เล่นคาสิโนออนไลน์ คาสิโน GClub Big Screen

เล่นคาสิโนออนไลน์ ฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 2 เมษายน 2552) – Big Screen Entertainment Group (PINKSHEETS: BSEG) มีความยินดีที่จะประกาศว่า CEO Kimberley

Kates และ Michael Manasseri รองประธานอาวุโสจะเข้าร่วมการประชุม Fangoria’s Weekend of Horrors ที่ศูนย์การประชุมลอสแองเจลิสในวันที่ 17-19 เมษายน

Kates ผลิตภาพยนตร์สยองขวัญ/ระทึกขวัญที่ได้รับการยกย่องของ BSEG เรื่อง “Babysitter Wanted” ซึ่งจะมีการอภิปรายและเซสชั่นลายเซ็นที่งาน Fangoria

แมตต์ ดัลลัส นักแสดงนำจาก ABC อย่าง “Kyle XY” จะเป็นพาดหัวข่าวกับนักแสดงนำ ซาราห์ ทอมป์สัน (“Angel’s Eve,” “7th Heaven”) เคทส์และผู้กำกับร่วม ไมเคิล มานาสเซรี และโจนาส บาร์นส์

“Babysitter Wanted” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวที่ถูกทรมานและถูกทรมาน ซึ่งมีเพียงความปลอดภัยของตัวเองและเด็กที่เธอรับเลี้ยงเด็กเท่านั้น เหตุการณ์แปลก ๆ คลี่คลายซึ่งนำไปสู่

จุดสุดยอดที่วุ่นวายและน่าประหลาดใจ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และดูบทประพันธ์ที่ยอดเยี่ยมโดย Roberto D’Onofrio ในฉบับ Fangoria #280

แขกรับเชิญคนอื่นๆ ที่เตรียมพร้อมสำหรับการระเบิดของ Fango ของลอสแองเจลิส ได้แก่: Sam Raimi: ผู้กำกับภาพยนตร์หลายเรื่องรวมถึง “Evil Dead” ไตรภาค “Spiderman” ของ Sony และ “Darkman” นอกจากนี้จะมีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ Raimi เรื่อง “Drag Me To Hell” .”

รอน เพิร์ลแมน (“เฮลล์บอย” “บุตรแห่งอนาธิปไตย”) จะเข้าร่วมโปรโมตการผจญภัยไซไฟของเขา “The Mutant Chronicles” ด้วย Perlman ถูกตั้งค่าให้แสดงและผลิตฟีเจอร์ที่กำลังจะมาถึงของ BSEG “Standing Down”

ขณะนี้ เล่นคาสิโนออนไลน์ มีให้บริการบน Pay Per View และยังคงทำงานได้ดีในประเทศบนแพลตฟอร์ม PPV และ VOD หลักๆ ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ “Babysitter Wanted” มีให้บริการผ่าน Time Warner, Comcast, Cox, Charter และ Dish Network เป็นต้น ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในเดือนหน้าทาง DirecTV

ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดจำหน่ายโดยยักษ์ใหญ่สยองขวัญ Lionsgate UK Internationally “Babysitter Wanted” ทุบสถิติยอดขายดีวีดีและการเช่าในสหราชอาณาจักร ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายพร้อมกับแฟรนไชส์ ​​”SAW V” ที่ประสบความสำเร็จของไลออนส์เกต

จะมีการประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Babysitter Wanted” เกี่ยวกับการวางจำหน่ายดีวีดีในสหรัฐฯ บทวิจารณ์โดยรวมเป็นตัวเอกสำหรับภาพยนตร์และการอภิปรายแฟรนไชส์สำหรับชื่อเรื่องกำลังดำเนินการอยู่

ทีมงาน BSEG กำลังเตรียมที่จะมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงของ Country Music เพื่อเปิดตัว “William Shatner’s Gonzo Ballet” ที่งาน Nashville Film Festival ที่กำลังจะมีขึ้น

วิลเลียม แชทเนอร์ หุ้นส่วนการผลิตและดาราจะเข้าฉายในวันที่ 17 เมษายน พร้อมกับเบ็น โฟลด์ส ผู้ร่วมงานอัลบั้มของแชทเนอร์ ยักษ์ใหญ่เพลงคันทรี่อย่าง Brad Paisley และ Kip Brooks จะเข้าร่วมด้วย

IN PRODUCTION NEWS: BSEG ถูกตั้งค่าให้เริ่มการผลิตล่วงหน้าในสองโปรเจ็กต์ฟีเจอร์ถัดไปในต้นเดือนมิถุนายน ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องจะออกฉายโดยบริษัทในเครือของ BSEG ปัจจุบัน

BSEG กำลังจัดจำหน่ายหนังสือมากมายในแพลตฟอร์มต่างๆ David Zappone ประธาน BSEG กล่าวว่า “ห้องสมุดของบริษัทกำลังเติบโต และแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกมากมายสำหรับการจัดจำหน่ายกำลังเปิดให้เรา ซึ่งจะมีการประกาศในเร็วๆ นี้

ในที่สุด BSEG Games and Animation (BSGA) ก็ก้าวไปข้างหน้า เร็วๆ นี้ BSEG Games จะพร้อมให้บริการผ่านไซต์เกมของ Big Screen และข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายต่อสาธารณะเบื้องต้น BSGA ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

ซาคราเมนโต, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 2 เมษายน 2009) – ด้วยความร่วมมือกับผู้ให้บริการรถโดยสารหลายราย Red Hawk Casino ยินดีที่จะประกาศว่าขณะนี้กำลังให้

บริการขนส่งสำหรับแขกจากสถานที่ต่างๆ ทั่ว Sacramento และ San Francisco/Bay Area ไปยัง Red ฮอว์คคาสิโน. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 เมษายน คาสิโน Red Hawk จะให้

บริการรถโดยสารรายวันจาก Modesto, Stockton และ Lodi, Calif แอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการรถบัสอิสระเพิ่มเติมที่ต้องการให้บริการไปกลับ Red Hawk Casino ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน

Peter Fordham ผู้จัดการทั่วไปของ Red Hawk Casino กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ให้บริการรถโดยสารที่สะดวกสบายแก่แขกของเราจากสถานที่ต่างๆ ในซาคราเมนโต เช่นเดียวกับ

บริเวณซานฟรานซิสโก/อ่าวไปยังคาสิโน Red Hawk” “บริการนี้ช่วยให้แขกของเราได้เพลิดเพลินกับการเดินทางที่ผ่อนคลายไปยังคาสิโน ที่ซึ่งพวกเขาจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นในการเล่นเกมระดับโลก เรายังตั้งตารอที่จะขยายบริการขนส่งของเราไปยังตลาด Modesto, Stockton และ Lodi ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า”

รถรับส่งจากพื้นที่แซคราเมนโตมีกำหนดจะมาถึงทุกวันที่ Red Hawk Casino เวลา 9.00 น. เที่ยง 15.00 น. 18.00 น. 21.00 น. และเที่ยงคืน บริการนี้เป็นบริการฟรีสำหรับสมาชิก

Red Hawk Rewards Club ทุกคน สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Rewards Club จะมีผู้ให้บริการคาสิโนบนรถรับส่งแต่ละคันเพื่อช่วยเหลือในการลงทะเบียนคลับและตอบคำถามเกี่ยวกับคาสิโน ตารางเวลาและสถานที่รับส่งรวมถึง:

Red Hawk Casino ยังให้บริการรถโดยสารประจำวันจากสถานที่ต่างๆ ในซานฟรานซิสโก/บริเวณอ่าว รวมถึงโอ๊คแลนด์ บริการช่วงเช้าและบ่ายคือ 20 ดอลลาร์ต่อคน และบริการตอนเย็น

15 ดอลลาร์ต่อคน ผู้โดยสารทุกคนจะได้รับคูปองแลกรับ 15 ดอลลาร์ในการเล่นสล็อตฟรีหรือ 20 ดอลลาร์ในการเล่นแบบแมตช์ แพ็คเกจโบนัสลูกค้ารถบัสเพิ่มเติมประกอบด้วยชิปฟรี 50

ดอลลาร์เมื่อซื้อชิป 500 ดอลลาร์หรือชิปฟรี 80 ดอลลาร์เมื่อซื้อชิป 800 ดอลลาร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ USAsia ที่ (800) 882-4885 ตารางเส้นทาง เวลารับ และสถานที่ประกอบด้วย:

เส้นทางที่ 1 (ช่วงเช้า): ออกเดินทางจาก Geary Boulevard และ 12th Avenue ในซานฟรานซิสโก เวลา 7:30 น.; ออกจาก Bank of America® ที่ 899 Washington St.

ในซานฟรานซิสโก เวลา 8.00 น. ออกจากสำนักงาน USAasia ที่ 388 9th St. ใน Oakland เวลา 8:30 น. มาถึง Red Hawk Casino เวลา 10:15 น.; และออกจาก Red Hawk Casino เวลา 15.00 น.

เส้นทางที่ 2 (ช่วงบ่าย): ออกเดินทางจาก Bank of America ที่ 899 Washington St. ในซานฟรานซิสโก เวลา 11.00 น. ออกจากสำนักงาน USAasia ที่ 388 9th St. ใน Oakland เวลา 11:30 น. มาถึง Red Hawk Casino เวลา 13:30 น. และออกจาก Red Hawk Casino เวลา 18.00 น.

เส้นทางที่ 3 (ตอนเย็น): ออกเดินทางจาก Geary Boulevard และ 12th Avenue ในซานฟรานซิสโก เวลา 20:20 น.; ออกจาก Bank of America เวลา 899 Washington

St. ในซานฟรานซิสโก เวลา 21.00 น. ออกจากสำนักงาน USAasia ที่ 388 9th St. ในโอ๊คแลนด์ เวลา 21:30 น. มาถึง Red Hawk Casino เวลา 23:50 น. และออกเดินทางจาก Red Hawk Casino เวลา 4.00 น.

เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 เมษายน คาสิโน Red Hawk จะให้บริการรถบัสจาก Modesto, Stockton และ Lodi, Calif ผู้โดยสารทุกคนจะได้รับแพ็คเกจโบนัสซึ่งรวมถึง $15 สำหรับการ

เล่นสล็อตฟรีหรือ $20 สำหรับการเล่นแบบแมทช์เพลย์ บริการจาก Modesto อยู่ที่ 20 ดอลลาร์ต่อคน และบริการจาก Stockton/Lodi อยู่ที่ 18 ดอลลาร์ต่อคน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ Storer Coachways ที่ (877) 339-3555 ตารางเวลาและสถานที่รับส่งรวมถึง:

Red Hawk Casino ยังรับใบสมัครจากผู้ให้บริการรถโดยสารอิสระเพิ่มเติมที่ต้องการให้บริการแบบไปกลับที่ Red Hawk Casino ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงไป

groupsales@redhawkcasino.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหยี่ยวแดงคาสิโนและรถบัสรับส่งบริการกรุณาโทร 1-888-5REDHWK (888-573-3495) หรือเยี่ยมชมwww.redhawkcasino.com

Red Hawk Casino เป็นเจ้าของโดย Shingle Springs Tribal Gaming Authority ซึ่งเป็นเครื่องมือของ Shingle Springs Band ของชาว Miwok Indian ตั้งอยู่นอกทางออก

Red Hawk Parkway ของ Highway 50 เพียง 10 นาทีทางตะวันออกของ Folsom Red Hawk Casino บริหารจัดการโดย Lakes Entertainment, Inc. และผสมผสานความตื่น

เต้นในการเล่นเกมเข้ากับความงามตามธรรมชาติของแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ Red Hawk Casino มีเครื่องสล็อตประมาณ 2,100 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 75 เกม ร้านอาหาร 6 แห่ง บาร์ 4

แห่ง และที่จอดรถในร่มพร้อมไฟส่องสว่าง กรุณาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ คุณต้องมีอายุ 21 ปีจึงจะสามารถเล่นการพนันได้ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่www.redhawkcasino.com

ROCHESTER, NY, April 2, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — The Clarion Riverside Hotel ศูนย์การประชุมและโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของ Rochester จะเป็นเจ้าภาพพิธีตัดริบบิ้น

ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2009 เวลา 14:30 น. เพื่อประกาศการแปลงเป็น โรงแรมเรดิสัน โรเชสเตอร์ ริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ร่วมกับการเปิดเผยการปรับปรุงใหม่มูลค่า 6.5 ล้านดอลลาร์ การปรับปรุงโรงแรมรวมถึงการปรับปรุงห้องพัก 460 ห้อง ห้องบอลรูม 3 ห้อง ห้องประชุม และ Legends Bar & Grille ซึ่งเป็นร้านอาหารใหม่ล่าสุด

ของ Rochester Clarion Riverside Hotel เป็นเจ้าภาพจัดงานอีเวนต์ชั้นนำของ Rochester เช่น Jim Kelly Hunter’s Hope Foundation, The Annual Candlelight Gala และ Rochester’s Mental Health Association Skyway Golf Tournament

Clarion Riverside Hotel ได้ปรับปรุงห้องพักทั้งหมดโดยปรับปรุงรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและทันสมัยอยู่แล้ว ห้องพักใหม่ใช้สีขาวและสีแทนที่คมชัด พร้อมด้วยสีทองอ่อนๆ เพื่อให้

บรรยากาศที่ผ่อนคลายและมีประสิทธิผล ห้องพักมีที่นอน ผ้าปูที่นอน ผ้านวม และหมอนใหม่เอี่ยม ห้องพักแต่ละห้องประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัย เช่น โทรทัศน์ความคมชัดสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

ห้องแกรนด์บอลรูมขนาด 8,122 ตารางฟุตได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยไวนิลใหม่และเพดานปรับปรุงใหม่ ช่วยเพิ่มบรรยากาศและเสียงของห้องบอลรูม ห้องแกรนด์บอลรูมมีฟลอร์เต้นรำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโรเชสเตอร์ ทำให้เป็นห้องที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกโอกาสและรองรับแขกได้ตั้งแต่ 100 ถึง 175 คน

เพื่อให้แขกและชุมชนได้รับประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Clarion Riverside Hotel ได้แนะนำ Legends Bar and Grille ซึ่งเป็นเจ้าภาพของ Rochester

Knighthawks และ Knightingales หลังเกมและเป็นบ้านของทีม American Hockey และทีมฟาร์มของ Florida Panthers เพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆ และเพื่อนฝูง แฟนกีฬา

ดูทีมโปรดของคุณบนโทรทัศน์ความละเอียดสูงขนาด 9 50 นิ้วเพื่อให้รับชมได้ดีที่สุดจากทุกมุม เข้าร่วมกับเราสำหรับอาหารเช้า อาหารกลางวัน เมนูพิเศษประจำวันสำหรับช่วงแห่งความสุข และอาหารค่ำ Legends ยังมีห้องส่วนตัวสำหรับการทำกิจกรรมทางสังคมหรือองค์กร

Richard Bair ผู้จัดการทั่วไปของ Clarion Riverside Hotel Rochester กล่าวว่า “การปรับปรุงใหม่ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้กำลังสร้างระดับความกระตือรือร้นอย่างไม่น่าเชื่อกับทีมงาน

ของเรา และการเปลี่ยนไปใช้แบรนด์ Radisson จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการเป็นสถานที่พักชั้นนำใน Rochester . แบรนด์ Radisson วางตำแหน่งสถานที่นี้ให้มากขึ้นในการพัฒนา

โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับทั้งย่าน Rochester และตลาดใจกลางเมือง เรายังคงเป็นโรงแรมที่ Rochester Hospitality ส่องสว่างที่สุด เราจะสว่างขึ้นเพียง 6.5 ล้านดอลลาร์เท่านั้น”

โรงแรมเรดิสัน โรเชสเตอร์ ริเวอร์ไซด์ เป็นที่ตั้งของห้องบอลรูม 3 ห้อง ห้องรับรองแขกอันทันสมัย ​​ห้องสวีทสุดหรู 7 ห้อง และ Legends Bar and Grille Radisson Hotel เป็น

ร้านค้าครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านการวางแผนการประชุมของคุณ The Complex มีห้องพัก 460 ห้องและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและพื้นที่จัดประชุมกว่า 30,000 ตารางฟุต

เทมพี, แอริโซนา–(Marketwire – 2 เมษายน 2009) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขั้นสูง (UAT) จะเป็นเจ้าภาพ Avnet Tech Games ปี 2552 ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยี

สหสาขาวิชาชีพประจำปีที่เปิดให้ทุกวิทยาลัย สถาบัน และมหาวิทยาลัยในรัฐแอริโซนา งานนี้ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน เวลา 7.00 น. ถึง 17.00 น. ที่วิทยาเขตของ UAT ใน

เทมพี เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำสิ่งที่เรียนรู้ในโรงเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์เทคโนโลยีในโลกแห่งความเป็นจริง ในปีนี้ ทีมนักศึกษาจากโรงเรียนในรัฐแอริโซนาจะแข่งขันกันเพื่อชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวม $50,000

Avnet Tech Games ปี 2009 จะนำนักเรียน 300 คนมาที่วิทยาเขต Tempe ของ UAT เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 9 รายการที่จะท้าทายความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางเทคนิคของพวกเขา นักศึกษาจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการตัดสิน โดยทีมนักศึกษาที่ได้อันดับที่หนึ่งจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา $1,000

คู่แข่งจะมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อโอกาสในการฝึกงานและโอกาสในการทำงาน งานในวันนี้ยังรวมถึงงานแสดงสินค้าและงานแสดงอาชีพ ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัล

กิจกรรมการแข่งขันสำหรับเกมในปีนี้ ได้แก่ Accenture Tech Challenge, AMD Build and Tune the Faster Computer, Digital Design Challenge, Multimedia Fast Break และ Robot Race Obstacle Course

คณาจารย์มีสิทธิ์ได้รับรางวัล – เงินรางวัล 200 ดอลลาร์ต่อทีมจะมอบให้กับผู้เข้าร่วมในวันแข่งขัน โดยจะได้รับเงินรางวัล 300 ดอลลาร์สำหรับทีมที่ชนะแต่ละทีมUniversity of Advancing Technology ตั้งอยู่ที่ 2625 West Baseline Road ใน Tempe งานนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไป

เกี่ยวกับ UAT: University of Advancing Technology เป็นวิทยาลัยเอกชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ให้บริการนักศึกษาโดยส่งเสริมการสร้างความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการใน

สภาพแวดล้อมที่รวบรวมผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของโลก ด้วยศูนย์วิจัยสามแห่งและชุดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เน้นเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยจึงเป็นผู้นำด้านการศึกษาเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ

Changyou.com Limited (“Changyou”) เปิดการซื้อขายวันนี้บน NASDAQ Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ “CYOU” หลังจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้ง

แรกมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ Changyou เป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำในประเทศจีน ปัจจุบันมีเกมเล่นตามบทบาทออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก (“MMORPG”)

รวมถึง Tian Long Ba Bu ที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท และ Blade Online ที่ได้รับอนุญาต Changyou มีรายได้รวม 201.8 ล้านดอลลาร์และรายได้สุทธิ 108.0 ล้านดอลลาร์ในปี 2551 Changyou ซึ่งตั้งอยู่ในปักกิ่ง เป็นบริษัทจีนแห่งแรกที่ดำเนินการเสนอขายหุ้น American Depositary Shares แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกใน NASDAQ ในปี 2552

“Sohu.com Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Changyou จดทะเบียนกับเราตั้งแต่ปี 2000 และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ Changyou เข้าสู่ตระกูล NASDAQ” Bob McCooey รองประธานอาวุโสของ NASDAQ OMX กล่าว “การเสนอขายหุ้น IPO ที่ประสบความสำเร็จของ Changyou พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก บริษัทต่างชาติที่มีนวัตกรรมและเติบโตอย่าง

รวดเร็วกำลังมองหาแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ ความผันผวนที่ต่ำกว่า และการบริการที่เหนือชั้นและมูลค่าที่มีเพียง NASDAQ OMX Group เท่านั้นที่สามารถให้ได้”

Changyou เริ่มดำเนินการในฐานะหน่วยธุรกิจ MMORPG ของ Sohu.com Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาด NASDAQ Global Select ภายใต้สัญลักษณ์ “SOHU” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการ

เสนอขายหุ้น IPO ของ Changyou ในวันนี้ Charles Zhang ประธานและ CEO ของ Sohu และ CEO ของ Changyou Tao Wang ได้ส่งเสียงระฆังเปิดที่ NASDAQ MarketSite ในวันนี้ พร้อมด้วยสมาชิกคนอื่นๆ ของ Sohu และผู้บริหารและพนักงานของ Changyou

Changyou.com Limited (“Changyou”) (Nasdaq:CYOU) เป็นผู้พัฒนาและดำเนินการเกมออนไลน์ในประเทศจีน ปัจจุบัน Changyou ดำเนินการ MMORPG สองเกม รวมถึง Tian

Long Ba Bu ที่พัฒนาโดยบริษัทเอง และ Blade Online ที่ได้รับอนุญาต Changyou มีเกมไปป์ไลน์สามเกมที่มีกำหนดจะเริ่มการทดสอบโอเพ่นเบต้าในปี 2009 และ 2010 รวมถึง Duke of Mount Deer ที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท เช่นเดียวกับ Immortal Faith และ Legend of the Ancient World ที่ได้รับใบอนุญาต

NASDAQ OMX Group, Inc. เป็นบริษัทแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและบริการของบริษัทมหาชนในหกทวีป โดยมีบริษัทจดทะเบียนมากกว่า

3,800 แห่ง NASDAQ OMX นำเสนอโซลูชั่นการระดมทุนที่หลากหลายแก่บริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดรายชื่อในสหรัฐฯ, NASDAQ OMX Nordic, NASDAQ OMX Baltic, NASDAQ OMX

First North และภาคส่วน US 144A บริษัทให้บริการซื้อขายสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ ตราสารทุน อนุพันธ์ หนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง และกองทุนซื้อขายแลก

เปลี่ยน เทคโนโลยี NASDAQ OMX รองรับการดำเนินงานของการแลกเปลี่ยนมากกว่า 70 องค์กรสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในกว่า 50 ประเทศ NASDAQ OMX Nordic และ

NASDAQ OMX บอลติกไม่ใช่นิติบุคคล แต่อธิบายถึงข้อเสนอทั่วไปจากการแลกเปลี่ยน NASDAQ OMX ในเฮลซิงกิ โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ไอซ์แลนด์ ทาลลินน์ ริกา และวิลนีอุส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NASDAQ OMX โปรดไปที่http://www.nasdaqomx.com

NASDAQ OMX Group, Inc. และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “NASDAQ OMX”) ไม่ได้ให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือการรับรองใดๆ เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทใดๆ นักลงทุนควรทำ Due Diligence และประเมินบริษัทอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน คำแนะนำจากมืออาชีพด้านหลักทรัพย์ได้รับคำแนะนำอย่างดี

LOS ANGELES, April 2, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — ARTISTdirect, Inc., (OTCBB:ARTD) บริษัทเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลประกาศในวันนี้ว่าได้เข้าซื้อกิจการหน่วย

MediaSentry ของ SafeNet, Inc. โดย MediaDefender บริษัทในเครือของ ARTISTdirect . การประกาศนี้จัดทำโดย Dimitri Villard, ARTISTdirect และ CEO ของ MediaDefender ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าราคาซื้ออยู่ที่ 936,000 ดอลลาร์ ประกอบด้วยเงินสด 136,000 ดอลลาร์ และธนบัตร 1 ปี 800,000 ดอลลาร์

MediaSentry เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านธุรกิจและบริการอัจฉริยะด้านการตลาดสำหรับการวัดสื่อดิจิทัล ครอบคลุมเครือข่ายขนาดใหญ่ของตัวแทนตรวจสอบอัจฉริยะและฐานข้อมูลที่เป็น

กรรมสิทธิ์ซึ่งติดตาม ตรวจสอบ วัดผล และรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้สื่อดิจิทัล MediaSentry ยังมอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับบริษัทด้านความบันเทิงและสื่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการตรวจจับ ติดตาม และยับยั้งการแจกจ่ายเนื้อหาดิจิทัลของบริษัททั่วโลกโดยไม่ได้รับอนุญาต

กลุ่มผลิตภัณฑ์ MediaSentry Services มอบโซลูชันแบบ end-to-end อันทรงพลังแก่ลูกค้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการปกป้องเนื้อหา ความฉลาด และการกระ

จายเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่ครอบคลุมเครือข่าย P2P ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ตลอดจนชุมชนเกิดใหม่และไซต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) MediaSentry มุ่งมั่นที่จะช่วยให้เจ้าของเนื้อหาไม่เพียงแต่เข้าใจ แต่ยังใช้ประโยชน์จากฐานผู้บริโภคออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

บริการเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ที่มีอยู่ของ MediaDefender มอบความสามารถในการบังคับใช้ลิขสิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งลดความสามารถของโจรสลัดในการเข้าถึงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ได้อย่างมาก

“การรวมกันของ MediaDefender ผู้นำด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต (IPP) กับ MediaSentry ผู้นำด้านธุรกิจและข้อมูลการตลาดที่มาจากช่องทาง P2P จะสร้างขุม

พลังที่แท้จริงในด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ดิมิทรี วิลลาร์ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว ของ ARTISTdirect “การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยให้ MediaDefender สามารถขยายประสิทธิภาพได้อย่างมากโดยให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการคุ้มครองและการบังคับใช้ลิขสิทธิ์”

MediaDefender ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เป็นบริษัทแรกที่ให้บริการ IPP MediaDefender, Inc. ให้บริการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาแก่สตูดิโอภาพยนตร์รายใหญ่ ค่ายเพลง เครือข่ายโทรทัศน์ บริษัทเกม และผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ ตลอดจนบริการการตลาดแบบไวรัลทางอินเทอร์เน็ตแก่บริษัทโฆษณาและลูกค้ารายอื่นๆ

Artist Direct Internet Group ควบคุมคุณสมบัติข้อมูลเพลงและความบันเทิงสำหรับผู้บริโภคชั้นนำของอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์หลักwww.ARTISTdirect.comเป็นจุดหมายปลายทางชั้น

นำสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและภาพยนตร์และศิลปินของพวกเขา ด้วยแหล่งเก็บข้อมูลมัลติมีเดียที่หลากหลายของข้อมูลและความบันเทิงที่เกี่ยวข้องตามบริบท บริษัทสร้างความสัมพันธ์

ที่ลึกซึ้งระหว่างศิลปินและแฟน ๆ ที่มอบประโยชน์ให้กับทั้งผู้บริโภคด้านความบันเทิงและอุตสาหกรรมบันเทิง ARTISTdirect.com รับผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 3 ล้านคนต่อเดือน ใน

ขณะที่ ARTISTdirect Network ซึ่งเป็นครอบครัวของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ดึงดูดผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำมากกว่า 12.4 ล้านคนต่อเดือน นำเสนอวิดีโอฮิตล่าสุด สตรีม ดาวน์โหลดฟรี ข่าวด่วน

บทสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักดนตรี นักแสดง ผู้สร้างภาพยนตร์ และผู้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยชีวประวัติและรายชื่อเพลง รวมถึงข้อมูลที่หายาก รวมทั้งซีดี

, ตั๋วคอนเสิร์ตและภาพยนตร์สำหรับซื้อ ARTISTdirect com เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่ต้องการค้นหาเนื้อหาใหม่และน่าสนใจเกี่ยวกับศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบ รวมถึงเพลงและภาพยนตร์ของพวกเขา คุณสมบัติอื่นๆ ของ ADIG ได้แก่ Ultimate Band List ในตำนานwww.UBL.comหนึ่งในคุณสมบัติทางดนตรีแห่งแรกของเว็บ

แถลงการณ์ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่และขึ้นอยู่กับตัวเลข ความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจทำให้เหตุการณ์และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความเหล่านี้ ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงว่าไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่าโอกาสเชิงกล

ยุทธ์จะมีให้กับบริษัท และโอกาสเชิงกลยุทธ์ใด ๆ อาจมีให้เฉพาะในเงื่อนไขที่ไม่เป็นที่ยอมรับของบริษัท ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันผลการปฏิบัติงานในอนาคต และผู้อ่านได้รับการเตือนว่าอย่าใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้ ARTISTdirect ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ

สิงคโปร์ – SingTel และ Nokia จะส่งมอบ Nokia Messaging บน Nokia E63 พร้อมแผนบริการข้อมูลพิเศษสำหรับสมาชิกมือถือ SingTel ในสิงคโปร์ เพื่อขับเคลื่อนการรับส่งข้อความผ่านมือถือสำหรับลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ Nokia สิงเทลจะเป็นผู้ให้บริการรายแรกในเอเชีย และรายแรกในโลกที่เปิดตัวข้อเสนอนี้ในวันที่ 4 เมษายน 2552

สำหรับข้อเสนอพิเศษเบื้องต้น สมาชิก SingTel ที่ซื้ออุปกรณ์ Nokia E63 พร้อมแผนข้อมูล MobileM@il Plus เป็นเวลาสองปีในราคา SGD 5.35 ต่อเดือน จะได้รับบริการอีเมลแบบพุชในตัวของ Nokia Messaging โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ราคาสมาชิกปกติคือ SGD 17.86)

MobileM@il Plus ยังมาพร้อมกับชุดข้อมูลขนาด 10MB และ PhoneSafe – โซลูชันการรักษาความปลอดภัยโทรศัพท์มือถือที่ช่วยให้ลูกค้าล็อกโทรศัพท์ สำรองข้อมูล และลบข้อมูลสำคัญ เช่น อีเมลจากโทรศัพท์จากระยะไกล

“SingTel ยินดีที่ได้เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายแรกในเอเชียที่จับมือเป็นพันธมิตรกับ Nokia เพื่อแนะนำ Nokia Messaging ลูกค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้กระทั่งผู้ใช้ที่ไม่ใช่เพื่อธุรกิจ

กำลังมองหาบริการที่เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถส่งอีเมลไปยังโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดายในขณะที่ใช้งาน เคลื่อนไหว” นายหยวน กวน มูน หัวหน้าฝ่ายผู้บริโภคของ SingTel กล่าว

“บริการส่งข้อความใหม่ของ Nokia เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทุกคนได้เพลิดเพลินกับบริการพุชอีเมลบนโทรศัพท์ของตน ซึ่งก่อนหน้านี้มีให้เฉพาะผู้ใช้ทางธุรกิจที่มีอีเมลองค์กรเท่านั้น ด้วย

แอปพลิเคชันเดียวและ MobileM@il Plus ใหม่ของ SingTel ลูกค้าของเราสามารถจัดการบัญชีอีเมลได้หลายบัญชี ทุกที่ทุกเวลา เมื่อใช้งานบน Nokia E63 Nokia Messaging

ทำให้การตั้งค่าบัญชีอีเมลแบบพุชทำได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มอบความสะดวกในการใช้งานและความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเราอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ประกอบกับเครือข่าย 3G ที่ไม่มีใครเทียบได้ของ SingTel พวกเขาจะเพลิดเพลินไปกับอีเมลบนมือถือที่เหนือกว่า สัมผัสและเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย” นายหยวนกล่าว

“เราต้องการทำให้การส่งข้อความผ่านมือถือแพร่หลายเหมือนเสียงหรือ SMS Nokia Messaging ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงอีเมลยอดนิยมของโลกในตลาดผ่านมือถือได้ง่ายและราคาไม่แพง เราเชื่อ

ว่าการส่งข้อความผ่านมือถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและต้องมี และเราส่งมอบ โซลูชันการส่งข้อความผ่านมือถือไปยังอุปกรณ์ที่หลากหลายที่สุด เปิดใช้งานได้ง่ายด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง” Vlasta Berka ผู้จัดการทั่วไปของ Nokia สิงคโปร์ มาเลเซียและบรูไนกล่าว

Nokia Messaging ระดมอีเมลของผู้บริโภคบนอุปกรณ์ Nokia เพื่อให้ผู้บริโภคหลายล้านคนสามารถเข้าถึงบัญชีอีเมลจาก Yahoo! Mail, Windows Live Hotmail, Gmail และอีเมล SingNet ตลอดจนโซลูชันอีเมลจาก ISP หลายพันรายทั่วโลกบนอุปกรณ์ Nokia

ในการระดมบัญชีอีเมล ผู้ใช้ทั้งหมดต้องป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน และอีเมลจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ Nokia ที่ต้องการอย่างราบรื่น Nokia Messaging ยังทำให้ง่ายต่อการอ่าน ส่ง ส่งต่อ และตอบกลับอีเมล ดาวน์โหลดและอ่านไฟล์แนบ และแนบไฟล์ไปยังอีเมลโดยตรงบนอุปกรณ์ Nokia ของพวกเขา

แผนบริการ SingTel MobileM@il Plus สำหรับโซลูชันการส่งข้อความของ Nokia จะถูกนำเสนอในอุปกรณ์อื่นๆ ของ Nokia รวมถึง Nokia E75 ซึ่งจะพร้อมใช้งานในเร็วๆ นี้

โนเกียเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่งของโลกโดยแบ่งตลาดและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่หลอมรวมกัน เราสร้างอุปกรณ์ที่หลากหลายสำหรับกลุ่มผู้บริโภคหลัก

ทั้งหมด และนำเสนอบริการอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับเพลง แผนที่ สื่อ การส่งข้อความ และเกม เรายังให้ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลที่ครอบคลุมผ่าน NAVTEQ และอุปกรณ์ โซลูชัน และบริการสำหรับเครือข่ายการสื่อสารผ่าน Nokia Siemens Networks

SingTel เป็นกลุ่มการสื่อสารชั้นนำของเอเชียที่มีการดำเนินงานและการลงทุนทั่วโลก ให้บริการทั้งตลาดองค์กรและตลาดผู้บริโภค มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นการสื่อสารระดับโลกที่ดี

ที่สุดให้กับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกและที่อื่นๆ ด้วยการดำเนินงานที่สำคัญในสิงคโปร์และออสเตรเลีย (ผ่าน SingTel Optus ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด) กลุ่มบริษัทจึงนำเสนอ

บริการที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงโซลูชันเสียงและข้อมูลบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์พื้นฐาน ไร้สาย และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเทคโนโลยีอินโฟคอมม์และเพย์ทีวี เพื่อตอบสนองความต้องการของ

บรรษัทข้ามชาติ SingTel มีเครือข่ายสำนักงาน 37 แห่งใน 19 ประเทศและดินแดนทั่วเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และสหรัฐอเมริกา สำนักงานเหล่านี้ช่วยให้ SingTel สามารถนำเสนอโซลูชั่นเครือข่ายที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพแก่ลูกค้า

กลุ่มบริษัทยังมีการลงทุนหลักในบังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และไทย ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรระดับภูมิภาค SingTel เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแบบหลายตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยให้บริการลูกค้ามากกว่า 232 ล้านรายในแปดตลาด SingTel มีพนักงานมากกว่า 20,000 คนทั่วโลก และมีมูลค่าการซื้อขาย 14.84 พันล้านดอลลาร์

สิงคโปร์ (10.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และกำไรสุทธิหลังหักภาษี 3.96 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @ www. singtel.com และ www.optus.com.au

นิวยอร์ก, 3 เมษายน 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Melco Crown Entertainment Limited (Nasdaq:MPEL) ซึ่งเป็นบริษัทด้านความบันเทิงที่จดทะเบียนใน NASDAQ Global Select Market ประกาศเปิดตัวโปรแกรม “Quality of Life” ซึ่งมีนวัตกรรมสองประการ ความคิดริเริ่มด้านทรัพยากรบุคคล: FlexCompress แนวคิดที่นำเสนอการจัด

เรียงสัปดาห์ทำงานแบบบีบอัดที่ช่วยให้พนักงานมีวันหยุดเพิ่มขึ้นสำหรับชั่วโมงการทำงานเดียวกัน และ Strawberry Life แนวคิดที่เสนอทางเลือกการทำงานนอกเวลาตามกำหนดเวลา

เป็นประจำพร้อมผลประโยชน์ที่จะส่งเสริมการสร้างงาน ในมาเก๊า ความคิดริเริ่มเหล่านี้ซึ่งเป็นการประกาศจุดจบของสัปดาห์ทำงานหกวันแบบดั้งเดิมในมาเก๊า เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Melco Crown Entertainment ในการแนะนำแนวทางการทำงานที่เป็นนวัตกรรมและเป็นผู้นำตลาด

Lawrence Ho ประธานร่วมและซีอีโอของ Melco Crown Entertainment กล่าว “เราให้คุณค่ากับพนักงานของเราเป็นทรัพย์สินหลักของเราสำหรับความสำเร็จ เรามองความสัมพันธ์ระยะ

ยาวของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมงานที่แตกต่างและมีคุณค่าซึ่งมีความหมายต่อพนักงานของเรา ฉันเชื่อว่าโครงการริเริ่มด้านคุณภาพชีวิตที่เรากำลังจะประกาศในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็น

ประโยชน์ต่อพนักงานของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชุมชนโดยรวมของมาเก๊าด้วย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊า เราให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานของเราทุกคนเพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุความปรารถนาอย่างเต็มที่”

ความคิดริเริ่มเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่พนักงานปฏิบัติการทั้งหมด จะเปิดตัวครั้งแรกที่ City of Dreams จากนั้นจึงเปิดตัวที่ Crown Macau และ Mocha Clubs ภายในกลางปี ​​2010

FlexCompress เปิดโอกาสให้พนักงานทำงานได้ในจำนวนชั่วโมงเท่าเดิม แต่มีวันหยุดเพิ่มขึ้น โปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้จะช่วยให้พนักงานเต็มเวลาทำงานระหว่างสัปดาห์ทำงาน 40 ถึง

48 ชั่วโมงเพื่อบีบอัดเวลาในการทำงานเป็นสี่หรือห้าวันในแต่ละสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความต้องการทางธุรกิจของพวกเขา สัปดาห์ทำงานที่บีบอัดทำให้สิ้นสุดสัปดาห์ทำงานเต็มเวลาหกวันแบบดั้งเดิมในมาเก๊า

Strawberry Life เป็นข้อเสนอ “นอกเวลาพร้อมสวัสดิการ” ใหม่ของ Melco Crown Entertainment สำหรับตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวเลือกการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่

เป็นนวัตกรรมใหม่ในมาเก๊า ออกแบบมาเพื่อให้ชาวมาเก๊าสามารถเข้าหรือกลับเข้าทำงานแบบพาร์ทไทม์ได้ Strawberry Life เปิดโอกาสให้พนักงานทำงานตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ

ในขณะที่ได้รับแพ็คเกจสวัสดิการ จากผลประโยชน์ด้านสุขภาพไปจนถึงแพ็คเกจวันหยุด Strawberry Life จะให้โอกาสพนักงานของเราในการอุทิศตนเพื่อความมุ่งมั่นหลักของพวกเขาในขณะที่ทำงานนอกเวลาด้วยผลประโยชน์ เพื่อรักษาสมดุลชีวิตและความสามัคคี

“ด้วยการเปิดตัว คาสิโน GClub ในต้นเดือนมิถุนายน เรากำลังจัดหางานใหม่ประมาณ 7,000 ตำแหน่งในมาเก๊า ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการว่าจ้างจากชุมชนท้องถิ่น” นายโฮกล่าวต่อ

“ด้วยหยั่งรากลึกในมาเก๊า เรามุ่งมั่นที่จะมีตำแหน่งผู้บริหารหลักของเรามากกว่าร้อยละ 50 ที่จัดขึ้นโดยชาวมาเก๊าในท้องถิ่นภายในสิ้นปี 2554 เราอยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมงานล่าสุดสำหรับ City of Dreams และเรามองดู สู่การเปิดตัวโครงการคุณภาพชีวิตของเราทันที”

ประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติ “การปกปิด” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 2538 ในบางกรณี

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้ด้วยคำหรือวลี เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง ” “คาดการณ์” “ตั้งเป้า” “ตั้งเป้า” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “มี

ศักยภาพ” “ดำเนินต่อไป” “มีแนวโน้มว่าจะ” หรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน Melco Crown Entertainment Limited (“บริษัท”) อาจทำแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดย

วาจาในรายงานประจำงวดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ในข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เป็นลายลักษณ์

อักษรอื่น ๆ และในคำแถลงด้วยวาจาที่เจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทแจ้งต่อบุคคลที่สาม ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวัง

ของบริษัท เป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตก

ต่างไปอย่างมากจากที่มีในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: การเติบโตของตลาดเกมและการเยี่ยมชมในมาเก๊า การสรุปวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ใน

การก่อสร้างโครงการ เสร็จสิ้นการก่อสร้างโครงการรีสอร์ทคาสิโนในโรงแรมของเรา การได้มาและการพัฒนาเว็บไซต์คาบสมุทรมาเก๊าของเรา การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและโครงการโรงแรมคาสิโน

และรีสอร์ทอื่น ๆ ที่วางแผนไว้ในมาเก๊าและที่อื่น ๆ ในเอเชีย ความสมบูรณ์ของโครงการโครงสร้างพื้นฐานในมาเก๊า กฎระเบียบของรัฐบาลของอุตสาหกรรมคาสิโน ความสามารถของเราในการ

คาสิโน GClub จัดหาเงินทุนเพิ่มเติม ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมาเก๊าสำหรับการเพิ่มพื้นที่รวมที่พัฒนาได้ของไซต์ City of Dreams การให้อนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับ City of Dreams; กลยุทธ์

การเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของเรา และการพัฒนาธุรกิจในอนาคต ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่น ๆ รวมอยู่ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 20-F ที่ยื่นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท

ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

Melco Crown Entertainment Limited เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผ่านทางบริษัทในเครือของมาเก๊าซึ่งมีสัมปทานย่อยในการเล่นเกม ผู้ดำเนินการเกมคาสิโนและสิ่งอำนวยความสะดวก

ในรีสอร์ทคาสิโนเพื่อความบันเทิง สถานที่ให้บริการแห่งแรกของบริษัท Crown Macau ( www.crown-macau.com ) เปิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 โครงการพัฒนาอื่นๆ ได้แก่

City of Dreams ซึ่งเป็นรีสอร์ทคาสิโนในเมืองแบบบูรณาการที่ตั้งอยู่ในเมืองโคไท มาเก๊า ธุรกิจของบริษัทยังรวมถึง Mocha Clubs ( www.mochaclubs.com) ซึ่งมีเครื่องเกมประมาณ

1,300 เครื่องในแปดแห่งและประกอบด้วยเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊า บริษัทได้ทำสัญญาภายใต้เงื่อนไขบางประการเพื่อซื้อพื้นที่พัฒนาแห่งที่สามบนคาบสมุทรมาเก๊า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท กรุณาเยี่ยมชมwww.melco-crown.com

บริษัทได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง Melco International Development Limited (“Melco”) และ Crown Limited (“Crown”) Melco เป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และเป็นเจ้าของและนำโดยคุณ Lawrence Ho ซึ่งเป็นประธานร่วม กรรมการและซีอีโอของบริษัท Crown เป็นบริษัทชั้นนำ 100 อันดับแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และนำโดย James Packer ประธานบริหาร ซึ่งเป็นประธานร่วมและกรรมการบริษัทด้วย

ออเรนจ์, แคลิฟอร์เนีย, 3 เมษายน 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Boot Barn ร้านค้าปลีกเฉพาะทางรายใหญ่ที่สุดสำหรับรองเท้าบู๊ตแบบตะวันตกและรองเท้าทำงาน เสื้อผ้า และเครื่อง

ประดับในสหรัฐอเมริกาจัดงานฉลองการเปิดตัวครั้งใหญ่ที่สถานที่ตั้ง Preferred Outlets of Laughlin Boot Barn เข้าซื้อกิจการ Corral West เดิม รักษาพนักงานดั้งเดิมทั้งหมด

สร้างใหม่ตั้งแต่หัวจรดเท้า และจัดเก็บชั้นวางพร้อมรองเท้าบูททำงาน รองเท้าบูทสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์ รองเท้าบู๊ตคาวบอย และเครื่องแต่งกายสไตล์ตะวันตกที่ดีที่สุด วันเสาร์ที่ 4 เมษายนนี้ ทีมงาน Laughlin และวิทยุ KFLG FM ของประเทศ ขอเชิญชุมชนเข้าร่วมและดูว่าทำไม Boot Barn ถึงเป็นผู้จัดหาเสื้อผ้าสำหรับภาคตะวันตกใหม่

Boot Barn ภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนงาน Professional Rodeo Cowboys Association Xtreme Bulls สุดสัปดาห์นี้ Boot Barn จะแจกบัตร VIP หลายใบสำหรับงานนี้ในช่วงเทศกาลวันเสาร์ Xtreme Bull Rider Wesley Silcox จะอยู่ที่ Laughlin Boot Barn ทักทายแฟน ๆ ลงนามลายเซ็นและเฉลิมฉลองร้านใหม่

ตลอดสุดสัปดาห์ Boot Barn มอบส่วนลด 20% สำหรับรองเท้าบูท หมวก เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับทั้งหมด งานวันเสาร์ที่ 4 เมษายนจะมีการประมูลหมวกคาวบอยที่ไม่ซ้ำแบบใครใน

การประมูลแบบเงียบ โดยรายได้จะเป็นประโยชน์ต่อ Boys Club และ Girls Cub of America ในท้องถิ่น บทเรียนคาวบอยและคาวเกิร์ลสำหรับเด็ก ของขวัญฟรี ขนมพายวัว คุกกี้และรีโมทวิทยุจาก KLFG

Boot Barn, Inc. เป็นผู้จัดหารองเท้าและเครื่องแต่งกายคุณภาพสูงให้กับตะวันตกมาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว พวกเขาเป็นผู้ให้บริการเครื่องแต่งกายและรองเท้าบูทแบบตะวันตกที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศ โดยนำเสนอเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เสริม และรองเท้าบู๊ตที่หลากหลายสำหรับทั้งลูกค้าที่ทำงานและลูกค้าชาวตะวันตก Boot Barn เปิดร้านแรกในปี 2521 และเปิดตัวธุรกิจออนไลน์

ในปี 2541 บริษัทมีร้านค้าปลีกมากกว่า 80 แห่งในแอริโซนา แคลิฟอร์เนีย มอนแทนา เนวาดา นิวเม็กซิโก และไวโอมิง Boot Barn มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด มีรองเท้าให้เลือกมากที่สุดและรับประกันราคาต่ำสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กรุณาเยี่ยมชมwww.Bootbarn.comหรือโทร 1-888-BootBarn

ซาคราเมนโต, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 3 เมษายน 2009) – Red Hawk Casino มีความยินดีที่จะประกาศการสนับสนุน Leilani Tayaba สำหรับการประกวด Miss

California US International เวลา 19.00 น. ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายนที่ Inderkum High School ใน Sacramento ปัจจุบัน Leilani เป็นตัวแทนวีไอพีที่ Red Hawk

Casino และเป็นสมาชิกของกลุ่ม Shingle Springs Band ของชาว Miwok Indian ผู้ชนะ Miss California US International จะไปที่เมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส เพื่อแข่งขันในการประกวด Miss US International

“ในนามของพนักงานทุกคนของ Red Hawk Casino เราขออวยพรให้ Leilani โชคดีในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง” Peter Fordham ผู้จัดการทั่วไปของ Red Hawk Casino กล่าว “Leilani เป็นพนักงานที่เป็นแบบอย่าง และเรายินดีที่จะสนับสนุนเธอในการประกวด Miss California US International”

“ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนของ Red Hawk Casino, เพื่อนพนักงานของฉัน และสมาชิกเผ่า” Leilani กล่าว “ฉันหวังว่าการทำงานหนักและความเชื่อมั่นของฉันในการประกวด Miss California US International จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ บรรลุความฝันของพวกเขา”

Leilani เริ่มงานเชียร์ลีดเดอร์และละครเวทีเมื่ออายุแปดขวบ และเริ่มเข้าประกวดเมื่อเธออายุ 22 ปี ก่อนหน้านี้เธอจบด้วยการเป็นรองอันดับ 2 ในการประกวด Miss El Dorado รองอันดับ

2 ในการประกวด Miss Sacramento Valley International และจบใน 5 อันดับแรกของการประกวด Miss California International ปัจจุบัน Leilani ครองตำแหน่ง Miss Sacramento Valley US International ในขณะที่เธอเข้าแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งรัฐในวันเสาร์นี้

ผู้ชนะ Miss California US International จะได้รับรางวัลมงกุฎและธง, โล่ Miss US International อย่างเป็นทางการ, ชุดแข่งขันระดับชาติ, ชุดหมายเลขเปิดสำหรับการ

ประกวดระดับชาติ, ชุดว่ายน้ำสำหรับการประกวดระดับชาติ, เครื่องสำอาง Gaspar Cruz ประเภทต่างๆ ปีโปรโมชั่นเว็บไซต์, การ์ดลายเซ็น 8×10, เสื้อคลุมปัก, สร้อยคอมงกุฏ, นามบัตร, กล่องมงกุฎและกระเป๋าเดินทาง

Red Hawk Casino เป็นเจ้าของโดย Shingle Springs Tribal Gaming Authority ซึ่งเป็นเครื่องมือของ Shingle Springs Band ของชาว Miwok Indian ตั้งอยู่นอกทางออก

Red Hawk Parkway ของ Highway 50 เพียง 10 นาทีทางตะวันออกของ Folsom Red Hawk Casino บริหารจัดการโดย Lakes Entertainment, Inc. และผสมผสานความตื่น

เต้นในการเล่นเกมเข้ากับความงามตามธรรมชาติของแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ Red Hawk Casino มีเครื่องสล็อตประมาณ 2,100 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 75 เกม ร้านอาหาร 6 แห่ง บาร์ 4

แห่ง และที่จอดรถในร่มพร้อมไฟส่องสว่าง กรุณาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ คุณต้องมีอายุ 21 ปีจึงจะสามารถเล่นการพนันได้ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่www.redhawkcasino.com

เอสโป ฟินแลนด์ – Nokia E75 มาถึงร้านแล้ว นำโซลูชันประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุดของบริษัทออกสู่ตลาด มาใหม่เป็นอุปกรณ์แรกที่จัดส่งด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้อีเมลใหม่ นำเสนอฟังก์ชันอีเมลเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบ และบูรณาการที่สมบูรณ์ของบริการอีเมลและการส่งข้อความของ Nokia

ผลิตจากวัสดุคุณภาพที่คาดหวังจาก Nokia Eseries Nokia E75 มีแป้นพิมพ์ QWERTY แบบสไลด์ออกและการตั้งค่าอีเมลสามขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ ความเรียบง่ายนี้เกิดจากการรวม

Nokia Messaging ซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์ใน Nokia E75 เป็นครั้งแรก Nokia Messaging เป็นบริการที่เปิดบัญชีอีเมลผู้บริโภคชั้นนำของโลก ซึ่งรวมถึง Yahoo! Mail®, Gmail และ

Windows Live Hotmail – และเข้าร่วมโดยไคลเอนต์อีเมลองค์กรของ Nokia, Mail for Exchange และ IBM Lotus Notes Traveler ซึ่งให้การเข้าถึงโดยตรงไปยังกล่องจดหมายของบริษัททั่วโลกกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน

ประสบการณ์อีเมลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นใน Nokia E75 นำบัญชีของเจ้าของทั้งหมดมาไว้ใน UI เดียวที่เข้าถึงได้ง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งรองรับคุณสมบัติทั่วไปส่วนใหญ่สำหรับอีเมลบนเดสก์ท็อป

ซึ่งรวมถึงการขยายมุมมอง การตอบกลับในคลิกเดียว และโฟลเดอร์ย่อย และการสนับสนุน HTML เพิ่มในฟังก์ชันอีเมลที่ได้รับการปรับปรุง คุณลักษณะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อัปเกรดแล้ว เช่น ความสามารถในการสร้างและตอบสนองต่อการเรียกประชุม และการค้นหาผู้ติดต่อและการเติมข้อความอัตโนมัติ ยังเปิดตัวใน Nokia E75

นอกจากนี้ Nokia E75 ยังผสานรวมกับบริการ Ovi อื่นๆ อย่างแน่นหนา และมาพร้อมกับไฟล์ Ovi สำหรับจัดเก็บไฟล์ออนไลน์, แผนที่ Nokia ซึ่งทำงานร่วมกับ A-GPS ออนบอร์ด และบริการเกมของ Nokia N-Gage ซึ่งรองรับเป็นครั้งแรกใน Nokia อุปกรณ์ Eseries

โนเกียเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่งของโลกโดยแบ่งตลาดและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่หลอมรวมกัน เราสร้างอุปกรณ์ที่หลากหลายสำหรับกลุ่มผู้บริโภค

หลักทั้งหมด และนำเสนอบริการอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับเพลง แผนที่ สื่อ การส่งข้อความ และเกม เรายังให้ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลที่ครอบคลุมผ่าน NAVTEQ และอุปกรณ์ โซลูชัน และบริการสำหรับเครือข่ายการสื่อสารผ่าน Nokia Siemens Networks

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 6 เมษายน 2552) – King Midas World Entertainment ได้ประกาศสร้าง Panorama ซึ่งเป็นแผนกอิสระแห่งใหม่เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับภาพยนตร์ โทรทัศน์ และวิดีโอเกมเฉพาะแบรนด์

การพัฒนานี้เกิดขึ้นหลังจากประกาศลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในเดือนกรกฎาคม 2551 สำหรับนวนิยายเรื่อง “The Seven Sins: The Tyrant Ascending” กับโปรดิวเซอร์ Moritz Borman, ผู้อำนวยการสร้าง Peter Graves และนักลงทุนและโปรดิวเซอร์ชาวอิตาลี Fabrizio Boccardi ซีอีโอของ King Midas World Entertainment

“The Seven Sins: The Tyrant Ascending” โดย Jon Land ตีพิมพ์ในฤดูร้อนปี 2008 โดย Forge Books และเลือก “Best Thriller of the Year” โดย Library Journal ฉบับปกอ่อนจะออกในเดือนมิถุนายน 2552

ขอบเขตของ King Midas World Panorama คือการเข้าร่วมในการจัดหาเงินทุนสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกของแฟรนไชส์ ​​The Tyrant ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับสตูดิโอที่เลือก ตลอดจนปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับแพ็คเกจของภาพ และต่อมาคือภาพยนตร์และวิดีโออื่นๆ ทั้งหมด เนื้อหาเกมของแฟรนไชส์ ​​The Tyrant

นอกจากนี้ King Midas World Panorama จะมีส่วนร่วมในการจัดหาเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ใหม่ ตลอดจนรับเนื้อหาใหม่และเข้าร่วมในการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาและการผลิต

“วัตถุประสงค์ของ King Midas World Panorama คือการผนึกพันธมิตรเพื่อการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายเนื้อหาสื่อที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแบรนด์” Randy Markin ประธานของ King Midas World Entertainment กล่าว

ทีมผู้ผลิต “Tyrant” ที่นำโดยโปรดิวเซอร์ระดับแนวหน้า มอริตซ์ บอร์แมน ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในความสัมพันธ์ของเขากับแฟรนไชส์ ​​The Terminator กำลังอยู่ในขั้นตอนการ

พัฒนาสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะดัดแปลงมาจาก “The Seven Sins: The Tyrant Ascending” นิยาย. ตามหลักการแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ตรงกับสุดสัปดาห์ที่ 4 กรกฎาคมในปี 2011

Lisa Mayo-DeRiso รองประธานฝ่ายการตลาดของ King Midas World Entertainment กล่าวว่า “ช่วงวันหยุดวันที่ 4 กรกฎาคมเป็นโอกาสที่ดีที่จะเน้นย้ำถึงตัวละครของ The

Tyrant ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นความฝันแบบอเมริกัน “เราต้องการสำรวจความเป็นไปได้นี้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิต”King Midas World Entertainment คาดว่าจะว่าจ้างธนาคารเพื่อการลงทุนเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนของพาโนรามา

King Midas World Panorama คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2010 กลยุทธ์ Panorama มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอกย้ำความเชื่อที่ว่า Tyrant เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดและผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ในสื่อต่างๆ

ซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 6 เมษายน 2552) – ShoreTel® (NASDAQ: ชอร์) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชัน Pure IP Unified Communications (UC) ประกาศในวันนี้ว่าFrisco RoughRidersซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Double-A ของ Texas Rangers ได้เลือกระบบ UC ของ ShoreTel สำหรับการปรับใช้ทั่วทั้งบ้านของพวกเขา Dr.

Pepper Park ใน North Dallas . RoughRiders เลือกระบบ ShoreTel UC เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับพันธมิตรและแฟน ๆ ของพวกเขา

“ทีมเบสบอลและสนามกีฬารองและเมเจอร์ลีกและสนามกีฬาต้องเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจการค้าทั่วไป พวกเขามีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน เช่น การจัดการการ

โทรเข้าและโทรออกที่สูง และการจัดหาเส้นทางการโทรขั้นสูง ข้อความเสียงแบบรวมศูนย์ และอีเมล – ทั้งหมดนี้เน้นที่การบริการลูกค้า” โจ วิตาโลน รองประธานฝ่ายขายของชอร์เทล

กล่าว “ในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากในปัจจุบัน มีการเน้นย้ำอย่างมากในการทำมากขึ้นโดยใช้น้อย ระบบ ShoreTel UC ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเชิงรุก ในขณะที่ช่วยให้ RoughRiders เพิ่มประสิทธิภาพผ่านแอปพลิเคชันแบบชี้และคลิกที่เรียบง่าย และด้วยการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น หุ้นส่วนองค์กรและแฟนตัวยงของพวกเขา”

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง RoughRiders จะใช้โทรศัพท์ IP ของ ShorePhone® จำนวน 170 เครื่องทั่วทั้งสำนักงานผู้บริหาร ห้องล็อกเกอร์ ห้องสวีทสุดหรู บูธสัมปทาน และสำนักงานภายในโรงงาน ระบบ ShoreTel UC มอบต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมที่ต่ำสำหรับองค์กรในระยะยาว และปรับปรุงการสื่อสารภายในสำนักงานขององค์กรและพื้นที่สนามเบสบอลทั่วไปได้อย่างมากด้วยการมอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการการโทรขั้นสูง Workgroups และการโทรผ่านเว็บด้วยปุ่มเดียว

“ระบบของ ShoreTel จะช่วยให้พนักงานของเราจัดการกับสายเรียกเข้าในลักษณะที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น โดยการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้โทรและการโทรผ่านเว็บสำหรับพนักงานขาย

และการตลาดของเรา” สกอตต์ ซอนจู ประธานและผู้จัดการทั่วไปของ RoughRiders กล่าว “ด้วยการจัดหาเครื่องมือสื่อสารแบบรวมศูนย์ขั้นสูงเหล่านี้ เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของ

ลูกค้าและทำให้พนักงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ห้องสวีทสุดหรูของเราเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของอุทยานได้ง่ายในวันแข่งขันและระหว่างงานต่างๆ ที่เราเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีที่สนามเบสบอล .”

Frisco RoughRiders ประเมินผู้ค้ารายใหญ่หลายรายและเลือก Westron และ ShoreTel สำหรับโครงการ Westron เป็นหุ้นส่วนของ ShoreTel Orange และผู้ให้บริการที่รู้จักกันมา

นานสำหรับสนามเบสบอลและสำนักงานผู้บริหาร ปัจจัยสำคัญในการเลือกระบบ UC ของ ShoreTel คือระดับความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นจากสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ จัดการจากส่วนกลาง และกระจาย