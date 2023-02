เว็บรอยัลสล็อต ที่ถ่ายทอดสด

เว็บรอยัลสล็อต มันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันแห่ง ความทรง จำสำหรับผู้เล่นเจ็ดคนที่ห้องโป๊กเกอร์ที่Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

แจ็กพอ ตBad Beatสูงถึง$609,627.50 ในวันที่ 28 พฤษภาคม เวลาประมาณ 17.00 น . รางวัล Bad Beat นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รุ่นเยาว์ของ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียและหนึ่งในรางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ล่าสุดที่คาสิโนเพนซิลเวเนีย

แจ็กพอต Bad Beat ก้อนโตที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

ใครชนะแจ็กพอต Bad Beat?

ผู้เล่น เจ็ดคนที่โต๊ะ 9ที่ห้องโป๊กเกอร์ที่ถ่ายทอดสด! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย ตามที่ตัวแทนจาก Live! พวกเขาเล่น1/3 No Limit Texas Hold ‘Emเป็นเวลาสองสามชั่วโมงเมื่อ Bad Beat ดังขึ้น ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ได้รับรางวัลแจ็คพอตได้แก่:

อะไรทำให้แจ็คพอต Bad Beat ในโป๊กเกอร์

แจ็กพอตแบดบีตจะเกิดขึ้นเมื่อแจ็คสี่ตัว (หรือดีกว่า) ถูกตีโดยมือที่ดีกว่า ในกรณีนี้ราชินีสี่คนซึ่งถือโดย Ohline ถูกเฆี่ยนโดยKing-high straight flushที่จับโดย Lambeth คิงไฮสเตรทฟลัชเป็นไพ่ห้าใบที่มีดอกเดียวกันเรียงกัน

แจ็คพอต Bad Beat แบ่งอย่างไร

Ohline รวบรวม50% ( $304,814 ) ด้วยมือที่แพ้ของราชินีสี่คนที่ไม่เหมือนใคร (หรือที่เรียกว่า Bad Beat)

แลมเบธเป็นมือที่ชนะของคิงไฮสเตรทฟลัชและชนะ25% ( $152,407 )

ผู้เล่นอีกห้าคนแบ่งแจ็คพอตที่เหลืออีก25% ( $30,482 ) ให้กับแต่ละคน

สด! คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับห้องโป๊กเกอร์คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

รายละเอียดเกี่ยวกับLive! ห้องโป๊กเกอร์คาสิโนฟิลาเดลเฟีย :

จำนวนโต๊ะ: 29

หน้า Twitter สำหรับ Live! ห้องโป๊กเกอร์คาสิโนฟิลาเดลเฟีย: @LivePoker_PHL

สด! รางวัลคาสิโนสำหรับโป๊กเกอร์: เล่นโป๊กเกอร์หนึ่งชั่วโมงเท่ากับ 100คะแนน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับชั้นและรางวัล โปรดไปที่ Live! เว็บไซต์ของคาสิโนฟิลาเดลเฟีย

แฟน ๆ และเครื่องดื่มบริการเพิ่มชีวิตชีวาให้ Live! คาสิโน

อัปเดตกฎและข้อจำกัดเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาแล้ว อย่างไรก็ตาม ฟิลาเดลเฟียยังคงตามหลังรัฐอื่นๆ เล็กน้อย ยังคงต้อง สวมหน้ากากในอาคารจนถึง วันที่ 11 มิถุนายนเป็นอย่าง น้อย

คาสิโนอื่นๆ ส่วนใหญ่ในเพนซิลเวเนียไม่ต้องการหน้ากากสำหรับผู้มาเยี่ยมที่ได้ รับการฉีดวัคซีน ปัจจุบันไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ที่คาสิโนใดๆ ในเพนซิลเวเนีย เนื่องจากข้อจำกัดของโควิดที่จัดทำโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนีย

สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อบริการเครื่องดื่มกลับมาที่ชั้นเกมเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ พวกเขามีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากการจำกัดความจุของWells Fargo CenterและCitizens Bank Park ได้คลาย ลง

สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียได้ผูกมิตรกับเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็ว เมื่อเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ Live! เสนอบัตรผู้เล่นของฟิลาเดลเฟียอีเกิล ส์ ตอนนี้พวกเขากำลังจัดแพ็คเกจสำหรับตั๋วเข้าชมเกมอีเกิลลีส์ในวันที่ 6 มิถุนายนซึ่งรวมถึงการพักค้างคืนและเครดิตในการรับประทานอาหาร

Penn National Gaming ทำให้ทีมReading Eagle ถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนกันยายน Hollywood Casin York ยังมี Barstool Sportsbook แต่จากข้อมูลของ Reading Eagle นั้นร้านที่ Morgantown จะมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด:

ช้อปปิ้งให้เสร็จและเล่นสล็อตฟรี สมาชิกบางคนของทีม Hollywood Casino Morgantown อยู่ที่ King of Prussia Mall (ชั้นบน ถัดจาก Chanel และ Tommy Bahama) ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรผู้เล่น mychoice และรับสูงถึง $40 เล่นสล็อตฟรีและ 1,000 รายการฟรีในการแจกเงินสด $10,000

เกมโต๊ะ Hollywood Casino Morgantown

จุดสูงสุดที่เกมบนโต๊ะและสล็อต คาสิ โน ใหม่ล่าสุดของ PA

การอัปเดตพฤศจิกายนของ Hollywood Casino Morgantown

เกมบนโต๊ะและเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ที่ Hollywood Casino Morgantown

ในระหว่างการประชุม PGCB เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน Hollywood Casino Morgantown (Mountainview Thoroughbred Racing Association เป็นผู้ถือใบอนุญาต) ได้ยื่นคำร้องและได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการเกมโต๊ะ ตัวแทนจาก Penn National Gaming และ Hollywood Casino ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของมินิคาสิโน

สำหรับเกมบนโต๊ะ Hollywood Casino Morgantown จะมีหลุมสองหลุมที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าทิศตะวันตก หนึ่งหลุมที่มีเกมสไตล์เอเชียทั้งหมดตั้งอยู่ถัดจาก Red Lotus

รับปรุงการก่อสร้างMarc Guastellaรองประธาน/ผู้จัดการทั่วไปกล่าวว่า

“เมื่อพรมเข้าที่และตกแต่งเสร็จ ทุกอย่างก็เริ่มมีชีวิตขึ้นมา การออกแบบที่ยอดเยี่ยมจริงๆ เพดานสูง และพื้นที่เปิดโล่ง เรามีวิดีโอวอลล์ขนาดใหญ่ที่จะเป็นจุดโฟกัส”

มีการแนะนำทีมผู้นำที่ Hollywood Casino Morgantown:

Marc Guastella รองประธาน/ผู้จัดการทั่วไป

แมทธิว วูดเดลล์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

Janet Shinski ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

Amanda Ladner ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย ผู้เล่นใหม่ใน ตลาดพื้นที่ฟิลาเดลเฟียที่มีผู้คนพลุกพล่านคว้ารางวัลอันดับหนึ่ง 7 รางวัลจากการโหวตโดยผู้อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรีสอร์ทเกมโดยรวมที่ดีที่สุดในเพนซิลเวเนีย

สด! ฟิลาเดลเฟียยังใหม่สำหรับการจัดอันดับผู้เล่นคาสิโน

Mount Airy Casinoและ Mohegan Sun Poconoได้รับการโหวตเป็นอันดับสองและสามในหมวดรีสอร์ทโดยรวม ก่อนหน้านี้ Mount Airy ได้รับรางวัลโดยรวมดีที่สุดในปี 2019 ไม่มีรางวัลใดเกิดขึ้นในปี 2020 เนื่องจากการหยุดชะงักของไวรัส

รางวัลเกียรติยศสูงสุดอื่น ๆ ในปีนี้สำหรับ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียรวม:

Mario Maesanoรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Live! Casino Philadelphia แสดงความคิดเห็นในการแถลงข่าว:

“เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากผู้อ่านนิตยสาร Casino Player และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสละเวลาลงคะแนนให้เรา รางวัลแต่ละรางวัลเป็นเครื่องฉายแสงให้กับการทำงานหนักและความทุ่มเทที่ทีมของเรามอบให้ในทุกแง่มุมของสิ่งอำนวยความสะดวก และรางวัล Best Overall Gaming Resort สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของทีมของเราในการมอบประสบการณ์รีสอร์ทคาสิโนที่ดีที่สุดแก่แขกของเรา”

การยอมรับสำหรับคาสิโน PA อื่น ๆ โดยผู้เล่นคาสิโน

การยอมรับอันดับต้น ๆ ของคาสิโน PAรวมถึง:

Mount Airy Casino – สระว่ายน้ำ สปา กอล์ฟ ห้องพักในโรงแรม โชคดีที่สุด เล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง

Mohegan Sun Pocono – พนักงานโรงแรม, สถานที่พักผ่อน

Rivers Casino Philadelphia – คาสิโน, บริการวีไอพี, โปรโมชั่น, ดีลเลอร์, รูเล็ต, บริการค็อกเทล, หนังสือกีฬาโดยรวม, ตัวเลือกการเดิมพัน

Wind Creek Bethlehem – เจ้าภาพ, คอมพ์, เว็บรอยัลสล็อต วิดีโอสล็อต, เดิมพันอุปกรณ์ประกอบฉาก

Rivers Casino Pittsburgh – ห้องจำกัดสูง, วิดีโอโป๊กเกอร์

Parx และ The Meadows ยังได้รับการยอมรับอีกด้วย

ในการจัดอันดับRacino ของนิตยสาร The MeadowsของPenn Nationalคว้าอันดับ 2 ระดับประเทศสำหรับโรงแรม อันดับ 3 สำหรับพนักงานโรงแรม และยังเป็นที่พักตากอากาศยอดนิยมอีกด้วย

ที่หนึ่งสำหรับเกมบนโต๊ะ รูเล็ต เล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง ตัวเลือกการเดิมพัน โปรโมชั่นหนังสือกีฬา และวิดีโอโป๊กเกอร์

อันดับสองสำหรับคาสิโนที่ดีที่สุด ห้องจำกัดสูง เกมคาร์นิวัล บริการค็อกเทล สปอร์ตบุ๊ค เดิมพันเสริม สปอร์ตบุ๊คที่เป็นมิตรที่สุด

อันดับสามสำหรับคอมพ์

เกียรติยศไม่ได้แปลเป็นรายได้

ในขณะที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ฉายแววในประเภทรางวัล คาสิโนไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในด้านรายได้เช่นเดียวกัน

สด! ไม่เคยอยู่ใกล้จุดสูงสุดสำหรับรายได้จากสล็อตคาสิโนหรือเกมบนโต๊ะการพนันกีฬาหรือ คาสิ โนออนไลน์

ฟิลาเดลเฟียเป็นสถานที่แข่งขันสำหรับคาสิโน

อสังหาริมทรัพย์ Cordish Gamin g ตั้งอยู่ในใจกลางคอมเพล็กซ์สนามกีฬา South Philly นอก I-95 และ I- 76

นอกจาก Live! แล้ว ในภูมิภาค Philly ยังมีHarrah’s Philadelphia , Rivers Philadelphia, Valley Forge Casinoและ Parx

อุปกรณ์เกมที่ไม่ได้ รับการควบคุม ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วเพนซิลเวเนียกำลังตัดความต้องการของผู้เล่น – และรายได้ ของรัฐ – ตามความคิดเห็นที่คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB) เมื่อวันพุธ

ภายใต้คำสาบาน ผู้ บริหารอาวุโสสองคนของMount Airy Casino อ้างถึงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากอุปกรณ์การพนันที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ความต้องการสล็อตของพวกเขาลดลง พวกเขาอธิบายว่าหน่วยงานกำกับดูแลอนุญาตให้กำจัด เครื่องสล็อตแมชชีนรุ่นเก่ากว่า 130เครื่องและใช้งานน้อย

Frank Leoneหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของคาสิโนกล่าวว่าเครื่องที่ไม่ได้รับการควบคุมมี “ผลกระทบที่สำคัญต่อสล็อตบนบก”

ตัวแทนทางกฎหมายของคาสิโนบอกหมายเลขเกมที่ไม่ได้รับการควบคุมของคณะกรรมการ “สามารถมีตั้งแต่ 20k-50k ทั่วเครือจักรภพ ไม่มีคำถามในใจของฉันว่ามันมีผลกระทบด้านลบต่อรายรับจากสล็อตบนบก”

ในทางตรงกันข้าม คาสิโน PA มีสล็อตที่ได้รับอนุญาตประมาณ 22,000 ช่องที่ใช้งานจริง

คุณสมบัติอื่น ๆ ลดจำนวนสล็อต

Harrah’s Philadelphiaถอดสล็อต 563 ช่องในเดือนกรกฎาคมแม้ว่าพวกเขาจะชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคฟิลาเดลเฟีย

คุณสมบัติคาสิโนอย่างน้อยสองแห่ง ได้แก่คาสิโนฮอลลีวูด ของ Penn National ใน Grantville ทางตอนเหนือของ Harrisburg และThe Meadows ใน Southwest PA ก็เข้าแถวกันเพื่อขอลดจำนวนสล็อตจากหน่วยงานกำกับดูแล

หากการลดทั้งหมดที่ร้องขอจนถึงตอนนี้ได้รับการอนุมัติในที่สุด ก็จะหมายถึง จำนวนเครื่องที่เล่น น้อยลงกว่า 1,200 เครื่อง ในปีนี้

การกู้คืนสล็อตคาสิโนล้าหลัง บางคนตำหนิเครื่องจักรที่ไม่ได้ควบคุม

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการเกมวันพุธเดียวกันKevin O’Tooleกรรมการบริหารของ PGCB กล่าวว่าสล็อตคาสิโนล้าหลังกว่าธุรกิจที่เพิ่มขึ้นที่เห็นในเกมโต๊ะคาสิโน นั่นแสดงว่าปัญหาคือการแข่งขันจากเครื่องจักรที่ไม่มีใบอนุญาต

Cyrus Pitreทนายความของ PGCB กล่าวว่ามี “ผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ” ทั่วทั้งกระดานซึ่งเป็นผลมาจากอุปกรณ์ที่ไม่มีใบอนุญาตในการแข่งขันกับสล็อตคาสิโนสำหรับการพนันดอลลาร์

ผู้บัญชาการMike Musttioและประธานหญิง Denise Smylerต่างก็กล่าวว่าคณะกรรมการควรตรวจสอบประเด็นนี้เพิ่มเติมในอนาคต

สภานิติบัญญัติยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาเครื่องจักรที่ไม่ได้รับการควบคุมแม้ว่าจะมีการพิจารณาคดีก็ตาม

Sen. John Yudichakอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน เศรษฐกิจและการพัฒนานันทนาการ ซึ่งดูแลกฎหมายการพนันส่วนใหญ่ ได้กล่าวว่าการจัดการกับเครื่องจักร ที่ไม่ได้รับการควบคุม เป็นสิ่งสำคัญ เขาไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในวันพุธ

Sen. Jake Cormanอดีตผู้นำเสียงข้างมากของพรรครีพับลิกัน และปัจจุบันเป็นประธานาธิบดี Pro Tempore ของวุฒิสภาแห่งรัฐ ได้ตกลงกับ Yudichak ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของพรรครีพับลิกัน

วุฒิสภาประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนหลังปิดภาคเรียนฤดูร้อน

แต่คณะกรรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ & สันทนาการ ยังไม่มีปฏิทินเกี่ยวกับการพนันเลย

รัฐ Sen. Amanda Cappellettiพรรคเดโมแครตจากชานเมืองฟิลาเดลเฟียและประธานกลุ่มน้อยของคณะกรรมการที่นำโดย Yudichak กล่าวเมื่อวันพุธว่าเธอไม่รู้ถึงแผนการทางกฎหมายใด ๆ

Sen. Fontana เชื่อว่าการอภิปรายด้านกฎหมายเกิดขึ้น ‘เบื้องหลัง’

รัฐ Sen. Wayne Fontanaพรรคเดโมแครตจากใกล้ Pittsburgh ผู้ พิการที่กำลังก่อตัว:

“มีการสนทนาเบื้องหลังมากมาย ยังไม่มีกำหนดการใดๆ แต่ประตูเปิดอยู่ และพรรครีพับลิกันก็มีการต่อสู้ของตัวเอง (ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรให้ดีที่สุด) ความประทับใจของฉันคือม้าออกจากโรงนา”

Fontana กล่าวว่าในขณะที่มีความเห็นพ้องต้องกันสองฝ่ายสำหรับ “กฎระเบียบและการกำกับดูแล” เขาเพิ่มกฎระเบียบเพียงอย่างเดียวไม่ได้กล่าวถึงความยุติธรรม

“ฉันไม่แน่ใจว่าดีพอ มีความแตกต่าง ฉันไม่รู้ว่าคุณทำให้เครื่องจักรถูกกฎหมายได้อย่างไรโดยไม่ต้องเสียภาษี”

คาสิโนจ่ายภาษี 54%จากรายได้จากสล็อต

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดจำหน่าย เครื่อง Pennsylvania Skillsได้พูดคุยกับสมาชิกสภานิติบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์ แต่ด้วยภาษีที่ต่ำกว่ามาก

PA Skills ‘ทำงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อควบคุมและใช้ภาษีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมทักษะทางกฎหมาย’

Mike Barleyโฆษกของ Pace-O-Matic ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักร Pennsylvania Skillsซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีการควบคุมประเภทหนึ่งกล่าวว่า:

“Pace-O-Matic และ Pennsylvania Skill ได้ยกประเด็นเรื่อง VGT ที่ผิดกฎหมายเข้ามาท่วมตลาดหลายครั้ง เราจัดงานแถลงข่าวโดยเปิดเผยมินิคาสิโนและได้แจ้งเตือนอัยการและผู้บังคับใช้กฎหมาย

“เราเข้าใจถึงความไม่พอใจที่คาสิโนแสดงออกมาเกี่ยวกับปัญหานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคาสิโนขนาดเล็กที่ดำเนินการกับ VGT ที่ผิดกฎหมายหลายสิบแห่ง ซึ่งแตกต่างจาก VGTs ที่ผิดกฎหมายที่พยายามปลอมตัวเป็นเกมทักษะ เกมทักษะเพนซิลเวเนียได้รับการตัดสินให้เป็นเกมกฎหมายที่มีทักษะเด่นในศาลศาลประจำเขต ขณะนี้เราได้ยื่นฟ้องต่อศาล Commonwealth เพื่อยืนยันสถานะทางกฎหมายของเรา

“ในขณะเดียวกัน เรากำลังทำงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐเกี่ยวกับแผนการออกกฎหมายและบังคับใช้ภาษีเพิ่มเติมสำหรับเกมทักษะทางกฎหมาย เราเชื่อว่าภาษีนี้สามารถสร้างรายได้จากภาษีเพิ่มเติมให้กับเครือจักรภพหลายร้อยล้านดอลลาร์ นอกเหนือไปจากสถิติผลกำไรที่รัฐได้รับจากคาสิโนและลอตเตอรี่”

ไม่มีการบังคับใช้ล่าสุดกับเครื่องที่ไม่ได้ควบคุม

โฆษกของตำรวจรัฐ PA กล่าวว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเมื่อเร็วๆ นี้ การบังคับใช้กับเครื่องจักรที่ไม่ได้รับอนุญาตมักเกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือจาก PA SP

กระแทกแดกดัน หนึ่งกรณีเกมที่ไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ Sinners Swing Gentlemen’s Club ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PA เกี่ยวข้องกับทหารที่เคยได้รับมอบหมายให้สำนักบังคับใช้การเล่นเกม

คดีของRobert E. Covington Jr.ยังคงอยู่ในระหว่างพิจารณา การส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายและอนุญาตให้มีการค้าประเวณีที่สโมสรคือข้อหาของเขา

PGCB ยกเลิกใบอนุญาตสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรที่ไม่ได้รับการควบคุม

แสดงให้เห็นถึงปัญหาKiran Grewalผู้ดำเนินการSnow Shoe Travel Plaza ถูกดึง ใบอนุญาตเทอร์มินัลวิดีโอเกมของเธอในการประชุม PGCB เมื่อวันพุธ

เธอไปแทนด้วยเครื่องจักรที่ไม่มีใบอนุญาต ไม่เสียภาษี และไม่ได้รับการควบคุมในสถานที่ของเธอใกล้กับสเตทคอลเลจ

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาCommonwealth Gamingซึ่งเคยเป็นผู้จัดหาเกมที่ได้รับอนุญาตของเธอตำหนิการไม่บังคับใช้โดยรัฐสำหรับปัญหาที่ขัดขวางธุรกิจของพวกเขา

สมาชิกคนหนึ่งของ Yudichak ถูกสังหาร เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ที่ผิดกฎหมายในร้านสะดวกซื้อ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียพร้อมที่จะรับปีกแล้ว คาสิโนเปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และนี่จะเป็นฤดูกาลแรกของฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ ด้วยหน้าจอกว่า 200 จอ แฟนๆ จะสามารถรับชมเกม Eagles และการแข่งขันอื่นๆ ของ NFL คุณยังสามารถวางเดิมพันได้ที่ FanDuel Sportsbookหรือบนแอปเดิมพันกีฬา

สปอร์ตบาร์ Sports & Social ที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียมีเมนูที่เต็มไปด้วยรายการโปรดของวันแข่งขัน และมีร้านอาหารอื่นๆ ให้เลือกมากมาย

ที่จอดรถของ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียในวันที่เล่นเกม

สมาชิก บัตรทองขึ้นไปสามารถจอดรถได้ฟรีในวันที่เกมเหย้าของ Eagles

สมาชิกบัตรคลาสสิก สามารถ รับเงินคืนสำหรับค่าที่จอดรถในการเล่นสล็อตฟรี

หากคุณวางเดิมพัน $100ที่ FanDuel Sportsbook ในวันแข่งในบ้าน คุณจะได้รับเงินค่าจอดรถคืน

ไม่สด! บัตรรางวัล? จอดรถด้วยตนเอง $ 25ในวันที่เล่นเกมในบ้าน

อัตราค่าจอดรถที่งาน Live! คาสิโนจะเริ่มสี่ชั่วโมงก่อนเริ่มเกม โทร 1-833-472-5483 สำหรับการอัปเดตที่จอดรถสด

เข้าถึงสด! จอดรถโดยตรงจากI-76 Eastboundโดยใช้ทางออก Packer Avenueและตรงไปยัง Darien ทางขวาแรกคือบริการจอดรถ ในขณะที่ทางเข้าโรงรถคือทางขวาที่สอง แฟนๆ จากนิวเจอร์ซีย์สามารถใช้ ทางออก 7th Street Exit และรับสิทธิ์ 2 สิทธิ์เพื่อเข้าชม Live! แฟนๆ ที่มาจากI-95ควรใช้ทางออก 19 และไปตามถนน Packer Ave

เกมเหย้าของอีเกิลส์

สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียกำลังจัดปาร์ตี้บล็อกประตูท้ายเกมก่อนเกมสำหรับทุกเกมเหย้าของฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์

กระบะท้ายฟรีที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

ตั้งอยู่นอกทางออก Darien Streetและเริ่มสามชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขันและยาวนานจนถึงควอเตอร์แรก

บล็อกปาร์ตี้จะมีรถขายอาหาร บาร์บริการเต็มรูปแบบ ดีเจ แจกของรางวัล การแสดงพิเศษจากศิษย์เก่าทีมเหย้า และอื่นๆ

ที่ชั้นคาสิโนจะมีการแจกรางวัล มากกว่า $30,000 รวมถึงตั๋วเกม สินค้า Live! เครื่องแต่งกายและการเล่นสล็อตฟรี

จะมีปาร์ตี้หลังจบเกม 2 ชั่วโมงกับ Q102 ที่มีดีเจและพิธีกรรายการวิทยุท้องถิ่น

พานท้ายของ Philly

Phans of Philly วางแผนแพ็คเกจท่องเที่ยว (เช่นการเดินทางไป Vegas เพื่อดู Eagles เล่น Raiders ) และรถกระบะ พวกเขาร่วมมือกับ Live! คาสิโนและให้บริการจอดรถก่อนเกมเหย้าของฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ทุกนัด ประตูท้ายของ Phans of Philly อยู่ที่60 ดอลลาร์ต่อคน และรวมบาร์แบบเปิด 3 ชั่วโมงและบุฟเฟ่ต์ สำหรับการอ้างอิง ถ้าคุณจะไปที่เกม Eagles และจอดรถไว้เป็นจำนวนมาก ต้องมีอย่างน้อย 40 ดอลลาร์ ดังนั้นกระบะท้ายของ Phans of Philly จึงคุ้มค่าที่จะพิจารณา

เกมเยือนฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์

เพียงเพราะนกไม่อยู่บ้านไม่ได้หมายความว่า Live! กำลังลาก่อนหนึ่งสัปดาห์

Sports & Social Phillyแตกต่างจากห้องนั่งเล่นของคุณแต่เป็น #fancavegoals มีจอ LED ขนาด 52 ฟุตและทีวีจอใหญ่ 24 เครื่อง

แฟน 50 คนแรกที่มาถึงเกมเยือน Eagles จะได้รับเบียร์ฟรีและของขวัญ นอกจากนี้ในระหว่างเกมเยือน Eagles จะมีค็อกเทลธีมสีเขียวและโอกาสลุ้นตั๋วเข้าชมเกมเหย้านัดถัดไป

Mario Maesanoรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียแสดงความคิดเห็น:

“เราตื่นเต้นมากที่ได้ฉลองฤดูกาลฟุตบอลฟิลาเดลเฟียครั้งแรกของเราที่นี่ในสเตเดียม ดิสทริกต์ – เพียงไม่กี่ก้าวจากการแข่งขันวันแข่งขันที่น่าตื่นเต้นทั้งหมด บรรยากาศที่ Live! ให้กับแฟนกีฬาฟิลาเดลเฟียไม่มีที่เปรียบ เราแทบรอไม่ไหวที่จะต้อนรับแขกมาร่วมงานฉลองปาร์ตี้ประตูท้ายรถและร่วมเชียร์ทีมเหย้ากับพวกเขา”

เคล็ดลับการจราจรและการจอดรถสำหรับวันแข่งขันของ Eagles

วันอาทิตย์นี้จะเป็น624 วันนับตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่แฟนบอลเกือบ70,000 คนเบียดเสียดเซาท์ฟิลาเดลเฟียเพื่อเล่นเกมอีเกิลส์ เป็นเวลานานแล้วที่พวกเราส่วนใหญ่ต้องทนกับการเข้าชมเกมในวันแข่งขันดังนั้นเราจึงคิดว่าเราน่าจะช่วยแฟน ๆ ด้วยเคล็ดลับในการนำทางพวกเขาเข้าและออกจากพื้นที่

ไม่ขับตามหลังและต้องการ Hail Mary ที่ทางออกด่วน : หากกลยุทธ์ของคุณเข้า-ออกอย่างรวดเร็ว เราขอแนะนำให้จอดรถในลานจอดรถ Phillies ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของCitizens Bank Park มีที่จอดรถกว้างขวางพร้อมทางเข้าและออกหลายทางไปยัง Broad Street, Pattison และ Packer Aves ไม่อนุญาตให้ใช้หางปลาในล็อตเหล่านี้ แต่แฟนกลุ่มเล็กๆ มักจะรวมตัวกันตามเกาะกลางถนน ใช้ 76 หรือ Packer Avenue เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ใกล้กับ Linc มากที่สุด

ไม่เป็นไร เดินหน่อย:ต้องการควบคุมแคลอรีที่บริโภคระหว่างเกมหรือไม่? พิจารณาที่ จอดรถ ใกล้ NovaCare Complex หรือที่จอด รถภายในFDR Park มันเป็นการเดินป่าเพื่อเข้าสู่สนามกีฬา แต่การจราจรจะลดลงเมื่อถึงเวลาเก็บข้าวของและออกเดินทาง การจราจรจากDelco ควรใช้สะพาน Plattและเลี้ยวขวาเข้าสู่ Pattison 76 East ใช้ทางออก 347A ไปทาง Penrose Ave เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ Penrose และเลี้ยวขวาเข้าสู่ Pattison ผู้ขับขี่ Jersey ใช้ทางออก 348 เข้าสู่ Penrose และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ Pattison

ข้ามการจราจรและนั่งรถไฟใต้ดิน: การนั่งอยู่ท่ามกลางการจราจรแม้หลังจากได้รับชัยชนะอาจทำให้คุณหงุดหงิดได้ หลีกเลี่ยงความยุ่งยากไปพร้อมกันโดยขึ้นSEPTA Broad Street Line ไปยังสถานี NRG SEPTA ให้บริการ Sports Express และรถไฟท้องถิ่นทุกๆ 10 นาทีจาก Fern Rock (10:10-12:20 น.) แฟนๆ ที่ออกจากสถานี NRG ในวันอาทิตย์นี้ระหว่างเวลา 15.00 น. – 19.00 น. จะได้นั่งรถสาย Broad Street เพื่อ รับมารยาท ฟรีจาก NRG