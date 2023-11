เปิดตัวสล็อตแมชชีนวิดีโอใหม่พร้อมกราฟิก 3 มิติ

บริษัทกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเปิด “โอกาสที่มากขึ้นอย่างมากสำหรับการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO)” บริษัทคาดว่าจะเพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิกผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้น และด้วยเหตุนี้จึง “ขึ้นอยู่กับบริษัทในเครือน้อยลงในการได้มาซึ่งลูกค้าผ่านเสิร์ชเอนจิ้น”

แพลตฟอร์มส่วนหน้าใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการพัฒนาและสร้างความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับนักพัฒนาและ “เทคโนโลยีที่พิสูจน์ได้ในอนาคตเป็นเวลาหลายปีต่อ ๆ ไป”

แพลตฟอร์มใหม่นี้ได้รับการแนะนำอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเดือนที่ผ่านมา และขณะนี้มีให้บริการในทุกตลาดที่ให้บริการโดย LeoVegas.comRed Rake Gaming ผู้พัฒนาเกมบาเลนเซียได้เปิดตัวเกมใหม่ “Judges rule the Show!”

กรรมการจะเป็นผู้ควบคุมวิดีโอสล็อตที่ “สนุกสนานและมีชีวิตชีวา” ที่มีวงล้อ 5 × 3 โดยอิงจากรายการที่มีผู้ชมสูงสุดตลอดกาล ซึ่งดนตรีและความสามารถโดดเด่นเป็นศูนย์กลาง

ไมโครโฟน รูปปั้น สัญลักษณ์ “เจ็ด” ที่เปล่งประกายเหมือนเพชรและผู้ตัดสิน “น่าทึ่ง” 4 คนพร้อมเสียงกริ่ง 4 อันก่อให้เกิด “ค็อกเทลระเบิดของรางวัลในทุกการหมุน” ผ่าน “ผู้พิพากษาควบคุมการแสดง!” กรรมการแต่ละคนจะทำให้ผู้เล่นประหลาดใจด้วยแอนิเมชั่นในรูปแบบ 3 มิติที่นำไปสู่ฟังก์ชัน “Sticky Wilds Judge Respin” ซึ่งมอบรางวัลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

“เราได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับทุกรายละเอียดเพื่อสะท้อนถึงความสมจริงและความสมบูรณ์แบบในแต่ละสัญลักษณ์และแอนิเมชั่น” โฆษกของผู้พัฒนาเกมคาสิโนกล่าว “ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมหัศจรรย์อย่างแท้จริง นี่เป็นงานที่มีคุณภาพในระดับสูงสุดซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัทบาเลนเซียที่อายุน้อยและโดดเด่นแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มแรก”

“ภาพสะท้อนที่แท้จริงของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการเติบโตที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนในเกมของสหรัฐอเมริกา” คือวิธีที่ Clarion Gaming ได้อธิบายรายชื่อธุรกิจสตาร์ทอัพสำหรับการแข่งขัน GiGse LaunchPad ประจำปีที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจะจัดขึ้นที่ The Biltmore, Miami ​(31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน)

GiGse LaunchPad มอบโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตให้กับสตาร์ทอัพในการเสนอขายต่อหน้าผู้ตัดสินนักลงทุนและผู้เยี่ยมชมผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนเกมภาคพื้นดินและเชิงโต้ตอบของสหรัฐอเมริกา

ผู้เข้ารอบสุดท้าย GiGse LaunchPad ประจำปี 2018 ประกอบด้วย:

Bookeeแอปเดิมพันกีฬาบนมือถือ B2C ที่ใช้อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายไม่ซ้ำใคร คิดว่า ‘Tinder’ สำหรับการเดิมพัน นำเสนอโดยผู้ร่วมก่อตั้งแอป Adam Kalmanson

Inside Injuriesการวิเคราะห์ความเสี่ยงการบาดเจ็บของนักกีฬามืออาชีพช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับการเดิมพันกีฬาและการเล่นกีฬาแฟนตาซี นำเสนอโดย Tracy Hankin ซีอีโอ

Play the Fieldโซลูชัน B2B ที่ผสมผสานเวทมนตร์ในท้องถิ่นและประสบการณ์ AR ของ Pokémon Go เข้ากับรางวัลคาสิโนเพื่อดึงดูดและเปิดใช้งานลูกค้ารูปแบบใหม่ที่จุดหมายปลายทาง นำเสนอโดยผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Kara Holm

Racetrack Casinoคาสิโนโซเชียลที่มาพร้อมกับรูปแบบใหม่ นำเสนอรางวัลการพนันออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเงินจริง นำเสนอโดย Walter Hessert ซีอีโอ

Skilup Poker เกมมือถือเท็กซัสโฮลเอ็มพร้อมเงินสดออกอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา นำเสนอโดยผู้ก่อตั้งบริษัท Christian Gomez

Ewa Bakun ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา LaunchPad กล่าวว่า “สำหรับ LaunchPad ปีนี้ เราต้องการบริษัทที่อยู่นอกเหนือ ‘ระยะแนวคิด’ และได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ยอดเยี่ยม พลังอันยิ่งใหญ่ และความทุ่มเทอย่างยิ่งที่จำเป็นในการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริง และผู้เข้ารอบทั้งห้าคนของเราก็ไม่ทำให้ผิดหวัง รายการตัวเลือกซึ่งครอบคลุมถึงเกมบนมือถือ คาสิโนบนโซเชียล DFS และการเดิมพันกีฬา สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมการคิดล่วงหน้าของ GiGse ในปีนี้ โดยเน้นไปที่การขยายผลิตภัณฑ์มือถือด้วยเงินจริง การดึงดูดลูกค้ารุ่นมิลเลนเนียล และแน่นอนว่าเน้นไปที่ ผู้เปลี่ยนเกมที่มีกำไรในอเมริกาเหนือในปี 2561 การเดิมพันกีฬา”

เมื่อพูดถึงโอกาสที่มีอยู่สำหรับผู้ชนะในที่สุดของ GiGse LaunchPad ซึ่งจะเดินตามรอยของผู้ชนะก่อนหน้านี้ รวมถึง BlueBat Games, NumberFire และ nQube ซึ่งได้รับชัยชนะในปี 2560 เธอกล่าวเสริมว่า “GiGse LaunchPad เป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทใหม่ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมของพวกเขาและเพื่อให้ได้รับแรงผลักดันโดยเสนอชื่อให้กับโปรไฟล์ผู้แทนระดับ C หลักของ GiGse ผู้ชนะในปีที่แล้วบอกเราว่าการชนะรางวัล GiGse LaunchPad นั้นเป็น ‘สิ่งสำคัญ’ สำหรับพวกเขาในฐานะบริษัท และเราหวังว่าจะได้มอบแพลตฟอร์มที่คล้ายกันสำหรับการเริ่มต้นในปีนี้เพื่อให้ทั้งนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจในไมอามีสังเกตเห็น”

การตัดสินสตาร์ทอัพและการแสดงความคิดเห็นในสนามจะเป็นบุคคลสำคัญจากอุตสาหกรรมเกมในอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมถึง: Harmen Brenninkmeijer หุ้นส่วนผู้จัดการ Dynamic Partners International; เคนท์ ยัง ซีอีโอ Angel Investor; Seth A. Schachner กรรมการผู้จัดการ Strat Americas; Brent Saiontz นักลงทุนเทวดา; และ Melissa Blau ผู้อำนวยการ iGaming Capital

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GiGse โปรดไปที่www.gigse.com

นักคริกเก็ตชาวอังกฤษและออสเตรเลียที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขจุดจะถูกสัมภาษณ์โดยสภาคริกเก็ตนานาชาติ หลังจากการสืบสวนลับโดยอัลจาซีราเรื่องการทุจริต

ทีมคริกเก็ตทีมชาติอังกฤษและกัปตันโจ รูต ถูกบังคับให้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างเรื่องการแก้ไขจุด “อุกอาจ” หลังจากสารคดีกล่าวหาว่าผู้เล่นโกงการแข่งขันนัดทดสอบในอินเดีย

โปรแกรมดังกล่าวอ้างว่าผู้ให้บริการจับคู่ที่รู้จักกันดีชื่อ Aneel Munawar บอกกับผู้สืบสวนนอกเครื่องแบบเกี่ยวกับแผนการแก้ไขจุดที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นชาวอังกฤษสามคนซึ่งไม่ได้ระบุชื่อในโปรแกรม

การแก้ไขเฉพาะจุดเกี่ยวข้องกับการพยายามจัดการส่วนหนึ่งของแมตช์ และแตกต่างจากการแก้ไขแมตช์เนื่องจากไม่มีความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของเกม

โปรแกรมอ้างว่าผู้เล่นถูกเล่นโดยอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเดิมพันที่ผิดกฎหมายในอินเดียเพื่อแก้ไขจำนวนรันที่สามารถทำคะแนนได้ในกรอบเวลาสิบโอเวอร์ที่เฉพาะเจาะจง

สารคดีของอัลจาซีราแอบถ่ายทำมูนาวาร์โดยอ้างว่าเขาสามารถจัดการแก้ไขเฉพาะจุดกับผู้เล่นในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียที่ได้รับค่าจ้างประมาณ 750,000 ปอนด์สำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา

ICC กล่าวว่ากำลังดำเนินการข้อกล่าวหาดังกล่าว “อย่างจริงจังอย่างยิ่ง” และจะดำเนินการสอบสวนอย่างเต็มที่

รูทเรียกข้อกล่าวหานี้ว่า “อุกอาจ” โดยบอกว่าผู้เล่นอังกฤษได้รับแจ้งว่าพวกเขา “ไม่มีอะไรต้องกังวล”

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายนี้คว้าสามรายการจาก MiGEA ปีนี้กลับบ้านไป

รางวัล iGaming Excellence Awards ของมอลตาถือเป็น “ชัยชนะครั้งใหญ่” สำหรับ BetConstruct เนื่องจากบริษัทได้รับรางวัลสามรายการ ในปีนี้ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ได้รับรางวัล Best Industry Achiever, Best iGaming Technology Provider และ Best Online Casino Operator

ก่อนการมอบรางวัลในช่วงเย็น บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาล่าสุดที่ Innovations Workshop ในมอลตา บริษัทพูดคุยเกี่ยวกับ SpringBME และสาธิตวิธีการเปิดตัวธุรกิจเกมและการเดิมพันในเวลาไม่นาน บริษัทยังได้เปิดตัวโซลูชันข้อมูลแพลตฟอร์ม FeedConstruct และ Friendship ซึ่งเป็นข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับสหพันธ์และผู้ให้บริการเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬา

“ทีมงานของเราพูดคุยเกี่ยวกับโครงการใหม่ เช่น BetonPolitics ชุมชนออนไลน์สำหรับการแลกเปลี่ยนข่าวการเมืองและการทำนาย และ BookieApp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเกมเดิมพันและให้ผู้คนเดิมพันได้” ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์กล่าว

ชุดเนื้อหาและระบบสนับสนุนของ Betsoft Gaming ได้รับรางวัลแพลตฟอร์มดิจิทัลและโซลูชันซอฟต์แวร์ B2B ที่ดีที่สุดที่ G2E Asia 2018

งาน G2E Asiaปีนี้จัดขึ้นที่มาเก๊า ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม และการแข่งขันก็ดุเดือด ทั้งบนพื้นงานแสดงสินค้าและในประเภทอันทรงเกียรติที่ Betsoft กลายเป็นผู้ชนะ งานประกาศรางวัลที่สำคัญในปฏิทิน G2E Asia ระยะเวลา 2 วัน ได้รับการตัดสินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระในอุตสาหกรรมมากกว่า 50 คน

“Betsoft เกินความคาดหวังของผู้เล่นและผู้ให้บริการมาโดยตลอด แต่ในปีที่แล้วเราได้เพิ่มขนาดและขอบเขตของงานด้านนวัตกรรมและการลงทุนของเราอย่างมีนัยสำคัญ – ในตัวเกมเองและในระบบและเทคโนโลยีเครื่องหมายการค้าที่สนับสนุนพวกเขา” กล่าว Julian Camilleri ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการบัญชีของ Betsoft

เกณฑ์การตัดสินที่สำคัญ ได้แก่ คุณภาพของเนื้อหาของผู้ให้บริการ ศักยภาพในการบูรณาการข้ามแพลตฟอร์ม นวัตกรรมในธีมและกลไก จุดแข็งของการสนับสนุนแบ็คออฟฟิศ B2B และการพิจารณาตลาดใหม่และตลาดที่มีการควบคุมที่เกิดขึ้นใหม่ ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของ Betsoft เช่น Slots3, Shift HTML5, Casino Manager และโซลูชัน Vault ที่เป็นกรรมสิทธิ์ใหม่ ล้วนช่วยผลักดันให้ได้รับรางวัลกลับบ้าน

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่การทำงานหนักดังกล่าวได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการอิสระของ G2E Asia นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงข้อเสนอคุณค่าที่ Betsoft เป็นตัวแทนให้กับลูกค้า B2B ทั่วโลกมายาวนาน ซึ่งเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น” Camilleri กล่าว

Andrew W. Scott ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน G2E Asia Awards แสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัล

เขากล่าวเสริมว่า “รางวัล G2E Asia Awards ถือเป็นครั้งแรกสำหรับอุตสาหกรรมเกม – เป็นการเฉลิมฉลองที่แท้จริงของข้อเสนอที่ดีที่สุด ซึ่งได้รับการโหวตจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 55 คน ด้วยการชนะรางวัลนี้ Betsoft แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความเคารพต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับในอุตสาหกรรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา”

ผู้ให้บริการฟีดข้อมูลและเนื้อหากีฬาขยายข้อเสนอการสตรีมวิดีโอกีฬาสดด้วยกีฬาใหม่

การปรับปรุงใหม่นำเสนอการสตรีม สดของการแข่งขัน e-Ice Hockey โดย FeedConstruct เพื่อเสริมทางเลือกการเดิมพันที่หลากหลายสำหรับeSports

“ในขณะที่ตลาด eSports ยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้น เราจึงรวม e-Ice Hockey เข้าด้วยกัน” Aleksan Avetisyan เจ้าของผลิตภัณฑ์ FeedConstruct Live Video Streaming ให้ความเห็น “การติดตามการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด เราเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเสนอโลกแห่งเนื้อหาที่น่าดึงดูดแก่ผู้เล่น”

บริษัทเสนอเกม e-Ice Hockey มากกว่า 550 เกมต่อเดือนพร้อมบริการสถิติที่เป็นตัวเลือก ด้วยผู้เล่นทั้งชายและหญิง eSports ของ FeedConstruct จึงมีการแข่งขันแบบผสมผสานเช่นกันGaming Realms plc ผู้พัฒนา ผู้จัดพิมพ์ และผู้อนุญาตเกมมือถือและเกมโซเชียลที่ใช้เงินจริงและโซเชียล ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงอนุญาตสิทธิ์สามปีกับ Sony Pictures Television (SPT)

ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้Gaming Realmsสร้างและโฮสต์เว็บไซต์เกมใหม่ millionairegames.com บนแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ หลังจากการกลับมาของ ‘Who Wants To Be A Millionaire?’ ที่ประสบความสำเร็จ ในสหราชอาณาจักร

เว็บไซต์ Millionairegames.com ใหม่เปิดให้บริการพร้อมกับการกลับมาของ ‘Who Wants To Be A Millionaire?’ ทาง ITV เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีรายการเกมโชว์ยอดนิยมระดับโลกของ SPT ข้อตกลงนี้ยังจะได้เห็นการสร้างและการเปิดตัวรูปแบบเกม Slingo ของ ‘Who Wants To Be A Millionaire?’ ช่วงปลายฤดูร้อนนี้

“เรารู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Sony Pictures Television และพัฒนาเนื้อหาเกมเกี่ยวกับหนึ่งในเกมโชว์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโทรทัศน์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี” Patrick Southon ซีอีโอกล่าว

“โอกาสนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของเราในการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ และเราตั้งตารอที่จะเปิดตัว Slingo ใหม่ ‘Who Wants To Be A Millionaire?’ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า” เขากล่าวเสริม

เมื่อจับตาดูการพนันกีฬาของสหรัฐอเมริกาในการประชุม GiGse ประจำปีในไมอามี ผู้ชมที่รวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้านเกมชั้นนำในอเมริกาเหนือและที่อื่น ๆ จะได้รับ “การนำเสนอที่ไม่ซ้ำใคร” เมื่องานเปิดในสัปดาห์นี้

เป็นครั้งแรกในฟอรัมสาธารณะหรือส่วนตัวที่ EquiLottery CEO Brad Cummings จะให้วิสัยทัศน์เต็มรูปแบบเกี่ยวกับเกมลอตเตอรีแห่งโอกาสโดยอิงจากการแข่งขันกีฬาสดในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม เวลา 15.30 น. ที่โรงแรม Biltmore

“EquiLottery เป็นที่รู้จักดีที่สุดในอุตสาหกรรมลอตเตอรีและเกมผ่านการพัฒนา Win Place Show ซึ่งเป็นเกมเสี่ยงโชคจากการแข่งม้าสด” คัมมิ่งส์กล่าว “แต่คำตัดสินของศาลฎีกาเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ล้มล้าง PASPA ได้อนุญาตให้เราขยายวิสัยทัศน์ของเราต่อสาธารณะและเสนอเกมใหม่ให้กับลอตเตอรี่ที่จะให้เงินมากขึ้นเพื่อการกุศลที่พวกเขาสนับสนุน เช่นเดียวกับเพื่อนในสนามแข่งและพันธมิตรของเรา เรามองว่าคำตัดสินนี้เป็นโอกาสที่จะสร้างบนแพลตฟอร์มที่เราได้สร้างขึ้นสำหรับ Win Place Show เราตั้งตารอที่จะถ่ายทอดวิสัยทัศน์นี้ไปสู่เกมลอตเตอรีแห่งโอกาสโดยอิงจากกีฬาสดทุกประเภท รวมถึงฟุตบอล บาสเก็ตบอล เบสบอล ฮอกกี้ ซอคเกอร์ การแข่งรถ และกอล์ฟ”

การนำเสนอของคัมมิงส์จะสรุปวิสัยทัศน์สำหรับหมวดหมู่ใหม่นี้ และหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับเกมแนวความคิดสองเกม เกมแรกเป็นเกมสไตล์พาร์เลย์ที่อิงจากฟุตบอลสด และเกมที่สองเป็นเกมที่มีเดิมพันสูงกว่าซึ่งอิงจากการแข่งขันรถยนต์สด รายละเอียดทั้งหมด รวมถึงรูปแบบการเล่นที่ได้รับการจดสิทธิบัตร การจ่ายเงินที่แนะนำ และโครงสร้างอัตราต่อรอง จะถูกนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมการประชุม เกมดังกล่าวจะมีตั้งแต่ตัวเลือกเกมรายวันเล็กๆ ไปจนถึงเกมแจ็คพอตขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นหลายสถานะ เกมทั้งหมดจะอนุญาตให้ลีกที่เกี่ยวข้องได้รับส่วนหนึ่งของการดำเนินการผ่านค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ EquiLottery ได้เลือก GiGse เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการนำเสนอที่ไม่เหมือนใครนี้” Ewa Bakun หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมของ Clarion Gaming ซึ่งเป็นผู้จัดงาน GiGse และ ICE London กล่าว “การคิดล่วงหน้าแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้มิสเตอร์คัมมิงส์เป็นกระบอกเสียงสำคัญในอุตสาหกรรมลอตเตอรีโดยเฉพาะและอุตสาหกรรมเกมโดยรวม นี่คือเนื้อหาประเภทที่ทำให้ GiGse เป็นไฮไลท์ของปฏิทินการประชุมในแต่ละปี”

EquiLottery เพิ่งประกาศการเปลี่ยนโฉมเกมลอตเตอรีแข่งม้าสดเป็น Win Place Show: An EquiLottery Game ดูรายละเอียดของเกมใหม่ได้ที่www.WinPlaceShowLotto.com การเปลี่ยนโฉมแบรนด์ใหม่นี้ได้ปูทางไปสู่เกมลอตเตอรีกีฬาสดอื่นๆ ที่มีโอกาสได้รับการพัฒนาโดย EquiLottery ตาม IP ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เกมเหล่านี้ได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานโดยลอตเตอรีของรัฐและจังหวัด และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเกมลอตเตอรี EquiLottery ในขณะที่บริษัทพัฒนาภารกิจจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดียวไปจนถึงการบุกเบิกหมวดหมู่เกมใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EquiLottery และข้อเสนอต่างๆ โปรดติดต่อ Brad Cummings ที่brad@equilottery.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GiGse โปรดไปที่www.gigse.comFabio Moretti ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของ Ortiz Gaming อธิบายว่าอนาคตกำลังดูสดใสสำหรับบริษัทในตลาดฟิลิปปินส์

รีวิวคาสิโนนานาชาติ:จาก มุมมองของ Ortiz Gamingอะไรทำให้ตลาดเอเชียแปซิฟิกน่าดึงดูดใจในขณะนี้?

Fabio Moretti:อุตสาหกรรมเกมในเอเชียแปซิฟิกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นผลดีต่อประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค มีการลงทุนจำนวนมาก โดยรัฐบาลได้รับส่วนแบ่งที่สำคัญในรูปแบบของรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมซึ่งในทางกลับกันจะได้รับประโยชน์ การพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้างของภูมิภาค

แนวโน้มนี้เกิดขึ้นมาสองสามปีแล้ว และกัมพูชาและฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสถานการณ์นี้

แม้แต่มาเก๊าก็ฟื้นพื้นที่ที่สูญเสียไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และรายรับก็กลับคืนสู่ระดับปี 2014 อย่างรวดเร็ว เวียดนามกำลังมองหาที่จะขยายตลาดโดยอนุญาตให้คนในท้องถิ่นเล่นในสถานที่ที่เลือกได้ในที่สุด ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น เมียนมาร์ ลาว และญี่ปุ่น กำลังมองหาคาสิโนที่ถูกกฎหมาย ดังนั้น ยังมีพื้นที่อีกมากสำหรับการเติบโต และ Ortiz Gaming ตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องเชิงบวกนั้น

ICR:ปัจจุบันคุณดำเนินงานอยู่ที่ไหนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

FM:ขณะนี้เราเปิดให้บริการเฉพาะในฟิลิปปินส์เท่านั้น ปีที่แล้วเรามีประสิทธิภาพเหนือกว่าในด้านวิดีโอบิงโกในแง่ของประสิทธิภาพต่อเครื่อง เรายังเป็นซัพพลายเออร์รายแรกในประเทศที่ติดตั้งหน่วยในคาสิโนท้องถิ่นรายใหญ่

เรามีความคาดหวังอย่างมากต่อผลการดำเนินงานของเราในปีนี้ และเราบรรลุเป้าหมายในไตรมาสแรกแล้ว ตัวชี้วัดทั้งหมดมีไว้สำหรับปี 2018 ที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับทั้ง Ortiz Gaming และกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ในฟิลิปปินส์

ICR:ผลิตภัณฑ์ใดกำลังดีสำหรับคุณในฟิลิปปินส์

FM:เกมของเราหลายเกม – Goal Mania, Smash Bingo, Ace Mania – ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเกมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาด อย่างไรก็ตาม ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งยังไม่คุ้นเคยกับแนวคิดวิดีโอบิงโก

สำหรับเรา สิ่งนี้ถือเป็นทั้งโอกาสที่ยิ่งใหญ่และค่อนข้างท้าทายในเวลาเดียวกัน

เมื่อมองไปข้างหน้า ในอนาคต เรากำลังวางแผนที่จะขยายการดำเนินงานของเราในฟิลิปปินส์เพิ่มเติม และหวังว่าจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราไปยังเขตอำนาจศาลที่มีการควบคุมอื่นๆ ในภูมิภาค

ในปีนี้เราจะเปิดตัวตู้ใหม่พร้อมกับเนื้อหาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงผู้เล่นชาวฟิลิปปินส์ และเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถดึงดูดตลาดเอเชียในวงกว้างได้เช่นกัน

ICR:คุณเปิดสำนักงานในเอเชียหรือคุณใช้ตัวแทนจำหน่ายหรือไม่?

FM:เรามีสำนักงานใหญ่ในกรุงมะนิลาซึ่งได้รับประโยชน์จากทำเลที่ตั้ง เนื่องจากใช้เวลาบินเพียงไม่กี่ชั่วโมงจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เราต้องการมีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นของตัวเอง มันช่วยให้เราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตลาดและลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ด้วยวิธีนี้ เราจึงสามารถให้บริการที่ปรับแต่งตามความต้องการและผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมสำหรับภูมิภาคได้

ซัพพลายเออร์เกม Relax Gaming ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร B2B กับแพลตฟอร์มเกม Red Rake Gaming

Red Rake นำเสนอพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยสล็อต วิดีโอโป๊กเกอร์ และเกมบิงโกวิดีโอ ซึ่งจะให้บริการแก่ผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Silver Bullet ของRelax

แพลตฟอร์มดังกล่าวรวบรวมชื่อหลายร้อยรายการจากซัพพลายเออร์ชั้นนำหลายราย แม้ว่าจะได้รับการจัดเตรียมไว้สำหรับการใช้งานบนมือถือ แต่ก็สามารถใช้ได้ในทุกช่องทางออนไลน์

Daniel Eskola ซีอีโอของ Relax กล่าวว่า “ข้อตกลงนี้ช่วยให้เราขยายข้อเสนอเชิงลึกบนแพลตฟอร์ม Silver Bullet และเราหวังว่าจะนำเนื้อหาทั้งหมดนี้ไปสู่ลูกค้าของเรา

Eskola กล่าวว่าเขาประทับใจกับเนื้อหาของ Red Rake และมั่นใจว่า “เครือข่ายลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา”

Carlos Fernández หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Red Rake กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เราขยายฐานผู้ชม และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับความเชี่ยวชาญของ Relax Gaming มาร่วมงาน

“เรามีเกมคุณภาพสูงจำนวนมากขึ้นเพื่อนำออกสู่ตลาดและแพลตฟอร์มคุณภาพสูงของ Relax Gaming และผลงานที่น่าประทับใจของผู้ให้บริการชั้นหนึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่เกมของเราไปยังฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น”