เว็บบาคาร่าออนไลน์ เราต้องการนำการเล่นเกมไปไกลกว่าการ

เว็บบาคาร่าออนไลน์ ถูกมองว่าเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็น และแสดงให้เห็นว่ามันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ธรรมดาในชุมชนเหล่านี้” ฟรีแมนกล่าว ในเดือนมิถุนายน เขาได้ส่งจดหมายไปยังผู้สมัครที่ประกาศไว้มากกว่าหนึ่งโหล โดยสรุปว่าทำไมพวกเขาจึงควรชื่นชมการเล่นเกม

เขารู้ดีว่าการเล่นเกมจะไม่ขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของแผนภูมิปัญหาแคมเปญ แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลของความคิดริเริ่ม

ตำแหน่งงานด้านการเล่นเกมได้รับความสนใจจากตำแหน่งของผู้สมัครในหัวข้อหลัก เช่น การปฏิรูปการย้ายถิ่นฐานและการดูแลสุขภาพ

“เกมเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และเรามีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานของเราทราบว่าผู้สมัครเหล่านี้มีจุดยืนอย่างไรในประเด็นบางประการ” ฟรีแมนกล่าว

นับเป็นครั้งแรกที่ผู้อยากเป็นประธานาธิบดีหลายคนมีความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาสิโน เพราะพวกเขามาจากรัฐที่เต็มไปด้วยรีสอร์ทที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทเกมในลาสเวกัส

ฝ่ายรัฐบาลรีพับลิกัน Chris Christie จากนิวเจอร์ซีย์, Bobby Jindal จาก Louisiana, John Kasich จากโอไฮโอดูแลสามรัฐคาสิโนที่ใหญ่ที่สุด รัฐวิสคอนซิน Gov. Scott Walker ไม่มีคาสิโนเชิงพาณิชย์ แต่อยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศในด้านรายได้จากการเล่นเกมของอินเดีย

อดีตผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์ Martin O’Malley ซึ่งเป็นพรรคเดโมแครตอยู่ในตำแหน่งระหว่างการขยายตัวของเกมอย่างรวดเร็วของรัฐ อย่างไรก็ตาม บทความของวอชิงตันโพสต์ในปี 2014 กล่าวว่า O’Malley มี “ความสับสน” ต่อคาสิโนที่ถูกกฎหมาย

สนามประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันที่มีผู้คนหนาแน่นรวมถึงผู้สมัครที่ถูกมองว่าต่อต้านการเล่นเกม

อดีตรัฐบาลนิวยอร์ก George Pataki เป็นประธานร่วมของกลุ่มพันธมิตรเพื่อหยุดการพนันทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นองค์กรระดับรากหญ้าที่ได้รับทุนสนับสนุนจากประธาน Las Vegas Sands Corp. – และผู้บริจาครายใหญ่ของ GOP – Sheldon Adelson ร่างกฎหมายวุฒิสภาที่ได้รับการสนับสนุนจาก Adelson ที่ต้องการห้ามเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตได้รับการสนับสนุนจาก Sens Lindsey Graham จาก South Carolina และ Marco Rubio จาก Florida

อดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดา Jeb Bush และ Rubio สนับสนุนองค์กรที่ต่อต้านการขยายคาสิโนในรัฐซันไชน์

แล้วก็มีทรัมป์

ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ทรัมป์เป็นเจ้าของคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในแอตแลนติกซิตี้ซึ่งมีรีสอร์ทสามแห่ง จนถึงจุดหนึ่ง เขาและคู่แข่งคาสิโน Steve Wynn ทะเลาะกันทางกฎหมายเกี่ยวกับบริการของ Dennis Gomes ผู้บริหารเกมผู้ล่วงลับ

ทรัมป์ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมอีกต่อไป Trump Entertainment Resorts ก่อตั้งขึ้นหลังจากคาสิโนของเขาเกิดจากการล้มละลายครั้งที่สองในสามครั้ง ธุรกิจนี้ควบคุมโดยนักการเงิน Carl Icahn แต่ทรัมป์ยังคงถือหุ้น 10 เปอร์เซ็นต์และเช่าสิทธิ์ในชื่อของเขา

ปัจจุบัน Trump Marina กลายเป็น Golden Nugget Atlantic City ของ Landry ทรัมป์พลาซ่าปิดไปเมื่อปีที่แล้วและอาจจะถูกรื้อถอน ทัชมาฮาลของทรัมป์ซึ่งยังคงดำเนินการโดย Trump Entertainment มีปัญหาทางการเงินและภาพลักษณ์

“ผมมีความรู้สึกที่ดีที่จะออกจากแอตแลนติกซิตี้” ทรัมป์กล่าวในการอภิปราย

ทรัมป์เล่นหูเล่นตากับการสร้างหรือซื้อคาสิโนในลาสเวกัสย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เขาได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของเนวาดาหลังจากซื้อ 10 เปอร์เซ็นต์ของริเวียร่า แต่เขาไม่เคยพบข้อตกลงอื่นหรือขยายสัดส่วนการถือหุ้นของเขาเลย ทรัมป์ขายหุ้นริเวียร่าเก้าเดือนต่อมา ในปี 2008 เขาเปิดโครงการ Trump International มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นโรงแรมและคอนโดมิเนียมที่ไม่ใช่เกมมิง ซึ่งอยู่ด้านหลัง New Frontier และอยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้า Fashion Show

ประวัติศาสตร์การเล่นเกมทั้งหมดนี้ – ดีและไม่ดี – มีความหมายอะไรในการชิงโชคของประธานาธิบดีหรือไม่?

บิลลี่ วาสซิลิอาดิส ที่ปรึกษาทางการเมืองที่รู้จักกันมานานในเนวาดากล่าวว่า “มันเป็นแง่ลบน้อยกว่าแง่บวกมากกว่า”

Vassiliadis ซีอีโอของ บริษัท การตลาด R&R Partners ในลาสเวกัสกล่าวว่าการมีผู้สมัครที่มีประสบการณ์การเล่นเกมโดยตรงนั้นช่วยได้ แต่เสริมว่า “ฉันไม่รู้ว่าการเล่นเกมจะกลายเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงการสำรวจที่สำคัญหรือสำคัญ”

เขาสนับสนุนความพยายามของ AGA ในการให้ความรู้แก่ผู้สมัครเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ เพราะมัน “ช่วยลดความอัปยศ” ต่อการเล่นเกม การเป็นผู้บุกเบิกไม่จำเป็นต้องคุ้มค่าเสมอไป

เมื่อเปิดทำการเมื่อทศวรรษที่แล้ว ทุกสายตาจับจ้องไปที่ The District ที่ Green Valley Ranch ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพาณิชย์แห่งแรกที่ 215 Beltway และ Green Valley Parkway ใน Henderson

สิ่งต่างๆ ดำเนินไปได้ด้วยดีตั้งแต่เนิ่นๆ โดยมีผู้เช่าและผู้บริโภคระดับหรูแห่กันไปที่โครงการ American Nevada Co.

ถึงกระนั้น เงินทุนและจังหวะเวลาก็ยังกัด The District ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย และบังคับให้ศูนย์ขายความทุกข์ในปี 2554 ให้กับหุ้นส่วน Vestar และ Rockwood Capital

สี่ปีต่อมา วัฏจักรเศรษฐกิจของอสังหาริมทรัพย์ก็เสร็จสมบูรณ์ในที่สุด ในเดือนกรกฎาคม Vestar ซึ่งเป็นบริษัท Phoenix อายุ 26 ปีที่เป็นเจ้าของและบริหารจัดการพื้นที่ค้าปลีกขนาด 24 ล้านตารางฟุตใน 10 รัฐทางตะวันตก ได้จ่ายเงิน 120 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเจ้าของ The District เต็มจำนวน .

การซื้อกิจการปิดหนังสือเกี่ยวกับการผจญภัยที่คดเคี้ยวสำหรับโครงการชานเมืองที่แหวกแนวทางตอนใต้ของเนวาดา การพัฒนาที่คล้ายกันได้เกิดขึ้นตามมา แต่ The District ได้ปูทาง — และจ่ายราคาสำหรับความแตกต่าง

ปัจจุบัน ทรัพย์สินถูกครอบครองอย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพอย่างเป็นทางการ

และในขณะที่ The District ฟื้นตัว พื้นที่ที่เหลือทางตอนใต้ของเนวาดาก็เช่นกัน

ช่วงเวลาที่แย่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

The District ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพายุเศรษฐกิจที่กระหน่ำหุบเขาลาสเวกัส ส่วนโค้งของมันเกี่ยวข้องกับแทบทุกองค์ประกอบของช่วงอกหัก: แนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นจากหนี้ก้อนใหญ่ที่พังทลายลงเมื่อผู้บริโภคหยุดซื้อเสื้อผ้าและซื้อบ้าน

ความคิดที่ยิ่งใหญ่? แนวคิดการทำงานและเล่นสดที่แท้จริงแห่งแรกของเนวาดาตอนใต้ ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์กลางแจ้งที่มีคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ 88 ห้อง และพื้นที่สำนักงานขนาด 90,000 ตารางฟุต วางเรียงรายอยู่ในตารางคนเดินถนนที่มีลักษณะคล้ายกับตึกในเมือง เมื่อก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545 The District ได้ปฏิวัติตลาดท้องถิ่น โดยเกิดขึ้นก่อนศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ Town Square บน Las Vegas Boulevard เป็นเวลาครึ่งทศวรรษ และ Downtown Summerlin ยักษ์ใหญ่ด้านการใช้งานแบบผสมผสานภายในเวลาเกือบ 15 ปี

มันเป็นแนวคิดท้องถิ่นใหม่ แต่ The District สมเหตุสมผล Ted Baker นายหน้าของ NewMarket Advisors และหนึ่งในตัวแทนการเช่าดั้งเดิมกล่าว

ศูนย์ไลฟ์สไตล์ขนาดเล็กสำหรับร้านค้าปลีกเท่านั้น เช่น Rampart Commons ที่ Rampart และถนน Charleston พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้เช่าระดับสูง เช่น Williams-Sonoma และ Pottery Barn สามารถดึงดูดลูกค้าในตลาดท้องถิ่นได้ เขากล่าว

“ที่นี่ (อเมริกันเนวาดา) อยู่ ด้วยที่ดินผืนนี้บนทางด่วนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับหรู และฉันทามติเป็นเอกฉันท์ว่านี่เป็นทำเลที่ยอดเยี่ยมสำหรับศูนย์กลางไลฟ์สไตล์” เบเกอร์กล่าว “จากจุดยืนด้านการค้าปลีกในขณะนั้น ผู้ค้าปลีกแนวไลฟ์สไตล์มองว่าลาสเวกัสเป็นตลาดที่มีร้านค้า 2 แห่ง การแยกระหว่าง Summerlin และ Green Valley ซึ่งเป็นชุมชนสองแห่งที่มีความหนาแน่นของประชากรและรายได้ที่พวกเขาต้องการนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะ เราไปทำงานและได้รับ การต้อนรับดีเยี่ยม”

เฟสแรกของศูนย์ขนาด 384,000 ตารางฟุต มูลค่า 80 ล้านดอลลาร์ เปิดดำเนินการในฤดูใบไม้ผลิปี 2547 โดยมีผู้เช่าเกือบ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผู้ค้าปลีกรายใหม่ออกสู่ตลาด เช่น ผู้ค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา REI และร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับ Anthropologie

เมื่อระยะที่ 1 ประสบความสำเร็จ Baker และเพื่อนร่วมงานของเขาต้องทำงานในระยะที่ 2 ซึ่งจะเปิดในปี 2548 และสนับสนุนผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นและความต้องการรายวันที่จำเป็น ลองนึกถึงร้านขายของชำ Whole Foods ซึ่งเป็นผู้เช่าเมล็ดพันธุ์สำหรับระยะนี้

แต่เมื่อเฟส 2 กำลังสิ้นสุดลง เศรษฐกิจก็ตกต่ำทันที

“ตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสำหรับพวกเราทุกคน” Baker กล่าว

เศรษฐกิจท้องถิ่นถึงจุดสูงสุดในปี 2549 หนึ่งปีหลังจากเขตนี้สร้างเสร็จ

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นในปี 2550 และพังทลายลงในปี 2551 ยอดขายที่ต้องเสียภาษีซึ่งวัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์จนถึงปี 2553 ยอดขายบ้านใหม่ทรุดตัวลง 90 เปอร์เซ็นต์จากจุดสูงสุดสู่จุดสูงสุด

อำเภอไม่สามารถหลีกเลี่ยงความหายนะได้ ยอดขายผู้เช่าลดลงและอัตราการเข้าพักลดลง หลังจากพยายามปรับโครงสร้างการกู้ยืมกับทรัพย์สินมานานกว่าหนึ่งปี รัฐเนวาดาของอเมริกาได้เริ่มผิดนัดชำระหนี้เชิงกลยุทธ์ในปี 2552 LNR Partners LLC แห่งฟลอริดาเข้าซื้อกิจการ The District ในการประมูลยึดสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 ในนามของผู้ให้กู้ทรัพย์สิน ซึ่งบันทึกการกระทำที่มีมูลค่า อย่างน้อย 76 ล้านดอลลาร์

LNR Partners ขาย The District ในปี 2554 ด้วยเงินสด 79 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทร่วมทุนของ Vestar Development ในฟีนิกซ์และ Rockwood Capital ในนิวยอร์ก

ปัญหาหนี้ การผิดนัดชำระหนี้ และการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ “อย่างแน่นอน” ส่งผลกระทบต่อ The District กล่าวโดย Matt Bear รองประธานที่เชี่ยวชาญด้านการค้าปลีกของ CBRE Las Vegas

“เมื่อคุณมีความไม่แน่นอนในธุรกิจใดๆ ผู้คนจะไม่ตัดสินใจ หรือพวกเขาจะตัดสินใจออกจากสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน” เขากล่าว “และผมคิดว่าเจ้าของที่แตกต่างกันทั้งหมด ไม่มีแผนในการก้าวไปข้างหน้า”

นั่นเริ่มเปลี่ยนไปพร้อมกับ Vestar และ Rockwood

Vestar ปฏิเสธความคิดเห็นสำหรับบทความนี้ แต่ในปี 2011 ประธานาธิบดี Rick Kuhle กล่าวว่าเป็น “ช่วงเวลาที่ดีในการลงทุนในลาสเวกัส” โดยเฉพาะในโครงการต่างๆ เช่น The District

“ศูนย์แห่งนี้ประสบปัญหาเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เรามั่นใจและตื่นเต้นที่จะรักษาเสถียรภาพในปีที่จะถึงนี้” Kuhle กล่าวในขณะนั้น “เรามั่นใจมากเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มประเภทนี้ และกำลังแสวงหาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม เช่น ในลาสเวกัสและทั่วทั้งตะวันตก”

แม้ว่าเจ้าของใหม่จะทำให้ The District อยู่บนเส้นทางสู่ความมั่นคง การขึ้น ๆ ลง ๆ ก็ส่งผลกระทบอย่างหนัก เมื่อถึงเวลาที่พันธมิตรซื้ออสังหาริมทรัพย์ อัตราการเข้าพักก็ลดลงเหลือ 84 เปอร์เซ็นต์ Vestar กล่าว ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม

Baker กล่าว นั่นไม่ใช่ระดับการเข้าพักที่ต่ำมาก แต่เป็นอัตราที่ทำให้ผู้ประกอบการกังวลเนื่องจากผู้เช่ามักต้องการการเช่าร่วมขั้นต่ำซึ่งวัดจำนวนศูนย์การค้าที่เช่า

“สัญญาเช่าจำนวนมากสำหรับผู้เช่าในศูนย์ไลฟ์สไตล์จะมีข้อกำหนดการเช่าร่วม เมื่อคุณมีจำนวนต่ำเพียงพอ อาจอยู่ระหว่าง 80 เปอร์เซ็นต์ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ คุณเป็นเพียงผู้เช่าที่มีขนาดพอเหมาะเพียงรายเดียวที่จะไม่ละเมิดข้อกำหนดการเช่าร่วมและผู้คน สามารถออกจากสัญญาเช่าหรือไม่จ่ายค่าเช่าได้เลย เป็นเวลาที่ลำบากสำหรับนักพัฒนา” เขากล่าว

และตารางที่ไม่ธรรมดาของ The District ก็ส่งผลต่อการรับรู้ของสาธารณชนอย่างไม่คาดคิด การออกแบบทำให้ตำแหน่งงานว่างโดดเด่น Baker กล่าว และมันไม่ได้ช่วยให้พื้นที่ปิดท้ายขนาด 5,000 ตารางฟุตและมองเห็นได้ชัดเจนว่างเปล่าเมื่อ Sharper Image ล้มละลาย

เขตต้องการความช่วยเหลืออย่างแน่นอนเพื่อแก้ไขเรือของตน

ถนนสายยาวด้านหลัง

กิจการร่วมค้า Vestar-Rockwood ได้ดำเนินการปรับปรุง The District หลังจากการซื้อในปี 2554

การปรับปรุงใหม่ประกอบด้วยถนนสองทางใหม่เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและทัศนวิสัย แสงไฟตกแต่งเหนือถนนสายหลักใหม่ เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งและพื้นที่นั่งเล่นที่ได้รับการอัพเกรด แผ่นรองน้ำสำหรับเด็ก ภูมิทัศน์ที่มากขึ้น และ — ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนที่จำเป็นในทะเลทราย — มีร่มเงามากขึ้น

Vestar ไม่ได้เปิดเผยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง แม้ว่าบทความในนิตยสาร Commercial Property Executive เมื่อปี 2014 จะระบุการลงทุนไว้ที่ 3 ล้านดอลลาร์ก็ตาม

นอกจากนี้ พันธมิตรยังได้เพิ่มผู้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและสำนักงานใหม่มากกว่า 20 รายนับตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งรวมถึงร้านเสื้อผ้าสตรี Charming Charlie, Elixir Beauty, ร้านอาหาร Lyfe Kitchen, บาร์ชิมน้ำมันและน้ำส้มสายชู Oil and Vine และล่าสุดคือ Victoria’s Secret และ Bath & Body Works .

ในช่วงเวลาของการซื้อกิจการในเดือนกรกฎาคม Vestar ได้ปรับปรุงตำแหน่งว่างของ The District เป็น 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือจำนวนผู้เข้าพักเต็มจำนวน Bear กล่าว

นอกจากนี้ยอดขายผู้เช่ายังเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ Vestar กล่าว

Jeff Axtell รองประธานบริหารของ Vestar กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมว่า “Vestar มุ่งมั่นต่อความสำเร็จของ The District และภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำสำเร็จด้วยอสังหาริมทรัพย์นี้” “Rockwood Capital เป็นพันธมิตรด้านเงินทุนที่เป็นแบบอย่างสำหรับเรา และตระหนักถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่สำคัญ เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขาในการลงทุนในอนาคต”

การมีเจ้าของเพียงคนเดียวจะทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นสำหรับ The District Baker กล่าว

“มันทำให้การดำเนินการตัดสินใจเร็วขึ้นอย่างแน่นอน คุณมีทีมผู้บริหารแบบหนึ่งต่อสอง” เขากล่าว “และ Vestar รู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไร พวกเขารู้วิธีการดำเนินการในการค้าปลีก มันจะเป็นผลดีสุทธิอย่างมากสำหรับการพัฒนาที่มี Vestar รับผิดชอบ”

Vestar มีประสบการณ์ในด้านการจัดการการค้าปลีกและการซ่อมบำรุง อยู่ระหว่างการปรับปรุง The Village at Orange ในออเรนจ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ โดยได้เพิ่มผู้เช่าสินค้าแฟชั่นและเติมเต็มพื้นที่ว่าง Home Goods กำลังเข้าครอบครองร้าน Old Navy ที่ว่างเปล่า ในขณะที่ Noodles & Co. เตรียมเช่าพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างโดย Famous Dave’s BBQ บริษัทยังสร้าง Desert Ridge Marketplace มูลค่า 180 ล้านเหรียญสหรัฐในฟีนิกซ์ โดยเปิดศูนย์ไลฟ์สไตล์แบบเปิดโล่งในปี 2544 และสร้างปริมาณการเข้าชมของผู้บริโภคด้วยกิจกรรมประจำปีมากกว่า 300 งาน

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ The District ตอนนี้กลายเป็นทรัพย์สินแบบดั้งเดิมอย่างเป็นทางการ อย่างน้อยก็ในด้านการเงิน มันไม่ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นที่น่ากังวลอีกต่อไป และการเลี้ยวโค้งครั้งสุดท้ายถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ว่า “ลาสเวกัสไม่มีตัวอักษรสีแดง ‘X’ อีกต่อไปในหมู่นักลงทุนและผู้ให้กู้” แบร์กล่าว

Kyle Nagy ผู้อำนวยการ CommCap Advisors ในลาสเวกัส เห็นพ้องกันว่านักลงทุนและผู้ให้กู้มีความมั่นใจมากขึ้นในตลาดท้องถิ่น ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นในธุรกิจของ CommCap ซึ่งเป็นนายธนาคารจำนองที่เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ในบรรดาแหล่งเงินกู้ระดับชาติของ CommCap มีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่ให้เงินทุนกู้ยืมในเนวาดาตอนใต้ในปี 2552 Nagy กล่าว วันนี้มากันครบทุกคนแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น CommCap ปิดสินเชื่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมมากกว่าที่ปิดในปี 2551, 2552 และ 2553 รวมกัน

“ผู้ให้กู้และนักลงทุนอยู่ที่นี่ แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้ดำเนินการขอสินเชื่อและทรัพย์สินที่นี่อย่างจริงจังเท่ากับที่พวกเขาอยู่ในตลาดอื่นๆ บางแห่ง” Nagy กล่าว

แบร์เสริม: “เห็นได้ชัดว่าตลาดมีเสถียรภาพ และไม่ว่ารายได้สุทธิของอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันจะเป็นเช่นไร ทุกคนก็สบายใจที่พวกเขาสามารถอยู่ในระดับนั้นได้ และหากคุณเก่งในสิ่งที่คุณทำ คุณก็สามารถเพิ่มรายได้ของคุณได้ ”

สำหรับแนวคิดบุกเบิกของ The District ตลาดได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้ ผู้สังเกตการณ์กล่าว แนวคิดนี้ได้รับการคัดลอกและประสบความสำเร็จที่ Town Square และ Downtown Summerlin และจำนวนผู้เข้าพักเกือบเต็มสะท้อนถึงความต้องการพื้นที่

“ไม่มีอะไรผิดปกติโดยพื้นฐานกับโครงการนี้” แบร์กล่าว “มันทำให้พื้นที่ค้าขายแห่งนี้มีบางสิ่งที่แตกต่างและไม่เหมือนใครสำหรับการช้อปปิ้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยสามารถเรียกได้ว่าเป็นของตัวเอง และนั่นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไม่เช่นนั้น ผู้คนก็จะอยู่บ้านและชอปปิ้งทางอินเทอร์เน็ต” โรงแรมและคาสิโนในตัวเมืองลาสเวกัสคลับซึ่งถูกซื้อโดยเจ้าของThe D Las Vegasจะปิดตัวลงในวันที่ไม่เปิดเผย ตามที่ทราบในวันเสาร์

ในแถลงการณ์ทางอีเมล Derek Stevens เจ้าของ D Las Vegas กล่าวว่าเขาและ Greg น้องชายของเขาซื้อ “อสังหาริมทรัพย์และอาคาร” ของโรงแรมคาสิโนอายุ 86 ปีที่มีธีมกีฬา พี่น้องสตีเวนส์ไม่ได้ “ซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินในเกมใดๆ เราไม่ได้ซื้อชื่อ Las Vegas Club หรือฐานข้อมูลผู้เล่นในเรื่องนั้น”

Derek Stevens กล่าวว่าพี่น้องได้จัดหา PlayLV ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของ Las Vegas Club “สัญญาเช่าระยะสั้นในขณะที่พวกเขาปิดตัวลง”

ทรัพย์สินถูกขายโดย Tamares Group ซึ่งเป็นเจ้าของ Plaza ในราคาที่ไม่เปิดเผย PlayLV ยังจัดการ Plaza อีกด้วย

Derek Stevens กล่าวว่าการทำธุรกรรมไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของเนวาดา เนื่องจากไม่ได้รับแง่มุมการเล่นเกม ห้องพักในโรงแรม 400 ห้องของ Las Vegas Club ปิดตัวไปหลายปีแล้ว

“ฉันตั้งตารอที่จะเริ่มต้นการประเมินอาคารและคิดค้นเวอร์ชันของเราในการใช้ทรัพย์สินให้ดีที่สุด” Derek Stevens กล่าว “เห็นได้ชัดว่าฉันรั้นในตัวเมืองลาสเวกัสและรู้สึกโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในลาสเวกัส”

Derek Stevens และน้องชายของเขามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงย่านใจกลางเมืองด้วยการปรับปรุงและอัปเกรดคุณสมบัติ พวกเขาซื้อกิจการ Fitzgerald ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ลงทุน 22 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุง และดัดแปลงเป็น D Las Vegas ในอีกหนึ่งปีต่อมา พวกเขายังเป็นเจ้าของ 60 เปอร์เซ็นต์ของโกลเด้นเกตด้วย

ในปี 2013 Derek Stevens ซื้ออดีตสำนักงานศาล Clark County ในราคา 10 ล้านเหรียญสหรัฐ และเปลี่ยนพื้นที่ 2.76 เอเคอร์ให้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตกลางแจ้ง

Las Vegas Club มีเครื่องสล็อตหลายร้อยเครื่องและเกมบนโต๊ะ 19 เกม

“ในระหว่างนี้ จนกว่า Las Vegas Club จะปิดปรับปรุงโดยเจ้าของคนใหม่ PlayLV จะยังคงดำเนินการการดำเนินงานในแต่ละวันของ Las Vegas Club ต่อไป” Jonathan Jossel ซีอีโอของ PlayLV กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่การขายครั้งนี้สร้างขึ้นสำหรับ Tamares และ PlayLV และเจ้าของคนใหม่แบ่งปันความมุ่งมั่นของเราในพื้นที่ Fremont Street และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตัวเมืองลาสเวกัส”