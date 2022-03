เว็บบอล BALLSTEP2 ไม่ได้ขอโทษ

เว็บบอล BALLSTEP2 จ้ามือรับแทงม้าซึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับแนวทางการโฆษณาและการตลาดโซเชียลมีเดียที่ฉาวโฉ่ได้ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะจ่ายออกก่อนกำหนดสำหรับการเดิมพันทั้งหมดที่วางบน Mayweather เพราะมั่นใจในสุภาษิตโบราณว่าคุณควร “เดิมพันด้วยสีดำเสมอ ”

ไม่ขอโทษ

ทวีตตามมาด้วยการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้ Twitter

“และในทวีตเดียว ตอนนี้คุณเหยียดเชื้อชาติโดยสิ้นเชิง” คนหนึ่งกล่าว “รักการล้อเล่น แต่คุณข้ามเส้นแล้ว ลบ.”

Paddy Power ไม่ได้ขอโทษ “เช่นเดียวกับเวสลีย์ สไนปส์ ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ภูมิใจในตัวตนของเขาอย่างถูกต้อง และใช่แล้ว โฆษณาดังกล่าวอ้างอิงถึงเชื้อชาติของเขาอย่างแน่นอน แต่มันทำในลักษณะที่เราจะไม่พิจารณาว่าดูหมิ่นหรือดูถูกในทางใดทางหนึ่ง” โฆษกกล่าว “แต่ยิ่งไปกว่านั้น มันยังเป็นการแถลงข้อเท็จจริงด้วย

“ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์เป็นคนผิวสี และเราเชื่อว่าเขาจะชนะ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าคุณควรเดิมพันกับเขา เราจะไม่จ่ายเงินเป็นอย่างอื่น”

ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับพลังข้าวเปลือก

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ PaddyPower อ้างถึงสีผิวในโฆษณา ซึ่งบ่อยครั้งและจงใจอยู่ใกล้กระดูก ในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้ว บริษัทได้เปิดเผยป้ายโฆษณาที่แสดงถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่กำลังเป็นประธานาธิบดีในขณะนั้น ถัดจากประธานาธิบดีโอบามาที่กำลังจะออกจากตำแหน่ง และไตร่ตรองว่า “สีส้มคือสีดำใหม่หรือไม่”

เปอร์มา-แทนอันโด่งดังของทรัมป์ถูกโฟโต้ช็อปด้วยเฉดสีส้มเขียวหวานที่เข้มยิ่งกว่าเดิมเพื่อตอกย้ำประเด็นนี้

เห็นได้ชัดว่า Paddy Power ไม่เชื่อว่าทรัมป์จะชนะ เพราะมันจ่ายเงินก่อนการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีให้กับผู้ที่สนับสนุนคลินตัน บริษัทจ่ายเงินประมาณ 2 ล้านยูโร (2.4 ล้านดอลลาร์) สำหรับการเดิมพันคลินตันเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนผลการเลือกตั้งจริง

การจ่ายเงินก่อนกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ PaddyPower ใช้เป็นครั้งคราว เพราะมันสร้างคอลัมน์นิ้วฟรี แต่ในโอกาสนั้น กลับกลายเป็นว่ามีการประชาสัมพันธ์ที่มีราคาแพง

เหงื่อสำหรับเจ้ามือรับแทง

หลังจากจ่ายเงินเดิมพัน Mayweather มูลค่า 271,500 ยูโรแล้ว เราจะอธิษฐานว่าจะไม่เสียใจที่ T-Mobile Arena ของ MGM ในคืนวันอาทิตย์ อันที่จริง อุตสาหกรรมการทำบัญชีทั้งหมดก็จะอธิษฐานเหมือนกัน

ด้วยการเดิมพันมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ที่เกิด เว็บบอล BALLSTEP2 ขึ้นกับศิลปินศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานชาวไอริช ชัยชนะของผู้แพ้จะเป็นหายนะสำหรับเจ้ามือรับแทงออนไลน์และหนังสือกีฬาของเวกัสเหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม Paddy Power มีความมั่นใจในการตัดสินใจ

“นอกจากความรักชาติแล้ว เรากำลังจ่ายเงินให้กับชัยชนะของ Mayweather ก่อนเวลา… เพราะเราตรวจสอบแล้ว และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นนักมวย” โฆษกกล่าว

นังสือกีฬาในลาสเวกัสใช้เงินสองล้านแยกจากกันใน Mayweather Beating McGregor

โพสต์เมื่อ: 25 สิงหาคม 2017, 04:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 25 สิงหาคม 2017, 05:15น.

Casino.org Staff Writer

นักพนันที่ไม่ปรากฏชื่อสองคนทำการเดิมพันมูลค่าล้านดอลลาร์แยกจาก Floyd Mayweather เพื่อเอาชนะ Conor McGregor ในการต่อสู้คืนวันเสาร์ที่ T-Mobile Arena ในลาสเวกัส ค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพียงพอที่จะย้ายเส้นเดิมพันในขณะที่ยังแสดงเงินจำนวนมากไปในทิศทางเดียว

McGregor และ Mayweather ชั่งน้ำหนักใน

ด้วยการต่อสู้ของ Floyd Mayweather-Conor McGregor หนึ่งวัน เงินก็เริ่มไหลเข้ามาสู่แชมป์มวย บรรเทาความกลัวของหนังสือกีฬาในลาสเวกัส (ภาพ: YouTube)

MGM Resorts รายงานการเดิมพัน 1 ล้านดอลลาร์ที่ Bellagio ในวันพฤหัสบดีโดยเงินที่วาง Mayweather จะชนะที่ -550 ถ้ามันผ่านเข้ามา มันจะคืนกำไร 182,000 ดอลลาร์

นอกจากนี้ ในวันพฤหัสบดี วิลเลียม ฮิลล์ ยอมรับว่าหนึ่งในหนังสือกีฬาของพวกเขาวางเดิมพัน 1.2 ล้านดอลลาร์ โดยที่เส้นอยู่ที่ -500 ตั๋วนั้นจะทำให้ได้รับเงินรางวัลสุทธิ 240,000 เหรียญ

การเดิมพันเหล่านี้สามารถย้ายเส้นกลับไปที่ -600 ที่หนังสือกีฬาของลาสเวกัสส่วนใหญ่ สูงถึง -2,500 เมื่อต้นปีนี้

เจ้ามือประสาท

Nick Bogdanovich ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ William Hill กล่าวกับ ESPN เมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าชัยชนะของ McGregor จะเป็นหายนะ

“ทั้งหมดที่ฉันรู้คือเราเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ในการทำเงินจำนวนมากหรือถูก [ถูกปิดล้อม]” เขากล่าว “ผมไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าจะทำให้เกิดความคลั่งไคล้แบบนี้ได้”

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่านี่จะเป็นการต่อสู้เดิมพันที่หนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์

The Westgate LV SuperBook รายงานว่าแฟน ๆ หนึ่งในทุก 12 คนกำลังมาที่หน้าต่างเพื่อจ่ายเงินให้กับ Mayweather แต่ด้วยเงินจำนวนน้อยกว่ามาก

ค่าเฉลี่ยเดิมพันของ McGregor ที่ Westgate คือ 212 ดอลลาร์ แต่เดิมพัน Mayweather เฉลี่ยอยู่ที่ 8,036 ดอลลาร์

ในแง่ของจำนวนการเดิมพัน การเดิมพันส่วนใหญ่อยู่ที่ McGregor นักสู้ UFC สัญชาติไอริช ซึ่งอัตราต่อรองปัจจุบันอยู่ที่ +350 (ซึ่งหมายความว่าการเดิมพัน $100 จะคืนค่า $450)

เส้นขยับ

ด้วยการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนักสู้ UFC สัญชาติไอริช นักสู้ที่ประหม่าได้ปรับท่าทางของพวกเขาเพื่อกระตุ้นความสนใจใน Mayweather มากขึ้น ในขณะที่ปริมาณการเดิมพันยังคงอยู่ในความโปรดปรานของ McGregor จำนวนเงินเดิมพันอยู่ที่มุมของนักมวยอย่างแน่นอน

นอกเหนือจากการเดิมพันล้านดอลลาร์แล้ว เจ้าหน้าที่คาสิโนเซาท์พอยต์กล่าวว่าพวกเขาได้รับตั๋ว 200,000 ดอลลาร์ในขณะที่เอ็มจีเอ็มและวิลเลียมฮิลล์กล่าวว่าพวกเขาเห็นธุรกรรม 300,000 ดอลลาร์ทั้งหมดสำหรับ Mayweather เพื่อชนะ

สองพี่น้องมหาเศรษฐี Gavin และ Joe Maloofอดีตเจ้าของคาสิโน Sacramento Kings and Palms เดิมพัน $880,000 บน Mayweather เมื่อต้นเดือนนี้ที่ South PointFeds กล่าวว่าพวกเขามีหนี้ 75.5 ล้านเหรียญสำหรับค่าเช่าที่ดินใต้สนามกอล์ฟ Bali Hai ของ Billy Walters

โพสต์เมื่อ: 25 สิงหาคม 2017, 03:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 25 สิงหาคม 2017, 05:22น.

Casino.org Staff Writer

บิลลี่ วอลเตอร์ส ผู้ค้าวงในที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด เช่าที่ดินที่สนามกอล์ฟบาลีฮายจากคลาร์กเคาน์ตี้ แต่รัฐบาลกลางเชื่อว่าเขาได้รับข้อตกลงที่ดีเกินไป

Billy Walters บาหลีไฮ Las Vegas Raiders

อีกไม่นานทุ่งหญ้าการเงินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน่าจะมาที่สนามปัจจุบันของสนามกอล์ฟ Billy Walters ของ Billy Walters ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของอ่าวมัณฑะเลย์ (ภาพ: ข่าวของแอตแลนติกซิตี)

ในจดหมายที่ส่งถึงคลาร์กเคาน์ตี้จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) รัฐบาลเรียกร้องให้ได้รับเงินค่าเช่าในอดีตและอนาคตที่ต่ำกว่า 75.5 ล้านดอลลาร์ทันที ตามพระราชบัญญัติการจัดการที่ดินสาธารณะทางตอนใต้ของเนวาดา (SNPLMA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยของสำนักงานการจัดการที่ดินแห่งสหรัฐอเมริกา (BLM) คลาร์กเคาน์ตี้จะต้องจ่าย BLM ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ของรายได้

BLM เป็นโครงการของรัฐบาลกลางที่ขายที่ดินของรัฐบาลให้กับรัฐทางตะวันตกเพื่อแลกกับการแบ่งรายได้อย่างต่อเนื่อง BLM ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 มีหน้าที่บริหารจัดการที่ดินสาธารณะกว่า 247 ล้านเอเคอร์ หรือประมาณหนึ่งในแปดของสหรัฐอเมริกา

SNPLMA จัดการพื้นที่ 155 เอเคอร์ใกล้กับ Strip ตั้งแต่ปี 2542 บริษัท Nevada Links, LLC ของ Walters สร้างสนามกอล์ฟในปี 2543

คลาร์กเคาน์ตี้และวอลเตอร์สตกลงที่จะแบ่งปันผลกำไรในปี 2542 โดยรัฐบาลท้องถิ่นจัดสรรไว้ 40 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิของหลักสูตร แต่หลักสูตรไม่ได้ให้ผลกำไร ดังนั้น Walters จึงไม่แบ่งปันผลกำไร และต่อมา Clark County ก็ไม่ได้จ่ายเงินเลี้ยงอาหาร

Waters ถูก จำคุกเป็น เวลาห้าปีในข้อหาขโมยข้อมูลบริษัทที่เป็นความลับจากนักพนันกีฬาที่เป็นหนี้บุญคุณ และใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อทำเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ในตลาดหุ้น

พวกเขาไปถึง 75.5 ล้านเหรียญได้อย่างไร?

เมื่อหกปีที่แล้ว คลาร์กเคาน์ตี้และวอลเตอร์สแก้ไขข้อตกลงของพวกเขา สัญญาฉบับใหม่เรียกร้องให้ Walkters จ่ายเงิน 100,000 ดอลลาร์ต่อปีให้กับเคาน์ตีในรูปแบบของสัญญาเช่า คลาร์กเคาน์ตี้เก็บเงินได้ 15,000 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ส่วนที่เหลืออีก 85,000 เหรียญสหรัฐถูกส่งไปยัง BLM

ที่ไม่ได้บินกับ DOJ เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าค่าเช่าต่ำเกินไป ตอนนี้พวกเขาต้องการจ่ายสำหรับหลายปีของการไม่ชำระเงินที่พวกเขากล่าวว่าควรจะมีมูลค่ารวมเกือบ 12.5 ล้านดอลลาร์พร้อมดอกเบี้ยบวกกับ “มูลค่าปัจจุบันของการชำระเงินที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ตลอดอายุสัญญาเช่า 62,863,33 ดอลลาร์”

ข้อตกลงปี 1999 ระหว่างคลาร์กเคาน์ตี้และวอลเตอร์สกำหนดเงื่อนไขเป็นเวลา 99 ปี

Steve Sisolak ประธานคณะกรรมาธิการเขตคลาร์ก เข้าถึงโดยLas Vegas Review-Journal กล่าวว่า BLM ไม่เคยตอบสนองต่อข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมของเคาน์ตีในปี 2554

“พวกเขาไม่อนุมัติ พวกเขาไม่ได้ปฏิเสธ พวกเขาเพียงแค่นั่งบนมัน เราติดอยู่ในบริเวณขอบรก” ศศิลักษณ์กล่าว โฆษกของเคาน์ตี Erik Pappa กล่าวว่าไม่มีแผนที่จะจ่ายเงินจำนวนมากดังกล่าว แต่การเจรจาจะเริ่มขึ้นกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่เหมาะสม

ปูทางลงลานจอดรถ

แม้จะมีการเรียกร้องทางการเงินในสนามกอล์ฟบาลีฮายของบิลลี่ วอลเตอร์ส Sisolak กล่าวว่าความขัดแย้งดังกล่าวไม่ได้ป้องกัน Las Vegas Raiders จากการก้าวไปข้างหน้าด้วยแผนการปูทางที่อาจเกิดขึ้น

“เนื้อของพวกเขา … อยู่กับเขต ไม่ใช่ผู้เช่า” สีสลักษณ์อธิบาย

วอลเตอร์สมองหาที่จะรื้อถอนสนามกอล์ฟเพื่อประโยชน์ของธุรกิจที่ทำกำไรได้มากกว่า ในไม่ช้าทีม Raiders จะทุ่มเงิน 1.9 พันล้านดอลลาร์ สนามกีฬา NFL ทรงโดมขนาด 65,000 ที่นั่ง ข้ามรัฐที่ 15 ระหว่างถนนรัสเซลและถนนฮาเซียนดา บาลีฮายจึงกลายเป็นเป้าหมายที่จอดรถรอบปฐมทัศน์สนับสนุนเมืองแอตแลนติก จิม วีแลน เสียชีวิตในวัย 68 ปี เคาน์ตี้มีเวลา 35 วันในการตั้งชื่อผู้สืบทอด

โพสต์เมื่อ: 25 สิงหาคม 2017, 11:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 25 สิงหาคม 2017, 09:58น.

Casino.org Staff Writer

แอตแลนติกซิตีสูญเสียหนึ่งในเสียงที่ทรงอิทธิพลและทรงอิทธิพลที่สุดในสัปดาห์นี้ด้วยการจากไปของวุฒิสมาชิกรัฐจิม วีแลน (ดี) ซึ่งเสียชีวิตหลังจากมีอาการหัวใจวายที่บ้านเชลซีไฮทส์เมื่อวันอังคาร

จิม วีแลน แอตแลนติก ซิตี้ เสียชีวิต

ซึ่งถูกมองว่าเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนติกซิตีในปี 1997 การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของวุฒิสมาชิกรัฐนิวเจอร์ซีย์ จิม วีแลน ถูกไว้ทุกข์ทั่วทั้งรัฐการ์เดน (ภาพ: ข่าวของแอตแลนติกซิตี)

ตอนนี้พรรคเดโมแครตในแอตแลนติกเคาน์ตี้มีเวลา 35 วันในการตั้งชื่อผู้แทนของ Whelan การนัดหมายที่จะดำเนินการจนถึงมกราคม 2561 ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้บุกเบิกงานนี้

วีแลนวางแผนที่จะเกษียณเมื่อสิ้นสุดวาระ Chris Brown สมาชิกสภามณฑลแอตแลนติก (R-Atlantic County) และ Colin Bell (D) กำลังลงสมัครรับตำแหน่งวุฒิสภาของรัฐ

ในบรรยากาศทางการเมืองที่ขัดแย้งกันในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและในเทรนตัน เมืองหลวงของรัฐนิวเจอร์ซีย์ วีแลนสามารถเต้นรำท่ามกลางธรรมชาติที่แตกแยกและรักษามิตรของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน

“ในช่วงเกือบแปดปีที่ฉันอยู่ในเทรนตัน ฉันได้รู้จักจิมในฐานะผู้นำที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ ซึ่งคำพูดของเขาเป็นพันธะของเขา” ผู้ว่าการคริส คริสตี้ (ขวา) กล่าวในแถลงการณ์ “ในขณะที่เราไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายเสมอ แต่เขายินดีรับฟังและให้เหตุผลร่วมกันเสมอ”

ผู้สนับสนุนการพนัน

วีแลน อดีตนายกเทศมนตรีของแอตแลนติกซิตีและนักการเมืองของรัฐมานานกว่าทศวรรษ เป็นผู้สนับสนุนเมืองติดการพนันริมชายหาดที่เขาเรียกว่าบ้านมาช้านาน Whelan ช่วยกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายของ New Jersey โดยทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน State Sen. Ray Lesniak (D-Union) ในการร่างข้อบังคับ iGaming ซึ่งในที่สุดจะพบการสนับสนุนทั้งสองด้านของทางเดิน

วีแลนยังเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนชั้นนำด้านการพนันกีฬา ให้ถูก กฎหมาย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ผ่านการลงประชามติตามรัฐธรรมนูญเพื่ออนุญาตให้เล่นการพนันกีฬาในปี 2554 และคริสตี้ได้ลงนามในกฎหมายหลังจากนั้นไม่นานในเดือนมกราคม 2555 แต่ซีเอพร้อมด้วย NFL, MLB, NBA และ NHL ประสบความสำเร็จในการฟ้องนิวเจอร์ซีย์ในความพยายามที่จะปิดกั้น สถานะจากการเปิดเส้นเดิมพัน

ศาลฎีกาสหรัฐคาดว่าจะทบทวนคดีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ และออกคำตัดสินในปี 2561

บราวน์กับเบลล์

คริส บราวน์และคอลิน เบลล์ต่อสู้กันอย่างไม่มีข้อแม้ในเบื้องต้นของเดือนมิถุนายนเพื่อต่อสู้เพื่อชิงที่นั่งวุฒิสภาของวีแลน แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งสองได้ต่อสู้กันเองในการรณรงค์

เมื่อสองปีก่อน เบลล์ลงแข่งไม่ประสบความสำเร็จในที่นั่งของสมัชชาใหญ่ 2 ที่นั่งในเขตที่สอง เทียบกับบราวน์และอีกสามคน Bell ได้รับคะแนนโหวต 17,433 คะแนน เป็นอันดับสามรองจาก Brown (18,959) และ Vincent Mazzeo (18,279) สมาชิกสภาประชาธิปไตย

ชาวพื้นเมืองของแอตแลนติกซิตีทั้งคู่ ต่างกันในประเด็นด้านนโยบาย แต่มีจุดยืนเดียวกันเมื่อกล่าวถึงการรัฐประหาร บราวน์ พรรครีพับลิกันวิจารณ์รัฐประหารของคริสตี้ ขณะที่เบลล์ทำให้การยึดอำนาจเป็นประเด็นหลักในการรณรงค์หาเสียงของเขา

เบลล์ประณามการแต่งตั้งผู้นำรัฐประหาร เจฟฟ์ คีซา อดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐ และสัญญาจ้างงานมูลค่า 400 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ภายใต้การควบคุมของ Chiesa แอตแลนติกซิตี้ได้ประหยัดเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในการระงับข้อพิพาทด้านภาษีทรัพย์สินของคาสิโนที่โดดเด่น

นายกเทศมนตรีดอน การ์เดียน (ขวา) ซึ่งเป็นผู้ต่อต้านการรัฐประหารอย่างแข็งขัน ยอมรับเมื่อเร็วๆ นี้ว่ารัฐมีบทบาทสำคัญใน “การช่วยให้เราพลิกสถานการณ์”

DFS ถูกกฎหมายในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเดลาแวร์ DraftKings เสนอเงินรางวัลพันล้านดอลลาร์

โพสต์เมื่อ: 24 สิงหาคม 2017, 05:56น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 24 สิงหาคม 2017, 08:07น.

Casino.org Staff Writer

นิวเจอร์ซีย์กลายเป็นรัฐที่ 16 ในสหรัฐอเมริกาที่ออกกฎหมายเพื่อควบคุมกีฬาแฟนตาซีรายวัน ผู้ว่าการ คริส คริสตี้ ลงนามในร่างกฎหมาย DFS ของรัฐในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลฟุตบอลในวันที่ 7 กันยายน

คริส คริสตี้

คริส คริสตี้ ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ออกกฎหมายเพื่อให้กีฬาแฟนตาซีถูกกฎหมายทุกวันในวันพฤหัสบดี เราสงสัยว่าเขาจะเข้าร่วมการแข่งขัน Billion Dollar Line-up Challenge ของ DraftKings หรือไม่ (ภาพ: Associated Press)

แฟนฟุตบอลในเดลาแวร์ยังจะได้ประโยชน์จากข้อบังคับใหม่ๆ ในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย รัฐได้ประกาศใช้กฎหมายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ทำให้ DFS ถูกกฎหมายและมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ ทั้ง DraftKings และ FanDuel คาดว่าจะเปิดร้านให้กับ Delawareans ทันที เมนยังได้ผ่านกฎหมายที่คล้ายคลึงกันเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน

ขยับภูมิทัศน์

การ ตัดสินใจของสภานิติบัญญัติแห่ง รัฐนิวเจอร์ซีย์ที่จะย้ายไปยัง DFS นั้นค่อนข้างน่าประหลาดใจ เนื่องจากในปีก่อนๆ นั้นไม่เต็มใจที่จะพิจารณาเรื่องความกังวลว่าอาจเป็นอันตรายต่อการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อเสนอการพนันกีฬาโดยสุจริตที่คาสิโนและสนามแข่ง

แต่ความเต็มใจของรัฐมากกว่าหนึ่งโหลในการออกกฎหมายและควบคุม DFS ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ทำให้การตัดสินใจของรัฐนิวเจอร์ซีย์ไม่เป็นที่ถกเถียงกัน

คริสตี้ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ ในขณะที่เขาออกกฎหมาย แม้ว่าเขาจะเคยเพิกเฉยต่อกฎระเบียบของ DFS มาก่อนก็ตาม

“เรากำลังพูดถึงการให้รัฐบาลมีส่วนร่วมในแฟนตาซีฟุตบอลหรือเปล่า” เขาถามเมื่อเดือนตุลาคม 2558 “รอสักครู่ เรามีหนี้อยู่ 19 ล้านล้านดอลลาร์ คนตกงาน เรามีไอซิซและอัลเคด้าโจมตีเรา และเรากำลังพูดถึงแฟนตาซีฟุตบอล? เราหยุดได้ไหม

“พอแล้วกับแฟนตาซีฟุตบอล” เขาตวาด “ให้คนเล่น ใครสน?”

ความท้าทาย Line-up พันล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน ราวกับจะต้อนรับรัฐใหม่เหล่านี้กลับเข้าสู่ช่วงพับ DraftKings ได้ประกาศว่าจะเสนอโอกาสให้ผู้เล่นคว้าเงินรางวัล 1 พันล้านดอลลาร์จากการเล่นฟรีโรลแบบสมบูรณ์ แม้ว่าเมื่อเราพูดว่า “โอกาส” เราต้องมีคุณสมบัติว่าอัตราต่อรองค่อนข้างน้อย .

มันเพียงพอแล้วจริงๆ Billion Dollar Line Up Challenge เรียกร้องให้ผู้เล่นของ DraftKings สร้างผู้เล่นตัวจริงที่ “สมบูรณ์แบบ” ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น “ผู้เล่นตัวจริงที่ทำคะแนน แฟนตาซี DraftKings มากที่สุด ที่สามารถทำคะแนนได้ภายในเพดานเงินเดือนและข้อกำหนดตำแหน่ง”

ในขณะที่ LegalSportsReport รับทราบว่าโอกาสในการทำเช่นนี้ขึ้นอยู่กับทักษะและความรู้ของผู้เข้าร่วมแต่ละคน นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่พวกเขาขอให้คำนวณโอกาสของความสำเร็จของรายการสุ่มล้วนๆ แนะนำว่าประมาณสองล้านล้านต่อหนึ่ง

ยังคงเล่นฟรี ทำไมไม่ลองเสี่ยงโชคดูล่ะ? ข้อเสนอนี้มีผลเฉพาะสัปดาห์แรกของฤดูกาลใหม่เท่านั้น

แน่นอน หากคุณได้แจ็กพอตมูลค่าล้านล้าน DraftKings จะไม่จ่ายรางวัลให้ แต่จะจ่ายโดยบริษัทประกันภัยหลายแห่ง และเราลองนึกดูว่า เมื่อพิจารณาถึงโอกาสแล้ว บริษัทเหล่านี้อาจค่อนข้างผ่อนคลายเกี่ยวกับข้อเสนอทั้งหมดcGregor กล่าวหา Mayweather ว่ามีปัญหาเรื่องการพนัน

โพสต์เมื่อ: 24 สิงหาคม 2017, 03:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 24 สิงหาคม 2017, 08:09น.

Casino.org Staff Writer

ในสงครามคำพูดที่น่าจะให้ความบันเทิงมากกว่าการต่อสู้Conor McGregorส่งช่างทำหญ้าด้วยวาจาเมื่อเขากล่าวหา Floyd Mayweather ว่ามีปัญหาเรื่องการพนัน

การเล่นการพนัน Mayweether

นักมวย Floyd Mayweather ไม่อายที่จะคุยโวเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาของเขา และกล่าวว่าเขาจะทุ่มเงินจำนวนมากให้กับตัวเองเพื่อชัยชนะในการต่อสู้กับ Conor McGregor เมื่อวันเสาร์ (ภาพ: อินสตาแกรม)

นักเตะชาวไอริชรายนี้ถูกตั้งข้อหาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาระหว่างการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันในวันเสาร์ที่ T-Mobile Arena ในลาสเวกัส

การประชุมสื่อครั้งก่อนเป็นการแสดงละครล้วนๆ โดยมีทุกอย่างตั้งแต่ผู้ท้าชิงลูบหัวของแชมป์เปี้ยนไปจนถึงการส่อเสียดปรักปรำไปจนถึงฮิสทริโอนิกที่แปลกประหลาดของทั้งสองฝ่าย แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่การแสดงความสามารถที่จะตีแผ่การประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีการนำเสนอด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและผู้รับดูไม่ค่อยพอใจนัก

เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่ Mayweather กล่าวเมื่อเขารับประกันว่าเขาจะเคาะ McGregor ออกและเขาจะเอาเงินของเขาไปวางไว้ที่ปากของเขา

“พวกคุณจะได้เห็นตั๋ว ไม่ต้องกังวล” Mayweather กล่าว “พวกคุณจะได้เห็นตั๋วเดิมพัน บอกไม่ได้จริงๆว่าเลขอะไร แต่เดิมพันหนักๆ มันจะเป็นที่ใหญ่ที่สุดของฉันเลยทีเดียว? เป็นไปได้มากที่สุด”

ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง

ไม่เหมือนกับการปรากฏตัวต่อหน้าไมโครโฟนครั้งก่อนๆ ซึ่งเสียงของเจ้าของตำแหน่ง UFC ดังขึ้นและเขาพูดหยาบคาย เขาประเมินคำพูดของ Mayweather อย่างใจเย็น

“เขาต้องปล่อยการพนันนั้นไป – เขาค่อนข้างหนักใจกับการพนันนั้น” แม็คเกรเกอร์กล่าว “เขามักจะพูดถึงการทำแต่ไม่ทำ ฉันไม่สนใจจริงๆ คุณไม่เห็นผู้ชนะจำนวนมากในสถานที่เหล่านั้น ฉันรู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องการพนันครั้งใหญ่จากการเจอเขา เขาเดิมพันครึ่งเวลาและอะไรทำนองนั้น เขาแสดงให้เห็นว่าชัยชนะของเขาคืออะไร ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียคืออะไร บางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยู่ในตำแหน่งที่เขาอยู่ และเขาต้องต่อสู้ครั้งนี้”

Mayweather มีแปรงกับ Internal Revenue Service เมื่อต้นปีนี้สำหรับภาษีที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับรายได้ปี 2015 ของเขาซึ่งส่วนใหญ่มาจากวันจ่ายเงิน 200 ล้านดอลลาร์เพื่อเอาชนะ Manny Pacquiao ในเดือนพฤษภาคมของปีนั้น

เขาบอกพวกเขาว่าเขาต้องการขยายเวลาและจะจ่ายบิลนั้นด้วยเงิน 400 ล้านดอลลาร์ที่คาดว่าจะได้รับในการแข่งขันวันเสาร์นี้

บ้านชนะเสมอ

เดิมพันของ Mayweather อย่างน้อยก็ชนะรางวัลเป็นตำนาน และเขาไม่อายที่จะเล่นโซเชียลมีเดียและอวดผลกำไรจากการแข่งขันกีฬาต่างๆ

ในเดือนพฤษภาคม เขาโพสต์ภาพของเขาบนเครื่องบินเจ็ตพร้อมห่อธนบัตร 100 ดอลลาร์ไว้บนตัก เงินที่เขาบอกว่ามาจากเงินสดที่เขาฝากไว้ที่บอสตัน เซลติกส์ ซึ่งเอาชนะวอชิงตัน วิซาร์ดส์

นอกจากนี้ เขายังแสดงสลิปพนันหรือโม้ชัยชนะในโอเรกอนและให้คะแนนกับรัฐแอริโซนาในปี 2556 การเดิมพันที่คล้ายกันในเดนเวอร์เหนือนิวยอร์กเจ็ตส์ในปี 2557 และการเดิมพันตรงที่โกลเดนสเตทวอร์ริเออร์สเอาชนะฮูสตันร็อคเก็ตส์ ในเดือนพฤษภาคม 2558

การชกมวยนั้นแตกต่างกันอย่างไร เขาอ้างว่าไม่เคยเดิมพันกับตัวเองในชัยชนะ 49 ครั้งของเขา แต่ข่าวลือยังคงมีอยู่ว่าเขามีสมาชิกในผู้ติดตามของเขาวางเดิมพันให้กับเขาญิงชาวแมสซาชูเซตส์สร้างประวัติศาสตร์ลอตเตอรีในฐานะผู้ถูกรางวัล Powerball แต่เพียงผู้เดียว 759 ล้านดอลลาร์

โพสต์เมื่อ: 24 สิงหาคม 2017, 02:37น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 24 สิงหาคม 2017, 02:44น.

Casino.org Staff Writer

ผู้ชนะเพียงคนเดียวซื้อตั๋วที่ปั๊มน้ำมันในแมสซาชูเซตส์เพื่อรับรางวัล Powerball ที่ทำให้ถูกลอตเตอรีรายบุคคลที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาล Mavis Wanczyk วัย 53 ปี ออกมาเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เธอถือตั๋วที่ชนะ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 758.7 ล้านดอลลาร์

Mavis Wanczyk ผู้ชนะ Powerball 758.7 ล้านดอลลาร์

Mavis Wanczyk (กลาง) ยังคงตกตะลึงเล็กน้อยหลังจากถูกรางวัล 758.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นรางวัล Powerball ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ลอตเตอรี (ภาพ: ข่าวเอบีซี)

เธอซื้อตั๋วที่ Pride Station and Store ในเมืองชิโคปี รัฐแมสซาชูเซตส์ ห่างจากบอสตันไปทางตะวันตกประมาณ 90 ไมล์ ก่อนที่ Wanczyk จะเปิดเผยตัวเอง พนักงานของร้านค้าได้สแกนภาพการเฝ้าระวังอย่างตื่นเต้นหลังจากการจับฉลากเพื่อหาว่าใครชนะ พวกเขาสรุปได้ว่าผู้ชนะน่าจะเป็นหญิงวัยกลางคน แต่ไม่สามารถแน่ใจได้จนกว่าเจ้าหน้าที่ลอตเตอรีแมสซาชูเซตส์จะยืนยันตัวตนของเธอ

“มันเป็นแค่ความฝันที่ผมมีมาตลอด” วานซิคกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี “มันเป็นโอกาสที่ฉันต้องคว้าไว้”

Wanczyk ซึ่งทำงานที่ศูนย์การแพทย์ Chicopee ในบริเวณใกล้เคียงกล่าวว่าเธอซื้อตั๋วด่วนสองใบและใบที่สามที่เธอกรอกหมายเลขที่ชนะ (6, 7, 16, 23, 26 และลอตเตอรี่ 4) โดยเลือกวันเกิดและเธอ เลขนำโชคส่วนบุคคล 4

การเล่นอัตราต่อรอง

เธอท้าทายอัตราต่อรองประมาณ 1 ใน 292 ล้านที่จะชนะและเป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน การทบยอด 20 ครั้งตั้งแต่นั้นมาช่วยให้แจ็คพอตไต่ขึ้นไปสู่ความสูงที่เวียนหัว

จำนวนเงินที่แม่กับลูกที่โตแล้วสองคนนี้ถูกรางวัลแจ็กพอตที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของ Powerball ที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2016 เมื่อสามคนเลือกตัวเลขเพื่ออ้างสิทธิ์ส่วนแบ่ง 1.6 พันล้านดอลลาร์

ตัวเลข 758.7 ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับผู้ชนะที่ยอมรับตัวเลือกการจ่ายเงินงวด ซึ่งประกอบด้วยการชำระเงิน 30 ครั้งเป็นอย่างน้อย 13 ล้านดอลลาร์ต่อปีในอีก 29 ปีข้างหน้า ส่วนใหญ่ใช้เงินก้อนซึ่งหลังจากหักภาษีแล้วมักจะจบลงที่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมที่ชนะ

ผู้ชนะส่วนใหญ่เหล่านี้ (มากถึง70 เปอร์เซ็นต์ตามการศึกษาล่าสุด ) ก็ล้มละลายภายในห้าปีหลังจากถูกแจ็กพอต

เปลี่ยนอัตราต่อรอง

หากคุณสงสัยว่าเหตุใดรางวัลแจ็คพอตที่ถล่มทลายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา ก็มีเหตุผลที่ดี ในปี 2015 สมาคมสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนกฎเพื่อทำให้แจ็กพอตถูกรางวัลยากขึ้น

การเพิ่มจำนวนลูกบอลสีขาวในการออกรางวัลจาก 59 เป็น 69 ทำให้ง่ายต่อการถูกรางวัลเล็กๆ (4 และ $7) ในเวลาเดียวกัน การลดจำนวนตัวเลือก Powerball จาก 36 เป็น 26 ขยายโอกาสในการถูกรางวัลแจ็กพอตจากประมาณ 175 ล้านเป็น 1 เป็นมากกว่า 292 ล้านเป็น 1

ตรงกันข้าม การทำบางสิ่งที่ยากขึ้นเพื่อให้ได้มาสามารถมีผลในการทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นต้องการที่จะบรรลุมัน อัตราต่อรองที่ยาวขึ้นส่งผลให้มีการทบยอดมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้แจ็คพอตใหญ่ขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการขายสลากมากขึ้นจากผู้ไล่ล่าแจ็กพอต ซึ่งทำให้เงินรางวัลใหญ่เพิ่มขึ้นอีก

ตามรายงานของสมาคมสลากกินแบ่งรัฐและจังหวัดแห่งอเมริกาเหนือ ยอดขายสลากในประเทศในปี 2559 มีมูลค่ารวมกว่า 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 7 พันล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า

สูตรวัฏจักรดูเหมือนว่าจะใช้ได้ผลดีสำหรับสมาคมสลากกินแบ่งรัฐบาลและรัฐและองค์กรการกุศลของเกม Powerball

มันยังใช้ได้ดีสำหรับ Mavis Wanczyk ซึ่งท้าทายโอกาสทางดาราศาสตร์

Fremont Street วางอุปสรรคด้านความปลอดภัยเพื่อปกป้องคนเดินเท้าใน Downtown Hub ที่พลุกพล่าน

โพสต์เมื่อ: 24 สิงหาคม 2017, 11:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 24 สิงหาคม 2017, 08:41น.

Casino.org Staff Writer

ครั้งต่อไปที่ผู้เยี่ยมชมแห่กันไปที่ถนน Freemont Street พวกเขาจะได้รับการต้อนรับด้วย “ประสบการณ์” ใหม่ผ่านแนวกั้นรถไฟ k-rail สีเหลืองที่ปกป้องศูนย์กลางย่านใจกลางเมืองลาสเวกัสอันพลุกพล่าน

การรักษาความปลอดภัยสิ่งกีดขวาง Fremont Street Experience

มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้อง Fremont Street Experience ที่วุ่นวายได้ดียิ่งขึ้น (ภาพ: Shutterstock)

แนวกั้น K-rail หรือที่เรียกว่ากำแพงเจอร์ซีย์ เป็นการปิดกั้นคอนกรีตแบบแยกส่วนที่พบได้ทั่วไปในเขตก่อสร้าง

ด้วยความกังวลเกี่ยวกับความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นหลังจากการโจมตีด้วยยานพาหนะล่าสุดในบาร์เซโลนาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 13 รายรวมถึงผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดผิวขาวที่ขับรถเข้าไปในกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านความเกลียดชังในชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียเมืองต่างๆทั่วประเทศกำลังดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคุ้มครองที่ดีขึ้น คนเดินเท้า คลาร์กเคาน์ตี้กำลังเร่งติดตั้งเสาถาวร 700 เสา (เสาเหล็กฝังตัว) เพื่อปกป้องส่วนที่พลุกพล่านที่สุดของสตริป และตอนนี้ถนนฟรีมอนต์ก็กำลังดำเนินการตามความเหมาะสม

“เราได้ทำงานร่วมกับเมืองนี้มาระยะหนึ่งแล้วในการพิจารณาว่าเราควรใส่ฟีเจอร์ความปลอดภัยประเภทใด” Patrick Hughes ซีอีโอของ Fremont Street Experience กล่าวกับLas Vegas Review-Journalในสัปดาห์นี้ “จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเมื่อเร็วๆ นี้ เราตัดสินใจที่จะยกระดับกระบวนการนั้น”

Fremont Street Experience เป็นห้างสรรพสินค้าสำหรับคนเดินในดาวน์ทาวน์ลาสเวกัส นอกจากคาสิโนที่มีปกสีน้ำเงินมากขึ้นบนท้องถนนแล้ว หลังคาทรงโค้งแบบ LED ยังเป็นจุดดึงดูดหลักอีกด้วย จุดหมายปลายทางที่มีชีวิตชีวานี้ยังเป็นที่ตั้งของคอนเสิร์ตหลายร้อยแห่งในแต่ละปี ซึ่งหลายแห่งเปิดให้เข้าชมฟรี

การคุ้มครองชั่วคราว

กำแพงสีเหลืองจำนวนโหลที่เมืองเป็นเจ้าของได้ถูกวางไว้ที่ทางเข้าที่พลุกพล่านที่สุดของถนนฟรีมอนต์ รวมถึงที่ถนนสายหลัก ลาสเวกัสบูเลอวาร์ด และรอบ ๆ เวทีประสบการณ์ถนนฟรีมอนต์ พื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่มีเสาหลายเสาติดตั้งอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีส่วนที่ผู้โจมตีที่มีแรงจูงใจสามารถเลี่ยงผ่านยานพาหนะได้

อุปสรรค k-rail ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ยานยนต์ใดๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าเซกเวย์จะเข้ามา พรมแดนคอนกรีตสามารถหยุดรถบรรทุก 15,000 ปอนด์ที่วิ่งด้วยความเร็ว 40 ไมล์ต่อชั่วโมงในรางรถไฟ

นอกจากการโจมตีในบาร์เซโลนาและชาร์ลอตส์วิลล์แล้ว ถนนฟรีมอนต์ยังดำเนินการทันที อันเนื่องมาจากการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างFloyd Mayweather และ Conor McGregor ในสุดสัปดาห์ นี้ การแข่งขันชกมวยคาดว่าจะทำลายสถิติที่สปอร์ตบุ๊คเนวาดา

การปรากฏตัวของตำรวจที่เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ทั้งบน Strip และ Fremont Street ในสุดสัปดาห์นี้

โซลูชั่นถาวร

ในที่สุด k-rail สีเหลืองก็จะถูกแทนที่ด้วยรั้วคอนกรีตถาวร ฟรีมอนต์ได้สั่งสิ่งกีดขวาง 12 อัน แต่ละอันยาว 27 ฟุต ในราคา 500,000 ดอลลาร์ เมื่อพวกเขามาถึง ศิลปินท้องถิ่นจะทาสีผนังคอนกรีต ทางเข้าห้างที่ไม่มี k-rails จะถูกกั้นด้วยตู้คอนเทนเนอร์เติมน้ำ

ในขณะเดียวกัน Strip กำลังติดตั้งเสาระหว่าง MGM Grand ทางเหนือตาม Las Vegas Boulevard ไปยัง The Palazzo เท่านั้น ซึ่งทิ้งให้ทางเท้าด้านนอกรีสอร์ทปะรำเช่น Wynn Las Vegas และ Mandalay Bay โดยไม่มีการป้องกัน

ในเดือนธันวาคมปี 2015 ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถภายใต้อิทธิพลของกัญชาขับรถไปบนทางเท้าใกล้ Planet Hollywood และคร่าชีวิตผู้คนไปหนึ่งรายและบาดเจ็บหลายสิบคน ลูกสาววัย 3 ขวบของเธอนั่งอยู่เบาะหลังรถระหว่างเหตุการณ์ อัยการกล่าวว่าเป็นการโจมตีโดยเจตนาและกำลังดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมStar Entertainment ทำรายได้เซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์จากภัยแล้งวีไอพีของจีน

โพสต์เมื่อ: 23 สิงหาคม 2017, 06:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 23 สิงหาคม 2017, 07:58น.

Casino.org Staff Writer

คาสิโน Star Sydney ของออสเตรเลียปิดบังนักวิเคราะห์ด้วยการรายงานผลกำไรในวันพุธที่ 264.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (208.8 ล้านดอลลาร์) สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน ก่อนการคาดการณ์

Matt Bekier CEO ของ Star Entertainment ทำเซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์

Matt Bekier ซีอีโอของ Star Entertainment ยอมรับว่าผลที่ตามมาจากการจับกุม Crown ในประเทศจีนนั้น “ยังคงค้างอยู่” จะใช้เวลาสักครู่ในการปีนออกจากหลุมนั้น เขากล่าวเมื่อวันพุธ (ภาพ: AP)

Operator Star Entertainment คาดว่าจะรู้สึกเจ็บปวดจากการล่มสลายของกลุ่มวีไอพีของจีน หลังจากการคุมขังพนักงาน Crown Resorts ของคู่แข่งในประเทศจีนเพื่อทำการตลาดการพนันให้กับชาวจีน

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่กระตุ้นให้ Crown เท่านั้นแต่ผู้ประกอบการในออสเตรเลียทุกคนต้องคิดใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดระดับ VIP ระดับสากลและมุ่งเน้นไปที่ตลาดในประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

ในเดือนกุมภาพันธ์ Star Entertainment เตือนว่ารายได้จากลูกค้าวีไอพีต่างประเทศลดลง 27% ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจวีไอพีของสตาร์นั้นตามเนื้อผ้าแล้วมาจากประเทศจีนและฮ่องกงและผู้บริหารของ บริษัท ก็กระวนกระวายใจเกี่ยวกับการที่กระแสรายได้ที่สำคัญดังกล่าวแห้งแล้งอย่างกะทันหัน

Matt Bekier ซีอีโอของ Star Entertainment กล่าวว่า “เรากำลังระมัดระวังตัวมากขึ้น” “เราไม่รับความเสี่ยงใดๆ เรายังคงประเมินธุรกิจวีไอพีในเอเชียเหนือต่อไปในขณะที่สถานการณ์ของจีนพัฒนาขึ้น เรากำลังดำเนินกลยุทธ์ในการกระจายรายได้ระหว่างประเทศของเรา”

สตาร์ลัคกี้สตรีค

บริษัท อาจทำให้ความคาดหวังทั้งหมดสับสนในระหว่างการเรียกรายได้ในวันพุธ แต่ผลกำไรที่ดีอาจเป็นเรื่องมายา

กำไรที่ได้มาตรฐานนั้นจริง ๆ แล้วอยู่ภายใต้ความคาดหวังของนักวิเคราะห์ แต่ถูกชดเชยด้วยอัตราการชนะที่สูงเป็นพิเศษซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามกฎหมายของคาสิโนได้ถึง 36 เปอร์เซ็นต์สำหรับปี

ในระยะสั้นคาสิโนโชคดี

นอกจากนี้ แม้ผลประกอบการในประเทศจะดีขึ้น แต่กลุ่มรายงานกำไรสุทธิปี 2560 ที่ปรับลดมาตรฐานลง 11 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการล่มสลายของตลาดวีไอพีของจีน

“การหยุดชะงักของเอเชียเหนือยังคงมีอยู่” Bekier ยอมรับในวันพุธ “เราตกลงไปได้ไกลในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม และจะใช้เวลาสักครู่ในการปีนออกจากหลุมนั้น เราสามารถบรรเทาบางส่วนได้ผ่านการกระจายความเสี่ยง”

เป้าหมายใหม่

Bekier เชื่อว่าการกระจายความเสี่ยงอาจหลอกล่อลูกค้าบลูชิพจากเอเชียใต้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทเลิกพึ่งพาจีน

พนักงานของ Crown Resorts สิบเก้าคนถูกทางการจีน ควบคุมตัว ในหลายเมืองทั่วประเทศเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว และถูกควบคุมตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลาแปดเดือน ในเดือนมิถุนายน พวกเขาถูกตั้งข้อหาในที่สุดและถูกตัดสินจำคุกอย่างรวดเร็ว ต่างกันจนถึงเก้าหรือสิบเดือน

ด้วยการพิจารณาคดีโดยคำนึงถึงเวลาที่ทำหน้าที่ พนักงานคนสุดท้าย รวมทั้ง Jason O’Connor ผู้บริหารของ Crown ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมZombies, Zombies ทุกที่ในขณะที่ MGM มุ่งหวังที่จะจ่ายเงินใน Virtual Undead

โพสต์เมื่อ: 23 สิงหาคม 2017, 04:17น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 23 สิงหาคม 2017, 05:42น.

Casino.org Staff Writer

ในไม่ช้าซอมบี้จะเข้ามารบกวนตัวเมืองลาสเวกัสและเดอะสตริป แต่ก่อนที่คุณจะตุนอาหารกระป๋อง ยารักษาโรค และอาวุธ วางใจได้เลยว่าตัวแทนของเหล่าอันเดดผู้หิวกระหายอยู่ที่นี่เพื่อความบันเทิงเท่านั้น

การเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ของ Zero Latency มาถึง MGM Grand

MGM หวังว่าภัยคุกคามของซอมบี้จะดึงดูดผู้เล่นเข้าสู่เวทีความบันเทิง VR แห่งใหม่ของคาสิโน

ซึ่งจะเปิดในวันที่ 8 กันยายน (ภาพ: Zero Latency)

เป็นเวลาสองสามสัปดาห์แล้วที่ “Fear the Walking Dead Survival Experience” บนถนน Fremont Street ได้นำเสนอประสบการณ์การขับขี่แบบโต้ตอบรูปแบบใหม่แก่ผู้เยี่ยมชม และ MGM Resorts ได้ประกาศเมื่อวันอังคารว่าพวกเขากำลังนำซอมบี้เข้ามาเพื่อช่วยเปิดเวทีเสมือนจริงแห่งใหม่ของ Level Up ซึ่งจะเปิดในวันที่ 8 กันยายน

กิจกรรมแนวซอมบี้ใหม่สองกิจกรรมกำลังให้เหลือบถึงประเภทของประสบการณ์การพนันที่ไม่ใช่ปลายทางของคาสิโนในอนาคตที่สามารถสร้างได้

Fear the Walking Dead สร้างจากรายการทีวีในชื่อเดียวกัน และนำทีมที่จ่ายเงินให้ลูกค้าเข้าไปในวิทยาลัยชุมชนหลังวันสิ้นโลกที่เหมือนเขาวงกตที่มีซอมบี้อาศัยอยู่ ซอมบี้ที่นี่เล่นโดยนักแสดงแน่นอน และวิทยาลัยก็เป็นฉาก แต่ประสบการณ์จะกลายเป็นเหมือนการขี่แบบโต้ตอบเช่นดิสนีย์แลนด์ดัดแปลงด้วยวิดีโอเกม

MGM จะกระโดดเข้าสู่การต่อสู้อันเดดด้วย “Zombie Survival” ซึ่งจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเสมือนจริง ที่สมจริง ที่มีอยู่ในเวที VR ใหม่ของพวกเขาที่ Level Up ใน MGM Grand

ส่งเสริมสังคม

MGM ได้ร่วมมือกับ Zero Latency ผู้เชี่ยวชาญด้านความบันเทิง VR เพื่อสร้างธันเดอร์โดมขนาด 2,000 ตารางฟุตที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่จักรวาลดิจิทัลที่นำทางได้อย่างอิสระ ในขณะที่สวมแว่นตาไร้สายและคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ โปรโมเตอร์กำลังเรียกมุมใหม่ของ MGM ที่เน้นวิดีโอและเกมที่เน้นทักษะแห่งยุคมิลเลนเนียลเป็นแห่งแรกในลาสเวกัสอารีน่า VR ผู้เล่นหลายคนฟรีโรมมิ่ง

Tim Ruse ซีอีโอของ Zero Latency กล่าวว่าเวทีนี้เน้นย้ำถึงองค์ประกอบทางสังคมที่แข็งแกร่งซึ่งความเป็นจริงเสมือนสามารถนำมาสู่การเล่นเกมได้

“เมื่อพูดถึงการเล่นเกมและสำรวจโลกใหม่ในโลกเสมือนจริง ผู้คนจำนวนมากขึ้นหมายถึงความสนุกที่มากขึ้น” เขากล่าว “เทคโนโลยีมักจะแยกจากกัน แต่เรามุ่งมั่นที่จะออกแบบเกมและประสบการณ์ที่นำผู้คนมารวมกันเพื่อผจญภัย VR ที่น่าทึ่งและสร้างความทรงจำที่แท้จริงที่สามารถคงอยู่ตลอดไป”

นอกเหนือจากการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แล้ว เวทีจะนำเสนอประสบการณ์ที่เรียกว่า “ภาวะเอกฐาน” ซึ่งเกี่ยวข้องกับทีมที่ต่อสู้กับหุ่นยนต์นักฆ่าในสถานีวิจัยทางทหารที่เป็นความลับ และ “วิศวกรรม” การผจญภัยไขปริศนาที่ตั้งขึ้นใน “โลกมหัศจรรย์ที่มีวาฬบินได้ นกแก้วยักษ์และ สิ่งมีชีวิตที่มีสีสัน”

“เรากำลังมองหาที่จะนำองค์ประกอบความบันเทิงที่ไม่เหมือนใครมาสู่ MGM Grand และพบว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับ Zero Latency ผู้สร้างประสบการณ์การเล่นเกมเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่น่าทึ่ง” ประธานและซีโอโอของ MGM Grand Scott Sibella แห่งเวที VR ใหม่กล่าว “ไม่มีอะไรแบบนี้ทุกที่ในลาสเวกัส”

ไล่ล่าคนรุ่นมิลเลนเนียล

เวที VR ที่ MGM เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของ Level Up ซึ่งเป็นเลานจ์ขนาด 12,000 ตารางฟุตที่ MGM พยายามจะเปลี่ยนเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องไปให้ได้สำหรับนักเล่นเกมรุ่นมิลเลนเนียลที่อาจหรือไม่พร้อมที่จะข้ามไปสู่การพนัน ที่ Level Up คุณสามารถเล่นได้ ตัวอย่างเช่น เครื่อง Frogger เครื่องแรกของโลกที่เล่นเพื่อเงิน หรือเดิมพันกับเพื่อนในสนามกอล์ฟ Augmented Reality สองสามหลุม

มีเครื่องเสนอเกมคาสิโนแบบดั้งเดิมมากขึ้นเช่นกัน เช่น แบล็คแจ็คและรูเล็ตต์ แต่ถึงกระนั้นก็ถูกตั้งค่าแตกต่างกัน พยายามสร้างไดนามิกของผู้เล่นหลายคนในโซเชียลมากขึ้น เพราะคุณก็รู้ นั่นคือสิ่งที่เด็กยุคมิลเลนเนียลชอบ

Level Up ยังมีเกมที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น ฟุตบอล ปิงปอง Giant Pac-Man และ Connect Four