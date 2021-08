เว็บบาคาร่าออนไลน์ สมัคร Sa Gaming สมัคร MAXBET SBOBETG8

เว็บบาคาร่าออนไลน์ สมัคร Sa Gaming ตามที่รายงานโดย Gaming Intelligence: “ในการประกาศตลาดหุ้นเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี PartyGaming plc ยืนยันหนึ่งในความลับที่แย่ที่สุดของอุตสาหกรรมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การเข้าซื้อกิจการ Cashcade Limited จำนวน 71.9 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบิงโกออนไลน์ชั้นนำของสหราชอาณาจักร

PartyGaming กล่าวว่าได้จ่ายเงินเพื่อพิจารณาเบื้องต้นจำนวน 71.9 ล้านปอนด์สำหรับทุนที่ออกทั้งหมดของบริษัท Cashcade Limited โดยมีข้อตกลงที่จะจ่ายเงินสดอีก 24.0 ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท

“เงื่อนไขของการชำระเงินรอตัดบัญชีระบุว่า PartyGaming จะจ่ายเงินเพิ่มอีก 15.0 ล้านปอนด์ให้กับผู้ถือหุ้นของ Cashcade ในเดือนมีนาคม 2010 หาก EBITDA ของบริษัทในปี 2009 เท่ากับหรือเกินกว่า 15.0 ล้านปอนด์ และอีก 9.0 ล้านปอนด์ในเดือนมีนาคม 2011 หาก EBITDA 2010 ของ Cashcade เท่ากับหรือ เกิน 19.0 ล้านปอนด์

“…ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศในวันนี้ จิม ไรอัน ซีอีโอของ PartyGaming กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการ Cashcade นั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการของบริษัทในการจัดหาธุรกิจที่สามารถขับเคลื่อนปาร์ตี้ให้อยู่ในตำแหน่งสูงสุดสามอันดับแรกในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์สี่ประเภทที่ ได้แก่ โป๊กเกอร์ คาสิโน การพนันกีฬา และบิงโก

“‘Cashcade มอบแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแก่เราเพื่อสร้างส่วนแบ่งที่มีความหมายของตลาดบิงโกออนไลน์ทั่วโลกมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์” Ryan กล่าว…”

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — SlotsClub.com ได้ออกแบบเว็บไซต์ใหม่เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมและเพิ่มความบันเทิงให้กับผู้เล่น

SlotsClub.com ใหม่อย่างรวดเร็ว:

ปรับปรุงการนำทาง

การออกแบบเว็บไซต์ใหม่มีความคมชัด ให้ความรู้สึกสะอาด และมาพร้อมความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น การนำทางได้รับการปรับปรุง เช่นเดียวกับการไหลโดยรวมของไซต์

SlotsClub.com ตอนนี้มีสี่ภาษา

SlotsClub.com มีให้บริการในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน บริการลูกค้าด้วยแชทสด

การบริการลูกค้าของ SlotsClub.com ยังได้ขยายออกไป ผู้เล่นสามารถสนทนาสดกับตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

เกมส์มากมาย

ผู้เล่นสามารถเลือกเกมสล็อตที่เล่นทันทีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ที่น่าตื่นเต้นมากมาย จากการผจญภัยของ Pirate’s Gold ไปจนถึงละคร Golden Derby และแฟนตาซีของ Crusade of Fortune ผู้เล่นของคุณสามารถคาดหวังความตื่นเต้นและความบันเทิงชั้นยอดได้

เกมส์กับเจ้ามือสด

SlotsClub.com ยังเสนอตัวเลือกให้ผู้เล่นเล่นแบล็คแจ็คและบาคาร่ากับเจ้ามือสด นอกจากนี้ยังมีรูเล็ตสดที่ผู้เล่นสามารถชมลูกบอลหมุนรอบวงล้อและดูว่าตกลงไปถึงไหน

เทคโนโลยีการเล่นเกมชั้นนำ

SlotsClub.com มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทำให้การเล่นเกมออนไลน์เป็นประสบการณ์มัลติมีเดียอย่างแท้จริง SlotsClub.com ใช้ซอฟต์แวร์จาก Net Entertainment และ Evolution Gaming Net Entertainment ให้บริการเกมสล็อตในขณะที่ Evolution ให้บริการเกมเจ้ามือสด

โบนัสต้อนรับ 50% สูงถึง €300

ผู้ฝากเงินครั้งแรกทุกคนจะได้รับโบนัสต้อนรับ 50% สูงถึง €300

การฝากเงินครั้งแรกที่ SlotsClub มีสิทธิ์ได้รับโบนัส 50% สูงถึง 200 ยูโร

จากนั้นการฝากเงินครั้งแรกของเดือนถัดไปจะมีสิทธิ์รับโบนัสโหลดซ้ำ 50% สูงสุด 100 ยูโร รวมกันเป็นโบนัสต้อนรับ 50% สูงถึง €300

ใหม่ SlotsClub.com แบนเนอร์

มีแบนเนอร์ใหม่มากมายสำหรับ SlotsClub.com ที่ออกแบบใหม่ คุณพบพวกเขาในแกลเลอรีสื่อของเราเมื่อคุณป้อนคำหลัก ‘SlotsClub’

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก – ตามที่รายงานโดยสำนักข่าวรอยเตอร์: “International Game Technology ผู้ผลิตสล็อตแมชชีนโพสต์ผลกำไรรายไตรมาสลดลง 39% ในวันพฤหัสบดีเนื่องจากลูกค้าคาสิโนที่ถดถอยยังคงเลื่อนคำสั่งออกไป

“สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน รายได้สุทธิลดลงเหลือ 66.3 ล้านดอลลาร์หรือ 22 เซนต์ต่อหุ้น จาก 108.3 ล้านดอลลาร์หรือ 35 เซนต์ต่อหุ้นในปีก่อนหน้า

“รายรับสำหรับไตรมาสนี้ลดลง 23% สู่ระดับ 522.1 ล้านดอลลาร์…” ลาสเวกัส เนวาดา – สองสัปดาห์หลังจากปรับหนักกับคาสิโน Strip เนื่องจากไม่สามารถควบคุมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายในไนท์คลับในสถานที่ได้อย่างเหมาะสม หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของรัฐแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเล่นเกมทราบว่าพวกเขามีข้อกังวลอื่น ๆ เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของคาสิโน

ในจดหมายถึงผู้ได้รับอนุญาตคาสิโนที่โพสต์บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม หน่วยงานกำกับดูแลในวันอังคารเสนอให้จัดสัมมนาหลายชุดเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่หากไม่ตรวจสอบ อาจนำไปสู่การดำเนินการทางวินัยกับคาสิโน

“เป็นการเชิญชวนให้เปิดการเจรจา” Randall Sayre สมาชิกคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐกล่าวผู้เขียนจดหมาย “เป็นการเหมาะสมที่จะมีช่องทางที่ไม่ใช่แค่เรากำหนดสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเทรนด์ แต่สำหรับอุตสาหกรรมที่จะออกมาข้างหน้าและพูดว่า ‘เฮ้ บางทีพวกคุณควรตีความเรื่องนี้ให้เราด้วย จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไร .’ ”

จดหมายระบุว่าในขณะที่บริษัทคาสิโนมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับข้อกังวลของผู้กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไนท์คลับ ห้องรับรองพิเศษ และสระว่ายน้ำที่ไม่มีส่วนบนซึ่งดำเนินการในทรัพย์สินของพวกเขา “ยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่ข้อกังวลด้านกฎระเบียบปรากฏขึ้น”

“ไม่ว่าจะด้วยการขาดความรู้หรือความไม่แยแส ผู้รับใบอนุญาตกำลังสร้างความท้าทายด้านกฎระเบียบในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากไนท์คลับ” จดหมายกล่าว

จดหมายของ Sayre ระบุว่าคาสิโนดำเนินการส่งเสริมการขาย เว็บบาคาร่าออนไลน์ การแข่งขันและการแข่งขัน การดำเนินการหนังสือการแข่งขันและกีฬา การโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและการโฆษณาที่น่าสงสัยและทำให้เข้าใจผิดเป็นประเด็นที่น่ากังวล

Sayre กล่าวว่ารายการดังกล่าว “มีจุดประสงค์ทั่วไป” ด้วยความหวังว่าผู้รับใบอนุญาตคาสิโนอาจมาพร้อมกับประเด็นอื่น ๆ ที่พวกเขาต้องการพูดคุย

“บ่อยครั้งมีปัญหาการตีความที่ชัดเจนว่าการสนทนาแบบเปิดจะช่วยได้” Sayre กล่าว “ฉันคิดว่าการทำแบบนี้คงจะดีถ้าอุตสาหกรรมนี้มีความสนใจ”

จดหมายฉบับนั้นมาเกือบสองสัปดาห์หลังจากที่ Planet Hollywood Resort ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 750,000 ดอลลาร์ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของเนวาดา เนื่องจากไม่ได้ดูแลการดำเนินงานอย่างเหมาะสมที่ไนท์คลับ Privé ของรีสอร์ท ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบริษัทภายนอก

การพิจารณาคดีต่อหน้าคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐเกี่ยวกับการร้องเรียนเก้าข้อต่อรีสอร์ทที่ยื่นในวันที่ 9 กรกฎาคมมีกำหนดสำหรับวันนี้

การร้องเรียนต่อPrivéและรีสอร์ทรวมค่าใช้จ่ายที่พนักงานไนท์คลับกำลังขับลูกค้าที่เมาแล้วทิ้งในคาสิโนโดยไม่ต้องใส่หรือขอให้รักษาความปลอดภัยของโรงแรมเพื่อลบออก พนักงานไนต์คลับและผู้อุปถัมภ์ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศกับลูกค้า โดยมีรายงานว่าผู้เยาว์ได้รับบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Sayre กล่าวว่าหลังจากที่มีการประกาศปรับว่าตัวแทนคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมด้วยความช่วยเหลือของกรมตำรวจนครบาลสามารถตรวจสอบคาสิโนโรงแรมได้ถึงเก้าแห่งเกี่ยวกับกิจกรรมภายในไนท์คลับของพวกเขาซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับหกหลักและการลงโทษอื่น ๆ .

หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของรัฐในอดีตได้เรียกเก็บค่าปรับจากผู้ประกอบการคาสิโนสำหรับกิจกรรมนอกคาสิโน

กรณีที่มีชื่อเสียงที่สุดคือค่าปรับ 100,000 ดอลลาร์ที่โรงแรมฮาร์ดร็อคจ่ายในปี 2547 สำหรับการใช้โฆษณาที่มีการชี้นำทางเพศซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมโดยสถานที่ให้บริการก่อนจำหน่าย การร้องเรียนเดิมรวมถึงการนับที่กล่าวว่าโฆษณาสะท้อนถึงอุตสาหกรรมเกมและเนวาดาได้ไม่ดี แต่สิ่งเหล่านี้ถูกไล่ออกจากค่าคอมมิชชั่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เสนอจะมีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน “ในระดับพื้นดินที่จัดการกับปัญหาในแต่ละวัน” Sayre กล่าวไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายและนักกฎหมายที่หวังจะตัดสินใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ

“ฉันรู้สึกเหมาะสมที่ทั้งอุตสาหกรรมไม่ได้มุ่งเน้นเพียงด้านเดียว” Sayre กล่าว “ยังมีด้านอื่นๆ ที่ชัดเจนว่าทั้งระบบการกำกับดูแลและอุตสาหกรรมสามารถได้รับประโยชน์จากการเจรจาอย่างเปิดเผย”

โฆษกหญิงของ MGM Mirage Yvette Monet กล่าวว่า บริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนเก้าแห่งบน Strip ให้ “ความสำคัญสูง” ต่อปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยกขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลและคาดหวังว่า “การปฏิบัติตามระดับสูงสุด” จากพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ

“เราให้ความสำคัญกับแนวทางที่คณะกรรมการ (ควบคุมเกม) มอบให้จนถึงปัจจุบัน” โมเนต์กล่าว “เราหวังว่าจะดำเนินการอภิปรายต่อไป”

David Schwartz ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเนวาดา ศูนย์วิจัยการเล่นเกมของลาสเวกัส กล่าวว่าจดหมายฉบับนี้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของคณะกรรมการในการพยายามปกป้องชื่อเสียงของอุตสาหกรรม

“สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพาดหัวข่าวที่มีศักยภาพในทางที่ไม่ดี” ชวาร์ตษ์กล่าว “นี่เป็นแนวทางที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมนี้ พวกเขาไม่เพียงแค่วิ่งไปเพื่อจ่ายค่าปรับเพราะมีคนละเมิดกฎหมายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พวกเขามองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและพวกเขา” ตอนนี้กำลังพยายามแก้ไขอยู่”

ลาสเวกัส, เนวาดา – รายรับจากการพนันที่ Golden Nugget ในลาสเวกัสและลาฟลินลดลง 15.1% มาอยู่ที่ 56.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง และฝ่ายบริหารตำหนิคู่แข่งที่ลดลงและลูกค้าไม่เต็มใจที่จะใช้จ่ายเงิน

การลดลงรวมอยู่ในผลประกอบการทางการเงินไตรมาสสองที่เผยแพร่เมื่อวันพุธจาก Landry’s Restaurants Inc. ซึ่งเป็น บริษัท แม่ในฮูสตันของคาสิโนโรงแรมสองแห่งในเนวาดา

“ฉันรู้สึกดีมากเกี่ยวกับการต้อนรับที่ร้านอาหาร ฉันไม่ค่อยรู้สึกดีเกี่ยวกับการเล่นเกม” Tilman Fertitta ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Landry กล่าวระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์

รายรับของ Landry อยู่ที่ 282 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง เทียบกับ 308.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 23 เซนต์ เทียบกับ 74 เซนต์ในปีที่แล้ว

Landry’s เป็นเจ้าของร้านอาหาร 175 แห่ง รวมถึงแบรนด์ Chart House, Saltgrass และ Rainforest Cafe พร้อมด้วยสวนสนุกและท่าจอดเรือ นอกเหนือจากคุณสมบัติ Golden Nugget

บริษัทได้รับบาดเจ็บเมื่อปีที่แล้วเมื่อพายุเฮอริเคนไอค์พัดถล่มเมืองกัลเวสตันและเมืองเคมาห์ รัฐเท็กซัส และบังคับให้ปิดร้านอาหารมากกว่าหนึ่งโหล เศรษฐกิจของประเทศเริ่มหัวเสียในเวลาเดียวกัน

Fertitta กล่าวว่าร้านอาหารเริ่มฟื้นตัวแล้วโดยอ้างถึงแคมเปญโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และวิทยุในเท็กซัสที่ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์

“ที่ Saltgrass เราทำโฆษณาที่ช่วยได้อย่างมาก” เขากล่าว “เราถอนโฆษณาจำนวนมากออกไปเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโฆษณาจะจ่ายเองหรือไม่”

ผู้บริหารกล่าวว่าผลลัพธ์ที่ Golden Nuggets ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอัตรารายวันของ Strip ลดลง 23% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งลดจำนวนผู้จัดการที่ Golden Nugget ในตัวเมืองลาสเวกัสที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ นอกจากนี้ “อัตราค่าห้องพักที่มีส่วนลดดูเหมือนจะดึงดูดลูกค้าที่ใช้จ่ายน้อยลงในการเล่นเกมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ” ผู้จัดการกล่าวในแถลงการณ์พร้อมกับรายงานทางการเงิน

Fertitta กล่าวว่ารีสอร์ทหรูบน The Strip เช่น Encore, Bellagio และ MGM Grand กำลังลดราคาและแจกของฟรีเพื่อ “ซื้อธุรกิจ” และทำให้ Golden Nugget แข่งขันได้ยาก

“คุณควรออนไลน์และดูราคาและแพ็คเกจที่คุณจะได้รับ” Fertitta กล่าว “นั่นคือสิ่งที่เราเพิ่งถูกสังหาร พยายามแข่งขันกับ MGM และ Bellagio”

อย่างไรก็ตาม Fertitta กล่าวว่าบริษัทยังคงตั้งใจที่จะสร้างอาคารโรงแรม 500 ห้องมูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

Frank Martin นักวิเคราะห์จาก Downtown Las Vegas กล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจที่ Landry’s ไม่ได้ชะลอการสร้างหอคอยให้เสร็จ เมื่อพิจารณาจากห้องพักสุดหรูที่ยังคงลดอัตราค่าบริการในลาสเวกัสต่อไป และจะยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อ CityCenter เปิดทำการที่ Strip ในไตรมาสที่สี่

“ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะเปิดมัน” มาร์ตินกล่าว “บริษัทกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก”

มาร์ตินกล่าวว่าแผนกเกมของ Landry’s อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในตัวเมืองลาสเวกัส เช่น Boyd Gaming Corp. ซึ่งมีที่พักสามแห่งในตัวเมือง

นั่นเป็นเพราะคุณสมบัติของบอยด์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ต้นทุนคงที่

Landry’s ใช้เงินมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงที่ Golden Nugget นับตั้งแต่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปี 2548 ด้วยเงินสดและหนี้สินจำนวน 295 ล้านดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของความรุ่งเรืองของลาสเวกัสในอดีต

“พวกเขาทุ่มเงินจำนวนมากไปกับสิ่งนั้นเพื่อให้มันแย่ลงไปอีก” มาร์ตินกล่าว ถ้ามันฟังดูดีเกินไปที่จะเป็นจริงก็อาจจะเป็น สิ่งนี้ใช้กับการพนันโดยเฉพาะ ในฐานะผู้สนใจรักสล็อตออนไลน์ The Reel Life รู้ดีว่าเจ้ามือชนะเสมอ คู่สมรสในอังกฤษคิดว่าพวกเขามีวิธีที่จะเอาชนะบ้านที่เข้าใจผิดได้ แต่เห็นว่าแผนของพวกเขาลุกเป็นไฟ

ตามรายงานของDaily Mailคู่สามีภรรยาที่ไม่ปรากฏชื่อในวัย 50 ปีของพวกเขาได้เดินทางหลายร้อยไมล์จากชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสุนัขที่สนาม Owlerton Stadium ในเมืองเชฟฟิลด์ พวกเขานำเงินเกือบ 47,000 ปอนด์มาสู่แทร็กโดยหวังว่าจะคว้าแจ็คพอตสุนัขเกรย์ฮาวด์ที่ทำลายสถิติอังกฤษที่ 101,110.39 ปอนด์

แผนของพวกเขาคือวาง “46,656 ปอนด์ในการเดิมพันเพื่อให้ครอบคลุมทุกการวางสุนัขหกตัวในหกเผ่าพันธุ์โดยใช้เงินสดที่พวกเขานำมาในกระเป๋าใส่เทสโก้”

เสียงจะเข้าใจผิดไม่ได้หรือไม่ ปัญหาของคู่นี้ก็คือมีนักพนันคนอื่นๆ อยู่ในสนามด้วยเช่นกัน

“แต่ทั้งคู่ไม่ได้ต่อรองกับผู้ถือตั๋วอีกสองคนที่สนับสนุนผู้ชนะทั้งหกคนและแจ็คพอตถูกแบ่งออกเป็นสามทาง หมายความว่าส่วนแบ่ง 33,703.46 ปอนด์ของพวกเขาทำให้พวกเขาขาดทุนสุทธิประมาณ 13,000 ปอนด์”

บ้านชนะเสมอ เป็นคำแถลงที่พยายามและเป็นความจริงและคุณสามารถเดิมพันได้ว่า The Reel Life จะปฏิบัติตามเสมอ

เข้าไปในเลนด่วนเกมบิงโกพร้อมที่จะหมุน!

bet365 มาแรง

Bet365 มีสองรางวัลโปรเกรสซีฟขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาผู้โชคดี

แจ็กพอต “Megaball” ของคาสิโนคือ $415, 458 และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานทองคำคือสล็อตแมชชีน “Gold Rally” แจ็กพอตนั้นอยู่ที่ $1,667,192 และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เปิดใจลองบ้างแล้วบางทีคุณอาจเป็นคนที่เอาชนะบ้านได้ LONDON, England — (PRESS RELEASE) — ตลาดการพนันออนไลน์ของสเปนดูเหมือนจะเปิดประตูสู่ชุมชนออนไลน์ในขณะที่เข้าใกล้กฎระเบียบร่วมกันที่ควบคุมอุตสาหกรรมในสเปน นี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น เนื่องจากข้อบ่งชี้เบื้องต้นจากบรัสเซลส์ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของกฎหมายที่เป็นของกลางสำหรับอุตสาหกรรมการพนันของยุโรป – การเข้าถึงแต่ละตลาดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและจำเป็นต้องมีความรู้จากวงใน ตลาดสเปนที่เฟื่องฟูจะเป็นที่สนใจเป็นพิเศษสำหรับหลายองค์กร โดยมีบริษัทต่างประเทศมากมาย เช่น William Hill หรือ Bet Bull/Bwin ที่มีข้อตกลงร่วมทุนอยู่แล้ว ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตลาดที่ไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่นี้มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงผู้ที่พูดภาษาสเปนได้ถึง 46 ล้านคนในสเปนเพียงประเทศเดียว

สิ่งนี้นำไปสู่บริษัทต่างๆ เช่น ธุรกิจ iGaming สมัคร Sa Gaming เพื่อพัฒนากิจกรรมเฉพาะประเทศ/ภูมิภาคที่ปรับให้เข้ากับความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมหลักในตลาดเกิดใหม่ดังกล่าว การร่วมทุนครั้งล่าสุดของพวกเขาคือ iGB España ซึ่งจะจัดขึ้นในกรุงมาดริดระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม เนื่องจากจะใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมที่ทำกำไรนี้โดยการให้ผู้ให้บริการ iGaming และบริษัทในเครือได้รับข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นเพื่อให้ได้เปรียบทางการตลาด

“ไม่เคยมีความต้องการโลคัลไลเซชันชัดเจนมากขึ้นในอุตสาหกรรมของเรา และ iGB España ก็เป็นภาพสะท้อนที่ทันท่วงทีของการมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงนี้” James McKeown บรรณาธิการของ iGaming Business และ iGB Affiliate Magazine กล่าวเสริมว่า “สเปนเป็นตลาดที่บานสะพรั่ง แต่ก็ยังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้เพื่อสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและสอดคล้องอย่างเต็มที่ที่นั่น เป็นการประชุมเฉพาะตลาดครั้งแรกบนสนามแข่ง iGB España เป็นงานเดียวที่อุทิศให้กับตลาดสเปนอย่างเต็มที่ และเป็นสถานที่เดียวที่คุณจะได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย การปฏิบัติงาน และด้านเทคนิคของตลาด”

เซสชั่นการประชุมที่ iGB España จะมีความแปลกใหม่เกี่ยวกับวิธีการทดลองและทดสอบ โดยให้การวิเคราะห์เชิงลึกของภาคการพนันออนไลน์ต่างๆ ในตลาดที่ใช้ภาษาสเปนทั่วโลก จากรูปแบบการถามตอบการสนทนา ผู้ได้รับมอบหมายจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองในตลาดสเปนอย่างไม่ต้องสงสัย นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในปัจจุบัน โดยเน้นหลักที่วิธีการประสบความสำเร็จในการเช่าเหมาลำและสนับสนุนภาคที่ร่ำรวยนี้

ช่วงหนึ่งที่ควรค่าแก่การจดบันทึกเป็นพิเศษคือการเน้นเป็นพิเศษในการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก เนื่องจาก Google กำลังจะยินยอมให้มีการโฆษณา PPC ในสเปน จึงมีความต้องการอย่างมากในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการสร้างรายได้มหาศาลนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า PPC ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Search Engine Optimization แต่ PPC ที่เท่าเทียมกันต้องมีการวางแผนและฝึกฝนเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ และหลายองค์กรก็ไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญเมื่อพิจารณาจากกลุ่มประชากรต่างๆ ของตลาดที่ใช้ภาษาสเปน ดังนั้น iGB España จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่างๆ ซึ่งจะให้คำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ PPC และตลาดสเปน

iGB España เป็นบริการฟรีสำหรับบริษัทในเครือและเจ้าของสื่อทั้งหมดที่จะเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงนิทรรศการ 2 วัน การประชุม และกิจกรรมเครือข่ายต่างๆ หากต้องการลงทะเบียน iGB España หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพียงเข้าไปที่ www.iGBEspana.com

ลาสเวกัส, เนวาดา – ตัวแทนจำหน่ายที่ใช้เวลาสองทศวรรษที่ Caesars Palace ได้ฟ้องรีสอร์ท Strip และ บริษัท แม่ Harrah’s Entertainment ในศาลรัฐบาลกลางโดยอ้างว่าการสัมผัสกับควันบุหรี่มือสองทำให้เธอต้องลาออกจากงานคาสิโน

ในคดีความที่ทนายความกำลังมองหาการรับรองว่าเป็นคดีแบบกลุ่ม อดีตเจ้ามือแบล็คแจ็ค โทโม สตีเฟนส์ อ้างว่าซีซาร์สพาเลซไม่ได้ทำเพียงพอที่จะปกป้องคนงานจากอันตรายของควันบุหรี่มือสอง

คดีซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันพุธที่ศาลแขวงสหรัฐในลาสเวกัส โต้แย้งว่า Caesars Palace นับตั้งแต่ถูกซื้อกิจการโดย Harrah’s ในปี 2548 ได้นำพื้นที่เล่นเกมที่ไม่สูบบุหรี่ออกจากพื้นคาสิโน ห้ามพนักงานกำหนดโต๊ะเล่นเกมบางประเภทเป็นเขตปลอดบุหรี่และส่งเสริมการสูบบุหรี่ ลูกค้า

“ประเด็นของคดีนี้ไม่ใช่การห้ามสูบบุหรี่ในคาสิโน” Jay Edelson ทนายความจากชิคาโกที่ยื่นฟ้องกล่าว “เป้าหมายที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พวกเขาทำ อย่างน้อยก็มีพื้นที่ปลอดบุหรี่ที่พนักงานสามารถเข้าและออกได้ เราไม่ได้พยายามหยุดผู้สูบบุหรี่จากการพนัน”

คดีอ้างว่า Caesars Palace มีส่วนร่วมในการสอบสวนหลายปีโดยสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติที่ประเมินระดับควันบุหรี่มือสองในคาสิโนสามแห่ง

การศึกษาพบว่าสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับควันบุหรี่มือสองมีอยู่ทั้งบนพื้นคาสิโนและในกระแสเลือดของพนักงานคาสิโน

“เราไม่ได้ขอให้วังของซีซาร์เป็นเขตปลอดบุหรี่” เอเดลสันกล่าว “พวกเขาต้องดำเนินการเพื่อปกป้องสุขภาพของพนักงาน สมเหตุสมผลและเป็นไปในทางที่มีมนุษยธรรม”

ตามคำฟ้อง สตีเฟนส์ต้องทนทุกข์กับควันบุหรี่มือสองระหว่างทำงานที่ซีซาร์ และถูกบังคับให้ลาออกจากงานในเดือนมิถุนายน แพทย์คนหนึ่งค้นพบเซลล์ก่อนมะเร็งในท้องของเธอ และบอกกับเธอว่าการได้รับควันบุหรี่มือสองอย่างต่อเนื่องอาจทำให้อาการของเธอแย่ลงได้

สตีเฟนส์ลาออกเมื่อซีซาร์ไม่จัดหางานให้เธอในพื้นที่ปลอดบุหรี่ของคาสิโน

คดีดังกล่าวอ้างว่าสตีเฟนส์ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ และเธอตกอยู่ในอันตรายที่จะสูญเสียบ้านของเธอไปจากการยึดสังหาริมทรัพย์เพราะเธอไม่สามารถทำงานได้

“เธอไม่ได้รับแม้แต่การเรียกร้องความเห็นใจหลังจากแจ้งซีซาร์ว่าเธอจำเป็นต้องลาออก” เอเดลสันกล่าว

คดีกำลังขอให้ Caesars Palace ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องพนักงานรวมถึงการติดตั้งระบบระบายอากาศที่ลดควันบุหรี่มือสอง กำหนดพื้นที่คาสิโนบางแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่และอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง

จ็ากเกอลีน ปีเตอร์สัน โฆษกหญิงของ Harrah จะไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีความ เธอบอกว่าห้องโป๊กเกอร์ที่ Caesars Palace ถูกกำหนดให้เป็นห้องปลอดบุหรี่

การรวมกันของการสูบบุหรี่และการพนันเกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเนวาดาอนุมัติโครงการลงคะแนนเสียงที่ห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร ร้านเหล้า และสถานที่อื่น ๆ ที่เสิร์ฟอาหาร อย่างไรก็ตาม ความคิดริเริ่มนี้ได้ส่งนักพนันจำนวนมากไปยังคาสิโน เนื่องจากพื้นที่การเล่นเกมของพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับใหม่

ผู้ประกอบการเส้นทางสล็อตแมชชีนและเจ้าของโรงเตี๊ยมกล่าวว่าการห้ามสูบบุหรี่ทำให้รายได้ของพวกเขาเสียหาย ในระหว่างการประชุมทางกฎหมายเมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าของบาร์ให้การว่าพวกเขาสูญเสียธุรกิจไป 20 เปอร์เซ็นต์และถูกบังคับให้เลิกจ้างพนักงานเนื่องจากการห้ามสูบบุหรี่

ปีที่แล้ว ผู้นำของแอตแลนติกซิตีหยุดสูบบุหรี่ในคาสิโนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แต่กลับคำสั่งห้ามเมื่อผู้ประกอบการคาสิโนและลูกค้าบ่น คาสิโนแอตแลนติกซิตีอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของพื้นที่เล่นเกม

การห้ามสูบบุหรี่ในคาสิโนโคโลราโดในปี 2551 ถูกตำหนิโดยผู้ประกอบการในการลดรายได้จากการเล่นเกม ลอนดอน, อังกฤษ — (PRESS RELEASE) — Gaming Technology Solutions PLC (“GTS”) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชั่นการเล่นเกมแบบ end-to-end ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Gala Coral เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเกมชั้นนำของยุโรป กลุ่มผลิตภัณฑ์

ภายใต้ข้อตกลงนี้ GTS จะผสานรวมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว EdGE เพื่อนำเสนอเกมใหม่และนวัตกรรมที่ได้รับการคัดสรรไปยังเว็บไซต์ยอดนิยมของ Gala Coral ซึ่งรวมถึง www.Coral.co.uk, www.GalaCasino.co,uk, www.galabingo com และ www.Eurobet.com

แพลตฟอร์ม GTS EdGE เป็นเอ็นจิ้นเกมที่คุ้มค่าและบูรณาการได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้ Gala Coral สามารถจัดการและใช้งานเกมได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ฟังก์ชัน Back Office (ICE) ที่ได้รับการปรับปรุงจะนำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงการสนับสนุนแคมเปญการตลาดเกม การปรับแต่งรายงาน การสนับสนุนลูกค้า และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

Joe Coughlin หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ Gala Coral กล่าวว่า “เราตั้งตารอที่จะนำเสนอเกมใหม่ ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำ เราต้องการให้แน่ใจว่าเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและสร้างสรรค์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในตลาด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีผลงานที่พิสูจน์แล้วในการนำเสนอเกมที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพสูงตามช่วงเวลาของเรา”

Steven Matsell จาก GTS กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ Gala Coral ได้เลือก GTS เป็นพันธมิตรในการผสานรวมเกม และเลือก EdGE เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ของบริษัท GTS ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเปิดสามารถส่งมอบเกมที่ดีที่สุดให้กับ Gala Coral เครือข่ายผ่านความสัมพันธ์ที่เรามีขึ้นกับผู้พัฒนาเกมจากทั่วทุกมุมโลก”

ลาสเวกัส, เนวาดา — (PRESS RELEASE) — International Game Technology ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับ MGM MIRAGE ซึ่งจะเพิ่มเครื่องสล็อตแมชชีนอีกประมาณ 300 Wheel of Fortune(R) ให้กับฐานเครื่องแบรนด์ MegaJackpots(R) ที่มีอยู่ ที่คุณสมบัติของคาสิโน

“เป้าหมายของเราคือการจัดหาผลิตภัณฑ์สล็อตที่ได้รับความนิยมและให้ความบันเทิงแก่ลูกค้าคาสิโนของคุณสมบัติของเรา” Steve Zanella รองประธานฝ่ายสล็อตและความบันเทิงของ MGM Grand Las Vegas และโฆษกฝ่ายปฏิบัติการสล็อตของ MGM MIRAGE กล่าว

เครื่องแบรนด์ MegaJackpots(R) ประกอบด้วยเครื่องโปรเกรสซีฟที่เชื่อมโยง เช่น Megabucks(R), eBay(TM), Star Wars(TM), The Price Is Right(R) และโปรเกรสซีฟหลายระดับ เช่น Fort Knox(R) และ Indiana โจนส์(TM). การติดตั้งเครื่อง Wheel of Fortune(R) ที่เพิ่มเข้ามาจะเริ่มต้นทันทีและน่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม

Tom Mikulich รองประธาน MegaJackpots(R) ของ IGT กล่าวว่า “เกมตระกูล Wheel of Fortune(R) เป็นผลิตภัณฑ์สล็อตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและยังคงเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่มีให้บริการ “เรากำลังรอคอยที่จะขยายข้อเสนอด้วยผลิตภัณฑ์ Wheel ใหม่ที่ยอดเยี่ยมซึ่งมาถึงคุณสมบัติ MGM MIRAGE และคาสิโนอื่น ๆ ในเร็ว ๆ นี้”

International Game Technology เป็นบริษัทระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การจัดจำหน่าย และการขายเครื่องเกมคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ระบบ

มาร์คที่รัก: ทำไมเวลาที่ผมแพ้ ตราบใดที่ผมยังคงเล่น การจัดการคาสิโนนั้นสุภาพและสุภาพ แต่เมื่อผมเริ่มชนะ และชนะรางวัลใหญ่ ผมรู้สึกเปลี่ยนทัศนคติ? เฟร็ด เอฟ

น่าเสียดายที่ Fred มีผู้บริหารคาสิโนบางรายที่เสียเงินราวกับเป็นของโจรกรรมของพวกเขาเอง ลึกลงไป พวกเขารู้ หรืออย่างน้อยก็ควรรู้ว่า เงินรางวัลของคุณเมื่อเวลาผ่านไปมักจะไหลย้อนกลับมาทางคาสิโน

แม้ว่าฉันจะไม่ทำงานหนักในกำแพงคาสิโนอีกต่อไป แต่มีข้อเท็จจริงสามข้อที่เกี่ยวข้องกับคำถามของคุณที่ยังคงมีอยู่ในการพนัน: 1) ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนตระหนักดีว่าพวกเขาจะต้องประสบกับการสูญเสียในระยะสั้น 2) ยิ่งคุณเดิมพันด้วยเงินของบ้านนานเท่าไร คุณก็ยิ่งมีโอกาสได้เปรียบคาสิโนมากขึ้นเท่านั้น และ 3) ผู้ชนะจะบอกผู้แพ้ว่าพวกเขาได้รับเงินจากที่ใด

หากเกมของผู้เล่นอยู่ในช่วงขาขึ้น คาสิโนไม่ควรร้อนระอุเมื่อเฟรดดี้จากเฟรสโนชนะเงินจำนวนมหาศาล แม้ว่าเฟรดดี้จะเริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยก็ตาม ไม่ใช่เรื่องยากนักสำหรับผู้เล่นที่จะปล่อยเงินหนึ่งร้อยดอลลาร์และดำเนินการสถานะสุขภาพให้สูงถึงสี่หลักหรือสูงกว่านั้น

วิธีที่บ้านป้องกันความเสียหายทางการเงินระหว่างสตรีคที่ชนะของผู้เล่นคือการกำหนดขีดจำกัดการเดิมพันบนโต๊ะ มันคือ “ขีด จำกัด ของบ้าน” ที่ปกป้องแบ๊งค์ของคาสิโนจากการจู่โจมที่โชคดีจาก Fred, Freddy หรือ Frederica

บ้านรู้ดีว่ายิ่งเฟร็ดเล่นการพนันนานเท่าไร เขาก็ยิ่งมีโอกาสได้เปรียบคาสิโนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของคาสิโนมากเท่านั้น ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของคุณกับเจ้าบ้านคือ Fred คือการลาออกด้วยเงื่อนไขของคุณเอง ไม่ใช่ที่คาสิโน

สำหรับการชนะรางวัลมากมายและคาสิโนที่ไม่ค่อยร่าเริงเกี่ยวกับมัน ฝังอยู่ในหน้าบึ้งของพวกเขา พวกเขารู้ว่าผู้ชนะสองสามคนจะผ่านพ้นไปได้ แม้ว่าทุกการเดิมพันได้รับการออกแบบมาเพื่อพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น Fred ก็คือคาสิโนเป็นสถานประกอบการค้าปลีก ถ้าไม่มีลูกค้ารายใดมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่ คุณคิดว่าพวกเขาจะสามารถเปิดประตูได้นานแค่ไหน? จริงๆแล้วพวกเขาต้องการผู้ชนะเพียงไม่กี่คนเพราะผู้ชนะบอก 90%+ ว่าใครแพ้ที่พวกเขาชนะครั้งใหญ่

เรียนมาร์ค: เมื่อเร็ว ๆ นี้ พี่ชายของฉันได้รับบัตรผู้เล่นที่คาสิโนที่นี่ในรีโน หลังจากเล่นสล็อตไปพักหนึ่ง เขาได้รับหมุนฟรีเพื่อรับรางวัล ซึ่งเป็นเอซสำหรับไพ่ใบแรกของเขา ถ้าเขาวางเดิมพันขั้นต่ำ 25 ดอลลาร์ที่โต๊ะแบล็คแจ็ค เขาเดิมพัน 25 เหรียญ; ไพ่ใบที่สองของเขาคือราชา และเขาเอาชนะเจ้ามือได้ 10 วินาที เห็นได้ชัดว่าเขายินดีได้รับรางวัล 37.50 ดอลลาร์; แต่ในไม่ช้าเขาก็บอกว่าเขาควรจะวางเดิมพันที่สูงกว่านี้ เพราะเอซอิสระเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก คุณเห็นด้วยหรือไม่? เวย์น เค.

เลขคณิตกล่าวอย่างแน่นอน Wayne แม้ว่า $ 25 อาจเป็นตัวแทนของแบ๊งค์ที่สมบูรณ์ของผู้เล่นสล็อตเพนนีหรือผู้เล่นแบล็คแจ็คเพียงมือเดียว ตราบใดที่เงิน 25 ดอลลาร์เป็นเดิมพันที่พี่ชายของคุณสามารถยอมขาดทุนได้ เขาอาจจะเบาบางลง และนี่คือเหตุผล

มือที่เป็นที่ต้องการของผู้เล่นแบล็คแจ็คคือ ace-10 “ธรรมชาติ” เว้นแต่เจ้ามือจะมีแบล็กแจ็กด้วย ซึ่งทำให้เกิดการผลัก และโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือ 450 ต่อ 1 มือเหล่านี้ชนะ 1.5 ต่อ 1

เนื่องจากไพ่ใบแรกของพี่ชายคุณเป็นเอซโดยอัตโนมัติ ในเกมที่มีหลายสำรับ เช่น หกสำรับ 96 ใบจากทั้งหมด 311 ใบ (หรือ 30.87% ของกองที่เหลือ) จะทำให้เขาได้ปลากะพง

สังเกตนะ Wayne ว่าความน่าจะเป็นของแบล็กแจ็กนั้นแตกต่างกันไปตามจำนวนสำรับในรองเท้า แต่จากตัวอย่างหกสำรับ ความน่าจะเป็นในการจัดหาแบล็คแจ็คโดยปกติคือ 4.749% ดังนั้นโดยปกติคุณสามารถคาดหวังแบล็คแจ็คได้ทีละเล็กทีละน้อย กว่า 21 มือ การเปรียบเทียบโอกาส 4.749% กับ 30.87% และรับเงิน 1.5 ต่อ 1 แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยในทางคณิตศาสตร์ มันอาจจะคุ้มค่าสำหรับพี่ชายที่จะวางหอยพิเศษสองสามตัวในวงกลมการเดิมพัน

Gambling Wisdom of the Week: “ในขณะที่ฉันเดินทางไปทั่วประเทศและเล่นการพนันในคาสิโน ฉันรู้สึกทึ่งและตื่นตระหนกกับความไม่รู้ที่แสดงโดยเพื่อนผู้เล่นของฉัน” –วอลเตอร์ โธมัส

สปริงฟิลด์ อิลลินอยส์ — ตามที่รายงานโดย The Pantagraph: “อีกไม่นาน รัฐอิลลินอยส์จะเริ่มเสนอวิธีการเล่นการพนันให้มากขึ้นไปอีก

“นอกเหนือจากการทำให้การพนันวิดีโอถูกกฎหมายในบาร์ กฎหมายสองฉบับที่แยกจากกันกำลังรอการอนุมัติที่จะอนุญาตให้ผู้คนเดิมพันเงินของพวกเขาโดยไม่ต้องออกจากบ้านเลย

“ภายใต้ข้อเสนอเดียว ซึ่งกำลังรอการดำเนินการจากรัฐบาล Pat Quinn สนามแข่งม้าในรัฐอิลลินอยส์สามารถร่วมเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์การพนันทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสถานรับพนันทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสนามแข่ง

“นักพนันสามารถตั้งค่าบัญชีและเดิมพันการแข่งขันบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์พกพา การขาดทุนจะถูกหักออกจากบัญชีแบบเติมเงินและจะเพิ่มชัยชนะให้กับพวกเขา…”

ลาสเวกัส, เนวาดา – นักลงทุนกำลังมองหาอนาคตและไม่ใช่อดีตเมื่อเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกมระดับสากล

ยักษ์ใหญ่เครื่องสล็อตจากรีโนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากำไรลดลง 39% ในไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนรายรับลดลง 23% และจำนวนเครื่องสล็อตที่ส่งไปยังคาสิโนลดลง 31%

แต่ข่าวดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางนักลงทุนและนักวิเคราะห์

หุ้นของ IGT ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพุ่งขึ้นมากกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่บริษัทเปิดเผยรายได้ IGT ปิดที่ 19.76 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.27 ดอลลาร์ หรือ 12.98 เปอร์เซ็นต์

นักลงทุนให้ความสำคัญกับข่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าผู้ว่าการรัฐโอไฮโอและอิลลินอยส์ได้อนุมัติแผนการขยายสล็อตแมชชีนแล้ว ในขณะเดียวกันรัฐอื่น ๆ รวมถึงเพนซิลเวเนียก็อาจมองหามาตรการการเติบโตของสล็อตแมชชีนเช่นกัน

IGT กล่าวว่ารายได้สุทธิในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 66.3 ล้านดอลลาร์หรือ 22 เซนต์ต่อหุ้น เทียบกับ 108.3 ล้านดอลลาร์หรือ 35 เซนต์ต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ผลลัพธ์เกินประมาณการ 18 เซนต์ต่อหุ้นของนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย Thomson Reuters

IGT กล่าวว่ารายรับในไตรมาสนี้อยู่ที่ 522.1 ล้านดอลลาร์ ลดลง 23% เมื่อเทียบกับ 677.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันในปี 2551

“โดยรวมแล้ว ผลลัพธ์เหนือความคาดหมายของเราเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์” Robert LaFleur นักวิเคราะห์เกมของ Susquehanna กล่าวกับนักลงทุน “รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ลดลง … แต่ก็ยังดีกว่าที่เราคาดไว้ค่อนข้างต่ำสำหรับไตรมาสนี้”

Justin Sebastiano นักวิเคราะห์เกมของ MorganJoseph บอกกับนักลงทุนว่า IGT ได้รับความช่วยเหลือจากการจัดส่งเครื่องสล็อตใหม่ 1,700 เครื่องไปยังคาสิโนอินเดียที่กำลังจะเปิดในไม่ช้าในรัฐมิชิแกน

นอกจากผลประกอบการรายไตรมาสแล้ว นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นอย่างรวดเร็วว่าบริษัทมีความก้าวหน้าในหลายด้าน มอบเครดิตให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ Patti Hart ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง IGT เมื่อปลายเดือนมีนาคม

“การประหยัดต้นทุนของบริษัทกำลังส่งผลกระทบในทันที และความแข็งแกร่งในการขายผลิตภัณฑ์นั้นโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากยอดขายทดแทนนั้นเป็นจุดอ่อนของ IGT และภาคส่วน” นักวิเคราะห์เกมของ Goldman Sachs Steven Kent กล่าวกับนักลงทุน

Hart กล่าวว่า IGT มีความคืบหน้าในหลายพื้นที่แม้ว่าตลาดจะมีความท้าทาย บริษัทเสร็จสิ้นความพยายามในการรีไฟแนนซ์ เติมเต็มตำแหน่งผู้บริหารหลัก และกล่าวว่าได้รับการตอบรับเชิงบวกจากผู้ประกอบการคาสิโนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์ใหม่

IGT ได้ลดต้นทุนลงมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในช่วงแปดเดือนที่ผ่านมา รวมถึงการเลิกจ้างงานด้วย เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน IGT กล่าวว่าได้เลิกจ้างพนักงาน 55 คนที่สำนักงานใหญ่ในรีโน ประมาณหนึ่งในสามของจำนวนพนักงานทั้งหมด 161 คนที่เคยประกาศก่อนหน้านี้สำหรับกำลังแรงงานในและต่างประเทศ

ในเดือนพฤศจิกายน IGT ปลดพนักงาน 300 ตำแหน่งใน Reno และ 500 ตำแหน่งทั่วโลก ในเดือนมกราคม IGT ได้กำจัดตำแหน่ง 200 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่อยู่ในรีโน

“แม้ว่าเรายังคงเผชิญกับสภาพแวดล้อมของอุปสงค์ที่ถูกระงับ แต่เราพอใจกับความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานเกมของเราและการเพิ่มขึ้นของยอดขายหน่วยจากไตรมาสที่สอง” ฮาร์ทกล่าวในแถลงการณ์

Joe Greff นักวิเคราะห์เกมของ JPMorgan คาดการณ์ว่านักลงทุนจะตอบสนองในเชิงบวกต่อผลลัพธ์ของ IGT “โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับความคาดหวังที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่านี่จะเป็นไตรมาสที่น่าเบื่อ”

ในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ Hart กล่าวว่า IGT เห็นว่าแนวโน้มบางอย่างกลับด้าน เธอกล่าวว่าบริษัทได้จัดส่งเครื่องสล็อตแมชชีนทดแทน 2,300 เครื่องไปยังคาสิโนในอเมริกาเหนือระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ซึ่งมากกว่าจำนวนที่จัดส่งระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมถึง 28 เปอร์เซ็นต์

“ไตรมาสที่แล้ว เราบอกคุณถึงความเชื่อของเราว่าธุรกิจของเราถึงจุดต่ำสุดท่ามกลางตลาดที่ยากลำบากมาก” ฮาร์ตกล่าว “วันนี้ฉันขอย้ำมุมมองนี้”

ฮาร์ทกล่าวว่าผู้ประกอบการคาสิโนในตลาดเกมที่แนวโน้มของลูกค้าอยู่ในช่วงขาขึ้นได้ตระหนักว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องสล็อตรุ่นเก่า

Bill Lerner หัวหน้ากลุ่ม Union Gaming กล่าวว่าผลลัพธ์ของ IGT “ชี้ให้เห็นถึงความเสถียรในภาคอุปกรณ์การเล่นเกม” เมมฟิส รัฐเทนเนสซี — (PRESS RELEASE) — The GoodTimes Radio Show การแสดงรูปแบบเกมคาสิโนสดที่ยาวที่สุดในประเทศ เพิ่งฉลองครบรอบ 15 ปีที่ให้บริการอุตสาหกรรมเกมในมิสซิสซิปปี้และผู้เล่น

โปรแกรมนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 โดย Rudi Schiffer, Memphis เป็นส่วนเสริมของหนังสือพิมพ์คาสิโน Tunica ฉบับแรก, GoodTimes News, และถูกเก็บไว้เมื่อ Schiffer ขายสิ่งตีพิมพ์ภายหลังให้กับ Morris Specialty Publications of Savanna, GA ซึ่งจัดพิมพ์ Jackpot Magazine และ ข่าวการเล่นเกมมิสซิสซิปปี้

ด้วยความพยายามในการส่งเสริมการขายไม่เพียงแต่สำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนมิสซิสซิปปี้และตูนิกาเคาน์ตี้ การแสดงดังกล่าวถูกอ้างถึงว่าเป็น “เสียงของตูนิกา” เมื่อชิฟเฟอร์ได้รับรางวัล Jeff Piselli Media Support เป็นครั้งแรกโดยสำนักการประชุมและผู้เข้าชมตูนิกาและหอการค้าตูนิกาเคาน์ตี้ ในปี 2547

โปรแกรมนี้อยู่บนอินเทอร์เน็ตผ่านทาง goodtimesradio.com พร้อมสตรีมเสียงสดที่ audiovegas.com ซึ่งเก็บถาวรไว้ เนื้อหาประกอบด้วยคำแนะนำการเล่นเกมจากผู้เชี่ยวชาญจาก John Robison ผู้เขียนสล็อตและวิดีโอเกม เช่นเดียวกับข่าวคาสิโน บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร การแข่งขันเรื่องไม่สำคัญ และรายงานความบันเทิงของนิตยสาร Jackpot

คาสิโนได้รับการสนับสนุนการแสดงจะออกอากาศในวันเสาร์ตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 10:00 น. ใน Country Legends WMC790 AM, Memphis เป็นเจ้าของและเป็นเจ้าภาพโดยชิฟเฟอร์และร่วมเป็นเจ้าภาพโดยลูกชายของเขา Michael Schiffer จาก Southaven, MS

ยิบรอลตาร์ — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ในไม่กี่นาทีที่ผ่านมา Party Casino Gold Mega Jackpot ได้ทำสถิติสูงถึง 3,000,000 ดอลลาร์! เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสถานที่สำคัญนี้ คาสิโนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้นำเสนอโอกาสในการชนะ Porsche 911 Carrera 4S ให้กับผู้เล่นที่ได้รับคะแนนปาร์ตี้มากที่สุดเมื่อถึงเวลาที่แจ็กพอตถูกรางวัล เริ่มตั้งแต่วันนี้!

หากแจ็กพอตถูกรางวัลภายในสองสัปดาห์นับจากวันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม) ผู้เล่นที่ได้รับคะแนนปาร์ตี้มากที่สุดจากการเล่นเกมแจ็คพอตโกลด์เมก้า: เจ้าพ่อ, วงล้อเสี่ยงโชคขนาดใหญ่, ซุปเปอร์โจ๊กเกอร์, ซูเปอร์มิสติก, วงล้อมหาโชค และซูเปอร์สตาร์จะเป็นผู้ชนะ รถสปอร์ต มีกระดานผู้นำดำเนินการผ่าน PartyAccount และหากแจ็คพอตถูกรางวัลภายในสองสัปดาห์ โฮสต์ VIP ของ Palladium Lounge ของ PartyGaming จะโทรแจ้งพร้อมข่าวว่า Porsche ถูกรางวัลแล้ว

หากไม่ได้รับรางวัลแจ็กพอต Gold Mega ภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่ 24 กรกฎาคม รางวัลเงินสดจะมอบให้กับผู้เล่นที่ 1-300 บนกระดานผู้นำ ผู้เล่นอันดับที่ 1 ถึง 5 จะแบ่งเงินรางวัลรวม $50,000* จากนี้ไป ผู้เล่นอันดับที่ 10 ทุกคนจะได้รับ $1,000 ผู้ชนะจะมีตัวเลือกเงินสด 80,000 ดอลลาร์แทนปอร์เช่ ในทุกกรณี PartyCasino.com จะจ่ายเฉพาะมูลค่าของ Porsche หรือ Porsche เท่านั้น (มูลค่า 67,000 ปอนด์) แต่จะไม่จ่ายภาษีใด ๆ ที่อาจนำไปใช้กับผู้ชนะในประเทศที่พำนักของพวกเขา อิงตามราคารถปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 เอส ใหม่ในสหราชอาณาจักร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดดูที่ PartyAccount ส่วนบุคคลของคุณ

โฆษกของ PartyCasino.com กล่าวว่า: “แจ็คพอต Gold Mega ทะลุ 3,000,000 เหรียญสหรัฐและการส่งเสริมการขายของ Porsche ได้เริ่มขึ้นแล้ว Gold Mega Jackpot อาจไม่โดนซักพัก แต่ Super Jackpot โดนสามครั้งในสัปดาห์นี้เพียงอย่างเดียวและ สองครั้งภายใน 24 ชั่วโมง! ผู้เล่นสามคนแยกจากกันด้วยเงิน $285,831.61, $56,746.14 และ $51,386.44”

Party Casino เสนอเกมมากกว่า 120 เกมและจ่ายเงินให้ผู้เล่นมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ทุกวัน คาสิโนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว – อันที่จริงจำนวนเกมบน PartyCasino.com เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาเพียงหกเดือน และยังมีเกมอีกมากมายที่จะตามมา! การเพิ่มยอดนิยมล่าสุด ได้แก่ เกมคลาสสิกแบบเก่าเช่น King Kong และ Wheel of Fortune

ลาสเวกัส, เนวาดา – ไนท์คลับ Privé ถูกปฏิเสธใบอนุญาตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสั่งให้หยุดดำเนินการภายในเที่ยงคืนของวันอังคารเนื่องจากไม่สามารถ “ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” แผนกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเคาน์ตีประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ Planet Hollywood Resort จ่ายเงิน ปรับ $500,000 สำหรับการไม่ดูแลกิจกรรมที่ไนต์คลับอย่างเหมาะสม

ห้องรับรองพิเศษของ Privé คือ Living Room ซึ่งเป็นเจ้าของโดยบริษัทเดียวกับไนต์คลับ ก็ถูกปฏิเสธใบอนุญาตจำหน่ายสุราและได้รับคำสั่งให้ยุติการดำเนินธุรกิจทั้งหมดภายในเที่ยงคืนวันที่ 30 กรกฎาคม

ไนต์คลับและเลานจ์เปิดดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตชั่วคราว ขณะที่กรมตำรวจนครบาลตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับใบอนุญาตหลังจากที่เคาน์ตีอ้างเรื่องการละเมิดหลักจรรยาบรรณหลายครั้ง

Jacqueline Holloway ผู้อำนวยการด้านใบอนุญาตธุรกิจของ Clark County กล่าวว่า “หลักฐานของการกำกับดูแลการจัดการที่ไม่เหมาะสมและการละเลยหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีมากมายมหาศาล และชี้ให้เห็นถึงการตัดสินใจเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น นั่นคือ การปฏิเสธใบอนุญาตจำหน่ายสุรา” “เราคาดหวังให้มีการปฏิบัติตามและความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอจากผู้รับอนุญาตที่มีสิทธิพิเศษของเราเพื่อประโยชน์ของพลเมืองของเรา”

เคาน์ตีซึ่งประกาศการปฏิเสธใบอนุญาตในการแถลงข่าวกล่าวว่ากฎระเบียบของเคาน์ตีกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “บังคับใช้อย่างเคร่งครัด” เคาน์ตีและกฎหมายของรัฐที่ห้าม “กิจกรรมลามก, ภาพเปลือยหรือกิจกรรมเปลือยเปล่า (รวมถึง) ความผิดปกติ, การรบกวนหรืออื่น ๆ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของผู้อุปถัมภ์”

เคาน์ตีตั้งข้อสังเกตว่า Privé และ Living Room ถูกกรมใบอนุญาตประกอบธุรกิจอ้างถึงการละเมิดสามครั้ง รวมถึงกรณีที่ผู้จัดการความปลอดภัยหยุดชะงักหรือขัดขวางการตรวจสอบตามปกติและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คลับ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงการรับรองว่าลูกค้าจะได้รับบัตรอย่างถูกต้องที่ประตูหน้าและสร้างความมั่นใจว่าพนักงานมีบัตรงานและการรับรู้ถึงแอลกอฮอล์

Privéถูกอ้างถึงว่าอนุญาตให้มีกิจกรรมเปลือยเปล่าและลามกในสถานที่

Privé และ Living Room เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Opium Group เจ้าของไนท์คลับในไมอามีบีช รัฐฟลอริดา

Opium Group มีเวลา 30 วันในการอุทธรณ์คำตัดสินเรื่องใบอนุญาตต่อ Clark County Commission แต่สโมสรต่างๆ จะต้องปิดทำการในระหว่างกระบวนการอุทธรณ์

เจ้าของจะต้องยื่นเรื่องภายในกลางสัปดาห์หน้าเพื่อจัดทำวาระวันที่ 4 ส.ค. ของคณะกรรมการประจำเทศมณฑล Erik Pappa ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารสาธารณะของมณฑลกล่าว

การโทรและอีเมลไปยังกลุ่มฝิ่นไม่ได้รับการตอบกลับ

Planet Hollywood Resort ไม่ได้โทรกลับหรือส่งอีเมลเพื่อขอความคิดเห็นว่ามีแผนจะสานต่อความสัมพันธ์กับ Opium Group หรือไม่ เคาน์ตีประกาศการตัดสินใจไม่นานหลังจากที่ Planet Hollywood Resort อยู่ก่อน Nevada Gaming Commission และจ่ายค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์ “สำหรับความล้มเหลวในการควบคุม Privé ที่เพียงพอซึ่งเช่าพื้นที่จากรีสอร์ท

John Michela รองอัยการสูงสุดของรัฐเนวาดาซึ่งสำนักงานยื่นเรื่องร้องเรียนต่อโรงแรมคาสิโนบอกกับคณะกรรมการการเล่นเกมว่าความล้มเหลวของรีสอร์ทในการรักษาการกำกับดูแลไนท์คลับ “นำไปสู่เหตุการณ์มากมายซึ่งสะท้อนหรือมีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงชื่อเสียงของการเล่นเกมไม่ดี “ในเนวาดาและนั่นอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมเกม

คณะกรรมการการเล่นเกมในวันพฤหัสบดียกย่องรีสอร์ทสำหรับขั้นตอนที่ได้ดำเนินการตั้งแต่หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มการสอบสวนของพวกเขา คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมประกาศว่าโรงแรมคาสิโนยอมรับความรับผิดชอบในการอนุญาตให้มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสมที่สโมสร

ข้อตกลงนี้รวมถึงข้อกำหนดที่อาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติม 250,000 เหรียญสหรัฐ หากมีการยื่นคำร้องที่คล้ายคลึงกันกับโรงแรมคาสิโนก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2011

Planet Hollywood ได้เจรจาสัญญาเช่ากับไนต์คลับใหม่เพื่อให้พนักงานโรงแรม-คาสิโนเข้าไปในไนต์คลับได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Privé คุ้มกัน เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมา

อัยการ Frank Schreck ซึ่งเป็นตัวแทนของรีสอร์ทกล่าวว่าสัญญาเช่าใหม่ให้อำนาจโรงแรมคาสิโนในการยกเลิกสัญญาเช่าของไนท์คลับหากมีปัญหาที่คล้ายกัน

สมาชิกคอมมิชชันการเล่นเกมซึ่งจะไม่แสดงความคิดเห็นหลังจากประกาศการตัดสินใจของเคาน์ตีกล่าวในการประชุมเมื่อต้นวันพฤหัสบดีว่าไนท์คลับเช่นPrivéเป็น “สิ่งที่ดีสำหรับลาสเวกัส” เมื่อได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

“พวกเขาสร้างพลังงานที่มีชีวิตชีวา ธีมสำหรับผู้ใหญ่สำหรับลาสเวกัสและเนวาดา และพวกเขาก็เป็นสิ่งที่ดี” โทนี่ อลาโม กรรมาธิการการเล่นเกมกล่าว “ที่ที่มันไปด้านข้างคือตอนที่สุขภาพและความปลอดภัยของผู้อุปถัมภ์ถูกเสียสละ”

ตามคำร้องของอัยการสูงสุด แผนกดับเพลิงของคลาร์กเคาน์ตี้ตอบรับการโทร 61 ครั้งที่โรงแรมคาสิโนในช่วง 12 เดือนก่อนการเปิดสโมสร จำนวนคำตอบเพิ่มขึ้นเป็น 104 ในช่วงแปดเดือนหลังจากเปิดสโมสร

ตำรวจลาสเวกัสยังได้รับโทรศัพท์เพิ่มขึ้นหลังจากสโมสรเปิด

การปรับโทษต่อ Planet Hollywood เกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมแสดงความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ผู้เยาว์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาและรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไนท์คลับหลายแห่งและสระว่ายน้ำเปลือยท่อนบนที่รีสอร์ทสตริป

สมาชิกคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม Randall Sayre ยอมรับว่ามีสโมสรอื่นอีกถึงเก้าแห่ง เลานจ์พิเศษ และสระว่ายน้ำเปลือยท่อนบนกำลังถูกสอบสวนถึงการละเมิดกฎข้อบังคับที่อาจเกิดขึ้น

และในวันอังคารที่คณะกรรมการควบคุมได้ส่งจดหมายเตือนถึงผู้ได้รับอนุญาตการเล่นเกมทั้งหมดว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่การดำเนินการทางวินัยกับคาสิโนหากพวกเขาล้มเหลวในการดำเนินการแก้ไข

จดหมายของ Sayre ได้เสนอให้หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ได้รับอนุญาตการเล่นเกมมาพบกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งเพื่อหารือและชี้แจงประเด็นเหล่านั้น

ผู้ดำเนินการและโฆษกของไนท์คลับ Strip ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ไม่พร้อมใช้งานหรือไม่มีความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมในวันพฤหัสบดี

โฆษกของ Tao ที่ The Venetian และกลุ่ม N9NE ซึ่งดำเนินการคลับที่ The Palms ปฏิเสธความคิดเห็น Pure Management Group ซึ่งดำเนินการ Pure ที่ Caesars Palace และ LAX ที่ Luxor ไม่ได้โทรกลับเพื่อขอความคิดเห็น

เพียวอยู่ภายใต้การสอบสวนของ Internal Revenue Service เมื่อปีที่แล้ว ไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นผลลัพธ์ต่อสาธารณะ

ข่าวการดำเนินการของ Privé เกิดขึ้นในขณะที่สโมสรอื่นๆ วางแผนกิจกรรมภาคฤดูร้อนตามปกติ และผลกระทบต่อพวกเขายังคงต้องรอดู ก่อนหน้านี้กลุ่ม N9NE ได้โฆษณาวันหยุดสุดสัปดาห์ Kandy Vegas ที่ The Palms วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ การเปิดตัวโปรโมชัน “เป็นเหตุการณ์ที่เสื่อมโทรม” โดยผู้หญิง “ได้รับการสนับสนุนให้แต่งกายด้วยชุดชั้นในสไตล์ Kandy ที่อร่อยที่สุด”

ตัวแทนของ Kirvin-Doak ซึ่งเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ส่งเอกสารเผยแพร่กล่าวว่า “มีเสรีภาพในการเขียนเพื่อส่งเสริมการขาย” ลอนดอน, อังกฤษ — (PRESS RELEASE) — เป็นปีที่สองติดต่อกันที่เมืองดับลินได้ครองตำแหน่งลอนดอนในตำแหน่งเมืองหลวงโป๊กเกอร์ยุโรปประจำปีนี้ ซึ่งได้รับการโหวตจากนิตยสาร Bluff Europe นิตยสารชั้นนำในอุตสาหกรรม

Bluff Europe ยกย่องความกระตือรือร้นที่แน่วแน่ที่ชาวดับลินมีต่อเกมนี้ เช่นเดียวกับสโมสรไพ่ดีๆ มากมายในเมือง และความมุ่งมั่นในโครงสร้างการแข่งขันที่เป็นมิตรกับผู้เล่นที่ผู้จัดการแข่งขันนำมาใช้ นิตยสารกล่าวว่าจงใจเพิกเฉยต่อประเทศที่รัฐบาลผูกขาดการพนันบีบคอเกม เช่นเดียวกับสถานที่ที่ผู้เล่นเกมเงินสดแสวงหาผลประโยชน์ – แทนที่จะมองหารางวัลความหลากหลาย มูลค่า ความกระตือรือร้น และ “การกระทำ”

ลอนดอนคว้าอันดับสอง แต่ยังได้รับการยกย่องในด้านสถานที่ การแข่งขัน และการเติบโตของผับโป๊กเกอร์ในเมืองในช่วงสองปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับรองแชมป์เวียนนา ทาลลินน์ และกัลเวย์ ตามลำดับ

“มันจะเป็นเรื่องใกล้กันระหว่างดับลินและลอนดอนสำหรับตำแหน่งสูงสุด แต่เราเพิ่งจะให้มันกับไอริชอีกครั้งในปีนี้เพียงเพราะเรามักจะถูกครอบงำโดยความกระตือรือร้นที่เราพบสำหรับเกมทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมชม ” ฟิลิป คอนเนลเลอร์ บรรณาธิการของ Bluff Europe กล่าว “ผู้พากย์เสียงคลั่งไคล้มัน และในไอร์แลนด์โป๊กเกอร์ดูเหมือนจะมีความหลงใหลมากกว่าที่อื่น แม้แต่การล้อเล่นบนโต๊ะก็ดีกว่า อืม ดีกว่า”

ดับลินยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันไอริช โอเพ่น ประจำปี ซึ่งเป็นการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และเป็นหนึ่งในงานที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดในสนาม เนื่องจากบรรยากาศของเทศกาลตลอดจนความรู้สึกสนุกสนานและการเล่นที่ยุติธรรมของชาวไอริช

โปรดเข้าร่วม Bluff Europe ที่ Poker in the Park ในปีนี้ วันที่ 13 และ 14 สิงหาคมที่ Leicester Square, London เพื่อฉลองให้กับเมืองโป๊กเกอร์ชั้นนำทั้งห้าแห่ง

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา — Harrah’s Entertainment เสร็จสิ้นไตรมาสที่สองก่อนความคาดหวังของนักวิเคราะห์ โดยได้ประโยชน์จากการลดต้นทุนและผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากตลาดของบริษัทนอกลาสเวกัสและแอตแลนติกซิตี้

บริษัท สามารถลดภาระหนี้จำนวนมากได้เกือบ 3.86 พันล้านดอลลาร์และขจัดข้อกังวลรอบระยะเวลาอันใกล้และหนี้อาวุโสผ่านข้อเสนอการแลกเปลี่ยนสองรายการและดาวน์การชำระหนี้อาวุโสที่เสร็จสิ้นในไตรมาสนี้ Andrew Zarnett นักวิเคราะห์เกมของ Deutsche Bank กล่าวเมื่อวันศุกร์ .

“กิจกรรมการจัดหาเงินทุนในไตรมาสที่สองช่วยให้เราสามารถขยายระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยและปรับปรุงสภาพคล่องโดยรวมของเรา” Gary Loveman ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวในแถลงการณ์ “การขายธนบัตร การแก้ไขสินเชื่อ ข้อเสนอการแลกเปลี่ยน และการซื้อคืนในตลาดเปิดของธนบัตร (ของ Harrah) ทำให้งบดุลของเราแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินของเรา”

บริษัท รายงานหนี้ระยะยาวจำนวน 24.1 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสแรก แต่ยังไม่ได้ปรับตัวเลขสำหรับไตรมาสที่สอง

แม้จะมีการหลบหลีกทางการเงิน แต่บริษัทยังคงมีรายได้จากการดำเนินงานที่ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำของลาสเวกัส ซึ่งสร้างรายได้ 31% ของรายได้ทั้งหมด

Harrah’s ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโน 53 แห่งทั่วโลก รายงานรายได้จากการดำเนินงาน 6.3 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ลดลงจาก 323.1 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว บริษัทประกาศเมื่อวันศุกร์

การลดลงดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากค่าความนิยมที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 297.1 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ส่วนใหญ่เนื่องมาจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องของภาวะเศรษฐกิจต่ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในลาสเวกัส

รายรับรายไตรมาสลดลง 12.7% จาก 2.6 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเป็น 2.27 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ กระแสเงินสดที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสำหรับไตรมาสนี้ลดลง 10.8% สู่ 565.6 ล้านดอลลาร์ จาก 634.3 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2552 รายได้จากการดำเนินงานลดลง 59.7% เป็น 291.7 ล้านดอลลาร์จาก 724.1 ล้านดอลลาร์

รายรับสำหรับปีลดลง 13% สู่ 4.53 พันล้านดอลลาร์จาก 5.2 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดที่ปรับแล้วลดลง 11.7% จาก 1.26 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.11 พันล้านดอลลาร์จนถึงเดือนมิถุนายน

ในลาสเวกัส Harrah’s Entertainment ขาดทุน 123.3 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินงานในไตรมาสที่สอง ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากรายได้ 199 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินงานที่โพสต์เมื่อปีที่แล้ว

รายรับรวมสำหรับการดำเนินงาน Strip ของบริษัทลดลง 19.2% สู่ 705.2 ล้านดอลลาร์จาก 873.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ และลดลง 20.1% ในช่วง 6 เดือนแรกเป็น 1.39 พันล้านดอลลาร์จาก 1.74 พันล้านดอลลาร์

กระแสเงินสดในประเทศลดลง 26.5% ในไตรมาสนี้ สู่ 210.6 ล้านดอลลาร์ จาก 286.4 ล้านดอลลาร์ และ 27.2% ในช่วง 6 เดือนแรก สู่ 409.2 ล้านดอลลาร์ จาก 561.8 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าพักโรงแรมสำหรับตลาดอยู่ที่ร้อยละ 95 ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

ในลาสเวกัส บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการ Caesars Palace, Paris Las Vegas, Bally’s, Bill’s, Flamingo, Imperial Palace, Harrah’s Las Vegas และ Rio

ภูมิภาคแอตแลนติกซิตีซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์สี่แห่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์และอีกหนึ่งแห่งในรัฐเพนซิลเวเนียมีรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสนี้ 5.5% โดยรายรับลดลง 13.9 เปอร์เซ็นต์และกระแสเงินสดของทรัพย์สินลดลง 14%

“เรายังคงเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาสเวกัสและแอตแลนติกซิตี้ แม้ว่าความพยายามในการลดต้นทุนของเราจะทำให้ส่วนต่างของไตรมาสที่สอง (กระแสเงินสด) ดีขึ้นในตลาดอื่น ๆ ที่เราให้บริการ” เลิฟแมนกล่าว

ตลาดอื่น ๆ ทำได้ดีกว่าในไตรมาสที่สอง คาสิโนสี่แห่งของบริษัทในรัฐอิลลินอยส์และอินเดียน่าแสดงรายได้ 20 เปอร์เซ็นต์และกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดยังโพสต์เพิ่มขึ้นสองหลักสำหรับคาสิโนในไอโอวาและมิสซูรีและในระดับสากลในขณะที่กระแสเงินสดสำหรับคาสิโนเจ็ดแห่งของบริษัทในหลุยเซียน่าและมิสซิสซิปปี้เพิ่มขึ้น 3.6%

อสังหาริมทรัพย์ 5 แห่งของ Harrah’s Entertainment ในเลกทาโฮ รีโน และลาฟลินมีกระแสเงินสดคงที่และรายรับลดลง 18.7 เปอร์เซ็นต์สำหรับไตรมาสนี้

ลาสเวกัส เนวาดา – ลืมภาวะถดถอย ลืมข้อกังวลไปได้เลยว่าอีกไม่นานห้องพักโรงแรมในลาสเวกัสอาจแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าน้อยเกินไป

โรงแรมฮาร์ดร็อคแทบรอไม่ไหวที่จะเปิด Paradise Tower ใหม่ 490 ห้อง

ห้องพักส่วนใหญ่ในพาราไดซ์ทาวเวอร์จะเปิดให้บริการในสุดสัปดาห์นี้ หนึ่งสัปดาห์ก่อนการเปิดหอคอยใหม่อย่างเป็นทางการ

และผู้บริหารสถานที่ให้บริการกล่าวว่าสินค้าคงคลัง 1,300 ห้องของรีสอร์ทนอกแถบนั้นขายหมดในสุดสัปดาห์หน้าและใกล้จะเต็มแล้วสำหรับช่วงสุดสัปดาห์ถัดไป

ตลอดเดือนนี้ เยล โรว์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการของที่พัก กล่าวว่า ที่พักมีอัตราการเข้าใช้ 95 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ต้องมีห้องใหม่

เขาให้เครดิตถึงระดับการเข้าพักที่สูงในการเปิดตัวของรีสอร์ทในเดือนเมษายนของสถานที่จัดคอนเสิร์ตแห่งใหม่ The Joint และการเพิ่มพื้นที่การประชุมและการประชุม 60,000 ตารางฟุต

นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่า ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายสำหรับที่พัก เนื่องจากมีบีชคลับ Rehab

“มันทำให้เรามีโอกาสที่จะมีมวลชนมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์” โรว์กล่าว “เมื่อการประชุมและการประชุมทางธุรกิจผ่านไป มันจะทำให้คุณมีชีวิตอยู่ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี”

Rowe กล่าวว่า Paradise Tower ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มาที่ฮาร์ดร็อค Harmon Tower ของรีสอร์ทซึ่งมีห้องสวีท 375 ห้องจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมและมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าคาสิโน

การเปิดตัว Paradise Tower ในสุดสัปดาห์นี้จะไม่รวมห้อง 11 ห้องที่จะยังไม่พร้อมจนถึงเดือนหน้า และห้องสวีทพูล 10 ห้อง และห้องเพนต์เฮาส์ขนาด 3,500 ตารางฟุต ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

Paradise Tower เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายและปรับปรุงมูลค่า 760 ล้านดอลลาร์

หอคอยกำลังเปิดในตลาดที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในลาสเวกัสเท่าที่เคยมีมา โรงแรมต่างๆ ได้ลดราคาห้องพักลงอย่างมากเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ลดการเดินทางและการใช้จ่ายในลาสเวกัส

แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ – ตามที่รายงานโดย The Philadelphia Inquirer: “ในการแสดงการสนับสนุนพี่น้องตัวแทนจำหน่ายของพวกเขา ประมาณ 150 pickets ที่เป็นสมาชิกของสหภาพคาสิโนในแอตแลนติกซิตีเดินขบวนหน้า Caesars Casino เมื่อคืนที่ผ่านมา

“’เป็นเวลาสองปีนานเกินไปสำหรับสัญญาที่ยุติธรรมสำหรับสมาชิกที่ทำงานของ Caesars, Bally’s, Tropicana และ Trump Plaza’ สกอตต์อดัมส์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ UAW ภูมิภาค 9 ซึ่งรวมถึงนิวเจอร์ซีย์กล่าวในขณะที่เขารวบรวมสมาชิกสำหรับ การประท้วงเมื่อวานที่เริ่มก่อน 17.00 น. และสิ้นสุดประมาณ 19.00 น.

“อดัมส์พาดพิงถึงเจ้ามือที่คาสิโนสี่แห่งที่ลงคะแนนในปี 2550 เพื่อเข้าร่วม United Auto Workers UAW นั้นไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาสัญญาครั้งแรกกับเจ้าของคาสิโน ดีลเลอร์โต้แย้งว่าเจ้าของคาสิโนกำลังตัดขาดของพวกเขา สวัสดิการด้านสุขภาพและการเกษียณอายุและชั่วโมงทำงานพร้อมกับให้โบนัสตัวเอง

“นอกจากซีซาร์ที่จู้จี้จุกจิกซึ่งมีลูกค้าโต๊ะเกมรายใหญ่แล้ว รถประมาณสี่โหลที่ขับโดยผู้ประท้วงวนรอบคาสิโนซ้ำแล้วซ้ำเล่า

“Harrah’s Entertainment Inc. เจ้าของ Bally’s และ Caesars กล่าวถึงการประท้วงดังกล่าวว่าเป็นการแสดงผาดโผนอีกครั้ง ‘ในชุดยุทธวิธีที่ไร้ความรับผิดชอบและต่อต้านการผลิตที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำรงชีวิตของแอตแลนติกซิตีและพนักงานที่ UAW อ้างว่าเป็นตัวแทน … ‘”

ควีนส์ทาวน์ นิวซีแลนด์ — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — แดนนี่ เชอวาเลียร์มีความหวังในการเล่นโป๊กเกอร์ถึง 134 รายการเพื่อที่จะได้เป็น PokerStars.net Australia New Zealand Poker Tour (ANZPT) ควีนส์ทาวน์แชมเปี้ยนซึ่งได้รับเงินรางวัล 87,435NZD ที่น่าประทับใจ

นี่เป็นครั้งแรกที่งานโป๊กเกอร์ขนาดนี้จัดขึ้นที่ควีนส์ทาวน์และงานนี้ใหญ่ที่สุดบนเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์ในปีนี้ การแข่งขันเริ่มต้นในวันจันทร์ด้วยสี่วัน สิ่งนี้ทำให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของควีนส์ทาวน์ มีกลุ่มที่ขึ้นไปบนภูเขารอบๆ ควีนส์ทาวน์เพื่อเพลิดเพลินกับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด การเดินทางไปยังมิลฟอร์ดซาวด์ที่สวยงาม บันจี้จัมพ์ ล่องแก่ง และเล่นเจ็ทโบ๊ท

ผู้เล่น Team PokerStars PRO ชาวออสเตรเลีย Tony Hachem สร้างรายได้จากการแข่งขัน ANZPT ทั้งสี่รายการด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสม่ำเสมอของเขาในฐานะผู้เล่น เขาได้ขึ้นนำในการแข่งขันพ้อยท์เรซในทัวร์โดยเหลือเพียงอีเวนต์เดียวในฤดูกาลแรก โทนี่กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะโค่นตำแหน่งแชมป์เปี้ยนคะแนนรวมของ ANZPT

ผู้เล่นต่างตั้งตารอคอยกิจกรรมครั้งต่อไปและครั้งสุดท้ายของทัวร์ที่จะจัดขึ้นในรัฐควีนส์แลนด์ที่คาสิโน Treasury Casino ของ Conrad และ Jupiters Casino ของ Conrad ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม

ค้นหา Poker Star ท้องถิ่นคนต่อไป ANZPT ได้เดินทางไปยังออสเตรเลียและคาสิโนชั้นนำของนิวซีแลนด์โดยมีการหยุดที่ SkyCity ของแอดิเลด Star City ของซิดนีย์ห้องโป๊กเกอร์ Crown ของเมลเบิร์นและตอนนี้ที่คาสิโน Queenstown SkyCity ทัวร์นี้เป็นแบบลีก ซึ่งหมายความว่าจะมีระบบให้คะแนนสำหรับผู้เล่นทุกๆ เหตุการณ์ที่เข้าร่วม รวมถึงตำแหน่งที่จบในแต่ละทัวร์นาเมนต์

“ฉันอยากจะขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมนี้ ในขณะที่ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ คาสิโนแห่งนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง ดังนั้นการได้รับชัยชนะท่ามกลางเพื่อนที่ดีนั้นย่อมเป็นเรื่องที่พิเศษมาก” แดนนี่กล่าวสำลักอารมณ์ของเขาก่อนจะออกไปฉลอง ชัยชนะของเขากับผู้ติดตามของเขา

การแข่งขันดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยมีผู้เล่น 18 คนนั่งลงในวันนี้ Danny Chevalier และ Andrew Hinrichsen เป็นผู้นำหลังจากเล่นไปแปดชั่วโมง เชอวาลิเยร์ขยับเขยื้อนนำชิปที่มีประโยชน์และอ้างสิทธิ์ในชื่อเมื่อเขาเรียกฮินริชเซ่นด้วยเอซ หัวใจเจ็ดดวงบนความล้มเหลวของราชินี หัวใจห้าดวงและสี่ดวงทำให้เขากลายเป็นคนบ้าไปเลย ราชินีของแอนดรูว์ สิบไม้กระบองไม่ตรงกัน โพดำแปดรอบและเอซโพดำในแม่น้ำไม่ได้ช่วยแอนดรูว์และแดนนี่เชอวาเลียร์ได้รับตำแหน่งแชมป์

การแข่งขันเริ่มต้นด้วยผู้เล่น 134 คน สร้างรายได้รวม 301,500 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ฉลาดที่สุดของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์บางคนเข้าร่วมในงานนี้ ซึ่งรวมถึงผู้เล่น PokerStars Team PRO Australia; ลี เนลสัน, เอหมัด ตาทูห์, เอริก อัสซาดูเรียน, แกรนท์ เลวี, โทนี่ ฮาเคม และเซลิน่า ลิน

Stanmore, อังกฤษ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – ชนะโปรเกรสซีอย่างแน่นอนดูเหมือนจะเป็นแนวโน้มสำหรับผู้เล่นบิงโกที่ hyped มากเกี่ยวกับห้องพักบิงโกออนไลน์ใหม่Giggle บิงโก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ห้องเล่นบิงโกได้สร้างผู้เล่นที่มีความสุขมากหลังจากได้รับรางวัลมากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐในห้องบิงโกน้ำแข็งเบรกเกอร์ 75 ลูก

Booful เป็นผู้ชนะ PJP คนที่ 4 นับตั้งแต่ห้องบิงโกเปิดตัวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน และได้รับรางวัล $1,226.55 ภายใน 45 โทรเท่านั้น ที่หมายเลข 22 นี่เป็นโปรเกรสซีฟแจ็คพอตครั้งแรกที่ชนะในห้อง Ice Breaker ในช่วงไม่กี่สัปดาห์สั้นๆ เงินเพิ่มอีก 700 ปอนด์สเตอร์ลิงได้จ่ายให้กับผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆ ในห้องบิงโก 90 ลูกที่เหลืออีกสี่ห้อง

ความรู้สึกอนุมัติของ Booful เกี่ยวกับ Giggle Bingo ได้ย้ำถึงสิ่งที่หลายคนได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับลักษณะทางสังคมที่เป็นมิตรของห้องบิงโก ด้วยความสามารถสูงสุดของ Chat Hosts และ Roomies คู่แข่งจะดูจืดชืดเมื่อเทียบกับความเหนือกว่าของไซต์ และสิ่งที่มีให้ผู้เล่นบิงโกทั่วโลก

แจ็กพอตถูกรีเซ็ตโดยตรงหลังจากที่ Booful ชนะ และในเวลาเพียงไม่กี่วันก็อยู่ที่ 600 ดอลลาร์แล้วอย่างไม่น่าเชื่อ แจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟเปิดให้ผู้เล่นที่ฝากเงินทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการชนะ หากกิจกรรมล่าสุดเป็นสิ่งที่ต้องทำ การชนะรางวัลแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟจะมีโอกาสมากขึ้นเมื่อมีการเล่นบิงโกที่ไซต์บิงโกออนไลน์ที่มีชื่อเสียง – ในกรณีนี้คือ Giggle Bingo

ห้องบิงโกยังมีโปรโมชั่นรายสัปดาห์และรายเดือนที่ยอดเยี่ยมมากมาย ซึ่งรวมถึงโบนัสการลงทะเบียนฟรี $10 โดยที่ไม่ต้องมีการฝากเงิน Giggle Bingo ยังเสนอโบนัสการจับคู่ 200% ซึ่งจะได้รับโบนัส 200% ในการฝากครั้งแรก การส่งเสริมการขายที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งที่กำลังคืบหน้าคือ Bingo Ball for Life ให้ผู้เล่นได้รับส่วนแบ่งรางวัลแจ็กพอต 1,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งสามารถถูกรางวัลได้

ขอแสดงความยินดีกับ Booful และผู้ถูกรางวัลแจ็กพอตตอนต้นคนอื่นๆ ทั้งหมดสำหรับชัยชนะอันยอดเยี่ยมของพวกเขาที่ Giggle Bingo ห้องบิงโกนี้ไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว โดยมีผู้เล่นบิงโกเข้ามาที่ไซต์มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมาตรฐานและคุณภาพของไซต์เป็นแบบอย่างสำหรับการเล่นบิงโกออนไลน์ที่เหนือกว่า

FRIANT, California — (PRESS RELEASE) — Lori จาก Clovis เป็นแขกประจำของTable Mountain Casinoมาหลายปีแล้ว เธอสนุกกับการเล่นใน Friant, CA ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่ง “คนที่ทำงานที่นี่!” ลอรี่อธิบาย “ไม่มีสิ่งใดที่คาสิโนสามารถเทียบได้กับคนในนั้น!” เธอพูดต่อ

Lori สนุกกับการเล่นสล็อตแมชชีนนิกเกิลในขณะที่ใช้การ์ด Player’s Club เมื่อแจ็คพอตเงินสดจำนวนมากพุ่งชน! ทีแรกนึกว่าลอรี่คิดผิด! อย่างไรก็ตาม เธอก็ไม่พลาดการจ่ายเงินรางวัลแจ็กพอตสุ่มเงินสดก้อนโตที่ 37,621.27 ดอลลาร์ของเธอ! Lori ชนะรางวัลใหญ่! หลังจากตระหนักถึงชัยชนะของเธอ ลอริถูกถามถึงสิ่งที่เธอวางแผนจะทำกับเงิน เธอตอบว่า “ใช้จ่ายกับลูก ๆ ของฉัน จ่ายบิลสองสามใบแล้วเล่นที่ Table Mountain Casino!”

ผู้ชนะ Lori of Clovis รู้ดีว่าการเล่นด้วยบัตรคลับของผู้เล่น Table Mountain Casino จ่ายแล้ว!

แจ็คพอต Mega Mountain เป็นรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิกของ Player’s Club ของ Table Mountain Casino แจ็กพอตเงินสดจำนวนมากและรางวัลโบนัสอย่างรวดเร็วเป็นคุณสมบัติรางวัลแบบสุ่มที่ประกอบเป็นแจ็คพอต Mega Mountain! แจ็กพอตเงินสดจำนวนมากจ่ายเป็นเงินสดและรับประกันว่าจะได้เงินระหว่าง 20,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์! Rapid Bonus Rewards จะตีหลายครั้งต่อชั่วโมงและให้รางวัลผู้เล่นด้วยการเล่นโบนัสฟรี! แจ็คพอต Mega Mountain สามารถเกิดขึ้นได้บนเครื่องสล็อต 2,000 เครื่องของ Table MountainCasino ตั้งแต่เพนนีไปจนถึงขีดจำกัดสูง! ไม่จำเป็นต้องมีชุดค่าผสมที่ชนะบนเครื่องและไม่จำเป็นต้องเดิมพันขั้นต่ำเพื่อชนะด้วยแจ็คพอต Mega Mountain! ขอ Club Card ของผู้เล่นฟรีและใช้ในระหว่างการเล่นสล็อตของคุณ! มันง่ายอย่างนั้น!