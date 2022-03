เว็บบาคาร่าออนไลน์ สมัครบาคาร่า สมัครเว็บบาคาร่า ไพ่บาคาร่า สมัครเล่นบาคาร่า สมัครบาคาร่าออนไลน์ สมัครแทงบาคาร่า สมัครเล่นไพ่ออนไลน์ สมัครไพ่บาคาร่า สมัครไพ่ออนไลน์ สมัครเล่นไพ่บาคาร่า สมัครสมาชิกบาคาร่า สมัครบาคาร่า Royal Online สมัครจีคลับบาคาร่า เว็บพนันบาคาร่า LAS VEGAS, Nevada – ตามที่รายงานโดย BBC: “อดีตแชมป์โอเพ่น John Daly เชื่อว่าเขาสูญเสียมากถึง 33 ล้านปอนด์ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาจากการพนันอย่างหนัก

“ดาลี่ วัย 40 ปี เปิดเผยในอัตชีวประวัติของเขาว่าเขากลัวว่าปัญหาจะทำลายเขา

“’ถ้าฉันไม่สามารถควบคุมการพนันของฉันได้ ฉันจะทำลายมันทิ้งหมด’ Daly ผู้ซึ่งแต่งงานแล้วสามครั้งและต่อสู้กับการติดสุราเช่นกันกล่าว

“ชาวอเมริกันเปิดเผยว่าชั่วโมงหลังจากชนะเกือบ 425,000 ปอนด์ที่ WGC-American Express เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เขาแพ้การพนันสองเท่าในลาสเวกัส…”

KAHNAWAKE, ควิเบก — (PRESS RELEASE) — The Jackpot Factory Group กลุ่มคาสิโนออนไลน์ชั้นนำที่จ่ายเงินไปแล้วกว่า 4 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัว ประกาศว่าได้มอบเงินมากกว่า 125,000 ดอลลาร์ในการส่งเสริมการขายในธีมสุดขั้วในเดือนพฤษภาคม

คาสิโน Jackpot Factory ทั้งสี่แห่ง — All Slots Casino, All Jackpots Casino, First Web Casino และ Wild Jack Casino — มีส่วนร่วมและของรางวัลจะมาในรูปแบบของโบนัสคืนเงิน ของขวัญ และแม้แต่ทริปผจญภัยสุดหวาดเสียว . Extreme May เริ่มต้นที่ Jackpot Factory Group กับสามโปรโมชั่นสุดเร้าใจ

Extreme Payout Peak เป็นโปรโมชั่นการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นที่ผู้เล่นปีนขึ้นไปบนกระดานผู้นำ ผู้ที่ไต่ไปถึงยอดเขาสูงสุดจะชนะการเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดสุดหวาดเสียวในลาสเวกัส

ผู้ที่ชื่นชอบสล็อตควรลองหมุนโปรโมชั่น Monster Bonus สักเล็กน้อย นี่คือการแข่งขันสล็อตจริง ๆ พร้อมรางวัลเงินสดมากมายและการเดินทางรางวัลใหญ่ที่จ่ายทั้งหมดสำหรับสองคนเพื่อเข้าร่วม Monster Truck Rally รายการใหญ่

สุดท้ายนี้ Jackpot Factory ขอยกย่องคุณแม่ทุกคนด้วยโปรโมชันพิเศษสำหรับ Extreme Mom ที่ผู้เล่นสามารถแจ้งให้คาสิโนทราบได้ว่าทำไมแม่ของพวกเขาถึงแสดงอาการสุดโต่ง ผู้โชคดีจะได้รับการแปลงโฉมสุดขั้ว ในขณะที่คนอื่นๆ อีกหลายคนจะได้รับโบนัสเงินคืน

David Brickman โฆษกของ Jackpot Factory Group ให้ความเห็นว่า “ความพิเศษของโปรโมชั่น Jackpot Factory คือการมอบทุกอย่างมากมายให้กับทุกคน การส่งเสริมการขายแต่ละครั้งจะใช้มุมที่แตกต่างกันเพื่อรองรับฐานผู้เล่นที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าจะมี เป็นผู้ชนะที่หลากหลาย

“นอกจากผู้ชนะรางวัลใหญ่แล้ว ผู้เล่นยังสามารถคว้าเงินรางวัลมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ ทำให้โปรโมชั่นของเราน่าดึงดูดใจมาก ความพึงพอใจของผู้เล่นมีความสำคัญยิ่งสำหรับเรา และเรารู้สึกว่าการเสนอโปรโมชั่นที่มีธีมสุดโต่งเหล่านี้ ผู้เล่นของเราจะพึงพอใจมากกว่า”

สหราชอาณาจักร – ตามที่รายงานโดย Manchester Evening News: “คาสิโนที่ยอดเยี่ยมจะนำไปสู่ปัญหาการพนันน้อยลง ตามผู้เชี่ยวชาญของ Greater Manchester เกี่ยวกับการพนัน

“ศ.ปีเตอร์ คอลลินส์” โจมตี “ฮิสทีเรีย” ในการแนะนำตัว

“ศาสตราจารย์คอลลินส์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการพนันของมหาวิทยาลัยซัลฟอร์ด ได้ศึกษาคาสิโนทั่วโลกและกล่าวว่ากฎหมายใหม่ใดๆ จะต้องใช้ในการลงทุนในแคมเปญการรับรู้ของสาธารณชนเพื่อลดปัญหาการพนัน

“…ศาสตราจารย์คอลลินส์กล่าวว่า: ‘มีหลักฐานจากทั่วโลกที่ชี้ให้เห็นว่าการสร้างคาสิโนที่ยอดเยี่ยมและการลงทุนในการศึกษาสาธารณะช่วยลดจำนวนนักพนันที่มีปัญหาได้จริง’

“…เขายึดตามความคิดเห็นของเขาที่ทำในการสัมมนารัฐสภาเกี่ยวกับการพนันในการวิจัย 20 ปีจากทั่วโลกซึ่งแสดงให้เห็นว่าการโฆษณาต่อต้านการพนันและคาสิโนสุดยอดทำงานเพื่อลดจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ในการเดิมพัน…”

GULFPORT, Mississippi – ตามที่รายงานโดย Biloxi Sun Herald: “Harrah’s Entertainment ขาย Grand Casino Gulfport ในราคา 55 ล้านดอลลาร์

“Rick Carter และ Terry Green ผู้ดำเนินการ Copa Casino ในร่มเงาของคู่แข่งรายใหญ่ของพวกเขามาหลายปี ซื้อที่ดินและอาคาร 40 เอเคอร์ในเดือนมีนาคม Harrah’s ซึ่งเข้าซื้อ Grand Casinos เมื่อปีที่แล้วในการควบรวมกิจการกับ Caesars Entertainment เลือกที่จะออกจากกัลฟ์พอร์ตและสร้างสถานะที่ใหญ่ขึ้นในบิล็อกซี

“…อาคารสำหรับรีสอร์ทคาสิโนในกัลฟ์พอร์ตมีราคาสูงกว่าราคาซื้อหลายล้านดอลลาร์ แต่พวกมันได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุเฮอริเคนแคทรีนา The Grand ซึ่งมีโรงแรมและโรงจอดรถอยู่ทางด้านใต้ของ 90 ดอลลาร์สหรัฐ ได้เปิด โรงแรมโอเอซิสแห่งใหม่ในปี 2542 ในราคา 75 ล้านดอลลาร์

“คาสิโนมีกำหนดจะเปิดภายในโรงแรมโอเอซิสในหรือก่อนวันที่ 4 กันยายนภายใต้ชื่อใหม่…” นิวยอร์ก – (PRESS RELEASE) — เดวิดสัน แมทธิว จากโตรอนโต มีฐานะร่ำรวยขึ้น 1,903,950 ดอลลาร์ หลังจากที่ขึ้นมาเป็นอันดับสองในการแข่งขันโป๊กเกอร์โลกที่เบลลาจิโอในลาสเวกัส ทัวร์นาเมนต์นี้ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกถัดจากงาน World Series of Poker Main

Matthew ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “ATMKing” เนื่องจากเขาเป็นประธานของบริษัท ATM ในโตรอนโต มีคุณสมบัติสำหรับการแข่งขันผ่าน การชนะการแข่งขันระดับ ดาวเทียม $25 ที่ ParadisePoker.com ทำให้เขาสามารถไปที่ลาสเวกัสเพื่อเล่นโป๊กเกอร์ไอดอลของเขา . Matthew ที่ไม่รู้จักเอาชนะหนึ่งในซุปเปอร์สตาร์โป๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียง!

Matthew เริ่มเล่นโป๊กเกอร์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2004 และเปลี่ยนโฟกัสไปที่โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ ParadisePoker.com ในเดือนกันยายนของปีนั้น เพื่อที่เขาจะได้เล่นตามความสะดวกของเขาเอง การเล่นของเขาบน ParadisePoker.com ทำให้เขาได้เดินทางไปเล่นกับ “ใคร” ของโลกโป๊กเกอร์รวมถึงตำนานโป๊กเกอร์อย่าง Doyle Brunson , Phil Hellmuth, Johnny Chan และซุปเปอร์สตาร์หนุ่ม Phil Ivey

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เล่นกับผู้เล่นเหล่านี้ ทุกที่ที่ผมมองมีใบหน้าที่ผมเคยเห็นในทีวี” แมทธิวกล่าว “ฉันเข้าร่วมการแข่งขันในลักษณะธุรกิจ เป้าหมายแรกของฉันคือการชนะ $46,000 แต่เมื่อฉันก้าวต่อไปรอบ ๆ ฉันปรับความคาดหวังของฉัน และในตอนท้าย ฉันก็ทำทุกอย่าง!”

จนถึงสองคนสุดท้าย แมทธิวส์ต้องเผชิญกับภัยคุกคามในลาสเวกัสในท้องถิ่น โจเซฟ บาร์โธลดี มีเพียงภรรยาของเขาที่นั่นเพื่อให้กำลังใจเขาและคู่ต่อสู้ของเขาโอ้อวดผู้ติดตาม Matthew ( ปุ่ม ) นำออกไปและ Bartholdi ( บิ๊กบลายด์ ) ก็ตรวจสอบข้างหลังเขา ความล้มเหลวเกิดขึ้นจากเอซของหัวใจ เก้าไม้กระบองและแปดหัวใจ Bartholdi ตรวจสอบแล้ว Matthew เดิมพัน 800,000 เหรียญ Bartholdi เพิ่มเป็น 2 ล้านเหรียญ ณ จุดนั้น Matthew คว้าชิปทั้งหมดของเขาและย้ายเข้าไปทั้งหมด บาร์โธลดีโทรมา

แมทธิวแสดงหัวใจสิบสี่ดวงเพื่อจับฉลาก Bartholdi แสดงเพชรเก้าเม็ดและหัวใจห้าดวงสำหรับเก้าคู่ ผลัดกันเผยให้เห็นเพชรสองเม็ดและเอซของเพชรที่แม่น้ำทำให้ Bartholdi ชนะด้วยสองคู่

ด้วยชัยชนะของเขา วิลเลียมส์วางแผนที่จะชำระหนี้บางส่วนและเริ่มต้นอาชีพการเล่นโป๊กเกอร์แบบมืออาชีพ NEWFOUNDLAND, แคนาดา — ตามรายงานของ CBC News: “อัยการคราวน์กล่าวว่าชายชาวนิวฟันด์แลนด์คนหนึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุบล็อตเตอรี่วิดีโอเกือบโหลด้วยค้อนไม่ควรไปเข้าคุกในความผิดของเขา

“อัยการ Robert Fowler ได้แนะนำประโยคที่ระงับสำหรับ Glen Joseph McDonald วัย 40 ปีจาก Grand Falls-Windsor ซึ่งจัดการกับปัญหาการพนันของเขาด้วยการทุบ VLT หลายตัวด้วยค้อนในผับสองแห่งเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว

“ฟาวเลอร์กล่าวว่าแมคโดนัลด์ต้องผ่าน “การอบรมเลี้ยงดูที่น่าเศร้า” โดยเริ่มตั้งแต่ตอนที่เขาถูกพรากจากพ่อแม่ตอนอายุ 10 ขวบ

“… ฟาวเลอร์กล่าวว่าแมคโดนัลด์รับผิดชอบต่อการกระทำของเขาและไม่ได้เล่นการพนันตั้งแต่ถูกตั้งข้อหาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

“…เดอะคราวน์แนะนำให้แมคโดนัลด์ได้รับโทษจำคุกและคุมประพฤติยาว…” WISCONSIN – ตามที่รายงานโดยวารสารรัฐวิสคอนซิน: “การเรียกเก็บเงินต่อหน้าวุฒิสภาของรัฐอาจเป็นอันตรายต่อแผนการที่จะวางคาสิโนใน Beloit การเรียกเก็บเงินจะวางข้อตกลงการเล่นเกมที่ไม่จองไว้ข้างหน้าสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาเพื่อขออนุมัติ ขวา ตอนนี้ผู้ว่าการคนเดียวมีอำนาจในการอนุมัติคาสิโนเหล่านั้น

“ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา สองเผ่าได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคาสิโนในเบลัวต์ เมืองผ่านการลงประชามติในปี 2000 เพื่อสนับสนุนมัน

“โฆษกโครงการ Joe Hunt กล่าวว่าคาสิโนใหม่จะสร้างงาน 3,000 ใน Beloit และช่วย Bad River Band ของ Lake Superior และชนเผ่า Saint Croix Chippewa…”

TEXAS – ตามที่รายงานโดย Midland-Reporter Telegram: เว็บบาคาร่าออนไลน์ “การนำการพนันคาสิโนเพื่อช่วยด้านการเงินแก่โรงเรียนของรัฐจะไม่ได้รับการพิจารณาในช่วงเซสชั่นพิเศษในปัจจุบันของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเท็กซัสในการปฏิรูปการศึกษา แต่จะมีการถกเถียงกันเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติประชุมกันสำหรับการประชุมทุกๆ 2 ปีตามปกติ มกราคม สมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าว

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองสแตนตันที่ต้องการคาสิโนหรือสนามแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ ปัญหายังคงอยู่ใน Permian Basin ที่มีสนามแข่งม้าและคาสิโนในฮอบส์ นิวเม็กซิโก ซึ่งดึงดูดผู้คนจำนวนมากในพื้นที่

“เจ้าหน้าที่ของเมืองสแตนตันและผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาในออสตินที่ส่งเสริมความสนใจของสแตนตันกล่าวว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติจะถูกถามเพียงเพื่อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ‘ตัวเลือกท้องถิ่น’ ที่เสนอในการลงคะแนนเสียงทั่วทั้งรัฐและให้เมืองตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการคาสิโนหรือไม่

“…Lobbyist Robert Cox ชาวสแตนตันกล่าวว่าการเรียกเก็บเงินเช่นเดียวกับวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต Rodney Ellis of Houston ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วสามารถคาดหวังได้ในตอนเริ่มต้นของเซสชั่น เอลลิสเสนอให้สร้างคาสิโนสไตล์ลาสเวกัสมากถึง 24 แห่งรวมถึงสองแห่ง ในเวสต์เท็กซัส ห้าแห่งในดัลลาส-ฟอร์ตเวิร์ธและฮูสตัน สองแห่งในซานอันโตนิโอ และอีกสองแห่งในเขตสงวนอเมริกันอินเดียน…”

สก็อตส์เดล, แอริโซนา – (PRESS RELEASE) — Atronic ขอเชิญลูกค้าเยี่ยมชมบูธ #507 ที่งาน Southern Gaming Summit ที่จะเกิดขึ้นในเมือง Tunica รัฐมิสซิสซิปปี้ วันที่ 4-5 พฤษภาคม

Atronic จะเปิดตัวเกมชุดใหม่ของ Lady Orleans(TM) อันน่าทึ่ง ซึ่งประกอบด้วยธีมสี่แบบที่ไม่เหมือนใคร แต่ละแบบมีการออกแบบและตัวละครที่โดดเด่น เกมพิเศษนี้รวมคุณสมบัติเกมฟรีเข้ากับลิงค์โปรเกรสซีฟ Mystery Magic(TM) ใหม่ของ Atronic นอกจากนี้ Atronic จะบริจาคเปอร์เซ็นต์ของยอดขายของ Lady Orleans ให้กับความพยายามในการบูรณะในพายุเฮอริเคนทางใต้

“Atronic มุ่งมั่นที่จะตลาดภาคใต้ และการบริจาคจาก Lady Orleans เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่เรากำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่ออำนวยความสะดวกในการบรรเทาทุกข์ในพื้นที่” Ken Bossingham รองประธานฝ่ายขายและการตลาดกล่าว “เราตั้งตารอที่งาน Southern Gaming Show เป็นโอกาสในการแสดงการสนับสนุนลูกค้าของเราในตลาด Mississippi และ Louisiana ในขณะที่กระบวนการสร้างใหม่ยังคงดำเนินต่อไป เรายังยินดีที่จะสามารถแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายที่มีอยู่แล้ว ได้รับการอนุมัติสำหรับตลาดนี้ ”

นอกจาก Lady Orleans แล้ว Atronic จะนำเสนอชุดเกมใหม่ Deal or No Deal(TM) ตามรายการทีวียอดนิยม ทั้งสองรูปแบบ Deal หรือ No Deal ทั้งสองมีโบนัสที่น่าตื่นเต้นซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกกระเป๋าเดินทางแล้วเล่นกับธนาคารได้เช่นเดียวกับในรายการทีวียอดนิยม นอกจากนี้ เกมยังมีแจ็กพอตที่ออกแบบมาเพื่อให้โดนบ่อยๆ ซึ่งรับประกันการกระทำมากมาย

ด้วยข้อตกลงกับ Universal Studios Consumer Products Group สล็อต Miami Vice(TM) ใหม่ของ Atronic ทำให้รายการทีวีที่น่าจดจำมีชีวิตขึ้นมาในเกมใหม่สองเกม ได้แก่ Miami Vice(TM) และ True Identity(TM) Miami Vice เป็นหนึ่งในรายการโทรทัศน์ที่มีรูปลักษณ์สวยงามและมีสไตล์ที่สุดในปี 1980 ไม่เพียงแต่เขย่าแนวคิดที่เราคิดไว้ล่วงหน้าว่าละครของตำรวจจะไปได้ไกลแค่ไหน แต่ยังเปลี่ยนโฉมหน้าของโทรทัศน์ไปตลอดกาล เกมดังกล่าวนำเสนอแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์และแจ็กพอตแบบกระจายทริกเกอร์ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้โดนบ่อย และจะเปิดตัวในฤดูใบไม้ผลิปี 2549 นอกจากนี้ ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส ยังนำ Miami Vice มาสู่หน้าจอขนาดใหญ่ในการเปิดตัวภาพยนตร์ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2549

ลิงก์โบนัสหลายระดับยอดนิยม Cash Fever(TM) จะแสดงด้วยธีมเกมใหม่และการกำหนดค่าใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับเพนนี eMillions(TM) Wide Area Progressive (WAP) ที่ประสบความสำเร็จของ Atronic จะถูกนำเสนอด้วย

นอกจากนี้ Atronic จะเปิดตัวคลังเกม ซึ่งหลายเกมได้รับการออกแบบสำหรับสกุลเงินเพนนีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซีรีส์ Super Play(TM) มีทั้งเพย์ไลน์และโหมดการเล่นแบบกระจายและการกำหนดค่าสูงสุด 750 เครดิต Super Wiener Dog(TM) ที่ให้ความบันเทิงและเกมใหม่ “ชนะสองทาง” Mistress of the Egypt(TM) ยังนำเสนอรูปแบบการเดิมพันสูงที่ผู้เล่นเลือกได้ ซึ่งเหมาะสำหรับเงินเพนนี Atronic จะแสดงธีมอีโมชั่นเพิ่มเติมมากมาย รวมถึง Mystery II อันโดดเด่นและ Madame Sakura(TM) ที่ผันผวน

ลาสเวกัส, เนวาดา — (PRESS RELEASE) — Diamond I, Inc. (OTC BB: DMOI) ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เกมไร้สาย ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Viking Productions บริษัทการตลาดในจาเมกา และบริษัทส่งเสริมการขาย เพื่อนำ WifiCasino GS ของ Diamond I มาสู่สถานที่ภายในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวของจาเมกา Viking Productions เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากการเป็นตัวแทนของทีม Jamaican Bobsled ข้อตกลงขั้นสุดท้ายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนพฤษภาคม 2549

“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ก่อตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับไวกิ้ง” เดวิด ลอฟลิน ซีอีโอของ Diamond I กล่าว “เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์วิดีโอเกมของเรา ซึ่งรวมถึง WifiCasino GS มือถือไร้สายจะได้รับความสนใจอย่างมากบนเกาะนี้” นายลอฟลินกล่าวเสริม

Diamond I, Inc. เป็นบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เกมไร้สาย รวมถึงระบบเกมแบบใช้ Wi-Fi แบบมือถือสำหรับใช้ในคาสิโน/รีสอร์ทที่เรียกว่า “WifiCasino GS Concierge and Gaming System”™ . คำว่า “Wi-Fi” (wireless fidelity) หมายถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับอุปกรณ์ไร้สายที่ตรงตามมาตรฐาน 802.11(x) ที่เผยแพร่ อุปกรณ์ Wi-Fi ทำงานในสเปกตรัมที่ไม่มีใบอนุญาต เช่น 2.4 และ 5.8 Ghz

ด้วยเนื้อเรื่องของกฎหมายเนวาดา AB471 ซึ่งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับการเล่นเกมในพื้นที่ส่วนกลางในคาสิโนเนวาดา Diamond I พยายามที่จะรักษาความปลอดภัยโรงแรม/คาสิโนในลาสเวกัสเพื่อทำหน้าที่เป็นไซต์สาธิตสำหรับ WifiCasino GS ของตน ร่วมกับ การขอใบอนุญาตการเล่นเกมในเนวาดา ด้วยเหตุนี้ ในจดหมายแสดงเจตจำนง The Palms Resort and Casino ได้ตกลงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ WifiCasino GS ของ Diamond I ต่อไป และสมมติว่า Diamond I ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานบางประการ The Palms ระบุว่ามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ โอกาสกับ Diamond I. Diamond I ยังคงแสวงหาสถานที่ที่จะสร้างระบบ WifiCasino GS รวมถึงคาสิโนอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา และสิ่งอำนวยความสะดวกในการแข่งม้าและสุนัข Diamond I ได้พูดคุยเบื้องต้นกับเจ้าของเรือสำราญบางรายแล้ว

กลุ่มผู้อยู่อาศัยใน North Las Vegas หวังว่าคาสิโนที่เสนอให้ชุมชนที่มีการวางแผนหลัก 16,000 บ้านจะพังทลาย

ฝ่ายค้านกำลังติดตั้งคาสิโนที่วางแผนไว้ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของ Las Vegas Beltway และ Losee Road ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 2,675 เอเคอร์โดย Olympia Group

ผู้จัดงานได้ยื่นคำร้องต่อเมืองที่มีชื่อผู้อยู่อาศัยประมาณ 2,000 คนที่ไม่เห็นด้วยกับคาสิโน สมาชิกสภายังได้รับจดหมาย อีเมล และโทรศัพท์จากผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก

สภา North Las Vegas ในวันพุธจะพิจารณาข้อตกลงการพัฒนาที่หากได้รับการอนุมัติจะช่วยให้ Olympia สามารถยื่นคำร้องต่อสภาเมืองในอนาคตเพื่อสร้างคาสิโนรีสอร์ท

ในการยื่นคำร้อง ผู้อยู่อาศัยเตือนว่าคาสิโนสามารถสร้างความแออัดของการจราจร เพิ่มการเมาแล้วขับ ทำลายคุณภาพชีวิตของพวกเขา และมูลค่าทรัพย์สินที่ต่ำลง ฝ่ายตรงข้ามบอกว่าจะเปิดประตูสู่คาสิโนอื่น ๆ ตามแนวสายพาน

Mike Mathis ผู้จัดงานขับร้องคำร้อง ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างวัย 28 ปี กล่าวว่าการทุบตีพื้นที่ Strip ล่าสุดเน้นถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นของคาสิโน

“คุณจะเห็นคนขับรถรุ่นเยาว์ในละแวกบ้านและไปปาร์ตี้กันทั้งคืน” มาธิสกล่าว “ฉันไม่ได้ต่อต้านคาสิโน ฉันอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิต ฉันแค่ไม่ต้องการให้พวกเขาอยู่ในละแวกของฉัน”

Station Casinos วางแผนที่จะสร้างสถานี Aliante ประมาณ 3 1/2 ไมล์จากคาสิโน Olympia ที่เสนอที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือของ Beltway และ Aliante Parkway Station ได้ร่วมมือกับผู้พัฒนา Aliante บริษัท American Nevada Company ซึ่งเป็นเจ้าของโดยตระกูล Greenspun ซึ่งเป็นเจ้าของ Las Vegas Sun

“ฉันคิดว่าผู้คนรู้สึกว่าเราได้รับคาสิโนมากเกินไป” Cherlynn Thomas ถิ่นที่อยู่ใน North Las Vegas ซึ่งอาศัยอยู่ประมาณหนึ่งไมล์จากชุมชนที่มีการวางแผนหลักกล่าว “เราไม่อยากเป็นเดอะสตริป”

แม้ว่าเขาจะไม่มีหลักฐาน แต่ Guy Inzalaco หุ้นส่วนของ Olympia สงสัยว่าความสนใจในการเล่นเกมซึ่งไม่ต้องการเห็นการแข่งขันใหม่ ๆ อาจอยู่เบื้องหลังฝ่ายค้าน เจ้าหน้าที่สถานีกล่าวว่าบริษัทไม่ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนคำร้อง

Mathis ซึ่งบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานในนามของคาสิโนใด ๆ กล่าวว่าเขามีส่วนร่วมเมื่อมีคนมาที่ประตูของเขาพร้อมกับคำร้องและเขาตกลงที่จะช่วยรณรงค์

“ทุกคนที่ลงนามในคำร้องนั้นเป็นผู้อยู่อาศัย (ซึ่ง) ไม่ต้องการเล่นเกมในละแวกบ้านของพวกเขา” เขากล่าว

Inzalaco ผู้ซึ่งกล่าวว่ากลุ่มของเขาหวังว่าจะชนะเหนือผู้อยู่อาศัยเมื่อได้รับโอกาสในการอธิบายแผนงาน สังเกตว่าข้อตกลงการพัฒนาไม่ได้รับประกันคาสิโน มีเพียงสิทธิ์ในการยื่นคำร้องสำหรับหนึ่งเท่านั้น โอลิมเปียยังคงต้องขออำนาจรัฐก่อนการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้ายของเมือง

สมาชิกสภาบางคนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการอนุมัติคาสิโนแล้ว โดยพิจารณาจากจำนวนทรัพย์สินที่เป็นโซนคาสิโนอยู่แล้วในชุมชน ย่านเกมที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ Lamb Boulevard และ Centennial Parkway นอกจากนี้ยังมีย่านการเล่นเกมที่ Centennial Parkway และ Las Vegas Beltway และ Ann Road และ Interstate 15

“ผมจะถูกกดดันอย่างหนักเพื่อให้มีการเล่นเกมมากขึ้น” สมาชิกสภา Robert Eliason กล่าว “และฉันยังคงมีปัญหากับความหนาแน่น”

โอลิมเปียจ่ายเงินเป็นประวัติการณ์ 638 ล้านดอลลาร์สำหรับที่ดินของรัฐบาลกลาง 2,675 เอเคอร์ในการประมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว นอกจากบ้าน 16,040 หลังแล้ว โอลิมเปียเสนอพื้นที่ 28 เอเคอร์ของการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในบริเวณใกล้เคียงและ 113 เอเคอร์ของการพัฒนาเชิงพาณิชย์ระดับภูมิภาครวมถึงคาสิโนของรีสอร์ท พื้นที่ประมาณ 118 เอเคอร์จะมีทั้งการใช้เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย

นอกเหนือจากการต่อต้านคาสิโนที่เสนอแล้ว ผู้นำพลเมืองบางคนยังได้ตั้งคำถามถึงความหนาแน่นของบ้านหกหลังต่อเอเคอร์ – เกือบสองเท่าของความหนาแน่นของบ้าน 6,500 ที่วางแผนไว้ของ Aliante บนพื้นที่ 1,905 เอเคอร์

“เรือธงคือ Aliante และฉันต้องการเห็นการอัพเกรด” Angelo Carvalho กรรมาธิการการวางแผนของ North Las Vegas กล่าว “ฉันไม่คิดว่ามันเป็นการอัพเกรด พวกเขากำลังทำให้มีความหนาแน่นสูง”

เจ้าหน้าที่ของเมืองคาดการณ์ว่าที่อยู่อาศัย 16,000 ยูนิตจะเพิ่มประชากรของ North Las Vegas ได้ 40,000 ถึง 50,000 คน ผู้พักอาศัยบางคนกังวลว่า North Las Vegas ไม่มีถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้น

ดีน ลีวิตต์ กรรมาธิการการวางแผนกล่าวว่าเขาต้องการเห็นโอลิมเปียลดขนาดโครงการลงอย่างน้อย 2,000 หลังคาเรือน

ชาวเมืองบางคนเช่น Steve Lauber สมาชิกของคณะกรรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์กล่าวว่า North Las Vegas ไม่ต้องการชุมชนที่มีการวางแผนหลักขนาดใหญ่อีกแห่งโดยไม่ต้องมีงานทำ เขากล่าวว่าจุดเน้นของการพัฒนาคือการสร้างเขตธุรกิจเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถทำงานใกล้กับที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่

“ถ้าเราจะเป็นเมืองใหญ่ ถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มทำตัวเหมือนชุมชนห้องนอนในลาสเวกัส” Lauber กล่าว

ภายใต้ข้อตกลงการพัฒนา โอลิมเปียจะต้องบริจาคที่ดินสำหรับสถานีดับเพลิง โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และสำหรับสวนสาธารณะและทางเดินขนาด 130 เอเคอร์

บริษัทยังต้องสร้างและติดตั้งสถานีดับเพลิงบางส่วน และสร้างสถานีบัญชาการตำรวจและห้องสมุดเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะอยู่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์ 300 เอเคอร์ที่สำนักจัดการที่ดินจัดสรรไว้

ออสเตรเลีย – ตามที่รายงานโดย Australian Financial Review: “ผู้ผลิตเครื่องโป๊กเกอร์อย่าง Aristocrat Leisure คาดว่าผลลัพธ์ในครึ่งปีแรกจะเป็นไปตามช่วงเดียวกันก่อนหน้าในวงกว้าง แม้ว่าจะมีสภาวะการซื้อขายที่ยากลำบากในญี่ปุ่นก็ตาม

“ผู้ดีกล่าวว่าการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นคาดว่าจะชดเชยกำไรก่อนหักภาษีที่ลดลงประมาณ 30 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจญี่ปุ่นในครึ่งแรก

“การขาดแคลน ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนไปสู่กฎระเบียบใหม่ของอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดในระยะสั้น ส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทั้งหมด อริสโตแครตกล่าวเมื่อวันอังคาร

“…หัวหน้าผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการ Paul Oneile กล่าวว่าในขณะที่สถานการณ์ในตลาดญี่ปุ่นในปัจจุบันน่าผิดหวัง ธุรกิจที่เหลือมีแนวโน้มที่จะเติบโตร้อยละ 20 ถึง 25 ในส่วนของกำไรในครึ่งแรกซึ่งชดเชยให้กับชาวญี่ปุ่น กำไรขาด… ”

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสล็อตหลายสกุลเงินไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นความสะดวกสำหรับผู้เล่นที่ไม่ต้องค้นหาเครื่องที่เหมาะกับงบประมาณการพนันอีกต่อไป เพียงกดปุ่ม คุณสามารถเลือกมูลค่าเครดิตที่คุณต้องการเล่น ไม่ว่าจะเป็นนิกเกิล/เล็กน้อย/ควอเตอร์ ไตรมาส/ครึ่งดอลลาร์/ดอลลาร์ ดอลลาร์/สองดอลลาร์/ห้าดอลลาร์ หรือห้าดอลลาร์/สิบดอลลาร์/ยี่สิบห้า ดอลลาร์ท่ามกลางรูปแบบอื่นๆ

เทคโนโลยีนี้เป็นการเติบโตทางการเงินอย่างมากสำหรับคาสิโน ในขณะที่ก่อนที่เครื่องควอเตอร์เฉพาะจะสามารถรองรับผู้เล่นรายไตรมาสเท่านั้น ความสามารถหลายสกุลเงินหมายความว่าผู้เล่นครึ่งดอลลาร์และดอลลาร์สามารถนั่งลงได้ ความสามารถในการสร้างรายได้ของแต่ละเครื่องเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เมื่อผู้ประกอบการคาสิโนสั่งซื้อสล็อตหลายสกุลเงินจากผู้ผลิต มันมาพร้อมกับเปอร์เซ็นต์การคืนทุนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมูลค่าเครดิตที่ผู้เล่นเลือก ตามหลักการทั่วไป ยิ่งมูลค่าเครดิตต่ำ เปอร์เซ็นต์การคืนทุนก็จะยิ่งต่ำลง

หน่วยการเงินเฉพาะทำให้ง่ายสำหรับค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมของรัฐเพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์การคืนทุนสำหรับสินค้าคงคลังสล็อตของคุณสมบัติแต่ละอย่าง และยังทำให้ง่ายต่อการเข้าใจว่าแต่ละคาสิโนในตลาดมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เงินจำนวนมากถูกส่งกลับไปยังผู้เล่นในรูปแบบของเงินรางวัลสำหรับแต่ละนิกาย

แต่ในขณะที่ฉันเรียนรู้จากการสื่อสารของฉันกับ Indiana Gaming Commission และ Illinois Gaming Board ในขณะที่ตรวจสอบสรุปกิจกรรมสล็อตที่คาสิโนในแต่ละรัฐ นั่นไม่ใช่กรณีอีกต่อไป

เป็นที่แน่ชัดว่าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบกระบวนการบัญชีสำหรับรายได้จากการเล่นเกมไม่สามารถตามเทคโนโลยีสล็อตหลายสกุลเงินได้

กรณีตรงประเด็นคือลักษณะที่รายได้จากสล็อตหลายสกุลเงินที่คาสิโนอินเดียน่าถูกจัดตาราง ยกเว้นฮอร์สชูคาสิโนในแฮมมอนด์ ตัวเลขของคุณสมบัติทั้งหมดสะท้อนถึงเงินทั้งหมดที่เดิมพันในหน่วยตามสกุลเงินที่ต่ำที่สุด

ตัวอย่างเช่น ในเครื่องไตรมาส/ครึ่งดอลลาร์/ดอลลาร์ รายได้จะถูกรายงานเป็นเหรียญเข้าสำหรับเครื่องไตรมาส สำหรับเครื่องหลายนิกายนิกเกิล/ค่าเล็กน้อย/ไตรมาส รายได้จะถูกรายงานเป็นเหรียญเข้าสำหรับนิกเกิล

ในแต่ละกรณี เปอร์เซ็นต์การคืนทุนสำหรับสกุลเงินที่สูงกว่าจะหายไป นอกจากนี้ เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การคืนทุนเหล่านั้นสูงกว่า เปอร์เซ็นต์การคืนทุนสำหรับราคาที่ต่ำกว่าตามที่รายงานโดยคุณสมบัติอาจสูงเกินจริง

ในปัจจุบันมีเพียงตัวเลขของเกือกม้าเท่านั้นที่มีการรายงานแตกต่างกันแต่ไม่จำเป็นต้องดีกว่าเสมอไป เครื่องหลายเหรียญของสถานที่ให้บริการทั้งหมดถูกรวมเข้าเป็นเหรียญประเภทเดียว ในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 16,719,474 ดอลลาร์ โดยชนะคาสิโน 2,769,891 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงเหลือ 83.54 เปอร์เซ็นต์การคืนทุน

แต่คำถามเชิงตรรกะควรเป็น เปอร์เซ็นต์การคืนทุนเพื่ออะไร? ไม่มีทางกำหนดตัวเลขเฉพาะสำหรับแต่ละนิกายได้

ทางด้านอิลลินอยส์ ความสามารถหลายสกุลเงินในคาสิโนบางแห่งทำให้สามารถเจาะมูลค่าเครดิตสองดอลลาร์ได้ แต่ไม่มีตัวเลขให้เปอร์เซ็นต์การคืนทุนในเกมสองดอลลาร์

ข่าวคาสิโน: ผู้เล่นเกมบนโต๊ะที่ Harrah’s Joliet Casino & Hotel สามารถเข้าร่วมการจับฉลาก “Blackjack Millionaire Maker” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม เพียงแสดงบัตรผู้เล่น Total Rewards ของคุณเมื่อคุณเล่นและทุกๆ 10 เครดิตรางวัลพื้นฐานที่คุณได้รับ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการจับฉลากฟรีหนึ่งครั้ง ผู้ชนะสิบคนจะได้รับเลือกจากการจับฉลากในวันที่ 18 พฤษภาคม เพื่อรับทริปสำหรับสองคนที่ซีซาร์ส ลาสเวกัส เพื่อเล่นในการแข่งขัน Millionaire Maker Blackjack ปี 2006 และมีโอกาสคว้าเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์

สหราชอาณาจักร — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — นักพนันทางอินเทอร์เน็ตของสหราชอาณาจักรต้องการให้คณะกรรมการการพนันที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีบทบาทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นก่อนการนำพระราชบัญญัติการพนันไปใช้ตามผลการสำรวจล่าสุด พวกเขายังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์การพนันด้วย

การสำรวจที่ได้รับมอบหมายจากนักประดิษฐ์เกมคาสิโน Prime Table Games พบว่า 73% ของนักพนันคิดว่าไซต์การพนันออนไลน์ควรชี้แจงอย่างชัดเจนว่าไซต์ของพวกเขาดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือไม่ 30% ถูกต่อต้านอย่างสิ้นเชิงกับแบรนด์การพนันที่เอาท์ซอร์สการดำเนินงานออนไลน์ของพวกเขา

ค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง 81% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่กล่าวว่าคาสิโนออนไลน์ควรระบุเมื่อมีการจ่ายเงินให้กับพันธมิตร 44% กล่าวว่าพวกเขาจะมีโอกาสน้อยที่จะเล่นในไซต์ที่มีการแบ่งปันเงินเดิมพันกับพันธมิตร

นักพนันยังรู้สึกว่าคาสิโนควรอนุญาตเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่พวกเขาเสนอโดย 80% ต้องการให้สำรองโดยกฎหมาย ในสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์เกมออนไลน์ต้องเผชิญกับการจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับนักประดิษฐ์เกมที่ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน

แผนการที่จะสร้างเครื่องหมายว่าวที่แสดงให้เห็นว่าคาสิโนได้รับอนุญาตและควบคุมในสหราชอาณาจักรได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมโดย 67% ของนักพนันกล่าวว่าพวกเขาต้องการเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุมัติจากสหราชอาณาจักรมากกว่าเว็บไซต์แห่งหนึ่งในต่างประเทศ คาสิโนอินเทอร์เน็ตแห่งแรกในสหราชอาณาจักรคาดว่าจะปรากฏในปลายปี 2550 เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนันมีผลบังคับใช้

Derek Webb แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของ Prime Table Games ว่า “นักพนันมีความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเกมออนไลน์ เป็นสิ่งสำคัญที่อุตสาหกรรมจะต้องกำหนดตัวเองใหม่ตามพระราชบัญญัติการพนันที่ Gambling Commission ตั้งเป้าที่จะตอบสนองความคาดหวังเหล่านั้น .”

LIVERPOOL, UK – ตามที่รายงานโดย (Liverpool) Daily Post: “ห้าแอปพลิเคชันใหม่สำหรับคาสิโนในลิเวอร์พูลถูกส่งก่อนข้อจำกัดของรัฐบาลใหม่ที่เข้มงวดซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

“ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนรีบผ่านการสมัครของพวกเขาสำหรับสถานที่ในสหราชอาณาจักรไปยังคณะกรรมาธิการการพนันเพื่อให้ตรงตามเส้นตายเที่ยงคืนในวันศุกร์

“หน่วยงานกำกับดูแลได้รับ 41 ใบสมัครในสัปดาห์ที่แล้วเพียงลำพัง – โดยบางคนมาถึงโดยผู้ให้บริการจัดส่งในตอนเย็น

“…จนถึงเที่ยงคืนของวันศุกร์ เจ้าของคาสิโน 140 แห่งในสหราชอาณาจักรสามารถขอใบอนุญาตใหม่ภายใต้กฎหมายการเล่นเกมปี 1968 ได้ฟรี…”

หัวหน้าของ Riviera Holdings Corp. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้ปฏิเสธการเก็งกำไรของนักลงทุนเกี่ยวกับการขายที่ บริษัท เสนอโดยเรียกสิ่งนี้ว่าการเบี่ยงเบนความสนใจโดยไม่จำเป็นซึ่งเขาหวังว่าผู้ถือหุ้นจะจัดการในไม่ช้า

บริษัทในลาสเวกัส ซึ่งเป็นเจ้าของริเวียร่าอายุ 50 ปีและคาสิโนเล็กๆ นอกเมืองเดนเวอร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน ประกาศแผนการที่จะขายการถือครองให้กับกลุ่มการลงทุนส่วนตัวที่เรียกว่า Riv Acquisition Holdings

ข้อตกลงมูลค่า 426.5 ล้านดอลลาร์นั้นเรียกร้องให้ซื้อหุ้นริเวียร่าที่โดดเด่นที่สุดในราคา 17 ดอลลาร์ต่อหุ้น

แต่ DE Shaw Group ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Riviera Holdings ด้วยหุ้นเกือบ 1.27 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 10 เมษายน ได้ส่งจดหมายคัดค้านข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทอ้างว่า “ประเมินค่าต่ำเกินไป” บนเว็บไซต์ขนาด 26 เอเคอร์ของริเวียร่า แถบเหนือ.

Westerman ตอบโต้กลับเมื่อวันอังคารระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัท

เขาตำหนิสื่อและ DE Shaw สำหรับการกระตุ้นการเก็งกำไรที่ทำให้ราคาหุ้นของริเวียร่าสูงกว่าระดับ 17 ดอลลาร์ เขาเสริมว่า “ไม่มีข้อเสนอที่น่าเชื่อถือสำหรับริเวียร่าจากฝ่ายอื่นไม่ว่าจะราคาใด” ตั้งแต่เดือนธันวาคม

หุ้นของบริษัทปิดการซื้อขายในวันอังคารที่ 21 ดอลลาร์ ลดลง 4 เซนต์

Westerman ตระหนักถึงผลกระทบของสงครามการประมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับ Aztar Corp. ซึ่งเป็นเจ้าของ Tropicana

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่อื่น เขากล่าวว่าฝ่ายบริหารเชื่อว่าข้อตกลงกับ Riv Acquisition Holdings จะทำให้ได้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นของริเวียร่า

ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งใช้เวลาหลายเดือนในการเจรจา เกิดขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจาก Jefferies & Co ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนในนิวยอร์ก

พนักงานของ Jefferies “ติดต่อกับบุคคลที่สามหลายครั้งซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์หรือทางการเงินที่มีศักยภาพ” แม้ว่าจะมีเพียงข้อเสนอเดียวก็ตาม Westerman กล่าว

Westerman สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของ Riviera ทบทวนคำชี้แจงสิทธิ์ที่ยังไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งจะสรุปเงื่อนไขของการขายที่เสนอ

เขาไม่รู้ว่าคำกล่าวนั้นจะถูกเปิดเผยเมื่อไร แม้ว่าฝ่ายบริหารกำลังทำงาน “อย่างจริงจังมาก” เพื่อให้มันสำเร็จ

Riviera Holdings รายงานรายรับไตรมาสแรกที่ 1.3 ล้านดอลลาร์หรือ 11 เซนต์ต่อหุ้นในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ลดลงจาก 2.1 ล้านดอลลาร์หรือ 18 เซนต์ต่อหุ้นในปีก่อนหน้า

รายรับสุทธิลดลง 1.5% สู่ 51.7 ล้านดอลลาร์ จาก 52.5 ล้านดอลลาร์

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการทำงานที่กำหนดเป็นกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย มีมูลค่ามากกว่า 11.62 ล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจาก 11.63 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ตัวเลขล่าสุดลดน้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท Westerman กล่าว

รายรับจากการเล่นเกมที่เรือธงของบริษัทในลาสเวกัสลดลง 565,000 ดอลลาร์ในไตรมาสนี้ โดย Bob Vannucci ประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่ง ส่วนหนึ่งมาจากการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ในสัปดาห์ที่นุ่มนวล การเพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งบีบนักเดินทางเพื่อพักผ่อนที่มีเวลาเล่นการพนันมากขึ้น รวมถึงการเข้าร่วมการแสดงความบันเทิงของริเวียร่าลื่นไถล

คาสิโน The Strip เคยจัดงานเลี้ยงที่มีผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดีรอบเกมชิงแชมป์ของ National Football League ซึ่งมักนำผู้เล่นเก่ามาคลุกคลีกับแฟน ๆ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ NFL ได้ปราบปรามเหตุการณ์ดังกล่าวในลาสเวกัสและที่อื่น ๆ โดยอ้างว่าพวกเขาละเมิดลิขสิทธิ์ Super Bowl และ Vannucci กล่าวว่าการปราบปรามการทำซ้ำธุรกิจในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์

การประชุมทางโทรศัพท์เมื่อเร็วๆ นี้ชี้ให้เห็นว่าริเวียร่ามีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มีนาคม Vannucci ตำหนิประสิทธิภาพของคาสิโนที่ลดลงในไตรมาสนั้นทำให้ความสนใจในรายการต่างๆ เช่น “Splash” และ “Crazy Girls” ลดลง

รายรับจากห้องพักเพิ่มขึ้น 11% ในไตรมาสแรก โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 11 ดอลลาร์ในอัตรารายวันเฉลี่ยต่อวันที่ Riviera Las Vegas 2,070 ห้อง จำนวนคืนที่แขกเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น 11.5 เปอร์เซ็นต์

“เรายังคงเห็นความต้องการห้องพักของเราอย่างแข็งแกร่ง” Vannucci กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันอังคาร

ข่าวดังกล่าวดีขึ้นจากคาสิโน Riviera Black Hawk ของบริษัทใน Black Hawk, Colo. ซึ่งรายรับสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นแม้จะมีการแข่งขันจากคาสิโนใกล้เคียงใน Black Hawk และ Central City, Colo

Riv Acquisition Holdings ที่จะเป็นเจ้าของรวมถึงมหาเศรษฐี Neil Bluhm ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในชิคาโก Barry Sternlicht ผู้ก่อตั้ง Starwood Capital Group; Paul Kanavos ที่เพิ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Ritz-Carlton สองแห่งในฟลอริดา; และ Las Vegan Brett Torino ที่รู้จักกันมานานซึ่งมีประวัติย่อรวมถึงศูนย์การค้า Hawaiian Marketplace มูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ของ Strip ใกล้กับ MGM Grand