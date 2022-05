เล่นจีคลับผ่านเว็บ คาสิโนในมาเก๊า

เล่นจีคลับผ่านเว็บ ผู้ให้บริการคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตหกรายรายงานว่าคาสิโนชนะรางวัล MOP23.59 พันล้าน (2.92 พันล้านดอลลาร์) นั่นคือมากกว่าหนึ่งในสี่ของพันล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าพื้นที่เล่นเกม ในช่วง เดือนมีนาคม เมษายน 2018 GGR มีมูลค่ารวม 3.2 พันล้านดอลลาร์

GGR ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนในศูนย์กลางการพนันที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตอนนี้อยู่ที่ $12.35 พันล้านดอลลาร์ ขาดทุน 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวของจีนเป็นต้นเหตุของการชะลอตัวของรายรับจากการเล่นเกมของวงล้อม อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายคน – และผู้บริหารคาสิโน – เชื่อว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้จบลงแล้ว

นักวิเคราะห์รั้น

ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลง และการเจรจาการค้าอย่างต่อเนื่องระหว่างจีนและสหรัฐฯ ยังคงสร้างความไม่แน่นอนทั่วมาเก๊า ผู้ถือใบอนุญาตของเขตปกครองพิเศษ (SAR) สามคนคือบริษัทอเมริกัน – Las Vegas Sands, MGM Resorts และ Wynn Resorts

ผู้สังเกตการณ์ทางเศรษฐกิจกล่าวว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ความตึงเครียดทางการค้าอาจทำให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของตนได้ นั่นไม่ใช่กรณี MGM Resorts เพิ่งเปิดวิลล่าสุดหรูที่ MGM Cotai และ Sands ทุ่ม 2 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้าง The Londoner ที่อาคาร Sands Cotai Central

นักวิเคราะห์เกมเชื่อว่ามาเก๊าได้ฝ่าฟันพายุเศรษฐกิจ ฉันทามติทั่วไปในเดือนพฤษภาคมคือการเติบโตของ GGR ที่ 2 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยโมเมนตัมเพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของปี

มาเก๊าเป็นตลาดเกมอันดับหนึ่งของโลก แต่เราทุกคนรู้ว่ามันสามารถผันผวนได้” จิม เมอร์เรน ซีอีโอของ MGM Resorts กล่าว ผู้บริหารระดับสูงกล่าวเสริมว่าเขาเชื่อว่าการก้าวไปข้างหน้ามันจะเป็น “ตลาดที่แข็งแกร่งมาก”

ความคาดหวังโดยรวมสำหรับ Macau GGR ที่จะมาในแนวราบหรือในการเติบโตหลักเดียวในปีนี้ กำไรใด ๆ จะเป็นเครื่องหมายของการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่สามของวงล้อม คาสิโนชนะอยู่ที่ 37.855 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018

การท่องเที่ยว ธุรกิจเติบโต

ตลาดมวลชนยังคงมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมเกมโดยรวมของมาเก๊า วันหยุดวันแรงงานของสัปดาห์นี้ – ซึ่งกำหนดอย่างเป็นทางการโดยสภาแห่งรัฐของจีนว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึง 4 พฤษภาคม – กำลังจองโรงแรมคาสิโนในวงล้อม

สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊าคาดว่าผู้มาเยือนจะเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับวันหยุดปี 2019 สื่อเกมเอเชียGGRAsiaรายงานว่าโรงแรมระดับ 5 ดาวจำนวน 18 แห่งจาก 23 แห่งของมาเก๊าถูกจองเต็มจำนวนเป็นเวลาสี่วัน

มาเก๊าต้อนรับผู้มาเยือน 35.8 ล้านคนในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ในปี 2560 การเปิดสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊าในเดือนตุลาคม ได้ลดการเดินทางด้วยรถยนต์ระหว่าง SAR ที่มีประชากรหนาแน่นสองแห่งจากสี่ชั่วโมงเหลือ 35 นาที

จีนต้องการให้ฮ่องกงและมาเก๊าทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ Greater Bay Area ให้กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประเภท Silicon Valley รัฐบาลแผ่นดินใหญ่ได้แนะนำมาเก๊าเพิ่มเติมเพื่อลดการพึ่งพาการเล่นเกมและส่วนหนึ่งจะสำเร็จโดยอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการคาสิโนสามารถพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกมและพื้นที่การประชุมบนเกาะเหิงฉินที่อยู่ใกล้เคียง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่คณะกรรมาธิการเขตคลาร์กได้นำเสนอเด็กอายุ 34 ปีพร้อมกุญแจสู่ลาสเวกัสสตริป Marilyn Kirkpatrick ประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่า Holzhauer เป็นทูตสันถวไมตรีสำหรับเกมเมกกะ

เขาบอกกับนักข่าวที่ด้านหน้าป้าย “Welcome to Fabulous Las Vegas” อันเป็นสัญลักษณ์ว่า “มีโอกาสบางอย่างที่ลอยอยู่ตรงหน้าฉันตอนนี้ที่ฉันพูดไม่ออกจริงๆ พวกมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ฉันไม่สามารถพูดได้จริงๆ ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ฉันอยากอยู่ในลาสเวกัส ฉันรักที่นี่.”

Holzhauer ได้รับรางวัลJeopardy 21 ครั้งติดต่อกัน ! เกมส์สะสมเงินรางวัลรวม $1,608,627. แชมป์กล่าวว่าเขาวางแผนที่จะบริจาคเงินบางส่วนให้กับองค์กรการกุศลในรัฐเนวาดาตอนใต้ ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติลาสเวกัส

ในบันทึก

Holzhauer มีเป้าหมายเดียวในการเข้าสู่Jeopardy แรกของเขา! การปรากฏตัวในวันที่ 4 เมษายน ทำลายสถิติการชนะในวันเดียวที่ $77,000 ที่ถือโดย Roger Craig ตั้งแต่ปี 2010 ในการแสดงครั้งที่สี่ของเขา นักพนันกีฬาในลาสเวกัสทำผลงานได้สำเร็จด้วยกำไรที่กว้าง เมื่อเขา ได้รับรางวัล $110,914

ในการแสดงครั้งที่ 10 ของเขา เขาทำเงินได้สำเร็จด้วยเงินรางวัล 131,127 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงเป็นการลากที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลในฤดูกาลปกติเพียงรายการเดียวอันตราย! ตอน จนถึงปัจจุบัน Holzhauer ทำเงินได้ 77,000 เหรียญสหรัฐของ Craig 11 ครั้ง

สตรีคการชนะ 21 เกมของเขาเป็นอันดับสองรองจาก Ken Jennings ซึ่งชนะ 74 เกมในปี 2004 Holzhauer ยังเป็นอันดับสองรองจาก Jennings ในการชนะในฤดูกาลปกติ เขาต้องการ $912,073 เพื่อเท่ากับ $2,520,700 ของ Jennings

Holzhauer มีรายได้เฉลี่ย 76,601 ดอลลาร์ต่อเกม ในอัตรานั้น เขาจะต้องได้รับชัยชนะอีก 12 ครั้งเพื่อแซงหน้าเจนนิงส์ Holzhaur ตอบถูก 759 ครั้งจาก 786 ครั้ง (96.6 เปอร์เซ็นต์) และเป็นคนแรกที่ส่งเสียงกริ่งใน 58.4 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด เขายังเป็น 47 จาก 51 ใน Daily Doubles โดยมีรายได้ 450,035 ดอลลาร์

มะเร็ง Trebek

อันตราย! โฮสต์ Alex Trebek ประกาศเมื่อต้นเดือนมีนาคมว่าเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะที่ 4 American Cancer Society กล่าวว่าอัตราการรอดชีวิตห้าปีสำหรับโรคในระยะนั้นคือเพียงสามเปอร์เซ็นต์

“เนื้องอกวิทยาของฉันบอกฉันว่าฉันสบายดี แม้ว่าฉันจะไม่รู้สึกอย่างนั้นก็ตาม” Trebek กล่าวในGood Morning Americaในสัปดาห์นี้ “ฉันเป็นโรคนิ่วในไต หมอนรองกระดูกแตก ฉันเคยชินกับการรับมือกับความเจ็บปวด – แต่สิ่งที่ฉันไม่เคยรับมือก็คือไฟกระชากที่จู่ ๆ มาอย่างกะทันหันของความโศกเศร้าอย่างลึกล้ำ น้ำตาฉันไหล”

ผู้คนทั่วอเมริกาได้แบ่งปันความคิดที่ดี คำแนะนำ คำอธิษฐานของพวกเขา” เขากล่าวเสริม “และฉันรู้สึกว่ามันกำลังสร้างความแตกต่างในความเป็นอยู่ของฉัน”

สำหรับ Holzhauer เจ้าภาพเกมโชว์วัย 78 ปีกล่าวว่าแชมป์เปี้ยน “ไม่มีจุดอ่อน”

“เขาบังคับให้ฉันเปลี่ยนมุมมองที่ฉันมีมานานหลายปี … ว่าบันทึกของ Ken Jennings จะไม่มีวันถูกทำลาย” Trebek กล่าว

การทำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางวาจา การขู่ฆ่า การขว้างเก้าอี้ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน หากคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายโต๊ะลูกกลิ้งสูง

The River Rock Resort ในริชมอนด์ ใกล้แวนคูเวอร์ ถูกพาดหัวข่าวด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดในช่วงสาย รายงานฉบับใหม่อ้างว่าการล่วงละเมิดทางวาจาที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามเป็นความจริงในชีวิตประจำวันสำหรับพนักงาน (ภาพ: Great Canadian Gaming)

หรืออย่างน้อย สิ่งเหล่านี้คือความขุ่นเคืองบางอย่างที่พนักงานที่ River Rock Casino ในริชมอนด์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ต้องทน ตามรายงานใหม่ที่น่าสยดสยองที่กล่าวหาว่าลูกค้าวีไอพีมีมาตรฐานพฤติกรรมที่แตกต่างจากนักพนันทั่วไปโดย การจัดการคาสิโน

รายงานนี้จัดทำโดยบริษัทรักษาความปลอดภัย Paladin ตามคำสั่งของ BC Lottery Corp และอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 460 ครั้งกับเจ้าหน้าที่แนวหน้า 1,200 คนของคาสิโนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คาสิโนในปี 2560 พบตัวอย่างการทำร้ายร่างกายทางเพศที่ร้ายแรงกว่าโหล การล่วงละเมิดและการคุกคามต่อผู้ค้าไม่ได้รับการรายงาน

การละเมิดรายวัน

ตามคำให้การของผู้ค้าและหัวหน้างานหลายคน “การล่วงละเมิดทางวาจาที่คุกคามด้วยวาจาเกิดขึ้นทุกวัน หากไม่ใช่ทุกชั่วโมง”

ห้องรับรองวีไอพีของริเวอร์ร็อค ห้อง Dogwood ถูกกล่าวหาว่าเป็น “มาตรฐานพฤติกรรมของผู้เล่นที่ไม่ดีและหัวหน้างานและผู้จัดการที่สมเหตุผล”

ในเหตุการณ์หนึ่งที่ VIP ขี้เมาทำร้ายร่างกายพนักงานคนหนึ่ง เขาได้รับการสนับสนุนจากคาสิโนให้เขียนเช็คเป็นเงิน 2,000 ดอลลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาตามรายงาน

ข้อกังวลที่ชัดเจนที่สุดสำหรับผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนคือความเชื่อที่ว่า (ริเวอร์ร็อค) อนุญาตให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาจากแขกวีไอพีของตนเกิดขึ้นในระดับที่แขกที่ไม่ใช่แขกวีไอพีจะไม่อนุญาต” รายงานกล่าว

“คนวงใน” คนหนึ่งบอกกับ CTV News ว่า “ผู้เล่น VIP สามารถทำทุกอย่างที่ต้องการ พวกเขาปล่อยให้มันเกิดขึ้น”

BC AG David Eby ได้เรียกร้องให้มีจรรยาบรรณที่จะกำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของนักพนันทุกคน รวมถึง VIP และร่างบทลงโทษที่ผู้อุปถัมภ์จะต้องเผชิญหากฝ่าฝืนกฎ

“ผมพบว่ามันเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ว่ามีคนในห้องวีไอพีมีระดับการรักษาที่ต่างไปจากพื้น” เขากล่าวกับ CTV “วีไอพีกำลังใช้จ่ายเงิน ลูกค้าที่มีเงินมากกว่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นและเป็นเรื่องใหญ่หากพวกเขาถูกแบนจากสถานที่นี้”

เรื่องอื้อฉาวการฟอกเงิน

นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี 2558 Eby ได้เป็นผู้นำในการทำความสะอาดคาสิโน BC ภาคส่วนได้รับการกลืนโดยเรื่องอื้อฉาวเงินสดสกปรกและถูกกล่าวหาว่ากลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินสำหรับองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศซึ่งผู้บริหารคาสิโนและเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าเมิน

คาสิโน River Rock ถูกแยกออกมาในรายงานของตำรวจปี 2016 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า “ส่งเสริมวัฒนธรรมในการยอมรับธุรกรรมเงินสดจำนวนมาก”

“แหล่งเงินทุนและ/หรือแหล่งที่มาของข้อมูลความมั่งคั่งไม่ได้ถูกรวบรวมสำหรับผู้เล่นเงินสดที่มีความเสี่ยงสูงและมีปริมาณมาก” ที่คาสิโน รายงานกล่าว

Great Canadian Gaming เจ้าของ River Rock Casino กล่าวในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า “ไม่มีความอดทนต่อการกระทำประเภทใด ๆ ที่อาจทำให้ความปลอดภัยหรือความปลอดภัยของบุคคลที่มีความเสี่ยง”

Ponca เปิด Prairie Flower Casino ในเดือนพฤศจิกายนในสิ่งที่คณะกรรมาธิการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดียได้ยืนยันอีกครั้งว่าจะได้รับการฟื้นฟูดินแดนและมีความชอบธรรมในการทำเช่นนั้น (ภาพ: Z Long/The World-Herald)

ชนเผ่าเปิดคาสิโนในต้นเดือนพฤศจิกายน แม้จะมีความท้าทายทางกฎหมายของรัฐบาลกลางที่รอดำเนินการจากทั้งสองรัฐ ซึ่งเข้าร่วมในชุดสูทโดย City of Council Bluffs

โจทก์โต้แย้งว่าชนเผ่าแสดงเจตนาอย่างผิด ๆ เมื่อได้รับพล็อตคาร์เตอร์เลคในปี 2542 โดยเริ่มแรกอ้างว่ามีแผนจะสร้างศูนย์สุขภาพที่นั่นแทนที่จะเป็นคาสิโน

ในเดือนมีนาคมผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสั่งให้คณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดีย (NIGC) พิจารณาว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการประกาศของคณะกรรมการในปี 2560ว่าแผน Carter Lake ตรงตามคำจำกัดความของ “ดินแดนที่ได้รับการฟื้นฟู” ซึ่งในกรณีนี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับคาสิโนชนเผ่า

การสิ้นสุดและการฟื้นฟู

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา NIGC ได้ยืนยันการตัดสินใจก่อนหน้านี้ โดยเน้นย้ำว่าผืนที่ดินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของบรรพบุรุษของชนเผ่า และด้วยเหตุนี้จึงมีคุณสมบัติเป็น “ดินแดนที่ได้รับการฟื้นฟู”

“และมันไม่สำคัญว่าเผ่าจะไม่คิดที่จะใช้การเล่นเกมสำหรับพัสดุเมื่อมันถูกนำไปใช้เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ” ค่าคอมมิชชั่นกล่าวเสริม “จุดประสงค์ในการใช้พัสดุและการเป็นตัวแทนไม่ใช่การพิจารณาที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ที่ดินที่ได้รับการฟื้นฟู”

นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกรณีนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการเล่นเกมของอินเดียโดยทั่วไปห้ามไม่ให้ชนเผ่าสร้างคาสิโนบนที่ดินที่ได้มาหลังจากการตรากฎหมายในปี 1988 เว้นแต่ที่ดินที่เป็นปัญหาได้รับการยอมรับว่าได้รับการ “ฟื้นฟู” โดยรัฐบาลกลาง

ในยุค 1870 รัฐบาลบังคับให้ Ponca ย้ายจากเขตสงวนไปยัง Indian Territory ซึ่งอยู่ห่างออกไป 500 ไมล์ในโอคลาโฮมา

ชนเผ่าประมาณร้อยละ 25 เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บและความอดอยากในระหว่างการถูกบังคับเคลื่อนย้าย ซึ่งรวมถึงลูกสาวของหัวหน้าหมียืน แพรรี่ ฟลาวเวอร์ ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อคาสิโน

ในทศวรรษที่ 1960 รัฐบาลได้ยุติชนเผ่านี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่จะดึงเอาชนพื้นเมืองอเมริกันเข้าสู่สังคมกระแสหลัก ในที่สุดการรับรู้ก็กลับคืนมาในปี 1990

ทำไมต้องคัดค้าน?

ไอโอวากังวลเกี่ยวกับการคุกคามการแข่งขันที่แพรรี่ฟลาวเวอร์ก่อให้เกิดการดำเนินการคาสิโนเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภาษีรายใหญ่แก่รัฐ

เนบราสก้าห้ามการเล่นเกมคาสิโนอย่างสมบูรณ์ แต่เนื่องจากความแปลกประหลาดทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางของแม่น้ำมิสซูรีในช่วงปลายปี 1800 ดินแดนของชนเผ่าอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำ แต่เกือบจะสมบูรณ์ล้อมรอบด้วยเนบราสก้าซึ่งหมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งของไอโอวา ในนามเท่านั้น

คาสิโนได้รับการอนุมัติในขั้นต้นโดย NIGC ในปี 2550 หลังจากที่โจทก์ฟ้องให้หยุดการก่อสร้างไม่สำเร็จ ในปี 2010 ศาลอุทธรณ์ได้ส่งข้อเสนอกลับไปยัง NIGC ซึ่งใช้เวลาเจ็ดปีก่อนจะออกอนุมัติครั้งที่สอง

โจทก์ยอมรับกับOmaha-World Heraldว่าการตัดสินใจดังกล่าว “ซับซ้อน” ในการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานหลายปี และเสริมว่าพวกเขากำลัง “พิจารณาขั้นตอนต่อไป”

ผู้บริหารที่คาสิโน Studio City Resort Casino ของมาเก๊ามีความมั่นใจในอนาคตของสถานที่และการขยายตัวตามแผน แม้จะมีข่าวว่าหนึ่งในนักลงทุนชั้นนำได้ยื่นฟ้องเพื่อป้องกันการล้มละลาย

New Cotai เจ้าของส่วนน้อยของ Macau Studio City ได้ยื่นฟ้องล้มละลาย (ภาพ: Booking.com)

New Cotai Holdings ได้ขอให้ศาลล้มละลายแห่งเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้รับการคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 จากเจ้าหนี้ 20 รายตามรายงานของGGRAsia

New Cotai และบริษัทในเครือสามแห่งมีหนี้สินระหว่าง 500 ล้านดอลลาร์ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ เชื่อว่าเป็นปัญหาคือ 856 ล้านดอลลาร์ในหนี้ บันทึกที่ไม่มีหลักประกันก็มาถึงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามBloomberg News

New Cotai และบริษัทในเครือตำหนิสถานการณ์ทางการเงินด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การลดลงอย่างไม่คาดคิดในตลาดเกมในมาเก๊า ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 300 ล้านดอลลาร์ การจัดสรรโต๊ะเล่นเกมสำหรับ Studio City ต่ำกว่าที่รัฐบาลมาเก๊าคาดการณ์ไว้ และ Studio City เลื่อนการก่อสร้างใหม่จากเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเป็นกรกฎาคม 2021 ตามกฎหมายLaw360

ในวันพฤหัสบดีที่ผู้พิพากษาศาลล้มละลายจะนัดไต่สวนคำขอของบริษัท

บริษัทตอบสนอง

Mello Resorts & Entertainment Limited ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Studio City โดยถือหุ้นประมาณ 53 เปอร์เซ็นต์

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ Studio City กล่าวว่า “ไม่ได้คาดการณ์ว่าการล้มละลายของ New Cotai จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจหรือการดำเนินงานของ Studio City หรือเงินทุนหรือระยะเวลาของการพัฒนาและการก่อสร้าง Studio City ระยะที่ 2 การขยาย.” การขยายตัวนี้คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ และจะรวมถึงอาคารโรงแรมสองแห่ง เล่นจีคลับผ่านเว็บ เช่นเดียวกับพื้นที่เล่นเกมและพื้นที่ที่ไม่ใช่เกม

เพื่อตอบสนองต่อข่าวนี้ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Sanford C. Bernstein กล่าวว่าการล้มละลายของ New Cotai Holdings “ได้รับการคาดหวัง” บริษัทยังคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของ Melco ที่จะซื้อหุ้นส่วนน้อยใน Macau Studio City “ไม่น่าเป็นไปได้มากในระยะเวลาอันใกล้นี้”

ปัจจุบัน New Cotai Holdings ถือหุ้น 23% ใน Studio City International Holdings ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทถือหุ้น 40% ของ Studio City

นอกจาก New Cotai Holdings แล้ว บริษัทในเครือ New Cotai Ventures, New Cotai และ New Cotai Capital Corp ยังยื่นฟ้องล้มละลายอีกด้วย

New Cotai ได้รับการสนับสนุนจาก Silver Point Capital และ Oaktree Capital Management ซึ่งเป็นบริษัททางการเงิน

ข่าวเกี่ยวกับ New Cotai มาจากรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) ในมาเก๊า โดยรวมในปี 2019 ค่อนข้างคงที่ แต่จำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น

ปีที่แล้วมีผู้เข้าชมเกมราว 35.8 ล้านคน นั่นแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์จากจำนวน 2017

GGR ของเดือนมีนาคมมีมูลค่ารวม 3.2 พันล้านดอลลาร์ในมาเก๊า ขาดทุนเล็กน้อย 0.4 เปอร์เซ็นต์

เกมวีไอพี

มีการให้ความสำคัญกับรายรับจากการเล่นเกมวีไอพีในมาเก๊าน้อยลง ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีสัดส่วนส่วนใหญ่ของ GGR ในมาเก๊าก็ตาม ปีที่แล้ว รายได้จากการเล่นเกมวีไอพีคิดเป็นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการชนะคาสิโนทั้งหมด

นักวิเคราะห์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่ารัฐบาลมาเก๊าควรพิจารณาบรรเทาความแออัดท่ามกลางการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต “เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้นภายใต้ตลาดมวลชนและรูปแบบที่ไม่ใช่เกม”

ถึงกระนั้น การพนันคือเส้นชีวิตของมาเก๊า ภาษีการเล่นเกมคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดของรัฐบาลวงล้อม

แต่การเปิด สะพานฮ่องกงสู่มาเก๊าในปี 2018 ซึ่ง มีความยาว 34 ไมล์ข้ามสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลช่วยกระตุ้นการเยี่ยมชม พื้นที่กว้างใหญ่นี้ลดเวลาการเดินทางอัตโนมัติระหว่างสองเขตแดนให้เหลือน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง

เมื่อมองไปข้างหน้า ใบอนุญาตสำหรับ SJM Holdings และ MGM Resorts จะหมดอายุในปี 2020 และผู้ให้บริการรายอื่นอีกสี่ราย ได้แก่ Sands, Wynn, Galaxy Entertainment, Melco จะได้รับสัมปทานในปี 2022

มอนแทนากลายเป็นรัฐที่เก้าของสหรัฐฯ ที่ออกกฎหมายให้การพนันกีฬาและเป็นครั้งแรกในปีนี้ แม้ว่าร่างกฎหมายจะนั่งอยู่บนโต๊ะของผู้ว่าการในรัฐเทนเนสซี ไอโอวา โคโลราโด และอินเดียน่า ผู้ว่าการ Steve Bullock ลงนาม ใน กฎหมายการพนันกีฬาของรัฐมอนทานาเมื่อวันศุกร์ที่อนุญาตให้ลอตเตอรีของรัฐให้บริการเดิมพันผ่าน Intralot ผู้ให้บริการลอตเตอรีปัจจุบันของรัฐ

การพนันกีฬามอนทาน่า

ผู้ว่าการ Steve Bullock กล่าวว่าโมเดลส่วนตัวอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่คู่แข่งใช้เงินมากเกินไปในการพยายามทำการตลาดให้กันและกัน ทำให้ผู้เสียภาษีเปลี่ยนระยะสั้น (ภาพ: Charlie Neibergall/AP)

บริษัทในกรีซได้รับมอบการผูกขาดการพนันกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพและสัญญาเจ็ดปีหลังจาก Bullock ปฏิเสธโอกาสในการสร้างตลาดที่เปิดกว้างและมีการแข่งขันสูงในรัฐ

บิลเดิมพันกีฬาสองใบถูกส่งไปยังโต๊ะของผู้ว่าการเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งไม่ได้แยกจากกัน – และผู้ร่างกฎหมายบางคนหวังว่าเขาจะลงนามทั้งสอง The House Bill (H 725) — ที่เขาเซ็น — อนุญาตให้ลอตเตอรีควบคุมและจัดหาการเดิมพันกีฬาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และตู้บนบก

ร่างกฎหมายของวุฒิสภา (S 303) ซึ่ง Bullock คัดค้าน จะอนุญาตให้ธุรกิจส่วนตัวเปิดตู้ขายของได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มมือถือหลายเครื่อง

เมื่อต้นเดือนนี้ Mark Blasdel ประธานวุฒิสภา (R-Somers) บอกกับLegalSportsReport ว่า เขาได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดในความพยายามที่จะโน้มน้าวให้เขาเห็นประโยชน์ของตลาดเปิด Blasdel กล่าวว่าเขาเชื่อว่าการมีทั้งสองรุ่นจะทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นและ “รักษาอัตราต่อรองไว้”

ในฐานะที่เป็นเกมเดียวในเมือง Intralot จะมีแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยในการสร้างอัตราต่อรองที่เป็นมิตรกับลูกค้า และแน่นอนว่ารูปแบบที่เสนอในวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งได้รับพรสวรรค์ในการผูกขาดก็คือระบบ “การถือครองสูง” ที่ชัดเจน ซึ่งกลับมา เงินน้อยกว่ามากสำหรับผู้เล่น

การเดิมพันกีฬามอนทาน่าต้องใช้ความระมัดระวัง

แต่ในจดหมายที่ส่งถึงสภานิติบัญญัติ Bullock ได้สรุปเหตุผลที่เขาปฏิเสธร่างกฎหมายของวุฒิสภาและอธิบายว่าตลาดใหม่ทั้งหมด “ไม่สามารถสนับสนุนการเดิมพันกีฬาภายใต้ทั้งสองระบบพร้อมกันได้”

“เพื่อให้ตลาดประสบความสำเร็จ มอนแทนาจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดการเดิมพันกีฬาอย่างระมัดระวัง โดยเลือกใช้เพียงหนึ่งในสองรูปแบบในตอนนี้” เขาเขียน “หากในอีก 2 ปี ตลาดสามารถทนต่อผู้เข้าแข่งขันได้มากขึ้น ผมก็คาดหวังอย่างเต็มที่ว่าสภานิติบัญญัติจะกลับมาทบทวนอีกครั้งว่ารูปแบบที่สองมีความรอบคอบสำหรับรัฐของเราหรือไม่

“ภายใต้รูปแบบลอตเตอรีใน HB 725 รัฐจะมีความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ และปกป้องผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาและผู้เล่นผ่านโปรโตคอลความปลอดภัยและความสมบูรณ์ นโยบายเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ และนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าการเดิมพันกีฬาสามารถแข่งขันได้ โปร่งใส และเชื่อถือได้” เขากล่าวเสริม

Bullock กล่าวว่าเขารู้สึกว่าโมเดลส่วนตัวสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ บริษัท คู่แข่งถูกบังคับให้ใช้รายได้จำนวนมากเพื่อการตลาดและการจัดหาผู้เล่นโดยปล่อยให้ “ส่วนต่างเล็กน้อยสำหรับการคืนภาษีให้กับผู้เสียภาษี”

ชีสเบอร์เกอร์เสริม

ในมอนทานา ใบอนุญาตการพนันผูกติดกับใบอนุญาตสุรา ปัจจุบันมีผู้ประกอบการการพนันที่ได้รับอนุญาตประมาณ 1,400 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบาร์และร้านเหล้า ซึ่งจะมีสิทธิ์เสนอการพนันกีฬาผ่านตู้ลอตเตอรีหรือแอปเดิมพันกีฬาบนเว็บไซต์เท่านั้น

John Iverson ผู้อำนวยการของ Montana Tavern Association กล่าวว่าผลประโยชน์หลักของการเดิมพันกีฬาสำหรับสมาชิกในองค์กรของเขาจะไม่ใช่รายได้จากการเล่นเกมเพิ่มเติมมากนัก ซึ่งจะมีขนาดเล็ก แต่ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจะนำมาสู่บาร์และร้านเหล้า – “ชีสเบอร์เกอร์พิเศษ; พิซซ่าชิ้นพิเศษ”

ชายสองคนที่ถูกคุมขังในปี 1990 เพื่อดำเนินกิจการบริษัทเปลือก Ponzi ซึ่งแสร้งทำเป็นจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารให้กับสถาบันการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ในการลงทุนในกองทุนรวมการพนันกีฬาหลายแห่งในลาสเวกัสหกแห่งLas Vegas Review-Journalได้ค้นพบ

John F. Thomas ในรูป 2009 ให้กับLVRJโดยอดีตเพื่อนร่วมงานที่ประสงค์จะไม่ระบุชื่อ Thomas อ้างว่าเขาทำเงินได้ “เร็วกว่า Warren Buffet” – เขาแค่เคลื่อนไหวได้ไม่เก่ง (ภาพ: LVRJ)

John F. Thomas III – ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกิด John F. Rodgers แต่ยังเป็นที่รู้จักของนักลงทุนในชื่อ John Frank, John Marshall และ Jonathan West – ดำเนินการหกกองทุนที่กำลังถูกพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากนักลงทุนอ้างว่า เงินปันผลแห้งขึ้น

ได้แก่ Einstein Sports Advisory, Quantum Sports Advisory, Wellington Sports Club, Vegas Basketball Club, Vegas Football Club และ Sports Psychometrics

บันทึกของรัฐมนตรีต่างประเทศเนวาดาแสดงให้เห็นว่าโธมัส เจ. เบกเกอร์คนหนึ่งกำลังช่วยเหลือโทมัสในการจัดการกองทุนเหล่านี้ ซึ่งตรงกับชื่อของชายคนหนึ่งซึ่งถูกคุมขังอยู่กับโธมัสในข้อหาฉ้อโกงเครื่องถ่ายเอกสาร

กองทุนเดิมพันกีฬาคืออะไร?

กองทุนรวมการพนันกีฬาเป็น “กองทุนป้องกันความเสี่ยง” โดยพื้นฐานแล้วในการเดิมพันกีฬามากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์

เนวาดารับรองการปฏิบัติในปี 2558 เป็นครั้งแรกที่อนุญาตให้หนังสือกีฬายอมรับการลงทุนจากบุคคลและธุรกิจนอกรัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติหวังว่าสิ่งนี้จะนำเงินพิเศษมาสู่ภาคการพนันกีฬาแต่ในความเป็นจริง หนังสือกีฬาหลายเล่มพบว่าข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนั้นยุ่งยาก และไม่ต้องการรับเงินของกองทุนรวมเลย

และถึงกระนั้น แม้ว่าจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินที่ผิดพลาดก่อนหน้านี้ก็ตาม โฆษกของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาบอกกับLVRJว่าเท่าที่เขาทราบ กองทุนของโธมัสไม่ได้ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในเนวาดา

‘เร็วกว่าบัฟเฟตต์’

LVRJ กล่าวว่าได้พูดคุยกับนักลงทุนประมาณสิบรายที่ต้องดิ้นรน “เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี” ในการเรียกร้องผลตอบแทนแม้ว่าจะมีการอ้างสิทธิ์โดยเว็บไซต์ Wellington Sports Club ว่าสร้างรายได้รวมกว่า 600% ในแต่ละสองปีที่ผ่านมา

โธมัสอ้างในเอกสารส่งเสริมการขายของเขาว่าความลับของเขาอยู่ที่การเดิมพันทีมโปรดโดยใช้การเดิมพันแบบพาร์เลย์หลายรายการหรือแบบยกชุด ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ปกติและมีความเสี่ยงสูงสำหรับนักพนันมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ

“เราสร้างรายได้เร็วกว่า Warren Buffett ล้านเท่า … จริงๆ แล้วเราเติบโตเร็วกว่าสี่พันล้านเท่า ไม่สามารถย้ายเข้าธนาคารได้อย่างรวดเร็ว การเดิมพันกีฬาออนไลน์ช่วยแก้ปัญหากระแสเงินสดของธนาคารได้” โธมัสกล่าวกับนักลงทุนรายหนึ่งก่อนเสริมว่าการผ่านที่คาดหวังของ “ใบเรียกเก็บเงินการพนันกีฬาแห่งชาติ” จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินผ่านบัญชีการพนันกีฬาทั่วประเทศในไม่ช้า

ไม่มีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว และไม่น่าจะผ่านได้หากเป็นเช่นนั้น

แม้ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ติดต่อกับนักลงทุนหลายราย ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากำลังพิจารณาการดำเนินงานของโธมัส คณะกรรมาธิการปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดกับ นักข่าว ของ LVRJเมื่อได้รับการติดต่อเมื่อวันศุกร์

ทนายความของทั้งโธมัสและเบกเกอร์บอกกับLVRJว่าทุกเรื่องราวมีสองด้าน และลูกค้าของเขาตั้งตารอที่จะ “ให้มุมมองของพวกเขา”

การไต่สวนข้อพิพาทจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ แต่สำหรับตอนนี้ ดูเหมือนว่าการก่อสร้างคาสิโนบนเกาะหรูจะหยุดชะงักชั่วคราว

ในเดือนมีนาคม ไฟฟ้าไปยังสถานที่ก่อสร้างถูกปิด เห็นได้ชัดว่าเกิดจากคนงานติดตั้งบริการลวดในสถานที่ก่อนที่จะออกใบอนุญาตทางกฎหมาย

ผู้ตรวจการเมืองไม่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินเพื่อทำการตรวจสอบที่จำเป็นได้ เผ่าอาจต้องการใช้สารวัตรของตนเอง

“ชนเผ่านี้ถูกกีดกันจากไฟฟ้าเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชนเผ่าที่สามารถเสนอการเล่นเกมบนดินแดนอินเดีย” ตามคำแถลงของชนเผ่าที่อ้างถึงโดยMartha Vineyard Gazette

ในการตอบสนอง เจฟฟรีย์ เมดิสัน ผู้บริหารเมืองอควินนาห์บอกกับCasino.org ว่า เขา “ไม่มีความคิด” ว่าการก่อสร้างในคาสิโนจะหยุดลงหรือไม่

“เมืองตระหนัก/สนับสนุนสิทธิของชนเผ่าในการเล่นเกมบนพื้นที่ตั้งถิ่นฐาน ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้ว” เมดิสันกล่าว

ความกังวลเดียวของเมืองนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้บริการของเทศบาลที่คาดการณ์ไว้ ไม่มีข้อมูลจากเผ่าใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หรือองค์ประกอบที่วางแผนไว้อื่น ๆ ของการพัฒนาตามแผน”

แมดิสันซึ่งเป็นทนายความยังกังวลเกี่ยวกับวิธีการจัดการกระบวนการยุติธรรมในวงกว้างมากขึ้นในระหว่างการเป็นประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์

“เราหวังว่าแม้ว่าทรัมป์และหุ่นเชิดของเขาจะไม่สนใจระบบตุลาการของอเมริกาอย่างโจ่งแจ้ง แต่ก็ยังมีการแก้ไขที่เพียงพอภายในระบบที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดของความอับจนที่ดูเหมือนว่าชนเผ่าจะคงอยู่ต่อไป” เมดิสันกล่าว

เมื่อเดือนที่แล้วทนายความของเมืองถามผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางว่าชนเผ่านั้นจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตสร้างเมืองก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือไม่

การไต่สวนข้อพิพาทครั้งล่าสุดมีกำหนดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม โดยมีผู้พิพากษาเอฟ. เดนนิส เซย์เลอร์ ที่ 4 ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางบอสตัน

เคลียร์ทรัพย์สิน

คาสิโนเคยถูกท้าทายในศาลรัฐบาลกลาง แต่ศาลฎีกาสหรัฐเลือกที่จะไม่ได้ยินคำอุทธรณ์ ชนเผ่าประกาศชัยชนะและเริ่มเคลียร์ทรัพย์สินในเดือนกุมภาพันธ์

แผนเรียกสถานที่เล่นการพนันขนาด 10,000 ตารางฟุตซึ่งจะมีเกมอิเล็กทรอนิกส์ 250 เกม เว็บไซต์นี้จะรวมถึงรถบรรทุกอาหารสำหรับผู้อุปถัมภ์คาสิโน

ชนเผ่าคาดการณ์ว่าสถานที่จะสร้างรายได้ประมาณ 4.5 ล้านเหรียญต่อปี และถูกเรียกว่าคาสิโน Aquinnah Cliffs อย่างไม่แน่นอน

มันจะเป็นคาสิโน Class I และ II ภายใต้ กฎหมายว่าด้วยการ เล่นเกมของอินเดีย — หมายความว่าเครื่องสล็อตแบบดั้งเดิมและเกมบนโต๊ะจะไม่ได้รับอนุญาต สำหรับเผ่าที่จะเสนอสล็อตและโต๊ะ มันจะต้องเข้าสู่การเล่นเกมที่กระชับกับรัฐ

ข้อจำกัดทางกฎหมายใน Gaming Hall

ในจดหมายฉบับวันที่ 28 มีนาคม อัยการดักลาส เจ. ไคลน์ ซึ่งทำงานในสำนักงานกูดวินในเมืองบอสตัน ซึ่งปัจจุบันเป็นตัวแทนของเมืองนี้ กล่าวว่า เขา “กังวลใจ” กับการกระทำของชนเผ่า และตั้งคำถามว่าชนเผ่าสามารถเปิดสถานที่เล่นเกมบน ทรัพย์สินที่ได้รับข้อจำกัดภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง

เขาโต้แย้งว่าชนเผ่าหนึ่งสามารถดำเนินการสถานที่เล่นเกม Class II ได้ก็ต่อเมื่อที่ดินได้รับความไว้วางใจก่อนเดือนตุลาคม 1988 โดยมีข้อยกเว้นอย่างจำกัด “ไม่มีข้อยกเว้นปรากฏว่าใช้ได้” เขากล่าว

ชนเผ่านี้ซื้อพื้นที่ 17 เอเคอร์โดยแบ่งเป็นผืนแยกต่างหากในราคา 1.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2557 และพื้นที่ประมาณ 15 เอเคอร์ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลกลางในปี 2561 นอกจากนี้ ไคลน์ยังชี้ให้เห็นในจดหมายโต้ตอบว่าชนเผ่าไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ “การจอง ของอินเดีย” ตาม Martha’s Vineyard Times

ไคลน์บอกให้ชนเผ่าหยุดการก่อสร้างใดๆ ในโครงการ เมื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง การก่อสร้างโรงพนันคาดว่าจะใช้เวลาหกเดือนจึงจะแล้วเสร็จ

ห้องเล่นบิงโกตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกอันห่างไกลของเกาะ และประชาชนต่างกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อบ้านนอก

มหาเศรษฐีวัย 84 ปีรายนี้ ซึ่งฟอร์บส์ ประเมินว่า มีมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ บอกกับLas Vegas Review-Journalเมื่อเร็วๆ นี้ว่าบริษัทของเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเข้าซื้อกิจการบางส่วนของซีซาร์ที่ตั้งอยู่บนลาสเวกัสสตริป

พวกเขามีสถานที่ที่ยอดเยี่ยมและเราน่าจะสนใจอย่างมาก” รัฟฟินเปิดเผย “เราไม่มีหนี้สิน ดังนั้นเราสามารถยืมเงินเป็นจำนวนมากได้หากเราพบข้อตกลงที่ถูกต้อง”

อนาคตของ Caesars Entertainment ยังคงอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอน มหาเศรษฐี Carl Icahn – ผู้ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 18 ในอาณาจักรคาสิโน – ได้กดดันบริษัทให้ขาย โทนี่ โรดิโอ ซีอีโอ คนใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากผู้บุกรุกในองค์กร เนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้บริหารระดับสูงเคยเป็นหัวหน้าบริษัททรอปิคานา เอ็นเตอร์เทนเมนท์ของ Icahn จนกระทั่งบริษัทถูกขายให้กับ Eldorado Resorts เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วด้วยมูลค่า 1.85 พันล้านดอลลาร์

Caesars Suitors

ฟิล รัฟฟินกล่าวว่าเขามีศักยภาพทางการเงินที่จะเล่นให้กับซีซาร์อย่างจริงจัง เขาเปิดเผยว่าเขามีเงินสดในมือ 1 พันล้านดอลลาร์และสามารถระดมทุนเพิ่มเติมจำนวนมากเพื่อซื้อบริษัท

รัฟฟินบอกกับ อาร์ เจว่า “เขาสามารถยืมเงินได้ประมาณหกเท่าของกระแสเงินสดของทรัพย์สิน” แน่นอนว่าเขาไม่ใช่เจ้าของคาสิโนเพียงรายเดียวที่สนใจซื้อทรัพย์สินของ Caesars Entertainment

มหาเศรษฐี Tilman Fertitta ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์คาสิโน Golden Nugget ทำข้อเสนอซื้อกิจการแบบย้อนกลับสำหรับ Caesars เมื่อปีที่แล้ว แต่การเสนอราคาถูกปฏิเสธ มีข่าวลือว่าเอลโดราโดกำลังพิจารณาการเข้าซื้อกิจการ

“ฉันรู้ว่าจะมีคนจำนวนมากที่ต้องการถามคำถามเกี่ยวกับบทความที่พวกเขาอ่านในบทความเกี่ยวกับเรา เราอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกัน เราจะไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น” Thomas Reeg ซีอีโอของ Eldorado กล่าวกับนักลงทุนในเดือนมีนาคม

Boyd Gaming – ผู้ให้บริการเกมระดับภูมิภาคอีกราย – ก็สนใจเช่นกัน Keith Smith CEO กล่าวในระหว่างการเรียกผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของบริษัทว่า “เราอยากจะอยู่บน The Strip หรือไม่? คำตอบคือใช่ หากมีสินทรัพย์บนสตริปที่พร้อมจำหน่าย ราคาที่เหมาะสม เป็นส่วนเสริมในพอร์ตโฟลิโอที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ จากนั้นเราจะดำเนินการกับมัน”

เดิมพันรัฟฟิน รัฟฟินชนะ

โดยปกติแล้ว คนๆ หนึ่งจะไม่กลายเป็นมหาเศรษฐีที่สร้างตัวขึ้นมาเองโดยไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีทักษะ ประวัติของรัฟฟินในอุตสาหกรรมเกมได้จ่ายเงินออกไปหลายครั้ง

รัฟฟินซื้อโรงแรมและคาสิโนนิวฟรอนเทียร์ในปี 1997 ด้วยราคา 165 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากคนงานในทรัพย์สินสตริปมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ยาวนานและขมขื่น มหาเศรษฐีสามารถตกลงกับ Culinary Union และขายรีสอร์ทในทศวรรษต่อมาในราคา 1.2 พันล้านดอลลาร์

เขาซื้อ Treasure Island จาก MGM Resorts ในช่วงปลายปี 2551 ด้วยราคา 775 ล้านดอลลาร์ Ruffin บอกว่าเขาได้รับข้อเสนอ “ใหญ่” สำหรับคาสิโนเมื่อปีที่แล้ว แต่ปฏิเสธเพราะทรัพย์สิน Strip นั้น “ไม่สามารถถูกแทนที่ได้”

“ไม่มีราคาใด…ที่ฉันสนใจ” รัฟฟินกล่าวในปี 2018 เกี่ยวกับเกาะมหาสมบัติของเขา

นอกจาก Treasure Island แล้ว Ruffin ยังเป็นเจ้าของ 50% ของ Trump International ในลาสเวกัส เขาซื้อCasino Miami ในฟลอริดาในเดือนธันวาคมด้วยราคาที่ไม่เปิดเผย