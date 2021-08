เว็บปั่นแปะออนไลน์ เว็บเล่นไฮโล ปีที่ร่ำรวย

เว็บปั่นแปะออนไลน์ มาเลเซียเกมอิเล็กทรอนิกส์ผู้ผลิตเครื่อง RGB นานาชาติได้ประกาศข่าวว่ามันเป็นความหวังที่จะส่งมอบอุปกรณ์มูลค่าประมาณ $ 40 ล้านในปีนี้ให้กับลูกค้าทั่วเอเชียรวมทั้งผู้ที่อยู่ในประเทศของฟิลิปปินส์ , เวียดนาม, เนปาลและประเทศลาว

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะสตาร์ บริษัทในจอร์จทาวน์จะจัดส่งเครื่อง 600 เครื่องไปยังฟิลิปปินส์และ 350 เครื่องไปยังเนปาลเร็วๆ นี้ขณะที่ปีนี้คาดว่าจะมีการติดตั้ง 300 เครื่องในเวียดนามและอีก 200 เครื่องที่จัดสรรไว้สำหรับ สถานที่ในประเทศลาว

Datuk Chuah Kim Seah กรรมการผู้จัดการของ RGB International บอกกับ The Star ว่า “การชำระเงินทำได้โดยการผ่อนชำระและค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่จัดให้ภายใต้โปรแกรมการสนับสนุนทางเทคนิคและการจัดการของเรา”

Chuah รายงานระบุว่า บริษัท มาเลเซียเป็นโหนกสองหลักเติบโตของกำไรสุทธิสำหรับ 2017 ในขณะที่มันยังทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่ไม่มีชื่อในเนปาลเพื่อส่งเสริมช่วงของเครื่องให้กับลูกค้าใหม่ในภาคใต้ของเอเชียรวมถึงผู้ที่อยู่ในประเทศในการเล่นเกมอินเดีย , บังคลาเทศ , ปากีสถาน , ภูฏานและศรีลังกา

“เราได้จัดส่งเครื่องเกมใหม่สิบเครื่องสำหรับการทดลองใช้งานสามถึงหกเดือนให้กับลูกค้าในอเมริกาใต้” Chuah บอกกับหนังสือพิมพ์ “เราสามารถคาดหวังคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากอเมริกาใต้ได้หากพวกเขากลายเป็นที่นิยม เราเชื่อว่าอเมริกาใต้สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับเราได้”

The Star รายงานว่า RGB International สิ้นสุดปี 2559 ด้วยกำไรสุทธิประมาณ 5.62 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 19.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายประจำปีเพิ่มขึ้น

8.7% เป็น 57.48 ล้านดอลลาร์ โดยมี 95% ของยอดขายที่จองจากลูกค้า ในเอเชีย.“เป้าหมายของเราตอนนี้คือการเพิ่มสถานะของเราในเวียดนาม [ในขณะที่] ยอดขายในมาเลเซียอยู่ที่ 2.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2560” Chuah กล่าวกับหนังสือพิมพ์

Technavio บริษัทวิจัยตลาดในลอนดอน บอกกับ The Star ว่าตลาดอุปกรณ์เกมทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตในอัตราต่อปีรวม 15.25% ในอีกสี่ปีข้างหน้าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เล่นระดับกลางและการถูกต้องตามกฎหมายที่คาดหวัง ของคาสิโนในประเทศญี่ปุ่น

“หลายประเทศเช่นญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะเล่นเกมคาสิโนอย่างถูกกฎหมายเพราะความนิยมและรายได้สูงจากคาสิโนทั่วโลกและจำนวนประชากรชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นและรายได้ทิ้งที่เพิ่มขึ้นเป็นเชื้อ

เพลิงในการเติบโตของตลาด” Technavio บอกกับหนังสือพิมพ์ “สิ่งนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการสร้างศูนย์คาสิโนใหม่ทั่วโลก ตัวอย่างเช่นMarina Bay Sandsซึ่งเปิดในเดือนเมษายนปี 2010 สร้างรายได้ 1.06 พันล้านดอลลาร์จากคาสิโนในปี 2010 และมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558”

รัฐบาลกัวใหม่แนะนำงบประมาณประจำปีของรัฐใหม่ซึ่งจะเห็นคาสิโนบนบกและลอยน้ำของกัวต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 ตามสื่อท้องถิ่น การเพิ่มขึ้นครั้งล่าสุดถือเป็นการขึ้นค่าธรรมเนียมคาสิโนปีที่สามติดต่อกันในประเทศ และการขึ้นค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต

อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ คาสิโนลอยน้ำในกัวจะได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินจำนวนต่างๆ ตามความจุของผู้โดยสาร ดังนั้น คาสิโนที่จัดส่งแขกได้มากถึง 200 คน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี 100

ล้านรูปี หรือ 1.5 ล้านรูปี มากกว่าปีที่แล้ว เรือที่มีผู้โดยสาร 200-400 คนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี 110 ล้านรูปี และมากกว่านั้น เรือจะต้องจ่าย 120 ล้านรูปีในขณะที่ทุกประเภทจะต้องครอบคลุมค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตใหม่และสองเท่าของ 200 ล้านรูปี

ในภาคที่ดิน คาสิโนจะต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมรายปีที่สูงขึ้น 5 ล้านรูปีต่อขนาดของพวกเขา โดยคาสิโนใด ๆ ที่มีขนาดน้อยกว่า 100 ตารางเมตรตอนนี้ต้องจ่าย 40 ล้านรูปี ในขณะที่คาสิ

โนที่ใหญ่ที่สุดจะต้องจ่าย 70 รูปี ล้าน. นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรายปี คาสิโนบนบกยังต้องชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุประจำปี 3 ล้านรูปี และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต 100 ล้านรูปี

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมใหม่ คาสิโนนอกชายฝั่งทั้งห้าแห่งของกัวยังได้รับการขยายเวลาอีก 6 เดือนเพื่อย้ายจากแม่น้ำ Mandavi ไปยังที่ตั้งถาวรแห่งใหม่ นี้เป็นส่วนขยายที่สามในแถวคาสิ

โนลอยได้รับหลังจากที่ขยายแรกจากเมษายน 2015ได้รับเป็นเวลานานอีกด้วยส่วนขยายหนึ่งปีชุดนี้จะหมดอายุ 31 มีนาคมเซนต์ คาสิโนยังคงไม่ใกล้ที่จะหาพื้นที่ใหม่ที่จะย้ายเข้าไป แม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากพรรคการเมืองและชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ

Imperial Pacific International Holdings Ltd (1076.HK) เพิ่งรายงานผลประกอบการรวมของบริษัทและบริษัทในเครือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายได้รวม 7.49 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (964.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 6 ดอลลาร์ฮ่องกง 77 พันล้าน (871.56 ล้านดอลลาร์) จากปีที่แล้ว

การประกาศซึ่งนำเสนอหลังเวลาซื้อขายในวันจันทร์ผ่านการยื่น ( pdf ) กับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มาในเวลาเดียวกันกับบริษัทในฮ่องกงที่ประกาศว่าคาสิโนถาวรแห่งแรกของบริษัทImperial Pacific Resortใน Garapan บน US CNMI ของ Saipanควรจะแล้วเสร็จในวันศุกร์ ในขณะที่โรงแรมของรีสอร์ทคาสิโนจะเปิดให้บริการในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

จากการยื่นฟ้อง รายได้จากการเล่นเกมของบริษัทจากคาสิโนชั่วคราวBest Sunshine Liveซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้า T Galleria สุดหรูบนถนน Beach Road ในเมือง Garapan มีมูลค่า

ถึง 7.49 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับปีนี้ รายรับจากคาสิโนของบริษัทส่วนใหญ่ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์มาจากภาควีไอพีในจำนวน 7.13 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง มากกว่า 11 เท่าของ

623 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในปีที่แล้ว ปี 2559 เป็นปีแรกของการดำเนินงานของคาสิโน นอกจากนี้ รายได้จากโต๊ะหมู่เพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าเป็น 261.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ในขณะที่รายได้จากเครื่องสล็อตและ ETG เพิ่มขึ้นเป็น 57.3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

สำหรับปีนี้ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทมีมูลค่าถึง 1.77 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 833% เมื่อเทียบเป็นรายปี ณ

สิ้นปี 2559 บริษัทเปิดเครื่องสล็อต 141 เครื่อง, โต๊ะเล่นเกมจำนวนมาก 32 โต๊ะ และโต๊ะวีไอพี 16 โต๊ะภายในคาสิโนชั่วคราว ผู้ประกอบการคาสิโนตั้งข้อสังเกตในการยื่นเรื่อง “เนื่องจาก

การดำเนินงานของคาสิโนบนเกาะไซปันนั้นค่อนข้างใหม่ ส่วนสำคัญของลูกค้าคาสิโนวีไอพีของเรานั้นมาจากช่องทางการตลาดของกลุ่ม” และ “ผู้เล่นวีไอพีที่มีการใช้จ่ายสูงโดยทั่วไปจะได้

รับ ค่าคอมมิชชั่นและเบี้ยเลี้ยงตามเปอร์เซ็นต์ของการหมุนเวียนชิป”ลูกหนี้การค้าของบริษัท ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดการเล่นวีไอพีที่ยังไม่ได้ชำระ ถูกโพสต์ไว้ที่ 5,333,904 ดอลลาร์ฮ่องกง

จากการยื่นฟ้อง บริษัทกล่าวว่าลูกค้า VIP โดยตรงส่วนใหญ่มาจากฮ่องกง จีน เกาหลี และมาเก๊า Best Sunshine Live ได้ทำลายสถิติก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับการหมุนเวียนชิป แซงหน้าห้องอาหารขยะที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า

อิมพีเรียล แปซิฟิค รีสอร์ต (ชื่อเดิมคือ Grand Mariana Casino and Hotel Resort) คาดว่าจะมีเครื่องสล็อต 365 เครื่องและโต๊ะเกม 193 โต๊ะ ตามการยื่นคำร้อง นอกจากนี้ยัง

ระบุด้วยว่าเมื่อมีการเปิดตัวคาสิโนถาวร บริษัทจะหยุดดำเนินการที่คาสิโนชั่วคราว “คณะกรรมการพอใจกับผลงานที่ Best Sunshine Live [คาสิโนชั่วคราว] โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมวีไอพี

ที่มีจำนวนการหมุนเวียนรายเดือนที่สำคัญ” บริษัท ระบุไว้ในการยื่น “หลังจากเปิดคาสิโนใหม่ เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าและดึงดูดผู้เล่นและลูกค้าใหม่ เราคาดว่าจะเริ่มความร่วมมือกับผู้สนับสนุนเกมหลังจากที่พวกเขาได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการบนเกาะ”

ตามที่บริษัทกล่าว “ส่วนเล็กๆ ของฐาน VIP ของกลุ่มนั้นมาจากผู้ให้บริการ Junket ที่ได้รับอนุญาตรายใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559” บริษัท เสริมว่าโปรโมเตอร์เกม 18 คนได้ยื่นขอใบอนุญาต Junke กับหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมบนเกาะเมื่อสิ้นปี 2559

ผลรวมการเดิมพันกีฬาและบาคาร่าได้ทำร้ายรัฐเนวาดาถึงรายได้ของคาสิโนโดยรวมมีความกังวลเนื่องจากทั้งสองประเภทลดลงด้วยตัวเลขสองหลักในเดือนกุมภาพันธ์ คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาได้เปิดเผยผลรวมของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคาสิโนของรัฐลดลงโดยรวม 4.5% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปี 2015

รายรับจากการเล่นเกมคาสิโนโดยรวมสำหรับเนวาดาอยู่ที่ 946.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งลดลง 4.5% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว Las Vegas Strip ลดลงอย่างมาก โดยมีรายได้เดือนละ 542 ล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่ารายได้ที่ได้รับ 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

สล็อตลดลงทั้งประเทศที่ 4.5% เป็น 581.7 ล้านดอลลาร์ในรายรับ เกมแบล็คแจ็คเป็นเกมบนโต๊ะอันดับต้น ๆ ของเดือน โดยทำเงินได้ 106.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 12.3% รูเล็ตมีการเติบโตอย่างมากถึง 59% สร้างรายได้ 38.6 ล้านดอลลาร์

ข้อเสีย การพนันบาคาร่าและกีฬามีประสิทธิภาพต่ำกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ตารางบาคาร่ามีรายได้ลดลง 19.3% โดยมีรายได้ 98.4 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขลดลงเล็กน้อยจากเดือนมกราคม แต่เดือนนั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเฉลิมฉลองในช่วงตรุษจีน Craps ก็ลดลงในเดือนนี้เช่นกัน โดยลดลงเพียง 20% โดยมีรายได้ 35.6 ล้านดอลลาร์

เท่าที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันกีฬา sportsbooksเห็นว่ารายรับลดลงเกือบ 26% เมื่อเทียบกับยอดรวมปีต่อปีที่มีรายได้ 20.7 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการลดลง แต่จำนวน

เงินก็ยังดีกว่ารายได้ 8 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับในเดือนมกราคม โดยรวมแล้ว การจัดการการเดิมพันทั้งหมดอยู่ที่ 380.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติใหม่สำหรับเดือนกุมภาพันธ์สำหรับเนวาดา

ฟุตบอลให้รายรับ 7.1 ล้านดอลลาร์ในหมวดการเดิมพันกีฬาในขณะที่การเดิมพันบาสเก็ตบอลอยู่ที่ 11.5 ล้านดอลลาร์ ทั้งสองหมวดหมู่นี้ลดลง โดยฟุตบอลลดลง 45% ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่บาสเก็ตบอลลดลงเพียง 13%

พื้นที่เดียวของการเดิมพันกีฬาที่เพิ่มขึ้นคือไพ่พาร์เลย์และกีฬาอื่นๆ บัตรพาร์เลย์ทำเงินได้ 1.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27.2% หมวดหมู่กีฬา ‘อื่นๆ’ เพิ่มขึ้นถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 29.9%

การโหวตโดยเจ้าของทีม National Football League (NFL) ในวันจันทร์เพื่อให้แฟรนไชส์ ​​Oakland Raiders ย้ายไปที่ลาสเวกัสโดยไม่ได้ตั้งใจได้ช่วยผู้ประกอบการคาสิโนรายใหญ่ที่สุดของเมืองเนวาดาเพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นของพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ตามรายงานจากบริการข้อมูลทางการเงินของ MarketWatch Wynn Resorts Limitedซึ่งดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สุดหรูของWynn Las Vegasบน Las Vegas Strip เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 0.1% ทันทีหลังจากการโหวต 31-1 ต่อ 2.5% ได้รับในสัปดาห์

“คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการกระทำทั้งหมดที่มาถึงลาสเวกัสและคอนเสิร์ตทั้งหมดได้ แต่พวกเขาจะไม่ได้รับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ให้กับผู้คนหลายสิบล้านคน” Steve Wynn ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Wynn Resorts Limited กล่าวกับ The Wall Street Journal ในวันจันทร์ .

ในทำนองเดียวกัน เว็บปั่นแปะออนไลน์ ซึ่งรับผิดชอบสถานที่จัดงานThe PalazzoและThe Venetian Las Vegasมีรายงานว่าหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 0.8% จากการโหวตในวันจันทร์ว่าเพิ่มขึ้น 2.6% ทุกสัปดาห์ แม้ว่าข่าวดังกล่าวจะผลักดันมูลค่าของ หุ้นในคาสิโนยักษ์ใหญ่ของมาเก๊าMelco Crown Entertainment Limitedลดลง 2.2%

MGM Resorts Internationalซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนหลายแห่งในลาสเวกัสรวมถึงBellagio Las Vegas , Mirage Las VegasและMGM Grand Las Vegasได้รับการรายงานว่า

เป็นผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 1% ในวันจันทร์โดยมีการล่วงหน้ารายสัปดาห์ของบางส่วน 4.5% ในขณะที่บริษัทที่อยู่เบื้องหลังMain Street Station Casino

Brewery And Hotel , California Hotel Casino Las VegasและFremont Hotel And Casino ของเมืองBoyd Gaming Corporationพบว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 0.3%

ข่าวนอกจากนี้ยังเห็นคุณค่าของหุ้นในเพนน์แห่งชาติ Gaming Incorporatedซึ่งไหลทรอปิคานาลาสเวกัข่าวขึ้นไป 0.6% ในขณะที่แม้เจ้าของกระบองเพชรของพีทคาสิโนรีสอร์ทในชุมชนเนวาดาเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของแจ๊คพ็อ , พินนาเคิบันเทิง Incorporatedโพสต์ ดีขึ้น 0.7%

“แม้ว่าราคาหุ้นจะอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ตลาดปลายทางในลาสเวกัสยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมเมื่อไตรมาสที่แล้ว และน่าจะยังคงได้รับประโยชน์ในฐานะตลาดการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ” อ่านคำแถลงจากธนาคารเพื่อการลงทุน Macquarie Group โพสต์ก่อนวันจันทร์ โหวตเอ็นเอฟแอล

คาสิโน Tigre de Cristal ของ Lawrence Ho ในไซบีเรียของรัสเซียถูกบังคับให้ลดข้อเสนอชั้นคาสิโนหลักลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค

ที่แข่งขันกับคาสิโนอย่างไม่เป็นธรรม รายงานของสื่อท้องถิ่น การตัดทอนจะนำไปใช้กับทุกส่วนของการดำเนินการคาสิโนของพวกเขา รวมทั้งโป๊กเกอร์ เกมบนโต๊ะ และสล็อต Craig Ballantyne ผู้อำนวยการ G1 Entertainment ของผู้ให้บริการคาสิโนกล่าว

Tigre de Cristalเปิดตัวด้วยพิธีอันยิ่งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน 2558ในฐานะคาสิโนแห่งแรกในเขตบันเทิงรวม Primorye ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมหลังจากพยายามปิดคาสิโนที่ผิดกฎหมายหลายพันแห่งและปิดอีกหลายพันแห่ง

รีสอร์ทสร้างรายได้ภาษีมากกว่า8 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีแรก กระตุ้นให้ G1 Entertainment ลงทุนเพิ่มอีก 500 ล้านดอลลาร์ในโครงการขยาย อย่างไรก็ตาม Ballantyne อธิบายว่าคาสิโนไม่สามารถผลักดันการเข้าร่วมภาคพื้นหลักของพวกเขาได้ แม้จะมีความพยายามทั้งหมด

เดิมที คาสิโนเปิดตัวด้วยเครื่องสล็อตแมชชีน 651 เครื่องและโต๊ะ 67 โต๊ะ แต่ตอนนี้จะลดจำนวนนั้นลงเหลือ 55 โต๊ะและ 319 ช่อง ในขณะที่ยกเลิกข้อเสนอโต๊ะโป๊กเกอร์ไปโดยสิ้นเชิง

จำนวนช่องก่อนหน้านี้ลดลงเหลือ 477 หลังจากการเข้าร่วมไม่เป็นไปตาม “ความคาดหวังเริ่มต้น” คาสิโนตอบสนองต่อสิ่งนี้โดยเปิดตัวแคมเปญการตลาดในปี 2559 ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จในการขับรถเข้าร่วมหรือรายได้

Ballantyne อ้างถึงการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค Primorsky ซึ่งส่งผลเสียต่อธุรกิจทางกฎหมาย เขาบอกว่าห้องเล่นเกมสามารถพบได้ในธุรกิจการค้าและอพาร์ทเมนท์

ส่วนตัว ในขณะที่ห้องโถงสล็อตถูกปลอมแปลงเป็นร้านอินเทอร์เน็ต ตามที่เขาพูด มีสโมสรโป๊กเกอร์ที่ผิดกฎหมายอย่างน้อยแปดแห่งในวลาดิวอสต็อกซึ่งยืนยันว่ามีความสนใจอยู่ที่นั่น แต่พวก

เขาต้องลบโต๊ะ Texas Hold’Em ทั้งหมดออกชั่วคราวเพื่อป้องกันการขาดทุนเนื่องจากผลการปฏิบัติงานแสดงให้เห็นว่าสโมสรโป๊กเกอร์ถูกกฎหมายได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อย ห้องโป๊กเกอร์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะโฆษณาอย่างเปิดเผยบนโซเชียลมีเดีย ซึ่ง Ballantyne กล่าวว่าควรเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อหน่วยงานท้องถิ่น

คาสิโนที่ดำเนินการในชิลี ได้เห็นรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นที่ลดลง โดยรายงานของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของชิลีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ สร้างรายได้เพียง 39,887 ล้านดอลลาร์ผ่านคาสิโนในเขตเทศบาลเจ็ดแห่งของประเทศ ลดลง 4.3% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558

แม้จะลดลงเมื่อดูยอดรวมปีต่อปี คาสิโนในชิลีก็เห็นอัตราการเติบโตสะสมที่ .4% เมื่อดูยอดรวมจากช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา รายรับจากการเล่นเกมรวมอยู่ที่ 23,858 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้าง 59.8% ของทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวเลขที่ -2.9% เมื่อเปรียบเทียบเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว แต่มีการเติบโตมากกว่า .3% ภายในสิบสองเดือนที่ผ่านมา สำหรับ คาสิโนภายใต้การดูแลของ SJC

คาสิโนในเขตเทศบาลเจ็ดแห่งของชิลีมีรายรับจากการเล่นเกมรวม 16,030 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 40% ของยอดรวมทั้งหมด อยู่ที่ -2.6% จากยอดรวมในเดือนกุมภาพันธ์ แต่มีการเติบโตสะสม 4.3% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ผู้เข้าชมสถานที่เล่นเกมนอกเขตเทศบาลก็ลดลงเช่นกันที่ 4.3% ผู้เข้าชมคาสิโน 450,749 คนซึ่งน้อยกว่าที่ทำในเดือนเดียวกันของปี 2559 เมื่อดูรวม 12 เดือน ตัวเลขนี้น้อยกว่า 0.4% ผู้เข้าชมใช้จ่ายโดยเฉลี่ยมากกว่า 52,000 เปโซต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่าการใช้จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประมาณ 1.6%

ผู้เยี่ยมชมคาสิโนในเขตเทศบาลเข้ามาเพียง 407,000 คน ไม่รวมคาสิโนPuerto Varasเนื่องจากไม่ได้บันทึกข้อมูลผู้เยี่ยมชม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่คาสิโนเหล่านี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ เครื่องเกม 9,765 เครื่องที่ทำงานในชิลีผ่านสถานที่ที่ไม่ใช่เทศบาลเห็นการเดิมพัน 319,166 ล้านดอลลาร์พร้อมรางวัลที่จ่ายให้กับผู้เล่นรวมกว่า 299,000 ล้านดอลลาร์

ซึ่งเท่ากับชนะรวม 19,443 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อพิจารณาถึงรายได้รวมจากการเล่นเกมของคาสิโน ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลร่วมกันCasino de Vina del Marสามารถหารายได้อันดับหนึ่งด้วยเงิน 6,152 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 15.4% ของยอดรวมทั้งหมด

ผู้จัดหาโซลูชั่นการเล่นเกมและผู้ให้บริการIntralotได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสำหรับปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายรับเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือเพียง 1.41 พันล้านดอลลาร์แม้ว่ากำไรขั้นต้นประจำปีจะลดลง 0.3% เป็น 249 ล้านดอลลาร์

Intralot ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 และมีการดำเนินงานอยู่ในเขตอำนาจศาล 55 แห่งทั่วโลก และเปิดเผยว่ารายได้ต่อปีก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2559 อยู่ที่ 187.83 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ที่คงที่ที่ 13.3%

“ผลลัพธ์ที่เป็นบวกอย่างมากในปี 2559 ทั้งในด้านการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาในด้านความ

สามารถในการดำเนินงาน การจัดการโครงการ โครงสร้างต้นทุน และการลงทุนพอร์ตผลิตภัณฑ์และบริการ” อ่านคำแถลงจาก Antonios Kerastaris หัวหน้า เจ้าหน้าที่บริหาร อินทราล็อต.

Intralot ประกาศว่าเดือนกันยายนมีการรีไฟแนนซ์ 347.27 ล้านดอลลาร์ในตั๋วเงินอาวุโสที่ครบกำหนดในปี 2561 ด้วยพันธบัตรมูลค่า 267.14 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะมีผลสำเร็จในปี 2564 ในขณะเดียวกันก็ปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 213.71 ล้านดอลลาร์ไปพร้อม ๆ กันจนถึงปี 2562 และเพิ่มวงเงินสัญญาอีกประมาณ 26.71 ล้านดอลลาร์

ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเห็น Intralot สรุปทั้งสามคนของกิจการสำหรับความกังวลในเปรู , บัลแกเรียและอิตาลีในขณะที่มันเตะออก 2017 โดยการลงนามต่ออายุสิบปีของสัญญาอุปทานของตนกับหวยไอดาโฮต่อไปนี้ขั้นตอนการประมูลแข่งขัน

ในแง่ของภูมิศาสตร์ ยุโรปยังคงเป็นภูมิภาคที่ร่ำรวยที่สุดของ Intralot ในปี 2559 เนื่องจากบริษัทรายงานยอดขายในปี 2559 ที่ 638.67 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าธุรกิจในอเมริกาจะเห็นยอดขายประจำปีลดลง 2.7% เป็น 578.28 ล้านดอลลาร์

“ธุรกรรมการควบรวมและซื้อกิจการหลายชุดช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของเราอย่างมากผ่านการเป็นพันธมิตรในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งและข้อเสนอพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย” อ่าน

คำแถลงจาก Kerastaris “ปีที่ผ่านมายังมีการพัฒนาอย่างมากในโครงสร้างทางการเงินของ Intralot ในลักษณะที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตและขอบฟ้าการระดมทุนที่ชัดเจนจนถึงปี 2021 ในขณะที่ยืนยันความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการสร้างมูลค่าในอนาคต”

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในเอเชีย Jimei นานาชาติบันเทิงกรุ๊ป จำกัด ได้ประกาศข่าวการสิ้นสุดของความร่วมมือกับ NagaCorp จำกัด ที่เห็นมันส่งเสริมตารางการเล่นเกมภายในเจ็ดหลังNagaWorldการพัฒนาในกรุงพนมเปญ

ตามรายงานจาก GGRAsia บริษัท Jimei International Entertainment Group Limited ซึ่งนำโดยJack Lam Yin Lok ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคาสิโนของมาเก๊า ได้จัด

ตั้งข้อตกลงในกัมพูชากับNagaCorp Limitedในเดือนพฤษภาคมปี 2015 แต่ประกาศเป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการทางการเงินประจำปีที่ข้อตกลงมี สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม อันเป็นผลมาจาก “การไม่ต่ออายุเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง”

งบการเงินรายงานเห็นฮ่องกง -listed จี๋เหม่ยอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด ความบันเทิงนอกจากนี้ยังอธิบายว่าได้เดินออกมาจากการจัดเรียงที่ได้เห็นมันตกลงที่จะช่วยให้ทั้งสอง บริษัท อื่น

ๆ ในการพัฒนาเป็น“รีสอร์ทบันเทิง” ในกัมพูชา ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2559 โครงการนี้คือการเห็นทั้ง 3 คนสร้างอาคารคอมเพล็กซ์ในทำเลที่ไม่ระบุรายละเอียด โดยมีโรงแรมพร้อมสนามกอล์ฟ สวนสนุก และ “ธุรกิจบันเทิงและการท่องเที่ยวอื่นๆ”

สำหรับปี 2559 บริษัท Jimei International Entertainment Group Limited รายงานว่าขาดทุนจากการด้อยค่า 12.9 ล้านดอลลาร์จากการค้าและลูกหนี้อื่นๆ ส่งผลให้ขาดดุลประจำปีประมาณ 5.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับกำไร 1.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2558 ในขณะที่รายรับเพิ่มขึ้น 8 % เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 24.8 ล้านดอลลาร์

“ในขณะที่การจัดการขยะของ NagaWorld สิ้นสุดลงในเดือนมกราคม [ของ] 2017 กลุ่มจะยังคงสำรวจความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดเกมและความบันเทิงเพื่อขยายแหล่งรายได้

เพิ่มเติม” อ่านคำแถลงจาก Jimei International เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป จำกัด “ภายใต้การนำของประสบการณ์และทีมผู้บริหารหลักที่กระตือรือร้น เรามีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเราสามารถพัฒนาธุรกิจของเราได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มจะต้องพยายามใช้แนวทางที่รอบคอบในการพัฒนาธุรกิจเพื่อปกป้องผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น”

GGRAsia รายงานเพิ่มเติมว่า Jimei นานาชาติบันเทิงกรุ๊ป จำกัด ยังคงมีการเตรียมการการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในออสเตรเลียกับเดอะสตาซิดนี่ย์ซึ่งเป็นเจ้าของโดยเดอะสตาร์เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์กรุ๊ป จำกัดและคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัด ‘s มงกุฎเพิร์ทสถานที่ให้บริการในขณะที่ลำมีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังผ่านเขาเอกชนจี๋เหม่ย กลุ่มธุรกิจในการทำงานเป็นองค์กรที่คล้ายกันที่เมืองในฝันของมาเก๊าควบคู่ไปกับการดำเนินงานของมาเก๊าJimei คาสิโนภายใต้ใบอนุญาตที่จัดขึ้นโดยSJM Holdings Limited

หลังจากเดือนของการอภิปรายกฎหมายของ Bitcoins ในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่สุดสละรูปร่างขอบคุณกฎหมายใหม่ที่เดินเข้าไปในผลกระทบนี้ 1 เมษายนเซนต์ซึ่งตระหนักBitcoinเป็นชนิด

ของวิธีการชำระเงินตามรายงานของท้องถิ่น กฎหมายนี้เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงจุดยืนของ Bitcoins ในญี่ปุ่นหลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน Mt.Gox ที่มีชื่อเสียงในปี 2014 ซึ่งทำให้ราคาของคริปโตเคอเรนซีล้มเหลว

ตามกฎหมายใหม่ Bitcoin ยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสกุลเงิน แต่เป็นวิธีการชำระเงินแบบสินทรัพย์ที่สามารถใช้ในการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายยังได้

แนะนำข้อกำหนดใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยน Bitcoin นอกเหนือจากปีที่แล้ว เมื่อบริษัทแลกเปลี่ยนถูกขอให้ลงทะเบียนกับ Financial Services Agency (FSA) และปฏิบัติตามข้อกำหนด Know Your Customer (KYC) และข้อกำหนดเรื่องการต่อต้านการฟอกเงิน

ตามบทบัญญัติใหม่ การแลกเปลี่ยน Bitcoin จะต้องลงทะเบียนกับนายกรัฐมนตรี และได้รับทุนขั้นต่ำ 10 ล้านเยน ($89,745) พวกเขาจะต้องตั้งค่าระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อป้องกันการสูญหายและการโจรกรรม กฎภายในและระบบการกำกับดูแล ตลอดจนจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

นอกเหนือจากการปลดปล่อยการใช้Bitcoinsแล้ว กฎหมายยังนำเสนอความท้าทายใหม่ๆ ให้กับบริษัทที่ทำงานกับ Bitcoin แต่ยังรวมถึงกฎหมายของญี่ปุ่นที่มีอยู่ด้วย กล่าวคือ รายงาน

ก่อนหน้านี้ในปี 2559 ชี้ให้เห็นว่ากรอบกฎหมายอื่น ๆ อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ Bitcoins รวมถึงพระราชบัญญัติการธนาคารของญี่ปุ่น ในขณะที่บทบัญญัติปัจจุบัน

ได้นำเสนอปัญหาทางบัญชีสำหรับบริษัท Bitcoin ตามมาตรฐานการบัญชีที่ ASBJ กำหนด (คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศญี่ปุ่น) ไม่ครอบคลุมสกุลเงินเสมือน ดังนั้น ขณะนี้

บริษัทต่างๆ กำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อสกุลเงินเสมือน ซึ่งเป็นปัญหาที่ ASBJ ได้ประกาศให้แก้ไขด้วยกรอบการทำงานใหม่ที่คาดว่าจะเผยแพร่ภายในหกเดือน

ในมาเก๊ามีรายงานว่ามีนาคมรายรับจากการเล่นเกมรวมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่แปดติดต่อกันเนื่องจากคาสิโนมากกว่า 30 แห่งในเมืองโพสต์เพิ่มขึ้น 18.1% รวมกันเมื่อเทียบปีต่อปีเพื่อนำมาเพียง 2.65 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานจาก GGRAsia ที่อ้างถึงตัวเลขอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานตรวจสอบการเล่นเกมและประสานงานสำนัก การนับสำหรับช่วงเวลา 31 วันมาจากรายได้เฉลี่ยต่อวันสูงสุดในช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดในสองปีที่ 85.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเพียง 2.6% ต่ำกว่า 87.9 ล้านดอลลาร์ในรายรับที่บันทึกไว้ในช่วงเดือนก่อนหน้าของเดือนตุลาคม

มาเก๊าได้รับความทุกข์ทรมานผ่าน26 เดือนของการลดลงปีต่อปีรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นรวมจนถึงเดือนสิงหาคมเลื่อยคาสิโนในอดีตโปรตุเกสวงล้อมโพสต์การปรับปรุง 1.1% มาอยู่ที่ 2.35

พันล้าน $ในขณะที่ตัวเลขของเดือนกันยายนของ 2.29 $ พันล้านเป็นตัวแทนบวม 7.4% แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในเดือนตุลาคม โดยเพิ่มขึ้น 8.8% เป็น 2.72 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะแซงหน้า14.4% ล่วงหน้าเป็น 2.34 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน

รูปต่อมาในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น8% เมื่อเทียบกับปีที่จะตี 2470000000 $ในขณะที่รายรับรวมในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น3.1% ในการเข้าถึงเกือบ $ 2410000000ก่อนที่จะเห็นกุมภาพันธ์เพิ่ม 17.8% มาอยู่ที่ 2.87 พันล้าน

“ในขณะที่รายละเอียดรายรับจากการเล่นเกมรวมสำหรับไตรมาสแรกปี 2017 จะไม่สามารถใช้ได้อีกสองสัปดาห์ เราคาดว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมวีไอพีมีแนวโน้มเติบโตในอัตรา 22% ถึง

25% ในช่วงเดือนมีนาคมและมวลยังคงเติบโตใน ตัวเลขสองหลักต่ำหรือวัยรุ่นต่ำ” อ่านคำแถลงจาก Grant Govertsen นักวิเคราะห์ของ Union Gaming Securities Asia Limited

มีรายงานว่า Govertsen ประกาศว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการเล่นเกมรวมของมาเก๊าในเดือนมีนาคมมีฉันทามติของตลาด “เอาชนะ” เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน” ในขณะที่ Deutsche Bank Securities Incorporated อธิบายว่าตอนนี้ได้แก้ไขประมาณการทั้งปีแล้วขึ้นไปสองคะแนนเป็น 12 %.

“ไตรมาสที่สองนั้นอ่อนกว่าไตรมาสแรกในช่วงสามปีที่ผ่านมาจากมุมมองรายรับจากการเล่นเกมรวมดอลลาร์อย่างแท้จริง [แต่] เราคาดว่าเดลต้าเชิงลบจะแคบลงในปี 2560 และคาดการณ์ว่า

จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องเพียง 4% [ในไตรมาสที่สอง ]” อ่านแถลงการณ์จากนักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank Securities Incorporated Carlo Santarelli และ Danny Valoy

ลอตเตอรีกีฬาและผู้ประกอบการคาสิโนบนบกSuccess Universe Group Limitedได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสำหรับปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียสุทธิประจำปีเพิ่มขึ้น 364.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเพื่ออยู่ที่ประมาณ 4 ล้านดอลลาร์

บริษัทในฮ่องกงดำเนินการคาสิโนPonte 16 109 โต๊ะภายใต้ใบอนุญาตที่ถือโดยSJM Holdings Limitedและมกราคมเห็นว่าได้ออกคำเตือนเรื่องกำไรแก่นักลงทุนที่ได้รับคำแนะนำถึง

การลดลงอันเนื่องมาจากรายได้ที่ต่ำกว่าที่คาดไว้จากคาสิโนมาเก๊า Success Universe Group Limited ซึ่งรายงานการขาดดุลประมาณ 862,000 ดอลลาร์สำหรับทั้งปี 2558 ได้ประกาศเพิ่มเติมในเวลาที่ธุรกิจลอตเตอรีของจีนเห็นรายรับที่ลดลงอันเป็นผลมาจาก “การระงับบริการตัวแทนขายสลากกินแบ่งแบบใช้กระดาษโดยสมัครใจและชั่วคราว” .

Success Universe Group Limited อธิบายว่ารายรับในปี 2559 ลดลง 43.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 73.75 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายรับจาก Ponte 16 อยู่ที่ประมาณ 2.25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 40.3% โดยที่ทรัพย์สินมีการปรับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายลดลง 8.7% เป็น 35.69 ล้านดอลลาร์

“กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าและยังคงระมัดระวังความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจโลก แต่การคว้าโอกาสที่เหมาะสมคือกุญแจสำคัญในการขยาย

และขยายธุรกิจ” อ่านคำแถลงจาก Sonny Yeung Hoi Sing ประธานของ ซัคเซส ยูนิเวิร์ส กรุ๊ป จำกัด “เราเชื่อว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะนำไปสู่การตั้งหลักที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเกม ความบันเทิง และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

Success Universe Group Limited ระงับบริการตัวแทนขายลอตเตอรีแบบไร้กระดาษในปี 2558 หลังจากการเรียกร้องจากรัฐบาลจีนเพื่ออนุญาตให้มีการยกเครื่องกฎระเบียบของธุรกิจดังกล่าว แต่การย้ายดังกล่าวได้รับการออกแบบให้เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น และบริษัทอธิบายว่ากำลังติดตามสถานการณ์โดยหวังว่าจะได้รับวันที่เริ่มต้นใหม่จากทางการแผ่นดินใหญ่ในไม่ช้า

“กลุ่มจะติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและรอการประกาศเพิ่มเติมในวันที่เริ่มต้นการขายลอตเตอรีแบบไม่ใช้กระดาษจากทางการจีน” อ่านคำแถลงจาก Success Universe Group Limited

ผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการพนันอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่จะมีการรวบรวม 5 เมษายนวันและ 6 วันสำหรับสตอกโฮล์ม 9 THประจำปี iGaming ฟอรั่ม ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสพิเศษในการประเมินและพิจารณาโอกาสในการเข้าสู่หรือขยายตลาด iGaming ของสแกนดิเนเวีย

งานในปีนี้ถูกจัดเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสประเมินร่างกฎหมายที่เพิ่งนำเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติของสวีเดน รูปปั้นเบื้องต้นเหล่านี้สรุปการแก้ไขกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบจากนอร์ดิก ยุโรป และทั่วโลก

นอกเหนือจากการตรวจสอบพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายที่รอดำเนินการของสวีเดนแล้ว หัวข้ออุตสาหกรรมที่นำเสนอในระหว่างการประชุมฟอรัมยังรวมถึงแนวโน้มของ iGaming, ความปลอดภัยและข่าวกรอง, ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, การเล่นเกม eSports – ทั้งหมดนี้จะถูกนำเสนอโดยเน้นที่นวัตกรรม

อาร์เรย์ผู้เชี่ยวชาญของนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการ iGaming จะนำเสนอในฟอรัมที่ขายหมดนี้ และวิทยากรรวมถึงอัยการและผู้ควบคุมการพนัน Peter Alling ซึ่งกำลังจัดการปัญหา

ด้านกฎระเบียบในประเทศแถบนอร์ดิก ตลอดจน CEO ของ BetConstruct Vahe Baloulian ทหารผ่านศึกใน อุตสาหกรรมเกมและถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีนวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดของเกมออนไลน์

Warwick Bartlett ซีอีโอของ Warwick Bartlett ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นด้านภาษีและระเบียบข้อบังคับ ในการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ เขาได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็น

ผู้นำทางการเมืองทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะกับ Brexit และประธานาธิบดีทรัมป์ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ Bartlett วางแผนที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความชัดเจนใน

หัวข้อเหล่านี้และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่พิจารณาว่าภาษีนิติบุคคลที่ลดลงสำหรับทั้งสองประเทศอาจเกลี้ยกล่อมการเติบโตของตลาด eGaming ได้อย่างไร GBGC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เกาะแมนเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านเกมระดับโลก และเผยแพร่รายงานการพนันทั่วโลกที่เชื่อถือได้และครอบคลุม

นักลงทุนร่วมทุนและนักลงทุนด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Christen Ager-Hanssen “ชาวสแกนดิเนเวียนยุคใหม่” ของนอร์เวย์ ซึ่งเพิ่งซื้อกลุ่มบริษัทหนังสือพิมพ์ Metro ของสวีเดนด้วยเงิน 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีกำหนดจะเป็นผู้บรรยายประเด็นสำคัญ

ฟอรัม เว็บเล่นไฮโล นี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย Copperberg ผู้จัดงานชาวสวีเดนซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการกระตุ้นเครือข่ายธุรกิจทั่วโลก วิสัยทัศน์ขององค์กรคือการปรับปรุง

พัฒนา และสร้างสรรค์แนวคิดการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับประสบการณ์ตรงที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแปลงแนวคิดที่ได้รับระหว่างการประชุมไปสู่การปฏิบัติและการเติบโต

ตั้งอยู่ในใจกลางของสตอกโฮล์มซิตี้เซ็นเตอร์สถานที่จัดงานฟอรั่มเป็น elegent 19 THศตวรรษ Vasateatern ตั้งอยู่ติดกับห้องพัก Scandic Grand Central Hotel

ผู้ประกอบการคาสิโนเอเชียNagaCorp Limitedได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในช่วงสามเดือนแรกของปี 2017 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณชิปกลิ้งวีไอพีเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบเป็นรายปีเพื่อเข้าถึงมากกว่า 3.73 พันล้านดอลลาร์

ฮ่องกง -listed บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อNagaWorldคาสิโนและความบันเทิงที่ซับซ้อนในกัมพูชาและอธิบายว่าตารางมวลตลาดในการซื้อที่พนมเปญสถานที่จัดงานในช่วงสามเดือนถึง 31 มีนาคมเพิ่มขึ้น 13% ปีต่อปีเพื่อตี 169.37 ล้านดอลลาร์ ขณะที่เครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ทำรายได้ทะลุ 417.29 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 10%

“ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มีศักยภาพของบริษัทควรทราบว่าตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงปริมาณธุรกิจที่สร้างรายได้จากอัตราการชนะรายวันจริงที่บันทึกโดยกลุ่มและไม่ถือเป็นตัวเลขกำไร” อ่านคำแถลงจาก NagaCorp Limited . “ปริมาณธุรกิจเหล่านี้แสดงบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีและระหว่างกาลของบริษัท”

เมื่อเร็วๆ นี้ NagaCorp Limited ได้ยกเลิกการจัดโปรโมชั่น Junket กับ Jimei International Entertainment Group Limitedในขณะที่สิ้นสุดปี 2559 โดยรายงานปริมาณ

ชิปกลิ้งวีไอพีประจำปีที่ 8.71 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโต๊ะในตลาดมวลชนที่ได้รับการปรับปรุง 617.79 ล้านดอลลาร์และรายได้จากเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์เกินกว่า 1.49 พันล้านดอลลาร์

“สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าปริมาณวีไอพี 3.73 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการเปรียบเทียบบวก-65% จากไตรมาสแรกของปี 2559” อ่านคำแถลงจาก Grant Govertsen นัก

วิเคราะห์ของ Union Gaming Securities Asia Limited ในขณะที่เขายังชี้ให้เห็นว่าสามอันดับแรก เดือนของปี 2559 เป็น “NagaCorp [Limited] สูงสุดเท่าที่เคยมีมาในไตรมาสใดก็ตาม” “การเดินทางของJimei [International Entertainment Group Limited] ของมาเก๊าณ สิ้นเดือนมกราคมเห็นได้ชัดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ”

Govertsen ประกาศว่าผลประกอบการไตรมาสแรกจาก NagaCorp Limited ได้เห็นการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเขาเพิ่มการคาดการณ์สำหรับการเติบโตของปริมาณวีไอพีทั้งปี

ของบริษัทคาสิโนโดยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถึง 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่ยังคงคาดการณ์ประจำปีสำหรับมวล – รายได้จากตารางตลาดและสล็อตที่ 11% และ 15% ตามลำดับ เขากล่าวว่า

Union Gaming Securities Asia Limited ได้ขยายการคาดการณ์สำหรับกำไรเต็มของบริษัทในปี 2560 ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเป็น 274 ล้านดอลลาร์

ผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียSilver Heritage Group Limitedได้ประกาศว่าการตัดสินใจเลือกเนปาลเป็นบ้านสำหรับการพัฒนาล่าสุดได้รับการพิสูจน์แล้วหลังจากประกาศล่าสุดโดยรัฐมนตรีระดับสูงของรัฐบาลจีนว่าประเทศของเขาตั้งใจที่จะดำเนินการปราบปรามข้ามพรมแดนเป็นเวลาสองปี การพนัน

Silver Heritage Group Limited ที่จดทะเบียนในซิดนีย์ได้เพิ่มงบประมาณสำหรับสถานที่ที่กำลังก่อสร้างTiger Palace Resort Bhairahawaซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนเนปาลกับ

อินเดียเพียง 7 ไมล์โดยมากกว่า 34% เป็น 53.8 ล้านดอลลาร์ โดยเปิดเผยว่าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ 26,597 ตร.ม. ft casino สามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ 200 สล็อตและ 52 โต๊ะเกมในเดือนพฤศจิกายน

เดวิด กรีน ประธานบริษัท Silver Heritage Group Limited ในฮ่องกง ใช้ผลประกอบการทางการเงินประจำปีของบริษัทของเขาเพื่อระบุว่าบริษัทของเขาถูกต้องที่จะมุ่งเน้นไปที่ผู้เล่น

จากอินเดียด้วย Tiger Palace Resort Bhairahawa ที่กำลังจะเปิดตัว มากกว่าในจีน และชี้ไปที่เดือนตุลาคม การจับกุมพนักงาน 18 คนของผู้ให้บริการคาสิโนของออสเตรเลียCrown Resorts Limitedเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

“การกักขังพนักงาน Crown Resorts Limited ในประเทศจีนในเดือนตุลาคมปี 2016 ได้เปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมวีไอพีที่ต้องเผชิญกับจีน [ซึ่ง] คำนวณเพื่อ

ส่งเสริมผู้เล่นที่มีมูลค่าสูง [จีน] ให้เยี่ยมชมคาสิโน” Green เขียน ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาด้านการควบคุมการเล่นเกมให้กับรัฐบาลของมาเก๊า “การพึ่งพาตลาดสินเชื่อของ [วีไอพีจีน] นั้นได้เปิดเผยถึงความเปราะบางของผู้ประกอบธุรกิจขยะที่เรียกว่าซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะจัดหาผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงสำหรับคาสิโนนอกประเทศจีน”

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเริ่มปฏิบัติการที่เรียกว่า “ต้วนเหลียน” ซึ่งในภาษาจีนแปลว่า “ทำลายโซ่ตรวน” และมีเป้าหมายที่จะหยุดคนในท้องถิ่นไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเสี่ยง

โชค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ขณะที่เมื่อเดือนที่แล้ว กัว เซิงคุน หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะ รัฐมนตรีจีนใช้การประชุมในกรุงปักกิ่งเพื่อประกาศว่าสำนักงานของเขาตั้งใจที่จะดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีกับ “หน่วยงานและบุคคลที่ชักชวนและจัดระเบียบนักท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมคาสิโนในต่างประเทศต่อไป”

โดยการกำหนดเป้าหมายผู้เล่นในรัฐอุตตรประเทศเพื่อนบ้านของอินเดีย Green อธิบายว่า Tiger Palace Resort Bhairahawa จะยิ่งมี “ไม่เสี่ยงต่อความเสี่ยงด้านเครดิตการเล่นเกมหรือความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและธุรกิจที่นำเสนอโดยผู้ประกอบการขยะที่มีทุนต่ำ”

อย่างไรก็ตาม Green ตั้งข้อสังเกตว่า Silver Heritage Group Limited ได้รับความเดือดร้อนในปี 2559 อันเป็นผลมาจากการขาดแคลนการดำเนินงานของคาสิโนที่มีอยู่ ซึ่งรวม

ถึงPhoenix International Clubใกล้กรุงฮานอย เช่นเดียวกับ The Millionaire’s Club And CasinoภายในShangri-La Hotel And Resort ของKathmanduเช่นเดียวกับความล่าช้าในการเปิดเสือ Palace Resort Bhairahawa

“ในขณะที่ผลประกอบการทั้งปีของเราสำหรับปีงบการเงิน 2559 นั้นดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยในขณะที่รายงานความคืบหน้าเล็กน้อย แต่ก็ล้มเหลวโดยส่วนต่างบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามการ

คาดการณ์ของหนังสือชี้ชวนของเรา” กรีนเขียน “คณะกรรมการตระหนักดีว่านี่เป็นทั้งผลลัพธ์ที่ยอมรับไม่ได้และไม่ยั่งยืน และฉันขอรับรองกับคุณว่ามันมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการที่จะปรับปรุง

เว็บเล่นไฮโล ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดูความสำเร็จและการเปิด Tiger Palace Resort Bhairahawa ที่ประสบความสำเร็จและเป็นเวทีสำหรับการแสวงหา โอกาสการเติบโตและการเพิ่มมูลค่าในอนาคตที่มีให้กับบริษัทของคุณ”

มีรายงานว่าความพยายามล่าสุดของลาสเวกัสในการดึงดูดฝูงชนที่อายุน้อยกว่านั้นได้รับผลตอบแทนหลังจากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าผู้เยี่ยมชมเมืองเนวาดามากกว่าหนึ่งในสามในปีที่แล้วมีอายุระหว่าง 18 ถึง 35 ในขณะที่ผู้ที่มาจากกลุ่มประชากร Generation X รุ่นก่อนหน้าคิดเป็น 27 %.

ตามรายงานจากบริการข่าวของAssociated Pressการสอบสวนที่ได้รับมอบหมายจาก Las Vegas Convention and Visitors Authority ยังเปิดเผยว่า 27% ของผู้เยี่ยมชม 42.9 ล้านคนที่ลาสเวกัสในปี 2559 เป็นผู้มาครั้งแรกในขณะที่ผู้ที่จัดประเภทว่าเป็นสมาชิกของ “ รุ่นเบบี้บูมเมอร์” ลดลง 7% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาอยู่ที่ 28%

แม้ว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชม Generation X ที่ลาสเวกัสในปี 2559 มีรายงานว่าลดลง 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่สิ่งนี้ลดลงมากกว่าการเพิ่มขึ้น 10% ในกลุ่มอายุ “พันปี” ซึ่งมีอายุ 18 ถึง 35 ถึง 34% ในขณะที่การศึกษาเทียบได้กับการมาเยี่ยมครั้งแรกของปีที่แล้วในระดับที่ใกล้เคียงกันในช่วงกลางทศวรรษ 1990

“ผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้เราดึงดูดใจ “คนรุ่นมิลเลนเนียล” [ในขณะที่] ไนท์คลับเป็นเหมือนโรงละครสำหรับ “คนรุ่นมิลเลนเนียล”” Bo Bernhard ผู้อำนวยการสถาบันการเล่นเกมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเนวาดาลาสเวกัสกล่าวกับบริการข่าว “พวกเขากำลังประสบกับลาสเวกัสที่แตกต่างจากปู่ย่าตายายอย่างมาก”

The Associated Press รายงานว่าผลการศึกษาของ Las Vegas Convention and Visitors Authority อิงจากการสำรวจนักท่องเที่ยวแบบสุ่ม 3,600 คนในปี 2016 โดย

91% ประกาศว่าพวกเขาจะแนะนำเมืองนี้ให้กับผู้อื่น บาง 81% พบว่าได้เดินทางไปลาสเวกัจากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตัวแทนลดลง 3% เมื่อเทียบปีต่อปีโดยมีประมาณครึ่งหนึ่งของเหล่านี้มาจากประเทศตะวันตกนำโดยแคลิฟอร์เนีย

“เราได้สร้างการรับประทานอาหารที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางสังคมและการมีส่วนร่วมและสร้างอาหารเครื่องดื่มและประสบการณ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกันทางสังคม” ไมเคิลเจนน์

ประชาสัมพันธ์รองประธานอาวุโสของเอ็มจีเอ็รีสอร์ทนานาชาติซึ่งดำเนินการพัฒนาในหลายลาสเวกัรวมทั้งBellagio Las Vegas , มิราจลาสเวกัและMonte Carlo ลาสเวกัสรีสอร์ทแอนด์คาสิโน , บอก Associated Press “และแน่นอน เรากำลังดูพื้นที่เล่นเกมของเรา และระบุว่าสิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในปัจจุบันได้อย่างไร”

บริการข่าวรายงานว่า MGM Resorts International ได้สร้างคณะกรรมการขึ้นเมื่อหลายปีก่อนซึ่งอุทิศตนเพื่อจินตนาการใหม่ถึงประสบการณ์การเล่นเกมสำหรับกลุ่มประชากร “พันปี” ในขณะที่บริษัทได้เปิดสถานที่เล่นเกมโซเชียลเชิงโต้ตอบและตามทักษะเพิ่มเติมภายในทรัพย์สินของMGM Grand Las Vegas .

“ที่จริงแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ตัวเลือกความบันเทิงที่หลากหลายและตรงเป้าหมาย และสถานที่ที่เกี่ยวข้องในลาสเวกัสในปัจจุบันได้ให้บริการเพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมใหม่ๆ ไปยังจุดหมายปลายทางได้มากเท่ากับที่รีสอร์ทขนาดใหญ่ “ใหม่” ทำในปี 1990” อ่านคำแถลงจาก ความคิดเห็นสาธารณะและบริษัทวิจัยตลาด GLS Research ในซานฟรานซิสโก

อย่างไรก็ตาม ข่าวดังกล่าวไม่ค่อยดีนักเนื่องจากผลการศึกษาพบว่าร้อยละของผู้เยี่ยมชมลาสเวกัสที่เล่นการพนันในปี 2559 ยังคงคงที่เมื่อเทียบกับห้าปีที่ผ่านมาที่ประมาณ 70% โดยนักพนันใช้เวลาเฉลี่ย 1.9 ชั่วโมงในคาสิโน ซึ่งลดลงจาก 2.9 ชั่วโมงในปี 2558 และน้อยกว่าสองชั่วโมงเมื่อไม่ถึงสองทศวรรษที่แล้ว

“พวกเขาจะใช้เวลามากขึ้นเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ได้เล่นเกมที่” เควิน Bagger จากลาสเวกัประชุมและนักท่องเที่ยวผู้มีอำนาจบอก Associated Press ก่อนที่จะชี้ไปมากมายเหลือเฟือของเมืองไนท์คลับคอนเสิร์ตการแสดงและการแข่งขันกีฬา

MGM National Harborเพิ่งเปิดดำเนินการได้เพียงสี่เดือนเท่านั้นที่สร้างความประทับใจได้ 6 THคาสิโนของรัฐแมรี่แลนด์ได้รับสามารถที่จะเรียกคืนจำนวนหนึ่งจุดในเดือนมีนาคมเป็นผู้ผลิตรายได้ด้านบนฟื้นมงกุฎหลังจากMaryland Live เอาไปจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์

ตามตัวเลขล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานลอตเตอรีและการควบคุมการเล่นเกมของรัฐแมรี่แลนด์ MGM National Harbor ได้รับรายรับมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเป็นครั้งแรก โดยโดยรวมแล้วสำหรับสถานที่เล่นเกมหกแห่งของรัฐถึง 141.2 ล้านดอลลาร์

ยอดรวมรายเดือนในเดือนมีนาคมสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของรัฐ ซึ่งแสดงการเพิ่มขึ้นเพียง 44% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปี 2016 แน่นอนว่าเป็นช่วงก่อนที่สถานที่จัดงาน National Harbor จะเปิดขึ้น ยอดรวมรายได้จากการเล่นเกมรายเดือนสำหรับรัฐ หากพิจารณาเฉพาะยอดรวมของคาสิโนอื่นอีกห้าแห่งในเดือนที่แล้ว ที่จริงแล้วรัฐมีรายได้ต่อเดือนลดลงเพียง 8% เท่านั้น

Maryland Liveซึ่งเป็นผู้ทำรายได้อันดับหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 14.6% ในเดือนมีนาคม โดยมีรายได้ 46.6 ล้านดอลลาร์ Horseshoe Casino Baltimoreก็ลดลงเช่นกัน แต่

เพียงเล็กน้อยที่ 2.4% โดยมีรายได้ประมาณ 27 ล้านดอลลาร์ มีการรายงานการลดลงเล็กน้อยเล็กน้อยที่ 1.3% สำหรับ Hollywood Casino Perryville ในขณะที่ Ocean Downs และRocky Gap Casino Resortเพิ่มขึ้นด้วย 4.5% และ 14.7% ตามลำดับ

ด้วยรายรับมหาศาลในเดือนมีนาคมนี้ รัฐสามารถเอาชนะสถิติรายได้รายเดือนก่อนหน้านี้ที่กำหนดไว้ในเดือนธันวาคม 2559 โดยมีรายได้ 133.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่สถานที่จัดงาน MGM เปิดในรัฐ

ในฮ่องกงมีการศึกษารัฐบาลใหม่ได้รายงานว่าพบว่าการเล่นการพนันในอดีตอังกฤษอาณานิคมมีการใช้จ่ายมากขึ้นด้วยการล่องเรือคาสิโนที่ออกจากเมืองสำหรับน่านน้ำสากลกว่าในสถานประกอบการเล่นการพนันจำนวนมากในบริเวณใกล้เคียงมาเก๊า

ตามรายงานจากAsia Gaming Briefการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวฮ่องกงในกิจกรรมการพนันในปี 2559” ได้ทำการสำรวจผู้คน 1,250 คนทางโทรศัพท์และพบว่า 61.5% เล่นการพนันในปีที่แล้วซึ่งลดลง 16.3% เมื่อเทียบกับสิ่งที่คล้ายกัน การสอบสวนดำเนินการในปี 2544

รายงานการศึกษาล่าสุดยังสรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้เงินไปโดยเฉลี่ย 5,824 ดอลลาร์กับคาสิโนลอยน้ำในปี 2559 เทียบกับ 1,021 ดอลลาร์ที่สถานประกอบการพนันในมาเก๊า แม้ว่าตัวเลขหลังเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับการสำรวจความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันในปี 2555

จากการศึกษายังมีรายงานว่ารูปแบบการเดิมพันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้อยู่อาศัยในฮ่องกงคือลอตเตอรี Mark Six ซึ่งดำเนินการโดย Hong Kong Jockey Club ที่ไม่แสวงหา

กำไร โดย 54.9% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยเล่นในปี 2559 ตามด้วยการพนันทางสังคมเช่น ที่ห้องเล่นไพ่นกกระจอกที่ 31.6% จากการสำรวจพบว่า 12.5% ​​ได้เดิมพันการแข่งม้า ด้วยการเดิมพันฟุตบอล 6.6% ในขณะที่ 8.4% ได้ไปเยี่ยมชมคาสิโนมาเก๊า

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่แอตแลนติกซิตีได้เห็นการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการพนัน คาสิโนสี่แห่งปิดตัวลงในปี 2014 และทรัมป์ทัชมาฮาลเข้าร่วมรายการคาสิโนที่สั่นสะเทือนในปี 2559 ออก

จากเมืองด้วยสถานที่เพียงเจ็ดแห่งที่เปิดให้บริการ อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2016 คาสิโนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ดูเหมือนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยแสดงอัตรากำไรที่ดีสำหรับปีหลังจากตัวเลขได้รับการเผยแพร่โดยแผนกบังคับใช้การเล่นเกมแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ (DGE) เมื่อวันศุกร์

DGE กำลังรายงาน ( pdf ) ว่าคาสิโนในแอตแลนติกซิตีเห็นรายได้รวมสำหรับปี 2559 ที่ 3.51 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.4% สำหรับปี กำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นอยู่ที่ 587.4

ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าปี 2558 อยู่ 7.3% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสำเร็จเมื่อพิจารณาว่ายอดรวมในปี 2558 จะรวมทรัมป์ทัชมาฮาลซึ่งเปิดตลอดทั้งปี 2558 แต่เปิดดำเนินการจนถึงเดือนตุลาคม 2559 เท่านั้น ดังนั้นสถานที่จัดงาน มีส่วนทำให้ยอดรวมในปีที่แล้วเพียงบางส่วนเท่านั้น

การขายคาสิโนเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังรายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับปีที่แล้วโดยมียอดขายอยู่ที่ 2.52 พันล้านดอลลาร์ รายรับด้านความบันเทิงก็เพิ่มขึ้นที่ 154.5 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รายรับจากห้องพักลดลง .2% เหลือเพียง 405 ล้านดอลลาร์ ยอดขายอาหารและเครื่องดื่มก็ลดลงเช่นกัน โดยมาอยู่ที่ 431 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 2.2%

คาสิโนที่ดำเนินการอยู่สี่ในเจ็ดแห่งสามารถเห็นผลกำไรโดยรวมในปี 2016 โดยที่Borgata Casino เป็นผู้นำด้วยผลกำไรเพียง 13% ด้วยรายรับ 244.7 ล้านดอลลาร์ การปรับปรุงที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับยอดรวมปีต่อปีได้รับการโพสต์โดยGolden Nuggetโดยเพิ่มขึ้นเพียง 28% โดยมีรายได้ 29 ล้านดอลลาร์

ในแง่ของการปฏิเสธ Caesars Entertainment กำลังพ่ายแพ้ ทรัพย์สินของกลุ่มHarrah มีรายได้ 119.1 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้ ซึ่งลดลง -3% Caesars AC ตกลงมาเกือบ 4% ด้วยรายรับ 80.3 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่Bally’sลดลง 2.5% เหลือ 39 ล้านดอลลาร์ในรายรับ

รายงานโดย DGE ยังเปิดเผยยอดรวมสำหรับผู้ประกอบการในแอตแลนติกซิตีที่นำเสนอการพนันออนไลน์ ครอบคลุมเฉพาะ Caesars Interactive Entertainment New Jersey และ

Resorts Digital สำหรับ Caesars Interactive กลุ่มบริษัทมีกำไร 9.77 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 143% สำหรับ Resorts Digital บริษัททำเงินได้ 20.4 ล้านดอลลาร์สำหรับปี และขาดทุนสุทธิ 1.37 ล้านดอลลาร์

มีความพยายามที่จะปรับปรุงอุตสาหกรรมการพนันแอตแลนติกซิตีกับสถานที่ใหม่ในการทำงานรวมทั้งการซื้อกิจการล่าสุดของอดีต Trump Taj Mahal โดยฮาร์ดร็อคอินเตอร์เนชั่นแนล ฮาร์ด

ร็อคประกาศแผนของพวกเขาที่จะลงทุน 375 $ ล้านเข้าไปในสถานที่ที่มีชุดวันที่เปิดสำหรับฤดูร้อนของปี 2018 คาสิโนในขณะนี้จะเป็นที่รู้จักในฮาร์ดร็อคโฮเทลแอนด์คาสิโนแอตแลนติกซิตี

คาสิโนของNorthwest Indianaเริ่มละลายหลังจากประสบปัญหาการแช่แข็งเป็นเวลาหลายเดือน เมื่อเดือนมีนาคมเห็นรายได้จากการเล่นเกมเพิ่มขึ้นเป็น 90.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.2 เปอร์เซ็นต์จาก 89.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ขนาดเล็ก แต่ได้รับการต้อนรับที่เพิ่มขึ้นถูกมองว่าเป็น“บิตของการฟื้นตัว” โดยแดน Nita ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานอาวุโสของคาสิโน Horseshoe แฮมมอนด์ตามที่ภาคตะวันตก

เฉียงเหนืออินเดียนาไทม์ Nita กล่าวว่าคาสิโนของ Northwest Indiana มีการเติบโตปีต่อปีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เขากล่าวว่า “พื้นคาสิโนรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นในเดือนมีนาคม” ตามสำนักข่าว

ผู้นำคือเกมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยได้รับเงินรางวัลรวม 71.7 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ด้วยเงินรวม 19 ล้านดอลลาร์ เกมโต๊ะที่คาสิโนในพื้นที่ลดลง 1.7%

คาสิโน Blue Chip ของมิชิแกนซิตี้มีประสบการณ์การเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบปีต่อปีที่ 3.8% เป็น 15 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่เรือ Gary สองลำของมาเจสติกสตาร์เพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งทำ

เงินได้ 15.3 ล้านดอลลาร์ เกือกม้าในแฮมมอนด์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันที่ 39.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2%คาสิโนในพื้นที่เดียวที่บันทึกเดือนที่ลดลงคือAmeristarของ East Chicago ที่ 21 ล้านดอลลาร์ลดลง 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การรับสมัครที่คาสิโนของพื้นที่ในเดือนมีนาคมเป็นส่วนใหญ่แม้เพียงกว่า 890,000 โดยรวมลดลงน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

เดือนที่แล้วเป็นเพียงครั้งที่สองภายในระยะเวลา 12 เดือนที่มีรายรับจากการพนันเพิ่มขึ้น คาสิโนในพื้นที่ลดลง 3.3% จากไตรมาสแรกของปี 2559 ที่เพียง 244.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปี 2560

การเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมแม้เพียงเล็กน้อยก็ช่วยลดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรายไตรมาสได้ นิตากล่าวว่า “ความจริงที่ว่าเราสามารถกินครึ่งหนึ่งของการลดลงนั้นในหนึ่งเดือน — ฉันได้รับกำลังใจจากแนวโน้มนั้น” ตามรายงาน

โดยรวมแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกม 13 แห่งของรัฐได้รับรางวัลรวม 211.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.4% จากปีที่แล้ว รัฐได้รับเงินทั้งหมด 66.8 ล้านดอลลาร์ในการเดิมพันและภาษีการรับเข้าโดยคาสิโน

อุตสาหกรรมคาสิโนของอินเดียน่าได้รับความเดือดร้อนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่คาสิโน 13 แห่งของรัฐมีรายได้ภาษีเพียง 600 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ลดลง 30% ตั้งแต่ปี 2550

ในการค้นหาคำตอบ House Bill 1350 ซึ่งเขียนโดย Rep. Todd Huston (R-District 37) ได้ดำเนินการผ่านสภานิติบัญญัติและจะหักภาษีการรับสมัคร $ 3 ต่อบุคคลที่ถูกกำหนด

ให้กับเรือล่องแม่น้ำของรัฐ แทนที่ด้วยภาษีเสริมที่จะต่อยอดที่ 3.5 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของคาสิโน ร่างกฎหมายนี้ได้เห็นการแก้ไขหลายครั้งแล้ว และขณะนี้ได้ย้ายไปที่วุฒิสภาอินเดียน่า ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

รัฐนิวเจอร์ซีย์ของคาสิโนออนไลน์ที่มีการจัดการที่จะเก็บชัยชนะพอที่จะทำให้เดือนมีนาคมบันทึกการตั้งค่าหนึ่งในขณะที่ยังมีการตั้งค่าเหตุการณ์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการไม่กี่บุคคลบางส่วนตามที่นักวิเคราะห์ที่PlayNJ.com เพื่อให้สอดคล้องกับตัวเลขที่เป็นที่ชื่นชอบในอดีตของเดือนมีนาคมสำหรับคาสิโนออนไลน์ของรัฐ มีนาคม 2017 ไม่ทำให้ผิดหวัง

คาสิโนออนไลน์ใน Garden State เมื่อเดือนที่แล้วได้ทำลายสถิติก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมที่ 18.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งร้อนแรงด้วยเงินกว่า 21 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานรายได้รวมทางอินเทอร์เน็ตรายเดือน ( pdf ) ที่เผยแพร่โดยแผนกบังคับใช้เกมแห่งนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันที่ 12 เมษายน เป็นเดือนแรกที่รายรับจากคาสิโนออนไลน์สูงถึง 20 ล้านดอลลาร์

นิวเจอร์ซีย์มีรายได้รวม 356.5 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน 2556 นักวิเคราะห์ระบุว่าตั้งแต่ปี 2556 รัฐมีรายได้ภาษีรวม 80 ล้านดอลลาร์และอาจเกินเครื่องหมาย 100 ล้านดอลลาร์ภายในปี จบ.

ในเดือนมีนาคม รายได้ภาษีอีก 3.3 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังรัฐโดยผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ผู้ประกอบการเกมในรัฐนิวเจอร์ซีย์จ่ายเงินให้กับรัฐมากกว่า 80 ล้านดอลลาร์ในรายรับภาษีตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2556

นักวิเคราะห์อาวุโสของ PlayNJ.com, Robert DellaFave กล่าวว่า “เกือบสามปีครึ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง รถไฟที่เป็นอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ยังคงครอบคลุมไอน้ำ ทุกเดือนอุตสาหกรรมจะจีบหรือสร้างสถิติใหม่สำหรับรายได้”

นอกเหนือจากสถิติของอุตสาหกรรมแล้วGolden Nugget Atlantic Cityยังสร้างสถิติด้วยรายรับจากคาสิโนออนไลน์รายเดือน 6 ​​ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม Tropicana Casino &

Resort and Resorts Casino Hotelซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่ม Carl Icahn ที่นำโดย Carl Icahn ในแอตแลนติกซิตียังโพสต์เดือนที่บันทึกด้วยรายรับรวมมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์และ Resorts Digital Gaming เกินเครื่องหมาย 50 ล้านดอลลาร์

Borgata Hotel Casino & Spaบรรลุเป้าหมายอีกขั้น โดยสร้างรายได้มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เปิดตัว และตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิด ธุรกิจคาสิโนออนไลน์ส่วนใหญ่มาจากลูกค้า

ใหม่ แทนที่จะเป็นลูกค้าเดิมของคาสิโน ตามรายงาน ผู้บริหารจาก Borgata รวมถึง Golden Nugget Atlantic City และ Caesars Interactive Entertainment ต่างยืนยันว่าลูกค้าออนไลน์มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าใหม่

ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนออนไลน์ของรัฐไม่ได้ทั้งหมดสร้างสถิติในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคาสิโนออนไลน์ของCaesars Atlantic Cityเห็นเดือนที่เลวร้ายติดต่อกัน ในเดือนมีนาคม ขณะที่การแข่งขันกำลังมาถึงจุดสำคัญและทำลายสถิติรายได้ รายได้ของซีซาร์ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่ารายรับจากปีต่อปีจะลดลงเพียงเล็กน้อยที่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

Global Market Advisors (GMA) เปิดเผยบทสรุปสำหรับผู้บริหารในสมุดปกขาวเรื่อง “White Paper: Japan Integrated Resorts” เมื่อวันพุธที่ผ่านมา รายงานแสดงการคาดการณ์รายได้สำหรับสถานการณ์ต่างๆ และโครงสร้างการกำกับดูแลที่อาจเกิดขึ้นหลังจากญี่ปุ่นกำหนดกรอบสำหรับการพนันในรีสอร์ทที่ถูกกฎหมายในประเทศเมื่อปลายปีที่แล้ว

Steve Gallaway หุ้นส่วนผู้จัดการของ Global Market Advisors ระบุในสื่อที่เผยแพร่ในเวลาใกล้เคียงกับ ES ว่า “ญี่ปุ่นมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างรายได้สูงถึง 24.2 พันล้านดอลลาร์ในหกสถานที่ที่แตกต่างกันภายในปี 2573 ”

แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงในที่สาธารณะก่อนหน้านี้ แต่ GMA ได้คาดการณ์ศักยภาพโดยอิงจากสมมติฐานที่ว่าหนึ่งในเป้าหมายของกฎหมายรีสอร์ทแบบบูรณาการคือการเพิ่มการท่องเที่ยว ในรายงานของ GMA ได้สำรวจความเป็นไปได้ของรัฐบาลที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการหลายรายรวมตัวกันที่เกาะ Yumeshima ในโอซาก้า ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “แถบโอซาก้า”

“การพัฒนาไซต์โอซาก้าโดยมีผู้ให้บริการหลายรายใน ‘Osaka Strip’ จะสร้างมวลวิกฤตและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แท้จริง สิ่งนี้จะแข่งขันกับลาสเวกัส มาเก๊า และสิงคโปร์ในการสร้างเกือบ 11.0 พันล้านดอลลาร์จากเขตนั้นเพียงแห่งเดียว” กัลลาเวย์กล่าว

เอกสารไวท์เปเปอร์ฉบับเต็มจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของที่ปรึกษาจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 สำหรับตอนนี้ ผู้ที่สนใจในบทสรุปสำหรับผู้บริหารสามารถค้นหาได้ฟรี บทสรุปสำหรับผู้บริหาร: เอกสารไวท์เปเปอร์: รีสอร์ทแบบบูรณาการของญี่ปุ่น (.PDF)

จากสี่สถานการณ์ที่สำรวจ สถานการณ์ที่กล่าวถึงผู้ประกอบการหลายรายในโอซาก้า โดยไม่มีคาสิโนในโยโกฮาม่าหรือที่อื่น ๆ จะสร้างรายได้จากการเล่นเกมน้อยที่สุดด้วย 10.9 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังเป็นสถานการณ์ที่มีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและภายในประเทศที่ดีที่สุดที่ 47% และ 53% ตามลำดับ ความเหลื่อมล้ำที่สุดในอัตราส่วนนั้นจะเป็นสำหรับไซต์คาสิโนที่ตั้งอยู่ในโอซาก้า โยโกฮาม่า ซาเซโบะ และฮอกไกโด ซึ่ง 77% ของรายได้จะมาจากการใช้จ่ายภายในประเทศ

การวิเคราะห์เชิงลึกของทั้งสี่สถานการณ์จะมีอยู่ในเอกสารปกขาวฉบับเต็ม รวมถึงภาพรวมของตลาดญี่ปุ่นตำแหน่งที่เป็นไปได้ คำจำกัดความและตัวอย่างของรีสอร์ทแบบบูรณาการต่างๆ การ

พิจารณาด้านกฎระเบียบและเงินทุน และภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ รายงานขนาดบวก 100 หน้าจะให้รายละเอียดการประมาณการรายได้ด้วยไซต์เฉพาะที่กล่าวถึง

นักวิเคราะห์เน้นว่าการพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้าง RFP จะต้องไม่ ‘จำกัด’ ผู้ปฏิบัติงาน และควรมีความสอดคล้องตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการสร้างขั้นสุดท้าย เอกสารไวท์เปเปอร์ระบุว่า:

“ผู้ประกอบการควรสามารถออกแบบ ลงทุน และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ต้องมีการพัฒนาเครื่องชั่งเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อผู้ปฏิบัติ

งานยอมรับโครงการผ่านการส่ง RFP พวกเขาควรจะสอดคล้องกันตั้งแต่แนวคิดจนถึงการสร้างขั้นสุดท้าย ความเบี่ยงเบนใด ๆ ในขอบเขตของโครงการจะต้องได้รับการอนุมัติผ่านพันธมิตรของรัฐบาล”

ปริญญาเอก Kazuaki Sasaki แห่งมหาวิทยาลัย Toyo มีส่วนทำให้กระดาษขาวเช่นเดียวกับ Bo Bernhard, Ph.D. กระดาษสีขาวได้รับการสนับสนุนโดย Clairvest และฮาร์ดร็อคอินเตอร์เนชั่นแนล

ในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์นี้ IGT ( International Game Technology ) ผู้จำหน่ายเกมคาสิโนออนไลน์และบนบกทั่วโลกได้ประกาศขายสาขาคาสิโนโซเชียลของพวกเขา Double

Down Interactive LLC ให้กับบริษัทในเครือของDoubleU Games ผู้ให้บริการคาสิโนโซเชียลในกรุงโซล . ข้อตกลงดังกล่าวจะเห็นทั้งสองบริษัทสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หลายปีเพื่อรวมเกม IGT และผลิตภัณฑ์คาสิโนโซเชียลของ DoubleU Games เข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ “นวัตกรรม” ในฉากคาสิโนโซเชียลทั่วโลก

IGT ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมลอตเตอรีและคาสิโนที่มีการควบคุมก่อนที่จะซื้อDouble Downในราคา $ 500 ล้าน (แอพ) ในปี 2555 และก้าวเข้าสู่ภาคคาสิโนโซเชียล ตามที่

Marco Sala, CEO ของ IGT ได้กล่าวไว้ การซื้อได้ช่วยให้บริษัทเติบโตเป็นหนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในฉากคาสิโนโซเชียลในอเมริกาเหนือแต่หลังจากหลายปีของการเติบโตแบบออร์แกนิกและระดับการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น พวกเขาได้ตัดสินใจว่า เวลาที่เหมาะสมในการ “เพิ่ม” มูลค่า Double Down สำหรับผู้ถือหุ้นของ IGT

ตามข้อตกลง DoubleU Games จะจ่ายเป็นเงินสด 10.5 เท่าของ Adjusted EBITDA ประจำปี 2559 ของ Double Down หรือทั้งหมด 825 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง IGT จะเปลี่ยนเส้นทาง

ไปสู่ความต้องการทั่วไปขององค์กร เช่น การลดหนี้ ตามข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงการขายยังจะเห็นทั้งสองฝ่ายเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนการจัดจำหน่าย การพัฒนาและการบริการหลายปี ซึ่งจะทำให้ DoubleU Games ใช้สล็อตของ IGTในผลิตภัณฑ์คาสิโนโซเชียลของตนเพื่อแลกกับค่าลิขสิทธิ์ที่เกิดซ้ำ

วันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นการขายคือในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 โดยต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ในขณะที่ IGT จะออกรายงานทางการเงินที่จะรวมผลกระทบของการขายและ

ผลประกอบการไตรมาส 1 ของพวกเขาในปลายเดือนพฤษภาคม Ga-Ram Kim ซีอีโอของ DoubleU Games ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขายโดยกล่าวว่าการเป็นหุ้นส่วนจะรวมสล็อตระดับพรีเมียมของ IGT เข้ากับความเป็นเลิศในการดำเนินงาน – การรวมกันที่พวกเขามั่นใจว่าจะรับประกันอนาคตของบริษัทในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมคาสิโนโซเชียลระดับโลก

ผู้ประกอบการของเกาหลีใต้ที่ใหญ่ที่สุดของคาสิโน, พาราไดซ์ Co Ltdและด้านบนสามญี่ปุ่นสล็อตและสร้างเครื่องปาจิงโกะเซก้าแซมมี่ Holdings Incแผนการที่จะเปิดประเทศที่รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่สองในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของเกาหลีใต้อินชอน

นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ตัวเลขที่ไม่แน่นอนสำหรับการเปิดตัว แต่ไม่ใช่เพราะพลเมืองเกาหลีใต้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นที่นั่น – นั่นคือที่กำหนด คาสิโนจะไม่เห็นการลดลงอย่างมากจากวีไอพีจีนแผ่นดินใหญ่หรือนักพนันในตลาดมวลชน ซึ่งปกติแล้วคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ที่เห็นในคาสิโนทั้งหมด ยกเว้นคาสิโน Kangwon Land ระยะไกลที่ทุกคนสามารถเล่นได้

Paradise Cityจะเปิดบนเว็บไซต์ของอดีตParadise Casino Incheonซึ่งได้รับการรวมเข้ากับรีสอร์ทคาสิโนแห่งใหม่เป็นส่วนใหญ่ อินชอนซึ่งมีประชากรประมาณ 3 ล้านคน อยู่ห่างจาก

เขตกรุงโซลประมาณ 25 ไมล์ (40 กม.) ซึ่งจุคนได้ประมาณ 10 ล้านคน อินชอนอยู่ห่างจาก Kaesong ประเทศเกาหลีเหนือเพียง 33 ไมล์ และอยู่ในระยะที่โดดเด่นจากปืนใหญ่โบราณแต่ทำลายล้างของทางเหนือ

ในขณะที่ปักกิ่งปิดฉากการติดสินบนและการทุจริตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและวีไอพีจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มละทิ้งมาเก๊า เกาหลีใต้กลายเป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์ของนโยบายและรายรับพุ่งสูงขึ้นที่คาสิโนหลายแห่งของประเทศ

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนกับเกาหลีเหนือมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ควรมีสมการเพื่อความสำเร็จของคาสิโน จีนได้สั่งห้ามบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่ที่ขายทัวร์

ให้เกาหลีใต้ ประท้วงระบบป้องกันขีปนาวุธที่สหรัฐฯ กำลังดำเนินการอยู่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเยือนเกาหลีใต้ในเดือนมีนาคมลดลง 39% ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2559 หลังจากการห้ามเดินทาง

ประเทศจีนไม่ใช่ตลาดป้อนเพียงแห่งเดียวสำหรับผู้บุกเบิกประสบการณ์รีสอร์ทแบบบูรณาการในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และชื่อ Sega ควรช่วยบริษัทในการส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่นและลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายอื่นๆ ซึ่งในระยะยาวสามารถเสริมรายได้ได้ก็ต่อเมื่อชาวจีนกลับมา .

องค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่เป็นลางดีสำหรับตัวเลขคือความจริงที่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่ร่ำรวยมากส่วนใหญ่ที่เสี่ยงโชคทั้งหมดทุกนาทีที่โต๊ะบาคาร่า ถือหลายสัญชาติและสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ทางการทูตได้มากที่สุด

เนื่องจากเกาหลีใต้และตลาดแม่เหล็กอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์ในช่วงสองปีที่ผ่านมาจากการปราบปรามของปักกิ่งทำให้ผลกำไรผ่อนคลายลง Macau GGR กำลังเพิ่มขึ้น รายรับจากการเล่นเกมโดยรวมเพิ่มขึ้น 18% ในเดือนมีนาคมโดยมีการเติบโตของวีไอพีที่แซงหน้าการเติบโตของตลาดมวลชนด้วยอัตราส่วนสองต่อหนึ่ง

ชาวเกาหลีใต้มีความกระหายที่ไม่รู้จักพอสำหรับความบันเทิงและ Paradise City ได้ทำการตลาดด้วยตัวเองมากกว่าคาสิโน ดังนั้นแม้ว่าพลเมืองในท้องถิ่นจะไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เล่นเกมได้ พวกเขาสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่ Paradise Sega Sammy เรียกว่า Art-Tainment ของสถานที่ให้บริการได้

ห้องแกรนด์บอลรูมสามารถรองรับแขกได้มากถึง 1,820 คน มีบริการอาหารรสเลิศในอาหารและบรรยากาศที่หลากหลาย วิลล่าพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบดีลักซ์ สระว่ายน้ำในร่มและกลาง

แจ้งที่เปิดให้แขกเข้าพัก จะดึงดูดผู้คนในท้องถิ่น เช่นเดียวกับ Paradise City Club Lounge สปาและซาวน่า สปอร์ตคลับ และลานโบว์ลิ่งจะมีการจราจรที่ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สำหรับฤดูใบไม้ผลิ ถนน Cherry Blossom ที่ล้อมรอบเส้นทาง Dulle-gil นั้นเชิญชวนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้เดินเล่นไปตามเส้นทางที่มีดอกบานสะพรั่งแน่นอนว่าชาวเกาหลีที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็จะได้รับการต้อนรับเข้าสู่คาสิโนและส่วนวีไอพีเช่นกัน

มิทช์ การ์เบอร์คือชีวิตจริง ที่เล่าถึงความร่ำรวย เมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิต เขายากจนและขอยืมเงินไปจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ก้าวไปข้างหน้าในทศวรรษต่อมา และตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในชายที่ร่ำรวยที่สุดในอุตสาหกรรมการพนัน

Garber เพิ่งได้รับเงินจำนวน 210 ล้านดอลลาร์จากCaesars Entertainment Corpสำหรับความสำเร็จล่าสุดของเขากับแผนกออนไลน์ของบริษัท Garber เป็นผู้นำการเล่นเกมออนไลน์สำหรับ Caesars และดึงสิ่งที่อาจเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท

ในปี 2011 การ์เบอร์เกลี้ยกล่อมอดีตซีอีโอ แกรี่ เลิฟแมน ให้ซื้อบริษัทเกมโซเชียลสตาร์ทอัพขนาดเล็กชื่อ Playtika Playtika เชี่ยวชาญในเกมโซเชียลเช่นสล็อตบน Facebook ในขณะนั้น Playtika ทำรายได้ปีละ 10 ล้านดอลลาร์และมีพนักงานหลายสิบคน

หลังจากที่ได้ยิน Garber ออกมาแล้ว Loveman และคณะกรรมการตกลงที่จะซื้อ Playtika ในราคา 110 ล้านดอลลาร์ และลงทุนอีก 140 ล้านดอลลาร์ในแนวทางที่คล้ายคลึงกัน ส่งผล

ให้เงินลงทุนทั้งหมดของพวกเขาอยู่ที่ 250 ล้านดอลลาร์ Playtika คาดว่าจะทำเงินได้ 400 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ และปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนั้น Playtika เป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับ Slotomania; เกมออนไลน์ฟรีที่สามารถเล่นบนFacebook เหตุใดบริษัทที่พยายามปรับโครงสร้างหนี้จึงต้องจ่ายเงิน 210 ล้านดอลลาร์ให้กับ CEO ออนไลน์ของตน

ในฤดูร้อนของปีที่ผ่านมาซีซาร์ขาย Playtika และ บริษัท ย่อยกับสมาคมจีนสำหรับ $ 4.4 พันล้าน รายได้จากการขายช่วยให้ซีซาร์ปรับโครงสร้างหนี้และยุติแผนการล้มละลายสำหรับนิติบุคคลหลักของตน

วันจ่ายเงินเดือนของ Garber ส่วนใหญ่มาในรูปแบบของหุ้นที่ถืออยู่ใน Playtika (40.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) และส่วนของเงินสด (168.3 ล้านดอลลาร์) ได้รับเงินเดือนและโบนัสเพียง 1.7 ล้านเหรียญจากซีซาร์โดยตรง

ความสำเร็จของการ์เบอร์ไม่น่าแปลกใจสำหรับบางคน CEO ที่เกิดในแคนาดาเคยทำงานเป็นทนายความให้กับบริษัทเกมหลายแห่งในฐานะที่ปรึกษาในอดีต ครั้งหนึ่งเขาเคยบริหาร PartyGaming Plc ก่อนที่จะเข้าร่วมทีมที่ Caesars ในปี 2009

รัฐนิวเจอร์ซีย์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้นำตลาดเมื่อพูดถึงเกมออนไลน์ คาสิโนออนไลน์และการเล่นเกมโป๊กเกอร์ทำได้ค่อนข้างดีในรัฐ ซึ่งเหนือกว่าเนวาดาและเดลาแวร์อย่างง่ายดายเมื่อพูดถึงรายได้จากเกมออนไลน์ ในเดือนมีนาคม เดลาแวร์พบว่ารายรับจาก iGaming ลดลงอย่างมาก ในขณะที่นิวเจอร์ซีย์สามารถบันทึกรายรับได้

สำหรับเดือนมีนาคม คาสิโนออนไลน์ในเดลาแวร์ทำเงินได้เพียง 151,811 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 42% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 การสูญเสียเท่ากับ 108,000 ดอลลาร์น้อยลงในการไป

เมืองและความแตกต่างอย่างมากในการชนะสุทธิที่ผลิตโดยDelaware Park , Harrington RacewayและDover ลดลงจากปี 2016 เมื่อมีรายได้ 260,539 ดอลลาร์ ผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐคือ Dover Downs ซึ่งมีรายได้เพียง 20,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่ารายรับในเดือนมีนาคม 2559 ถึง 76%

เดลาแวร์พาร์คครองตำแหน่งสูงสุดเสมอ และถึงแม้จะได้รับความนิยม แต่ก็ขาดทุน 49% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า Harrington Raceway ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เล็กที่สุดในสามราย สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดบางส่วนในเดือนมีนาคม ส่งผลให้รายรับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในเดือนนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ด้วยการชนะในการเล่นเกมออนไลน์ที่มากกว่า 151,000 ดอลลาร์ ถือเป็นชัยชนะที่ต่ำที่สุดสำหรับรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2015 สถิติน่าผิดหวังมากที่หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ให้บริการคาสิ

โนดูเหมือนจะสูญเสียในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เกิดภาวะถดถอยที่สำคัญ เกมลอตเตอรีวิดีโอลดลง 36% ในขณะที่เกมบนโต๊ะลดลง 48% เมื่อพิจารณาตัวเลขปีต่อปี โป๊กเกอร์ลดลงเช่นกันโดยลดลงมากกว่า 50%

ในขณะที่เดลาแวร์ดิ้นรนในเดือนมีนาคมนิวเจอร์ซีย์ถูกไฟไหม้เห็นการเติบโตใหม่ในภาคเกมออนไลน์ เครือข่ายเกมของรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปีที่แล้ว David Rebuck ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายการเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์กล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าอุตสาหกรรมออนไลน์กำลังก้าวไปสู่ปีที่บันทึกอีกปีหนึ่ง

ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ได้รับเงิน 21.7 ล้านดอลลาร์จากการพนันออนไลน์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รัฐทำเงินได้เกิน 20 ล้านดอลลาร์ และในขณะเดียวกันก็สร้างสถิติรายได้ใหม่ทุกเดือน สถิติก่อนหน้านี้ตั้งขึ้นในเดือนมกราคมของปีนี้เมื่อมีการรายงานรายได้ 18.8 ล้านดอลลาร์ ตอนนี้ หนึ่งในทุก ๆ สิบดอลลาร์ที่คาสิโนได้รับในนิวเจอร์ซีย์มาจากการกระทำออนไลน์