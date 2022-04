เว็บคาสิโน SBOBET ผู้ดำเนินการคาสิโน Saipan

เว็บคาสิโน SBOBET Imperial Pacific International Holdings Limited ผู้ดำเนินการคาสิโน Best Sunshine Liveชั่วคราวของ Saipan ได้ประกาศว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมที่จะให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยมูลค่าประมาณ 19.3 ล้านดอลลาร์

Imperial Pacific International Holdings Limited ที่จดทะเบียนในฮ่องกงเป็นบริษัทในเครือของ Inventive Star Limited ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งเป็นเจ้าของโดยนักธุรกิจหญิง Cui Li Jie และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างThe Grand Mariana Casino Hotel And Resortบนมหาสมุทรแปซิฟิกเดียวกัน เกาะมหาสมุทร เปิดเผยในการยื่นเอกสารทางการเงินว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ผู้ปกครองขนออกหุ้นละ 1 พันล้านหุ้น มูลค่า 0.15 ดอลลาร์ฮ่องกง (0.02 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับ “พันธมิตรเชิงกลยุทธ์” ก่อนที่จะให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเวลาสองปี เพื่อเป็นเงินทุน “การทำงานทั่วไป” เงินทุน”.

Imperial Pacific International Holdings Limited ซึ่งถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการคาสิโนบนSaipanกำลังใช้เงินประมาณ $500 ล้านเพื่อสร้าง The Grand Mariana Casino Hotel And Resort ผ่านบริษัทย่อย Best Sunshine International ของตัวเองและเคยให้คำมั่นว่าจะลงทุนมากถึง 7.1 พันล้านดอลลาร์ ใน เครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์ นมาเรียนา

เอกสารเดียวกันเปิดเผยว่าImperial Pacific International Holdings Limitedได้ตกลงขายหุ้นจำนวนหนึ่งพันล้านหุ้นให้กับ Ally High Limited อย่างมีเงื่อนไขเพื่อนำเงินเพิ่มอีก 19.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หุ้นที่ได้มาจะทำให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนใน British Virgin Island ควบคุมโดยบุคคลที่รู้จักกันในชื่อ Wu Mui ประมาณ 0.71% ของธุรกิจของผู้ให้บริการคาสิโนในขณะที่เงินที่ได้รับจะได้รับการจัดสรรเพื่อช่วยชดเชยเงินกู้ในจำนวนเดียวกันที่ได้รับก่อนหน้านี้โดย Ally High Limited .

“กรรมการมีความเห็นว่าการสมัครสมาชิกจะให้โอกาสที่ดีในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินและขยายผู้ถือหุ้นและฐานเงินทุนของกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาในอนาคต” อ่านเอกสารจาก Imperial Pacific International Holdings Limited

ตามรายงานจาก EJ Insight ซึ่งเป็นฉบับภาษาอังกฤษของ Hong Kong Economic Journal บริษัทคาสิโนกำลังวิ่งเต้นรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเพดานเกี่ยวกับจำนวนคนงานต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตในเครือจักรภพแห่ง หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาถึง 18,000 ขีดจำกัดปัจจุบันสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการ “CW-1” อยู่ที่ 12,999 แต่ Mark Brown ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Imperial Pacific International Holdings Limited อธิบายว่าบริษัทของเขาจ้างพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาประมาณ 3,000 คนใน สถานที่จัดงาน Garapan ชั่วคราว และ ต้องการเพิ่มจำนวนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่ 15,000 หลังจากการเปิดตัวของ The Grand Mariana Casino Hotel And Resort เมื่อวันที่ 28 มกราคม

Imperial Pacific ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Best Sunshine International ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการคาสิโน Best Sunshine Liveในไซปันกำลังมองหาที่จะดึงดูดนักลงทุนโดยการออกพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงในการประมูลเพื่อระดมทุนประมาณ 300 ล้านดอลลาร์เพื่อทำให้ Grand Mariana เสร็จสมบูรณ์ รีสอร์ทแบบบูรณาการบนเกาะไซปัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (CNMI)

บริษัทเพิ่งยื่นคำร้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเพื่อยืนยันแผนการออกพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย หรือจำนวนเงินต้นรวมของพันธบัตรเหล่านี้ บริษัทต้องการเงินประมาณ 380 ล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นโครงการ Grand Mariana ให้เสร็จสิ้น และคาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์จากพันธบัตร ในขณะที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบันทึกย่อนั้นยังไม่ได้รับการสรุป อิมพีเรียลแปซิฟิคได้ระบุว่าบันทึกจะได้รับการค้ำประกันโดยทรัพย์สินและรีสอร์ทของคาสิโนที่ออกซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทแม่และเจ้าของการเช่าที่ดิน

Imperial Pacific International (CNMI) LLC (Saipan) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Imperial Pacific คาดว่าจะออกบันทึกย่อดังกล่าว ซึ่งจะได้รับการจัดอันดับ B1/BB- (Moody’s/Fitch) เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว Ratings ระบุว่า บริษัทจะให้คะแนน ‘B(EXP)’ แก่ Imperial Pacific International Holdings Ltd จากการจัดอันดับเครดิตเริ่มต้นของผู้ออกสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (IDR)

การให้คะแนนทำให้Imperial Pacificมีมุมมองที่มั่นคงในไซปันเนื่องจากคาสิโนชั่วคราวทำงานได้ดีมากในช่วงเวลาสั้น ๆ ดึงดูดนักพนันวีไอพีจำนวนมากจากจีนแผ่นดินใหญ่และส่วนอื่น ๆ ของโลก Fitch Ratings ระบุว่าเรตติ้งในเชิงบวกก็เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าไซปันมีอัตราภาษีต่ำ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาล ความร่วมมือของ Best Sunshine และผู้ประกอบการขยะ และทำเลที่น่าดึงดูดใจของหมู่เกาะไซปัน

ในส่วนของรายงานของ Reuters ระบุ ; “หากอิมพีเรียลแปซิฟิคระดมเงินทุนอื่น ๆ สิ่งนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีการเบิกจ่ายนี้ซึ่งจะรักษายอดเงินขั้นต่ำ 480 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยให้บัฟเฟอร์ 100 ล้านดอลลาร์เทียบกับต้นทุนที่เกินกำหนด บัญชีทั้งหมดได้รับการประกันเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนที่คาดหวัง”

ปริมาณชิปหมุนสำหรับคาสิโนชั่วคราวในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2559 เกิน 15 พันล้านดอลลาร์ Imperial Pacific จะใช้ประสิทธิภาพของคาสิโน Saipan ชั่วคราวเพื่อดึงดูดนักลงทุน แต่ Fitch Ratings ยังระบุด้วยว่าประสิทธิภาพของ คาสิโน Saipanนั้นมีข้อ จำกัด เนื่องจากความคล่องตัวสูงของส่วนตลาดวีไอพีเนื่องจากมีตัวเลือกอื่น ๆ ให้เลือก .

Fitch กล่าวต่อไปว่าไม่มีการรับประกันว่าคาสิโนใหม่จะดำเนินการเช่นเดียวกับคาสิโนชั่วคราวในระยะยาวเนื่องจากนักพนันวีไอพียังคงแสวงหาจุดหมายปลายทางคาสิโนอื่น ๆ ในเอเชีย

Wynn Resorts Limited ผู้ประกอบกิจการคาสิโนชาวอเมริกันได้แสดงการคัดค้านต่อข้อเสนอที่สามารถมองเห็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐแมสซาชูเซตส์อนุมัติสถานที่เล่นการพนันสล็อตแห่งที่สองเพียงสามไมล์จากการพัฒนาWynn Boston Harbor ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Boston Globe ผู้พัฒนา Eugene McCain เว็บคาสิโน SBOBET ต้องการสร้างสถานที่ให้บริการเฉพาะสล็อตในย่านชานเมือง North Boston ของ Revere ระหว่างรอผลสำเร็จของการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายนซึ่งรู้จักกันในชื่อคำถามที่หนึ่ง มิ.ย. เห็นว่าผู้ประกอบการรายนี้ได้รับสิทธิ์ในการเสนอประเด็นดังกล่าวต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในเวลาสองเดือน ขณะที่เขารายงานว่ายังรวบรวมลายเซ็นได้มากพอที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงในท้องถิ่นซึ่งมีกำหนดในวันที่ 18 ตุลาคม

“มันไม่ยุติธรรมสำหรับ Wynn Resorts [Limited]” Robert DeSalvio จาก Wynn Resorts Limited ในลาสเวกัสบอกกับหนังสือพิมพ์ “เราเข้าใจในแมสซาชูเซตส์ว่าจะมีคาสิโนสามแห่งและห้องเล่นสล็อตหนึ่งแห่งภายใต้กฎหมายของรัฐ ไม่ใช่คาสิโนสามแห่งและร้านสล็อตสองแห่ง ไม่ควรมีใครเข้ามาตอนนี้และหลีกเลี่ยงกฎหมาย”

หลังจากผ่านกฎหมายในปี 2554 Penn National Gaming Incorporatedได้รับอนุญาตให้เปิด Plainridge Park Casino เฉพาะสล็อตในเมืองเพลนวิลล์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนกับเกาะโรดไอแลนด์และอยู่ห่างจากบอสตันไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 38 ไมล์ สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ถูกกำหนดให้เข้าร่วมในปี 2018 โดยคาสิโน MGM Springfield มูลค่า 950 ล้านดอลลาร์จากMGM Resorts Internationalในขณะที่ Wynn Boston Harbor มูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์จะเปิดให้บริการในปี 2019 โดยเสนอสล็อต 3,200 ช่องควบคู่ไปกับเกมบนโต๊ะ 168 เกม

แม้ว่าเขาจะปฏิเสธที่จะบอกว่าWynn Resorts Limitedจะช่วยสนับสนุนการคัดค้านการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ DeSalvio ได้ประกาศว่าบริษัทของเขาได้ใช้เงินไปแล้ว 300 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนา Wynn Boston Harbor

“ตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องนี้อยู่” DeSalvio บอกกับ The Boston Globe “คาสิโนยังไม่เปิดให้บริการ ปล่อยให้พวกเขาสร้างขึ้นก่อนที่จะทำอะไร”

คำถามที่หนึ่งยังเผชิญกับการคัดค้านจาก Robert DeLeo ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งแมสซาชูเซตส์และหนึ่งในสถาปนิกของกฎหมายปี 2011

“ผมยืนหยัดต่อต้านคำถามที่หนึ่ง” เดลีโอบอกกับเดอะบอสตันโกลบ “เมื่อเราร่างกฎหมาย เป้าหมายหลักของฉันคือการส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงาน กุญแจสู่ความพยายามนั้นคือการสร้างคณะกรรมการการเล่นเกมอิสระที่ดำเนินการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดแล้วทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ข้อเสนอที่ดุร้ายนี้จะทำให้เสียสมดุลที่รอบคอบและละเอียดอ่อนที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อสร้าง”

ความหวังของ McCain ในการจัดให้มีการลงประชามติท้องถิ่นในเดือนตุลาคมยังถูกท้าทายโดย Brian Arrigo นายกเทศมนตรีของ Revere นักการเมืองรายนี้อธิบายว่าเขาต้องการดึงดูดการพัฒนาที่แตกต่างกันไปยังไซต์ที่วางแผนไว้ของสถานที่จัดงานเท่านั้น และเชื่อว่าการถือครองคะแนนเสียงจะทำให้ค่าคอมมิชชั่นการเลือกตั้งในเมืองของเขาเสียสูงถึง 50,000 ดอลลาร์ นายกเทศมนตรีให้คำมั่นที่จะดำเนินการต่อสู้ต่อไปแม้จะสูญเสียคำขอเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อให้การลงประชามติเลื่อนออกไปพร้อมกับคำตัดสินของผู้พิพากษาที่ผู้สนับสนุนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการรวบรวมลายเซ็นที่ผ่านการรับรอง 4,800 รายชื่อ

“เรากำลังพยายามเข้าพบผู้พิพากษาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้” โจ กราเวลเลส ผู้ช่วยของอาร์ริโก กล่าวกับหนังสือพิมพ์ “เราคิดว่าสิ่งนี้จะสร้างภาระให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งของเรามากเกินไป”

ทีมผู้บริหารของRevel Casinoในอดีตในแอตแลนติกซิตีประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาจะทำการรีแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ “TEN” กลุ่มได้ลงนามในสัญญาเช่า 25 ปี โดยขึ้นอยู่กับใบอนุญาตการเล่นเกม และหวังว่าจะเปิดทรัพย์สินภายในเดือนมีนาคม 2017 ตามเว็บไซต์ใหม่ของที่พักคือ tenacnj.com

แถลงข่าวตั้งข้อสังเกต; “หมายเลขสิบแสดงถึงมาตรฐานสูงสุดของความสำเร็จ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพและความเป็นเลิศ แบรนด์ TEN สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศริมชายหาดอันงดงามอย่างเหมาะสมและมอบประสบการณ์อันสมบูรณ์แบบของผู้เข้าพักในฐานะทรัพย์สินเรือธงของแอตแลนติกซิตี

“ประสบการณ์ TEN นำเสนอความสง่างามที่ไม่มีใครเทียบและความหรูหราราคาไม่แพงสำหรับทุกคน ซึ่งรวมถึงห้องพักและห้องสวีทระดับโลก สปา สระว่ายน้ำ สถานบันเทิงยามค่ำคืนและการพักผ่อนในคลับกลางวัน การรับประทานอาหารรสเลิศ ร้านค้าปลีก ความบันเทิงในรายการและเกม”

การเปิดตัวมาหนึ่งวันก่อนที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในฟลอริดาและเจ้าของ Revel Glenn Straub ถูกตั้งค่าให้ปรากฏตัวต่อหน้าหน่วยงานพัฒนาการลงทุนซ้ำของคาสิโนนิวเจอร์ซีย์เพื่อลองอีกครั้งเพื่อขออนุมัติไซต์ – ขั้นตอนที่จำเป็นตั้งแต่พื้นที่ของทรัพย์สินรวมถึงพื้นที่รับจอดรถและท่าเรือเดิม cochere ถูกนำมาใช้ใหม่สำหรับหลักสูตรเชือก

กลุ่มผู้บริหารซึ่งมีรายงานว่าจะดำเนินการคาสิโน โรงแรม และร้านอาหารหลายแห่ง รวมถึง Alan Greenstein อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของRevelและ Robert Landino CEO ของ บริษัท Centerplan Greenstein อ้างถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า “ฉันตระหนักดีว่าระบบและกระบวนการทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ใดที่จำเป็นในการทำให้ TEN ประสบความสำเร็จทั้งภายในและภายนอก ฉันรู้ว่าอะไรใช้ได้ผลและอะไรไม่ได้ผล และจะไม่กลับมาอีกถ้าไม่ใช่เพราะโมเดลทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ที่แข็งแกร่งของ TEN และทีมผู้บริหารระดับดาว” เขาเสริมว่า “มันเป็นรีสอร์ทที่งดงามที่สุดที่ฉันเคยเห็นในอาชีพการงานของฉัน และฉันมุ่งมั่นที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จ” กรีนสไตน์กล่าว

Revel มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ปิดตัวลงในปี 2557 หลังจากดำเนินการเพียงสองปี Straub เดินผ่านคู่ครองหลายคนและสามารถประกันทรัพย์สินได้ 82 ล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่พบกุญแจที่จะเปิดประตูที่พักอีกครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาจะชอบเช่นกัน อุปสรรคอย่างหนึ่งของการพัฒนาดั้งเดิมคือโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในที่สุดเขาก็สามารถซื้อได้ทันทีด้วยเงินอีก 30 ล้านดอลลาร์

ตอนนี้สถานที่ให้บริการเป็นเจ้าของทั้งหมดและ “ปลอดหนี้” ตาม Greenstein ที่เสนอโดย Philly.com

คาสิโนแอตแลนติกซิตีอื่น ๆ อีกสามแห่งปิดตัวลงในปี 2014 แม้ว่าบางแห่งดูเหมือนจะอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากภาวะถดถอย Revel ไม่สามารถออกจากสีแดงและเป็นสีดำได้เนื่องจากมีภาระหนี้จำนวนมาก และสิ่งที่ผู้บริหารคนก่อนมองว่าเป็นความผิดพลาดทางการตลาด การเปิดเป็นรีสอร์ตหรูระดับไฮเอนด์และละทิ้งการค้าขายในท้องถิ่น ก่อนปิดกิจการ พวกเขาพลิกกลับโฟกัสในความพยายามใดๆ ที่จะเอาชนะการตกต่ำ แต่ไม่สามารถฟื้นตัวจากการล้มละลายได้ Trump Taj Mahal มีกำหนดจะปิด 10 ต.ค. Showboat ได้เปิดขึ้นอีกครั้งโดยไม่มีคาสิโน

ร้านอาหารและไนท์คลับหลายแห่ง รวมถึงสำนักงานใหญ่ ประสบความสำเร็จภายใต้ธง Revel และหลายแห่งแสดงความสนใจที่จะกลับมาอีกเมื่อ Staub ได้รับใบอนุญาตการเข้าพัก

คณะกรรมการเต็มรูปแบบของหน่วยงานพัฒนาการลงทุนซ้ำของคาสิโนมีกำหนดจะพิจารณาใบสมัครของ Straub สำหรับการใช้ที่ดิน ซึ่งหากได้รับการอนุมัติก็จะให้ใบอนุญาตการครอบครองแก่เขา ด้วยสิ่งนี้ อุปสรรคต่อไปของเขาคือการได้รับใบอนุญาตการเล่นเกม

Great Canadian Gaming Corporation บริษัทที่เป็นเจ้าของView Royal Casinoในขั้นต้นวางแผนโครงการขยายในปี 2550 แต่ต้องระงับแผนเหล่านั้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในปี 2551 บริษัท เพิ่งประกาศว่าได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการขยาย 20 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่BC Lottery Corporation (BCLC) ยืนยันในเดือนกรกฎาคมว่าโรงงานจะยังคงเป็นสถานที่เล่นเกมแห่งเดียวบนเกาะ

The View Royal Casino จะเปิดเผยแผนการขยายในระหว่างการประชุมสภา View Royal ในวันที่ 20 กันยายน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ขยายนี้คาดว่าจะมีเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 350 เครื่อง มีทางเลือกในการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น และโรงละคร 600 ที่นั่ง Chuck Keeling รองประธานบริษัท Great Canadian Gaming Corporation ในด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ กล่าวว่าบริษัทยินดีที่จะดำเนินการลงทุน 20 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ BCLC รับรองได้ว่าสถานที่เล่นเกมแห่งที่สองจะไม่ได้รับการพัฒนาบนเกาะนี้

Keeling ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเฉพาะของโครงการขยาย แต่ระบุว่าการขยายจะเพิ่มพื้นที่เป็นสองเท่าของตารางฟุตและเพิ่มทั้งเกมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมที่ View Royal Casino ร้านอาหารสไตล์ผับและบุฟเฟ่ต์อาหารจะถูกเพิ่มเข้ามาในสถานที่ดังกล่าว เนื่องจาก Great Canadian Gaming กำลังมองหาเป้าหมายที่ ‘ผู้แสวงหาความบันเทิง’ ในความพยายามที่จะดึงดูดลูกค้าที่ไม่ได้เล่นเกมมากขึ้น

Great Canadian Gamingเพิ่งเสร็จสิ้นการอัพเกรดเป็นคาสิโนเก่าสองแห่งบนแผ่นดินใหญ่ และจะทำตามรูปแบบที่คล้ายคลึงกันที่ View Royal Casino คีลิงไม่ได้ยืนยันว่าบริษัทจะนำการแสดงความบันเทิงบางส่วนจากแผ่นดินใหญ่ไปยังโรงละครแห่งใหม่หรือไม่ แต่บอกว่าโรงละครจะใช้เป็นห้องเอนกประสงค์และเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงสด นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่โรงละครจะถูกใช้สำหรับกิจกรรมของชุมชนในอนาคต

ดู นายกเทศมนตรี David Screech เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ต่อต้านการมีสถานที่เล่นเกมแห่งที่สองใน Greater Victoria และแสดงการคัดค้าน BCLC นายกเทศมนตรีกล่าวว่าเขารู้สึกยินดีที่เห็นว่าแผนการขยายสำหรับคาสิโนก้าวไปข้างหน้า ในแถลงการณ์นายกเทศมนตรี Screech กล่าวว่า “เห็นได้ชัดว่านี่จะทำให้ View Royal Casino เป็นสถานที่เล่นเกมชั้นนำบนเกาะใต้ ฉันคิดว่านั่นเป็นข่าวดีสำหรับวิวรอยัลและเทศบาลทุกแห่งที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของพวกเขา”

คาสิโนสร้างรายได้จำนวนมากสำหรับเขตเทศบาลเจ็ดแห่งในมหานครวิกตอเรียซึ่งรวมถึงเขตอำนาจศาลฝั่งตะวันตกทั้งห้าแห่ง พร้อมด้วย Sooke และ Esquimalt คาสิโนบริจาคเงินมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ในปี 2558 ซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างเทศบาล The View Royal Town ได้รับ 1.84 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินทุนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เป็นเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพ

Keeling ระบุว่างานก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในปี 2560 และผู้รับเหมาจะต้องแน่ใจว่ามีการหยุดชะงักขั้นต่ำในธุรกิจรายวันของ View Royal Casino โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งแรกของปี 2561

Century Casinos Europe GmbH ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของCentury Casinos Inc. เอาชนะผู้สมัครคนอื่นๆ อีกสามคน ได้รับการอนุมัติให้เป็นเจ้าของ สร้าง และดำเนินการโรงแข่งม้า ‘A’ แห่งใหม่ ซึ่งมีชื่อว่า Century Mile ในพื้นที่ Edmonton ประกาศทำเมื่อวันจันทร์โดย Horse Racing Alberta

โรงงานแห่งใหม่นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ และจะแล้วเสร็จในปี 2561 จะตั้งอยู่ระหว่างสนามกอล์ฟ RedTail Landing และสนามบินนานาชาติเอดมันตัน Paul Ryneveld ผู้จัดการการแข่งขันของ Century Downsกล่าวว่า “ด้วยข้อตกลงของเรากับรัฐบาลและประวัติการแข่งม้าใน Edmonton การแข่งม้ามีศักยภาพที่จะยิ่งใหญ่อีกครั้ง “เราแค่ต้องการความมั่นคงและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้จะให้ได้ โฟกัสจะอยู่ที่การทำให้การแข่งม้าของอัลเบอร์ตาและการเป็นเจ้าของกลับสู่ที่ที่เคยเป็น” ตามรายงานของEdmonton Journal

Century Downs (ในภาพ) ตั้งอยู่ในอัลเบอร์ตาและเปิดเมื่อปีที่แล้ว เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Century Casinos และจะใช้เป็นแบบจำลองสำหรับสถานที่เล่นเกมและแข่งม้าแห่งใหม่ สนามแข่งใหม่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงที่สนามแข่งม้าระยะทาง 1 ไมล์ในแคนาดาตะวันตก คอกม้าของ Century Mile จะสามารถรองรับม้าได้ประมาณ 800 ตัว และศูนย์เกมและความบันเทิงจะมีเครื่องสล็อต 1,100 เครื่อง ซึ่งสูงสุดที่อนุญาตในจังหวัด

Ryneveld กล่าวว่าการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่จะเริ่มโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ “ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะเริ่มงานได้ภายในสิ้นปีนี้” ผู้จัดการฝ่ายการแข่งรถกล่าวเสริม อย่างไรก็ตาม ฉันมักจะ ความสมจริงและอย่าคาดหวังว่าการเคลื่อนไหวของสิ่งสกปรกจะเกิดขึ้นจริงจนถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2017 ซึ่งหมายความว่าการแข่งรถจริงจะเริ่มขึ้นในไตรมาสที่สามของปี 2018 “Century Downs พังทลายในเดือนมีนาคม 2014 และเปิดในวันที่ 1 เมษายน 2015 A ปีที่สร้างได้จริง” สำนักข่าวรายงาน

เดิมกลุ่มเจ็ดกลุ่มได้ส่งใบสมัครเพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ และเมื่อต้นเดือนกันยายน จำนวนนั้นก็ลดลงเหลือสี่กลุ่มแล้ว

เดิมชื่อ Century Management und Beteiligungs GmbH, Century Casinos Europe GmbH ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย Century Casinos Europe GmbH ดำเนินธุรกิจในเครือของ Century Casinos Inc.

Bloomberry Resorts Corp ผู้ให้บริการเกมในฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสามผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนเดียวที่จะออกในสาธารณรัฐไซปรัส ใบอนุญาตคาสิโนของไซปรัสให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประมูลที่ชนะ 30 ปีในการดำเนินการโดย 15 ปีนั้นมีข้อผูกมัดพิเศษ หลังจากผ่านไป 15 ปีไซปรัสอาจจบลงด้วยการออกใบอนุญาตคาสิโนที่แข่งขันกัน

ย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 รัฐบาลไซปรัสระบุว่าได้คัดเลือกผู้เสนอราคาสามรายสำหรับรีสอร์ทคาสิโนแห่งแรกที่ได้รับการพัฒนาในส่วนชาติพันธุ์กรีกของเกาะ ผู้เสนอราคา 3 รายที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาล ได้แก่ บริษัท NagaCorp Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกง บริษัทที่ดำเนินการคาสิโนรีสอร์ท NagaWorldในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยMelco International Development Ltd , Cyprus Phasouri (Zakaki) Ltd ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในท้องถิ่น และ Seminole HR Holdings LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของ Hard Rock International และ Bloomberry Resorts Corp ซึ่งดำเนินการSolaire Resort and Casinoในอ่าวมะนิลา

ใน cyprus.com เว็บไซต์ออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับหนังสือพิมพ์ Cyprus Weekly ระบุว่าผู้ประกอบการคาสิโนทั้งสามรายคาดว่าจะส่งการเสนอราคาสุดท้ายสำหรับใบอนุญาตคาสิโนก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม แต่ทั้งBloomberry Resorts Corpและ NagaCorp Ltd ได้ขอให้รัฐบาลไซปรัสขยายเวลา กำหนดเส้นตายจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม เพราะพวกเขายังไม่บรรลุข้อตกลงในการจัดหาที่ดินสำหรับเว็บไซต์คาสิโนที่เสนอ และยังมีเอกสารอย่างเป็นทางการที่ต้องทำให้เสร็จ

คำขอขยายกำหนดเวลานี้ถูกคัดค้านโดย Melco International บริษัทที่ควบคุมโดย Lawrence Ho Yau Lung เจ้าพ่อเกมในฮ่องกง แต่รัฐบาลไซปรัสได้ดำเนินการและอนุมัติคำขอขยายเวลา อย่างไรก็ตาม ตามรายงานจาก Famagusta Gazette สื่อออนไลน์ในไซปรัสทั้ง Bloomberry และ NagaCorp ยังไม่ได้สรุปข้อตกลงเพื่อให้ได้ที่ดินที่เหมาะสมสำหรับรีสอร์ทคาสิโนที่พวกเขาเสนอ

รัฐบาลไซปรัสต้องการให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายส่งข้อเสนอที่ต้องการให้พวกเขาพัฒนาห้องพักโรงแรมหรูอย่างน้อย 500 ห้องและมีพื้นสำหรับเล่นเกมที่จะโฮสต์โต๊ะเกมอย่างน้อย 100 โต๊ะและสล็อตแมชชีน 1,000 เครื่อง ผู้ประกอบการคาสิโนที่ลงเอยด้วยใบอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้สร้างสามห้องสล็อตและคาสิโนดาวเทียม

ตามGGRAsiaลีโอเวเนซุเอลาผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Bloomberry Resorts ยืนยันทางอีเมลว่า Bloomberry ได้ถอนการประมูลใบอนุญาตคาสิโนของไซปรัส อีเมลกล่าวว่า “เรากำลังยืนยันว่าเราไม่ได้ดำเนินการตามการประมูลเพื่อขอใบอนุญาตการเล่นเกมในไซปรัสอีกต่อไป” เวเนซุเอลาไม่ได้ระบุว่าเหตุใดบริษัทจึงตัดสินใจถอนตัวออกจากขั้นตอนการเสนอราคากะทันหัน

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า Bloomberry Resorts ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Enrique Razon มหาเศรษฐีชาวฟิลิปปินส์จะมุ่งเน้นไปที่การขยายการแสดงตนในฟิลิปปินส์ เนื่องจากบริษัทแสดงความสนใจในการพัฒนาคาสิโนแห่งที่สองในเมืองเกซอนซิตี

มีการประกาศเมื่อวานนี้ว่า American Gaming Association (AGA) ได้เพิ่มสมาชิกใหม่เก้าคน โดยสามคนเป็นสมาชิกคณะกรรมการใหม่ การเพิ่มสามรายการ ได้แก่ Wind Creek Hospitality, Foxwoods Resort Casino และChickasaw Nation USFantasy Sports, Crane Payment Innovations, Atrient, Sysco Corporation, Management Science Associates และ RSM US เป็นสมาชิกทั่วไปที่ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ AGA

Geoff Freeman ประธานและ CEO ของ AGA ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขยายตัวนี้ว่าการเติบโตและการกระจายความเสี่ยงขององค์กรทำให้องค์กร “มีอิทธิพลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” เขาชี้ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการรวบรวมผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และชนเผ่าตลอดจนซัพพลายเออร์คาสิโนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในอุตสาหกรรม

โครงสร้างสมาชิกใหม่ของ AGA ได้รับการอนุมัติภายในสิ้นปี 2557 โดยคณะกรรมการบริษัท เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจคือการช่วยให้อุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งเดียว นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมาชิกภาพขององค์กรก็เติบโตขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้น มันขึ้นไปมากกว่า 50%

ควรสังเกตว่าตัวแทนชาวอินเดียอื่น ๆ ในคณะกรรมการ AGA ได้แก่ Mohegan Tribe และSeminole Tribeผ่าน Mohegan Tribal Gaming Agency และ Hard Rock International

AGA เป็นกลุ่มการค้าระดับประเทศชั้นนำซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมคาสิโนมูลค่า 240,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกา ภารกิจของมันคือการปกป้องนโยบายสาธารณะที่เป็นอันตรายและเข้าใจผิด ตลอดจนปูทางสำหรับนวัตกรรม การเติบโต และการลงทุนซ้ำในอุตสาหกรรม

สัปดาห์หน้า องค์กรจะเป็นเจ้าภาพงาน Global Gaming Expo ในลาสเวกัส งานนี้เรียกได้ว่าเป็นงานประชุมเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

MGM Resorts Internationalได้เป็นพันธมิตรกับWynn Resorts Limited ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนชาวอเมริกัน ในการต่อต้านการริเริ่มการลงคะแนนเสียงทั่วทั้งรัฐที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งอาจเห็นได้ว่าแมสซาชูเซตส์ทำให้สถานที่เล่นการพนันเพียงช่องที่สองถูกกฎหมาย

ตามที่รายงานเมื่อวานนี้นักพัฒนา Eugene McCain กำลังขออนุญาตสร้างสถานที่ให้บริการเฉพาะสล็อตในย่านชานเมืองทางเหนือของบอสตันของ Revere ระหว่างรอผลสำเร็จของการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งรู้จักกันในชื่อคำถามที่หนึ่ง มิ.ย. เห็นว่าผู้ประกอบการรายนี้ได้รับสิทธิ์ในการเสนอประเด็นนี้ต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในเวลาสองเดือน ขณะที่เขารายงานว่ายังได้รวบรวมลายเซ็นมากพอที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงในท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในวันที่ 18 ตุลาคม

การออกกฎหมายในปี 2554 ได้รับรองคาสิโนรีสอร์ทที่ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองสามแห่งสำหรับแมสซาชูเซตส์ในขณะที่ให้สิทธิ์แก่Penn National Gaming Incorporatedในการเปิดคาสิโนเพลนริดจ์พาร์ค เพียงช่องเดียว ในเมืองเพลนวิลล์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนโรดไอแลนด์และประมาณ 38 ไมล์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของบอสตัน เกี่ยวกับคาสิโนใหม่สามแห่ง MGM Springfield จาก MGM Resorts International คาดว่าจะเปิดในฤดูใบไม้ร่วงปี 2018 ก่อนที่จะเข้าร่วมน้อยกว่าหนึ่งปีต่อมาโดยการพัฒนาWynn Boston Harbor มูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ของ Wynn Resorts Limited

MGM Resorts International ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส ใช้เงิน 950 ล้านดอลลาร์ในคาสิโน MGM Springfieldและประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำหรับสถานที่ที่กำลังก่อสร้าง Mike Mathis เพิ่งบอก New England Public Radio ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคำถามข้อที่หนึ่ง

“เราคิดว่ากฎหมาย [2011] กำหนดกฎพื้นฐาน และเราคิดว่ามันจำเป็นต้องได้รับการเคารพ” มาธิสบอกกับวิทยุสาธารณะนิวอิงแลนด์ในระหว่างการเยี่ยมชมไซต์สปริงฟิลด์ “ในเชิงภูมิศาสตร์ นั่นไม่ใช่เรื่องน่ากังวลสำหรับเราที่นี่คือแมสซาชูเซตส์ตะวันตก แต่คุณก็รู้ เราคิดว่านี่เป็นบทบัญญัติที่ดีจริงๆ และคุณไม่ควรแก้ไขเรื่องนี้”

เมื่อเสร็จสิ้น MGM Springfield คาดว่าจะเสนอสล็อต 3,000 ช่องพร้อมโต๊ะเกม 75 โต๊ะ และจะอยู่ห่างจาก Plainridge Park Casino ประมาณ 84 ไมล์ และอยู่ห่างจากท่าเรือ Wynn Boston ประมาณ 94 ไมล์ ในขณะที่คู่แข่งที่ใกล้ที่สุดที่ 69 ไมล์จะเป็นคาสิโนMohegan Sun ขนาดยักษ์ ในรัฐคอนเนตทิคัต ที่อยู่ใกล้ เคียง

วง Scotts Valley ของ Pomo Indian ได้เสนอโครงการคาสิโนในพื้นที่ Vallejo ของแคลิฟอร์เนียที่สร้างสงครามสนามหญ้าระหว่างมณฑลต่างๆ ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ของ Napa County ดูเหมือนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าประเทศไวน์ควรมีการพนันสไตล์คาสิโนเป็นตัวเลือกความบันเทิงหรือไม่

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ของNapa County กำลังพิจารณาว่าพวกเขาจะสนับสนุนโครงการหรือคัดค้านข้อเสนอนี้หรือไม่ สถานที่จัดงานโดยชาวอินเดียนแดง Pomo จะตั้งอยู่ในเขตโซลาโน ซึ่งอยู่ห่างจากย่านใจกลางเมืองนาปาประมาณ 15 ไมล์ ตำแหน่งที่แน่นอนจะอยู่ใกล้ทางแยกระหว่างรัฐ 80 และทางหลวงหมายเลข 37

คาสิโนถูกต่อต้านใน Napa County มาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่รู้จักสำหรับโรงบ่มไวน์และพื้นที่เพาะปลูก ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ของเทศมณฑลโซลาโนจะกังวลกับโครงการนี้กับ American Canyon ซึ่งเป็นอีกเคาน์ตีในพื้นที่ ซึ่งแสดงท่าทีคัดค้านด้วย เจ้าหน้าที่ของAmerican Canyonได้ส่งจดหมายถึงรัฐบาลกลางเพื่อแนะนำว่าคาสิโนในพื้นที่จะมีผลกระทบในทางลบ

การตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าเผ่าจะสามารถสร้างคาสิโนได้ภายในกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ Scotts Valley ได้ขอให้โอนที่ดิน Vallejo เป็นของชนเผ่าในจดหมายที่ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม

ชนเผ่านี้ไม่มีการจองหรือมีที่ดินที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง Scotts Valley ตั้งอยู่ในเมืองเลกพอร์ต ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ Napa ไปทางเหนือประมาณ 75 ไมล์ ย้อนกลับไปในปี 1950 รัฐบาลสหรัฐได้ยกเลิกการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียนแดง Scotts Valley Pomo ในปี 1991 วงดนตรี Pomo ได้รับการฟื้นฟูหลังจากคดีฟ้องร้องสหรัฐได้รับการแก้ไข

หลายปีต่อมาในปี 2008 รัฐบาลตัดสินใจว่ากลุ่มนี้มีคุณสมบัติเป็นชนเผ่าที่ได้รับการฟื้นฟูและมีสิทธิ์ได้รับที่ดินตามพระราชบัญญัติการกำกับดูแลการเล่นเกมของอินเดีย เนื่องจากชนเผ่านี้ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางและได้ส่งคำร้องไปยังรัฐบาลกลางเพื่อขออนุมัติ รัฐบาลท้องถิ่นจึงทำอะไรไม่ได้มากนักในเรื่องนี้