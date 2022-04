เว็บคาสิโน SBOBET รายรับจำนวนมาก

เว็บคาสิโน SBOBET รายได้คาสิโน ของมาเก๊ายังคงลดลงทุกเดือนที่ผ่านไปทำให้เกิดความกังวลอย่างมากต่อคาสิโนและผู้ถือหุ้น Sterne Agee CRT รายงานว่าคาสิโนมีเดือนที่ยากลำบากในเดือนมิถุนายนและรายรับจำนวนมากลดลงถึง 33.3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2014 ตัวเลขเหล่านี้ยืนยันว่ารายได้ที่ลดลงในเดือนมิถุนายน 2015 เปอร์เซ็นต์เป็นการลดลงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมคาสิโนของมาเก๊า

ปริมาณชิปกลิ้งวีไอพียังประสบปัญหาและลดลง 52.5% ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2553 รายงานยังระบุด้วยว่ารายรับจำนวนมากถึงจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 แต่ท่ามกลางความหายนะและความเศร้าโศกทั้งหมด อุตสาหกรรมคาสิโนมีประสบการณ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าจะมีแสงแห่งความหวังอยู่บนขอบฟ้า

Sterne Agee CRT ยืนยันว่าในขณะที่รายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) ในเดือนมิถุนายน 2558 อยู่ที่ -36.2% มันยังคงเป็นผลบวกต่ออุตสาหกรรมคาสิโนของมาเก๊าเพราะเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันซึ่งผลที่ได้คือ ‘แย่น้อยกว่า’ เมื่อเปรียบเทียบกับ เริ่มต้นปี 2015 David Bain นักวิเคราะห์ของ Sterne Agee CRT ซึ่งทำงานในรายงานกล่าวว่าเขาคาดว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคาสิโนของมาเก๊าและเชื่อว่าการดำเนินการนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลของมาเก๊าได้ผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมายวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่สามารถข้ามพรมแดนไปยังมาเก๊าได้ นี่เป็นครั้งแรกในระยะเวลานานที่รัฐบาลของมาเก๊าได้ผ่อนคลายบรรทัดฐานใด ๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมคาสิโนที่กำลังดิ้นรน นักวิเคราะห์เชื่อว่าในที่สุดรัฐบาลของมาเก๊าจะทำการแก้ไขบางอย่างเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมคาสิโนฟื้นตัว มูลค่าส่วนแบ่งของคาสิโนหลักๆ ส่วนใหญ่ในมาเก๊าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อรัฐบาลของมาเก๊าผ่อนคลายกฎหมายวีซ่าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของนักพนันชาวจีนจะบ่งบอกถึงธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับคาสิโนของมาเก๊าโดยอัตโนมัติ

การขยายตัวของคาสิโนของ Galaxy Macau มูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ยังไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในตลาด แต่ David Bain เชื่อว่ามีสัญญาณสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนและนักลงทุนจะมีแง่บวกมากขึ้น David Bain กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ส่วนแบ่งการตลาดของ Galaxy เพิ่มขึ้นเป็น 19.3% จาก 16.5% ในขณะที่ VIP เพิ่มขึ้นเป็น 27.1% จาก 25.5% ผลลัพธ์บ่งบอกถึงไดนามิกของการออกแบบการขยายคุณสมบัติใหม่ (มุ่งสู่มวลมากกว่า วีไอพี) และการจัดสรรโต๊ะจากรัฐบาลมาเก๊า ในมุมมองของเรา ด้วยฤดูกาลท่องเที่ยวในฤดูร้อนที่กำลังดำเนินอยู่ และวีซ่าการเดินทางผ่านได้เพิ่มขึ้นเป็น 7 วันจาก 5 วันในเดือนนี้ นักลงทุนบางคนมองในแง่ดีสำหรับการปรับปรุงล่วงหน้าจากอุปทานใหม่”

Sterne Agee CRT คาดการณ์ว่าการเติบโตของ GGR ของมาเก๊าในเดือนกรกฎาคมจะอยู่ที่ประมาณลบ 30 เปอร์เซ็นต์ถึง 34 เปอร์เซ็นต์

การ แก้ไข:ในเวอร์ชันก่อนหน้าของเรื่องนี้ เราได้อ้างอิงถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ “Stern Agee” Sterne, Agee & Leach, Inc. (“Sterne Agee”) เพิ่งขายธุรกิจการขายหุ้น การค้า และการวิจัยให้กับ CRT Capital of Stamford, CT Sterne, Agee & Leach, Inc. ไม่ได้จัดทำรายงานการวิจัยด้านความปลอดภัยของตราสารทุนอีกต่อไป การอ้างอิงที่ถูกต้องควรเป็น “Sterne Agee CRT”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสายลับพิเศษกับสำนักกิจการอินเดียและสำนักงานปราบปรามยาเสพติด ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐอื่นๆ และสำนักงานกองปราบเทศมณฑลโมดอค บุกเข้าไปในพื้นที่ปลูกกัญชาขนาดใหญ่ในเขตสงวน Pit River XL และโรงงานขนาดเล็กที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกันที่ อดีตศูนย์จัดงาน Desert Rose Casino ในเขตสงวน Alturas Indian ใน Modoc County รัฐแคลิฟอร์เนีย โรงงานดังกล่าวสามารถผลิตพืชได้อย่างน้อย 60,000 โรงงานในแต่ละครั้ง ตัวแทนยึดโรงงานประมาณ 12,000 แห่งพร้อมกับกัญชาแปรรูป 100 ปอนด์

รายงานในท้องถิ่นแตกต่างกันไปตามบางกลุ่มกล่าวว่ามีการจับกุมและมีการใช้กำลังรวมถึงผู้ตรวจสอบข้อมูล การยืนยันเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันโดยอิสระ ในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ระบุว่า “นอกเหนือจากกัญชาที่ลักลอบนำเข้าและสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นหลักฐาน ไม่มีการยึดทรัพย์สินของชนเผ่า และไม่มีการตั้งข้อหาของรัฐบาลกลางที่ยังค้างอยู่”

การดำเนินการต่างๆ ไม่เป็นความลับแต่อย่างใด เนื่องจากแม่น้ำพิตขนาดใหญ่เติบโตขึ้น รวมถึงโครงสร้างเรือนกระจก 60 แห่ง ห่างจากทางหลวงหมายเลข 395 ของสหรัฐอเมริกา ประมาณ 7 ไมล์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ อัล ทู ราส (ในภาพ) ชนเผ่ายังแจ้งสำนักงานกองปราบเทศมณฑลโมดอคเมื่อเดือนมีนาคมว่าพวกเขาวางแผนที่จะเปิดโรงงานกัญชาทางการแพทย์ขนาดใหญ่

กระทรวงยุติธรรมแห่งแคลิฟอร์เนียและสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้รับแจ้งถึงแผนของพวกเขาด้วย

ในเดือนพฤษภาคม สำนักงานอัยการสหรัฐฯ แจ้งชนเผ่าทางอีเมลว่าการดำเนินการตามที่อธิบายไว้เป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและการดำเนินคดีเป็นไปได้

การเพิ่มความสนใจในระดับนานาชาติให้กับเรื่องนี้ มีการกล่าวหาว่านักธุรกิจชาวแคนาดาที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสหรัฐฯ และเยอรมนีเป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ในเดือนพฤษภาคม ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับบอกกับตัวแทนของรัฐบาลกลางว่า Jerry Montour เป็นนักลงทุนและนักการเงินสำหรับการดำเนินการผลิตกัญชาทั้งคู่

Montour เป็น CEO ของบริษัทยาสูบรายใหญ่ของแคนาดา Grand River Enterprises รัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องในเดือนพฤศจิกายน โดยขอเงิน 350 ล้านดอลลาร์จากบริษัท Grand River Enterprises ในโอสเวเคน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันชื่อ Native Wholesale Supply บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่า “ได้ขาย ขนส่ง และแจกจ่าย และยังคงขาย จัดส่ง และแจกจ่ายบุหรี่จำนวนมาก (หนึ่งและครึ่งพันล้าน) [ของ] บุหรี่ที่ไม่ได้ประทับตราและไม่ได้รายงานไปยังรัฐนิวยอร์กโดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจการร่วมค้า ”

Montour มีแปรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเช่นกัน

Alturas Rancheria เป็นชนเผ่าเล็กๆ ที่มีความเป็นผู้นำที่ขัดแย้งกัน มีสมาชิกอยู่ระหว่างสามถึงเจ็ดคน สมาชิกสองคนนี้เป็นทายาทสายตรงของชาวอินเดียนแดงใน Pit River พี่น้องฟิลลิป เดล โรซา และเวนดี้ เดล โรซา ต่างก็อ้างว่าเป็นผู้นำของชนเผ่า และด้วยการควบคุมรายได้จากคาสิโน Desert Rose เล็ก ๆ ริมถนน คาสิโนมีเครื่องสล็อตประมาณ 150 เครื่องและไม่มีเว็บไซต์ หน้า Facebook ของพวกเขาได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2014

แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางจะได้รับการดำเนินการภายใต้การเฝ้าระวังเป็นเวลาหลายเดือน แต่การแข่งขันระหว่างพี่น้องนั้นดูเหมือนจะเป็นแรงผลักดันให้การโจมตีในวันพุธ

คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรสนับสนุนหมายค้นระบุว่าเวนดี้ เดล โรซาได้ส่งจดหมายถึงสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน โดยอ้างว่าเป็นประธานและเลขานุการ/เหรัญญิกของชนเผ่า และแจ้งว่าพี่ชายของเธอ (ฟิลลิป) กำลังปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ชนเผ่า เป็นกิจการส่วนตัวที่ออกแบบโดยทนายความของเขาและได้รับทุนจาก Montour เธอซึ่งถูกกล่าวหาว่าพูดเพื่อชนเผ่านั้นขอให้รัฐบาลกลาง “ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อปิดการดำเนินการด้านยาเสพติดที่ผิดกฎหมายนี้และนำผู้รับผิดชอบไปสู่กระบวนการยุติธรรม”

จดหมายแนบมติชนเผ่าสองฉบับโดยอ้างว่า: (1) ประกาศ “คำสั่งโครงการกัญชาทางการแพทย์” ที่นำมาใช้โดยฟิลลิปเดลโรซาและ (รองประธานกรรมการ Alturas Indian Rancheria ดาร์เรน) โรสอ้างว่าในนามของชนเผ่าเป็น “โมฆะและเป็นโมฆะ”; และ (2) เพิกถอนอำนาจใด ๆ ของ Phillip Del Rosa และ Rose ให้กระทำการในนามของชนเผ่า

การศึกษาโดยทีมนักวิจัยในญี่ปุ่นต้องการสรุปว่าพฤติกรรมเสพติดเกิดจากธรรมชาติหรือการเลี้ยงดู – การเลือกที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือการใช้ยาตามปกติทำให้เกิดรูปแบบการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นพวกเขาจึงจับหนูกลุ่มหนึ่งและทำให้พวกมันติดยาบ้า หนูบางตัวที่เรียกว่ากลุ่มควบคุมได้รับน้ำเกลือแทน จากนั้นพวกเขาก็สร้างคาสิโนด้วย “สล็อตแมชชีน” และทดสอบสัตว์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในProceedings of the National Academy of Sciences

เครื่องสล็อตประกอบด้วยสี่แขน แขนข้างหนึ่งถูกกำหนดให้มีความเสี่ยงต่ำ/ให้รางวัลต่ำ (LL) ทำให้ได้รับชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ มากมาย เช่นDerby Dollarsจาก RTG หนูได้อาหารเม็ดเดียว 14 ครั้งจากทุกๆ 16 “การหมุน” อีกสองเทิร์นให้เม็ดควินินที่มีรสชาติน่ารังเกียจ อีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมคือแขนที่มีความเสี่ยงสูง/ให้ผลตอบแทนสูง (HH) การดึงแขนนี้ทำให้หนูมีอาหารเม็ดอร่อยเจ็ดเม็ดเมื่อได้รับผลตอบแทนที่ดี ซึ่งมีเพียงสองครั้งในทุก ๆ การหมุนสิบหกครั้ง 14 ครั้งจากทุกๆ 16 คนยากจนได้รับยาขม เสียงคุ้นเคย? สล็อตนี้เป็นเหมือนเกมที่มีความผันผวนสูง เช่นDead or Aliveจาก NetEnt – ยอดเยี่ยมเมื่อเป็นเกมที่ดี แต่ส่วนใหญ่มักจะทิ้งรสขมไว้ในปากของคุณ

แขนทั้งสองข้างระหว่างนั้นไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ชนะ ไม่ขาดทุน ไม่มีอาหาร ไม่มีควินิน

หนูที่ติดยาบ้าเลือกเครื่องที่มีความแปรปรวนสูงบ่อยกว่าเพื่อนร่วมชั้นของคาสิโนที่ไม่ใช้ยา พวกเขายังกลับไปใช้ตัวเลือกนั้นในการทดลองครั้งต่อๆ ไป แม้ว่าพวกเขาจะประสบประสบการณ์แย่ๆ เจ็ดครั้งจากความพยายามทั้งหมดแปดครั้ง บางทีสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเมื่อพวกเขาได้ยาขมที่เล่นสล็อตความแปรปรวนต่ำ พวกเขาก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องที่มีความเสี่ยงสูงในทันทีมากกว่าสัตว์ฟันแทะกลุ่มควบคุม

ผลการศึกษาสรุปว่าหนูที่ติดยาได้กำหนดค่าการจูงใจที่สูงกว่าให้กับรางวัลก้อนโต

เราสรุปได้ว่าเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของผู้เล่น (RTP) มีความสม่ำเสมอ ดังนั้นมันต้องเป็นเกมที่ยุติธรรม แม้ว่าเราจะเตือนผู้อ่านว่าอย่าลองทำที่บ้าน

อัปเดต: บรรณาธิการขออภัย ไม่มีหนูที่ได้รับอันตรายในการศึกษานี้เนื่องจากใช้หนูเท่านั้น เราเข้าใจดีว่า “หนู” และ “หนู” ใช้แทนกันไม่ได้ และขออภัยหากใครทำให้ขุ่นเคือง มียีนของหนูเพียงประมาณ 90% เท่านั้นที่มีคู่กันในหนูเมาส์และจีโนมมนุษย์ หนูก็คือหนู หนูก็คือหนู

ผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาของ Crown Resorts ของ James Packer และ Echo Entertainment ได้กดดันรัฐบาลควีนส์แลนด์ซึ่งอนุญาตให้ทั้งสองทีมกระตุกในการปรับแต่งขั้นสุดท้ายและการปรับปรุงการสมัครใบอนุญาตคาสิโนของพวกเขา ทั้งสองบริษัทต่างแย่งชิงใบอนุญาต คาสิโนบริสเบนที่ร่ำรวยและสงครามการประมูลได้สร้างสถานการณ์ที่ผู้ชนะจะใช้เงินประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียและงานโดยตรงและโดยอ้อมมากถึง 3,500 คนจะถูกสร้างขึ้นโดยการก่อสร้างและมากถึง 5,400 คนจะทำ เป็นลูกจ้าง

แต่ละคนเสนอโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้นำท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเมืองบริสเบนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะแข่งขันเคียงบ่าเคียงไหล่กับจุดหมายปลายทางระดับโลกอื่นๆ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยักษ์ใหญ่เข้ามาหาคนโง่เขลา ก่อนหน้านี้ James Packer เว็บคาสิโน SBOBET ได้ต่อสู้กับเจ้าของ Star ในซิดนีย์ เมื่อพวกเขาพยายามปิดกั้นแผนการของเขาสำหรับคาสิโนที่Barangaroo ที่อยู่ใกล้ เคียง Packer เป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางในการอภิปรายครั้งนั้นและแม้กระทั่งเอาหุ้น 10% ใน Echo

ในการแย่งชิงการพัฒนาท่าเทียบเรือควีนมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้รับคำสั่งไม่ให้พูดในที่สาธารณะ ดังนั้นความตื่นเต้นบนท้องถนนจึงลดลงเล็กน้อยเมื่อถึงเป้าหมายแต่ละครั้ง แอปพลิเคชันอยู่ในและคาดว่ารัฐบาลจะประกาศผู้ชนะหลังจากที่งบประมาณของรัฐเผยแพร่สู่สาธารณะในวันอังคาร

การเสนอราคาคาสิโนเดิมพันสูงส่วนใหญ่ไม่สิ้นสุดเมื่อมีการเลือกผู้ชนะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฝ่ายที่ “เหมาะสมที่สุด” น้อยที่สุดมักจะให้การทดลองวิทยาลัยเก่าที่ดีผ่านคดีความหรือขั้นตอนการบริหารอื่น ๆ แต่ละฝ่ายได้ลงทุนจำนวนมหาศาลในการประมูลของพวกเขาสำหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยหลัก ๆ แล้วคือการพนันหลายล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าEchoจะชนะในครั้งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งอย่างน้อยก็คือความจริงที่ว่าพวกเขามีเครื่องที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศว่า Crown ต้องการซื้อใบอนุญาตเครื่องจักร 1,500 ถึง 2,500 ใบจากโรงแรมและผับในท้องถิ่น สิ่งนี้สามารถรักษาผู้ที่ต่อต้านการขยายจำนวนไพ่โป๊กเกอร์ให้พึงพอใจ แต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่ปรากฏ

ข้อตกลงซื้อคืนที่มีอยู่จะต้องได้รับการแก้ไขหรือจะต้องสร้างโปรแกรม “การเลือกรับ” ใหม่ การซื้อขายใบอนุญาตโรงแรมผ่านกระบวนการยอมจำนนและประกวดราคาสามารถดึงได้ทุกที่ตั้งแต่ $4,700 ถึง $131,000 ต่อใบอนุญาตโดยอิงจากตัวเลขในท้องถิ่นและทั่วทั้งรัฐในปัจจุบัน แต่การแข่งขันเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดราคาใดๆ เท่าที่เราจะคาดเดาได้ รายงานในการตรวจสอบทางการเงินระบุว่ามีเครื่องจักรสำหรับโรงแรม 19,500 เครื่อง สโมสรดำเนินการใบอนุญาต 24,500 ใบและมีเครื่อง 7,500 เครื่องอยู่ในคาสิโนที่มีอยู่ในเมือง

Crown สามารถรับใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดได้หากให้เวลาห้าปีในการดำเนินการดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนใบอนุญาต/เครื่องจักรโดยรวม

Echo ได้เกณฑ์Chow Tai Fookและ Far East Consortium International Ltd. ของฮ่องกงเป็นพันธมิตรที่นำเงินก้อนโตและสภาพคล่องมา Crownได้แตะความมั่งคั่งในเอเชียด้วยการนำ Greenland Holdings เข้ามาร่วมด้วย

ไพ่ถูกแจกแล้ว ผู้เล่นทั้งสองได้ยื่นมือให้รัฐบาลแล้ว และในไม่ช้าเราอาจรู้ว่าใครจะถือใบอนุญาตคาสิโนบริสเบนอันเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ

เว็บไซต์ของโครงการที่แข่งขันกันตามที่แสดงบน หน้าเว็บของรัฐบาลควีนส์แลนด์คือ:

เป็นครั้งที่สองที่เรือสำราญ The Tradewinds Casino Cruise, Escapade (ไม่ใช่ในภาพ) เกยตื้นในวันเสาร์ สันทรายบนแม่น้ำบูลตัดการเดินทางของนักพนันให้สั้นลง เรือติดอยู่ประมาณสองชั่วโมงก่อนจะกลับเข้าเทียบท่า มีรายงานว่าควันออกมาจากเครื่องยนต์เนื่องจากมีการทำงานอย่างหนักเพื่อหลบหนีบาร์

เมื่อวันอาทิตย์ สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งในเมืองสะวันนารัฐจอร์เจียได้นำใบรับรองการตรวจสอบของเรือออก จนกว่าจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุดในวันจันทร์ หากเพิกถอนอย่างถาวร การล่องเรือในคาสิโนอาจหยุดดำเนินการต่อไปได้

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ และผู้โดยสารได้รับอาหารและเครื่องดื่มขณะติดค้าง มีการออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องใหม่สำหรับการล่องเรือในอนาคตและผู้โดยสารจะได้รับเงินคืน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบหนึ่งปีนับจากการเดินทางครั้งแรกของเรือสำราญคาสิโน ในการเดินทางครั้งนั้น ผู้โดยสาร 96 คนและลูกเรือ 27 คนติดค้างค้างคืนเมื่อเรือเกยตื้นประมาณเที่ยงคืนของวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม

ในตัวอย่างนั้น เรือขนาด 174 ฟุต อยู่ห่างจากทางเหนือสุดของชายหาดยอดนิยมทางตะวันออกของสะวันนาที่เกาะ Tybee ประมาณ 2 ไมล์ ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเช่นกัน

The Escapade เป็นเรือคาสิโนสามระดับที่ดำเนินการโดย Tradewinds Casino Cruise ในฟลอริดา เต็มความจุผู้โดยสาร 500 คนสามารถขึ้นเครื่องได้

ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2015 การอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรมMelbourne Pokies Pilotระบุว่าผู้เล่นอาสาสมัคร 100 คนกำลังเริ่มใช้เครื่องสล็อตที่มีขีดจำกัดการเดิมพันที่กำหนดไว้ ตัวทดลองกำลังมองหาข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงสามารถแก้ไขได้ก่อนการเปิดตัวโปรแกรมเต็มรูปแบบ โปรแกรมถูกเปิดใช้งานเพื่อลดการติดเกม ระยะเวลาทดลองใช้งานคือสารตั้งต้นของแผนการที่เริ่มในเดือนธันวาคม 2558

ผู้เล่นมีสถานที่ 14 แห่งทั่วออสเตรเลียเพื่อทดสอบซอฟต์แวร์ สถานที่ที่ทำการทดสอบ ได้แก่ Bendigo, Abbostford, Brunswick, Altona, Caulfield South, Dandenong, Geelong, Hampton, Newport และ Footscray

เมื่อเดือนธันวาคมมาถึง โปรแกรมโบกี้มูลค่าหลายล้านดอลลาร์จะถูกใช้ในสถานที่เล่นเกม ใน เมลเบิร์น ทั้งหมด

วันที่ 6 ของWorld Series of Poker Main Eventเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ที่Rio All-Suite Hotel and Casinoในลาสเวกัสโดยมีผู้เล่น 69 คนกลับมาที่ความรู้สึกเพื่อลองและคว้าตำแหน่งในวันที่ 9 พฤศจิกายน ในวันที่ 5 ผู้เล่น 237 คนกลับมาพร้อมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกคัดออกเมื่อหมดวัน เมื่อวันที่ 6 เริ่มต้นขึ้น ปิแอร์ นอยวิลล์ก็เป็นผู้นำชิปด้วยการเล่น 7.105 ล้านครั้ง

อยู่ไม่ไกลหลัง Neuville คือ David Stefanski ผู้ถือชิป 6.48 ล้านชิป สเตฟานสกี้ย้ายไปอยู่อันดับสองหลังจากเอาชนะแดนนี่ ฟูห์สได้ก่อนที่วันนั้นจะเสร็จสิ้น David Peters นั่งอยู่ในอันดับที่ 3 ซึ่งยังคงตามหลัง Neuville หรือ Stefanski อยู่ไม่ไกลนักซึ่งมีชิป 6.13 ล้านชิปเพื่อเริ่มต้นวันใหม่

ผู้เล่นที่โดดเด่นที่จะกลับมาแข่งขันในวันนี้ในกิจกรรมหลัก ได้แก่:

Max Steinberg

Brian Hastings

อังเดร โมเรโน

Anton Morgenstern

แดเนียล เนเกรนู

จัสติน ชวาร์ตซ์

มาร์ค ครูน

ผู้ชนะจากกิจกรรมหลักหลายคนจากอดีตอยู่ในการแย่งชิงกันในวันนี้ แต่หลังจากการคัดออกหลายครั้ง จิม เบคเทลแชมป์โลกปี 1993 เท่านั้นที่ยังคงอยู่ เบคเทลจะต้องตกรอบใน อันดับ ที่ 121 หลังจากแพ้คิง-แจ็คให้กับเอซ-แจ็คของไท่ นุยเยน เมื่อเขาอยู่ในพรีฟล็อปทั้งหมด ด้วยการคัดออกของเขา อดีตแชมป์ WSOP Main Eventคนสุดท้ายถูกคัดออก ทำให้สนามเปิดกว้างสำหรับแชมป์ใหม่

ผู้เล่น 69 คนที่เหลือจะกลับสู่ความรู้สึกในวันนี้เพื่อเริ่มการแข่งขันสำหรับเก้าจุดสุดท้ายของกิจกรรมหลัก ทุกคนต้องการรักษาตำแหน่งที่โต๊ะสุดท้าย แต่มีเพียงเก้าที่เปิดให้จับ ผู้เล่นแต่ละคนที่โต๊ะสุดท้ายจะกลับมาในเดือนพฤศจิกายนเพื่อดูว่าใครจะได้รับรางวัลที่หนึ่ง $7,680,021 รางวัลขั้นต่ำสำหรับสมาชิกโต๊ะสุดท้ายคือ 1 ล้านเหรียญ ดังนั้นผู้เล่นที่เข้ารอบสุดท้ายจะไม่กลับบ้านมือเปล่า

เมืองบอสตันได้ยื่นฟ้องต่อ Wynn Resort ที่เสนอคาสิโน Everett มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยระบุว่าส่วนหนึ่งของที่ดินที่ได้มาเพื่อสร้างคาสิโนนั้นเป็นของ Charles Lightbody ซึ่งเป็นอาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด เมืองกล่าวหาว่าตัวแทนของ Wynn รู้ว่าที่ดินที่พวกเขาได้มานั้นเป็นของไลท์บอดี้ ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างว่ารีสอร์ทของ Wynn ปฏิเสธ

เมืองระบุว่าไลท์บอดี้เป็นคนร้ายที่รู้จักและมีความผูกพันกับกลุ่มคนร้าย และเมื่อวินน์เข้าซื้อกิจการริมน้ำ ไลท์บอดี้จะยืนหยัดเพื่อทำกำไรจากข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ เมืองได้ยื่นฟ้องต่อ คณะกรรมการการเล่นเกมของ แมสซาชูเซตส์ โดย ระบุว่าคณะกรรมาธิการไม่ได้ทำการวิจัยอย่างถูกต้องและจบลงด้วยการมองข้ามความจริงที่ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นเจ้าของโดย Lightbody และด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรได้รับการอนุมัติใบอนุญาตคาสิโนของ Wynn

เมืองได้สัมภาษณ์บุคคล 5 คนตามคำแนะนำความคิดเห็นของพวกเขาที่ Wynn Resorts ทราบมาก่อนว่าทรัพย์สินที่ซื้อนั้นเป็นของ Lightbody หนึ่งในบทสัมภาษณ์เหล่านี้คือ Stephen Tocco อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของรัฐ ซึ่ง Wynn จ้างเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง บทสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้คือระหว่าง Tocco และ Everett นายกเทศมนตรี Carlo DeMaria กำลังสนทนากันซึ่ง Tocco บอกกับนายกเทศมนตรีว่า Wynn จะไม่ดำเนินการจัดซื้อที่ดินหากมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับที่ดินที่อาชญากรเป็นเจ้าของ นายกเทศมนตรีถาม Tocco โดยเฉพาะว่าอาชญากรที่ถูกอ้างถึงคือ Lightbody หรือไม่

บทสรุปทางกฎหมายของเมืองระบุว่า “การอนุมานที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลจากคำให้การของ Tocco คือนายกเทศมนตรี DeMaria รู้ว่า Lightbody เป็นเจ้าของอดีต Monsanto Chemical Site และอาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ซึ่งเขาแจ้งโดยตรงกับ Tocco ซึ่งเป็นบุคคลระยะยาว ตัวแทนผู้มีอำนาจของ Wynn”

เมืองบอสตันระบุว่าผู้ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกม “ละเว้นอย่างมีสติ” เปิดเผยว่าพวกเขาได้สัมภาษณ์ DeMaria และ Tocco ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบประวัติโดยละเอียดในบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการคาสิโนขนาดใหญ่คาสิโนรีสอร์ท คำให้การพิเศษนี้ไม่ได้บันทึกไว้ในบันทึกการบริหารทำให้เกิดความสงสัยมากมาย

ที่ดินดังกล่าวเป็นของดัสติน เดอนุนซิโอ, แอนโธนี่ กัตติเนรี และชาร์ลส์ ไลท์บอดี้ กฎหมายคาสิโนของแมสซาชูเซตส์ไม่อนุญาตให้อาชญากรทำกำไรจากสถานประกอบการพนันและด้วยเหตุนี้จึงมีการเรียกเก็บเงินจากการฉ้อโกงทางสายของรัฐบาลกลางกับทั้งสามเนื่องจาก DeNunzio และ Gattineri ถูกกล่าวหาว่าปกปิดความจริงที่ว่า Lightbody จะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงหลายล้านดอลลาร์นี้

Wynn Resorts ยังเผชิญกับการคัดค้านจากอัยการสูงสุดของรัฐ Maura Healey ซึ่งได้ขอให้หน่วยงานกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมแมสซาชูเซตส์พิจารณารายงานการวิเคราะห์การจราจรที่ส่งโดย Wynn Resorts อย่างรอบคอบ Healey อ้างว่าการวิเคราะห์ดำเนินการโดยบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจาก Wynn Resorts และตั้งคำถามถึงความถูกต้องของรายงาน Healy ขอให้รัฐคิดทบทวนให้ดีเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ Wynn และได้ขอให้ Stephanie Pollack รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขนส่งมอบหมายการศึกษาวิเคราะห์การจราจรอิสระเพื่อพิจารณาว่า Wynn Resorts ควรมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่

Vingroup หนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามเพิ่งประกาศว่าพวกเขาวางแผนที่จะสร้างรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 870 ล้านดอลลาร์ใน Hai Phong โครงการเกาะรีสอร์ทแห่งนี้จะให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไฮฟอง เนื่องจากชาวบ้านไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันในคาสิโน อย่างไรก็ตาม คาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 870 ล้านดอลลาร์จะสร้างงานพาร์ทไทม์หลายพันงานและงานเต็มเวลาอีกหลายพันงานเมื่อคาสิโนรีสอร์ทเปิดให้บริการ

การก่อสร้างคาสิโนคาดว่าจะเริ่มในปี 2558 และโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน Vingroup ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นนักลงทุนรายเดียวในโครงการหรือว่าจะร่วมมือกับนักลงทุนทางการเงินรายอื่นเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการ

การล่มสลายของอุตสาหกรรมคาสิโนของมาเก๊าเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่นฟิลิปปินส์เวียดนาม กัมพูชา และเกาหลีใต้ เนื่องจากนักพนันจากจีนแผ่นดินใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะเดินทางข้ามพรมแดนและเล่นเกมเดิมพันสูงที่คาสิโนเหล่านี้

ผู้ประกอบการคาสิโนในเวียดนามกำลังวางแผนอย่างละเอียดเพื่อเตรียมรองรับนักพนันวีไอพีเหล่านี้จากจีนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างรายได้คาสิโนของมาเก๊ามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ คาสิโนรีสอร์ทขนาดใหญ่แห่งนี้ในไฮฟองจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จะดึงดูดนักพนันวีไอพีเหล่านี้

โปรเจ็กต์จะก่อสร้างบนพื้นที่ 872 เฮกตาร์ และจะรวมถึงสนามกอล์ฟ 36 หลุมที่สวยงามซึ่งคาดว่าจะเปิดก่อนสิ้นปี 2559 รีสอร์ทคาสิโนจะมีสวนสนุก วิลล่าเชิงนิเวศ 1,116 หลัง และระบบเคเบิลระดับไฮเอนด์ที่ จะเชื่อมแผ่นดินใหญ่กับ เกาะ หวู่เหยิน

รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนโครงการคาสิโนโดยพิจารณาจากจำนวนรายได้ที่คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับรัฐบาล ทางการได้ขอให้ Vingroup พิจารณาการเพิ่มโครงการอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งเพื่อดึงดูดการลงทุนมากขึ้น เจ้าหน้าที่ได้ขอให้ Vingroup เพิ่มโรงแรมห้าดาว คาสิโน และท่าจอดเรือหรูหรา

Vingroup ดำเนินการในโครงการขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งรวมถึง Vinpearl Luxury Da Dang, Vinpearl Nha Trang, Vinhomes Central Park และรีสอร์ท Phu Quoc และ Hai Phong Vingroup ก่อตั้งโดย Pham Nhat Vuong มหาเศรษฐีเพียงคนเดียวในเวียดนาม

Jesse Waits อดีตหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้อำนวยการของWynn’s Tryst และ XS nightclubs ได้เข้าร่วมทีม โครงการคาสิโนโรงแรม Alon มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ของ James Packer ร่วมกับ Andrew Pascal ประธาน Wynn Resorts คนก่อน

Alon Las Vegas ซึ่งเป็นรีสอร์ทแบบครบวงจรจำนวน 1100 ห้องกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบนไซต์ Vegas Strip ของอดีต New Frontier และทางตะวันตกของ Wynn Las Vegas และ Encore ที่ตั้งของสถานที่ XS และ Tryst ตามลำดับ

ภายใต้การนำของ Waits ทั้งไนท์คลับ Tryst และ XS ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสิบอันดับแรกโดย Top 100 ของ Nightclub & Bar โดยที่ XS อยู่ในอันดับที่ 1 ของไนท์คลับในสหรัฐอเมริกาในช่วงห้าปีที่ผ่านมา XS เปิดทำการในปี 2552 สร้างรายได้กว่า 70 ล้านดอลลาร์ในปีแรกของการดำเนินงาน โดยมีรายได้ในปัจจุบันมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์อย่างต่อเนื่องโดยมีอัตรากำไร 70% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

การรอคอยความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนั้นเป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ของเขาในการคงไว้ซึ่งความเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงถิ่นที่อยู่ของดีเจยักษ์ใหญ่ ดีเจทั้งภายในและภายนอก และพรสวรรค์ในการพัฒนาและรักษายอดขายวีไอพี การสร้างอาชีพที่เริ่มต้นจากการเป็นบาร์แบ็ค เขาได้เรียนรู้ศิลปะที่ยอดเยี่ยมในความสมดุลระหว่างการบริการลูกค้าและการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

ก่อนลาออกจากตำแหน่งในไนท์คลับของเขา Waits บอกกับ Las Vegas Weekly ว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาอย่างมืออาชีพและขยายไปสู่ธุรกิจโรงแรม การบริการ และการรับประทานอาหาร ด้วยแผนการเปิดตัว Alon mega-resort ในปี 2018 เจสซี่ เวทส์จะมีเวลาออกกำลังกายและใช้พรสวรรค์ที่มีวิสัยทัศน์ของเขา

มาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ มีกฎหมายการพนันที่เข้มงวด อย่างยิ่ง และมีเพียงคาสิโนเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศ รีสอร์ทคาสิโน Resorts World Genting เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้คนที่จะออกไปเที่ยว สนุกสนาน และเสี่ยงโชคในฐานะคาสิโนของพื้นที่

มาเลเซียได้ตัดสินใจที่จะกระชับกฎหมายการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและโดยค่าเริ่มต้นซึ่งควรครอบคลุมถึง Resorts World Casino Maybank IB Research ระบุว่าเมื่อมาเลเซียเปิดตัวการห้ามสูบบุหรี่ในเดือนกันยายน 2547 และกรกฎาคม 2553 มีข้อยกเว้นสำหรับผับ ไนท์คลับ และคาสิโน การห้ามสูบบุหรี่แบบใหม่ซึ่งยังไม่ได้บูรณาการอย่างสมบูรณ์อาจเข้มงวดกว่านี้มาก อย่างไรก็ตาม Maybank เชื่อว่าคาสิโนในเก็นติ้งมักจะได้รับการยกเว้นจากการแบนต่อไป

มาเก๊าศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่งอนุมัติการห้ามสูบบุหรี่แบบครอบคลุมและคาดว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้จากการเล่นการพนัน ผู้อุปถัมภ์รู้สึกว่าเสรีภาพของพวกเขาถูกจำกัด และชอบที่จะไปยังสถานที่ใหม่ๆ ที่มีข้อจำกัดน้อยกว่า นิวออร์ลีนส์ยังสร้างการห้ามสูบบุหรี่และคาสิโนก็รู้สึกถึงผลกระทบในเชิงลบทันที นักวิเคราะห์การลงทุนของฮ่องกงเชื่อว่าหากมาเลเซียสั่งห้ามสูบบุหรี่ในคาสิโน อาจส่งผลให้รายรับจากตลาดมวลชนลดลง 10% และรายได้จากการพนันวีไอพีลดลง 15% ที่เกิดจากนักพนันของมาเก๊า

ในเดือนเมษายน 2015 รัฐบาลมาเลเซียเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) 6% สำหรับผู้บริโภคและคาสิโนเก็นติ้งตัดสินใจที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นแทนที่จะเรียกเก็บภาษีกับลูกค้าด้วยความปรารถนาดี ในแถลงการณ์ Samuel Yin Shao Yang จาก Maybank กล่าวว่า “เราระมัดระวังว่า GST 6 เปอร์เซ็นต์จะไม่เพียงทำหน้าที่เป็นภาษีเพิ่มเติม… แต่ยังลดงบประมาณการเล่นเกมด้วย” ค่าใช้จ่าย GST ที่ถูกดูดซับนั้นคาดว่าจะทำให้คาสิโนเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง 52 ถึง 78 ล้านดอลลาร์ต่อปีและการห้ามสูบบุหรี่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคาสิโนอย่างแน่นอน

คาสิโนยังวางแผนที่จะเปิดสวนสนุกอีกครั้งที่ Resorts World Genting ซึ่งเริ่มปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอัพเกรดสวนสนุก คาสิโนนั้นจะเปิดสวนสนุกอีกครั้งในช่วงปลายปี 2559 และตอนนี้จะมีโรงแรม 423 ห้องที่คาดว่าจะนำมาซึ่งธุรกิจมากมายสำหรับคาสิโนและ Sky Plaza คาสิโนวีไอพีใหม่ที่คาดว่าจะดึงดูดสูง นักพนันจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2015—Thomas Wilmot ผู้พัฒนาLago Resort and Casinoประกาศการก่อสร้างจะหยุดที่ไซต์รีสอร์ทเนื่องจากคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ การพิจารณาคดีได้รับการเผยแพร่เมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับสถานที่ที่ละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมของรัฐ Lago Resort and Casino เป็นหนึ่งในสามคาสิโนที่มีการสนับสนุน New York Gaming Facility Location Board ผู้อยู่อาศัยในยางอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของเมืองละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมในนิวยอร์กโดยปล่อยให้คาสิโนรีสอร์ทถูกสร้างขึ้น เจ้าหน้าที่ยังคงเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและให้คำอธิบายว่าทำไมพวกเขาจึงอนุญาตให้คาสิโนดำเนินการก่อสร้างต่อไป

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประเด็นดังกล่าวถูกส่งไปยังแผนกตุลาการที่สี่ของแผนกอุทธรณ์โรเชสเตอร์ของศาลฎีกาแห่งรัฐนิวยอร์ก ศาลวินิจฉัยว่าละเมิดพระราชบัญญัติตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตอนนี้ Thomas Wilmot ผู้พัฒนา Rochester Developer และบริษัท Wilmorite Inc. ของเขาจะต้องหยุดการก่อสร้างจนกว่าเรื่องในศาลจะมีข้อยุติในความโปรดปรานของพวกเขา Wilmot รู้สึกผิดหวังกับชาวเมือง Tyre เนื่องจากพื้นที่ต้องการงานที่การก่อสร้างคาสิโนจะนำมาซึ่งรายได้จากคาสิโนเมื่อเปิดให้บริการ

Wilmot มั่นใจว่าคดีของศาลจะได้รับการแก้ไขในความโปรดปรานของคาสิโน นอกจากนี้เขายังมั่นใจว่าคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งรัฐนิวยอร์กจะมอบใบอนุญาตคาสิโนหนึ่งในสามใบสำหรับการพัฒนาใหม่ของเขา ใบอนุญาตจะได้รับรางวัลในฤดูใบไม้ร่วง เขาไม่พอใจกับความล่าช้าที่ได้รับจากการลงทุน 425 ล้านดอลลาร์ที่หยุดนิ่ง เขาต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพื่อให้สามารถทำงานในโครงการต่อไปได้

Imperial Pacific International Holdings Ltd ซึ่งตั้งอยู่ ในฮ่องกงเคยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการคาสิโนในไซปัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (CNMI) แม้ว่าบริษัทจะได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ แต่ก็ยังต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ มากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่จำเป็นซึ่งอนุญาตให้ดำเนินการตามขั้นตอนการก่อสร้างของโครงการได้

โครงการคาสิโนได้รับการคัดค้านมากมายจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงองค์กรท้องถิ่นที่เชื่อว่าคาสิโนจะบุกรุกบนที่ดินที่ถือว่าเป็นสถานที่ฝังศพอันศักดิ์สิทธิ์ ในท้ายที่สุด บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นทั้งหมดและได้รับใบอนุญาตการแบ่งเขตจาก Commonwealth Zoning Board

อิมพีเรียลแปซิฟิคได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าได้รับ ‘ประกาศเพื่อดำเนินการ’ อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กรกฎาคมโดยกองการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของCNMI บริษัทได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าโครงการคาสิโนหลักจะใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะแล้วเสร็จและวางแผนที่จะเปิดคาสิโนชั่วคราวบนเกาะเพื่อเริ่มธุรกิจอย่างเร็วที่สุด อิมพีเรียลแปซิฟิคได้ยืนยันในเดือนมิถุนายน 2558 ว่าคาสิโนชั่วคราวน่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2558

Imperial Pacific International วางแผนที่จะใช้จ่ายมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ในโครงการคาสิโนรีสอร์ทขนาดใหญ่ซึ่งจะรวมถึงโรงแรมในเมืองด้วย บริษัท คาดว่าโรงแรมในเมืองจะแล้วเสร็จภายในปี 2559 และรีสอร์ทคาสิโนหลักจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2561 คาสิโนคาดว่าจะสร้างรายได้จำนวนมากและสร้างโอกาสในการทำงานให้กับชุมชนไซปัน

บริษัท เสร็จสิ้นการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงซึ่งระบุว่า “คำบอกกล่าวเพื่อดำเนินการต่อพร้อมกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ได้รับ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมายสำหรับผู้ได้รับอนุญาตเพื่อเริ่มการก่อสร้างโรงแรมในเมืองGrand Mariana Casino และ Hotel ResortในGarapan ไซปัน รีสอร์ทแบบบูรณาการ [an] ดังกล่าวจะมีห้องพักทั้งหมด 254 ห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกม ผู้รับใบอนุญาตได้เริ่มก่อสร้างสถานที่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน 16 เดือน”

คาสิโนหลักจะเป็นที่รู้จักในชื่อ Grand Mariana Casino and Hotel Resort และมีห้องพักทั้งหมด 4000 ห้อง รีสอร์ทคาสิโนจะกระจายไปทั่วพื้นที่สาธารณะ 19,000 ตารางเมตรและ Best Sunshine International Ltd ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Imperial Pacific International จะรับผิดชอบในการดำเนินการคาสิโน