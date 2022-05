เล่นสล็อต Resorts Grand Opening

เล่นสล็อต เมืองแอตแลนติก — ในระหว่างการเปิดตัว Resorts Casino ครั้งใหญ่ในวันที่ 27 พฤษภาคม Dennis Gomes, Joe Piscopo และนายกเทศมนตรี Lorenzo Langford ประกาศว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นหลายแห่งกำลังจะมาถึงรีสอร์ทแห่งใหม่ของแอตแลนติกซิตี

การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ Resorts Casino นำเสียงเชียร์ดังมาจากผู้ที่เข้าร่วมด้วยการประกาศว่าสโมสรใหม่และละครสัตว์สามแห่งจะมาถึงแอตแลนติกซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้

Club Piscopo จะตั้งอยู่ภายในโรงละคร Starlight แบบเก่า และจะเน้นการแสดงแนวตลกและดนตรีแจ๊สเป็นหลัก

ละครสัตว์สามแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็น “ละครสัตว์เปลือย” สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น โดยจะจัดขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามถนนจากรีสอร์ต

บางคนบอกว่ามันคืออนาคตของดนตรี คนอื่นบอกว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดของเพลง ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร สรุปได้ในสองคำคือ Girl Talk

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน Gregg Gillis [AKA Girl Talk] จะกลับมาที่แอตแลนติกซิตี้ โดยนำการแสดงโชว์สุดกระฉับกระเฉงของเขามาสู่ House of Blues

โปรเจ็กต์นี้ดูแลโดย Gillis แต่เพียงผู้เดียว อดีตวิศวกรทางการแพทย์ที่ผันตัวมาเป็นดาราเพลงดิจิทัล Girl Talk ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนเข้าใจดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ทำไม เพลงของ Girl Talk เป็นคอลลาจทางดนตรี หรือ “mash-ups” ซึ่งเป็นการเรียบเรียงจากตัวอย่างเนื้อหาดนตรีต่างๆ ที่ปรับโครงสร้างเป็นเพลงใหม่

การผสมผสานของ Girl Talk มาจากแหล่งที่หลากหลาย ครอบคลุมดนตรีป๊อปในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่าตัวอย่างเพลงของ Jay-Z และ Black Sabbath [และอื่น ๆ อีกมากมาย] สามารถนำเสนอได้อย่างง่ายดายในแทร็กเดียวกัน แม้ว่าคุณอาจต้องฟังเพื่อให้เชื่อ

สถิติล่าสุดของเขาAll Dayคือภาพตัดปะป๊อปยาว 71 นาที โดยมีตัวอย่างที่แตกต่างกัน 372 ตัวอย่าง

ในขณะที่เพลงของ Girl Talk ได้สร้างความตื่นตระหนกเล็กน้อย – ทำให้เกิดคำถามทางกฎหมายและคำถามเกี่ยวกับความถูกต้อง – การสุ่มตัวอย่างแบบดิจิทัล Gillis อ้างว่ากลายเป็น “ส่วนพื้นฐานของการทำเพลงในปี 2011” และในขณะที่เขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากนักดนตรีแบบดั้งเดิม เป้าหมายของเขาคือการสร้างดนตรีที่เป็นต้นฉบับและ “สร้างสรรค์”

“ฉันต้องการให้มันก้าวหน้า น่าสนใจ และแตกต่างทางดนตรีมากพอที่จะสร้างชื่อเสียงได้” กิลลิสกล่าวในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับแอตแลนติกซิตี้วีคลี่ “โปรเจ็กต์นี้พยายามสร้างสิ่งที่น่าสนใจและแปลกใหม่จากแหล่งเพลงป๊อปมาโดยตลอด”

หากคุณคิดว่าการดูผู้ชายกดปุ่มบนแล็ปท็อปไม่ใช่รายการสดในอุดมคติ คุณก็คิดถูก แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ Girl Talk show เป็น การแสดงของเกิร์ลทอล์คนั้นฉาวโฉ่: ผู้ชมเต็มเวที – เคียงข้างกิลลิส – และเต้นรำอย่างกระฉับกระเฉง มีพวงหรีดกระดาษชำระและลูกปาและแสงไฟระยิบระยับ

กิลลิสเอง – ศิลปินที่รวบรวมและพิถีพิถันในการสัมภาษณ์ด้านล่าง – ไม่มีอะไรเหมือนกับ Girl Talk ซึ่งเป็นคู่หูที่อยู่บนเวทีซึ่งมีชื่อเสียงในการเต้นจนหมดแรง [พร้อมกับผู้ชมที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนมาก] และถอดเสื้อผ้าของเขา ลิ้นชัก ทั้งหมดนี้ ในขณะที่มีจิตใจในการคิวตัวอย่างที่แตกต่างกันหลายร้อยตัวอย่างและจัดแนวอย่างถูกต้อง

“เมื่อฉันถูกขังอยู่และร่างกายเริ่มหมดสติ จิตใจของฉันก็ถูกกำหนดโดยสมบูรณ์ในสิ่งที่ฉันกำลังเรียกตัวอย่าง” กิลลิสกล่าว “ฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับ [อะไรมากมาย] มากไปกว่าการทำให้ร่างกายของฉันเต้นสุดขีดและคลิกเมาส์ตัวนั้น”

ต่อไปนี้เป็นข้อความเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ครั้งล่าสุดของ Atlantic City Weekly กับ Gillis

ฉันได้ยินมาว่าบางครั้งเท้าของคุณเลือดออกหลังการแสดง เท้าของคุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้

พวกเขากำลังรู้สึกดีทีเดียว Achilles ของฉันเจ็บเล็กน้อย เพิ่งเสร็จจากการวิ่งสองสัปดาห์ ดังนั้นความเจ็บปวดจึงแตกต่างกันไป เมื่อฉันแก้ปัญหาหนึ่ง ปัญหาอื่นมักจะปรากฏขึ้น แต่ฉันรู้สึกไม่เป็นไร ฉันยังมีชีวิตอยู่ วันนี้ไม่มีเลือดที่เท้า

พิจารณาว่าการแสดงของคุณมีความต้องการทางร่างกายมากเพียงใด ต้องเตรียมอะไรสำหรับพวกเขาบ้าง?

ฉันยืดตัวเป็นเวลานาน มันขึ้นอยู่กับ. ฉันจะวิ่งเบาๆ หากมีที่ว่างให้ทำเช่นนั้น ไม่มีอะไรสำคัญ แต่ฉันต้องยืด ฉันมักจะเจ็บ ฉันตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดเกือบทุกวัน แล้วฉันก็ใช้เวลาที่เหลือของวันจัดการกับมัน โดยปกติ สามชั่วโมงก่อนการแสดง ฉันจะเริ่มยืดเส้นยืดสาย

คุณจดจ่ออยู่กับงานมากมายได้อย่างไร ลูกปา ม้วนกระดาษชำระ ไฟ เต้นรำ…

ฉันปิดกั้นมันออก หลังจากการแสดง ผู้คนที่ช่วยเรื่องกระดาษชำระและลูกปา เราทุกคนจะพูดถึงเรื่องนี้ [และ] โดยปกติการตีความรายการของพวกเขาจะแตกต่างจากของฉันจริงๆ พวกเขามีเรื่องเล่า นี้ล้ม หรือ ล้มลง หรือเกิดการต่อสู้ขึ้น หรือบุคคลนั้นถอดเสื้อผ้านั้นออกจากร่างกาย และฉันมักจะพลาดมันเพราะมันเกี่ยวข้องกับฉันมาก

คุณเคยกังวลว่าตัวอย่างจะวางไม่ตรงแนวหรือไม่?

ใช่ ฉันยุ่งมาก การจัดเรียง/การจัดองค์ประกอบโดยรวมของชุดนั้นไม่ใช่แบบดั้งเดิมโดยทั่วไป มันคือโครงสร้างเชิงเส้น ดังนั้น ผมมีวิธีที่ฉากที่ผมอยากตีและผมมีวิธีซ้อม [ซึ่ง] เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการเล่น แต่ระหว่างการแสดง ผมไม่ค่อยโดนครับ มีข้อผิดพลาดอยู่เสมอ [แต่] คนมักไม่ค่อยรับรู้

คุณเคยทดลองกับข้อผิดพลาดที่คุณเคยทำหรือไม่?

มีไอเดียต่างๆ ปรากฏขึ้นระหว่างการแสดง โดยอิงจากสิ่งที่เกิดขึ้น ฉันคิดว่าธรรมชาติของกระบวนการนั้นคือการลองผิดลองถูกทางวิทยาศาสตร์ [ถ้า] มีความคิดเล็กน้อย [ในความผิดพลาด] ฉันอาจจะกลับบ้านและพยายามต่อยอดจากสิ่งนั้นหรือสร้างอย่างอื่นจากมัน

การทดลองใช้แนวทางข้อผิดพลาดคล้ายกับที่คุณทำในฐานะวิศวกรชีวการแพทย์หรือไม่?

ฉันคิดว่ามันไปด้วยกันได้ ฉันเริ่มทำโปรเจ็กต์ Girl Talk พร้อมกับเริ่มเรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดังนั้น ฉันคิดว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อกันในระดับหนึ่ง ฉันไม่มีพื้นฐานทางดนตรีแบบดั้งเดิม ฉันไม่รู้วิธีเล่นเครื่องดนตรี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการหาวิธีแก้ปัญหาในการทำเพลง มันเหมือนกับวิศวกรรมวิธีการสร้างเพลง

คุณเคยได้รับคำวิจารณ์จากคนที่เล่นเครื่องดนตรีแบบเดิมๆ หรือไม่?

อย่างแน่นอน. และฉันรักสิ่งนั้น แม้แต่ในวงแรกของฉัน [มันคือ] เกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับแนวคิดเรื่องดนตรีดั้งเดิมและทำลายกำแพงเหล่านั้นลง ในวงดนตรีที่ฉันอยู่ตั้งแต่ [อายุ] 14 จนถึงตอนนี้ ฉันมักจะสนใจที่จะสร้างสิ่งที่ผู้คนจะเป็นเช่น “นั่นไม่ใช่เพลง” หรือ “นั่นไม่ใช่ต้นฉบับ” ฉันชอบเดินแถวนั้น นั่นเป็นโครงการที่ฉันต้องการให้เป็น

ตอนนี้คุณมีเวลาว่างก่อนที่จะไปแสดงที่แอตแลนติกซิตี คุณวางแผนที่จะใช้เวลาว่างของคุณอย่างไร?

ปกติฉันทำงานเมื่อฉันอยู่บ้าน เมื่อฉันอยู่บนท้องถนน มันยากที่จะทำเพลงใหม่ให้เสร็จ เมื่อฉันมีการแสดง พลังเวทย์มนตร์เหล่านี้ถูกใช้ไปตลอดทั้งวันซึ่งอธิบายยาก บางสิ่งบางอย่างอยู่ที่นั่นเสมอ ดูดเวลานั้นขึ้น ดังนั้น เมื่อฉันกลับบ้าน ฉันชอบทำงานใหม่ๆ และมักจะเตรียมตัวสำหรับการแสดงครั้งต่อไปเสมอ สำหรับฉัน ถ้าฉันมีเวลาห้าวันในการทำงานกับสิ่งใหม่ อาจจะรวมสองหรือสามนาทีใหม่เข้าไว้ในชุด และนั่นแหล่ะ ถ้าฉันสามารถทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ นั่นก็เยี่ยมมาก

คุณจะอยู่ในแอตแลนติกซิตี้นานแค่ไหน? เฉพาะการแสดงวันที่ 17 มิ.ย. ?

คราวนี้คงจะเข้าๆ ออกๆ ล่ะมั้ง แต่สองสามครั้งที่ผ่านมาฉันได้เล่น [ในแอตแลนติกซิตี] ฉันมีเพื่อนสองสามคนมากับฉันและใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่นั่น ฉันสนุกกับการใช้เงินไปกับแบล็คแจ็ค เล่นการพนันเสียค่าธรรมเนียม ฉันสนุกกับการทำอย่างนั้น ใช่แล้ว คราวนี้เรามีงานแสดงแอตแลนติกซิตีมากกว่าที่เราจะเล่นในนิวยอร์กในวันรุ่งขึ้น ฉันอาจจะบีบเกมสองสามเกมที่โต๊ะแบล็คแจ็ค แต่เราไม่มีเวลามากขนาดนั้น ฉันชอบคาสิโนโดยทั่วไป ฉันคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดี [และ] ฉันไม่ได้ทำบ่อยเกินไป ดังนั้นเมื่อมีโอกาส ฉันก็ทำมันได้

หลังจากทิ้งขยะมาเกือบครึ่งปีแล้ว ภูมิภาคแอตแลนติกซิตีก็งอกงามขึ้นจากพืชผลในฤดูใบไม้ผลิที่มีความหลากหลาย

สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปิด-ปิดตามฤดูกาลแบบมาตรฐานหลังจากวันแรงงานเท่านั้น ร้านอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะให้บริการตลอดทั้งปีอย่างจริงจัง

หลังจากที่ได้นำ เสนอร้านอาหารอิตาเลียนแห่งใหม่ ของ Luke Palladinoที่ Harrah’sแล้ว เราจะดำเนินการต่อจากจุดสิ้นสุดของเกาะ Absecon ถัดจาก Palladino ที่ชั้นบนของ Harrah คือDos Caminosอาหารเม็กซิกันสมัยใหม่ซึ่งเปิดเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว เมนูของพวกเขารวมถึงรายการลายเซ็นของบ้าน guacamole สั่งทำ; บวกกับ เอ็มปานาดา, เซวิเช, เคซาดิญ่า, เอนชิลาดาส, ทาโก้ และอาหารจานหลัก

แต่สำหรับเราแล้ว เมนูที่น่ารื่นรมย์ที่สุดของพวกเขาอาจมาจากเมนูบรันช์ ขนมปังฝรั่งเศสแบบเม็กซิกัน กับกล้วยย่าง เหล้ารัม และคาเจตาคาราเมล ในช่วงปลายฤดูร้อนนี้ Harrah’s จะเพิ่มร้านเบอร์เกอร์ระดับหรูแห่งที่สามของเมืองของเราเมื่อBill’s Burger Barเปิดไฟและจุดไฟให้เตา

Golden Nugget ซึ่งเป็นคาสิโนใหม่ล่าสุดในเมืองของเราได้นำแฟรนไชส์อาหารทะเลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาด้วย Chart House มี ร้านอาหารมากกว่าสองโหลซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตลาดแอตแลนติกซิตี สำหรับเรา ยังเป็นเครื่องบ่งชี้เชิงบวกอย่างแท้จริงว่าผู้บริหารที่นี่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนทรัพย์สินที่ถูกละเลยนี้ ซึ่งมีสถานที่ทางธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่จะจินตนาการได้ ให้กลายเป็นสถานที่จัดแสดงริมชายฝั่งที่แท้จริง

กิจการอาหารทะเลที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือHarry’s Oyster Bar และ Seafoodที่ Bally’s Park Place Frank Dougherty และ Maureen Shay ค่าลิขสิทธิ์ร้านอาหารในแอตแลนติกซิตี หากใครสามารถอ้างสิทธิ์ในชื่อนั้นได้ จะเขียนองค์กรล่าสุดของพวกเขาในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน คู่สามีภรรยาผู้ประกอบกิจการครอบครัวของอัญมณีท้องถิ่น Oyster House ของ Dock และโรงแรม Knife and Fork ดูเหมือนจะมีแม่แบบและประสบการณ์ในอุดมคติสำหรับร้านอาหารปลาในคาสิโน

คำอธิบายของ Dougherty – “แนวคิดของเราสำหรับ Harry’s คือการสร้างบ้านอาหารทะเลแบบเก่าที่ Harry Dougherty ปู่ทวดของฉันนำมาที่เมืองแอตแลนติกซิตีเมื่อเกือบ 115 ปีที่แล้วเมื่อเขาเริ่ม Dock’s” – ฟังดูเหมาะสมกับสถานที่ Dennis Hotel’s ลานที่งดงาม ด้วยลานกลางแจ้งที่แนบ บรรยากาศกลางแจ้งและอาหารดูเหมือนจะจับคู่กันอย่างชาญฉลาด แฮร์รีส์จะเสิร์ฟอาหาร เช่น ปลาสดตามฤดูกาล ล็อบสเตอร์โรลนิวอิงแลนด์แบบดั้งเดิม หอยนางรม po’boys และหอยนางรมมากกว่าครึ่งโหล

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับแฟนอาหารทะเลคือCaesars ‘Atlantic Grillซึ่งจะเปิดให้บริการในปลายเดือนมิถุนายนเช่นกัน อธิบายว่าเป็น “กระท่อมอาหารทะเลสำหรับชุดอัพทาวน์” ร้านอาหารจะให้บริการซูชิพร้อมอาหารดิบจานโปรด ปลาและเนื้อย่างหลากหลายชนิด

ในส่วนของกิจกรรมที่ไม่ใช่คาสิโนDiving Horse Cabaret and Steakhouseจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ที่ 9 South Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. ไซต์นี้ซึ่งเดิมคือคอมเพล็กซ์ Club Tru/Studio Six ได้รับการบำบัดฟื้นฟูอย่างกว้างขวางโดยเจ้าของตลอดช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน ณ เวลากด Diving Horse ได้รับบริการจากเชฟ Liam Campbell ผู้บริหารของ Philly Campbell ผู้มีประสบการณ์จากร้าน Latest Dish, Plough and Star, Monk’s และ Le Bec Fin ให้คำมั่นสัญญาว่า “สเต็กเฮาส์สไตล์อเมริกัน ‘ดั้งเดิม’ จะมีกลิ่นอายของการผสมผสาน” ด้วยเนื้อไพรม์คัทที่คัดสรรมาอย่างดีโดยเครื่องเคียงและสไตล์ครอบครัว อีกแง่มุมที่ไม่เหมือนใคร: เมื่ออยู่ในธุรกิจแล้ว Diving Horse จะให้บริการเมนูเต็มรูปแบบจนถึงเที่ยงคืน

Gardner’s Basin อันเก่าแก่ของแอตแลนติกซิตีปัจจุบันเป็นเจ้าภาพของScalesซึ่งเป็นร้านอาหารแห่งใหม่ในบริเวณนี้ซึ่งเดิมเคยครอบครองโดย Flying Cloud Cafe Kyle และ Jane Williams เจ้าของ Back Bay Ale House ที่อยู่ใกล้เคียง ได้เสร็จสิ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ริมน้ำแห่งที่สองเมื่อต้นฤดูหนาวนี้ เมนูนี้รวมถึงแอพหอยนางรมย่างสไตล์นิวออร์ลีนส์ หอยลายเจอร์ซี สลัดหอยแครงคาริบเบียน และทาโก้ปลามาฮีมาฮี

ย้ายไปทางใต้บนเกาะ Absecon ร้านอาหาร ของ Gertrudeใน Ventnor เพิ่งซื้อจากผู้ก่อตั้ง Neil และ Karen Elsohn โดยพ่อครัว Derek Paterno Paterno ซึ่งไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับอาหารของ Elsohn ได้ทำงานให้กับเชฟท้องถิ่นที่เก่งกาจเข้าๆ ออกๆ มาตั้งแต่ปี 1990 โดยเริ่มต้นที่ Water’s Edge ในตำนานของ Cape May Elsohn จะยังคงรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Paterno โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในขณะนี้ที่ BYOB ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของชายฝั่ง

ร้านอาหาร Mangosใกล้ชายแดน Margate/Longport เปิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ในย่าน 9500 ของ Ventnor Avenue แทนที่ Dune ที่ได้รับคำชมอย่างมาก Mangos ดำเนินการโดย Sam Kaufman เชฟคาสิโนมายาวนาน เดิมทีได้รับการว่าจ้างมานานกว่าเจ็ดปีที่แล้วโดยปัจจุบันเครือข่ายอาหารบุคลิกภาพ Robert Irvine Kaufman เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารที่ดูแลโรงงานครึ่งโหลที่ Caesars ใน AC Mangos จะนำเสนออาหารอเมริกาใต้โดยที่ Kaufman มีลักษณะเป็น “เมนูที่ผสมผสานกัน สดจากฟาร์มมากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ และอาหารที่ทำในโรงงาน 100 เปอร์เซ็นต์”

สิ่งที่น่าสังเกตบางประการจากค่าโดยสาร ได้แก่ ปลาเก๋าหมักชิมชูรี นึ่งในใบตองกับข้าวมะพร้าวและโทสโตน บวกกับสิ่งที่คอฟมันอธิบายว่าเป็น “สูตรไก่แจ็กแท้ๆ” และซุปลาติน เช่น กัซปาโช มันสำปะหลัง (ผักรากจากอเมริกาใต้) คล้ายมันฝรั่ง) ข้าวเหลืองไก่กับแตงโมแช่เย็นหรือมะม่วงแช่เย็นตามสมควร

ในที่สุด สถานที่เดิมของ Hibiscus ใน Somers Point (101 East Maryland Ave.) จะกลายเป็นร้านอาหารที่สี่ในตระกูล Clancy’s Pub – ที่จะเรียกว่าClancy ‘s by the Bay นอกจากธุรกิจที่มีอยู่ในเทศมณฑลกลอสเตอร์และแคมเดนแล้ว แคลนซียังดำเนินการอยู่ที่ 1244 Boardwalk ในโอเชียนซิตี้ด้วย

ATLANTIC CITY — ปีนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับตัวละครของ Glynn Turman อย่าง Leroy “Preacher” Jackson ที่ตอนจบของภาพยนตร์เรื่องCooley High ฉันพบว่าตัวเองต้องคิดคำศัพท์เพื่อระลึกถึงเพื่อนหลายคนที่เสียชีวิต โดยส่วนใหญ่ก่อนจะถึงเวลาของพวกเขา ฉันต้องการอุทิศคอลัมน์ “Music Beat” แรกนี้ให้กับหลาย ๆ คน

เท็ด พริเออร์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นนักแสดงของโอเชียนซิตี้ที่รักษาความทรงจำของเอลวิส เพรสลีย์ให้คงอยู่และดี ดนตรีของ Prior มีความสำคัญต่อคนที่รัก Elvis แต่ใครที่ไม่เคยเห็น Elvis แสดงสดเหมือนผม ผ่านก่อนเราได้เหลือบของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต เขากับฉันโด่งดังในฐานะเพื่อนกัน และในฐานะคนที่รักร็อคแอนด์โรลและดนตรีสด

นักแสดงทุกคนมีความพิเศษ แต่คนที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้ชมรู้สึกพิเศษเช่นกัน นั่นคือ Ted Prior วิทนีย์ อุลล์แมนเพื่อนคอลัมนิสต์ของฉันแสดงออกอย่างดีเมื่อเธอกล่าวว่า “เท็ดเป็นคนใจดี น่ารักที่สุด และขยันที่สุด เขายืนเคียงข้างเพื่อนเสมอ เขาเป็นผู้ให้ความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมเสมอและจะพลาดไม่ได้จริงๆ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม แอตแลนติกซิตีสูญเสียหนึ่งในเสียงผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศของตนในธีโอดอร์ โจนส์ โจนส์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชุมชนพระกิตติคุณในเรื่องเสียงเบสที่เฟื่องฟูของเขา ซึ่งทอดสมอให้กับคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนมัธยมแอตแลนติกซิตีในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และคณะนักร้องประสานเสียงแห่งความหวังของ Union Baptist Temple มานานกว่า 20 ปี

นอกจากเสียงที่ไพเราะแล้ว โจนส์ยังมีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่รักของชุมชนด้วยรอยยิ้มและคำพูดที่อ่อนโยนของเขา โจนส์เป็นทหารผ่านศึกของกองทัพสหรัฐและอายุเพียง 42 ปีเมื่อเขาจากไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม กวี/นักดนตรี Gil Scott-Heron เสียชีวิต เล่นสล็อต สก็อตต์-เฮรอนไม่ใช่ชาวชายฝั่ง แต่เสียงของเขาในฐานะกวีและผลงานเพลงของเขาทำให้ศิลปินทั่วโลกประทับใจ สำหรับการสัมภาษณ์ทางวิทยุ WTTH ครั้งแรกของฉัน ฉันอยู่ที่รายการSpotlight on Atlantic City ของนายกเทศมนตรีลอเรนโซ แลงฟอร์ ด ฉันเป็นกวีรับเชิญและนายกเทศมนตรีแลงฟอร์ดพูดคุยว่าเขารักคำพูดของสก็อตต์-เฮรอนอย่างไร และแม้แต่ยกบทกวี “ข้อตกลงใหม่” โดยกล่าวว่า “ฉันเชื่อในความเชื่อมั่นของฉัน และถูกตัดสินลงโทษเพราะความเชื่อของฉัน” ฉันจำเจฟฟ์ ชวัคเตอร์ บรรณาธิการประจำสัปดาห์ของแอตแลนติกซิตี และฉันพูดคุยกันหลายชั่วโมงว่า กิล สก็อตต์-เฮรอน เหลือเชื่อแค่ไหนในฐานะนักเขียนและนักแสดง โดยส่วนตัวแล้ว “The Revolution Will Not Be Televised” ของสกอตต์-เฮรอน ช่วยให้ผมเห็นว่ามีบาร์ที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นในฐานะกวี และในฐานะผู้ชายที่ห่วงใยมนุษย์

ไม่มีบทความใดปรากฏในAC Weeklyพร้อมชื่อของฉันที่ไม่ได้รับอิทธิพลจาก Gil Scott-Heron ในทางใดทางหนึ่ง อัลบั้ม Spiritsของ Scott-Heron วางจำหน่ายในปี 1994 เป็นอัลบั้มที่ฉันรู้สึกใกล้เคียงที่สุด ซิงเกิ้ล “Message to the Messengers” ของเขาได้ท้าทายแร็ปเปอร์ในเชิงบวกและพิธีกรในฮิปฮอปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของพวกเขาถูกต้อง และข้อความของพวกเขาจะถูกต้องและไม่เสียหาย

เลือกจังหวะดนตรี

แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มืดมนและหายนะ ต่อไปนี้คือ “Music Beat Picks” ของฉัน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมและเพลงที่ต้องระวัง

ลดราคา วันหยุดสุดสัปดาห์ของ Guitar Center 4 กรกฎาคม —หากคุณพลาดการลดราคา Memorial Day ที่ Guitar Center ให้ประหยัดเงินของคุณตอนนี้สำหรับการขายในวันที่ 4 กรกฎาคม Guitar Center มีการขายช่วงวันหยุดใหญ่ 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่สำคัญ เป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะไปที่ Guitar Center ในช่วงวันหยุดสำหรับข้อเสนอพิเศษและบางครั้งคุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อเสนอที่ดีกว่าได้ ฉันจะสมัครใช้คูปองออนไลน์ของพวกเขาตอนนี้และทำความรู้จักกับผู้คนที่ร้าน Mays Landing

การ เลือก’The Music Beat’ ‘ Local Music Guide’ ของ AC Weekly — คู่หูหญิง (นักร้องนำ Linda Moore และนักไวโอลิน Catherine Boyd) เพลงคัฟเวอร์ของ “Walking on Sunshine” ของ Blondage Rocks เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น Blondage Rocks ใช้ดนตรีที่มีการเล่นซอหนักๆ ตลอดทั้งเพลงเพื่อนำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มาบนปกของ Katrina and the Waves (และภาพยนตร์ทุกวัน) คลาสสิก นอกจากนี้ในหน้าของพวกเขาบนacweekly.com/localmusicเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมของวงดนตรีคลาสสิกของ Charlie Daniels เรื่อง “The Devil Went Down to Georgia” ในขณะที่ซอในแทร็กนี้ยังคงน่าทึ่ง แต่คำที่พูด/แร็พที่เปล่งออกมานั้นไม่ดังสำหรับฉันที่มาจากผู้หญิงที่พูดจาแผ่วเบา ยังคงเป็นเพลงในacweekly.comหน้า “คู่มือดนตรีท้องถิ่น” ให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้สามดาวครึ่งจากสี่ดาว พวกเขาดีและหลากหลายมาก ฉันอยากได้ยินความคิดเห็นของพวกเขาในเกือบทุกเพลง

อย่าลืมว่านักดนตรี/ดีเจท้องถิ่น อย่าลืมสร้างหน้า “คู่มือดนตรีท้องถิ่น” ฟรีโดยไปที่acweekly.com/submitmusic (หรือโดยคลิกที่ลิงก์ “ เพลง ” ใต้แท็บ A&E และอย่าลืมเข้าร่วมกับเราเพื่อ “ The Music Beat” Kick-Off Party ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม ที่ Flagship Resort เริ่มเวลา 18.00 น. ฉันจะมีถุงของขวัญ 96.1 WTTH สำหรับ 20 คนแรก และเข้าชมฟรี

Super 8และX-Men: First Classเป็นภาพยนตร์ที่น่าผิดหวังเล็กน้อย เป็นที่ยอมรับในฐานะความบันเทิงป๊อปคอร์นในฤดูร้อน แต่ไม่ดีเท่าที่แฟนไซไฟคาดหวัง อย่างไรก็ตาม หากเราให้คะแนนตามเส้นโค้ง — และเราทุกคนมักจะเปรียบเทียบภาพยนตร์ประเภทเดียวกันไม่ใช่หรือ — Super 8และX-Menดูเหมือนยักษ์ใหญ่ในภาพยนตร์เมื่อเทียบกับไดรฟ์สีเขียวสดใสที่ได้รับการปลดปล่อยบนหน้าจอภาพยนตร์ด้วยGreen Lantern

แม้จะมีนักแสดงนำที่สนุกสนานและมีสติสัมปชัญญะ ไรอัน เรย์โนลด์ส ในบทนำของฮัล จอร์แดน ฮีโร่ทดสอบนักบินที่ผันตัวมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ แต่กรีนแลนเทิร์น ก็ ล้มเหลวในเกือบทุกระดับ เรื่องราวดูเหมือนจะมุ่งมั่นที่จะตีทุกความคิดโบราณในจักรวาล บทสนทนาที่ซ้ำซากจำเจ ดังนั้นจึงลืมได้ทันที และการอ้างอิงภาพยนตร์ทุกเรื่อง (จำนวนมากมายของStar Wars, The Last Starfighter, Superman ) ตอกย้ำการตระหนักว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้รับ การอัพเกรดใด ๆ ในชั้นเรียนด้วยการขโมยภาพยนตร์ชั้นยอด

ภาพยนตร์ที่มีบทสนทนาระหว่างคนเลวและคนชั่วที่ขาดการคุกคามนี้ บางครั้งสามารถชดเชยได้ว่า “แย่จัง ตลกจัง” กรีนแลนเทิร์นทำไม่ได้เพราะเหนือสิ่งอื่นใด มันน่าเบื่อ และไม่ใช่แค่ว่าน่าเบื่อจนถึงฉากแอ็กชันราคาสูง แต่ถึงแม้ภาพในโลกภายนอกของดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลออกไป ก็ยังขาดจินตนาการ

นี่คือหลักฐานที่ไม่เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ The Green Lantern Corps เป็นการรวมตัวของตำรวจอวกาศที่ปกป้องจักรวาลด้วยคติที่ว่า “ในวันที่สว่างที่สุด ในคืนที่มืดมิดที่สุด ไม่มีสิ่งชั่วร้ายใดจะพ้นสายตาของฉันได้” กรีนแลนเทิร์นกำลังต่อสู้เพื่อปกป้องจักรวาลจากพลังชั่วร้าย Parallax ผู้ซึ่งดึงพลังของเขาจากสีเหลืองแห่งความหวาดกลัว กรีนแลนเทิร์นดึงพลังจากพลังสีเขียวที่เย็นกว่าแห่งเจตจำนง

บน Oa ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้พิทักษ์ (ปรมาจารย์ที่เหมือนโยดาซึ่งนั่งอยู่บนที่สูงด้วยเสื้อคลุมสีแดงที่ยาวมาก ๆ และให้คำแนะนำที่ไม่ดี) ผู้พิทักษ์เหล่านั้นไม่รู้สึกถึงความรักสำหรับโอกาสของแลนเทิร์นที่จะเอาชนะพารัลแลกซ์

สิ่งนี้ไม่เหมาะกับ Sinestro (Mark Strong) ที่สูญเสีย Abin Sur ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเจ้านายของเขา (Temeura Morrison ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีใน หมู่แฟน Star Warsในชื่อ Jango Fett อาบิน ซูร์ที่กำลังจะตายซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากพารัลแลกซ์ ตกลงบนพื้นโลกและส่งวงแหวนกรีนแลนเทิร์นเพื่อตามหานักรบคนใหม่เพื่อมาแทนที่เขา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การไล่ล่าทางโลกของฮัล จอร์แดนกลายเป็นจักรวาล เขาเป็นคนที่ได้รับเลือก ห่อหุ้มด้วยลูกบอลสีเขียวเรืองแสง และบินไปพบกับเอเลี่ยนที่กำลังจะตาย

จอร์แดน นักบินทดสอบอวดดีที่ซ่อนความกลัวไว้ด้วยแผ่นไม้อัดแห่งความองอาจ ในไม่ช้าดาวเคราะห์ก็กระโดดไปที่ Oa ที่ซึ่งจ่าสิบเอกฝึกฝนแลนเทิร์นและซิเนสโตรพยายามปั้นเขาให้มีรูปร่างโดยสอนวิธีใช้พลังของเขา ซึ่งถูกจำกัดโดย จินตนาการของเขา—สิ่งที่เขาคิดก็ปรากฏขึ้นทันที

พารัลแลกซ์ได้คัดเลือกนักรบของเขาเอง ศาสตราจารย์ด้านมิลเคโทสต์ เฮคเตอร์ แฮมมอนด์ (ปีเตอร์ ซาร์สการ์ด) เขาหยิบดีเอ็นเอพารัลแลกซ์ (เรียกว่าเอเลี่ยนเอดส์) เมื่อเขาได้รับคัดเลือกให้ตรวจร่างกายของอาบิน ซูร์ การเปลี่ยนแปลงของแฮมมอนด์เป็นลูกน้องที่ชั่วร้ายอาจเป็นองค์ประกอบที่เลวร้ายที่สุดของภาพยนตร์ที่น่าเบื่อหน่ายนี้

ซาร์สการ์ดไม่ยอมรับปัจจัยการแก้แค้นของเขาที่อาจทำให้เขาดูอันตรายจากระยะไกลได้อย่างเต็มที่ และยิ่งไปกว่านั้น เขาควรจะเป็นลูกชายของวุฒิสมาชิกแฮมมอนด์ ตัวละครของทิม ร็อบบินส์ จริงเหรอ? ผู้กำกับการคัดเลือกนักแสดงเมาเมื่อคืนหรือไม่ที่ซาร์สการ์ดวัย 40 ปีถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะเล่นเป็นลูกชายของร็อบบินส์วัย 51 ปี?

เหตุใดจึงชี้ให้เห็นถึงสิ่งอื่นๆ ที่ผิดพลาดในภาพยนตร์ เพราะมันไร้สาระมาก มันดึงฉันออกจากเรื่องราวด้วยช่วงเวลา WTF

ฉันเป็นแฟนตัวยงของผู้กำกับ มาร์ติน แคมป์เบลล์ ย้อนกลับไปในปี 1988 ที่ Toronto Film Festival ด้วยหนังระทึกขวัญอาชญากรรมที่เขาเดบิวต์ที่นั่นCriminal Lawนำแสดงโดย Gary Oldman และ Kevin Bacon ในช่วงหลายปีที่ผู้กำกับที่เกิดในนิวซีแลนด์ได้นำThe Mask of Zorro มาให้เรา และช่วยนำแฟรนไชส์บอนด์กลับมาจากความตายด้วยCasino Royale

ดูเหมือนเขาจะไม่พบโทนที่ใช่สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ แต่ฉันสงสัยว่านั่นเป็นเพราะเขากำลังทำงานกับบทภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งให้เครดิตกับ Greg Berlanti, Michael Green, Marc Guggenheim และ Michael Goldenberg

ใจกลางของความยุ่งเหยิงนี้คือ Ryan Reynolds มันไม่ดีพอที่ทีมฮอกกี้บ้านเกิดของเขาเพิ่งแพ้ในรอบชิงชนะเลิศถ้วยสแตนลีย์หรือไม่? ตอนนี้ชาวแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบียต้องตรวจสอบเว็บไซต์ Rotten Tomatoes และดูคะแนนการอนุมัติ 21 เปอร์เซ็นต์สำหรับการจู่โจมครั้งแรกของเขาในโหมดหนังสือการ์ตูนแอ็คชั่นฮีโร่ (ก่อนที่แฟนบอยจะระเบิดฉัน Wade Wilson ในX-Men Origins: Wolverineไม่ใช่ พระเอก)

เรย์โนลด์สเป็นคนเดียวที่สามารถเดินหนีจากภัยพิบัตินี้ด้วยการเชิดหน้าชูตา เขาทำในสิ่งที่เขาทำได้ หนังเรื่องนี้มีฉากแอ็คชั่นฮีโร่เพียงไม่กี่ฉาก และเรย์โนลด์สเป็นผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่ ตัวละครที่น่ารักของเขาสัมผัสได้ถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความกลัวของเขาในขณะที่เขาเผชิญหน้ากับพารัลแลกซ์ จากนั้นเขาก็ต้องอ้าปากพูดและพูดบทสนทนาที่น่ากลัวเกี่ยวกับคอร์นบอล

ภาพยนตร์สนับสนุนนี้อาจใหญ่เกินกว่าจะยุบได้ในตอนนี้ บรรดาแฟนๆ ของหนังสือการ์ตูนจะเพิกเฉยต่อบทวิจารณ์เช่นนี้อย่างที่ควรจะเป็น แต่หวังว่าพวกเขาจะมอบเรื่องราวที่ดีขึ้นให้กับเรย์โนลด์ส — ทุกสิ่งทุกอย่างที่เลวร้ายยิ่งขึ้น—ในครั้งต่อไป

เมืองแอตแลนติก — แผนสำหรับย่านศิลปะแอตแลนติกซิตีได้ดำเนินไปอย่างเงียบๆ พร้อมกับการศึกษาความเป็นไปได้ที่กำลังเข้าสู่เฟสใหม่

และในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน อาจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและสำคัญที่สุดของแผนเริ่มถูกนำเข้ามาในภาพ — ศิลปิน

ท้ายที่สุดแล้ว ย่านศิลปะก็ไม่มีอะไรมากหากไม่มีศิลปินจริงๆ

วันอังคารที่ Casino Reinvestment Development Authority (CRDA) เริ่มกระบวนการค้นหาว่าศิลปินคิดอย่างไรกับย่านนี้และสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นรวมอยู่ในแผนผ่านการสำรวจอย่างเป็นทางการของผู้มีอำนาจในการระดมทุนของรัฐหวังว่าจะไปถึง 3,000 ในพื้นที่และศิลปินระดับภูมิภาค

“นี่เป็นขั้นตอนต่อไปในกระบวนการรวบรวมข้อมูล” จอร์ดอน ค็อกซ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการของ CRDA กล่าว “ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงศิลปินและสร้างความตื่นเต้นให้กับย่านนี้ เราต้องการดึงดูดทุกคนตั้งแต่กวี นักเขียน ประติมากร นักเต้น ใครก็ตามที่มีความสนใจในความคิดนี้”

การสำรวจมุ่งเน้นไปที่ประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ศิลปินต้องการในเขต รวมถึงพื้นที่สตูดิโอ พื้นที่แสดง พื้นที่นิทรรศการ และที่สำคัญที่สุดคือที่อยู่อาศัย

พื้นที่ศึกษาของ CRDA เริ่มจากถนนฟลอริดาไปจนถึงถนนเซาท์แคโรไลนา ตั้งแต่ทางเดินริมทะเลไปจนถึงถนนบอลติก แต่ศูนย์กลางของมันคือ Mississippi Avenue ซึ่งมีสถานที่แสดงหลักสองแห่งคือ Dante Hall และ Boardwalk Hall

CRDA ได้ใช้จ่าย $30,900 สำหรับการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่และการสำรวจที่จะเกิดขึ้น

“เรามองว่าย่านนี้เป็นการผสมผสานระหว่างพื้นที่ที่อยู่อาศัยและนิทรรศการ ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง” ค็อกซ์บอกกับแอตแลนติกซิตี้ทุกสัปดาห์ “เราคาดว่าจะสร้างโครงการบ้านจัดสรร แต่แล้วเราก็หวังว่าบ้านที่เหลือจะเติมเต็มอย่างเป็นธรรมชาติ แต่เราเห็นว่ามันเป็นโอกาสในการนำการออกแบบที่แปลกใหม่และสนุกสนาน เห็นสิ่งที่ศิลปินต้องการ หากเราควรสร้างพื้นที่สตูดิโอและที่จัดแสดง”

จนถึงตอนนี้ ศิลปินในพื้นที่ยังคงรู้สึกทึ่งกับแนวคิดนี้

“ฉันคิดว่าตอนนี้ มันเป็นการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง” บิล ฮอริน ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของ ArtC กล่าว กลุ่มผู้สนับสนุนและส่งเสริมการขายที่อุทิศตนเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับศิลปินในพื้นที่และผลงานของพวกเขา “ทุกคนต่างหยั่งรากเพื่อให้มันใช้งานได้และมีการมองโลกในแง่ดีมากมาย แต่ยังมีคำถามอีกมากที่ต้องตอบ และฉันคิดว่าทุกคนรอดูทัศนคติอยู่

“จนถึงตอนนี้ เราได้รับข้อมูลที่จำกัด แต่สิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นฟังดูน่าสนับสนุน และชุมชนก็ให้การสนับสนุนอย่างมาก และพวกเราหลายคนจะอยู่ที่นั่นในวันอังคารโดยหวังว่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม”

แม้ว่าแผนสำหรับเขตนี้จะมีหลายแง่มุมและสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นๆ ของแผน CRDA สำหรับเขตการท่องเที่ยวโดยรวมของเมือง เช่น CRDA จัดสรรเงิน 275,000 ดอลลาร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสำหรับโครงการศิลปะที่เน้นด้านศิลปะสาธารณะทั่วเมือง โดยที่อยู่อาศัยยังคงเป็นศูนย์กลาง ปัญหา.

ตัวอย่างเช่น นายกเทศมนตรีลอเรนโซ แลงฟอร์ด ได้แสดงความกังวลในสัปดาห์นี้ว่าเขตจำเป็นต้องทำมากกว่าเพียงแค่มองหาการย้ายศิลปินจากนอกเมือง และมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือเยาวชนชาวแอตแลนติกซิตีในการเริ่มต้นอาชีพด้านศิลปะ

เจ้าหน้าที่ CRDA กล่าวว่าพวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่ทั้งสองอย่าง

แต่สำหรับย่านนี้จะกลายเป็นเมกกะศิลปะจริงๆ จะต้องดึงดูดศิลปินทุกประเภท

“ฉันคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีในพื้นที่ของเรา แต่ฉันก็คิดว่าพวกเขาจะต้องเอื้อมมือออกไปจากพื้นที่ของเราและคิดในระดับภูมิภาค” Horin กล่าว “ฉันไม่แน่ใจว่าเรามีศิลปินมากพอที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ คุณจะต้องพาคนใหม่เข้ามา

“และหนึ่งในสมาชิกของเราที่ฉันคิดว่าเป็นจุดที่ดีมากในการประชุมครั้งหนึ่งกับ CRDA” Horin กล่าว “ศิลปินรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นใหม่ ไม่ได้หาเลี้ยงชีพตั้งแต่แรกเริ่มด้วยการทำงาน ดังนั้นคุณต้องคิดในแง่ของงานและการจ้างงาน ทั้งหมดนี้เป็นกำลังใจอย่างมากที่เราได้เริ่มต้นขึ้น แต่สิ่งที่จะต้องใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์”

แต่ก็ยังมีแง่มุมอื่นๆ ของย่านศิลปะที่สามารถเพิ่มความมีชีวิตชีวาโดยรวมของพื้นที่ได้

เช่นถ้าย่านนี้เริ่มดึงดูดหอศิลป์

Mary S. Cantone ผู้อำนวยการ William Ris Gallery ใน Stone Harbor กล่าวว่าเธอสนใจที่จะเปิดแกลเลอรี่ดาวเทียมในย่านนั้นและคิดว่าแกลเลอรีอื่นๆ จะตามมาด้วย

“แผนนี้สามารถเพิ่มความสนใจในงานศิลปะและสนับสนุนศิลปินเท่านั้น” เธอกล่าว “และฉันคิดว่าทุกคนในชุมชนศิลปะต้องการเห็นสิ่งนั้นและเป็นส่วนหนึ่งของมัน ฉันคิดว่าแนวคิดทั้งหมดสำหรับเขตนี้เป็นไปได้มาก”

นอกจากสตูดิโอแล้ว พิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นแล้วยังสามารถแสดงตนได้ในย่านอีกด้วย Cox กล่าวว่า Wheaton Arts ใน Millville และ The Noyes Museum of Art ใน Galloway ต่างก็แสดงความสนใจในการดำเนินการสถานที่ผ่านดาวเทียมในเขตนี้ และด้วยวิทยาลัย Richard Stockton แห่งนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบ Dante Hall อย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับ The Noyes ศิลปะการแสดงก็จะเป็นส่วนสำคัญของเขตนี้ด้วย

“เรายังมองว่า Boardwalk Hall เป็นองค์ประกอบหลักด้วย” ค็อกซ์กล่าว “นั่นเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานน้อยมาก นอกจากห้องโถงใหญ่แล้ว ยังมีโรงละครขนาด 1,000 ที่นั่งอยู่ในนั้น [ห้องบอลรูมเอเดรียน ฟิลลิปส์] และมีห้องเรียนและพื้นที่มากมายซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่ซ้อมได้เป็นต้น”

ถึงกระนั้น ศักยภาพทั้งหมดในโลกก็มีความหมายเพียงเล็กน้อยหากศิลปินไม่มา

การประชุมในวันอังคารจะจัดขึ้นเวลา 18.00 น. ที่ Dante Hall, 10 N. Mississippi Ave. ในแอตแลนติกซิตี

“เรากำลังเรียกมันว่างานเปิดตัวการสำรวจ” ค็อกซ์กล่าว “เราต้องการสร้างความตื่นเต้นให้กับเขต และเราพยายามที่จะสนุกกับมัน เราไม่ต้องการให้เป็นเพียงการประชุมเก่าที่แน่นแฟ้น เรากำลังพยายามจัดแนวการแสดงดนตรีและศิลปะ

“เราต้องการให้ทุกคนสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากระยะไกล หากเราดึงดูดผู้คนให้เข้าร่วมการสำรวจเพียง 100 คนเท่านั้น นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง แต่ถ้าเราสามารถหาคนได้ 1,000 คน 2,000 คน เป้าหมายของเราคือ 3,000 คน เราก็จะมีแรงผลักดัน”