเป็นผู้นำเสนอออฟเซ็ตCO 2ของทัวร์(ใช้ขั้นตอนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน

การชดเชยการปล่อยมลพิษทั้งหมดนับตั้งแต่เริ่มออกทัวร์ในปี 1991) ได้แนะนำตัวเลือกการชดเชยและการรวมรถสำหรับแฟน ๆ และสร้างการบุกเบิก So Much To Saveโครงการรีไซเคิลที่

จอดรถ การริเริ่มเหล่านี้และอื่นๆ อีกมากมายช่วยลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมของวงดนตรีได้อย่างมาก และยังช่วยให้แฟนๆ ของพวกเขามีเครื่องมือในการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อโลกได้อย่างง่ายดาย Dave Matthews Band ได้ยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเพลงทุกปี

ไม่จำเป็นต้องซื้อ เปิดเฉพาะสำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาและ DC (ไม่รวม FL, NY และ RI) ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถือเป็นโมฆะในที่ต้องห้าม สำหรับรายละเอียดรางวัลที่สมบูรณ์และกฎอย่างเป็นทางการเข้าชมhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=10150204862831356 สนับสนุนโดย The Brita Products Company

วอร์เรน, นิวเจอร์ซีย์–(Marketwire – 21 มิ.ย. 2011) – Verizon Wireless ประกาศในวันนี้ว่ากำลังขยายเครือข่าย 4G Long Term Evolution (LTE) ขนาดใหญ่แห่งแรกของ

โลกในพื้นที่ Northern New Jersey เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ผู้อยู่อาศัยใน Essex, Morris และ Somerset Counties ที่มีสมาร์ทโฟน 4G LTE, โมเด็มแล็ปท็อป และฮอตสปอต

สามารถเข้าร่วมผู้อยู่อาศัยใน Eastern Bergen County, Eastern Essex County, Hudson County, Eastern Union County และ Northern Middlesex County เพื่อใช้ประโยชน์จากความเร็วที่เร็วกว่าบริษัทถึง 10 เท่า เครือข่าย 3G

“ปัจจุบันเราให้บริการผู้อยู่อาศัยในนิวยอร์กเมโทรมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ใน 5 เมืองของนิวยอร์กซิตี้ รวมถึงบางส่วนของเทศมณฑลแนสซอและเวสต์เชสเตอร์ด้วย”

แพต เดฟลิน ประธานของ Verizon Wireless NY Metro Region กล่าว “ขณะนี้ลูกค้าเหล่านี้สามารถเข้าถึงเครือข่าย 4G LTE ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำ

เสนอความเร็วที่เร็วขึ้นและอุปกรณ์ที่ใหม่กว่าแก่ลูกค้าของเราในรัฐนิวเจอร์ซีย์ การขยายเครือข่ายของเราจะครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมหลักที่ธุรกิจในท้องถิ่นและ ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการไร้สายของเรา”

ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่โหลดเต็มในโลกแห่งความเป็นจริง ผู้ใช้ Verizon 4G LTE ควรพบกับอัตราข้อมูลเฉลี่ย 5 ถึง 12 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บนดาวน์ลิงค์และ 2 ถึง 5 Mbps

บนอัปลิงค์ Verizon Wireless เปิดตัวเครือข่าย LTE ขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2010 ครอบคลุมชาวอเมริกันมากกว่า 110 ล้านคน และบริษัทกำลังขยายความ

ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันให้บริการในพื้นที่มหานคร 74 แห่ง รวมถึงภูมิภาคนิวยอร์กเมโทร Verizon Wireless กำลังสร้างเครือข่าย 4G LTE อย่างรวดเร็ว และกำลังจะส่งมอบ 4G LTE ให้กับเครือข่ายไร้สาย 3G ทั้งหมดภายในสิ้นปี 2556

ในฐานะบริษัทไร้สายแห่งแรกในโลกที่ปรับใช้เทคโนโลยี 4G LTE ที่พลิกโฉมเกมในวงกว้าง Verizon Wireless มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่าย 4G ของตนด้วยประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

เดียวกันกับที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน การมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องของ Verizon Wireless ในด้านความน่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เข้มงวดและแนวทางการปรับใช้ที่มีระเบียบวินัยทุกปี คลื่นความถี่ 700 MHz ของบริษัททำให้ Verizon Wireless มีข้อได้เปรียบเฉพาะกับ 4G ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตเครือข่ายทั่วประเทศที่ต่อเนื่องกัน

เยี่ยมชมwww.verizonwireless.com/lteสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย 4G LTE ของ Verizon Wireless ติดตาม Verizon Wireless บนTwitter , FacebookและTumblr

Verizon Wireless ดำเนินการเครือข่าย 4G ที่เร็วที่สุดและทันสมัยที่สุดของประเทศ และเครือข่าย 3G ที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุด บริษัทให้บริการการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด 104

ล้านครั้ง รวมถึงลูกค้ารายย่อยมากกว่า 88 ล้านราย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บาสกิงริดจ์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ มีพนักงาน 85,000 คนทั่วประเทศ Verizon Wireless เป็นกิจการร่วมค้าของ

Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) และ Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.verizonwireless.com เพื่อดูตัวอย่างและ

ขอออกอากาศภาพวิดีโอที่มีคุณภาพและความละเอียดสูงของการดำเนินงานภาพนิ่ง Verizon Wireless, เข้าสู่ระบบห้องสมุดมัลติมีเดีย Verizon Wireless ที่www.verizonwireless.com/multimedia

ซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย และปาโลอัลโต แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 22 มิ.ย. 2554) – Juniper Networks (NYSE: JNPR) และOnLive, Inc.ผู้บุกเบิกวิดีโอเกมและแอพพลิ

เคชั่นแบบเล่นทันทีแบบออนดีมานด์ ประกาศว่าพวกเขากำลังเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์โดยที่ Juniper จะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเฉพาะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของ OnLive

นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทยังวางแผนที่จะร่วมกันพัฒนาบริการบนคลาวด์สำหรับองค์กร ซึ่งจะมอบประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่เต็มไปด้วยสื่อไปยังอุปกรณ์พกพา เดสก์ท็อป และอุปกรณ์การนำเสนอ ทันที ง่ายดาย และปลอดภัยจากทุกที่

ขับเคลื่อนโดย Juniper Networksทำให้ OnLive มอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับผู้บริโภคและลูกค้าองค์กร ทั้งในสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพและเสมือน การใช้เทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอตอบสนองทันทีของ OnLive และไคลเอ็นต์ Juniper Networks® Junos® Pulse ประสบการณ์ของเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้จากระยะไกล ไม่ว่าจะบนพีซี, Mac, iPad, แท็บเล็ต Android หรือทีวีหรือจอภาพที่เปิดใช้งาน OnLive จะไม่สามารถแยกแยะได้ จากท้องถิ่นหนึ่ง

ด้วยการย้ายฟังก์ชันการคำนวณไปยังเครือข่าย OnLive กำลังกำหนดคลาวด์คอมพิวติ้งรุ่นต่อไป เทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอบนคลาวด์ของ OnLive ได้ปฏิวัติวิธีการเล่นวิดีโอเกมทั้งในบ้านและ

บนอุปกรณ์พกพา เนื่องจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้กลายเป็นเพียงวิธีการสำหรับแสดงผลและป้อนข้อมูล ด้วยการใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้กับองค์กร แม้แต่เนื้อหาที่มีสื่อจำนวนมากและ

แอปพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์สูงก็สามารถส่งมอบได้ทันที ง่ายดายและปลอดภัยไปยังเดสก์ท็อปและอุปกรณ์พกพาผ่านระบบคลาวด์ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานแบบ end-to-end ที่ขับเคลื่อนโดย

Juniper Networks เครือข่ายใหม่ของ OnLive จะไม่เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการสร้าง จัดส่ง และใช้งานแอปพลิเคชันความบันเทิงของ OnLive แต่ยังช่วยให้มีความปลอดภัยและความทนทานที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันระดับองค์กร

“เทคโนโลยีเกมบนคลาวด์ของ OnLive ทำให้เกิดความต้องการที่ไม่เคยมีมาก่อนในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และ Juniper เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเพียงรายเดียวที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการเหล่านี้ได้” Steve Perlman ประธานและ CEO ของ OnLive กล่าว “ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ล้ำสมัยของ Juniper ยังทำให้พวกเขาเป็นพันธมิตรในอุดมคติ

เนื่องจาก OnLive ได้ขยายเทคโนโลยีการโฮสต์บนคลาวด์แบบไม่มีการประนีประนอมไปยังแอปพลิเคชันระดับองค์กร ก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมเวอร์ชวลไลเซชั่นเดสก์ท็อปทั้งหมด ประสบ

การณ์เดสก์ท็อประยะไกลจะเหมือนกับ ประสบการณ์เดสก์ท็อปในพื้นที่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยไม่คำนึงถึงแอปพลิเคชันหรือเนื้อหา ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์ทั้งหมดจากการจำลองเสมือนบนเดสก์ท็อปโดยไม่ต้องยุ่งยาก”

“เกมออนไลน์เป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่เข้มข้นที่สุดในโลกที่ผู้ใช้คาดหวังความแม่นยำและการตอบสนองในทันที มันต้องการเครือข่ายที่ทรงพลังและเชื่อถือได้สูงที่ไม่กระทบต่อประสบการณ์

ของผู้ใช้” เควิน จอห์นสัน ซีอีโอของ Juniper Networks กล่าว “OnLive และ Juniper แบ่งปันความมุ่งมั่นในการนำเสนอเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกันเพื่อผลักดันขอบเขตของการประมวลผลแบบคลาวด์และกำหนดวิธีการนำเสนอสื่อเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย”

วันนี้ OnLive มีเครือข่ายแบบบูรณาการกับ Juniper Networks EX Series Ethernet Switches, MX Series 3D Universal Edge Routers และSRX Series Services

Gateways ที่รับประกันความสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพสูง ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยตามขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ OnLive จะปรับใช้:

โซลูชัน QFabric™ ของ Juniper Networks –ในฐานะผู้ให้บริการแฟบริคศูนย์ข้อมูลที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ OnLive จูนิเปอร์จะมอบแนวทางที่เหนือกว่าแก่ OnLive ในการสร้างและรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลเสมือนจริงในแคลิฟอร์เนีย เท็กซัส และเวอร์จิเนีย และเปิดใช้งานการปรับปรุงแบบทวีคูณในด้านความเร็ว ขนาด และประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล .

Junos Pulse –โซลูชันที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์มือถือ ความปลอดภัยของอุปกรณ์พกพา และการบังคับใช้และการจัดการ

นโยบายด้านอุปกรณ์ที่ครอบคลุม Junos Pulse จะช่วยให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาทั้งหมด รวมถึงสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป และเน็ตบุ๊ก เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันบนคลาวด์ของ OnLive ได้อย่างปลอดภัย

ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ Juniper Networks กำลังทำข้อตกลงกับ OnLive เพื่อร่วมกันสร้างบริการที่มีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมและแอปพลิเคชันที่มีคุณลักษณะหลากหลายโดยใช้ Junos

Pulse เนื่องจาก OnLive มองข้ามการเล่นเกมและขยายไปสู่ตลาดและแพลตฟอร์มใหม่ๆ เช่น ระบบระดับองค์กร Juniper Networks จะมอบเครือข่ายใหม่ให้กับ OnLive ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและประสบการณ์ของเครือข่ายสำหรับลูกค้า

บริการเกม OnLive มอบเกมระดับบนสุดประสิทธิภาพสูงล่าสุดให้กับผู้ใช้ในทันทีไปยังเกือบทุกอุปกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอนโซลท้องถิ่นราคาแพงหรือพีซีระดับไฮเอนด์ นอกจากความ

พร้อมใช้งานบนพีซีและ Mac เกือบทั้งหมดแล้ว ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ VIZIO, HTC และอื่นๆ OnLive คาดว่าจะพร้อมให้ใช้งานได้ภายในสิ้นปี 2554 บนอินเทอร์เน็ตทีวี 25 ล้านเครื่อง

เครื่องเล่น Blu-ray 50 ล้านเครื่อง และแท็บเล็ต 25 ล้านเครื่องในสหรัฐอเมริกาและ อังกฤษ. ในปี 2555 OnLive คาดว่าจะพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่รองรับบริการสตรีมวิดีโอ

เช่น Netflix ทำให้เกมระดับคอนโซลสามารถเข้าถึงได้เหมือนภาพยนตร์ในปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของ Juniper จะช่วยให้ OnLive สามารถขยายไปสู่ระดับของความแพร่หลายในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีการประนีประนอมอย่างที่วิดีโอเกมต้องการ

OnLive เป็นผู้บุกเบิกบริการวิดีโอเกมแบบเล่นทันทีแบบออนดีมานด์ โดยมอบประสบการณ์การโต้ตอบแบบเรียลไทม์และสื่อสมบูรณ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอที่ก้าว

ล้ำ สมัครเว็บปั่นสล็อต ใช้ประโยชน์จากคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อมอบพลังและความชาญฉลาดที่จำเป็นในการส่งมอบเกมระดับพรีเมียมล่าสุดไปยัง HDTV ผ่านระบบเกม OnLive หรือพีซีและ Mac เกือบ

ทุกเครื่องผ่านการดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ขนาดเล็ก แอป OnLive Viewer พร้อมใช้งานสำหรับ iPad และกำลังจะมาในเร็วๆ นี้สำหรับแท็บเล็ต Android เทคโนโลยี OnLive ได้รับการ

สนับสนุนโดยสิทธิบัตรและสิทธิบัตรหลายร้อยรายการที่รอดำเนินการ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย นักลงทุน OnLive ได้แก่ Warner Bros., Autodesk, Maverick Capital, AT&T, British Telecommunications (BT), The Belgacom Group และ HTC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.onlive.com .

Juniper Networks อยู่ในธุรกิจนวัตกรรมเครือข่าย ตั้งแต่อุปกรณ์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล ตั้งแต่ผู้บริโภคไปจนถึงผู้ให้บริการคลาวด์ Juniper Networks นำเสนอซอฟต์แวร์ ซิลิคอน และระบบที่เปลี่ยนประสบการณ์และความคุ้มค่าของเครือข่าย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่จูนิเปอร์เน็ตเวิร์ค ( www.juniper.net )

Juniper Networks และ Junos เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Juniper Networks, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โลโก้ Juniper Networks และ Junos เป็น

เครื่องหมายการค้าของ Juniper Networks, Inc. OnLive เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ OnLive, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายบริการจดทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ซิตี้กรุ๊ปอิงค์เปิดเผยที่ 9 มิถุนายนวันที่แฮกเกอร์คอมพิวเตอร์ละเมิดเครือข่ายของธนาคารและเข้าถึงข้อมูลที่มากกว่า 200,000 ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารในทวีปอเมริกาเหนือรวมทั้งชื่อของพวก

เขาหมายเลขบัญชีและข้อมูลการติดต่อ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายนวันนี้มีรายงานว่าการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงได้รับผลกระทบลูกค้ามากกว่า 360,000 นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายการละเมิดที่เกิดขึ้นในปี 2554

Verizon และ US Secret Service เพิ่งร่วมมือกันเพื่อกำหนดจำนวนการละเมิดข้อมูลในสหรัฐอเมริกา และพบว่าจำนวนการละเมิดในปี 2010 มี 141 ครั้ง และมีจำนวน 761 ครั้งในปี 2011 กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นนี้น่าตกใจ

ADP เข้าร่วมกับองค์กรที่มีชื่อเสียงจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรวมถึง IMF และวุฒิสภาสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ Sony ประสบกับการโจมตีหลายครั้ง รวม

สมัครเว็บปั่นสล็อต ถึงการโจมตีที่แฮ็กเกอร์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชี PlayStation Network และ Qriocity จำนวน 77 ล้านบัญชี Sega ประกาศว่าข้อมูลลูกค้า 1.3 ล้านระเบียนถูกแฮ็กเกอร์เปิดเผย

บริษัทจัดเก็บข้อมูล EMC Ltd เสนอให้แทนที่คีย์อิเล็กทรอนิกส์นับล้านหลังจากที่แฮ็กเกอร์ใช้ข้อมูลจากแผนกความปลอดภัย RSA เพื่อเจาะเข้าไปในเครือข่ายซัพพลายเออร์อาวุธและผู้ให้

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ Lockheed Martin ( ผู้ให้บริการด้านไอที การรวมระบบ และการฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับรัฐบาลสหรัฐ ). Google Inc. เปิดเผยการโจมตีครั้งใหญ่ในบัญชี Gmail โดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ

ถึงเวลาแล้วที่ไบโอเมตริกจะออกมาจากตู้เสื้อผ้าและเข้าสู่เวทีกลาง คีย์ BIO ได้รับการโน้มน้าวให้ไบโอเมตริกซ์เป็นโซลูชันด้านความปลอดภัยและในที่สุดดูเหมือนว่าโลกกำลังรับฟัง BIO-key พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลซึ่งให้การเข้าถึงแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในลักษณะที่สะดวก

BIO-key ได้พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีของตนให้สมบูรณ์แบบมากว่า 18 ปี; และบริษัทเริ่มเห็นอัตราการนำไปใช้เพิ่มขึ้น คีย์ BIO มีบทบาทอย่างมากในด้านการดูแลสุขภาพซึ่งมีการเข้า

ถึงปริมาณมาก การรักษาความปลอดภัยในระดับสูง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ควบคู่ไปกับความต้องการที่จะมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ตอนนี้พวกเขากำลังเห็นคนอื่น ๆ นำแนวทางความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นของการดูแลสุขภาพมาใช้

เหตุใดการยอมรับเทคโนโลยีใหม่นี้จึงมีความสำคัญมาก โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ที่ประมวลผลธุรกรรมของเราในโลกองค์กร (เช่น ธนาคารออนไลน์ ฯลฯ) ได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ละเมิดเรา แฮกเกอร์ฉลาดขึ้นทุกวัน พวกเขาสามารถอยู่ทั่วโลกและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในโลกไซเบอร์

คนส่วนใหญ่ทั่วโลกใช้ระบบออนไลน์หรือบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายและตรวจสอบบัญชีของตน ในขณะที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ก้าวหน้า ความปลอดภัยทาง

ไซเบอร์ของเราต้องก้าวหน้าเช่นกัน การจัดส่งอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานแอพทั่วโลก เช่น สมาร์ทโฟนและ iPad จะสูงถึง 284 ล้านเครื่องภายในสิ้นปีนี้ ภายในปี 2555 คาดว่าจะมีการจัดส่ง

อุปกรณ์ถึง 462 ล้านเครื่อง iPhone กำลังถูกปรับใช้หรือทดสอบโดย 80 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 และ iPad กำลังถูกปรับใช้หรือทดสอบโดย 60% ของ Fortune 100

ธนาคารบนมือถือมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ว่าภายในปี 2558 ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาในสหรัฐฯ 50% ขึ้นไปจะทำธุรกรรมจากอุปกรณ์มือถือของตน แม้ว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยให้ผู้

บริโภคเข้าถึงและมีโอกาสมากขึ้น แต่ก็ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร์ แทนที่จะใช้รหัสผ่าน หมุด และโทเค็น ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่ปลอดภัยและไม่มีประสิทธิภาพ คีย์ BIO นำเสนอเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์นิ้วเพื่อแทนที่วิธีการที่ล้าสมัย เช่น รหัสผ่านและโทเค็น

เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว ในกรณีส่วนใหญ่ จะมีการแนะนำในระดับองค์กรแล้วจึงค่อยไหลลงสู่ผู้บริโภค ปัจจุบัน BIO-key ทำงานร่วมกับบริษัทขนาด

ใหญ่หลายแห่ง เช่น AT&T ในร้านค้าปลีก, Radiant Systems ภายในเครื่อง POS, LexisNexis พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงสำหรับการสอบระดับสูง เช่น CPA / MCAT และ McKesson รักษาความปลอดภัยตู้จ่ายยาในสถานพยาบาล

สมาร์ทโฟนบางรุ่นมีเทคโนโลยีลายนิ้วมืออยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น Motorola Atrix มีแอพพลิเคชั่นสแกนลายนิ้วมือ ในที่สุด เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์นิ้วจะเป็นประตูสู่ธนาคารบนมือถือ การซื้อ

ออนไลน์ และแอปพลิเคชันทางธุรกิจ และเราคาดว่ากิจกรรมส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบนอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน ไอแพด และแท็บเล็ต Mike DePasquale ซีอีโอของ BIO-key

International กล่าวว่า “อีกไม่นานเราทุกคนจะคุ้นเคยกับการปัดลายนิ้วมือเพื่อเข้าถึงแอปในสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของเรา ก้าวไปข้างหน้าเมื่อคนรุ่นต่อไปได้ยินคำว่า “รหัสผ่าน”

พวกเขาจะเป็น มีแนวโน้มที่จะนึกถึงเกมโชว์แบบเก่ามากกว่ารหัสผ่านอย่างที่เรารู้ ๆ กันในวันนี้ ในอนาคตอันใกล้นี้ รหัสผ่านคือBIO-key ”

BIO-key International, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองวอลล์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ พัฒนาและนำเสนอโซลูชั่นการระบุตัวตนขั้นสูงแก่องค์กรการค้าและภาครัฐ ผู้รวมระบบ และนักพัฒนา

แอปพลิเคชันที่กำหนดเอง เทคโนโลยีการระบุลายนิ้วมือไบโอเมตริกซ์ที่ได้รับรางวัล ประสิทธิภาพสูง ปรับขนาดได้ คุ้มค่า และง่ายต่อการปรับใช้ของ BIO-key สามารถระบุและรับรองความ

ถูกต้องของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นไร้สายและระดับองค์กรได้อย่างแม่นยำ โซลูชันของเราใช้ในผลิตภัณฑ์ OEM แบบฝังตัวในพื้นที่ ตลอดจนการปรับใช้การระบุตัวตนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อปรับปรุง

ความปลอดภัย รับประกันเอกลักษณ์ และช่วยลดการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตน เทคโนโลยีของ BIO-key นำเสนอโดยตรงหรือโดยพันธมิตรชั้นนำของตลาดทั่วโลก (http://www.bio-key.com )

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจตีความว่าเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 (“พระราชบัญญัติ”)

คำว่า “ประมาณการ” “โครงการ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “เชื่อ” และสำนวนที่คล้ายกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ที่เป็นการคาด

การณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจัดทำขึ้นตามความเชื่อของฝ่ายบริหาร ตลอดจนข้อสันนิษฐานที่ทำโดย และข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับฝ่ายบริหารตามข้อกำหนด “ท่าเรือปลอดภัย” ของพระราช

บัญญัตินี้ ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางอย่างที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้บนพื้นฐานของข้อความเหล่านี้ ความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนเหล่านี้รวมถึง ประวัติความสูญเสียและรายได้ที่จำกัด ความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ผลกระทบต่อธุรกิจของเราจากวิกฤตการเงินในตลาด

ทุนโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเชิงลบ และความสามารถของเราในการดึงดูดและรักษาไว้ บุคลากรที่สำคัญ. สำหรับคำอธิบายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่

อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในอนาคตของ BIO-key International, Inc. โปรดดู “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2553 และ เอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ทำเท่านั้น

เซเวลล์, นิวเจอร์ซี–(Marketwire – 22 มิ.ย. 2011) – เดินตามเส้นทางของพี่เลี้ยง เดนนิส แวน เดอร์ เมียร์ ผู้ก่อตั้ง Professional Tennis Registry (PTR) อย่างใกล้ชิด

และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแดนนี่ โบเวนส์ นักเทนนิสมืออาชีพที่ผ่านการรับรองจาก PTR ได้เปิดตัวดีวีดีGet To The Netซึ่งเป็นวิดีโอแนะนำการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับผู้เล่นทุกวัย ทุกระดับ ทักษะและความสามารถ ด้วยความสำเร็จในการฝึกสอนมากมายด้วยตัวเขาเอง

ในขณะที่เทนนิสกำลังร้อนแรงกับวิมเบิลดัน หนึ่งในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด ผู้เล่นที่มีแรงบันดาลใจในการเล่นเทนนิสที่ดีที่สุดจะพบว่าGet To The Netสะดวก เข้าใจง่าย

และสนุกสนาน วิดีโอความยาว 45 นาทีที่ผลิตโดย Danny Bowens Tennis ได้แนะนำวิธีการสอนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Bowen นั่นคือPerpetual Motion Game Drillซึ่งเป็นแบบ

ฝึกหัดที่ใช้เกมซึ่งรวมเอาทักษะทางเทคนิคและยุทธวิธีและการฝึกซ้อม วิดีโอประกอบด้วย 12 บทซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การเลือกการยิง การทรงตัว การวางเท้า การเล็ง ความแข็งแกร่งทางจิตใจ และกลยุทธ์ในการชนะ

“ Get To The Netเป็นผลจากการใช้Perpetual Motion Game Drillตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยมีนักเรียนมากกว่า 1,000 คนในทุกระดับของเทนนิส ความสามารถ และทุกวัย”

Bowens ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ของวิดีโอกล่าว เขากล่าวต่อ “ทุกคน ตั้งแต่สุดสัปดาห์หรือนักรบเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ไปจนถึงการแข่งขันหรือผู้เล่นลีกต้องการอาวุธลับและอาวุธนั้นก็คือPerpetual Motion Game Drill ”

Get To The Netเป็นแกรนด์สแลมสำหรับผู้เล่นและโค้ช การรับรองล่าสุด ได้แก่ Michael Lowdermilk, PTR Professional, USTA (สมาคมเทนนิสแห่งสหรัฐอเมริกา) High

Performance Coach และอดีตผู้อำนวยการ Van der Meer Tennis Centers และ Bill Murray, PTR Professional, USTA High Performance Coach ซึ่งเคยร่วมงานกับผู้เล่นมืออาชีพหลายคน ได้แก่ ผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสองคนของกีฬาตลอดกาลคือ Venus และ Serena Williams

Danny Bowens Tennis (DBT) ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เชี่ยวชาญด้านการสอนเทนนิสและการฝึกอบรมสำหรับผู้เล่นทุกระดับ ความสามารถและทุกวัย ได้รับการรับรองโดย Professional

Tennis Registry ซึ่งเป็นองค์กรรับรองระดับโลกสำหรับนักเทนนิสมืออาชีพและผู้ฝึกสอน และ Master Pro Dennis Van der Meer ผู้ก่อตั้ง DBT ประธานและนักเทนนิสมืออาชีพอายุ

20 ปี Danny Bowens เป็นผู้บุกเบิก Perpetual Motion Drill ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะในขณะนี้ ดีวีดีการเรียนการสอนGet To The Net, พร้อมสำหรับการ

ซื้อออนไลน์โดยผู้ชมทั่วโลก DBT ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ให้บริการสอนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มทั่วประเทศ และได้เตรียมนักเรียนให้พร้อมรับทุนการศึกษา

ระดับวิทยาลัยและชัยชนะในการแข่งขัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้สัมภาษณ์หรือการสาธิตเทนนิสสดติดต่อ Danny Bowens ที่ 1-856-341-6431 หรือเยี่ยมชมwww.dannybowenstennis.com