เว็บคาสิโน SBOBET อธิกสุรทิน

เว็บคาสิโน SBOBET รายรับจากคาสิโนในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งกลุ่มที่ Paradise Co เพิ่มขึ้น 16.2%เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัท กล่าวในการยื่นวันอังคารต่อการแลกเปลี่ยนเกาหลี

Paradise City เปิดตัวในปี 2560 โดยมีทั้งโรงแรมและคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น คอมเพล็กซ์ได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่นั้นมา เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Paradise Co และกลุ่มบริษัทบันเทิงญี่ปุ่น Sega Sammy Holdings Inc.

ขณะนี้ข้อความบนเว็บไซต์ Paradise City ระบุว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมบางแห่งได้ปิดชั่วคราวที่รีสอร์ทเพื่อตอบสนองต่อคำประกาศของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์ว่าประเทศอยู่ใน “ช่วงเวลาวิกฤติ” ในการต่อสู้เพื่อควบคุมการติดเชื้อ coronavirus ใหม่ .

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมที่ปิดให้บริการที่ Paradise City ได้แก่ สปา Cimer; สวนสนุก Wonderbox; ไนท์คลับ Chroma; และโรงงานผลิตสื่อของ Studio Paradise

การประกาศออนไลน์ในวันพุธจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีระบุว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 516 รายที่เชื่อมโยงกับ coronavirus นวนิยายได้รับการยืนยันในเกาหลีใต้เมื่อวันอังคารทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั้งหมด ณ จุดนั้นไปที่ 5,328 ราย เสียชีวิต 32 ราย

ายรับจากคาสิโนที่ Paradise Co Ltd ผู้ให้บริการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นในเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 16.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นปีอธิกสุรทินปฏิทิน กล่าวในการยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์เกาหลีเมื่อวันอังคาร รายรับดังกล่าวอยู่ที่ 64.30 พันล้านวอน (53.84 ล้านเหรียญสหรัฐ) เทียบกับ 55.36 พันล้านวอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2019

การดำเนินงานการเล่นเกมของ Paradise Co อยู่ที่: Walkerhill ในกรุงโซล; เชจูแกรนด์บนเกาะเชจู; คาสิโนปูซานในเมืองท่าทางตอนใต้ของปูซาน และ Paradise City (ในภาพ) ในอินชอน ใกล้สนามบินนานาชาติหลักที่ให้บริการในกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศ

ในขณะเดียวกันที่ Grand Korea Leisure Co Ltd (GKL) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นในเกาหลีใต้ ยอดขายคาสิโนในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 38.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดขายดังกล่าวมีมูลค่า 43.96 พันล้านวอน เทียบกับ 31.82 พันล้านวอนในปีก่อนหน้า

GKL – บริษัท ย่อยขององค์การการท่องเที่ยวแห่งเกาหลี – ดำเนินการคาสิโนเฉพาะชาวต่างชาติสามแห่งในเกาหลีใต้ภายใต้แบรนด์ Seven Luck: สองแห่งในเมืองหลวงโซลและอีกหนึ่งแห่งในเมืองท่าทางตอนใต้ของปูซาน

ที่ Paradise Co ในเดือนกุมภาพันธ์ รายรับจากโต๊ะอยู่ที่ 60.46 พันล้านวอน เพิ่มขึ้น 18.7% จาก 50.95 พันล้านวอนที่ทำได้ในช่วงการรายงานของปีก่อน แต่รายรับจากเครื่องเกมลดลง 12.9% ที่ 3.84 พันล้านวอน เทียบกับ 4.41 พันล้านวอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2019

รายรับจากคาสิโนของ Paradise Co ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2020 เพิ่มขึ้น 21.8% ที่ 135.70 พันล้านวอน จาก 111.46 พันล้านวอน

รายได้ตารางสะสมสำหรับสองเดือนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 24.1% จากสองเดือนแรกของปี 2019 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้นมี 28 วันตามปกติมากกว่า รายรับจากตารางดังกล่าวในปีนี้อยู่ที่ 127.95 พันล้านวอน จาก 103.07 พันล้านวอนในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ยอดรวมของรายรับจากเครื่องเกมในช่วงสองเดือนแรกของปี 2020 ลดลง 7.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ที่ 7.75 พันล้านวอน จาก 8.39 พันล้านวอน

เกม GKL, Paradise City ไม่ใช่เกม

GKL – คู่แข่งทางการตลาดของ Paradise Co สำหรับธุรกิจคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น – ในขณะเดียวกันรายงานว่ายอดขายเกมบนโต๊ะเพิ่มขึ้น 50.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกุมภาพันธ์แม้ว่ายอดขายเครื่องเกมจะลดลง 32.5%

เว็บคาสิโน SBOBET

ยอดขายเกมบนโต๊ะอยู่ที่ 40.79 พันล้านวอน จาก 27.13 พันล้านวอน ในขณะที่ยอดขายแมชชีนเกมอยู่ที่ 3.17 พันล้านวอน จากเกือบ 4.70 พันล้านวอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2019

ยอดขายคาสิโนสะสมของ GKL ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2020 อยู่ที่ 98.54 พันล้านวอน เทียบกับ 66.53 พันล้านวอนในปีก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้น 48.1 เปอร์เซ็นต์

ยอดขายเกมบนโต๊ะรวมในช่วงสองเดือนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ปีนี้อยู่ที่ 89.80 พันล้านวอน เพิ่มขึ้น 57.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดขายแมชชีนเกมของ GKL ในช่วงเดือนแรกของปี 2020 ลดลง 7.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี อยู่ที่ 8.74 พันล้านวอน

ในการพัฒนาอื่น ๆ ข้อความบนเว็บไซต์ของ Paradise City กล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมบางแห่งถูกปิดชั่วคราวที่รีสอร์ทเพื่อตอบสนองต่อคำประกาศของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์ว่าประเทศอยู่ใน “ช่วงเวลาวิกฤติ” ในการต่อสู้เพื่อควบคุม การติดเชื้อ coronavirus ใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมที่ปิดให้บริการที่ Paradise City ได้แก่ สปา Cimer; สวนสนุก Wonderbox; ไนท์คลับ Chroma; และโรงงานผลิตสื่อของ Studio Paradise

Paradise Co – ซึ่งบริหาร Paradise City ผ่านการร่วมทุนกับ Sega Sammy Holdings Inc ของญี่ปุ่น – ได้บอกกับ GGRAsia เมื่อวันพฤหัสบดีว่าเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา ว่าไม่ได้พิจารณาปิดสถานที่เล่นเกม

เมื่อวันศุกร์ Kangwon Land Inc ผู้ดำเนินการรีสอร์ทคาสิโนแห่งเดียวในเกาหลีใต้ที่ชาวประเทศได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันกล่าวว่าได้ตัดสินใจที่จะขยาย – เป็นครั้งที่สอง – ปิดสถานที่เล่นเกมชั่วคราว รีสอร์ทจะเห็นคาสิโนยังคงปิดจนถึง 6 โมงเช้าของวันที่ 9 มีนาคม

การประกาศออนไลน์เมื่อวันอังคารจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีระบุว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 600 รายที่เชื่อมโยงกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้รับการยืนยันในเกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์ ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน ณ จุดนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 4,812 เสียชีวิต 28 ราย

Donaco ตกลงที่จะยกเลิกการไม่แข่งขันในข้อตกลง Star Vegas

Donaco ตกลงที่จะยกเลิกการไม่แข่งขันในข้อตกลง Star Vegas

Donaco International Ltd ผู้ให้บริการคาสิโนบูติกในเอเชีย ได้ตกลงที่จะลบประโยคที่ไม่แข่งขันและไม่ชักชวนเกี่ยวกับธุรกิจ Star Vegas Resort and Club (ในภาพ) ออกจากสัญญาปี 2015 ที่ลงนามกับผู้ขาย Star Vegas ในไทย

ในทางกลับกัน Donaco จะได้รับเงิน 38 ล้านเหรียญสหรัฐจากฝ่ายเหล่านั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ประธานบริษัทคาสิโน Mel Ashton กล่าวในการยื่นฟ้องในวันจันทร์ที่ตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียเป็น “การตกลงในเชิงปฏิบัติและยุติธรรม” ของ “ข้อพิพาทระยะยาว”

“ข้อตกลงการขายหุ้นจะได้รับการแก้ไขเพื่อรับทราบการมีอยู่ของคาสิโนที่แข่งขันกันซึ่งสร้างขึ้นใกล้กับคาสิโน Star [Vegas]” ประกาศเมื่อวันจันทร์

ตามการยื่นฟ้องของ Donaco ก่อนหน้านี้ บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Star Vegas ในเมืองปอยเปต บริเวณชายแดนกัมพูชากับประเทศไทย จากผู้ขายชาวไทย ในเดือนกรกฎาคม 2558 ด้วยมูลค่ารวม 360 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในเดือนกันยายน 2560 Donaco ระบุว่าได้ออกหนังสือ “ยุติและยุติ” ให้กับผู้ขายในไทย Donaco อ้างว่าพวกเขายังคงดำเนินการสถานที่อื่นในปอยเปตที่เรียกว่า Star Paradise ในการแข่งขันกับสถานที่ Star Vegas ของ Donaco และในการต่อต้านข้อตกลงที่ไม่แข่งขัน

คำถามที่ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันไม่ใช่ปัญหาเดียวระหว่าง Donaco และผู้ขายชาวไทย

การยื่นฟ้อง Donaco ในเดือนสิงหาคมระบุว่าฝ่ายผู้ขายของไทยได้ยกเลิกการเช่า Star Vegas เป็นเวลา 50 ปีเพียงฝ่ายเดียวโดยอ้างว่าพวกเขาอยู่ในสิทธิบนพื้นฐานที่ Donaco ค้างชำระค่าเช่าเว็บไซต์ที่ Donaco ค้างชำระเป็นเวลาห้าเดือนติดต่อกัน

Donaco แย้งว่าผู้ให้เช่า Lee Hoe Property Co Ltd – เชื่อมโยงกับผู้ขาย – ได้ขัดขวางความพยายามของ Donaco ในการชำระหนี้ที่ค้างชำระ

ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ Donaco ได้ระบุไว้ในการยื่นคำร้องและผู้ค้าชาวไทยถูกระงับเป็นเวลาสองเดือน – เพื่อค้นหาข้อตกลง – ข้อพิพาทจำนวนหนึ่ง: อนุญาโตตุลาการสิงคโปร์เรียกร้องผู้ค้าชาวไทยโดย Donaco; การแย่งชิงการเช่าในกัมพูชา และ “คดีอื่นๆ ทั้งหมด” ในกัมพูชา ไทย และออสเตรเลีย

ยกไม่แข่งขัน

ภายใต้ข้อตกลงที่ประกาศเมื่อวันจันทร์ โดนาโกจะได้รับเงินจำนวน 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลบเงื่อนไขการไม่แข่งขันและการไม่ชักชวนในข้อตกลงการขายหุ้นดั้งเดิมของปี 2558

Donaco จะจ่ายเงิน 18 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการจัดการที่ยังไม่ได้ชำระพร้อมดอกเบี้ยของอีกฝ่ายหนึ่ง

นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Donaco จะมอบ “ค่าเช่าที่ค้างอยู่ใดๆ” และชำระค่าเช่าเพิ่มเติมจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ Lee Hoe Property การชำระเงินภายหลังจะเห็นสัญญาเช่าดำเนินการต่อและจัดเป็น “ถาวร”

ค่าเช่าที่ Donaco ชำระบนเว็บไซต์ Star Vegas จะอยู่ที่ 20,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือนเป็นเวลาห้าปีนับจากวันที่ชำระเงินที่มีผล และ 30,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน นับตั้งแต่ปีที่หกจนถึงสิ้นปีที่ 10 นับจากวันที่ตกลงกัน

ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นกับ: สมบูรณ์ สุขเจริญไกรศรี, ลี บักตอง, ลี บัก ฮุ่ย, บริษัท ลี โฮ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท พาราแมกซ์ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียกรวมกันว่าผู้ขายชาวไทย

Donaco กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวให้ “ความแน่นอนในการดำรงตำแหน่งสำหรับธุรกิจ Star Vegas และจะยุติข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคู่สัญญา”

บริษัทกล่าวเสริม โดยอ้างถึงการแจ้งเตือนด้านสุขภาพของ coronavirus ทั่วโลกว่าข้อตกลง “ยังช่วยให้บริษัทและผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่โมเมนตัมไปข้างหน้าของธุรกิจ Star Vegas ที่ทำกำไรได้ และปรับปรุงงบดุลและสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่องข้างหน้า ผลกระทบใด ๆ ของ Covid-19 ต่อรายได้และรายได้ครึ่งปีหลัง”

Donaco บอกกับตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียเมื่อวันศุกร์ว่ากำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยสนับสนุนภาระผูกพันการชำระเงินของบริษัทและความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ในแง่ของการปิดจุดผ่านแดนระหว่างจีนและเวียดนามในเดือนมกราคมเนื่องจากการระบาดของ Covid-19 ซึ่งทำให้ธุรกิจเวียดนามเสียหาย

บริษัทดำเนินการโรงแรม Aristo International และคาสิโนที่เกี่ยวข้องที่หล่าวกาย ชายแดนเวียดนามกับจีน

ผู้จำหน่าย Star Vegas ถูกระงับจนถึงเดือนพฤษภาคม: Donaco

ผู้จำหน่าย Star Vegas ถูกระงับจนถึงเดือนพฤษภาคม: Donaco

ศาลฎีกาแห่งนิวเซาธ์เวลส์ได้อนุญาตให้ขยายเวลาคำสั่งแช่แข็งอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับหุ้นบางตัวที่ถือครองในผู้ประกอบการคาสิโนที่จดทะเบียนในออสเตรเลีย Donaco International Ltd. คำสั่งนี้เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ถือโดยอดีตเจ้าของชาวไทยของ Star Vegas Resort and Club ของ Donaco (ภาพใน แฟ้มภาพ) ในประเทศกัมพูชา ตามเอกสารของบริษัทที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียเมื่อวันจันทร์

ศาลได้ขยายเวลาคำสั่งแช่แข็งจนถึงเวลา 17.00 น. ในวันที่ 1 พฤษภาคม ตามรายงานของ Donaco

บริษัทนี้เป็นผู้ดำเนินการโรงแรมคาสิโนหลายแห่งในอินโดจีน สตาร์เวกัสซึ่งเป็นสถานที่หลักของบริษัทตั้งอยู่ในปอยเปตใกล้ชายแดนกัมพูชากับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่การพนันคาสิโนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย Aristo International Hotel และคาสิโนที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ Lao Cai ในเวียดนาม ใกล้พรมแดนของประเทศนั้นกับจีน

Donaco มีข้อพิพาททางกฎหมายกับอดีตเจ้าของ Star Vegas ชาวไทยมาหลายปีแล้ว พวกเขาขายทรัพย์สินให้กับ Donaco ในราคา 360 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญารวมถึงประโยคที่ไม่แข่งขันกันซึ่ง Donaco กล่าวว่ามีการละเมิด ทั้งสองฝ่ายได้พยายามใช้วิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี รวมถึงการดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง

คาสิโน S. Korea Kangwon ยังคงปิดทำการเพิ่มเติมอีกหนึ่งสัปดาห์

คาสิโน S. Korea Kangwon ยังคงปิดทำการเพิ่มเติมอีกหนึ่งสัปดาห์

Kangwon Land รีสอร์ทคาสิโนแห่งเดียวในเกาหลีใต้ที่อนุญาตให้ชาวประเทศเล่นการพนันได้ตัดสินใจที่จะขยาย – เป็นครั้งที่สอง – ปิดสถานที่เล่นเกมชั่วคราว

รีสอร์ท (ในภาพ) จะเห็นคาสิโนยังคงปิดอยู่จนถึง 06.00 น. ในวันที่ 9 มีนาคม ผู้ประกอบการคาสิโน Kangwon Land Inc เดิมประกาศ ปิดชั่วคราวตั้งแต่เที่ยงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 06:00 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และขยายเวลาออกไปจนถึง 06.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์ 29.

บริษัทกล่าวในการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ของเกาหลีเมื่อวันศุกร์ว่าเป็นผลมาจากการขยายเวลาการปิดเป็นครั้งที่สอง ตอนนี้ได้เพิ่มประมาณการเกี่ยวกับการสูญเสียการขายคาสิโนในระหว่างการปิดตัวลงเป็นประมาณ 55 พันล้านวอน (45.6 ล้านเหรียญสหรัฐ)

การปิดครั้งแรกได้รับการอธิบายว่าเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของการติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศนั้น

แต่บริษัท Kangwon Land ซึ่งแม้จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลที่สำคัญโดยรัฐบาลของประเทศ ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าได้รับคำสั่งจากหน่วยงานระดับประเทศให้ปิดตัวลงหรือกระทำโดยสมัครใจ

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 595 รายใน 24 ชั่วโมงเมื่อเวลา 09.00 น. ของวันอาทิตย์ ทำให้ยอดรวมของการติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทั่วประเทศอยู่ที่ 3,526 ราย ณ เวลานั้น ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลี

เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันอาทิตย์ ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน 7 รายอยู่ในจังหวัดคังวอน ตามรายงานของหน่วยงานตรวจสอบ นั่นคือจังหวัดที่รีสอร์ทคังวอนแลนด์ตั้งอยู่ ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันส่วนใหญ่ของประเทศ (รวม 2,569 ราย) อยู่ในเมืองแทกู ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดของเกาหลีใต้

ขณะนี้ประเทศมีจำนวนผู้ป่วยมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันอาทิตย์ เกาหลีใต้บันทึกผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 17 ราย ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสจัดประเภทใหม่ที่รายงานครั้งแรกในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา บริษัท Paradise Co Ltd หนึ่งในผู้ให้บริการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นในประเทศเกาหลีใต้ บอกกับ GGRAsia ว่า“ยังไม่ได้พิจารณา” การปิดสถานที่สำหรับทำธุรกิจท่ามกลางฉากหลังของการติดเชื้อ coronavirus ในประเทศนั้น .

GGRAsia ยังถาม Grand Korea Leisure Co Ltd ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเพียงแห่งเดียวในเกาหลีใต้ว่ามีแผนจะปิดสถานที่จัดงานหรือไม่ เราไม่ได้รับการตอบกลับเมื่อเรื่องราวนี้ออนไลน์

กำไรสุทธิเต็มปี 2019 ของ Kangwon Land Inc เพิ่มขึ้น 12.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่แข็งแกร่งขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลง บริษัทกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ กำไรดังกล่าวในช่วง 12 เดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมอยู่ที่ 335.06 พันล้านวอน เทียบกับเกือบ 297.24 พันล้านวอนในปี 2561 ตามรายงานการยื่นรายได้

บริษัทเทคโนโลยีคาสิโน RGB มองเห็นกำไร 4Q เพิ่มขึ้น 80pct จากยอดขายที่สูงขึ้น

บริษัทเทคโนโลยีคาสิโน RGB มองเห็นกำไร 4Q เพิ่มขึ้น 80pct จากยอดขายที่สูงขึ้น

ผู้ผลิตอุปกรณ์คาสิโน RGB International Bhd รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีไตรมาสที่สี่ของกำไรปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้น 79.8% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 14.7 ล้านริงกิตมาเลเซีย (3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยอดขายที่สูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

รายรับของกลุ่มในช่วงสามเดือนถึง 31 ธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 68.1% มาอยู่ที่ 132.1 ล้านริงกิตมาเลเซียเล็กน้อย บริษัทกล่าวในการยื่นฟ้องต่อ Bursa Malaysia

รายได้ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่เกือบ 29.2 ล้านริงกิตมาเลเซียในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม เพิ่มขึ้น 86.9 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

คณะกรรมการของ RGB เสนอการจ่ายเงินปันผลแบบชั้นเดียวจำนวน 0.003 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้นสามัญสำหรับงบการเงินปี 2562

รายได้จากการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนงานหลักของบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 97.7 ล้านริงกิตมาเลเซียในงวดที่รายงาน กำไรก่อนหักภาษีสำหรับแผนกนี้เพิ่มขึ้น 59.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับเกือบ 10.8 ล้านริงกิตมาเลเซียในไตรมาสที่สี่ของปี 2019 ซึ่งบริษัทกล่าวว่าเป็นเพราะ “จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขายเพิ่มขึ้น” ในไตรมาสที่รายงาน

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคและการจัดการมีรายได้ 33.7 ล้านริงกิตมาเลเซียสำหรับไตรมาสจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น 47.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2561 กำไรก่อนหักภาษีรายไตรมาสสำหรับแผนกเพิ่มขึ้น 235.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับประมาณ 6 ริงกิตมาเลเซีย 8 ล้านคน “สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นและการเปิดสาขาเพิ่มเติมในระหว่างปี” บริษัทกล่าว

สำหรับทั้งปี 2019 RGB รายงานกำไรสุทธิเกือบ 39.8 ล้านริงกิตมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 13.1% จากปีก่อนหน้า รายรับสำหรับ 12 เดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมลดลง 7.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 351.1 ล้านริงกิตมาเลเซีย EBITDA สำหรับทั้งปีอยู่ที่ 82.8 ล้านริงกิตมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 26.0% จากปี 2018

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และการตลาดลดลง 15.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือต่ำกว่า 223.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย แต่กำไรก่อนหักภาษีสำหรับกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 15.8% เป็น 27.8 ล้านริงกิตมาเลเซีย รายได้ที่สูงขึ้นในปี 2561 “เกิดจากการขายจำนวนมากให้กับรีสอร์ทแบบบูรณาการในอินโดจีนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่า” RGB กล่าว

กำไรก่อนหักภาษีในฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคและการจัดการลดลง 1.6% สู่ 22.0 ล้านริงกิตมาเลเซียในปี 2562 จากรายรับที่เพิ่มขึ้นจริง 13.2% เป็น 125.3 ล้านริงกิตมาเลเซีย บริษัท กล่าวว่า “ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น” และช่องทางเพิ่มเติมช่วยเพิ่มรายได้ในกลุ่ม แต่ “ค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้น” และ “ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหนี้สินของแจ็คพอตในเครื่องใหม่ที่วางไว้ในร้านใหม่” ส่งผลเสียต่อผลกำไร

โครงการ NagaCorp Russia อาจเปิดในฤดูร้อนปี 2021

โครงการ NagaCorp Russia อาจเปิดในฤดูร้อนปี 2021

ผู้ประกอบการคาสิโน NagaCorp Ltd กล่าวในรายงานประจำปี 2019 ว่าโครงการในรัสเซียตะวันออกไกลมีแนวโน้มที่จะเปิดในช่วงครึ่งหลังของปี 2564

“เราคาดว่าโครงการวลาดิวอสต็อกของเราจะเปิดให้บริการในฤดูร้อนปี 2564” ทิม แมคนัลลี ประธานบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงกล่าวในคำนำในรายงานฉบับนี้ เขากำลังอ้างถึงโครงการใน Primorye Integrated Entertainment Zone ใน Primorsky Krai ใกล้กับท่าเรือรัสเซียแปซิฟิกของ Vladivostok

ธุรกิจหลักของ NagaCorp คือการผูกขาดคาสิโนสำหรับกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา

ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว นาย McNally บอก GGRAsia ว่าระยะเวลาโดยประมาณสำหรับ “ความสมบูรณ์” ของโครงการรัสเซียคือ”ในช่วงปลายปี 2020 ”

ประธานตั้งข้อสังเกตในคำปราศรัยล่าสุดของเขาในรายงานปี 2019 ที่ยื่นในฮ่องกงเมื่อวันศุกร์: “จากสถานะการพัฒนาในปัจจุบัน โครงการพัฒนาเกมและรีสอร์ทของเราในวลาดีวอสตอค รัสเซีย ยังคงเป็นไปตามกำหนดในวงกว้าง”

“บุคลากรหลักบางคนได้รับKangwon Land การแต่งตั้งให้ดูแลด้านต่าง ๆ ของความคืบหน้าของโครงการ” นาย McNally กล่าวเสริม “กลุ่มเชื่อว่ากลยุทธ์ในการกระจายธุรกิจในเชิงภูมิศาสตร์และขยายไปสู่ตลาดคาสิโนใหม่จะผลักดันการเติบโตของรายได้ในระยะยาว”

ข้อตกลงการพัฒนาของบริษัทกับเจ้าหน้าที่ใน Primorksy Krai ซึ่งเป็นดินแดนสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งมีวลาดิวอสต็อกเป็นเมืองหลวง ได้ลงนามในปี 2556 โดยมุ่งมั่นที่จะใช้จ่ายอย่างน้อย 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามคำวิจารณ์ก่อนหน้านี้ของ GGRAsia จากบริษัท ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะใช้เงิน ราว 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อ Naga 3 ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากศูนย์รวมเรือธง NagaWorld ในตลาดผูกขาดหลักในกรุงพนมเปญ

ในเดือนกุมภาพันธ์NagaCorp กล่าวว่ายังคง “มั่นใจว่าแม้ว่าผลประกอบการทางการเงินของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ” จากวิกฤต coronavirus ทั่วโลกในปัจจุบัน “ในหกเดือนข้างหน้าของการดำเนินงานและอื่น ๆ แนวโน้มระยะยาวของบริษัทยังคงดี”

Kangwon Land ขยายเวลาปิดคาสิโนถึง 6 เมษายน

ขยายเวลาปิดคาสิโนถึง 6 เมษายน

Kangwon Land รีสอร์ทคาสิโนแห่งเดียวในเกาหลีใต้ที่อนุญาตให้ชาวประเทศเล่นการพนันได้ตัดสินใจที่จะขยาย – เป็นครั้งที่ห้า – ปิดสถานที่เล่นเกมชั่วคราว ตอนนี้บอกว่าจะเปิดอีกครั้งในเวลา 6.00 น. ของวันที่ 6 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่มีความหมายว่ารีสอร์ทถูกระงับธุรกิจเกมเกือบหนึ่งเดือนครึ่ง

การแจ้งการปิดเบื้องต้น – สำหรับคาสิโนเท่านั้น – ได้รับการอธิบายโดยโปรโมเตอร์ของรีสอร์ท Kangwon Land Inc เป็นมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศนั้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมที่ Kangwon Land (ในภาพ) จะยังคงปิดจนถึงวันที่ 22 มีนาคม ตามคำฟ้องของ Korea Exchange ในวันศุกร์

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งบันทึกครั้งแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ ได้รับการประกาศให้เป็นโรคระบาดโดยองค์การอนามัยโลก โดยมีการติดเชื้อทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก

เดิมที Kangwon Land Inc ได้ประกาศปิดคาสิโนชั่วคราวตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 06:00 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ จากนั้นจึงขยายเวลาออกไปสี่ครั้งติดต่อกัน การขยายเวลาล่าสุดจนถึงวันจันทร์ (23 มีนาคม)

บริษัทกล่าวในการยื่นฟ้องของวันศุกร์ – ในขณะที่มันตั้งค่าสถานะการขยายเวลาการปิดที่ห้า – ว่ามันคาดการณ์ยอดขายคาสิโนที่หายไปเป็นจำนวน 158.1 พันล้านวอน (124.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากจุดเริ่มต้นของการปิดคาสิโนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ การประมาณการขึ้นอยู่กับรายได้คาสิโนรายวันของ Kangwon Land ในปี 2019 ทั้งปี เพิ่มโปรโมเตอร์ของโครงการ

บริษัทกล่าวว่าการขาดทุนจากการดำเนินการที่ไม่ใช่เกมสำหรับวันที่ 2 มีนาคมจนถึง 22 มีนาคม คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 11.0 พันล้านวอน Kangwon Land Inc. ระบุในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมที่คอมเพล็กซ์จะค่อยๆ เปิดให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของโรคโควิด-19 ในเกาหลีใต้

ณ วันอาทิตย์ เกาหลีใต้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวม 8,961 ราย และเสียชีวิต 111 ราย ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลี ประเทศซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดเป็นอันดับสองในเอเชียรองจากจีน – รายงานผู้ป่วยรายใหม่ 64 รายในวันอาทิตย์ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุด

Suncity listco เตือนการสูญเสียที่กว้างขึ้นในปี 2019

Suncity listco เตือนการสูญเสียที่กว้างขึ้นในปี 2019

บริษัท Suncity Group Holdings Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกงกล่าวว่า บริษัทคาดว่าจะขาดทุน 1.51 พันล้านหยวน (212.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019 เพิ่มขึ้นจาก ขาดทุน1.46 พันล้านหยวนในปีที่แล้ว

นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกควบคุมโดย Alvin Chau Cheok Wa ซึ่งเป็นหัวหน้าของ Suncity Group ซึ่งเป็นแบรนด์ขยะของเอกชนในมาเก๊า นักวิเคราะห์การลงทุนกล่าวว่าแบรนด์ junket เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายเดียวในการดำเนินงานห้องขยะในตลาดมาเก๊า บริษัทจดทะเบียนไม่นับรวมผลกำไรใด ๆ จากขยะมาเก๊า

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ Suncity Group Holdings ได้กล่าวถึงผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู้การด้อยค่าของดอกเบี้ยในบริษัทร่วม และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน กิจการจดทะเบียนยังถือว่าขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจำหน่ายส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมบางส่วนและถือว่าจำหน่ายบริษัทย่อย ตลอดจนส่วนแบ่งผลขาดทุนของการร่วมค้าตามการยื่นล่าสุด

Suncity Group Holdings ให้บริการที่ปรึกษาด้านโรงแรมและคาสิโนเพื่อการพัฒนาในเขตอำนาจศาลของเอเชียหลายแห่ง

บริษัทเพิ่งยืนยันการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการคาสิโนรีสอร์ทที่เรียกว่า “รีสอร์ท Westside City” ในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์, มะนิลา. บริษัทยังมีความ สนใจในการลงทุนใน Hoiana ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเป็นรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของเวียดนาม และมีส่วนได้ส่วนเสียชั้นนำใน Summit Ascent Holdings Ltd ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนคาสิโน Tigre de Cristal ในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย

Suncity Group Holdings จะประกาศผลประจำปี 2019 ในวันที่ 27 มีนาคม ตามข้อมูลล่าสุดของบริษัทที่ยื่นต่อตลาดหุ้นฮ่องกง

GEN Malaysia อัดฉีดเงิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับ Empire Resorts

GEN Malaysia อัดฉีดเงิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับ Empire Resorts

ผู้ประกอบการคาสิโน Genting Malaysia Bhd กล่าวว่าได้ตกลงที่จะอัดฉีดเงิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ Empire Resorts Inc ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกมที่ขาดทุนในสหรัฐฯ โดยสมัครรับหุ้นที่ต้องการ “เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้โดย Empire เพื่อวัตถุประสงค์ของแผนการรีไฟแนนซ์และเงินทุนหมุนเวียน” Genting Malaysia กล่าวในการยื่นฟ้องต่อ Bursa Malaysia เมื่อวันพฤหัสบดี

เก็นติ้งมาเลเซียเสร็จสิ้นการซื้อ หุ้นร้อยละ 49 ในบริษัทในสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Empire Resorts เป็นเจ้าของและดำเนินการ Resorts World Catskills (ในภาพ) คาสิโนคอมเพล็กซ์ในตอนเหนือของมลรัฐนิวยอร์ก ห่างจากนิวยอร์กซิตี้ประมาณ 90 ไมล์ (144 กิโลเมตร) คอมเพล็กซ์คาสิโนนั้นถูกปิดชั่วคราว ในขณะนี้ ท่ามกลางความกังวลที่เชื่อมโยงกับการแพร่กระจายของการระบาดใหญ่ของ Covid-19

หุ้นบุริมสิทธิจากเอ็มไพร์รีสอร์ทส์มีวันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2581 และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2573 และก่อนวันครบกำหนดที่ราคาแปลง 20 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นสามัญตามการยื่น .

ในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี เก็นติ้งมาเลเซียกล่าวว่าการเพิ่มทุนจะได้รับการสนับสนุนผ่าน “กองทุนที่สร้างขึ้นภายใน”

เก็นติ้งมาเลเซียตั้งข้อสังเกตว่า: “การเพิ่มทุน … ทำให้เอ็มไพร์มีเงินทุนสำหรับการรีไฟแนนซ์ เงินที่ได้ยังให้เงินทุนเพิ่มเติมแก่ Empire สำหรับเงินทุนหมุนเวียน หากจำเป็นในแง่ของการปิด Resort World Catskills ชั่วคราวที่ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยทางการอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของ Covid-19”

เสริมว่า: “ขณะนี้เอ็มไพร์กำลังทำงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้คงค้างจำนวน 540.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ … ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 กับกลุ่มธนาคาร”

ในเดือนกุมภาพันธ์ เก็นติ้งมาเลเซียกล่าวว่าขาดทุน 31.6 ล้านริงกิตมาเลเซีย (7.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนแบ่งผลการถือหุ้นในเอ็มไพร์รีสอร์ท

ผู้รับยุติการอ้างสิทธิ์ในสัดส่วนการถือหุ้นของเจ้าของ Landing Int: การยื่น

ผู้รับยุติการอ้างสิทธิ์ในสัดส่วนการถือหุ้นของเจ้าของ Landing Int: การยื่น

หุ้นในโปรโมเตอร์คาสิโนในเอเชีย Landing International Development Ltd เริ่มในเช้าวันศุกร์ (20 มีนาคม) เพื่อให้พร้อมสำหรับการซื้อขายสาธารณะอีกครั้งหลังจากหยุดชั่วคราวตั้งแต่ 9.00 น. ในวันพฤหัสบดี

กลุ่มดังกล่าวกล่าวในการยื่นฟ้องในช่วงดึกของวันพฤหัสบดีว่าสาเหตุของการหยุดชั่วคราวคือได้เรียนรู้เมื่อวันพุธว่ามีการเรียกร้องการพิทักษ์ทรัพย์ของหุ้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของโดยรวมของ Landing International Development “ปลด” และหุ้นเหล่านั้นออก

การยื่นเอกสารเพิ่มเติมว่านักธุรกิจจากแผ่นดินใหญ่ Yang Zhihui ประธานกลุ่มได้ “ยืนยัน” ดังนั้นจึง “ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการเป็นเจ้าของ” ของบริษัทที่เป็นเจ้าของขั้นสูงสุดของ Landing International Development

Landing International Development ได้สร้างรีสอร์ทที่มีคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นที่เรียกว่า Jeju Shinhwa World บนเกาะเชจูของเกาหลีใต้ ส่วนการเล่นเกมของสิ่งอำนวยความสะดวก – Landing Casino – เปิด ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2018

การยื่นเอกสารช่วงดึกของวันพฤหัสบดีเพิ่มเติมว่า “ไม่มีการสื่อสารข้อเสนอโดยสุจริตไปยังคณะกรรมการ” เกี่ยวกับความพยายามใดๆ ที่จะเข้าครอบครองธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการจึง “ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อ” ว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจ “ใกล้จะถึงแล้ว”

เอกสารเพิ่มโดยอ้างถึงกฎของตลาดหุ้นฮ่องกง: “สำหรับจุดประสงค์ของ Takeovers Code ระยะเวลาข้อเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทจะปิดในวันที่ประกาศนี้”

การยื่นฟ้องก่อนหน้านี้ในเย็นวันพฤหัสบดีกล่าวว่าการตรวจสอบผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มสำหรับปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนั้น “ล่าช้าเนื่องจากการระบาดของโรค coronavirus” ขณะนี้กลุ่มจะเผยแพร่ผลงานประจำปีที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสำหรับปี 2019 ในวันที่ 31 มีนาคม

เมื่อต้นเดือนนี้ Landing International Development Ltd กล่าวว่าคาดว่าจะบันทึกการขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นสำหรับทั้งปี 2019 ที่ “ไม่น้อยกว่า” 160 เปอร์เซ็นต์ที่ตัดสินเมื่อเทียบปีต่อปี หนึ่งในสาเหตุของการสูญเสียที่คาดการณ์ไว้คือรายได้จากการเล่นเกมที่ลดลง บริษัทกล่าว

ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว คุณหยางกล่าวว่าเขาจะ “ดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งหมดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเขา” หลังจากที่ Landing International Development เปิดเผยว่ามีหุ้นมากกว่าครึ่งในบริษัทนอกอาณาเขตที่เป็นเจ้าของขั้นสุดท้ายโดยมีคนสองคนทำหน้าที่ เรียกร้อง เป็น ตัวรับ

การถือครองที่เกี่ยวข้อง – ตามที่ระบุไว้ในการยื่นฟ้องในขณะนั้น – ถึงร้อยละ 50.48 ใน Landing International Ltd.

ตามรายงานประจำปี 2018 ของ Landing International Development ซึ่งยื่นต่อตลาดหุ้นฮ่องกงเมื่อวันที่ 29 เมษายน Landing International Ltd เป็นยานพาหนะในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เป็น “บริษัทโฮลดิ้งที่ดีที่สุด” ของ Landing International Development และนายหยางเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของนิติบุคคลนอกอาณาเขต