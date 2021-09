เกมส์ Royal Online เว็บแทงบาคาร่า CrossGen

เกมส์ Royal Online แทมปา ฟลอริดา และฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย 11 สิงหาคม 2546 (PRIMEZONE) – CrossGen Entertainment หนึ่งในผู้จัดพิมพ์การ์ตูนและนิยายภาพชั้นนำของโลก ลงนามโดย Endeavour ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเอเจนซี่ชั้นนำในอุตสาหกรรมบันเทิง สำหรับการเป็นตัวแทนในโลกของภาพยนตร์ โทรทัศน์ และวิดีโอเกม ได้มีการประกาศในวันนี้

ข้อตกลงดังกล่าวเพิ่ม Endeavour ให้กับ “A-Team” ของ Hollywood ของ CrossGen ซึ่งรวมถึง Michael E. Uslan ประธาน Branded Entertainment (ผู้อำนวยการสร้างแฟรน

ไชส์ภาพยนตร์แบทแมน) และรองประธาน FJ DeSanto ของ Branded และที่ปรึกษาด้านความบันเทิง Nancy Newhouse-Porter Uslan, DeSanto และ Porter จะยังคงทำงาน

ของพวกเขาในการนำคุณสมบัติของ CrossGen ไปสู่สื่ออื่น ๆ โดย Endeavour จะมอบความสามารถและการเชื่อมต่อที่มีพลังซึ่งจะทำให้งานของ CrossGen มั่นคงยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมบันเทิงสำหรับผู้บริโภคจำนวนมาก

Rick Rosen ผู้ร่วมก่อตั้ง Endeavour และ Ariel Emanuel จะดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าของ CrossGen พร้อมกับทีมตัวแทน Endeavour จากโลกของภาพยนตร์ โทรทัศน์ และวิดีโอเกม

“CrossGen มีทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในธุรกิจในปัจจุบัน” หุ้นส่วน Endeavour กล่าวในแถลงการณ์ร่วม “ด้วยชื่ออย่าง ‘Sojourn’ และ ‘Way of the Rat’ CrossGen ได้กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหนังสือการ์ตูน เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขาในขณะที่พวกเขาขยายไปสู่โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวิดีโอเกม”

Mark Alessi ซีอีโอของ CrossGen Entertainment รู้สึกพอใจกับความกระตือรือร้นของ Endeavour สำหรับการ์ตูนของ CrossGen “ในขณะที่เราย้ายเรื่องราวและตัวละครของเราไปสู่

สื่ออื่นๆ จุดสนใจสำหรับเราก็ยังคงอยู่ที่การสร้างสรรค์การ์ตูนที่ยอดเยี่ยม” Alessi กล่าว “คนของ Endeavour เข้าใจดี และการตอบสนองต่อเนื้อหาของเราแสดงให้เห็นว่าเราทำงานร่วมกับ

พวกเขาทุกวัน คนของพวกเขาเป็นแฟนการ์ตูนและแฟนหนัง และพวกเขามุ่งมั่นที่จะช่วยให้เรานำเรื่องราวของเรามามีชีวิตในรูปแบบที่สมเหตุสมผล พวกเขาได้รับ และเราภูมิใจที่ได้อยู่กับพวกเขา”

Endeavour เป็นหน่วยงานด้านวรรณกรรมและพรสวรรค์แบบบูรณาการที่เป็นตัวแทนของนักเขียน ผู้ผลิต ผู้กำกับ และนักแสดงที่มีผลงานมากที่สุดในโลก ด้วยการให้บริการและความต้องการของลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด Endeavour จึงกลายเป็นหนึ่งในเอเจนซี่ชั้นนำในวงการบันเทิง

Endeavour ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความสามารถชั้นนำของโลก พวกเขานับ Ben Affleck, Drew Barrymore, Matt Damon, Vin Diesel,

Michael Douglas, Diane Lane, Edward Norton, Adam Sandler และ Mark Wahlberg ในกลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถและ Martin Scorsese, Aaron Sorkin และ John

Woo ในบรรดานักเขียนและผู้กำกับที่มีชื่อเสียง Endeavour มีรายการกลับมา 18 รายการในช่วงไพรม์ไทม์ทางโทรทัศน์และรายการใหม่ 13 รายการที่จะเดบิวต์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือกลาง

ฤดูกาล ลูกค้า เกมส์ Royal Online ดำเนินการรายการโทรทัศน์ทางเครือข่ายเกือบ 40% และทำงานกับอสังหาริมทรัพย์ทางโทรทัศน์ 80% แพ็คเกจโทรทัศน์ของเอเจนซี่ ได้แก่ “The West Wing” “Alias” “That ’70s Show” “Without a Trace” “The Gilmore Girls” และ “WWE Smackdown”

CrossGen Entertainment ตั้งอยู่นอกเมืองแทมปา รัฐฟลอริดา นับตั้งแต่เปิดตัวสิ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2000 CrossGen ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์รายใหญ่

อันดับสี่ของอุตสาหกรรมการ์ตูน โดยมีเรื่องราวทั้งหมดใน 34 ประเทศและ 12 ภาษา และสำนักพิมพ์หลายแห่ง รวมถึง CrossGen Comics และ Code 6 Comics – ขยายขอบเขตและ

การเข้าถึงตลาดการ์ตูนทั่วโลก บริษัทมีข้อตกลงการพัฒนาพิเศษระยะยาวกับ Branded Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่นำโดย Michael Uslan ผู้

อำนวยการสร้างภาพยนตร์แบทแมนและแอนิเมชั่นมายาวนาน การ์ตูน CrossGen Brath, Crux, The First, Meridian, Mystic, Negation, The Path, Route 666, Ruse,

Scion, Sigil, Sojourn, Solus และ Way of the Rat และการ์ตูน Code 6 The Crossovers, DemonWars และ Lady Death, มีจำหน่ายในรูปแบบหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพในร้านหนังสือการ์ตูนและร้านหนังสือพิเศษทุกแห่ง โดยมีชื่อเรื่องที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันพุธ CrossGen ได้เปิดตัวสิ่งพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตที่

สำคัญwww.comicsontheweb.comร่วมกับพันธมิตร เช่น Lycos, Ifilm, Clear Channel Radio Interactive, ucomics.com และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อเร็ว ๆ นี้ CrossGen

ได้ประกาศข้อเสนอภาพยนตร์และโทรทัศน์ 11 เรื่องซึ่งจะเห็นคุณสมบัติมากมายที่พัฒนาขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมื่อเร็ว ๆ นี้มันก็ประกาศว่าอินเทคอินเตอร์แอคทีจะเผยแพร่หนังสือชุดการ์ตูน

CrossGen ดิจิตอลในรูปแบบดีวีดี 10 แผ่นดีวีดีที่กำหนดไว้สำหรับการเปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงของปี 2003 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความบันเทิง CrossGen สามารถพบได้ที่www.crossgen.com

สตอกโฮล์ม สวีเดน 12 ส.ค. 2546 (PRIMEZONE) — ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กระตือรือร้นที่จะใช้รูปภาพเพื่อสื่อสารและรับข้อมูลมือถือเป็นสี รายการขายของ

Vodafone สวีเดน (อื่น ๆ OTC:VODPF) (NYSE:VOD) ในเดือนกรกฎาคมมีโทรศัพท์มือถือ Vodafone สองเครื่อง ได้แก่ Sony Ericsson T610 และ Sharp GX10I ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่มียอดขายสูงสุดสามเครื่อง อันที่จริงแล้ว แปดในสิบของโทรศัพท์มือถือในรายการมีหน้าจอสีให้ผู้ใช้แล้ว

“เราสามารถระบุได้อย่างปลอดภัยว่าความสนใจที่มีต่อ Sony Ericsson T610 ยังคงดำเนินต่อไป และ Sharp GX10i ก็ไต่อันดับสูงขึ้นในรายการด้วย หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ

Sharp GX10i คือลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเกม Java ได้จาก พอร์ทัลถ่ายทอดสดของ Vodafone” Tommy Sundstrom รองประธาน Vodafone สวีเดนและดูแลเครือข่ายค้าปลีกของ Vodafone ในสวีเดนกล่าว

“โทรศัพท์มือถือแปดในสิบเครื่องในรายการมีอินเทอร์เฟซแบบสีและให้ผู้ใช้สื่อสารด้วยภาพผ่าน MMS ได้ เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ชาวสวีเดนมักส่งโปสการ์ดและถ่ายภาพวันหยุดของเรา และดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นความสนใจใน การสื่อสารด้วยรูปภาพบนมือถือ” Tommy Sundstrom แสดงความคิดเห็น

PEMBROKE PINES, Fla., 12 สิงหาคม 2546 (PRIMEZONE) — บริษัท AngelCiti Entertainment (OTCBB:AGLC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Worldwide Management

ประกาศว่า บริษัทได้ทำข้อตกลงในการจัดหาซอฟต์แวร์ให้กับ AmericaDynastyCasino.com ภายใต้โปรแกรม “TheHouseWins” AngelCiti คาดว่าโปรแกรม “TheHouseWins” เพียงอย่างเดียวน่าจะช่วยสนับสนุนผลกำไรของบริษัทมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐในปีหน้า

CasinoDynasty.com เป็นคาสิโนน้องสาวของ AmericaDynastyCasino.com ซึ่งดำเนินการอย่างมีกำไรมาตั้งแต่ปี 1997 และพวกเขาจะเสนอโบนัสเงินสด $30 สำหรับการลงชื่อสมัครใช้คาสิโนใหม่ล่าสุดทั้งหมด

“นี่เป็นเพียงอีกก้าวหนึ่งในแผนการตลาดโดยรวมของเราในการดึงดูดผู้ใช้ใหม่ๆ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร” George Gutierrez ประธาน AngelCiti กล่าว “เรายังคงเพิ่มตัวเลือกซอฟต์แวร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสในการขายและความสัมพันธ์ เพื่อให้เราสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนการเติบโตของเราในปี 2546”

อุตสาหกรรมรายงานของ Bear Stearns สำหรับอุตสาหกรรมตอกย้ำรายได้ประจำปีที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2546 ในขณะที่ Christiansen Capital Advisors คาดการณ์ว่า

ภาพที่สดใสขึ้นเล็กน้อยชี้ไปที่รายรับประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2545 โดยระบุว่ารายรับในปี 2548 อาจเกิน 10 พันล้านดอลลาร์ InformaMedia Group ซึ่งติดตามการพนันอิเล็กทรอนิกส์ คาดการณ์ว่ารายรับจากการเล่นเกมออนไลน์จะสูงถึง 14.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2549

บริษัท Worldwide Management ให้บริการซอฟต์แวร์เกมแก่เว็บไซต์เกมมากกว่าหนึ่งโหล เว็บไซต์ปัจจุบันของ AngelCiti ได้แก่ AngelCitiCasino.com, VacationCasino.com, StarbrightCasino.com, WelcomeToOurCasino.com, QuePasaCasino.com, UrlaubCasino.com, LuckyDogCasino.com และอื่นๆ อีกมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ AngelCiti และแผนการดำเนินงานในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความ

เสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของบริษัทประกอบด้วย: การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง และกฎ

ระเบียบ ความจำเป็นในการระดมทุนเพิ่มเติมสำหรับการเติบโตและการขยายธุรกิจ และการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตช่วง แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วง

หน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้กล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น และ AngelCiti ขอปฏิเสธข้อผูกมัดใด ๆ ในการจัดหาการปรับปรุง การแก้ไข หรือการแก้ไขต่อสาธารณะต่อแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของ AngelCiti หรือเหตุการณ์ในอนาคต

ซานดิเอโก, 14 สิงหาคม 2546 (PRIMEZONE) — นักแสดงชั้นนำจากอุตสาหกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่มีกำหนดจะปรากฎตัวที่ Global Mobile 2003, 24-26 กันยายน การประชุม

ที่ซานดิเอโก ซึ่งเน้นไปที่การสื่อสารผ่านมือถือ จะมีผู้เข้าร่วมจากบริษัทต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งรวมถึง Qualcomm, LG InfoComm, EFI, Mobileway, Sony Ericsson, Red Oxygen, Octane Mobile, LogicaCMG, Motorola และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนสำหรับปีนี้เหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมwww.sms.ac/globalmobile

ผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วยผู้ให้บริการระบบไร้สาย นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้สร้างเนื้อหา ผู้ให้บริการข้อมูลไร้สาย และอื่นๆ ที่มุ่งมั่นที่จะกำหนดอนาคตของการสื่อสารเคลื่อนที่ หัวข้อการประชุมในปีนี้คือ “In Search of the Killer App”

หัวข้อที่จะกล่าวถึงในงาน Global Mobile 2003 ได้แก่ “เนื้อหากับการสื่อสาร” “โฆษณาบนมือถือ” “แบนด์วิดท์และอุปกรณ์ยุคหน้า” “แอปพลิเคชันสร้างรายได้” “การเรียกเก็บเงินผ่านมือถือ” และ “การสร้างชุมชนบนมือถือ .” นอกจากนี้ จะมีการอภิปรายโต๊ะกลมสำหรับผู้บริหารและการสาธิตผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีระดับแนวหน้า

Michael Pousti ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SMS.ac, Inc. ( www.sms.ac ) กล่าวว่า “นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมไร้สาย” “เนื่องจากการใช้งานและฐานสมาชิกเพิ่มขึ้น แอปพลิเคชั่นและบริการไร้สายใหม่ ๆ ถูกเปิดตัวทุกวันในขณะที่บริษัทต่าง ๆ แข่งขันกันเพื่อค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์และความร่ำรวยที่จะตามมา

“มีกระแสรายได้ในอุตสาหกรรมไร้สายขับเคลื่อนอย่างมาก” Pousti กล่าวต่อ “มีการส่งข้อความ บริการตามสถานที่ อีเมลบนมือถือ เอ็ม-คอมเมิร์ซ ข้อเสนอ MMS ข่าวสารและบริการทางการเงิน เกม สตรีมมิ่งวิดีโอ — รายการยังคงดำเนินต่อไป ฉันหวังว่าจะได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมทุกคนในขณะที่เราค้นหา สำหรับแอปนักฆ่า”

Global Mobile 2003 จะจัดแสดงผู้แสดงสินค้าจำนวนมากที่แสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล่าสุดภายในขอบเขตของการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมที่คาดหวังมากกว่า 500 คน

Global Mobile 2003 จะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ของที่ตั้งและในฐานะการประชุมที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจมารวมตัวกันเพื่อช่วยกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมไร้สาย 87% ของผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนจนถึงตอนนี้อยู่ในระดับ VP หรือสูงกว่า

ออกแบบมาเพื่อนำความตื่นเต้น การโต้ตอบ และความสนุกสนานมาสู่ประสบการณ์การประชุม ตัวอย่างเช่น ฝ่ายเครือข่าย “เชื่อมต่อเสมอ” หลายฝ่ายถูกกำหนดไว้ตลอดงานสองวัน วงดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติจะแสดงที่ Global Mobile 2003 รวมถึง Rick Monroe ที่ Entertainment Tonight บรรยายว่าเป็น “ดาวรุ่ง” และ Lap Dog นำเสนอ Toad the Wet

Sprocket อดีตสมาชิกวงซุปเปอร์สตาร์ อาหารและความบันเทิงรวมอยู่ในการลงทะเบียน Global Mobile 2003 ซามูเอล อดัมส์ เบียร์อย่างเป็นทางการของ Global Mobile 2003 ทำให้บรรยากาศของงานรื่นเริงยิ่งขึ้น

“Global Mobile 2003 จะไม่เหมือนกับงานประชุมอื่นๆ งานทั้งหมดได้รับการออกแบบมาให้ใช้พลังงานสูง มีการโต้ตอบอย่างน่าทึ่ง และมีผลกระทบอย่างมาก” Kevin Trimble ผู้

ประสานงาน Global Mobile 2003 กล่าว “สถานที่จัดประชุมตั้งอยู่ริมน้ำที่นี่ในซานดิเอโก และบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังเหมาะอย่างยิ่งที่จะทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่สวยงามตระการตา”

วางแผนเข้าร่วม Global Mobile 2003 ลงทะเบียนตอนนี้ที่www.sms.ac/global mobile เพื่อลุ้นรับรางวัลเครื่องเล่น Apex Digital DVD หลายเครื่องทันที สามารถจัดเตรียมการเดินทางพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 15% ผ่านสายการบินอย่างเป็นทางการของ Global Mobile 2003 – United Air Lines

โอกาสในการจัดนิทรรศการ การสนับสนุน และการจัดแสดง Global Mobile 2003 ยังคงมีอยู่ เยี่ยมชมwww.sms.ac/globalmobileสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากบริษัทของคุณต้องการ

ตู้โชว์นิทรรศการ หรือไม่ต้องการจัดส่งไปที่ซานดิเอโก Contempo Design สามารถช่วยประหยัดเวลา เงิน และความยุ่งยากให้กับคุณได้ บริษัทที่สนใจส่งผู้บริหารคนสำคัญมาพูดในที่ประชุม ขอแนะนำให้กรอกแบบฟอร์มส่งทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ Global Mobile 2003 ( www.sms.ac/globalmobile )

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมจากการวิจัยตลาดหรือสถาบันการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสื่อมวลชนสามารถเข้าร่วมงาน Global Mobile 2003 ได้ฟรี ลงทะเบียนได้ที่www.sms.ac/globalmobile

หากต้องการรับข่าวประชาสัมพันธ์ SMS.ac ทางอีเมล โปรดลงทะเบียนที่ prsubscribe@sms.ac คุณสามารถยกเลิกการสมัครบริการนี้ได้โดยส่งอีเมลไปที่ prunsubscribe@sms.ac

SMS.ac, Inc. เป็นบริษัทสื่อสารไร้สายที่มีเทคโนโลยี MMSbox ที่เป็นกรรมสิทธิ์ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อความ (SMS) และการสื่อสารเคลื่อนที่มัลติมีเดีย (MMS) ผ่านแพลตฟอร์ม

เทคโนโลยีใดๆ ก็ได้ และส่งไปยังอุปกรณ์ไร้สายที่เปิดใช้งานได้ การสาธิตเทคโนโลยี MMSbox สามารถใช้ได้ที่www.sms.ac ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนประมาณ 10 ล้านคนใน 220

ประเทศ เว็บแทงบาคาร่า เป็นโฮสต์ของชุมชนมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนำเสนอการเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือมากกว่า 400 เครือข่ายทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยี MMSbox(tm) หลัก SMS.ac,

Inc. ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์แบบไร้สายทั่วโลกระหว่างผู้ให้บริการเครือข่าย อินเทอร์เน็ต องค์กร ผู้บริโภค และนักพัฒนาแอปพลิเคชัน/เนื้อหา ด้วยความคิดริเริ่มระดับโลก SMS.ac ได้จุดชนวนให้เกิดการนำข้อมูลไร้สายไปใช้อย่างแพร่หลาย

SMS.ac สร้างรายได้ผ่านความสัมพันธ์ด้านรายได้ร่วมกับผู้ให้บริการมือถือทั่วโลก รายได้ยังรับรู้จากโฆษณาบนมือถือ สิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยี การสมัครรับข้อมูล สปอนเซอร์ และสตรีมอื่นๆ

ไซต์สำหรับผู้บริโภคของ SMS.ac ( www.sms.ac ) เป็นตัวอย่างของเว็บอินเตอร์เฟสที่มีตราสินค้ากับเทคโนโลยี MMSbox(tm) ที่พร้อมให้สิทธิ์ใช้งาน เพื่อดู SMS.ac เว็บองค์กรเว็บไซต์เข้าชมwww.sms.ac/corporate

PEMBROKE PINES, Fla., 14 สิงหาคม 2546 (PRIMEZONE) — บริษัท AngelCiti Entertainment (OTCBB:AGLC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Worldwide Management ประกาศเปิดตัว GamblePack เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ GamblePack.com ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่มอบความเสถียรเต็มรูปแบบแก่ผู้ใช้ ซอฟต์แวร์เกมที่มีตั้งแต่ตัวเลือกมากมายใน

คาสิโนออนไลน์ โป๊กเกอร์ บิงโก การเดิมพันแบบเพียร์ทูเพียร์ และผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์ยอดนิยมอื่นๆ เกมออนไลน์มีมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในอุตสาหกรรมและเติบโตอย่างรวดเร็ว Worldwide Management อยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมล่าสุดทั้งหมด

GamblePack มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงที่จุดเน้นคือ B2B และบริการเข้าถึงนักลงทุน ผู้ประกอบการ และบุคคลทุกระดับที่กำลังมองหารายได้ที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้พร้อมความเสี่ยง

ทางการเงินต่ำ จากหนึ่งในบริษัทเกมที่น่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรม GamblePack เป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งที่ให้บริการโซลูชั่นหลายภาษาและสกุลเงินเพื่อให้สามารถเจาะทั่วโลกได้เต็มรูปแบบ

ในขณะที่อุตสาหกรรมขยายตัว ผู้คนกำลังมองหาที่จะลงทุนในทุกด้าน แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือเงินทุนในการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งในด้านเวลาและเงินสด GamblePack สร้างร้านค้าแบบ

“ครบวงจร” ซึ่งผู้คนสามารถเลือกโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จหนึ่งหรือทั้งหมดห้าแบบ George Gutierrez ประธาน GamblePack กล่าวว่า “GamblePack มาจากการรับฟังนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ตลาดและทำกำไรจากอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ โดยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยในด้านเวลาและเงินทุน”

GamblePack นำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ได้รับการวางแผนและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ GamblePack ไซต์เกมทั้งหมดสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มจากการวิเคราะห์ระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และการวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวางจากบุคคลและบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นGamblePack จะเปิดตัวแคมเปญการตลาดที่กว้างขวางโดยเริ่มจากบูธขนาดใหญ่ที่ Global Gaming Expo (G2E) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16-18 กันยายนที่ Las Vegas Convention Center ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะงานแสดงเกมชั้นนำของโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ AngelCiti และแผนการดำเนินงานในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความ

เว็บแทงบาคาร่า เสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของบริษัทประกอบด้วย: การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง และกฎระเบียบ

ความจำเป็นในการระดมทุนเพิ่มเติมสำหรับการเติบโตและการขยายธุรกิจ และการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตช่วง แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าว

ประชาสัมพันธ์ฉบับนี้กล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น และ AngelCiti ขอปฏิเสธข้อผูกมัดใด ๆ ในการจัดหาการปรับปรุง การแก้ไข หรือการแก้ไขต่อสาธารณะต่อแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของ AngelCiti หรือเหตุการณ์ในอนาคต

ลาสเวกัส, 14 ส.ค. 2546 (PRIMEZONE) — Innovative Gaming Corporation of America (IGCA) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นแบบฟอร์ม 15 พร้อมพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 (พระราชบัญญัติ “1934”)เมื่อยื่นแบบฟอร์ม 15 แล้ว IGCA ไม่จำเป็นต้องยื่นรายงานและแบบฟอร์มบางอย่างกับ SEC อีกต่อไป รวมถึงแบบฟอร์ม 10-K, 10-Q และ 8-K รวมถึงคำชี้แจงสิทธิ์

หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทสรุปว่าสำหรับ IGCA ข้อดีของการเป็นบริษัทที่รายงานภายใต้พระราชบัญญัติปี 1934 จะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและภาระการบริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการรายงานของ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายหุ้นสามัญของ IGCA ยังน้อยมาก การเพิกถอนคาดว่าจะมีผลภายใน 90 วันนับจากวันที่ยื่นคำร้อง

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ที่จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ส่วน

บุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และมักขึ้นอยู่กับสมมติฐาน ข้อมูล หรือ วิธีที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ ผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่กล่าวถึงหรือโดยนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัท

PEMBROKE PINES, Fla., 15 ส.ค. 2546 (PRIMEZONE) — AngelCiti Entertainment, Inc. (OTCBB:AGLC) ประกาศว่ามีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2546 เป็นต้นไป

บริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับ Omega Ventures ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดรายเดียวของบริษัท ซึ่งโอเมก้าจะคืนหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีก 29 ล้านหุ้นให้กับการซื้อคืนเพื่อแลกกับหุ้นบุริมสิทธิ “ซี

รีส์ A” จำนวน 2,000 หุ้นที่บริษัทสร้างขึ้น หุ้นซีรีส์ “A” เป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพียง 5,000 เสียงต่อหุ้น และไม่สามารถโอนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนหุ้นสามัญที่

ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัทเหลือประมาณ 41 ล้านหุ้น ตามคำแนะนำของบริษัทในปีหน้าและการเลิกใช้หุ้น ปัจจุบันบริษัทซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.25 เท่าของกำไรที่คาดการณ์ในปีหน้าเท่านั้น

“เรากำลังเข้าใกล้การระดมทุนในอนาคตบางส่วน และการปรับทุนครั้งนี้จะเพิ่มทางเลือกและโอกาสการระดมทุนของเราอย่างมาก” George Gutierrez ประธาน AngelCiti กล่าว “เราจะสามารถเพิ่มการเติบโตของเราอย่างมากและควรเกินคำแนะนำก่อนหน้านี้ได้อย่างง่ายดายด้วยเงินทุนที่น่าสนใจ”

รายงานของ Bear Stearns สำหรับอุตสาหกรรมตอกย้ำรายได้ประจำปีที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2546 ในขณะที่ Christiansen Capital Advisors คาดการณ์ว่าภาพที่สดใสขึ้น

เล็กน้อยชี้ไปที่รายรับประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2545 โดยระบุว่ารายรับในปี 2548 อาจเกิน 10 พันล้านดอลลาร์ InformaMedia Group ซึ่งติดตามการพนันอิเล็กทรอนิกส์คาดการณ์ว่ารายรับจากการเล่นเกมออนไลน์จะสูงถึง 14.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2549

Worldwide Management ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AngelCiti ให้บริการซอฟต์แวร์เกมแก่คาสิโนออนไลน์จำนวนมาก รวมถึง SharkCasino.com และ TheHouseWins.com และปัจจุบันให้บริการคาสิโนในภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน และจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การคาดการณ์ทางการเงิน และแผนการดำเนินงานในอนาคตของ AngelCiti ข้อความ

คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของบริษัท ได้แก่ การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง เศรษฐกิจ ตลาดทุนที่เอื้อ

อำนวย ความไม่แน่นอนทางการเมืองและกฎระเบียบ ความจำเป็นในการระดมทุนเพิ่มเติมสำหรับการเติบโตและการขยายตัว และการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตช่วง

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้กล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น และ AngelCiti ขอปฏิเสธข้อผูกมัดใด ๆ ในการจัดหาการปรับปรุง การแก้ไข หรือการแก้ไขต่อสาธารณะต่อแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของ AngelCiti หรือ

GARDEN GROVE, Calif., 18 สิงหาคม 2546 (PRIMEZONE) — KDS USA ผู้ให้บริการจอภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ชั้นนำชั้นนำ เปิดตัว XF-9i จอภาพ ‘แบนล้วน’ ขนาด 19 นิ้ว (18 นิ้วที่สามารถรับชมได้) สู่ผลิตภัณฑ์ Xtreme Flat สำหรับฤดูกาล ‘back-to-school’

การเพิ่ม Xtreme Flat ล่าสุดได้รวมเอาประโยชน์ทั้งหมดของจอแสดงผลขนาดใหญ่เข้ากับภาพที่คมชัดและสดใสซึ่งเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี ‘pure flat’ ในราคาต่ำกว่า 200 ดอลลาร์

เทคโนโลยี ‘แบนเรียบ’ ของ KDS USA ขจัดความโค้งส่วนใหญ่รอบขอบของจอภาพได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นภายในจอภาพ CRT หลายจอ XF-9i เข้ากันได้กับพีซีและคอมพิวเตอร์ Macintosh(r) ทำให้ผู้ใช้มีผลิตภัณฑ์ในอุดมคติสำหรับกราฟิก เกม ธุรกิจ และแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

“ด้วยการเปิดตัว XF-9i ของทีมเรา เราขอเสนอจอภาพขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยี CRT ล่าสุดสำหรับนักเรียน นักเล่นเกม มืออาชีพด้านกราฟิก และผู้บริโภคอื่นๆ ที่ต้องการจอแสดงผลระดับพรีเมียมในราคาที่ย่อมเยา” Erin Rippee กล่าว รองประธานฝ่ายการตลาดที่ Garden Grove, California-based KDS USA

จอภาพมีระยะพิทช์ 0.25 มม. ที่คมชัดและหน้าจอสูงสุด 1600×1200 ทำให้ผู้ใช้รับชมได้คมชัดและมีชีวิตชีวาเพื่อความสะดวกในการรับชม XF-9i ได้รวมเอาการเคลือบป้องกันแสงสะท้อน

และป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อขจัดแสงสะท้อนและขยายระยะเวลาการรับชมโดยลดความเหนื่อยล้าของดวงตาที่เกี่ยวข้อง การควบคุมแบบดิจิทัลบนหน้าจอของจอภาพยังเพิ่มความง่ายในการใช้งานอีกด้วย

ปัจจุบัน XF-9i มีจำหน่ายในราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิตที่ $179 จอภาพของ KDS USA ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันชิ้นส่วนและค่าแรงเป็นเวลาสามปี นอกเหนือจาก

โปรแกรม KDS Advanced Replacement Expressed Service (KARES) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยโปรแกรมนี้ KDS USA จะแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องของลูกค้าด้วยจอภาพอื่นก่อนรับสินค้า

เกี่ยวกับ KDS USA หนึ่งในผู้ให้บริการจอภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองการ์เดนโกรฟ รัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยการ

จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยในราคาประหยัดและโปรแกรมการสนับสนุนลูกค้าที่ครอบคลุม KDS USA บรรลุพันธกิจในการมอบความคุ้มค่าสูงสุด ไปยังตลาดเป้าหมายรวมถึงสำนักงานขนาดเล็ก/โฮมออฟฟิศ, Fortune 500, รัฐบาล, ลูกค้าด้านการศึกษา และผู้ใช้ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายผ่านช่องทางการขายปลีก การจัดจำหน่าย และตัวแทนจำหน่าย

แอตแลนตา, 18 สิงหาคม 2546 (PRIMEZONE) — BACK TO SCHOOLPAK — เมื่อนักเรียนมัธยมปลายกลับมาที่ห้องเรียนในฤดูใบไม้ร่วงนี้ พวกเขาจะทำมากกว่าสมการ การผ่า และไดอะแกรมประโยคแบบเดิมๆ พวกเขายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตในธุรกิจ

ด้วยการฉ้อโกงขององค์กรและความไม่ซื่อสัตย์ที่ครอบงำพาดหัวข่าว โรงเรียนทั่วประเทศได้นำการจำลองจริยธรรมใหม่มาใช้ที่เรียกว่า CarTown ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประสบการณ์ใน

ห้องเรียนที่จำลองการซื้อและขายรถยนต์ใช้แล้ว ความสนใจในแผนการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ได้รับการสนับสนุนโดยคำสั่งทางกฎหมายสำหรับ “การศึกษาลักษณะนิสัย” ในกว่า 40 รัฐ

CarTown, USA ก่อตั้งโดย Southern Institute for Business and Professional Ethics ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชั้นนำของประเทศที่อุทิศตนด้านการศึกษาด้านจริยธรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสอนพื้นฐานของจริยธรรมทางธุรกิจให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ง่ายต่อการอำนวยความสะดวกภายในระยะเวลาเรียน CarTown ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับเกรด 9 ถึง 12 อย่างชัดเจน ซึ่งมีแหล่งข้อมูลการศึกษาที่ทุ่มเทให้กับหัวข้อของจริยธรรมน้อยลง เกมดังกล่าวมีการเชื่อมโยงหลักสูตรไปยังสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ ครอบครัวและวิทยาศาสตร์ผู้บริโภค ศิลปะภาษา สังคมศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย

ธุรกรรมการขายที่สวมบทบาทตามโฆษณาที่พวกเขาเขียนขึ้น นักเรียนต้องเผชิญกับการตัดสินใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม และความรับผิดชอบในชีวิตธุรกิจและอาชีพ เมื่อการ

ขายเสร็จสิ้น ครูจะอำนวยความสะดวกในการอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเรียน โดยตั้งคำถามเช่น “คุณรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อคุณข้ามเส้นแบ่งระหว่างการโน้มน้าวใจและไม่ซื่อสัตย์” “การละเว้นข้อมูลเป็นเรื่องโกหกหรือไม่” และ “จะเกิดอะไรขึ้นกับระบบองค์กรอิสระหากไม่มีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในความซื่อสัตย์ในธุรกิจ”

จอห์น แนปป์ ประธานสถาบัน Southern Institute กล่าวว่า “วิกฤตด้านจริยธรรมในองค์กรธุรกิจในอเมริกาในปีที่แล้วแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและเร่งด่วนในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจใน

ห้องเรียน” “นักเรียนมักไม่ใส่ใจกับปัญหาที่กระทบต่อบรรษัท แต่พวกเขาก็มีปัญหาเล็กน้อยที่เห็นว่าการหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากการหลอกลวงผู้ซื้อเกี่ยวกับสภาพรถใช้แล้ว บทเรียนพื้นฐานของ CarTown สหรัฐอเมริกามีความเกี่ยวข้องในห้องเรียนเช่นเดียวกับในห้องประชุมคณะกรรมการ”

Theresa Jespersen ครูคนหนึ่งจากโรงเรียน Holy Innocents Episcopal School ในแอตแลนต้าใช้เกมนี้เพื่อแนะนำนักเรียนของเธอให้รู้จักการอภิปรายเรื่องจริยธรรมในรัฐบาล

“นักเรียนสนุกกับการเล่น CarTown, USA” เธอกล่าว “พวกเขาสนุกกับแง่มุมทางสังคมของการทำงานร่วมกันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อน และพวกเขาชื่นชมการนำบทเรียนด้านจริยธรรมไปใช้ที่มากขึ้นซึ่งได้เรียนรู้จากการซื้อและขายรถยนต์มือสอง”

เกมนี้ยังสามารถเล่นได้นอกห้องเรียน กลุ่มต่างๆ เช่น องค์กรนักศึกษาและองค์กรธุรกิจ กลุ่มชุมชน ชั้นเรียนในโรงเรียนวันอาทิตย์ และอื่นๆ อีกมากมายสามารถได้รับประโยชน์จากการเล่น CarTown ประเทศสหรัฐอเมริกา

“CarTown คำสอนของสหรัฐอเมริกามีความสำคัญทั้งในด้านธุรกิจและเป็นสากลในการประยุกต์ใช้” Knapp กล่าว “เราสนับสนุนให้ผู้นำธุรกิจและชุมชนทั่วประเทศซื้อเกมสำหรับโรงเรียนและองค์กรในพื้นที่ของตน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปลูกฝังธุรกิจและจริยธรรมส่วนบุคคลให้กับแรงงานในอนาคต”

Robert J. Rutland ประธานของ Allied Holdings Inc. เพิ่งซื้อเกม CarTown สหรัฐอเมริกาสำหรับโรงเรียนใน Newton County, Ga “CarTown ปลุกจิตสำนึกของนักเรียนเกี่ยว

กับความสะดวกที่เราย้ายไปสู่พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ” Rutland กล่าว “และ มันทำได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์” ด้วยรายรับต่อปี 1 พันล้านดอลลาร์ Allied Holdings เป็น

บริษัทแม่ของบริษัทย่อยหลายแห่งที่ให้บริการจัดจำหน่ายและขนส่งยานยนต์ใหม่และรถใช้แล้วแก่อุตสาหกรรมยานยนต์เกมดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Assurant Group ซึ่งเป็นบริษัท Fortis

CarTown, USA มีให้สำหรับโรงเรียนในราคา $55 และสำหรับกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรในราคา $45 วิธีการสั่งซื้อเกมที่โทร 404-687-4552 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ภาคใต้สถาบันที่www.southerninstitute.org

เกี่ยวกับ Southern Institute for Business and Professional Ethics สถาบัน Southern ก่อตั้งขึ้นในแอตแลนตาในปี 1993 เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรและไม่แสวงหาผล

กำไร 501(c)(3) ได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจชั้นนำและบุคคลทั่วไปในตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ภารกิจของมันคือการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในจริยธรรมในธุรกิจและ

ชีวิตการทำงาน เพื่อกระตุ้นการสนทนาของชุมชนที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ และในการทำเช่นนั้น เพื่อที่จะมีส่วนทำให้ธุรกิจและสังคมดีขึ้นโดยการจัดหา

โปรแกรมการศึกษาที่หลากหลายและ บริการแก่ธุรกิจและองค์กรอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายของโปรแกรมการศึกษาและบริการสำหรับธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ เข้าชมwww.southerninstitute.org

ลอสแองเจลิส, 18 สิงหาคม 2546 (PRIMEZONE) — บทที่ลอสแองเจลิสของ Financial Executives International (FEI) ประกาศในวันนี้ว่าซีรีย์วิทยากรภาคฤดูร้อนจะดำเนินต่อไปในวันที่ 21 สิงหาคม 2546 ที่สถานที่สามแห่งในพื้นที่ลอสแองเจลิส โปรแกรมเริ่มเวลา 16.00 น. และมีกำหนดการดังนี้:

“การทำความเข้าใจเกมการควบรวมและซื้อกิจการ” – Pepperdine University, 400 Corporate Pointe/First Floor, Culver City วิทยากร: Mindy J. Kaplan ประธาน Capital Resources & Consulting

“แผนการชดเชยรอการตัดบัญชีที่ไม่มีเงื่อนไข” – Pepperdine University, 800 E. Colorado Blvd., Suite 850, Pasadena วิทยากร: Abe Garver และ Sam Sheth จาก Clark/Bardes Consulting

“จรรยาบรรณวิชาชีพ” – Pepperdine University, 16830 Ventura Blvd., Suite 200, Encino วิทยากร: Mark Morze อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของ ZZZZBest และ Dr. James Martinoff ศาสตราจารย์ Pepperdine University

เมื่อไม่นานมานี้ โปรแกรมจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหัวข้อของการนำเสนอที่จัดโดยนักวิจารณ์ Charles Osgood ในรายการ CBS Sunday Morning Show ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมการนำเสนอจะได้รับเครดิต CPE สองชั่วโมงสำหรับการประชุมแต่ละครั้งที่พวกเขาเข้าร่วม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการนำเสนอ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์ภาคฤดูร้อนสามารถรับได้โดยไปที่เว็บไซต์ของ FEI ที่www.fei.org/chapter/LAหรือทางโทรศัพท์ Roger R. Stephens ประธาน Los Angeles

Chapter of Financial Executives International ที่ 323-727-0900 ต่อ 122 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกกระตุ้นให้จองทำโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ FEI และลงทะเบียนในการประชุมและกิจกรรมหน้าwww.fei.org/chapter/LA/meetings.cfm

Financial Executives International ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2474 เป็นสมาคมวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการเงินระดับอาวุโส คิดเป็น 15,000 คน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฟลอร์แฮมพาร์ค รัฐนิวเจอร์ซีย์ และมีสำนักงานในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. องค์กรนี้ประกอบด้วย 86 บททั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และคณะกรรมการด้านเทคนิคเก้าคณะ

ภารกิจขององค์กรคือการเป็นผู้นำในประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการเงิน การพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพ บริการสนับสนุน และโอกาสในการสร้างเครือข่ายแบบ peer สำหรับ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รองประธานฝ่ายการเงิน ผู้ควบคุม เหรัญญิก ผู้บริหารภาษี และอาจารย์ด้านการเงินและบัญชีในสถาบันการศึกษา . ตำแหน่งทั่วไปอื่นๆ ที่สมาชิก FEI ถือครอง ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ควบคุม หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ควบคุมสาขาย่อย ผู้ช่วยเหรัญญิก และผู้อำนวยการฝ่ายภาษี

บท LA ของ FEI ในปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 400 รายซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการป้องกันประเทศ ความบันเทิง บริการทางการเงิน การผลิต การประกันภัย และเทคโนโลยี

ซานฟรานซิสโก. (19 ส.ค. 2546) -โนเกีย (NYSE: NOK) และ SEGA Corporation (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่ง Nokia จะซื้อทรัพย์สินของ Sega.com Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEGA ข้อตกลงนี้จะช่วยปรับปรุงเกมออนไลน์และข้อเสนอบริการสำหรับเด็คเกม Nokia N-Gage(TM) เนื่องจากเทคโนโลยีผู้เล่นหลายคนชั้นนำของ

Sega.com จะกลายเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ Nokia N-Gage SEGA Network Application Package (SNAP) ที่เปิดใช้งานเกมที่มีผู้เล่นหลายคนบนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง จะเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมเกมออนไลน์ของหน่วยธุรกิจสื่อและความบันเทิงของโทรศัพท์มือถือโนเกีย ธุรกรรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดมาตรฐาน

“เกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนและความคล่องตัวถูกมองว่าเป็นการพัฒนาที่ร้อนแรงที่สุดในอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบัน การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการนำองค์

ประกอบออนไลน์มาสู่เกมบนมือถือ” Ilkka Raiskinen รองประธานอาวุโส ฝ่ายธุรกิจบันเทิงและสื่อกล่าว “Sega.com Inc. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ซึ่งเมื่อรวมกับ

เด็คเกม Nokia N-Gage(TM) จะเป็นการเปิดมิติใหม่โดยสิ้นเชิงสำหรับเกมเมอร์ Sega.com ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ให้บริการเกมชั้นนำของโลกบางส่วน ความสามารถของเกมออนไลน์ และฉันเชื่อว่าเมื่อรวมกันแล้ว เรามีความรู้ชั้นนำทั้งในด้านเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวและเกมออนไลน์ ดังนั้นจึงพัฒนาและขยายโอกาสสำหรับพื้นที่เกมทั้งหมดต่อไป”

Sega.com Inc. ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก โดยมุ่งเน้นที่การจัดจำหน่ายเกมและบริการเกมออนไลน์ ในอุตสาหกรรมเกม Sega.com Inc. เป็นที่รู้จักในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำด้าน

เทคโนโลยีและเป็นผู้บุกเบิกเกมออนไลน์บนมือถือและผู้เล่นหลายคน ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ SNAP จะถูกรวมเข้ากับเด็คเกม Nokia N-Gage(TM) ที่เปิดใช้งานเกมแบบผู้เล่นหลายคนสำหรับมือถือและสภาพแวดล้อมแบบตายตัว SNAP จะนำผลประโยชน์มาสู่เด็คเกม Nokia N-Gage ในทันที ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายสำหรับผู้บริโภคทั่วโลกในวันที่ 7 ตุลาคม 2546

การผนวกรวมเทคโนโลยี SNAP เข้ากับพอร์ตโฟลิโอเกมของ Nokia จะส่งผลดีต่อชุมชนเกมทุกด้าน นักเล่นเกม Nokia N-Gage(TM) จะได้รับประโยชน์จากการสร้างเนื้อหา ส่งผลให้เกม

ออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนมีคุณลักษณะหลากหลายมากขึ้น ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยการผสานรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกมเข้ากับเครือข่ายมือถือของตน

สุดท้ายนี้ เทคโนโลยี SNAP มอบแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ที่ยืดหยุ่นและผ่านการทดสอบมาอย่างดีให้กับผู้พัฒนาเกม เพื่อมอบเกมที่น่าดึงดูดและให้ความบันเทิงแก่นักเล่นเกมทั่วโลก เมื่อเวลาผ่านไป SNAP จะนำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามาสู่อุตสาหกรรมเกม เนื่องจากเทคโนโลยีและประเภทเกมพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบออนไลน์อย่างเต็มที่

“SEGA เข้าใจอนาคตอันยิ่งใหญ่สำหรับการเล่นเกมออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น เราจึงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อยอดธุรกิจเกมออนไลน์” Hisao Oguchi ผู้อำนวยการตัวแทนและ

ประธานของ SEGA Corporation กล่าว “หลังจากข้อตกลงนี้ปิดลง โนเกียจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี SNAP เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเกมออนไลน์สำหรับ Nokia N-Gage(TM) SEGA จะยังคงพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์เกมของตนต่อไปในฐานะผู้เผยแพร่เนื้อหาและติดตามลู่ทางต่างๆ ในอุตสาหกรรมบันเทิงออนไลน์ เนื้อหาสำหรับ Nokia N-Gage(TM)”

การเล่นซ้ำของการประชุมทางเสียงจะสามารถใช้ได้ 2 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการโทรแต่ละครั้งจนถึง 28 สิงหาคม 2003 เล่นซ้ำในประเทศได้ที่ (800) 642-1687 สามารถโทรระหว่างประเทศได้ที่ + 1 (706) 645-9291

Sega.com, Inc. (www.sega.com) เป็นบริษัทเครือข่ายความบันเทิงที่ผสานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ากับนวัตกรรม ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากมรดกวิดีโอเกมที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

Sega.com ยังได้สร้างเครือข่ายเกมคอนโซลออนไลน์ความเร็วสูงแห่งแรกและปลายทางของชุมชนสำหรับนักเล่นเกม Sega.com มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีและเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับความ

บันเทิงบนเครือข่ายมาสู่นักพัฒนาเกมและผู้เล่นเกม โดยใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้ของเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์หลากหลายประเภท รวมถึงเกมคอนโซล โทรศัพท์มือถือ และพีดีเอ

SEGA(R) Corporation เป็นผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟทั้งภายในและภายนอกบ้าน ครอบคลุมธุรกิจผู้บริโภค การขายเครื่องสร้างความบันเทิง และการดำเนินงาน

ศูนย์รวมความบันเทิง บริษัทพัฒนา เผยแพร่ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ความบันเทิงแบบโต้ตอบสำหรับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย รวมถึงพีซี อุปกรณ์ไร้สาย และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Nintendo, Microsoft และ Sony Computer Entertainment Inc. เว็บไซต์ของ SEGA(R) Corporation ตั้งอยู่ที่ http:// sega.jp

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือ

และเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ บรอดแบนด์และไอพี การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ตทำให้ Nokia สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความ

ดังกล่าวสามารถระบุได้ด้วยคำศัพท์ เช่น อาจ, จะ, ควร, คาดหวัง, วางแผน, คาดการณ์, เชื่อ, คาดการณ์ล่วงหน้าหรือการแสดงออกที่คล้ายกันหรือแง่ลบของข้อกำหนดดังกล่าวหรือ

เงื่อนไขที่เปรียบเทียบได้ ข้อความเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในแถลงการณ์เหล่านี้ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงปัจจัยที่ระบุไว้ในการยื่นเอกสารของ Nokia ต่อ SEC

ซานฟรานซิสโก. (19 ส.ค. 2546) -โนเกีย (NYSE: NOK) และ SEGA Corporation (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่ง Nokia จะซื้อทรัพย์สินของ

Sega.com Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEGA ข้อตกลงนี้จะช่วยปรับปรุงเกมออนไลน์และข้อเสนอบริการสำหรับเด็คเกม Nokia N-Gage(TM) เนื่องจากเทคโนโลยีผู้เล่นหลายคนชั้นนำของ

Sega.com จะกลายเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ Nokia N-Gage SEGA Network Application Package (SNAP) ที่เปิดใช้งานเกมที่มีผู้เล่นหลายคนบนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง จะเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมเกมออนไลน์ของหน่วยธุรกิจสื่อและความบันเทิงของโทรศัพท์มือถือโนเกีย ธุรกรรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดมาตรฐาน

“เกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนและความคล่องตัวถูกมองว่าเป็นการพัฒนาที่ร้อนแรงที่สุดในอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบัน การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการนำองค์

ประกอบออนไลน์มาสู่เกมบนมือถือ” Ilkka Raiskinen รองประธานอาวุโส ฝ่ายธุรกิจบันเทิงและสื่อกล่าว “Sega.com Inc. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ซึ่งเมื่อรวมกับ

เด็คเกม Nokia N-Gage(TM) จะเป็นการเปิดมิติใหม่โดยสิ้นเชิงสำหรับเกมเมอร์ Sega.com ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ให้บริการเกมชั้นนำของโลกบางส่วน ความสามารถของเกมออนไลน์ และฉันเชื่อว่าเมื่อรวมกันแล้ว เรามีความรู้ชั้นนำทั้งในด้านเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวและเกมออนไลน์ ดังนั้นจึงพัฒนาและขยายโอกาสสำหรับพื้นที่เกมทั้งหมดต่อไป”

Sega.com Inc. ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก โดยมุ่งเน้นที่การจัดจำหน่ายเกมและบริการเกมออนไลน์ ในอุตสาหกรรมเกม Sega.com Inc. เป็นที่รู้จักในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำด้าน

เทคโนโลยีและเป็นผู้บุกเบิกเกมออนไลน์บนมือถือและผู้เล่นหลายคน ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ SNAP จะถูกรวมเข้ากับเด็คเกม Nokia N-Gage(TM) ที่เปิดใช้งานเกมแบบผู้เล่นหลายคนสำหรับมือถือและสภาพแวดล้อมแบบตายตัว SNAP จะนำผลประโยชน์มาสู่เด็คเกม Nokia N-Gage ในทันที ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายสำหรับผู้บริโภคทั่วโลกในวันที่ 7 ตุลาคม 2546

การผนวกรวมเทคโนโลยี SNAP เข้ากับพอร์ตโฟลิโอเกมของ Nokia จะส่งผลดีต่อชุมชนเกมทุกด้าน นักเล่นเกม Nokia N-Gage(TM) จะได้รับประโยชน์จากการสร้างเนื้อหา ส่งผลให้เกม

ออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนมีคุณลักษณะหลากหลายมากขึ้น ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยการผสานรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกมเข้ากับเครือข่ายมือถือของตน

สุดท้ายนี้ เทคโนโลยี SNAP มอบแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ที่ยืดหยุ่นและผ่านการทดสอบมาอย่างดีให้กับผู้พัฒนาเกม เพื่อมอบเกมที่น่าดึงดูดและให้ความบันเทิงแก่นักเล่นเกมทั่วโลก เมื่อเวลาผ่านไป SNAP จะนำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามาสู่อุตสาหกรรมเกม เนื่องจากเทคโนโลยีและประเภทเกมพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบออนไลน์อย่างเต็มที่

“SEGA เข้าใจอนาคตอันยิ่งใหญ่สำหรับการเล่นเกมออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น เราจึงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อยอดธุรกิจเกมออนไลน์” Hisao Oguchi ผู้อำนวยการตัวแทนและ

ประธานของ SEGA Corporation กล่าว “หลังจากข้อตกลงนี้ปิดลง โนเกียจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี SNAP เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเกมออนไลน์สำหรับ Nokia N-Gage(TM) SEGA จะยังคงพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์เกมของตนต่อไปในฐานะผู้เผยแพร่เนื้อหาและติดตามลู่ทางต่างๆ ในอุตสาหกรรมบันเทิงออนไลน์ เนื้อหาสำหรับ Nokia N-Gage(TM)”