เว็บป๊อกเด้งออนไลน์ แทงหวยลาว แม็กม่า

เว็บป๊อกเด้งออนไลน์ ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย 21 ส.ค. 2552 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Magma(r) Design Automation, Inc. (Nasdaq:LAVA) ได้ประกาศความตั้งใจที่จะแก้ไขเงื่อนไขข้อเสนอ

การแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือครอง 2.0% ที่โดดเด่น Convertible Senior Notes ครบกำหนด 15 พฤษภาคม 2010 (“บันทึกย่อที่มีอยู่”) แม็กม่าคาดว่าเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมจะทำให้ผู้

ถือธนบัตรที่มีอยู่จะได้รับ $1,000 จาก 6.0% Convertible Senior Notes ที่จะครบกำหนดในปี 2014 (“ตั๋วแลกเงิน”) สำหรับจำนวนเงินต้น $1,000 ของธนบัตรที่มีอยู่ และราคา

แปลงสำหรับตั๋วแลกเงินจะ เท่ากับ (1) $1.80 ต่อหุ้นที่มากกว่า และ (2) 120 เปอร์เซ็นต์ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณของหุ้นสามัญของแม็กม่าในช่วงระยะเวลาซื้อขาย 5 วัน

สิ้นสุดในวันที่ 2 กันยายน 2552 (“5 วัน VWAP”) แม็กม่ายังประกาศความตั้งใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในตั๋วแลกเงินจากร้อยละ 8.0 เป็นร้อยละ 6.0 จากการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อ

เสนอการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ วันหมดอายุใหม่สำหรับข้อเสนอการแลกเปลี่ยนจะเป็นเวลาเที่ยงคืน EDT ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2009 เว้นแต่ว่าข้อเสนอการแลกเปลี่ยนจะขยายออกไปอีก แม็

กม่ามีแผนที่จะยื่นแก้ไขคำชี้แจงการลงทะเบียนใน S-4 และกำหนดการ TO สำหรับข้อเสนอแลกเปลี่ยนในวันที่ 24 ส.ค. 2552 เพื่อสะท้อนเงื่อนไขที่เสนอใหม่สำหรับข้อเสนอแลกเปลี่ยน

VWAP 5 วันที่ระบุในคำชี้แจงการลงทะเบียนซึ่งกำหนดไว้ในช่วง 5 วันที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เท่ากับ 1.49 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจาก 120 เปอร์เซ็นต์ของ VWAP 5 วันสิ้นสุด

วันที่ 20 ส.ค. 2552 มีค่าน้อยกว่า 2.55 ดอลลาร์ต่อหุ้น ราคาแปลงสำหรับบันทึกย่อแลกเปลี่ยนก่อนการแก้ไขตามแผนดังกล่าวจะเท่ากับ 2.55 ดอลลาร์ต่อหุ้น ผลของการแก้ไขตามแผนดังกล่าว ทำให้ราคา 2.55 ดอลลาร์ต่อหุ้นไม่สามารถใช้กับการกำหนดราคาแปลงของตั๋วแลกเงินได้อีกต่อไป

ข่าวเผยแพร่นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับข้อเสนอการแลกเปลี่ยนของ Magma และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่

อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบันของ Magma ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่

บริษัทไม่ดำเนินการเสนอแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนหรือเลย อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในทุนและหนี้สิน สภาพตลาด การ

เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญของแม็กม่า หรือความไม่เต็มใจของผู้ถือธนบัตรในการแลกเปลี่ยนธนบัตรที่มีอยู่เป็นตั๋วแลกเงินตามเงื่อนไขที่เสนอ การอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

เหล่านี้และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ สามารถพบได้ในการยื่นต่อสาธารณะของแม็กม่าต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.gov ) รวมถึงแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 และใบแจ้งการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552

ซอฟต์แวร์การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ เว็บป๊อกเด้งออนไลน์ ของ Magma ใช้เพื่อสร้างวงจรรวม (IC) ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับโทรศัพท์มือถือ เกมอิเล็กทรอนิกส์ WiFi เครื่องเล่น

MP3 วิดีโอดีวีดี/ดิจิทัล ระบบเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์แม็กม่าสำหรับการใช้งาน IC การออกแบบแอนะล็อก/สัญญาณผสม การ

วิเคราะห์ การตรวจสอบทางกายภาพ การจำลองวงจร และการกำหนดลักษณะเฉพาะ ได้รับการยอมรับว่าเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุด ทำให้บริษัทชิปชั้นนำของโลกมี

“เส้นทางสู่ซิลิคอนที่เร็วที่สุด” ™ มีสำนักงานใหญ่ในซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น เอเชีย และอินเดีย หุ้นของแม็กม่าซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ LAVA

ซาคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 สิงหาคม 2009) – ด้วยสถานะที่แห้งแล้งติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โครงการการศึกษาสาธารณะ “Save Our Water” กำลังให้ความรู้แก่ชาวแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำและวิธีง่ายๆ ในการประหยัดน้ำที่ 2009 California State Fair ซึ่งเปิดในวันนี้ที่ Cal Expo

“Save Our Water” เป็นธีมของนิทรรศการขนาด 4,000 ตารางฟุตของกรมทรัพยากรน้ำแห่งแคลิฟอร์เนียที่งานนี้ การจัดแสดงที่ตั้งอยู่ในอาคาร B ของแคลิฟอร์เนีย มีแผงสีสันสดใสที่

บรรยายเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ประวัติศาสตร์ และความท้าทายของแคลิฟอร์เนีย พร้อมเกมและกิจกรรมแบบโต้ตอบสำหรับเด็ก การนำเสนอที่เป็นมิตรกับครอบครัวมีกำหนดการในแต่ละวันเกี่ยวกับการอนุรักษ์และความสำคัญของการปกป้องทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเรา ตลอดนิทรรศการจะเน้นไปที่วิธีการประหยัดน้ำทั้งภายในและภายนอกบ้าน

นอกจากนี้ วันที่ 1 กันยายน ยังเป็น “Save Our Water Day” ที่งานอีกด้วย ในวันนั้น 1,000 ครอบครัวแรกที่ผ่านประตูจะได้รับหมวก โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ “Save Our Water” ฟรี คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นอื่นๆ ได้แก่ การแสดงของ Radio Disney และกิจกรรมพิเศษ “Passport to Water Savings” สำหรับเด็ก งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ส.ค. – ก.ย. 7.

โครงการ Save Our Water ได้เปิดตัวในเดือนเมษายนโดย Association of California Water Agencies (ACWA) และ Department of Water Resources เพื่อตอบ

สนองต่อการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยแล้งทั่วทั้งรัฐของ Gov. Arnold Schwarzenegger ในเดือนกุมภาพันธ์ โครงการนี้มีรูปแบบตามหลังแคมเปญการศึกษาสาธารณะ “Flex Your

Power” ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ชาวแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับความท้าทายด้านน้ำของรัฐ และส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำให้มากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2009 รัฐแคลิฟอร์เนียแฟร์เยี่ยมชมwww.bigfun.org

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม “Save Our Water” และวิธีการอนุรักษ์น้ำ โปรดไปที่www.saveourh2o.orgหรือติดตามโปรแกรมบน Facebook หรือ Twitter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว ACWA เยี่ยมชมwww.acwa.com ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ, การเยี่ยมชมwww.water.ca.gov

ข้อมูลติดต่อ: ติดต่อสื่อ: Jennifer Persike Association of California Water Agencies 916-441-4545 Matt Notley Department of Water Resources 916-651-7242

CHICAGO, Aug. 21, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — สำนักงานกฎหมาย Stoltmann ประกาศว่าได้ยื่นคำชี้แจงอนุญาโตตุลาการของหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA)

เกี่ยวกับการเรียกร้องในวันพฤหัสบดีที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการลงทุนในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Medical Capital คำชี้แจงการอ้างสิทธิ์ยังพยายามที่จะกู้คืนการสูญเสียการลงทุนในวงจำ

กัดอื่นๆ อีกสามแห่ง รวมถึง DBSI Inc., IMH Secured Loan และ Provident Royalties/Shale Royalties การอ้างสิทธิ์ซึ่งพยายามกู้คืนความเสียหายจากการลงทุน 500,000

ดอลลาร์ถูกฟ้องในนามของเกษตรกรในรัฐอิลลินอยส์และภรรยาของเขา เชื่อกันว่าเป็นการยื่นคำร้องอนุญาโตตุลาการหรือคดีฟ้องร้องครั้งแรกในประเทศกับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นใน Medical Capital

คำชี้แจงการตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอ้างว่าเป็นการฉ้อโกง การหลอกลวง การประมาทเลินเล่อ และการละเว้น อ้างจาก Andrew Stoltmann ทนายความด้านหลักทรัพย์ของชิคาโกแห่งสำนักงานกฎหมาย Stoltmann ในรัฐอิลลินอยส์ บริษัทของ Stoltmann ได้ยื่นคำชี้แจงการเรียกร้องกับ FINRA

ตามที่ทนายความ Andrew Stoltmann กล่าวว่า “ตำแหน่งส่วนตัวทั้งสี่ที่ซื้อโดยผู้อ้างสิทธิ์มีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงสูง ตำแหน่งส่วนบุคคลมีความเหมาะสมกว่าสำหรับกองทุนป้องกัน

ความเสี่ยงและไม่ใช่สำหรับการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมที่ผู้อ้างสิทธิ์กำลังมองหา การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Medical Capital ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์กล่าวหาว่าเป็นเรื่องเลวร้ายมากดูเหมือนว่าแม้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะขั้นพื้นฐานโดยบริษัทนายหน้าควรเปิดเผยการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหานี้ บริษัทนายหน้าได้รับค่า

ธรรมเนียมการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ 1% จากค่าคอมมิชชั่นประมาณ 9 % ในบันทึกย่อ Medical Capital ลูกค้าพึ่งพาบริษัทนายหน้าอย่าง QA3 Financial and Securities America เพื่อทำการตรวจสอบสถานะการลงทุนเหล่านี้ บริษัทต่างๆ ล้มเหลวกับลูกค้าและผลลัพธ์ก็กลายเป็นหายนะทางเศรษฐกิจ”

ตามคำชี้แจงการเรียกร้อง Medical Capital Corporation ตั้งใจที่จะซื้อบัญชีลูกหนี้ของผู้ให้บริการทางการแพทย์แล้วให้สินเชื่อที่มีหลักประกันแก่พวกเขา จากนั้น Medical Capital

ได้จัดตั้งบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถลงทุนเงินในบันทึกย่อ Med Cap เหล่านี้ (เช่น MPFC V และ MPFC VI) บันทึกย่อถูกขายเป็นการเฉพาะบุคคลภายใต้กฎ 506

ของระเบียบ D ให้กับ “นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง” นักลงทุนจะจัดหาเงินทุนสำหรับบันทึกย่อ จากนั้นนักลงทุนก็คาดหวังว่าจะได้รับผลกำไรบางส่วน นักลงทุนคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและคืนเงินลงทุนหลักเมื่อครบกำหนดชำระ

น่าเสียดาย ตามคำแถลงการเรียกร้อง Medical Capital ลงทุนในธุรกิจหลักมากกว่าแค่ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เงินจำนวนนี้ยังลงทุนในภาพยนตร์ด้วย (รวมถึง 20 ล้านดอลลาร์สำหรับ

“The Perfect Game” ภาพยนตร์เกี่ยวกับทีมเบสบอล Little League ของเยาวชนชาวเม็กซิกัน) บริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รวมถึง 7 ล้านดอลลาร์ในบริษัทที่ทำการตลาดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์มือถือที่ประกอบด้วย วิดีโอถ่ายทอดสดของหนูแฮมสเตอร์ในกรง) และเรือยอทช์สูง 118 ฟุต นอกจากนี้ ลูกหนี้หลายรายที่ Medical Capital ลงทุนนั้นดูเก่า ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสจ่ายน้อยลง

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังกล่าวหาว่าลูกหนี้บางรายไม่มีอยู่จริง และบางรายก็ถูก Med Cap ตีมูลค่าเกินจริงอย่างร้ายแรง ก.ล.ต. ยังกล่าวหาว่า Med Cap กำลังโอนลูกหนี้จากธนบัตรชุดหนึ่ง

ไปยังอีกชุดหนึ่ง (เช่นจาก MPFC I ถึง MPFC III) เป็นจำนวนเงินเกือบ 829 ล้านดอลลาร์ในการโอนเหล่านี้ การฉ้อโกงนั้นรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดในบันทึกย่อเหล่านี้ แต่บริษัทนายหน้าขายเงินลงทุนดำเนินการตรวจสอบสถานะในประเด็นเหล่านี้น้อยมาก

คำร้องดังกล่าวยื่นฟ้องต่อ QA3 Financial Corp. โดยเรียกร้องค่าเสียหายจากการลงทุนจำนวน 500,000 ดอลลาร์ พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมทนายความ ดอกเบี้ย และค่าเสียหายเชิง

ลงโทษ สำนักงานกฎหมาย Stoltmann คาดว่าจะยื่นฟ้องอีก 20 คดีต่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หลายแห่งในอนาคตอันใกล้ที่เกี่ยวข้องกับ Medical Capital Corporation, Medical Capital Holdings, Inc และ Medical Provider Funding Corporation IV, V และ VI

นาย Stoltmann ยังเตือนด้วยว่า “น่าเสียดายที่ทนายความคดีแบบกลุ่มมีแนวโน้มที่จะยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มในอนาคตอันใกล้ ลูกค้าควรพิจารณาทางเลือกทางกฎหมายทั้งหมดของพวกเขา บ่อยครั้งที่การยุติคดีแบบกลุ่มมีน้อยมากและการฟื้นตัวมักมีน้อย ”

ฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 สิงหาคม 2552) – Mass Hysteria Entertainment Company ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ (OTCBB: MHYS) มีความยินดีที่จะประกาศว่า

บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย ซีอีโอ Daniel Grodnik ผู้ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์รุ่นเก๋า ควบคุมบริษัทที่มุ่งสร้างคอเมดี้เชิงละครสำหรับคน

หนุ่มสาวด้วยองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอกทีฟ Mass Hysteria ยังประกาศการว่าจ้าง Michael Greenfield ตัวแทนทหารผ่านศึกและผู้จัดการด้านความสามารถมากว่า 40 ปี ซึ่งบทบาทหลักจะรวมถึงการกำกับดูแลการคัดเลือกนักแสดงและพรสวรรค์

“Mas Hysteria เป็นความฝันของฉันมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา” Grodnik กล่าว “และด้วยผลงานที่ไม่ค่อยดีนักในช่วงซัมเมอร์นี้ จังหวะที่ไม่เคยดีไปกว่านี้มาก่อนในการนำแนวคิดนี้ออกสู่

ตลาด วันนี้เราเริ่มต้นการเดินทางเพื่อพลิกโฉมวงการบันเทิง สำหรับคนดูละครทุกที่ Mass Hysteria เป็นขั้นตอนต่อไปในวิวัฒนาการของภาพยนตร์ที่ผู้ชมไม่ต้องนั่งเงียบ ๆ ในโรงละคร

เหมือนที่พ่อแม่และปู่ย่าตายายทำก่อนพวกเขา โดยการออกแบบ เป็นประสบการณ์ที่จะดึงดูดผู้ชมได้ ความบันเทิงที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ ส่วนหนึ่งการเล่นเกม และส่วนหนึ่งในโรงละคร”

Grodnik กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อนร่วมงานของฉันหลายคนเชื่อว่า 3D จะเปลี่ยนธุรกิจให้ดีขึ้น ในระยะสั้นที่อาจเป็นความจริง แต่คาดว่าเทคโนโลยี ฉันเปรียบ 3D กับการถือกำเนิดของ

โทรทัศน์สี เนื้อหาสำคัญของ Mass Hysteria เป็นเนื้อหาเดียวเท่านั้น สิ่งที่ฉันเห็นบนขอบฟ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” ไมค์ กรีนฟิลด์ รองประธานอาวุโสของ Mass

Hysteria เห็นด้วยว่า “สิ่งที่เราสร้างด้วย Mass Hysteria นั้นเป็นพื้นที่ที่มีการโต้ตอบอย่างเต็มที่ มันอยู่นอกเหนือประสบการณ์การชมภาพยนตร์ทั่วไป มันคือการผจญภัยทางสังคม”

ORLANDO, Fla., Aug. 24, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — General Automotive Company (OTCBB:GNAU) ผู้ให้บริการชิ้นส่วนหลังการขายและเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเหนือ วันนี้ได้ประกาศผลทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 30, 2009, ในแบบฟอร์ม 10-Q สำเนาสมบูรณ์ซึ่งสามารถพบได้ที่www.sec.govและยานยนต์บนเว็บไซต์ของ บริษัท ทั่วไปที่www.generalautomotive.com

General Automotive ได้รับการปรับปรุงเมื่อเทียบปีต่อปีในด้านตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรส่วนใหญ่ในไตรมาสที่สองของปี 2552 รายรับในไตรมาสที่สองของปี 2552 เพิ่มขึ้น 11.06% เป็น 3,373,999 ดอลลาร์ เทียบกับ 3,037,883 ดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551

อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3.82 เปอร์เซ็นต์เป็น 12.48% ของรายได้ในไตรมาสที่สองจาก 8.66% ของรายรับในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในแนวทาง

ปฏิบัติในการจัดซื้อและการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ OE Source บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ลง 1.33% โดยลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 1,059,240 ดอลลาร์จาก 1,073,582 ดอลลาร์

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้น 38.37% ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เป็นขาดทุนจากการดำเนินงาน 136,227 ดอลลาร์ จากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

221,027 ดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิที่ลดลง ที่ 506,071 ดอลลาร์ หรือ 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ขั้นพื้นฐานและปรับลดสำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 923,944 ดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นพื้นฐานและหุ้นปรับลด ในหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 สุทธิของปีที่แล้ว ขาดทุนรวม $287,807 หรือ $0.03 ต่อหุ้นพื้นฐานและหุ้นปรับลด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ยกเลิก

โจเซฟ เดฟรานซิสซี ประธานและซีอีโอของเจนเนอรัล ออโตโมทีฟ กล่าวว่า “เราทุกคนยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเติบโตและการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมในการดำเนินงานและผลประกอบการทางการ

เงินที่ได้รับในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 “เมื่อระบุ ผ่านการรับรอง และนำเสนอแหล่งที่มาใหม่และมีคุณภาพสูงในเอเชีย OE Source จึงสามารถนำเสนอมิติใหม่ในด้านมูลค่า การบริการ และประสิทธิภาพของซัพพลายเชน”

บริษัท General Automotive Company (“GAC”) มุ่งเน้นไปที่การขยายแพลตฟอร์มการเติบโตของการดำเนินงานผ่านการเข้าซื้อกิจการบริษัทผู้ผลิตเฉพาะกลุ่มที่ประสบความสำเร็จหลาย

แห่งในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง OE Source (“OES”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ General Automotive นำเข้าและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ที่หายากจากแหล่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเติมเต็มส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานของลูกค้า ลูกค้าเหล่านี้รวมถึงผู้จัดจำหน่ายข้ามชาติรายใหญ่ OES เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์การจัดการเครื่องยนต์ เช่น

เซ็นเซอร์ O2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับคำสั่งจากรัฐบาลในอุตสาหกรรมการจัดหารถยนต์ General Automotive ยังเป็นหุ้นส่วนในการร่วมทุน Advance Composite Technology กับ SenCer Inc. ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยเซรามิกขั้นสูงซึ่งมี “Ultra-Temp” ที่เป็นกรรมสิทธิ์

ข่าวเผยแพร่นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของตลาดหลักทรัพย์ Ace ของปี 1934 แถลงการณ์ที่เป็นการ

คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามแผนปัจจุบันและความคาดหวังของฝ่ายบริหารและอยู่ภายใต้ จำนวนความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแผนงานและความคาด

หวังในปัจจุบันของบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถของบริษัทในการระดมทุนเพิ่มเติม ดำเนินการตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์

รักษาหรือเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น บรรลุผลกำไร และสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นนั้นเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า รายชื่อความเสี่ยงและปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โอกาสทาง

ธุรกิจและทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถดูได้ในรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น

SAN JOSE, Calif., Aug. 24, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Magma(r) Design Automation Inc. (Nasdaq:LAVA) ผู้ให้บริการโซลูชั่นการออกแบบชิป ประกาศในวันนี้ว่าลูกค้าของ Magma ได้ผ่านเครื่องหมาย 50-tapeout สำหรับ ชิปที่ออกแบบที่ 45 นาโนเมตร (นาโนเมตร) หรือรูปทรงที่เล็กกว่าโดยใช้ระบบการออกแบบ Netlist-to-GDSII ของ

Talus(r) ของ Magma มากกว่าระบบการใช้งานของซัพพลายเออร์ EDA รายอื่น Talus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการใช้งานรุ่นต่อไปของ Magma ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับชิปที่โหนด

กระบวนการ 45-/40 นาโนเมตรหรือเล็กกว่า ได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่ลูกค้า Magma และรุ่นล่าสุดของ Talus 1.1 ได้แสดงให้เห็นข้อดีเฉพาะสำหรับการออกแบบที่ 45-/ โหนดกระบวนการ 40 นาโนเมตร

มากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ของเทปเอาต์ 45 และ 40 นาโนเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับแอปพลิเคชันเครือข่ายและมือถือ แอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 45 และ 40 นาโนเมตร ได้แก่ มัลติมีเดียและกราฟิก ในแง่ของการกระจายตามพื้นที่ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเทปเอาท์ขนาด 45 และ 40 นาโนเมตรที่เสร็จสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันนั้นมาจากบริษัทในอเมริกาเหนือ และประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์โดยบริษัทในญี่ปุ่นหรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“อย่างที่คุณคาดไว้ แอปพลิเคชั่นเครือข่ายและมือถือเป็นตัวแทนของชิปจำนวนมากที่เสร็จสมบูรณ์ที่ 45 หรือ 40 นาโนเมตร” Premal Buch ผู้จัดการทั่วไปของหน่วยธุรกิจการออกแบบของ

Magma กล่าว “การออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์จนถึงตอนนี้ที่รูปทรงเหล่านี้มักจะซับซ้อน ในบางกรณีใกล้ถึง 100 ล้านเกท Talus 1.1 ที่มี COre(tm) (เครื่องมือกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดพร้อมกัน) และความจุสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำชิปไปใช้ในพื้นที่การใช้งานเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะผลักดันขอบเขตประสิทธิภาพและมีจำนวนประตูสูง”

ระบบ Talus สร้างขึ้นเพื่อคาดการณ์ความต้องการเฉพาะของการออกแบบชิปที่โหนดกระบวนการขั้นสูง และ Talus 1.1 ได้ยกระดับความสามารถให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นับตั้งแต่มีการประกาศวาง

จำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2552 ลูกค้าของ Magma พบว่า Talus 1.1 มีการปรับปรุงที่สำคัญในการบรรจบกันของเวลาและรันไทม์ นอกจากนี้ยังบรรลุการปิดเวลาโดยไม่มีการละเมิดการ

ตรวจสอบกฎการออกแบบ (DRC) และลดพื้นที่เศษรวมอย่างมาก Talus ยังมอบข้อได้เปรียบด้านความจุที่สำคัญเหนือระบบคู่แข่ง ซึ่งช่วยให้ทีมออกแบบสามารถทำงานบนบล็อกขนาดใหญ่กว่ามากในระหว่างกระบวนการออกแบบ

“เหตุผลของ Magma ตั้งแต่เริ่มต้นของเราคือการจัดหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับชิปขั้นสูงให้กับนักออกแบบ” Buch กล่าวเสริม “นั่นเป็นเหตุผลที่เราติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามีชิปกี่ตัวที่ปิดสนิท

เมื่อชุมชนเซมิคอนดักเตอร์เปลี่ยนไปใช้รูปทรงของกระบวนการใหม่ การเปลี่ยนไปใช้โหนด 45-/40 นาโนเมตรได้สร้างโอกาสอีกครั้งสำหรับ Magma ในการขยายส่วนแบ่งการตลาด แน่นอนว่า

เราเป็น ไม่หยุดเพียงแค่นั้นและมีรากฐานพร้อมที่จะรองรับโหนดกระบวนการถัดไปที่ขนาด 32/28 นาโนเมตร อันที่จริง เราเห็นลูกค้าบางรายของเราที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ 28 นาโนเมตรแล้ว”

ซอฟต์แวร์การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (EDA) ของ Magma ใช้เพื่อสร้างวงจรรวม (IC) ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับโทรศัพท์มือถือ เกมอิเล็กทรอนิกส์ WiFi เครื่องเล่น

MP3 วิดีโอดีวีดี/ดิจิทัล ระบบเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์แม็กม่าสำหรับการใช้งาน IC การออกแบบแอนะล็อก/ผสมสัญญาณ การ

วิเคราะห์ การตรวจสอบทางกายภาพ การจำลองวงจร และการกำหนดลักษณะเฉพาะ ได้รับการยอมรับว่าเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุด ทำให้บริษัทชิปชั้นนำของโลกมี

“เส้นทางสู่ซิลิคอน ™ ที่เร็วที่สุด” แม็กม่ามีสำนักงานใหญ่ในซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น เอเชีย และอินเดีย หุ้นของแม็กม่าซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ LAVA เยี่ยมชมการทำงานอัตโนมัติออกแบบ Magma บนเว็บที่www.magma-da.com

Magma และ Talus เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ COre และ “เส้นทางที่เร็วที่สุดสู่ซิลิคอน” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Magma Design Automation Inc. ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในที่นี้ เรื่องที่กำหนดไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงข้อความที่ Talus ถูกใช้เพื่อปรับใช้การออกแบบ 45-/40-nm มากกว่าระบบการใช้งานอื่น ๆ

ให้รันไทม์ที่เร็วขึ้นและการบรรจบกันของเวลา ลดพื้นที่ และให้ ความสามารถที่สูงขึ้นของการออกแบบขั้นสูงและข้อความอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของ Magma

เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายในความหมายของบทบัญญัติ “ปลอดภัย” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อยู่

ภายใต้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของผลิตภัณฑ์ของแม็กม่าในการสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ และ

ความสามารถของแม็กม่าในการก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ สามารถพบได้ในการยื่นต่อสาธารณะ

ของแม็กม่าต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.gov ). แม็กม่าไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

ซานบรูโน, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 24 สิงหาคม 2552) – DevicescapeเปิดเผยรายงานWi-Fiประจำไตรมาสที่สองในวันนี้ โดยเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับการใช้ Wi-Fi

และความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า 1,000 คนจากทั่วโลก แบบสำรวจนี้จัดทำโดย Decipher, Inc. และได้รับการสนับสนุนจาก Devicescape, IntelและMerakiได้สอบถามสมาชิกของ Devicescape ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาที่หลากหลาย

ข้อค้นพบมากมายจากการสำรวจของไตรมาสนี้ควบคู่ไปกับไตรมาสที่แล้ว นั่นคือ ความต้องการอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Wi-Fi เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความคาดหวังอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ผลิตใน

การสร้าง Wi-Fi ลงในอุปกรณ์ยุคหน้า และความสามารถในการเปลี่ยนระหว่าง Wi-Fi ได้อย่างราบรื่น และเครือข่าย 3G ตามความจำเป็น ผลการสำรวจของไตรมาสนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยว

กับแนวโน้มใหม่ที่น่าสนใจอีกด้วย ความต้องการบริการที่ฝังอยู่ในชิปและอุปกรณ์ เช่น การช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ฮอตสปอต กำลังเพิ่มขึ้น การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์เล่นเกมและเครื่องเล่นสื่อเป็นไปตามความเหมาะสม โดย 48 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้เชื่อมต่อทุกสัปดาห์

“สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อัจฉริยะอื่น ๆ ได้เปลี่ยนเกมสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ให้บริการเหมือนกัน ปริมาณของเนื้อหาที่ดาวน์โหลด อัปโหลด หรือสตรีมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับความ

ต้องการบริการ เช่น การสนับสนุนด้านเทคนิคจากระยะไกล” John Tennant ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์กล่าว ความคิดริเริ่ม บริษัท อินเทล คอร์ปอเรชั่น “ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคจึงต้องการการเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi ที่ง่ายและรวดเร็วในทันที เราคาดหวังได้เพียงว่าความต้องการนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาและให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ”

สิ่งที่ควรทราบก็คือความรู้สึกของชุมชนที่ผู้ใช้ Wi-Fi รู้สึก ร้อยละหกสิบของผู้ตอบแบบสอบถามยินดีที่จะแบ่งปันเครือข่ายของตนกับสมาชิก Devicescape คนอื่น ๆ สันนิษฐานว่าจะ

ทำให้การใช้งาน Wi-Fi ยาวนานขึ้นและรับรองความพร้อมใช้งานของฮอตสปอตในเขตเทศบาล ในขณะที่สมาชิกจะแบ่งปันเครือข่ายของพวกเขา พวกเขาต้องการรูปแบบการรักษาความปลอดภัยบางอย่างเช่นการให้คะแนนผู้ใช้ eBay หรือความสามารถในการบล็อกผู้ใช้บางคน

ตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภครุ่นต่อไปไปจนถึงโรงแรมที่จะเข้าพัก และแม้แต่อาคารอพาร์ตเมนต์ที่จะกลายเป็นผู้เช่า Wi-Fi เป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจซื้อ ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน

มากระบุว่า Wi-Fi ภายในผลิตภัณฑ์จะตัดสินใจหรือทำลายการตัดสินใจซื้อของพวกเขา เนื่องจาก Wi-Fi เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถาม 90 เปอร์เซ็นต์คาดหวัง Wi-Fi

ภายในโรงแรมของตน นอกจากนี้ พวกเขาจะกำหนดการเข้าพักครั้งต่อไปตามประสบการณ์ Wi-Fi ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 75% ระบุว่าหากพวกเขามีประสบการณ์ Wi-Fi ที่ไม่ดี พวกเขาจะไม่เป็นลูกค้าซ้ำ

Sanjit Biswas ซีอีโอของ Meraki กล่าวว่า “ไม่ว่าจะสำหรับการทำงาน บ้าน หรือการเดินทาง ผู้คนต่างก็ต้องการ Wi-Fi และยินดีที่จะตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากความพร้อมใช้งาน

ของ Wi-Fi “ธุรกิจที่ให้บริการหรือเปิดใช้งานการเข้าถึง Wi-Fi คุณภาพสูงจะได้รับลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และเพิ่มความภักดีจากลูกค้าและพนักงานที่มีอยู่ ในช่วงเวลาที่ท้าทายในปัจจุบัน Wi-Fi สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเติบโตและปกป้องธุรกิจของคุณ”

แม้จะมีความต้องการ Wi-Fi อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากยังคงอ้างถึงปัญหาการเชื่อมต่อว่าเป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่น การสำรวจพบว่าเมื่อ

แล็ปท็อปไม่ทำงานจากระยะไกล สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย (63 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งต่างจากปัญหาระบบปฏิบัติการ (24 เปอร์เซ็นต์) หรือปัญหาที่ตัวอุปกรณ์เอง (13

เปอร์เซ็นต์) อีกครั้ง จุดข้อมูลนี้สะท้อนการค้นพบของไตรมาสที่แล้ว ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตั้งค่าที่ง่ายดายและการเชื่อมต่อที่ราบรื่นในเวลานี้ว่า Wi-Fi กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

“เราเห็น แทงหวยลาว เป็นเครื่องมืออันล้ำค่าในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญจากบุคคลที่สำคัญที่สุดในตลาด นั่นคือฐานผู้ใช้ Wi-Fi” Dave Fraser ซีอีโอของ

Devicescape กล่าว “โดยอาศัยความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้งานของฐานผู้ใช้ Wi-Fi เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญและก้าวไปสู่ประสบการณ์ Wi-Fi ที่ดีขึ้น”

นี่เป็นรายงานฉบับที่สองของ Devicescape ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ Wi-Fi และเทคโนโลยีไร้สายแบนด์วิธสูงอื่นๆ Devicescape จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้

Wi-Fi และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อไปผ่านรายงาน Devicescape Wi-Fi Devicescape ส่งเสริมให้ประชาชนที่จะส่งคำถามสำหรับการสำรวจในอนาคตโดยการส่งไปยัง: DevicescapeWi-FiReport@devicescape.com

Decipher Inc. ได้ทำการสำรวจผู้ใช้ Wi-Fi มากกว่า 8,000 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกภาพโดยรวมของ Devicescape คำถามแบบสำรวจได้รับการพัฒนาโดย

Devicescape, Intel และ Meraki ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำด้าน Wi-Fi ในอุตสาหกรรม สมาชิก Devicescape ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งนักศึกษาในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

ด้วยสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน Devicescape จึงเป็นผู้นำใน Easy Wi-Fi บริษัทได้ทำงานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมและผู้ให้บริการตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Easy Wi-Fi ของ Devicescape ช่วยให้เข้าถึง Wi-Fi เครือข่ายได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้ให้บริการวิจัยการตลาด Decipher เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมการสำรวจออนไลน์ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล/การรายงานข้อมูล และการพัฒนาเทคโนโลยีที่กำหนดเอง การ

แทงหวยลาว ใช้แอปพลิเคชันบนเว็บ Decipher ผสานรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับเทคนิคการวิจัยแบบดั้งเดิม เครื่องมือสำรวจและชุดการรายงานข้อมูลของ Decipher ช่วยให้ผู้ใช้มีความสามารถในการผลิตหลังการลงพื้นที่โดยอัตโนมัติ เพิ่มความแม่นยำและคุณภาพของการรายงานการวิจัยอย่างมาก

Devicescape เป็นผู้นำใน Easy Wi-Fi บริษัทได้ทำงานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ให้บริการตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และได้รับรางวัลด้านการออกแบบหลายร้อยรายการในหมวดผลิตภัณฑ์ Wi-

Fi ที่ดีที่สุด โซลูชันเฉพาะตลาด – Wi-Fi แบบง่ายสำหรับโทรศัพท์มือถือ, Wi-Fi แบบง่ายสำหรับพีซีและ Wi-Fi แบบง่ายสำหรับอุปกรณ์ – ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าซึ่งมีประสิทธิภาพ แต่ใช้งานง่ายและเข้ากันได้กับเครือข่ายทั่วโลก ตลาด.

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองซานบรูโน รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเป็นบริษัทเอกชนและได้รับการสนับสนุนจากบริษัทร่วมทุนชั้นนำ เช่น Kleiner Perkins Caufield & Byers, August Capital, Enterprise Partners และ JAFCO ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.devicescape.com

Intel ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมซิลิคอน พัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และความคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intel ได้ที่www.intel.com/pressroom และblogs.intel.com

Meraki นำเสนอเครือข่ายไร้สายระดับองค์กรด้วยต้นทุนและความซับซ้อนเพียงเล็กน้อยของผู้จำหน่ายระบบเครือข่ายแบบดั้งเดิม สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ที่เป็นเอกลักษณ์ ลูกค้า

ของบริษัทมีตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึงเครือโรงแรมทั่วโลก ไปจนถึงสถาบันการศึกษาระดับโลก เครือข่ายไร้สาย Meraki ให้บริการผู้ใช้หลายล้านคนในเครือข่ายมากกว่า

10,000 เครือข่ายในกว่า 130 ประเทศ Meraki ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย และได้รับทุนบางส่วนจาก Sequoia Capital และ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่www.meraki.com

ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 24 สิงหาคม 2552) – Barona Resort & Casinoประกาศเปิดตัวร้านอาหารซีฟู้ดพลาซ่า แห่งใหม่ในวันนี้ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา รีสอร์ทประสบความสำเร็จในการเปิด ร้านอาหารอิตาเลียน Cucinaที่คึกคักตั้งแต่เปิดตัวซึ่งมีแขกหลายร้อยคนเข้าร่วม

Rick Salinas ผู้จัดการทั่วไปของ Barona Resort & Casino กล่าวว่า “ในเศรษฐกิจแบบนี้ ผู้คนต้องการอาหารที่เรียบง่ายและอร่อยในราคาที่เหมาะสม “แนวคิดเมนูสำหรับทั้ง

Cucina อิตาเลียนและซีฟู้ดพลาซ่าเป็นแนวทางพื้นฐานโดยใช้ส่วนผสมที่ปลูกในท้องถิ่น ทำไร่ และจับปลาทุกครั้งที่ทำได้ ตั้งแต่พาสต้ารสเลิศไปจนถึงตลาดปลาสด เมนูนี้มีทุกอย่างสำหรับทุกรสนิยมและงบประมาณ”

ออกแบบโดย W. Morris Architects, Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Solana Beach ร้านอาหารซีฟู้ดพลาซ่าสามารถรองรับผู้มารับประทานอาหารได้มากถึง 50 คน ร้านอาหารที่เน้นคุณค่าแห่งนี้

ให้บริการอาหารทะเลหลากหลายรายการ เริ่มต้นที่ $6.95 รวมถึงซุปหอยลายสไตล์นิวอิงแลนด์ในขนมปังบูล, ค็อกเทลกุ้งจัมโบ้ของบาโรน่า, ขาปูยักษ์อลาสก้าแช่เย็นในซัลซ่าแตงกวา-มิ้นต์

และเซวิเช่กุ้งสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนกับมะเขือเทศ , หัวหอมแตงกวา, Parlsey, Lime และ Feta ซีฟู้ดพลาซ่ายังมีรายการเมนูย่างที่ได้รับการคัดสรรจากเตาย่างถ่านตั้งแต่ $6.95 ถึง

$12.95 เช่น บาร์บีคิวเสียบไม้ซีฟู้ดกับฮาลิบัตย่าง กุ้ง สับปะรดและเคลือบชิโปเติล ไส้กรอกเสียบไม้เสียบกับไส้กรอกโฮมเมดสามชิ้น และเพสโต้ดริซเซิล ( $6.95) และหอยคลาสสิก “คาสิโน”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Barona Resort & Casino ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2009 สำหรับการรับประทานอาหารคาสิโนที่ดีที่สุดโดย California Restaurant Association (CRA) ในซานดิ

เอโกบท รางวัลเพิ่มเติม ได้แก่ CRA Gold Medallion Awards สำหรับ “ร้านอาหารคาสิโนที่ดีที่สุด” และ “บุฟเฟ่ต์คาสิโนที่ดีที่สุด”; “ร้านอาหารที่ดีที่สุด” “บุฟเฟ่ต์ที่ดีที่สุด” และ

“บรันช์ที่ดีที่สุด” จาก Southern California Gaming Guide; “อาหารพื้นเมืองที่ดีที่สุด” จากนิตยสาร Santé; และ “Best Gourmet Restaurant” “Best Buffet” และ “Best Steakhouse” โดยนิตยสาร Strictly Slots

เป็นเวลาสองปีติดต่อกันในปี 2008 และ 2009 ที่ Barona Resort & Casino ได้รับรางวัล JD Power and Associates Award สำหรับ “ความพึงพอใจสูงสุดในประสบการณ์การเล่น

เกมคาสิโนอินเดียตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย” ใน JD Power and Associates การศึกษาความพึงพอใจในคาสิโนเกมอินเดียตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียตอนใต้ Barona Resort & Casino

ผสมผสานรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดของซานดิเอโกเข้ากับความตื่นเต้นในการเล่นเกมของลาสเวกัส บาโรนาเป็นรีสอร์ทปลายทางชั้นนำของซานดิเอโกซึ่งมีห้องพักและห้องสวีทสุดหรู 400 ห้อง

ห้องอาหารที่ได้รับรางวัล 10 แห่ง สปา AmBience Day Spa ศูนย์จัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ และสนามกอล์ฟ Barona Creek Golf Club ระดับแชมป์ 18 หลุม ได้รับการจัดอันดับเป็น

หลักสูตรรีสอร์ทที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ในแคลิฟอร์เนียโดยนิตยสาร Golfweek สำหรับการจองและข้อมูลต่างๆ ของ Barona Resort & Casino เข้าไปที่ www.barona.comหรือโทรฟรี 888-7-BARONA (722-7662)

Barona Resort & Casino ได้รับคะแนนตัวเลขสูงสุดใน JD Power and Associates 2008-2009 Indian Gaming Casino Studies (SM) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ – Southern

California Region การศึกษาในปี 2552 ซึ่งสำรวจเฉพาะคาสิโนที่มีเครื่องสล็อตอย่างน้อย 1,000 เครื่อง อิงจากการตอบสนอง 4,452 จากผู้เล่นเกมที่เข้าเยี่ยมชมคาสิโนอินเดียใน

แคลิฟอร์เนียตอนใต้ระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึงพฤษภาคม 2552 ผลการศึกษาที่เป็นกรรมสิทธิ์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการรับรู้ของผู้บริโภค สำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ประสบการณ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป เยี่ยมชมwww.jdpower.com

LAS VEGAS, Aug. 24, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Secured Diversified Investment, Ltd., dba Galaxy Gaming (OTCBB:SECD) เปิดเผยในวันนี้ว่า “จดหมายเปิด

ผนึกถึงผู้ถือหุ้น” จาก Robert B. Saucier ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท . จดหมายสรุปผลงานประจำปีของ Galaxy Gaming และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จในอนาคตที่คาดการณ์ไว้

“ในฐานะบริษัทมหาชน เราได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างแข็งขันในการสื่อสารกับนักลงทุนของเราและแจ้งให้พวกเขาทราบถึงความคืบหน้าของเรา” นายเซาเซียร์กล่าว ‘จดหมายเปิดผนึกถึงผู้ถือ

หุ้น’ เป็นระยะของเราเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการเหล่านั้น เรากำลังดำเนินการสร้างเว็บไซต์ galaxygaming.com ใหม่ ซึ่งจะรวมส่วน ‘สำหรับนักลงทุน’ ที่ครอบคลุมและให้ข้อมูลซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยในการประเมินโอกาสในการลงทุนกับ ของบริษัท” นายโซเซียร์กล่าวเสริม

Galaxy Gaming ( www.galaxygaming.com ) เป็นผู้พัฒนาเกมโต๊ะคาสิโนชั้นนำและแพลตฟอร์มเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์และระบบการเดิมพันที่ได้รับการปรับปรุง Galaxy Gaming

ออกแบบ วิศวกร ทำการตลาดและจัดจำหน่ายเกม ผลิตภัณฑ์ และบริการทั่วอเมริกาเหนือและบนเรือสำราญทั่วโลก เป็นเจ้าของสิทธิ์ระดับโลกในเนื้อหาเกมบนโต๊ะยอดนิยม รวมถึง Lucky

Ladies, Texas Shootout, Emperor’s Challenge Pai Gow Poker และเกมอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มเกมบนโต๊ะที่เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า Bet

Tabulator System, TableVision และระบบโบนัสแจ็คพอต Galaxy Gaming ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส เป็นผู้ให้บริการเกมโต๊ะคาสิโนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องรายใหญ่เป็นอันดับสองของอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” หรือสำนวนที่

คล้ายคลึงกัน ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงความไม่แน่นอนทางธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การยอมรับของตลาด ข้อ

กำหนดเงินทุนในอนาคต การแข่งขัน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในที่นี้ตามที่คาดการณ์ไว้ เชื่อ ประมาณการ หรือ ที่คาดหวัง. บริษัทขอปฏิเสธข้อผูกมัดใดๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยชัดแจ้ง

ลอสแองเจลิสและฮ่องกง, 25 ส.ค. 2552 (GLOBE NEWSWIRE) — Artificial Life, Inc., (OTCBB:ALIF), ( http://www.artificial-life.com ) ประกาศเปิดตัว iSink U บนแพลตฟอร์ม iPhone และ iPod touch ราคาขายปลีก 99 เซนต์ USD

iSink U มีพื้นฐานมาจากเกมวางแผนการเดินเรือแบบคลาสสิก และแน่ใจว่าจะจุดความทรงจำในวัยเด็กที่ชื่นชอบมากมายของสไตล์เกมคลาสสิกนี้ ในเกมผู้เล่นจะกลายเป็นกัปตันและต้องสั่ง

กองเรือที่ทรงพลังเพื่อกำจัดศัตรู เมื่อกัปตันแต่ละคนมีโอกาสวางตำแหน่งกองเรืออย่างมีกลยุทธ์แล้ว การต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้น! ผู้เล่นผลัดกันตัดสินใจว่าจะเคลื่อนเรือ ยิงอาวุธ หรือปล่อยระเบิดเป็นชุด

iSink U ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติมัลติทัชของ iPhone ทำให้สามารถเคลื่อนไหวกล้อง 3 มิติที่ซับซ้อนได้ เช่น การซูมเข้า/ออก และการแพนกล้อง นอกจากกราฟิก 3D ที่ปรับแต่ง

อย่างประณีตแล้ว iSink U ยังมีเพลงประกอบที่น่าสนุกพร้อมเอฟเฟกต์เสียงที่สมจริง ซึ่งสร้างประสบการณ์ในสนามรบที่ไม่เหมือนใครและเปิดตัวเกมคลาสสิกบนแพลตฟอร์มรุ่นต่อไป

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iSink U, เยี่ยมชมกรุณา: http://www.botme.com เป็นเกมที่ตอนนี้อยู่บนจาก Apple App Store และสามารถใช้ได้สำหรับการซื้อที่: http://www.itunes.com/app/isinku

“iSink U ทุ่มเทให้กับแฟน ๆ ทุกคนของเกมกลยุทธ์กองทัพเรือคลาสสิก! เกมดังกล่าวมีความคิดถึงอย่างมากเนื่องจากรูปแบบการเล่นเกมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในวัยเด็กของ

ผู้คนจำนวนมาก เรากำลังหายใจชีวิตใหม่ในสไตล์เกมคลาสสิกนี้โดยนำมันมาสู่ iPhone แพลตฟอร์ม” Eberhard Schoneburg ซีอีโอของ Artificial Life, Inc. กล่าว

(iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.)

Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) เป็นบริษัทมหาชนของสหรัฐอเมริกาที่มีสำนักงานใหญ่ในลอสแองเจลิส โดยมีศูนย์การผลิตในฮ่องกงและมีสำนักงานเพิ่มเติมในเบอร์ลิน

(สำนักงานใหญ่ EMEA) และโตเกียว ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำที่ให้บริการเต็มรูปแบบของเทคโนโลยีโมบายบรอดแบนด์ 3G ทีวีสำหรับใช้งานบนมือถือ เกมบนมือถือ เนื้อหาและแอพพลิ

เคชั่นทางธุรกิจ Artificial Life ให้บริการแอพพลิเคชั่นสื่อสมบูรณ์สำหรับผู้เล่นหลายคนแบบ 2D และ 3D สำหรับเครือข่าย 3G, 3.5G และ 4G – โทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งาน

Artificial Life ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านคุณภาพเนื้อหาและเทคโนโลยีที่โดดเด่นเหนือกว่าโหมดการสื่อสารเคลื่อนที่แบบดั้งเดิมและการเล่นเกมแบบโต้ตอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.artificial-life.comหรือพอร์ทัล m-commerce ของ บริษัท ที่http://www.botme.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต สถานะทางการเงิน และแนวโน้มทาง

ธุรกิจของเรา ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้คำศัพท์ต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “ควร” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ”

, “คาดการณ์”, “มีศักยภาพ”, “ดำเนินการต่อ” หรือแง่ลบของข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะอิงตามข้อมูลของเราเองและข้อมูลจากแหล่ง

อื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่คุณไม่ควรเชื่อถือเกินควร ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และแนวโน้มของตลาดที่แท้จริงหรือผลการปฏิบัติงาน สถานะทางการเงิน

หรือโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริงของเรา อาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของเราในการได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการและขยายธุรกิจของเรา ศักยภาพที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ของรูปแบบธุรกิจเกมบนมือถือของเรา การ

เปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภคและความไม่แน่นอนของการยอมรับผลิตภัณฑ์ของเราจากตลาด การปรับใช้และความพร้อมของเทคโนโลยีมือถือ 3G ในเวลาที่เหมาะสม การยอมรับของ

ตลาดสำหรับการใช้อุปกรณ์พกพาแบบเคลื่อนที่เพื่อเล่นเกมแบบโต้ตอบ กำหนดการพัฒนาเกมมือถือที่คาดเดาไม่ได้ ความเชื่อมั่นของเราในจำนวนแบรนด์ที่ค่อนข้างน้อย ความสามารถของเรา

ในการอนุญาตแบรนด์จากผู้อื่น การพึ่งพาผู้จำหน่ายต่อและผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา ความสามารถของเราในการพัฒนา แนะนำ และขาย

ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างประสบความสำเร็จในเวลาที่เหมาะสม และช่วงเวลาของการประกาศหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเราหรือโดยคู่แข่งของเรา สำหรับข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ โปรดดูเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-KSB ที่ยื่นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 เราไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ

ALBUQUERQUE, NM, Aug. 25, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — AccessKey IP, Inc., (Pink Sheets:AKYI) ผู้พัฒนา ผู้ออกแบบ และผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงและการ

สื่อสารขั้นสูงได้ประกาศในวันนี้ถึงการอัปเดตสำหรับรายการที่ต้องการ สพฐ. เดิมบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล Form 10 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้ตอบกลับความคิดเห็นแล้ว

Bruce Palmer ประธานของ AccessKey IP กล่าวว่า “บริษัท ณ วันที่ 6 กรกฎาคมต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการรายงานของ Exchange Act รายชื่อจริงขึ้นอยู่กับการล้างความคิด

เห็นทั้งหมด ความคิดเห็นรอบที่สองของเราได้รับคำตอบและส่งในวันที่ 21 ของเดือนสิงหาคม 15C211 ที่กำหนดโดย FINRA (“หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน”) ได้รับการยื่นและ

จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อแบบฟอร์ม 10 ของเราล้างความคิดเห็น” Palmer กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตามความคิดเห็นเพิ่มเติม หากได้รับความคิดเห็นใดๆ สิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคือตอบกลับโดยเร็ว

ที่สุด การแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะพอใจกับผลลัพธ์และไม่มีกรอบเวลาที่กำหนดไว้ การเผยแพร่เพิ่มเติมจะได้รับการเผยแพร่เป็นข้อมูล สามารถใช้ได้.”

AccessKey IP, Inc. เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของสายพันธุ์ที่ปรับแต่งให้เข้ากับโอกาสทางการตลาดที่เกิดจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการสื่อสารดิจิทัล

บริการที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง และแพลตฟอร์มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ AccessKey(tm) ของ AccessKey IP ซึ่งขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีที่จด

สิทธิบัตรของบริษัท ทำให้เข้าถึงกล่องรับสัญญาณ “Triple Play” ที่เป็นที่ปรารถนา (เสียง วิดีโอ และข้อมูล) และกล่องรับสัญญาณ “Quadruple Play” (เสียง วิดีโอ ข้อมูล และ

ไร้สาย) ข้อเสนอของผู้ให้บริการเคเบิล โทรคมนาคม ดาวเทียม และบรอดแบนด์ AccessKey Home(tm) ของบริษัทและ AccessKey PC(tm) ขนาดแฟลชไดรฟ์แบบพกพาช่วยให้สมาชิก

สามารถ “ท่องช่อง” สตรีมเนื้อหาโทรทัศน์ (IPtv) “คุณภาพระดับ HD” (IPtv) นำทางอินเทอร์เน็ต ดูข้อเสนอ Video on Demand (VOD) เล่นวิดีโอหรือเกมบนอินเทอร์เน็ต ฟังเพลง

โทรออก (VoIP) การประชุมทางวิดีโอ เรียกใช้แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยและอื่น ๆ อีกมากมายจากอุปกรณ์เครื่องเดียว และเครือข่ายผู้ให้บริการ

บริษัท TeknoCreations ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ก่อตั้งโดยสมบูรณ์นั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมในการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและความ

ปลอดภัยทางธุรกิจ TeknoCreations ออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยราคาที่น่าดึงดูด เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่นชอบของผู้บริโภค และความต้องการด้านความปลอดภัยที่

เพิ่มขึ้นขององค์กรในอเมริกา บริษัท TeknoCreations ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ก่อตั้งโดยสมบูรณ์นั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมในการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้บริโภคและความปลอดภัยทางธุรกิจ TeknoCreations ออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยราคาที่น่าดึงดูด เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่นชอบของผู้บริโภค และความ

ต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นขององค์กรในอเมริกา บริษัท TeknoCreations ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ก่อตั้งโดยสมบูรณ์นั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมในการเติบโตอย่างรวดเร็วของความ

ต้องการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและความปลอดภัยทางธุรกิจ TeknoCreations ออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยราคาที่น่าดึงดูด เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่นชอบของผู้บริโภค และความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นขององค์กรในอเมริกา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่อาจประกอบเป็น “ข้อความคาดการณ์อนาคต” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 ข้อความเหล่านั้นรวมถึงข้อความเกี่ยวกับ เจตนา ความเชื่อ หรือความคาดหวังในปัจจุบันของ AccessKey IP, Inc. และ

สมาชิกฝ่ายบริหารตลอดจนข้อสมมติที่เป็นพื้นฐานของข้อความดังกล่าว นักลงทุนที่คาดหวังจะได้รับคำเตือนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และ

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่พิจารณาโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนสมมติฐานที่เปลี่ยนแปลง

ซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 25 สิงหาคม 2009) – Sonoa Systems, Inc. ผู้ให้บริการนวัตกรรมด้านการจัดการ API และโซลูชั่นการกำกับดูแลระบบคลาวด์สำหรับ

องค์กรชั้นนำ SaaS และบริษัทสื่อ ประกาศเปิดตัว Apigee เวอร์ชันตัวอย่าง ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้การวิเคราะห์ การป้องกัน และการควบคุมสำหรับ API และการผสม Apigee ช่วยให้ผู้ให้

บริการ API เข้าใจการใช้งาน ปกป้องแอปพลิเคชันของตน และบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน API ในขณะที่นักพัฒนาที่ใช้ API สามารถใช้ Apigee เพื่อดูระดับบริการจริงของ API ที่พวกเขาใช้

Apigee ช่วยให้ใครก็ตามที่ทำงานกับ Web API สามารถเข้าใจการใช้งาน API ปกป้องแอปพลิเคชันของพวกเขาจากการขัดขวางการรับส่งข้อมูลที่อาจทำให้บริการช้าลง และปรับปรุง

ประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการทำให้แน่ใจว่า APIs กำลังส่งมอบตามที่คาดไว้ บริการพื้นฐานของ Apigee นั้นฟรีและพร้อมให้ใช้งานแล้ววันนี้สำหรับการเรียก API มากถึง 10,000 ครั้งต่อชั่วโมง พร้อมบริการระดับพรีเมียมที่ระดับการรับส่งข้อมูลที่สูงกว่าที่น้อยกว่า $100 ต่อเดือนที่จะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้

Apigee เป็นผลิตภัณฑ์วิเคราะห์และการจัดการ API แบบบริการตนเองตัวแรกที่ให้ผู้ให้บริการและนักพัฒนา API มองเห็นและควบคุมเพื่อใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจ API ที่กำลังเติบโตอย่างเต็มที่

Chet Kapoor ซีอีโอของ Sonoa กล่าวว่า “Apigee เป็นบริการจัดการ API แบบบริการตนเองแบบฟรีเมี่ยมแห่งแรก และเป็นผู้เปลี่ยนเกมสำหรับเศรษฐกิจ API ที่กำลังเติบโต” “ในเวลา

เพียงไม่กี่นาที ทุกคนที่ทำงานกับ API จะได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ และคิดถึงโอกาสใหม่ๆ เป้าหมายของเรากับ Apigee คือการทำให้เทคโนโลยีหลักของ Sonoa เข้าถึงได้ น่าพอใจ และใช้งานง่ายโดยผู้ชมในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

“การมี API ที่ดีคือการเดิมพันบนเว็บ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์บนเว็บ” Brett Wilson ซีอีโอของ TubeMogul ผู้ให้บริการชั้นนำสำหรับการวิเคราะห์และเผยแพร่วิดีโอออนไลน์กล่าว “Apigee ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นว่าพาร์ทเนอร์ใช้ API ของคุณอย่างไร”

ตัวอย่างอื่นๆ ของ Apigee ที่ใช้อยู่ ได้แก่ AdRocket ผู้ให้บริการนวัตกรรมด้านบริการ กำหนดเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา ซึ่งใช้ Apigee เพื่อทำความเข้าใจและจัดการการใช้

งานของลูกค้าสำหรับ API เนื้อหาของผู้เผยแพร่โฆษณา และ Shorepoint Systems ซึ่งใช้ Apigee เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ API ที่ใช้โดย แอปพลิเคชัน iPhoneคลาสสิฟายด์ออนไลน์ mLocal

Sonoa ให้บริการโซลูชันการวิเคราะห์ การจัดการ และการกำกับดูแลสำหรับ API ฟีดและบริการคลาวด์ ลูกค้า Sonoa ประกอบด้วยองค์กรชั้นนำมากกว่า 50 แห่ง, SaaS และบริษัทด้านสื่อ

ลูกค้าชั้นนำ เช่น MTV Networks, MySpace และ Guardian Life Insurance ใช้ Sonoa เพื่อสร้างช่องทางรายได้ใหม่ ลดต้นทุน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น บริษัทตั้งอยู่ใน

ซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นของเอกชน และได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำ ซึ่งรวมถึง Norwest Venture Partners, Bay Partners, Third Point Ventures และ SAP Ventures สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่www.sonoasystems.com

ลอนดอน, Aug. 25, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — ROK Entertainment Group บริษัทเทคโนโลยีมือถือ แอพพลิเคชั่น และบริการ ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทในเครือด้านเกมที่

เชี่ยวชาญ ROK 8 Ltd. ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดจำหน่ายกับ Inspired ผู้ให้บริการเกมชั้นนำ Gaming Group plc สำหรับการปรับใช้ชุดเกมเสมือนจริงผ่านช่องทางการขายออนไลน์และโทรศัพท์มือถือของ ROK ในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย เม็กซิโก โคลอมเบีย อาร์เจนตินา และบราซิล

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Inspired Gaming Group ผู้เล่นชั้นนำทั่วโลกในตลาด Open Server-Based Gaming (Open SBG(tm)) จะจัดหาชุดเกมใหม่ให้กับ ROK ซึ่งรวมถึง

Virtual Football, Virtual Motor Racing, Virtual Horse Racing, Virtual Greyhound Racing, Virtual Speedway และ Virtual Numbers Draw

Luke Alvarez ซีอีโอของ Inspired ให้ความเห็นว่า: “การทำงานร่วมกับ ROK ช่วยให้เราสามารถเข้าสู่ตลาดเกมมือถือที่เติบโตอย่างรวดเร็วในระดับสากลทางออนไลน์และผ่านช่อง

ทางการขายในอุตสาหกรรมมือถือของ ROK การปรากฏตัวของพวกเขาในพื้นที่มือถือและแผนการขยายเชิงรุกของพวกเขาหมายความว่าเรา สามารถนำผลิตภัณฑ์เกมชั้นนำของอุตสาหกรรมออกสู่สายตาผู้ชมในวงกว้างยิ่งขึ้น”

Jonathan Kendrick ประธานและ CEO ของ ROK กล่าวเสริมว่า: “เราเชื่อว่า Inspired มีพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เกม 3 มิติคุณภาพสูงที่ดีที่สุด และในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มร่วมในตลาด การเป็นพันธมิตรกับ Inspired เป็นขั้นตอนที่เป็นธรรมชาติสำหรับ ROK ในขณะที่เราดำเนินการต่อ เพื่อปรับใช้ชุดบริการสร้างรายได้ที่มีอยู่ของเราทั่วโลก”

Inspired Gaming Group plc (INGG) เป็นผู้เล่นชั้นนำทั่วโลกในตลาด Open Server-Based Gaming (Open SBG(tm)) และยังเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของเครื่องอนาล็อกและ Open SBG(tm) ในสหราชอาณาจักรเพื่อการพักผ่อนและการเล่นเกม ตลาด

กลุ่มบริษัทให้บริการระบบซอฟต์แวร์ Open SBG(tm) และเทอร์มินัลดิจิทัลและเครือข่ายแบบเปิด SBG(tm) ใน 10 ประเทศในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของและ/หรือจัดหาซอฟต์แวร์หรือบริการให้กับเครื่องประมาณ 50,000 เครื่อง ซึ่งมากกว่า 20,000 เครื่องอยู่บนแพลตฟอร์ม Open SBG(tm) แล้ว

ฐานลูกค้าของกลุ่มประกอบด้วยบาร์ คาสิโน ห้องบิงโก สำนักงานการพนันที่ได้รับอนุญาต ฮอลิเดย์พาร์ค และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ ลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัทเกมรายใหญ่ เช่น Gala Coral Group, William Hill, Betfred, Bourne Leisure และ Stanleybet

ROK Entertainment Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีมือถือ แอปพลิเคชั่น และบริการ และได้รวบรวมชุดบริการมือถือที่สร้างรายได้ ซึ่งบริษัทได้ให้ใบอนุญาตแก่ผู้

ให้บริการมือถือและผู้ผลิตเครื่องโทรศัพท์ทั่วโลก ROK ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร เป็นที่รู้จักกันดีในด้านบริการทีวีบนมือถือที่ได้รับรางวัล ซึ่งสตรีมวิดีโอแบบสดและแบบออนดีมานด์ผ่าน 2.5G, 3G และ Wi-Fi(r) นอกจากนี้ ROK ยังได้รับรางวัลสิทธิบัตร 5 รางวัล และมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรอีกมากมาย

ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ นอกเหนือจากข้อมูลในอดีต ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไป

อย่างมากจากที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์เหล่านี้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับช่วงเวลาของการพัฒนา การทดสอบ และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และใหม่ การตลาดและการ

ขาย การรับรายได้และผลกำไรจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนผลกระทบของรายได้และผลกำไรที่มีต่อส่วนต่างและฐานะการเงินของกลุ่ม ไม่แน่นอนเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อเวลาของรายการเหล่านั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัท