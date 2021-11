เว็บบอล UFABET สล็อตยูฟ่าเบท Fortissimo Acquisition

เว็บบอล UFABET นิวยอร์ก, 8 ส.ค. 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Fortissimo Acquisition Corp. (OTCBB:FSMO) (OTCBB:FSMOW) (OTCBB:FSMOU) (“Fortissimo”) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้กำหนดการปิดกิจการในวันที่ 11 สิงหาคม 2551 (“Record Date”) เป็นวันที่บันทึกในการกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับคำบอกกล่าวและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้

ถือหุ้นประจำปีที่จะถึงนี้ ในการประชุม ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงในข้อเสนอเพื่ออนุมัติข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการและข้อตกลงซื้อผลประโยชน์ ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 และแก้ไขเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 และ 1 สิงหาคม 2551 ในกลุ่ม Fortissimo, Psyop, Inc. (“Psyop”), Psyop Services, LLC และผู้ถือหุ้นของ Psyop ซึ่งจัดหาการควบรวมกิจการของ Psyop เข้ากับ Fortissimo ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงคะแนนของคุณถูกนับ

ก่อนวันที่บันทึก Fortissimo แนะนำให้ผู้ถือหลักทรัพย์ย้ายหลักทรัพย์เหล่านี้ไปยังบัญชีที่ไม่อนุญาตให้ยืมหลักทรัพย์ เรียกว่าบัญชีเงินสดหรือบัญชีแยก และบัญชีที่อนุญาตให้ยืมหลักทรัพย์ เช่น มาร์จิ้น บัญชี

ขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนับคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญและหุ้นสามัญที่เป็นประโยชน์โดยผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม เจ้าของผลประโยชน์ของหุ้นสามัญที่ได้รับการให้ยืม (ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความรู้ของเจ้าของผลประโยชน์) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงหุ้นเหล่านั้น เกี่ยวกับ Psyop, Inc.

Psyop, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์กซิตี้ เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ เอฟเฟกต์ภาพเชิงนวัตกรรม และเนื้อหาดิจิทัลสำหรับตลาดโฆษณา บริษัทผลิตโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ในนามของแบรนด์ชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม กีฬา ยานยนต์ การค้าปลีก และบริการทางการเงิน นอกเหนือจากการผลิต

เชิงสร้างสรรค์สำหรับโฆษณาทางโทรทัศน์แล้ว Psyop ยังได้ขยายไปสู่การผลิตเนื้อหาสำหรับรูปแบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเติบโตอื่นๆ รวมถึงภาพยนตร์แบรนด์ในธีมสั้น โฆษณาที่แสดงในโรงภาพยนตร์ การนำเสนอในร้านค้าและเฉพาะไซต์ และอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.psyop.tv เกี่ยวกับ Fortissimo Acquisition Corp.

Fortissimo Acquisition Corp. เว็บบอล UFABET ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนทุน การจัดหาสินทรัพย์ หรือการรวมธุรกิจอื่นที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจที่ดำเนินการซึ่งมีการดำเนินงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในอิสราเอล หรือที่เป็นบริษัท ปฏิบัติการนอกประเทศอิสราเอล ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากการจัดตั้งการดำเนินงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในอิสราเอล Fortissimo ได้เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2549 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 Fortissimo ถือครองทรัพย์สินประมาณ 27.9 ล้านดอลลาร์ในบัญชีทรัสต์ที่ดูแลโดยผู้ดูแลทรัพย์สินอิสระ ซึ่งจะออกให้แก่ Fortissimo เมื่อการรวมธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ ไม่ใช่หนังสือมอบฉันทะ

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่หนังสือมอบฉันทะหรือการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามัญของ Fortissimo และไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ของ Fortissimo ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ Fortissimo ได้ยื่นคำชี้แจงเบื้องต้นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอแนะนำให้นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์อ่านคำแถลง

อบฉันทะที่ส่งถึงผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ FORTISSIMO และ PSYOP การชักชวนใด ๆ ของผู้รับมอบฉันทะจะทำโดยคำแถลงพร็อกซี่สุดท้ายของ Fortissimo เท่านั้น นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์สามารถรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์และเอกสารอื่นๆ ที่ Fortissimo ยื่นได้ฟรีที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 เกี่ยวกับ และธุรกิจที่ควบรวมกันหลังจากเสร็จสิ้นการเสนอซื้อกิจการ

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ซึ่งอิงตามความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ นั้นมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงความเสี่ยงที่มีรายละเอียดในการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ Fortissimo รวมถึงรายงานในแบบฟอร์ม 10-KSB และแบบฟอร์ม 10-Q

CHESTERFIELD, Mo., Aug. 8, 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Reliv International, Inc. (Nasdaq:RELV) ซึ่งเป็นบริษัทขายตรงและอาหารเสริม ได้ประกาศเลื่อนตำแหน่ง Steven D. Albright เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน . Albright ยังเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของ Reliv

รับผิดชอบด้านการจัดการและการจัดซื้อวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการเงิน”สตีฟมีบทบาทสำคัญในทีมผู้บริหารระดับสูงของเรา และยังคงพิสูจน์คุณค่าของเขาต่อ Reliv ต่อไป” R. Scott Montgomery รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกล่าว “ความเป็นผู้นำทางการเงินของสตีฟมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา”

วัย 46 ปี เข้าร่วมในปี 1992 ในตำแหน่ง Controller เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ Urbana-Champaign และเป็น CPAเกี่ยวกับ

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมือง St. Louis, Mo. เป็นผู้พัฒนา ผู้ผลิต และผู้ทำการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโภชนาการขั้นพื้นฐาน ความต้องการด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง

การควบคุมน้ำหนัก และโภชนาการการกีฬาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบการตลาดเครือข่ายระหว่างประเทศที่มีผู้จัดจำหน่ายอิสระประมาณ 70,000 ราย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สามารถหาได้บนเว็บที่www.reliv.com

ATLANTA, Aug. 8, 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Premier Exhibitions, Inc. (Nasdaq:PRXI) ประกาศว่า BODIES… นิทรรศการเปิดให้เข้าชมแล้วที่ Luxor Hotel and Casino ในลาสเวกัส

ร่างกายนิทรรศการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกในสามแห่งที่จะเปิดตัวที่ศูนย์นิทรรศการแห่งใหม่ของพรีเมียร์ที่ลักซอร์ นิทรรศการอื่นๆ อีกสองนิทรรศการคือ Titanic: The Artifact Exhibition และ Sports Immortals กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและรายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศในไม่ช้า

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะเปิด BODIES…นิทรรศการที่คอมเพล็กซ์แห่งใหม่ของเราที่ Luxor Hotel and Casino” Bruce Eskowitz ประธานและซีอีโอของ Premier Exhibitions, Inc. กล่าว “ทีมออกแบบและติดตั้งของเรายังคงดำเนินการตามกำหนดใน การก่อสร้างนิทรรศการอื่น ๆ และเราหวังว่าจะได้เปิดทั้งสามในสถานที่ที่น่าตื่นเต้นนี้ด้วยความคาดหมายอย่างยิ่ง” บัตรเข้าชมการ BODIES นิทรรศการมีที่

Luxor Hotel and Casino สูง 30 ชั้นให้ภาพที่โดดเด่นบน Las Vegas Strip เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่มีห้องโถงใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีขนาด 29 ล้านลูกบาศก์ฟุต

รีสอร์ทแห่งนี้มีห้องพัก 4,405 ห้องพร้อมความบันเทิงที่หลากหลาย ร้านอาหารที่ได้รับรางวัล และเกมที่ล้ำสมัย Luxor นำเสนอการแสดงสำหรับผู้ใหญ่ที่เร้าใจ FANTASY และความตลกขบขันของ Carrot Top ที่พักยังมีพื้นที่จัดการประชุม 20,000 ตารางฟุต

สปาและโบสถ์สำหรับจัดงานแต่งงาน และเชื่อมต่อกับอ่าวมัณฑะเลย์ผ่านมัณฑะเลย์เพลส ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านบูติกและร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ Luxor เป็น บริษัท ย่อยที่ MGM MIRAGE(tm) ถือหุ้นทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่www.luxor.comหรือโทรฟรีที่ (800) 288-1000

เกี่ยวกับพรีเมียร์ เอ็กซิบิชั่น อิงค์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ด้านนิทรรศการคุณภาพพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก พรีเมียร์ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อการศึกษาและความบันเทิง

นิทรรศการของบริษัทนำเสนอโอกาสพิเศษในการได้สัมผัสเรื่องราวที่น่าสนใจโดยใช้วัตถุและสิ่งประดิษฐ์ของแท้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย นิทรรศการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ศูนย์และสถานบันเทิงอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการพรีเมียร์, Inc สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ บริษัท ฯwww.prxi.com ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอยู่ในความหมายของคำในมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม Premier Exhibitions

ได้ใช้แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ตามความคาดหวังในปัจจุบันและการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต โดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจรวมถึงแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ของ Premier Exhibitions โอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาใหม่ กลยุทธ์ และเรื่องที่คล้ายกัน

ปัจจัยบางประการที่อธิบายไว้ในนิทรรศการระดับพรีเมียร์ เอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงส่วนของรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง”

อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของ Premier Exhibitions และทำให้ผลลัพธ์เหล่านั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า Premier Exhibitions ขอปฏิเสธข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

มินนีแอโพลิส, มินนิโซตา–(Marketwire – 11 สิงหาคม 2008) – DigitalTown, Inc. (OTCBB: DGTW) ประกาศในวันนี้ว่าผู้นำด้านนวัตกรรม 6 รายในด้านเทคโนโลยี ความบันเทิง กีฬา และเนื้อหา ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ สมาชิกของกลุ่ม ซึ่งทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากชายฝั่งตะวันตกและร่วมกับบริษัทต่างๆ ที่หยั่งรากลึกในสื่อเชิงโต้ตอบ

จะเป็นผู้นำในขั้นต่อไปของการพัฒนาสำหรับ DigitalTown ขณะที่สร้างและรวมชุมชนออนไลน์ 27,000 แห่งเข้ากับสังคม “พลเมืองและจิตวิญญาณของโรงเรียน” เครือข่ายที่ให้บริการนักเรียน ศิษย์เก่า โรงเรียน เมืองในท้องถิ่น และพลเมืองของตน

ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Interactive New Media Group สมาชิกอย่างไม่เป็นทางการได้ขนานนามตัวเองว่า “DigitalTown Tigers” ด้วยจิตวิญญาณของแบรนด์ และเนื่องจากชื่อ “Tigers” เป็นมาสคอตอันดับหนึ่งของโรงเรียนมัธยมในสหรัฐฯ ชุมชนออนไลน์ของบริษัทเป็นตัวแทนมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนมัธยมของรัฐและเอกชนในสหรัฐฯ และเมืองต่างๆ ที่พวกเขาตั้งอยู่ (เช่น detroitcountrydayyellowjackets.com, charteroakchargers.com)

สมาชิกในคณะกรรมการ บริษัทในเครือ ขอบเขตความเป็นผู้นำในคณะกรรมการที่ปรึกษา DigitalTown และชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและปีที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ ชีวประวัติเต็มรูปแบบและภาพของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาสามารถพบได้ที่ www.digitaltown.com

ตัวแทนของ DigitalTown ในคณะกรรมการที่ปรึกษาคือ Pierce McNally ทนายความอาวุโสของ Grey Plant Mooty, Minneapolis และเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัทมาอย่างยาวนาน McNally เป็นเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการธุรกิจของครอบครัว Midwest Communications จนกระทั่งถูกขายให้กับ CBS

“นี่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่และคุ้มค่าสำหรับ DigitalTown” Richard A. Pomije ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว “บุคคลเหล่านี้มีหนทางที่จะสร้างจากการทดสอบและข้อมูลดิบที่ DigitalTown ได้รวบรวมไว้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการจากชุมชนออนไลน์หลายพันแห่งของเรา พวกเขาสามารถนำเสนอความเป็นผู้นำ เทคโนโลยี และคุณสมบัติด้านความบันเทิงและการสื่อสารที่เราต้องการเพื่อทำให้สำเร็จ ภารกิจของบริษัท”

คณะกรรมการที่ปรึกษาจะตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส ซึ่งจะมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน การดำเนินการครั้งแรกของมันคือการกำหนดตารางเวลาสำหรับการเปิดตัวเครือข่ายตามที่ประธานคณะกรรมการสกอตต์โฮล์มส์กล่าว “ชื่อโดเมน 27,000

ชื่อโดเมนของ DigitalTown อาจเป็นตัวแทนของกลุ่มชุมชนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเพียงกลุ่มเดียวในสหรัฐอเมริกา เรามีศักยภาพที่จะสร้างความสัมพันธ์และความภักดีอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตวิญญาณของโรงเรียน จากนั้นจึงเปิดใช้งานเครือข่ายทั่วประเทศที่ทรงพลังนี้” โฮล์มส์กล่าว เกี่ยวกับ DigitalTown, Inc.

DigitalTown, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเบิร์นสวิลล์ รัฐมินนิโซตา กำลังพัฒนาเครือข่ายทั่วประเทศที่มีชุมชนออนไลน์มากกว่า 27,000 แห่งสำหรับศิษย์เก่ามัธยมปลาย ผู้สนับสนุน นักเรียน และประชาชนในท้องถิ่น ภาษาท่าเรือปลอดภัย

ข้อความใดๆ ในที่นี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างไม่เหมาะสม DigitalTown, Inc. ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าวเพื่อสะท้อนเหตุการณ์จริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.digitaltown.com

ปักกิ่ง และ บาสกิ้ง ริดจ์, นิวเจอร์ซีย์–(Marketwire – 12 สิงหาคม 2008) – Avaya ได้รับเลือกให้เป็นโซลูชั่นการสื่อสารแบบครบวงจรแก่ NBC Universal เพื่อสนับสนุนเครือข่ายที่ครอบคลุมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง 2008 ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน 8-24 สิงหาคม . ประกาศในวันนี้โดย Bob Kiraly ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการออกอากาศและโทรคมนาคม NBC Olympics

NBC Olympics ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ด้านไอทีที่ไม่เหมือนใคร: ทุก ๆ สองปีองค์กรต้องมีเครือข่ายการสื่อสารทางธุรกิจที่สมบูรณ์และตั้งขึ้นในตำแหน่งใหม่ที่มีการใช้งานน้อยกว่าหนึ่งเดือน ความต้องการความพร้อมใช้งานสูง ความยืดหยุ่น และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนั้นถูกชั่งน้ำหนักเทียบกับต้นทุน เนื่องจากเมื่อเกมจบลง อุปกรณ์จะถูกนำไปจัดเก็บ

“การทำงานร่วมกับ Avaya เรามีข้อกำหนดด้านการสื่อสารและการนำไปใช้ในด้านวิทยาศาสตร์” Bob Kiraly กล่าว “เราไม่มีเวลาสำหรับการติดตั้งที่ซับซ้อน และเราไม่มีความอดทนต่อความเสี่ยง สิ่งที่เราต้องการคือการสื่อสารที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยจัดการค่าใช้จ่ายและทำให้ทีม NBC Olympics ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Avaya เข้าใจดี”

NBC Olympics ก้าวกระโดดครั้งแรกสู่ IP Telephony ด้วย Avaya Communication Manager ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ — สถาปัตยกรรมเกตเวย์ระหว่าง International Broadcast Center และ Field Shop ของ NBC สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2004 ขั้นตอนนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทันที ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะที่ดีขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้นสำหรับทุกคนในเครือข่าย และการนำไปใช้ที่ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

การใช้เครือข่ายการสื่อสารของตนเองในพื้นที่และการใช้ IP Trunking ระหว่างเอเธนส์และสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ในเวลาเดียวกัน การผสานรวมโทรศัพท์แอนะล็อกและดิจิทัลที่มีอยู่ทำให้ NBC Olympics ควบคุมจังหวะและราคาของการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความสบายใจ บริษัทได้เลือกที่จะดำเนินการสื่อสารและข้อมูลตามเส้นทางคู่ขนานที่แยกจากกัน

ในปีนี้ IP Telephony ประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่สำหรับ NBC Olympics ด้วยโทรศัพท์ Avaya Gigabit Ethernet ที่ลงจอดบนโต๊ะทำงานมากกว่า 500 แห่ง พร้อมด้วยชุดค่าอื่นๆ อีก 200 ชุดในที่อื่นๆ ในเครือข่าย การจ่ายไฟผ่านโทรศัพท์อีเทอร์เน็ตช่วยให้ NBC Olympics ได้คุณภาพเสียงสูงสุดและใช้พลังงานต่ำสุดของโทรศัพท์ระดับธุรกิจที่คล้ายคลึงกันในตลาดปัจจุบัน

Avaya Communication Manager สล็อตยูฟ่าเบท ช่วยให้ NBC Olympics ก้าวไปข้างหน้าด้วยแอปพลิเคชันการสื่อสารแบบรวมศูนย์ บริษัทได้เปิดใช้งานความคล่องตัวมากขึ้นแล้วโดยอนุญาตให้มีการโทรไปยังส่วนขยายของพนักงานยังส่งเสียงไปยังโทรศัพท์มือถือของพวกเขาด้วย ตอนนี้ โทรศัพท์กิกะบิตอีเทอร์เน็ตใหม่ยังช่วยให้ทีมสลับการโทรที่ใช้งานระหว่างโทรศัพท์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์

เซลลูลาร์ได้ง่ายขึ้น: พนักงานที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งในขณะที่กำลังโทรอยู่ สามารถกดปุ่มบนโทรศัพท์เพื่อสลับ โทรจากส่วนขยายเดสก์ท็อปไปยังอุปกรณ์มือถือและในทางกลับกัน โทรศัพท์เหล่านี้ยังสามารถช่วยให้พนักงานคนหนึ่งเห็นความพร้อมใช้งานของผู้อื่นในเวิร์กกรุ๊ปของตนสำหรับการโทรสดด้วยการแสดงชื่อและสถานะโทรศัพท์บนหน้าจอด้านหลังที่มีไฟส่องสว่างเกี่ยวกับ NBC Olympics

NBC “America’s Olympic Network” เป็นเจ้าของสิทธิ์สื่อของสหรัฐฯ แต่เพียงผู้เดียวในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโทรทัศน์จนถึงปี 2012 ซึ่งรวมถึงปักกิ่งในปี 2551 แวนคูเวอร์ในปี 2553 และลอนดอนในปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 8-24 สิงหาคม 2551 NBC Universal จะนำเสนอเนื้อหาครอบคลุม 3,600 ชั่วโมงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเน้นที่ NBC

ในช่วงไพรม์ไทม์ด้วยการว่ายน้ำสด ยิมนาสติก และวอลเลย์บอลชายหาด ในเดือนสิงหาคม 2547 ผู้ชม 203 ล้านคนดูเครือข่ายของ NBC Universal – NBC, MSNBC, CNBC, USA, Bravo, Telemundo และ HD ในเครือของ NBC เสนอการรายงานข่าวโอลิมปิก 1,210 ชั่วโมงจากเอเธนส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ NBCOlympics.com การรวมข่าว ผลลัพธ์ และ

กำหนดการพร้อมวิดีโอครอบคลุมและเนื้อหาการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งไม่เหมือนใคร NBCOlympics.com จะเป็นแฟนกีฬาโอลิมปิก ศูนย์กลางสำหรับทุกแง่มุมของประสบการณ์ Beijing Games 2008 – จากตารางทีวีที่ครอบคลุมที่สุดไปจนถึงการเรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับมือถือ เกม VOD และปลายทางดิจิตอลอื่น ๆ NBCOlympics.com

จะจัดการแข่งขันสดประมาณ 2,200 ชั่วโมง โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกสตรีมพร้อมกันสูงสุด 20 รายการ ครอบคลุมกีฬาโอลิมปิก 25 รายการ นอกจากนี้ ไซต์ดังกล่าวจะนำเสนอการเข้าถึงย้อนหลังตามความต้องการมากกว่า 3,000 ชั่วโมงเพื่อรับชมย้อนหลังแบบเต็มรายการและไฮไลท์มากมาย รวมถึงการสรุปรายวันของเหตุการณ์สำคัญ การตัดต่อที่ดีที่สุด การวิเคราะห์ผู้วิจารณ์ และคลิปเฉพาะนักกีฬา

Avayaนำเสนอโซลูชันการสื่อสารอัจฉริยะที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ เปลี่ยนโฉมธุรกิจของตนเพื่อให้ได้เปรียบทางการตลาด มากกว่าหนึ่งล้านธุรกิจทั่วโลกรวมถึงกว่าร้อยละ 90 ของฟอร์จูน 500? ใช้โซลูชั่นของอวาย่าสำหรับโทรศัพท์ IP , สื่อสารแบบครบวงจร , ศูนย์การติดต่อและการสื่อสารที่เปิดใช้กระบวนการทางธุรกิจ Avaya Global Servicesให้บริการและการสนับสนุนที่ครอบคลุมสำหรับบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอวาย่าเว็บที่http://www.avaya.com

MIAMI, Aug. 12, 2008 (PRIME NEWSWIRE) — NGC(r) (New Generation Computing(r)) ประกาศว่าบริษัทได้รับเกียรติจากนิตยสาร Global Logistics & Supply Chain Strategies (GL&SCS) ให้เป็นหนึ่งใน “100 Great Supply Chain Partners” สำหรับปี 2008 NGC ได้รับเลือกให้เป็นบริษัท 100 อันดับแรกจากการเสนอชื่อ 1,500 ครั้งสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้จำหน่ายซัพพลายเชนที่ดีที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรม

รางวัล GL&SCS เป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นเวลาหกเดือน ในระหว่างกระบวนการนี้ พวกเขาจะถูกขอให้เสนอชื่อผู้ขายและผู้ให้บริการที่โซลูชันด้านเทคโนโลยี โลจิสติกส์ การขนส่ง หรือการให้คำปรึกษาได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของบริษัท การบริการลูกค้า และประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานโดยรวม จากข้อมูลของ GL&SCS วัตถุประสงค์ของรางวัลคือเพื่อเชิดชูผู้จำหน่ายที่สร้างความประทับใจให้ผู้อ่านถึงขนาดสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นในอุตสาหกรรม

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ GL&SCS ยกให้ NGC เป็นพันธมิตรด้านซัพพลายเชนที่ยอดเยี่ยม 100 อันดับแรก” Alan Brooks ประธาน NGC กล่าว “เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าของเราในการจัดหาโซลูชั่นและบริการด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน NGC จะยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะใช้ประโยชน์จากพลังของ PLM การจัดหาทั่วโลกและโซลูชัน ERP เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของพวกเขา ห่วงโซ่อุปทาน”

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ NGC(r) เป็นบริษัทซอฟต์แวร์แฟชั่น เครื่องแต่งกาย รองเท้า และการขายปลีกชั้นนำ SQL Series ของ NGC เป็นชุดโซลูชัน “end-to-end” ที่ครอบคลุมสำหรับ PLM (e-PLM), Global Sourcing (e-SPS(r)) และ ERP (RedHorse(r)) SQL Series ให้การมองเห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์ เร่งความเร็วสู่ตลาด และเปิดใช้

งานการควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อช่วยส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า ลูกค้าของ NGC ได้แก่ แบรนด์ชั้นนำและผู้ค้าปลีก เช่น VF Corporation(r), A/X Armani Exchange(r), Carter’s(r), Casual Male Retail Group(r), Maggy London, RG Barry, Hugo Boss(r), Dick’s สินค้ากีฬา, Isda & Co., Tristan &

America(r), Axis(r), Parigi Group, Wilson’s Leather(r) และอื่นๆ อีกมากมาย NGC มีสำนักงานอยู่ในไมอามี่ นิวยอร์ก ลอสแองเจลิส จีน อินเดีย เม็กซิโกและเอลซัลวาดอร์ และเป็นบริษัทในเครือของ American Software Inc. (Nasdaq:AMSWA) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.ngcsoftware.com .

คอร์เต มาเดรา, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire-12 สิงหาคม 2008) – Fabkins ( www.fabkins.com ) ผู้ให้บริการผ้าเช็ดปากสำหรับเด็ก ประกาศในวันนี้ว่าในปีแรกของธุรกิจ พวกเขาขายผ้าเช็ดปากได้กว่า 12,000 รายการผ่านทางออนไลน์ ขายปลีกและขายกิจกรรมของโรงเรียน ในฐานะผู้ผลิตผ้าเช็ดปากกลุ่มแรกที่ออกสู่ตลาดซึ่งผลิตขึ้นเพื่อเด็กโดยเฉพาะ Fabkins กำลังทำให้ฤดูกาลเปิดเทอมนี้สนุกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Fabkins เป็นผ้าเช็ดปากสำหรับเด็กที่นุ่มและทนทาน มีให้เลือกหลากสีสันและดีไซน์ที่ขี้เล่น Fabkins มีขนาดสำหรับตักเล็กๆ และกล่องอาหารกลางวัน มาในชุดธีมต่างๆ 5 ใน 8 ธีมที่สะท้อนถึงความสนใจของเด็กๆ เช่น “Prima Ballerina” “Sports Fan” “Beach Bound” “African Safari” “Fruit Salad” “Garden Friends” และ 2 ดีไซน์ใหม่ล่าสุด “Flower Power” และ “Extreme Sports”

มีการประเมินว่าโดยเฉลี่ยแล้ว เด็กวัยเรียนที่ใช้อาหารกลางวันแบบใช้แล้วทิ้งจะสร้างขยะได้ 67 ปอนด์ต่อปีการศึกษา (wastefreelunches.org) การลดขยะกระดาษโดยใช้ผ้าเช็ดปากจะช่วยลดจำนวนดังกล่าวลงได้ อันที่จริง อลิซาเบธ โรเจอร์ส ผู้เขียนร่วมของ “The Green Book: The Everyday Guide to Saving the Planet One Simple Step at a Time” กล่าวว่า “ถ้าเราทุกคนละทิ้ง [กระดาษ] หนึ่งแผ่นต่อวัน เราสามารถประหยัดเงินได้ ขยะกระดาษนับพันล้านปอนด์จากการไปฝังกลบ [ในแต่ละปี]”

การเปลี่ยนจากกระดาษเป็นผ้าเช็ดปากไม่เพียงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยให้ครอบครัวประหยัดเงินได้อีกด้วย ตามนิตยสาร Green Guide ของ National Geographic ครอบครัวสามารถประหยัดเงินได้ 1.68 เหรียญต่อสัปดาห์ แทนที่กระดาษเช็ดปากด้วยผ้า

ผู้ก่อตั้ง Joyce Raffo และ Paige Rodgers เปิดตัว Fabkins ในเดือนสิงหาคม 2550 หลังจากซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกลางวันที่ปราศจากขยะมาทั้งวัน ทำให้พวกเขารู้สึกหงุดหงิดที่ไม่มีผ้าเช็ดปากที่เหมาะกับเด็ก ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจสร้างมันขึ้นมาเอง และแฟบกินส์ก็ถือกำเนิดขึ้น

แม้ว่าการบรรจุอาหารกลางวันของโรงเรียนที่ปราศจากขยะจะเป็นแรงบันดาลใจ แต่ Fabkins ก็มีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกมากมาย Paige Rodgers ผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวว่า “ลูกค้าของเรายังใช้ Fabkins กับอาหารที่บ้าน เป็นของขวัญวันเกิดที่ไม่เหมือนใคร ของขวัญสำหรับเจ้าบ้าน หรืองานเลี้ยง สำหรับปิกนิกหรืองานเลี้ยงน้ำชา และระหว่างเดินทาง”

Rodgers และ Raffo รู้สึกตื่นเต้นกับความสำเร็จในปีแรกของพวกเขา และหวังว่าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งข้างหน้า “เราจะเพิ่มผู้ค้าปลีก เพิ่มการออกแบบใหม่ และทำงานร่วมกับโรงเรียนทั่วประเทศมากขึ้น” ราฟโฟกล่าว เกี่ยวกับ Fabkins

Fabkins เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2550 โดยผู้หญิงสองคนที่ต้องการให้เด็กๆ รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยผ้าเช็ดปากสีสันสดใสที่เป็นมิตรกับโลก Fabkins สร้างมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะในการออกแบบและธีมที่แสดงถึงความสนใจของพวกเขา Fabkins ทำให้เวลารับประทานอาหารสนุกขึ้น สอนมารยาทบนโต๊ะอาหาร และจุดประกายความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fabkins สามารถพบได้ที่www.fabkins.com

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 12 สิงหาคม 2008) – Mochilaตลาดสื่อออนไลน์ระดับโลกเพียงแห่งเดียวสำหรับเนื้อหาข้อความ วิดีโอ และรูปภาพพรีเมียม กำลังกำหนดมาตรฐานทองคำสำหรับการแจกจ่ายข่าวและเนื้อหาเกี่ยวกับโอลิมปิกปักกิ่ง 2008 ทางออนไลน์ ผู้เผยแพร่โฆษณาทุกขนาดสามารถเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับเว็บไซต์ของตนได้ด้วยความ

ครอบคลุมล่าสุดเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก รวมถึงบทความ รูปภาพ และวิดีโอ Mochila เป็นแหล่งช้อปปิ้งครบวงจรสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ดีที่สุดและกว้างที่สุดในโลก ทั้งหมดนี้ฟรีด้วยการสนับสนุนการโฆษณา

ไม่ว่าผู้จัดพิมพ์จะมองหาวิดีโอพิธีเปิด ภาพถ่ายเส้นชัยระดับโลก หรือการอัปเดตการแข่งขันเหรียญทองอันน่าทึ่งของ Michael Phelps Mochila นำเสนอเนื้อหาที่ได้รับใบอนุญาตและได้รับการจัดการสิทธิ์จากแบรนด์สื่อชั้นนำที่ครอบคลุมเกม ซึ่งรวมถึง The Associated Press, The Guardian, Kyodo News International, Thomson Reuters, Getty Images และ Zuma Press เป็นต้น

ผู้จัดพิมพ์สามารถเผยแพร่เนื้อหากีฬาทั้งหมดของ Mochila ผ่านชุดวิดเจ็ตการเผยแพร่ที่สนับสนุนโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงเครื่องเล่นวิดีโอและสไลด์โชว์แบบอินเทอร์แอกทีฟ วิดเจ็ตของ Mochila มีให้เลือกหลายขนาดและหลายรูปร่าง ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เข้ากับรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ได้ โปรแกรมเล่นภาพถ่ายของ Mochila จะเล่นรูปภาพตามลำดับหรือให้ผู้ใช้นำทาง

จากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมเล่นนี้จัดเตรียมแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งให้ผู้จัดพิมพ์เพื่อแสดงภาพถ่ายที่ดีที่สุดในโลกจากที่เก็บเนื้อหาขนาดใหญ่ของ Mochila ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีการจัดการสิทธิ์คุณภาพสูงและร่ำรวยที่สุดในโลก แอปพลิเคชันวิดเจ็ตยังให้การสนับสนุนการสร้างรายได้สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาด้วยหน่วยโฆษณาสื่อสมบูรณ์ขนาด 300×250 ในสตรีม

Keith McAllisterซีอีโอของ Mochila กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิกที่ผู้เผยแพร่เว็บสามารถเข้าถึงเนื้อหาโอลิมปิกระดับพรีเมียมได้ฟรีจากบริษัทเนื้อหาชั้นนำของโลก “Mochila มอบวิธีที่ปรับแต่งได้สูงและฟรีสำหรับผู้เผยแพร่เว็บเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อหาโอลิมปิกที่ดีที่สุดในโลกทันที” เกี่ยวกับโมจิลา

แพลตฟอร์มการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mochila ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างธุรกิจ เจ้าของเนื้อหาค้นพบคุณค่าใหม่ๆ สำหรับเนื้อหาของตน และผู้โฆษณาเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายที่มีส่วนร่วมสูง ตลาดซื้อขายของ Mochila มีบทความ รูปภาพ และวิดีโอคุณภาพสูงซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ข่าวจริงไปจนถึงธุรกิจ ความบันเทิง กีฬา และสุขภาพ และอื่นๆ

อีกมากมาย Mochila ผสมผสานเทคโนโลยีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์กับชุดวิดเจ็ตที่สนับสนุนโฆษณาที่ปรับแต่งได้ เพื่อมอบโซลูชันเนื้อหาแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนผู้ชมและสร้างรายได้ สำหรับนักการตลาด Mochila เสนอวิธีพิเศษในการซื้อสื่อที่ใช้ประโยชน์จากบริบทด้านบรรณาธิการที่เชื่อถือได้ ผู้ชมที่มีคุณภาพ และการกระจายเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

Mochila ออกจากโหมดพรางตัวในเดือนมีนาคม 2549 และปัจจุบันมีองค์กรสมาชิกหลายพันแห่ง รวมถึงผู้จัดพิมพ์และผู้สร้างเนื้อหาที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย Mochila เป็นบริษัทเอกชนและตั้งอยู่ในนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.mochila.com .

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 12 สิงหาคม 2008) – ISI Brands, Inc./Twinlab® และกุมารแพทย์ชื่อดัง Dr. Alan Greene ได้ร่วมมือกับ The Vitamin Shoppe ผู้ค้าปลีกด้านสุขภาพชั้นนำสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Twinlab DrGreene™ ของร้านค้าปลีก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับการประกาศในวันนี้โดย Mark Fox ประธาน ISI Brands/Twinlab และ Tony Truesdale ประธานของ The Vitamin Shoppe

Vitamin Shoppe จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dr. Greene ในกลางเดือนสิงหาคม 2008 และจะมีการเฉลิมฉลองด้วยงานเปิดตัวในร้าน Vitamin Shoppe ในซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก และลอสแองเจลิส ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะวางจำหน่ายเฉพาะในร้านค้าวิตามิน Shoppe มากกว่า 360 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา และทางออนไลน์ที่ vitaminshoppe.com ในช่วงเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะขยายไปยังร้านค้าปลีกอื่นๆ

ด้วยแนวทางใหม่ในการทำตลาด ระบบอาหารเสริม DrGreene™ รองรับความต้องการทางโภชนาการของสตรีมีครรภ์และสตรีมีครรภ์ มารดาที่ให้นมบุตร เด็กวัยหัดเดิน และเด็กที่กำลังเติบโต สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับสุขภาพตลอดชีวิต

สำหรับสตรีมีครรภ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ® DrGreene™ ของ Twinlab มอบสารอาหารที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพที่ดีในช่วงเวลาที่ร่างกายของเธอตึงเครียด สำหรับเด็กวัยหัดเดินและเด็กที่กำลังเติบโต อาหารเสริม DrGreene™ ให้สารอาหารที่แนะนำและสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนา เติบโตให้แข็งแรง และรักษาชีวิตที่กระฉับกระเฉง ซึ่งรวมถึง DHA™ ของชีวิต ซึ่งเป็น DHA มังสวิรัติที่พบใน Toddler Drops ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมองและดวงตา

“เด็ก ๆ กินอาหารมากเกินไปและขาดสารอาหาร” ดร. กรีน กุมารแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศตั้งข้อสังเกต “เด็กๆ อาจกินมากขึ้น แต่ในหลายกรณี พวกเขาไม่ได้รับสารอาหารที่ต้องการ อาหารเสริมที่เราพัฒนาขึ้นช่วยให้คุณแม่มอบของขวัญที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่เด็ก ๆ โดยให้สารอาหารที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม – – ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างตั้งครรภ์ ให้นมลูก หรือนานกว่านั้น เมื่อทารกเติบโตและพัฒนาช่วงวัยทารกและผ่านวัยเด็ก” ดร.กรีนกล่าว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Twinlab® DrGreene™ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ก่อนเวลาที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ ผ่านการตั้งครรภ์และให้นมบุตร เด็กวัยหัดเดินและวัยเด็ก ดร. กรีนกล่าวว่า “ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์เริ่มกินอาหารเสริมก่อนคลอดของเราได้ดีขึ้น” “แม่กำลังอุ้มไข่ที่จะเป็นลูกของเธอ ถึงแม้ว่าตัวเธอเองจะเกิดมา ดังนั้นในแง่นี้ การดูแลด้วยโภชนาการสำหรับทารกที่จะเป็นจึงเริ่มเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดมาก”

ระบบนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หกรายการตั้งแต่แรก: Dr. Greene™ Children’s อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เหล่านี้ วิตามินรวมแบบเคี้ยว/ เม็ดเคี้ยวช่วยให้สุขภาพดีขึ้น

Multimineral ที่เด็กประกันโภชนาการต้องการโดยไม่ต้อง รสเทียม, สีสัน, เพิ่ม(สองผลิตภัณฑ์: ส้ม สารกันบูด หรือสารให้ความหวานที่พบในหลาย Berry) “การ์ตูน” วิตามินบนชั้นวางวันนี้ สำหรับวัย 4 และขึ้น.

สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาที่โด่งดังของ Dr. Greene สูตรนี้มีเพียงสีและรสชาติจากธรรมชาติเท่านั้น และไม่มีน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงหรือสารกันบูดเพิ่มเติม แม้แต่บรรจุภัณฑ์ก็ยังคงเป็นความจริงต่อความมุ่งมั่นของ Dr. Greene ในการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลเท่านั้นสำหรับองค์ประกอบทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกาว ฉลาก และกล่องบรรจุที่มีเส้นใยที่นำไปใช้จากผู้บริโภค

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับ The Vitamin Shoppe ในการเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์แรกภายใต้ความร่วมมือครั้งใหม่กับ Dr. Greene” มาร์ก ฟอกซ์กล่าว “Vitamin Shoppe เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือที่สุดของประเทศ และ Dr. Greene ได้รับการยอมรับในระดับประเทศสำหรับความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อครอบครัวและลูกๆ ที่กำลังเติบโต อาหาร

เสริม Twinlab® Dr. Greene™ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Dr. Greene ต่อสุขภาพอย่างมีคุณภาพสูงสุด และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และพันธกิจของบริษัทในการจัดหาโซลูชั่นเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าทุกช่วงวัย”

“ผลิตภัณฑ์ Twinlab® DrGreene™ เป็นส่วนเสริมที่น่ายินดีสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมที่ The Vitamin Shoppe” Tony Truesdale ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ The Vitamin Shoppe กล่าว “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ DrGreen เป็นครั้งแรกที่ The Vitamin Shoppe เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมที่สำคัญสำหรับคุณแม่ เนื่องจากพวกเขาต้องการสร้างสมดุลทางโภชนาการสูงสุดสำหรับครอบครัวของพวกเขา”

ดร.กรีน พ่อลูกสี่ เป็นศาสตราจารย์คลินิกกุมารเวชศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชั้นนำและเป็นกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลเด็กรายใหญ่ ในปีพ.ศ. 2538 เขาได้เปิดตัว DrGreene.com ซึ่งสมาคมการแพทย์อเมริกันอ้างว่าเป็น “เว็บไซต์แพทย์ผู้บุกเบิก” บนอินเทอร์เน็ต ดร.กรีนยังเป็นคอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร Kiwi เช่นเดียวกับผู้เขียน “Raising Baby และผู้เขียนร่วมของ ” ADAM Illustrated Family Health Guide” เกี่ยวกับทวินแล็บ:

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ มากกว่า 1200 ชนิด ด้วยสำนักงานในแมนฮัตตัน นิวยอร์ก แกรนด์แรพิดส์ มิชิแกน และอเมริกันฟอร์ค รัฐยูทาห์ Twinlab เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์โภชนาการที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์คุณภาพสูง ซึ่งรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์โภชนาการการกีฬา วิตามิน แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และชา สินค้า. เกี่ยวกับวิตามิน Shoppe Industries Inc.

Vitamin Shoppe เป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะทางชั้นนำและผู้ทำการตลาดโดยตรงของผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ตั้งอยู่ในเมืองเบอร์เกน รัฐนิวเจอร์ซีย์ บริษัทจำหน่ายวิตามิน เกลือแร่ อาหารเสริม สมุนไพร สูตรโภชนาการการกีฬา ยาชีวจิต และอุปกรณ์ช่วยด้านสุขภาพและความงามอื่นๆ ให้กับลูกค้าที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก บริษัทดำเนินการผลิตภัณฑ์แบรนด์ระดับประเทศรวม

ถึงผลิตภัณฑ์พิเศษภายใต้แบรนด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Vitamin Shoppe, BodyTech, MD Select และ VS Basics วิตามิน Shoppe ดำเนินธุรกิจผ่านมากกว่า 360 บริษัท ที่เป็นเจ้าของร้านค้าปลีก, แคตตาล็อกสั่งซื้อทางไปรษณีย์แห่งชาติและสองเว็บไซต์www.vitaminshoppe.comและ www.Bodytech.com

IRVINE, Calif., Aug. 12, 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Meade Instruments Corp. (Nasdaq:MEAD) ผู้ออกแบบและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายตาชั้นนำ ซึ่งรวมถึงกล้องโทรทรรศน์ กล้องส่องทางไกล และกล้องจุลทรรศน์ ได้ประกาศในวันนี้ว่าเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2008 บริษัทได้รับจดหมายจากตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ระบุว่าในช่วง 30 วัน

ทำการติดต่อกันที่ผ่านมา ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทปิดต่ำกว่าขั้นต่ำ $1.00 ต่อหุ้น และไม่เป็นไปตามกฎของ Marketplace Rule 4450(a)() อีกต่อไป 5) (“กฎราคาเสนอซื้อขั้นต่ำ”) ตามกฎ Marketplace Rule 4450 (e)(2) บริษัทจะได้รับเวลา 180 วันตามปฏิทิน หรือจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2009 เพื่อให้เป็นไปตามกฎราคาเสนอซื้อขั้นต่ำอีกครั้ง

หากในช่วงเวลาใดๆ ก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ราคาเสนอซื้อของหุ้นของบริษัทปิดที่ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นหรือมากกว่าเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันทำการติดต่อกัน Nasdaq จะแจ้งให้บริษัททราบว่าได้ปฏิบัติตามกฎราคาเสนอซื้อขั้นต่ำแล้ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎราคาเสนอซื้อขั้นต่ำอีกครั้งภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 Nasdaq จะแจ้งให้บริษัททราบว่าหุ้นสามัญของบริษัทจะถูกเพิกถอนจาก Nasdaq Global Market

ในกรณีที่บริษัทได้รับแจ้งว่าหุ้นสามัญของบริษัทกำลังถูกเพิกถอนออกจาก Nasdaq Global Market กฎของ Nasdaq จะอนุญาตให้บริษัทอุทธรณ์คำตัดสินใดๆ ที่เพิกถอนโดยพนักงานของ Nasdaq ต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Nasdaq อีกทางหนึ่ง Nasdaq

อาจอนุญาตให้บริษัทโอนหุ้นสามัญของตนไปยัง Nasdaq Capital Market หากเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการรวมในขั้นต้นที่กำหนดไว้ใน Marketplace Rule 4310(c) ยกเว้นข้อกำหนดราคาเสนอซื้อ หากคำขอโอนได้รับการอนุมัติ บริษัทจะมีเวลาเพิ่มอีก 180 วันตามปฏิทินเพื่อปฏิบัติตามกฎราคาเสนอซื้อขั้นต่ำเพื่อที่จะอยู่ในตลาดทุน Nasdaq เกี่ยวกับเครื่องมือมี้ด

Meade Instruments เป็นผู้ออกแบบและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายตาชั้นนำ รวมถึงกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์เสริมสำหรับนักดาราศาสตร์สมัครเล่นที่จริงจังตั้งแต่เริ่มต้น มี้ดนำเสนอกล้องส่องทางไกลครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนตั้งแต่ผู้สังเกตการณ์ทั่วไปไปจนถึงผู้สังเกตการณ์กีฬาหรือดูนกที่จริงจัง บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วโลกผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกเฉพาะทาง ผู้ขายสินค้าจำนวนมาก และผู้จัดจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมี้ดที่มีอยู่ในwww.meade.com

แถลงการณ์ “Safe-Harbor” ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538: ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยความคิดเห็นและแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามแผนปัจจุบัน ความคาดหวัง เหตุการณ์ และแนวโน้มทางการเงินและอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตและการเงินของบริษัท ตำแหน่ง. ข้อความ

ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์หรือวัดได้ และอาจทำให้กิจกรรมและผลการดำเนินงานในอนาคตแตกต่างไปอย่างมากจากที่กล่าวข้างต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เอสโป, ฟินแลนด์ – วันนี้ Nokia ได้ขยายการยอมรับในกลุ่มเริ่มต้นของนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือที่ยอดเยี่ยมในโปรแกรม 2008 Forum Nokia Innovation Series ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับการคัดเลือกด้วยการสนับสนุนธุรกิจและตลาดที่สำคัญและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงที่ทันสมัย แอพพลิเคชั่นและบริการสู่ตลาดอุปกรณ์พกพาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน

นักพัฒนาแปดคนแรกที่ได้รับการยอมรับในฟอรัม 2008 Nokia Innovation Series ได้ผ่านอุปสรรคในการคัดเลือกหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือก ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบภายในของ Nokia และการคัดกรองคุณสมบัติและการทำงานของแอปพลิเคชันโดยกลุ่มเป้าหมายจากทั่วโลก . ผู้เข้าร่วมแต่ละรายในฟอรั่ม Nokia Innovation

Series ปี 2008 จะต้องแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันหรือบริการของตนให้ประโยชน์เฉพาะกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ Nokia ที่ไม่มีให้บริการในที่อื่น และมีความต้องการของตลาดที่ชัดเจนสำหรับโซลูชันดังกล่าว

นักพัฒนากลุ่มแรกใน Innovation Series ได้รับการยอมรับในด้านโซลูชั่นต่างๆ ตั้งแต่แพลตฟอร์มการพัฒนาวิดเจ็ตเว็บบนมือถือ ไปจนถึงแอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ายโซเชียลตามตำแหน่ง การสตรีมวิดีโอบนมือถือ การเปลี่ยนทีวีบนมือถือ และการสำรองข้อมูลอุปกรณ์ ตลอดจนความปลอดภัยระดับองค์กร ข้อความโต้ตอบแบบทันทีบนมือถือ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของโปรแกรม 2008 การใช้งานฟอรั่มโนเกียนวัตกรรม Series และโซลูชั่นที่มีการจัดแสดงในการสาธิตวิดีโอที่สร้างขึ้นโดยฟอรั่มโนเกียและพื้นที่ออนไลน์ที่แบ่งปันบน Ovi:

Tom Libretto รองประธาน Forum Nokia กล่าวว่า “Nokia รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยกย่องกลุ่มนักพัฒนาที่โดดเด่นเช่นนี้ รวมทั้งแอพพลิเคชั่นและบริการที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้พวกเขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมรายแรกในฟอรัม Nokia Innovation Series ของเรา “แอปพลิเคชันเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีของนวัตกรรมมากมายที่นักพัฒนาทุกขนาดทั่วโลกสร้างขึ้น

ฟอรัม Nokia ภูมิใจที่ได้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคและธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างสรรค์เหล่านี้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ช่วยนำเสนอสิ่งเหล่านี้ ต่อหน้าผู้บริโภคและผู้ใช้ทางธุรกิจผ่าน Forum Nokia Innovation Series” นักพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในวันนี้สำหรับ 2008 Forum Nokia Innovation Series ได้แก่:

เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านวิดเจ็ตมือถือตามมาตรฐานซึ่งมอบประสบการณ์ส่วนบุคคลที่หลากหลายสำหรับผู้บริโภคบนอุปกรณ์พกพาที่หลากหลาย รองรับโดยความพร้อมใช้งานของ Web Run Time สำหรับอุปกรณ์ S60 3rd Edition เว็บแอปพลิเคชั่นน้ำหนักเบาได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับที่ใช้สร้างเว็บเพจ – AJAX, CSS, XHTML และ

JavaScript Plusmo ช่วยให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาพัฒนาวิดเจ็ตสำหรับโทรศัพท์มือถือของตนได้ง่าย ทำให้สามารถขยายเครือข่ายสังคม ติดตามกีฬาสด รับข่าวสารอัปเดต ดูวิดีโอ และเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือและพีดีเอได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: www.plusmo.com

เป็นเครื่องมือค้นพบทางสังคมตามตำแหน่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงจุดสนใจมากกว่า 6.5 ล้านจุดในสหรัฐอเมริกาโดยใช้บริการ Assisted-Global Positioning System (A GPS) ของ Nokia การผสมผสานความสามารถของข้อมูลตำแหน่งในเชิงลึกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ Whrrl ช่วยให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาสามารถจัดระเบียบทุกอย่างที่พวกเขาและเพื่อนรู้

เกี่ยวกับผู้คน สถานที่ และกิจกรรมต่างๆ และมีข้อมูลนั้นเพียงปลายนิ้วสัมผัสบนอุปกรณ์พกพา แอปพลิเคชัน Java ที่รันบนแพลตฟอร์ม S60 ได้อย่างง่ายดาย Whrrl ช่วยให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาตอบคำถามเช่น “คืนนี้เราไปทานอาหารค่ำที่ไหนกันดี” หรือ “ฉันจะทำอะไรสนุกๆ แถวนี้ได้บ้าง” ไม่ว่าจะในบ้านเกิดหรือท่องเที่ยว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.whrrl.com

Qik คือบริการสื่อสารมัลติมีเดียที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสตรีมวิดีโอ เสียง และ IM สดผ่านอินเทอร์เน็ต จากอุปกรณ์ S60 3rd Edition ไปยังพีซี แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Qik ให้ผู้ใช้แบ่งปันช่วงเวลาในชีวิตได้โดยตรงจากโทรศัพท์มือถือกับเพื่อน ครอบครัว และคนทั้งโลก โดยการเล็งโทรศัพท์และสตรีมวิดีโอสดให้เพื่อนบน Twitter,

Facebook, บล็อก และเว็บไซต์อื่นๆ ผู้ใช้ Qik ยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของตนได้เหมือนกับกล้องวิดีโอ และสตรีมวิดีโอหลายชั่วโมงผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ของโทรศัพท์ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.qik.com

มีแอปพลิเคชันไคลเอนต์ Symbian ดั้งเดิมสำหรับ Microsoft Office Communications Server (OCS) ที่ขยายฟังก์ชัน OCS ไปยังอุปกรณ์ Nokia S60 WebMessenger Mobile สำหรับ Microsoft OCS บน Nokia S60 ช่วยให้มืออาชีพด้านอุปกรณ์พกพาได้รับความร่วมมือและโอกาสในการทำงานแบบเดียวกันในสาขาที่พวกเขาพบในสำนักงาน Microsoft OCS

จัดการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ (ซิงโครนัส) ทั้งหมด รวมถึงการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที การประชุมทางเสียงและวิดีโอ นอกจากนี้ Microsoft OCS ยังสนับสนุนการแสดงตน ซึ่งเป็นประโยชน์หลักของการสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ Microsoft ที่รวมข้อมูลติดต่อทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน Active Directory เข้ากับวิธีที่ผู้คนสื่อสารกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: www.webmessenger.com

Backup-Pal® ของโซลูชั่นไร้สายขั้นสูง มอบวิธีแก้ปัญหาข้อมูลสูญหายที่เกิดจากโทรศัพท์มือถือสูญหาย ถูกขโมย และเสียหาย ตลอดจนปัญหาการถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดโทรศัพท์มือถือและการเปลี่ยนผู้ให้บริการ

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่พอดีกับฝ่ามือและสำรองและกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง Backup-Pal รองรับอุปกรณ์ S60 และ Series 40 ทั้งหมดที่มีอินเทอร์เฟซขนาดเล็ก ไมโคร หรือป๊อปพอร์ต นอกจากนี้ยังรองรับการโยกย้ายจากแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Motorola, Samsung และอื่นๆ ผู้ติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ จะถูกถ่ายโอนอย่างปลอดภัย ดังนั้นจึงทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนตัวและปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: www.backup-pal.com

Hava Mobile Player เป็นแอปพลิเคชั่น “เปลี่ยนสถานที่” ของทีวีที่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ Hava ของ Monsoon Multimedia เพื่อให้ผู้ใช้มือถือรับชมรายการสดทางทีวีที่บ้านหรือเนื้อหาที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์มือถือของตนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด Monsoon Multimedia นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีมัลติมีเดียขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมพีซีและ Consumer

Electronics และให้สิทธิ์ใช้งานโซลูชันมัลติมีเดียที่ได้รับการปรับแต่งอย่างสูง ซึ่งประกอบด้วยแอปพลิเคชัน ไดรเวอร์ เฟรมเวิร์ก มิดเดิลแวร์ และการออกแบบอ้างอิง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: www.myhava.com และ www.monsoonmultimedia.com

JoikuSpot เป็นแอปพลิเคชั่นมือถือฟรีที่สามารถติดตั้งได้โดยตรงบนอุปกรณ์ S60 3rd Edition ที่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ 3G เพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อมือถือ 3G ของผู้ใช้ให้เป็นฮอตสปอต WLAN ที่ปลอดภัยของตนเอง ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่เครื่องเขียนหรือในรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่หรือในรถยนต์ JoikuSpot ยังช่วยให้อุปกรณ์ S60 ทำงานเหมือนกับเราเตอร์ไร้สาย

ทำให้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน WLAN หลายเครื่องที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้อุปกรณ์ S60 แชร์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีให้ JoikuSpot ได้รับการพัฒนาโดย Joikusoft Oy Ltd. เป็นบริษัทเอกชนที่มีสำนักงานใหญ่ใน Garden City, Espoo ประเทศฟินแลนด์ ก่อตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำโซลูชัน WLAN ที่เป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.joikuspot.com

UbiSafe เป็นแอปพลิเคชั่นบริการตามตำแหน่ง (LBS) ที่สร้างขึ้นบนเทคโนโลยี Java ที่ช่วยให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาสามารถจัดการกับความปลอดภัยส่วนบุคคลและความต้องการฉุกเฉินได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับครอบครัว เพื่อน และบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ UbiSafe อาศัยเว็บอินเตอร์เฟสหลักควบคู่ไปกับไคลเอนต์ที่ใช้ Java

ที่อยู่ในอุปกรณ์ S60 เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบตำแหน่งของผู้ติดต่อบนแผนที่แบบเรียลไทม์ UbiSafe อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เช่น กำหนดรัศมีการรักษาความปลอดภัยทางภูมิศาสตร์หรือพื้นที่ “ปลอดภัย” ซึ่งเด็กหรือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษควรอยู่ และแจ้งเตือนผู้ใช้ทาง SMS หากเด็กหรือบุคคลนั้นย้ายออกนอกพื้นที่ที่กำหนด UbiSafe ได้รับการพัฒนาโดย UbiEst SpA ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการตามพื้นที่ชั้นนำซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ในเมืองเทรวิโซ ประเทศอิตาลี

ฟอรัม Nokia Innovation Series เปิดตัวโดย Nokia ในปลายปี 2550 โดยเป็นโครงการสำรวจ คัดเลือก และออกสู่ตลาดของนักพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักพัฒนามือถือขนาดเล็กและขนาดกลาง เนื่องจากพวกเขามุ่งมั่นที่จะนำแอปพลิเคชันและบริการที่สร้างขึ้นมาเพื่อการทำงาน บนแพลตฟอร์มอุปกรณ์ Nokia สู่ตลาดมือถือทั่วโลก

ท่ามกลางประโยชน์สำหรับนักพัฒนา โปรแกรมนี้ให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างและเพิ่มการรับรู้ตลาดทั่วไปของแอปพลิเคชันของพวกเขาในหมู่ผู้บริโภคและภายในอุตสาหกรรมมือถือ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือในการจัดวางแอปพลิเคชันในช่องจัดจำหน่ายของคู่ค้าของ Nokia และ Nokia และให้ข้อเสนอแนะแก่นักพัฒนาเกี่ยวกับข้อพิจารณาของอุตสาหกรรมและผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณลักษณะของแอปพลิเคชัน ฟังก์ชันการทำงาน และการจัดจำหน่าย

เกี่ยวกับฟอรัม Nokia Forum Nokia ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาระดับโลกของ Nokia เชื่อมโยงนักพัฒนาเข้ากับเครื่องมือ ข้อมูลทางเทคนิค การสนับสนุน และช่องทางการจัดจำหน่ายที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อสร้างและทำการตลาดแอปพลิเคชันทั่วโลก จากสำนักงานในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ Forum Nokia ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและ

การพัฒนาธุรกิจแก่นักพัฒนาและผู้ให้บริการ เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในการเปิดตัวแอปพลิเคชันและบริการแก่ผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ ได้สำเร็จ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.forum.nokia.com

เกี่ยวกับโนเกีย โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโมบิลิตี้ ซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่หลอมรวมกัน เราสร้างอุปกรณ์พกพาที่หลากหลายด้วยบริการและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับเพลง การนำทาง วิดีโอ โทรทัศน์ ภาพ เกม ความคล่องตัวทางธุรกิจ และอื่นๆ การพัฒนาและขยายการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภค ตลอดจนโซลูชันและซอฟต์แวร์ระดับองค์กรของเรา ถือเป็นประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญ เรายังจัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับเครือข่ายการสื่อสารผ่าน Nokia Siemens Networks

ซิสโก้ (NASDAQ: คสช) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายวิดีโอ Internet Protocol (IP) และโซลูชันการเข้ารหัสวิดีโอแก่ NBC ในระหว่างที่เครือข่ายครอบคลุมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งปี 2008 ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม 2551

โครงสร้างพื้นฐานวิดีโอ IP ของ Cisco ช่วยให้บุคลากรของ NBC ในนิวยอร์กและลอสแองเจลิสแก้ไขวิดีโอตามที่บันทึกไว้ในปักกิ่งและนำเสนอไปยังหน้าจอสามจอ ได้แก่ ทีวี พีซี และสมาร์ทโฟน

ในโครงการสื่อที่มีความทะเยอทะยานที่สุดโครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์ NBC จะนำเสนอการออกอากาศมากกว่า 3,600 ชั่วโมงในช่วงกิจกรรม 17 วันทผู้ชมการรายงานข่าวของ NBC เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งจะสามารถใช้พีซีและแล็ปท็อปเพื่อเข้าถึงวิดีโอ 2,200 ชั่วโมงที่พวกเขาสามารถเล่นได้ตามความต้องการ รวมถึงไฮไลท์

กรอกลับ ซ้ำอีกครั้ง และให้คะแนน 3,000 ชั่วโมง บุคคลจะสามารถดูวิดีโอและดูผลลัพธ์บนสมาร์ทโฟนได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายวิดีโอ IP ของ Cisco ที่ครอบคลุมและโซลูชันการเข้ารหัสวิดีโอ NBC สามารถจัดการกับความท้าทายทางเทคนิคต่อไปนี้:

การสร้างการเชื่อมต่อแบนด์วิดธ์สูงและประสิทธิภาพสูงระหว่างสตูดิโอปักกิ่งและ NBC ในนิวยอร์กและลอสแองเจลิส เพื่อให้ผู้คัดเลือกภาพและบรรณาธิการในสหรัฐอเมริกาสามารถตัดต่อวิดีโอในขณะที่กำลังบันทึกอยู่ในปักกิ่งการให้บริการคุณภาพ (QoS) ที่จำเป็นในการกำหนดลำดับความสำคัญให้กับฟุตเทจวิดีโอโอลิมปิกเกมส์แบบเรียลไทม์บนเครือข่ายข้ามมหาสมุทร

เข้ารหัสและส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดต่ำ (ความละเอียดต่ำ) จากสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพื่อการรับชมแบบบรอดแบนด์ วิดีโอความละเอียดต่ำใช้แบนด์วิดท์น้อยกว่ามาก ซึ่งช่วยให้ NBC สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมกีฬาโอลิมปิกได้มากขึ้นการใช้โครงสร้างพื้นฐาน IP แบบหลอมรวมเดียวสำหรับบริการที่หลากหลายตั้งแต่การจัดส่งวิดีโอไปจนถึงแอปพลิเคชันด้านลอจิสติกส์ที่เน้นข้อมูล

ด้วยโซลูชันเครือข่ายของ Cisco ทำให้เราบรรลุจอกศักดิ์สิทธิ์ของวิดีโอดิจิทัล ซึ่งเป็นความสามารถในการเลือกช็อตในไฟล์ความละเอียดต่ำและดึงข้อมูลที่มีความละเอียดสูงจากไฟล์เหล่านั้นแม้ในขณะที่กำลังบันทึก นั่นคือ

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่” เครก เลา รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ NBC Olympics กล่าว “Cisco เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ และในสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่มีความต้องการสูงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เราพึ่งพาความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้” Lau กล่าวต่อ “เรามีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เทคโนโลยีของ Cisco ช่วยให้เราเกินความคาดหมายและตอบสนองตารางเวลาของเราในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย” “เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์การออกอากาศ

ดำเนินการสร้าง จัดการ และแจกจ่ายวิดีโอดิจิทัลในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อน” โทนี่ เบตส์ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ Cisco Service Provider Group กล่าว “เรากำลังเข้าสู่ยุคเครือข่ายภาพที่วิดีโอเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก”

“การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นเรื่องของประสบการณ์ สิ่งที่ดีที่สุดรองลงมาในปักกิ่งก็คือการได้ดูการรายงานข่าวของงาน” เบตส์กล่าวต่อ “ในปีนี้ ไม่เพียงแต่จะมีการถ่ายทอดความครอบคลุมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นเวลาหลายพันชั่วโมงในแบบเรียลไทม์ แต่เครือข่ายวิดีโอ IP และเทคโนโลยีการเข้ารหัสของ Cisco ยังช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงวิดีโอเหตุการณ์ตามต้องการได้หลายร้อยรายการโดยใช้พีซี แล็ปท็อป และอุปกรณ์มือถือสำหรับ ประสบการณ์โอลิมปิกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุกที่ ทุกเวลา”

NBC “America’s Olympic Network” เป็นเจ้าของสิทธิ์สื่อของสหรัฐฯ แต่เพียงผู้เดียวในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโทรทัศน์จนถึงปี 2012 ซึ่งรวมถึงปักกิ่งในปี 2551 แวนคูเวอร์ในปี 2553 และลอนดอนในปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 8-24 สิงหาคม 2551 NBC Universal จะนำเสนอเนื้อหาครอบคลุม 3,600 ชั่วโมงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

โดยเน้นที่ NBC ในช่วงไพรม์ไทม์ด้วยการว่ายน้ำสด ยิมนาสติก และวอลเลย์บอลชายหาด ในเดือนสิงหาคม 2547 ผู้ชม 203 ล้านคนดูเครือข่ายของ NBC Universal – NBC, MSNBC, CNBC, USA, Bravo, Telemundo และ HD ในเครือของ NBC เสนอการรายงานข่าวโอลิมปิก 1,210 ชั่วโมงจากเอเธนส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ NBCOlympics.com จุดหมายปลายทางตลอดทั้งปีสำหรับแฟนกีฬาโอลิมปิก นำเสนอข่าว ตัวอย่างปักกิ่ง คุณสมบัติของนักกีฬา บล็อกผู้เชี่ยวชาญ ภาพถ่าย

WEST LIBERTY, W.Va., Aug. 13, 2008 (PRIME NEWSWIRE) — วันนี้ Mondo ผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา ประกาศเสร็จสิ้นการติดตั้งสนามสนามหญ้าเทียม Mondoturf Ecofill Star อีกครั้ง โรงเรียนล่าสุดในการเลือกสนามหญ้าเทียมอันล้ำสมัยคือ West Liberty State College

สนามสนามหญ้าเทียม Mondoturf Ecofill Star ของ Mondo นำเสนอวัสดุเติม Ecofill Star ซึ่งเป็นส่วนผสมของเม็ดพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นในการรีไซเคิลหลังการบริโภค 100 เปอร์เซ็นต์และทรายกลมหรือกรวด ซึ่งให้ความทนทานที่ไม่มีใครเทียบได้และดีกว่าสำหรับสิ่งแวดล้อมมากกว่าวัสดุเติมยางรีไซเคิลแบบดั้งเดิม การติดตั้งที่สนามฟุตบอลของ WLSC เสร็จสิ้นในปลายเดือนกรกฎาคม

จิม วัตสัน ผู้อำนวยการด้านกรีฑาของ West Liberty State College กล่าวว่า “ทีมของเราได้เล่นบนสนามที่มี infill ที่ทำจากยางรีไซเคิล และเรารู้ว่าสนามเหล่านั้นสามารถให้ความร้อนได้มหาศาล “น่าแปลกใจที่ทุ่ง Mondoturf Ecofill Starr เย็นลงเพียงใด ใน West Liberty อาจมีอากาศร้อนอบอ้าว และเมื่อเราเห็นว่า Mondo สามารถอยู่เย็นกว่าสนามหญ้าเทียมแบบเติมยางได้ถึง 30 องศา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า — เรารู้สึกว่าเป็นหนี้ให้นักเรียน-นักกีฬาของเราติดตั้งมัน”

เจ้าหน้าที่ของ WLSC ทราบดีว่าพวกเขาต้องการสนามหญ้าเทียมเพื่อทดแทนสนามฟุตบอลหญ้าธรรมชาติของวิทยาลัย ทุ่งก่อนหน้านี้มีราคาแพงและต้องบำรุงรักษา และมีความอ่อนไหวต่อสภาพที่เป็นโคลนในช่วงฝนตก เพื่อประหยัดการสึกหรอในสนาม ทีมฟุตบอลได้ซ้อมในสนามแยกต่างหาก ตอนนี้ ด้วยสนาม Mondoturf ที่ทนทานยิ่งขึ้น ทีมงานสามารถจัดฝึกซ้อมที่เดียวกันกับที่เล่นในวันเสาร์

เมื่อวิทยาลัยเริ่มประเมินทางเลือกสำหรับสนามหญ้าเทียม ตัวแทนตัดสินใจที่จะอยู่ห่างจากพื้นผิวที่ใช้ยางเศษยางรีไซเคิลเพื่อเติม เมื่อพวกเขาพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของ Ecofill Star มากกว่าวัสดุเติมยางรีไซเคิล และหลังจากเยี่ยมชมโรงงานแห่งอื่นที่เพิ่งติดตั้งสนาม Mondoturf Ecofill Star เจ้าหน้าที่ WLSC ก็ถูกขายออกไป “ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหน Mondoturf Ecofill Star เป็นวิธีเดียวที่จะไปได้” วัตสันกล่าว (เอกสารทางเทคนิคที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ด้านประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมของ Ecofill Star มีอยู่ที่www.mondoworldwide.com/contract_tecnico_pdf/synthetic_turf_study%20_health_risks.pdf )

WLSC ยังเคยมีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง Mondo มาก่อน: Academic Sports and Recreation Complex ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1998 มีพื้นผิว Sportflex และ Ramflex ของ Mondo สำหรับห้องอเนกประสงค์ ลู่วิ่งจ็อกกิ้ง และห้องยกน้ำหนัก ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจึงรู้ว่าพวกเขาจะได้รับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมจากบริษัท . “มอนโดเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบ” วัตสันกล่าว “ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งนั้นยอดเยี่ยมในการทำงานด้วย” Vasco Sports Contractors of Massillon, Ohio ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และสถาปนิกคือ JT Sauer & Associates of McKees of Rocks, Pa

การติดตั้งสร้างความตื่นเต้นในวิทยาเขต แผนกกีฬาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างด้วยการอัปเดตภาพถ่ายที่เว็บไซต์ตลอดโครงการ และภาพถ่ายของสนามที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมให้รับชมทางออนไลน์แล้วที่www.hilltoppersports.com/content/TURF% 20INSTALL

The Hilltoppers ( www.hilltoppersports.com ) ซึ่งแข่งขันในกรีฑา NCAA Division II จะเปิดสนามใหม่ในวันที่ 30 ส.ค. กับ Edinboro University วัตสันคาดการณ์ว่าทีมเยือนจะประทับใจกับพื้นผิวใหม่อย่างมาก “พวกที่มีทุ่งยางจะออกไปพร้อมกับอาการสั่นเทา” เขากล่าว “เราเชื่อว่าเรามีสนามที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ในทุกระดับของกรีฑา”

West Liberty State College เป็นวิทยาลัยที่ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี ทีมนักกีฬาแข่งขันกันใน West Virginia Intercollegiate Athletic Conference และวิทยาลัยนับว่า Mark Murphy อดีตกองหลัง NFL เป็นศิษย์เก่า

ติดตั้งในโรงงานมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก Mondoturf Ecofill Star ได้รับการออกแบบผ่านการวิจัยทางชีวกลศาสตร์อย่างกว้างขวางเพื่อทำซ้ำคุณสมบัติทั้งหมดของหญ้าธรรมชาติโดยไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสนามประดิษฐ์ที่ทำจากเม็ดยางรีกราวด์ที่มีการถกเถียงกันมากขึ้นซึ่งมักใช้โดยสนามหญ้าเทียมอื่น ๆ ผู้ผลิต

Ecofill Star ซึ่งเป็นวัสดุเติมของ Mondoturf เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งแทบไม่มีกลิ่นแม้แต่ในสภาวะที่ร้อนและชื้น โดยให้การดูดซับแรงกระแทกและการส่งคืนพลังงานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการเล่นกีฬาที่เป็นธรรมชาติ Ecofill Star ยังรักษาความร้อนได้น้อยกว่าเม็ดยางสีดำแบบดั้งเดิม ดังนั้นมันจึงช่วยลดโอกาสเกิดความเหนื่อยล้าจากการเล่นกีฬาและการคายน้ำ และลดความจำเป็นในการรดน้ำสนามก่อนใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแรก

ระบบ Mondoturf ผลิตขึ้นในอเมริกาเหนือ เกี่ยวกับ มอนโด Mondo เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา โดยผลิตพื้นผิวสำหรับกีฬาแทบทุกประเภท Mondo ซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของลู่กรีฑาและสนามบาสเก็ตบอลและแฮนด์บอลของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 ที่ปักกิ่ง Mondo ยังเป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการหรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์และ

สมาคมกีฬามากกว่า 100 แห่ง รวมถึง FIBA, IAAF, Collegiate Strength and Conditioning Coaches Association, NIRSA, US Track Coaches Association และ YMCA

นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูพื้นในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และเป็นผู้ผลิตลูกบอลกีฬาและของเล่นรายใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยการผลิตเฉลี่ย 450,000 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ยังผลิตเรือยอทช์สุดหรูขนาดใหญ่ภายใต้แผนก Mondo Marine

Mondo ลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรม ให้ประสิทธิภาพการกีฬาที่เหมาะสม มีความทนทาน ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2491 สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของ Mondo อยู่ในอิตาลี บริษัทมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 196 ประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondo สามารถใช้ได้ที่www.mondousa.com