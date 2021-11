เล่นรูเล็ตออนไลน์ เว็บเดิมพันสล็อต บริษัทแอพ

เล่นรูเล็ตออนไลน์ ซานฟรานซิสโก, 11 พ.ย. 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Mimvi, Inc. (OTCBB:MIMV) ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหา การค้นพบ และเครื่องมือแนะนำสำหรับแอปมือถือ (หรือแอปพลิเคชัน) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศเปิดตัว เครื่องมือค้นหาและคำแนะนำใหม่สำหรับเกมมือถือ

ปัจจุบันเกมบนมือถือเป็นแอพที่ใหญ่ที่สุดในตลาด โดยตอกย้ำบทบาทการพัฒนาของอุปกรณ์มือถือให้กลายเป็นพาหนะแห่งความบันเทิง ตามรายงานของFuturesource Consultingตลาด

เกมมือถือทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2557 แหล่งเดียวกันยังระบุด้วยว่าในApple App Storeเพียงอย่างเดียวยอดขายiPadคาดว่าจะสร้างรายได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2553 ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Mimvi ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดนี้ กล่าวว่า “ท้ายที่สุดแล้ว อุปกรณ์พกพา ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ดีพอๆ กับ

เนื้อหาที่อยู่ในนั้น แอปเกมบนมือถือเป็นแรงผลักดันในการขาย สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เทรนด์ที่จะเติบโตเมื่อเราเข้าใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุดเท่านั้น” Franks กล่าวต่อว่า “ผลการศึกษา

แสดงให้เห็นว่าการได้มาซึ่งแอพนั้นมาจากคำแนะนำของบุคคลที่สาม ซึ่งต่างจากการที่พวกเขารู้จักหรือทำการตลาดได้ดีเพียงใด เทคโนโลยีการแนะนำที่คล้ายกับ Amazon ของ Mimvi

นั้นพร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกระแสผู้บริโภคนี้ นอกจากนี้ ด้วยการเปิดตัวGoogle TVและApple TVเราอยู่ในระยะเริ่มต้นของโลกแพลตฟอร์มใหม่สำหรับความบันเทิงบนแอพทางอินเทอร์เน็ตที่จะยกระดับแนวโน้มนี้เท่านั้น นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างแน่นอน”

การเปิดตัวเครื่องมือค้นหาและแนะนำเกมบนมือถือแบบหลายแพลตฟอร์มของ Mimvi ถือเป็นครั้งแรกในชุดการประกาศไซต์เชิงกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ที่บริษัทคาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

Mimvi Games ตั้งอยู่ที่:http://www.mimvigames.comมีสำนักงานใหญ่อยู่ในซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการแนะนำและเสิร์ชเอนจิ้น ช่วยให้สามารถค้นหาและค้นพบแอปพลิเคชันมือ

ถือ เนื้อหาบนมือถือ และผลิตภัณฑ์มือถือในอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รวมถึง: iPhone, Google Android, Blackberry, Windows, Samsung และ Nokia เทคโนโลยี

ของ เล่นรูเล็ตออนไลน์ อิงตามอัลกอริธึมการค้นหา คำแนะนำ และการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณที่เป็นกรรมสิทธิ์ (อยู่ระหว่างรอการจดสิทธิบัตร) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: http://www.mimvi.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ปี 2538 Mimvi พยายามระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

โดยใช้คำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” ,” “คาดหวัง”, “วางแผน”, “ตั้งใจ”, “มีศักยภาพ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ข้อความเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อในปัจจุบัน

ของ Mimvi และอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ ผลงาน หรือความสำเร็จที่แท้จริงของ Mimvi แตกต่างไปอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความดังกล่าว

กวางโจว ประเทศจีน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Amico Games Corp. (OTCBB:AMCG) บริษัทสื่อบันเทิงเชิงโต้ตอบที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาเกมสวม

บทบาทออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของจีน (MMORPG) สำหรับโทรศัพท์มือถือ ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทคาดว่าจะย้ายไปยังสำนักงานแห่งใหม่ในเมืองกวางโจวในวันที่

20 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานแห่งใหม่ขนาด 1,500 ตารางเมตรตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจหลักของกวางโจว และมีพื้นที่ใหญ่กว่าที่ตั้งปัจจุบันประมาณสามเท่าซีอีโอของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทว่า “สิ่งอำนวยความสะดวกที่ขยายออกไปจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มจำนวนพนักงานได้ต่อ

ไป รวมถึงแผนขยายแผนกวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการตลาด การออกแบบเกม และฝ่ายบริการลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำระบบใหม่ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อพัฒนาเกมสำหรับระบบปฏิบัติการ Symbian ของ Nokia และระบบปฏิบัติการ Android ของ Google”

“ด้วยการเปิดตัวพอร์ทัลจำหน่ายเกม E-Ge-Ge และข้อเสนอบริการใหม่แก่ผู้พัฒนาเกมที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทได้เข้าสู่ระยะที่สองของกลยุทธ์การเติบโตของเรา สิ่งอำนวยความสะดวกที่

ขยายออกไปจะช่วยให้เราสามารถช่วยเหลือผู้พัฒนาเกมรายอื่นด้วยการเข้าถึงเครือข่าย การสร้างสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชัน ความสัมพันธ์กับลูกค้า โซลูชันการชำระเงิน การสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย” นายหลิวกล่าวต่อ

“ยิ่งไปกว่านั้น สำนักงานแห่งใหม่จะเพิ่มความสามารถของเราในการดำเนินการระยะที่สามของกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรของเรา เพื่อสร้างชุมชนเกมโซเชียลออนไลน์ของเราเองก่อนสิ้นปี” นายหลิวกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเป็น 29,806,663 ราย เพิ่มขึ้น 568,026 รายในเดือนตุลาคม และมีการเพิ่มส่วนคำถามที่พบบ่อยในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์

ในสหรัฐอเมริกาที่www.amicogamesUS.comครับเป็นบริษัทด้านความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับสมาชิกซึ่งมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 29 ล้านคน บริษัทพัฒนาเกมออนไลน์สวมบทบาทที่มีผู้เล่นหลายคนอย่างหนา

แน่น (MMRPOG) โดยใช้เทคโนโลยี Java™ สำหรับเครือข่ายโทรคมนาคม 3G ในประเทศจีน บริษัทได้สร้างเกมผู้เล่นหลายคนบนโทรศัพท์มือถือที่เก่าแก่ที่สุดของจีน เป็นบริษัทจีนแห่งแรกที่

ร่วมมือกับ Nokia และเป็นบริษัทแรกที่ให้บริการเกมแบบผู้เล่นหลายคนบนแพลตฟอร์ม WAP ของ China Mobile ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ฯ สามารถพบได้ที่www.sec.govและเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.amicogamesus.com

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ เรื่องที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากข้อความ

คาดการณ์ล่วงหน้า คำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับ Amico หรือผู้บริหารของบริษัท จะระบุข้อความที่

เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอิงตามความเชื่อในปัจจุบันของฝ่ายบริหาร เช่นเดียวกับข้อสันนิษฐานและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับผู้บริหาร

ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยบางประการ เช่น ระดับของธุรกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปริมาณการขายของ

Amico’ สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรม ความสามารถของ Amico ในการขยายการดำเนินงานต่อไป ระดับของต้นทุนที่เกิดขึ้นจากความพยายามในการขยายธุรกิจของ Amico

ภาวะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม และความแข็งแกร่งทางการเงินของลูกค้าและซัพพลายเออร์ของ Amico Amico ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว นักลงทุนจะต้องพิจารณาความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ทั้งหมดด้วย

ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย 11 พฤศจิกายน 2553 (GLOBE NEWSWIRE) — Ryan Petersen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของOCZ Technology Group, Inc. (Nasdaq:OCZ) ผู้ให้

บริการชั้นนำด้านไดรฟ์โซลิดสเตตประสิทธิภาพสูง (SSD) และโมดูลหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จะนำเสนอในงาน 2010 Merriman Capital Investor Summit

ที่โรงแรม InterContinental ในนิวยอร์กการนำเสนอจะมีขึ้นเวลา 11:30 น./ET (8:30 น./PT)ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 และจะมีการออกอากาศทางเว็บ เว็บคาสต์สามารถเข้าถึงได้โดย

ใช้http://www.wsw.com/webcast/mcm13/oczและจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 90 วันในส่วนกิจกรรมของเว็บไซต์ OCZwww.ocztechnology.com เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่เน้นไปที่บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วและสถาบันที่ลงทุนในบริษัทเหล่านั้น บริษัทให้บริการวาณิชธนกิจ

คุณภาพสูง การวิจัยหุ้น บริการสถาบัน และบริการองค์กรและการลงทุน และเชี่ยวชาญในสามภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต: CleanTech, Consumer, Media & Internet and สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ซึ่งก่อตั้งในปี 2545 เป็นผู้นำด้านการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายไดรฟ์ Solid-State (SSD) ประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้

และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ระดับพรีเมียม OCZ ได้สร้างความเชี่ยวชาญด้านหน่วยความจำความเร็วสูงเพื่อเป็นผู้นำในตลาด SSD ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แข่งขันกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบแม่เหล็ก (HDDs) แบบหมุนได้ SSD เร็วกว่า เชื่อถือได้มากกว่า สร้างความร้อนน้อยกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า HDD ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันอย่างมาก นอกจากเทคโนโลยี

SSD แล้ว OCZ ยังนำเสนอส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์การจัดการพลังงานระดับองค์กร ตลอดจนโซลูชั่นเกมคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม:www.ocztechnology.com .

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา — (Marketwire – 11 พฤศจิกายน 2010) – Casino Data Imaging ผู้นำในการวิเคราะห์การแสดงข้อมูลและโซลูชั่นสื่อดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโน ประกาศในวันนี้ว่าจะจัดแสดงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นในวันที่ 16-18 พฤศจิกายนทั่วโลก เกมเอ็กซ์โป

“ตั้งแต่ปี 2544 ความสำเร็จของ CDI ได้รับและยังคงขับเคลื่อนโดยความปรารถนาของเราที่จะเปลี่ยนศักยภาพที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเป็นผลลัพธ์ รับฟังลูกค้า มีทีมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ

ให้การสนับสนุนเชิงรุก” George Levine โฆษกองค์กรของ Casino Data Imaging กล่าว “การได้รับรางวัลด้านเทคโนโลยีคาสิโนสองรางวัลเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเรา ส่งผลให้ CDI มีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและน่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับ G2E”

CDI จะแสดงชุดผลิตภัณฑ์ล่าสุดรวมถึง Casino iGuide™ Pro Mobile Media Applications ใหม่ ระบบ iGuide™ Wayfinder Plus System ตัวอย่างของ iGuide™ Web Finder การแสดงข้อมูล CasinoCAD© ล่าสุดและการพัฒนาการเขียนรายงาน และ CasinoTLK™ SMS ใหม่ โปรแกรมโฮสติ้ง CRM

พัฒนาขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโน Casino iGuide™ Pro นำเทคโนโลยี iGuide™ ที่ได้รับรางวัลของ Casino Data Imaging ไปอีกขั้นด้วยการอนุญาตให้ผู้ให้บริการคาสิโนปรับใช้

แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์ไดนามิกที่มีตราสินค้าของตนเองอย่างรวดเร็วซึ่งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามเวลาจริง ให้กับลูกค้าคาสิโน เค้าโครงพื้นคาสิโนที่สดใส อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบ WYSIWYG และคุณลักษณะทางการตลาดมากมายทำให้แอปโทรศัพท์ Casino iGuide™ Pro เป็นสิ่งที่ต้องดูใน G2E

iGuide™ Wayfinder Plus ก้าวไปไกลกว่าเทคโนโลยีประเภท “way finder” ที่มีอยู่หลายขั้นตอน โดยผสมผสานเทคโนโลยี “point2point” ที่รอการจดสิทธิบัตรของ CDI เข้ากับ

กระดานเรื่องราวที่ให้ประสบการณ์อันยาวนานแก่ผู้มีอุปการคุณ (และสนับสนุนให้ใช้ซ้ำ) ผู้อุปถัมภ์จะเห็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (NaviKeys) เมื่อดูที่หน้าจอหลักของ iGuide™

เทคโนโลยีการนำทางของ iGuide ทำให้ผู้อุปถัมภ์ติดตามเส้นทางของไอคอนได้อย่างง่ายดายในขณะที่ระบุจุดสังเกตระหว่างทาง สิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของ iGuide คืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่น่าประทับใจและเป็นมิตรกับผู้ใช้เหมือนกับโปรแกรมส่วนหน้า

ด้วยการติดตั้งกว่า 150 รายการทั่วโลก CasinoCAD© ยังคงเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การแสดงข้อมูล “ไปที่” สำหรับอุตสาหกรรมคาสิโน ผู้ใช้ CasinoCAD© ดำเนินการทันทีผ่านรหัสสีทางการ

เงินแบบกราฟิก โปรไฟล์พื้น การติดตามกลุ่ม การติดตามหลายช่วงเวลา การแสดงข้อมูล การรายงานแบบชี้และคลิก การสืบค้นผ่านเครื่องมือค้นหา และอื่นๆ อีกมากมาย ความมุ่งมั่นของ CDI ต่อ CasinoCAD© ส่งผลให้พันธมิตรทางเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ขยายความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและชุดผลิตภัณฑ์ของเรา

ผู้คนอ่านข้อความ SMS และตอบกลับเร็วกว่ารูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งหมายความว่า SMS เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่ทำการตลาดกับบุคคลเท่านั้น แต่ยังได้รับการตอบรับจากบุคคลนั้น

อีกด้วย ที่ G2E CDI จะสาธิตและเปิดตัวระบบข้อความสำหรับโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศของเรา CasinoTLK™ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน โปรแกรมโฮสต์ SMS-CRM ใหม่นี้จะดึงดูด

ลูกค้าให้มาที่คาสิโนของคุณมากขึ้น ทำให้ผู้อุปถัมภ์ที่มีอยู่ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโปรโมชั่นและการเปลี่ยนแปลง ให้บริการลูกค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ง่าย ราคาไม่แพง และจะนำไปสู่การทำซ้ำธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมที่สูงขึ้น

ด้วยสำนักงานในลาสเวกัส เนวาดา และซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นของเอกชน Casino Data Imaging (CDI) ยังคงช่วยเหลือผู้ให้บริการคาสิโนทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจภายในดีขึ้นผ่านการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นและเพิ่มการมองเห็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 11 พฤศจิกายน 2010) – เตรียมพบกับภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชัน/แอนิเมชั่นครอบครัวแอนิเมชั่น 3 มิติในช่วงฤดูร้อนหน้าThe Smurfs™ ,

Capcom® Mobile ผู้พัฒนาและผู้จัดพิมพ์วิดีโอเกมชั้นนำได้เปิดตัวThe Smurfs’ Villageในวันนี้,เกมสังคมฟรีสำหรับสัมผัส iPhone, iPad และ iPod บน App Store ของ Apple

จากการ์ตูนต้นฉบับและศิลปะการ์ตูน ผู้เล่นเริ่มเกมภายใต้การแนะนำของ Papa Smurf โดยมีบ้านเห็ดเพียงหลังเดียวและที่ดินแปลงเดียว จากที่นั่น สิ่งต่างๆ จะคืบหน้าอย่างรวดเร็ว โดยให้ผู้

เล่นสร้างบ้านเฉพาะทาง สวนอันวิจิตรด้วยพืชผลหลากสีสัน สะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำที่ไหลผ่าน ทางเดินที่ถูกเหยียบย่ำ และอื่นๆ อีกมากมาย รายการโปรดของแฟนๆ เช่น Papa Smurf,

และ Jokey Smurf จะนำทักษะและความสามารถพิเศษมาสู่หมู่บ้าน และผู้ใช้สามารถเล่นมินิเกมอย่าง Greedy Smurf’s Baking Game, Papa Smurf’s Potion

และ Painter Smurf’s Painting Game และปลดล็อกโบนัสเพิ่มเติม ผู้เล่นยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อน ๆ โดยเชื่อมโยงบัญชีของตนกับสามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ฟรี แต่ผู้เล่นสามารถเร่งการเติบโตของหมู่บ้านและพืชผลโดยการซื้อ Smurfberries เป็นเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

จะเสนอการอัปเดตเนื้อหาและการปรับปรุงให้กับเกมที่มีฟีเจอร์มากมายอยู่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์กด Capcom อย่างเป็นทางการที่สเมิร์ฟเดินทาง 3 มิติครั้งแรกไปยังหน้าจอขนาดใหญ่ในภาพยนตร์แอ็คชั่นไฮบริดและแอนิเมชั่นเรื่องครอบครัวของ Columbia Pictures/Sony Pictures Animations เรื่องThe

Smurfsมีกำหนดเข้าฉาย 3 สิงหาคม 2011 เมื่อการ์กาเมลตัวช่วยสร้างผู้ชั่วร้ายไล่สเมิร์ฟสีน้ำเงินตัวจิ๋วออกไป ของหมู่บ้าน พวกเขาพังทลายจากโลกเวทย์มนตร์ของพวกเขาและเข้าสู่โลกของ

เรา อันที่จริง ตบเบา ๆ กลาง Central Park แอปเปิลเพียงสามผลสูงและติดอยู่ในบิ๊กแอปเปิล สเมิร์ฟต้องหาวิธีกลับไปที่หมู่บ้านก่อนที่การ์กาเมลจะตามล่าพวกมัน ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับ

โดย Raja Gosnell โปรดิวเซอร์คือ Jordan Kerner บทภาพยนตร์โดย J. David Stem & David N. Weiss และ Jay Scherick & David Ronn จากเรื่องโดย J. David Stem และ David N. Weiss ตามตัวละครและผลงานของ Peyo

เรื่องราวของสเมิร์ฟ – ทรัพย์สินที่สร้างขึ้นโดย Peyo – เริ่มต้นในปี 2501 ด้วยการสร้างหนังสือการ์ตูนซึ่งต่อมาถูกนำไปที่หน้าจอขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หลายปีที่ผ่านมา อักขระสีน้ำเงินตัว

เล็ก ๆ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงหน้าและหน้าจอเท่านั้น พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้แผ่นเสียงและซีดีที่ขายได้หลายล้านเล่ม ทั้งคอลเลกชั่นตุ๊กตาและของเล่น และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

โดยรวมแล้ว มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมากกว่า 3,000 รายการ และแบรนด์และบริษัทชั้นนำได้เผยแพร่ข้อความของพวกเขาไปทั่วโลกด้วยความช่วยเหลือจากสเมิร์ฟ โปรเจ็กต์ใหม่มากมายปรากฏขึ้นเป็นประจำ จึงทำให้ดาวเคราะห์สเมิร์ฟประสบความสำเร็จ!

คอมเป็นผู้พัฒนา ผู้เผยแพร่ และผู้จัดจำหน่ายความบันเทิงแบบโต้ตอบสำหรับเกมคอนโซล พีซี อุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำของโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1983 และได้สร้างเกม

หลายร้อยเกม รวมถึงเกมแฟรนไชส์ขายดีอย่าง Resident Evil™, Street Fighter™, Mega Man™ และ Devil May Cry™ Capcom มีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โตเกียว เกาหลี และฮ่องกง โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคปคอมสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.capcom.com

ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยได้รับมอบหมายให้นำ IP ที่มีชื่อเสียงของ Capcom มาสู่แพลตฟอร์มมือถือในอเมริกาเหนือและยุโรป มีสำนักงานพัฒนาและธุรกิจในลอสแองเจลิส ลอนดอน และโตรอนโต . บริษัทได้เผยแพร่เกมมือถือหลายเกมจากทรัพย์สินทางปัญญาที่โด่งดัง

ของ Capcom รวมถึง Resident Evil™, Street Fighter™ และ Mega Man™ นอกจากนี้ CII ยังเผยแพร่คุณสมบัติที่ได้รับอนุญาตหลายรายการรวมถึง Who Wants To Be A

Millionaire™ และ Are You Smarter Than A 5TH Grader? ™ในอเมริกาเหนือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท และข้อเสนอของโปรดเยี่ยมชมwww.capcommobile.com

Sony Pictures Entertainment (SPE) เป็น บริษัท ย่อยของ Sony Corporation of America (SCA) ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Sony Corporation ในโตเกียว การดำเนิน

งานทั่วโลกของ SPE ครอบคลุมการผลิตและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ การผลิตและจำหน่ายรายการโทรทัศน์ การสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาดิจิทัล ช่องทางการลงทุนทั่วโลก การจัดหาและจัด

จำหน่ายความบันเทิงภายในบ้าน การดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวกในสตูดิโอ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีด้านความบันเทิงใหม่ๆ และจำหน่ายภาพยนตร์บันเทิงกว่า 130 ประเทศ บันเทิง Sony Pictures สามารถพบได้ในเวิลด์ไวด์เว็บที่www.sonypictures.com

สร้างความบันเทิงแบบเคลื่อนไหวที่หลากหลายสำหรับผู้ชมทั่วโลก สตูดิโอกำลังติดตามผลงานฮิตล่าสุด ภาพยนตร์ตลก 3 มิติเรื่อง Cloudy with a Chance of Meatballsและรางวัลออสการ์ปี 2007 ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและรางวัล Annie Award อย่าง Surf’s Upพร้อมภาพยนตร์ชนวนเต็มเรื่อง รวมถึง Hotel

Transylvaniaและร่วมกับ โคลัมเบียรูปภาพไลฟ์แอ็กชัน / นิเมชั่นไฮบริดสเมิร์ฟ นอกจากนี้ Sony Pictures ยังอยู่ในระหว่างการผลิตร่วมกับ Aardman Animations ในภาพยนตร์สอง

เรื่องถัดไป ได้แก่ Arthur Christmasแอนิเมชั่น CG และภาพเคลื่อนไหวสต็อปเฟรม The Pirates! เปิดซีซั่น 3ซึ่งเป็นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องแรกของ Sony Pictures

Animation เรื่องOpen Seasonกำลังอยู่ในระหว่างการผลิตให้กับ Sony Pictures Home Entertainment Sony Pictures Animation เป็นหน่วยปฏิบัติการของ Sony Pictures Digital Productions

Lafig Belgium เป็นเจ้าของสิทธิ์ในการผลิตงานภาพและเสียงโดยอิงจากจักรวาลของ Smurf และสิทธิ์ในการออกใบอนุญาตทั่วโลกของ Smurf (ร่วมกับ IMPS) Lafig เบลเยียมถูก

ควบคุมโดยทายาทของ Pierre Culliford ซึ่งรู้จักกันดีในนามแฝง Peyo ผู้เขียน/ผู้สร้างสเมิร์ฟ เป็นเวลา 50 ปีที่ตระกูล Culliford ได้ควบคุมตัวละคร Smurf และใบอนุญาตทั้งหมดทั่วโลก

© Peyo – 2010 – ได้รับใบอนุญาตผ่าน Lafig เบลเยียม – www.smurf.com Capcom, Mega Man, Resident Evil และ Devil May Cry เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือ

เครื่องหมายการค้าของ Capcom Co., Ltd. และ/หรือ Capcom Interactive, Inc. ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ Street Fighter เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Capcom USA, Inc. เครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้ถือกรรมสิทธิ์

เอฟที คอลลินส์ โคโลราโด–(Marketwire – 11 พฤศจิกายน 2010) – ฤดูแห่งความสุขกลับมาหาเราอีกครั้ง และเสียงอันไพเราะของกระจกกระทบกันจะดังก้องกังวาน New Belgium

Brewing ผู้ผลิต Fat Tyre Amber Ale หวังที่จะมอบของขวัญวันหยุดของคุณด้วยลูกแก้วเบียร์ที่มอบความรื่นเริงมากมาย ผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบียร์นิวเบลเยี่ยมโดยเฉพาะ แก้วแต่ละใบมีรูปร่างที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและบรรจุใน “กล่องของขวัญ” แบบแพ็คคู่รับลมฤดูหนาวราคา $5.99 (ไปที่www.newbelgium.comและคลิก “Give Glassware”)

จากบนลงล่าง ลูกโลกเหล่านี้ช่วยเสริมประสบการณ์การชิมเบียร์ทุกครั้ง รูปทรงลูกโลกของเบลเยี่ยมจับและนำกลิ่นของเบียร์มาสู่จมูกของคุณ ในขณะที่ช่องเปิดแคบจะทำให้เกิดฟอง การสลัก

โลโก้ที่ด้านล่างของแก้วทำให้เกิดนิวเคลียส ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ความสดชื่นและปลดปล่อยรสชาติ และสร้างฟองอากาศอย่างต่อเนื่อง และทั้งหมดมีความสมดุลบนก้านที่แข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้มืออุ่นเบียร์และให้ความสุขในการรับชมโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง

ไบรอัน ซิมป์สัน โฆษกของนิวเบลเยี่ยม กล่าวว่า “ลูกโลกเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันกับประเพณีของเบลเยียม ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด “เป็นของขวัญสำหรับญาติห่าง ๆ หรือวิธีการจัดโต๊ะวันหยุดอย่างร่าเริง แว่นตาเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความเพลิดเพลิน”

เยี่ยมชมปาร์ตี้วันหยุดแบบอินเทอร์แอคทีฟของ New Belgium ได้ที่http://www.newbelgium.com/winterfolly.aspxเพื่อซื้อลูกโลก เล่นเกมสนุกๆ เช่น “Snowflake Catcher”

และ “Memory” ที่โปรดปรานในวัยเด็ก หรือร้องเพลงประกอบกับเพลงประจำฤดูหนาว วันหยุดไฮไฟว์เป็นบริการฟรีผู้ผลิต Fat Tyre Amber Ale และเบียร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเบลเยียม ได้เริ่มดำเนินการในห้องใต้ดินเล็กๆ ของ Fort Collins ในปี 1991

ปัจจุบัน New Belgium เป็นโรงงานผลิตคราฟต์เบียร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามในสหรัฐอเมริกา เบียร์เจ็ดปีตลอดทั้งปี Fat Tyre Amber Ale, ข้าวสาลีซันไชน์, Blue Paddle Pilsner,

1554 Black Ale, Abbey, Mothership Wit และ Trippel เช่นเดียวกับการเปิดตัวตามฤดูกาลต่างๆ นอกเหนือจากการผลิตเบียร์ระดับโลกแล้ว นิวเบลเยียมยังมีความภาคภูมิใจใน

การเป็นแบบอย่างขององค์กรที่มีความรับผิดชอบด้วยโครงการที่ก้าวหน้า เช่น การเป็นเจ้าของพนักงาน การจัดการหนังสือที่เปิดกว้าง และความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.newbelgium.com

NAPA, แคลิฟอร์เนีย – (มาร์เก็ต – 11 พฤศจิกายน 2010) – SCVNGRสถานที่ตามเกมและเกมแพลตฟอร์มประกาศในวันนี้พันธมิตรตามสถานที่อุตสาหกรรมไวน์เป็นครั้งแรกระหว่างโรเบิร์ต Mondavi Wineryและฟรานซิสเอสเตท ประกาศมาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจาก SCVNGR ประกาศเข้าสู่อุตสาหกรรมไวน์โดยใกล้เคียงกับผู้นำไวน์ว่ารถถังVinTank

เป็นแอพมือถือที่เกี่ยวกับการเดินทาง การเช็คอิน การทำภารกิจให้สำเร็จ การแชร์บน Facebook และ Twitter และการรับรางวัลในโลกแห่งความเป็นจริง SCVNGR จะช่วยให้โรง

บ่มไวน์ทั้งสองแห่งใช้ประโยชน์จากพลวัตของเกมที่เป็นนวัตกรรม และสร้างบนแพลตฟอร์ม SCVNGR เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายและการมีส่วนร่วมสำหรับผู้รักการดื่มไวน์ โรงบ่มไวน์

และแบรนด์ไวน์ที่ชอบดื่มอย่างถูกกฎหมายและ Franciscan Estate ซึ่งเป็นโรงบ่มไวน์ชั้นนำสองแห่งของ Napa Valley จะสร้างบนแพลตฟอร์ม SCVNGR เพื่อนำองค์ประกอบใหม่ของความสนุกมาสู่

โลกแห่งไวน์ ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดบนมือถือและประสบการณ์ด้านโรงกลั่นไวน์ของพวกเขาเอง ผู้เยี่ยมชมโรงบ่มไวน์และผู้สนใจรักสามารถทำสิ่งที่ท้าทายเฉพาะโรงบ่มไวน์เพื่อปลดล็อก

เหรียญตราและรับรางวัล ซึ่งมีตั้งแต่ทัวร์ไร่องุ่นแบบวีไอพีและการชิมไวน์ฟรี ไปจนถึงการพักผ่อนในหุบเขาแห่งไวน์สำหรับสองคน โรงบ่มไวน์และแบรนด์ไวน์สามารถเข้าร่วมชั้นเกม SCVNGR

ด้วยเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และดึงดูดผู้เยี่ยมชมและแฟน ๆ ของพวกเขาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้บริหารหุ้นส่วนของ SCVNGR ซึ่งเป็นผู้นำการริเริ่มด้านไวน์ของบริษัทกล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรครั้งนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับอุตสาหกรรมไวน์ Robert Mondavi Winery และ

Franciscan Estate เป็นแบรนด์แห่งนวัตกรรมที่ให้ขนาดและอิทธิพลในการปฏิวัติอุตสาหกรรม” . “ในที่สุดเทคโนโลยีไวน์และตำแหน่งที่ตั้งได้หลอมรวมเข้าด้วยกันเพื่อมอบรางวัลที่มีความหมายและมีความหมายแก่ผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็มอบคุณค่าทางสังคมและมือถือที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แก่แบรนด์โรงกลั่นเหล้าองุ่นและไวน์”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นรายแรกในอุตสาหกรรมไวน์ กับแบรนด์ของเรา Robert Mondavi Winery & Franciscan Estate ที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในพื้นที่เกมโซเชียลบนมือถือ”

ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดทางตรงและการค้าปลีกกล่าว “ด้วยแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ แฟน ๆ ของทั้งโรงบ่มไวน์และพื้นที่เล่นเกมบนมือถือจึงเป็นตัวแทนของผู้ชม

จำนวนมาก และสิ่งนี้ก็มีความสามารถในการเข้าถึงและเชื่อมต่อกับอีกมาก พันธมิตรนี้ทำให้เรามีโอกาสผลักดันให้มากขึ้น การเข้าชมที่เหมาะสมไปยังโรงบ่มไวน์ สร้างการเชื่อมต่อผู้บริโภค เพิ่มยอดขาย และผลักดันการมีส่วนร่วมของแบรนด์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรเบิร์ต Mondavi Winery กรุณาเยี่ยมชมwww.robertmondavi.com เพื่อตรวจสอบฟรานซิสเอสเตท, กรุณาเยี่ยมชมwww.franciscan.com และเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCVNGR และธุรกิจหัวwww.scvngr.com

เป็นเกม เล่นง่าย: ไปที่ต่างๆ ทำสิ่งที่ท้าทาย รับคะแนน! คุณจะปลดล็อกรางวัลในโลกแห่งความเป็นจริงและแชร์ว่าคุณอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรกับเพื่อนของคุณในFacebook และ Twitter SCVNGR เล่นผ่านแอพฟรีสำหรับ iPhone และ Android แต่การเล่น SCVNGR นั้นเป็นเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น บุคคล องค์กร เมือง และธุรกิจขนาดเล็กสร้างบน

SCVNGR โดยเพิ่มความท้าทายและรางวัลที่กำหนดเองในสถานที่ของพวกเขา SCVNGR ได้รับทุนจาก Google Ventures และ Highland Capital Partners เยี่ยมชมwww.scvngr.comเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 โรงไวน์ Robert Mondavi เป็นสัญลักษณ์ที่เปล่งประกายของ Napa Valley ของแคลิฟอร์เนีย โรงบ่มไวน์รายใหญ่แห่งแรกที่สร้างขึ้นใน Napa Valley ในช่วงสาม

ทศวรรษนับตั้งแต่มีการยกเลิกข้อห้าม โรงไวน์ Robert Mondavi ได้สร้างรากฐานสำหรับธุรกิจไวน์ในแคลิฟอร์เนียสมัยใหม่ ด้วยปรัชญาที่ว่าไวน์ชั้นเยี่ยมสะท้อนถึงต้นกำเนิดของพวกเขา โรงไวน์ Robert Mondavi Winery แสวงหาการแสดงออกอย่างเต็มที่ของพื้นที่ของไร่องุ่น Napa Valley

ไวน์ เว็บเดิมพันสล็อต จัดจำหน่ายโดย Constellation Wines US ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Constellation Brands ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทไวน์ชั้นนำของโลกที่ประสบความสำเร็จผ่านความรู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ของผู้บริโภคไวน์ แบรนด์ที่มีเรื่องราวดีๆ ที่เหมาะกับชีวิตและรสนิยมที่หลากหลาย และพนักงานที่มีความสามารถทั่วโลก

ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขานาปา เป็นหนึ่งในโรงบ่มไวน์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของแคลิฟอร์เนีย ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 30 ปีของฟรานซิสกัน เอสเตท ก่อตัว

ขึ้นด้วยวิธีการแบบช่างฝีมือในการผลิตไวน์ โดยผสมผสานเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดจากหลายร้อยชนิดจนถึงการผลิตไวน์ชั้นดีที่แสดงออกถึงความคลาสสิกและต้นกำเนิดของไร่องุ่นอย่างเต็มที่ ไร่องุ่นอันทรงคุณค่าของโรงกลั่นเหล้าองุ่นแห่งนี้มีพื้นที่ 240 เอเคอร์ภายใน Oakville AVA ที่มีชื่อเสียง

การจัดหาจากพื้นที่ปลูกที่เย็นกว่าใน Napa Valley และประเพณีการผลิตไวน์แบบล็อตเล็กที่มีเกียรติมาโดยตลอด เป็นรากฐานของสไตล์ของฟรานซิสกัน เอสเตท: รสชาติเข้มข้น มีชีวิตชีวา

และเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่ม แคตตาล็อกไวน์ของ Franciscan Estate ได้แก่ Magnificat ไวน์แดงที่ผสมผสานระหว่างพันธุ์บอร์โดซ์คลาสสิก และ Cuvee Sauvage ซึ่งเป็น Napa Valley Chardonnay แห่งแรกที่ฟื้นศิลปะการหมักแบบป่าที่สูญหายไป

หลังจากที่ 1-5 เริ่มต้นฤดูกาลที่ฟลอริดาแอตแลนติกนกฮูกมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเกมที่สองตรงและเป็นที่ชื่นชอบที่จะชนะสามตรงเสาร์ 13 พฤศจิกายนของพวกเขาTHเมื่อโฮสต์นกฮูกหลุยเซียลาฟาแยต

“ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิ Mattera ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติกเพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกกีฬา สมาคมนี้จะช่วยให้เราพัฒนาโปรแกรมฟุตบอลของเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้” โค้ชโฮเวิร์ด ชเนลเลนเบอร์เกอร์ กล่าว

South Florida Touchdown Club ก่อตั้งขึ้นในปี 2502 โดยกลุ่มผู้นำชุมชนท้องถิ่นที่มีความสนใจในการสนับสนุนฟุตบอลทุกด้านในเดดเคาน์ตี้ รัฐฟลอริดา ความสัมพันธ์อันยาวนานกับ

โรงเรียนมัธยมของรัฐและเอกชนในท้องถิ่นของเรา, มหาวิทยาลัยไมอามี, Miami Dolphins, มหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดา และมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติก หนึ่งในหน้าที่หลักของ

สโมสรคือการช่วยเหลือโค้ชโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่นในความพยายามที่จะส่งเสริมนักกีฬาของตนให้เข้าเรียนในวิทยาลัยและรับทุนการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักกีฬาที่เป็นนักเรียนเหล่านี้สามารถศึกษาต่อในขณะที่เล่นฟุตบอลในระดับต่อไป

เว็บเดิมพันสล็อต พันธกิจของมูลนิธิมัทเทราคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการนำคนดีและสาเหตุที่ดีมารวมกัน เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทั้งการดูแลกองทุนผู้บริจาคที่ยอดเยี่ยมและการลงทุนอย่างชาญฉลาดของทุนสนับสนุนในชุมชนที่เราให้บริการ มูลนิธิ Mattera นำความสุขกลับคืนมาในการให้

รางวัล Ventana Leadership Awards ยกย่ององค์กรที่ส่งมอบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านบุคลากร กระบวนการ ข้อมูลและเทคโนโลยี รางวัลประจำปีตัดสินโดยทีมวิจัยอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงของ Ventana Research

ลูกค้า Informatica ได้รับรางวัลสูงสุดในหมวดหมู่ของพวกเขา ทุกคนใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Informaticaชั้นนำของอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐานสำหรับความคิดริเริ่มทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและสร้างสรรค์

HealthNow – หนึ่งในบริษัทด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำของรัฐนิวยอร์ก HealthNow ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Informatica เพื่อสร้างกรอบงานเดียวร่วมกันโดยใช้บริการข้อมูลระดับ

องค์กรเพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงข้อมูลทั่วทั้งองค์กรและการจัดการข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ ความคิดริเริ่มนี้ได้เปลี่ยนโฉม HealthNow ทำให้องค์กรสามารถส่งมอบมุมมองข้อมูลที่เชื่อถือได้

เพียงมุมมองเดียวจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ให้อำนาจแก่ผู้ใช้ทางธุรกิจในการเข้าถึงอัตราแผนอย่างรวดเร็วและอ้างสิทธิ์ข้อมูลจากบริการเดียว และลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญใหม่ๆ สำหรับการกำหนดราคาและ การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากเดือนเป็นวัน

Station Casinos – ผู้ให้บริการเกมและความบันเทิงชั้นนำสำหรับผู้อยู่อาศัยในลาสเวกัส Station Casinos ใช้แพลตฟอร์ม Informatica บน Teradata เพื่อช่วยขับเคลื่อน

ประสบการณ์ของแขกที่คุ้มค่าและสร้างส่วนแบ่งตลาด โซลูชันนี้รวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มากถึง 500 แหล่ง (เกม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ) และแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในคลังข้อมูลเพื่อเพิ่มพลังการรับชม 360 องศาของลูกค้าแบบเรียลไทม์ มุมมองเหล่านี้สามารถใช้เพื่อขยายข้อเสนอตามเวลาจริงส่วนบุคคลไปยังผู้อุปถัมภ์ของ Station Casino

US Xpress – US Xpressซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถบรรทุกส่วนตัวของเอกชน กำลังใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Informatica เพื่อสร้างคุณภาพข้อมูลที่แพร่หลายในฐานะรากฐานสำคัญในการ

ให้ข้อมูลการตัดสินใจด้านปฏิบัติการและการตัดสินใจของผู้บริหารที่สำคัญแก่ธุรกิจ ผลลัพธ์ในทันทีคือการลดเวลาหยุดเดินรถของรถบรรทุกลงอย่างมาก ซึ่งช่วยประหยัดเงินของบริษัทได้หลาย

ล้านดอลลาร์ต่อปี ในขณะที่การทำโปรไฟล์ข้อมูลของระบบบำรุงรักษารถบรรทุกได้นำไปสู่การปรับปรุงความเสถียรของระบบซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ทุกปี นอกจากนี้ US Xpress

ยังคาดการณ์ว่า Enterprise Data Warehouse แบบเรียลไทม์ที่กำลังสร้างนั้นมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการประหยัดต้นทุนระหว่าง 9 ล้านดอลลาร์ถึง 20 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาสองปี

ผ่านการใช้โปรไฟล์ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม Informatica ทวีตสิ่งนี้: ลูกค้า @InformaticaCorp สามคนชนะรางวัลผู้นำด้านการวิจัย Ventana ประจำปี 2010 ที่โลภ http://bit.ly/b1AtoD #แพลตฟอร์ม

“รางวัล Leadership Awards เป็นเกียรติแก่องค์กรในทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาดจากทั่วโลกที่มีความโดดเด่นในแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ” มาร์ค สมิธ ซีอีโอและรองประธานฝ่าย

วิจัยของ Ventana Research กล่าว “การเสนอชื่อเข้าชิงในปีนี้เป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เราเคยเห็นมา และทั้งผู้นำและผู้เข้ารอบสุดท้ายต้องขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาทำเพื่อเร่งประสิทธิภาพองค์กรและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของพวกเขา”

Chris Boorman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Informatica กล่าวว่า “ลูกค้า Informatica ที่ได้รับการยอมรับจาก Ventana Leadership Awards ในปีนี้ ได้ให้ภาพรวม

ของสถานการณ์การรวมข้อมูลที่หลากหลายขึ้นในปัจจุบัน และข้อได้เปรียบทางธุรกิจมากมายที่ได้รับจากแพลตฟอร์ม Informatica” Chris Boorman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ

Informatica กล่าว “ไม่ว่าพวกเขากำลังสร้างประสิทธิภาพทางธุรกิจใหม่ ขับเคลื่อนการประหยัดต้นทุนมหาศาล เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและรายได้ หรือรับรองการปฏิบัติตาม ลูกค้าของเรา

ยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยีการรวมข้อมูลและเทคโนโลยีคุณภาพข้อมูล ถือเป็นเกียรติสำหรับเราที่จะให้ เวทีแห่งความสำเร็จ”

เกี่ยวกับอินฟอร์มาติก้า

Informatica Corporation (Nasdaq:INFA) เป็นผู้นำอิสระอันดับหนึ่งของโลกด้านซอฟต์แวร์การรวมข้อมูล แพลตฟอร์ม Informatica ช่วยให้องค์กรต่างๆ มีแนวทางที่ครอบคลุม

เป็นหนึ่งเดียว เปิดกว้าง และประหยัด เพื่อลดต้นทุนด้านไอทีและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากสินทรัพย์ข้อมูลของตน บริษัทมากกว่า 4,200 แห่งทั่วโลกพึ่งพา Informatica ใน

การเข้าถึง ผสานรวม และเชื่อถือสินทรัพย์ข้อมูลของตนที่จัดเก็บไว้ในองค์กรแบบดั้งเดิมและในอินเทอร์เน็ตคลาวด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โทร +1 650-385-5000 (1-800-653-3871 ใน

สหรัฐอเมริกา) หรือเยี่ยมชมwww.informatica.com . เชื่อมต่อกับ Informatica ที่http://www.facebook.com/InformaticaCorporation ,http://www.linkedin.com/companies/3858และhttp://twitter.com/InformaticaCorp

หมายเหตุ: InformaticaและInformatica Platformเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Informatica Corporation ในสหรัฐอเมริกาและในเขตอำนาจศาลทั่วโลก ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดอาจเป็นชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 11 พฤศจิกายน 2010) – AMD (NYSE: AMD) ประกาศในวันนี้ว่ามูลนิธิ AMD เพื่อสนับสนุนAMD Changing the Gameได้มอบเงินสนับสนุน 10,000 ดอลลาร์แก่Institute of Playสำหรับการสร้างชุมชนเกมที่สร้างผลกระทบทางสังคมภายในแพลตฟอร์มการพัฒนาเกมGamestar Mechanic

Gamestar ช่างเผยแพร่ผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันการเล่นและE-line สื่อเป็นใหม่, ฟรี, เกมที่ใช้เวทีการเรียนรู้ดิจิตอลที่สอนหลักการออกแบบเกม, การคิดเชิงระบบและ 21 เซนต์ทักษะในศตวรรษที่อ่านออกเขียนได้ Gamestar Mechanic มีองค์ประกอบที่ผสานรวมหลายอย่าง รวมถึง Game Alley ซึ่งเป็นชุมชนเว็บสำหรับให้ผู้เล่นเผยแพร่ ตรวจสอบ และทำงานร่วมกันในการออกแบบเกมกับเพื่อนๆ

AMD เปลี่ยนเกมช่องผลกระทบจะเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นในตรอกเกมและเป็นอีกรถใหม่เพื่อสนับสนุนการศึกษาเยาวชนพัฒนาเกมตาม AMD Changing the Game Impact Channel ซึ่งเปิดตัวในวันนี้จะมีการแข่งขันออกแบบเกมเป็นประจำ โดยแต่ละความท้าทายจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางสังคมของเดือน เช่น พลังงาน สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ โปรเจ็กต์นี้มุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นอายุ 13-18 ปี และคาดว่าจะเข้าถึงผู้เล่นหลายพันคน

Allyson Peerman ประธานมูลนิธิ AMD กล่าวว่า “โปรแกรม Game Alley และการแข่งขันได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ประสบความสำเร็จสำหรับเยาวชน และเพื่อช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมกับเพื่อนๆ ในประเด็นทางสังคมที่สำคัญ วัตถุประสงค์หลักสองประการของโครงการ AMD Changing the Game” Allyson Peerman ประธาน AMD Foundation กล่าว “โปรแกรมนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของ ‘การเรียนรู้แบบซ่อนตัว’ ที่ผู้เล่นจะได้ซึมซับ STEM และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปพร้อมกับความสนุกสนาน”

“มูลนิธิ AMD เป็นผู้บุกเบิกที่แท้จริงในการสร้างพลังให้เยาวชนผ่านการออกแบบเกม” Alan Gershenfeld ประธาน E-Line ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธาน Games for Change และ

รองประธานอาวุโสของ Activision Studios กล่าวเสริม “เรามีความยินดีมากที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของพวกเขาในการควบคุมอำนาจของคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกมที่จะมีส่วนร่วมของเยาวชนในประเด็นสำคัญที่จะมีผลต่อชีวิตของพวกเขาใน 21 เซนต์ศตวรรษ.”

การแข่งขัน Game Alley มีกำหนดจะเริ่มทันทีและความท้าทายแรกจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการตัดสินจะประกอบด้วยนักออกแบบเกมมืออาชีพจาก E-Line Media

ตัวแทนจากGames for Changeซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรชั้นนำที่มุ่งเน้นการควบคุมพลังพิเศษ ของเกมดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สุดในยุคของเรา พร้อมด้วยผู้พิพากษาเยาวชนจากGlobal Kidsผู้นำระดับประเทศด้านการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการรับรู้ทั่วโลกและการมีส่วนร่วมของเยาวชน ผู้ชนะจะได้รับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ใช้ AMD

AMD Changing the Game ออกแบบมาเพื่อยกระดับการเล่นเกมให้เหนือกว่าความบันเทิง และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้การศึกษาที่สำคัญและทักษะชีวิตด้วยการจัดเตรียมพวก

เขาให้สร้างเกมดิจิทัลด้วยเนื้อหาทางสังคม วัตถุประสงค์ของโปรแกรมคือเพื่อส่งเสริมการใช้การพัฒนาเกมเยาวชนเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และคณิตศาสตร์ (STEM) ความคิดริเริ่มนี้มีรากฐานมาจากความมุ่งมั่นและประสบการณ์ของ AMD ในการสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนความหลงใหลและความเชี่ยวชาญของบริษัทในอุตสาหกรรมโปรเซสเซอร์กราฟิกและเกม

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2551 AMD Changing the Game มีได้รับทุนสนับสนุน 26 โครงการจาก 20 องค์กรในสหรัฐอเมริกา จีน และมาเลเซีย ที่ช่วยพัฒนาเกมเยาวชน

ได้รับรางวัลทุนจากKLRNในเครือ TX ของ TX PBS เพื่อช่วยให้เยาวชนสร้างเกมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมในWhyville.netซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงที่เก่าแก่ที่สุดบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้การเรียนรู้

ร่วมสนับสนุน US National STEM Video Game Challengeและเข้าร่วมChange the Equationเพื่อสนับสนุนแคมเปญUS Educate to Innovateให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเกมเยาวชนกับPETLab and the Boys and Girls Clubs of America (BGCA)

ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมการออกแบบเกมGlobaloriaของมูลนิธิWorld Wide Workshop Foundation สำหรับEast Austin College Prep Academy ของSouthwest Keyในปี 2552 และ 2553 ร่วมสนับสนุนงานMalaysian Cybergames Festival 2010รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเกมดิจิทัล “กล้าที่จะสร้าง”

ได้รับทุนสนับสนุนจากAlliance for Young Artists & Writers หมวดหมู่การออกแบบวิดีโอเกมใหม่สำหรับรางวัล Scholastic Art & Writing Awards 2010 และ 2011

โครงการSchmahl Science Workshopได้รับทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาวิดีโอเกมตกปลาอย่างยั่งยืนเพื่อสื่อสารอันตรายจากการตกปลาเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ในระยะยาว

ร่วมสนับสนุน 2008, 2009 และ 2010 เกมสำหรับเปลี่ยนเทศกาล การสนับสนุนในปี 2010 ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดทั้งวันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ AMD เพื่อสอนนักการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่มีให้สำหรับการพัฒนาเกมสำหรับเยาวชน

เอเอ็มดีเชื่อมต่อและให้อำนาจแก่บุคคลด้วยความรู้ ซึ่งจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาส โปรแกรม AMD Changing the Game ซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะของมูลนิธิ สนับสนุนความคิดริเริ่มที่ออกแบบมา

เพื่อช่วยให้เยาวชนควบคุมพลังของเกมดิจิทัลด้วยเนื้อหาทางสังคม ในขณะที่เรียนรู้ทักษะที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) และทักษะชีวิต มูลนิธิ

ยังให้ทุนแก่โครงการบริจาคพนักงานของ AMD ซึ่งสนับสนุนผลประโยชน์ของชุมชนพนักงานของ AMD โดยการจับคู่การบริจาคเวลาและเงินส่วนตัวให้กับองค์กรและโรงเรียนในท้องถิ่น

Institute of Play (IoP) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนการออกแบบและการวิจัยในด้านเกมและการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่เน้นการวิจัยและเน้นเยาวชนที่ออกแบบสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ตามเกม หลักสูตร และโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การช่วยให้ครูใช้สื่อดิจิทัลและเกมเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.instituteofplay.org

E-Line Media เป็นผู้เผยแพร่ความบันเทิงดิจิทัลที่มีส่วนร่วม ให้ความรู้ และส่งเสริมโดยเน้นที่คอมพิวเตอร์/วิดีโอเกมและคอมมิค/นิยายภาพ ทีมผู้บริหารสื่อดิจิทัลและผู้ประกอบการทาง

สังคมของ E-Line มุ่งมั่นที่จะควบคุมพลังของความบันเทิงดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย สุขภาพ และผลกระทบทางสังคม ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.elinemedia.com

Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) เป็นบริษัทเทคโนโลยีแห่งนวัตกรรมที่ทุ่มเทให้กับการร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อจุดประกายโซลูชันการประมวลผลและกราฟิกรุ่นต่อไปในที่ทำงาน ที่บ้าน และที่เล่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.amd.com

AMD, โลโก้ AMD Arrow และการรวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. ชื่ออื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ลอสแองเจลิส, 11 พฤศจิกายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) ได้รับเกียรติจาก Association of Fundraising

Professionals (AFP) Greater Los Angeles Chapter ด้วยรางวัลบริษัทดีเด่น รางวัลที่ได้นำเสนอในพิธีเครื่องหมายของสมาคมฯ 25 วันฉลองครบรอบวันชาติใจบุญสุนทาน

การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลระบุว่า “โครงการการกุศลของ Northrop Grumman ช่วยจัดการกับความท้าทายที่ประเทศชาติและชุมชนในท้องถิ่นของเราเผชิญ และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้คนในชุมชนเหล่านั้น”

“เราภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้” แซนดรา เอเวอร์ส-แมนลี่ รองประธานฝ่ายความรับผิดชอบขององค์กรของ Northrop Grumman กล่าว “เรามุ่งมั่นผ่านความพยายามในระดับท้องถิ่นและระดับชาติผ่านโครงการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และทหารผ่านศึก เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตของเมืองนี้และประเทศชาติของเรา”

ความพยายามเพื่อการกุศลของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และช่าง

เทคนิครุ่นต่อไป โปรแกรม Weightless Flights of Discovery (WFOD) เป็นโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนไล่ตามสาย

อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค โดยสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเป็นอันดับแรก โปรแกรมนี้จัดทำเที่ยวบินไร้น้ำหนักสำหรับครูสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนผู้เข้าร่วม 1,272 คนใน 44 เที่ยวบินใน 24 แห่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549

บริษัทยังสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ช่วยเหลือกองกำลังทหารและทหารผ่านศึกของประเทศ ซึ่งรวมถึง Operation IMPACT (Injured Military Pursuing Assisted Career

Transition) ซึ่ง Northrop Grumman ระบุโอกาสทางอาชีพภายในบริษัทในการส่งทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาจากการสู้รบ หากทหารผ่านศึกไม่สามารถทำงานได้ การสนับสนุนด้านอาชีพจะมอบให้กับสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดซึ่งจะกลายเป็นผู้หารายได้หลัก

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทจะสนับสนุนยูเอสโอผ่านการสนับสนุนของชามทหาร 2010 ที่นำเสนอโดยนอร์ธธรอป กรัมแมน เพื่อประโยชน์ของยูเอส รายได้สุทธิจากเกมจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ USO เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับทหารในต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์ต้อนรับทั่วประเทศ และเพื่อเข้าถึงครอบครัวของสมาชิกบริการ

AFP ส่งเสริมความก้าวหน้าทางจริยธรรมของการทำบุญผ่านโปรแกรมการสนับสนุน การวิจัย การศึกษา และการรับรอง บทในมหานครลอสแองเจลิสมีสมาชิกมากกว่า 400 คนซึ่งเป็นผู้ระดมทุนมืออาชีพ กรรมการบริหาร อาสาสมัคร และผู้ให้บริการ

Northrop Grumman Corporation เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำระดับโลกที่มีพนักงาน 120,000 คนให้บริการระบบ ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม

อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศ การต่อเรือ และบริการด้านเทคนิคแก่รัฐบาลและลูกค้าเชิงพาณิชย์ทั่วโลก กรุณาเยี่ยมชมwww.northropgrumman.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ฮ่องกง, 11 พ.ย. 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — City Telecom (HK) Limited (HKSE:1137) (Nasdaq:CTEL) และ Hong Kong Broadband Network Limited

(HKBN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัว แพ็คเกจบริการสุดคุ้มสำหรับบรอดแบนด์ 100Mbps สมมาตร bbWi-Fi และจอแสดงผลขนาด 7 นิ้วที่สมบูรณ์แบบ – Samsung GALAXY Tab ราคา HK$269/เดือน (35 ดอลลาร์สหรัฐ)

ในปี 2547 เมื่อเราเปิดตัวบริการ 100Mbps และ 1Gbps แบบสมมาตรสำหรับบ้าน บรอดแบนด์ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับพีซีตระกูลเดียวเป็นหลัก ทุกวันนี้ บ้านของเรากำลังเห็นอุปกรณ์ที่เปิด

ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น พีซีและแล็ปท็อปส่วนบุคคล ทีวี IP สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต กล้องวิดีโอ IP คอนโซลเกม Wi-Fi TV เป็นต้น ราคาน่าดึงดูดอยู่ที่ 169

ดอลลาร์ฮ่องกง/เดือน ( US$22) และ HK$199/เดือน (26 เหรียญสหรัฐ) สำหรับบริการ 100Mbps และ 1Gbps แบบสแตนด์อโลนของเรา คำถามตอนนี้กลายเป็น “ทำไมไม่สนุกกับแบนด์วิดท์พิเศษนี้ล่ะ” จากความคิดเดิมว่า “ทำไมฉันจึงต้องใช้แบนด์วิดท์พิเศษนี้”

“วันนี้ เรายินดีที่จะเปิดตัวแพ็คเกจบริการที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงบริการบรอดแบนด์แบบไฟเบอร์ Wi-Fi สำหรับบ้านและนอกบ้าน มาพร้อมกับแท็บเล็ต Samsung GALAXY Tab แบบพกพา

ขนาด 7 นิ้ว ( http://galaxytab.samsungmobile.com/ ) วันนี้ข้อกำหนดทางเทคนิคของมาตรฐาน Wi-Fi ‘802.11n’ ปัจจุบันนั้นเกินข้อจำกัดของบริการบรอดแบนด์ xDSL แบบ

เดิมที่เป็นที่นิยมในฮ่องกง ซึ่งโดยทั่วไปจะจำกัดการดาวน์โหลดที่ 8Mbps และอัปโหลด 1 Mbps บริการบรอดแบนด์ 100Mbps หรือ 1Gbps เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปลดปล่อยพลังของสมาร์ท

โฟนและแท็บเล็ตยอดนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตั้งค่าอุปกรณ์ภายในบ้านที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตหลายเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน” June Lam รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

City Telecom (HK) Limited (HKSE:1137) (Nasdaq:CTEL) ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 ให้บริการโทรคมนาคมแบบบูรณาการในฮ่องกงผ่านเครือข่ายไฟเบอร์ที่สร้างขึ้นเอง Hong Kong

Broadband Network Limited (HKBN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ City Telecom เป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในฮ่องกง HKBN นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่หลากหลาย

ซึ่งให้บริการสมาชิกกว่า 1,110,000 รายสำหรับบรอดแบนด์ โทรศัพท์ในพื้นที่ และ IP-TV บริษัทได้สร้างสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งด้วยแอปพลิเคชันและแนวปฏิบัติระดับแนวหน้าที่

ช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างมาก บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรที่มีพรสวรรค์มากกว่า 3,000 คนให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ City Telecom ได้ที่www.ctigroup.com.hk .

พาโลอัลโต แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 12 พฤศจิกายน 2010) – IMVU ปลายทางความบันเทิงทางสังคมออนไลน์ที่สมาชิกใช้อวาตาร์ 3 มิติเพื่อพบปะผู้คนใหม่ ๆแชทสร้างและเล่นเกมกับเพื่อน ๆ ประกาศเปิดตัว 7 ใหม่ที่เป็นสากล เวอร์ชันของ IMVU เวอร์ชันแปลใหม่เหล่านี้ ได้แก่ ดัตช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี โปรตุเกส สเปน และสวีเดน

การเปิดตัวเวอร์ชันสากลใหม่จะเริ่มต้นด้วยภาษาสวีเดนตามด้วยอีกหกภาษาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของ IMVU ต่อสมาชิกยุโรปและสนับสนุนกลยุทธ์

สำหรับการเติบโตระหว่างประเทศในปี 2554 ปัจจุบัน IMVU มีชุมชนที่เข้มแข็งของสมาชิกชาวยุโรปที่สร้าง ซื้อ และขายสินค้าเสมือนจริงบน IMVU และบริษัทหวังที่จะสร้างความสำเร็จในขั้นต้นด้วยการทำให้ IMVU เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้

Cary Rosenzweig ซีอีโอของ IMVU, Inc. กล่าวว่า “เราเห็นความสนใจมากมายมาจากยุโรป ซึ่งขณะนี้เรามีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 10 ล้านคน” “ด้วยการแนะนำ IMVU เวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น ผู้คนจำนวนมากขึ้นจะสามารถเพลิดเพลินไปกับมันได้ ภาษาที่พวกเขาสบายใจที่สุด”

การเปิดตัวในทวีปยุโรปของ IMVU เกิดขึ้นหลังจากบริษัทประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจสู่เวทีความบันเทิงทางสังคม เมื่อ IMVU นำเสนอเกมทั่วไปและเกมโซเชียลบนแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้ IMVU ยังได้เปิดตัวไคลเอ็นต์ Mac เครื่องแรกและแอป iPhone อย่าง IMVU 2Go ทำให้ลูกค้า Apple สามารถเข้าร่วมประสบการณ์ IMVU ที่บ้านหรือระหว่างเดินทางเป็นครั้งแรกได้

IMVU, Inc. ( http://www.imvu.com ) เป็นปลายทางความบันเทิงทางสังคมออนไลน์ที่สมาชิกใช้ภาพแทนตัว 3 มิติเพื่อพบปะผู้คนใหม่ๆ สนทนา สร้างและเล่นเกมกับเพื่อนของพวก

เขา IMVU มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วถึง 50 ล้านคน ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำมากกว่า 10 ล้านคนต่อเดือน และอัตราการดำเนินการรายรับต่อปีมากกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ IMVU มีแค็ตตาล็อก

สินค้าเสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสินค้ามากกว่า 4 ล้านรายการ ซึ่งเกือบทั้งหมดสร้างขึ้นโดยสมาชิกของตัวเอง IMVU มีให้บริการในหลายภาษาทั้งบนแพลตฟอร์ม Windows PC และ Mac และสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์พกพาผ่านแอปพลิเคชัน IMVU 2Go iPhone ซึ่งมีอยู่ใน Apple App Store IMVU ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนร่วมทุน

Menlo Ventures, Allegis Capital, Bridgescale Partners และ Best Buy Capital และตั้งอยู่ในเมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย IMVU กำลังเปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง โปรดเข้าสู่ระบบhttp://www.imvu.com/jobs สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 12 พฤศจิกายน 2010) – คนในท้องถิ่นวางแผนที่จะเดินทางมากขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้นในการเดินทางและช้อปปิ้งในช่วงวันหยุดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเมื่อเทียบกับปี 2552 ตามการสำรวจใหม่จาก Automobile Club of แคลิฟอร์เนียตอนใต้

การสำรวจความคิดเห็นการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวในวันหยุดฤดูหนาวประจำปีครั้งที่สองเปิดเผยว่าผู้บริโภคในท้องถิ่นตั้งใจที่จะเพิ่มงบประมาณสำหรับการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลวัน

ขอบคุณพระเจ้า – คริสต์มาสอย่างน้อยหนึ่งครั้ง มีแนวโน้มที่จะไปที่ปลายทางการพนันหรือสถานที่ท่องเที่ยวในทริปวันหยุดของพวกเขา และ มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายอย่างน้อย 500 ดอลลาร์สำหรับของขวัญวันหยุดมากกว่าในปี 2552

สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของชาวแคลิฟอร์เนียตอนใต้ที่สำรวจมากกว่า 500 คนกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ เทียบกับ 43 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้ว ในขณะที่

37 เปอร์เซ็นต์จะไม่เดินทางอย่างแน่นอน ลดลง 6% จากผู้ที่ไม่ได้เดินทางในปีที่แล้ว ในแบบสำรวจ เมื่อพวกเขาตอบแบบสำรวจเมื่อเดือนที่แล้ว ร้อยละ 16 ยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับการพัก

ผ่อนในวันหยุด เทียบกับร้อยละ 13 ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจในปีที่แล้วในบรรดาผู้ที่วางแผนจะเดินทาง 75% กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะใช้จ่ายอย่างน้อย 500 ดอลลาร์สำหรับการพักผ่อน เทียบกับเพียง 48% ของผู้เดินทางในปี 2552

“ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงรู้สึกถึงผลกระทบจากภาวะถดถอยในหลายๆ ด้านของการใช้จ่ายตามดุลยพินิจ สมาชิกที่เข้ามาในสาขาของเรามีความเต็มใจมากขึ้นในปีนี้ที่จะจองวันหยุดพักผ่อน

อย่างเป็นทางการ” Pamela Shepherd รองประธาน Auto Club ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานสาขากล่าววิธีการประหยัดเงินอันดับต้น ๆ ที่นักเดินทางชาวแคลิฟอร์เนียตอนใต้ที่สำรวจกล่าวถึงสำหรับการเดินทางช่วงวันหยุด

ในระหว่างการซื้อของในวันหยุด ชาวแคลิฟอร์เนียตอนใต้ที่ทำการสำรวจ 53 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะใช้จ่ายอย่างน้อย 500 ดอลลาร์สำหรับของขวัญ เทียบกับ 47% ในปีที่แล้ว

แต่ในขณะที่ผู้บริโภคแสดงความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าในร้านค้าแบรนด์หรู (ร้อยละ 19 เทียบกับร้อยละ 15 ในปี 2552) และห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 62 เทียบกับร้อยละ 58 ในปี 2552) พวกเขายังคงวางแผนที่จะจับตาดูสินค้าราคาถูกที่พวกเขาจะได้รับ ผ่านโปรแกรมความสัมพันธ์เช่นส่วนลด AAA (25 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 24 เปอร์เซ็นต์ในปี 2552)

Denise Bialek ผู้จัดการของ Denise Bialek ผู้จัดการของ Denise Bialek ผู้จัดการของ Denise Bialek ผู้จัดการของ Denise Bialek ผู้จัดการของ Denise Bialek ผู้

จัดการของ Denise Bialek ผู้จัดการของ Denise Bialek ผู้จัดการของ Denise Bialek ผู้จัดการของ Denise Bialek โปรแกรมส่วนลดสมาชิกออโต้คลับ “แต่ผู้คนยังคงสนใจที่จะประหยัดเงินทั้งการเดินทางและช้อปปิ้งเมื่อมีส่วนลดให้พร้อม”