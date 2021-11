เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลสเต็ป UFABET ดำเนินการผลิตภัณฑ์กีฬา

เล่นบอลออนไลน์ TORRANCE, Calif., Dec. 18, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Execute Sports, Inc. (OTCBB:EXCS) ประกาศในวันนี้ว่ามีแผนที่จะขยายแคมเปญโฆษณากับ Wakeboarding Magazine ตลอดปี 2008 ในช่วงปีใหม่ Execute คาดว่าจะ มากกว่าสองเท่าของจำนวนโฆษณาที่แสดงในนิตยสารจากคุณสมบัติสามถึงเจ็ดประการ

นอกเหนือจากแคมเปญโฆษณาสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะรวมห้าหน้าเต็มและสองหน้าสองหน้า Execute Sports ยังวางแผนที่จะขยายการเปิดเผยออนไลน์ทางดิจิทัลผ่านสัญญากับนิตยสาร ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จได้ด้วยการผสมผสานของความพยายามต่างๆ เช่น คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ประจำสัปดาห์ โฆษณาแบนเนอร์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า Execute Sports ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะ

Execute Sports, Inc. มีความยินดีที่จะประกาศการว่าจ้าง Ricky Gonzalez และ Sean O’Brien ให้กับทีมนักปั่นมืออาชีพในปี 2008 บริษัทยังยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำ Gretchen Hammarberg นักบิดหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของทีม Execute Sports, Inc. วางแผนที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนักปั่นมืออาชีพในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และจะอัปเดตให้สาธารณชนทราบเมื่อมีการว่าจ้างนักกีฬาใหม่

Geno Apicella CEO ให้ความเห็นว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะเข้าสู่ปี 2008 เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กีฬาทางน้ำแบบเดิมๆ ของเราได้รับการตอบรับที่ดีจากปากต่อปากและความพยายามทางการตลาดเชิงรุกของเรา ซึ่งรวมถึงการโฆษณาในวารสารอุตสาหกรรมที่ได้รับความเชื่อถือ เช่น นิตยสาร Wakeboarding เราก็เช่นกัน มีความสุขมากกับกลุ่มนักแข่งมืออาชีพของเรา และภูมิใจมากที่ได้แนะนำผู้หญิงให้รู้จักกับทีมของเราเป็นครั้งแรก” Mr. Apicella

กล่าวสรุปว่า “จากการที่บริษัทในเครือ Sugar Sand เล่นบอลออนไลน์ ที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับปี 2008 แล้ว และเป็นส่วนเสริมที่แข็งแกร่งอย่างมากให้กับธุรกิจกีฬาทางน้ำแบบดั้งเดิมของเรา เรารู้สึกว่า Execute Sports อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในปีใหม่มากกว่าที่เป็นอยู่ ก่อนหน้านั้นแค่ปีเดียว”

ข้อมูลของ บริษัท เพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์และความเห็นทั่วไปสามารถดูได้โดยการเยี่ยมชมhttp://www.excs.msprofit.com เกี่ยวกับ Execute Sports, Inc.

Execute Sports, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทอร์รันซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ ชุดเวทสูท เสื้อกั๊ก ยามผื่น และเวคสเก็ตสำหรับอุตสาหกรรมกีฬาแอ็กชัน แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ Execute Wetsuits, Kampus Wakeskates และ Kampus Shoes, Collective Development Bindings และ Collective Development Bags สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่http://www.executesports.com

แถลงการณ์บางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและผลการดำเนินงานทางการเงินหลังจากนั้น

ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ ณ วันที่เผยแพร่นี้ ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ การเพิ่มรายได้ที่คาดการณ์ไว้ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภค และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 10-KSB ของบริษัท และการยื่นเอกสารอื่นๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

AMHERST, NY, Dec. 18, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — HealthSport, Inc. (OTCBB:HSPO) ผู้พัฒนา ผู้ผลิต และผู้ทำการตลาดแบบครบวงจรของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีตราสินค้าในการจัดส่งแถบฟิล์มที่รับประทานได้ที่ไม่เหมือนใคร ประกาศในวันนี้ว่าระบบส่งอิเล็กโทรไลต์แบบแผ่นบางของบริษัท Enlyten SportStrips ( http://enlytenstrips.com )

จะวางจำหน่ายที่ร้านค้า GNC LiveWell(tm) ทั้งหมด 1,250 แห่งภายใน Rite Aid เริ่มในเดือนมกราคม 08. การรวมผลิตภัณฑ์ของ HealthSport เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มโดย Rite Aid และ GNC เพื่อให้ความสะดวกและคุณภาพในผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูล

“การจัดจำหน่ายของเราที่สถานที่ GNC LiveWell(tm) ภายใน Rite Aid วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับการรับรู้ถึงแบรนด์และการเติบโตกับลูกค้าของพวกเขา แบรนด์ Rite Aid และ GNC เป็นที่รู้จักกันดีในด้านประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในฐานะผู้ค้าปลีกที่ได้รับเลือกสำหรับข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และสมาคมของเราจะ

ให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกสำหรับ HealthSport” Gary Thomas รองประธานฝ่ายขายของ Enlyten, Inc. กล่าว “ในขณะที่เราให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เราต้องการปรับผลิตภัณฑ์ของเราให้สอดคล้องกับผู้ค้าปลีกที่เข้าใจว่า Enlyten SportStrips ช่วยในการดื่มน้ำ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาชั้นยอด หรือแม่ฟุตบอล”

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 Rite Aid ได้จัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ General Nutrition Companies, Inc. (GNC) ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะด้านวิตามิน อาหารเสริมแร่ธาตุ โภชนาการการกีฬา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรรายใหญ่ที่สุด

ความร่วมมือครั้งนี้ได้สร้าง “ร้านค้าภายในร้านค้า” ของ GNC ในร้านขายยา Rite Aid ทั่วประเทศ Rite Aid และ GNC ยังร่วมตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่จำหน่ายในร้าน Rite Aid และ GNC

Rite Aid Corporation เป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านขายยาชั้นนำของประเทศ โดยมีรายได้ต่อปีมากกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์ และร้านค้าประมาณ 5,100 แห่ง ใน 31 รัฐและดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย GNC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย

เป็นผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์โภชนาการเฉพาะทางระดับโลกรายใหญ่ที่สุด รวมทั้งวิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพรและอาหารเสริมพิเศษอื่นๆ และโภชนาการการกีฬา อาหารและผลิตภัณฑ์พลังงาน GNC มีร้านค้าปลีกมากกว่า 4,800 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา (รวมถึงแฟรนไชส์มากกว่า 1,000 แห่งและร้าน Rite Aid 1,250 แห่งภายในร้าน) และการดำเนินงานแฟรนไชส์ใน 48 ตลาดต่างประเทศ

GNC มอบข้อเสนอที่ไม่เหมือนใครให้กับ Rite Aid ซึ่งลูกค้าไม่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาอื่น ๆ และเสริมการมุ่งเน้นโดยรวมของ Rite Aid ในการเป็นตัวเลือกแรกของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลด้านสุขภาพและความงาม เกี่ยวกับ HealthSport, Inc.

HealthSport ( http://www.healthsportinc.com ) เป็นผู้พัฒนา ผู้ผลิต และผู้ทำการตลาดแบบครบวงจรของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ซึ่งมีตราสินค้าและฉลากส่วนตัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นกรรมสิทธิ์ บริษัทเป็นเจ้าของบริษัทย่อยสามแห่ง ได้แก่ Enlyten, Inc., InnoZen, Inc. และ Cooley Nutraceuticals, Inc. Enlyten ( http://www.enlytenstrips.com )

ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ HealthSport อินโนเซน ( http://www.innozen.com) เป็นผู้คิดค้นสูตร ผู้พัฒนา และผู้ผลิตแผ่นฟิล์มที่รับประทานได้ซึ่งส่งตัวยาผ่านการดูดซึมทางแก้ม (ระหว่างแก้มและปืน)

เทคโนโลยีการจัดส่งแถบฟิล์มที่รับประทานได้ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ InnoZen นั้นเหนือกว่าแผ่นฟิล์มที่รับประทานได้ในตลาดแข่งขันอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน InnoZen มีสิทธิบัตรที่รอดำเนินการอยู่ 5 ฉบับ และได้พัฒนาความลับทางการค้ามากมาย ซึ่งรวมอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและการผลิตแถบฟิล์มที่รับประทานได้

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวเผยแพร่นี้จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติ Safe Harbor ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงบางประการ และความไม่แน่นอนและผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากที่กล่าวถึง เอกสารนี้เป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

TERRE HAUTE, Ind., Dec. 18, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Verizon Wireless ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ขยายการเปิดตัวเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงระดับประเทศไปยัง Terre Haute บราซิล คลินตัน และซัลลิแวน

Greg Haller ประธาน – Indiana/Kentucky/Michigan Region ของ Verizon Wireless กล่าวว่า “นี่เป็นพื้นที่สำคัญที่มีนักธุรกิจและผู้บริโภคที่กระตือรือร้นและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ต้องการเชื่อมต่ออยู่เสมอ” “การขยายเครือข่ายบรอดแบนด์ใน Terre Haute และเมืองโดยรอบช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีไร้สายล่าสุดได้”

ด้วยเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายที่มีให้บริการใน Terre Haute บราซิล Clinton และ Sullivan ลูกค้า Verizon Wireless สามารถเพลิดเพลินกับบริการหลักสองอย่าง:

ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย Evolution-Data Optimized Revision A (EV-DO Rev. A) BroadbandAccess

ช่วยให้พนักงานที่ทำงานนอกสถานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์กรของตนได้ราวกับว่าพวกเขาถูกแนบมากับข้อมูลนี้ผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสายความเร็วสูง แต่มีอิสระ ของความคล่องตัวที่แท้จริง บริการนี้พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงผู้ใช้ที่หลากหลาย

ทำให้องค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์พกพาสามารถดำเนินธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาในพื้นที่ครอบคลุม BroadbandAccess ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงที่ปลอดภัยและแท้จริง

ด้วย BroadbandAccess ลูกค้าธุรกิจ ผู้อยู่อาศัย และผู้เยี่ยมชมสามารถคาดหวังความเร็วในการดาวน์โหลดเฉลี่ย 600 กิโลบิตต่อวินาที (kbps) ถึง 1.4 เมกะบิตต่อวินาที และความเร็วในการอัพโหลดเฉลี่ย 500 kbps ถึง 800 kbps

นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบอีเมลขนาด 1 เมกะไบต์ ซึ่งเทียบเท่ากับงานนำเสนอ PowerPoint(r) ขนาดเล็กหรือไฟล์ PDF ขนาดใหญ่ได้ในเวลาประมาณแปดวินาที และอัปโหลดไฟล์ขนาดเดียวกันได้ในเวลาน้อยกว่า 13 วินาที

BroadbandAccess ยังช่วยให้ลูกค้า Verizon Wireless ดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วกว่าลูกค้าของผู้ให้บริการระบบไร้สายประมาณ 10 เท่าซึ่งใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ลูกค้าที่เดินทางนอกพื้นที่ครอบคลุม BroadbandAccess ที่ได้รับการปรับปรุงด้วยอุปกรณ์ EV-DO จะเปลี่ยนไปใช้บริการ NationalAccess ของบริษัทได้อย่างราบรื่น

“บริการ BroadbandAccess ที่ได้รับการปรับปรุงของเราช่วยให้ลูกค้าของเราได้เปรียบหลักสามประการในการสื่อสารแบบไร้สาย ได้แก่ ความเร็ว ความคล่องตัวและความปลอดภัย” Haller กล่าว “ด้วยข้อได้เปรียบเหล่านี้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและผลประโยชน์ทางธุรกิจด้านล่าง” V CAST: วิดีโอและเพลง

เครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายของบริษัทยังเปิดใช้งานบริการมัลติมีเดีย V CAST ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแทร็กเพลงเต็ม เล่นเกม 3 มิติที่ล้ำสมัย และสตรีมวิดีโอคลิปโดยตรงไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด ด้วยเนื้อหาที่อัพเดททุกวัน ลูกค้าสามารถรับชมวิดีโอตามสั่งได้หลายสิบรายการ รวมถึงข่าวด่วน อัปเดตสภาพอากาศ ไฮไลท์กีฬา และคลิปความบันเทิงที่ร้อนแรงที่สุด

ด้วย V CAST Music Verizon Wireless ได้สร้างร้านเพลงสำหรับมือถือขนาดใหญ่ที่มีเพลงมากกว่า 2.5 ล้านเพลง ทั้งจากศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิลปินอิสระ ซึ่งลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบ over-the-air ได้โดยตรง V CAST โทรศัพท์ไร้สายที่รองรับเพลง การลงทุน

การขยายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์รวมถึงการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไร้สายไฮเทคในไซต์การส่งสัญญาณไร้สายทั่วพื้นที่ Verizon Wireless ลงทุนมากกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยเฉลี่ยมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ทุกปี เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและความจุของเครือข่ายระดับประเทศ และเพิ่มบริการใหม่ การลงทุนนี้ใช้ไปมากกว่า 816 ล้านดอลลาร์ในรัฐอินเดียนา

Verizon Wireless เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายระดับประเทศรายแรกที่เปิดตัวเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงในเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้บริการแก่ผู้คนกว่า 210 ล้านคนทั่วประเทศ ในรัฐอินเดียนา เครือข่ายบรอดแบนด์ของ Verizon Wireless ยังให้บริการใน Anderson, Bloomington, Bedford, Central Indiana (รวมถึง Indianapolis), Cambridge City, Columbus, Connersville, Edinburgh, Ellettsville, French Lick,

พื้นที่ Fort Wayne แทงบอลสเต็ป UFABET (รวมถึง Auburn, Bluffton, โคลัมเบียซิตี้และดีเคเตอร์), กรีนส์เบิร์ก, ฮาเกอร์สทาวน์, ลาฟาแยตต์, ลิเบอร์ตี้, มิทเชลล์, มันซี, แนชวิลล์, นอร์ทเวอร์นอน, รัฐอินเดียนาตะวันตกเฉียงเหนือ (รวมถึงเดมอตต์, แกรี่, เมอร์ริลวิลล์, โมนอน, มอนติเซลโล, เรนส์เซแลร์, เรย์โนลด์ส, โรสลอว์น และวอลคอตต์), เปาลี, ริชมอนด์, Seymour ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐอินเดียนา (รวมถึง Evansville), South Bend, Vincennes และ Washington

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Verizon Wireless โทร 1-800-2 เข้าร่วมหรือไปwww.verizonwireless.com เกี่ยวกับ Verizon Wireless

Verizon Wireless ดำเนินการเครือข่ายเสียงและข้อมูลไร้สายที่น่าเชื่อถือที่สุดของประเทศ โดยให้บริการลูกค้า 63.7 ล้านราย Verizon Wireless บริษัทไร้สายรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐและผู้ให้บริการข้อมูลไร้สายรายใหญ่ที่สุด

เมื่อพิจารณาจากรายได้แล้ว Verizon Wireless มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบาสกิงริดจ์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยมีพนักงาน 68,000 คนทั่วประเทศ บริษัทนี้เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Verizon Communications (NYSE:VZ) และ Vodafone (NYSE:VOD) (LSE:VOD)

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บที่www.verizonwireless.com เพื่อดูตัวอย่างและขอออกอากาศภาพวิดีโอที่มีคุณภาพและความละเอียดสูงของการดำเนินงานภาพนิ่ง Verizon Wireless, เข้าสู่ระบบห้องสมุดมัลติมีเดีย Verizon Wireless ที่www.verizonwireless.com/multimedia

คณะกรรมการ Kinepolis Group ได้แต่งตั้งเมื่อวานนี้ (18/12/07) Eddy Duquenne อดีตหัวหน้า Sunparks เป็นซีอีโอร่วมของ Kinepolis Group พร้อมด้วย Joost Bert ซึ่งเป็น CEO ร่วมด้วย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2008

การแต่งตั้งคุณ Duquenne สอดคล้องกับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายปฏิบัติการตามการยุยงของตระกูล Bert และ Joost Bert

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Eddy Duquenne จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ในขณะที่ Joost Bert ยังคงรับผิดชอบด้านกลยุทธ์ แนวคิด และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายในกลุ่ม

Eddy Duquenne (46) สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หลังจากทำงานในสายอาชีพมาหลายปีในฐานะผู้จัดการฝ่ายบริหารการธนาคารระดับองค์กรที่ Fortis Bank (เดิมคือ CGER/ASLK Bank) ในปี 1998 เขาก็กลายเป็น CEO ของ Sunparks Group nv/sa

ตั้งแต่ปี 2541 ถึง 2550 เขาเป็นซีอีโอร่วมของ Sunparks Group nv ร่วมกับ Mark Vanmoerkerke ครอบครัว Vanmoerkerke ย้ายกลุ่มไปที่ Pierres & Vacances ในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ คุณ Duquenne ได้รับความเชี่ยวชาญอย่างมากในด้านการจัดการทั่วไปของหมู่บ้านพักตากอากาศ ที่ Sunparks

เขาสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่กระตือรือร้นและเอาใจใส่โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของลูกค้า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างมูลค่า ประสบการณ์ของเขาในการทำกิจกรรมยามว่างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับความท้าทายใหม่ที่เขาได้รับจาก Kinepolis

Eddy Duquenne เคยดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้วหลายตำแหน่ง รวมถึงหนึ่งตำแหน่งกับ GIMV เขากลายเป็นกรรมการอิสระ (ไม่ใช่ผู้บริหาร) ของ Kinepolis Group เมื่อหนึ่งปีก่อน

เกี่ยวกับ Kinepolis Group

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 จนถึงการควบรวมกิจการระหว่างกลุ่ม Bert และ Claeys และต่อมาได้เข้าสู่ตลาดหุ้นในปี 1998 Kinepolis Group ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้นำตลาดในเบลเยียมและเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในตลาดยุโรป Kinepolis Group มีโรงภาพยนตร์ 23 แห่งในเบลเยียม ฝรั่งเศส สเปน โปแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ และมีพนักงานมากกว่า 1,800 คน ในปี 2549 กลุ่มได้ต้อนรับผู้ชมภาพยนตร์ 23.9 ล้านคน

แนวคิดของ Kinepolis ขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และรับประกันแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้า Kinepolis มีบทบาทสำคัญในด้านกล้องดิจิตอลในยุโรปมาหลายปีแล้ว กลุ่มใช้เทคโนโลยี DLP ที่ปฏิวัติวงการที่นี่ และปัจจุบันมีแพลตฟอร์มโปรเจคเตอร์ดิจิทัลมากมายในเบลเยียม ฝรั่งเศส และสเปน นอกจากโปรดักชั่นดิจิทัลฮอลลีวูดแล้ว ผู้ชื่นชอบภาพยนตร์ยังสามารถสัมผัสเนื้อหาทางเลือกในรูปแบบดิจิทัล เช่น งานสำคัญ ละครโทรทัศน์ คอนเสิร์ตสด และการแข่งขันกีฬา

ด้วยนวัตกรรมที่บุกเบิกจำนวนมาก ทำให้ Kinepolis Group กำลังก้าวไปสู่อนาคตด้วยการสร้างคอมเพล็กซ์ใหม่แต่ละแห่ง องค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดห้องโถง (ห้องโถงแบบเปิด) สิ่งอำนวยความสะดวกในการสำรองที่นั่ง ระบบตรวจสอบคะแนนและตั๋ว และระบบดิจิทัลที่หลากหลายของภาพยนตร์ ข้อมูล และช่องทางการสื่อสาร

TORONTO, Dec. 19, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — ด้วยผู้รักหนังสือหลายหมื่นคนที่เชื่อมต่อออนไลน์ที่ชุมชนออนไลน์ Indigo ที่ไม่ซ้ำใครข้อเสนอที่เป็นนวัตกรรมและฟรีจากร้านหนังสือออนไลน์ของแคนาดานี้จึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดสำหรับผู้รักหนังสือที่จะแบ่งปันความหลงใหลในหนังสืออย่างรวดเร็ว หนังสือ นักเขียน และการอ่าน

นับตั้งแต่เปิดตัวชุมชนออนไลน์ Indigo ในช่วงกลางเดือนกันยายน การเข้าชมของผู้ใช้เกิดขึ้นที่www.chapters.indigo.caร้านหนังสือออนไลน์เพิ่มขึ้น 50% จากปีก่อนหน้า มีผู้เข้าชมอยู่ในไซต์นานขึ้นสองเท่า เข้าร่วมชุมชนออนไลน์เพื่อโพสต์บทวิจารณ์เกี่ยวกับการอ่านล่าสุดและรายการภาพยนตร์เรื่องโปรดและเพลงที่ต้องมี ทุกๆ สามนาทีที่ร้านหนังสือออนไลน์

สมาชิกใหม่จะเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ Indigo เพื่อค้นหาคำแนะนำเชิงลึกสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ของเล่นสิบอันดับแรกสำหรับฤดูกาล ไปจนถึงหนังสืออ่านใหม่ที่ดีที่สุดและหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนในรายการ

ด้วยเครื่องมือเนื้อหาที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันเครือข่ายสังคมออนไลน์ สมาชิกของชุมชนออนไลน์ Indigo ได้เพิ่มหนังสือหลายแสนเล่มไปยังชั้นหนังสือเสมือนจริง และพัฒนาเครือข่ายเพื่อนและรายการโปรด สมาชิกแต่ละคนและส่วนรวมกำลังเขียนบล็อกเกี่ยวกับความสนใจและความหลงใหลในสิ่งที่พวกเขาอ่าน

ไปจนถึงความสนใจในไลฟ์สไตล์เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ การทำอาหาร กีฬา วรรณกรรม และการทำสวน — http://www.chapters.indigo.ca /community?s_campaign=PR_holiday2_1207

และสมาชิกกำลังพูดถึงอะไร? สมาชิกกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นกำลังเขียนบล็อกเป็นรายบุคคลและรวมกันในกลุ่มหลายร้อยกลุ่มที่สร้างขึ้นจากชมรมหนังสือ ความสนใจ และความหลงใหล รวมไปถึง:ทีมงานร้านหนังสือออนไลน์ที่ Indigo และ Chapters ได้รับแรงบันดาลใจในการมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่น่าดึงดูดซึ่งคล้ายกับบรรยากาศทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีความรู้ที่ผู้รักหนังสือชาวแคนาดาจะเพลิดเพลินไปกับร้านหนังสือที่ Chapters, Indigo และ Coles ทุกร้านทั่วแคนาดา

อิงจากครึ่งล้านนาทีที่สมาชิกใหม่โอเวอร์คล็อกออนไลน์ในเดือนแรกเพียงอย่างเดียว ชุมชนออนไลน์ของ Indigo — http://www.chapters.indigo.ca/community?s_campaign=PR_holiday2_1207 — กำลังพิสูจน์แล้วว่าเป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาอยู่ คอยกำหนดตัวเองและความสนใจตามหนังสือที่อ่านและวางแผนจะอ่าน

Carolyn Beatty รองประธานอาวุโสออนไลน์ของ Indigo Books & กล่าวว่า “ชุมชน Indigo เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้รักหนังสือในการเชื่อมต่อกับคนรักหนังสือที่มีความคิดเหมือนกันและผู้แต่งหลายร้อยคนที่เข้าร่วมและสร้างโปรไฟล์ที่แข็งแกร่งและโพสต์เกี่ยวกับหนังสือและความสนใจของตนเอง เพลงอิงค์

หลังจาก 90 วันแรกของกิจกรรม ชุมชน Indigo Online จะตอบสนองต่อความคิดเห็นของผู้ใช้ด้วยการอัปเดตในเฟสแรก ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะการแจ้งเตือนทางอีเมลเพิ่มเติมและฟังก์ชันการค้นหาที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ การอัปเดตรายเดือนมีกำหนดการในอนาคตเพื่อรักษาข้อเสนอที่ดีที่สุดตามคำตอบของสมาชิก เกี่ยวกับ Indigo Books & Music Inc.

Indigo Books & Music Inc. (TSX:IDG) เป็นบริษัทมหาชนในแคนาดาและเป็นผู้ค้าปลีกหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา โดยดำเนินกิจการร้านหนังสือในทุกจังหวัดภายใต้ชื่อ Indigo Books Music & More, Chapters, ร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ Coles Indigo ดำเนินการwww.chapters.indigo.caซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกหนังสือ เพลง ดีวีดีและของเล่นออนไลน์

ในปี 2547 Indigo ได้ก่อตั้งมูลนิธิ Indigo Love of Reading ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนซึ่งจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับโรงเรียนประถมในแคนาดาที่มีความต้องการสูง เพื่อจัดการกับวิกฤตการรู้หนังสือในแคนาดา เยี่ยมชม loveofreading.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในปี 2549 และ 2550 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนายจ้าง 100 อันดับแรกของแคนาดา ในแบบสำรวจที่ดำเนินการโดย Mediacorp Canada ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Indigo กรุณาเยี่ยมชมส่วนเกี่ยวกับ บริษัท ของเราของwww.chapters.indigo.ca

โรสมอนต์, อิลลินอยส์–(Marketwire – 19 ธันวาคม 2550) – ผู้คนจำนวนมากขึ้นขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ความสนใจในกีฬาที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีโอกาสบาดเจ็บที่ร่างกายส่วนล่างเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Academy of Orthopedic Surgeonsประจำเดือนธันวาคม 2550 พบว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยขั้นตอนการป้องกัน หากนักปั่นจักรยานใช้เวลาในการ:

ตามสถิติของคณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐอเมริกา ในแต่ละปีมีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สำนักงานแพทย์ และคลินิกมากกว่าหนึ่งล้านคน เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจากจักรยาน ดร.โทนี่ วานิช ผู้เขียนหลักของการศึกษากล่าวว่า “เราเห็นความสนใจในการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเบบี้บูมเมอร์มีอายุมากขึ้น

จึงเป็นทางเลือกที่นิยมสำหรับการวิ่ง และแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมพิเศษในนิวยอร์ก “ส่วนหนึ่งของปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ไปที่ร้านจักรยานเพื่อทดลองขี่ พวกเขาแค่ซื้อจากแร็ค ไม่สนใจมากนักกับขนาดที่เหมาะสม” แม้ว่าการปั่นจักรยานจะดีต่อการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของข้อต่อ แต่การใช้ข้อต่อและกล้ามเนื้อมากเกินไปก็อาจเกิดขึ้นได้ง่ายมากจนส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ

อย่างไรก็ตาม ข้อเข่าเป็นตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการใช้มากเกินไป โดย 40-60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ขับขี่มีอาการปวดเข่า โดยส่วนใหญ่แล้วอาการบาดเจ็บเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด การรักษามักจะรวมถึง:“การปั่นจักรยานโดยรวมเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างปลอดภัยและเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับหลายๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีระบบย่อยอาหารของกล้ามเนื้อและกระดูก

ผู้ขับขี่สามารถป้องกันการบาดเจ็บส่วนใหญ่ได้โดยใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสม” ดร.วานิชกล่าว “แลนซ์ อาร์มสตรองได้ให้ความรู้และกระตุ้นผู้คนมากมายเกี่ยวกับการปั่นจักรยาน ตอนนี้เราต้องดูแลและจัดจักรยานให้พอดี เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น”

การเปิดเผยข้อมูล: ดร.วานิชไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการศึกษาครั้งนี้ และไม่มีค่าที่ปรึกษาใดๆ ทั้งสิ้นหากต้องการดูรุ่นนี้ทางออนไลน์ ไปที่: http://www.pwrnewmedia.com/2007/aaos_journal_121807/index.html ข้อมูลการติดต่อ: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: Catherine Dolf (847) 384-4034 Lauren Pearson (847) 384-4031

การพัฒนาขื้นใหม่ของ Noordwijkerduin พื้นที่ Willem van den Bergh ใน Noordwijk ตั้งอยู่ในเขตเนินทรายของจังหวัด South Holland พื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่ 54.4 เฮกตาร์และเป็นเจ้าของโดยมูลนิธิHeeren LooของStichting Zorgverlening จะมีการพัฒนาใหม่มากกว่า 32,000 m2 โดยรวมแล้ว Heijmans จะพัฒนาและสร้างบ้านส่วนตัว 350 หลังที่ส่วนบนสุดของส่วนตรงกลาง และในส่วนที่สูงขึ้นด้วยราคาตั้งแต่ประมาณ 250,000 ถึง 1 ล้านยูโร

ซึ่งรวมถึงวิลล่า อพาร์ตเมนต์ริมถนน อพาร์ตเมนต์ในสวนสาธารณะ บ้านในสวนสาธารณะ และอพาร์ตเมนต์ของอาคาร Park Tower โซนเนินทรายบริเวณขอบเขตจะเปิดขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ เช่น คอกม้า สวนสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยง และศูนย์กีฬา จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากเขตนอกจากนี้ Heeren Loo ของ ‘s Heeren Loo จะพัฒนาที่อยู่อาศัย 150 ยูนิตสำหรับเช่าและภาคเอกชนโดยอิสระ

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการผสมผสานระหว่างบ้านส่วนตัวและบ้านเช่าและที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่อาศัยที่ได้รับการสนับสนุน ข้อตกลงนี้ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าบูรณาการแบบย้อนกลับ ซึ่งบุคคลที่มีข้อจำกัดทางจิตและผู้อยู่อาศัยใหม่จะแบ่งเขตที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Heeren Loo ซึ่งกระตุ้นการสร้างการติดต่อระหว่างลูกค้าและคนอื่นๆ

ความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ ความปลอดภัยเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานในแผนพัฒนาเมือง ตัวอย่างเช่น ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ใน Noordwijkerduin จะถูกแยกออกจากการจราจรในท้องถิ่นให้มากที่สุด มีการเลือกแนวทางโครงสร้างพื้นฐานแบบเรียบโดยไม่มีทางเท้ายกขึ้น เพื่อที่จะปรับความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ใช้รถเข็น

โครงสร้างพื้นฐาน Heijmans จะดำเนินการรื้อถอน

เตรียมสถานที่สำหรับการก่อสร้าง ทำให้เหมาะสำหรับที่พักอาศัย และติดตั้งสายเคเบิลและท่อที่จำเป็น นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำแผนการจัดการสำหรับเขต Heijmans Construction จะสร้างบ้านส่วนตัว 350 หลัง จะเริ่มก่อสร้างในปี 2552 โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557

ฮ่องกง, Dec. 20, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมือถือ 3G ที่ได้รับรางวัล ประกาศในวันนี้ถึงการลงนามในข้อตกลงการจัดจำหน่ายกับ BITE Group ซึ่งเป็นกลุ่มโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐบอลติก ซึ่งดำเนินงานในลัตเวียและลิทัวเนีย สมาชิก BITE จะสามารถดาวน์โหลดชื่อเกมได้ในไม่ช้า เช่น Tokio Hotel

เกมมือถืออย่างเป็นทางการ, V-girl(r), V-boyfriend(tm), Chips Unlimited: Texas Hold’em, America’s Next Top Model(tm) ) ฯลฯ บนพอร์ทัล BitePlus มูลค่าเพิ่มของ BITE

“เราดีใจที่ได้ขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายของเราในประเทศแถบบอลติก เรามีผลงานที่แข็งแกร่งครอบคลุมดาราดังในวงการกีฬา เช่น เมสซี่ วงดนตรีอย่าง Tokio Hotel และเกมมือถือ 3 มิติ ซึ่งสามารถนำเสนอต่อลูกค้า BITE ได้ เรามีความยินดี

เพื่อสร้างเกณฑ์ที่แข็งแกร่งขึ้นในประเทศบอลติกอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภคผ่าน BITE BITE เป็นที่รู้จักกันดีในการมุ่งเน้นไปที่ผู้ชมที่อายุน้อยและการอุทิศตนเพื่อให้บริการเครือข่าย 3G และเราหวังว่าจะกระตุ้นลูกค้าด้วยแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เกม” Eberhard Schoneburg ซีอีโอของ Artificial Life, Inc. กล่าว เกี่ยวกับ BITE

เป็นกลุ่มโทรคมนาคมระหว่างประเทศชั้นนำในประเทศแถบบอลติก กลุ่มซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ประกอบด้วย BITE Lietuva ซึ่งดำเนินงานในลิทัวเนียตั้งแต่ปี 2538 และ BITE Latvia ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2548 เกี่ยวกับ Artificial Life, Inc.

Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) เป็นบริษัทมหาชนของสหรัฐอเมริกาที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง และมีสำนักงานในกรุงเบอร์ลิน (สำนักงานใหญ่ EMEA) และโตเกียว เราเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีมือถือที่ได้รับรางวัล ทีวีบนมือถือ เนื้อหา เกม และแอปพลิเคชันทางธุรกิจ (โปรดดูหน้าแรกของบริษัทของเราที่: www.artificial-life.comและพอร์ทัล m-commerce ของเรา: www.botme คอม ). ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต สถานะทางการเงิน และแนวโน้มทางธุรกิจของเรา

ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้คำศัพท์ต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “ควร” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ ” “คาดการณ์” “ศักยภาพ” “ดำเนินการต่อ” หรือแง่ลบของข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะอิงตามข้อมูลของเราเองและข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่คุณไม่ควรเชื่อถือเกินควร ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และแนวโน้มของตลาดที่แท้จริงหรือผลการปฏิบัติงาน สถานะทางการเงิน หรือโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริงของเรา

อาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของเราในการได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการและขยายธุรกิจของเรา

ศักยภาพที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ของรูปแบบธุรกิจเกมบนมือถือของเรา การเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภคและความไม่แน่นอนของการยอมรับผลิตภัณฑ์ของเราจากตลาด การปรับใช้และความพร้อมของเทคโนโลยีมือถือ 3G ในเวลาที่เหมาะสม การยอมรับของ

ซีแลนด์, มิชิแกน–(Marketwire – 20 ธันวาคม 2550) – Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) ซัพพลายเออร์ชั้นนำของกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก ได้ประกาศว่ากระจกแสดงผลสำหรับกล้องมองหลังจะวางจำหน่ายในตลาดเกาหลีเป็นครั้งแรกสำหรับ Kia Mohave รุ่นใหม่ทั้งหมดที่มีวางจำหน่ายในต้นปี 2551 Mohave คือ รถยนต์เอนกประสงค์ขนาดกลางคันแรกจากเกีย จะวางจำหน่ายในอเมริกาเหนือในชื่อ Borrego และจะวางจำหน่ายในช่วงกลางปี ​​2008

กระจกลดแสงอัตโนมัติภายในรถพร้อมจอแสดงผลกล้องหลังจะมีในรุ่น Mojave ที่จำหน่ายในตลาดภายในประเทศเกาหลี รถยนต์ในเวอร์ชันอเมริกาเหนือจะนำเสนอกระจกปรับแสงอัตโนมัติภายในรถพร้อม HomeLink® หรือ HomeLink® พร้อมจอแสดงเข็มทิศ HomeLink® คือระบบควบคุมไร้สายแบบครบวงจรของ Johnson Control

กระจกตัดแสงอัตโนมัติจะมืดลงโดยอัตโนมัติเพื่อขจัดแสงสะท้อนจากไฟหน้าของรถที่เข้าใกล้จากด้านหลังเพื่อการขับขี่ในเวลากลางคืนที่ดีขึ้น กระจกมองข้างที่ปรับลดแสงอัตโนมัติของ Gentex ยังมีจอ LCD ที่ทำงานร่วมกับกล้องวิดีโอที่ด้านหลังรถเพื่อให้มองเห็นด้านหลังรถได้โดยตรงขณะถอยรถ

เมื่อรถถูกเปลี่ยนเป็น “ถอยหลัง” หน้าจอ LCD ขนาด 3.5 นิ้วในแนวทแยงจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านพื้นผิวสะท้อนแสงของกระจกตัดแสงอัตโนมัติ หน้าจอจะหายไปเมื่อรถเข้าเกียร์อื่น ความสามารถเฉพาะตัวสำหรับการแสดงผลที่จะปรากฏผ่านพื้นผิวกระจกนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเทคนิคการเคลือบและการจัดแสง “transflective” ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Gentex ซึ่งส่งผลให้ภาพสีมีความสว่างและมีความละเอียดสูง

Enoch Jen รองประธานอาวุโสของ Gentex กล่าวว่า “เทคโนโลยีกระจกแสดงผลของกล้องมองหลังของ Gentex นั้นง่ายต่อการรวมเข้ากับตัวรถ และไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับระบบนำทางที่มีราคาแพงอีกต่อไป “กระจกมองหลังเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนในการมอบคุณลักษณะช่วยเหลือด้านความปลอดภัยแบบใหม่นี้ให้กับรถยนต์หลากหลายประเภท เรายินดีที่ Kia Motor Company เลือก Gentex เพื่อแนะนำคุณลักษณะนี้ในเกาหลี”

ก่อตั้งขึ้นในปี 1974 บริษัท Gentex (NASDAQ: GNTX) เป็นบริษัทนานาชาติที่นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกและตลาดการป้องกันอัคคีภัยในอเมริกาเหนือ บริษัทตั้งอยู่ในเมืองซีแลนด์ รัฐมิชิแกน บริษัทพัฒนา ผลิต และทำการตลาดกระจกมองหลังรถยนต์ที่หรี่แสงอัตโนมัติทั้งภายในและภายนอกซึ่งใช้เทคโนโลยีอิเล็กโตรโครมิกที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะในการหรี่แสงตามสัดส่วนของปริมาณแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถ

กระจกหลายตัวจำหน่ายพร้อมคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และมากกว่า 96 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของบริษัทมาจากการขายกระจกลดแสงอัตโนมัติให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เกือบทุกรายในโลก ข้อมูลติดต่อ: ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อทางการเงินและนักลงทุน: Connie Hamblin 616/772-1800 ติดต่อสื่อทั่วไป: Craig Piersma 616/772-1800 เว็บไซต์: www.gentex.com

นิวยอร์ก––Calvin Klein, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Phillips-Van Heusen Corporation (NYSE: PVH) ที่ถือหุ้นทั้งหมด ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงการออกใบอนุญาตเชิงกลยุทธ์กับ G-III Apparel Group, Ltd. (Nasdaq: GIII) ) สำหรับเสื้อผ้าการแสดงแนวใหม่ของผู้หญิง

ภายใต้แบรนด์ ‘Calvin Klein Performance’ ผลิตภัณฑ์นี้จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผู้หญิงในปัจจุบัน การนำเสนอผลิตภัณฑ์จะรวมชุดกีฬาและชุดออกกำลังกายที่ใช้วัสดุและการออกแบบซึ่งช่วยเสริมไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและกิจกรรมของผู้หญิง เช่น โยคะ วิ่ง เทนนิส และขี่จักรยาน

รายการจะแสดงรายการที่แสดงในเนื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นด้วยรายละเอียดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภท ข้อเสนอนี้มีแผนที่จะรวมถึงกางเกง, กางเกงคาปรี, กางเกงขาสั้น, เสื้อกล้าม, เสื้อยืด, แจ็กเก็ตมีฮู้ด, กระโปรงเทนนิสและเดรส G-III Apparel Group, Ltd. ยังถือใบอนุญาตภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘Calvin Klein’ สำหรับเสื้อผ้าชั้นนอกของบุรุษและสตรี ตลอดจนชุดเดรสและชุดสูทสตรี

G-III จะผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีภายใต้เครื่องหมาย ‘Calvin Klein Performance’ ให้กับสินค้ากีฬาและร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าทั่วไป รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้าในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก

โดยสินค้าดังกล่าวจะนำเสนอในราคาขายปลีกที่แนะนำซึ่งตรงกับแบรนด์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬา และคาดว่าจะจัดส่งได้ 12 เดือนต่อปีโดยเริ่มด้วยการเปิดตัวแบบ ‘soft’ สำหรับฤดูใบไม้ผลิปี 2008 และคาดว่าจะวางจำหน่ายในฤดูใบไม้ร่วงปี 2008

“ในขณะที่เราขยายหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอตัวเลือกเครื่องแต่งกายสำหรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายแก่ผู้บริโภคของ Calvin Klein การเพิ่มเครื่องแต่งกายสำหรับประสิทธิภาพของผู้หญิงจะเข้ามาเติมเต็มช่องที่สำคัญ เราเชื่อว่าความงามของ Calvin Klein เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพัฒนาใหม่ในวัสดุทางเทคนิคที่ขณะนี้มีอยู่ในหมวดหมู่นี้” Tom Murry

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Calvin Klein, Inc. “ประสบการณ์ของเรากับ G- III ทำได้ดีมาก หมวดหมู่ใหม่แต่ละประเภทที่เราเข้าร่วมกับ G-III ได้รับการดำเนินการอย่างดี และเราจะคาดหวังความเป็นเลิศในระดับเดียวกันกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Calvin Klein ใหม่”

แซมมี่ แอรอน รองประธาน G-III แสดงความเห็นว่า “เรายินดีที่ได้สานสัมพันธ์กับ Calvin Klein, Inc. ต่อไป พวกเขาได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ทรงคุณค่าที่สุดของเรา เราเชื่อว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จะพบกลุ่มผู้บริโภคที่มีชีวิตชีวาจากกลุ่มประชากรผู้หญิง และรู้สึกตื่นเต้นที่จะมีโอกาสที่แข็งแกร่งอีกครั้งในการขยายความหลากหลายและทำให้ธุรกิจของเราเติบโต”

Calvin Klein, Inc. เป็นหนึ่งในสตูดิโอออกแบบแฟชั่นและการตลาดชั้นนำของโลก ออกแบบและทำการตลาดคอลเลกชั่นเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีและบุรุษ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตและทำการตลาดผ่านเครือข่ายข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการจัดเตรียมอื่นๆ ทั่วโลก แบรนด์/ไลฟ์สไตล์ ได้แก่ Calvin Klein Collection, ck Calvin Klein, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans และ Calvin Klein Underwear

กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของ Calvin Klein ได้แก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รองเท้า ชุดนอน ร้านขายชุดชั้นใน ถุงเท้า ชุดว่ายน้ำ เข็มขัด แว่นตา นาฬิกา เครื่องประดับ เสื้อโค้ท สูทและน้ำหอม ตลอดจนผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในบ้าน

Phillips-Van Heusen Corporation เป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องนุ่งห่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเจ้าของและทำการตลาดแบรนด์ Calvin Klein ทั่วโลก เป็นบริษัทเสื้อและผ้าผูกคอที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจำหน่ายสินค้าหลากหลายภายใต้แบรนด์ของตนเอง ได้แก่ Van Heusen, Calvin Klein, IZOD, ARROW, Bass และ GH Bass & Co. และแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ Geoffrey Beene, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction,

ไม่อยู่ในรายการ, A Kenneth Cole Production, BCBG Max Azria, BCBG Attitude, MICHAEL Michael Kors, Sean John, Chaps, Donald J. Trump Signature Collection, JOE Joseph Abboud, Tommy Hilfiger, Perry Ellis Portfolio, DKNY และ, เริ่มในฤดูใบไม้ร่วงปี 2008 ทิมเบอร์แลนด์

G-III Apparel Group, Ltd. เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อแจ๊กเก็ตและชุดกีฬาชั้นนำภายใต้ฉลากที่ได้รับอนุญาต ฉลากส่วนตัว และฉลากของเราเอง บริษัทมีใบอนุญาตด้านแฟชั่น ภายใต้แบรนด์ Calvin Klein, Sean John, Kenneth Cole, Cole Haan, Guess?, Jones New York, Nine West, Ellen Tracy, House of Dereon, IZOD และ Tommy Hilfiger และใบอนุญาตกีฬากับ ลีกฟุตบอลแห่งชาติ,

สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ, เมเจอร์ลีกเบสบอล, ลีกฮอกกี้แห่งชาติ, Touch by Alyssa Milano, Louisville Slugger, World Poker Tour และวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งในสหรัฐฯ เราทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกชั้นนำในการพัฒนาสายผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายภายใต้ฉลากส่วนตัวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ป้ายกำกับของบริษัท ได้แก่ Marvin Richards, G-III, Jessica Howard, Eliza J., Industrial Cotton, Black Rivet, Siena Studio,

ความคาดหวังและความตั้งใจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเงื่อนไขของธุรกรรมที่เสนอที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่บริษัทยอมรับได้ (ii) ระดับการขายเครื่องแต่งกาย รองเท้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ทั้งต่อลูกค้าขายส่งและในร้านค้าปลีก และระดับการขายของผู้รับอนุญาตของบริษัทในการขายส่งและขายปลีก และขอบเขตของส่วนลดและราคาส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทและผู้รับใบอนุญาตต้องมีส่วนร่วม ซึ่งทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน การเดินทางที่ลดลง แนวโน้มแฟชั่น การรวมกิจการ การปรับตำแหน่งและการล้มละลายในอุตสาหกรรมค้าปลีก

การปรับตำแหน่งของแบรนด์โดยผู้อนุญาตของบริษัทและปัจจัยอื่นๆ (iii) แผนและผลการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากความสามารถของบริษัทในการจัดการการเติบโตและสินค้าคงคลัง รวมถึงความสามารถของบริษัทในการรับรู้การเติบโตของรายได้จากการพัฒนาและขยายธุรกิจ Calvin Klein ที่มีอยู่ และหากธุรกรรมที่กล่าวถึงในนี้ การแถลงข่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว ความสามารถของบริษัทในการตระหนักถึงผลประโยชน์ใดๆ จากสิ่งเหล่านี้ และหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ประสบโดยผู้ได้รับใบอนุญาตล่าสุดของธุรกิจ Calvin Klein Collection (iv)

พลาโน รัฐเท็กซัส–(Marketwire – 20 ธันวาคม 2550) – ในฐานะผู้ประกอบการและผู้ก่อตั้ง Wellness International Network, Ltd. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ บริษัทได้รับการยอมรับในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เน้นผลลัพธ์ เช่น ระบบ BioLean , Ralph Oats และ Cathy รู้สึก มีความสุขที่ประสบความสำเร็จในการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและเป็นอิสระทางการเงิน เนื่องจากการเริ่มต้นที่เรียบง่าย พวกเขาเข้าใจถึงความแตกต่างที่มือช่วยสามารถสร้างขึ้นได้สำหรับผู้ที่ไม่โชคดี

ในงาน Gala Awards 2007 ของ WIN Els และ Paul Gebbink พร้อมด้วยผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ จากเนเธอร์แลนด์ สร้างความประหลาดใจให้กับ Cathy และRalph Oatsด้วยการนำเสนอการบริจาครถเข็นวีลแชร์ 147 คันให้กับมูลนิธิวีลแชร์ในนามของ Cathy และ Ralph Oats มันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนใจและสะเทือนใจสำหรับทุกคนที่มาร่วมงาน เนื่องจากพวกเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับของขวัญล้ำค่าเช่นนี้

มูลนิธิวีลแชร์เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินการในระดับนานาชาติเพื่อสร้างความตระหนักในความต้องการและความสามารถของผู้พิการทางร่างกาย เพื่อส่งเสริมความสุขในการให้ สร้างมิตรภาพระดับโลก และเพื่อมอบรถเข็นให้กับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ทุกคนใน โลกที่ต้องการหนึ่งเดียว แต่ไม่สามารถซื้อได้ สำหรับคนเหล่านี้ มูลนิธิวีลแชร์มอบความหวัง การเคลื่อนย้าย และเสรีภาพ

“เรามีความยินดีที่มีเครือข่ายผู้คนจำนวนมากที่มีวิธีการและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และเราภาคภูมิใจในผู้แทนจำหน่ายชาวดัตช์ของเราที่คอยช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง” Ralph Oats กล่าว สุขภาพเครือข่ายระหว่างประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนอื่นให้บรรลุอิสรภาพทางการเงินพร้อมกับสุขภาพกายและใจกับสายผลิตภัณฑ์ของตนปรากฎการณ์รวมทั้งโอเมก้า 3 อาหารเสริม , WINOmeg3complex และBioLean ครั้งที่สอง

ในแต่ละปีที่งานกาล่าครบรอบปี มีการมอบรางวัล Give Back ให้กับผู้จัดจำหน่ายที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรของจิตวิญญาณที่มาจากการให้เวลา ความพยายาม และทรัพยากรแก่ผู้ที่ด้อยโอกาส

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาWellness International Networkและผู้จัดจำหน่ายได้ให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ เช่น American Red Cross, Habitat For Humanity, Hearts Together For Haiti , St. Jude Children’s Hospital, Susan G. Komen Breast Cancer Foundation และอื่นๆ อีกมากมาย เกี่ยวกับ WIN

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและโภชนาการ Wellness International Network, Ltd. มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองพลาโน รัฐเท็กซัส ในขณะที่บริษัทในเครือในยุโรป WIN Worldwide BV ตั้งอยู่ในเมืองฮุฟด์ดอร์ป ประเทศเนเธอร์แลนด์ และบริษัทในเครือในแอฟริกาใต้ Wellness International Network SA ( Pty) Limited ตั้งอยู่ในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก

ประเทศแอฟริกาใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดย Ralph Oats และ Cathy, Wellness International Network ภรรยาของเขา ซึ่งเป็นผู้นำด้านการตลาดเครือข่ายทั่วโลก ดำเนินงานในหลายประเทศทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา และเอเชีย รายการโภชนาการที่สมบูรณ์ของ Wellness International Network อยู่ในรายการPhysicians’ Desk Reference® . ฉบับปี 2550(PDR®) สำหรับยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อาหารเสริมและสมุนไพร

ข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพมานานหลายทศวรรษ และผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งได้รับการตรวจสอบโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (RIVM) ในเนเธอร์แลนด์โดยอ้างอิงจากข้อมูลระหว่างประเทศ

มาตรฐานคณะกรรมการโอลิมปิก (IOC) ในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเนเธอร์แลนด์ (NOC) และสหพันธ์กีฬาเนเธอร์แลนด์ (NSF) ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบแล้วตอนนี้อยู่ใน ‘ไวท์ลิสต์’ ซึ่งเป็นรายการผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าปลอดภัยสำหรับนักกีฬาชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก เรียนรู้เพิ่มเติมว่าทำไม “It Pays to Live Well®” ที่ winltd.com

WARREN, RI, Dec. 20, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — นักการตลาดผ่านอีเมลได้เริ่มส่งผลงานเข้าประกวด Email Marketing Awards ประจำปีครั้งที่สามของ MarketingSherpa MarketingSherpa Inc. ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่เผยแพร่กรณีศึกษาและคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสำหรับมืออาชีพด้านการตลาด จะประกาศผู้ชนะรางวัล Email Marketing Awards ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ที่งาน MarketingSherpa’s Email Summit ’08 ในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา

“ปีที่แล้ว เรามีแคมเปญอีเมลที่น่าสนใจจำนวนมากส่งเข้ามา และดูเหมือนว่าปีนี้จะมีมากขึ้นไปอีก” Eric Stockton รองประธาน MarketingSherpa กล่าว “ในฐานะบริษัทวิจัย เรารักที่จะค้นพบวิธีต่างๆ ที่หลากหลายและบางครั้งก็ซับซ้อนมากที่ผู้คนใช้อีเมลในโปรแกรมการตลาดของพวกเขา”

หมวดหมู่ผู้เข้าชิงรางวัล Email Marketing Awards ปี 2008 ซึ่งแต่ละประเภทจะมีผู้ชนะแบบ B-to-B และ B-to-C ได้แก่:แคมเปญการเลือกรับอีเมลที่ดีที่สุด จดหมายข่าวทางอีเมลที่ดีที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด ระเบิดส่งเสริมการขายที่ดีที่สุด

การขายตรงหรือข้อเสนอลูกค้าเป้าหมาย จดหมาต้อนรับเดี่ยวที่ดีที่สุด (สำหรับสมาชิกใหม่) ซีรีส์อัตโนมัติที่ดีที่สุด (ระบบตอบกลับอัตโนมัติ) อีเมลส่วนบุคคลที่ได้รับการกระตุ้นที่ดีที่สุด แคมเปญสไตล์โปสการ์ดที่ดีที่สุด แบบทดสอบที่ดีที่สุด (หรือน่าทึ่งที่สุด) ที่คุณเรียนรู้จาก ส่งข้อความเลือกรับข้อความที่ไม่ใช่อีเมลที่ดีที่สุด “อื่นๆ” สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ไม่เข้าหมวดข้างต้น และขึ้นอยู่กับรายการ หมวดหมู่เพิ่มเติมที่จะกำหนดโดย MarketingSherpa

กำหนดเส้นตายสำหรับรายการคือศุกร์มกราคม 11. ข้อมูลและรายการอื่น ๆ ในรูปแบบที่มีอยู่ที่: http://3rdAnnualEmailAwards.MarketingSherpa.com ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าในปีนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้สนับสนุน Email Summit งานกาล่าดินเนอร์ซึ่งจะมีการประกาศรางวัล ได้รับความอนุเคราะห์จาก ExactTarget

ผู้ชนะจะได้รับการประกาศและมอบรางวัลในวันสุดท้ายของงาน MarketingSherpa’s Email Summitที่โรงแรม InterContinental ในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดประมาณ 800 คน ผู้ชนะจะได้รับแก้วสลัก “Summits” พร้อมกับโปรไฟล์ที่ลิงก์ด่วนใน MarketingSherpa ซึ่งมีสมาชิกอ่านมากกว่า 237,000 รายต่อสัปดาห์

ผู้ชนะรางวัลการตลาดทางอีเมลของ MarketingSherpa อันดับต้นๆ ของปีที่แล้ว ได้แก่ Air Miles (แคนาดา), Ariad, Olympus, ESCO, Greenbrier, Hotel Indigo, RSA, Sprint, Intevation, Mutual of Omaha, MyFax, Nick.com, On the Record Online, OnStar , Red Motorazr, RoadRunner Sports, SAS, VistaPrint และ Voltimum

เกี่ยวกับ MarketingSherpa MarketingSherpa ( http://www.marketingsherpa.com ) เป็นบริษัทวิจัยที่เผยแพร่กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติและคู่มืออ้างอิงสำหรับผู้อ่านประจำสัปดาห์ 237,000 คนในวงการการตลาด หัวข้อที่ครอบคลุมรวมถึงวิธีการปฏิบัติและข้อมูลพิเศษเฉพาะและกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ

การตลาดอีคอมเมิร์ซ การตลาดผ่านอีเมล การตลาดผ่านการค้นหา การตลาดทางโทรศัพท์ สื่อสัมพันธ์ การออกแบบหน้า Landing Page การวัดการตลาด และการตลาดการสมัครรับข้อมูลออนไลน์ บริษัทยังดำเนินการประชุมสุดยอดประจำปีหกครั้งโดยมีนักการตลาดหลายพันคนเข้าร่วม MarketingSherpa พร้อมด้วย MarketingExperiments และ InTouch เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม MECLABS โลโก้ MarketingSherpa มีอยู่ที่http://www.primenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=4552

MILWAUKEE, Dec. 20, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Milwaukeeworld Publishing, http://www.milwaukeeworld.comกำลังเสนอหน้ากากคัตเอาท์ของ Jessica Simpson ฟรีสำหรับแฟน Panthers และ Packers วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคมนี้ เวลา 20.00 น. (EST) คาวบอย 12-2 ดัลลาสเดินทางไปที่สนามกีฬา Bank of America ในเมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา เพื่อแข่งขันกับแคโรไลนา แพนเธอร์ส 6-8 เกมดังกล่าวจะออกอากาศทาง NFL Network

“หลังจากที่โทนี่ โรโมแสดงอาการผิดหวังในเกมที่ดัลลัสแพ้ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดูเหมือนเทอร์เรลล์ โอเวนส์ ดูเหมือนจะตำหนิกองหลังของเขาที่ 22.2 คะแนนผ่านบอลสีบลอนด์ในฝูงชน ตอนนี้ Milwaukeeworld Publishing กำลังเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เป็นสาวผมบลอนด์ที่คาวบอยส์ต่อไป เกมกับ Carolina Panthers ในสุดสัปดาห์นี้” Craig Peterson เจ้าของและผู้ก่อตั้ง Milwaukeeworld Publishing กล่าว

เยี่ยมชม Milwaukeeworld.com เพื่อพิมพ์ ตัดภาพ และสวมบทบาทเจสสิก้าเมื่อเกมเริ่มในวันเสาร์นี้ เวลา 20.00 น. (EST) Milwaukeeworld สร้างหน้ากากขึ้นหลังความพ่ายแพ้ครั้งที่สองของ Cowboys ในฤดูกาลนี้ที่ Texas Stadium เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งถูกรายล้อมไปด้วยความขัดแย้งจากการปรากฏตัวของ Simpson ในเกม Terrell Owens ผู้รับหน้าที่พูดตรงไปตรงมากล่าวว่า “ตอนนี้เจสสิก้าซิมป์สันไม่ใช่แฟนเพลงโปรดในห้องล็อกเกอร์นี้หรือในสนามกีฬาเท็กซัส”

“โรโมมีประวัติที่ผ่านมาในการล้มหน้าสาวผมบลอนด์ ในฤดูกาล 2006/07 เอ็นเอฟแอล ดัลลาส คาวบอยส์ แพ้ฟิลาเดลเฟียที่บ้าน 23-7 ส่งผลให้โรโมเป็นเกมที่แย่ที่สุดเป็นอันดับสองจนถึงปัจจุบัน ในเกมนั้นคือแฟนสาว และแครี่ อันเดอร์วูด ผู้ชนะ American Idol” ปีเตอร์สันกล่าว

โดยบังเอิญ โรโมได้ออกสตาร์ทในเอ็นเอฟแอลเป็นครั้งแรกที่แพนเทอร์สเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยดัลลาสบันทึกชัยชนะ 35-14 6-8 Panthers ต้องการชัยชนะในครั้งนี้เพื่อรักษาความหวังในรอบเพลย์ออฟ ดังนั้นหากคุณเป็นแฟนของแคโรไลนา ทำไมไม่ลองไปที่ Milwaukeeworld.com และรับหน้ากากเจสสิก้า ซิมป์สันฟรี Craig Peterson ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Milwaukeeworld Publishing จะพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ทางวิทยุและสื่อที่ (414) 614-4680

โอ๊คเดล แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 20 ธันวาคม 2550) – Oak Valley Community Bank (OTCBB: OVYB) ประกาศในวันนี้ว่า Mark Steichen ได้เข้าร่วมกับธนาคารในตำแหน่งรองประธาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ในสาขา Sonora ของธนาคาร

ล่าสุด Steichen ได้รับการว่าจ้างจาก Central California Bank และ Umpqua Bank ในตำแหน่งรองประธาน ผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ทางการค้า เขานำประสบการณ์ด้านการธนาคารมาเกือบ 20 ปีและประวัติศาสตร์อันยาวนานกับชุมชนมาสู่ธนาคาร เขาเป็นอาสาสมัครให้กับหลายองค์กรและปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการสนามกีฬาไฮคันทรี เขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สตานิสลอส รับปริญญาบริหารธุรกิจ มาร์คและครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในโซโนรา

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ Mark เข้าร่วมทีมของ Oak Valley Community Bank” Chris Courtney ประธานธนาคารกล่าว “การมีอายุยืนยาวในชุมชนของเขาควบคู่ไปกับทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันมีค่าของเขาถือเป็นสินทรัพย์มหาศาล มาร์คแบ่งปันปรัชญาของธนาคารในด้านความสัมพันธ์ธนาคารและการบริการที่มีคุณภาพซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับแบรนด์ของ Oak Valley Community Bank”

Oak Valley Community Bank ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ให้บริการสินเชื่อและเงินฝากที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก ปัจจุบันธนาคารดำเนินการผ่านสถานที่ที่สะดวกสบาย 12 แห่ง ได้แก่ Oakdale, Sonora, Turlock, Stockton, Patterson, Ripon, Escalon, สองสาขาใน Modesto และสามสาขาใน Eastern Sierra Division ซึ่งรวมถึง Bridgeport, Mammoth Lakes และ Bishop พวกเขาเพิ่งเปิดสาขาบริการเต็มรูปแบบใหม่ที่ March Lane ในสต็อกตัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอ๊ควัลเลย์ธนาคารชุมชนโทร 1-866-844-7500 หรือเยี่ยมชมออนไลน์ได้ที่www.ovcb.com ข้อมูลติดต่อ: ติดต่อ: Ron Martin Chris Courtney โทรศัพท์: (209) 848-BANK (2265) โทรฟรี (866) 844-7500 www.ovcb.com

TORRANCE, Calif., Dec. 21, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Execute Sports Inc. (“Execute”) (OTCBB:EXCS) บริษัทที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ การผลิต และการขายผลิตภัณฑ์กีฬาทางน้ำ ได้ประกาศในวันนี้ว่า

ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ตัวแทนจำหน่ายในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ด้วยการสั่งซื้อเรือ Sugar Sand จำนวน 10 ลำ การจองล่าสุดนี้เป็นไปตามคำสั่งซื้อที่ได้รับสำหรับเรือ 114 ลำหรือ 2.4 ล้านดอลลาร์จากตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมการประชุมตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนการตลาดของ Execute, Challenger Powerboats Inc.

ความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายใหม่ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย จัดโดยผู้จัดจำหน่ายเรือข้ามชาติของ Challenger ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายกว่า 140 รายทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป อเมริกากลาง ตะวันออกไกล และตะวันออกกลาง Geno Apicella, CEO ของ Execute แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำสั่งซื้อล่าสุดว่า “การแข่งขันในตลาดเรือขับเคลื่อนด้วยพลังน้ำนั้นจำกัดผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่ราย

ตลาดสำหรับเรือเหล่านี้กำลังสร้างขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคตระหนักถึงต้นทุนที่ต่ำลงมากขึ้น ของการบำรุงรักษา” Mr. Apicella กล่าวเสริมว่า “ฤดูกาลแสดงเรือประจำปีเริ่มต้นในเดือนมกราคม และมีตัวแทนจำหน่ายหลายรายทั่วประเทศแสดงสายเรือ Sugar Sand ในงานเหล่านี้ เรามั่นใจว่ายอดขายคงค้างสำหรับเรือ Sugar Sand จะสร้างต่อเนื่องจากฤดูกาลแสดงเรือ ก้าวหน้า”

เรือ Sugar Sand ขับเคลื่อนโดย Sport Jet ของ Mercury ที่ให้แรงบิดและแรงดึงสูงสุดแก่เรือสำหรับการเล่นสกีน้ำและการขี่อย่างสนุกสนาน เนื่องจากพวกมันขับเคลื่อนด้วยพลังน้ำ พวกมันจึงประหยัดน้ำมันมากกว่า และสามารถขี่ในน้ำตื้นได้ไม่เหมือนกับเรือนอกเรือ เรือชูการ์แซนด์สร้างขึ้นโดยผู้ผลิตเรือรายใหญ่ที่สุดของนอร์ทดาโคตา ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฟาร์โก เกี่ยวกับ Execute Sports, Inc.

Execute Sports, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทอร์รันซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ออกแบบ พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์กีฬาทางน้ำ รวมถึงชุดดำน้ำ เสื้อกั๊ก และยามผื่นสำหรับอุตสาหกรรมกีฬาแอ็กชันสปอร์ตและเรือขับเคลื่อนด้วยพลังน้ำ แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ Execute Wetsuits, Vests, Accessories และ Wakeskates

สำหรับกีฬาแอ็กชันและเรือดำน้ำ Sugar Sand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่http://www.executesports.comและwww.sugarsand.com ผลิตภัณฑ์ตรา Execute สามารถพบได้ทางออนไลน์ที่ร้านค้าปลีกเช่น The Sports Authority, Dick’s, Sport Chalet และ Amazon.com สำหรับรายชื่อเต็มของร้านค้าปลีกออนไลน์กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่http://www.executesports.com

ข้อมูลของ บริษัท เพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์และความเห็นทั่วไปสามารถดูได้โดยการเยี่ยมชมhttp://www.excs.msprofit.com แถลงการณ์บางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและผลการดำเนินงานทางการเงินหลังจากนั้น

ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ ณ วันที่เผยแพร่นี้ ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ การเพิ่มรายได้ที่คาดการณ์ไว้ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภค และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 10-KSB ของบริษัท และการยื่นเอกสารอื่นๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์