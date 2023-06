เล่นยูฟ่าเบท สนับสนุนการแสดงตน

เล่นยูฟ่าเบท ข้อตกลงนี้จะเห็นสล็อตแบบคลาสสิกที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าของแบรนด์ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตของ RULEO ในเยอรมนี

ข่าวประชาสัมพันธ์ – Greentubeแผนกเกมและความบันเทิงดิจิทัลของ NOVOMATIC ได้เพิ่มสถานะในตลาดเยอรมันหลังจากลงนามในข้อตกลงเพื่อจัดหาพอร์ตโฟลิโอเกมเพิ่มเติมรวมถึงเกมระดับพรีเมียมให้กับ RULEO Alpenland AG ซึ่งดำเนินการ mybet.de ในเยอรมนี

ข้อตกลงนี้จะเห็นสล็อตคลาสสิกเช่น Book of Ra deluxe, Lucky Lady’s Charm deluxe และ Sizzling Hot deluxe ให้บริการแก่ลูกค้าของแบรนด์ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตของ RULEO ในเยอรมนี

นอกเหนือจากรายการโปรดของแฟน ๆ เหล่านี้แล้ว ยังมีรายการที่ออกใหม่กว่าและรายการโปรดของแฟน ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจาก Greentube ในเว็บไซต์อีกด้วย ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อเงินสด – Book of Ra, Lord of the Ocean Bonus Spins และ Diamond Link Mighty Sevens

การเป็นหุ้นส่วนทำให้RULEO เข้าร่วมรอบแรกกับผู้ให้บริการในเยอรมันที่ได้เผยแพร่ผลงานเกมของ Greentube รวมถึงเกมระดับพรีเมียมจากซีรีส์ Book of Ra ในตำนาน

Julia Schagerl ผู้จัดการบัญชีหลักในเยอรมนีของ Greentube กล่าวว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้นำพอร์ตโฟลิโอสล็อตออนไลน์คุณภาพสูงมาสู่ลูกค้าของ RULEO ในเยอรมนี ความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของเราในการขยายตลาดที่อยู่ภายใต้การควบคุมหลัก ๆ ทั่วโลก”

Andreas Fuchs-Degler ซีอีโอของ RULEOกล่าวว่า “Greentube มีชื่อเสียงที่ดีมากในการเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาสล็อตชั้นนำของโลก โดยได้สร้างเนื้อหาชั้นนำในอุตสาหกรรมมาหลายปีแล้ว เรามีความสุขมากที่ได้นำผลงานเกมของพวกเขามาสู่ลูกค้า mybet ของเราในเยอรมนี และเพิ่มข้อเสนอมากมายที่เรามีอยู่แล้วในตลาด”



ข่าวประชาสัมพันธ์- Play’n GOย้อนเวลากลับไปห้าล้านปีในช่วงเวลาที่แมมมอธเดินบนโลกในชื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ Mount M

ใต้ร่มเงาของภูเขาแมมมอธ มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์บูชาแมมมอธผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อขอให้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย และโชคดี การขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ มีเพียงไม่กี่คนที่โชคดีเท่านั้นที่จะได้รับการมาเยือนจากวิญญาณแมมมอธผู้ยิ่งใหญ่

ผู้เล่นจะพบว่าตัวเองอยู่ในการเดินทางที่สมจริงเพื่อไปให้ถึงยอดเขาลึกลับรูปร่างแมมมอธและทำพิธีกรรมลับเพื่อเรียกวิญญาณของแมมมอธซึ่งได้รับจากแอนิเมชั่นที่ยอดเยี่ยม และสัญลักษณ์แมมมอธขนาดใหญ่ที่เรียงซ้อนกันบนพื้นหลังที่ปกคลุมด้วยหิมะเหนือธรรมชาติ .

นวัตกรรมไม่มีขอบเขตในเกมนี้ เมื่อเข้าสู่การหมุนฟรีวงล้อตรงกลางจะแสดงช่องว่างสำหรับลูกแก้วห้าลูกในบล็อกน้ำแข็ง หากผู้เล่นรวบรวมลูกแก้วทั้งห้าลูกในระหว่างการหมุนฟรี วงล้อจะขยายขึ้นด้านบน และกระบวนการจะเริ่มต้นอีกครั้ง

คุณสมบัตินี้มีความสามารถในการปีนขึ้นไปถึงชุดวงล้อแปดสัญลักษณ์สูงที่น่าประทับใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการชนะต่อไป

Play’n GO หายใจชีวิตใหม่ให้กับสัตว์สูญพันธุ์ เช่น แรดขนปุย เสือเขี้ยวดาบ หมีหน้าสั้น และแม้แต่นกโดโดก็ปรากฏตัวบนวงล้อพร้อมกับช้างแมมมอธอันยิ่งใหญ่

Charlotte Miliziano หัวหน้าฝ่ายเกมของ Play’n GO กล่าวว่า “เราชอบที่จะบอกเล่าเรื่องราวผ่านฟีเจอร์ของเรา วงล้อที่ขยายไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรม แต่เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของ Mount M ซึ่งช่วยผู้เล่นในการเดินทางไปยังยอดเขา การสร้างประสบการณ์คือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด”

ผู้ให้บริการคาสิโนสเปนที่ Blackstone เป็นเจ้าของจะกลายเป็นผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวของ Casino de Tanger

โมร็อกโก.- Grupo CIRSAของสเปน ได้ประกาศว่าจะเป็นผู้ดำเนินการ แต่เพียงผู้เดียวของCasino de Tangerในโมร็อกโก CIRSA ได้รับการอนุมัติจากเทศบาล Tanger-Tetouanจะเข้ามาบริหารโรงแรมและคาสิโนขนาด 2,000 ตร.ม.

CIRSA ซึ่งตั้งอยู่ในบาร์เซโลนามีคาสิโนสองแห่งในโมร็อกโกในอากาดีร์ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ตอนนี้เปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากการล็อคดาวน์ของ Covid-19 CIRSA กล่าวว่าด้วยการเพิ่มในเมืองท่าทางตอนเหนือของแทนเจียร์ ตอนนี้จะเป็นผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ที่สุดของโมร็อกโก

โมร็อกโกอนุญาตให้มีสัญญาคาสิโนได้สูงสุดเจ็ดสัญญา ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการภายในโรงแรมและสถานบันเทิง CIRSA กล่าวว่ามีแผนที่จะขยายไปยังต่างประเทศต่อไป ปัจจุบันมีสถานที่ 150 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในสเปนและอเมริกาใต้

บริษัทรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาดในครึ่งปีแรกโดยกลับมามีกำไรในครึ่งปีแรกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่แบล็คสโตนเข้าซื้อกิจการในปี 2561 ผลกำไรของบริษัทอยู่ที่ 14 ล้านยูโร รายรับเพิ่มขึ้น 93 เปอร์เซ็นต์ที่ 778 ล้านยูโร ขณะที่ EBITDA แตะ 250 ล้านยูโร

เมื่อเดือนที่แล้ว คณะกรรมการของ Grupo CIRSA ได้ประกาศว่าได้แยกบทบาทซีอีโอและประธานของบริษัทออกจากกัน Joaquim Agutซึ่งทำหน้าที่ทั้ง 2 บทบาทตั้งแต่บริษัทด้านการลงทุน Blackstone ซื้อกลุ่ม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน ในขณะที่Antonio Hostench ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น CEO

ในฐานะประธานบริหาร Agut จะนำคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ค่าตอบแทนผู้นำ และการแต่งตั้งของ CIRSA Hostench ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น CEO จากบทบาทประธานของแบรนด์ Sportium sportsbook ของ CIRSA จะดูแลกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทและการจัดการทีมผู้บริหารระดับสูง

LeoVegas ได้รับการขนานนามว่าเป็นพันธมิตรการเดิมพันอย่างเป็นทางการของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุโรปและแคนาดา

สหราชอาณาจักร- แม้จะมีการลงคะแนนเสียงที่ใกล้เข้ามาเกี่ยวกับอนาคตของการเป็นสปอนเซอร์การพนันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้ ได้ลงนามในข้อ ตกลงการเป็นสปอนเซอร์ใหม่กับผู้ให้บริการการพนันออนไลน์LeoVegas ผู้ดำเนินการชาวสวิสจะเป็นพันธมิตรการเดิมพันอย่างเป็นทางการของทีมในยุโรปและแคนาดา

LeoVegas ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ยอมรับข้อเสนอการเทคโอเวอร์จาก MGM Resortsจะเห็นการสร้างแบรนด์บนแขนเสื้อชุดฝึกซ้อมทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตลอดฤดูกาล 2022-23 และบนทรัพย์สินในสนามกีฬาที่เอทิฮัด สเตเดี้ยม และอะคาเดมี่ สเตเดี้ยมของสโมสร

LeoVegas จะจัดการแข่งขันเพื่อคว้าประสบการณ์วันแข่งขันที่เอทิฮัด สเตเดี้ยม

Gustaf Hagmanผู้บริหารระดับสูงของ LeoVegas Group กล่าวว่า “LeoVegas ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และตื่นเต้นที่จะได้มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครกับสโมสรให้กับลูกค้าของเรา

“แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการกีฬา มีความคิดชั้นนำแบบเดียวกับลีโอเวกัส ความร่วมมือนี้เป็นโอกาสสำหรับ LeoVegas ในการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทั่วโลกของเรา”

Dina Ahmadรองประธานฝ่ายการขายพันธมิตรทั่วโลกของ City Football Group กล่าวว่า “เราตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้แฟนๆ และลูกค้าใกล้ชิดกับสโมสรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ความร่วมมือครั้งใหม่นี้จะช่วยจุดประกายการเติบโตต่อไปทั่วทั้งยุโรปและแคนาดา และช่วยให้เราเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง”

พรีเมียร์ลีกยังไม่ได้ประกาศว่าจะเดินหน้าต่อไปด้วยการเสนอห้ามผู้สนับสนุนหน้าเสื้อโดยสมัครใจหรือไม่ อย่างไรก็ตาม แผนการที่นำเสนอจะยังคงอนุญาตให้มีตำแหน่งแบรนด์อื่นสำหรับผู้ให้บริการการพนัน รวมถึงการสนับสนุนแขนเสื้อเช่นที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และ LeoVegas

อย่างไรก็ตาม หลายแคมเปญเรียกร้องให้มีการห้ามโฆษณาการพนันในพรีเมียร์ลีกและลีกฟุตบอลอังกฤษอื่นๆ สามในสี่ของสโมสรในพรีเมียร์ลีกยังคงได้รับการสนับสนุนจากการพนัน

KNVB กล่าวว่าข้อเสนอนี้ใช้ไม่ได้และจะทำให้ฟุตบอลดัตช์สูญเสียรายได้ 70 ล้านยูโร

เนเธอร์แลนด์.- KNVBสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ ได้แสดงการคัดค้านการ ห้ามโฆษณาการพนันออนไลน์ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ที่ไม่ตรงเป้าหมาย รัฐบาลประกาศในเดือนกรกฎาคมว่าจะห้ามการออกอากาศและโฆษณากลางแจ้งตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 และ การสนับสนุนการพนัน ในกีฬาตั้งแต่ต้นปี 2568

กระทรวงคุ้มครองทางกฎหมายดึงแผนหลังจากเผชิญกับแรงกดดันจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากโฆษณาการพนันที่เพิ่มขึ้นหลังจากตลาดการพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมของเนเธอร์แลนด์เปิดตัวในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว การห้ามโฆษณาออกอากาศไม่ครอบคลุมเฉพาะโทรทัศน์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิทยุและการโฆษณาในที่สาธารณะด้วย

การสนับสนุนการพนันจะถูกแบนจากรายการโทรทัศน์และกิจกรรมต่างๆ จะถูกแบนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 และห้ามสนับสนุนชุดกีฬาและสถานที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 ผู้ควบคุมการพนันแห่งชาติ Kansspelautoriteit (KSA) จะรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎและจะมีอำนาจในการแทรกแซงในกรณีที่มีการละเมิด ขั้นแรกด้วยการตักเตือนและจากนั้นด้วยค่าปรับ

อย่างไรก็ตาม KNVB กล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวใช้ไม่ได้ผลและจะทำให้ฟุตบอลดัตช์สูญเสียรายได้ถึง 70 ล้านยูโร สมาคมการค้าเกมของเนเธอร์แลนด์VAN Kansspelenได้แสดงการต่อต้านมาตรการดังกล่าวเช่นกัน สมาคมการค้ากล่าวว่าพวกเขากำลังรับคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้

นอกจากนี้ยังมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับการยกเว้นสำหรับการพนันทางบก Consumentenbond องค์กรผู้บริโภคได้กล่าวว่าการโฆษณาการพนันทั้งหมดควรถูกห้าม ไม่ใช่แค่การพนันออนไลน์เท่านั้น

กลุ่มสื่อของสวิสได้ทำการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกมและสื่อ

UK.- กลุ่มสื่อสวิส Ringier AGลงทุน 50 ล้านปอนด์ในธุรกิจสื่อกีฬาและเกมLiveScore Groupซึ่งบริหารแบรนด์ LiveScore, LiveScore Bet และ Virgin Bet การลงทุนครั้งใหม่ทำให้การประเมินมูลค่าของ LiveScore เป็น 500 ล้านปอนด์

LiveScore กล่าวว่าจะใช้การลงทุนเพื่อขยายไปทั่วโลกในด้านสื่อกีฬาและเกม Ringier มี Sports Media Group ของตัวเองStilian Shishkovหุ้นส่วนอาวุโสในแผนกและผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Sportal Media Group ในบัลแกเรีย จะเข้าร่วมคณะกรรมการกำกับดูแลของ LiveScore

ซีอีโอกลุ่ม LiveScoreSam Sadiกล่าวว่า “นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ LiveScore Group เนื่องจากเราก้าวไปข้างหน้าอย่างสำคัญหลังจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ 50 ล้านปอนด์จาก Ringier ซึ่งมีมูลค่าธุรกิจของเราที่ 500 ล้านปอนด์

“Ringier และกลุ่มสื่อกีฬาเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบในขณะที่เรามองหาการเร่งขยายสู่ดินแดนยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ด้วยความเชี่ยวชาญ ทรัพย์สิน และความสัมพันธ์อันโดดเด่น”

Marc Walderซีอีโอของ Ringierกล่าวว่า: “จากการมอบคะแนนกีฬาแบบเรียลไทม์และสตรีมสดแบบสดฟรีสู่อากาศแก่ผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไปจนถึงการนำเสนอโอกาสในการเดิมพันกีฬาที่เป็นนวัตกรรมและน่าเชื่อถือที่สุด LiveScore Group ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง และจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Ringier

“เรามีเป้าหมายร่วมกันที่จะปรับปรุงและเพิ่มความเพลิดเพลินในการเล่นกีฬาผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและประสบการณ์ที่ดื่มด่ำภายใต้การนำของ Ringier Sports Media Group ด้วยการสนับสนุนของ LiveScore Group เราจะเข้าใจความรู้สึกของผู้คนเกี่ยวกับกีฬาได้ดียิ่งขึ้นและความหมายสำหรับพวกเขา วิสัยทัศน์ของเราคือเติมพลังให้กับความหลงใหลในกีฬาของแฟนๆ”

เมื่อปีที่แล้ว LiveScore ได้แต่งตั้งนักฟุตบอล Cristiano Ronaldo เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์

FeedConstruct ได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือใหม่กับสมาคมฟุตบอลยูเครนสำหรับฤดูกาล 2022/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ – FeedConstructมีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ สมาคมฟุตบอลยูเครน ใน ฤดูกาล 2022/2023 ความร่วมมือนี้จะ ให้ข้อมูลกีฬาและวิดีโอที่ครอบคลุมสำหรับการแข่งขันต่อไปนี้โดยเฉพาะ :

ยูเครนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (VBet Liga)

พรีเมียร์ลีกยูเครนเป็นฟุตบอลอาชีพชั้นนำในยูเครน

Andrii Pavelko หัวหน้าสมาคมฟุตบอลยูเครนกล่าวว่า “การกลับมาเล่นฟุตบอลใหม่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ เป็นสัญญาณให้โลกรู้ว่ายูเครนสามารถชนะได้ ยังเป็นสัญญาณให้สังคมรู้ว่าเรามั่นใจ”

การเริ่มต้นของยูเครนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (VBet Liga) ได้รับการประกาศแล้ว แฟนๆ จะติดตามการแข่งขันระหว่างทีมเต็งและคู่แข่งอย่างชัคตาร์ โดเนตส์ค และดินาโม เคียฟ

ดาวรุ่งทีมชาติ Viktor Tsygankov, Mykola Shaparenko และ Ilya Zabarnyi จาก Dynamo Kyiv จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดพร้อมกับ Mykola Matvienko, Anatoliy Trubin และ Mykhaylo Mudryk จาก Shakhtar Donetsk

FeedConstruct จะเสนอสตรีมสดพิเศษและการเดิมพันกีฬาที่ครอบคลุมประมาณ 200 แมตช์ทั่วโลก

ฟุตบอลยูเครนชิงแชมป์แห่งชาติเยาวชน (U-19)

Youth Ukrainian Football Championship (U-19) เป็นการแข่งขันระดับเยาวชนที่ซับซ้อนภายในยูเครนพรีเมียร์ลีก และเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันระดับเยาวชนในยูเครน

เป้าหมายหลักของการแข่งขันเหล่านี้คือการค้นหาและส่งเสริมผู้เล่นอายุน้อยที่มีความสามารถ ซึ่งต่อมาสามารถเป็นผู้เล่นประจำของทีม UPL ได้

FeedConstructจะเสนอสตรีมสดพิเศษและการเดิมพันกีฬาที่ครอบคลุมประมาณ 200 แมตช์ทั่วโลก

ลีกแรกของยูเครน

Ukrainian First League (Persha Liga) เป็นลีกฟุตบอลอาชีพในยูเครนและเป็นระดับที่สองของพีระมิดการแข่งขันฟุตบอลระดับชาติ

รูปแบบ Persha Liga มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับฤดูกาล 2022/2023 ที่กำลังจะมาถึง – 16 ทีมถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม (กลุ่ม A และ B) ตามหลักการดินแดน

มีการวางแผนที่จะจัดการแข่งขันในสองขั้นตอนในฤดูกาลนี้ สองทีมที่ดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์ไป UPL โดยตรง และทีมที่สามและสี่ของลีกแรกจะได้เล่นเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้น

FeedConstruct จะเสนอสตรีมสดพิเศษและการเดิมพันกีฬาที่ครอบคลุมประมาณ 140 แมตช์ทั่วโลก

ลีกที่สองของยูเครน

Second League (Druga Liga) เป็นลีกฟุตบอลอาชีพระดับที่สามในยูเครน ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 ในชื่อ Transitional League และเปลี่ยนชื่อเป็น Second League ในฤดูกาลหน้า

11 ทีมจะแข่งขันกันเพื่อเลื่อนชั้นสู่ Persha Liga ทีมที่ได้อันดับ 1 จะได้เลื่อนชั้นโดยตรง และทีมที่ได้อันดับ 2 จะได้เล่นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเพิ่มเติม

FeedConstruct จะเสนอสตรีมสดพิเศษและการเดิมพันกีฬาที่ครอบคลุมประมาณ 110 แมตช์ทั่วโลก

ลีกสูงสุดหญิงยูเครน

Ukrainian Women’s High League ฤดูกาล 2022/23 จะเริ่มในวันที่ 10 กันยายน 2022

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลหญิงในประเทศ สองทีมจากลีกสูงสุดจะแข่งขันกันเพื่อตัดสินว่าทีมใดจะได้เล่นใน European Champions League ในฤดูกาลหน้า

ผู้เข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งในฤดูกาล 2022/23 จะเลื่อนขึ้นสู่ดิวิชั่นสูงสุดในยูเครน

FeedConstruct จะเสนอสตรีมสดพิเศษและการเดิมพันกีฬาที่ครอบคลุมประมาณ 100 แมตช์ทั่วโลก

ฟุตซอลเอ็กซ์ตร้าลีกา

Extra-Liga เป็นลีกฟุตซอลชายชั้นนำของประเทศยูเครน จัดโดยสมาคมมินิฟุตบอลแห่งยูเครน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มของสมาคมฟุตบอลยูเครน

Extra-Liga ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 เป็นการแข่งขันฟุตซอลระดับสูงรายการใหม่ การแข่งขันประกอบด้วยสองช่วง: ฤดูกาลปกติและรอบตัดเชือก

FeedConstruct จะเสนอสตรีมสดพิเศษและการเดิมพันกีฬาที่ครอบคลุมประมาณ 120 แมตช์ทั่วโลก

“แม้จะมีสถานการณ์ที่ท้าทาย ฟุตบอลยูเครนจะแสดงเจตจำนงที่แข็งแกร่ง และแฟนฟุตบอลทั่วโลกจะมีโอกาสติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิด ต้องขอบคุณสิทธิ์พิเศษของ FeedConstruct สำหรับลีกที่กล่าวถึงข้างต้น” – แสดงการสนับสนุน รอง CEO ของ FeedConstruct – Artashes Sargsyan

ตอนนี้ บริษัทมี 18 รายการสำหรับผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดในเขตอำนาจศาล

ข่าวประชาสัมพันธ์- ผู้ให้บริการเนื้อหา iGaming PopOK Gamingรายงานว่าสล็อตของพวกเขาได้รับการรับรองโดย Gaming Laboratories International และอนุมัติโดย Malta Gaming Authority

ตอนนี้ PopOK มีชื่อที่น่าทึ่ง 18 รายการรวมถึง Yummy, Diamond Flash, Lost Treasure และอื่นๆ รวมถึงโปรเกรสซีฟแจ็คพอต 4 ระดับของ PopOK Gaming ที่มีให้สำหรับผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาล

การขยายตัวนี้จะช่วยให้คาสิโนออนไลน์ที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตในมอลตาสามารถรวมเกมที่เราชื่นชอบและเพิ่มข้อเสนอการเล่นเกมของพวกเขา

Tsovinar Elchyan ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ PopOK Gaming แสดงความคิดเห็นว่า: “เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับ PopOK Gaming! เรามุ่งเน้นเป็นพิเศษในตลาดที่มีการควบคุม เรามีความกระตือรือร้นที่จะสำรวจความเป็นไปได้ของตลาดใหม่ ๆ และมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นใหม่ ๆ ให้กับผู้ชมกลุ่มใหม่ อนาคตดูสดใสสำหรับ PopOK Gaming ด้วยโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของเราในตลาดเกมออนไลน์”

PopOK Gaming ได้รับใบรับรองสำหรับจอร์เจีย

PopOK Gaming เพิ่งขยายกิจกรรม iGaming ไปยังจอร์เจียเช่นกัน ด้วยวิธีนี้ ผู้เล่นในพื้นที่จะสามารถเข้าถึงเกมที่น่าสนใจของเราซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คนอยู่แล้ว 18 เกม เช่น Yummy, Lost Treasure, Diamond Flash, 20 Hot Bar, Sultan’s Tale, Los Apaches และอื่นๆ จะนำอากาศบริสุทธิ์มาสู่ผู้เล่นทุกคน และทำให้การพักผ่อนของพวกเขามีสีสัน อร่อย และสนุกสนานยิ่งขึ้น

พันธมิตรในท้องถิ่นของ PopOK Gaming จะได้รับประโยชน์มากมายจากสิ่งนี้อย่างแน่นอน โดยสามารถส่งมอบเกมที่ผ่านการรับรองให้กับลูกค้าของพวกเขาได้ สิ่งที่ได้รับนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง ด้วยศักยภาพที่ชัดเจนในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการและมีส่วนช่วยอย่างมากในการเติบโตของธุรกิจ

กฎหมายเพื่อสร้างหน่วยงานกำกับดูแลการพนันคาดว่าจะเผยแพร่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ไอร์แลนด์.- แอนน์ มารี คอลฟิลด์ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานกำกับ ดูแลการพนันแห่งไอร์แลนด์ เธอได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิรูปกฎหมายJames Browne TD

กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งคณะกรรมการโครงการเพื่อดูแลกระบวนการทางกฎหมาย โดยมีการออกกฎหมายเพื่อสร้างหน่วยงานกำกับดูแลการพนันที่จะเผยแพร่ในฤดูใบไม้ร่วง มันกล่าวว่าการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงก่อนกำหนดนั้น “มีเป้าหมายเพื่อลดเวลาระหว่างการออกกฎหมายและวันที่หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มดำเนินการ”

บราวน์กล่าวว่า: “ฉันมีความยินดีที่จะประกาศการแต่งตั้งแอนน์ มารี คอลฟิลด์ ซึ่งจะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพมากมายมาสู่บทบาทนี้ การแต่งตั้ง CEO เป็นก้าวสำคัญในการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการพนันในอนาคต ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงการสำคัญสำหรับความมุ่งมั่นของรัฐบาล

“กฎระเบียบที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมการพนันในไอร์แลนด์ได้รับการเรียกร้องมานานแล้วและเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับฉันในฐานะรัฐมนตรี”

ในเดือนมีนาคม บราวน์กล่าวว่าการค้นหาระหว่างประเทศได้เริ่มค้นหาซีอีโอสำหรับองค์กรใหม่แล้ว โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 21 มีนาคม

การสร้างผู้ควบคุมการพนันโดยเฉพาะสำหรับไอร์แลนด์นั้นใช้เวลาหลายปีในการสร้าง แผนถูกเสนอครั้งแรกในปี 2562 โดยมีการเรียกเก็บเงินตามมาในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ผู้ควบคุมจะมีอำนาจอย่างสมบูรณ์เหนือการออกใบอนุญาตและการโฆษณาการพนัน

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาTaoiseach Micheál Martin ชาวไอริชกล่าวว่าการติดการพนันควรได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกันกับการสูบบุหรี่โดยได้รับ “กฎระเบียบด้านการโฆษณาเต็มรูปแบบ” ผู้นำชาวไอริชแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมของวุฒิสมาชิกของรัฐบาลและ TD ที่Punchestown Races

แพลตฟอร์มเรียกเก็บเงินตัวเองเป็นการแลกเปลี่ยนการเดิมพันแบบ peer-to-peer ที่ใช้ crypto แบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลก

Curacao.- Betswap.ggซึ่งเรียกเก็บเงินเองในฐานะการแลกเปลี่ยนการเดิมพันแบบเพียร์ทูเพียร์แบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลกได้เปิดตัวในรุ่นเบต้า แพลตฟอร์มดังกล่าวกำลังอ้างอย่างกล้าหาญว่าจะทำลายการผูกขาดของหนังสือกีฬาที่มีชื่อเสียงผ่านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

แพลตฟอร์มดังกล่าวระดมทุนได้ 18.3 ล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุนครั้ง แรกในเดือนมกราคม และดึงดูดการลงทุนจากShima Capital , M6 , DSAและWonderland รูปแบบธุรกิจหลักของมันใช้งานได้จริงแล้ว แม้ว่าจะยังเหลืออีกมากที่ต้องพัฒนา บริษัทกล่าวว่าจะเปิดตัวเกมเพิ่มเติมและรายการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ภายในสิ้นปีนี้

Betswap มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การเข้าถึงการเดิมพันทั่วโลกแบบกระจายอำนาจและไม่จำกัด โดยผู้เล่นสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเอกสารยืนยัน ซึ่งดูเหมือนว่าจะใช้เวลาไม่นานในการดึงดูดความเดือดดาลของหน่วยงานกำกับดูแล

Betswap กล่าวว่ายังอนุญาตให้ผู้เล่นเดิมพันกันเองในขณะที่จ่ายค่าธรรมเนียมต่ำกว่าเจ้ามือรับแทงแบบดั้งเดิม มันอ้างว่าจะไม่ถือเงินของผู้ใช้นอกเหนือจากการเดิมพันอย่างต่อเนื่อง

Romy Jasmineโฆษกของ BETSGG กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่นักพนันจะสามารถเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มของตนเองได้… และมีสิทธิ์มีเสียงในทิศทางเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของโปรโตคอล”

องค์กรการกุศลการพนันที่รับผิดชอบวางแผนที่จะปรับปรุงสายด่วน

สหราชอาณาจักร- องค์กรการกุศลด้านการพนันที่รับผิดชอบและสนับสนุนโดยอุตสาหกรรมGambleAwareได้เผยแพร่ความตั้งใจในการว่าจ้างสำหรับNational Gambling Treatment Service (NGTS)

กล่าวว่ามีแผนที่จะปรับปรุงสายด่วนและแนะนำบริการระดับภูมิภาคที่บูรณาการมากขึ้น การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการรักษาที่อยู่อาศัย และความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการและพันธมิตรในท้องถิ่นมากขึ้น

NGTS เป็นเครือข่ายที่ดำเนินการโดย GamCare และ Gordon Moody ให้บริการช่วยเหลือและการรักษาฟรีสำหรับผู้ที่ประสบอันตรายจากการพนัน ผู้ที่มีความเสี่ยง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการพนันของผู้อื่น องค์กรที่เข้าร่วมร่วมกันให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ และแบบเห็นหน้ากัน

อย่างไรก็ตาม อนาคตของเครือข่ายถูกตั้งข้อสงสัยเมื่อ NHS กล่าวว่าจะไม่ยอมรับเงินทุนจาก GambleAware อีกต่อไปโดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นกลาง และเมื่อปลายปีที่ แล้วGambleAware กล่าวว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการรับ NGTS ที่ต่ำ

ขณะนี้ แผนใหม่ได้รับการเผยแพร่หลังจากการทบทวนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการการรักษา ตัวแทนประสบการณ์ชีวิต หน่วยงานท้องถิ่น และ NHS GambleAware กล่าวว่ากรอบผลลัพธ์และรูปแบบการจัดส่งจะช่วยให้ส่งมอบ “การสนับสนุนที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นแก่ผู้คนจำนวนมากที่ต้องการ”

แอนนา ฮาร์เกรฟหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายว่าจ้างกล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศแผนการว่าจ้างใหม่ของเรา ซึ่งจะสานต่อความสำเร็จของโปรแกรมการป้องกัน การสนับสนุน และการรักษาในปัจจุบันของเรา

“ในบริบทของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและผู้คนจำนวนมากขึ้นที่เสี่ยงต่ออันตรายจากการพนัน เราต้องการให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การว่าจ้างของเราสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของชุมชนและกลุ่มที่เปราะบางที่สุด

“เราได้สั่งสมความเชี่ยวชาญและความรู้มากมายเกี่ยวกับอันตรายจากการพนันจากการทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราเป็นเวลาหลายปี และเราจะใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้ต่อไปเพื่อปรับปรุงและแจ้งการทำงานของเรา และทำให้มั่นใจว่าเราสามารถสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชีวิตของผู้คน ”

สถานที่เล่นการพนันบนบกบางแห่งปิดทำการในวันศุกร์ ขณะที่การแข่งขันกีฬาหลายรายการถูกยกเลิก

UK.- ภาคกีฬาและเกมได้แสดงความเคารพต่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2หลังจากการสิ้นพระชนม์ขณะพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 พระนางสิ้นพระชนม์ที่ปราสาทบัลมอรัล ในสกอตแลนด์ ลูกชายคนโตของเธอกลายเป็น King Charles III

สมเด็จพระราชินีนาถทรงทราบดีว่าทรงสนพระทัยในการแข่งม้า และภาคส่วนการแข่งรถก็แสดงความเคารพต่อรัชสมัยของพระองค์อย่างรวดเร็ว การแข่งรถถูกระงับในวันศุกร์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ British Horseracing Authority (BHA) กล่าวถึงบทบาทของราชินีในฐานะผู้อุปถัมภ์ของ The Jockey Club และ Thoroughbred Breeders Association

Joe Saumarez Smithประธาน BHA กล่าวว่า “BHA ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อราชวงศ์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวเศร้านี้ การแข่งรถเป็นหนี้บุญคุณที่นับไม่ถ้วน ไม่เพียงแต่สำหรับความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถเท่านั้น แต่ยังสำหรับการสนับสนุนสาธารณะของเธอ เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความนิยมของกีฬาและดึงดูดแฟน ๆ จำนวนมากอย่างไม่ต้องสงสัย

“จะมีคนจำนวนมากที่ทำงานในการแข่งรถซึ่งมีความสุขกับความสัมพันธ์กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการฝึกฝนและเพาะพันธุ์ม้าของเธอและจะต้องเสียใจ

“ความคิดของเราอยู่กับพวกเขา และแน่นอนว่าความเห็นอกเห็นใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถนั้นอยู่กับครอบครัวของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันอันโศกเศร้านี้”

Paul Darling OBE KC ประธานคณะกรรมการประกาศการแข่งม้ากล่าวว่า “ในนามของคณะกรรมการประกาศ ฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อราชวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีคุณูปการอย่างนับไม่ถ้วนต่อการแข่งม้า การเพาะพันธุ์ และต่อโลกของม้าในชีวิตของหน้าที่และการบริการ”

Sir Francis Brooke Btประธานสนามแข่งม้า Ascot : “โลกแห่งการแข่งรถได้สูญเสียหนึ่งในผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พวกเราชาวแอสคอตรู้สึกเป็นเกียรติที่มีความทรงจำมากมายเกี่ยวกับสมเด็จพระราชินีนาถ ณ สนามแข่งม้าของเธอแห่งนี้ รวมถึงชัยชนะที่ยอดเยี่ยมในสีประจำราชวงศ์ เราขอถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์”

David Thorpeประธานบริษัท Arena Racing Company (ARC) กล่าวว่า “ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ สมเด็จพระราชินีนาถทรงเป็นบุคคลสำคัญ ไม่ใช่แค่การแข่งม้าของอังกฤษเท่านั้น แต่เพื่อประเทศชาติด้วย ด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งที่เราพิจารณาข่าวการจากไปของเธอในวันนี้ แต่ฉันสามารถแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อตัวฉันเองและทุกคนที่ Arena Racing Company สำหรับการสนับสนุนและชื่นชมการแข่งรถของอังกฤษตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ขอให้เธอไปสู่สุขติเถิด”

เจ้ามือรับแทงบางรายรวมถึงWilliam Hillและ Betfred ปิดร้านค้าปลีกในวันศุกร์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ วิลเลียม ฮิลล์ กล่าวในแถลงการณ์ว่า “เรารู้สึกเสียใจที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

“ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดของเรา ทรงเป็นบุคคลสำคัญและแน่วแน่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เราร่วมกับประเทศชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อราชวงศ์”

ฟุตบอลอังกฤษ รวมถึงพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลลีกอังกฤษ ยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา European Tour ของ Golf ระงับการเล่นที่PGA Championshipsที่ Wentworth และEngland and Wales Cricket Board (ECB)ระงับการเล่นในวันศุกร์ในการทดสอบ England vs South Africa ครั้งที่สาม

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว BHA ได้เสนอชื่อ Greg Swiftอดีตโฆษกรัฐบาลและหัวหน้าฝ่ายข่าว เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและกิจการองค์กรคนใหม่ สวิฟต์จะเข้ารับตำแหน่งในปลายเดือนตุลาคมนี้ โดยมีโรบิน มูนซีย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชั่วคราวในระหว่างนี้

ในเดือนมิถุนายน องค์กรได้เลื่อนตำแหน่งให้ Alison Enticknapเป็นบทบาทที่สร้างขึ้นใหม่ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลง เธอจะเป็นผู้นำในการประสานกลยุทธ์ของ BHA สำหรับอุตสาหกรรมการแข่งม้าโดยทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ