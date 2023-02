เว็บรอยัลคาสิโน คุณสามารถเดิมพันกีฬาระดับมัธยมปลายได้

เว็บรอยัลคาสิโน เมื่อปฏิทินเปลี่ยนเป็นเดือนกันยายนแอปเดิมพันกีฬาจะเต็มไปด้วยตลาดการเดิมพันฟุตบอลระดับวิทยาลัยและNFL อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่พบบรรทัดใดๆ เกี่ยวกับฟุตบอลระดับมัธยมปลาย ในหนังสือกีฬา ที่ถูกกฎหมายและได้รับการควบคุม ในสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก ไม่อนุญาตให้ เดิมพัน กีฬาระดับมัธยมปลาย

ถ้าปฏิกิริยาของคุณคือ “อืม อืม” จำไว้ว่าเราจะไม่เขียนสิ่งนี้ถ้าไม่มีใครถาม ดังนั้น ในคำพูดของผู้ที่อายุน้อยกว่าและเย็นกว่ามาก หากคุณเห็นอัตราต่อรองในแอปพนันกีฬาสำหรับกีฬาระดับมัธยมปลายใดๆ ก็ตาม “มันแน่นอนอยู่แล้ว ครอบครัว” การแปล – มีบางอย่างที่น่าสงสัย

ไม่มีการเดิมพันกีฬาระดับมัธยมปลาย

เพนซิลเวเนียเป็นหนึ่งในรัฐแรก ๆ นอกเนวาดาที่ทำให้การพนันกีฬา ถูก กฎหมาย PA เช่นเดียวกับรัฐอื่นๆ ที่มีการพนันกีฬา ไม่อนุญาตให้มีการพนันกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กฎหมาย การขยายการเล่นเกมของรัฐเพนซิลเวเนียระบุว่าในรัฐเพนซิลเวเนีย คุณไม่สามารถเดิมพันกับ:

กิจกรรมกีฬาระดับมัธยมปลายที่ควบคุมโดย Pennsylvania Interscholastic Athletic Association หรือองค์กรปกครองที่คล้ายกัน

การแข่งขันกีฬาสมัครเล่น นอกเหนือจากกิจกรรมกีฬาของวิทยาลัย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเพนซิลเวเนีย

กิจกรรมการพนันกีฬาอื่น ๆ ที่ห้ามโดย PGCB

ผู้เล่น NFL จากโรงเรียนมัธยมในเพนซิลเวเนีย

Woodland Hills High School ปัจจุบันมีอดีตผู้เล่นสามคนใน NFL

ร็อบ กรอนคาวสกี้ (แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส)

ควินติน เจฟเฟอร์สัน (ลาสเวกัส เรดเดอร์ส)

ไมล์ส แซนเดอร์ส (ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์)

Rontez Miles อยู่ในบัญชีรายชื่อ New York Jets เมื่อปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันเป็นตัวแทนอิสระ

ผู้เล่น NFL ปัจจุบันบางคนที่ไปโรงเรียนมัธยมในเพนซิลเวเนีย:

Saquon Barkley / Whitehall High School / New York Giants

คาร์ล นาซิบ/โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามัลเวิร์น/ลาสเวกัส เรดเดอร์ส

แมตต์ ไรอัน/วิลเลียม เพนน์ ชาร์เตอร์/แอตแลนตา ฟอลคอนส์

เจมส์ คอนเนอร์/โรงเรียนมัธยมแมคโดเวลล์/พระคาร์ดินัลแอริโซนา

Chase Edmunds/ Central Dauphin East High School/ Carolina Panthers

วิลล์ ฟุลเลอร์/โรงเรียนมัธยมโรมันคาธอลิก/ไมอามี ดอลฟินส์

มาลิก ฮุกเกอร์/นิวคาสเซิลไฮสคูล/อินเดียนาโพลิส โคลต์ส

Taylor Kroft/Downingtown East High School/New York Jets

แบรนดอน แมคมานัส/นอร์ธ เพนน์/เดนเวอร์ บรองโกส์

DJ Moore/Imhotep Institute Charter High School/Carolina Panthers

อาร์ค แมนนิ่ง ดาวเด่นในวงการฟุตบอลระดับไฮสคูล

ชื่อที่คุ้นเคยกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก อาร์ช แมนนิงหลานชายของเพย์ตันและอีไล แมนนิงเป็นผู้มีโอกาสเป็นคลาสอันดับสูงสุดของปี 2023 คูเปอร์พ่อของเขาต้องยุติอาชีพนักฟุตบอลลงระหว่างฝึกซ้อมภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี เมื่อเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังตีบ

Arch Manning (6’3, 190 lbs.) ปัจจุบันเป็นกองหลังของIsidore Newman ใน New Orleans, LA ผู้นำในยุคแรกในการสรรหากองหลังระดับห้าดาวคือ:

อลาบามา

เคลม

จอร์เจีย

ลส

เท็กซัส

Adam Gorneyที่Rivals กล่าวว่า :

“ถ้าฉันต้องยิงตอนนี้และบอกว่าอาร์ค แมนนิงจบลงที่จุดไหน ฉันจะเลือกเคลมสันเป็นอันดับแรก อลาบามาเป็นอันดับสอง และเท็กซัสเป็นอันดับสาม แต่นั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนในสองรอบการสรรหาถัดไป และไม่ต้องสงสัยเลยว่า Longhorns ปูพรมแดงให้กับ Manning และการเดินทางและการออกกำลังกายของเขาก็เป็นไปด้วยดี”

ฟิลาเด ลเฟีย อีเกิลส์ยังคงนำหน้าNFL ที่เหลือ เมื่อพูดถึงการเดิมพันกีฬา พวกเขาเพิ่มลงในplaybook การพนันกีฬา เว็บรอยัลคาสิโน ของพวกเขาด้วยการประกาศว่า Genius Sportsจะให้อัตราเดิมพันตามเวลาจริงคะแนน NFL และสถิติผู้เล่นแต่ละคนบนหน้าจอที่มีตราสินค้าที่Fox Bet LoungeและDraftKings Field Clubที่ Lincoln Financial Field

ข้อตกลงใหม่ที่ประกาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมระหว่าง Genius Sports Limited และ Eaglesจะช่วยเปิดใช้งานการเป็นหุ้นส่วนการเดิมพันกีฬาของทีม จะมีข้อเสนอการเดิมพันที่ไม่ซ้ำใครจากพันธมิตรหนังสือกีฬาของ Eagles ผ่านทางรหัส QR ที่แสดงบนหน้าจอก่อนและระหว่างเกม

พันธมิตรการเดิมพันกีฬาของฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์

จุดประสงค์ของการแสดงอัตราต่อรองแบบเรียลไทม์ตามข่าวประชาสัมพันธ์คือเพื่อ “กระตุ้นการมีส่วนร่วมของแฟนๆ”

Catherine Carlsonรองประธานอาวุโสฝ่ายรายได้และกลยุทธ์ของ Philadelphia Eagles แสดงความคิดเห็นว่า:

“การใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยของ Genius Sports ที่ Lincoln Financial Field จะนำไปสู่ประสบการณ์ระดับโลกที่เราพยายามมอบให้แฟน ๆ ของเราเสมอในวันแข่งขัน เราขอขอบคุณ Genius Sports ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลชั้นนำของอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มด้วยวิธีนี้และเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์เกมที่ดียิ่งขึ้นสำหรับแฟน ๆ ทุกที่”

เส้นเวลาของการเดิมพันกีฬา Eagles และพันธมิตรคาสิโน

ต.ค. 2019

Philadelphia Eagles และ Unibet เป็นหุ้นส่วนหลายปีที่ทำให้ Unibet เป็นพันธมิตรคาสิโนอย่างเป็นทางการ คาสิโนออนไลน์ Unibetมีแบล็กแจ็กตรา Eaglesและสล็อตออนไลน์ พวกเขาเป็นเกมคาสิโนเกมแรกที่มีการสร้างแบรนด์กีฬาระดับมืออาชีพ

ตุลาคม 2563

The Eagles และFox Betตกลงเป็น หุ้นส่วนหลายปี ส่วนสำคัญคือห้องรับรอง Fox Bet ขนาด 4,000 ตารางฟุตและสตูดิโอการผลิตที่ Lincoln Financial Field

The Eagles เพิ่มDraftKingsในบัญชีรายชื่อของพวกเขา ทำให้พวกเขาเป็นพันธมิตรกีฬาแฟนตาซีรายวันอย่างเป็น ทางการ และ พันธมิตร การเดิมพันกีฬาอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลจาก Genius Sports เพิ่มการมีส่วนร่วม

Genius Sports เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ NFLของ:

สถิติการเล่นต่อการเล่นตามเวลาจริงและเป็นทางการ

ข้อมูล Next Gen Stats (NGS) ที่เป็นกรรมสิทธิ์

ฟีดข้อมูลการเดิมพันกีฬาอย่างเป็นทางการ

Josh Linforth , MD – Media & Engagement ที่ Genius Sports กล่าวว่า:

“การจัดหาแพลตฟอร์มใหม่และเป็นนวัตกรรมสำหรับทีมที่จะมีส่วนร่วมในการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายเป็นส่วนสำคัญของการเป็นหุ้นส่วน NFL ของเรา เราภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานกับฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ เปิดใช้งานการเป็นพันธมิตรในสนามกีฬาผ่านข้อมูลอย่างเป็นทางการ อัตราต่อรองและข้อเสนอแบบเรียลไทม์ ตลอดจนคะแนนทั่วทั้งลีก”

ห้องรับรองการพนันกีฬาที่ลินคอล์น ไฟแนนเชียล ฟิลด์

Fox Bet Lounge และ DraftKings Field Club เปิดตัวที่Lincoln Financial Fieldสำหรับฤดูกาล NFL ปี 2021 นี่คือวิดีโอทัวร์ชมห้องรับรองการพนันกีฬาที่ Linc ไม่มีตู้พนันกีฬาหรือหน้าต่างโต๊ะพนันที่สนามการเงินลินคอล์น อย่างไรก็ตาม หากคุณอายุ 21 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในเพนซิลเวเนีย คุณสามารถเดิมพันกีฬาในแอปการพนันกีฬา PA ที่ถูกกฎหมายและอยู่ภายใต้การควบคุม 13 แอ ป

Fox Bet Lounge เป็นเลานจ์ระดับพรีเมียมขนาด 4,000 ตร.ฟุตและสตูดิโอถ่ายทำ สามารถรองรับแขกได้400คนและให้มุมมองที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมาถึงของผู้เล่น Eagles และการแถลงข่าวหลังเกม

การเป็นสมาชิกสำหรับรายละเอียด Fox Bet Lounge

ทางเข้าส่วนตัวเข้าสู่สนามการเงินลินคอล์น พิเศษสำหรับสมาชิกเลานจ์และตั้งอยู่ถัดจากทางเข้าผู้เล่น Eagles

ที่จอดรถที่ต้องการ

เปิดสามชั่วโมงก่อนคิกออฟ

รวมอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ก่อนเกมไปจนถึงหลังเกมหนึ่งชั่วโมง

คำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิก Premium Seating สุดพิเศษตลอดทั้งปี

การเข้าถึงล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมที่ Lincoln Financial Field

ค่าสมาชิกสำหรับ Fox Bet Lounge – $3,750 (ระดับล่าง) $5,500 (ระดับ VIP บน)

DraftKings Field Clubเป็นประสบการณ์วีไอพี พร้อม การเข้าถึงวันเกมสุดพิเศษสำหรับแขกประมาณ 20 คน ของหนังสือกีฬา ปากกาข้างสนามในโซนเหนือสุดเพื่อชมเกม ภายในจะมีทีวีเจ็ดเครื่องและเก้าอี้นั่งเล่น

มันเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของ Big Ten และการกระทำไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในสนามอีกต่อไป No. 4 Penn Stateเผชิญหน้ากับ No. 3 Iowaเวลา 16.00 น. ในวันเสาร์และFanDuel Sportsbookกำลังเพิ่มความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นให้กับการพนันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยในช่วงสุดสัปดาห์

โปรโมชัน Spread the Loveอันโด่งดังของ FanDuel กลับมาแล้ว – แต่ครั้งนี้มีจุดพลิกผัน

Penn State vs. Iowa Odds โปรโมชันกระจายความรักที่ FanDuel

ทั้งแฟน ๆ ของ Penn State และ Iowa สามารถย้ายสายการเดิมพันได้ตามที่พวกเขาต้องการ

สำหรับลูกค้าทุกๆ 500 รายในเพนซิลเวเนียที่เดิมพันกับ Penn State ในการเดิมพันพิเศษ “Spread the Love” FanDuel จะย้ายสเปรดหนึ่งแต้มตามความโปรดปราน ของ Nittany Lions

สเปรดของ Penn State เริ่มเมื่อวันอังคารที่ +0.5โดยมีราคาต่อรองที่+100 ในขณะนี้ สายการเดิมพันได้ย้ายไปที่ Penn State +47.5 ( เดิมพันสูงสุดคือ $25 )

และในอีกด้านหนึ่ง สำหรับลูกค้าทุกๆ 100 รายในไอโอวาที่เดิมพันกับไอโอวาในตลาด “Spread the Love” แบบพิเศษของพวกเขา FanDuel จะย้ายสเปรดหนึ่งจุดเพื่อให้ Hawkeyesโปรดปราน

สเปรดไอโอวาเริ่มเมื่อวันอังคารที่ +0.5 โดยมีอัตราต่อรองที่ +100 และยังมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกด้วย

Kickoff ยังเหลืออีกไม่กี่วัน และไม่จำกัดว่าแนวรับของทั้งสองทีมจะดีแค่ไหน ทุกการเดิมพันที่วางในตลาดจะได้รับสเปรดสุดท้ายโดยไม่คำนึงว่าวางเดิมพันที่สเปรดใด

Penn State-Iowa เป็นเกมล่าสุดที่มีการโปรโมตที่มีชื่อเสียงของ FanDuel

สเปรด โปรโมชัน “Spread the Love” ของ FanDuel เปิดตัวในปี 2019 และผู้เล่นก็ได้รับรางวัลในหลายรัฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประวัติย่อของโปรโมชันมีดังนี้

Arizona Cardinals ขยับไปที่ +140.5 ต่อ Minnesota Vikings เมื่อเดือนที่แล้ว (AZ เท่านั้น)

Indiana Hoosiers ย้ายไปที่ +118 เทียบกับ Michigan State เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา (ในเท่านั้น)

Colts จบลงด้วยค่าสเปรด +51 เมื่อเทียบกับ Saints เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว (ในเท่านั้น)

สเปรด 76ersปิดที่ +59.5 เทียบกับ Bucks เมื่อต้นปีนี้ (PA เท่านั้น)

Denver Nuggets สเปรดปิดที่ +117 เทียบกับ Clippers ในเดือนสิงหาคม (CO เท่านั้น)

ในวันเสาร์ รายการมหากาพย์อีกรายการจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการชัยชนะของ “Spread the Love”

แต่สำหรับผู้ที่มองหาการเดิมพันที่มากขึ้นหรือการเดิมพันอื่น ๆ สำหรับเกมวันเสาร์ FanDuel ก็มีตัวเลือกแบบดั้งเดิมมากมายเช่นกัน

Oddsmakers ทำนายเกมปิดวันเสาร์

ปัจจุบัน Penn State เป็นฝ่ายแพ้ 2.5 แต้มในสายการเดิมพันแบบดั้งเดิม Nittany Lions อยู่ที่+102 บนมันนี่ไลน์ ขณะที่ Hawkeyes อยู่ที่-124 คะแนน รวมของเกมกำหนดไว้ที่41.5 คะแนน

FanDuel ยังมีอัตราต่อรองสำหรับพาร์เลย์เกมเดียวกันซึ่งรวมการเดิมพันแต้มหรือมันนี่ไลน์เข้ากับผลรวมของเกม

ทุกอย่างเริ่มต้นในวันเสาร์เวลา 16.00 น.เมื่อเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาลของ Big Ten เริ่มขึ้นที่ไอโอวาซิตี

ทั้งสองทีมนำอยู่5-0 และการชนะอีกครั้งจะช่วยขับเคลื่อนฤดูกาลที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาไปสู่​​College Football Playoff

การแพร่กระจายใกล้เข้ามาแล้ว และรวมค่อนข้างต่ำที่ 41.5

ไม่มีอะไรได้มาง่ายในสนาม

แต่ต้องขอบคุณ FanDuel ความรักจะแพร่กระจายและการเดิมพันของคุณจะจบลงด้วยผู้ชนะ

ในสัปดาห์ที่ 1 Penn Stateกระโดดเข้าสู่ กำหนดการ Big Tenบนถนนที่พบกับวิสคอนซินใน วันที่ 4 กันยายนตอนเที่ยง Penn State ชนะสี่เกมล่าสุดเมื่อเทียบกับ Badgers ย้อนหลังไปถึงปี 2012 แอพเดิมพันกีฬาในเพนซิลเวเนียมี Penn State อันดับที่ 19 ในฐานะรองบ่อน 5.5เมื่อเทียบกับวิสคอนซิน ที่ BetMGM Penn State เป็นฝ่ายแพ้ 5 แต้ม คะแนนรวมคือ50และ Penn State อยู่ ที่ +185บนมันนี่ไลน์

ตัวอย่างการเดิมพัน Penn State vs. Wisconsin สัปดาห์ที่ 1

สถิติการเดิมพันและข้อมูลโดยDraftKings

Penn State ได้ครอบคลุมการแพร่กระจายในแต่ละเกมสี่เกมล่าสุดกับวิสคอนซิน

หกเกมจาก Nittany Lions เจ็ดเกมสุดท้ายที่แข่งกับทีมที่ไม่ได้อยู่ในอันดับ AP ต่ำกว่าเส้นคะแนนรวม

ปีที่แล้ว Nittany Lions จบสกอร์โดยรวม 4-5 และ4-5 ATS แบดเจอร์สจบสกอร์ 4-3 และ3-4 เอทีเอส

ข้อมูลการเดิมพันและสถิติโดยFanDuel

การทำนายเปอร์เซ็นต์การชนะ: Penn State (42.7%)/Wisconsin (57.3%)

ในห้าเกมหลังของพวกเขา Nittany Lions คือ 4-1 ATS

Penn State คือ 6-1 ATS ในเจ็ดเกมล่าสุดกับวิสคอนซิน

วิสคอนซินอยู่ที่ 1-4 ATS ในห้าเกมหลังสุด –

ยอดรวมต่ำกว่าในสี่เกมจากห้าเกมหลังสุดของวิสคอนซิน

รายงานการบาดเจ็บของ Penn State vs. Wisconsin สัปดาห์ที่ 1

รัฐเพนน์

LB Charlie Katshir เป็นที่น่าสงสัยด้วยอาการบาดเจ็บที่ไม่เปิดเผย

วิสคอนซิน

WR Danny Davis III มีปัญหาจากการถูกกระทบกระแทก

WR Kendric Pryor มีปัญหาจากการถูกกระทบกระแทก

RB Jalen Berger มีปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ขา

OL Joe Tippmann มีปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่แขน

CB All Ashford ออกสำหรับฤดูกาลด้วยอาการบาดเจ็บที่แขน

TE Cole Dakovich กำลังพักฤดูกาลด้วยอาการบาดเจ็บที่ขา

วิธีเดิมพันฟุตบอลวิทยาลัยในเพนซิลเวเนีย

เพนซิลเวเนียเป็นที่ตั้งของแอปการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายและได้รับการควบคุมสิบสาม รายการ ที่นั่น คุณสามารถเดิมพันฟุตบอลระดับวิทยาลัยของ Penn State ได้หลายวิธี เช่น:

การแพร่กระจาย

มันนี่ไลน์

ทั้งหมด

การเดิมพันสด/ในเกม

สเปรดครึ่งแรก มันนี่ไลน์ รวม

ไตรมาส

อุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่นสำหรับคอลเลจฟุตบอลไม่มีให้บริการที่หนังสือกีฬาเพนซิลเวเนีย ดังนั้น คุณจะไม่เห็นบรรทัดสำหรับ “Sean Clifford สูง/ต่ำส่งหลา”

Penn State vs. Wisconsin สัปดาห์ที่ 1 การแยกการเดิมพัน

การแบ่งการเดิมพันสำหรับ Penn State vs. Wisconsin ที่ DraftKings ณ วันที่ 30 ส.ค

67% ของเงินอยู่ในวิสคอนซิน (-4.5)

88% ของเงินอยู่ที่ OVER 50

60% ของเงินอยู่ในวิสคอนซิน ML (-210)

โปรโมชั่นคอลเลจฟุตบอลสัปดาห์ที่ 1 ที่ Pennsylvania Sportsbooks

DraftKings

DraftKings Hammer the Over :ล็อคเสมือนจริง สำหรับผู้ใช้ DraftKings ทุก ๆ 2,500 คนที่เดิมพันสูงกว่าสำหรับ Georgia vs. Clemson หนังสือเล่มนี้จะลดคะแนนรวมลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเริ่มการแข่งขัน ผลรวมจะต่ำมาก แต่ไม่ว่าคุณจะเดิมพันเมื่อใด คุณจะถูกล็อกที่หมายเลขสุดท้าย (เดิมพันสูงสุด $25)

เดิมพัน 1 ดอลลาร์ รับ 200 ดอลลาร์:ผู้ใช้ใหม่ที่วางเดิมพัน 1 ดอลลาร์ในเกมฟุตบอลของวิทยาลัยหรือใน NFL รับเงินเดิมพันฟรี 200 ดอลลาร์

เบ็ตเอ็มจีเอ็ม

การเดิมพันแบบไร้ความเสี่ยง BetMGM : วางเดิมพัน ครั้งแรกของคุณแบบไร้ความเสี่ยงและรับเงินเดิมพันฟรีสูงถึง $1,000 หากแพ้

พาร์เลย์หนึ่งเกม:เลือกเข้าร่วมโปรโมชันและวางพาร์เลย์ $25+ หนึ่งเกมในเกมฟุตบอลของวิทยาลัย รับเงินเดิมพันฟรี $10 เพื่อใช้เดิมพันสดสำหรับกีฬาประเภทใดก็ได้

เบ็ตริเวอร์

เพิ่มพาร์เลย์ 20% สำหรับฟุตบอลวิทยาลัยทุกสัปดาห์

เพิ่มการเดิมพันคอลเลจฟุตบอล

DraftKings

ไม่มีทัชดาวน์ในไตรมาสที่ 1 ของ Penn State vs. Wisconsin เพิ่มจาก (+175) เป็น +200

เบ็ตเอ็มจีเอ็ม

Penn State ที่จะชนะหรือเสมอกันในไตรมาสแรกได้เพิ่มขึ้นจาก (-110) เป็น +110

ตัวติดตามอัตราต่อรองของ Penn State 2021

Penn State ชนะรวมสูง/ต่ำก่อนเริ่มฤดูกาล สูงกว่า 8.5 (-125)/ต่ำกว่า 8.5 (+105)

อัตราต่อรองผ่าน DraftKings

พรีซีซั่น สัปดาห์ที่ 2

(1-0) สัปดาห์ที่ 3

(2-0) สัปดาห์ที่ 4

(3-0) สัปดาห์ที่ 5

(4-0) สัปดาห์ที่ 6

(5-0) สัปดาห์ที่ 7

(5-1) สัปดาห์ที่ 8

(5-2) สัปดาห์ที่ 10

(6-3)

แชมป์แห่งชาติ +6000 +5000 +5000 +3000 +3000 +2500 +7500 +20000 +50,000

บิ๊กเท็นไตเติ้ล +900 +600 +650 +500 +600 +500 +1400 +50,000

สิบทิศใหญ่ฝ่ายตะวันออก +600 +500 +400

เพื่อเข้ารอบตัดเชือก ไม่ (-4000)

ใช่ (+1300) ไม่ (-1400)

ใช่ (+700) ไม่ (-3500)

ใช่ (+1400)

ฌอน คลิฟฟอร์ด ไฮส์แมน +7500 +7500 +7500 +5000 +4000 +4000 +20000

จบสัปดาห์ที่ 1 College Football Odds ที่ PA Sportsbooks

คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและการคูณสำหรับโปรโมชัน NFL Week 8 DraftKingsนั้นช่วยคุณได้มาก

สัปดาห์ที่ 8 ของ ฤดูกาล NFL เริ่ม ขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีด้วยการจับคู่ที่ทรงพลังระหว่างArizona CardinalsและGreen Bay Packers นอกเหนือจากการดำเนินการของ NFL แล้วDraftKings Sportsbookยังมีโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ให้พวกเขาเปลี่ยน $5 เป็น $200หากเดิมพันของพวกเขาชนะ

ซึ่งคิดเป็นอัตราต่อรอง 40-1 ในการเดิมพันของคุณซึ่งเป็นการจ่ายโบนัสที่เหนือกว่าไลน์เกม NFL ทั่วไป

ทุกอย่างถือว่าดีและไม่มีเล่ห์เหลี่ยมสำหรับโปรโมชัน NFL DraftKings Bet $5 Get $200 ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสส่งเสริมการ ขาย เพียงคลิกลิงค์ด้านล่าง..

เดิมพัน $5 รับโปรโมชั่น $200 DraftKings

ต่อไปนี้เป็นวิธีรับโปรโมชัน Bet $5 รับ $200 DraftKings:

ผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

เกม NFL ที่เล่นระหว่าง 10/18 ถึง 11/7 มีสิทธิ์

เริ่มต้นด้วยการฝากเงิน $5 ขึ้นไปในบัญชี DraftKings Sportsbook ของคุณ

หลังจากฝากเงินของคุณ ให้เดิมพัน $5 หรือมากกว่าในตลาด NFL

หากเดิมพันของคุณชนะ คุณจะได้รับโบนัสเดิมพันฟรี $200 นอกเหนือจากเงินสดที่ชนะจากการเดิมพันของคุณเมื่อการเดิมพันของคุณตกลง

ต้องวางเดิมพันก่อนเริ่มเกมที่คุณเลือก

โบนัสจะจ่ายเป็น 8 $25 ฟรีเดิมพัน

การเดิมพันฟรีมีอายุ 7 วัน หากไม่ได้ใช้จะทำให้รางวัลเป็นโมฆะ

หนึ่งเดิมพันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ใช้

ไม่รวมการเดิมพันสด พาร์เลย์ การเดิมพันฟรี การเดิมพันแบบจ่ายออก และการเดิมพันที่เป็นโมฆะ

ต้องอยู่ใน PA, AZ, CO, CT, IA, IL, IN, MI, NJ, TN, VA, WY, WV