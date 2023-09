เว็บพนันออนไลน์ Wind Creek Montgomery เปิดห้องพักหรูหรา

เว็บพนันออนไลน์ (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Wind Creek Casino & Hotel Montgomery (เดิมชื่อ Creek Casino Montgomery) จะเปิดขั้นตอนสุดท้ายของการปรับปรุงใหม่มูลค่า 65 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 21 ธันวาคม โรงแรมห้าชั้นแห่งนี้มีห้องพัก 123 ห้อง รวมถึงห้องสวีทแปดห้อง ศูนย์จัดงาน

และ ร้านเสริมสวยระดับไฮเอนด์ พื้นที่ค้าปลีก และสระว่ายน้ำแบบไร้ขอบ สถานที่ตั้งในเครือของ Montgomery ใน Atmore และ Wetumpka ได้รับการกำหนดให้เป็นโรงแรม AAA Four Diamond ดังนั้นจึงมีความคาดหวังสูงว่าการพักผ่อนใน Montgomery จะได้รับความแตกต่างเช่นเดียวกัน

ร้านอาหาร Itta Bena ซึ่งเป็นประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดหรูขนาด 195 ที่นั่ง บริหารงานโดย Beale Street Blues Company Itta Bena จะนำเสนอรายการไวน์ที่หลากหลายและอาหารภาคใต้สุดคลาสสิกที่อร่อยและทันสมัย BealeStreet Blues Company ยังบริหารจัดการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของ Lucille และ BB King’s Blues Club ในสถานที่อีกด้วย

“ฉันไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเพียงพอว่ารู้สึกภาคภูมิใจในวันนี้ เมื่อแผนใหญ่และความฝันอันยิ่งใหญ่ได้บรรลุผลในที่สุด” สเตฟานี ไบรอัน ประธานชนเผ่า/ซีอีโอของ Poarch Band of Creek Indians ซึ่งเป็นเจ้าของ Wind Creek Montgomery, Wind Creek Wetumpkaและ วินด์ครีก แอตมอร์

WCM ก็เหมือนกับคุณสมบัติในเครือ คือสวมลุคที่เป็นเอกลักษณ์ มีกลิ่นอายแบบวินเทจตลอดทั้งโคมไฟถนนในช่วงเปลี่ยนศตวรรษ คานไม้ที่สกัดอย่างหยาบซึ่งยึดมาจากโรงนา กำแพงอิฐเปลือยโบราณ และระบบไฟส่องสว่างเหนือศีรษะอันล้ำสมัยที่มีหลอดไฟเปลี่ยนสีได้ 25,000 ดวง ร้านสเต็กที่พูดง่ายชั้นบนอย่าง Itta Bena ยังมีทางเข้าลับๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของแท้

ผนัง WCM ตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดยักษ์ที่วาดด้วยมือซึ่งแสดงถึง BB King และดนตรีของ Beale Street BB King’s Blues Club มีคุณลักษณะหลายอย่างจาก BB King Blues Club ดั้งเดิมบนถนน Beale Street ของ Memphis และจะมีการแสดงดนตรีสดทุกคืน

การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการลงทุนกว่า 65 ล้านดอลลาร์โดย The Poarch Band of Creek Indians ซึ่งเป็นเจ้าของ Wind Creek Hospitality ชั้นเล่นเกมใหม่เป็นที่ตั้งของเครื่องเกมมากกว่า 2,200 เครื่องและห้องเกมปลอดบุหรี่ ในฐานะส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง Creek Casino Montgomery จะเปลี่ยนชื่อเป็น Wind Creek Casino & Hotel Montgomery

การพัฒนาและการก่อสร้างได้รับการดูแลโดย Creek Indian Enterprises Development Authority (CIEDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มอินเดียนแดง Poarch Creek

การขยายและปรับปรุง Creek Casino Montgomery เริ่มต้นในปี 2554 และเสร็จสิ้นเป็นช่วง ๆ โดยเริ่มจากพื้นที่ 50,000 ตารางฟุต มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ จากนั้นอีก 30,000 ตารางฟุต มูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ พร้อมด้วยลานจอดรถใหม่ การปรับปรุงภูมิทัศน์และการตกแต่งภายในของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ แนวคิดนี้เริ่มต้นด้วยการรื้อถอนลานจอดรถและอาคารทั้งหมด และออกแบบภูมิทัศน์ของพื้นที่ใกล้กับแม่น้ำ Tallapoosa ใหม่ทั้งหมด ซึ่งท้ายที่สุดได้นำไปสู่ความพยายามครั้งล่าสุดของ Tribe ในสถานที่นี้

“Wind Creek Casino และ Hotel Montgomery เป็นอีกหนึ่งชัยชนะสำหรับชนเผ่าของเราและรัฐของเรา” Tim Martin ประธานและซีอีโอของ Creek Indian Enterprises Development Authority ซึ่งดูแลการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กล่าว “มันนำความบันเทิงที่เป็นมิตรกับครอบครัวมาสู่ตลาดมอนต์โกเมอรี่ซึ่งมีสิ่งที่ดีที่สุดของภาคใต้และเฉลิมฉลองอดีตของเราในขณะเดียวกันก็โอบรับอนาคต”

เยี่ยมชม Bet365 Bingo ตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอนี้และอีกมากมาย!ฉันรู้น้อยมากเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมเมื่อฉันรับงานนี้ในตำแหน่งบรรณาธิการคัดลอกของ Casino City เมื่อต้นปีนี้ ฉันไม่คุ้นเคยเป็นพิเศษจากมุมมองของผู้ใช้ การเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยปริญญาด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก็เพียงพอแล้วสำหรับฉัน ขอบคุณ!

โชคดีสำหรับฉัน วิธีการทำงานของการแก้ไขการคัดลอกทั้งหมดนี้คือการที่ฉันนำไวยากรณ์ที่น่าเบื่อและสำเนาของAP Stylebookมาด้วย จากนั้นฉันก็ได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ในงาน และฉันได้เรียนรู้มากมายในปีนี้ ซึ่งบางส่วนไม่เกี่ยวข้องกับการพนันแต่อย่างใด (ถามฉันเกี่ยวกับระบบไปรษณีย์ของออสเตรเลีย!) (จริงๆ แล้ว . . ไม่ทำ) แต่ส่วนใหญ่ทำด้วยเหตุผลที่ชัดเจน

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ฉันชื่นชอบ 10 ประการที่ฉันได้เรียนรู้จากงานนี้ในปีนี้

10. ผู้คนในอุตสาหกรรมนี้มีชื่อที่ดีที่สุด

ประการแรก ชื่อที่ชัดเจน: ฉันอาจคิดว่ามันหลงตัวเองเล็กน้อยที่จะตั้งชื่อคาสิโนของคุณตามตัวคุณเอง แต่ฉันไม่สามารถโต้แย้งกับ “Trump” และ “Wynn” ว่าเป็นชื่อที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งสองคนได้ คาสิโนหรือเจ้าพ่อคาสิโน

นอกจากนี้ ฉันรู้สึกเขินอายที่ต้องยอมรับว่าฉันใช้เวลาสี่หรือห้าเดือนในการฟังผู้คนพูดถึงแชมป์รายการหลักของโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ปี 2003 อย่าง Chris Moneymaker ก่อนที่ฉันจะถามใครสักคนว่าชื่อจริงของเขาคืออะไร ปรากฎว่าชื่อจริงของ Chris Moneymaker คือ Chris Moneymaker

หากคุณเปิดรายการทีวีเกี่ยวกับนักบัญชีที่กลายมาเป็นแชมป์โป๊กเกอร์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยชื่ออย่าง “Moneymaker” ฉันจะโยนของใส่ทีวีเพื่อให้เห็นชัดเจน

แม้ว่าชื่อนี้ไม่มีความหมายเกี่ยวกับการพนันแต่อย่างใด แต่ฉันก็ดีใจที่ได้ค้นพบว่ามีบุคคลจริงชื่อ Norbert Teufelberger เขาเป็นซีอีโอของ bwin.party

ฉันเป็นพวกเนิร์ด สิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันขบขัน

9. ผู้คนมักพบกับสิ่งที่สุ่มที่สุดสำหรับการระดมทุนเพื่อการกุศล

“เกมเพื่อการกุศล” ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นส่วนที่ฉันชอบที่สุดในสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจของเราในการคัดลอกแก้ไข สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อกำหนดด้านใบอนุญาตมีความเฉพาะเจาะจงมากในเมืองเล็กๆ ซึ่งทำให้คุณสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่พวกเขาต้องออกกฎหมายว่าคุณไม่สามารถให้อาวุธปืนเป็นรางวัลในเกมบิงโกเพื่อการกุศลในนิวเม็กซิโก . แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น การจับฉลากแข่งเป็ด

ในการจับฉลากแข่งเป็ดเป็ดจะถูกทิ้งลงแม่น้ำหรือทางน้ำอื่นที่กระแสน้ำพัดพาไป เป็ดยางแต่ละตัวจะมีหมายเลขกำกับไว้ และผู้คนจะซื้อตั๋วจับฉลากที่มีหมายเลขตรงกัน ใครก็ตามที่ถือตั๋วตามจำนวนเป็ดที่เข้าเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะ

สำหรับภาพการแข่งขันเป็ดยางครั้งใหญ่ ลองอ่านบทความนี้เกี่ยวกับการแข่งขันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากเมืองนี้ใช้เงิน 30,000 เหรียญสหรัฐต่อปีเพื่อเช่าเป็ดยาง

รัฐอื่นๆ กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตสำหรับสิ่งต่างๆ เช่นโถใส่ระฆัง (ช่องกระดาษประเภทหนึ่ง ไม่ใช่สำเนาหนังสือ Sylvia Plath) และวงล้อเค้ก สิ่งที่น่าตื่นเต้นน้อยกว่าคือบัตรดองเป็นเพียงคำที่น่ารักของเนบราสกาสำหรับแถบดึง

8. มากเกินไปเกี่ยวกับกีฬาแฟนตาซีในแต่ละวัน

ฉันคิดว่าเราทุกคนได้เรียนรู้มากกว่าที่เราต้องการเกี่ยวกับกีฬาแฟนตาซีในแต่ละวันในปีนี้ (ยกเว้นบางที Dan ซึ่งดูเหมือนว่าจะใช้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเล็กน้อย )ในขณะที่ DFS มีมาตั้งแต่ปี 2009 การเติบโตอย่างรวดเร็วและปัญหาทางกฎหมายที่ตามมา (และชัดเจนในความคิดของฉัน) ถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี โดยส่วนตัวแล้วฉันสามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงของโฆษณาแบบสายฟ้าแลบได้ด้วยการไม่มีโทรทัศน์ แต่สิ่งนี้ไม่ได้ช่วยฉันจากโฆษณาบนป้ายโฆษณาหรือที่ป้ายรถเมล์ – และไม่ได้หยุดฟีด Twitter ของฉันจากการเติมทวีตที่ได้รับการโปรโมต จากFanDuelมักจะคั่นระหว่าง ทวี ตประชดประชันจาก Chris Kluwe ที่ส่ง FanDuel

แม้ว่าละครเรื่องนี้ยังอีกยาวไกลและอาจจะดำเนินต่อไปในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งของปี 2559 ก่อนที่จะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ของ Aaron Sorkin ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เรื่องราวจนถึงขณะนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกเกี่ยวกับอันตรายของความโอหัง ซึ่งเป็นภาษากรีกที่แปลว่า “การเป็น ฉลาดเกินไปเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง” กล่าวโดยสรุป กลุ่มเด็กเนิร์ดที่ฉลาดและกล้าได้กล้าเสียกลุ่มหนึ่งพบโอกาสทางการตลาดในช่องโหว่เล็กๆ ของกฎหมาย (UIGEA) และขับรถบรรทุก Mack ผ่านด้วยเสียงไซเรน และตอนนี้กำลังถูกเตือนอย่างหยาบคายว่ากฎหมาย เปิดรับการตีความและแม้แต่การเปลี่ยนแปลง ในทางกลับกัน จำนวนศพจนถึงขณะนี้ยังต่ำกว่าโศกนาฏกรรมของชาวกรีกโดยเฉลี่ยเป็นอย่างมาก และส่งผลให้มีการรายงานข่าวจากสื่อเฮฮา:

7. การพนันออนไลน์อาจเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเกี่ยวกับ “ตลาดสีเทา”

การเล่นเกมคาสิโนแบบมีอิฐและปูนเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดที่สุดที่คุณเคยได้ยินมา เห็นได้ชัดว่าการพนันออนไลน์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นอกเหนือจากการเปิดเผยของ New York Times

ที่ น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายแล้ว อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์จำนวนมากมีแนวโน้มที่จะไม่ชัดเจนในด้านกฎหมาย สิ่งนี้มักจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งยังคงทำให้ฉันประหลาดใจทุกครั้งที่มันปรากฏขึ้น ตัวอย่างหนึ่งคือการควบรวมกิจการในช่วงฤดูร้อนนี้ระหว่าง GVC Holdings และ bwin.party

หลังจากที่ GVC เข้าสู่สงครามการประมูลกับ 888 สิ่งนี้ทำให้เราและคนในวงการอุตสาหกรรมอื่นๆ ประหลาดใจเล็กน้อย เนื่องจาก GVC ดำเนินการในเขตอำนาจศาลสีเทา ในขณะที่ 888 และ bwin.party ไม่ดำเนินการ แต่เห็นได้ชัดว่านั่นเป็นเพียงการพิจารณาทางธุรกิจเพียงเล็กน้อย และการบอกว่า GVC ดำเนินงานในเขตอำนาจศาลสีเทานั้นเป็นข้อเท็จจริงทางอุตสาหกรรมที่เรียบง่ายและไม่ใช่ข้อกล่าวหา

ฉันยังเห็นข่าวประชาสัมพันธ์มากมายที่แสดงความยินดีกับ So-and-So from Somewhere สำหรับการชนะรางวัลแจ็คพอตใหญ่ที่คาสิโนออนไลน์ โดยที่ Somewhere ที่เป็นปัญหานั้นอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้มีการพนันออนไลน์ หรือมีผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติเพียงไม่กี่รายเท่านั้น และ ผู้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ใช่หนึ่งในนั้น แน่นอน ฉันเลือกที่จะเชื่อว่าคนเหล่านี้กำลังเล่นสล็อตออนไลน์ของพวกเขาในขณะที่ไปพักผ่อนในเขตอำนาจศาลอื่น เพราะไม่เช่นนั้นคงจะแปลกที่จะเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการพยายามปกปิดความคลุมเครือ พฤติกรรม.

6. ฉันคิดว่าสล็อตอาจไม่ดีต่อสมองของคุณจริงๆ

แง่มุมหนึ่งของงานของฉันคือการย้อนกลับไปอ่านบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นเกมที่เขียนโดยกูรูของเราเป็นเวลาหลายปี และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละบทความได้รับการติดแท็กอย่างถูกต้อง เดาว่าเกมคาสิโนใดที่ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์มากที่สุด?

สล็อต

ตอนนี้ นอกเหนือจาก หลักปฏิบัติในการจัดการ แบ๊งค์ จำนวนหนึ่ง แล้ว ยังมีกลยุทธ์ไม่มากนักที่คุณสามารถใช้จริงเมื่อเล่นสล็อต คุณตัดสินใจว่าปุ่มใดที่คุณสามารถกดได้และกดมัน เครื่องจะสุ่มผลลัพธ์ออกมา และบางทีคุณอาจชนะ บางทีคุณอาจแพ้

บิต “สุ่ม” คือสิ่งที่ดูเหมือนจะดึงดูดผู้คน นักเขียนกลยุทธ์การเล่นเกมที่อดทนอย่างไม่สิ้นสุดของเราได้เขียนบทความรวมกันหลายร้อยบทความซึ่งอธิบายเกี่ยวกับตัวสร้างตัวเลขสุ่ม ตัวสร้างตัวเลขสุ่มหลอก ทฤษฎีความน่าจะเป็น การรับรู้แบบสุ่ม และอื่น ๆ และผู้คนก็คอยเขียนรายงานการเห็นรูปแบบ ในการ เล่นสล็อต ของพวกเขา

มันค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในทางจิตวิทยา ผู้คนจะรับรู้ถึงความสุ่มอย่างถูกต้องได้แย่มาก และสมองของเรามุ่งไปสู่การค้นหารูปแบบ ไม่จำเป็นต้องเป็นที่ยอมรับเสมอไปว่าการเปิดรับสล็อตแมชชีนเป็นเวลานานจะเริ่มบิดเบือนการรับรู้ของคุณแม้ว่าคุณจะรู้อย่างชาญฉลาดว่ามันควรจะสุ่มเพราะมันเหนื่อยเกินกว่าที่สมองของคุณจะประมวลผลการสุ่มมากขนาดนั้น แต่นั่นคือสมมติฐานที่ฉัน ฉันกำลังพัฒนา (อย่าคาดหวังว่าจะมีบทความวิชาการในเร็ว ๆ นี้)

นี่ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่คิดว่าคุณควรเล่นสล็อต แต่อาจจะเล่นในปริมาณที่พอเหมาะแล้วค่อยดูดอกไม้หรืออะไรเพื่อทำให้จิตใจปลอดโปร่ง

5. การพนันทั่วไป/การพนันแบบ “เดิมพันต่ำ” ยังคงฟังดูแพงสำหรับฉัน

ฉันจะเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าฉันเป็นคนยุคมิลเลนเนียลราคาถูกแบบโปรเฟสเซอร์เมื่อพูดถึงการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ค่าเช่าแพงและมีหนังสือห้องสมุดให้ฟรี ฉันคิดว่าการไปดูหนังมันแพงเกินไปเพราะว่าตั๋วช่วงเย็นมีราคาพอๆ กับ Netflix ทั้งเดือน (และฉันเอาไวน์ไปด้วยไม่ได้ด้วยซ้ำ และฉันต้องสวมกางเกงด้วย ) ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่การอ่านเกี่ยวกับประเภทของเงินที่นักพนันที่มีเดิมพันสูงโยนทิ้งจะทำให้ฉันรู้สึกเวียนศีรษะ

สิ่งที่ฉันรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นเล็กน้อยคือพบว่าเงินประเภทที่ผู้คนมองว่าเป็นนักพนันที่ มีเดิมพัน ต่ำโยนทิ้งยังคงทำให้ฉันเวียนศีรษะอยู่

ตัวอย่างเช่น ฉันพบคำพูดนี้ในบทความเกี่ยวกับการเล่นสล็อตแมชชีน :

Meczka:ลูกค้าเป้าหมายของเราคือคนที่มาคาสิโนสามถึงสี่ครั้งต่อเดือนและนำเงิน $200-$300 มาใช้ใช่ไหม?

เว้นแต่ทักษะทางคณิตศาสตร์ของฉันจะแย่กว่าที่ฉันคิดไว้ (มุขตลกภาษาอังกฤษทางซ้าย) นั่นคือช่วง 600 ถึง 1,200 เหรียญต่อเดือน ฉันรู้ว่ามีข้อแม้ ในทางทฤษฎีแล้ว คุณสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้ชิ้นส่วนด้านหลังที่ดี ขึ้นอยู่กับว่าคุณวิ่งผ่านเครื่องจักรกี่ครั้ง และลูกค้าที่สูญเสียเงินทั้งหมด $200 หรือ $300 ในการเดินทางแรกของเดือน ไม่จำเป็นต้องกลับมาอีกหลายครั้งตามที่วางแผนไว้ในตอนแรก ฉันหวังว่า.

แต่ยังคง. อะไรก็ตามที่คุณตั้งงบประมาณไว้เพื่อเล่นการพนันคือสิ่งที่คุณตั้งงบประมาณไว้แพ้ โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังเล่นสล็อต และฉันรู้ว่ามี “เราจะพาคนรุ่นมิลเลนเนียลมาที่คาสิโนได้อย่างไร” มากมาย การพูดคุยในอุตสาหกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ — Gary Traskจะมีบทความที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้เร็วๆ นี้ พร้อมการค้นคว้าและสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง — แต่ฉันกำลังบอกคุณในตอนนี้ ผู้บริหารคาสิโนไม่มีสิ่งใดบนโลกสีเขียวของพระเจ้าที่จะทำให้ฉันมีงบประมาณ 1,200 ดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อดู หน้าจอดังนั้นคุณควรคิดอย่างอื่นดีกว่า ฉันสามารถซื้อ iPhone ใหม่สองเครื่องทุกเดือนเพื่อสิ่งนั้น ฉันสามารถครอบคลุมการสมัครสมาชิก Netflix (สตรีมมิ่งและดีวีดี) สำหรับตัวฉันเองและเพื่อนสนิทอีก 72 คน

และฟรีอย่างแน่นอน ฉันสามารถดูวิดีโอสาธิตสล็อตออนไลน์ของ Yggdrasil ซึ่งฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นในแมสซาชูเซตส์ แต่เป็นวิดีโอที่ฉันชื่นชอบเพราะมันน่ารัก

4. โป๊กเกอร์เป็นสิ่งที่เนิร์ดที่สุดที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน

ปกติฉันจะไม่ค่อยมีรถบรรทุกที่มีการดูแลประตูแบบเกินบรรยาย แต่เพื่อให้เข้าใจถึงจุดนี้ คุณต้องรู้: ฉันเป็นคนเกินบรรยาย และคนเนิร์ด และดาร์กเพื่อบูต คุณเคยมีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกันเป็นเวลานานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคำทั้งสามนี้หรือไม่? ฉันมีหลายครั้ง และฉันทามติตามปกติก็คือฉันทั้งหมด ที่สำคัญกว่านั้น ตอนนี้ฉันพ้นจากช่วง Sad Nerd ที่ต้องเรียนภาษาเอลฟ์ด้วยตัวเองในคืนวันศุกร์แล้ว เพราะฉันไม่มีเพื่อนมากพอ ฉันจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับพื้นที่เกินบรรยาย การประชุม การพบปะ คลับ ฟอรัม งานเรอเนซองส์ งานลงนามหนังสือ ชุมชนเว็บ และอื่นๆ อีกมากมาย ผลข้างเคียงก็คือ นอกเหนือจากความสนใจแบบกี๊กจริงๆ ของฉันเองแล้ว ฉันยังคุ้นเคยกับกิจกรรมและกลุ่มแฟนคลับที่เขียนโค้ดเกินบรรยายอื่นๆ ที่ฉันไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย (ไม่ว่าฉันจะอยากเป็นหรือไม่ก็ตาม)

โป๊กเกอร์ไม่ปรากฏบนหน้าจอเรดาร์ของฉัน เป็นเวลาหลายปี ฉันไม่คิดว่ากลุ่มเกมที่ฉันเข้าเรียนในวิทยาลัยจะมีชิปที่รวมอยู่ในอุปกรณ์วิดีโอและเกมบนโต๊ะมูลค่าหลายพันดอลลาร์ของเรา ด้วยซ้ำ