เว็บปั่นแปะ แทงบอลสดออนไลน์ Nokia

เว็บปั่นแปะ ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย, 28 มิถุนายน 2547 – โนเกีย (NYSE: NOK ) ผู้นำระดับโลกด้านโมบิลิตี้ กำลังช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการค้นหาโอกาสทางการตลาดที่กว้างขึ้น

เพื่อตอบรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ CDMA ที่กำลังเติบโตได้ง่ายขึ้น วันนี้ที่ JavaOne ฟอรัม Nokia ซึ่งเป็นองค์กรนักพัฒนาระดับโลกของ Nokia ประกาศว่าขณะนี้มีอุปกรณ์ที่รองรับแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา Nokia CDMA Series 40 ทั้งหมด 14 เครื่อง ซึ่งนำจอสีและเทคโนโลยีขั้นสูงออกสู่ตลาดมวลชน

โนเกียสร้างซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือด้วยแนวทางแพลตฟอร์มที่ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการพอร์ตแอพพลิเคชั่นระหว่างอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ CDMA 14 เครื่อง

นั้นสอดคล้องกับแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา Series 40 ของ Nokia ซึ่งทำงานบน Java, การท่องเว็บและ Multimedia Messaging Service (MMS) และรวมถึงการดัดแปลงที่

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาด CDMA การใช้ตัวเปิดใช้งานมาตรฐานเหล่านี้ นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือ CDMA และ GSM โดยไม่คำนึงถึงเทคโนโลยีเครือข่าย

ด้วยการขยายการรองรับอุปกรณ์ CDMA ฟอรัม Nokia กำลังเพิ่มตลาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้ของนักพัฒนา ทั่วโลก จากผู้ให้บริการ 108 รายที่ประกาศสนับสนุนเทคโนโลยี Java

มากกว่าหนึ่งโหลเป็นผู้ให้บริการ เว็บปั่นแปะ นักพัฒนาสามารถเข้าถึงการสนับสนุนของ Forum Nokia เพื่อย้ายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสำหรับโทรศัพท์ระบบ GSM ไปยังอุปกรณ์ CDMA ได้อย่างง่ายดาย โดยเป็นการเปิดประตูสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ ให้กับผู้ให้บริการและผู้ใช้ปลายทาง

“เป้าหมายของเราคือทำให้ง่ายต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับตลาด GSM ขนาดใหญ่ รวมถึงฐานผู้ใช้ปลายทาง CDMA ที่สำคัญ” Lee Epting รองประธาน Forum Nokia กล่าว

“การขยายแพลตฟอร์มของเราไปสู่อุปกรณ์ CDMA ที่หลากหลาย นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ GSM ทั่วโลก เราสามารถส่งมอบตลาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และรักษาความเป็นผู้นำของเราในการสร้างโอกาสทางธุรกิจในปริมาณมากสำหรับนักพัฒนาทั่วโลก

“ด้วยการใช้ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์, SDK ของแพลตฟอร์ม และเอกสารประกอบ และด้วยความพยายามในการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย นักพัฒนาสามารถนำเสนอโซลูชันเพื่อให้บริการทั้งตลาด CDMA และ GSM บรรลุโอกาสในการสร้างรายได้ที่กว้างขึ้น เราสนับสนุนนักพัฒนาตลอดกระบวนการออกแบบ เข้ารหัส เพิ่มประสิทธิภาพ และการขาย โซลูชั่นของพวกเขา”

โนเกียกำลังสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ CDMA ประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาด CDMA ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง Nokia ได้จัดส่งอุปกรณ์ CDMA

ไปแล้วมากกว่า 43 ล้านเครื่องในช่วง 13 ปีนับตั้งแต่กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายแรกๆ ที่เริ่มต้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี CDMA ในปี 2546 โนเกียได้จัดส่งอุปกรณ์ CDMA ให้กับผู้ให้บริการ 65 รายใน 25 ประเทศ ภายในสิ้นปี 2546 โนเกียมีสถานะที่แข็งแกร่งในฐานะหนึ่งในซัพพลายเออร์โทรศัพท์มือถือ CDMA 3 อันดับแรกของโลก

แพลตฟอร์ม Developer Platform ของ Nokia นำเสนอกลุ่มอุปกรณ์ที่มีพารามิเตอร์ทั่วไปและ API ที่เหมือนกัน ให้โอกาสนักพัฒนาจำนวนมากขึ้นในโทรศัพท์รุ่นต่างๆ ที่มีการปรับแต่ง

เพียงเล็กน้อย จนถึงปัจจุบัน มีการเปิดตัวโมเดลที่สอดคล้องกับ Developer Platform มากกว่า 60 รุ่นแล้ว ในปี 2546 Nokia ได้จัดส่งอุปกรณ์ Developer Platform ไปแล้วกว่า 70 ล้านเครื่อง Nokia คาดว่าพวกเขาจะจัดส่งอุปกรณ์ Developer Platform มากกว่า 100 ล้านเครื่องในปี 2547 (กุมภาพันธ์ 2547)

Forum Nokia ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาระดับโลกของ Nokia เชื่อมโยงนักพัฒนาเข้ากับเครื่องมือ ข้อมูลทางเทคนิค การสนับสนุน และช่องทางการจัดจำหน่ายที่พวกเขาสามารถใช้

ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย 28 มิถุนายน 2547 – โนเกีย (NYSE: NOK ) ผู้นำระดับโลกด้านโมบิลิตี้ ได้อัปเดตชุดเครื่องมือและชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) อย่าง

กว้างขวางเพื่อรองรับ Eclipse ซึ่งเป็นโอเพ่นซอร์สบน Java ยอดนิยมแบบบูรณาการ สภาพแวดล้อมการพัฒนา (IDE) การสนับสนุนสำหรับแพลตฟอร์ม Eclipse นั้นรวมอยู่ในเวอร์ชัน

ใหม่ของ Nokia Developer’s Suite สำหรับ J2ME เวอร์ชัน 2.2 และ SDK บริการเซิร์ฟเวอร์มือถือของ Nokia นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถรวม SDK แพลตฟอร์ม MIDP Nokia ใดๆ

เข้ากับสภาพแวดล้อม Eclipse ได้แล้ว เครื่องมือและ SDK ของ Nokia ทั้งหมดนี้มีให้ใช้งานฟรีสำหรับสมาชิกของ Forum Nokia PRO ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาขั้นสูงที่นำเสนอโดย Forum Nokia ซึ่งเป็นกลุ่มนักพัฒนาสัมพันธ์ของ Nokia และจะเผยแพร่ในชุมชน Forum Nokia ทั่วไปในเดือนหน้าที่ www.forum.nokia.com

Eclipse เป็นแพลตฟอร์มเปิดสำหรับการพัฒนา Java โดยตัวมันเองเป็น IDE ที่ทรงพลังซึ่งนำเสนอเครื่องมือการพัฒนา Java ที่หลากหลาย จุดแข็งหลักของแพลตฟอร์ม Eclipse คือ

ความเรียบง่ายของการผสานรวมเครื่องมือเพิ่มเติมเข้ากับ Eclipse IDE เป็นปลั๊กอิน ซึ่งช่วยให้นักพัฒนามีเครื่องมือขั้นสูงที่ครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนา Java เครื่องมือเสริมของ Eclipse จำนวนมากพร้อมใช้งานในรูปแบบฟรีแวร์ ทำให้ Eclipse เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่คุ้มค่ามาก

แม้ว่า Eclipse จะพร้อมใช้งานในชุมชนโอเพ่นซอร์สเพียงไม่ถึงสามปีเท่านั้น แต่ Eclipse ก็กลายเป็น IDE ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักพัฒนา Java ในอเมริกาเหนือ ตามสถิติล่าสุดจากบริษัทวิจัยตลาด Evans Data Corp. ในบรรดานักพัฒนาระบบไร้สายทั่วโลก Eclipse เป็นหนึ่งใน Java IDE ที่ใช้มากที่สุดสามอันดับแรก

“Eclipse เป็นสภาพแวดล้อมที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับนักพัฒนา Java ในปัจจุบัน” Heikki Koivu หัวหน้า Developer Platform Tools ของ Nokia กล่าว “ขนาดและความ

แข็งแกร่งของชุมชน Eclipse ได้ตัดสินใจสนับสนุน Eclipse ในซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราอย่างชัดเจนและน่าสนใจ ในท้ายที่สุด การสนับสนุนนี้จะดึงดูดนักพัฒนาจำนวนมากขึ้นให้สร้างแอปพลิเคชันและบริการบนมือถือ สร้างตลาดโดยรวมที่แข็งแกร่งขึ้น”

ขณะนี้เครื่องมือและ SDK ของ Nokia รองรับ Eclipse ทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์เพื่อเริ่มสร้างแอปพลิเคชันมือถือ Nokia Developer’s Suite (NDS) สำหรับ J2ME ให้นักพัฒนามียูทิลิตี้สำหรับการสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชัน MIDP 1.0 และ MIDP 2.0 และสามารถใช้เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อะโลนหรือปลั๊กอินที่รวมเข้ากับ Borland

JBuilder, IBM WebSphere, Sun ONE Studio และตอนนี้ Eclipse NDS สำหรับ J2ME เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Java ที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดที่ Forum Nokia โดยเฉลี่ยดาวน์โหลดประมาณ 20,000 ครั้งต่อเดือน เมื่อเขียนแล้ว แอปพลิเคชันสามารถนำไปใช้กับ SDK แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Nokia ที่มี MIDP เช่น Series 40,

Series 60, Series 80 หรือ Series 90 ได้ แพลตฟอร์มนักพัฒนาเหล่านี้จัดเตรียมพารามิเตอร์ทั่วไปและ API ในกลุ่มโทรศัพท์มือถือต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสปริมาณสำหรับแอปพลิเคชัน ด้วยการปรับแต่งที่น้อยที่สุด

Mobile Server Services SDK ของ Nokia ทำให้ภาพสมบูรณ์ ชุดส่วนประกอบ Java บนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งแต่ละชุดรองรับ Eclipse ในตัวแล้ว Mobile Server Services SDK

ช่วยให้สามารถพัฒนาโซลูชันการส่งข้อความบนมือถือ ตำแหน่ง และการแสดงตนทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แต่ละองค์ประกอบประกอบด้วยไลบรารี Java ที่จะใช้ในแอปพลิเคชันและโปรแกรมจำลองเวลาในการพัฒนาทำให้นักพัฒนาสามารถทดสอบแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์เคลื่อนที่

Eclipse IDE ให้ประโยชน์เพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งรองรับ เนื่องจาก Eclipse เขียนด้วย Java จึงสามารถทำงานได้จากระบบปฏิบัติการโฮสต์ต่างๆ มากมาย ทำให้นัก

พัฒนาเครื่องมือสามารถรองรับโฮสต์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น Eclipse ได้ถูกปรับใช้บนเวิร์กสเตชันเพื่อการพัฒนาที่หลากหลายแล้ว รวมถึง Linux, Windows-based และระบบอื่นๆ นอกจากนี้ Eclipse ยังเปิดให้ทุกคนใช้งานได้ฟรี โดยนำเสนอข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ชัดเจนเหนือแพลตฟอร์มการพัฒนาคู่แข่ง

Eclipse ได้รับการจัดการโดย The Eclipse Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา วิวัฒนาการ การส่งเสริมการขาย และการสนับสนุน Eclipse Platform และเพื่อปลูกฝังทั้งชุมชนโอเพ่นซอร์สและระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ ความสามารถ และบริการเสริม

ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย – โนเกีย (NYSE: NOK ) และออเรนจ์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้นนำกำลังท้าทายนักพัฒนา Java และ Symbian OS & Series 60 ทั่วโลก ในการ

สร้างแอปพลิเคชั่นมือถือเจ๋ง ๆ ส่วนใหญ่สำหรับ WCDMA 3G แต่สำหรับเทอร์มินัลที่เปิดใช้งาน GPRS ด้วย ในการประชุมนักพัฒนา JavaOne ในซานฟรานซิสโก สองผู้นำด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ได้เปิดตัว Orange – Nokia Developer Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบสองเฟสสำหรับผู้เขียนโค้ดแอปพลิเคชันบนมือถือ

การแข่งขันนี้จะทำให้ผู้เขียนโค้ดมีโอกาสพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่หลากหลายและสร้างสรรค์ที่ Orange Code Camp ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-16 กันยายน ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ Futuroscope ใกล้เมือง Poitiers ประเทศฝรั่งเศส คาดว่าจะมีนักพัฒนามากถึง 250 คนใน Orange Code Camp เพื่อพัฒนาและเขียนโค้ดจริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญจาก Orange

และพันธมิตรรายใหญ่ รวมถึง Nokia ผู้สนับสนุนหลักในงาน ผู้เขียนโค้ดที่ผ่านการรับรองและมีนวัตกรรมซึ่งมีประวัติในแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะสามารถเข้าร่วมได้ และผู้เข้ารอบสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกจะมีตัวเลือกสำหรับข้อตกลงทางการค้ากับ Orange เพื่อสนับสนุนและทำการตลาดแอปพลิเคชันของตน

Java Challenge – การแข่งขันครั้งแรก – จะเริ่มที่ JavaOne นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องส่งแนวคิดการใช้งานที่ดีที่สุดและล้ำสมัยที่สุดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับ

แอปพลิเคชัน Java จะถูกเลือกในช่วงกลางเดือนสิงหาคม นักพัฒนาที่เลือกจะได้รับการสนับสนุนและเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาตามลำดับความสำคัญ ทั้งก่อนและระหว่าง Orange Code Camp เพื่อให้แอปพลิเคชันของตนได้รับการยืนยัน Java ภายในสิ้นเดือนตุลาคม

การแข่งขัน Symbian Challengeจะเริ่มขึ้นที่ Orange Code Camp ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดของพวกเขาสำหรับแอปพลิเคชัน Symbian OS & Series 60 แบบตัวต่อ

ตัวกับผู้เชี่ยวชาญ Series 60 ชั้นนำ ความท้าทายนี้จะกำหนดเป้าหมายโดยเฉพาะพื้นที่ WCDMA 3G นักพัฒนาที่มีแนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์ที่สุดสามารถใช้ประโยชน์จาก

โปรแกรมการถ่ายโอนที่มีความสามารถ และเข้าถึง Series 60 SDK/เครื่องมือได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ผลจากการแข่งขันครั้งที่สอง แอปพลิเคชันที่ดีที่สุดจะได้รับการสรุปผลสำหรับการตรวจสอบยืนยันด้วย Symbian Signed ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2548

“พวกเราที่ Orange ภูมิใจเสนอแอปพลิเคชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับลูกค้าของเรา เป้าหมายที่มั่นคงของเราคือการเพิ่มพอร์ตแอพพลิเคชั่นของเราและนำเสนอบริการที่น่าดึงดูดที่สุดในตลาด

อุปกรณ์พกพาที่ใช้ Series 60 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟนแบบเปิด โดย Nokia ได้มอบแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนาในการสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันใหม่ที่น่าตื่นเต้น” Richard Hanscott รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจของ Orange Group กล่าว

Nokia ในฐานะผู้สนับสนุนระดับแพลตตินั่มของ Orange Code Camp เป็นพันธมิตรหลักในการให้การสนับสนุนนักพัฒนาตลอดงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายสำหรับนักพัฒนาร่วมกัน

Nokia จะจัดหาเทอร์มินัล เข้าถึง SDK และเครื่องมือ Series 60 และ Series 40 รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิคจาก Forum Nokia ( www.forum.nokia.com ) โนเกียจะช่วยในกระบวนการตรวจสอบและรับรอง นอกเหนือจากการสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สนับสนุนผู้ให้บริการชั้นนำในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือ และเชื่อว่าการทำงานร่วมกันระหว่าง Orange Partner Program และ Forum Nokia จะนำไปสู่ข้อเสนอที่

น่าสนใจและคุ้มค่าสำหรับนักพัฒนา Orange ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ เราขอเสนอสิ่งใหม่ล่าสุด ในแพลตฟอร์ม Series 40 และ Series 60 สำหรับผู้เข้าร่วม Developer Challenge” Lee Epting รองประธาน Forum Nokia กล่าว

โนเกียมองว่าปี 2547 เป็นปีแห่งการเปิดตัวเครือข่าย 3G ในปริมาณมาก โดยมีผู้ให้บริการรายใหญ่ทั่วโลกหลายรายที่เปิดตัวบริการ WCDMA 3G ในปีนี้”โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าเพิ่มของ

บริการ 3G แบบ end-to-end ที่ได้มาตรฐานของ Nokia ถึงเวลาแล้วที่นักพัฒนาจะนำความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดไปใช้ในขณะที่ Orange กำลังเปิดตัวเครือข่าย WCDMA” Pertti Melamies รองประธานฝ่ายเครือข่ายกล่าว , โนเกีย.

Orange และwirefree เป็นเครื่องหมายการค้าของ Orange PCS Ltd. กลุ่ม Orange เป็นหนึ่งในบริษัทสื่อสารเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการดำเนินงานใน 19 ประเทศทั่วยุโรปและที่อื่นๆ ให้บริการสื่อสารส่วนบุคคลที่หลากหลาย รวมถึงบริการ Orange GSM1800 และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลอื่นๆ แบรนด์ Orange ดำเนินการในสหราชอาณาจักร

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ โรมาเนีย เดนมาร์ก สโลวาเกีย ลักเซมเบิร์ก ไทย โกตดิวัวร์ สาธารณรัฐโดมินิกัน แคเมอรูน เนเธอร์แลนด์ บอตสวานา และมาดากัสการ์ กลุ่มออเรนจ์ยังมีการ

ควบคุมการปฏิบัติงานในเบลเยียม (Mobistar) กลุ่มออเรนจ์มีส่วนได้เสียในการควบคุมร่วมกันในอียิปต์ (MobiNil) และส่วนได้เสียส่วนน้อยในโปรตุเกส (Optimus), ออสเตรีย (หนึ่ง)

และมุมไบ/อินเดีย (BPL Mobile) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2547 Orange เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรโดยมีลูกค้าที่ใช้งานอยู่ 13.8 ล้านราย และฝรั่งเศส

มีลูกค้าที่ลงทะเบียน 20.4 ล้านราย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2547 บริษัทที่ควบคุมโดย Orange มีลูกค้ามากกว่า 50 ล้านรายทั่วโลก Orange พร้อมด้วย TIM, Telefonica และ T-Mobile เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ FreeMove alliance ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Orange ได้จากเว็บไซต์ Orange ที่www .สีส้ม . com

Orange Partner เป็นพันธมิตรระดับโลกและโปรแกรมนักพัฒนาจาก Orange ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้นนำรายหนึ่งของโลก โปรแกรมที่ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมมือถือด้วยการฝึกอบรมออนไลน์ฐานข้อมูลวิจัยเครื่องมือกระบวนการทดสอบอินเตอร์เฟซการเขียนโปรแกรมประยุกต์และการติดต่อแบบ peer-to-peer ผ่านทางพอร์ทัลพาร์ทเนอร์สีส้ม –

www.developers.orange.com นอกจากนี้ยังให้การเข้าถึงศูนย์การพัฒนาระดับโลกของ Orange และบริการสนับสนุนอื่นๆ ทั้งหมดแก่สมาชิกของโปรแกรม Orange Partner ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนนักพัฒนาที่ต้องการพัฒนาและเสนอโซลูชันสำหรับการกระจายที่เป็นไปได้ไปยังฐานลูกค้า 50 ล้านรายใน 19 ประเทศ

ฮุก, แฮมป์เชียร์, สหราชอาณาจักร/ซาน เคลเมนเต, แคลิฟอร์เนีย 28 มิถุนายน 2547 (PRIMEZONE) — Superscape Group plc (LSE:SPS) ผู้นำด้านนวัตกรรมความบันเทิงสำหรับโทรศัพท์มือถือ ประกาศว่า Swerve Client ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ 3D ที่สอดคล้องกับ JSR 184 ของบริษัท ได้รับการคัดเลือกจาก Sun สำหรับการรวมและการจัดจำหน่ายกับ

ผลิตภัณฑ์ Sun ที่ได้รับการคัดสรร ซึ่งรวมถึง J2ME Wireless Toolkit ของ Sun ใครก็ตามที่ดาวน์โหลด Wireless Toolkit จากเว็บไซต์ Sun ( www.java.sun.com ) จะ

สามารถเข้าถึง Swerve Client ของ Superscape ได้โดยอัตโนมัติ เป็นการใช้งานมาตรฐานสำหรับการพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชัน 3D Java สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่สนับสนุนสภาพแวดล้อม J2ME .

Kevin Roberts ซีอีโอของ Superscape Group plc กล่าวว่า “Wireless Toolkit ของ Sun ถือเป็นสภาพแวดล้อมการทดสอบ J2ME มาตรฐานสำหรับการพัฒนา Java midlets

เช่น เกมและแอปพลิเคชันอื่นๆ และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจาก Sun เพื่อมอบเทคโนโลยีที่ขยาย Wireless Toolkit เพื่อตอบสนองความต้องการของนักพัฒนาแอปพลิเคชัน

3D ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยี Swerve เข้ากับผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เรากำลังขยายขอบเขตของเทคโนโลยี Swerve ของเราให้มากขึ้น วัตถุประสงค์ของเรา

คือเพื่อให้แน่ใจว่า Swerve ของ Superscape กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก โซลูชันมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการออกแบบและส่งมอบแอปพลิเคชันมือถือ 3 มิติ”

Sun เลือก Superscape เป็นพันธมิตรที่ได้รับเลือกให้ทำงานเกี่ยวกับการผสานรวมนี้ เนื่องจากบริษัทยึดมั่นในมาตรฐานสากลที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเร็วๆ นี้สำหรับการส่งมอบสื่อสมบูรณ์ 3 มิติบนอุปกรณ์พกพา (Mobile 3D Graphics API/JSR-184)

“Superscape มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการ JSR 184 Java และเทคโนโลยี Swerve เป็นโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนำเสนอความบันเทิง 3 มิติบนโทรศัพท์มือถือ” Eric

Chu ผู้อำนวยการกลุ่ม Consumer and Mobile Systems ของ Sun Microsystems กล่าว “เราเชื่อว่านักพัฒนาของเราจะกระตือรือร้นอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของ J2ME Wireless Toolkit 2.2 ที่ผสานรวมกับ Swerve”

Superscape เป็นผู้นำในการปฏิวัติความบันเทิงสำหรับโทรศัพท์มือถือ บริษัทเป็นรายแรกในโลกที่พัฒนาและเปิดตัวโซลูชันที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (JSR 184) สำหรับการส่งมอบเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนโทรศัพท์มือถือในตลาดมวลชน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Superscape ทำงานอย่างใกล้ชิดกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง ARM, Motorola, Siemens และ Verizon ได้รวบรวมสายเลือดอันยาวนานของบริษัทในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์ม ‘ที่มีข้อจำกัด’ พร้อมทักษะการออกแบบที่โดดเด่นสำหรับแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Swerve ของ Superscape ประกอบด้วย Swerve Client — เอ็นจิ้นเฉพาะซอฟต์แวร์ที่พัฒนาร่วมกับ ARM สำหรับโทรศัพท์มือถือ Java และ BREW Swerve Studio — เครื่องมือพัฒนาอันทรงพลังที่รวมเข้ากับสภาพแวดล้อมการออกแบบ 3D Studio Max ที่คุ้นเคย

Swerve Content — กลุ่มผลิตภัณฑ์เกมมือถือที่ขยายออกไปโดยอิงจากเนื้อหา IP ที่มีชื่อเสียงจากองค์กรด้านความบันเทิงรายใหญ่ เช่น 20th Century Fox, Universal Studios, Disney และ Activision

Superscape ครอบคลุมทุกด้านของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือทั่วโลก – ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ องค์กร IT และผู้ถือ IP – นำเสนอโซลูชันที่เพิ่มรายได้ต่อลูกค้า ส่ง

เสริมการซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย และขยายการเข้าถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสียง Superscape เสนอราคาในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและมีสำนักงานใน Hook, Hampshire (สหราชอาณาจักร) และ San Clemente, California (สหรัฐอเมริกา)

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้นนำของไทย ได้เลือกโนเกียในการจัดหาอุปกรณ์ Nokia Connect GSM เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในพื้นที่ชนบท การส่งมอบได้เริ่มขึ้นแล้ว และระบบจะดำเนินการทั่วประเทศในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2547

ดีแทคเป็นโอเปอเรเตอร์ล่าสุดจำนวนหนึ่งที่ใช้โซลูชัน Nokia Connect GSM เพื่อความครอบคลุมของเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุด โซลูชันของ Nokia มอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ให้บริการในตลาดที่กำลังเติบโต โดยช่วยให้พวกเขาให้บริการด้านเสียงด้วยต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมที่ต่ำ

“เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ายังมีผู้ใช้บริการ 10 ล้านคนที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชนบทและชานเมืองของประเทศไทยซึ่งมีความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สูง ด้วยโซลูชั่น

ใหม่ที่คุ้มค่า โนเกีย ConnectSite ดีแทคจะสามารถเพิ่มความครอบคลุมของเราต่อไปและ มอบคุณภาพเครือข่ายที่ดีที่สุดและแอพพลิเคชั่นและบริการล่าสุดแก่ตลาดที่ไม่ได้ใช้เหล่านี้” Sigve Brekke ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC กล่าว

“Nokia ภูมิใจที่ได้นำเสนอโซลูชันการเข้าสู่ตลาดเพื่อขยายความครอบคลุมเครือข่ายของ DTAC โดย Nokia Connect GSM เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับ DTAC ในฐานะที่เป็นส่วน

หนึ่งของโซลูชัน Nokia Connect GSM สถานีฐาน Nokia ConnectSite ช่วยนำประโยชน์ของบริการดิจิทัลมาสู่ประชาชนในชนบท ในการขยายตลาดอย่างคุ้มค่า” สุวิทย์ พฤกษาวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี DTAC เครือข่าย โนเกีย ประเทศไทย กล่าว

ข้อตกลงนี้เป็นการต่อยอดจากข้อตกลงเฟรมที่มีอยู่ซึ่ง Nokia เป็นผู้จัดหาสถานีฐาน Nokia ConnectSite, ตัวควบคุมสถานีฐานของ Nokia, วิทยุไมโครเวฟ Nokia FlexiHopper และอุปกรณ์อื่น ๆ

สถานีฐาน Nokia ConnectSite เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน Nokia Connect GSM สำหรับการปรับใช้เครือข่ายที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด ด้วยโซลูชัน Nokia Connect GSM ผู้ให้บริการ

สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายในอาคารได้ เช่น การครอบคลุมพื้นที่ชนบท เมื่อเทียบกับโซลูชันเครือข่าย GSM แบบเดิม การประหยัดเหล่านี้เกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งด้วยโซลูชันสถานี

ฐานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจในการสร้างไซต์ใหม่ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์สำหรับตลาดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อระดับผู้ใช้ต่ำ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอโทรศัพท์มือถือและบริการที่ปรับแต่งได้อย่างแม่นยำสำหรับลูกค้าโทรศัพท์มือถือระดับเริ่มต้น

จากการร่วมมือกับดีแทคตั้งแต่ต้นปี 1990 โนเกียเป็นผู้จัดหาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายมือถือเพียงรายเดียวให้กับดีแทค จนถึงปัจจุบัน โนเกียได้ให้บริการดีแทคด้วยระบบเครือข่ายมือถือและโซลูชั่นที่ประกอบด้วยเครือข่ายหลัก GSM และ GPRS และเครือข่ายวิทยุ GSM/EDGE

ดีแทคเป็นแบรนด์การสื่อสารไร้สายชั้นนำของประเทศไทย มีลูกค้ามากกว่า 7 ล้านราย ดีแทคมุ่งมั่นที่จะทำให้การสื่อสารเคลื่อนที่เป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้ และราคาไม่แพง ภายใต้ระบบราคาที่ยุติธรรมและโปร่งใส

โซลูชัน Nokia Connect GSM เป็นโซลูชันแบบบูรณาการที่รวมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ดีที่สุด ระบบการจัดการเครือข่าย และบริการของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อรวมกับเทอร์มินัลระดับเริ่มต้น

ของ Nokia โซลูชัน Nokia Connect GSM ช่วยให้ผู้ให้บริการประหยัดค่าใช้จ่าย CAPEX และ OPEX และนำเสนอโทรศัพท์มือถือและบริการที่ปรับแต่งได้อย่างแม่นยำสำหรับลูกค้าโทรศัพท์มือถือระดับเริ่มต้น

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากด้วยการใช้สถานีฐาน Nokia ConnectSite 10 และ Nokia ConnectSite 100 ซึ่งใช้แนวคิด “การติดตั้งแบบไม่มีที่กำบัง” “ไม่มีที่กำบัง” หมายความว่าสถานีฐานตั้งอยู่ใกล้กับเสาเสาอากาศ หลีกเลี่ยงการติดตั้งบนพื้นดินที่มีราคาแพง

แฮมป์เชียร์ สหราชอาณาจักร 29 มิถุนายน 2547 (PRIMEZONE) — Superscape Group plc (LSE:SPS) ผู้นำด้านความบันเทิงที่ปฏิวัติวงการสำหรับโทรศัพท์มือถือ ประกาศว่า

บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงการจัดจำหน่ายและการแบ่งรายได้ครั้งสำคัญกับ KongZhong Corporation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในปักกิ่ง KongZhong เป็นผู้จัดหาเกมอันดับหนึ่งให้กับ China Mobile ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโลกตามจำนวนสมาชิก

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Superscape จะแปลและทดสอบเกมมือถือที่มีตราสินค้า Swerve ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม JSR-184 จากนั้น KongZhong จะโปรโมตไปยัง China Mobile และผู้ให้บริการเครือข่ายอื่นๆเกมแรกจากข้อตกลง Superscape/KongZhong จะวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547

Kevin Roberts ซีอีโอของ Superscape Group plc กล่าวว่า “จีนเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเกมบนมือถือ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรา

ได้ลงนามในข้อตกลงนี้กับ KongZhong ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครกับ China Mobile ซึ่งรวบรวมพลวัตของ KongZhong ไว้ด้วยกัน ฉันเชื่อว่าความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงในท้องถิ่น

ด้วยนวัตกรรมและคุณภาพของความบันเทิงแบบหักเลี้ยวของ Superscape พิสูจน์แล้วว่าเป็นข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคชาวจีน” Mr. Yunfan Zhou ซีอีโอของ KongZhong Corporation กล่าวว่า “เป็นข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับทั้งสองบริษัท ซึ่งนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกม 3D ของ

Superscape และจุดแข็งของ KongZhong ในด้านประสบการณ์การเล่นเกมแบบไร้สายและความสามารถในการจัดจำหน่ายในประเทศจีน ตลาดจีนจะกลายเป็น ตลาดเกมมือถือชั้นนำของโลกที่มีผู้ใช้มือถือมากที่สุด ในฐานะผู้ให้บริการความบันเทิงไร้สายชั้นนำในประเทศจีน เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมอย่าง Superscape”

ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 KongZhong ได้กลายเป็น บริษัท ที่ให้บริการและจัดจำหน่ายความบันเทิงไร้สายชั้นนำในประเทศจีนอย่างรวดเร็ว ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546

บริษัทมีกำไรจากรายได้ MMS และอินเทอร์เน็ตไร้สายติดอันดับหนึ่งในผู้ให้บริการไร้สายทั้งหมดในประเทศจีน ภายในเดือนมกราคม 2547 รายได้จากเกมบนมือถือของ KongZhong ยังครองอันดับหนึ่ง โดยกลายเป็นดาวเด่นในอุตสาหกรรมและครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในด้าน MMS อินเทอร์เน็ตไร้สาย และพื้นที่เกมมือถือทั้งหมดในประเทศจีน

บริษัทเพิ่งจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สหรัฐฯ เพื่อเสนอขายหุ้น IPO ครั้งแรก โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุน 100 ล้านปอนด์เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในโซลูชั่นไร้สาย

บริษัทเป็นรายแรกในโลกที่พัฒนาและเปิดตัวโซลูชันที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (JSR 184) สำหรับการส่งมอบเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนโทรศัพท์มือถือในตลาดมวลชน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Superscape ทำงานอย่างใกล้ชิดกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง ARM, Motorola, Siemens และ Verizon ได้รวบรวมสายเลือดอันยาวนานของบริษัทในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์ม ‘ที่มีข้อจำกัด’ พร้อมทักษะการออกแบบที่โดดเด่นสำหรับแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Swerve ของ Superscape ประกอบด้วย:Swerve Client — เอ็นจิ้นเฉพาะซอฟต์แวร์ที่พัฒนาร่วมกับ ARM สำหรับโทรศัพท์มือถือ Java และ BREW

Swerve Studio — เครื่องมือพัฒนาอันทรงพลังที่รวมเข้ากับสภาพแวดล้อมการออกแบบ 3D Studio Max ที่คุ้นเคย Swerve Content — กลุ่มผลิตภัณฑ์เกมมือถือที่ขยายออกไปโดยอิงจากเนื้อหา IP ที่มีชื่อเสียงจากองค์กรด้านความบันเทิงรายใหญ่ เช่น 20th Century Fox, Universal Studios, Disney และ Activision

Superscape ครอบคลุมทุกด้านของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือทั่วโลก — ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์กรด้านไอที และผู้ถือทรัพย์สินทางปัญญา — นำเสนอ

โซลูชันที่เพิ่มรายได้ต่อลูกค้าหนึ่งราย ส่งเสริมการซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะหลากหลาย และขยายขอบเขตการเข้าถึงที่ดี- แบรนด์ที่มีชื่อเสียง Superscape เสนอราคาในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและมีสำนักงานใน Hook, Hampshire (สหราชอาณาจักร) และ San Clemente, California (สหรัฐอเมริกา)

แชทสเวิร์ธ แคลิฟอร์เนีย 29 มิถุนายน 2547 (PRIMEZONE) — Alera Technologies ผู้พัฒนาและผู้ผลิต Advanced DVD and CD Recording Solutions ประกาศในวันนี้ว่า

พวกเขาได้ลงนามในข้อตกลงกับ SED International, Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์รายใหญ่และ ผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา

สำหรับการจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารดีวีดีและซีดี เทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องบันทึก การถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องทำลายเอกสาร ชุดซ่อมแผ่นดิสก์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ Alera Technologies

Jonathan Elster รองประธานบริหาร SED International กล่าวว่า “เราเล็งเห็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมายที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือครั้งนี้ “SED พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้

ลูกค้าได้รับการคัดเลือกคุณภาพและ Alera เป็นตัวอย่างที่สำคัญของเรื่องนี้ พวกเขาอยู่ในตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีการบันทึกดีวีดีและซีดี และฉันไม่ยินดีมากที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนให้กับลูกค้าของเรา”

“Alera Technologies รู้สึกตื่นเต้นกับการเป็นหุ้นส่วนของเรากับ SED International เพื่อนำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราไปสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา” Perry Solomon

ประธานและซีอีโอของ Alera Technologies กล่าว “ตั้งแต่ปี 1980 SED International ได้พัฒนาประวัติที่ประสบความสำเร็จและฐานลูกค้าที่ภักดีในอเมริกาทั้งหมด เราภูมิใจที่ได้ร่วม

งานกับ SED International เพื่อขยาย Alera Technologies ในฐานะ Prosumers’ Choice ไม่เพียงแต่ในสหรัฐฯ แต่ยังรวมถึงละตินอเมริกาด้วย SED International จะนำเสนอดีวีดีและซีดีล่าสุดของ Alera Technologies ที่คัดลอกรูปแบบดีวีดีและซีดีส่วนใหญ่

DVD/CD Copy Cruiser Pro(tm) ใหม่ทั้งหมดเป็นเครื่องถ่ายเอกสาร DVD/CD แบบสแตนด์อะโลน 1: 1 ที่คัดลอกดีวีดีได้สูงสุดถึง 8 เท่าทั้งบน DVD-R และ DVD+R โดยไม่ต้องใช้

คอมพิวเตอร์ ด้วยตัวควบคุมการทำสำเนา DVD/CD Cruise Control ™ ใหม่ DVD/CD Copy Cruiser Pro ให้ความเรียบง่าย ความยืดหยุ่น และการควบคุมทั้งหมดที่ไม่เคยมีมาก่อน

ในเครื่องคัดลอก DVD 1:1 DVD/CD Copy Cruiser Pro(tm) ใหม่ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ Prosumer, Corporate, Government และ Education รวมถึงผู้ใช้ตามบ้าน ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์ของการทำสำเนาดีวีดีและซีดี

นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะใหม่ 1:3 DVD/CD Copy Tower Pro(tm) และ 1:7 DVD/CD Copy Tower Pro(tm) แบบสแตนด์อโลน DVD/CD Duplicator Towers ที่คัดลอกดีวีดี

สูงสุด 3 หรือ 7 แผ่นพร้อมกัน ถึง 8 เท่าทั้งบน DVD-R และ DVD+R บนสื่อที่ผ่านการรับรอง 8x โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ จุดเด่นอีกอย่างคือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

Cruise Control ™ แบบสองปุ่มพร้อมฟังก์ชันขั้นสูงแบบใหม่และจอแสดงผลแบบไฟด้านหลังที่สว่างและอ่านง่าย การออกแบบที่โดดเด่น “สีดำอย่างมืออาชีพ” นั้นลงตัวกับทุกสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ห้องคอมพิวเตอร์ไปจนถึงฮอลลีวูดสตูดิโอ

Digital Photo Copy Cruiser ที่ล้ำสมัยและน่าตื่นเต้นจะคัดลอกไฟล์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำไปยังซีดีโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และตอนนี้รองรับ Disc Spanning ที่ช่วยให้

คุณคัดลอกจากแผ่นดิสก์หนึ่งไปยังอีกแผ่นหนึ่งได้อย่างราบรื่น ช่างภาพสามารถคัดลอกการ์ดหน่วยความจำขนาด 1GB และทำสำเนา Digital Photo Copy Cruiser เป็นตัวเลือกของ Prosumers ได้อย่างแท้จริง การ์ดหน่วยความจำอื่นไปยังเครื่องถ่ายเอกสารซีดีถูกจำกัดด้วยความจุของซีดี 700MB หนึ่งแผ่น

DVD/CD Disc Repair Plus(tm) เป็นชุดซ่อมแผ่นดิสก์ที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงระบบมอเตอร์ที่มีล้อขัด ทำความสะอาดและซ่อมแซม และน้ำยาเฉพาะทางสำหรับกระบวนการฟื้นฟูแผ่นดิสก์

DVD/CD Disc Repair Plus เป็นระบบมอเตอร์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วซึ่งสามารถซ่อมแซมได้ถึง 99% ของดีวีดี ซีดี ดิสก์เกม วีซีดี DVD+R ดีวีดีอาร์ ดีวีดี RW ดีวีดี RW ซีดี- Rs และ CD-RW นอกจากนี้ยังมีประโยชน์มากในการซ่อมแผ่นดิสก์ต้นทางที่มีรอยขีดข่วนเพื่อใช้ใน Alera Technologies Duplicators

เพื่อเสริมผลิตภัณฑ์ดีวีดีและซีดีที่หลากหลาย Alera Technologies ได้พัฒนาการนำเสนอเครื่องทำลายเอกสารดีวีดี/ซีดีที่ทำลายดีวีดีและซีดี ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าดีวีดีและซีดีจะตกไปอยู่ใน

มือของผู้อื่นอีกต่อไป DVD/CD Shredder Plus(tm) เป็นเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอุดมคติสำหรับการใช้งานขององค์กร ภาครัฐ การศึกษา และผู้บริโภค ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่มีอยู่ในhttp://www.aleratec.com/

SED International, Inc. ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1980 เป็นผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารไร้สาย และโซลูชันอี-บิสิเนสชั้นนำแก่พันธมิตรช่องทางจำหน่ายทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา

และละตินอเมริกา SED International นำเสนอบริการระดับโลก ซึ่งรวมถึงการจัดหาเงินทุนที่ยืดหยุ่น การปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ใช้ เว็บโฮสติ้ง และการสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.sedonline.com

Alera Technologies เป็นผู้พัฒนาและผลิตโซลูชั่น “Prosumers’ Choice” ชั้นนำสำหรับตลาดเทคโนโลยีการบันทึกเสียงดีวีดีและซีดี Alera Technologies โซลูชั่นการบันทึกดีวีดี

และซีดีใหม่ที่น่าตื่นเต้นกำลังสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมด้วยโซลูชั่นระดับมืออาชีพที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายเป็นพิเศษ สร้างประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ “นอกกรอบ” ขั้นสุด

ยอด Perry Solomon ประธานและซีอีโอของ Alera Technologies ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการตลาดของ Optical Storage Technology Association (OSTA) และเป็นผู้ดำเนินรายการของแผง Blue Laser ที่งาน Optical Storage Syposium ในฤดูใบไม้ร่วง Alera Technologies มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 21722

Lassen Street, Chatsworth, CA 91311 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.aleratec.com. อีเมล sales@aleratec.com โทรฟรี: 1-866-77-ALERA โทรศัพท์: 1-818-678-6900 หรือโทรสาร: 1-818-475-5200

29 มิถุนายน 2547 ที่ซานฟรานซิสโก – ในการประชุมนักพัฒนา JavaOne [sm] วันนี้ Nokia และ Sun Microsystems, Inc. ได้ขยายความร่วมมือเพื่อลดความซับซ้อนในการ

พัฒนาและส่งมอบเกมที่ใช้เทคโนโลยี Java (TM) แบบผู้เล่นหลายคนบนมือถือสำหรับนักพัฒนา ผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการ ภายใต้ความร่วมมือที่ขยายออกไปนี้ โซลูชัน Nokia

SNAP Mobile จะถูกรวมเข้ากับ Java (TM) 2 Platform Micro Edition Wireless Toolkit ที่ได้รับรางวัลของ Sun, Sun Java(TM) System Content Delivery Server และ Sun Java (TM) Enterprise System ที่ทำงานบน Solaris (TM) แพลตฟอร์มเพื่อส่งมอบโซลูชั่นระดับผู้ให้บริการ

ข้อเสนอแบบบูรณาการแบบครบวงจรนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการมือถือและผู้จัดจำหน่ายเกมมีแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และสามารถปรับขนาดได้สำหรับการดาวน์โหลดเกม Java และการเชื่อมต่อเกม Java แบบผู้เล่นหลายคน สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในหมู่ผู้เล่นเกม ดังนั้นจึงขยายตลาดสำหรับเกมที่มีผู้เล่นหลายคนบนอุปกรณ์ Java บนมือถือในที่สุด ในฐานะผู้พัฒนาเกมรายแรกที่นำโซลูชัน SNAP Mobile มาใช้ Sega Mobile ได้เปิดตัวและสาธิตเกม Java ที่ใช้ SNAP Mobile เกมแรกของโลกที่ JavaOne ในสัปดาห์นี้

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ SNAP Mobile จะเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการพัฒนาชั้นนำของโลกสำหรับเทอร์มินัล Java” Ilkka Raiskinen รองประธานอาวุโส ฝ่ายธุรกิจเกมของ Nokia

กล่าว “เราต้องการช่วยสร้างโซลูชันชุมชนผู้เล่นหลายคน Java แบบองค์รวมสำหรับผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ การทำงานร่วมกับ Sun ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการดาวน์โหลดเนื้อหา

Java และโครงสร้างพื้นฐานระดับผู้ให้บริการ เพื่อสร้างระบบนิเวศการพัฒนาเกมที่ดีเหมาะสมสำหรับเรา เราคือ ยินดีที่ได้เห็นเกม Java Multiplayer ของ Sega Mobile ที่รองรับการใช้งานและยูทิลิตี้ของ SNAP Mobile”

“การรวมเทคโนโลยี SNAP Mobile เข้ากับ Sun Java Wireless Toolkit จะส่งผลให้เกิดโซลูชันการเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคนบนมือถือที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ

คล่องตัวในการพัฒนาและปรับใช้เกมมัลติเพลเยอร์บน Java” Chris Mellisinos หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเล่นเกมของ Sun Microsystems กล่าว “จนถึงปัจจุบัน การเติบโตของภาคส่วนที่

น่าตื่นเต้นนี้ได้ชะลอตัวลงจากอุปสรรคทางเทคนิคและการเชื่อมต่อเครือข่าย ด้วยความร่วมมือที่ประกาศออกมา เรากำลังแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยขจัดความไม่แน่นอนทางเทคโนโลยี ในขณะที่ให้โอเปอเรเตอร์ ผู้ให้บริการ และผู้พัฒนาเกมมุ่งความสนใจไปที่ความสามารถหลักของตน มากกว่าเทคโนโลยีพื้นฐาน”

ในการประชุม JavaOne ในสัปดาห์นี้ Sega Mobile ได้สาธิต Reversi และ Blackjack ซึ่งเป็นเกม Java Multiplayer แบบเล่น ๆ ตัวแรกของโลกที่เปิดใช้งานโดยชุมชนโดยใช้โซลูชัน SNAP Mobile

ยูกิ โคบายาชิ ผู้อำนวยการ SEGA Mobile แห่ง Sega of America กล่าวว่า “เกมแบบผู้เล่นหลายคนบนมือถือแสดงถึงโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจและสร้างผลกำไรให้กับ SEGA “ความ

มุ่งมั่นของ แทงบอลสดออนไลน์ ในการผสานรวมคุณสมบัติผู้เล่นหลายคนบนมือถือโดยรองรับเทคโนโลยี SNAP Mobile ตอกย้ำความเหนือกว่าของโซลูชัน Nokia SNAP Mobile Nokia และ Sun เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในตลาดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่กระจัดกระจายเป็นอย่างอื่น เรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในความพยายามนี้ ตั้งแต่เริ่มแรก”

ไลบรารีเทอร์มินัลเพื่อเปิดใช้งานชุมชน SNAP Mobile และคุณลักษณะแบบผู้เล่นหลายคนสำหรับอุปกรณ์ Java คาดว่าจะถูกรวมเข้ากับ J2ME Wireless Toolkit ในต้นปี 2548 ผู้พัฒนาเกม ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการที่สนใจ SNAP Mobile สามารถเข้าไปที่ www.nokia.com/snapmobile หรือติดต่อ snapmobile@nokia.com

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2525 วิสัยทัศน์เอกพจน์ “The Network Is The Computer” ได้ผลักดันให้ Sun Microsystems, Inc. (Nasdaq: SUNW) ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่มีความแข็งแกร่งทางอุตสาหกรรม เครือข่าย. ซันสามารถพบได้ในกว่า 100 ประเทศและบนเวิลด์ไวด์เว็บที่ http://sun.com

SEGA of America, Inc. เป็นหน่วยงานในอเมริกาของโตเกียว SEGA Corporation ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟทั้งภายในและ

ภายนอกบ้าน บริษัทพัฒนา เผยแพร่ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบสำหรับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย รวมถึงพีซี อุปกรณ์ไร้สาย และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Nintendo, Microsoft และ Sony Computer Entertainment Inc. เว็บไซต์ของ SEGA of America ตั้งอยู่ที่ www.SEGA.com

แคมเดน รัฐนิวเจอร์ซีย์ 30 มิถุนายน 2547 (PRIMEZONE) — เรือลำสูงจากทั่วยุโรปและอเมริกามาถึงที่แคมเดนวอเตอร์ฟรอนท์ในแคมเดน รัฐนิวเจอร์ซีย์ และการลงจอดของเพนน์ในฟิลา

เดลเฟียในวันนี้สำหรับ Two Cities-One Waterfront ASTA Tall Ships Challenge(r ) เทศกาลเกี่ยวกับการเดินเรือในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม

แทงบอลสดออนไลน์ เรือที่มีความยาวตั้งแต่ 40-213 ฟุตซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศต่างๆ จากทั่วโลกและรัฐเพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ เดลาแวร์ โรดไอแลนด์ เวอร์จิเนีย และนิวยอร์ก ได้แล่นเข้าสู่แม่น้ำเดลาแวร์

เพื่อชิงถ้วยรางวัล Tall Ships Challenge ก่อนเทียบท่า . คืนนี้จะมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะในพิธีพิเศษและการปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับพวกเขาสู่ภูมิภาเรือที่เทียบท่าที่ Camden Waterfront ได้แก่:

เรือ Tenacious แห่งเซาแธมป์ตัน สหราชอาณาจักร เรือสำเภาสามเสากระโดง 213 ฟุต และเป็นเรือไม้ทรงสูงที่ใหญ่ที่สุดในประเภทเดียวกัน ที่จะสร้างขึ้นในบริเตนใหญ่ในศตวรรษนี้ เธอ

แล่นเรือไปทั่วโลกพร้อมกับลูกเรือของทั้งผู้ที่ร่างกายแข็งแรงและผู้ทุพพลภาพซึ่งเดินทางร่วมกับความช่วยเหลือจากป้ายอักษรเบรลล์ ระบบบังคับเลี้ยวไฮดรอลิกแบบใช้กำลัง และสถานที่เก็บเก้าอี้รถเข็นหลายแห่งในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้าย

The Unicorn ของ Halifax, Nova Scotia เรือใบบนใบที่เดิมใช้สำหรับเรือประมงและดัดแปลงเป็นเรือเดินทะเลในปี 1979 ปัจจุบันเธอเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Dawn และ Jay Santamaria และลูกเรือมืออาชีพ เธอแล่นเรือในน่านน้ำของ Great Lakes, แอตแลนติกและแคริบเบียนในขณะที่เสนอโปรแกรมการฝึกอบรมการแล่นเรือ

Zenobe Gramme แห่งเบลเยียม ketch ที่สร้างขึ้นในปี 1961 ในอู่ต่อเรือ BOEL ในเมือง Temse เธอเป็นเรือวิจัยสมุทรศาสตร์ แต่ปัจจุบันใช้เป็นเรือฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ เธอได้รับการตั้งชื่อตามนักประดิษฐ์ไดนาโม Belgian Zenobe Gramme นักปั่นที่มีชื่อเสียงของเธอมีตราแผ่นดินของราชวงศ์เบลเยี่ยม

Woiee of Rhode Island สร้างขึ้นใน Eastport รัฐ Maine ในปี 1918 เป็นเรือประมงที่แล่นได้โดยใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กซึ่งต่อมาทำหน้าที่เป็นเรือลากกุ้งและลากกุ้งนอกชายฝั่ง ปรับปรุงให้ทันสมัยโดยเจ้าของคนปัจจุบันของเธอ ปัจจุบันเธอเป็นเรือยอทช์ส่วนตัวที่ได้รับรางวัลพร้อมไม้สักเคลือบเงา ทองเหลือง และพรมแบบตะวันออก

The Serenity of Virginia เรือใบสองเสากระโดงจาก Cape Charles ที่สร้างขึ้นในปี 1986 เธอแล่นเรือออกจาก Cape Charles Harbour อันเก่าแก่สู่น่านน้ำของ Chesapeake Bay และเหมาะสำหรับกลุ่มทุกวัยที่สนใจในการฝึกเดินเรือ ประวัติศาสตร์การเดินเรือ และ อ่าวเชสพีก

The Norseman of Delaware เรือยาวไวกิ้งที่สร้างขึ้นในปี 1992 และให้ผู้เข้าชมได้เห็นวัฒนธรรมไวกิ้งและเตือนพวกเขาถึงส่วนที่ไวกิ้งเล่นในประวัติศาสตร์ เธอแล่นเรือไปตามน่านน้ำ

ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาจากท่าเรือบ้านเกิดของเธอที่วิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ และจะถูกเทียบท่าที่แคมเดนวอเตอร์ฟรอนท์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการพิเศษริมฝั่งซึ่งมีลูกเรือที่แต่งกายด้วยชุดไวกิ้ง

เรือสูงอย่างเป็นทางการของรัฐนิวเจอร์ซีย์คือ AJ Meerwald เป็นเรือใบหอยนางรมในเดลาแวร์เบย์ปี 1928 ที่ได้รับการบูรณะอย่างแท้จริง ซึ่งแล่นจากท่าเรือ Bivalve รัฐนิวเจอร์ซีย์ไปยัง

เมืองและเมืองชายฝั่งทั่วนิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย เดลาแวร์ เชสพีก และชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกเฉียงเหนือ ทำหน้าที่เป็นห้องเรียนลอยน้ำเพื่อสอนเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภูมิภาค Bayshore ของรัฐนิวเจอร์ซีย์

Grand Nellie of St. Thomas หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นในปี 1998 และเป็นเรือใบบน เธอเป็นเรือใบคลาสสิกและมอบประสบการณ์การแล่นเรือใบสูงสำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงนักเดินเรือระดับสูงทุกวัยและทุกความสามารถผ่านการเดินทางนอกชายฝั่งและหลายวัน

ทั้ง AJ Meerwald และ Grand Nellie จะเป็นเจ้าภาพในการเดินเรือทั้งกลางวันและกลางคืนระหว่างเวลา 07:00 น. – 09:00 น. และ 18:00 น. – 20:00 น. สามารถซื้อตั๋วได้บนเรือแต่ละลำเรือเทียบท่าที่ Penn’s Landing รวมถึง:

Gazela Philadelphia ของเพนซิลเวเนีย บาร์เควนตินอายุหนึ่งร้อยปี สร้างขึ้นในเมือง Setubal ประเทศโปรตุเกสในปี 1901 เพื่อเป็นเรือประมง Grand Banks of Newfoundland

บ้านเกิดของเธอคือฟิลาเดลเฟีย ซึ่งเธอเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยสมาคมอนุรักษ์เรือฟิลาเดลเฟีย กาเซลาแล่นเรือในฐานะทูตสันถวไมตรีของเมืองฟิลาเดลเฟีย เครือจักรภพแห่งเพนซิลเวเนีย และท่าเรือฟิลาเดลเฟีย และแคมเดน รัฐนิวเจอร์ซีย์

The Lettie G. Howard แห่งนิวยอร์ก เรือใบบนเรือใบสองเสากระโดงชาวอเมริกันที่มีท่าเรือบ้านในนิวยอร์กซิตี้ เธอถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2436 ในรัฐแมสซาชูเซตส์และได้รับการสร้างขึ้นใหม่และได้รับการบูรณะและขณะนี้ได้รับการติดตั้งเพื่อรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการล่องเรือเพื่อการศึกษา

Pogoria บาร์เคว็นทีนของโปแลนด์ มีบ้านอยู่ที่เมือง Gdynia ประเทศโปแลนด์ Pogoria เป็นการออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์ครั้งแรกสำหรับเรือขุดสี่เหลี่ยมโดยสถาปนิกชาวโปแลนด์ Zygmunt Choren เธอถูกสร้างขึ้นสำหรับสหภาพแรงงานเหล็กในปี 1980 และปัจจุบันเป็นเรือธงของสมาคมการฝึกเดินเรือของโปแลนด์ในกดัญสก์

Iskra เรือลำเล็กของโปแลนด์ที่ได้รับการตั้งชื่อตามเรือใบโปแลนด์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบ ชื่ออย่างเป็นทางการของเธอคือ ORP Iskra (Officers

Reserve of Poland) เพื่อเป็นเกียรติแก่ Westerplattes Heroes Naval Academy of Gdynia ซึ่งเธอเป็นตัวแทน เธอยังได้รับการออกแบบโดย Zygmunt Choren และเป็นตัวแทนของสาธารณรัฐโปแลนด์ในการเยือนอย่างเป็นทางการ

เรือลากจูงจูปิเตอร์จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วย สร้างขึ้นในอู่ต่อเรือฟิลาเดลเฟียของ Neafie และ Levy ในปี 1902 เรือลากจูงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในการเปิดตัวเรือเดิน

สมุทรจำนวนมากจากอู่ต่อเรือตามแม่น้ำเดลาแวร์ บ้านเกิดของเธอคือฟิลาเดลเฟีย ซึ่งปัจจุบันเธอเป็นเจ้าของโดยสมาคมอนุรักษ์เรือฟิลาเดลเฟีย ซึ่งซื้อลากจูงและรวมไว้ในโปรแกรมการศึกษา เทศกาล และขบวนพาเหรดเรือ

ผู้เข้าชม Two Cities-One Waterfront ASTA Tall Ships Challenge(r) จะเพลิดเพลินไปกับทัวร์ของเรือแต่ละลำที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 10.00 น.

ถึง 17.00 น. พร้อมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ประสานกันเพื่อเฉลิมฉลองการเยี่ยมชมท่าเรือประวัติศาสตร์และความเป็นอิสระ ทั้งงานแสดงดอกไม้ไฟ ดนตรี อาหารและศิลปะและงานฝีมือ ซึ่งมีทั้งการเพ้นท์หน้า ขุดสมบัติ และเกมอื่นๆ ในธีมโจรสลัดสำหรับครอบครัว

ตั๋วประเภท 1 วันจำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ตามลำดับก่อน-หลัง ราคาคือ $5 สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 3 ปี และฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้เข้าชม

สามารถซื้อบัตรผ่านแบบพิเศษหนึ่งวันได้ในราคา $10 ซึ่งรวมทัวร์เรือและการโดยสารเรือข้ามฟาก RiverLink ซึ่งเชื่อมต่อการลงจอดของ Penn’s Landing และ Camden

Waterfront เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายทั้งสองด้านของเทศกาลสายรัดข้อมือที่ซื้อสำหรับทัวร์เรือยังให้สิทธิ์เข้าถึงส่วนลด $2 สำหรับการเข้าชมทั่วไปในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ เรือประจัญบานนิวเจอร์ซีย์ และพิพิธภัณฑ์ท่าเรืออิสรภาพตลอดสี่วัน

กิจกรรมเพิ่มเติมที่วางแผนไว้ตลอดงาน ได้แก่วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม The Great Plaza ที่ Penn’s Landing จะจัดงาน Y100 Brings the Rock to You Concert ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 21.00 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เพลงที่นำวงดนตรีร็อกท้องถิ่นและที่กำลังมาแรงมาสู่ผู้เยี่ยมชม Penn’s Landing รุ่นใหม่

Penn’s Landing เป็นเจ้าภาพทัวร์รูปปั้นฉลองครบรอบ 75 ปีของ Mickey จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม นิทรรศการการเดินทางที่มีรูปปั้นมากกว่า 15 ตัว แต่ละอันสูง 6 ฟุต เยี่ยมชมรูปปั้นใน Walnut Plaza ซึ่งอยู่ติดกับท่าเรือข้ามฟาก Riverlink ที่ Penn’s Landing

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์จะจัด Ships & Sharks ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.00 น. ทักทายกันอย่างสนุกสนานเมื่องาน Tall Ships Challenge

มาถึง Waterfront ในเดือนกรกฎาคมนี้! สำหรับนายน้อยและแม่ทัพตัวน้อยในบ้าน จะมีการสาธิตโดยหน่วยยามฝั่งสหรัฐและสโมสรเรือใบเสรีภาพ พร้อมด้วยงานฝีมือและวิทยากรรับเชิญ

เทศกาลไอศกรีม Super Scooper ประจำปีครั้งที่ 6 ตั้งแต่เที่ยงวัน – 17.00 น. ที่ Festival Pier ที่ Penn’s Landing จะมีขึ้นจนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม เพลิดเพลินกับไอศกรีมที่ทานได้ไม่อั้นในราคาเพียง $ 5 รายได้มอบให้กองทุน Joshua Kahan เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก