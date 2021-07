เล่นบอลออนไลน์ สมัครเล่น SBOBET NJ iGaming

เล่นบอลออนไลน์ สัปดาห์ที่สองของการจู่โจมของ NJ ในตลาด iGaming ดำเนินไปอย่างราบรื่นกว่าครั้งแรกอย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการปรากฏขึ้นของตัวเลือกการฝากเงินที่ใช้งานได้จริงและความเสถียรของเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

เมื่อรวมกับการเปิดตัวแอปโป๊กเกอร์บนมือถือและการเปิดตัวโปรโมชั่นที่น่าดึงดูดใจหลายๆ ครั้ง เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเล็กน้อยที่ปริมาณผู้เล่นเพิ่มขึ้นทั่วทั้งกระดานแม้จะมีการไหลเข้าของผู้เล่น

ใหม่ แต่วุฒิสมาชิกของรัฐJim Whelanคาดการณ์ว่ารายรับภาษีที่เกิดจากการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่มีการควบคุมจะไม่มาใกล้กับการคาดการณ์อันสูงส่งของผู้ว่าการคริสตี้ที่ 160 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเจ็ดเดือนในทางกลับกัน Whelan เชื่อว่าฐานผู้เล่น iGaming ของ NJ จะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก

การฝากเงิน: eWallets และการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรงเป็นวิธีที่จะไปได้รับอัตราที่สูงของความล้มเหลวของบัตรเครดิตและความไม่สะดวกที่เกี่ยวข้องกับการทำเงินฝากที่อิฐและปูนคาสิโนผู้เล่นส่วนใหญ่ได้เลือกที่จะทำให้เงินฝากผ่านทั้งการถ่ายโอน ACH หรือ eWallets เช่นSkrill

ACH อนุญาตให้ผู้เล่นโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีธนาคารไปยังร้านค้าออนไลน์ ในขณะที่ eWallets ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างธนาคารของผู้ใช้กับผู้ให้บริการออนไลน์ผู้เล่นที่ใช้วิธีการเหล่านี้ในการโหลดเงินได้ประสบกับอัตราความสำเร็จที่ดีโปรดทราบว่าWells FargoและBank of Americaปฏิเสธที่จะดำเนินการธุรกรรม iGaming

ในแง่ของตัวเลือกการฝากเงินที่มีอยู่ไม่มากมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาเจ็ดวันยกเว้นว่าโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดในขณะนี้คือการยอมรับการขอวีซ่าการทำธุรกรรมจากธนาคาร TD อ้างถึงความหมายของสัปดาห์ที่แล้วสำหรับรายการวิธีการฝากที่ครอบคลุม

มือถือ: เล่นบอลออนไลน์ และ 888 Poker กำหนดมาตรฐานเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา888 PokerและWSOP.com (ซึ่งมีสกินเดียวกัน) ได้ขยายการเข้าถึงโดยการใช้มือถือปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบนiTunesการทำซ้ำครั้งแรกของแอพพลิเคชั่นไม่มีข้อจำกัด

ประการหนึ่ง การเล่นถูกจำกัดให้อยู่ที่โต๊ะเดียว อย่างไรก็ตาม เกมเงินสด, SNG และ MTT ทั้งหมดที่มีในไซต์เวอร์ชัน PC และ Mac สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่นอกจากนี้ ผู้เล่น

ได้รายงานว่าแอปพลิเคชันใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อกับ wifi เท่านั้นและปัญหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบเดียวกันที่ระบาดในไซต์หลักทำให้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่พิการแอปพลิเคใช้ได้เฉพาะสำหรับการดาวน์โหลดบนไอโฟนและไอแพดแม้ว่า2 + 2 WSOP.com ตัวแทนWSOPBill ได้ชี้ให้เห็นว่ารุ่นที่รองรับ Android กำลังรอการอนุมัติ

ในการดาวน์โหลด WSOP แอปมือถือคลิกที่นี่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์: กำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฉันสังเกตว่าผู้ใช้ประมาณ12 เปอร์เซ็นต์กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรัฐในรัฐนิวเจอร์ซีย์

จำนวนนั้นลดลงเหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งห่างไกลจากประสบการณ์ของผู้ใช้เนวาดา 35 เปอร์เซ็นต์เมื่อ iGaming เข้าสู่สถานะซิลเวอร์เมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้วในบรรดาผู้ที่ประสบปัญหา บางคนได้ปรับตัวโดยการซื้ออะแดปเตอร์ USB wifi สำหรับพีซีโปรดทราบว่าตั้งแต่เปิดตัว iGaming DGE ได้เกิดข้อผิดพลาดด้านความระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

กลัวการแตกสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ผู้เล่นจากนอกรัฐสามารถเล่นด้วยเงินจริงบนไซต์ NJ ได้ หน่วยงานกำกับดูแลดูเหมือนจะชอบให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดนนิวยอร์กและเพนซิลเวเนียถูกละทิ้งในที่หนาวเย็นพร้อมกับออกไป ของผู้เล่นของรัฐคาสิโนแอตแลนติกซิตีพบว่าละเมิดกฎการตรวจสอบสถานที่อาจถูกปรับ แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าว

โปรโมชั่น: โปรโมชั่น Next Poker Millionaire ของ New Jersey ดึงดูดผู้มาใช้บริการจำนวนมากในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสคีส่งเสริมการขายข้ามกับBorgata , PartyPokerรีดออกโปรโมชั่นที่น่าสนใจชื่อเรียก ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ถัดไปเศรษฐีโป๊กเกอร์

ผู้ลงทะเบียนใหม่จะได้รับตั๋วเข้าชมงานฟรีโรลรอบรองชนะเลิศจำนวน 2 ใบ ซึ่งจะมีขึ้นทุกวันอาทิตย์เวลา 18:30 น. ตามเวลาท้องถิ่นผู้ชนะของแต่ละรอบรองชนะเลิศจะได้รับเชิญให้เล่น

Sit & Go ที่ Borgata โดยผู้ชนะจะได้รับเงินสดและของรางวัลมากมายในรอบรองชนะเลิศที่สองจากแปดคน นักวิ่งเกือบ 2,000 คนลงทะเบียนเพื่อชิงรางวัลสูงสุดแต่สิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามีเสน่ห์ที่สุดเกี่ยวกับฟรีโรลคือนักสู้ 378 อันดับแรก (หรือประมาณ20 เปอร์เซ็นต์ของสนาม) ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินสำหรับความพยายามของพวกเขา

ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นเปรียบเทียบตามกรอบอ้างอิง$1,000 Welcome Week Freerollบน WSOP.com ดึงดูดนักวิ่ง 234 รายที่ค่อนข้างเล็กและให้รางวัลสูงสุดเพียง 240 ดอลลาร์ ซึ่งห่างไกลจาก 1,300 ดอลลาร์และโอกาสสำหรับล้านที่เสนอโดยปาร์ตี้

Betfairไม่ได้ลงทะเบียนกับ PokerScout เพื่อความตรงไปตรงมา มีป้ายโฆษณา Betfair บนทางด่วนนิวเจอร์ซีย์มากกว่าผู้เล่นเกมเงินสดในข้ออ้างของ Betfair สำหรับไซต์

โป๊กเกอร์ออนไลน์ปริมาณบนไซต์ที่มีการค้ามนุษย์มากที่สุดในรัฐนิวเจอร์ซีย์ (Party Borgata) เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำของเนวาดา (WSOP.com นิวเจอร์ซีย์ยังมี

ประสิทธิภาพเหนือกว่าเดลาแวร์ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่มีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาจากประชากรจำนวนน้อยของเดลาแวร์ นี่คือสิ่งที่คาดหวังParty Borgata NJ และWSOP.comเป็นรายการโปรดในช่วงต้นของการต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุดของโป๊กเกอร์ออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์โปรดทราบว่าตัวเลขที่ดึงมาจากPokerScoutไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยรวม

ตัวอย่างเช่น ในวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 20.00 น. ผู้เล่นเกือบ 6,000 คนเข้าสู่ระบบ Party Borgata NJ เห็นได้ชัดว่าตัวเลขเหล่านี้สูงเกินจริงเนื่องจากการแจกฟรีโรล Next Poker Millionaire ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และการรับประกัน 50kแต่ไม่ว่าอย่างไร ตัวเลขเหล่านี้ก็ยังเป็นลางที่ดีมากสำหรับอนาคตของการเล่นเกมออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

แต่คำถามยังคงอยู่: เมื่อโปรโมชันต้อนรับสิ้นสุดลง ปาร์ตี้และไซต์ NJ อื่น ๆ จะสามารถรักษาปริมาณที่สูงเช่นนี้ไว้ได้หรือไม่ หรือจำนวนของพวกเขาจะลดลงมากเหมือนที่พวกเขาทำในเนวาดา ?

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ Wynn Resorts Ltd. กับบริษัทเกมออนไลน์ในฟิลาเดลเฟียไม่ได้หมายความว่าบริษัทกำลังวิ่งเต้นเพื่อการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ถูกกฎหมายหรือต้องการยกเลิกการเสนอราคาที่เพิกถอนสำหรับการขอใบอนุญาตการเล่นเกมในเพนซิลเวเนีย โฆษกของบริษัทกล่าวเมื่อวันจันทร์

Wynn Resorts ลงนามในข้อตกลงกับ Thrive Gaming ก่อนที่จะถอนคำขอใบอนุญาตคาสิโนในฟิลาเดลเฟีย Thrive Gaming ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายนในฐานะ “บริษัทที่ปรึกษาเกมบริการเต็มรูปแบบที่เชี่ยวชาญด้านการเล่นเกมคาสิโนภายใต้การควบคุมและสังคม”

Wynn Resorts ไม่ได้เสนอเกมคาสิโนออนไลน์เล่นฟรีหรือโป๊กเกอร์เงินจริง เนวาดา นิวเจอร์ซีย์ และเดลาแวร์ ได้รับรองการเล่นเกมออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย เพนซิลเวเนียจะศึกษาประเด็นนี้

Michael Weaver โฆษกของ Wynn Resorts กล่าวว่า “กลุ่มสำรวจเกมออนไลน์สำหรับ Wynn Resorts ตั้งอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่น “งานของพวกเขาและความจริงที่ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในฟิลาเดลเฟียไม่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการเล่นเกมเฉพาะในเพนซิลเวเนีย”

บริษัทเกมในลาสเวกัสได้ออกแถลงการณ์หลังจาก รายงานของplanphilly.comเมื่อวันศุกร์แนะนำว่าสตีฟ วินน์ประธานและซีอีโอของ Wynn Resorts ยังไม่จบการทำงานกับฟิลาเดลเฟีย ถึงแม้ว่าบริษัทของเขาจะเพิกถอนใบอนุญาตก็ตาม

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. Wynn Resorts กล่าวว่าได้ถอนคำขอใบอนุญาตคาสิโนในฟิลาเดลเฟีย บริษัทกล่าวว่าจะแสวงหาโอกาสอื่น ๆ รวมทั้งใบอนุญาตคาสิโนและการก่อสร้างคาสิโนโรงแรมมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในเอเวอเร็ตต์ แมสซาชูเซตส์

บริษัทเกมในลาสเวกัสเสนอให้สร้างคาสิโนขนาด 150,000 ตารางฟุตพร้อมเครื่องสล็อต 900 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 100 เกม พร้อมด้วยโรงแรม 300 ห้องบนพื้นที่ริมน้ำประมาณ 60 เอเคอร์ในย่าน Fishtown ของฟิลาเดลเฟีย ค่าใช้จ่ายโดยประมาณจะอยู่ที่ 925 ล้านดอลลาร์

ในฐานะพลังที่อยู่เบื้องหลังโปรแกรมพันธมิตรของห้องโป๊กเกอร์และคาสิโนออนไลน์ที่สำคัญมากมายIncome Access เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในระบบนิเวศ iGaming ระดับสากลนิคกี้ เซนยาร์ด

และตอนนี้บริษัทกำลังมองหาการขยายขอบเขตอิทธิพลไปยังอเมริกา การลงทะเบียนเป็นผู้ขายในรัฐนิวเจอร์ซีย์ (ภายใต้บริษัทแม่Ecom Access ) น่าจะเป็นเพียงขั้นตอนแรกของการเข้าถึงรายได้จำนวนมากในตลาดสหรัฐฯ ที่มีการควบคุม

OPR สัมภาษณ์Nicky Senyardผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Ecom การเข้าถึงสำหรับความคิดของเธอในรัฐนิวเจอร์ซีย์ออนไลน์การพนันตลาดที่บริษัท ในเครือจะเล่นบทบาทในสหรัฐอเมริกาและสิ่งที่รัฐมีแนวโน้มที่จะมาออนไลน์ต่อไป

Chris Grove: คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการแบ่งรายได้ที่น่าจะเป็นไปได้ระหว่างเกมโป๊กเกอร์และคาสิโนในตลาดนิวเจอร์ซีย์ Nicky Senyard:ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตซึ่งจะมีให้สำหรับ

ผู้เล่น เกมคาสิโนยืนหยัดเพื่อสร้างรายได้ที่สูงขึ้น อย่างน้อยก็ในขั้นต้น ผู้เล่นจะมองหาเกมออนไลน์ที่พวกเขาคุ้นเคยกับการใช้ที่คาสิโนบนบก ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้และพยายามทำให้เกมเหล่านั้นพร้อมใช้งาน

โป๊กเกอร์เป็นที่นิยม แต่เพื่อที่จะรักษาระดับความสำเร็จไว้ได้ ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการเข้าชมมากกว่าเกมคาสิโนทั่วไป ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของฐานข้อมูลโป๊กเกอร์ที่ดีคือการมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดึงดูดผู้เล่นระดับบนได้ ที่ใดมีสภาพคล่องย่อมมีผู้เล่น

Grove:อะไรที่ทำให้คุณตื่นเต้นมากที่สุดเกี่ยวกับตลาดที่มีการควบคุมในรัฐนิวเจอร์ซีย์?Senyard:นิวเจอร์ซีย์เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งแรกที่เปิดในสหรัฐฯ และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่จะสังเกตจากจุดยืนด้านกฎระเบียบ ซึ่งจนถึงจุดนี้ค่อนข้างปฏิบัติได้จริง

ด้วยจำนวนประชากรในรัฐนิวเจอร์ซีย์และการเข้าถึงเกมที่หลากหลายมากขึ้น เราคาดว่าจะเห็นกระบวนการทางกฎหมายที่พัฒนาขึ้น รัฐมีโอกาสที่จะกำหนดมาตรฐานเมื่อพูดถึงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและความสำเร็จที่สำคัญ ตลอดจนเปลี่ยนการรับรู้ของสาธารณชนต่อการเล่นเกมในสหรัฐอเมริกา

Grove:อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสองประการต่อความสำเร็จของตลาด? Senyard:ความท้าทายแรกเกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมายและกรอบการกำกับดูแล เท่าที่เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นการเติบโตของตลาดที่มีการควบคุมนี้ ยังต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตื่นตัวและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของพวกเขาในพื้นที่ iGaming

ความท้าทายที่สองแสดงให้เห็นโดยสถานการณ์ในเดลาแวร์กับ PayPal และธนาคารบางแห่งปฏิเสธธุรกรรมบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ ในขณะที่บางสถาบันจะยืนหยัดในเรื่องนี้

ในอนาคตอันใกล้ แต่บางสถาบันก็กำลังพูดถึงการทบทวนทางเลือกของตนและยอมรับนโยบายที่ผ่อนปรนมากขึ้น เช่นเดียวกับกรณีที่มีหลายวิชาในตลาด การศึกษาต่อเนื่องจะมีบทบาทสำคัญในการก้าวไปข้างหน้า

Grove:คุณเห็นว่าบริษัทในเครือมีบทบาทสำคัญเพียงใดในนิวเจอร์ซีย์? คุณเห็นว่าบริษัทในเครือให้บริการฟังก์ชันหรือช่องเฉพาะประเภทใด Senyard:บทบาทของบริษัทในเครือในตลาดจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินการหลายอย่างในรัฐนิวเจอร์ซีย์จะเริ่มต้นด้วยการเน้นที่ฐานข้อมูลผู้เล่นที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนไปสู่การเล่นออนไลน์ ในขณะที่ตลาดดำเนินไป เราคาดว่าจะเห็นกลยุทธ์การได้มาโดยบุคคลที่สาม (Google, สื่อ, บริษัทในเครือ ฯลฯ) มีบทบาทมากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เล่นที่มีรอยเท้าอยู่แล้ว

เป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทในเครือประสบความสำเร็จอย่างสูงในสามด้านหลัก: 1) การรับรองจากบุคคลที่สาม 2) การสร้างการจดจำแบรนด์โดยการดึงดูดผู้เล่นที่คาดหวังให้มีส่วนร่วมผ่านโฆษณาแบนเนอร์และความพยายามทางการตลาดอื่นๆ และ 3) พวกเขามีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายตลาดเฉพาะที่แบรนด์อาจไม่สามารถเข้าถึง (หรือเต็มใจ) ในการเข้าถึงผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดหลักของพวกเขา

เมื่อผู้ประกอบการในสหรัฐฯ ได้รับทราบถึงคุณค่าที่แท้จริงที่บริษัทในเครือสามารถนำมาสู่กลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการได้ ความคาดหวังก็คือพวกเขาจะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือตลาดมากขึ้น

Grove:อธิบายการปรับเปลี่ยนบางอย่างที่บริษัทในเครือจะต้องดำเนินการในรัฐนิวเจอร์ซีย์ Senyard:การกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์จะมีบทบาทสำคัญในรัฐนิวเจอร์ซีย์มากกว่าที่เราเคยเห็น

ในเนวาดาและเดลาแวร์ รัฐมีประชากรหนาแน่นอยู่แล้ว และสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรทราบคือจำนวนที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองชายแดน การสนทนาไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ New Jersey เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับความสามารถในการกำหนดเป้าหมายใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพมีโอกาสที่ดีกว่าที่จะถูกแปลงเป็นผู้เข้าร่วมที่ใช้เงินจริง แม้ว่าจะไม่กดดันจากมุมมองด้านกฎระเบียบ แต่ก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมซ้ำไปยังไซต์เกมที่กำหนด

Grove:ในความคิดของคุณ อะไรคือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทในเครือที่ต้องการมีส่วนร่วมในตลาดที่มีการควบคุมของรัฐนิวเจอร์ซีย์Senyard:ตลาดนิวเจอร์ซีย์มีความตื่นเต้นมากมาย อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับตลาดใหม่ มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ยังต้องปรับปรุง สำหรับนิวเจอร์ซีย์ จะรวมถึงคุณค่าของผู้เล่นและความเหนียวแน่น

มีการคาดการณ์เกี่ยวกับมูลค่าของตลาดออนไลน์ของรัฐ แต่ตัวเลขเหล่านั้นจะได้รับการประเมินใหม่หลายครั้งในช่วงหลายเดือนหลังจากการเปิดตัวของเงินจริง การเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จพร้อมคุณค่าที่พิสูจน์แล้วของลูกค้าจะเพิ่มโอกาสในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการลงทุนในอนาคต

ศักยภาพทางการเงินของตลาดจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้เล่น และผลิตภัณฑ์ที่พวกเขามีส่วนร่วมมีแรงจูงใจเพียงพอที่จะเป็นแขกประจำหรือไม่ หากผู้ให้บริการในสหรัฐฯ สามารถค้นหาการผสมผสานที่เหมาะสมของกลยุทธ์การรักษาผู้เล่นไว้ได้ พวกเขาก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้สูงสุด

ท้ายที่สุด มีคำถามว่าบริษัทในเครือจะใช้กรอบกฎหมายอย่างไรในตอนนี้ นี่หมายถึงการทำความเข้าใจถึงสิ่งที่จำเป็นจากจุดยืนด้านใบอนุญาตก่อนที่จะเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการและเข้าร่วมในตลาดที่มีการควบคุม นอกจากนี้ยังหมายถึงความรอบรู้มากพอที่จะรู้ว่าผู้ประกอบการรายใดกำลังแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจและค่าตอบแทนประเภทใดที่สามารถคาดหวังหรือต่อรองได้

Grove:อะไรคือสามสถานะที่คุณกำลังเฝ้าดูการพัฒนา iGaming หลังจากเปิดตัวในนิวเจอร์ซีย์ Senyard:แม้ว่าจะยากที่จะระบุสามคนที่โดดเด่น แต่เรากำลังเฝ้าดูเพนซิลเวเนีย อิลลินอยส์

และแคลิฟอร์เนียอย่างระมัดระวัง แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ และเพนซิลเวเนียและอิลลินอยส์อยู่ในหกอันดับแรก ไม่มีใครมีความหนาแน่นของประชากรในรัฐนิวเจอร์ซีย์ แต่สิ่งนี้จะมีความสำคัญน้อยลงเมื่อมีผู้อยู่อาศัยมากกว่าสี่เท่า เช่นเดียวกับในแคลิฟอร์เนีย

แคลิฟอร์เนียมีชื่อเสียงเป็นพิเศษในฐานะผู้นำเทรนด์ระดับชาติที่มีประชากรผู้บุกเบิกและมีความคิดก้าวหน้า การพนันออนไลน์สามารถมีส่วนร่วมในความพยายามของรัฐในการสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นโดยการจัดหาแหล่งรายได้ที่เชื่อถือได้ ให้แรงจูงใจเพิ่มเติมสำหรับกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้น

ในรัฐอิลลินอยส์มีข่าวลือเกี่ยวกับความพยายามที่จะขยายการเล่นเกมบนบกและดูการรักษาอุตสาหกรรมการแข่งม้าผ่านการเดิมพันแบบฝากเงินล่วงหน้า รัฐยังเป็นที่ตั้งของชิคาโก ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามของประเทศ และสามารถสร้างรากฐานสำหรับการขยายตัวของมิดเวสต์

รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐนิวเจอร์ซีย์และเดลาแวร์ที่ได้รับการควบคุม ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานหากจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าระหว่างรัฐในอนาคต การบีบอัดดัง

กล่าวอาจทำให้ผู้เล่นสามารถโต้ตอบกับผู้ปฏิบัติงานนอกสถานะปัจจุบัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกจำกัดโดยเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบันแม้ว่ารัฐเหล่านี้อาจไม่ใช่ประเทศแรกที่ออกจากประตูในตลาดที่มีการควบคุม หากและเมื่อใดที่พวกเขาเข้ามา อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริง

มีการรายงานจำนวนมากเมื่อต้นสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดของความพยายามของ PokerStarsในการ ขอใบอนุญาตในตลาดนิวเจอร์ซีย์สำหรับการพนันออนไลน์ที่มีการควบคุม

หัวข้อข่าวเช่น ” PokerStars ถูกห้ามจากการเล่นเกมออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นเวลา 2 ปี ” และ ” New Jersey เสนอให้ PokerStars ออกจากการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา 2 ปี ” ทำให้ดูเหมือนกับว่า PokerStars ถูกปิดจากตลาด NJ อย่างน้อยสอง ปี.

ยกเว้นที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง PokerStars ไม่ถูกบล็อกจาก New Jersey ดังที่Marco Valerio ระบุไว้สิ่งสำคัญคือต้องอ่านคำแถลงฉบับเต็มจากแผนกบังคับใช้กฎหมายการเล่นเกมแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ ก่อนที่จะข้ามไปยังข้อสรุปใดๆ

ข้อความนั้นโดยครบถ้วนแผนกบังคับใช้การเล่นเกมได้พิจารณาแล้วว่าการยื่นขอใบอนุญาตอุตสาหกรรมบริการคาสิโน Rational Services Limited (PokerStars) (CSIE) จะถูกระงับไว้เป็นเวลาสองปี

ภายในช่วงเวลานั้น ฝ่ายอาจพิจารณาคำร้องขอผ่อนปรนเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันอีกครั้ง หากมีการแสดงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ณ เวลานั้น การสอบสวนของดิวิชั่นของ Pokerstars และหน่วยงานในเครือและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะกลับมาเพื่อประเมินความเหมาะสม

การพิจารณาของแผนกมีพื้นฐานมาจากคำฟ้องของรัฐบาลกลางที่ยังไม่ได้แก้ไขต่อ Isai Scheinberg สำหรับการละเมิดกฎหมายการพนันของรัฐบาลกลาง กล่าวคือ พระราชบัญญัติธุรกิจ

การพนันที่ผิดกฎหมาย และกฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย (UIGEA) และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร PokerStars บางรายกับอินเทอร์เน็ต การดำเนินการเกมในสหรัฐอเมริกาหลังจากการตรากฎหมายของ UIGEA

ดังนั้นสิ่งที่ DGE ได้ทำจริง ๆ คือกดปุ่มหยุดชั่วคราวในกระบวนการออกใบอนุญาตสำหรับ PokerStarsนั่นเป็นหนทางไกลจากการห้าม ห้าม หรือจำกัด PokerStars จากการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม iGaming ของรัฐนิวเจอร์ซีย์

และอย่าพลาดเด็ดขาด DGE มีเครื่องมือในการออกคำสั่งห้ามดังกล่าวหากเห็นว่าเหมาะสม แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาทำที่นี่ และความแตกต่างนั้นมีความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับโอกาสของ PokerStars ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

PokerStars สามารถชนะการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของ NJ ได้อย่างไรหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวเจอร์ซีย์จะต้องดำเนินการตรวจสอบ PokerStars ต่อหรือไม่? DGE ได้วางเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนในแถลงการณ์ของพวกเขา:

ไอเซเชนเบิร์กต้องการที่จะแก้ปัญหาของเขาคำฟ้องกับ DoJPokerStars จำเป็นต้องตัดสัมพันธ์กับ “ ผู้บริหารของ PokerStars บางคน ”ฉันรู้สึกว่านี่เป็นปัญหาที่โดดเด่นเพียงอย่าง

เดียวที่ห้ามไม่ให้มีการอนุมัติ PokerStars ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ DGE ได้ทำการตรวจสอบบริษัทมาเกือบปีแล้ว ณ จุดนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงมีเวลาเหลือเฟือที่จะเปิดเผยสิ่งอื่นที่ไม่เหมาะสม

ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ DGE จะเรียกร้องสัมปทานที่รุนแรงจาก PokerStars เพื่อปฏิเสธใบอนุญาตของบริษัทตามข้อบกพร่องอื่นๆและสำหรับ “ผู้บริหาร PokerStars บางคน” ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือ DGE หรือสาเหตุที่ DGE ไม่เต็มใจที่จะตั้งชื่อ

เพียงอื่น ๆ PokerStars ผู้บริหารตั้งชื่อโดย DoJ ในการเชื่อมต่อกับวัน Black Friday – ที่ฉันรู้ – เป็นพอลเทต แต่คำสั่งใช้พหูพจน์ – ผู้บริหาร- ไม่ใช่เอกพจน์ผมรู้สึกมีความมั่นใจ

ว่าปัญหาของ“PokerStars บางผู้บริหาร” เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันไม่สามารถนึกภาพ Isai Scheinberg ที่ตกลงกับ DoJ ก่อนทำให้แน่ใจว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ และฉันไม่สงสัยเลยว่า Scheinberg มีวิธีที่จะทำให้แน่ใจในการแก้ปัญหานั้น

Isai Scheinberg ยินดีที่จะเล่นบอลหรือไม่? Isai Scheinberg เท่านั้นที่รู้อย่างแน่นอน และเมื่อถามว่า PokerStars ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของพวกเขา

แต่ฉันคิดว่ามีโอกาสที่สมเหตุสมผล Isai Scheinberg จะทำข้อตกลงกับ DoJฉันยึดการประเมินนั้นจากปัจจัยสองสามประการหากเชื่อข่าวลือ Isai Scheinberg ได้เจรจาข้อตกลงกับ

DoJ มาหลายเดือนแล้วไอเซเชนเบิร์กได้สะสมมีรายงานว่าอดีตอัยการสูงสุดไมเคิลมูคา -ของ บริษัท สูงขับเคลื่อน Debevoise & พลิมพ์ดัน – เพื่อเป็นตัวแทนของเขาสำหรับ

intents และวัตถุประสงค์, นิวเจอร์ซีย์เป็นตลาดสหรัฐอเมริกา หาก PokerStars ไม่สามารถได้รับไฟเขียวในนิวเจอร์ซีย์ ก็ยากที่จะเห็นพวกเขาได้รับการอนุมัติจากที่อื่นในอเมริกา

และตลาดในอเมริกาก็ดูเหมือนจะไม่เหมือนกับที่ PokerStars เต็มใจยอมจำนนในด้านของ DoJ Scheinberg และ Tate เป็นเพียงสองในสามที่เหลืออยู่ในข้อกล่าวหา Black

Friday ความละเอียดของคดีนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความละเอียดที่มีการปรับหนักแน่น เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ DoJ อย่างไม่ต้องสงสัยนำทุกอย่างมารวมกันและดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้อย่างแน่นอน – และมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นไปได้ – Isai Scheinberg และ DoJ กำลังเคลื่อนไปในทิศทางของข้อตกลง

เหตุใด DGE จึงดำเนินการตามขั้นตอนนี้นั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจ ฉันถามตัวแทนของ DGE ว่ามีแบบอย่างล่าสุดสำหรับแอปพลิเคชันที่ถูกระงับหรือไม่ เธอบอกว่าเท่าที่เธอรู้ ไม่มีเลย

กล่าวโดยสรุป นี่ไม่ใช่การย้ายที่ DGE ทำเป็นประจำ ทำไมพวกเขาถึงใช้เส้นทางนี้กับ PokerStars? ตามหลักเหตุผล DGE จะทำการย้ายนี้หากพวกเขาไม่ต้องการปฏิเสธ PokerStars แต่

ไม่สามารถอนุมัติได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นการเดาของฉันก็คือการเจรจาระหว่าง PokerStars และ DGE นั้นหยุดนิ่งโดยพื้นฐานแล้ว โดยบริษัท DGE ถือตามข้อกำหนดของพวกเขาเกี่ยวกับ Isai Scheinberg และ “ผู้บริหารของ PokerStars บางคน”

ณ จุดนั้น DGE น่าจะรู้สึกว่าจำเป็นต้องเปิดเผยปัญหาต่อสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความกำกวม ทั้งสำหรับรีสอร์ทพันธมิตรที่เสนอโดย PokerStars และสำหรับตลาดโดยรวมจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากสองปี? ใบสมัครถูกระงับไว้นานถึงสองปี แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น สมมติว่า PokerStars ไม่แก้ไขปัญหาที่เปิดกว้างจนเป็นที่พอใจของ DGE?

เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครรู้ ไม่มีแบบอย่างที่ชัดเจนในการตัดสินใจของ DGE ในอดีตที่จะนำมาใช้ และเมื่อฉันถามตัวแทน DGE ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนาฬิกาสองปีผ่านไป ฉันบอกว่าพวกเขา “ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม”

อุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกาทำให้ฉันนึกถึงพลวัตของครอบครัวโดยทั่วไป: เนวาดาเป็นเด็กที่โตที่สุดและได้รับความสนใจมากมายไม่ว่าจะสมควรได้รับหรือไม่ นิวเจอร์ซีย์เป็นพี่น้องที่ฉลาด แข็งแรง และดูดี ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีช่วงพักทั้งหมด

แล้วมีเดลาแวร์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นลูกเลี้ยงหัวแดงของอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์ของสหรัฐฯแต่อย่างที่ลูกเลี้ยงหัวแดงทุกคนจะบอกคุณ พวกเขามีความสามารถของตัวเองที่จะมอบให้กับโลกใบนี้ และเดลาแวร์ก็เช่นกัน

เนวาดาเป็นรัฐแรกที่เปิดตัวการพนันออนไลน์อย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและมีเวลา 6 เดือนก่อนใครในระหว่างที่พวกเขาสามารถเจาะหัวข้อข่าว iGaming ของสหรัฐฯ ได้ทั้งหมด

การเปิดตัวอุตสาหกรรม สมัครเล่น SBOBET ของเดลาแวร์เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนทำให้เกิดแรงกระเพื่อมด้วยจำนวนการเข้าชมเพียงเล็กน้อย แม้แต่ตามมาตรฐานที่ไม่น่าประทับใจที่กำหนดโดยเนวาดา และเดลาแวร์ก็จมน้ำตายอย่างรวดเร็วโดยการเปิดตัวของนิวเจอร์ซีย์เพียงสองสัปดาห์ต่อมา

ดังนั้นเดลาแวร์ได้รับการทุ่มเทในญาติไม่เปิดเผยชื่อมานานกว่าหนึ่งเดือนในขณะนี้ขณะที่พี่ชายของเนวาดาได้รับไม่น้อยให้ความสนใจที่ไม่จำเป็นและน้องสาวที่สมบูรณ์แบบของรัฐนิวเจอร์ซีย์มองว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์สหรัฐตั้งแต่PokerStars

แม้จะมีทั้งหมดนี้ ฉันเชื่อมั่นว่าเดลาแวร์มีบทบาทสำคัญในตลาดการพนันออนไลน์ใหม่เดลาแวร์น่าจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับโปกเกอร์ออนไลน์ระหว่างรัฐผลงานที่ใหญ่ที่สุดของเดลาแวร์ในอุตสาหกรรมนี้น่าจะเป็นบทบาทในการสร้างตลาดเกมออนไลน์ระหว่างรัฐ

ไม่มีใครคาดหวังว่าเดลาแวร์จะสร้างกลุ่มผู้เล่นที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง รัฐก็ไม่มีประชากรที่จะสร้างฐานผู้เล่นประเภทนี้ดังนั้น เดลาแวร์ได้รับเสียงมากเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับรัฐอื่น ๆ ในรูปแบบอัด

เนื่องจากเดลาแวร์ต้องการสถานะอื่นๆ มากกว่าที่รัฐเหล่านี้ต้องการเดลาแวร์ จึงเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่เดลาแวร์จะใช้ปลายไม้สั้นเพื่อให้ลูกบอลกลิ้ง จึงไม่แปลกใจเลยถ้าอีก 10 ปีข้างหน้าเรากำลังรำลึกถึงบทบาทที่สำคัญของเดลาแวร์ในอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์ของสหรัฐฯ ในแง่ของการจุดประกายความร่วมมือระหว่างรัฐ

เกมของรัฐrunเดลาแวร์ยังใช้ระบบการจัดส่งที่แตกต่างจากเนวาดาหรือนิวเจอร์ซีย์อย่างมาก เนื่องจาก “Racinos” ทั้งสามแห่งของรัฐเสนอเกมออนไลน์บนเว็บไซต์ที่มีตราสินค้าซึ่งจัดทำโดยความร่วมมือของScientific Gamesและ888 Holdingsโดยลอตเตอรีของรัฐควบคุมทุกอย่าง

ในเดลาแวร์ อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ดำเนินการโดยลอตเตอรีของรัฐเท่านั้น – วิธีการที่คล้ายกันมีอยู่ในหลายประเทศในยุโรป เช่นสวีเดนและในบางจังหวัดของแคนาดา ลอตเตอรีของรัฐจึงจ้างงานในการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์เกมออนไลน์ของเดลาแวร์ให้กับScientific Games และ 888 Holdingsซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทมากกว่าหนึ่งโหลที่สมัครงานนี้

นี่เป็นโมเดลที่น่าสนใจ และน่าสนใจที่จะดูว่าของเดลาแวร์หรือโมเดลในนิวเจอร์ซีย์และเนวาดาจะชนะในระยะยาวหวังให้เจ้าตัวเล็กอีกวิธีหนึ่งที่เดลาแวร์สามารถมีบทบาทในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ของสหรัฐฯ ก็คือการแสดงให้รัฐอื่นๆ ที่มีประชากรเบาบางในสหภาพเห็นว่าพวกเขายังสามารถทำเงินผ่านการพนันออนไลน์ได้

อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ของเดลาแวร์มีประชากรน้อยกว่าหนึ่งล้านคนไม่เคยกลายเป็นฟันเฟืองหลักในระบบเศรษฐกิจของรัฐ แต่มีศักยภาพที่จะให้รายได้เพิ่มเติมแก่รัฐอย่างแม่นยำว่า

สมัครเล่น SBOBET เดลาแวร์สามารถเพิ่มเงินกองทุนผ่านอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ได้มากเพียงใด สามารถส่งอิทธิพลจากรัฐอื่น ๆ ให้เข้าร่วมและผ่านกฎหมายการพนันออนไลน์ของตนเองได้เป็นอย่างดีมีการคาดเดากันมากเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของ SLS Las Vegas

SBE Entertainment ซึ่งตั้งอยู่ในลอสแองเจลิสใช้เงิน 415 ล้านดอลลาร์เพื่อเปลี่ยนซาฮาราในยุค Rat Pack ให้เป็นโรงแรมล้ำสมัยและมีสไตล์ โดยนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่ The Strip ที่มีความเกี่ยวข้องกับฮอลลีวูดและเบเวอร์ลีฮิลส์

เมื่อโรงแรม-คาสิโนที่สร้างใหม่เปิดให้บริการในเดือนกันยายน SLS Las Vegas จะมีร้านอาหารและสถานบันเทิงยามค่ำคืนเกือบสิบแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย SBE บริษัทมีร้านอาหารทันสมัยและคลับยอดนิยมประมาณ 60 แห่งทั่วแคลิฟอร์เนียตอนใต้

ชื่อโรงแรม SLS สามารถพบได้ในลอสแองเจลิส นิวยอร์ก และไมอามี และกำลังเติบโต โรงแรม SLS อื่นๆ มีการวางแผนสำหรับซีแอตเทิล ฟิลาเดลเฟีย บอสตัน และฮูสตัน SBE หวังที่จะใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลโรงแรมและสถานบันเทิงยามค่ำคืนขนาดใหญ่เพื่อเติมเต็มห้องพักในโรงแรม 1,600 แห่งของ SLS Las Vegas

แต่คำถามยังคงอยู่: SLS Las Vegas มุ่งเน้นที่ด้าน nongaming ของธุรกิจมากเกินไปหรือไม่?ผู้สังเกตการณ์บางคนกังวลว่า SLS จะกลายเป็น The Cosmopolitan 2.0

เมื่อเปิดให้บริการในปี 2010 The Cosmopolitan of Las Vegas ได้รับการวิจารณ์อย่างล้นหลามในด้านการตกแต่งที่มีสไตล์ ห้องพักกว้างขวาง และร้านอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ แต่ก็

ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นของคาสิโน ทรัพย์สินไม่ได้ทำเงินมาก ในไตรมาสที่สามขาดทุน 19.4 ล้านดอลลาร์หลังจากขาดทุน 25.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง Rob Oseland ประธาน SLS Las Vegas กล่าวว่ารีสอร์ทของเขาจะไม่ทำซ้ำความผิดพลาดของ The Cosmopolitan

เมื่อต้นเดือนนี้ SLS ประกาศว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์การจัดการคาสิโนของ Bally Technologies เพื่อใช้งานระบบการตลาดของเครื่องสล็อตแมชชีนและสร้างโปรแกรมความภักดีของลูกค้า SLS ยังตกลงที่จะใช้แพลตฟอร์มเกมแบบโต้ตอบของ Bally เริ่มแรก เว็บไซต์คาสิโนเล่นฟรีจะเปิดตัวเพื่อแนะนำผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้รู้จักกับแบรนด์ SLS

Oseland ซึ่งใช้เวลาหลายปีในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่ Wynn Resorts Ltd. กล่าวว่าการมุ่งเน้นที่การเล่นเกมมีการเปลี่ยนแปลงในลาสเวกัส สถิติคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแสดงรายได้ของคาสิโนคิดเป็น 35 เปอร์เซ็นต์ของรายได้โดยรวมของคุณสมบัติ Strip ในปีงบประมาณล่าสุด

Oseland กล่าวว่าการเล่นเกมจะคิดเป็น 30% ของรูปแบบธุรกิจทั้งหมดของ SLS “การเล่นเกมไม่ใช่แหล่งรายได้หรือรายได้หลักอีกต่อไป แต่เราจะใช้แนวทางที่จริงจังมากในการให้บริการลูกค้า SLS ด้วยแพลตฟอร์มเกมระดับสูง” Oseland กล่าว

พื้นที่คาสิโนในอดีตของซาฮาร่าได้รับการรื้อถอนและกำหนดค่าใหม่เพื่อให้พื้นที่ 60,000 ตารางฟุตสำหรับเครื่องสล็อต 800 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 80 เกม และหนังสือการแข่งขันและกีฬาที่จัดการโดย William Hill Oseland กล่าวว่าการวิเคราะห์จะเริ่มขึ้นในต้นปีหน้าซึ่งแบรนด์สล็อตแมชชีน, ชื่อและธีมที่คาสิโนจะนำเสนอ

องค์ประกอบการเล่นเกมของ SLS ในที่สุดอาจรวมถึงโป๊กเกอร์ออนไลน์ Oseland กล่าวว่า บริษัท จะประเมินแนวการเล่นเกมแบบโต้ตอบของเนวาดาในปลายปีหน้า“มันเป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถใช้ได้” Oseland กล่าว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ SLS ได้ว่าจ้างอดีตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสล็อตของ Mandalay Bay เพื่อดูแลการตลาดคาสิโน“ฉันไม่สามารถขีดเส้นใต้ได้มากพอที่เราจะดึงดูดลูกค้าเกม” Oseland กล่าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเกมกล่าวว่าความสำเร็จของคาสิโนนั้นสัมพันธ์กับระดับการลงทุน Cosmopolitan มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 10 เท่าในการสร้างจากพื้นฐาน เมื่อเทียบกับงบประมาณของ SBE สำหรับการปรับปรุง SLS กล่าวอีกนัยหนึ่ง SBE มีน็อตที่เล็กกว่ามาก“เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบการเล่นเกม” Oseland กล่าววอลล์สตรีทจะจับตาดู

นักวิเคราะห์เกม Wells Fargo Securities Dennis Farrell Jr. เรียก SLS ว่า “การทดลองที่น่าสนใจ” ซึ่งความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือสถานที่ตั้งที่ตอนเหนือสุดของ Strip และการแข่งขันสำหรับลูกค้าในฐานะบริษัทคาสิโนเดียว“เราชอบแนวความคิดด้านอาหารและเครื่องดื่มและไนท์คลับ” Farrell กล่าว “แต่พวกเขาจะมีการแข่งขันที่ยากลำบาก”

SLS Las Vegas ได้รับแจ้งเกี่ยวกับร้านอาหารและสถานบันเทิงยามค่ำคืนแล้ว บทความฉบับเดือนพฤศจิกายนใน The New York Times นำเสนอร้านอาหารยอดนิยมอย่าง The Griddle Cafe ในลอสแองเจลิส ซึ่งกำลังเปิดสาขาแรกนอก Southern California ที่ SLS

SBE จะดูแลทุกแง่มุมของ SLS Las Vegas แบรนด์ต่างๆ เช่น The Bazaar by Jose Andres, Katsuya by Starck, Umami Burger, The Sayers Club และ 800 Degrees อยู่ในรายการ

แต่นักวิเคราะห์เกมของ Credit Suisse Joel Simkins กล่าวว่าผู้ประกอบการคาสิโนลงทุนอย่างหนักในไนท์คลับ — เช่นคุณสมบัติของ MGM Resorts International, Wynn Las Vegas และ Encore — จะไม่พับไพ่ของพวกเขาและยกให้ธุรกิจ SLS

“ในบางจุด มีความกังวลเกี่ยวกับความอิ่มตัวของตลาด” ซิมกินส์กล่าวถึงสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของ The Strip เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท ยกระดับมาตรฐาน โดยทุ่มเงิน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อเปิดไนท์คลับฮักกะซันที่เอ็มจีเอ็ม แกรนด์

Simkins ให้เครดิต Sam Nazarian ซีอีโอของ SBE Entertainment ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ เขากล่าวว่าโรงแรม SLS ในเบเวอร์ลีฮิลส์และเซาท์บีชในไมอามีได้กลายเป็นเรื่องราวความสำเร็จชั้นนำของตลาด“SLS จะเป็นตัวดำเนินการที่มีแรงจูงใจ” ซิมกินส์กล่าว

ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ดี การจ้างงานจะกลายเป็นจุดสนใจในไม่ช้า SLS มีพนักงาน 70 คนอยู่แล้วและ Oseland กล่าวว่าการจ้างงานสำหรับตำแหน่งผู้บริหารองค์กรโรงแรมและคาสิโนจะเริ่มในเดือนมกราคม

หลังจากนั้น SLS จะเปิดตัวแคมเปญเพื่อจ้างพนักงาน 2,700 คนเริ่มในเดือนเมษายน ผู้สมัครงานได้รับการสนับสนุนให้ไปที่ www.slslasvegas.com/careers สำหรับรายการงานOseland ไม่คาดหวังว่า SLS Las Vegas จะขาดแคลนผู้สมัคร“เรากำลังให้โอกาสผู้คนในเนวาดาตอนใต้” Oseland กล่าว

มีการสร้างบัญชีการพนันออนไลน์ทั้งหมด91,531บัญชีตั้งแต่นิวเจอร์ซีย์เปิดตัวเกมโป๊กเกอร์และคาสิโนที่มีการควบคุมในวันที่ 26 พฤศจิกายน หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐประกาศในวันนี้

จำนวนเป็นปัจจุบัน ณ วันที่15 ธันวาคม ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนรวมของบัญชีที่สร้าง (ไม่จำเป็นต้องใช้งานอยู่) ผู้เล่นที่สร้างบัญชีในสองไซต์จะนับเป็นสองบัญชีตามวัตถุประสงค์ของยอดรวมนี้

นี้รวมล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของของแข็ง – มากกว่าเล็กน้อย 20,000 – จากสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมดของ 71486 และการเติบโตนั้นดูเหมือนจะดำเนินต่อไป ด้วยปัจจัยหลายประการที่บ่งบอกว่าเราเพิ่งเห็นเพียงส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็ง iGaming ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เท่านั้น

การเปิดตัวค่อนข้างไม่มีปัญหาด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามสัปดาห์ในกระจกมองหลัง ผู้ควบคุมรถและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวเจอร์ซีย์จะต้องพอใจกับตลาดดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ไม่มีปัญหาทางเทคนิคที่สำคัญ เรื่องอื้อฉาว หรือการโต้กลับทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ปัญหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และเงินฝากทำให้ผู้เล่นหลายคนผิดหวัง แต่แรงกดดันเหล่านั้นควรลดลงตามธรรมชาติเมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้น

การขาดปัญหาที่สำคัญในช่วงตั้งไข่ของการพนันออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์จะส่งผลให้มีกิจกรรมในกระแสหลักเพิ่มขึ้น และปริมาณการใช้ข้อมูลควรเพิ่มขึ้นตามผลลัพธ์ – สมมติว่าสตรีคยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ไซต์อื่น ๆ ยังคงมาออนไลน์ในขณะที่ผู้บริโภคในรัฐนิวเจอร์ซีย์มีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการเล่นโป๊กเกอร์และคาสิโน ผู้เล่นตัวจริงของตลาดที่ควบคุมโดย NJ นั้นยังห่างไกลจากความสมบูรณ์ การเข้ามาของผู้ให้บริการและแบรนด์ตามรายการด้านล่างควรขยายตลาด:

Golden Nuggetยังไม่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ (ไทม์ไลน์ TBD) Tropicana / Virginยังไม่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ (เนื่องจากฤดูใบไม้ผลิ 2014) Trump Taj MahalและTrump Plazaยังไม่ได้เปิดตัวเว็บไซต์โป๊กเกอร์และคาสิโนแบรนด์ Trump

รีสอร์ทยังไม่ได้เปิดตัวโป๊กเกอร์หรือคาสิโน รีสอร์ทประสบความล้มเหลวเมื่อPokerStars – พันธมิตร iGaming ของพวกเขาเสนอ – เลื่อยใบอนุญาตของพวกเขาหยุดชั่วคราวโดย DGE

RevelและThe Atlantic Club Casinoยังคงอยู่ข้างสนามโปรโมชั่นและการตลาดเพิ่มเติมสามารถขับเคลื่อนการเติบโตได้มากขึ้น more การผลักดันโปรโมชั่นถึงวันที่สำหรับการพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมในรัฐนิวเจอร์ซีย์โดยรวมแล้วค่อนข้างอ่อนลง

ในขณะที่ผู้ประกอบการหนึ่งหรือสองคนมีความก้าวร้าวมากในแง่ของการตลาด แต่ดูเหมือนว่าตลาดส่วนใหญ่กำลังรอให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนที่จะหมุนไปที่ 11 ทัศนคติที่ถูกสะท้อนโดยWSOP.comหัวของโป๊กเกอร์ออนไลน์บิล RiniในQ & A ที่ผ่านมาที่ PocketFives.com

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับตำแหน่งของ WSOP.com ในตลาดนิวเจอร์ซี รินี่ตอบว่า: “เราระมัดระวังในการเพิ่มสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะที่ควบคุมได้ [ในเนวาดา] เราใช้กลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันในนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเรามั่นใจว่าการดำเนินงานของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดี ก่อนที่เราจะเร่งผลักดันการตลาด”

ตัวเลขจราจรชี้ให้เห็นการเติบโตที่ช้าลงในระยะใกล้แม้ว่าปัจจัยข้างต้นจะช่วยขยายขนาดของตลาดการพนันออนไลน์ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้อย่างแน่นอน แต่การเติบโตในระยะสั้นก็ดูเหมือนจะชะลอตัวลงหากไม่ลดลง

ข้อมูลการจราจรจากPokerScout.com แสดงค่อยๆเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับ NJ ผู้นำตลาดPartyPoker และการแข่งขันระดับเรือธงที่ PartyPoker ในวันอาทิตย์ที่ $50,000 ดึงดูดผู้เล่น269คนในวันที่ 15 ธันวาคม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากนักวิ่ง265คนที่เล่นทัวร์นาเมนต์เมื่อสัปดาห์ก่อน

การแข่งขันครั้งแรก (วันที่ 1 ธันวาคม วันหยุดสุดสัปดาห์หลังจากเปิดตัว) มีผู้เข้าแข่งขันเพียง173คนเท่านั้นการชะลอตัวไม่ได้ทำให้เกิดความกังวลอย่างแน่นอน และน่าจะเป็นผลมาจาก:

ความครอบคลุมที่ลดลงโดยรอบ NJ iGaming เนื่องจากการเปิดตัวลดน้อยลงไปอีกในอดีตช่วงวันหยุดยาว.การทดสอบที่แท้จริงของตลาดการพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมของรัฐนิวเจอร์ซีย์จะ

มาในช่วงครึ่งหลังของปี 2014 ณ จุดนั้น ผู้ดำเนินการส่วนใหญ่ – ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด – ควรออนไลน์ และความกังวลเบื้องต้นที่ผลักดันนโยบายการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เข้มงวดจะลดลง

สัปดาห์ที่สามของ New Jersey ในอุตสาหกรรม iGaming ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญ เต็มไปด้วยการพัฒนาที่ขาดหายไป ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ไม่คาดคิด และจำนวนบัญชีที่ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

แม้จะเป็นพาดหัวข่าว ความผันผวนของปริมาณการใช้โป๊กเกอร์ออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างน้อย โดยNJ.PartyPoker.com ได้เพิ่มความเป็นผู้นำเหนือWSOP.comเล็กน้อยเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน

แต่นั่นไม่ได้ลบล้างความจริงที่ว่าสัปดาห์ที่ 3 ของการพนันโป๊กเกอร์ออนไลน์และคาสิโนเป็นสัปดาห์ที่กำหนดสำหรับ Garden State – หนึ่งในผู้ชนะและผู้แพ้เกิดขึ้น ข้อบกพร่องของระบบถูกเปิดเผย และภาพรวมก็ชัดเจนยิ่งขึ้น

Golden Nugget ได้รับการอนุมัติให้อนุญาต iGaming แล้วจากเจ็ดคาสิโนในแอตแลนติกซิตีที่เข้าร่วมในการเปิดตัว “การเล่นที่นุ่มนวล” ของนิวเจอร์ซีย์Golden Nuggetเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับไฟเขียวจากเจ้าหน้าที่DGE

อ้างเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีการจัดรูปแบบของรายงานที่ DGE จัด Nugget ในโหมดการทดสอบจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์เมื่อในที่สุดมันก็เคลียร์คาสิโนเพื่อดำเนินการ iGaming เต็มรูปแบบ

ขับเคลื่อนโดยBally Technologiesคาสิโนออนไลน์ที่ใช้เงินจริงของ Golden Nugget เปิดให้บริการแล้ว แต่คำนี้ยังคงปรากฏอยู่เมื่อวางแผนที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ที่มีแบรนด์ตนเอง

สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถาม: การเข้าสู่ตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์ของ NJ ที่ล่าช้าของ Golden Nugget จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความตายหรือไม่?ตัวบ่งชี้ในช่วงต้นชี้ไปที่ใช่ ปัจจัยสองประการที่อาจทำลายโอกาสความสำเร็จของนักเก็ต:

ประการหนึ่ง แม้ว่าจะมีแผนที่จะเปิดห้องโป๊กเกอร์ใหม่ที่โรงงานอิฐและปูนในเดือนนี้ นักเก็ตไม่เคยเป็นที่รู้จักในฐานะสถานประกอบการชั้นนำสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์นอกจากนี้ จากไซต์ที่ได้รับการควบคุมหกแห่งของนิวเจอร์ซีย์ มีเพียงสองแห่ง ( PartyPokerและWSOP ) ที่แสดงสัญญาณชีวิตที่แท้จริง ซึ่งทำให้เชื่อว่าชุมชนโป๊กเกอร์ของนิวเจอร์ซีย์มีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะรักษากลุ่มบริษัทโป๊กเกอร์ได้อดีตของ PokerStars กลับมาหลอกหลอนบริษัท

ในปริมาณสิ่งที่น่าตกใจอย่างน้อย ๆ การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสัปดาห์ที่DGE เลือกที่จะระงับPokerStarsพลิเคชันสำหรับระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่าการแบนทั้งหมด แต่การระงับดังกล่าวช่วยตอกย้ำตำแหน่งที่แข็งแกร่งของ DGE ที่มีต่อผู้ให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

ในแถลงการณ์ DGE อ้างถึง “คำฟ้องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข” ของIsai Scheinbergผู้ก่อตั้ง PokerStars และ “การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร PokerStars บางรายกับการดำเนินการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา” หลังUIGEAเป็นเหตุผลเบื้องหลังการระงับ

อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงยังระบุอย่างชัดเจนว่าการสมัครของ PokerStars อาจถูกพิจารณาใหม่หาก “แสดงให้เห็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ”คือ Scheinberg จะต้องชำระหรือมิฉะนั้นยอมรับกับDoJ

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะแบนบริษัท – แต่ยังไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะอนุมัติเช่นกัน – การสมัครของ PokerStars มีแนวโน้มว่าจะอยู่ในสถานะที่ถูกลืมเลือนเป็นเวลานาน อย่างน้อยก็ในอนาคตอันใกล้

นั่นอาจเป็นข่าวดีสำหรับความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรม iGaming ของรัฐนิวเจอร์ซีย์โดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวดีสำหรับนักวิ่งหน้าโป๊กเกอร์ออนไลน์NJ.PartyPoker.comแต่กลับทำให้ความหวังของผู้ที่หวังว่าจะได้เห็น PokerStars นำจำนวนผู้เล่นลดลง , โครงสร้างวีไอพีที่ยอดเยี่ยมและซอฟต์แวร์ตัวเอกสู่ตลาดนิวเจอร์ซีย์

Resortsพันธมิตรออนไลน์ของ PokerStars ไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าจะมองหาพันธมิตร iGaming รายใหม่หรือไม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวระงับ PokerStars’ คลิกที่นี่ WSOP.com ประสบกับการยกเลิกการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ เกิดความสับสน

เมื่อวันอังคารที่แล้ว WSOP.com ได้กำหนดเวลาสวิตช์เซิร์ฟเวอร์ที่ควรจะทำให้การดำเนินการหยุดชั่วคราวแต่เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดหยุดทำงานประมาณหกชั่วโมงแทนน่าเสียดาย ที่งานใหญ่ที่สุดในตอนเย็นหลายงานกำลังคลี่คลายลงในขณะนั้น

ด้วยการจ่ายเงินก้อนโตส่วนใหญ่ยังไม่ถูกกำหนด ผู้เล่นต่างแห่กันไปที่ฟอรัมเฉพาะของ WSOP ในTwo Plus Two และTwitterด้วยความหวังว่าจะได้รับคำตอบสำหรับคำถามและข้อกังวลมากมายของพวกเขาตอนแรกหัวของโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ WSOP.com บิล Rini กำกับเล่นกับนโยบายดับเซิร์ฟเวอร์ของ WSOP มันระบุต่อไปนี้:

“ทัวร์นาเมนต์ที่กำลังดำเนินอยู่จะถูกยกเลิกและเงินรางวัลรวมจะถูกแบ่งให้เท่าๆ กันระหว่างผู้เล่นทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในทัวร์นาเมนต์ ผู้เล่นที่ถูกจับจากการแข่งขันก่อนปัญหาการเชื่อมต่อจะไม่ได้รับผลกระทบ”ขึ้น WSOP.com ระบุว่าผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดทำงานจะได้รับเงินคืน ฉันถือว่านี่เป็นการอ้างถึงการแข่งขันที่ไม่ได้อยู่ในเงิน

ในช่วงเวลาที่ไฟดับ ฉันกำลังตรวจสอบตารางสุดท้ายของการรับประกัน 10k ทุกคืนของ WSOP การตัดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นเมื่อมีผู้เล่นเหลืออยู่เก้าคน ฉันมีอิสระที่จะพูดคุยกับหัวหน้าชิป ” Fresh Guac ” หลังจากนั้นไม่นาน

มีชิปมากกว่า 25% ในการเล่น เขาโกรธเคืองต่อนโยบายการหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของ WSOP เนื่องจากการคำนวณ ICM เขาจะมีสิทธิ์ได้รับมากกว่าหนึ่งในเก้าของเงินรางวัลรวมที่เหลือ

อย่างมีนัยสำคัญน่าเสียดาย ตามที่ Rini โพสต์ไว้ใน Two Plus Two ทัวร์นาเมนต์ไม่ได้หยุดลงเมื่อเซิร์ฟเวอร์ล่ม ทำให้กระบวนการกระทบยอดชิปของผู้เล่นแต่ละคนนั้นยากเหลือเกิน

ความสับสนและความขุ่นเคืองมากมายผลที่ตามมาฉันได้รับอีเมลจาก WSOP.com ในวันถัดไปโดยระบุว่า “ผู้เล่นทุกคนที่มีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ในช่วงที่ไฟดับจะได้รับเงินคืนเมื่อซื้อซ้ำและส่วนเสริม”

อีกครั้งที่แทบจะไม่ช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้เล่นทัวร์นาเมนต์แล้วในเงินเช่นในกรณีของการดังกล่าวข้างต้นรับประกัน 10k ในท้ายที่สุด ฉันได้เรียนรู้จาก “Fresh Guac” ว่า WSOP จ่ายเงินรางวัลรับประกัน 10k ให้กับนักวิ่งที่เหลือซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งชิปที่สัมพันธ์กันเมื่อเซิร์ฟเวอร์ล่ม

ในฐานะผู้นำชิป “Fresh Guac” ได้รับรางวัลที่ 1 มูลค่า $2,800 นั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ยุติธรรมอย่างแน่นอน เนื่องจากมันให้ประโยชน์กับผู้นำชิปมากกว่าชิปแบบสั้นอย่างมาก แต่ฉันคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีกว่าการแบ่งเงินรางวัลที่เหลือเท่าๆ กัน

เพื่อเป็นการขอโทษสำหรับเหตุขัดข้องและความสับสนในภายหลัง ผู้เล่นที่ตกเป็นเหยื่อจากการตัดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการแจกฟรี $20,000 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก WSOP.com

หมายเหตุถึง WSOP.com : ครั้งต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณล่ม โปรดใช้ตัววัด ICM เพื่อแจกจ่ายเงินรางวัลรวมที่เหลือ ในความคิดของฉัน มันเป็นสิ่งเดียวที่ยุติธรรมที่ต้องทำรายงานการจราจร: NJ.PartyPoker.com เริ่มครอบงำจากข้อมูลของPokerScout.comปริมาณการใช้โป๊กเกอร์ออนไลน์เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางทั่วกระดานUltimate Poker ที่ทนทาน

NJ.PartyPoker.com ได้เพิ่มความเป็นผู้นำเหนือคู่แข่ง WSOP.com ที่ใกล้ที่สุดโดยมีอัตรากำไรเล็กน้อยที่สำคัญกว่านั้น ณ วันที่ 15 ธันวาคมมีการสร้างบัญชี NJ iGaming มากกว่า 20,000 บัญชีทำให้มียอดรวมเกือบ 92,000 บัญชี หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป เป้าหมาย 100,000 จะถูกทำลายภายในสิ้นสัปดาห์

แทรฟฟิกเกมเงินสดสูงสุด 24 ชั่วโมงและค่าเฉลี่ย 7 วันตามรายการด้านล่างอเมริกันเครือข่ายทั้งหมดที่มีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเปอร์เซ็นต์กำไร (ร้อยละ 30) ในขณะที่PartyPokerเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด (40)

เว็บไซต์Betfair มือใหม่ล้มเหลวในการถอดรหัสเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ 75 อันดับแรกติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สามนอกเหนือจากการเล่นเกมเงินสดแล้ว PartyPoker ดูเหมือนจะเป็น

เว็บไซต์เดียวที่ Sit & Gos ออกเป็นประจำ และในขณะที่สัปดาห์ที่แล้วมีผู้ใช้เกือบ 6,000 รายเข้าสู่ระบบสำหรับวิชาเอกวันอาทิตย์ของปาร์ตี้ แต่ในสัปดาห์นี้มีผู้ใช้ทั้งหมด 6,500 รายที่บดบัง

ในขณะที่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์นั้นไม่ค่อยน่าเกรงขาม แต่ PartyPoker กำลังเริ่มยืนยันการครอบงำในตลาด iGaming ของนิวเจอร์ซีย์ไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดของ WSOP และการระงับของ PokerStars จะเสริมกำมือแน่นในจุดสูงสุดของนิวเจอร์ซีย์หรือไม่นั้นยังไม่มีใครเห็น แต่สัญญาณเริ่มต้นบ่งชี้ว่าพวกเขาจะเห็น

ปรับปรุงซื้อขายล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดที่ออกในวันนี้โดยbwin.partyให้ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างในผลการดำเนินงานของ บริษัท ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของตลาดที่มีการควบคุมสำหรับการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์และเกมคาสิโนออนไลน์

รายได้ของนิวเจอร์ซีย์ถือเป็นปัจจัยด้านประสิทธิภาพโดยรวมของโป๊กเกอร์และคาสิโนการอัปเดตกล่าวถึงNJ.PartyPoker.com (ซึ่งเป็นที่ตั้งของโป๊กเกอร์และคาสิโนของแบรนด์สำหรับ NJ) ว่าเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อรายได้โป๊กเกอร์ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยกล่าวว่า:

ในโป๊กเกอร์ รายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดตัวไคลเอนต์โป๊กเกอร์ใหม่ของเรา ซึ่งขณะนี้มีลูกค้าประมาณ 65% ของเรา รวมถึงจากการเปิดตัวในนิวเจอร์ซีย์ที่เครือข่ายของเราเป็นผู้นำตลาด

สำหรับรายรับจากคาสิโน การอัปเดตยืนยันว่าส่วนนั้น “ยังได้รับประโยชน์จากการเปิดตัวในนิวเจอร์ซีย์ด้วย”ไม่เปิดเผยตัวเลขรายได้เฉพาะสำหรับคาสิโนนิวเจอร์ซีย์ของปาร์ตี้และโป๊กเกอร์

ออนไลน์ของนิวเจอร์ซีย์ ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับระดับที่แน่นอนของการมีส่วนร่วมในตลาดของรัฐนิวเจอร์ซีย์มีแนวโน้มที่จะสามารถใช้ได้เมื่อ บริษัท ได้เผยแพร่ตัวเลขไตรมาสที่ 4 ปีเต็มใน13 มีนาคม 2014

แต่มันค่อนข้างผิดปกติสำหรับ bwin.party ที่จะแยกแยะการมีส่วนร่วมของ New Jersey ต่อทั้งโป๊กเกอร์และคาสิโน หากการบริจาคเหล่านั้นไม่ใช่สาระสำคัญ (หรืออยู่ในจังหวะที่จะกลายเป็นอย่างนั้น)

บริษัทได้ใช้เงินหลายล้านในการเตรียมตัวสำหรับสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องให้รายละเอียดใด ๆ การอัปเดตระบุว่า bwin.party คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งในละแวกใกล้เคียง 7 ถึง 10 ล้านยูโรใน “ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการเปิดตัวในสหรัฐอเมริกา” ในปี 2013

และตัวเลขดังกล่าวจะไม่ใช่คำพูดสุดท้ายเกี่ยวกับการใช้จ่ายของบริษัทในนิวเจอร์ซีย์ด้วยโปรโมชั่นที่ทะเยอทะยานบนดาดฟ้าสำหรับต้นปี 2014 การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น

และการขยายตัวตามธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมในรัฐนิวเจอร์ซีย์เติบโตขึ้น bwin.party มีแนวโน้มที่จะเทตัวเลขที่มากขึ้นในรัฐ

เมื่อทั้งหมดได้ถูกพูดและทำ.รายงานใหม่จากEilers Researchเสนอสิ่งที่ฉันจะโต้แย้งคือการคาดการณ์ที่ถูกต้องที่สุดและแม่นยำที่สุดในปัจจุบันสำหรับรายได้ iGaming ที่มีการควบคุมในสหรัฐอเมริกา

รายงานหัวข้อ“ สหรัฐ iGaming (จริง) โอกาส ” และประพันธ์โดย Eilers’ อดัม Krejcikให้สำรวจที่ครอบคลุมของรัฐของสหรัฐควบคุมการเล่นการพนันออนไลน์และคาดการณ์วิถีแนวโน้มของอุตสาหกรรมอเมริกัน iGaming ผ่าน2020ประเด็นสำคัญบางประการจากรายงานดังต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามEilersและKrejcikบน Twitter

การคาดการณ์ในปัจจุบันเกินจริงอย่างมากถึงศักยภาพ iGaming ของสหรัฐกรณีพื้นฐานของการคาดการณ์ของ Krejcik ชี้ไปที่ขนาดตลาดรวมสำหรับการพนันออนไลน์ที่ควบคุมโดยสหรัฐฯเพียงไม่ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2020 :

Eilers วิจัยการคาดการณ์ iGaming ของสหรัฐอเมริกา US ที่มา: Eilers Research การคาดการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการจากไปอย่างมากจากการคาดการณ์กระแสหลักอื่น ๆ รวมถึงMorgan Stanley ( 9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 ) และH2 Gambling Capital ( 7.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2560 )

บัญชีอะไรสำหรับช่องว่างนั้น?Krejcik ตระหนักดีว่าหลายรัฐ – ที่สำคัญที่สุดในแคลิฟอร์เนีย – มีแนวโน้มที่จะเปิดตัวด้วยโป๊กเกอร์เท่านั้นไม่ใช่โป๊กเกอร์และรายการเกมคาสิโนเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้เขายัง (ถูกต้อง) หมายเหตุที่การกระทำของรัฐบาลกลางในการเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตคือไม่น่าจะสูงและที่ยอมรับของรัฐโดยรัฐของการพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมเป็น

อย่างโดยเนื้อแท้กระบวนการที่ใช้เวลามากในที่สุด Krejcik โต้แย้งว่าระยะเวลาในการเพิ่มการพนันออนไลน์จะยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้การพนันออนไลน์จะไม่กินรายได้ทางบกอาร์กิวเมนต์ที่รายได้จากการพนันออนไลน์จะมาจากค่าใช้จ่ายของรายได้จากคาสิโนบนบกนั้นเป็นที่นิยมในหมู่ฝ่ายตรงข้ามของกฎระเบียบ

แต่รายงานของ Eilers ทำให้คนโกหกนั้นหยุดนิ่งโดยยืนยันว่า:[W] e เป็นผู้เสนอที่แน่วแน่ว่า iGaming จะไม่กินเนื้อที่การดำเนินธุรกิจคาสิโนบนบกที่มีอยู่ และในความเป็นจริงอาจผลัก

ดันให้รายได้จากการเล่นเกมทางบกเพิ่มขึ้นในระยะยาวเนื่องจากผู้ประกอบกิจการคาสิโนสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่อายุน้อยกว่าได้ ปรับปรุงโปรแกรมความภักดีของผู้เล่น และปรับปรุงแคมเปญการตลาดของพวกเขา

ประมาณการรายได้อย่างเป็นทางการของรัฐนิวเจอร์ซีย์แยกจากความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงฉันได้รับการโต้เถียงสำหรับค่อนข้างบางเวลาที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการสำหรับ

รายได้จากการเล่นการพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมที่มีมากกว่าหรือน้อยกว่าการทำงานของนิยายรายงานของ Krejcik ได้เพิ่มความร่วมของเสียงวิจารณ์การทำนายเหล่านั้นเขาประเมิน$ 226mmรายได้การพนันออนไลน์เมื่อตลาดคือ“ผู้ใหญ่” – รัฐทำให้ Krejcik เป็นสองหรือสามปีออกจากนี้

อย่างเป็นทางการรัฐนิวเจอร์ซีย์คาดการณ์งบประมาณสำหรับ7 เดือนแรกของการควบคุมการโทรพนันออนไลน์สำหรับประมาณห้าครั้งจำนวนเงินที่ Krejcik คาดการณ์สำหรับปีที่ 3 เยี่ยมชมการวิจัย Eilers และติดตาม Eilers และ Krejcik บน Twitter