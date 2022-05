เว็บเล่นบาคาร่า สำหรับคาสิโนรีสอร์ท (AP)

เว็บเล่นบาคาร่า (ปรับปรุง) สปริงฟิลด์, แมสซาชูเซตส์ (AP) – สปริงฟิลด์นายกเทศมนตรี Domenic Sarno ในวันอังคารเลือก MGM Resorts International เป็นผู้พัฒนาที่ต้องการสำหรับคาสิโนรีสอร์ทในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของรัฐโดยเลือกข้อเสนอการแข่งขันจาก Penn National Gaming

“ค่อนข้างง่าย เรามีความสุข” Bill Hornbuckle ประธาน MGM Resorts กล่าวในการโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าว “เราคิดว่าเราทำสิ่งนี้ได้ดีกว่าที่เราเคยทำแคมเปญการพัฒนาอื่นๆ ในประวัติศาสตร์ของบริษัทของเรา”

MGM กำลังพยายามสร้างคาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์บนพื้นที่ 14.5 เอเคอร์ในเซาท์เอนด์ของเมืองซึ่งได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวางในพายุทอร์นาโดในเดือนมิถุนายน 2554

Sarno ประกาศว่าเขาได้เจรจาข้อตกลงชุมชนโฮสต์กับ MGM ซึ่งจะรวมการจ่ายเงินประจำปีให้กับเมืองที่คาดการณ์ไว้ที่มากกว่า 25 ล้านดอลลาร์ต่อปี หากคาสิโนถูกสร้างขึ้น ข้อตกลงต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเมืองสปริงฟิลด์และผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเมือง เจ้าหน้าที่ของสปริงฟิลด์กล่าวว่าพวกเขากำลังตั้งเป้าที่จะทำประชามติในวันที่ 16 กรกฎาคม

กฎหมายการพนันปี 2011 ของรัฐอนุญาตให้มีคาสิโนรีสอร์ทระดับภูมิภาคถึงสามแห่ง รวมถึงหนึ่งแห่งในรัฐแมสซาชูเซตส์ตะวันตก Hard Rock International ได้เสนอคาสิโนใน West Springfield และ Mohegan Sun มีแผนสำหรับเมือง Palmer คณะกรรมการการพนันของรัฐจะเลือกหนึ่งในสามโครงการซึ่งน่าจะเป็นไปได้ในช่วงต้นปี 2014

ข้อเสนอของสปริงฟิลด์ที่เสนอโดย Penn National Gaming – โดยความร่วมมือกับ Peter Picknelly ประธาน Peter Pan Bus Lines – เรียกร้องให้มีโครงการคาสิโนและโรงแรมบนพื้นที่ 13.4 เอเคอร์ใน North End ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหนังสือพิมพ์และสถานีขนส่ง

บริษัทได้ส่งใบสมัครเบื้องต้นไปยังคณะกรรมการการเล่นเกมแมสซาชูเซตส์พร้อมกับค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถขอคืนได้จำนวน 400,000 เหรียญ

ในแถลงการณ์ Eric Schippers โฆษกของ Penn National กล่าวว่าบริษัทรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจดังกล่าว แต่ขอให้ MGM และ Springfield ดีที่สุด

“ในฐานะบริษัทที่รู้จักกันดีในด้านแนวทางที่มีระเบียบวินัยเพื่อโอกาสในการพัฒนาใหม่ ๆ เราได้นำเสนอแพ็คเกจที่ดีที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราสามารถให้เหตุผลได้จากมุมมองการกลับมาของผู้ถือหุ้น” ชิปเปอร์สกล่าว

Sarno กล่าวว่าเขาไม่เคยคิดที่จะเจรจาข้อตกลงชุมชนโฮสต์กับทั้ง MGM และ Penn National อย่างจริงจังแม้ว่าจะเป็นทางเลือกก็ตาม

“เราต้องก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” เขากล่าว

Hornbuckle กล่าวว่า MGM ได้ใช้เงินไปแล้ว 10 ล้านดอลลาร์ในโครงการนี้ รวมถึงการรณรงค์เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากเมือง ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างหนัก และการสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ซึ่งรวมถึงอาหารเช้าแพนเค้กและดอกไม้ไฟ

“เราทำมันในระดับรากหญ้า และในที่สุดเราคิดว่าเราชนะวันนั้นเพราะผู้คนในสปริงฟิลด์เข้าใจเรื่องราวของเรา และในที่สุดโครงการของเรา และได้รับการแปลให้นายกเทศมนตรี” Hornbuckle กล่าว

หากได้รับเลือกให้เป็นผู้พัฒนาคาสิโนของภูมิภาค MGM ประมาณการรายรับจากการเล่นเกมประจำปีประมาณ 450 ล้านดอลลาร์และงาน 3,000 ตำแหน่งจากโครงการ Hornbuckle ประมาณการว่าคาสิโนจะเปิดในฤดูร้อนปี 2016

จากข้อเสนอที่เหลืออีกสามข้อในรัฐแมสซาชูเซตส์ตะวันตก ข้อเสนอของ MGM เป็นข้อเสนอเดียวที่วางแผนไว้สำหรับใจกลางเมือง

Hornbuckle กล่าวว่าสถานที่นั้นอยู่ในตำแหน่งสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและงานที่ฝ่ายนิติบัญญัติตั้งเป้าไว้ในใบเรียกเก็บเงินคาสิโน เขายังกล่าวอีกว่าประวัติศาสตร์ของคาสิโนในเมือง รวมทั้งคาสิโนของบริษัทในตัวเมืองดีทรอยต์ แสดงให้เห็นว่าพวกเขา “เพิ่มและปรับปรุง” พื้นที่

“และความปลอดภัยสาธารณะ แม้ว่าจุดโฟกัสและข้อกังวลที่ไม่ควรมองข้าม แต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาสำคัญ และเราไม่เห็นว่ามันเป็นหนึ่งในสปริงฟิลด์เช่นกัน” เขากล่าว

ข้อตกลงชุมชนเจ้าของบ้านยังเรียกร้องให้ MGM ชำระเงินอื่นๆ อีกหลายประการให้กับสปริงฟิลด์ ซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อปรับปรุงสวนริเวอร์ฟรอนต์ และเงินช่วยเหลือ 150,000 ดอลลาร์เพื่อสร้างศาลาที่สนามกอล์ฟฟรังโกเนีย

CONCORD, NH (AP) – รถถังคิดว่าประมาณการว่าคาสิโนที่วางแผนไว้ในพื้นที่บอสตันจะลดรายได้ที่นิวแฮมป์เชียร์จะได้รับมากกว่าหนึ่งในสามจากคาสิโนที่สร้างขึ้นบนชายแดนใกล้แมสซาชูเซตส์ – ถ้านิวแฮมป์เชียร์อนุมัติบ้านเล่นการพนันและถ้า หนึ่งถูกสร้างขึ้น

มันยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากผลกำไรใด ๆ ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์จะดูว่าคาสิโนถูกกฎหมายหรือไม่ ประมาณการรายได้มีตั้งแต่การสูญเสียที่เป็นไปได้เมื่อค่าใช้จ่ายทางสังคมถูกนับเป็น 135 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 หากมีการใช้งานเครื่องสล็อตวิดีโอ 5,000 เครื่อง

ระบุว่าแมสซาชูเซตส์กำลังเตรียมที่จะอนุญาตคาสิโนรีสอร์ทสามแห่งและห้องนั่งเล่นหนึ่งช่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐนิวแฮมป์เชียร์กำลังพิจารณาว่าจะส่งผลต่อกิจกรรมคาสิโนในอนาคตในรัฐอย่างไร

การเรียกเก็บเงินของวุฒิสภาจะต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 425 ล้านดอลลาร์ แต่ผู้ถือใบอนุญาตคาสิโนสามารถหักค่าลิขสิทธิ์ 80 ล้านดอลลาร์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การเรียกเก็บเงินอนุญาตให้เครื่องสล็อตวิดีโอมากถึง 5,000 เครื่องและจะอนุญาตเกมบนโต๊ะ 150 เกม สภาผู้แทนราษฎรคาดว่าจะลงคะแนนเสียงในร่างพระราชบัญญัตินี้ในปลายเดือนพฤษภาคม

Steve Norton กรรมการบริหารของ New Hampshire Center for Public Policy Studies กล่าวเมื่อวันอังคารว่ารายได้ของ New Hampshire จากการสร้างคาสิโนที่สนามแข่ง Rockingham Park ในเมือง Salem รัฐนิวแฮมป์เชียร์ จะลดลงประมาณ 36 เปอร์เซ็นต์ หากคาสิโนเทียบเคียงได้ถูกสร้างขึ้นในแมสซาชูเซตส์

Norton กล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสล็อตที่มี 1,000 เทอร์มินัลใน Worcester, Mass. จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อคาสิโนในนิวแฮมป์เชียร์เนื่องจากขนาดที่เล็กและระยะทางจากสถานที่ของ Salem ผลกำไรของรัฐจะลดลง 45 เปอร์เซ็นต์ นอร์ตันบอกกับคณะอนุกรรมการร่วมพิเศษของสภาเพื่อตรวจสอบการเรียกเก็บเงินคาสิโนของวุฒิสภา หากคาสิโนในแมสซาชูเซตส์มีความน่าสนใจมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสนอในนิวแฮมป์เชียร์ถึงสามเท่า

นอร์ตันกล่าวว่าค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในแมสซาชูเซตส์สูงขึ้นมาก ทำให้สามารถสร้างโรงงานที่น่าสนใจไม่แพ้กันในนิวแฮมป์เชียร์ด้วยเงินที่น้อยกว่า เขากล่าวว่า Wynn Resorts ได้เสนอให้ใช้เงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ในคาสิโนรีสอร์ทใน Everett, Mass. แต่บริษัทต้องเผชิญกับค่าแรงสูงและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นที่ไซต์ที่เสนอ

“มันทำให้เราตกใจว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ไม่ได้ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้คุณถึงสามเท่า” ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของวุฒิสภาที่เสนอไว้ นอร์ตันกล่าว

Norton ใช้ประมาณการของเขาจากคาสิโน 300 ล้านดอลลาร์พร้อมเทอร์มินัล 3,000 แห่ง เขาไม่ได้นำรายได้จากเกมบนโต๊ะมาคำนวณ

คณะกรรมการการเงินและวิธีการร่วมกันของสภาได้จัดตั้งสามแผงย่อยเพื่อพิจารณารายได้จากคาสิโน ข้อบังคับที่จำเป็นและผลกระทบต่อชุมชนและรัฐ คณะอนุกรรมการจะรายงานต่อคณะกรรมการร่วมในสัปดาห์หน้า

วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายในเดือนมีนาคม House ไม่เคยผ่านการเรียกเก็บเงินคาสิโน แต่ Gov. Maggie Hassan สนับสนุนคาสิโนแห่งเดียวและรวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 80 ล้านดอลลาร์ในงบประมาณของเธอ

สภาไม่ได้รวมเงินในงบประมาณที่ออกเมื่อต้นเดือนเมษายน และวุฒิสภาไม่คาดว่าจะสนับสนุนการขึ้นภาษีบุหรี่ร้อยละ 30 ที่ฮัสซันและสภาสนับสนุนเพื่อใช้จ่ายสำหรับการใช้จ่ายของรัฐ วุฒิสภาจะไม่รวมรายได้จากใบอนุญาตการพนันไว้ในงบประมาณ เว้นแต่สภาจะผ่านร่างกฎหมาย หากสภาผู้แทนราษฎรฆ่ามัน ทั้งสองจะเจรจาประนีประนอมในเดือนมิถุนายน และหลายคนในบ้านกลัวว่าวุฒิสภาจะเรียกร้องให้มีการตัดเงินโดยไม่มีรายได้จากการพนัน

MONTGOMERY, Ala. (AP) – กฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษสำหรับการส่งเสริมการพนันได้หยุดชะงักในวุฒิสภาอลาบามา

พรรครีพับลิกัน ส.ว. ไบรอันเทย์เลอร์แห่งแพรตต์วิลล์ล้มลงสามคะแนนในวันอังคารเนื่องจากได้รับ 21 คะแนนที่เขาต้องการเพื่อตัดกลยุทธ์ที่ถ่วงเวลาโดยฝ่ายตรงข้ามของการเรียกเก็บเงินการพนันของเขา เมื่อถึงจุดนั้น เดล มาร์ช แห่งแอนนิสตัน ผู้นำพรรครีพับลิกันของวุฒิสภา ได้ย้ายไปเลื่อนการดำเนินการเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว เพราะเขากล่าวว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่ม วุฒิสภาตกลงที่จะเลื่อนร่างพระราชบัญญัติ

การเรียกเก็บเงินจะเพิ่มบทลงโทษสำหรับการครอบครองอุปกรณ์การพนันหรือส่งเสริมการพนันจากความผิดทางอาญาไปสู่ความผิดทางอาญาหากจำเลยทำเงินได้อย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์ นั่นจะเพิ่มโทษสูงสุดจากหนึ่งปีในคุกเป็น 10 ปีในคุก เทย์เลอร์กล่าวว่าบทลงโทษในปัจจุบันไม่ใช่อุปสรรค

โคลัมบัส รัฐโอไฮโอ (AP) – ร่างกฎหมายที่จะระงับการขยายร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในโอไฮโอในทันที ทำให้คณะกรรมการสภานิติบัญญัติต้องเคลียร์ข้อกฎหมายเมื่อเย็นวันอังคาร และกำลังดำเนินการลงคะแนนเสียงโดยวุฒิสภาทั้งรัฐ

มาตรการจะขยายการเลื่อนการชำระหนี้ในปัจจุบันในการเปิดการดำเนินการการพนันชิงโชคใหม่จนถึงมิถุนายน 2014 เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาการห้ามสิ่งอำนวยความสะดวก กฎหมายยังกำหนดให้ผู้ดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบันยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดำรงอยู่กับรัฐ และผู้ที่ไม่ยื่นคำให้การใหม่อาจถูกปรับสูงถึง $1,000 ต่อวัน

อัยการสูงสุดของรัฐสามารถดำเนินคดีกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานที่ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับแบบฟอร์มใหม่ได้

คณะกรรมการกำกับดูแลรัฐบาลของวุฒิสภาได้เคลียร์มาตรการดังกล่าวเมื่อวันอังคาร การลงคะแนนเสียงของวุฒิสภาเต็มรูปแบบอาจมาในวันพุธ ถ้าผ่านก็ให้สภาไปพิจารณา

อัยการสูงสุดของรัฐโอไฮโอ ไมค์ เดไวน์ เรียกร้านคาเฟ่ว่าเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมายและต้องการให้ปิดตัวลง อุตสาหกรรมเรียกพวกเขาว่าถูกกฎหมาย ผู้อุปถัมภ์ซื้อการ์ดสำหรับโทรศัพท์และเล่นอินเทอร์เน็ตโดยมีโอกาสเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเหมือนเครื่องสล็อตพร้อมรางวัลเงินสด

DeWine บอกคณะกรรมการในคำให้การเมื่อวันอังคารว่าการดำเนินการเป็น “คาสิโนขนาดเล็ก” เขาอธิบายว่าพวกเขาไม่ได้รับการควบคุมและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบังคับใช้กฎหมาย

“ผมเชื่อว่าพวกเขากำลังหลอกลวงผู้บริโภค” เขากล่าว

คีธ เฟเบอร์ ประธานวุฒิสภาโอไฮโอกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ของเขาเห็นด้วยว่าร้านกาแฟมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา รวมทั้งการพนันที่ผิดกฎหมายด้วย จากการกระตุ้นของผู้บังคับใช้กฎหมายชั้นนำของรัฐบางคน

DeWine ซึ่งเป็นพรรครีพับลิกันนำการโจมตีสถานที่หกแห่งในพื้นที่คลีฟแลนด์หลังจากการตัดสินของศาลอุทธรณ์ศาลแขวงที่ 8 ซึ่งสรุปการดำเนินการเป็นรูปแบบการพนันที่ชัดเจน เขากล่าวว่าการดำเนินคดีกับร้านกาแฟเหล่านี้มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง และตำรวจก็พร้อมรับมือทุกอย่างตั้งแต่เฮโรอีนเสียชีวิตจากยาเกินขนาด และการขายยาแก้ปวดตามใบสั่งแพทย์อย่างผิดกฎหมาย ไปจนถึงการล่วงละเมิดเด็ก และการสอบสวนภาพอนาจารเด็ก

“สำหรับฉันนั่นเป็นเหตุผลที่น่าสนใจที่สุด” เขากล่าว พร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสนับสนุนการแบนดังกล่าว

Faber กล่าวว่าเขาคาดว่าการห้ามจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว สภาผู้แทนราษฎรผ่านข้อเสนอที่คล้ายกันเมื่อต้นปีนี้และเคลียร์ร่างกฎหมายเมื่อปีที่แล้วเพื่อควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก

สำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าขณะนี้ร้านกาแฟมากกว่า 620 แห่งเปิดดำเนินการในรัฐ

DeWine ยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารกับสถานที่สามแห่งที่ล้มเหลวในการยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากการเลื่อนการชำระหนี้ทั่วทั้งรัฐมีผลบังคับใช้เมื่อปีที่แล้ว

เขากล่าวในแถลงการณ์ว่าในขณะที่ผู้สอบสวนกำลังตรวจสอบคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรตัวแทนจากสำนักงานสืบสวนคดีอาญาระบุว่าสถานที่ดังกล่าวเปิดดำเนินการร้านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร การละเมิดที่ถูกกล่าวหาในคดีความรวมถึงการเปิดสถานประกอบการชิงโชคใหม่ซึ่งเป็นการละเมิดการเลื่อนการชำระหนี้ในปัจจุบันและความล้มเหลวในการยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรรับรองการมีอยู่

การเลื่อนการชำระหนี้ทั่วทั้งรัฐห้ามเปิดร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งใหม่หลังวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ซึ่งจะหมดอายุในเดือนมิถุนายนนี้

Updated) LAS VEGAS (AP) – Poker devotees can now skip the smoky casino and legally gamble their dollars away on the couch – at least in the state of Nevada.

A Las Vegas-based casino subsidiary launched the first fully legal poker website in the United States on Tuesday morning.

The site, run by Ultimate Gaming, is only accepting wagers from players in Nevada for now, but it likely represents the next chapter in gambling nationwide.

อินเทอร์เน็ตโปกเกอร์ ซึ่งไม่เคยถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ได้รับการผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดตั้งแต่ปี 2011 เมื่อกระทรวงยุติธรรมยึดชื่อโดเมนของไซต์นอกอาณาเขตที่ใหญ่ที่สุดที่จัดไว้ให้กับลูกค้าในสหรัฐฯ และปิดบังชื่อเหล่านั้น

การปราบปรามนี้เรียกว่า “แบล็กฟรายเดย์” ทำให้ผู้คลั่งไคล้โป๊กเกอร์มีทางเลือกสองทาง: พวกเขาสามารถแต่งตัวและเยี่ยมชมห้องไพ่หรือฝ่าฝืนกฎหมายและเข้าสู่ไซต์นอกชายฝั่ง

ไม่นานมานี้ รัฐบาลกลางได้ทำให้จุดยืนของตนในการพนันทางอินเทอร์เน็ตอ่อนลง และสามรัฐ ได้แก่ นิวเจอร์ซีย์ เดลาแวร์ และเนวาดา- ได้รับรองรูปแบบการเดิมพันออนไลน์บางรูปแบบภายในขอบเขตของตน

ด้วยการเปิดตัวในวันอังคาร เนวาดาชนะการแข่งขันเพื่อนำ Texas Hold ’em กลับมาสู่อินเทอร์เน็ต

“มีแบล็คฟรายเดย์ และตอนนี้เรากำลังจะ ‘ไว้วางใจในวันอังคาร’” Tobin Prior CEO ของ Ultimate Gaming กล่าว “ผู้เล่นไม่ต้องกังวลหากเงินของพวกเขาปลอดภัย พวกเขาจะสามารถเล่นกับคนที่พวกเขาสามารถเชื่อถือได้และรู้ว่ามีการใช้มาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด”

บริษัทอื่นๆ อีกประมาณ 20 แห่ง รวมถึง Zynga Inc. ผู้สร้าง FarmVille กำลังเตรียมที่จะเปิดประตูเสมือนจริงใน Silver State

UltimatePoker.com จะดูคุ้นเคยกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในความนิยมของโป๊กเกอร์ในยุค 2000 เฉพาะการตั้งค่าบัญชีและกระบวนการเข้าสู่ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะเลือกช่องที่ยืนยันว่าพวกเขามีอายุมากกว่า 18 ปี ผู้เล่นจะคลิกผ่านขั้นตอนการตั้งค่าที่ยาวนานซึ่งเกี่ยวข้องกับประกันสังคมและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 21 ปีเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เล่น

Ultimate Gaming หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจไม่เพียง แต่จากผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลและนักการเมือง

“มันเป็นโอกาสที่จะแสดงให้โลกเห็นถึงวิธีการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์อย่างถูกต้อง” Tom Breitling ประธาน Ultimate Gaming กล่าว

แมตต์ สเตาต์ นักเล่นโปกเกอร์มืออาชีพ ซึ่งย้ายออกจากคอสตาริกาหลังวันแบล็คฟรายเดย์ กล่าวว่า จะใช้เวลามากกว่าหนึ่งไซต์ หรือแม้แต่ทั้งรัฐ เปิดประตูเสมือนเพื่อล่อให้เขากลับมา

เว็บเล่นบาคาร่า “แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่ได้เห็นจุดเริ่มต้นสำหรับโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา แต่จะใช้เวลานานก่อนที่จะมีกำไรมากพอที่จะโน้มน้าวให้ฉันย้ายกลับไปอเมริกาเต็มเวลา” เขากล่าวในอีเมล

รัฐที่หิวกระหายเงินสดหลายแห่งกำลังชั่งน้ำหนักกฎหมายที่จะอนุญาตให้พวกเขาเจาะลึกสิ่งที่คาดว่าจะเป็นตลาดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ตั๋วเงินบางใบจะทำให้โป๊กเกอร์ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกับที่เนวาดาในขณะที่คนอื่นจะเปิดประตูสู่เกมคาสิโนทั้งหมดรวมถึงสล็อตอย่างที่นิวเจอร์ซีย์และเดลาแวร์ทำ

เมื่อต้นปีนี้ Nevada Gov. Brian Sandoval ได้อนุมัติกฎหมายที่ทำให้เขาสามารถลงนามข้อตกลงการพนันทางอินเทอร์เน็ตระหว่างรัฐกับผู้ว่าการรัฐอื่นๆ

ผู้เล่นทั่วโลกกำลังเดิมพันออนไลน์ประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์ในแต่ละปีตามข้อมูลของ American Gaming Association ตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์ในสหรัฐฯ ที่รับรู้อย่างเต็มที่สามารถสร้างรายได้ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปีแรก และ 9.6 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ 5 ตามรายงานของ H2 Gambling Capital บริษัทวิจัยในลอนดอน

ถึงกระนั้น ด้วยความพยายามของรัฐบาลกลางในการทำให้อินเทอร์เน็ตโปกเกอร์ถูกกฎหมายจนตรอก อาจต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่รัฐจำนวนมากจะเชื่อมโยงกันเพื่อล่อผู้เล่นมืออาชีพกลับมาจากต่างประเทศและเพิ่มรางวัลแจ็คพอต

เนวาดา รัฐที่มีประชากรเพียง 2.8 ล้านคน ดึงดูดนักท่องเที่ยว 52 ล้านคนต่อปี มากกว่าจำนวนประชากรในแคลิฟอร์เนีย แต่ใครจะอยากไปเที่ยวพักผ่อนเพียงเพื่อเติมพลังให้แล็ปท็อปและเล่นการ์ดเสมือนจริงบ้าง

“ผมคิดว่าความตื่นเต้นที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับสถานะที่มีประชากรมากเช่นแคลิฟอร์เนียหรือนิวยอร์กที่อนุญาตให้บริษัทเหล่านี้ขยายตัว” Matthew Jacob นักวิเคราะห์คาสิโนของ ITG กล่าว “แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักใช้เวลานานกว่าที่ผู้คนคิดไว้ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและใช้เวลาสักครู่ตั้งแต่เมื่อกฎหมายผ่านไปจนถึงไซต์ต่างๆ เริ่มดำเนินการได้”

Prior กล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะทำให้ Ultimate Poker ทำกำไรได้ภายในเวลาไม่กี่ปี ส่วนหนึ่งผ่านการโปรโมตข้ามช่องกับ Ultimate Fighting Championship ยักษ์ใหญ่ด้านศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน ทั้งสองบริษัทเป็นของพี่น้อง Frank และ Lorenzo Fertitta ซึ่งควบคุม Station Casinos Inc. ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ให้บริการแก่คนในท้องถิ่นในลาสเวกัส

โลโก้ Ultimate Poker ได้รับความนิยมอย่างมากใน UFC fight octagon เป็นเวลาหลายเดือน หน้า Facebook ของ Ultimate Poker ซึ่งนำพาแฟน ๆ ไปสู่เว็บไซต์เวอร์ชันที่ไม่มีเดิมพัน มีการผสมผสานระหว่างช็อตความเย้ายวนใจของ UFC และภาพสต็อกของผู้ชายสวมฮู้ดจ้องไปที่หน้าจอแล็ปท็อป

“เมื่อคุณดูข้อมูลประชากรของแฟน UFC และผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ มันเกือบจะซ้อนทับกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ” Breitling กล่าว

In the coming months, Ultimate Gaming will have to prove that its technology and 111 employees can prevent minors and out-of-state players from wagering real dollars, and guard against money laundering. The site will use several factors to track location, including the virtual customer’s mobile phone and their IP addresses, the strings of numbers that identify computers on the Internet, according to chief technology officer Chris Derossi.

It will also have to pay 6.75 percent of its revenue in Nevada state taxes.

It’s unclear how much of a boon the new market will be to the cash-strapped state. In 2012, the Pew Center on the States analyzed 13 states that had recently legalized new types of gambling, and found that more than two-thirds of “failed to live up to the initial promises or projections.”

อุตสาหกรรมการพนันหวังว่าการกลับมาของอินเทอร์เน็ตโปกเกอร์จะฟื้นความสนใจในเกมและช่วยให้คาสิโนที่มีอิฐและปูนจับตลาดที่อายุน้อยกว่า

การเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตโปกเกอร์มักจะให้เครดิตกับการจุดประกายแฟชั่นโป๊กเกอร์ในทศวรรษที่ผ่านมา เชื่อว่าการสิ้นสุดของการพนันออนไลน์ได้ช่วยระงับความสนใจในเกม

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อุตสาหกรรมจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าผู้เล่นโป๊กเกอร์กลับมาจากงานอดิเรกใหม่ เกมคอมพิวเตอร์ทดแทน และเว็บไซต์การพนันนอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่

“นี่เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่จริงๆ สำหรับบริษัทของเรา รัฐเนวาดา และชุมชนเกม” Breitling กล่าว “เราหวังว่าจะทำให้โป๊กเกอร์สนุกอีกครั้ง”

สามารถติดต่อกับ Hannah Dreier ได้ที่http://twitter.com/hannahdreier

SAN FRANCISCO (AP) — สุนัขเฝ้าบ้านของรัฐบาลได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในการให้การรับรองแก่รัฐบาลกลางของชนเผ่าอเมริกันอินเดียนในแคลิฟอร์เนียตอนกลาง ซึ่งให้สิทธิ์แก่ผลประโยชน์ของรัฐบาลกลางและการจองที่สามารถดำเนินการคาสิโนได้

สำนักงานผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ กล่าวในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารว่า ไม่พบกระบวนการที่มองเห็นได้ ตามด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการอินเดียในขณะนั้น แลร์รี เอคโค่ ฮอว์ก ให้การรับรองเผ่า Tejon Indian Tribe ในปี 2011 กับกลุ่มอื่นอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่ได้ส่ง แอปพลิเคชันที่คล้ายกัน

สำนักงานใหญ่ของชนเผ่าอยู่ใกล้ Bakersfield Kathy Morgan ประธานชนเผ่าในขั้นต้นกล่าวว่าเธอยังไม่เห็นรายงานดังกล่าว เธอไม่ได้ตอบกลับข้อความที่ตามมาเพื่อขอความคิดเห็นทันที

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งต่อข้อค้นพบไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยสำหรับ “การดำเนินการใด ๆ ที่เห็นสมควร”

ตามรายงาน Echo Hawk บอกกับสำนักงานผู้ตรวจการทั่วไปว่าชนเผ่านี้ก่อนหน้านี้ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ไม่ปรากฏในรายชื่อชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางเนื่องจากข้อผิดพลาดในการบริหาร

เอคโค่ ฮอว์ก กล่าวว่าเขามีอำนาจตามกฎหมายในการยืนยันชนเผ่าอีกครั้ง และไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการบริหารอย่างเป็นทางการเพื่อการยอมรับ

“เมื่อถูกถามเกี่ยวกับกระบวนการที่เขาปฏิบัติตามหรือเกณฑ์ที่เขาพิจารณาในการตัดสินใจของ Tejon Echo Hawk กล่าวว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในรายละเอียดของการตัดสินใจ” รายงานกล่าว

อย่างไรก็ตาม พอล โซซี เสนาธิการของเขากล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้วว่ามีการเจรจาสนธิสัญญาที่สร้างความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลกลางกับชนเผ่านี้ รายงานดังกล่าว

Echo Hawk กล่าวว่าเขารู้จักเผ่าอื่นอีกเผ่าหนึ่งที่มีคำขอคล้ายกับของ Tejon และเลือก Tejon เพราะชนเผ่านั้น

ตามรายงานดังกล่าว Tsosie ได้แสดงความคิดเห็นที่คล้ายกัน โดยยอมรับว่าเขาได้รับอิทธิพลจากจำนวนโทรศัพท์ที่เขาได้รับจากสมาชิกของเผ่าและกล่าวว่า “นี่คือหนึ่งในชนเผ่าที่เรียกฉันว่าไม่เกี่ยว ฉันก็เลยพูดว่า: ‘แค่ให้คำตอบพวกเขา’”

ชนเผ่า Tejon ที่มีสมาชิกประมาณ 400 คนได้ยื่นขอการยืนยันอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือจากรีสอร์ท Cannery Row Casino ของลาสเวกัส ซึ่งให้เงินที่ชนเผ่าเคยจ้างตัวแทนทางกฎหมายเพื่อช่วยในกระบวนการตามรายงาน รายชื่อชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับของรัฐบาลกลางมีมากกว่า 550 เผ่า

รายงานยังกล่าวหาว่า Echo Hawk ล้มเหลวในการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางคนอื่น ๆ ปล่อยให้กลุ่มอินเดียที่มีการอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ ลำดับวงศ์ตระกูล และบรรพบุรุษกับชาวอินเดีย Tejon ดั้งเดิมออกจากกระบวนการ และสร้างปัญหาด้านงบประมาณในการตอบสนองบริการที่จำเป็นสำหรับ Tejon

Echo Hawk ลาออกจากสำนักงานกิจการอินเดียของสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว

โฆษกหญิงของหน่วยงานไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นทันทีในวันอังคาร

เมืองเทรนตัน รัฐนิวเจอร์ซี (AP) – เจ้าหน้าที่ของรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังมองหาวิธีใหม่ในการขยายบริการให้กับนักเสี่ยงโชครุ่นใหม่ที่มีปัญหาแนะนำเมื่อวันพุธว่าวิทยาเขตของวิทยาลัยสร้างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเล่นเกมเช่นเดียวกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์

ผู้นำในอุตสาหกรรมการพนัน การบังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของรัฐมารวมตัวกันที่เมืองเทรนตันเพื่อพิจารณาแนวคิดในการป้องกันและบำบัดรักษาแบบใหม่ พวกเขายังเน้นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมมาตรการป้องกันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้โซเชียลมีเดีย

นักบำบัดการพนัน Stephen Garbarini กล่าวว่าเขาเห็นคนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้นที่ต้องการการรักษา และคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะดำเนินต่อไปเมื่อการพนันออนไลน์กำลังดำเนินไป รัฐออกกฎหมายให้การพนันทางอินเทอร์เน็ตในปีนี้และการเดิมพันออนไลน์ครั้งแรกคาดว่าจะสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการปลูกฝังมาตรการป้องกันตั้งแต่อายุยังน้อยสามารถช่วยกำหนดเป้าหมายสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาการพนันในเด็กอายุ 12 ปีเริ่มทดลอง

การกู้คืนผู้ติดการพนัน Gary Schneider ซึ่งขณะนี้ช่วยรักษานักพนันที่มีปัญหาบอกกับคณะกรรมการว่าเขาเห็นคนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ติดการพนันในคาสิโนและซื้อตั๋วลอตเตอรี

“เป็นเรื่องปกติเหรอ? ไม่ เราจะหยุดมันได้ไหม? ไม่จริง” ชไนเดอร์กล่าว “เราสามารถทำให้ผู้คนตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นได้หรือไม่? แน่นอนเราสามารถทำงานได้ดีขึ้น”

ชไนเดอร์กล่าวว่าทุกคนควรคาดหวังว่าจำนวนนักพนันที่มีปัญหา – ประมาณ 350,000 – จะเพิ่มขึ้นเพราะเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ง่ายจากทุกที่

แอตแลนติกซิตี้, นิวเจอร์ซีย์ (AP) – การเสนอราคาโดยเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อซื้อคาสิโนแอตแลนติกซิตี้ล้มเหลว

โรงแรมแอตแลนติกคลับคาสิโนประกาศเมื่อวันพุธว่าข้อตกลงการซื้อกับบริษัทแม่ของอังกฤษของ PokerStars ได้สิ้นสุดลงแล้ว หากข้อตกลงผ่านไป แอตแลนติกคลับจะเป็นคาสิโนแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่บริษัทการพนันทางอินเทอร์เน็ตเป็นเจ้าของทั้งหมด

Michael Frawley ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการออกแถลงการณ์สั้น ๆ เมื่อเช้าวันพุธว่าข้อตกลงดังกล่าวปิด แต่จะไม่บอกว่าทำไม เขาและโฆษกหญิงของโรงแรมคาสิโนปฏิเสธที่จะตอบคำถาม แต่กล่าวว่าคาสิโนที่กำลังดิ้นรนจะยังคงเปิดอยู่ การซื้อโดย The Rational Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ PokerStars ถูกมองว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะกอบกู้ The Atlantic Club

รัฐนิวเจอร์ซีย์ออกกฎหมายให้การพนันทางอินเทอร์เน็ตในปีนี้ ตราบใดที่มีการเดิมพันภายในเขตของรัฐและไม่เกี่ยวข้องกับการพนันกีฬา รัฐกำลังต่อสู้ต่อสู้ทางกฎหมายต่างหากเพื่อพยายามตรากฎหมายนั้น

“การถือกำเนิดของกฎหมายการเล่นเกมออนไลน์ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้เปลี่ยนอนาคตของแอตแลนติกซิตีให้ดีขึ้น และสโมสรแอตแลนติกจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตอย่างแน่นอน” Frawley กล่าวในแถลงการณ์

เขากล่าวว่ารายรับของคาสิโนในปี 2556 พิสูจน์ให้เห็นว่าลูกค้ากำลังค้นพบมันอีกครั้งและได้รับความนิยมมากกว่าที่เคย

Eric Hollreiser โฆษกของ The Rational Group ไม่ได้ส่งข้อความเพื่อขอความคิดเห็นในทันที

เมื่อวันอังคาร ไซต์โป๊กเกอร์ในเนวาดาดำเนินการโดย Ultimate Gaming เริ่มทำการเดิมพัน ทำให้เป็นแห่งแรกในประเทศที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศเมื่อสองปีที่แล้วว่าจะอนุญาตให้รัฐอนุมัติการพนันออนไลน์

นิวเจอร์ซีย์และเดลาแวร์ได้อนุมัติการพนันดังกล่าวและหวังว่าจะเริ่มเดิมพันภายในสิ้นปีนี้ ทั้งสองรัฐจะเสนอเกมอย่างเต็มรูปแบบที่พบในคาสิโนที่มีอิฐและปูน ในขณะที่กฎหมายของเนวาดารับรองเฉพาะโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

PokerStars เป็นหนึ่งในสามบริษัทออนไลน์ที่การดำเนินงานถูกปิดโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในปี 2011 ในการปราบปรามการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายในขณะนั้นซึ่งเป็นที่รู้จักในชุมชนโป๊กเกอร์ในชื่อ “Black Friday”

Rational Group ตกลงเมื่อปีที่แล้วที่จะจ่ายเงิน 547 ล้านดอลลาร์ให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ และ 184 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้เล่นโป๊กเกอร์ในต่างประเทศเพื่อยุติคดีที่กล่าวหาว่าฟอกเงิน การฉ้อโกงธนาคาร และการพนันที่ผิดกฎหมาย องค์กรไม่ยอมรับการกระทำผิดกฎหมาย และกล่าวว่ามีสถานะที่ดีกับรัฐบาลทั่วโลก

สถานการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะก่อให้เกิดอุปสรรคที่ยากต่อความพยายามของบริษัทในการชนะใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนนิวเจอร์ซีย์ และสมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนของคาสิโนอิฐและปูนของประเทศคัดค้านข้อตกลงนี้อย่างรุนแรง American Gaming Association ได้ยื่นขอเข้าแทรกแซงในการพิจารณาเรื่องลิขสิทธิ์ของ PokerStars โดยต้องการโต้แย้งกับข้อเสนอที่เสนอซื้อ

สโมสรแอตแลนติกได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับท้ายๆ ของคาสิโน 12 แห่งของแอตแลนติกซิตีในแง่ของรายได้จากการพนัน และเกือบปิดตัวลงเมื่อหลายปีก่อน เมื่อเร็ว ๆ นี้ การตัดสินใจใช้กลยุทธ์ราคาคุ้มค่าด้วยอาหารและเครื่องดื่มราคาไม่แพง ที่จอดรถฟรี และโต๊ะคาสิโนราคาต่ำ พร้อมชิปการพนันที่ต่ำเพียง 25 เซ็นต์ ได้แสดงให้เห็นความสำเร็จ

ราล์ฟ คาปูโต สมาชิกสภาแห่งรัฐ ซึ่งสนับสนุนการขยายการพนันคาสิโนไปยังสนามแข่ง Meadowlands ทางตอนเหนือของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ยกย่องการสิ้นสุดของข้อตกลง PokerStars เรียกการซื้อที่เสนอว่า “น่าอึดอัดใจ อย่างน้อยที่สุด”

“PokerStars เป็นบริษัทที่มีประวัติไม่ดีในข้อกล่าวหาทางอาญาเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การฉ้อโกงธนาคาร การฉ้อโกงทางสาย” เขากล่าว “” วิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทขู่ว่าจะบ่อนทำลายความสมบูรณ์และความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่แอตแลนติกซิตีทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อสร้างตั้งแต่การตราพระราชบัญญัติการควบคุมคาสิโนนิวเจอร์ซีย์ที่ประกาศใช้ในปี 1977 การเข้าไปพัวพันกับบริษัทแบบนี้คงเป็น ดูถูกทุกคนที่อยู่ภายใต้การพิจารณาเพื่อทำงานหรือทำธุรกิจในอุตสาหกรรมคาสิโนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา”

สามารถติดต่อ Wayne Parry ได้ที่http://twitter.com/WayneParryAC

CONCORD, NH (AP) – องค์กรการกุศลมากกว่า 300 แห่งในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่หาเงินผ่านโป๊กเกอร์และเกมบนโต๊ะอาจพบว่าตัวเองต้องแย่งชิงลูกค้าหากรัฐออกกฎหมายให้คาสิโน คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรศึกษาข้อเสนอที่ได้ยินเมื่อวันพุธ

พยานบอกคณะอนุกรรมการคาสิโนพิเศษว่าบางธุรกิจที่ดำเนินการเกมเพื่อการกุศลสามารถปิดได้หากคาสิโนตัดส่วนท้ายของพวกเขา พวกเขากล่าวว่าจะบังคับให้องค์กรการกุศลมองหาผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อบีบพวกเขาลงในตารางที่แน่นหนาหรือเพื่อดำเนินการคาสิโนด้วยตนเอง

Paul Kelley จากคณะกรรมการการแข่งรถและการเล่นเกมเพื่อการกุศลกล่าวว่าการเรียกเก็บเงินของวุฒิสภาเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายของคาสิโนรับประกันองค์กรการกุศลที่ระดมเงินผ่านเกมแห่งโอกาสในปี 2555 ในปริมาณเท่ากันในปีต่อ ๆ ไปหากพวกเขายังคงใช้วิธีการระดมทุนแบบเดียวกัน

หากคาสิโนในนิวแฮมป์เชียร์ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจบางคนต้องออกไปทำธุรกิจ องค์กรการกุศลสามารถจัดงานหนึ่งวันเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติของร่างกฎหมาย เขากล่าว แต่เขายอมรับว่างานการกุศลจะต้องจัดหาอุปกรณ์การเล่นการพนัน สถานที่สำหรับเกมและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ

บทบัญญัติคุ้มครองรายได้มีผลเฉพาะกับองค์กรการกุศลที่ระดมเงินผ่านเกมเสี่ยงโชคในปี 2555 และยังคงทำเช่นนั้นต่อไป

รัฐมีสถานที่สำหรับการกุศลประมาณ 10 แห่งเพื่อหาเงินผ่านเกมแห่งโอกาส กฎหมายของรัฐจำกัดการกุศลไว้ที่ 10 วันต่อปี ซึ่งจะจำกัดจำนวนองค์กรการกุศลที่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมหาทุนในแต่ละสถานที่ได้ องค์กรการกุศลระดมทุนได้ 4.7 ล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อจำกัดเมื่อปีที่แล้ว เคลลี่กล่าว

สถานที่ขนาดเล็กอาจมีคนเล่นการพนันสองสามโหลในวันธรรมดา แต่สถานที่ขนาดใหญ่เช่นสนามแข่ง Rockingham Park อาจมีนักพนันมากกว่า 1,000 คนในวันหยุดสุดสัปดาห์ เขากล่าว

“ในใจของฉันอย่างตรงไปตรงมา สภานิติบัญญัติออกกฎหมายให้คาสิโนในปี 2548 ในรูปแบบของการกุศล” เคลลี่กล่าว

เขาคาดว่าเอเจนซี่ของเขากำลังควบคุม 250 เกมบนโต๊ะ

“ตอนนี้เรามีการพนันคาสิโนในนิวแฮมป์เชียร์” เขากล่าว

Edward Callahan ประธานของ Rockingham Venture Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ Rockingham Park race track ใน Salem กล่าวว่าการดำเนินการทางกฎหมายในปี 2548 อนุญาตให้มืออาชีพดำเนินการ “Monte Carlo” ในคืนเริ่มต้นในปี 2549 เขากล่าวว่า Rockingham Gaming ได้เล่นเกมแห่งโอกาสที่ Rockingham ตั้งแต่ปี 2009 และใน Seabrook ตั้งแต่ปี 2010

วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายให้เว็บไซต์หนึ่งแห่งมีเครื่องสล็อตวิดีโอมากถึง 5,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 150 เกม แต่สภาผู้แทนราษฎรไม่เคยผ่านใบเรียกเก็บเงินคาสิโน สภาจะลงคะแนนข้อเสนอในปลายเดือนพฤษภาคม

Rockingham Park เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีศักยภาพสำหรับคาสิโน สิทธิชัยบอกฝ่ายนิติบัญญัติองค์กรการกุศลที่มีการดำเนินงานภายในคาสิโนสามารถทำเงินได้สามถึงสี่เท่าเพราะนักพนันบางคนจะดึงดูดเกมที่มีวงเงินเดิมพันต่ำ วงเงินเดิมพันสูงสุดของนิวแฮมป์เชียร์สำหรับเกมการกุศลคือ $4 สิทธิชัยกล่าวว่าคาสิโนอาจกำหนดวงเงินเดิมพันขั้นต่ำที่ 25 ดอลลาร์สำหรับเกมบนโต๊ะ

Anthony Fusco เจ้าของ Ocean Gaming ใน Hampton บอกกับคณะกรรมการว่าเขาไม่สามารถแข่งขันกับคาสิโนได้เพราะวิดีโอสล็อตเป็นตัวดึงที่ทรงพลังและสร้างรายได้ที่ไม่ต้องการพนักงานในการดำเนินการ Fusco กล่าวว่าคาสิโนยังสามารถเสนอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หลายชั่วโมงต่อวันเมื่อกฎการกุศลต้องการให้เขาหยุดให้บริการเวลา 1:00 น. นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าคณะกรรมการการแข่งขันมีการเลื่อนการอนุมัติเกมบนโต๊ะใหม่ – สิ่งที่ Kelley ตำหนิว่าไม่มีพนักงานในการจัดการ คำขอ

นักพนันจะถามว่าทำไมเขาถึงไม่มีเกมบนโต๊ะและวิดีโอสล็อตแมชชีนล่าสุด Fusco กล่าว

“ถ้าผมไม่สามารถแข่งขันได้ ทำไมพวกเขาถึงต้องการมาที่โรงงานของผม? นักพนันคือนักพนัน” เขากล่าว