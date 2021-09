เว็บเล่นคาสิโน สมัคร GClub Royal The Star

เว็บเล่นคาสิโน ในออสเตรเลียและThe Star Entertainment Group Limitedได้เสนอข้อเสนอที่ไม่ผูกมัดซึ่งสามารถเห็นได้ว่ามันรวมเข้ากับผู้ให้บริการคาสิโนคู่แข่งCrown Resorts Limitedเพื่อสร้างนิติบุคคลที่จะดำเนินการเจ็ดคุณสมบัติทั่วทั้งสี่รัฐ

ตามรายงานจาก GGRAsia การเสนอราคารวมจากผู้ประกอบการที่มีสำนักงานใหญ่ในบริสเบนให้มูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นใน Crown Resorts Limited ที่ประมาณ 11 ดอลลาร์ และเสนอให้ผู้

สนับสนุนคู่แข่งรายใหญ่ที่สุด 2.68 แห่งผลประโยชน์ของตนเองสำหรับทุกเดิมพันที่ได้รับ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าข้อเสนอดังกล่าวยังให้ทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวในการรับเงินสดมากกว่า 9.84 ดอลลาร์เล็กน้อยเป็นเงินสดมากถึง 25% ของการลงทุน

ตำหนิด้านกฎระเบียบเดอะสตาร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ๊ป จำกัดเป็นข่าวความรับผิดชอบสำหรับThe Star โกลด์โคสต์ , ธนารักษ์บริสเบนและเดอะสตาร์ซิดนีย์คุณสมบัติและในปัจจุบันมีการใช้

จ่ายประมาณ$ 2.3 พันล้านเพื่อนำของสมเด็จพระราชินีฯ Wharf บริสเบนพัฒนาพล็อต 23 เอเคอร์ของที่ดินในใจกลางเมืองบริสเบน สำหรับส่วนของตนและCrown Resorts Limited ซึ่ง

มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นได้ดำเนินการสถานที่Crown MelbourneและCrown Perthแต่เพิ่งถูกขัดขวางไม่ให้นำการพนันมาสู่ทรัพย์สินแห่งใหม่ของCrown Sydneyหลังจากเจ้าหน้าที่ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ตัดสินว่า บริษัท อาจได้รับซับซ้อนในการฆ่าของความผิดฟอกเงิน ผูกติดอยู่กับการใช้งานของ บริษัท

อาร์กิวเมนต์ที่น่าสนใจซิดนีย์จดทะเบียนเดอะสตาร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ๊ป จำกัด ใช้รายงานยื่นจันทร์อย่างเป็นทางการให้ประกาศว่าการควบรวมกิจการกับคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัด อาจจะ ‘

เพิ่มผลอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการทั้งในและส่งมอบประจำปีมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดเท่าที่157 $ ล้าน นอกจากนี้ผู้ประกอบการอ้างว่าประกาศว่าการควบรวมกิจการจะแนะนำ ‘ คุณค่าที่สำคัญในการปลดล็อคจากการขายและเช่ากลับคืนของทรัพย์สินและการลงทุนขยายและสร้างมูลค่ากิจการในภูมิภาคของ9.4 พันล้าน

นักวิ่งคู่ต่อสู้อย่างไรก็ตามเดอะสตาร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ๊ป จำกัด เป็นข่าวเผชิญกับการแข่งขันแข็งในการแสวงหาที่จะได้รับมงกุฎแอนด์รีสอร์ท จำกัด ผ่านทาง บริษัท เอกชนที่ใหญ่ที่สุด

ในโลกนั้น บริษัท Incorporated นี้ความกังวลอเมริกันต้นฉบับยื่น6.2 พันล้าน $ ข้อเสนอเทคโอเวอร์มีนาคมก่อนโดยไม่คาดคิดเพิ่มสูงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มารยาทของการแก้ไข 6.6 $ พันล้านเรื่อง

Oaktree Capital Management LPยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนของอเมริกายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันสำหรับ Crown Resorts Limited และเมื่อเดือนที่แล้วได้เสนอผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ที่สุดของผู้ให้บริการคาสิโน ได้แก่Consolidated Press Holdings Proprietary LimitedของJames Packerผู้ก่อตั้งบริษัทเงินสดประมาณ2.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับ37 % การถือหุ้น .

รับรองความสะดวก JP Morgan Securities Australia Limited บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงินในท้องถิ่น ได้ตอบรับข้อเสนอล่าสุดนี้โดยประกาศว่าคณะกรรมการการแข่งขัน

และผู้บริโภคของออสเตรเลียจะไม่เป็นตัวแทนของ ‘ อุปสรรคสำคัญ ‘ ต่อแนวโน้มของ The Star Entertainment Group Limited ในการเข้าซื้อกิจการ Crown Resorts Limited อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารคาดการณ์ว่า ‘ การอนุมัติตามกฎระเบียบ ‘ อาจทำให้กระบวนการช้าลงและ ‘ ขับเคลื่อนไทม์ไลน์ให้เสร็จสิ้น’

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก JP Morgan Securities Australia Limited..“การควบรวมกิจการเมื่อได้รับการอนุมัติเดอะสตาร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ๊ป จำกัด เชื่อว่าการทำงานร่วมกันสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกันจำนวนมากจะถูกจับภายในสิบสองเดือน”

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลกีฬาSportradar AGได้ประกาศการลงนามใน ‘ข้อตกลงขั้นสุดท้าย’ เพื่อดูว่าได้รับข้อมูลคริกเก็ตที่โดดเด่นและผู้ให้บริการเนื้อหา InteractSport

บริษัทสวิสใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อประกาศว่าการซื้อนั้นคาดว่าจะปิดก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน ‘ขึ้นอยู่กับการอนุมัติด้านกฎระเบียบ’ และอนุญาตให้รวม ‘กรอบการจำหน่ายและการจัดจำหน่ายชั้นนำ’ ของตนเองเข้ากับ ‘ผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการสร้างเนื้อหา และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ InteractSport

ศักยภาพที่มีแนวโน้ม Sportradar AGกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจะนำเสนอด้วย ‘ โอกาสในการปลดล็อกการเติบโตที่สำคัญภายในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก ‘ โดยใช้ ‘ชุด

แพลตฟอร์มการจัดการกีฬาดิจิทัลที่ครอบคลุม’ จากInteractSportที่มี ‘ความสามารถในการจัดการการแข่งขัน การให้คะแนนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการการลงทะเบียน และเว็บและ

แอปพลิเคชันมือถือที่เป็นมิตรต่อแฟนๆ’ มันประกาศว่าเข้าใจยิ่งไปกว่านั้นคือการให้ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก ‘ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับโลกสำหรับคริกเก็ต ‘ ใน

ความหวังของ ‘ ปฏิวัติ ‘ วิธีการเล่นกีฬาจะนำเสนอให้แฟน ๆ ในขณะเดียวกันการใช้ออสเตรเลียเข้าซื้อกิจการของFrogBox โซลูชันการผลิตและการจัดการการสตรีมสดในเกมแบบอัตโนมัติ

เป้าหมายระดับโลก เว็บเล่นคาสิโน ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sportradar AG ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ St Gallen และเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อ

ประกาศว่าเขามี ‘ ความชื่นชมอย่างมาก ‘ สำหรับ InteractSport และตอนนี้หวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีมเพื่อขับรถต่อไป’ คุณค่าสำหรับพันธมิตรด้านกีฬาของเรา ‘ และการส่งมอบ ‘ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเราทั่วโลก ‘

อ่านแถลงการณ์จาก Koerl…“การซื้อกิจการนี้จะช่วยให้ Sportradar เอจีมีโอกาสที่จะขยายข้อมูลและการนำเสนอเนื้อหา เนื่องจากคริกเก็ตเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเรามองว่านี่เป็นโอกาสสำหรับการเติบโตของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของกีฬาในเอเชีย”

การจัดซื้อก่อนหน้านี้ Sportradar เอจีอธิบายว่าหมึกของข้อตกลงที่จะซื้อ InteractSport มาน้อยกว่าสองเดือนหลังจากที่ความเข้มแข็งของAD: Sแพลตฟอร์มบริการด้านการตลาด

ดิจิตอลผ่านการซื้อเผยจำนวนของการส่งข้อความส่วนบุคคลริเริ่มสดแปด จำกัด บริษัท เปิดเผยว่าได้ลงนามเมื่อเร็ว ๆ นี้นอกจากนี้ข้อตกลงที่จะได้รับข้อมูลที่วิทยาลัยอเมริกันกีฬาและผู้ให้บริการการวิเคราะห์วิดีโอ Synergy กีฬาขณะที่ต่อเนื่อง ‘ เพื่อขยายกิจการในเอเชียมารยาทของการเป็นหุ้นส่วนกับ’ มาพันธ์ฟุตบอลเอเชียและเกาหลีใต้ของK ลีก

จุดมุ่งหมายที่น่าชื่นชมสำหรับส่วนของเขาและแซม เทย์เลอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของInteractSport ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์น ยืนยันว่าองค์กรของเขา ‘ได้รับการขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรมมาโดยตลอดและนำเสนอโซลูชั่นล้ำสมัยที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรกีฬาและแฟน ๆ ของพวกเขา’ และมองว่าการเข้าซื้อกิจการของ Sportradar AG เป็น ‘ ขั้นตอนตามธรรมชาติ

ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท ‘ เขายอมรับว่าพันธมิตรจะช่วยให้บริษัทของเขา ‘ สามารถขยายการดำเนินงานของเราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้น ‘ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถ ‘ เข้าถึงตลาดใหม่และส่งมอบผลประโยชน์ให้กับลูกค้าปัจจุบันและอนาคตของเรามากยิ่งขึ้นไปอีก’

แถลงการณ์ของเทย์เลอร์ อ่านว่า…“เรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้รวมโซลูชันดิจิทัลและข้อมูลของเราเข้ากับความสามารถระดับแนวหน้าของตลาดของ Sportradar AG ในด้านการค้า

และการจัดจำหน่ายและคุณค่าที่สามารถนำมาสู่พันธมิตรแพลตฟอร์มของเรา ทีมดิจิทัลและประสิทธิภาพสูง และแฟน ๆ หลายพันล้านคน กีฬาที่เราร่วมงานด้วยมีอยู่ทั่วโลก ทีมงานของเราตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมในตระกูล Sportradar AG และเราแทบรอไม่ไหวที่จะแตกสลาย”

ในออสเตรเลียและThe Star Entertainment Group Limitedได้ติดตามผู้ให้บริการคาสิโนคู่แข่งอย่างCrown Resorts Limitedในการตกลงที่จะหยุดการใช้บริษัทขยะเพื่อดึงดูดผู้เล่นต่างชาติที่มีมูลค่าสูงมายังอสังหาริมทรัพย์ในนิวเซาธ์เวลส์

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming การย้ายจากบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในบริสเบนมาเป็นเวลาน้อยกว่าสี่เดือนหลังจากที่ Crown Resorts Limited ถูกปฏิเสธใบอนุญาตการเล่น

เกมสำหรับการพัฒนาCrown Sydneyใหม่เนื่องจากความกังวลว่าอาจมีการสังหาร ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขยะดังกล่าว แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการตัดสินใจเรื่องใบ

อนุญาตจาก New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority สามารถทบทวนได้ก่อนสิ้นปีตราบเท่าที่ผู้ดำเนินการได้ดำเนินการตามคำแนะนำจำนวนหนึ่งที่วางไว้ก่อนหน้านี้โดยการตรวจสอบอิสระซึ่งมีอดีต New South Wales เป็นประธาน ผู้พิพากษาศาลฎีกา Patricia Bergin

การควบรวมกิจการ The Star Entertainment Groupรับผิดชอบสถานที่จัดงานThe Star Gold CoastและTreasury Brisbaneของรัฐควีนส์แลนด์รวมถึงบริษัท The Star

Sydneyในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และมีรายงานว่าได้เสนอข้อเสนอเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัทจะควบรวมกิจการกับCrown Resorts Limitedเพื่อให้สามารถควบคุมได้ในทันที มากกว่าหกคุณสมบัติ

กระจายไปทั่วสี่รัฐ บริษัทที่จดทะเบียนในซิดนีย์ยังถูกอ้างว่าอยู่ในขั้นตอนของการใช้จ่ายประมาณ2.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อนำคาสิโนไปสู่การพัฒนาQueen’s Wharf Brisbaneซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินริมแม่น้ำขนาด 23 เอเคอร์ใกล้กับใจกลางเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรเลีย

การตัดสินใจสองครั้งการเปิดเผยที่ผู้ประกอบกิจการคาสิโนสองรายสำหรับเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศกำลังละทิ้งขยะได้รับการประกาศโดยประธานสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อิสระ

และการเล่นเกมของรัฐนิวเซาท์เวลส์Philip Crawfordในระหว่างการแถลงข่าวเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านกฎระเบียบกับ Crown Resorts Limited การย้ายโดยอ้างว่าหมายความ

ว่านิวเซาธ์เวลส์ได้ปฏิบัติตามรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในการห้ามธุรกิจดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ซึ่งส่งเสริมคาสิโนในต่างประเทศให้กับนักพนันที่ร่ำรวยในขณะเดียวกันก็จัดการการเดินทางที่พักและการธนาคารต่างประเทศหรือความต้องการสินเชื่อของบุคคลเหล่านี้พร้อมกัน

การพึ่งพาที่เป็นอันตรายเมื่อถามว่าวิธีการดังกล่าวห้ามอาจส่งผลกระทบต่อการทำกำไรในอนาคตของ $ 1.5 พันล้าน Crown Resorts จำกัดมงกุฎซิดนีย์คุณสมบัติ Crawford ข่าวประกาศ

ว่านี่คือ ‘ ปัญหาแผนธุรกิจที่ไม่ได้เป็นบทบัญญัติของฉัน ‘ อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ ‘ ยกเลิกโปรแกรมวีไอพีทั้งหมด ‘ และตอนนี้กำลังมองหาวิธีที่จะเติบโตโดยไม่ต้องพึ่ง ‘ แขกต่างชาติ ‘ มากเกินไป

ครอว์ฟอร์ด รายงานว่า…“ร้านอาหารและบาร์ของที่นี่เปิดกว้าง และผู้คนบอกฉันว่าพวกเขากำลังเฟื่องฟูแต่พวกเขามีรูปแบบธุรกิจของตัวเอง และพวกเขากำลังทำตัวเลขของตัวเอง และพวกเขาจะต้องประเมินสิ่งนั้นในขณะที่พวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้า ความเข้าใจของฉันคือโปรแกรม VIP ของ Crown Resorts Limited ได้หายไปแล้ว ”

ในออสเตรเลียและผู้ให้บริการคาสิโนCrown Resorts Limitedรายงานว่าเร็ว ๆ นี้ตั้งใจที่จะเริ่มเสนอการเล่น ‘ไร้เงินสด’ ที่คุณสมบัติในประเทศทั้งสามแห่งในขณะที่หยุดการใช้ บริษัท ขยะต่างประเทศ

ตามรายงานจากYahoo Finance การเปิดเผยเหล่านี้มาจาก Philip Crawford ประธานของ New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority ระหว่างการแถลงข่าวเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทในการได้รับใบอนุญาตการพนันสำหรับอสังหาริมทรัพย์Crown Sydney แห่งใหม่

การปฏิเสธที่เป็นอันตราย Crown Resorts Limitedถูกปฏิเสธใบอนุญาตคาสิโนสำหรับการพัฒนาในซิดนีย์มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากความกังวลว่าอาจมีการ

สมรู้ร่วมคิดในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขยะ ผู้ประกอบการมักจะร่วมมือกับองค์กรดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสถานที่ของตนให้กับนักพนันในต่างประเทศที่ร่ำรวยและจัดการการเดินทางที่พักและการธนาคารต่างประเทศหรือความต้องการสินเชื่อของบุคคลเหล่านี้ในภายหลัง

คำแนะนำที่จริงจังปฏิเสธจากนิวเซาธ์เวลส์อิสระเหล้าและการเล่นเกมอำนาจต่อมาส่ง Crown Resorts จำกัด เข้าสู่ความวุ่นวายกับ บริษัท ในขณะนี้มีรายงานว่าทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับ

ดูแลที่จะจัดตั้งจำนวนของการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำก่อนหน้านี้โดยการสอบสวนที่เป็นอิสระเป็นประธานโดยอดีตนิวเซาธ์เวลส์ผู้พิพากษาศาลฎีกาแพทริเซี เบอร์กิน . ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้รับ

ผิดชอบในการมงกุฎเมลเบิร์นและพระมหากษัตริย์เพิร์ทคุณสมบัติได้ถูกกันออกไปจากการใช้เอจในรัฐของออสเตรเลียตะวันตกและอ้างว่าขณะนี้มีความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานทั่วประเทศ

การเจรจาซื้อกิจการเป็นลักษณะการซ่อมแซมชื่อเสียงและคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัด เป็นข่าวยิ่งไปกว่านั้นมันพิจารณาจำนวนของข้อเสนอซื้อออกรวม9.4 พันล้าน $ ข้อเสนอจากคาสิโน

ออสเตรเลียเพื่อนผู้ประกอบเดอะสตาร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ๊ป จำกัด ครอว์ฟอร์ดกล่าวอย่างชัดแจ้งว่าธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหลายแห่ง ซึ่ง

รวมถึงการพิจารณาของเขาเองอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับ ‘ ปัญหาต่างๆ ‘ ซึ่งรวมถึงวิธีการดำเนินงานของนิติบุคคลที่ควบรวมกิจการ และว่าการจัดเตรียมที่มีอยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

มีรายงานว่าครอว์ฟอร์ดประกาศ..“การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างความเป็นเจ้าของของ Crown Resorts Limited รวมถึงข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการต้องการสุราอิสระแห่งนิวเซาธ์เวลส์และหน่วยงานการเล่นเกมเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ”

ภาระผูกพันที่ยุ่งยากในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและ Crown Resorts จำกัด ได้ตกลงกันนอกจากนี้มีรายงานว่าจะมีส่วนร่วมเพียง9.6 $ ล้านเพื่อให้ครอบคลุมบางส่วน

ของค่าใช้จ่ายของสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Bergin นำและจ่ายเพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลประจำปีสำหรับปีที่สองต่อไปของ$ 3.8 ล้าน เมลเบิร์น -headquartered บริษัท เก้าอี้ผู้บริหารใหม่เฮเลน Coonanเปิดเผยต้นฉบับที่ผู้ประกอบการเร็ว ๆ นี้จะเริ่มต้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอัตรารายปีปรับปรุงจากปี 2023 เป็นต้นไป

Coonan รายงานว่า…“ในขณะที่เราตระหนักดีว่าเรามีงานต้องทำมากกว่านี้ เรายินดีกับสิ่งบ่งชี้ของ New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority ในวันนี้ว่าการดำเนินการปฏิรูปของเรานั้นก้าวหน้าไปสู่ความเหมาะสมในการเล่นเกมที่ Crown Sydney”

ในออสเตรเลียและประธานของAquis Entertainment Limitedได้บอกกับนักลงทุนว่าบริษัทของเขายังคงสนใจที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์Casino Canberraของตนใหม่ผ่านการปรับปรุงที่เสนอซึ่งอาจสูงถึง 256 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming การเปิดเผยมาจาก Tony Fung Wing-Cheung ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนเพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงิน

ประจำปีล่าสุดของบริษัทของเขา แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าบริษัทที่จดทะเบียนในซิดนีย์กำลังวางแผนที่จะกลับมาร่วมงานกับรัฐบาลที่นำโดยแรงงานสำหรับAustralian Capital Territoryด้วยความหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้ฟื้นฟูทรัพย์สินอายุ 26 ปีในท้ายที่สุด

รบกวนความผิดหวัง Aquis Entertainment Limitedรายงานว่าใช้เงินเพียง5 ล้านดอลลาร์ในปี 2014 เพื่อซื้อคาสิโน Canberra ที่แก่แล้ว และส่งแผนในปีหน้าซึ่งจะได้เห็นสถานที่

เปลี่ยนผ่านการเพิ่มโรงแรมสองแห่ง ร้านค้าหรูหรา และร้านอาหารระดับไฮเอนด์ การเล่นเกมชั้นเท่ากับที่มีเป็นจำนวนมากถึง 500 ช่อง อย่างไรก็ตาม แผนนี้ถูกปฏิเสธในที่สุดในเดือนธันวาคมปี 2018เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและปัญหาด้านการเงิน นอกเหนือจากกฎหมายท้องถิ่นที่ห้ามองค์กรไม่ให้ดำเนินการหลายช่อง

ภาระผูกพันในแง่ดี:อย่างไรก็ตาม รายงานของ Fung บอกนักลงทุนว่าบริษัทของเขา ‘ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ‘ และการกู้คืนหลังการระบาดของไวรัสในแคนเบอร์รา

แสดงถึง ‘ โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ‘ ในการต่ออายุดังกล่าว สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจาก Aquis Entertainment Limited ปฏิเสธข้อเสนอจากรัฐบาลที่จะอนุญาตให้คาสิโน Canberra โฉมใหม่มีเครื่องสล็อตมากถึง 200 เครื่องและเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ 60 เครื่องที่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวด

มีรายงานว่าฟงประกาศ…“ เราจะจัดหารือกับรัฐบาลในปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขื้นใหม่และเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ เรากำลังรอคอยที่จะมีโอกาสส่งมอบย่าน

ความบันเทิงระดับโลกที่เมืองหลวงของเราสมควรได้รับให้แก่แคนเบอร์ราและเพื่อสร้างโอกาสในการจ้างงานใหม่ ๆ และรักษาบทบาทที่มีอยู่ทั้งหมดภายในธุรกิจของเราต่อไป”

การเงินชั้นหนึ่งรายงานก่อนหน้านี้ Fung อธิบายแผนการพัฒนาขื้นใหม่ของคาสิโนในแคนเบอร์ราว่าเป็น ‘ โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ‘ และย้ำจุดยืนนี้เมื่อ

สัปดาห์ที่แล้วโดยประกาศว่าข้อเสนอนี้ ‘ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับการเติบโตในแคนเบอร์รา ‘ นี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ประกอบการเปิดเผยว่าจะมีการจัดการที่จะย้อนกลับก่อนหน้านี้$ 3.1 ล้านขาดดุลการบันทึกกำไรเต็มปีสำหรับสิบสองเดือนถึงสิ้นเดือนธันวาคมของประมาณ$ 620,000

ในออสเตรเลียและผู้ให้บริการคาสิโนCrown Resorts Limitedได้ปฏิเสธการเสนอซื้อกิจการจากบริษัทจัดการไพรเวทอิควิตี้ของอเมริกาThe Blackstone Group Incorporated ซึ่งเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่ามีมูลค่าในภูมิภาค 6.6 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานจากบริการข่าวของBloombergบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อเช้าวันนี้ เนื่องจากเชื่อว่าความพยายามดังกล่าวประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินของตนต่ำเกินไป และอาจนำเสนอความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบมากเกินไป ยักษ์คาสิโนต้นฉบับยังนำออกโดยความจริงที่ว่าวิธีการที่ได้รับการคิดค้นโดยใช้ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดซึ่งถูกกล่าวหาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากผลกระทบของการแพร่ระบาด coronavirus

อุปสรรค์ของซิดนีย์ Crown Resorts Limitedรับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวกCrown MelbourneและCrown Perthยักษ์แต่เมื่อต้นปีนี้ปฏิเสธใบอนุญาตการพนันของรัฐสำหรับการ

พัฒนาCrown Sydneyใหม่ การดูแคลนเกี่ยวกับทรัพย์สินมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ใน ซิดนีย์นี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานด้านสุราและการเล่นเกมของรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัทขยะต่างประเทศก่อนหน้านี้

วิธีการเดิมรายงานการตัดสินใจในเดือนกุมภาพันธ์ที่ไม่เอื้ออำนวยนี้ส่ง Crown Resorts Limited เข้าสู่ความวุ่นวายและกระตุ้นให้Blackstone Group Incorporatedสร้างแนวทางเริ่มต้น

มูลค่า 6.2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงการรักษาความปลอดภัยใบอนุญาตการเล่นเกมของNew South Wales แฟนนิวยอร์กจดทะเบียนต้นฉบับเพิ่มขึ้นข้อเสนอ

เงินสดโดยบาง 4.2% เก้าวันที่ผ่านมาหลังจากที่คู่แข่งผู้ประกอบการคาสิโนออสเตรเลียเดอะสตาร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ๊ป จำกัดโยนหมวกของมันเป็นแหวนผ่าน9.4 $ พันล้านควบรวมกิจการเรื่อง

ส่งอย่างจริงจัง Bloomberg รายงานว่าการปฏิเสธข้อเสนอจาก The Blackstone Group Incorporated ได้ทำให้The Star Entertainment Group Limited ‘อยู่ในกล่อง’ เพื่อ

ประสานความร่วมมือที่เสนอกับ Crown Resorts Limited นิติบุคคลที่ควบรวมกันดังกล่าวจะควบคุมทรัพย์สินเจ็ดแห่งโดยกระจายไปทั่วสี่รัฐแม้ว่ากรรมการของบริษัทหลังจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ ‘ เข้าใจเรื่องเบื้องต้นต่างๆ ได้ดีขึ้น’

โพรบที่มีปัญหาสำหรับส่วนของตนและโดเมนข่าวออนไลน์ที่MarketWatch.comรายงานว่าการควบรวมกิจการที่เสนอนี้อาจจะยังคงซับซ้อนมากขึ้นโดยการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ

ของ Crown Resorts จำกัด ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลในวิกตอเรียและออสเตรเลียตะวันตก ผู้ประกอบกิจการคาสิโนได้รับคำสั่งให้หยุดใช้ junketsที่สถานที่จัดงานCrown Perthและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตกลงโดยสมัครใจที่จะหลีกเลี่ยงบริการของสถานประกอบการดังกล่าวสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในนิวเซาธ์เวลส์ในอนาคต

ความสนใจของนักลงทุนข่าวของ Blackstone Group Incorporated snub รายงานว่าได้ส่งมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นใน Crown Resorts Limited ขึ้น 0.1% เป็นประมาณ10.13

ดอลลาร์เพื่อให้บริษัทคาสิโนมีมูลค่าตลาดสูงกว่า6.8 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย มันอ้างว่าช่วยยิ่งไปกว่านั้นผลประโยชน์เดียวในเดอะสตาร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ๊ป จำกัด ล่วงหน้า 0.3% มาอยู่ที่$ 3.16เพื่อให้บริสเบน -headquartered กิจการโครงสร้างเงินทุนที่รวบรวมได้ในภูมิภาคของ$ 3 พันล้าน

เครื่องเกมออสเตรเลียริเริ่มAristocrat เชอร์ จำกัดได้บันทึกรายงานกำไรสุทธิ 269 ล้าน $ สำหรับงวดหกเดือนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเป็นธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการกู้คืนจากการหยุดชะงักของการแพร่ระบาด coronavirus

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในซิดนีย์อธิบายว่ารายได้โดยรวมก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายในช่วงหกเดือนเพิ่มขึ้น 6% เมื่อ

เทียบเป็นรายปีเป็น 584.7 ล้านดอลลาร์เพื่อจ้างผู้ดูแล กำไรสุทธิหลังหักภาษีแต่ก่อนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 12% เป็นประมาณ 321.1 ล้านดอลลาร์ แหล่งที่มาของรายละเอียดที่นักพัฒนา

นำการปรับปรุงเหล่านี้ลงไปที่ “ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและความผูกพันของลูกค้าเช่นเดียวกับ ‘แข็งแกร่งกว่าที่คาดว่าเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาวะเศรษฐกิจ’ ในสหรัฐอเมริกา , ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม:ผลลัพธ์ของAristocrat Leisure Limitedเกิดขึ้นประมาณสองเดือนหลังจากที่ บริษัท ตกลงที่จะจ่ายเงินประมาณ31 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีความในชั้นเรียนของ

ชาวอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชาของBig Fish Games Incorporated องค์กรนี้ที่บริษัทในออสเตรเลียซื้อจาก Churchill Downs Incorporated ในปี 2560ถูกฟ้องในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของสหรัฐฯจากข้อกล่าวหาในอดีตว่าบริษัทได้เสนอเกมออนไลน์เสี่ยงโชคที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว Trevor Crokerทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aristocrat Leisure Limited ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเครื่องเกมในอเมริกาอย่างAristocrat

Technologies Incorporatedและเขารายงานว่ากำไรและรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องมาจาก ‘ เหนืออุตสาหกรรม -การเติบโตของยอดจองโดยเฉลี่ย .’ นอกจากนี้เขายังอ้างว่า ‘ ความ

ต้องการโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น ‘ เนื่องจากบริษัทของเขามี ‘ ชื่อระดับโลกที่หลากหลาย ‘ นอกเหนือจากความพยายามในการรักษา ‘ การลงทุนที่แข็งแกร่งในการได้มาซึ่งผู้ใช้ การดำเนินการสด เนื้อหาเกมใหม่และคุณสมบัติ ‘

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Croker…“ผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนถึงความจริงที่ว่าเรามีกลยุทธ์ที่เหมาะสม และทำทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อรักษาการลงทุนของเราในบุคลากรและผลิตภัณฑ์

ที่โดดเด่น ลูกค้า ความสามารถ และวัฒนธรรมตลอดช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส เป็นผลให้เรายังคงแบ่งปันและรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเกมหลักและกลุ่มในขณะที่เพิ่มส่วนแบ่งของเราในเกมดิจิทัลซึ่งตอนนี้เราเป็นผู้เผยแพร่เกมชั้นนำห้าอันดับแรกในตลาดตะวันตกระดับหนึ่ง”

ตกตะลึงอย่างต่อเนื่องมองไปในอนาคตและครอกเกอร์ประกาศข่าวที่ Aristocrat เชอร์ จำกัด คาดว่าทั้งปีภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกจะยังคงมีความไม่แน่นอน ‘เนื่องจาก’ อย่างต่อเนื่อง

coronavirus ที่ขับเคลื่อนด้วยความผันผวนและว่ามันตั้งใจที่จะยังคงเฝ้าดูความหลากหลายของ ‘ ปัจจัยสำคัญครอบคลุม’ การเปลี่ยนแปลงเช่น ‘ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การอุปถัมภ์สถานที่เล่นเกม และความผันผวนของค่าเงิน’

แถลงการณ์ของ Croker รายงานว่าอ่าน …“ เราจะดำเนินการตามกลยุทธ์ของเราอย่างเข้มงวดต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณด้วยการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในด้านการออกแบบและการพัฒนา การได้มาซึ่งผู้ใช้เพื่อรองรับการเปิดตัวเกมใหม่และเกมที่มีอยู่และความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยรักษาการเติบโตในระยะยาวของเรา”

ในรัฐวิกตอเรียทางตอนใต้ของออสเตรเลียและคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมของใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนCrown Resorts Limitedได้รับทราบหลักฐานการสาปแช่งเกี่ยวกับจุดยืนของบริษัทในข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน

ตามรายงานจากNews Corp Australiaบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นถูกปฏิเสธใบอนุญาตคาสิโนสำหรับทรัพย์สินแห่งใหม่ของCrown Sydneyในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากการสอบสวน

อย่างเป็นทางการที่ได้รับมอบหมายจาก New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority ระบุว่าอาจมีการสมรู้ร่วมคิดในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจำนวนมากที่

เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัทขยะต่างประเทศ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าสิ่งนี้กระตุ้นให้รัฐบาลของรัฐวิกตอเรียที่อยู่ใกล้เคียงเริ่มการตรวจสอบที่คล้ายคลึงกันเพื่อค้นหาใบอนุญาตของผู้ดำเนินการสำหรับการพัฒนาCrown Melbourneขนาดยักษ์

หยุดยืดเยื้อมีรายงานว่าคณะกรรมาธิการของราชวงศ์วิกตอเรียนี้ได้รับแจ้งเมื่อวานนี้ว่าCrown Resorts Limited ได้รับคำแนะนำให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองสำหรับเหตุการณ์ที่ต้อง

สงสัยว่ามีการฟอกเงินที่Crown Melbourne จำนวน 1,604 ห้องเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของผู้ดำเนินการ

เองInitialismถูกกล่าวหาหลังจากที่หน่วยงานนี้ค้นพบ ‘การจัดโครงสร้าง ‘ หลายกรณีซึ่งเงินจำนวนมหาศาลถูกแบ่งออกเป็นธุรกรรมขนาดเล็กโดยSouthbank InvestmentsและRiverbank Investmentsบริษัทเชลล์ก่อนที่จะถูกนำไปใส่ในหนังสือของสถานที่จัดงานในเมลเบิร์น

การหลีกเลี่ยงสัญญาณเตือน News Corp Australia รายงานว่าNeil Jeansหัวหน้า Initialism บอกกับคณะกรรมาธิการว่าขั้นตอนดังกล่าวอาจอนุญาตให้องค์ประกอบทางอาญา

สามารถเคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมากผ่านพื้นที่เล่นเกมที่ Crown Melbourne โดยไม่ละเมิดเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล$ 7,730ส่วนบุคคลที่กำหนดโดยรายงานธุรกรรมของออสเตรเลียของรัฐบาลกลางและ Analysis Center (AusTRAC)หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน

มีรายงานว่ากางเกงยีนส์บอกผู้ตรวจสอบ…“ฉันคิดว่าข้อมูลในเรื่องนี้บ่งบอกถึง ‘โครงสร้าง’ อย่างชัดเจน เนื่องจากมีธุรกรรมหลายรายการที่อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กระจายอยู่ตามสาขาต่างๆ ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ Banking Group Limitedในช่วงเวลาสั้นๆ ดูเหมือนว่าธุรกรรมแต่ละรายการจะพยายามหลีกเลี่ยงเกณฑ์ของ ‘การจัดโครงสร้าง’”

การกระตุ้นที่น่าสงสัยที่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงและกางเกงยีนส์บอกข่าวสืบสวนที่คราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัดทำหน้าที่เพียงอย่างมั่นคงในคำแนะนำของ บริษัท ของเขาเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่เข้า

มาภายใต้การพิจารณาในนิวเซาธ์เวลส์ พระราชอำนาจต้นฉบับได้ยินยิ่งไปกว่านั้นวิธีการทั้งหมดนี้ได้รับการนำหน้าในเดือนธันวาคม 2019 โดย บริษัท คาสิโนปิดบัญชีของตนกับ Southbank ลงทุนและ Riverbank เงินลงทุนซึ่งถูกแล้วถูกนำโดยหลายผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งแบร์รี่ Felstead และ Rowen เครกี

การปกปิดที่เป็นไปได้สุดท้ายกางเกงยีนส์มีรายงานเปิดเผยว่า บริษัท ของเขาได้ค้นพบนอกจากนี้หลายกรณีของผู้ต้องสงสัย ‘ นกกาเหว่า smurfing ‘ ซึ่งได้เกี่ยวข้องกับการหลบซ่อนตัว

ของการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยในการติดต่อที่ถูกต้องของลูกค้าผู้บริสุทธิ์ เขาอ้างว่าได้ประกาศว่านี่เป็นวิธี ‘ ผิดปกติ ‘ ในการประมวลผลเงิน และเขาไม่แน่ใจในขอบเขตของการฉ้อโกงทั้งหมด เนื่องจากบริษัทของเขาได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของออสเตรเลียได้เพียงสามบัญชีเท่านั้น

ผลที่ตามมามากมาย News Corp ออสเตรเลียรายงานว่าพระราชอำนาจวิคตอเรียจะถูกนำโดยอดีตผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางเรย์ฟิน (ภาพ) และมีกำหนดจะเผยแพร่ผลการวิจัยที่ดีที่สุดของ

ตนล่วงหน้าของ 1 สิงหาคมเส้นตาย การสอบสวนในที่สุดอาจแนะนำว่า Crown Resorts Limited ถูกเพิกถอนใบอนุญาตคาสิโนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก Crown Melbourne ซึ่งบันทึกรายรับที่ปรับแล้วสำหรับสิบสองถึงสิ้นเดือนมิถุนายนประมาณ1.14 พันล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองโพสต์กำไรสุทธิหลังหักภาษีประมาณ124.8 ดอลลาร์ ล้าน .

ในประเทศออสเตรเลียและเน่า iGaming บุกเบิกแมทธิว Tripp (ในภาพ) ได้รายงานว่าเป็นบุคคลที่สามที่จะทำให้การเล่นอย่างเป็นทางการสำหรับการพนันและสื่อของเจ้ามือรับแทงท้องถิ่นTabcorp โฮลดิ้ง จำกัด

ตามรายงานจากออสเตรเลียทบทวนการหนังสือพิมพ์คนที่ช่วยในการสร้างออนไลน์Sportsbettingบริษัท BetEasy กรรมสิทธิ์ จำกัด ได้ยื่นไม่ผูกพันข้อเสนอเงินสดและใบผ่านใหม่ของ

เขาBetMakers เทคโนโลยีกรุ๊ป จำกัดมูลค่ากิจการในภูมิภาคของ $ 3.1 พันล้าน . ข้อตกลงที่เสนอนี้จะทำให้เห็นถึงความพยายามครั้งล่าสุดของเขาในการมอบเงินสดจำนวน 768 ล้าน

ดอลลาร์ในภูมิภาคนี้ รวมถึงหุ้นมูลค่าราว 2.3 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเข้าครอบครองกิจการที่รับผิดชอบด้านอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 4,400 สปอร์ตบุ๊กบนบกที่กระจายอยู่ตามความยาวและ ความกว้างของประเทศออสเตรเลีย

บันทึกเร้าใจหนังสือพิมพ์รายงานว่า Tripp ช่วยในการเปิดSportsbetเข้าแบรนด์ bookmaking ใหญ่เป็นอันดับสองของออสเตรเลียที่อยู่เบื้องหลังTabcorp โฮลดิ้ง จำกัดก่อนที่จะไป

สร้างBetEasy กรรมสิทธิ์ จำกัดในปี 2014 ด้วยความช่วยเหลือจากคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัด quadragenarian ต้นฉบับขายหุ้นของเขาในองค์กรนี้บางห้าปีต่อมาและในเดือนกุมภาพันธ์ลงทุนประมาณ$ 19 ล้านของเงินสดของตัวเองเพื่อช่วยในการเปิดตัวของBetMakers เทคโนโลยีกรุ๊ป จำกัด

การอุทธรณ์ของชาวอเมริกัน Tripp ข่าวบอกว่าออสเตรเลียทบทวนการว่าข้อเสนอของเขาจะได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่การแข่งม้าในอุตสาหกรรมและแนวโน้มที่จะไม่ประสบปัญหาการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงใด ๆ จากออสเตรเลียการแข่งขันและผู้บริโภคคณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ประกอบการโดยอ้างว่าได้เปิดเผยต่อไปว่าธุรกิจที่ควบรวม

กันจะสามารถเสนอการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาที่ BetMakers Technology Group Limited ได้ถือข้อตกลงพิเศษ 10 ปีในการจัดการหน้าที่อัตราต่อรองคงที่สำหรับNew Jersey Thoroughbred Horsemen’s Associationและเจ้าของรัฐนั้นสนามแข่งมอนพาร์ค

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Tripp…“ฉันมีความสุขกับการประมูลและที่ที่เราไปถึง มันเป็นชัยชนะที่แท้จริงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกวิธีที่ฉันมองไปที่มัน มันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวน [ราคาเสนอ] ที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่สามารถดำเนินการและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับอุตสาหกรรม”

ข้อกังวลในการแข่งขันหนังสือพิมพ์รายงานว่าคณะกรรมการของ Tabcorp โฮลดิ้ง จำกัด กำลังพิจารณาข้อเสนอคล้ายแค้นเดือนที่ผ่านมาอังกฤษโดยใช้ที่ดินและผู้ประกอบการกีฬา

ออนไลน์Entainคิดว่าจะมีมูลค่าประมาณ$ 2700000000 ผู้บริหารยังตั้งใจใคร่ครวญข้อเสนอมูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทอพอลโล โกลบอล แมเนจเมนท์ อินคอร์ปอเรเตด

(Apollo Global Management Incorporated) ของอเมริกาที่มีมูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีมูลค่าเพิ่มอีก384 ล้านดอลลาร์สำหรับแผนกบริการเครื่องเกมของเป้าหมาย

พื้นหลังการเสนอราคา Tabcorp Holdings Limited รวมกับท้องถิ่นคู่แข่งTatts กรุ๊ป จำกัดในปี 2017 และในปัจจุบันเกี่ยวกับการถือหุ้น 37% ของตลาดเดิมพันออนไลน์และค้าปลีกของ

ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าองค์กรดังกล่าวยอมรับว่า ฝ่ายสื่อและการเดิมพัน ซึ่งรับผิดชอบด้านทรัพย์สินแบรนด์แท็บของผู้รับแทงอาจถูกซ่อนไว้ได้ เนื่องจากไม่ได้พิสูจน์ว่าทำกำไรได้เท่ากับธุรกิจลอตเตอรี

ในออสเตรเลียและผู้ให้บริการคาสิโนCrown Resorts Limitedได้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมของใบอนุญาตในรัฐวิกตอเรียว่าจะดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมการพนันที่รับผิดชอบอย่างกว้างขวาง

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Sydney Morning Heraldคำมั่นสัญญาจากผู้ดำเนินการพัฒนาCrown Melbourne จำนวน 1,604 ห้องนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ผู้ตรวจสอบจะ

เริ่มการพิจารณาคดีในหัวข้อเรื่องการติดการพนันหนึ่งสัปดาห์ รายงานนี้มีขึ้นหลังจากการประชุมหลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งการสอบสวนได้ยินว่าบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัทขยะต่างประเทศ

ซิดนี่ย์ สตาร์ทเตอร์คราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัดถูกปฏิเสธรายงานใบอนุญาตคาสิโนใหม่มงกุฎซิดนีย์คุณสมบัติในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากการสอบสวนอย่างเป็นทางการโดยนายนิวเซาธ์เวลส์

อิสระเหล้าและการเล่นเกมที่กำหนดว่ามันได้ลดลงระยะสั้นของความต้องการความเหมาะสมของรัฐไปทางทิศตะวันออก การตัดสินใจครั้งนี้กระตุ้นรัฐบาลให้วิกตอเรียเริ่มการตรวจสอบที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาถึงใบอนุญาตของผู้ดำเนินการสำหรับการพัฒนาCrown Melbourneขนาดยักษ์

การเปิดเผยความเสียหายหนังสือพิมพ์รายงานว่าคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับ ‘ ชุดการเปลี่ยนแปลง ‘ เกิดขึ้นเมื่อSonja Bauerผู้จัดการทั่วไปด้านการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบของ Crown

Resorts Limited ยอมรับว่าบริษัทของเธอไม่สามารถอ้างว่าเป็น ‘ ผู้นำระดับโลก ‘ ในแนวทางการพนันที่มีความรับผิดชอบได้อีกต่อไป เธอเปิดเผยโดยอ้างว่าเธอได้ข้อสรุปนี้แล้วหลังจากการทบทวนภายนอกเมื่อไม่นานนี้เผยให้เห็นข้อบกพร่องในวิธีที่บริษัทเข้าถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดการพนัน

อันตรายจากเขตอำนาจศาลอย่างไรก็ตามAdrian Finanzioซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ให้ความช่วยเหลือในการไต่สวนของ Victoria ได้บอกกับ The Sydney Morning Herald ว่าคำมั่นสัญญา

จากผู้ให้บริการคาสิโนที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นมีจำนวนถึง11 ชั่วโมงที่ยอมรับว่าไม่สามารถจำกัดอันตรายได้ นอกจากนี้ ทนายความยังอ้างว่าหลักฐานจะแสดงความล้มเหลว’ ร้ายแรงและต่อเนื่อง ‘ โดย Crown Resorts Limited ในการใช้หลักจรรยาบรรณการพนันที่มีความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจแสดงถึงการละเมิดใบอนุญาตคาสิโนที่เป็นไปได้

มีรายงานว่า Finanzio บอกกับหนังสือพิมพ์…“บางส่วนของการปฏิบัติมาตรการความกังวลของคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัด ที่ได้รับเป็นเวลานานเห็นได้ชัดว่าไม่สอดคล้องกับการเล่นเกมอุปถัมภ์รับผิดชอบ จดหมายสัญญาว่าจะหยุดสิ่งต่าง ๆ ซึ่งในมุมมองหนึ่งไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรก”

แนวโน้มความเสี่ยง Sydney Morning Herald รายงานว่า Crown Melbourne เป็นสถานที่เล่นการพนันที่ใหญ่ที่สุดในวิกตอเรียโดยมี 2,628 ช่องรวมถึงประมาณ 1,000 ที่ดำเนินการ

อย่างเฉพาะตัวใน ‘ โหมดไม่ จำกัด ‘ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่องและเดิมพันที่มากขึ้น Finanzio บอกกับชายผู้เป็นหัวหน้าคณะกรรมาธิการของราชวงศ์ อดีตผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางRay Finkelsteinว่าหลักฐานของเขาจะแสดงให้เห็นว่าผู้อุปถัมภ์ทรัพย์สินในเมลเบิร์นมีโอกาสได้รับอันตรายจากการพนันมากกว่าผู้ที่เล่นที่อื่นถึงสามเท่า

ไม่กี่สัปดาห์หลังจากการเปิดตัวการสืบสวนคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัดและรายงานการทำธุรกรรมของออสเตรเลียและศูนย์วิเคราะห์ (AusTRAC) กำกับดูแลในขณะนี้ได้ประกาศข่าวว่ามันขยับขยายการสอบสวนนี้จะรวมถึงผู้ประกอบการคาสิโนคู่แข่งSkyCity บันเทิงกรุ๊ป จำกัดและเดอะสตาร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ๊ป จำกัด

ตามรายงานจากบริการข่าวของReutersการเปิดเผยจากหน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินหมายความว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนในห้าเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียกำลังถูกสอบสวนถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางและการตรวจสอบสถานะ

สามคนที่มีปัญหาคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัดวิ่งมงกุฎเมลเบิร์นและพระมหากษัตริย์เพิร์ทสิ่งอำนวยความสะดวก แต่ถูกปฏิเสธใบอนุญาตการพนันใหม่มงกุฎซิดนีย์พัฒนาก่อนหน้านี้ในปีนี้ท่ามกลาง

ข้อกล่าวหาว่าอาจได้รับซับซ้อนในการฆ่าของความผิดฟอกเงินผูกติดอยู่กับการใช้ประโยชน์ของ บริษัท การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการสอบสวนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้านการพนันและสุราอิสระแห่งนิวเซาธ์เวลส์และแจ้งหน่วยงานในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและวิกตอเรียให้เริ่มการสอบสวนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งยังคงดำเนินต่อไป

กีวีนอกจากนี้สำหรับในส่วนของตนและSkyCity บันเทิงกรุ๊ป จำกัดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสามคนของคาสิโนในพื้นเมืองของนิวซีแลนด์เช่นเดียวกับSkyCity แอดิเลดสิ่งอำนวยความสะดวกใน

ออสเตรเลียรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ปัจจุบันผู้ประกอบการซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในโอ๊คแลนด์กำลังอยู่ระหว่างการเสนอพันธบัตรมูลค่า 90 ล้านดอลลาร์และมีรายละเอียดในเดือนเมษายนว่าจะยุติการทำสัญญากับขยะอย่างถาวรเพื่อดึงดูดนักพนันต่างชาติที่มีมูลค่าสูงมาสู่อสังหาริมทรัพย์ทั้งสี่แห่ง

ผู้เล่นที่โดดเด่นสุดท้ายThe Star Entertainment Group Limitedเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังบริษัทThe Star Gold Coast , Treasury BrisbaneและThe Star Sydneyและขณะ

นี้กำลังใช้เงินประมาณ2.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อนำการพัฒนาQueen’s Wharf Brisbaneมาสู่พื้นที่ 23 เอเคอร์ในใจกลางเมืองบริสเบน . ผู้ประกอบการนอกจากนี้เมื่อเดือนที่แล้วลอยเป็นข้อเสนอที่ไม่ผูกพันที่จะเห็นมันผสานกับคู่แข่งผู้ประกอบการคาสิโน Crown Resorts จำกัด เพื่อสร้างกิจการที่รับผิดชอบในการเจ็ดคุณสมบัติแผ่กระจายไปทั่วสี่รัฐออสเตรเลีย

ขอบเขตกว้างขวางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ประกอบการคาสิโนทั้งสามรายประกาศว่าการสอบสวนของAusTRACซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย จำกัดกำลังพิจารณาการจัดการ ‘

ลูกค้าที่ระบุว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงสูง ‘ ทั้งสามยังเปิดเผยว่าจ้องจับผิดยังไม่ได้มีการสื่อสารไม่ว่าจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินการบังคับใช้ แต่ที่พวกเขากำลังมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

คำสารภาพผิดในข่าวที่เกี่ยวข้องและ Inside Asian Gaming รายงานว่า Crown Resorts Limited ใช้การยื่นอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ในวันนี้เพื่อยอมรับการละเมิดในอดีตของภาระ

ผูกพันภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนในรัฐวิกตอเรีย แหล่งข่าวนี้ให้รายละเอียดว่าการรับเข้าเรียนเป็นไปตามการรับคำแนะนำทางกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการประมวลผลของผู้ดำเนินการผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตมากกว่า124 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมการพนันภายในอาคารCrown Melbourneระหว่างปี 2555 ถึง 2559

Crown Resorts Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นรายงานว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของAusTRAC ที่กำลังดำเนินอยู่แต่เกิดขึ้นหลังจากผู้บริหารคนใหม่ค้นพบ

ว่าได้นำเงินจากแขกที่เช็คอินที่โรงแรมCrown TowersของCrown Melbourne มาเป็นประจำก่อนที่จะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ ผู้อุปถัมภ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมคาสิโน การปฏิบัติดังกล่าว

มีเจตนาขัดต่อหลักการของกฎหมายควบคุมคาสิโน โดยผู้ดำเนินการประกาศว่า ‘ กำลังดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ต่อไป ‘ และได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบกิจกรรมในรัฐวิกตอเรียและเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้ว

ในประเทศออสเตรเลียของปาปัวนิวกินีและเจ้าหน้าที่มีรายงานว่าจะทำการค้นหาด้วยความหวังว่าจะหา บริษัท ต่างประเทศเพื่อดำเนินการคาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 43 ล้านดอลลาร์ที่วางแผนไว้สำหรับเมืองพอร์ตมอร์สบี

ตามรายงานจาก G3Newswire การออกกำลังกายจะต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งชาติของปาปัวนิวกินี หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มอบรางวัลให้กับบริษัท

พัฒนาท้องถิ่น Paga Hill Development Company เพื่อสร้างรีสอร์ทคาสิโนแห่งแรกของประเทศ แหล่งที่มาของรายละเอียดที่สถานที่จัดงานที่วางแผนไว้คือเนื่องจากการนั่งอยู่ในริมทะเล

อำเภอ Paga ฮิลล์สเตทของชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและดูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยการดึงดูดการเล่นการพนันในต่างประเทศจากที่ไกลออกไปขณะที่ออสเตรเลีย , จีนและสหรัฐอเมริกา

ฉลากที่ร่ำรวยปาปัวนิวกินีเป็นบ้านของประชากรเกือบเก้าล้านคนมีรายงานว่าได้กำหนดให้เขตพากาฮิลล์เอสเตทของเมืองหลวงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว

การย้ายนี้โดยอ้างว่าเขตเลือกตั้งที่ให้ทัศนียภาพกว้างไกลของอ่าวปาปัวจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งจูงใจทางการคลังต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่หนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของแปซิฟิกใต้

ความเข้มข้นของจีนย้ายจากรัฐบาลของประเทศปาปัวนิวกินีจะมีรายงานว่านอกจากนี้ยังให้ Paga ฮิลล์ บริษัท พัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเสริมองค์กรการเล่นการพนันนี้โดยการสร้างโรงแรมที่อยู่ใกล้

เคียงโรงภาพยนตร์และความหลากหลายขององค์ประกอบการค้าปลีก สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดมุ่งเป้าไปที่ชนชั้นกลางของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำหนดให้มีสัดส่วนประมาณ 25% ของการท่องเที่ยวขาเข้าทั้งหมดภายในสิ้นทศวรรษนี้

ความสุขของนักพัฒนา George Hallitทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของPaga Hill Development Companyและเขารายงานว่ารีสอร์ทคาสิโนที่กำลังจะมีขึ้นจะ ‘ ดึงดูดผู้

มาเยือนรายใหม่ ‘ ให้มาที่ประเทศมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับพิพิธภัณฑ์ทางทหารที่วางแผนไว้และศูนย์วัฒนธรรมในบริเวณใกล้เคียง ผู้บริหารประกาศโดยอ้างว่าสถานที่ซึ่งเป็นมิตรกับการพนันในจินตนาการคือ ‘ สร้างงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ‘ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุน ‘ ธุรกิจแยกและให้บริการต่างๆ’

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Hallit…“ในขณะที่ปาปัวนิวกินีแล้วสนุกกับการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนที่แข็งแกร่งในกลุ่มการผจญภัยและธรรมชาติ, สถานที่ท่องเที่ยวใหม่จะต้องมีการ

พัฒนาที่จะขยายการชมและการเพิ่มขึ้นนี้การเยี่ยมชม แผนสำหรับ Paga Hill Estate มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งจะร่วมกันเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าชมด้วยคาสิโนที่ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การท่องเที่ยวนี้และเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการดึงดูดการเยี่ยมชมจากต่างประเทศ”

กวาดการค้นหา Hallit รายงานว่าเสร็จสิ้นโดยเปิดเผยว่า บริษัท ของเขาหวังว่าจะสามารถเผยแพร่ข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีสอร์ทคาสิโนในพอร์ตมอร์สบีที่วางแผนไว้และตอนนี้ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งชาติของปาปัวนิวกินีเพื่อค้นหาพันธมิตรปฏิบัติการระหว่างประเทศที่เหมาะสม

ส่วนการลงทุนยักษ์ใหญ่อเมริกัน Oaktree บริหารเงินทุน LP ได้รายงานขึ้นเล็กน้อยข้อเสนอก่อนหน้านี้สำหรับการถือหุ้น 37% ในออสเตรเลียผู้ประกอบการคาสิโนคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัด

ตามรายงานแยกจากสำนักข่าวรอยเตอร์และForbesนักลงทุนที่จดทะเบียนในนิวยอร์กเสนอให้จ่ายเงินเกือบ 2.31 ดอลลาร์ในเดือนเมษายนสำหรับสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนมากใน Crown Resorts Limited ซึ่งปัจจุบันถือครองโดย Consolidated Press Holdings Proprietary Limited (CPHPL) ของJamesผู้ก่อตั้งบริษัทแพ็คเกอร์ (ตามภาพ)

สารให้ความหวานที่สำคัญอย่างไรก็ตาม บริการข่าวรายงานว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงินที่มีสำนักงานใหญ่ในลอสแองเจลิสได้กลับมาเสนอราคาสำหรับการถือหุ้นเดียวกันเป็น2.38

พันล้านดอลลาร์โดยเงินสดจำนวน 1.53 พันล้านดอลลาร์นี้จะมาในรูปของสินเชื่อส่วนบุคคล แหล่งที่มาของรายละเอียดว่าแผนนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ส่วนที่เหลืออีก845 ล้าน $ของข้อเสนอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ในคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัดกับชุดราคาแท็กบุคคลที่ประมาณ$ 9.98

การกลับรายการตามกฎระเบียบ Crown Resorts Limited รับผิดชอบในอสังหาริมทรัพย์Crown PerthและCrown Melbourneขนาดยักษ์แต่มีรายงานว่าเกิดความปั่นป่วนเมื่อต้นปีนี้เมื่อผู้

ควบคุมการเล่นเกมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ปฏิเสธที่จะให้ใบอนุญาตสำหรับการพัฒนาCrown Sydneyใหม่ การดูแคลนเกี่ยวกับทรัพย์สินมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในซิดนีย์นี้ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้น

หลังจากการสอบสวนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานด้านสุราและการเล่นเกมของรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดฐานฟอกเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขยะต่างประเทศก่อนหน้านี้ บริษัท .

ความเป็นไปได้ของการโต้เถียงความมุ่งมั่นที่ไม่เอื้ออำนวยนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ในออสเตรเลียตะวันตกและวิกตอเรีย กับแต่ละการเปิดตัวยานสำรวจที่คล้ายคลึงกับคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัด ใน

ขณะนี้มีรายงานว่าหันหน้าไปทางโอกาสที่แท้จริงของที่มีทั้งหมดของใบอนุญาตการพนันในออสเตรเลีย ทั้งการเพิกถอนหรืออยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ที่ร้ายแรง เป็นไปได้เช่นอ้างว่าได้รับ

แจ้ง สมัคร GClub Royal บริหารเงินทุน LPจะยื่นเปิดเสนอราคาเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่นักลงทุนคู่แข่งนั้น บริษัท Incorporatedลอย เสนอ 6200000000 $ เงินสดทั้งหมดสำหรับการถือหุ้นรอบ 89.11% ใน บริษัท คาสิโนก็ไม่ได้ควบคุมแล้ว

คู่ครองจิปาถะกับเรื่องที่ซับซ้อนต่อไปและนิวยอร์กสำนักงานใหญ่นั้น บริษัท Incorporated ซึ่งเป็น บริษัท เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลับมีรายงานว่าเมื่อเดือนที่แล้วที่จะปรับปรุงการเสนอราคาเริ่มต้น

จาก$ 400 ล้านบาทหลังจากที่ผู้ประกอบการคาสิโนคู่แข่งเดอะสตาร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ๊ป จำกัดได้โยนหมวกของตนเข้าสู่ เรียกเข้าผ่านทาง9.4 $ พันล้านควบรวมกิจการเรื่อง แม้ว่า

Crown Resorts Limited ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอใดๆ เหล่านี้ แต่การซื้อออกใดๆ ดังกล่าวอาจช่วยบริษัทในการดำเนินเส้นทางในอนาคตอย่างราบรื่นกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐต่างๆ ของออสเตรเลีย

หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งม้าพันธุ์แท้ในรัฐวิกตอเรียทางตอนใต้ของออสเตรเลียได้ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเพียง 12 ล้านดอลลาร์สำหรับปฏิทินการแข่งขันในฤดูกาลหน้าตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Sydney Morning Heraldและโดเมนข่าวการแข่งม้าที่ Racenet.com.au การย้ายจาก Racing Victoria จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1

สิงหาคม และจะเห็นการแข่งขันกลุ่มที่หนึ่งทั้งหมดมีเงินรางวัลรวมขั้นต่ำประมาณ 563,500 ดอลลาร์ . องค์กรเปิดเผยโดยอ้างว่าการเพิ่มจะเกี่ยวข้องกับเงินเดิมพันรวมสำหรับกิจกรรมในเมืองใหญ่ในวันเสาร์ที่มีมูลค่าอย่างน้อย 97,600 ดอลลาร์พร้อมกับอีก 3 ล้านดอลลาร์ที่กระจายไปทั่วปฏิทินปิกนิกของรัฐและการแข่งขันระดับประเทศ

การลงทุนที่เพิ่มขึ้น Brian Kruger (ในภาพ) ทำหน้าที่เป็นประธานของRacing Victoriaและรายงานว่าเขาเปิดเผยว่าการย้ายครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดอีกต่อไปสำหรับมหกรรมแข่งม้าMelbourne Cupอันทรงเกียรติแต่จะคว้าเงินรางวัลรวมสำหรับกลุ่มที่หนึ่งWilliam Reid Stakes , Toorak Handicapและเหตุการณ์ฟ้าผ่าคาเวียร์สีดำสูงถึงขั้นต่ำ$751,400 .

เขาอ้างว่าได้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะรับประกันยิ่งไปกว่านั้นอย่างน้อย1.12 $ ล้านในรางวัลพิเศษสำหรับนิวมาร์เก็ตแฮนดิแค็ขณะที่การตั้งสำรองมูลค่าโบนัสพิเศษต่ำสุดของ $ 563,500สำหรับCF ออร์เดิมพัน ,Turnbull เดิมพัน , จานโอ๊ค , เซอร์รูเพิร์ตคลาร์กเดิมพันและอนาคตเดิมพัน

Kruger รายงานว่า…“นี่คือการลงทุนเพิ่มเติมขอบคุณไปได้ที่จะแข่งทั้งหมดภายในวิคตอเรียที่ได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้กีฬาของเราได้อย่างปลอดภัยไปตลอดการแพร่ระบาดและมัน

จะสำคัญที่สุดคือความช่วยเหลือหนุน 25,000 เต็มเวลาเทียบเท่างานในรัฐของเรา การเพิ่มขึ้นนี้ยังเป็นรางวัลสำหรับเจ้าของรถที่ยังคงภักดีต่อการแข่งขันแบบวิกตอเรีย แม้จะล็อกเอาต์หลายเดือนและถูกจำกัดการเข้าถึง ซึ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถแข่งต่อไปได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”

ความมุ่งมั่นอย่างมากมีรายงานว่า Kruger เปิดเผยว่าการเพิ่มกำลังจะเกิดขึ้นจะรวมเงินพิเศษ300,500 ดอลลาร์สำหรับเทศกาล Warrnambool May Racing Carnivalสามวันด้วยเงินรางวัลรวมสำหรับการแข่งขัน Warrnambool Cupอันมหึมานี้เนื่องจากเกิน225,300 ดอลลาร์ควบคู่ไปกับเงินรางวัลรวมประมาณ150,200 ดอลลาร์สำหรับการแข่งขันWangoom

Handicapก่อนหน้า เขาประกาศอย่างชัดแจ้งว่า Racing Victoria จะจัดสรรเงินเพิ่มอีก526,000 ดอลลาร์สำหรับปฏิทินการแข่งกระโดดที่กำลังจะมาถึง เพื่อดู Victoria ‘ เสนอเงินรางวัลและโบนัสมากกว่า 210.36 ล้านดอลลาร์ในฤดูกาลหน้า ‘

ตลาดกล้าม Racenet.com.au รายงานว่าอุตสาหกรรมการแข่งม้าในออสเตรเลียนั้นแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับภาคในสหราชอาณาจักรเนื่องจากการแข่งที่ใหญ่ที่สุดสองรายการจากการประชุมRoyal Ascotเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเงินรางวัลรวมเพียง1.28 ล้านดอลลาร์และเห็นรางวัลรวมสำหรับ ใด ๆ ของกิจกรรมอื่น ๆ ของมันล้มเหลวไปข้างบน$ 751,200

สมัคร GClub Royal มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากครูเกอร์…“ในการกำหนดโครงสร้างเงินรางวัลของเราลำดับความสำคัญของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าทุกระดับของการแข่งรถวิคตอเรียจากการประชุมปิกนิกขวาขึ้นไปกลุ่มหนึ่งวันที่ได้รับประโยชน์จากการแข่งขันยกผลตอบแทนในการวางเดิมพัน ฉันดีใจที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้”

การขึ้นทะเบียนการยกเว้นตนเองระดับประเทศครั้งแรกในออสเตรเลียกำลังเป็นรูปเป็นร่าง เนื่องจาก Engine Australia (Engine) ได้รับเลือกให้พัฒนาและดำเนินโครงการ บริษัทได้รับ

เลือกจาก Australian Communications and Media Authority (ACMA) เพื่อสร้างการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้เล่นสามารถแยกตนเองออกจากการพนันออนไลน์และการพนันทางโทรศัพท์ที่ได้รับอนุญาตด้วยกระบวนการที่คล่องตัว

รายละเอียดของสำนักทะเบียนเมื่อNational Self-Exclusion Registerเปิดให้บริการแล้ว ผู้เล่นในออสเตรเลียจะสามารถยกเว้นตนเองได้ตั้งแต่สามเดือนไปจนถึงถาวร การยกเว้น

เชื่อมต่อกับการพนันออนไลน์และทางโทรศัพท์ ผู้ให้บริการจะต้องใช้การลงทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูลและหลีกเลี่ยงการโฆษณาหรือส่งเสริมกิจกรรมการเดิมพันให้กับบุคคลที่ถูกกีดกันตนเอง

Nerida O’Loughlin ประธานของACMAกล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลยินดีต่อการนัดหมายและเห็นว่าการตัดสินใจจ้าง Engine เป็นก้าวสำคัญสู่การป้องกันที่สำคัญสำหรับผู้บริโภค

“การลงทะเบียนจะสร้างความแตกต่างให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนนิสัยการเล่นการพนันของพวกเขา และจะเสริมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ หากคุณเลือกที่จะยกเว้นตัวเอง การลงทะเบียนนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณถูกปิด คืนเงินของคุณ และจะไม่มีการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิ่มเติมใดๆ

Ms. O’Loughlin ยังชี้ให้เห็นว่า Engine มีประสบการณ์ในการสร้างรีจิสเตอร์ดังกล่าว บริษัท อยู่ในความดูแลของGAMSTOPที่ยกเว้นตนเองลงทะเบียนใช้ในสหราชอาณาจักร

ก้าวไปข้างหน้าการลงทะเบียนใหม่กำลังเริ่มต้นในขั้นต่อไปของการพัฒนา ACMA จะมีการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมจะได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบใหม่ตลอดจนกฎการปฏิบัติงาน

ACMA ยังมีแผนที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้บริโภคเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทะเบียนนั้นตรงตามความต้องการของทุกคน เป้าหมายคือการวางระบบป้องกันความเป็นส่วนตัวที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกปลอดภัยในการปกป้องตนเองจากอันตรายจากการพนัน

เครื่องยนต์จะเริ่มทำงานเกี่ยวกับการออกแบบโครงการตลอดจนขั้นตอนการพัฒนาทะเบียน คาดว่าบริการใหม่จะเป็นเจ้าภาพการทดลองใช้ในปีนี้ เมื่อการลงทะเบียนพร้อมสำหรับการเปิดตัว จะมีการถ่ายทอดสด คาดว่าบริการจะไม่แล้วเสร็จจนถึงกลางปี ​​2565

เนื่องจากการลงทะเบียนยังคงอยู่ในการดำเนินการ ผู้เล่นสามารถติดต่อผู้ให้บริการแต่ละรายสำหรับความต้องการในการยกเว้นตนเอง โปรแกรมที่มีอยู่มีไว้เพื่อช่วยให้ผู้เล่นถอดตัวเองออกจากการพนันในขณะที่มีการสร้างทะเบียนแห่งชาติใหม่

ผู้ควบคุมการเล่นเกมสำหรับเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาได้รายงานว่าได้ลดจำนวนพนักงานลงกว่าครึ่งหนึ่งเนื่องจากการปิดทรัพย์สินของพระราชวังอิมพีเรียลไซปันในดินแดนอเมริกาเป็นเวลานาน

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming การย้ายจาก Commonwealth Casino Commission เกิดขึ้นหลังจากผู้ประกอบการที่มีปัญหาImperial Pacific International

Holdings Limitedจำเป็นต้องปิดโรงงานบนเกาะไซปันอย่างไม่มีกำหนดในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว อันเป็นผลโดยตรงจากการระบาดของโคโรนาไวรัส . แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าสถานที่ขนาดใหญ่แห่งนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการอีกครั้งและตั้งแต่นั้นมาก็ถูกระงับใบอนุญาตเนื่องจากขาดการปฏิบัติตาม

ผลที่ตามมาของ Coronavirus ฮ่องกงมีสำนักงานใหญ่อิมพีเรียล Pacific International Holdings Limitedข่าวเปิดคาสิโนภายใน $ 650 ล้านของImperial Palace ไซปัน

การพัฒนาในเดือนกรกฎาคม 2017แต่ต่อมาพยายามที่จะทำงานที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโรงแรม 500 ห้องที่อยู่ติดกัน โครงการทั้งหมดแล้วโยนลงไปในต้นฉบับปัญหาทางการเงินเนื่องจากความ

ขาดแคลนในการเล่นการพนันในต่างประเทศที่เกิดจากการแพร่ระบาด coronavirus และถูกปลดออกจากใบอนุญาตในฤดูใบไม้ผลิสำหรับความล้มเหลวที่จะให้เกียรติแง่ของการรับรองของ

ความซ้ำซ้อนผลลัพธ์เครือจักรภพคาสิโนคณะกรรมการในสัปดาห์นี้มีรายงานเปิดเผยว่าการปิดอย่างต่อเนื่องของ Imperial Palace ไซปันซึ่งมีอำนาจเป็นเพียงคาสิโนขนาดใหญ่ที่มีภาระผูกพันที่มันจะเฉือนแรงงานโดยรวม 60% หน่วยงานกำกับดูแลยังเปิดเผยว่าขณะนี้ตั้งใจที่จะรักษาเฉพาะบุคคลที่ถือว่าจำเป็นต่อการบำรุงรักษาความต้องการในปัจจุบันเท่านั้น

Inside Asian Gaming อ้างถึงรายงานของสื่อท้องถิ่นหลายฉบับในการรายงานว่า Commonwealth Casino Commission ได้ออกคำสั่งซ้ำซ้อน 22 รายการโดยไม่มีสาเหตุในสัปดาห์นี้เพียงอย่างเดียวซึ่งให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบ 60 วันในการหางานทางเลือก

หนี้ที่เพิ่มขึ้น Imperial Pacific International Holdings Limited รายงานว่ามีใบอนุญาตคาสิโนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของ Imperial Palace Saipan ถูกระงับอย่าง

ไม่มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมหลังจากล้มเหลวในการปฏิบัติตามเส้นตายหกเดือนเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ในการรับรอง15.5 ล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าผู้ดำเนินการดังกล่าวเป็นหนี้ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล3.1 ล้านดอลลาร์และถูกปรับ6.6 ล้านดอลลาร์ในเวลาต่อมา

มุมมองที่เข้มงวดแม้ว่ารายงานของ Imperial Pacific International Holdings Limited เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ขอให้ศาลสูงของดินแดนอเมริกันดำเนินการพิจารณาคดีในการตัดสิน

ใจถอดใบอนุญาตคาสิโน แต่ผู้ดำเนินการเพิ่งสูญเสียประธานและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดคือCui Li Jieตามข่าวที่ การขาดดุลมากที่สุดประจำปีที่ผ่านมาได้ตีประมาณ367 ล้าน บริษัท มีการ

กล่าวถึงนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในข้อพิพาททางกฎหมายที่มีความยาวกับหนึ่งในผู้รับเหมาอดีตPacific Rim พัฒนาที่ดินกว่าบิลค้างชำระที่เชื่อกันว่าจะมีมูลค่าในภูมิภาคของ6.8 $ ล้าน

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Imperial Pacific International Holdings Limited…“ตามมาตราเหตุสุดวิสัยภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาตคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตไม่จำเป็น

ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปีในกรณีของภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการคาสิโนเครือจักรภพได้ยกข้อพิพาทและถูกกล่าวหาว่าการระบาดใหญ่ไม่ถือเป็นภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย”

ในรัฐควีนส์แลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียและคาสิโนสามแห่งได้รับรายงานว่าถูกบังคับให้ระงับการดำเนินการเป็นเวลาสามวันอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสในพื้นที่

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming, The Star Gold CoastและTreasury BrisbaneจากThe Star Entertainment Group LimitedรวมถึงThe Ville Resort-

Casino ในเครือ Colonial Leisure Group ถูกปิดก่อนหน้านี้ในวันนี้ และตอนนี้ยังคงปิดอยู่จนถึงอย่างน้อยในเช้าวันศุกร์ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลท้องถิ่นวางพื้นที่ 11 แห่งของรัฐยักษ์ภายใต้การล็อกดาวน์ ‘ตัวตัดวงจร’ ชั่วคราวเนื่องจากการตรวจพบผู้ป่วย coronavirus ใหม่ 2 ราย

ปิดโดยสมบูรณ์รัฐควีนส์แลนด์เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรประมาณ 5.2 ล้านคน และมีรายงานว่าทางการได้ตัดสินใจจัดตั้งการปิดเมืองชั่วคราว เพื่อให้ผู้ตามรอยมีเวลาเพียงพอในการติดตาม

ใครก็ตามที่อาจได้รับเชื้อไวรัสที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ย้ายต้นฉบับหมายความว่าเดอะสตาร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์กรุ๊ป จำกัดในขณะนี้ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ shuttering สองสัปดาห์ด้วยเหตุผลเดียวกันในวันศุกร์ของเดอะสตาร์ซิดนีย์สถานที่ในรัฐใกล้เคียงของนิวเซาธ์เวลส์

อุทธรณ์ที่เชื่อถือได้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีแห่งควีนส์แลนด์ อันนาสตาเซีย ปาลาสซิกประกาศว่าการกักกันเป็นเวลาสามวันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจัดการกับภัยคุกคามล่าสุดที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่กำลังดำเนินอยู่ และเรียกร้องให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ‘ ปฏิบัติตามการล็อกดาวน์ ‘

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Palaszczuk…“ด้วยDelta Strainใหม่ในชุมชนควีนส์แลนด์ เราไม่สามารถที่จะเสี่ยงใดๆ สายพันธุ์ที่มีการติดเชื้อสูงนี้หมายความว่าการล็อกดาวน์สามวันในรัฐควีนส์แลนด์ตะวันออกเฉียงใต้ ทาวน์สวิลล์ และเกาะปาล์มเป็นทางเลือกเดียวของเรา”

ประกาศทั่วประเทศ Inside Asian Gaming ใช้รายงานฉบับที่สองเพื่อเปิดเผยว่าออสเตรเลียได้รวบรวมผู้ป่วย coronavirus ใหม่ 23 รายโดย 19 รายถูกตรวจพบในซิดนีย์ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของสิ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นเรียกว่า ‘ Bondi Cluster ‘ รัฐควีนส์แลนด์ได้ตอนนี้ต้นฉบับกลายเป็นรัฐที่สี่จะมีการก่อตั้งบางรูปแบบของออกโรงต่อไปนี้การเคลื่อนไหวที่คล้ายกันจากเจ้าหน้าที่ในWestern Australia , New South Walesและเหนือดินแดน

ในฐานะที่เป็นดังกล่าวและทางตะวันตกของออสเตรเลียรายงานเข้าออกโรงสี่วันเมื่อวานนี้ว่าจำเป็นต้องมีการปิดของพระมหากษัตริย์ในเพิร์ททรัพย์สินจากคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัด ไกลออก

ไปทางเหนือในเมืองหลวงดาร์วินทางเหนือของดินแดนทางเหนือและMindil Beach Casino Resortซึ่งดำเนินการโดยบริษัทคาสิโนของอเมริกาDelaware North Companies Incorporatedถูกตั้งค่าให้ปิดให้บริการจนถึงอย่างน้อย 2 กรกฎาคมหลังจากตรวจพบผู้ป่วย coronavirus แปดราย

การดำเนินงานที่โดดเด่นในที่สุดการเล่นเกมในเอเชียภายในรายงานว่าคราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัดได้ปิดนอกจากใหม่ของพระมหากษัตริย์ซิดนีย์พัฒนาอย่างน้อยก็จนกว่า 11 กรกฎาคมถึง

แม้ว่าเรือธงของพระมหากษัตริย์เมลเบิร์นทรัพย์สินในรัฐทางตอนใต้ของรัฐวิกตอเรียยังคงเปิดอยู่แม้จะถูก จำกัด จากการเป็นเจ้าภาพน้อยกว่า 300 ท่านในใด ๆ ของมัน ช่องว่างในร่ม

รายงานว่าได้อ่านแถลงการณ์จาก Crown Resorts Limited…“โรงแรม ร้านอาหาร และบาร์ของ Crown Melbourne เปิดให้บริการและยังคงดำเนินการตามทิศทางของรัฐบาลวิคตอเรีย”

ในออสเตรเลียและผู้ให้บริการคาสิโนCrown Resorts Limitedได้ประกาศว่าคาดว่าจะบันทึกการสูญเสียเป็นเวลาสิบสองเดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสูงถึง 188 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้หนี้สุทธิในอดีตให้สูงถึงประมาณ 678 ล้านดอลลาร์

บริษัท เมลเบิร์นสำนักงานใหญ่ใช้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ( ไฟล์ PDF ) ที่จะประกาศว่าการขาดดุลการคาดการณ์สำหรับปีมากที่สุดในปีงบประมาณที่ผ่านมาหลังจากคุณสมบัติของมันถูก

ปิดชั่วคราวตามจุดต่าง ๆเป็นผลโดยตรงของcoronavirus โรคระบาดและวางไว้ต่อมาภายใต้จำนวนมาก ‘ปฏิบัติการ ข้อจำกัด” ซึ่งครอบคลุม “ขีดจำกัดความจุและโปรโตคอลการเว้นระยะห่างทางกายภาพ”

เส้นโค้งต่อเนื่อง Crown Resorts Limited ที่จดทะเบียนในซิดนีย์รับผิดชอบด้านสิ่งอำนวยความสะดวกCrown MelbourneและCrown Perthยักษ์ใหญ่ของประเทศบ้านเกิดนอกเหนือจาก

การพัฒนาCrown Sydneyใหม่ที่ไม่ใช่การพนันและเปิดเผยในเดือนกุมภาพันธ์ว่าการขาดดุลในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 155% เมื่อเทียบเป็นรายปี รอบ93.5 ล้าน ผู้ประกอบการรายละเอียดนอกจากนี้

ที่เสื่อมสภาพหกเดือนได้รับการพร้อมกับการคล้ายคลึงลดลง 62.1% ของรายได้รวมประมาณ449.4 ล้าน $เป็นสองคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียทำฟาวล์รวมใบเสร็จรับเงินของเพียง 392 $ ล้าน

คาดเดาที่มืดมนมองไปข้างหน้าและ Crown Resorts Limited ใช้การยื่นล่าสุดเพื่อประกาศว่า ‘ ยังคงดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ‘ และผลประกอบการทางการเงินสำหรับ

12 เดือนที่จะมาถึงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทางลบจาก ‘ ปัจจัยหลายประการ ‘ รวมถึงการดำเนินการต่อไป ‘การปิดและข้อจำกัดในการดำเนินงาน ‘ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ

โคโรนาไวรัส นอกจากนี้ บริษัท ยังเด่นชัดว่ามันยังคงอยู่ภายใต้การ ‘ จำนวนของกระบวนการกำกับดูแล ‘ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ในรัฐของออสเตรเลียตะวันตก , นิวเซาธ์เวลส์และวิคตอเรียและอาจมีค่า ‘ เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายขององค์กร’ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนเหล่านี้

การทิ้งขยะนอกจากนี้Crown Resorts Limited ยังรับผิดชอบสำหรับCrown London Aspinallsอันทรงเกียรติของสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ Crown Resorts Limited ยังยืนยันว่า

‘ ได้เพิ่มทรัพยากรและความสามารถในพื้นที่สำคัญจำนวนหนึ่ง ‘ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระการปฏิรูปและเพิ่งได้รับการว่าจ้างในภูมิภาค 70 คนเต็ม- เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการตอบสนอง

อาชญากรรมทางการเงินการปฏิบัติตามและการเล่นเกมที่รับผิดชอบในฟังก์ชั่น บริษัทกล่าวทิ้งท้ายโดยระบุว่าขณะนี้กำลังดำเนินการ ‘ ตรวจสอบผู้เล่นที่สำคัญ ‘ ซึ่งส่งผลให้ ‘ ความสัมพันธ์กับลูกค้าจำนวนหนึ่ง ‘ สิ้นสุดลงซึ่งรวมถึงพันธมิตรรายย่อยทั้งหมด

อ่านคำร้องจากบริษัท คราวน์ รีสอร์ท ลิมิเต็ด…“คราวน์แอนด์รีสอร์ท จำกัด ยังคงติดตามและตอบสนองต่อผลกระทบจากปัจจุบันที่ท้าทายสภาพแวดล้อมการทำงาน Crown Resorts

Limited กำลังดำเนินการตรวจสอบภาษีการเล่นเกมที่อาจเกิดขึ้นภายใต้การชำระเงินที่อ้างถึงเมื่อเร็ว ๆ นี้ในคณะกรรมาธิการของรัฐวิกตอเรียและจะอัปเดตตลาดเมื่อการตรวจสอบของเราเสร็จสิ้น”

การค้นพบที่น่ากลัวเกี่ยวกับการสอบสวนที่กำลังพัฒนานี้และหนังสือพิมพ์ The Sydney Morning Heraldรายงานว่าหัวหน้าผู้สอบสวนของการสอบสวนเมื่อเร็ว ๆ นี้วิพากษ์วิจารณ์ Crown

Resorts Limited หลังจากพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมักผิดกฎหมายในทุกระดับของทรัพย์สินCrown Melbourne อดีตผู้พิพากษาศาลของรัฐบาลกลางRay Finkelstein (ใน

ภาพ) เปิดเผยว่าความเหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจในการถือใบอนุญาตคาสิโนของวิกตอเรียยังคงมีข้อสงสัยเนื่องจาก ‘การประพฤติมิชอบหรือพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้จากผู้คนที่สูงและต่ำและอยู่ระหว่าง

มีรายงานว่า Finkelstein บอกกับหนังสือพิมพ์ …“ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ไม่เพียงแต่ความประพฤติที่ไม่ดีเท่านั้น แต่ยังมีความประพฤติที่ผิดกฎหมาย ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ความประพฤติที่ยอมรับไม่ได้ และมันแทรกซึมไปทั่วทั้งองค์กร”

ในรัฐวิกตอเรียทางตอนใต้ของออสเตรเลียและคณะกรรมการรัฐสภาได้รับแจ้งว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ตรวจสอบการเล่นเกมอย่างเป็นทางการที่ใช้โดยเขตอำนาจศาลลดลง 20%

ตามรายงานจากอายุหนังสือพิมพ์เปิดเผยมาเป็นรัฐจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นทางการผ่านทางพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์แอนด์รีสอร์ท จำกัดท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าผู้ประกอบการ

คาสิโนอาจได้รับซับซ้อนในกรณีของการฟอกเงิน แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าบริษัทรับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวกของCrown Melbourne จำนวน 1,604 ห้องของเขตอำนาจศาลและอาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตการพนันได้ในที่สุด หากพบว่ามีการช่วยเหลือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ท่าทางเสื่อมหนังสือพิมพ์รายงานว่าคณะกรรมาธิการการเล่นเกมและสุราของวิคตอเรียจ้างผู้ตรวจสอบเต็มเวลา 70 คนในปี 2018 แต่จำนวนนี้ลดลงเหลือเพียง 56คน หน่วยงานกำกับดูแล

บอกกับสมาชิกรัฐสภาว่ายังคงรักษา ‘การปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอ ‘ ที่Crown Melbourneระดับ 5 ดาวในช่วงหกปีที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีพนักงานกี่คนที่ประจำอยู่ในอาคารสูง 43 ชั้น

การเรียกร้องที่ขัดแย้ง The Age รายงานว่าตัวเลขใหม่เกิดขึ้นตามข้อกล่าวหาจากอดีตผู้ตรวจสอบคาสิโนวิกตอเรียห้าคนในเย็นวันจันทร์ว่าพวกเขาถูกหัวหน้าของพวกเขาสกัดกั้นอย่างต่อ

เนื่องในขณะที่พยายามตรวจสอบกิจกรรมของCrown Resorts Limitedอย่างเหมาะสม ซึ่งรับผิดชอบWestern Australia ด้วย ‘ s มงกุฎเพิร์ทคุณสมบัติใหม่และพระมหากษัตริย์

ซิดนีย์พัฒนาในนิวเซาธ์เวลส์ สเตฟานี ไรอันรัฐมนตรีกระทรวงการเล่นเกมของฝ่ายค้าน กล่าวโดยอ้างว่าข้อมูลใหม่นี้เป็นข้อพิสูจน์ว่า ฝ่ายบริหารแรงงานของนายกรัฐมนตรีวิกตอเรียแดเนียล แอนดรูว์ ‘ เสียใจ’ Victorian Commission for Gaming and Liquor Regulation ในเวลาเดียวกันสุนัขเฝ้าบ้านควรได้รับการยกระดับกิจกรรมการกำกับดูแล

Ryan รายงานว่า…“การตัดสินใจของแรงงานในการลดจำนวนผู้ตรวจลงอย่างมากทำให้เกิดคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเมืองในหน่วยงานกำกับดูแล รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลควรนำมาต่อหน้าคณะกรรมาธิการเพื่ออธิบายว่าเหตุใดจำนวนผู้ตรวจสอบจึงลดลงในขณะที่มีการออกอากาศข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำที่ผิดกฎหมายและการทุจริต”

ขั้นตอนที่ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของแอนดรูว์ วัย 48 ปี ตอบโต้ด้วยการประกาศว่าเขาตระหนักถึง ‘ ข้อบกพร่องที่สำคัญ ‘ กับคณะกรรมาธิการการเล่นเกมและการควบคุมสุรา

ของรัฐวิกตอเรีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยผู้บริหารของพรีเมียร์เอ็ดเวิร์ด ไบลิเยอ จากตรงกลางขวา พรรคเสรีนิยมและตอนนี้จะจัดตั้งคณะกรรมการแบบสแตนด์อโลนเพื่อจัดการใบอนุญาตคาสิโนที่ถือโดยCrown Resorts Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์น

ความสูงส่งก่อนหน้านี้The Age รายงานว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงเจ็ดเดือนหลังจากที่Melissa Horneรัฐมนตรีกิจการผู้บริโภค การเล่นเกมและสุราของรัฐบาลของรัฐได้ปกป้องคณะกรรมาธิการ

ด้านการพนันและสุราของรัฐวิกตอเรีย ก่อนคณะกรรมการรัฐสภาชุดเดียวกัน สมาชิกสภานิติบัญญัติได้ใช้เซสชั่นวันที่ 17 ธันวาคมเพื่อยืนยันว่าสุนัขเฝ้าบ้านได้ ‘ ละเอียดถี่ถ้วนอย่างไม่น่าเชื่อ ‘ ในการสอบสวนบริษัท Crown Resorts Limited โดยดำเนินการ ‘ การตรวจสอบมากกว่า 1,100 รายการ ‘ ของการดำเนินงาน

Horne รายงานว่า …“คณะกรรมาธิการวิคตอเรียสำหรับการเล่นเกมและระเบียบสุรามีคนประจำการอยู่ที่นั่นในคาสิโน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการจำนวน

หนึ่งด้วย”บริษัท Scientific Games Corporationและบริษัท iGaming ในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มหารือเกี่ยวกับข้อดีของการลอยธุรกิจลอตเตอรีทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย

ตามรายงานเมื่อวันพุธจากหนังสือพิมพ์ The Australian Financial Reviewการเจรจาเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสให้รายละเอียดว่าจะทำการ

ตรวจสอบตัวเลือกต่างๆ เกี่ยวกับการขายลอตเตอรีและผลประโยชน์ในการเดิมพันกีฬาที่เป็นไปได้ แหล่งข่าวอธิบายว่าบทสนทนานี้ยังคงคิดว่าอยู่ในขั้นตอนการเสนอขายครั้งแรก แต่ในที่สุดอาจนำไปสู่การเปิดตัวการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกที่เห็นว่า Scientific Games Corporation สร้างรายได้อย่างน้อย 3.7 พันล้านดอลลาร์

ความมุ่งมั่นอย่างมากหนังสือพิมพ์รายงานว่าการย้ายจากScientific Games Corporation ดังกล่าวจะเป็นตัวแทนของการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกที่ไม่ใช่การแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์ในซิดนีย์และวางความพยายามในดินแดนเดียวกันกับการดำเนินการเกือบ4.3 พันล้านดอลลาร์โดยรัฐบาล -ได้รับการสนับสนุนจากMedibank

Private Limitedในปี 2014 การลอยตัวประมาณ7.4 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่Telstra Corporation Limitedในปี 1997 ยังคงเป็นการดำเนินการที่ใหญ่

ที่สุดสำหรับAustralian Securities Exchangeในขณะที่Latitude Financial Servicesครองตำแหน่งสูงสุดในปีนี้ที่ประมาณ1.9 พันล้านดอลลาร์ มารยาทของรายการปลายเดือนเมษายน

การประเมินที่เพียงพอ The Australian Financial Review รายงานว่าธุรกิจลอตเตอรีของ Scientific Games Corporation รวบรวมรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายในปีที่แล้วประมาณ570 ล้านดอลลาร์โดยนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมหลายคนประเมินว่ามูลค่าตลาดจริงอาจสูงถึงสิบเท่าของตัวเลขนี้ บริการทางการเงิน

บริษัทJefferiesต้นฉบับใช้ทราบอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะคาดการณ์มูลค่าอนุรักษ์นิยมมากขึ้นระหว่าง3.4 $ พันล้านไป$ 5100000000มีรูปจุดกลางทางตอนเหนือของ$ 4.3 พันล้าน

ส่งเสริมความคุ้นเคยหนังสือพิมพ์รายงานว่านายธนาคารชาวออสเตรเลียน่าจะพยายามขายหุ้นของตนให้กับ Scientific Games Corporation เนื่องจากเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจ

ลอตเตอรีจากสถิติก่อนหน้านี้ของตลาดในการต้อนรับผู้ประกอบการคาสิโนCrown Resorts Limited , The Star Entertainment Group LimitedและSkyCity เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

กรุ๊ป จำกัด เดิมพันท้องถิ่น behemoth Tabcorp โฮลดิ้ง จำกัดเป็น บริษัท จดทะเบียนยิ่งไปกว่านั้นด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียและอาจดีต้นฉบับเลือกบ้านเดียวกันสำหรับในเร็ว ๆ นี้ที่จะเป็นที่ขายกิจการการจับสลากและแขนคีโน

ลิงค์ท้องถิ่นการตัดสินใจจาก Scientific Games Corporation ที่อาจเลิกดำเนินการลอตเตอรีมีรายงานว่าเกิดขึ้นหลังจากบริษัทเนวาดาเสร็จสิ้นการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจที่นำ

โดยชาวออสเตรเลียToni KorsanosและJamie Odellซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เครื่องเกมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ยักษ์ใหญ่ด้านการพักผ่อนของ Aristocrat Leisure จำกัด .

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนโดยอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากCaledonia Investmentsซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซิดนีย์และน่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์

ในเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและศาลรัฐบาลกลางได้รายงานว่ามีคำสั่งให้ผู้ประกอบการคาสิโนที่มีปัญหาImperial Pacific International Holdings Limitedขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อชำระหนี้มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์Marianas Varietyผู้พิพากษา Ramona Manglona จากศาลแขวงสำหรับหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาได้รับคำสั่งประหารชีวิตจากโจทก์ USA Fanter

Corporation Limited ซึ่งจะบังคับให้บริษัทคาสิโนต้องกำจัดยานพาหนะในท้องถิ่นและการเล่นเกมเกือบทั้งหมด เครื่อง แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าผู้รับเหมาก่อสร้างร้องขอภาระผูกพันเมื่อปลายเดือนที่แล้วโดย Imperial Pacific International Holdings Limited ยังคงเป็นหนี้อยู่ทั้งหมด ยกเว้น 300,000 ดอลลาร์จากบิลเกือบ 2.4 ล้านดอลลาร์

ทรัพย์สินที่ถูกรบกวนฮ่องกงมีสำนักงานใหญ่อิมพีเรียล Pacific International Holdings Limitedข่าวเปิดคาสิโนภายใน $ 650 ล้านของImperial Palace ไซปันสิ่งอำนวยความ

สะดวกในเดือนกรกฎาคม 2017แต่ต่อมาก็พยายามที่จะทำงานที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโรงแรม 500 ห้องที่อยู่ติดกัน จากนั้นโครงการทั้งหมดก็ถูกกล่าวหาว่าประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีความเป็นไปได้จริงที่จะถูกยุติหลังจากที่ถูกบังคับให้ปิดในเดือนมีนาคมอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่กำลังดำเนินอยู่

เพิ่มความรับผิดชอบมีรายงานว่าผู้พิพากษา Manglona บอกกับจำเลยด้วยว่าตอนนี้ต้องบำรุงรักษาการจดทะเบียน การประกันภัย และการบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องเล่นเกมจนกว่าจะมีคำ

สั่งดำเนินการ หนังสือพิมพ์ที่คาดกันว่าการถือครองเหล่านี้ร่วมกันอาจจะขึ้นมูลค่า$ 3.2 ล้านบาทแม้ว่าอิมพีเรียล Pacific International โฮลดิ้ง จำกัดพร้อมกันหันหน้าไปทางความต้องการที่คล้ายกันจากอดีตผู้รับเหมาแปซิฟิกพัฒนาที่ดินริมกล่าวว่าจะมีมูลค่าในภูมิภาคของ6.8 $ ล้าน

มีรายงานว่าอ่านส่วนหนึ่งของคำตัดสินของผู้พิพากษา Manglona…“รถทุกคันและเครื่องเกมจะถูกเก็บไว้ในลานจอดรถใต้ดินของโรงแรมซับซ้อนคาสิโนอิมพีเรียล Pacific International Holdings Limited ในGarapan , ไซปันที่อยู่อาศัยหรือในอิมพีเรียล Pacific International Holdings Limited ในไชน่าทาวน์ , ไซปัน.”

เรียกร้องฟรี Marianas Variety รายงานว่าคำตัดสินนี้เป็นการบังคับให้ Imperial Pacific International Holdings Limited จ่ายดอกเบี้ยสำหรับหนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบัติตามคำตัดสินก่อนหน้านี้ที่วาง ‘ ภาระทางกลไก ‘ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทคาสิโนใน 2.5- ที่ดินเปล่าในชุมชนการาปัน

จำเลยละเลย Colin Thompson เป็นตัวแทนของUSA Fanter Corporation Limitedในศาลและมีรายงานว่าเขาบอกกับหนังสือพิมพ์ว่า Imperial Pacific International

Holdings Limited ไม่ได้โพสต์พันธบัตรแทนที่หรืออุทธรณ์ที่จะคงไว้ซึ่งการดำเนินการตามคำพิพากษาก่อนหน้านี้ ทนายความกล่าวอ้างต่อไปว่านี่หมายความว่าคำตัดสินนั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคมหลังจากการสิ้นสุดของการบรรเทาโทษอัตโนมัติ 30 วัน

ในเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและสมาชิกวุฒิสภาสองคนได้ออกกฎหมายอย่างเป็นทางการซึ่งอาจเห็นว่าดินแดนห่างไกลของอเมริกาเสนอใบอนุญาตคาสิโนครั้งที่สอง

ตามรายงานจาก Asia Gaming Brief การย้ายจากวุฒิสมาชิก Paul Manglona และ Edith Deleon Guerrero มาในฐานะผู้ถือใบอนุญาตคาสิโนเพียงแห่งเดียวของเขตอำนาจ

ศาลImperial Pacific International Holdings Limitedกำลังเผชิญกับโอกาสที่แท้จริงของการเผชิญหน้า หนี้ที่เพิ่มขึ้น แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าบริษัทนี้เปิดสถานที่จัด

งานImperial Palace Saipanมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ในฤดูร้อนปี 2560แต่ต่อมาก็พยายามทำงานในโรงแรม500 ห้องที่อยู่ติดกันจนเสร็จสมบูรณ์แม้ว่ายอดค้างชำระจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

ร่างกายที่มีปัญหาอนาคตของอิมพีเรียล Pacific International Holdings Limitedกลายเป็นข่าวที่ล่อแหลมมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีนาคมของImperial Palace ไซปันคุณสมบัติถูก

ปิดไปเรื่อย ๆ เป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของ coronavirus สถานการณ์นี้ถูกกล่าวหาว่าแย่ลงในเดือนหน้าเมื่อคณะกรรมาธิการคาสิโนเครือจักรภพสั่งระงับใบอนุญาตคาสิโนไซปันของผู้ดำเนินการอย่างไม่มีกำหนดหลังจากที่ไม่สามารถชำระหนี้ที่มีจำนวนมากกว่า25.2 ล้านดอลลาร์ได้

แบบสแตนด์อิน Asia Gaming Brief รายงานว่ากฎหมายจาก Mangloma และ Deleon Guerrero ซึ่งได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการในวุฒิสภา Bill 22-23ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ‘

อนาคตที่มืดมน ‘ ของ Imperial Pacific International Holdings Limited ก่อนที่จะแนะนำว่าอาณาเขตควรเริ่มตรวจสอบวิธีการปรับปรุงอย่างจริงจัง สถานะของอุตสาหกรรมเกมของท้องถิ่น วัดต้นฉบับนอกจากนี้ยังเสนอเสนอขึ้นใบอนุญาตคาสิโนที่สองในกรณีที่ผู้ถือฮ่องกงสำนักงานใหญ่ของการอนุมัติในปัจจุบันอย่างถาวรพับ

มีรายงานว่าอ่านมาตรา วุฒิสภา บิล 22-23…“มีความเป็นไปได้มากกว่าที่ผู้ประกอบกิจการคาสิโนแต่เพียงผู้เดียวจะไม่สามารถสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์

และเอาชนะปัญหาทางการเงินและกฎหมายทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตคาสิโน หากใบอนุญาตคาสิโนพิเศษถูกเพิกถอนเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาควรใช้โอกาสในการยกเครื่องอุตสาหกรรมคาสิโนโดยทบทวนบทบัญญัติและข้อบังคับทางกฎหมายของคาสิโนเพื่อปรับปรุงอุตสาหกรรม”

นักวิจารณ์ที่เป็นกังวล:อย่างไรก็ตาม Asia Gaming Brief รายงานว่าวุฒิสภาบิล 22-23 ไม่ได้รับความนิยมในระดับสากลกับTina Sablanจากสภาผู้แทนราษฎรหมู่เกาะนอร์เทิร์นมา

เรียนาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เชื่อว่าจะเสนอใบอนุญาตคาสิโนอื่น สมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรคประชาธิปัตย์บอกกับแหล่งข่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าเธอเชื่อว่าตอนนี้ ‘ คุ้มค่าที่จะตรวจสอบว่าเรา

ต้องการอุตสาหกรรมคาสิโนหรือไม่ ‘ และค้นพบ ‘ มันสมเหตุสมผลสำหรับเราหรือไม่ ‘ ในการเผชิญกับข้อเสนอที่รอดำเนินการอื่น ๆ ที่อาจเห็น ถูกต้องตามกฎหมาย iGaming นำเข้าสู่เขตอำนาจศาลประมาณ 52,000 คน

สดจากการทำข้อตกลงเพื่อรวมเข้ากับEvolution Gaming Group ABผู้พัฒนาเกมชาวสวีเดน iGaming และผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ของออสเตรเลียBig Time Gaming Proprietary Limitedได้ประกาศเปิดตัววิดีโอสล็อต Spicy Meatballs ใหม่

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในซิดนีย์ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันพุธที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่ออธิบายข้อเสนอ 6 รีลล่าสุดว่าเป็น ‘สล็อตที่

รวดเร็วที่ร้อนแรง’ ซึ่ง ‘โบนัสทุก ๆ อย่างจะเพิ่มลูกชิ้นรสเผ็ด’ ซึ่งตอนนี้มีให้เฉพาะสำหรับ ประสบการณ์ที่ยิบรอลต้าและสหราชอาณาจักรได้รับอนุญาตมารยาท Unibet.co.uk ของการรวมกลุ่มกับแพลตฟอร์มจากRelax Gaming จำกัด

เมจิกเวย์ Big Time Gaming Proprietary Limitedระบุว่าสล็อตวิดีโอธีมอาหารใหม่ล่าสุดมาพร้อมโบนัส สัญลักษณ์เสริมและตัวคูณ ควบคู่ไปกับ ‘ ส่วนผสมลึกลับ 11 อย่าง ‘ รวมถึง

กลไกMegaways ที่บุกเบิกที่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่หมุนเพื่อให้นักพนันทำอะไรได้ถึง117,649 วิธี ชนะ นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศด้วยว่าศักยภาพนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก ด้วยฟังก์ชันMax Megawaysของเกมนอกเหนือจาก ‘ ลูกชิ้นทวีคูณ ‘ เพื่อนำเสนอผู้เล่นด้วย ‘ วิธีชนะมากถึงล้านวิธี’

หมุนความรู้สึกเพื่อเพิ่ม ‘ สูตรแห่งความสำเร็จ ‘ นี้ให้มากขึ้นและผู้พัฒนายืนยันว่าสล็อตวิดีโอSpicy Meatballมี ‘ ฟรีสปิน ‘ ที่สามารถเรียกใช้งานได้โดยผู้เล่นที่รวบรวมปฏิกิริยาพื้นฐาน

อย่างน้อยห้าเกม Big Time Gaming Proprietary Limited นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดว่าผลลัพธ์ดังกล่าวถูกกำหนดให้นำเสนอผู้สนใจรักคาสิโนออนไลน์ด้วยความพยายามโบนัสแปดครั้งซึ่งรับประกันว่าจะเริ่มต้นด้วยการเล่นแบบดุร้ายในขณะที่ตัวคูณจะถูกเก็บไว้ที่ทริกเกอร์เพื่อทำหน้าที่เป็นตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับตัวคูณรีลแต่ละตัว

หลักสูตรต่อเนื่อง Nik Robinsonทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Big Time Gaming Proprietary Limited และเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าลูกชิ้นรสเผ็ดที่เป็น

มิตรกับมือถือนั้นมาพร้อมกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้เล่นที่น่าดึงดูด96.57%และศักยภาพในการให้รางวัลแก่ผู้เล่นด้วยรางวัลที่สามารถทำได้ จะมีมูลค่าสูงถึง55,210 ครั้งสัดส่วนการถือหุ้น

ของพวกเขาเรียก นอกจากนี้ เขายังเปิดเผยว่าการเปิดตัวห้าแถวใหม่นี้เป็นผลงานการผลิตของทีมเดียวกันที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของDonutsรุ่นก่อนๆ ของบริษัทของเขา ได้แก่Who Wants to be a Millionaire Megaways และExtra Chilliและพร้อมให้เล่นในภาษาต่างๆ มากมาย รวมถึงภาษาเยอรมัน , ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสเปน

อ่านแถลงการณ์จากโรบินสัน…“ฉันอยากจะขอบคุณทีมงานที่ทำงานหนักของฉันสำหรับการส่งมอบเกมที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงใน Spicy Meatballs อีกครั้ง ที่ Big Time Gaming Proprietary Limited เราได้พยายามรวบรวมทีมที่มีความสามารถมากที่สุดในอุตสาหกรรมและนี่คือเหตุผลที่พอร์ตเกมของเราโดดเด่นมาก”