เล่นไพ่เสือมังกร เว็บเล่นน้ำเต้าปูปลา Nokia

เล่นไพ่เสือมังกร โนเกียได้ยืนยันในวันนี้ว่าจนถึงปี 2550 บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรวมสำหรับการขายโทรศัพท์มือถือ WCDMA น้อยกว่าร้อยละ 3 ภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาตสิทธิบัตรทั้งหมด ตัวเลข

นี้แสดงถึงการชำระค่าภาคหลวงรวมของ Nokia ที่ทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสิทธิบัตรจำนวนมากที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ WCDMA ของบริษัท ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงสร้างพื้นฐานและรายได้ค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ Nokia จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โทรศัพท์มือถือ WCDMA ข้างต้นที่ชำระโดย Nokia นั้นรวมถึงค่าลิขสิทธิ์โทรศัพท์มือถือ WCDMA ทั้งหมดที่จ่ายให้กับ Qualcomm

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 โนเกียได้รับใบอนุญาตที่ชำระเต็มจำนวนแล้วซึ่งครอบคลุมสิทธิบัตรรุ่นแรกของ Qualcomm และด้วยเหตุนี้สิทธิบัตรเหล่านั้นจึงได้รับอนุญาตให้โนเกียไม่มี

ค่าลิขสิทธิ์สำหรับโทรศัพท์มือถือของตนในอนาคตอันเป็นนิรันดร์ ดังนั้นข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Nokia กับ Qualcomm ในอนาคตจะเน้นเฉพาะข้อกำหนดสำหรับสิทธิบัตรใหม่ของ Qualcomm เท่านั้น

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

ควรสังเกตว่าข้อความบางอย่างในที่นี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวกับ: A) ช่วงเวลาของการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชัน ข) ความสามารถของเราใน

การพัฒนา นำไปใช้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และเทคโนโลยีใหม่ ๆ C) ความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตของตลาด การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ง) ความคาดหวัง

เกี่ยวกับการเติบโตของปริมาณอุปกรณ์พกพา ส่วนแบ่งการตลาด ราคา และส่วนต่าง; จ) ความคาดหวังและเป้าหมายสำหรับผลการปฏิบัติงานของเรา; F) ผลของการดำเนินคดีที่รอดำเนินการและถูกคุกคาม; และ G) ข้อความที่นำหน้าด้วย “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “คาดการณ์” “กำหนดเป้าหมาย” “ประมาณการ” “ออกแบบ” “แผน” “จะ” หรือการ

แสดงออกที่คล้ายกันเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เนื่องจากข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่เราคาดหวังในปัจจุบัน

ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: 1) ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา; 2) ความสามารถของเราในการระบุแนวโน้มตลาดที่สำคัญและเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาและประสบความสำเร็จ 3) ขอบเขตการเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่ ตลอดจนการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของส่วนตลาด

ใหม่ภายในอุตสาหกรรมที่เรากำหนดเป้าหมาย 4) ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่โดยผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้เข้าร่วมตลาดอื่น ๆ 5) ความสามารถของเราในการจัดการต้นทุนได้

สำเร็จ 6) ความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่และความสามารถของเราในการรักษาหรือปรับปรุงตำแหน่งทางการตลาดของเรา และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

แนวการแข่งขันได้อย่างประสบความสำเร็จ 7) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความสามารถของเราในการพัฒนาหรือได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ซับซ้อนตามที่ตลาดต้องการ โดย

มีสิทธิเต็มที่ที่จำเป็นในการใช้งาน 8) การค้าเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในเวลาที่เหมาะสมและประสบความสำเร็จในฐานะผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นขั้นสูงใหม่ 9) ความสามารถของเราในการปกป้อง

เทคโนโลยีที่ซับซ้อนซึ่งเราหรือผู้อื่นพัฒนาหรือที่เราอนุญาต จากการอ้างว่าเราได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ตลอดจนการใช้งานที่ไม่จำกัดของเราในข้อกำหนดที่

ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีบางอย่างในผลิตภัณฑ์ของเราและ การนำเสนอโซลูชั่น; 10) ความสามารถของเราในการปกป้อง Nokia ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร, ได้มาตรฐาน,

หรือเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์จากการละเมิดของบุคคลที่สามหรือการกระทำเพื่อทำให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นโมฆะ 11) ความสามารถของเราในการจัดการการ

ผลิตและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย ความปลอดภัย และการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเราในเวลาที่เหมาะสม 12) ความเสี่ยงในการ

จัดการสินค้าคงคลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาด 13) ความสามารถของเราในการจัดหาส่วนประกอบคุณภาพและส่วนประกอบย่อยโดยไม่หยุดชะงักและในราคาที่

ยอมรับได้ 14) ความสามารถของ Nokia และ Siemens ในการบูรณาการการดำเนินงาน บุคลากร และกิจกรรมสนับสนุนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างประสบความสำเร็จ อันเป็นผลมาจากการ

ควบรวมกิจการของธุรกิจเครือข่ายของ Nokia และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการของ Siemens สำหรับเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน

และเครือข่ายมือถือที่สร้าง Nokia Siemens Networks 15) ไม่ว่าจะเป็น อันเป็นผลมาจากการสอบสวนข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายโดยพนักงานปัจจุบันหรืออดีตของซีเมนส์ หน่วยงาน

ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการกับซีเมนส์และ/หรือพนักงานที่อาจเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการขนส่งและพนักงานที่ซีเมนส์โอนไปยัง Nokia Siemens เครือข่าย หรืออาจมีการละเมิดเพิ่มเติมที่ตรวจ

ไม่พบซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนการโอน หรือการละเมิดต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นหลังการโอน ของทรัพย์สินและพนักงานดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมโดยหน่วยงานของรัฐ 16) ค่า

ใช้จ่าย เวลา ความสนใจ และทรัพยากรของ Nokia Siemens Networks และผู้บริหารของเราในการตรวจจับ ตรวจสอบ และแก้ไขสถานการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายที่ถูก

กล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและพนักงานของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการของ Siemens ที่โอนไปยัง Nokia Siemens Networks; 17) การด้อยค่าของความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าของ เล่นไพ่เสือมังกร อันเป็นผลมาจากการสอบสวนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการของ Siemens ที่โอนไปยัง Nokia Siemens

Networks; 18) การพัฒนาภายใต้สัญญาขนาดใหญ่หลายปีหรือที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ 19) ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจหรือ

การเมืองในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เราทำธุรกิจ 20) ความสำเร็จของเราในข้อตกลงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ 21) ความสำเร็จ สถานะ

ทางการเงิน และผลการดำเนินงานของคู่ค้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของเรา 22) การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่การดำเนินงานของเราพึ่งพา 23) ความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผันผวนระหว่างยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินการรายงานของเรา และดอลลาร์สหรัฐ หยวนจีน ปอนด์สเตอร์ลิงของสหราชอาณาจักร และเยน

ญี่ปุ่น ตลอดจนสกุลเงินอื่นบางสกุล 24) การจัดการความเสี่ยงทางการเงินของลูกค้าของเรา; 25) ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจาก

สถานีฐานและอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคดีความที่เกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงถึงข้อดี 26) ผลการดำเนินคดีที่ไม่เอื้ออำนวย; 27) ความสามารถของเราในการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงานที่มี

ทักษะอย่างเหมาะสม และ 28) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในหน้า 12-24 ของรายงานประจำปีของ

บริษัทใน Form 20-F สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ภายใต้หัวข้อ “Item 3.D Risk Factors” ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบหรือคาดเดาไม่ได้หรือสมมติฐานพื้นฐานที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้องในเวลาต่อมา อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากในแถลงการณ์ที่เป็นการ

คาดการณ์ล่วงหน้า Nokia ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงต่อสาธารณะหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

กรุณาโทรล่วงหน้าห้านาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อก่อนที่จะเริ่มการโทร คำถามและคำตอบจะถูกสงวนไว้สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่โทรมาฝ่ายที่ต้องการฟังการประชุมทาง

โทรศัพท์สดทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ผ่านลิงค์เว็บบนเว็บไซต์ของบริษัทที่www.mtga.comในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์/การนำเสนอข้อมูลออนไลน์” การเล่นซ้ำของการโทรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะมีให้บริการที่สถานที่เดียวกันบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาสามสิบวันหลังการโทร

ผู้ที่สนใจสามารถฟังเทปบันทึกของการประชุมทางโทรศัพท์ทั้งหมดได้ โดยเริ่มตั้งแต่สองชั่วโมงหลังจากการโทรเสร็จสิ้นในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2550 การเล่นซ้ำนี้จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550

ผู้มีอำนาจเป็นเครื่องมือของชนเผ่า Mohegan ของชาวอินเดียนแดงแห่งคอนเนตทิคัต ซึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง โดยมีเขตสงวนประมาณ 507 เอเคอร์ตั้งอยู่

ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคอนเนตทิคัต ติดกับ Uncasville รัฐคอนเนตทิคัต ผู้มีอำนาจได้รับอำนาจพิเศษในการดำเนินการและควบคุมกิจกรรมการเล่นเกมบนพื้นที่สงวนที่มีอยู่ของเผ่า ซึ่ง

รวมถึงการดำเนินงานของ Mohegan Sun คอมเพล็กซ์เกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 240 เอเคอร์ในการจองของเผ่า และผ่าน บริษัทในเครือ Downs Racing, LP เป็นเจ้าของและ

ดำเนินการ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs รวมถึงสถานที่เล่นเกมและความบันเทิงที่นำเสนอเครื่องสล็อตและการแข่งรถใน Plains Township รัฐเพนซิลวาเนีย และสิ่งอำนวยความ

สะดวก OTW ห้าแห่งที่อื่นในเพนซิลเวเนีย ชนเผ่า’ การดำเนินการเล่นเกมที่ Mohegan Sun เป็นหนึ่งในสองการดำเนินการเกมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในนิวอิงแลนด์โดยเสนอเครื่อง

สล็อตและเกมบนโต๊ะแบบดั้งเดิม ปัจจุบัน Mohegan Sun ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 3.0 ล้านตารางฟุต ซึ่งรวมถึง Casino of the Earth, Casino of the Sky, ร้านค้าที่

Mohegan Sun, สนามกีฬา 10,000 ที่นั่ง, คาบาเร่ต์ 350 ที่นั่ง, พื้นที่จัดประชุมและการประชุม โรงแรมหรูสกายประมาณ 1,200 ห้อง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานและ

คุณสมบัติของหน่วยงานได้โดยไปที่ พื้นที่จัดประชุมและการประชุมและโรงแรมหรูสกายประมาณ 1,200 ห้อง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานและคุณสมบัติของหน่วยงานได้โดยไปที่ พื้นที่จัดประชุมและการประชุมและโรงแรมหรูสกายประมาณ 1,200 ห้อง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานและคุณสมบัติของหน่วยงานได้โดยไปที่www.mtga.com .

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก นิวยอร์ก — (MARKET WIRE) — 12 เมษายน 2550 — Acclaim Games ประกาศเปิดตัวเกมออนไลน์ DANCE! ออนไลน์ เกมเต้นออนไลน์

แบบผู้เล่นหลายคนที่เล่นฟรี ในอุตสาหกรรมแรก DANCE! ออนไลน์จะนำเสนอความสามารถระดับสูงและการบันทึกเสียงระดับมาสเตอร์จาก Warner Music Group Corp. (NYSE: WMG)

ทำให้เป็นเกมเต้นออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนฟรีเกมแรกที่มีเนื้อหาและศิลปินจากค่ายเพลงชั้นนำ ด้วยการเริ่มต้นการทดสอบ “Open Beta” ในสัปดาห์นี้ ผู้ใช้พีซีในสหรัฐฯ หลายพันคนจะมี

โอกาสได้เต้นแบบเสมือนจริงกับเพลงจากศิลปิน WMG ที่ได้รับการคัดเลือก Howard Marks ซีอีโอของ Acclaim Games กล่าวว่า “นี่เป็นความร่วมมือที่ใกล้เคียงที่สุดที่ค่ายเพลงรายใหญ่ๆ เคยมีมากับเกมออนไลน์

“DANCE! Online ได้เริ่มต้นการปฏิวัติเกมที่ใช้ดนตรีเป็นหลัก ซึ่งดึงดูดใจผู้เล่นหลายร้อยล้านคนในเอเชีย” David Perry ผู้กำกับเกมและนักออกแบบซุปเปอร์สตาร์ในอุตสาหกรรมกล่าว

ในการประกาศ จอร์จ ไวท์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ WMG กล่าวว่า “ด้วยความนิยมอย่างมากของเกมที่ใช้การเต้นรำในเอเชียและส่วนอื่น ๆ ของโลก เรารู้สึกตื่นเต้นที่ศิลปินและดนตรีของเรามี โอกาสที่จะเข้าถึงแฟน ๆ นับล้านที่มีส่วนร่วมในปรากฏการณ์ที่กำลังเติบโตนี้”

ในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมรายอื่นเป็นอันดับแรก Cupid ศิลปินบันทึกเสียงของ Atlantic Records พร้อมซิงเกิ้ลฮิตของเขา “Cupid Shuffle” จะสร้างรูปลักษณ์เสมือนจริงส่วนตัวในเกม

การประกาศเกี่ยวกับศิลปินอื่นๆ จะเป็นไปตามที่ศิลปินจะสร้างอวาตาร์ของตนเองและเล่นเกมออนไลน์สดและแชทกับแฟนๆ เกมดังกล่าวจะนำเสนอเพลงล่าสุดจากศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกและ

ไอเท็มเสมือนจริงส่วนบุคคล รวมถึงเสื้อผ้าแบรนด์ศิลปิน เครื่องประดับ และอื่นๆ เมื่อเกมเปิดตัวเต็มรูปแบบในปลายปีนี้ ผู้เล่นสามารถแข่งขันเพื่อชิงสินค้าพร้อมลายเซ็นและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีตราสินค้าของศิลปิน

ผู้เล่นของ DANCE! ออนไลน์สามารถสร้างอวาตาร์ของตนเองและใช้แป้นพิมพ์หรือแผ่นเต้นที่เข้ากันได้กับพีซีส่วนใหญ่เพื่อให้เข้ากับจังหวะของเพลงและเพื่อให้ตัวละครของพวกเขาเต้นตามขั้น

ตอนการออกแบบท่าเต้น เกมดังกล่าวมีผู้เล่นสูงสุด 6 คนเต้นด้วยกันและมีโหมดเกมและตัวเลือกที่หลากหลาย ผู้เล่นจะสามารถซื้อไอเท็มเสริมจากร้านเกมเพื่อปรับแต่งตัวละครเสมือนจริงด้วย

เสื้อผ้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผู้เล่นยังสามารถซื้อ “ซองเพลง” เพื่อเต้นไปกับเพลงอีกมากมายจากแคตตาล็อกของ WMG เกมนี้ให้บริการฟรีและจะได้รับการสนับสนุนโดยโฆษณาในเกมที่ให้บริการโดย IGA Worldwide

เต้นรำ! ออนไลน์กำกับโดย David Perry ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมวิดีโอเกม เกมดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบเบต้าในสัปดาห์นี้ ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่ลงทะเบียนสำหรับบัญชีสามารถเล่นได้ฟรีทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.acclaim.com

Warner Music Group กลายเป็นบริษัทเพลงเดี่ยวเพียงแห่งเดียวที่ซื้อขายต่อสาธารณชนในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม 2548 ด้วยรายชื่อดาราหน้าใหม่และศิลปินในตำนานมากมาย

Warner Music Group เป็นที่ตั้งของค่ายเพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดใน วงการเพลงรวมถึง Asylum, Atlantic, Bad Boy, Cordless, East West, Elektra, Lava, Maverick,

Nonesuch, Reprise, Rhino, Roadrunner, Rykodisc, Sire, Warner Bros. และ Word Warner Music International ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านละครเพลงระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ ดำเนินงานผ่านบริษัทในเครือและผู้ได้รับอนุญาตจากต่างประเทศจำนวนมากในกว่า 50 ประเทศ Warner Music Group ยังรวมถึง Warner/Chappell Music ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดพิมพ์เพลงชั้นนำของโลกด้วยแคตตาล็อกลิขสิทธิ์มากกว่าหนึ่งล้านรายการทั่วโลก

Acclaim Games ตั้งอยู่ในเมืองเบเวอร์ลี ฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นบริษัทปฏิวัติที่มีผู้เล่นลงทะเบียนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก Howard Marks CEO ผู้ร่วมก่อตั้ง Activision ได้ก่อตั้ง

Acclaim ให้เป็นหนึ่งในแบรนด์เกมออนไลน์ชั้นนำของอเมริกา วันนี้ Acclaim Games นำเสนอเฉพาะเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดโดยเน้นที่การเข้าถึง ความสามารถในการเล่น และความสนุกที่

สำคัญที่สุด เกมฟรีที่มีผู้เล่นหลายคนจำนวนมากของ Acclaim รวมถึง BOTS!! (เกมแอคชั่นต่อสู้หุ่นยนต์แห่งอนาคต), 9Dragons (Martial Arts MMORPG), 2Moons (Extreme Action MMORPG), DANCE! ออนไลน์ (เกมเต้นเพลงฮิต) และ Top Secret (เกมออนไลน์ที่แฟนๆ พัฒนา) ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.acclaim.com

David Perry – CEO ของ Gameconsultants Inc. และ Chief Creative Officer ของ Acclaim เป็นทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรมวิดีโอเกม 24 ปี Perry เริ่มอาชีพการงาน

ของเขาเมื่ออายุเพียง 15 ปีโดยการเขียนหนังสือการเขียนโปรแกรมวิดีโอเกมในไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา ตั้งแต่นั้นมา Perry/Shiny ได้พัฒนาเกมมากมาย (รวมถึง The

Terminator, Teenage Mutant Ninja Turtles, McDonald’s Global Gladiators, 7-Up’s Cool Spot, Disney’s Aladdin, Earthworm Jim, MDK, Sacrifice เป็นต้น) เกมล่าสุดของเขาขายได้หมด $300M อิงจากแฟรนไชส์ ​​”Matrix” Perry อยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาของการประชุม Game Developers Conference,

Hollywood and Games Conference, Gamers Expo & Westwood College เขาเป็นวิทยากรประจำในงานสำคัญ ๆ ของอุตสาหกรรมเช่น E3 และได้เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมวิดีโอเกมที่พูดในการประชุมเช่น TED

Espoo, ฟินแลนด์ – วันนี้ Nokia ปฏิเสธคำแถลงต่อสาธารณะของ Qualcomm ว่าไม่ได้ใช้สิทธิบัตรของ Nokia ในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา Nokia ได้สนับสนุนเทคโนโลยีของตนเพื่อ

มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น GSM, WCDMA และ CDMA หากผลิตภัณฑ์ของ Qualcomm เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกับซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีมือถือรายอื่นๆ ที่ต้องการเข้าถึงสิทธิบัตรของ Nokia ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน

Nokia เชื่อว่าปัจจุบัน Qualcomm ใช้สิทธิบัตรที่สำคัญของ GSM/WCDMA และ CDMA2000 ของ Nokia มากกว่าหนึ่งร้อยรายการในชิปเซ็ต Nokia และ Qualcomm ยังไม่เห็นด้วยกับค่า

ชดเชยที่ Qualcomm ต้องจ่ายสำหรับสิทธิบัตรดังกล่าว ด้วยจำนวนมากกว่า 200 ล้านเครื่องต่อปี Qualcomm เป็นผู้ใช้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของ Nokia คำขอค่าลิขสิทธิ์ของ Nokia จาก Qualcomm ขึ้นอยู่กับระดับค่าลิขสิทธิ์ที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ (FRAND)

นับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990 โนเกียได้ลงทุนกว่า 35 พันล้านดอลลาร์ในการวิจัยและพัฒนา และสร้างพอร์ตโฟลิโอ IPR ที่แข็งแกร่งและครอบคลุมที่สุดกลุ่มหนึ่งในอุตสาหกรรมไร้สายด้วยสิทธิบัตรมากกว่า 11,000 ตระกูล

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 โนเกียได้รับใบอนุญาตที่ชำระเต็มจำนวนแล้วซึ่งครอบคลุมสิทธิบัตรรุ่นแรกของ Qualcomm และด้วยเหตุนี้สิทธิบัตรเหล่านั้นจึงได้รับอนุญาตให้โนเกีย

ไม่มีค่าลิขสิทธิ์สำหรับโทรศัพท์มือถือของตนในอนาคตอันเป็นนิรันดร์ Nokia และ Qualcomm ยังคงอยู่ในการเจรจาข้ามใบอนุญาตโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันได้ในเวลาที่เหมาะสม

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

ควรสังเกตว่าข้อความบางอย่างในที่นี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวกับ: A) ช่วงเวลาของการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชัน ข) ความสามารถของเราใน

การพัฒนา นำไปใช้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และเทคโนโลยีใหม่ ๆ C) ความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตของตลาด การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ง) ความคาดหวัง

เกี่ยวกับการเติบโตของปริมาณอุปกรณ์พกพา ส่วนแบ่งการตลาด ราคา และส่วนต่าง; จ) ความคาดหวังและเป้าหมายสำหรับผลการปฏิบัติงานของเรา; F) ผลของการดำเนินคดีที่รอดำเนิน

การและถูกคุกคาม; และ G) ข้อความที่นำหน้าด้วย “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “คาดการณ์” “กำหนดเป้าหมาย” “ประมาณการ” “ออกแบบ” “แผน” “จะ” หรือการแสดงออกที่

คล้ายกันเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เนื่องจากข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่เราคาดหวังในปัจจุบัน ปัจจัยที่อาจ

ทำให้เกิดความแตกต่างเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: 1) ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา; 2) ความสามารถของเราในการระบุแนวโน้มตลาดที่สำคัญและเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาและประสบความสำเร็จ 3) ขอบเขตการเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่ ตลอดจนการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของส่วนตลาด

ใหม่ภายในอุตสาหกรรมที่เรากำหนดเป้าหมาย 4) ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่โดยผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้เข้าร่วมตลาดอื่น ๆ 5) ความสามารถของเราในการจัดการต้นทุนได้

สำเร็จ 6) ความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่และความสามารถของเราในการรักษาหรือปรับปรุงตำแหน่งทางการตลาดของเรา และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

แนวการแข่งขันได้อย่างประสบความสำเร็จ 7) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความสามารถของเราในการพัฒนาหรือได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ซับซ้อนตามที่ตลาดต้องการ โดย

มีสิทธิเต็มที่ที่จำเป็นในการใช้งาน 8) การค้าเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในเวลาที่เหมาะสมและประสบความสำเร็จในฐานะผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นขั้นสูงใหม่ 9) ความสามารถของเราในการปกป้อง

เทคโนโลยีที่ซับซ้อนซึ่งเราหรือผู้อื่นพัฒนาหรือที่เราอนุญาต จากการอ้างว่าเราได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ตลอดจนการใช้งานที่ไม่จำกัดของเราในข้อกำหนดที่

ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีบางอย่างในผลิตภัณฑ์ของเราและ การนำเสนอโซลูชั่น; 10) ความสามารถของเราในการปกป้อง Nokia ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร, ได้มาตรฐาน,

หรือเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์จากการละเมิดของบุคคลที่สามหรือการกระทำเพื่อทำให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นโมฆะ 11) ความสามารถของเราในการจัดการการ

ผลิตและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย ความปลอดภัย และการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเราในเวลาที่เหมาะสม 12) ความเสี่ยงในการ

จัดการสินค้าคงคลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาด 13) ความสามารถของเราในการจัดหาส่วนประกอบคุณภาพและส่วนประกอบย่อยโดยไม่หยุดชะงักและในราคาที่

ยอมรับได้ 14) ความสามารถของ Nokia และ Siemens ในการบูรณาการการดำเนินงาน บุคลากร และกิจกรรมสนับสนุนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างประสบความสำเร็จ อันเป็นผลมาจากการ

ควบรวมกิจการของธุรกิจเครือข่ายของ Nokia และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการของ Siemens สำหรับเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและเครือข่ายมือถือที่สร้าง Nokia Siemens

Networks 15) ไม่ว่าจะเป็น อันเป็นผลมาจากการสอบสวนข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายโดยพนักงานปัจจุบันหรืออดีตของซีเมนส์ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการกับซีเมนส์

และ/หรือพนักงานที่อาจเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการขนส่งและพนักงานที่ซีเมนส์โอนไปยัง Nokia Siemens เครือข่าย หรืออาจมีการละเมิดเพิ่มเติมที่ตรวจ

ไม่พบซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนการโอน หรือการละเมิดต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นหลังการโอน ของทรัพย์สินและพนักงานดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมโดยหน่วยงานของรัฐ 16) ค่า

ใช้จ่าย เวลา ความสนใจ และทรัพยากรของ Nokia Siemens Networks และผู้บริหารของเราในการตรวจจับ ตรวจสอบ และแก้ไขสถานการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายที่ถูก

กล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและพนักงานของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการของ Siemens ที่โอนไปยัง Nokia Siemens Networks; 17) การด้อยค่าของความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าของ Nokia Siemens Networks อันเป็นผลมาจากการสอบสวนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการของ Siemens ที่โอนไปยัง Nokia Siemens

Networks; 18) การพัฒนาภายใต้สัญญาขนาดใหญ่หลายปีหรือที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ 19) ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจหรือ

การเมืองในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เราทำธุรกิจ 20) ความสำเร็จของเราในข้อตกลงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ 21) ความสำเร็จ สถานะ

ทางการเงิน และผลการดำเนินงานของคู่ค้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของเรา 22) การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่การดำเนินงานของเราพึ่งพา 23) ความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผันผวนระหว่างยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินการรายงานของเรา และดอลลาร์สหรัฐ หยวนจีน ปอนด์สเตอร์ลิงของสหราชอาณาจักร และเยน

ญี่ปุ่น ตลอดจนสกุลเงินอื่นบางสกุล 24) การจัดการความเสี่ยงทางการเงินของลูกค้าของเรา; 25) ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจาก

สถานีฐานและอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคดีความที่เกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงถึงข้อดี 26) ผลการดำเนินคดีที่ไม่เอื้ออำนวย; 27) ความสามารถของเราในการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงานที่มี

ทักษะอย่างเหมาะสม และ 28) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในหน้า 12-24 ของรายงานประจำปีของ

บริษัทใน เว็บเล่นน้ำเต้าปูปลา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ภายใต้หัวข้อ “Item 3.D Risk Factors” ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบหรือคาดเดาไม่ได้หรือสมมติฐานพื้นฐานที่พิสูจน์แล้วว่าไม่

ถูกต้องในเวลาต่อมา อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า Nokia ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงต่อสาธารณะหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

อีแวนส์วิลล์ อิน– (MARKET WIRE) — 13 เมษายน 2550 — Escalade, Incorporated (NASDAQ: ESCA) ประกาศว่ารายได้ในไตรมาสแรกของปี 2550 โดยรวมค่อนข้างไม่

เปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำกำไรลดลงจากต้นทุนที่สูงขึ้นและรายได้ที่ลดลงจากการร่วมทุนในยุโรป ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $0.08 ในไตรมาสนี้ เทียบกับ $0.13 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

รายได้ในกลุ่มสินค้ากีฬาเพิ่มขึ้น 3% ในไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว อันเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดค้าปลีกและตัวแทนจำหน่ายเฉพาะทาง การขยายการ

จัดจำหน่ายสู่ตลาดค้าปลีกเฉพาะทางและตัวแทนจำหน่ายเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ของบริษัทที่ออกแบบมาเพื่อขยายฐานลูกค้า เพิ่มการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และลดผลกระทบของการ

ขายต่อลูกค้ารายย่อยในตลาดมวลชนของบริษัท ในช่วงไตรมาสแรก ยอดขายไปยังช่องทางการขายปลีกและตัวแทนจำหน่ายเฉพาะทางเพิ่มขึ้น 74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ประมาณ 38% ของการเพิ่มขึ้นนี้มาจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสมบูรณ์ในปี 2549 ในขณะที่ส่วนที่เหลือของการเพิ่มขึ้นนี้แสดงถึงการเติบโตภายในที่แข็งแกร่งของ

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ยอดขายให้กับลูกค้ารายย่อยในตลาดแมสลดลง 25% ในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ห้องเกมของผู้บริโภคลดลงเป็นหลัก เราคาด

ว่าแนวโน้มของยอดขายจะดำเนินต่อไปตลอดช่วงที่เหลือของปี 2550 แต่คาดว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นสำหรับช่องทางการขายปลีกและตัวแทนจำหน่ายเฉพาะทางเพื่อชดเชยการลดลงในช่องทางผู้

ค้าปลีกในตลาดมวลชน รายได้จากการดำเนินงานจากส่วนสินค้ากีฬาเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2550 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงการไม่มีต้นทุนเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน

Reynosa ประเทศเม็กซิโกซึ่งถูกบันทึกในไตรมาสแรกของปีที่แล้ว แม้ว่ายอดขายในปี 2550 คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เราคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากธุรกิจเครื่อง

กีฬาในปี 2550 เราคาดว่าแนวโน้มของยอดขายจะดำเนินต่อไปตลอดช่วงที่เหลือของปี 2550 แต่คาดว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นสำหรับช่องทางการขายปลีกและตัวแทนจำหน่ายเฉพาะทางเพื่อ

ชดเชยการลดลงในช่องทางผู้ค้าปลีกในตลาดมวลชน รายได้จากการดำเนินงานจากส่วนสินค้ากีฬาเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2550 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงการไม่มีต้นทุนเริ่มต้นที่

เว็บเล่นน้ำเต้าปูปลา เกี่ยวข้องกับโรงงาน Reynosa ประเทศเม็กซิโกซึ่งถูกบันทึกไว้ในช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้ว แม้ว่ายอดขายในปี 2550 คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เราคาดว่ากำไรจากการ

ดำเนินงานที่ดีขึ้นจากธุรกิจเครื่องกีฬาในปี 2550 เราคาดว่าแนวโน้มของยอดขายจะดำเนินต่อไปตลอดช่วงที่เหลือของปี 2550 แต่คาดว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นสำหรับช่องทางการขายปลีกและ

ตัวแทนจำหน่ายเฉพาะทางจะชดเชยการลดลงในช่องทางผู้ค้าปลีกในตลาดมวลชน รายได้จากการดำเนินงานจากส่วนสินค้ากีฬาเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2550 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่ง

สะท้อนถึงการไม่มีต้นทุนเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน Reynosa ประเทศเม็กซิโกซึ่งถูกบันทึกในไตรมาสแรกของปีที่แล้ว แม้ว่ายอดขายในปี 2550 คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่

เราคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากธุรกิจเครื่องกีฬาในปี 2550 รายได้จากการดำเนินงานจากส่วนสินค้ากีฬาเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2550 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงการ

ไม่มีต้นทุนเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน Reynosa ประเทศเม็กซิโกซึ่งถูกบันทึกไว้ในช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้ว แม้ว่ายอดขายในปี 2550 คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เราคาดว่า

กำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากธุรกิจเครื่องกีฬาในปี 2550 รายได้จากการดำเนินงานจากส่วนสินค้ากีฬาเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2550 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงการไม่มีต้นทุน

เริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน Reynosa ประเทศเม็กซิโกซึ่งถูกบันทึกไว้ในช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้ว แม้ว่ายอดขายในปี 2550 คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เราคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากธุรกิจเครื่องกีฬาในปี 2550

เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์สำนักงานเติบโต 1% ในไตรมาสแรก บริษัทเริ่มตระหนักถึงผลลัพธ์จากความพยายามในช่วงครึ่งหลังของปี 2549 ในการเสริมความแข็งแกร่งให้

กับทีมขายในยุโรป เนื่องจากยอดขายจากภาคส่วนนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ถูกชดเชยด้วยการชะลอตัวในการขายในอเมริกาเหนือเนื่องจากการแข่งขัน

ที่เพิ่มขึ้นและลูกค้าที่จับคู่กับระดับสินค้าคงคลัง กำไรจากการดำเนินงานจากธุรกิจผลิตภัณฑ์สำนักงานลดลงเล็กน้อยในไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากยอดขายในอเมริกาเหนือที่ลด

ลงซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่ายอดขายจากยุโรป ฝ่ายบริหารยังคงคาดการณ์ว่ารายได้และผลกำไรในปี 2550 ในธุรกิจผลิตภัณฑ์สำนักงานจะเท่ากับระดับที่ทำได้ในปี 2549 โดยประมาณ

บริษัทยังคงแสวงหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงจ่ายเงินปันผล $0.22 ต่อหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2550 เพิ่มขึ้น 10% จากเงินปันผลที่จ่ายในปีที่แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศว่า Terry Frandsen ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราวภายหลังการเสียชีวิต

อย่างกะทันหันของ Daniel A. Messmer ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเดือนเมษายน 9 ต.ค. 2550 นาย Frandsen จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทต่อไปในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราว

และความสามารถในการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันของทีมผู้บริหารทั้งหมดของ Escalade ในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่ม

ธุรกิจทั้งสองของเรา การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ Mr. Messmer สร้างความตกใจให้กับทุกคนในบริษัท แต่ทีมผู้บริหารของเรามีความเป็นผู้นำและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเห็นบริษัท

ผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ และเราไม่คาดว่าจะมีการหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลูกค้าของเราสามารถคาดหวังบริการและคุณภาพในระดับสูงอย่างต่อเนื่องก่อนที่

นายเมสส์เมอร์จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร” แต่ทีมผู้บริหารที่มีอยู่ของเรามีความเป็นผู้นำและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเห็นบริษัทผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ และเราไม่คาดว่าจะมีการหยุดชะงัก

อย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลูกค้าของเราสามารถคาดหวังบริการและคุณภาพในระดับสูงอย่างต่อเนื่องก่อนที่นายเมสส์เมอร์จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร” แต่ทีมผู้บริหารที่มีอยู่

ของเรามีความเป็นผู้นำและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเห็นบริษัทผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ และเราไม่คาดว่าจะมีการหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลูกค้าของเราสามารถคาดหวังบริการและคุณภาพในระดับสูงอย่างต่อเนื่องก่อนที่นายเมสส์เมอร์จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร”

คณะกรรมการ Escalade ยังได้ถอนความตั้งใจเดิมที่จะเพิ่มขนาดคณะกรรมการเป็นเจ็ดคน โดยมีผล ณ วันที่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2550 และลงมติให้

คงขนาดของคณะกรรมการไว้แทน กรรมการหกคนตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของข้อบังคับของ Escalade นอกจาก Mr. Messmer แล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในหนังสือมอบฉันทะของ Escalade ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมประจำปี 2550 จะได้รับการเสนอชื่อสำหรับหกที่นั่งในคณะกรรมการ

Escalade เป็นผู้ผลิตและผู้ทำการตลาดสินค้ากีฬาและผลิตภัณฑ์สำนักงาน/ภาพกราฟิกที่มีคุณภาพซึ่งจำหน่ายทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่: www.EscaladeInc.comหรือติดต่อ Terry Frandsen Vice President and CFO ที่ 812/467-1334

(OTCBB:MDVX), Synthetech, Inc. (Other OTC:NZYM), Orsus Xelent Technologies (OTCBB:ORXT), American Energy Group (OTCBB:AEGG), The Immune

Response Corp. (OTCBB:IMRP), Mizati Luxury Alloy Wheels , Inc. (OTCBB:MZTI), Apollo Gold Corporation (AMEX:AGT), Empire Financial Holdings

(AMEX:EFH), BioForce Nanosciences Holdings, Inc. (OTCBB:BFNH), DOR BioPharma, Inc. (OTCBB:DORB), Continental Energy Corp. (OTCBB:CPPXF), Dot VN, Inc. (อื่นๆ OTC:DTVI), Cardium Therapeutics (OTCBB:CDTP), Minera Andes Inc. (OTCBB:MNEAF), Universal Guardian Holdings, Inc.

(OTCBB:UGHO ), Commodore Applied Technologies, Inc. (OTCBB:CXIA), Genoil, Inc. (OTCBB:GNOLF), Leading Brands, Inc. (Nasdaq:LBIX) และบริษัทอื่นๆ อีกกว่า 25 แห่ง การประชุมจะมีการจัดนิทรรศการแบบเอ็กซ์โป งานสร้างเครือข่าย และการนำเสนอทางการเงินแบบดั้งเดิมต่อหน้านายวาณิชธนกิจหลายร้อยคน

การประชุม RedChip จะมีบริษัทต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมต่อไปนี้: เทคโนโลยีชีวภาพ, ความมั่นคงภายในประเทศ, ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน, สิ่งทอ, สารวินิจฉัย, น้ำมันและ

ก๊าซ, การลงทุนที่หลากหลาย, การออกอากาศ, ซอฟต์แวร์และบริการอินเทอร์เน็ต, บริการการจัดการ, เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานทางเลือก, ทอง, รถยนต์พิเศษ ชิ้นส่วน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้รับเหมาทั่วไป และอื่นๆ

นักลงทุนทั่วโลกจะสามารถที่จะเห็นและได้ยินพิธีกรในที่ประชุมในเวลาจริงบนwww.redchip.com นอกจากนี้ นักลงทุนจะมีโอกาสพบปะแบบตัวต่อตัวกับซีอีโอของบริษัทที่นำเสนอ รวมถึง RedChip Elite(tm) โบรกเกอร์รายย่อยชั้นนำของบริษัท โบรกเกอร์สถาบัน และผู้จัดการกองทุน

การประชุมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักลงทุนเอกชน ผู้จัดการกองทุน นายหน้ารายย่อย และนักวิเคราะห์ พื้นที่มีจำกัด หากต้องการลงทะเบียนออนไลน์ โปรดไปที่http://www.redchip.com/visibility/conferencePages/SF2007/conferenceMain.asp?page=attendees_registerหรือโทร 1-800-RedChip (733-2447)

เอสโป ประเทศฟินแลนด์ – แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและหนึ่งในองค์ประกอบที่สวยงามที่สุด นั่นคือทองคำ โนเกียเปิดตัว Nokia 8800 Sirocco Gold ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่โดดเด่นและ

น่าเกรงขาม Nokia 8800 Sirocco Gold ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างปราณีต ห่อหุ้มด้วยทองคำ 18 กะรัตอันหรูหรา ผสมผสานการออกแบบที่เหนือกาลเวลาเข้ากับสไตล์ร่วมสมัย ส่งผลให้เกิดการแสดงสไตล์เฉพาะตัวและความสง่างาม Nokia 8800 Sirocco Gold มีวางจำหน่ายในบางตลาดแล้ว โดยมีราคาขายปลีกโดยประมาณที่ 1,000 ยูโร ก่อนหักภาษีหรือเงินอุดหนุน

Heikki Norta รองประธานอาวุโส ฝ่ายโทรศัพท์มือถือ Nokia อธิบายว่า “Nokia 8800 Sirocco Gold ถูกกำหนดให้สานต่อมรดกอันแข็งแกร่งของ Nokia ในด้านอุปกรณ์เสริมสไตล์

พิเศษและเป็นที่ต้องการอย่างสูง” Heikki Norta รองประธานอาวุโสฝ่ายโทรศัพท์มือถือของ Nokia อธิบาย “Nokia 8800 Sirocco Gold ยังคงยึดมั่นในมนต์ “form follow function” ของนักออกแบบและวิศวกรของ Nokia ซึ่งเป็นประเพณีที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์หลายสิบปีในด้านความคล่องตัว”

ด้วยการผสมผสานมรดกของอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงเข้ากับการออกแบบออร์แกนิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นผิวที่พบในธรรมชาติ Nokia 8800 Sirocco Gold ให้ความ

สำคัญกับรายละเอียดที่เล็กที่สุดและการเลือกใช้วัสดุ ความสำเร็จอันน่าทึ่งของงานฝีมือ การเน้นด้วยทองคำขาวละเอียดช่วยเสริมการชุบทอง 18 กะรัต ในขณะที่หน้าจอกระจกที่เคลือบแซฟไฟร์และป้องกันรอยขีดข่วนช่วยให้มั่นใจว่าความงามของ Nokia 8800 Sirocco Gold จะคงอยู่

สร้างสรรค์ด้วยความทุ่มเทเพื่อความสมบูรณ์แบบ งานฝีมือของ Nokia 8800 Sirocco Gold แต่ละรุ่นใช้เทคนิคที่เชี่ยวชาญกว่าร้อยปีโดยช่างทำนาฬิกาและช่างอัญมณี กลไกการเลื่อน

\ที่ราบรื่นเผยให้เห็นกล้องความละเอียดสูง (2 ล้านพิกเซล) และปุ่มกดที่ใช้งานง่ายและถูกหลักสรีรศาสตร์ ไฮไลท์ “ความงามภายใน” เพิ่มเติมของ Nokia 8800 Sirocco Gold ได้แก่

หน้าจอสีที่สวยงาม (มากถึง 262K สี) และฟังก์ชันการส่งข้อความที่หลากหลาย ความสง่างามของ Nokia 8800 Sirocco Gold ยังเสริมด้วยขาตั้งโต๊ะประสานงานและชุดหูฟัง Bluetooth ที่เข้ากันกับสี

ลม Sirocco ซึ่งมีต้นกำเนิดในทะเลทรายซาฮารา เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบและตั้งชื่อ Nokia 8800 Sirocco Gold การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งและความงามของธรรมชาติเป็นธีมสำหรับ Nokia 8800 Sirocco รุ่นนอกรุ่น

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

บริษัทต่างๆ ที่จะเข้าร่วมในการทดสอบความเข้ากันได้ของโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายที่เปิดใช้งาน DVB-H เพื่อเร่งเวลาในการออกสู่ตลาดสำหรับบริการออกอากาศทางทีวีบนมือถือ

เฮลซิงกิ ฟินแลนด์ และโซล เกาหลีใต้ – เพื่อสนับสนุนให้มีการนำบริการทีวีเคลื่อนที่ออกอากาศมาใช้มากขึ้นและเร่งการปรับใช้บริการ วันนี้ Samsung และ Nokia ได้ประกาศว่าพวกเขาจะ

ทำงานเพื่อให้เกิดความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์มือถือที่เปิดใช้งาน DVB-H (Digital Video Broadcast – Handheld) และ ระบบบริการเครือข่ายของ Nokia ที่เป็น

มาตรฐานเปิด ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนโซลูชันตามมาตรฐาน OMA BCAST แบบเปิดที่มีให้สำหรับพันธมิตรผู้ให้บริการที่สนใจในการปรับใช้บริการทีวีเคลื่อนที่และรุ่นทดลองจากผู้ค้าหลายรายในปี 2550 เป็นต้นไป

“ภายในเทคโนโลยี DVB-H นั้น Samsung ได้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐาน CBMS OSF แล้ว และจะพัฒนาเครื่องรับโทรทัศน์แบบเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐาน OMA BCAST การรวมไว้

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของลูกค้าในการเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมโดยอิงจากมาตรฐานของตน โมเดลธุรกิจ” กวาง ซุกฮยอน รองประธานอาวุโสของทีม Alliance ของ Samsung Electronics Co., Ltd. กล่าว

Harri Männistö ผู้อำนวยการฝ่ายมัลติมีเดียกล่าวว่า “Nokia ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือในการเร่งการนำบริการทีวีเคลื่อนที่ที่ใช้ระบบ DVB-H ออกสู่ตลาด เราเห็นว่ามาตรฐาน OMA BCAST

มีความสำคัญต่อการเปิดตัวบริการทีวีบนมือถือในระดับโลก” โนเกีย. “นอกจากนี้ บริการที่กำหนดไว้อย่างดีและโปรไฟล์การป้องกันเนื้อหาภายในมาตรฐาน OMA BCAST เช่น OMA DRM ที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ ให้เส้นทางในอุดมคติสู่โซลูชันที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทำให้ตลาดเปิดที่เชื่อมโยงกันและเปิดกว้างสำหรับการปรับใช้ทีวีบนมือถือทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จ”

การใช้บริการทีวีบนมือถือจะนำเสนอโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สำหรับบริษัทต่างๆ ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงบริษัทเนื้อหาและการออกอากาศ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์และบริการที่เปิดใช้งาน DVB-H ที่ทำงานร่วมกันได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดตลาดต่อไป

DVB-H เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปรับใช้การแพร่ภาพทีวีบนมือถือท่ามกลางเทคโนโลยีดิจิทัลมากมายที่มีให้บริการทีวีบนมือถือ เทคโนโลยี DVB-H ให้คุณภาพระดับการบริการสูง ใช้พลังงานแบตเตอรี่ต่ำ และให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถรับการออกอากาศพร้อมกันในขณะที่ใช้บริการมือถืออื่นๆ เช่น โทรศัพท์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ของตน

ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่เปิดตัวบริการทีวีบนมือถือโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่ายของตน ทั้ง Samsung และ Nokia ต่างก็มีส่วนร่วมในมาตรฐานและการ

พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การออกอากาศทีวีบนมือถือ บริษัทต่างๆ จะทำงานเกี่ยวกับความพยายามในการทำงานร่วมกันโดยใช้มาตรฐาน OMA แบบเปิด ในขณะที่ยังคงมีส่วนร่วมในความพยายามในการทำงานร่วมกันทั่วทั้งอุตสาหกรรมภายในหน่วยงานมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี DVB-H ช่วยให้บริการทีวีที่คุณคุ้นเคยที่บ้านสามารถแพร่ภาพไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณได้ DVB-H มอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าแก่ผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบ

เคลื่อนที่ด้วยภาพที่ยอดเยี่ยมและใช้พลังงานแบตเตอรี่ลดลง สามารถส่งช่องทีวีได้สูงสุด 50 ช่องด้วยต้นทุนต่ำในเครือข่ายเดียว เนื่องจากปัจจุบันมีการนำร่องออกอากาศทางโทรทัศน์

เคลื่อนที่อย่างกว้างขวางทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการเครือข่ายการออกอากาศ และผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ ตลาดสำหรับบริการออกอากาศเชิงพาณิชย์คาดว่าจะเติบโตตลอดปี 2550

Samsung Electronics Co., Ltd. เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ โทรคมนาคม สื่อดิจิทัล และดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์ โดยมียอดขายของบริษัทแม่ในปี 2549 ที่

63.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และรายได้สุทธิ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทมีพนักงานประมาณ 138,000 คนในสำนักงานกว่า 124 แห่งใน 56 ประเทศ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจหลัก

5 หน่วย ได้แก่ ธุรกิจสื่อดิจิทัล ธุรกิจแอลซีดี ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ ธุรกิจเครือข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจอุปกรณ์ดิจิทัล Samsung Electronics ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับโลกที่เติบโตเร็วที่สุด เป็นผู้ผลิตทีวีดิจิทัล ชิปหน่วยความจำ โทรศัพท์มือถือ และ TFT-LCD

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

เอสโป ฟินแลนด์ – โนเกียแนะนำการสนับสนุนวิดเจ็ตสำหรับ S60 และใช้ขั้นตอนสำคัญในการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวและอินเทอร์เน็ตด้วยประสบการณ์

Web 2.0 ที่หลากหลาย S60 จะเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์มือถือเครื่องแรกที่ช่วยให้สามารถสร้างวิดเจ็ตโดยใช้เทคโนโลยีเว็บตามมาตรฐานที่คุ้นเคย มีให้สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต S60 ทั้งหมด การสนับสนุนวิดเจ็ตช่วยปรับปรุงประสบการณ์อินเทอร์เน็ตบนมือถือโดยนำประสบการณ์เว็บส่วนตัวมาไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัว

วิดเจ็ตช่วยให้ผู้คนปรับแต่งเนื้อหาอินเทอร์เน็ตให้เป็นเว็บแอปพลิเคชันขนาดเล็กและติดตามสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาอยู่เสมอ แม้ว่าวิดเจ็ตจะพร้อมใช้งานบนพีซีมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็นำข้อดีมาสู่อุปกรณ์พกพาโดยเฉพาะ เนื่องจากอุปกรณ์พกพานั้นมีความเป็นส่วนตัวสูง และเป็นเพียงไม่กี่รายการที่เราพกติดตัวไปด้วยเสมอ

Tero Ojanperä ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Nokia กล่าวว่า “การขับเคลื่อนจะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้คนสามารถเข้าถึงและสร้างข้อมูลเฉพาะสถานที่ เวลา และ

บริบทได้ “วิดเจ็ตเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานี้ ขอแนะนำการรองรับวิดเจ็ตสำหรับ S60 นวัตกรรมส่วนใหญ่ที่เห็นบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันกำลังถูกนำไปใช้ในพื้นที่มือถือเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้อุปกรณ์พกพา S60 หลายล้านคน”

ซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟนชั้นนำของโลก S60 บนระบบปฏิบัติการ Symbian จะเสริมด้วย Web Run-Time ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถพัฒนาวิดเจ็ตและเว็บแอปพลิเคชันแบบบูรณาการสำหรับอุปกรณ์มือถือที่มีเทคโนโลยีเว็บตามมาตรฐานที่คุ้นเคย เช่น Ajax JavaScript, CSS และ HTML

Web Run-Time ขับเคลื่อนโดยสภาพแวดล้อมแบบโอเพ่นซอร์สที่มีคุณลักษณะหลากหลายซึ่งใช้โดยเว็บเบราว์เซอร์สำหรับ S60 ซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ HTML เต็มรูปแบบตัวแรกของโลกที่นำประสบการณ์การท่องเว็บแบบเดสก์ท็อปมาสู่อุปกรณ์มือถือ S60 หลายล้านเครื่อง

Web Run-Time นำเสนอความเป็นไปได้มากมายสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เนื่องจาก Web Run-Time สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บมาตรฐาน นักพัฒนาจึงสามารถสร้างวิดเจ็ตที่เป็น

นวัตกรรมใหม่และยังสามารถย้ายวิดเจ็ตที่มีอยู่จากเดสก์ท็อปไปยัง S60 ได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย ในอนาคต วิดเจ็ตจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อทั้งบริการ Web 2.0, เนื้อหาเว็บ รวมถึงแอปพลิเคชันหลักและความสามารถของ S60 เช่น สมุดโทรศัพท์ ปฏิทิน และ GPS

การสนับสนุนรันไทม์ของเว็บและวิดเจ็ตจะมีให้สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต S60 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ S60 3rd Edition Feature Pack 2 เครื่องมือ เอกสารประกอบ และชุดเครื่องมือ

สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาวิดเจ็ตจะมีให้ในฟอรัม Nokia ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2550 วิดเจ็ตจะ เผยแพร่ไปยังผู้ใช้ผ่านหลายช่องทาง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ WidSets ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภคยอดนิยม ซึ่งให้ผู้ใช้ปรับแต่งประสบการณ์อินเทอร์เน็ตบนมือถือของตนเองได้

วันนี้ Nokia จะจัดรายการถ่ายทอดสดในเวลา 13.15 น. CET ในฐานะ Chief Technology Officer Tero Ojanperä นำเสนอวิธีที่ Nokia และ S60 สร้างเว็บให้เป็นส่วนตัวบนมือถือของคุณ หากต้องการเข้าถึงออดิโอแคสต์ โปรดไปที่http://www.nokia.com/press/s60หรือhttp://www.s60.com/business/newsevents/audiocast

เฉพาะ Nokia เท่านั้นที่จัดส่งอุปกรณ์ที่รองรับ S60 ไปแล้วกว่า 84 ล้านเครื่องภายในสิ้นปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีการเปิดตัวอุปกรณ์ที่ใช้ S60 และ Symbian OS จำนวน 55 เครื่อง โดย 26 เครื่องเป็นรุ่นที่ใช้ S60 3rd Edition ล่าสุด

ซอฟต์แวร์ S60 ที่สร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Symbian เป็นซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟนชั้นนำของโลก และได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตอุปกรณ์พกพาระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมบางราย ความ

ยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์ S60 ช่วยให้สามารถออกแบบฮาร์ดแวร์และการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้ โดยเห็นได้จากอุปกรณ์ S60 ที่มีอยู่มากมายในตลาด ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล

การสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับบริการมือถือใหม่และศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับโซลูชันพันธมิตร S60 มอบโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างและปรับขนาดได้สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและนักพัฒนาบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารเกี่ยวกับ S60 และชุมชน S60 โปรดไปที่ www.s60.com

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

GOLDEN, Colo., April 16, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแผนเพื่อขยาย

Boondoggle Sports Network ไปสู่ร้านอาหารยุโรปและตลาดผับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกมตอบคำถามแบบโต้ตอบได้กลายเป็นคู่แข่งโดยตรงของเกมผับยุโรปแบบดั้งเดิมมากขึ้น

ในขั้นต้น HumWare Media มุ่งเน้นไปที่การสร้างสถานะในสหราชอาณาจักรและจะใช้ประสบการณ์ของพวกเขาเพื่อขยายไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป HumWare กำลังใช้กลยุทธ์ใหม่โดยเข้าหาเครือข่ายผับรายใหญ่หลายแห่ง พันธมิตรด้านโฆษณา และบริษัทตอบคำถามในอังกฤษจำนวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีแผนจะใช้ในการกำหนดคำถามเรื่องไม่สำคัญที่แก้ไขแล้ว

“จากการวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้ระบุโอกาสอันน่าทึ่งในตลาดยุโรปในการขยายเครือข่าย Boondoggle Sports Network ของเราอย่างมีนัยสำคัญ นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแนะนำ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกีฬาเชิงโต้ตอบที่ไม่เหมือนใครของเราให้กับตลาดผับและร้านอาหารในสหราชอาณาจักรที่เติบโตอย่างรวดเร็วและยังไม่มีผู้ใช้มากนัก” John Humoeller ซีอีโอของ HumWare Media Corporation กล่าว

HumWare Media เพิ่งประกาศว่า Boondoggle Sports Network (BSN) ของพวกเขามีอยู่ในนิตยสาร Opportunist ฉบับฤดูใบไม้ผลิ สเปรดแบบสองหน้ามุ่งเน้นไปที่ BSN วิธีการ

ทำงาน และแนวทางเฉพาะสำหรับแฟนกีฬาอายุ 21-40 ปีที่เข้าถึงยากนักลงทุนที่ต้องการนิตยสาร Opportunist ฉบับฟรี สามารถติดต่อได้ที่ Big Apple Consulting ที่ 1-866-THE-APPL(E)

HumWare Media Corporation (HMWM) มีการดำเนินงานที่หลากหลายซึ่งเผยแพร่เกมทางอินเทอร์เน็ตและโซลูชั่นการโฆษณาแบบธุรกิจสู่ผู้บริโภค บริษัทเป็นบริษัทโฆษณา “สื่อใหม่” ที่

เกิดใหม่ซึ่งดำเนินงาน Boondoggle Sports Network (BSN) BSN นำเสนอเกร็ดความรู้กีฬาเชิงโต้ตอบและความบันเทิงกีฬาแฟนตาซีแก่อุตสาหกรรมการบริการ (บาร์ ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สโมสรสุขภาพ และโรงแรม) นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาผ่านบริษัทในเครือ Timeless Sports, Inc.

คำชี้แจงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล: ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้คือ “แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” แถลงการณ์ที่

เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตของบริษัท ซึ่งรวมถึงรายได้และรายได้ในอนาคต และการคาดการณ์ล่วงหน้าอื่นๆ ทั้งหมด ข้อความ (กล่าวคือ ผล

การดำเนินงานในอนาคตและการขาย) อยู่ภายใต้สมมติฐานและความเชื่อตามข้อมูลปัจจุบันที่บริษัททราบและปัจจัยที่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และอิทธิพลอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก จากที่คาดการณ์ไว้

ฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย — (MARKET WIRE) — 16 เมษายน 2550 — SMART Modular Technologies (WWH), Inc. (SMART) (NASDAQ: SMOD) ผู้ผลิตโมดูลหน่วยความจำอิสระ ระบบย่อยการประมวลผลแบบฝัง และผลิตภัณฑ์จอแสดงผล TFT-LCD ชั้นนำ ได้ขยายห้องปฏิบัติการการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) เพื่อรองรับการตรวจสอบ DIMM

(FBDIMM) แบบบัฟเฟอร์เต็มรูปแบบและบริการทดสอบการทำงานร่วมกันสำหรับ OEM และบัฟเฟอร์หน่วยความจำขั้นสูง (AMB) ซัพพลายเออร์ บริการเหล่านี้ช่วยให้ OEM สามารถลดต้นทุนด้านคุณสมบัติและรอบเวลาโดยจ้างภายนอกเพื่อทดสอบภายในองค์กรอย่างครอบคลุม

SMART ลงทุนจำนวนมากเพื่อขยายห้องปฏิบัติการ HPC เพื่อทำการตรวจสอบ FBDIMM และการทดสอบการทำงานร่วมกัน ซึ่งเทียบเท่ากับความต้องการของ OEM ระดับบนสุด SMART กำลัง

ให้บริการนี้แก่ซัพพลายเออร์ OEM และ AMB รายใหญ่ ขอบเขตของกระบวนการรวมถึงการทดสอบการทำงานร่วมกันด้วยชุดค่าผสม FBDIMM ที่แตกต่างกันกว่า 33 รายการโดยใช้ซัพพลายเอ

อร์ DRAM หกรายและเวอร์ชัน AMB สองเวอร์ชัน มีการดำเนินการความสมบูรณ์ของสัญญาณที่ครอบคลุม การวินิจฉัย และการทดสอบสี่มุม และรายงานคุณสมบัติที่ครอบคลุมจะมาพร้อมกับชุด FBDIMM แต่ละชุด

ด้วยประวัติอันยาวนานในการดำเนินการตรวจสอบโปรแกรม SMART เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบหน่วยความจำ PC100 สำหรับ Intel® โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องที่ตามมาประกอบด้วย

PC133 สำหรับ Intel และ DDR สำหรับ AMD™, VIA™ และ NVIDIA® การเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่บนแพลตฟอร์มใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาของ

SMART ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการช่วยเหลือผู้ออกแบบระบบ OEM ในการบังคับทิศทางให้ปราศจากอุปสรรค ด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตเต็มที่ มันจึงคุ้มค่ามากขึ้นสำหรับ OEM ในการจัดหาคุณสมบัติที่ยั่งยืนให้กับพันธมิตรในอุตสาหกรรมของตน

“SMART มีความยินดีที่ห้องปฏิบัติการ HPC ที่ขยายออกไปนั้นให้บริการตรวจสอบ FBDIMM แก่ OEM และซัพพลายเออร์ AMB” Mike Rubino รองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ SMART กล่าว

“บริการที่เรามอบให้ทำให้ OEM มีความมั่นใจที่จะทราบว่าการแก้ไข DRAM และ AMB ที่กำลังดำเนินอยู่ตลอดจนซัพพลายเออร์ AMB รายใหม่สามารถทดสอบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าการสนับสนุนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง”

SMART เป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และซัพพลายเออร์อิสระชั้นนำของระบบย่อยอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมหรือ OEM SMART นำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานและกำหนดเองมากกว่า

500 รายการให้กับ OEM ที่มีส่วนร่วมในตลาดคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม ระบบเครือข่าย เกม โทรคมนาคม และแอพพลิเคชั่นแบบฝัง นำนวัตกรรมจากขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการผลิต

และการส่งมอบ SMART ได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์หน่วยความจำที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงหน่วยความจำ DRAM, SRAM และ Flash ในรูปแบบต่างๆ แผนกผลิตภัณฑ์สมองกลฝังตัวพัฒนาระบบ

ย่อยการประมวลผลแบบฝังตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบและการผลิต สำหรับตลาดที่สนับสนุนอุปกรณ์ทดสอบ โครงสร้างพื้นฐาน 3G และแอปพลิเคชันการประมวลผลเครือข่าย

การออกแบบกลุ่มผลิตภัณฑ์ดิสเพลย์ของ SMART ผลิตและจำหน่ายโซลูชั่นจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง (TFT) ให้กับลูกค้าที่พัฒนาระบบเกมคาสิโนรวมถึงแอพ

พลิเคชั่นฝังตัว เช่น ตู้ ATM จุดให้บริการ และระบบควบคุมอุตสาหกรรม การมีอยู่ของ SMART ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกาช่วยให้ SMART สามารถให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก ดูwww.smartm.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Web 2.0, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย – วันนี้ Nokia (NOK) และ Orb Networks ประกาศว่า Orb MyCasting พร้อมให้ใช้งานบนแท็บเล็ตอินเทอร์เน็ต Nokia N800 แล้ว Orb MyCasting ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนมือถือ

โซลูชันที่ใช้งานง่ายของ Orb เพียงสตรีมเนื้อหาของบุคคลจากพีซีที่บ้านโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์และเครื่องเล่นสื่อของ Nokia N800 Internet Tablet จึงสร้าง “พอร์ทัลสื่อส่วนบุคคล”

ซึ่งผู้ใช้เข้าถึงและเพลิดเพลินกับภาพถ่ายที่บ้าน วิดีโอ เพลง และแม้แต่ในทันที ทีวีจากทุกที่ทุกเวลา ด้วย MyCasting ผู้บริโภคยังสามารถบันทึกรายการทีวีจากระยะไกลโดยใช้ฟังก์ชัน Digital Video Recorder (DVR) ของ Orb แล้วเล่นโปรแกรมที่บันทึกไว้เหล่านั้นบน Nokia N800

“แท็บเล็ตอินเทอร์เน็ต Nokia N800 ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ เนื้อหา และความบันเทิงที่พวกเขาชื่นชอบจากโซฟา สนามบิน หรือร้านกาแฟ ทุกที่ที่มี WiFi MyCasting ของ Orb เป็นการใช้งานอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยม ตู้เพลงของสื่อส่วนบุคคล” อารี เวอร์ทาเนน รองประธาน ฝ่ายผลิตภัณฑ์คอนเวอร์เจนซ์ มัลติมีเดีย โนเกีย กล่าว

“Nokia นำเสนอประสบการณ์เว็บบนมือถือที่มีคุณภาพสำหรับผู้ใช้ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายที่ได้รับการแนะนำในอินเทอร์เน็ตแท็บเล็ต N800” Joe Costello ประธานและซีอีโอ

ของ Orb Networks กล่าว “เมื่อ Orb ปลดล็อกเนื้อหาดิจิทัลส่วนบุคคลบนพีซีที่บ้าน N800 จะกลายเป็น อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพียงเครื่องเดียวเพื่อให้คุณเพลิดเพลินได้ทุกที่ทุกเวลา การ

ผสมผสานนี้มอบระดับใหม่ของเสรีภาพสื่อและการควบคุมสำหรับลูกค้า”บริการ MyCasting ซึ่งจะมีการสาธิตบน Nokia N800 ที่บูธของ Nokia (# 402) ที่ Web 2.0 Expo ในสัปดาห์นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถดาวน์โหลดได้ทันทีที่

www.orb.com/n800 รวมทั้งจากเว็บไซต์ Tableteer ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง Nokia N800 ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับ N800 การใช้โปรแกรมเล่นสื่อและเบราว์เซอร์ในตัวทำให้ Orb ทำงานได้ทันที

อินเทอร์เน็ตแท็บเล็ต Nokia N800 ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Linux บนเดสก์ท็อปของ Nokia เป็นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Nokia Nseries แบบไวด์สกรีนเจเนอเรชันถัดไป Nokia N800

ที่โฉบเฉี่ยวผสมผสานประสบการณ์อินเทอร์เน็ตที่เป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงเข้ากับการเชื่อมต่อไร้สายที่ง่ายดาย จอแสดงผลความละเอียดสูง และรองรับแอพพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย N800 Internet Tablet เป็นอุปกรณ์ความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตแบบพกพาที่ปรับแต่งมาเพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บที่คุ้นเคยทุกที่ทุกเวลา

Nokia Nseries เป็นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประสิทธิภาพสูงที่มอบประสบการณ์มัลติมีเดียบนมือถือที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับการออกแบบที่มีสไตล์และใช้งานง่าย ด้วยผลิตภัณฑ์ Nokia Nseries ผู้บริโภคสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวเพื่อเพลิดเพลินกับความบันเทิง เข้าถึงข้อมูล และจับภาพและแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร http://www.nokia.com

Orb Networks เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และบริการที่ได้รับรางวัลซึ่งปลดล็อกสื่อดิจิทัลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Orb MyCasting ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงทุกอย่างได้อย่างปลอดภัย

ฟรี ทันที และทุกที่ ตั้งแต่ภาพถ่ายและวิดีโอไปจนถึงทีวีและเพลงบนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานเว็บแทบทุกชนิด พันธมิตรและบริษัทในเครือของบริษัท ได้แก่ AOL Winamp, AMD, Creative

Labs, Hauppauge, Hutchison, Nokia, Orange และ Vodafone Orb Networks เป็นบริษัทเอกชนในเมืองเอเมอรีวิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Orb Networks และบริการ Orb MyCasting โปรดไปที่ www.orb.com

BURLINGAME, Calif., April 16, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — วันนี้ Virgin America ได้แก้ไขรายงานข่าวที่ผิดพลาดซึ่งระบุว่าสายการบินเริ่มต้นของสหรัฐฯ กำลังวางแผนให้บริการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ยังคงรอการอนุมัติจากรัฐบาลขั้นสุดท้าย Virgin America วางแผนที่จะเปิดให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงซัมเมอร์นี้

Gareth Edmondson-Jones โฆษกของ Virgin America กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือการเพิ่มทางเลือกการเดินทางและการแข่งขันด้านค่าโดยสารแก่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน โดยเริ่มจากเที่ยวบินระหว่างซานฟรานซิสโกและนิวยอร์ก” จากนั้นไปยังลอสแองเจลิส ซานดิเอโก ลาสเวกัส และ วอชิงตันดีซี.”

ห้องโดยสารบนเครื่องบินของ Virgin America จะรวมแสงสร้างบรรยากาศและระบบความบันเทิงบนเครื่องบินดิจิทัลที่ให้บริการภาพยนตร์และทีวีตามสั่ง เกม เพลง และห้องสนทนาออนไลน์

หรือแม้แต่มินิบาร์แบบบริการตนเองสำหรับของว่างและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน ในชั้นหนึ่ง ลูกค้าสามารถสัมผัสเก้าอี้นวดที่มีระยะห่างระหว่างที่นั่ง 55 นิ้ว (พื้นที่วางขา) แต่ถึงแม้จะมีนวัตกรรมและความหรูหราเหล่านี้ Virgin America ก็เสนอราคาที่ต่ำ

Virgin America สายการบินราคาประหยัด ‘ยุคใหม่’ ตั้งใจที่จะเปิดตัวบริการสายการบินภายในประเทศตามกำหนดการในปี 2550 เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล Virgin America เป็น

เจ้าของและดำเนินการในสหรัฐฯ ตั้งอยู่ที่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก ได้ส่งมอบเครื่องบินตระกูลแอร์บัส A320 จำนวน 11 ลำ และมีคำสั่งซื้อที่แน่นอนสำหรับเครื่องบินเพิ่มเติมอีก 20 ลำ ผู้สมัครที่สนใจสามารถเยี่ยมชมwww.virginamerica.comเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม Virgin ทีมอเมริกา.

ผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้โทรศัพท์มือถือของตนเพื่อทำงานต่างๆ เช่น ดาวน์โหลดเพลง สตรีมวิดีโอ ท่องอินเทอร์เน็ต หรือรับอีเมลพร้อมไฟล์แนบ โทรศัพท์รุ่นคลาสสิค Nokia 6120

ขนาดกะทัดรัดทำให้งานเหล่านี้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นโดยใช้ HSDPA (การเข้าถึงแพ็คเก็ตดาวน์ลิงก์ความเร็วสูง) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีวิวัฒนาการที่ให้ดาวน์โหลดเร็วกว่าเครือข่าย WCDMA ทั่วไปถึง 10 เท่า

ให้ Nokia 6120 ทำงานมากขึ้นสำหรับชีวิตที่วุ่นวาย โทรศัพท์ใหม่มีกล้องสองตัว – กล้อง 2 ล้านพิกเซลพร้อมดิจิตอลซูม 4 เท่า แฟลชและโหมดพาโนรามาสำหรับการถ่ายภาพคุณภาพสูงและกล้องที่สองด้านหน้า ที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับการโทรโดยใช้คุณสมบัติแฮงเอาท์วิดีโอ

Nokia 6120 classic มีวิธีต่างๆ ที่ผู้บริโภคสามารถประหยัดเวลาได้มากกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น ด้วยขั้นตอนสั้นๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนโดยใช้คำแนะนำวิธีใช้ที่โหลดไว้ล่วงหน้าและวิซาร์ดการตั้ง

ค่าใน Nokia 6120 classic ผู้บริโภคสามารถมีอีเมล การส่งข้อความ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในเวลาอันสั้น แอปพลิเคชัน Data Transfer ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถถ่ายโอนราย

ชื่อ ปฏิทิน ภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์จาก Nokia เครื่องก่อนไปยัง Nokia 6120 classic ใหม่ได้ แม้ว่าจะถอดซิมการ์ดออกแล้วก็ตาม และด้วยการซิงโครไนซ์ปฏิทินจากคอมพิวเตอร์ในสำนักงานกับปฏิทินที่มีในโทรศัพท์ Nokia 6120 classic ผู้บริโภคสามารถมีกำหนดการกับพวกเขาได้ตลอดเวลา

“โทรศัพท์มือถือมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตที่วุ่นวายของเรา” Peter Ropke รองประธานอาวุโสฝ่ายโทรศัพท์มือถือของ Nokia กล่าว “เราตระหนักดีว่าความสามารถในการใช้งานโทรศัพท์มือ

ถือในหลายๆ ด้านทำให้ผู้บริโภคมีความสมดุลระหว่างการทำงานและการเล่น ด้วยเทคโนโลยี HSDPA, S60 บนระบบปฏิบัติการ Symbian และคุณสมบัติที่หลากหลายของ Nokia 6120 classic ผู้บริโภคจะสามารถ เพื่อให้ชีวิตประจำวันของพวกเขาจัดการได้ง่ายขึ้น”

ในหลายประเทศ เทคโนโลยี 3G ได้มอบประสบการณ์การใช้งานมือถือที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคด้วยการท่องเว็บ สตรีมมิง ดาวน์โหลดเพลง และอีเมลและอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้น เทคโนโลยี Nokia HSDPA ใหม่ทำให้แอปพลิเคชันเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมายเข้าถึงได้มากขึ้น

Nokia 6120 classic นั้นใช้ซอฟต์แวร์ S60 ที่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดและใช้แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วในอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งโทรศัพท์ให้เป็นส่วนตัวด้วยแอพพลิ

เคชั่นเสริม การปรับปรุง เนื้อหา และบริการที่หลากหลาย S60 ยังอนุญาตให้ผู้ใช้เรียกใช้หลายแอพพลิเคชั่นพร้อมกัน ทำให้สามารถท่องเว็บไปพร้อมกับฟังเพลงโปรดได้ Nokia 6120 classic คาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในไตรมาสที่สองของปี 2550 โดยมีราคาขายปลีกประมาณ 260 ยูโร ก่อนเงินอุดหนุนหรือภาษี

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.nokia.com

ฮ่องกง, 17 เมษายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นมือถือ

3G ที่ได้รับรางวัล ประกาศในวันนี้ว่าได้เข้าซื้อระบบ SMS Galaxy จาก Script Avenue AG ในสวิตเซอร์แลนด์ (เดิมคือ Blackpencil AG) ในธุรกรรมเงินสดและตราสารทุน Script

Avenue เป็นเจ้าของโดย Claude Cueni นักเขียนหนังสือชาวสวิสที่ขายดีที่สุดจากภาพยนตร์ระทึกขวัญหลายเรื่อง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้บุกเบิกเกมแบบอินเทอร์แอกทีฟและออนไลน์ และเป็นผู้ประดิษฐ์รูปแบบทีวีแบบอินเทอร์แอคทีฟมาตั้งแต่ปี 1991

SMS Galaxy เป็นอินเทอร์เฟซมือถือปฏิวัติวงการที่ใช้เสริมรายการทีวีสด ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับรายการทีวีสดและควบคุมการเคลื่อนไหวและการกระทำของอวาตาร์ 3 มิติที่แสดงตัวเองบน

หน้าจอทีวีได้เพียงแค่ส่งข้อความ SMS ไปยังหมายเลขที่กำหนด ระบบนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในสวิตเซอร์แลนด์และได้ใช้งานจริงมาแล้วสี่ฤดูกาลในรูปแบบการแสดงรายวันที่ได้รับเรตติ้งผู้ชมสูงสุด

“SMS Galaxy เป็นระบบที่ยอดเยี่ยม ความสำเร็จของมันบ่งบอกตัวมันเอง เราตัดสินใจซื้อ SMS Galaxy เนื่องจากความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วและความสามารถของเราในการปรับปรุงเพิ่มเติม

ด้วยฟังก์ชันแบบโต้ตอบและชาญฉลาดมากขึ้น ระบบนี้เข้ากับกลยุทธ์ของเราในการเป็นตัวเลขได้อย่างลงตัว ผู้เล่นคนหนึ่งสำหรับรูปแบบทีวีแบบโต้ตอบบนมือถือและรายการทีวีที่ใช้ความบันเทิง

และเกมบนมือถือ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Claude Cueni เพื่อปรับปรุง SMS Galaxy ให้ดียิ่งขึ้น และตอนนี้เขาได้เข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์กรของเราแล้ว” Eberhard Schoneburg ซีอีโอของ Artificial Life, Inc.

“เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Artificial Life พวกเขาเป็นผู้นำในพื้นที่มือถือ 3G โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรูปแบบภาพยนตร์และทีวีแบบโต้ตอบ นี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวก

เราทุกคนและเป้าหมายของเราคือการเปิดตัวเวอร์ชันปรับปรุงของ ส่ง SMS Galaxy ในหลายประเทศโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” Claude Cueni ประธาน Script Avenue AG กล่าว

Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) เป็นบริษัทมหาชนของสหรัฐอเมริกาที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีมือถือ เนื้อหา เกม และ

แอปพลิเคชันที่ได้รับรางวัล (ดูเพิ่มเติมที่www.artificial-life.com ; www.toonmates com ; www.v-girl.com ; www.virtual-boys.com ; www.v-penguins.com ; www.poli-the-bear.com ; และพอร์ทัล m-commerce ของเราwww.botme.com )