เล่นคาสิโน เล่นจีคลับออนไลน์ Raven Moon

มุ่งเป้าไปที่การให้บริการและสร้างรายได้จากผู้ผลิตความบันเทิง โฆษณา และเนื้อหาสร้างสรรค์ ตลาด. Raven Moon จะเป็นองค์กรที่ให้บริการผลิตแอนิเมชั่นคุณภาพสูงแห่งแรกที่นำเสนอคุณค่าที่

แข็งแกร่งแก่อุตสาหกรรมเหล่านี้ การขายสำหรับแผนกนี้จะได้รับการจัดการโดย Janice Hamlin ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกและ Chris Devine Dailey ซึ่งตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส

สตูดิโอของบริษัทตั้งอยู่ในออร์แลนโด ฟลอริดา อยู่ในตำแหน่งที่จะผลิตบริการแอนิเมชั่น 3 มิติ “สไตล์พิกซาร์” ที่คล้ายกับที่ใช้ใน Toy Story, Shrek และ The Incredibles

“เนื่องจากค่าครองชีพในฟลอริดามีน้อยกว่ามาก เราจึงสามารถดึงดูดนักสร้างแอนิเมชั่นมากความสามารถด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งจะทำให้เราสามารถท้าทายบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดสำหรับ

ส่วนแบ่งรายได้จากแอนิเมชั่น เราสามารถนำเสนอภาพยนตร์โดยไม่ต้องสงสัย สตูดิโอและบริษัทโปรดักชั่นในลอสแองเจลิสและนิวยอร์กจะได้รับแอนิเมชั่นคุณภาพสูงสุดในราคาลดพิเศษ” ซีอีโอของ Joey DiFrancesco Raven Moon กล่าว

นอกจากนี้ เราวางแผนที่จะผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันแบบแอนิเมชันของเราเอง เช่น The Dino Bugs Movie, The Gina D & The Transistor Sisters Movie, The Mr. Bicycle Man Movie และ The Bobo Blocks Movie

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Raven Moon Animation โปรดติดต่อ Raven Moon Animation Sales; Chris Devine Dailey ที่ 310-374-1081 หรือ Janice Hamlin ที่ 276-632-1772 ในข่าวอื่น ๆ : ส่วนภาพเคลื่อนไหวกาดวงจันทร์ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ GINA D’S สโมสรสำหรับเด็กwww.ginadskidsclub.com

เว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดมีเพลง เกม และวิดีโอจากโปรแกรม GINA D’S KIDS CLUB ที่สร้างโดย Emmy Award Executive Producers Joey & Bernadette DiFrancesco และดารา

Gina D และเพื่อนๆ ในสโมสรสำหรับเด็กที่น่ารักของเธอ รวมถึง TV TED, Simon Wannabe , Pierre d’ Artist, Mr. Pockets, Miss Muffin, Hammy, Birdy, Fishy, ​​the Cuddle Bugs, The Transistor Sisters and the BOBO Blocks

เว็บไซต์ได้รับการออกแบบและดำเนินการโดยทีมนักออกแบบเว็บไซต์และแอนิเมชั่นที่ MG Studios ซึ่งเป็นบ้านของ Raven Animation, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Raven Moon

Entertainment, Inc. ภายใต้การดูแลของ Mike Gibilisco ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท 1-866 แอปเปิลหรือเยี่ยมชมwww.ravenmoon.net

บริษัท ระดับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี การพึ่งพาการจัดหาเงินทุนของบริษัทและซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ยื่นต่อรัฐบาลกลาง รายงานประจำปี บันทึกข้อตกลงหรือหนังสือชี้ชวนของบริษัท ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

SUN CITY, Fla., 19 เมษายน 2548 (PRIMEZONE) — ก่อนส่งออกสู่สงครามโลกครั้งที่สอง Seth Eaton เป็นเหยือกของวิทยาลัยที่มีแนวโน้ม เมื่อสงครามสิ้นสุดลง การกลับมาของ

กีฬาเบสบอลของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาคิดค้นอุปกรณ์ที่ส่งสนามของเขาบินไปยังฐานทัพบ้านด้วยความเร็ว 115 ไมล์ต่อชั่วโมงใน Rubber Arm หนังสือเล่มใหม่ของ Eric J. Phillips Jr. (มีจำหน่ายแล้วที่ AuthorHouse)

เซธเรียนรู้ว่าหากเขาพันแขนด้วยแขนเสื้อยางที่สูบด้วยฮีเลียม พลังการยกของแก๊สจะทำให้แขนของเขาตึงอย่างรุนแรง ส่งผลให้เขามีความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ เขาเริ่มขว้างอีกครั้งสำหรับ

Collwood Bruins ทีม sandlot ใน South Jersey Twilight League ที่นี่เองที่ Seth เรียนรู้ว่าการใช้สองแขนเสื้อช่วยให้เขาตีได้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อผู้จัดการรู้ว่าอาการบาดเจ็บที่ขาของ Seth จากสงครามทำให้เขาขว้างมากกว่า 5 อินนิ่งได้ยาก เขาทำให้เขาเป็นเหยือกบรรเทาทุกข์

ขนานนามว่า “แขนยาง” โดยแฟน ๆ ที่รัก Seth เซ็นสัญญากับ Philadelphia Colonials เขาแสดงความสามารถที่น่าตื่นเต้นของเขาที่นี่เมื่อเขาช่วย Colonials หยิบสองเกมกับคู่ต่อสู้ของ New York Yankees โดยเอาชนะสองผู้น่าเกรงขาม ความสงสัยเกี่ยวกับแขนเสื้อถูกระงับเมื่อ Seth บอกผู้สอบสวนว่ามีเพียงอากาศบริสุทธิ์เท่านั้น

โนอาห์ แชปแมน นักข่าวหนังสือพิมพ์หัวไว รับบทเป็นศัตรูตัวฉกาจของเซธในหนังสือ เขาไม่ต้องเสียเวลาในการเผยแพร่รายละเอียดของการบาดเจ็บจากสงครามของ Seth ซึ่งทีมตรงข้าม

ใช้เพื่อประโยชน์ของตน แอน เบลกลี่ย์ ผู้เป็นที่รักได้แนะนำให้รู้จักกับชีวิตของเซธอีกครั้ง เชื่อกันว่าแอนเป็นเจ้าหน้าที่ใน OSS เสียชีวิตแล้ว แต่ติดต่อเซธ เปลวไฟเก่า หลังจากเห็นเรื่องราวของเขาในหนังสือพิมพ์

ในการแข่งขันเพื่อชิงธง เซธลุกเป็นไฟ ฟิลลิปส์แสดงบทละครที่น่าตื่นเต้นและคำอธิบายที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสนามกีฬาที่อัดแน่นโดยดู Rubber Arm ตีลูกต่อด้วยปลอกฮีเลียมของเขา เมื่อ World Series ใกล้เข้ามา Seth ยังคงวิ่งต่อไปเพียงเพื่อจะได้เห็นหน้าของ Noah Chapman เมื่อสิ้นสุดสตรีคที่ชนะ

Rubber Arm เป็นนวนิยายเบสบอลที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ อารมณ์เสีย โจมตี ขโมย กลอุบายของการค้า การทะเลาะวิวาทในห้องล็อกเกอร์และการโหมโรงเช่นการลดน้ำหนักช่วยเพิ่มเรื่องราวที่ชาญฉลาดอยู่แล้วและภาพอันทรงพลังของงานอดิเรกที่ชื่นชอบของอเมริกา

ฟิลลิปส์ทำงานเป็นนักโลหะวิทยาในอุตสาหกรรมยานยนต์มาเป็นเวลา 30 ปี เขาเป็นทหารผ่านศึกของหน่วยยามฝั่งสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่ 2 และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทมเพิล Rubber Arm เป็นนวนิยายเรื่องที่สองของเขา ครั้งแรกของเขา วันที่สองแห่งความอับอาย มีให้บริการผ่าน AuthorHouse

AuthorHouse เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการพิมพ์และการพิมพ์ตามความต้องการ AuthorHouse ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 ได้ช่วยให้ผู้คนกว่า 18,500 คนทั่วโลกกลายเป็นนักเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.authorhouse.com

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 19 เมษายน 2548 (PRIMEZONE) — ในโลกอิสลาม ชาริอะฮ์จะชี้นำการกระทำของชาวมุสลิมให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์อย่างต่อเนื่อง กฎหมายยังมี

ผลบังคับใช้กับการซื้อขายทางการเงินด้วย และ Saiful Azhar Rosly อธิบายความกระชับของกฎเหล่านี้ในหนังสือเล่มใหม่ของเขาที่ชื่อว่า Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets (ขณะนี้มีให้บริการผ่าน AuthorHouse)

“วัตถุประสงค์หลักของระบบการเงินอิสลามคือการส่งเสริมความยุติธรรม ในลักษณะนี้ มิติด้านกฎหมายและจริยธรรมของการเลือกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสำคัญเท่าเทียมกัน” Rosly

กล่าว “หมายความว่าผู้เล่นในตลาดและที่ปรึกษาชาริอะฮ์ไม่ควรผลิตผลิตภัณฑ์ร้องเรียนเกี่ยวกับชาริอะฮ์ตามระดับนิติบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพ”

Rosly อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม การธนาคารและการเงิน การลงทุน และการวางแผนทางการเงิน หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 11 ส่วนที่มีบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับตลาด

การเงินอิสลาม ส่วนนี้จะอธิบายวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมแก่นายธนาคารมุสลิมหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับประเทศอิสลาม ข้อแรกเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐาน เช่น การห้ามผลประโยชน์และเกมเสี่ยงโชคที่

เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่านี้ Rosly เน้นย้ำถึงการค้าขายและการค้าว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องในการรับผลกำไร แทนที่จะใช้ดอกเบี้ยและรับกับความคลุมเครือ ส่วนที่สองกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ของธนาคารอิสลาม ในขณะที่ส่วนที่สามกล่าวถึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก “มาตรา 4” กล่าวถึงหลักการของการเป็นหุ้นส่วนและแสดงให้เห็นว่าสามารถนำไปใช้ในธุรกิจธนาคารอิสลามได้อย่างไร

ส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้ถูกใช้ไปกับการตรวจสอบปัญหามากมายที่เกิดขึ้นเมื่อชาริอะฮ์และการเงินปะปนกัน ตั้งแต่ข้อพิพาททางกฎหมายไปจนถึงตลาดทุนไปจนถึงพันธบัตร หนังสือเล่มนี้ให้

คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดที่ซับซ้อนสำหรับนายธนาคารมุสลิมหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ประเด็นสำคัญในการธนาคารอิสลามช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบถึงกระบวนการทางการเงินที่อัลลอฮ์กำหนด

Rosly เป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ International Islamic University ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก

มหาวิทยาลัยนอร์เทิร์น อิลลินอยส์ และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย เขาได้ตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันต่างๆ เช่น กระทรวงการคลังในมาเลเซียและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติ ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการธนาคารอิสลามเป็นหนังสือเล่มแรกของเขา

AuthorHouse เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการพิมพ์และการพิมพ์ตามความต้องการ AuthorHouse ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 ได้ช่วยให้ผู้คนกว่า 18,500 คนทั่วโลกกลายเป็นนักเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.authorhouse.com

โมโตโรล่า (NYSE: MOT) เจ้าของโทรศัพท์มือถือวันนี้จะสามารถใช้ประโยชน์จากการเลือกของจริงเวลาหลายเกมจากพอร์ทัลของผู้บริโภค Motorola, www.hellomoto.com เว็บไซต์ของ Motorola ได้เปิดให้เล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายของ Terraplay Systems ได้แล้ว

ผู้เยี่ยมชม hellomoto.com สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงเกม เสียงเรียกเข้า และวอลเปเปอร์ การเพิ่มใหม่ของการเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคนทำให้สามารถใช้ความ

สามารถด้านมัลติมีเดียของอุปกรณ์ที่หลากหลายของ Motorola ได้อย่างเต็มที่ ออกแบบมาสำหรับความสนใจและความสามารถในการเล่นเกมทุกระดับเพื่อดึงดูดตลาดที่กว้างที่สุด เกมแบบผู้เล่นหลายคนสร้างชุมชนด้วยลีก บันได การแข่งขัน และการแชทในเกม – มอบประสบการณ์การเล่นเกมเชิงโต้ตอบที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค ทำให้พวกเขากลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้ ARPU

ขับเคลื่อน สำหรับผู้ประกอบการ เกมที่มีผู้เล่นหลายคนบน hellomoto.com หมายความว่า ผู้ใช้ในไต้หวัน เช่น จะสามารถเล่นผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะผ่าน hellomoto.com หรือผ่านบริการของผู้ให้บริการมือถือ ซึ่งรวมผู้คนเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

เทคโนโลยีเครือข่ายและชุมชนของ Terraplay Terraplay MOVE เป็นโซลูชั่นเกมที่เชื่อมต่อกันสำหรับการเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคนบนมือถือ และกำลังถูกใช้งานโดยผู้ให้บริการมือถือที่มี

จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบนเครือข่าย 2.5G และ 3G เทคโนโลยีมือถือใช้เทคโนโลยีมัลติเพลเยอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและทรงพลังของ Terraplay ซึ่งรองรับการเล่นเกม

Playstation(R)2 ออนไลน์ ออกแบบมาสำหรับเกมที่มีผู้เล่นหลายคนทุกประเภทในพื้นที่มือถือ Terraplay MOVE ให้การสนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่เกมผลัดกันเล่น เกมกีฬา เกมแอคชั่นและการแข่งรถ ไปจนถึงเกมผู้เล่นหลายคนเต็มรูปแบบที่มีผู้เล่นพร้อมกันหลายพันคน

“โมโตโรล่าเชื่อว่าแอปพลิเคชันจากคนสู่คนจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับการเติบโตในอุตสาหกรรมมือถือ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอเกมที่มีผู้เล่นหลายคนที่น่าตื่นเต้นดังกล่าวให้กับ

ลูกค้าของเรา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ‘Innovate’ เรามองหา เทคโนโลยีที่ดีที่สุด เช่น Terraplay เพื่อรองรับความสามารถจำนวนมากของโทรศัพท์มือถือของเรา และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้าผู้ให้บริการของเราอีกด้วย” Ronan Smyth ผู้จัดการแอปพลิเคชันของ Motorola กล่าว

โมโตโรล่าจะให้บริการชุดเกมจากผู้พัฒนาเกมที่มีชื่อเสียงระดับโลกบางราย ซึ่งมีให้สำหรับโทรศัพท์มือถือหลายรุ่น ทั้งบนรุ่น 2.5G และ 3G Motorola มีความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางกับ

ตลาดการพัฒนาเกมระดับนานาชาติผ่าน ‘ชุมชน Motocoder Global’ ชื่อการเปิดตัวจะรวมถึง ‘No Refuge’ และ ‘Mole War’ จาก Mobile Interaction และ Digital Chocolate ตามลำดับ

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Motorola เลือกให้เราสนับสนุนเกมแบบผู้เล่นหลายคนบนโทรศัพท์มือถือที่น่าประทับใจของพวกเขาทั่วโลก นี่ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนา Terraplay

เนื่องจากสถานะของ Motorola ในตลาดไร้สายทั่วโลก การริเริ่มของ Motorola ถือเป็นข่าวดีสำหรับการเติบโต ของภาคผู้เล่นหลายคน” Jeremy Lewis ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

Terraplay Systems กล่าว “การเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคนที่เสนอเป็นบริการระดับพรีเมียมเป็นตัวสร้างรายได้ที่แท้จริงและเป็นเส้นทางในอุดมคติสู่ ARPU ที่สูงขึ้นสำหรับผู้ให้บริการทั้งหมด”

การบริการที่เป็นอยู่ในขณะนี้ผ่านทางพอร์ทัลของผู้บริโภค Motorola, www.hellomoto.com มีจำหน่ายในสหราชอาณาจักรในขั้นต้น และจะเผยแพร่ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดในไม่ช้านี้

โมโตโรล่าเป็นผู้นำด้านการสื่อสารระดับโลกที่ติดอันดับ Fortune 100 ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์และโซลูชันการเคลื่อนย้ายที่ราบรื่นทั่วทั้งบรอดแบนด์ ระบบฝังตัว และเครือข่ายไร้สาย ในบ้าน

รถยนต์ ที่ทำงาน และพื้นที่ทั้งหมดของคุณ ความคล่องตัวที่ราบรื่นหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงผู้คน สิ่งของ และข้อมูลที่คุณต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา การเคลื่อนย้ายที่ราบรื่นนั้นใช้

ประโยชน์จากพลังของการบรรจบกันของเทคโนโลยี และช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างชาญฉลาด รวดเร็วยิ่งขึ้น คุ้มราคา และยืดหยุ่น Motorola มียอดขาย 31.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2547 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: www.motorola.com

MOTOROLA และโลโก้ Stylized M ได้รับการจดทะเบียนในสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง (C) Motorola, Inc. ปี 2548

Terraplay Systems เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำสำหรับโซลูชันเกมที่มีผู้เล่นหลายคนและเชื่อมต่อกัน ช่วยให้ผู้เผยแพร่เกม ผู้ให้บริการเครือข่าย และผู้ให้บริการสามารถให้บริการเกมที่สร้าง

รายได้ที่ประสบความสำเร็จแก่ชุมชนขนาดใหญ่ Terraplay MOVETM เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์สำหรับการเล่นเกมที่เชื่อมต่อกับมือถือ รวมถึงล็อบบี้อันทรงพลังพร้อมเครื่องมือชุมชนที่แข็งแกร่งสำหรับเกมทุกประเภท และการเชื่อมต่อผู้เล่นหลายคนสำหรับเกมผลัดกันเล่นง่ายๆ ไปจนถึงเกม 3D แบบเรียลไทม์ที่รวดเร็ว เครื่องมือพัฒนาที่ครอบคลุมสำหรับ Windows(R),

PlayStation(R)2, Xbox(R) และสำหรับอุปกรณ์พกพา รวมถึง J2ME(TM), Brew(TM), Symbian(TM), mophun(TM) และ Microsoft Mobile(TM) help พันธมิตรของเรานำสิ่งที่ดีที่สุดจากเกมของพวกเขามาสู่โลกออนไลน์www.terraplay.com .

JOHNSTOWN, Pa., 20 เมษายน 2548 (PRIMEZONE) — EP Global Communications, Inc. (OTCBB:EPGL) และนิตยสาร Exceptional Parent ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์หลักของ

บริษัท ร่วมกับ National Baseball Hall of Fame ในเมือง Cooperstown รัฐนิวยอร์ก จะร่วมกัน จัดงาน Disability Awareness Night เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผ่านศึกที่มี

ความทุพพลภาพอย่างยั่งยืนอันเป็นผลมาจากการต่อสู้ในความขัดแย้งในอิรักและอัฟกานิสถาน พิธีจะจัดขึ้นที่ Doubleday Field ใน Cooperstown ก่อนการแข่งขัน National Hall of

Fame ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2548 ระหว่าง Boston Red Sox และ Detroit Tigers รางวัล EP Maxwell J. Schleifer Distinguished Service Award จะมอบให้กับ

ทหารผ่านศึกที่กลับมาสองคนโดยนายพล Kenneth Farmer ผู้บัญชาการศูนย์การแพทย์ของ Walter Reed Army Medical Center ตั๋ว 250 ใบสำหรับเข้าชมพิพิธภัณฑ์หอเกียรติยศแห่งชาติ จะมอบให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพทั้งในและรอบๆ เมืองคูเปอร์สทาวน์

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดับชาติของ EPGL เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านคนพิการ EPGL โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mass Mutual Financial

Group และองค์กรองค์กรและไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ ได้จัดกิจกรรมเหล่านี้ใน 26 สวนสาธารณะเมเจอร์ลีกเบสบอลในปี 2547 ในปีนี้งาน Disability Awareness Night คาดว่าจะจัดขึ้นใน 14 เมเจอร์ลีก สนามเบสบอลและสวนสาธารณะรอง 16 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ การขยายงานของบริษัทยังได้ขยายไปถึงสถานที่เล่นกีฬาอื่นๆ เช่น Portland Trail

Blazers ของสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติและ New Jersey Nets ตลอดจน Johnstown Chiefs ของ East Coast Hockey League ในเมือง Johnstown รัฐเพนซิลเวเนีย

การดูแลทหารผ่านศึกพิการ เรื่องราวครอบคลุมที่สำคัญเกี่ยวกับทหารผ่านศึกของเรา และการดูแลที่วอลเตอร์ รีด และแผนกการแพทย์อื่นๆ ศูนย์ต่างๆ รวมถึงพิธีมอบความรู้ผู้ทุพพลภาพในค่ำคืนที่ Hall of Fame Game เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

ฉันพอใจมากกับประสิทธิภาพโดยรวมของ Nokia ในไตรมาสแรก ซึ่งทำให้ยอดขายเติบโตเป็นเลขสองหลัก ซึ่งรวมถึงการเติบโตของยอดขายปีต่อปีสำหรับกลุ่มธุรกิจทั้งสี่กลุ่มของเรา กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งที่ 1.3 พันล้านยูโร หนุนโดยผลกำไรโดยรวมที่ดี

ตามการประมาณการของ Nokia การเติบโตของปริมาณตลาดอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรกมาเหนือความคาดหมายที่ 20% โดยที่ Nokia เติบโตในระดับเดียวกับตลาด

แม้จะมีจุดอ่อนของอุปกรณ์ 3G ในระดับอุตสาหกรรม แต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งสำหรับปี และกระตุ้นให้มีการแก้ไขประมาณการปริมาณตลาดประจำปี 2548 ของเราเป็นประมาณ 740 ล้านเครื่อง

ในธุรกิจอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Nokia เอง ปริมาณการเติบโตของปริมาณปีต่อปีในช่วงไตรมาสนั้นเร็วที่สุดในประเทศจีน ซึ่งกลายเป็นตลาดเดียวอันดับหนึ่งของเรา รองลงมาคือเอเชียแปซิฟิก

และยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา อย่างไรก็ตาม ปริมาณการลดลงในอเมริกาเหนือและละตินอเมริกานั้นน่าผิดหวัง ในเอเชีย โดยเฉพาะจีน เรามุ่งเน้นการขยายการจัดจำหน่าย และพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและแข่งขันได้ ในอเมริกา เราจะทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา

ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นราคาขายเฉลี่ยที่มั่นคงที่ 110 ยูโรสำหรับไตรมาสนี้ในธุรกิจอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยส่วนแบ่งการขายผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจมัลติมีเดียและองค์กรของเรา

ในโครงสร้างพื้นฐานแบบเคลื่อนที่ เราก็มีไตรมาสที่ดีมากเช่นกัน ด้วยความสามารถในการทำกำไรที่สูงกว่าที่คาดการณ์โดยได้รับแรงหนุนจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในเดือนมีนาคม ความสามารถใน

การทำกำไรของเครือข่ายได้รับผลกระทบในทางบวกจากการผสมผสานผลิตภัณฑ์ซึ่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง ส่วนแบ่งการขายที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้จากตลาดใหม่ที่เติบโต และการรวบรวมลูกหนี้ลูกค้าที่เตรียมการไว้ก่อนหน้านี้บางส่วน ซึ่งทั้งหมดนี้ผลักดันส่วนต่างให้เหนือความคาดหมาย

อัตรากำไรจากการดำเนินงานของ Nokia ที่ 15.1% สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานรอบด้านที่ยอดเยี่ยมจากทุกด้านของธุรกิจของเรา และทำให้เรามีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งที่จะสร้างต่อไปได้ในปีต่อไป

จากการพัฒนาปริมาณในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 ปัจจุบัน โนเกียคาดว่าตลาดอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยรวมในปี 2548 จะสูงถึง 740 ล้านเครื่อง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะ

เติบโตประมาณ 10% ต่อปี จากประมาณ 643 ล้านเครื่องในปี 2547 โดยรวม ตลาดยังคาดว่าจะเติบโตในมูลค่า แต่ในระดับที่น้อยกว่า การเติบโตของปริมาณคาดว่าจะยังคงได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนและอัพเกรดยอดขายในตลาดที่พัฒนาแล้ว ด้วยความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติใหม่ บริการและกล้อง และโดยการเติบโตของสมาชิกใหม่ในตลาดมือถือที่กำลังพัฒนา

ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน โนเกียยังคงคาดว่าตลาดโดยรวมในปี 2548 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2547 ในแง่ของเงินยูโรยอดขายสุทธิของกลุ่ม Nokia ในไตรมาสที่สองคาดว่าจะอยู่ใน

ช่วง 7.9 พันล้านยูโรถึง 8.2 พันล้านยูโร เทียบกับ 6.5 พันล้านยูโรในไตรมาสที่สองของปี 2547 กำไรต่อหุ้น (ปรับลด) คาดว่าจะอยู่ในช่วง 0.15 ถึงยูโร 0.18 เทียบกับกำไรต่อหุ้น (ปรับลด) ยูโร 0.15 ในไตรมาสที่สอง 2547 ซึ่งรวมถึงผลกระทบเชิงบวก 0.03 ยูโรจากรายการพิเศษ

ยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสแรกของปี 2548 ของโนเกียเพิ่มขึ้น 17% เป็น 7.4 พันล้านยูโร เทียบกับ 6.3 พันล้านยูโรในไตรมาสแรกของปี 2547 ที่สกุลเงินคงที่ ยอดขายสุทธิของกลุ่มจะเพิ่มขึ้น 19% ทุกกลุ่มธุรกิจมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของยอดขายปีต่อปี

กำไรจากการดำเนินงานไตรมาสแรกของโนเกียเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 1.1 พันล้านยูโร เทียบกับไตรมาสแรก 2547 (1.0 พันล้านยูโร) โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 15.1% (16.1%)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 อยู่ที่ 1.3 พันล้านยูโร เทียบกับ 0.9 พันล้านยูโรในไตรมาสที่ 1 ปี 2547 และเงินสดรวมและสินทรัพย์สภาพ

คล่องอื่นๆ อยู่ที่ 12.6 พันล้านยูโร เทียบกับ 11.5 พันล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ (เกียร์) อยู่ที่ -94% เทียบกับ -79% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

สำหรับไตรมาสแรกปี 2548 ปริมาณการขายอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดที่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์มือถือ มัลติมีเดีย และโซลูชันระดับองค์กรทำได้ถึง 53.8 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบปี

ต่อปี และลดลงตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากภาวะปกติ ตามฤดูกาล 19% ปริมาณตลาดโดยรวมในช่วงเวลาเดียวกันสูงถึงประมาณ 170 ล้านหน่วย คิดเป็นการเติบโต 20% ต่อปี และลดลง

ตามลำดับ 13% สำหรับสมาร์ทโฟน ปริมาณอุตสาหกรรมทั้งหมดสำหรับไตรมาสแรกอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านเครื่อง ในขณะที่ปริมาณสมาร์ทโฟนของ Nokia เพิ่มขึ้นเป็น 5.4 ล้านเครื่อง เทียบกับ 1.8 ล้านเครื่องในไตรมาสแรก 2547

การเติบโตของการสมัครรับข้อมูลมือถือทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากการสมัครสมาชิกทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.8 พันล้านคนภายในสิ้นไตรมาส โดยได้รับการสนับสนุนจากโมเมนตัมที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาดที่มีการเติบโตใหม่ เช่น อินเดีย รัสเซีย จีน และบราซิล

ปริมาณการเติบโตของ Nokia เมื่อเทียบเป็นรายปีในจีนได้รับผลในทางบวกจากการเติบโตของตลาดตามฤดูกาลที่แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสแรก และระบบการจัดจำหน่ายที่ขยายตัวของเรา กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ ความแข็งแกร่งของแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา การเติบโตของตลาดในไตรมาสแรกปี 2548 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการเติบโตใหม่ รวมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง ส่งผลให้โนเกียมีปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2547

อย่างไรก็ตาม ในอเมริกาเหนือ และตอนนี้ในละตินอเมริกา ปริมาณของ Nokia ที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีสะท้อนให้เห็นว่าผู้ให้บริการย้ายจาก TDMA เป็นหลัก ซึ่งเป็นตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับเราในไตรมาสแรกของปี 2547 สู่ GSM และ CDMA ซึ่งบริษัทมีสถานะเป็นญาติกัน ไม่แข็งแรง

ส่วนแบ่งการตลาดโดยประมาณของ Nokia สำหรับไตรมาสแรกอยู่ที่ 32% ทรงตัวเมื่อเทียบปีต่อปีและลดลงเมื่อเทียบกับ 34% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2547 ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่องในจีน รองลงมาคือยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดอย่างมากในอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา ความแข็งแกร่งตามฤดูกาลของตลาดเกาหลีและญี่ปุ่นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 ส่งผลเสียต่อส่วนแบ่งการตลาดของเราเช่นกัน เนื่องจากโนเกียไม่มีส่วนสำคัญในตลาดเหล่านั้น

ราคาขายเฉลี่ยสำหรับธุรกิจอุปกรณ์พกพาของ Nokia อยู่ที่ 110 ยูโร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจากธุรกิจมัลติมีเดียและองค์กรของเราในไตรมาสแรกปี 2548

โทรศัพท์มือถือ:ยอดขายสุทธิในไตรมาสแรกปี 2548 เติบโต 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ 4.5 พันล้านยูโร เทียบกับ 4.1 พันล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่ดี การเติบโตของยอดขายแข็งแกร่งที่สุดในประเทศจีน รองลงมาคือเอเชียแปซิฟิกและยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยยอดขายที่ลดลงในอเมริกาเหนือและใน

ระดับที่น้อยกว่าในละตินอเมริกา กำไรจากการดำเนินงานลดลง 16% เป็น 869 ล้านยูโร เทียบกับ 1.0 พันล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 19.2% (25.2%)

มัลติมีเดีย:ยอดขายสุทธิในไตรมาสแรกปี 2548 เติบโต 52% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 1.1 พันล้านยูโร เทียบกับ 744 ล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 ยอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน

ทุกพื้นที่ ยกเว้นในอเมริกา โดยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรป/ตะวันออกกลาง /แอฟริกา. ยอดขายมัลติมีเดียได้แรงหนุนจากความต้องการสมาร์ทโฟนสำหรับการถ่ายภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบด้านลบของการปรับโครงสร้างมัลติมีเดียในไตรมาสแรก 2548 อยู่ที่ 15 ล้านยูโร ซึ่งน้อยกว่าช่วงที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 60 ถึง 80 ล้านยูโรอย่างมีนัยสำคัญ กำไรจากการดำเนิน

งานของมัลติมีเดียในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น 155 ล้านยูโร เทียบกับขาดทุนจากการดำเนินงาน 22 ล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 13.7% เทียบกับ -3.0% ในไตรมาสแรก 2547 อันเนื่องมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพในการขายสมาร์ทโฟนภาพ

โซลูชันระดับองค์กร:ยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสแรกปี 2548 เพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 307 ล้านยูโร เทียบกับ 184 ล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 โดยได้แรงหนุนจากยอดขาย

อุปกรณ์ระดับองค์กรที่ดี สิ่งนี้ยังช่วยลดผลขาดทุนจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี 2548 เหลือ 9 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับขาดทุนจากการดำเนินงาน 35 ล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 กำไรจากการดำเนินงานของ Enterprise Solutions ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น -2.9% เทียบกับ -19.0% ใน ไตรมาสแรก 2547

First-quarter 2005 net sales increased 6% year on year to EUR 1.4 billion, compared with EUR 1.3 billion in the first quarter 2004. Sales

were supported by capacity investments in more developed markets, particularly during March, with growth highest in Asia Pacific followed

by Latin America, and to a lesser extent Europe/Middle East /Africa. Growth in these markets more than countered lower sales in China and North America.

ผลกำไรจากการดำเนินงานของเครือข่ายในไตรมาสแรกปี 2548 อยู่ที่ 221 ล้านยูโร เทียบกับ 154 ล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 15.4% (11.4%)

ความสามารถในการทำกำไรได้รับผลกระทบในทางบวกจากการผสมผสานผลิตภัณฑ์ซึ่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง ส่วนแบ่งการขายที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้จากตลาดใหม่ที่เติบโต และการรวบรวมลูกหนี้ลูกค้าที่เตรียมการไว้ก่อนหน้านี้บางส่วน ซึ่งทั้งหมดนี้ผลักดันส่วนต่างให้เหนือความคาดหมาย

นอกเหนือจากตัวเลือกการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว เรายังให้บริการลูกค้าผู้ให้บริการระบบ GSM ของเราด้วยความเป็นไปได้ที่มากขึ้นสำหรับการปรับแต่งโทรศัพท์มือถือ ในช่วงไตรมาสแรก

โทรศัพท์กล้องแบบพับได้ของ Nokia 6101 ได้กลายเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM เครื่องแรกของโนเกียที่มีการออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ไชน่า โมบายล์ คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ยังเป็นบริษัทแรกที่นำเสนอการออกแบบโอเปอเรเตอร์แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลให้กับตลาดจีนในรูปแบบของ Nokia 6102

ในช่วงไตรมาสดังกล่าว โนเกียได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอระดับกลางของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เน้นเสียงเป็นหลักด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สามผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โทรศัพท์ที่มีกล้อง Nokia 6230i ซึ่งเพิ่มกล้องเมกะพิกเซล ในเครื่องเล่นเพลงสเตอริโอไปยัง Nokia 6230 ยอดนิยม; โนเกีย 6021 โทรศัพท์เชิงธุรกิจราคาประหยัดพร้อมเทคโนโลยี push-to-

talk การโทรออกด้วยเสียง การเชื่อมต่อที่ได้รับการปรับปรุง และตัวเลือกการซิงโครไนซ์ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth; และ Nokia 6030 ซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบดูอัลแบนด์พร้อมฟังก์ชันการส่งข้อความที่ง่ายดายและการยศาสตร์ขั้นสูง Nokia 6101, 6230i และ 6021 คาดว่าจะเริ่มจัดส่งได้ในไตรมาสที่สองและ Nokia 6030 ในไตรมาสที่สามของปี 2548

โนเกียประกาศเปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA ใหม่เจ็ดรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความลึกให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ CDMA ของโนเกีย อุปกรณ์เหล่านี้รวมถึง Nokia 2115i

โทรศัพท์ราคาไม่แพงที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ไร้สายครั้งแรกและแบบเติมเงิน, Nokia 3152, Nokia 3155 และ Nokia 3155i, โทรศัพท์พับระดับกลางทั้งหมด และ Nokia 6152, Nokia 6155 และ Nokia 6155i, โทรศัพท์แบบมีกล้องพับ ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง

โนเกีย 2115i คาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในไตรมาสที่สอง, โนเกีย 3152, โนเกีย 3155 และโนเกีย 3155i ในไตรมาสที่สาม และโนเกีย 6152, โนเกีย 6155 และโนเกีย 6155i ในไตรมาสที่สี่ปี 2548

เราได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3G WCDMA ของเราเพิ่มเติมด้วยการเปิดตัวและการจัดส่งสมาร์ทโฟน Nokia 6680 ล้านพิกเซล โนเกีย 6680 มาพร้อมกล้องสองตัวในตัวและคุณสมบัติของสมา

ร์ทโฟนที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการแบ่งปันภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนโซลูชันการพิมพ์ของ Nokia XpressPrint เพื่อการพิมพ์ภาพ อีเมล และข้อมูลผู้จัดอย่างง่ายดาย การจัดส่ง

Nokia 6680 เริ่มในเดือนมีนาคม โนเกียยังได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนเมกะพิกเซลที่รองรับ EDGE สองรุ่น นั่นคือ Nokia 6681 ซึ่งออกแบบมาสำหรับตลาด EDGE ในเอเชียแปซิฟิกและยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา และ Nokia 6682 ที่ออกแบบมาสำหรับตลาด EDGE อเมริกา

ในด้านดนตรี เราได้ประกาศความร่วมมือที่สำคัญสองครั้งระหว่างไตรมาส ร่วมกับ Loudeye Corporation โนเกียประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มเพลงมือถือสำหรับผู้ให้บริการระบบไร้สาย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเปิดตัวบริการเพลงมือถือที่มีแบรนด์สำหรับลูกค้าของตนโดยใช้ความพยายามและทรัพยากรน้อยที่สุด โนเกียยังประกาศความร่วมมือระยะยาวกับ

ไมโครซอฟต์ในการสนับสนุนรูปแบบสื่อดิจิทัลสำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกียและ Windows Media Players ซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคจะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากโซลูชันเพลงมือ

ถือที่นำเสนอโดย Nokia และ Loudeye ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ Nokia และพีซีที่ใช้ Microsoft® Windows® XP นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและการไหลของเนื้อหาระหว่างกันได้ง่าย

Nokia ยังคงทำงานร่วมกับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อเปิดใช้งานบริการทีวีบนมือถือตาม DVB-H นอกเหนือจากโครงการนำร่องในเยอรมนีในปีที่แล้วและการ

ทดลองต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแล้ว ยังมีการเปิดตัวทีวีนำร่องเชิงพาณิชย์ในฟินแลนด์โดยกำหนดเป้าหมายผู้บริโภค 500 คนในพื้นที่เมืองหลวง ในเกม Nokia ยังคงเปิดตัวเกม N-Gage ด้วยคุณสมบัติ N-gage Arena เช่น การเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคน การแข่งขัน และการแชท

ในช่วงไตรมาสแรก Nokia 9500 Communicator และสมาร์ทโฟนระดับองค์กรของ Nokia 9300 เริ่มจำหน่ายในปริมาณมาก อุปกรณ์ทั้งสองนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนอง

ความต้องการด้านไอทีขององค์กรสำหรับการเข้าถึงอีเมลและซอฟต์แวร์องค์กรอื่นๆ ผ่านมือถือที่ปรับแต่งได้ จัดการได้ และปลอดภัย ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน ยอดขายอุปกรณ์เหล่านี้ได้เกิน 50% ของปริมาณตลอดอายุการใช้งานของ Communicator รุ่นก่อนหน้าทั้งสองรุ่น การศึกษาของบุคคลที่สามระบุว่า Nokia กำลังสร้างสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดนี้

เราได้ประกาศข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับ ActiveSync ของ Microsoft Corp เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมโยงการซิงโครไนซ์แบบ over-the-air โดยตรงระหว่างอุปกรณ์

เคลื่อนที่องค์กรของ Nokia และ Microsoft Exchange Server 2003 สำหรับอีเมลและข้อมูลการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PIM) อื่นๆ สิ่งนี้สนับสนุนกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ Nokia ใน

การเป็นตัวเลือกสำหรับอีเมลมือถือและการส่งข้อความในตลาดองค์กร และจะขยายพอร์ตโฟลิโอของข้อเสนออีเมลของเรา ให้บริการลูกค้าระดับองค์กรด้วยตัวเลือกอีเมลและโซลูชัน PIM ที่กว้างที่สุดในตลาดปัจจุบัน

ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าองค์กรของเราจำนวนหนึ่ง เรากำลังนำร่องโซลูชั่นโมบิลิตี้ทั่วโลกเพื่อวางรากฐานสำหรับการปรับใช้เชิงพาณิชย์ในปี 2548 นักบินเหล่านี้รวมถึงแนวทางที่

เป็นนวัตกรรมและคุ้มค่าสำหรับการเข้าถึงระยะไกลหรือโซลูชั่นการเชื่อมต่อมือถือที่แตกต่างกัน (IP Sec หรือ SSL Virtual Private Networks, Mobile VPN) รวมกับการรักษาความปลอดภัยและแอปพลิเคชัน เช่น อีเมลบนมือถือ หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ในช่วงไตรมาสแรก โนเกียชนะสัญญา WCDMA 3G กับ FarEastTone Telecommunications ในไต้หวัน ตอกย้ำตำแหน่งของบริษัทในฐานะซัพพลายเออร์ WCDMA ชั้นนำสำหรับตลาด

ไต้หวัน นอกจากนี้ Nokia ยังลงนามในสัญญาแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการขยาย EDGE และข้อตกลงเครือข่ายหลัก 3G กับ Pannon ในฮังการี รวมถึงข้อตกลงเฟรมสำหรับการขยาย GSM/EDGE และ WCDMA กับ Polkomtel ในโปแลนด์

บริษัทได้รับรางวัล GSM, GSM/GPRS หรือ GSM/EDGE กับ Telecom Personal ในอาร์เจนตินา, Jiangxi MCC ในประเทศจีน, Ethiopian Telecommunications Corporation ในเอธิโอเปีย และกับ TeliaSonera ในสวีเดน Telecom Personal เป็นลูกค้า GSM รายใหม่ของ Nokia

Nokia ประกาศ Push to talk เกี่ยวกับสัญญา Cellular กับ Turkcell ในตุรกี Eurotel ในสาธารณรัฐเช็กและ Hutchison ในฮ่องกงเปิดตัวบริการ push to talk เชิงพาณิชย์โดยใช้โซลูชันของ Nokia Nokia เป็นผู้นำตลาด Push to talk ในตลาดเซลลูลาร์ โดยได้ส่งมอบโซลูชันให้กับผู้ให้บริการ 30 รายทั่วโลก

บริษัทกำลังให้ความสำคัญกับตลาดบริการที่กำลังเติบโตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการ โดยทั่วไปแล้ว ข้อตกลงใหม่และที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะรวมถึงบริการที่หลากหลาย เช่น การวางแผน การนำไปใช้ การบูรณาการระบบ โซลูชันการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาและการดูแล

Nokia ชนะข้อตกลงเครือข่าย TETRA ในอาบูดาบี ฝรั่งเศส และอิตาลี เมื่อต้นเดือนเมษายน บริษัทประกาศว่ากำลังเจรจาขั้นสูงกับ EADS บริษัท European Aeronautic Defens

ในช่วงไตรมาสแรก Nokia ได้เปิดตัว Series 60 Platform 3rd Edition ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่สมบูรณ์และมีเป้าหมายเฉพาะเพื่อรองรับการขยายตัวระดับกลางของแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟนชั้นนำ

ในช่วงไตรมาสดังกล่าว โนเกียได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญหลายประการ มีการทำข้อตกลงสองฉบับกับ Microsoft เกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ

รูปแบบเพลงในอุปกรณ์ Nokia และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และการใช้โปรโตคอล Microsoft ActiveSync ในการซิงโครไนซ์ระหว่างอุปกรณ์ Nokia บางรุ่นและเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange

Nokia ยังประกาศกับ Macromedia ว่าเทคโนโลยี Flash ของพวกเขาจะถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม Series 60 เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อื่นๆ ของ Nokia ซีรีส์ 60 จะกลายเป็นแพลตฟอร์มอ้างอิงสำหรับเทคโนโลยีแฟลชบนมือถือของ Macromedia

ร่วมกับ Real Networks โนเกียประกาศความร่วมมือในการออกใบอนุญาต RealAudio, RealVideo และ Helix DNA Texas Instruments (TI) และ Nokia ได้ประกาศข้อตกลง

โดยที่ Nokia จะเริ่มนำโซลูชันชิปเดี่ยวที่ใช้ Digital RF Processor ของ TI มาใช้กับอุปกรณ์มือถือของตน ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้โนเกียสามารถนำเสนอโทรศัพท์เคลื่อนที่ขั้นสูงที่คุ้มค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดระดับเริ่มต้นที่มีปริมาณมาก

Forum Nokia ตอกย้ำสถานะการเป็นชุมชนนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2548 Forum Nokia มีสมาชิกที่ลงทะเบียนมากกว่า 1.9 ล้านคน

บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายอย่างสำหรับการวิวัฒนาการและการบรรจบกันของเทคโนโลยีเครือข่าย ซึ่งรวมถึงโซลูชัน Nokia Internet High Speed ​​Packet Access (I-HSPA) ที่

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงบรอดแบนด์ไร้สายที่คุ้มค่ามากขึ้นสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลแพ็คเก็ตปริมาณมากจำนวนพนักงานโดยเฉลี่ยในช่วงไตรมาสแรก 2548 คือ 55 557 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 โนเกียจ้างพนักงานทั้งหมด 55 393 คน (55 505 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547)

โนเกียซื้อคืนผ่านแผนการซื้อหุ้นคืนจำนวน 54 000 000 หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิในราคารวมประมาณ 651 379 000 ยูโรในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2548 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2548 ราคาที่จ่ายขึ้นอยู่กับ ราคาตลาด ณ เวลาที่ซื้อคืน ได้ซื้อหุ้นคืนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย มูลค่าที่ตราไว้โดยรวมของหุ้นที่ซื้อคือ 3 240 000

ยูโร คิดเป็นประมาณ 1.16% ของทุนเรือนหุ้นของบริษัทและของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด การถือครองครั้งใหม่นี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการถือครองญาติของผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทหรือต่ออำนาจในการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 โนเกียและบริษัทในเครือถือหุ้น 230 718 012 ของโนเกีย หุ้นดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้รวม 13 843 080.72 ยูโร คิดเป็นประมาณ 4.95 เปอร์เซ็นต์ของทุนเรือนหุ้นของบริษัทและของสิทธิออกเสียงทั้งหมด จำนวนหุ้นทั้งหมดในวันที่ 31 มีนาคม 2548 คือ 4 663 761 300 และทุนเรือนหุ้นคือ 279 825 678 ยูโร

ที่ประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 มีมติให้ยกเลิกการซื้อหุ้นคืนในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา รวมเป็นจำนวน 230 ล้านหุ้น การยกเลิกจะมีผลในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2548 ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดลดลงตามลำดับ

ควรสังเกตว่าข้อความบางอย่างในที่นี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวกับ: A) ช่วงเวลาของการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชัน ข) ความสามารถของเราใน

การพัฒนา นำไปใช้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และเทคโนโลยีใหม่ ๆ C) ความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตของตลาด การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ง) ความคาดหวัง

และเป้าหมายสำหรับผลการปฏิบัติงานของเรา; E) ผลของการดำเนินคดีที่รอดำเนินการและถูกคุกคาม; และ F) ข้อความที่นำหน้าด้วย “เชื่อ” คาดหวัง “” คาดการณ์” “คาดการณ์”

“กำหนดเป้าหมาย” “ออกแบบ” หรือการแสดงออกที่คล้ายกันเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเนื่องจากข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนผลที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมาก

จากผลลัพธ์ที่เราคาดหวังในปัจจุบัน ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: 1) ขอบเขตการเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่และส่วนตลาดใหม่ที่เราเพิ่ง

ลงทุนไป 2) การพังทลายของราคา 3) เวลาและความสำเร็จของการแนะนำและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ 4) ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา 5) ความ

ล้มเหลวของเราในการระบุแนวโน้มของตลาดที่สำคัญและตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราในเวลาที่เหมาะสมและประสบความสำเร็จ 6) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเรา 7) ความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์และการเปลี่ยนแปลงของแนวการแข่งขัน 8) ความสามารถของเราในการ

ควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถของเราในการบรรลุเป้าหมายและให้การคาดการณ์ที่แม่นยำ 9) ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่โดยผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้เข้าร่วม

ตลาดอื่น ๆ 10) ภาวะเศรษฐกิจทั่วไปทั่วโลกและในตลาดที่สำคัญที่สุดของเรา 11) ความสำเร็จของเราในการรักษาประสิทธิภาพการผลิตและลอจิสติกส์ตลอดจนผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

คุณภาพสูงของเรา 12) ความเสี่ยงในการจัดการสินค้าคงคลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาด 13) ความสามารถของเราในการจัดหาส่วนประกอบที่มีคุณภาพโดยไม่หยุด

ชะงักและในราคาที่ยอมรับได้ 14) ความสำเร็จของเราในข้อตกลงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ 15) ความสำเร็จ สถานะทางการเงิน และ

ประสิทธิภาพของความร่วมมือคู่ค้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้า 16) การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่การดำเนินงานของเราอาศัย; 17) ความสามารถของเราในการ

เข้าถึงเทคโนโลยีที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเราตามเงื่อนไขที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์และไม่ละเมิดสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครอง 18) ความสามารถของเราในการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงานที่มีทักษะอย่างเหมาะสม 19) การพัฒนาภายใต้สัญญาขนาดใหญ่หลายปีหรือเกี่ยว

กับลูกค้ารายใหญ่ 20) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผันผวนระหว่างยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินที่เรารายงาน และดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สเตอร์ลิงของสหราชอาณาจักร

และเยนญี่ปุ่น 21) การจัดการความเสี่ยงทางการเงินของลูกค้าของเรา; และ 22) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล รวมทั้ง 23) ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในหน้า 12-22 ของแบบฟอร์ม 20-F ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

LANGHORNE, Pa., 21 เมษายน 2548 (PRIMEZONE) — eGames, Inc. (OTCBB:EGAM) ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์เกมซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับครอบครัว ™ ราคาไม่แพง

ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทมีแผนที่จะเปิดเผยผลประกอบการทางการเงิน สำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 ก่อนที่ตลาดการเงินจะเปิด

ร่วมกับการเปิดตัวครั้งนี้ eGames จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 เวลา 10.00 น. ตามเวลาตะวันออก เพื่อตรวจสอบผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่

สามของปีงบการเงิน 2548 การเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์สามารถทำได้โดยกดหมายเลขโทรศัพท์ใดหมายเลขหนึ่งตามรายการด้านล่าง หรือโดยการเข้าถึงเว็บคาสต์ตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่แสดงด้านล่าง โดยเริ่มต้นสิบนาทีก่อนเริ่มการโทร

เริ่มต้นสองชั่วโมงหลังจากการสิ้นสุดของการประชุมทางโทรศัพท์ การเล่นซ้ำของการประชุมทางโทรศัพท์จะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยกด (706) 645-9291 และป้อนรหัสการประชุมหมายเลข 5671760 การเล่นซ้ำของการประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้ที่ อินเทอร์เน็ตจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2548 ตามที่อยู่เว็บคาสต์ที่ระบุไว้ข้างต้น

eGames, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแลงฮอร์น รัฐเพนซิลเวเนีย จัดจำหน่ายและทำการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Family Friendly(TM) ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเกมซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงสำหรับผู้บริโภคในราคาประหยัด บริษัทส่งเสริมแบรนด์ eGames(TM) เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า ส่งเสริมการซื้อซ้ำ และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

eGames แก่ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค eGames ยังเผยแพร่และทำการตลาด RealAge(R) Games & Skills ซึ่งเป็นชุดของกิจกรรมซอฟต์แวร์สำหรับพีซีและเกมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างและรักษาความคมชัดของจิตใจ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eGames, Inc. และ RealAge Games & Skills สามารถดู

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับวันที่บริษัทคาดว่าจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการประจำไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน 2548 และ

ดำเนินการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์ วันที่จริงที่บริษัทประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน 2548 อาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่

อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เปิดเผยภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต” ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-KSB สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โทรศัพท์มือถือ CDMA ที่อัดแน่นด้วยคุณสมบัติประกอบด้วยเครื่องเล่น MP3, กล้องดิจิตอลในตัว, เครื่องบันทึกวิดีโอ, หน่วยความจำแบบถอดได้, Bluetooth และอื่นๆ

เบลล์วิว วอชิงตัน และเออร์วิง รัฐเท็กซัส – โนเกีย (NYSE: NOK) และเวสเทิร์น ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (NASDAQ: WWCA) ประกาศเปิดตัวโทรศัพท์โนเกีย 6255i รุ่นขายปลีก ซึ่งเป็น

หนึ่งในโทรศัพท์ที่มีฟีเจอร์ครบครันที่สุดในตลาด โทรศัพท์แบบพับรุ่นใหม่นี้สามารถซื้อได้ผ่าน Cellular One® ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Western Wireless Corporation ซึ่งเป็นผู้ให้

บริการด้านการสื่อสารไร้สายชั้นนำในแถบชนบทของอเมริกา หน้าจอสีคู่ รองรับการ์ดหน่วยความจำ MMC เทคโนโลยี Bluetooth กล้อง VGA พร้อมแฟลชและดิจิตอลซูม เครื่องเล่นวิดีโอ ความสามารถในการสตรีมมีเดีย และเครื่องเล่น MP3/AAC เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้ Nokia 6255i เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับทั้งธุรกิจและ แอปพลิเคชั่นความบันเทิง

Jerry Gallegos รองประธานฝ่ายการตลาดของ Cellular One กล่าวว่า “การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายรายแรกที่นำเสนอโทรศัพท์มือถือ Nokia 6255i ที่มีคุณสมบัติครบ

ครันให้กับลูกค้า Cellular One ของเรา เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับบริการไร้สาย” Jerry Gallegos รองประธานฝ่ายการตลาดของ Cellular

One กล่าว “เราทราบดีว่าลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินไปกับการใช้อุปกรณ์ที่ผสมผสานคุณสมบัติเสียงและข้อมูลที่ยอดเยี่ยม ทำให้พวกเขาได้เพลิดเพลินกับเพลงดิจิตอล ถ่ายภาพและวิดีโอ และพิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้สายโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth ของโทรศัพท์”

เทคโนโลยี Bluetooth ในตัวช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับแอพพลิเคชั่นเสียงและข้อมูล ด้วยการรวม Nokia 6255i เข้ากับพีซีที่มีเทคโนโลยีบลูทูธ ผู้ใช้สามารถซิงโครไนซ์

รายชื่อผู้ติดต่อ รายการสิ่งที่ต้องทำ และข้อมูลปฏิทินระหว่างซอฟต์แวร์ PIM บนเดสก์ท็อปและโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ดาต้าลิงค์เดียวกันอาจใช้เชื่อมต่อพีซีกับอินเทอร์เน็ตโดย

ใช้ความสามารถข้อมูลความเร็วสูงของโทรศัพท์โนเกีย 6255i เทคโนโลยี Bluetooth ยังสามารถใช้กับแอพพลิเคชั่นแบบแฮนด์ฟรี ซึ่งรวมถึงชุดอุปกรณ์ในรถยนต์และชุดหูฟัง และทำให้สามารถพิมพ์ภาพถ่ายไปยังเครื่องพิมพ์ที่บ้านจำนวนมากและตู้พิมพ์ภาพถ่ายในร้านได้โดยตรง

“โทรศัพท์โนเกีย 6255i เป็นหนึ่งในโทรศัพท์ CDMA ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุด โดยนำเสนอคุณลักษณะที่ต้องการมากที่สุดให้กับลูกค้าของ Cellular One เช่น เทคโนโลยีบลูทูธ กล้อง

พร้อมแฟลช และเครื่องเล่นเพลงดิจิตอล ในรูปแบบที่น่าสนใจและกะทัดรัด” เจมี่กล่าว Kiely รองประธานฝ่ายขายของ Nokia “นอกจากนี้ โทรศัพท์โนเกีย 6255i ไม่เพียงแต่นำเสนอคุณสมบัติอันทรงพลัง การใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายของโนเกียยังช่วยให้ใช้งานและเพลิดเพลินได้อย่างง่ายดายอีกด้วย”

โนเกีย 6255i มีจำหน่ายที่ Cellular One และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต และทางออนไลน์ที่ CellularOne.com ในราคา 99.99 ดอลลาร์ พร้อมข้อตกลงการให้บริการ 2 ปี และหลังหักส่วนลดค่าไปรษณีย์ 50 ดอลลาร์

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร www.nokia.com .

เวสเทิร์น ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Cellular One® เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการสื่อสารไร้สายในชนบทแก่ลูกค้ามากกว่า 1.3 ล้านรายในภาคตะวันตกของ

สหรัฐอเมริกา Western Wireless Corporation มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Bellevue รัฐวอชิงตัน ดำเนินธุรกิจระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สายและร้านค้าปลีกของบริษัทใน 19 รัฐทาง

ตะวันตกภายใต้ชื่อแบรนด์ Western Wireless® และ Cellular One Western Wireless Corporation ยังอนุญาตให้ใช้ชื่อแบรนด์ Cellular One แก่ผู้ให้บริการไร้สายใน 16 รัฐ

เพิ่มเติมและแคริบเบียน Cellular One เป็นหนึ่งในแบรนด์อุปกรณ์ไร้สายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอเมริกามากว่า 20 ปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวสเทิร์ไร้สายคอร์ปอเรชั่นเยี่ยมชมWesternWireless.com ข้อมูลเกี่ยวกับ Cellular One สามารถพบได้ที่CellularOne .com.