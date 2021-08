เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง เว็บแทงหวยฮานอย ขยายต่อด้วยข้อตกลง

เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง Games ได้ลงนามในข้อตกลงใหม่กับ SoftGamings เพื่อจัดหาเนื้อหาคาสิโน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซัพพลายเออร์ต่อการเติบโตทั่วโลก

พอร์ตโฟลิโอเกมจำนวนมากของ Kalamba จะพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มของ SoftGamings ทำให้สามารถเข้าถึงเกมยอดนิยม เช่นMiami Bonus Wheel , Blazing Bull , Sky HuntersและGriffin’s Quest ที่ออกใหม่

SoftGamings ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2008 เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโซลูชันคาสิโนไวท์เลเบลและการบูรณาการจะช่วยให้ Kalamba เติบโตต่อไปทั่วโลกและเป็นพันธมิตรล่าสุดที่จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงแพลตฟอร์ม RGS ของตนเอง Bullseye ได้ สำหรับการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปลายปีนี้

Giles Lucas ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Kalamba กล่าวว่า “การเริ่มต้นปี 2020 นั้นเหนือความคาดหมาย พันธมิตรการจัดจำหน่ายอีกรายแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดสำหรับเนื้อหาของ Kalamba และความต้องการของลูกค้าในด้านนวัตกรรม คุณภาพ และเกมที่ผู้เล่นชอบเล่น

“เรามั่นใจว่าการเป็นหุ้นส่วนจะขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมของทั้งสองบริษัท และมอบแพลตฟอร์มที่ขยายออกไปเพื่อนำเสนอเกมและโซลูชั่นที่มีส่วนร่วมแก่แฟน ๆ ของเราทั่วโลก”

Irina Sazonova ผู้อำนวยการฝ่ายหุ้นส่วนของ SoftGamings กล่าวว่า “Kalamba นั้นปรากฏตัวขึ้นอย่างชัดเจนในฐานะซัพพลายเออร์ที่น่าจับตามอง และกำลังสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรายินดีที่จะรวมไว้ในแพลตฟอร์ม SoftGamings

“Kalamba มีชุดคุณสมบัติและกลไกที่ยอดเยี่ยม UX ที่น่าพึงพอใจ และเกมของพวกเขาได้รับการสนับสนุนโดยไอคอนล็อบบี้ที่ดูดีอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งนี้”

ผู้พัฒนาเนื้อหาคาสิโนที่ชนะรางวัล Reality Games ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอด้วยการเปิดตัว Pentagram 5000 ซึ่งขยายซีรีย์ Pentagram ด้วยสล็อตใหม่ที่มีศักยภาพในการชนะสูง

ชื่อบรรทัดสามรีลห้าชนะที่ตั้งอยู่ในซากปรักหักพังรกได้เปิดตัวในเครือข่ายของ Reality ซึ่งมีการหมุนฟรีที่น่าดึงดูดพร้อมสัญลักษณ์สองเท่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะและการมีส่วนร่วม

ทริกเกอร์เมื่อสัญลักษณ์ PENT, STAR และ GRAM ปรากฏบนแถวที่ชนะ รอบโบนัสจะให้รางวัลฟรีสปินเริ่มต้น 10 ครั้งและตัวคูณการเดิมพัน 1x ซึ่งทั้งคู่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ชนะพร้อมกัน

ผู้เล่นจะได้รับความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเมื่อสัญลักษณ์รูปดาวห้าแฉกปรากฏขึ้นในตำแหน่งใดๆ บนรีลกลาง เนื่องจากยอดรวมการหมุนฟรีจะเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อสร้างโอกาสที่มากขึ้นสำหรับรางวัลใหญ่สูงถึง 5,000x ของการเดิมพัน

ในภาคต่อของ Pentagram ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเกมหนึ่ง เกมที่มีความผันผวนปานกลางเป็นเกมแรกในพอร์ตโฟลิโอของซัพพลายเออร์ที่ให้ RTP มากกว่า 97% ทำให้ได้รับประสบการณ์คลาสสิกพร้อมความแปลกใหม่

Robert Lee ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Reality Games กล่าวว่า “Pentagram 5000 เป็นจุดเด่นของการเสนอสล็อตของเราและสะท้อนถึงแนวโน้มทั่วไปในการนำเสนอเกมที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้เล่นสูงกว่า ดึงดูดทั้งแฟนสล็อตทั่วไปและผู้ที่ชื่นชอบคาสิโน

“หลายปีหลังจากการเปิดตัว Pentagram ดั้งเดิมยังคงเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่น และเราคาดหวังว่าการเล่นเกมที่เรียบง่ายและรอบโบนัสที่คุ้มค่าในภาคต่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นที่นิยมของผู้เล่นเท่าเทียมกัน”

Booongo การพัฒนาช่องทางออนไลน์ทั่วโลกมีการขยายตัวที่มีเสถียรภาพของเกมด้วยการเปิดตัวช่องใหม่ล่าสุดของที่ซูเปอร์หินอ่อน: การจองและชนะ

เกม 25 ไลน์ขนาด 3×5 ซึ่งกลายเป็นเกมใหม่ล่าสุดในตระกูล Hold and Win ยอดนิยมของ Booongo มีสัญลักษณ์ Super Marble ใหม่ที่รวบรวมค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมดบนวงล้อระหว่างรอบโบนัส

แจ็กพอตในเกมสามรางวัลพร้อมให้รับรางวัล เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง และด้วยสัญลักษณ์ Marble ตั้งแต่หกตัวขึ้นไปที่เรียกรอบโบนัส การหมุนแต่ละครั้งจะนำโอกาสให้ผู้เล่นได้รับเงินรางวัลสูงถึง 1,000 เท่าของเงินเดิมพัน

นำเสนอกราฟิกที่เก่าแก่และเสียงที่สมจริง Super Marble: Hold and Win ผสมผสานรูปแบบคณิตศาสตร์ที่ล้ำสมัยเข้ากับกลไก Hold and Win เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริงให้กับผู้เล่นทั่วโลก

Yuriy Muratov หัวหน้าฝ่ายการจัดการบัญชีและการพัฒนาธุรกิจของ Booongo กล่าวว่า “ที่ Booongo เป้าหมายของเราคือการพัฒนาสล็อตที่น่าจดจำที่ผู้เล่นชอบเล่น และ Super Marble: Hold and Win เป็นส่วนเสริมที่คุ้มค่าสำหรับการขยายพอร์ตของเรา

“ด้วยกลไก Hold and Win ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่นในตอนนี้ เราได้เพิ่มรอบโบนัสด้วยการรวม Super Marble สุดร้อนแรงที่มีพลังในการเก็บชัยชนะอันแผดเผา”

Pragmatic Play ผู้ให้บริการเนื้อหาชั้นนำในอุตสาหกรรมเกม ได้ขยายทีมอาวุโสด้วยการจ้าง Solomon Godwin ผู้จัดการทวีปคนใหม่ประจำแอฟริกา

เขาจะรับผิดชอบในการขยายเครือข่ายพันธมิตรของ Pragmatic Play ทั่วทั้งภูมิภาคและขยายชื่อเสียงด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของซัพพลายเออร์ กลยุทธ์การพัฒนาของ Pragmatic Play จะเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะช่วยปรับปรุงการมีอยู่ทั่วทั้งทวีป

การแต่งตั้งของ Godwin เกิดขึ้นหลังจากบริษัทได้แต่งตั้ง Victor Arias รองประธานประจำภูมิภาคละตินอเมริกา โดยผู้ให้บริการได้ว่าจ้างอย่างมีนัยสำคัญในศูนย์กลางระดับภูมิภาคในขณะที่ขยายธุรกิจในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก

Lena Yasir รองประธานของ Malta ที่ Pragmatic Play กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนทีมอาวุโสที่กำลังเติบโตของเราด้วยการจ้าง Solomon การมีผู้นำระดับภูมิภาคช่วยให้เราเร่งการขยายตัวผ่านการมีอยู่ในภูมิภาคนี้ และเราตื่นเต้นมากที่ได้โซโลมอนเข้าร่วม”

Solomon Godwin ให้ความเห็นว่า: “Pragmatic Play มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในการสร้างประสบการณ์ iGaming ที่สมจริง น่าตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ระดับโลกที่มุ่งเน้นดังกล่าว มีโรดแมปที่ชัดเจนสำหรับความสำเร็จ และผมตั้งตารอที่จะผลักดันการเติบโตของซัพพลายเออร์ทั่วอาณาเขตที่มีการควบคุมในแอฟริกา”

ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์คาสิโน Playson ได้ขยายขอบเขตการเข้าถึงเกมที่ได้รับความนิยมหลังจากบรรลุข้อตกลงการจัดจำหน่ายเนื้อหากับ BOSS โซลูชั่นการเล่นเกม

ผู้ให้บริการอิสระของโซลูชั่นออนไลน์และทางบกได้รับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงข้อเสนอของคาสิโนโดยการรวมพอร์ตโฟลิโอของ Playson เข้ากับแพลตฟอร์ม iGaming

คาสิโนออนไลน์ที่ขับเคลื่อนโดย BOSS เร็วๆ นี้ แพลตฟอร์ม Gaming Solutions จะสามารถเข้าถึงเกมสนุกๆ เช่นSolar Temple , Solar QueenและPearl Beauty: Hold and Winร่วมกับซีรี่ส์ Funky Fruits ของ Playson และพอร์ตโฟลิโอ Timeless Fruit Slots

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะมีโอกาสใช้เครื่องมือการมีส่วนร่วมที่หลากหลายที่พัฒนาโดย Playson ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาผู้เล่นได้อย่างดี รวมถึงการเล่นที่ราบรื่น ฟรีสปิน แจ็กพอต และทัวร์นาเมนต์ปกติที่มีราคาลดลงทุกวัน

นอกเหนือจากแพลตฟอร์มเกมแล้ว บริษัทในมอลตายังดำเนินการเว็บไซต์ของตนเองหลายแห่งรวมถึงBoss CasinoและBootleggerรวมถึงคาสิโนสีขาว Betnero ซึ่งทั้งหมดจะมีเกม Playson อันเป็นผลมาจากการเป็นหุ้นส่วนใหม่นี้

Lars Kollind ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Playson กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ BOSS โซลูชันการเล่นเกมในขณะที่เราพยายามทำให้เกม Playson พร้อมใช้งานสำหรับผู้เล่นจำนวนมากเท่าที่เป็นไปได้ทั่วยุโรปและที่อื่นๆ

“ข้อตกลงล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของสล็อตพรีเมียมของเราอีกครั้งสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงข้อเสนอคาสิโนของพวกเขา เรารอคอยที่จะได้ร่วมงานกับทีมที่ยอดเยี่ยมที่ BOSS โซลูชั่นการเล่นเกมและการรวมเนื้อหาของเราเข้ากับข้อเสนอแพลตฟอร์มที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว”

เจฟฟ์ เลตแลต ซีอีโอของ BOSS Gaming Solutions กล่าวว่า “Playson มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาเกมที่มีคุณภาพและเป็นประเภทของผู้ให้บริการเนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอผ่านโซลูชันของเรา

“นี่เป็นข้อตกลงที่สำคัญเพราะจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอเกมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดบางส่วนของอุตสาหกรรมให้กับฐานลูกค้าของเรา”

SIS (บริการข้อมูลด้านกีฬา) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำหลายช่องทางของผลิตภัณฑ์การพนันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ได้เพิ่มการส่งออกเนื้อหาที่มีให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าผ่านผลิตภัณฑ์การพนันอีสปอร์ตที่เป็นนวัตกรรม SIS Competitive Gaming ตามความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่ง

SIS Competitive Gaming ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับหนังสือกีฬาโดยเฉพาะ จะมีการแข่งขันแบบตัวต่อตัวระหว่างนักเล่นเกมที่มีทักษะและมีคุณสมบัติมากขึ้น โดย SIS Blitz League ที่ประกอบด้วยเกม NBA2K20 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 23.00 น.

บริการที่ก้าวล้ำนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งรวมถึง bet365 ซึ่งช่วยให้นักพนันสามารถรับชมและเดิมพันในอีสปอร์ตยอดนิยมได้ โซลูชันแบบครบวงจรประกอบด้วยรูปภาพที่สตรีมแบบสด คำอธิบาย กราฟิกบนหน้าจอพร้อมตัวกระตุ้นการเดิมพัน ข้อมูลรวมถึงตลาดที่หลากหลายและราคา

ผลิตภัณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงและมีอัตรากำไรสูงรวมถึงขั้นตอนที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันทั้งหมดนั้นยุติธรรมและโปร่งใส ซึ่งรวมถึงผู้ตัดสินด้านความซื่อสัตย์โดยเฉพาะซึ่งได้รับการฝึกฝนโดยคณะกรรมาธิการความซื่อสัตย์ของ Esports ซึ่งจะคอยตรวจสอบทุกการแข่งขัน

Rohini Sardana หัวหน้าฝ่ายข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของ SIS กล่าวว่า: “หลังจากการเปิดตัว SIS Competitive Gaming ที่ประสบความสำเร็จ เรามีความยินดีที่จะประกาศว่าบริการนี้จะรวมการแข่งขันเพิ่มเติมในช่วงเวลาสูงสุดสำหรับนักพนันด้วยการออกอากาศ 7 ชั่วโมง การแข่งขันแบบ back-to-back เสนอโอกาสในการเดิมพันที่หลากหลาย

“โอกาสในการเดิมพันคุณภาพสูงเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นส่วนเสริมที่มีค่าสำหรับหนังสือกีฬาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยมีประสิทธิภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากความสมบูรณ์ที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้ประกอบการและผู้เล่น ความสนใจใน SIS Competitive Gaming นั้นสูง และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมกับผู้ให้บริการมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

Playtech บริษัทเทคโนโลยีการพนันชั้นนำของโลก ได้เปิดตัวเกมที่สองในซีรีส์ Community Live Slots – Age of the Gods: God of Storms – ในบางแบรนด์ Flutter Entertainment เมื่อต้นเดือนนี้

เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วกับเกมBuffalo Blitz .ยอดนิยม, Community Live Slots เป็นแนวคิดข้ามแนวดิ่งที่เปลี่ยนการเล่นสล็อตให้เป็นประสบการณ์ร่วมกัน – เกมสดเกมแรกที่มี “community spins” โดยผู้เล่นที่เข้าร่วมทั้งหมดจะเล่นเกมเดียวด้วยกัน Community Live Slots ตั้งอยู่ในสตูดิโอถ่ายทอดสด โดยมีโฮสต์เป็นผู้นำเกมและให้ความเห็น Community Live Slots ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้สึกของการแสดงเกม นำการเล่นสล็อตมาสู่ชีวิตในรูปแบบใหม่โดยสิ้นเชิง ด้วยสตรีมเมอร์แบบสดเป็นโฮสต์ God of Storms จะสร้างสภาพแวดล้อมของสตรีมเมอร์ขึ้นใหม่ด้วยเอฟเฟกต์เสียงและลม รวมถึงฟังก์ชันแชทของผู้เล่นที่ผสานรวมเป็นรายแรกของอุตสาหกรรม

ผู้เล่นเริ่มต้นด้วยการเลือกขีดจำกัดโดยรวม จำนวนการหมุน และเดิมพันต่อการหมุน โดยเกมจะดำเนินต่อไปโดยอัตโนมัติด้วยการหมุนทุกสองสามวินาที สล็อตสดชุมชนยังรองรับโบนัสฟรีสปิน – เกมแรกในเวทีสดที่ทำได้

เปิดตัวในปี 2559 Age of the Gods กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่สำคัญของอุตสาหกรรมเกม โดยความนิยมของซีรีย์สล็อตจะขยายตัวในแนวดิ่งในไม่ช้าด้วยรูปแบบต่าง ๆ ของคาสิโนสด บิงโก และโป๊กเกอร์ หนึ่งในเกมแรกสุดในซีรีส์นี้ God of Storms™ ได้พิสูจน์เกมยอดฮิตตลอดกาล

Edo Haitin ซีอีโอของ Playtech Live Casino ให้ความเห็นว่า: “เราได้เห็นการตอบรับที่ยอดเยี่ยมต่อ Community Live Slots ด้วย Buffalo Blitz และมีความยินดีที่จะนำแบรนด์ Age of the Gods ที่ได้รับความนิยมมาสู่ผู้ชมกลุ่มใหม่นี้ คาสิโนสดเป็นประสบการณ์ที่เน้นความบันเทิงเป็นหลัก และใน Community Live Slots เรากำลังนำเสนอรูปแบบการเล่นเกมใหม่ที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เล่นได้ตั้งแต่ 1p ต่อการหมุน God of Storms™ ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากผู้มาใหม่สู่สล็อตและผู้เล่นที่ช่ำชอง และด้วยเหตุนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนในการดึงดูดผู้ชมจำนวนมากขึ้นสู่สล็อตสดชุมชน

“ความสำเร็จของบริการสตรีมมิงแบบสดแสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้เล่นสำหรับความรู้สึกแบบโต้ตอบ – ประสบการณ์ที่คุณจะเพลิดเพลินเมื่อเล่นร่วมกับผู้อื่นในคาสิโนบนบก Community Live Slots สร้างความรู้สึกนั้นขึ้นมาใหม่สำหรับผู้เล่น เช่นเดียวกับการสร้างโอกาสในการขายต่อเนื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซีรีส์เช่น Age of the Gods™ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในแนวดิ่ง”

Age of the Gods: God of Storms Live เปิดตัวแบบลิมิเต็ดเอ็กซ์คลูซีฟในแบรนด์ Flutter Entertainment บางแบรนด์ พร้อมให้บริการทั่วทั้งเครือข่ายแล้ว

Gamevy ผู้จัดหาเกมที่เป็นนวัตกรรมได้เข้าร่วมโปรแกรม YG Masters ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Yggdrasil ด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยี GATI ที่ก้าวล้ำ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับขนาดและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

โปรแกรม YG Masters ช่วยให้สตูดิโออิสระและผู้พัฒนาเกมที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกสามารถออกแบบ พัฒนา และแจกจ่ายเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Yggdrasil และเครือข่ายทั่วโลก

ในฐานะพันธมิตรของ YG Masters Gamevy จะเข้าถึงเทคโนโลยี GATI ของ Yggdrasil ซึ่งเป็นโซลูชันที่ไม่เชื่อเรื่องภาษาที่ได้มาตรฐาน ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย พร้อมการกระจายอย่างง่ายดายทั่วทั้งเครือข่ายการจัดจำหน่ายของซัพพลายเออร์

พันธมิตรของ YG Masters ยังสามารถทำงานร่วมกันและขายต่อให้กับแฟรนไชส์ ​​YG ได้ ซึ่งจะนำไปสู่แหล่งรายได้ใหม่ๆ ทั่วโลก

Gamevy เป็นผู้จัดหาเกมที่ได้รับรางวัลมากมาย โดยมุ่งเน้นที่เนื้อหาที่ให้ความบันเทิงและสร้างสรรค์อย่างสูง ให้บริการเนื้อหาแก่ลอตเตอรีของรัฐ หนังสือกีฬา บิงโก และพันธมิตรคาสิโนทั่วโลกด้วยชื่อต่างๆ รวมถึง Snake, Psycho Candies สล็อตทักษะยอดนิยม และเกมรูเล็ตสุดคลาสสิก

Stuart McCarthy หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์พันธมิตรและการจัดหาที่ Yggdrasil กล่าวว่า “ด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Gamevy เข้าสู่ครอบครัว YG Masters Gamevy เติบโตอย่างรวดเร็วจากการเป็นผู้พัฒนาสตูดิโอเกิดใหม่มาเป็นแบรนด์ที่ผู้เล่นและอุตสาหกรรมให้ความสำคัญอย่างสูงด้วยชื่อสล็อตที่สนุกสนานและมีส่วนร่วม ด้วยเหตุนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรม YG Masters

“ขณะนี้ YG Masters เป็นที่ยอมรับและดึงดูดสตูดิโออิสระที่ยอดเยี่ยมหลายแห่งจากทั่วทุกมุมโลกที่เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรของเรา”

Helen Walton, CCO ของ Gamevy กล่าวว่า: “Yggdrasil มีชื่อเสียงไม่เพียงแต่สำหรับเกมที่ยอดเยี่ยมของตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงวิธีการให้เครื่องมือส่งเสริมการขายแก่ผู้ให้บริการที่ผู้เล่นชื่นชอบ

“ในฐานะทีม พวกเขาจับตามองในด้านคุณภาพ เว็บแทงหวยฮานอย และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาเพื่อนำเกมที่งดงามของเราไปสู่กลุ่มผู้ชมที่ใหญ่ขึ้น เรารู้ว่าเราสามารถขยายการจัดจำหน่ายของเราได้เร็วขึ้นในฐานะพันธมิตรของ YG Masters และเราตั้งตารอที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

วันนี้DraftKingsประกาศความร่วมมือกับ Premier Lacrosse League ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงDraftKingsได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรการเดิมพันกีฬาอย่างเป็นทางการของ Premier Lacrosse League และ Championship Series ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคมนี้ นอกเหนือจากการได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนการเล่นเกมที่มีการควบคุมแต่เพียงผู้เดียวของการแข่งขันฤดูร้อนปี 2020 . ตลอดการแข่งขัน DraftKings จะเป็นผู้สนับสนุนการนำเสนอของ PLL Analytics ในการออกอากาศ PLL ทั้งหมด

Ezra Kucharz ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ DraftKings กล่าวว่า “ในการเป็นพันธมิตรกับ Premier Lacrosse League เราสามารถขยายข้อเสนอด้านกีฬาของเราและแนะนำลูกค้าของเราให้รู้จักกับวิธีใหม่และน่าตื่นเต้นในการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มของเรา” “Premier Lacrosse League และ DraftKings แบ่งปันความซาบซึ้งร่วมกันสำหรับนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของแฟนๆ เราจะร่วมกันทำให้ลูกค้าของเราใกล้ชิดกับเกมที่พวกเขารักและเนื้อหาที่พวกเขาปรารถนามากขึ้น”

PLL และ DraftKings ร่วมมือกันสร้างแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลลาครอสที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะแจ้งให้แฟน ๆ ทราบเกี่ยวกับแนวโน้มที่สำคัญและเปิดเผยสถิติของลาครอส ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกีฬาลาครอสนี้จะกระตุ้นให้แฟน ๆ PLL ทำการเดิมพันอย่างชาญฉลาดในDraftKings Sportsbookแอปตลอดการแข่งขันฤดูร้อนปี 2020 โดยใช้เมตริกแบบเรียลไทม์ DraftKings และ PLL จะแสดงเนื้อหาการวิเคราะห์กีฬาที่กำหนดเอง รวมถึงรายการเดิมพันที่นำเสนอโดย DraftKings ผ่านการออกอากาศผ่าน NBC และช่องทางสื่อต่างๆ ในทุกเกมในฤดูร้อนนี้

“การเป็นพันธมิตรระหว่าง PLL กับ DraftKings ช่วยให้เราสามารถให้บริการฐานแฟนๆ ของเราได้อย่างมีกลยุทธ์และขยายขอบเขตการเข้าถึงของเราก่อนการแข่งขัน Championship Series” Paul Rabil ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ PLL กล่าว “DraftKings ได้เสริมความแข็งแกร่งในฐานะจุดหมายปลายทางระดับพรีเมียมสำหรับการเดิมพันกีฬาอาชีพอย่างถูกกฎหมาย และเรารู้สึกตื่นเต้นกับความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะพัฒนากีฬาลาครอสแบบมืออาชีพไปพร้อมกับเรา แฟน PLL หิวกระหายที่จะเดิมพันในเกมและความปรารถนานั้นก็เป็นจริงแล้ว”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง DraftKings จะสามารถเข้าถึงเครื่องหมายและโลโก้ PLL รวมถึงเครื่องหมายทีม ลีก และเสื้อแข่งบนแพลตฟอร์ม DraftKings และช่องทางสื่อทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดตลอดจนสายผลิตภัณฑ์และข้อเสนอต่างๆ การเป็นหุ้นส่วนยังช่วยให้ DraftKings ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ในสนามกีฬาด้วยทีวีและป้าย LED ต่างๆ ในแต่ละเกม

SiGMA เปิดรับแอปพลิเคชันจาก iGaming และบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มดำเนินการ ด้วยคาดว่างาน iGaming Festival ของโลกครั้งที่ 7 จะมีมากกว่า 10,000 ราย สตาร์ทอัพจะไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจจากแบรนด์ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังเข้าถึงนักลงทุนและที่ปรึกษาที่กระตือรือร้นที่จะพบกับโครงการที่น่าสนใจอีกด้วย

การแข่งขัน SiGMA Pitch ช่วยให้สตาร์ทอัพและธุรกิจได้ทดสอบทักษะการนำเสนอของตน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายคนได้รับมือกับความท้าทายนี้ ไม่ว่าจะเป็นในขอบเขตของเทคโนโลยีและ AI ที่เกิดขึ้นใหม่ หรือในอุตสาหกรรม iGaming

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มหมู่บ้านเริ่มต้นของ SiGMA บริษัทสตาร์ทอัพ 100 รายจะได้รับการคัดเลือกและเสนอจุดยืนอิสระเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์และความคิดริเริ่มของตนตลอดงาน และจะถูกแยกออกโดยขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอยู่ในหมวดหมู่ใดประเภทหนึ่ง ความคิดริเริ่มนี้มีไว้สำหรับบริษัทและผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะได้รับความสนใจและการลงทุน ไม่ใช่สำหรับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแม้แต่แผนก สตาร์ทอัพที่อยู่ในขั้นต้นแบบหรือเปิดตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มักจะได้รับการคัดเลือก ซึ่งต่างจากโครงการที่ได้รับความสนใจจากสื่อ/การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของแนวคิด

ผู้ตัดสินหกคนที่มีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมเกมจะคัดเลือกสิบอันดับแรกจาก 100 บริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นและอนุญาตให้พวกเขามีส่วนร่วมใน SiGMA Pitch โครงการเริ่มต้นที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งโครงการจะได้รับรางวัลซึ่งประกอบด้วยพื้นที่สำนักงานฟรี บริการประชาสัมพันธ์ บริการการตลาดดิจิทัล และโซลูชันการฝึกอบรมที่จำเป็นมาก เพื่อให้พวกเขามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด

Eman Pulis ผู้ก่อตั้ง SiGMA Group กล่าวว่า “การเป็นสตาร์ทอัพที่โรแมนติกด้วยตัวเอง การแข่งขันครั้งนี้เป็นสิ่งที่ผมรักมาก”

“ไม่มีทางจับได้ มันคือคุณธรรมที่ดีที่สุด การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด – และผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ จะได้รับโอกาสในการได้รับตั๋วทองเข้าสู่ระบบนิเวศที่เบ่งบาน”

ผู้เข้าร่วมที่ผ่านการคัดเลือก 100 คนของ SiGMA Pitch จะได้รับโอกาสที่เหลือเชื่อ ได้แก่:

10 อันดับแรกที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการจะกล่าวสุนทรพจน์ในรายการ st

บทสัมภาษณ์ผู้ชนะจาก Pitch Winners: Pasquale Saviano ผู้ชนะ AI Pitch Battle ปี 2019 และ CEO ของ Photocert ได้แสดงความคิดเห็นว่า “ฉันชอบความจริงที่ว่าคุณเรียกมันว่าการต่อสู้แบบ Pitch แต่การต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในหมู่บริษัทสตาร์ทอัพเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ในแง่หนึ่งกับฝูงชน ทุกวันนี้ ทุกคนออนไลน์อยู่ตลอดเวลา และหากคุณต้องการให้ข้อความของคุณสื่อถึงกัน จะต้องมีความน่าสนใจมากกว่าการแจ้งเตือน WhatsApp ครั้งต่อไป ในกรณีของฉัน อาจเป็นการผสมผสานระหว่างความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ ความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน (ของปลอมอย่างลึกซึ้ง) และข้อเท็จจริงที่สนุกสนาน”

David Sachs ผู้ชนะ SiGMA Pitch ปี 2018 และ CEO ของ Tomobox กล่าวในทำนองเดียวกันว่า “ในฐานะผู้ประกอบการหลายต่อหลายครั้ง ฉันต่อต้านการเสนอขายสตาร์ทอัพ… จนกระทั่งฉันชนะหนึ่งรายการ! นอกเสียจากว่าความท้าทายอันดับหนึ่งสำหรับสตาร์ทอัพคือ คุณจะเอาชนะเสียงรบกวนได้อย่างไร? คุณอาจมีทางออกที่ดี แต่สตาร์ทอัพอื่นๆ อีกนับพันก็เช่นกัน หนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ SiGMA ทำเพื่ออุตสาหกรรมคือการเลือกบริษัทที่ยอดเยี่ยมจริงๆ 10 แห่งจากคู่แข่งหลายร้อยราย และทำให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดข้อความของพวกเขา อยู่เหนือฝูงชนและเข้าถึงลูกค้า นั่นคือการต่อสู้ประจำวันของเรา ฉันจะแสดงต่อลูกค้า คู่ค้าที่มีศักยภาพ และนักลงทุนได้อย่างไร”

GVC Holdings PLC กลุ่มการพนันกีฬาและเกมระดับโลก ประกาศว่า หลังจาก 13 ปีในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคนเน็ธ อเล็กซานเดอร์จะเกษียณจากคณะกรรมการและจากบริษัท เขาจะประสบความสำเร็จโดย Shay Segev ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ GVC

การเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสืบทอดตำแหน่งระยะยาวจะมีขึ้นเมื่อปิดทำการในวันพรุ่งนี้ (17 กรกฎาคม 2020) Shay จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2020 Kenneth เสนอให้ Shay และทีมยังคงใช้งานได้ตามต้องการ

Kenneth เข้าร่วม GVC ในตำแหน่งซีอีโอในปี 2550 และดูแลการพัฒนาจากบริษัทเล็กๆ ที่จดทะเบียนใน AIM ไปจนถึงธุรกิจการพนันกีฬาและเกมระดับโลก FTSE 100 โดยมีเพื่อนร่วมงานมากกว่า 25,000 คนในสำนักงาน 20 แห่งทั่วห้าทวีป

Shay เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ GVC ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 โดยเข้าร่วมไม่นานหลังจากที่ GVC เข้าซื้อกิจการ bwin.party digital entertainment plc ในกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง Shay มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงสำหรับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมของ GVC การร่วมทุนในสหรัฐฯ กับ MGM Resorts กิจกรรม Group M&A และ Corporate Development ทั้งหมด ธุรกิจค้าปลีก ตลอดจนผลิตภัณฑ์ การค้าและ ทีมบริการลูกค้า เป็นต้น เขายังมีส่วนสำคัญในการทำให้ทั้ง bwin และ Ladbrokes Coral ประสบความสำเร็จอย่างสูง

เคนเน็ธ อเล็กซานเดอร์ กล่าวว่า:

“ฉันให้เวลากับ GVC มา 13 ปีแล้ว และตอนนี้ฉันต้องการให้เวลากับครอบครัวบ้าง ฉันมีความสุขทุกนาทีในการช่วยให้ GVC เติบโตในธุรกิจอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และรู้สึกภูมิใจกับทุกความสำเร็จที่ได้รับ เรามีบุคลากร แบรนด์ และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในภาคส่วนของเรา และการร่วมทุนในสหรัฐอเมริกากับ MGM Resorts ทำให้เราแข็งแกร่งมากสำหรับการเติบโตในตลาดที่น่าตื่นเต้นมหาศาลนั้น

“ฉันใช้เวลาสี่เดือนที่ผ่านมาทำงานจากที่บ้านและไตร่ตรองถึงแผนการในอนาคตของฉัน และนี่ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม แม้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะมอบกระบองให้ มันชัดเจนมาหลายปีแล้วว่า Shay เป็นคนที่เหมาะสมที่จะประสบความสำเร็จกับฉัน เขาเป็นผู้นำที่โดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเทียบได้ ในฐานะผู้ถือหุ้น ข้าพเจ้าทราบดีว่าบริษัทของเราจะอยู่ในความดูแลที่ดี เขายังเป็นผู้สนับสนุนอย่างมั่นคงในการปกป้องลูกค้าอย่างแข็งแกร่งที่สุด และแบ่งปันปรัชญาของผมที่ว่ามีเพียงบริษัทที่รับผิดชอบเท่านั้นที่สามารถเป็นบริษัทที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จได้”

Barry Gibson ประธาน GVC กล่าวว่า:

“เคนนีได้สร้างธุรกิจระดับโลกที่โดดเด่น และประสบความสำเร็จในช่วง 13 ปีที่ผ่านมามากกว่าที่คนส่วนใหญ่จัดการในชีวิต เราจะคิดถึงเขา แต่เราก็เข้าใจความปรารถนาของเขาที่จะมอบบังเหียนหลังจากที่เขาคุมบริษัทได้ยาวนานและประสบความสำเร็จ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณเขาอย่างจริงใจสำหรับความช่วยเหลือที่สำคัญของเขาต่อ GVC

“คณะกรรมการได้รักษาแผนการสืบทอดตำแหน่งภายใต้การทบทวนอย่างต่อเนื่อง และรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของ Shay เราโชคดีมากที่มีผู้สืบทอดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นธรรมชาติเช่นนี้ เขามีประวัติอันยาวนานในธุรกิจเทคโนโลยีชั้นนำ ดูแลโครงการบูรณาการที่ซับซ้อน และบริหารทีมขนาดใหญ่ในระดับอาวุโส การอัปเดตการซื้อขายวันนี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้แข็งแกร่งเพียงใด และเรามองไปยังอนาคตด้วยความมั่นใจภายใต้การนำของ Shay”

Shay Segev กล่าวว่า:

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้จากคณะกรรมการเพื่อนำ GVC ไปสู่ขั้นต่อไปของการพัฒนา เคนนีเป็นเพื่อนร่วมงานและผู้นำที่ยอดเยี่ยมตลอดสี่ปีที่ฉันได้ร่วมงานกับเขา ต้องขอบคุณการดูแลของเขา ทำให้ฉันประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่ธุรกิจมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมทีมงานที่ยอดเยี่ยมและโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่อยู่ข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา กลยุทธ์ของเราจะยังคงมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรม แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ความสามารถทางการตลาด และผู้คน ตลอดจนมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะทำให้การพนันปลอดภัยและสนุกสนานที่สุดสำหรับลูกค้าของเราทั่วโลก”

Pariplay Ltd. ผู้รวบรวมและผู้ให้บริการเนื้อหาอันดับ 1 ที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมรวมถึงแพลตฟอร์มการรวม Fusion และโปรแกรมการพัฒนา Ignite Studio ได้เปิดตัวคุณสมบัติ Spin That Wheel ใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะทำเครื่องหมายล่าสุดในชุด เครื่องมือล้ำสมัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการได้มาและประสิทธิภาพการเก็บรักษา ฟีเจอร์ใหม่ที่ปฏิวัติวงการซึ่งจะเปิดตัวให้กับผู้ให้บริการที่ผสานรวมกับ Fusion ในเดือนสิงหาคม 2020 ตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Pariplay ในการจัดหาเครื่องมือทางการตลาดที่จำเป็นให้กับผู้ให้บริการเพื่อเพิ่ม ROI ผ่านแพลตฟอร์มการรวมที่ทันสมัย

การเพิ่มล่าสุดของ Pariplay คือ Spin That Wheel เป็นเครื่องมือติดตามการแข่งขันที่ก้าวล้ำซึ่งเปิดตัวที่ ICE London เมื่อต้นปีนี้ Fusion Tournaments เข้าสู่ตลาดด้วยความสำเร็จอย่างมาก เสริมด้วยคุณสมบัติกระดานผู้นำที่กระตุ้นการทดลองใช้ก่อนกำหนดและการใช้งานโดยผู้ให้บริการแปดรายในเครือข่ายของ Pariplay รวมถึง Annexio, MrQ, BetShop, Tote, GVC, Betsson, Lottoland และ Lottohelden ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากพันธมิตรเหล่านี้เป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้น ซึ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะปรับปรุงแคมเปญของผู้ปฏิบัติงาน และสร้างจุดยืนของ Pariplay ต่อไปในฐานะผู้บุกเบิกตลาด

เครื่องมือ Wheel สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และรองรับทั้งเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Pariplay และเกมที่จัดหาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โดยไม่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม ผู้ปฏิบัติงานสามารถตั้งค่าแคมเปญใหม่ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของเครื่องมือโดยกำหนดระยะเวลา รางวัล และเกณฑ์คุณสมบัติ เมื่อเปิดตัวเกมที่มีสิทธิ์ ผู้เล่นทุกคนต้องทำคือหมุนวงล้อและพวกเขาจะได้รับรางวัลทันทีด้วยรางวัลที่ทำเครื่องหมายไว้ที่จุดที่พวกเขาไปถึง ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องหมุนหรือเดิมพันเพื่อเพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้นของ Spin That Wheel ทำให้ผู้ชมเข้าถึงได้กว้างขึ้น โซลูชันที่พร้อมใช้งานทันทีนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการมุ่งเน้นของ Fusion Tournament ในการได้มาซึ่งลูกค้าโดยมอบวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการมีส่วนร่วมและรักษาผู้เล่น ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Savvas Fellas กรรมการผู้จัดการของ MrQ กล่าวว่า: “การใช้คุณสมบัติการแข่งขันจาก Pariplay กับ MrQ.com ช่วยให้เราสามารถแยกกลไกการส่งเสริมการขายที่ชัดเจนและคาดเดาได้ เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยการแบ่งส่วนของเรา เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่ายแต่ชาญฉลาดทำให้เราสามารถจัดการทัวร์นาเมนต์ข้ามผู้ขายได้ ซึ่งทำให้ Pariplay เป็นพันธมิตรในอุดมคติสำหรับธุรกิจแบบไดนามิกของเรา เรารู้สึกตื่นเต้นเท่าๆ กันกับความเป็นไปได้ของเครื่องมือวงล้อโบนัสใหม่ และศักยภาพที่สิ่งนี้สามารถปลดล็อกสำหรับเราทั้งในด้านการรักษาลูกค้าและการตลาดเพื่อการเข้าซื้อกิจการของเรา”

Vladimir Pavlov รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Pariplay กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับการตอบรับเชิงบวกอย่างท่วมท้นจากผู้ดำเนินการแข่งขัน Fusion Tournaments ทำให้เป็นเครื่องมือเกมที่พวกเขาเลือก เพื่อเป็นการติดตามความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์และจัดหาโซลูชั่นเพื่อพลิกเกมให้กับพันธมิตร เรายินดีที่จะประกาศการเปิดตัวเครื่องมือ Spin That Wheel ที่กำลังจะมีขึ้น โซลูชันใหม่ที่ไม่เหมือนใครนี้เป็นเพียงหนึ่งในผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าตื่นเต้นชุดใหม่ของเราที่จะเปิดตัวในปี 2020 ในฐานะผู้ให้บริการเกมและเทคโนโลยีชั้นนำ สิ่งสำคัญสำหรับเราคือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปข้างหน้าและมุ่งเน้นที่การเพิ่มมูลค่า เป้าหมายเบื้องหลังการพัฒนาใดๆ ที่เราทำ”

ในคืนวันจันทร์ 2020 World Series of Poker ( WSOP ) Online Event #13: $1,500 No-Limit Hold’em High Roller Freezeoutดึงดูดผู้เล่น 649 คนและสร้างเงินรางวัลรวม $924,825 หลังจากเล่นไป 11 ชั่วโมง Michael “miguelfiesta” Lech ผู้ชนะการแข่งขัน WSOP Circuit 8 สมัย คว้าเงินรางวัลที่หนึ่งไป $164,248.92 น่าแปลกที่มันเป็นเงินสดที่เจ็ดของเขาจาก 13 กิจกรรมแรกของซีรีส์ออนไลน์

ตั้งแต่ปี 2016 Lech แยกตัวออกจากเครื่องบด WSOP Circuit อื่นๆ ด้วยการคว้าชัยชนะ 5 วงจากทั้งหมด 8 วงในประเทศต่างๆ รวมถึง St Maarten อิตาลี ฝรั่งเศส เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลของ HendonMob Lech มีรายได้ $1,384,826 จากการแข่งขันสด สำหรับ WSOP ก่อนชนะ เขามี 79 เงินสดที่เกี่ยวข้องกับ WSOP รวมเป็นเงิน 987,254 ดอลลาร์

ภายในเวลาไม่ถึงสี่ปี ชาวอาร์คันซอสามารถคว้าทองคำ WSOP ได้เก้าชิ้น รวมถึงสร้อยข้อมือทองคำที่อยากได้ อย่างที่เขาชอบพูดว่า “ทุกคนต้องมีเทศกาลเล็กๆ ในชีวิต”

หลังจากที่ Dylan “thedogsofwar” Wilkerson ขึ้นอันดับที่ 100 การคัดออกที่เสียเงินก็เข้ามาอย่างรวดเร็ว ในบรรดาผู้ที่ได้เงินสดแต่ขาดตารางสุดท้าย ได้แก่ Jim “aggie69” Agate (90 – $2,219.58), Ankush “rickrosstheb” Mandavia (60 – $3,421.85), Jason “haderade” Somerville (53 – $ 3,976.74), Daniel “DNegs” Negreanu (อันดับที่ 27 – 6,381.29) แชมป์อันดับ 12 Ryan “Joeyisamush” Depaulo (อันดับ 23 – 6,381.29) ของเหตุการณ์ Ricky “ratedgto” Guan (อันดับที่ 17 – 7,491.08) และเด็กชายฟองสบู่โต๊ะสุดท้าย Stanton “Stonniespker” Tentowski (10 – 11,930.24)

Sean “SPS8710” Seifert เริ่มตารางสุดท้ายในฐานะผู้นำชิปด้วยความเป็นผู้นำที่ดีเหนือการแข่งขัน ไม่นานเกินรอ ไมเคิล “wsopmd”ราชินีแห่ง Lech และแล้ว Megan “wolverine17” Milburn ซึ่งก่อนหน้านี้ในซีรีส์เป็นเป้าหมายของการพูดจาโผงผางของ Mike Matusow ได้ฟังการลาหลังจากโชคไม่ดีกับ ace-jack ของ Chun Lin “Bingooo” Mo’s ace-jack เมื่อแจ็คตกหลุม

โมยังคงจับตัวคริสโตเฟอร์ “โปเกเฮร์2014” ฟุชส์ในอันดับที่เจ็ด และจากนั้นคอนเนอร์ “666666” ดริแนนก็ตกในอันดับที่หกโดยแพ้เอซแปดให้กับราชาเอซของวิลเลียม “สลาวีลเรียวม” โรเมน ในขณะที่ Drinan หักเงินรางวัลไป $29,964.33 เขาพลาดสร้อยข้อมือซึ่งจะทำให้เขาได้รับเงินเพิ่มอีก $ 100K ในการเดิมพันเสาสูงของเขากับ Negreanu

Romaine ก็ล้มเอซที่ถือ ace- deuceเพื่อกำจัด Paul “ToTheMoon” Dewald ผู้ซึ่งคว้ามันไว้ด้วยแต้มห้าแต้ม จากนั้น Mo ก็ถูกเด้งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สี่เมื่อเอซห้าของพวกเขาล้มเหลวในการแซงแบล็กซิกสองแต้มของไซเฟิร์ต

ผู้เล่นสามคนสุดท้ายสะดุ้งเล็กน้อยก่อนที่ Seifert จะโจมตีครั้งใหญ่แล้วเสียชิปที่เหลือของเขากับควีน-เซเว่นให้กับ Lech ที่แปดต่อห้า ซึ่งไหลเป็นทางตรง นั่นทำให้ Lech ใช้เงิน 9.3 ล้านในการเล่นหัวกับ Romaine 6.9 ล้าน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Romaine ซึ่งจบที่ 61 ในกิจกรรมหลักของปีที่แล้วด้วยเงิน 142,215 ดอลลาร์ ลงลึกใน WSOP.com ย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม 2019 เขาชนะการแข่งขัน Online Circuit $525 Main Event ในราคา $92,400 และแหวนทองคำวงแรกของเขา น่าเสียดายสำหรับ Romaine เขาจะไม่ชนะสร้อยข้อมือออนไลน์เนื่องจาก Lech ไม่ได้ถูกปฏิเสธ

ในรอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ Romaine เช็คติดขัดหลังจากล้มคู่กลางเพียงเพื่อเห็น Lech โทรหาคู่อันดับต้นๆ Romaine ล้มเหลวในการปรับปรุงและต้องชำระให้กับสถานที่ที่สองและเงินรางวัล 110,979 ดอลลาร์

Poker Central บริษัทแม่ของ OTT บริการวิดีโอสมัครสมาชิก OTT PokerGO ประกาศต่ออายุหลายปีของการเป็นพันธมิตรกับ NBC Sports Group จนถึงปี 2022 การแข่งขันโป๊กเกอร์เดิมพันสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่งที่เป็นเจ้าของและดำเนินการ โดย Poker Central จะรวมอยู่ในกำหนดการของ NBC Sports บนแพลตฟอร์มเชิงเส้น รวมถึงการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่สำคัญดังต่อไปนี้ – Super High Roller Bowl, US Poker Open และ Poker Masters

Poker Central และ NBC Sports Group เริ่มเป็นหุ้นส่วนในปี 2560 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เติบโตขึ้นเพื่อรวมการแข่งขันที่หลากหลายขึ้นของ Poker Central นอกเหนือจากการนำเสนอการแข่งขัน Super High Roller Bowl, US Poker Open และ Poker Masters แล้ว การเป็นพันธมิตรครั้งใหม่นี้ทำให้ Poker Central และ NBC Sports สามารถร่วมกันพัฒนาโปรแกรมและรูปแบบใหม่ๆ

“เราต้องการที่จะได้เห็นการแข่งขันหลักและโปรแกรมโป๊กเกอร์ของเราเข้าถึงแฟนกีฬาจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั่วโลก” JR McCabe ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ Poker Central กล่าว “การต่ออายุการเป็นหุ้นส่วนของเรากับ NBC Sports จะทำให้เราสามารถมีส่วนร่วมกับทั้งแฟนโป๊กเกอร์ที่กระตือรือร้นของเรา รวมถึงผู้ที่ได้รับความบันเทิงจากกีฬา”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสานต่อความร่วมมือกับ Poker Central ซึ่งช่วยให้เรายังคงมีส่วนร่วมกับแฟนโป๊กเกอร์ทุกคน ในขณะที่ยังแนะนำเกมให้กับผู้ชมที่กว้างขึ้น” Gary Quinn รองประธานฝ่ายการเขียนโปรแกรมและทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของของ NBC Sports กล่าว .

NBC Sports และ Poker Central จะประกาศวันแข่งขันและตารางการออกอากาศที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

อุตสาหกรรมการพนันของเพนซิลเวเนียสิ้นสุดปีงบประมาณด้วยการยกระดับขึ้นในเดือนมิถุนายน ซึ่งรวมการเดิมพันกีฬามูลค่า 89 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการเล่นเกมออนไลน์ 50.1 ล้านดอลลาร์ และคาสิโนที่เปิดใหม่ทั่วทั้งรัฐ ตามการประมาณการของ PlayPennsylvania การเดิมพันกีฬายังคงอยู่ที่ 235 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนปกติ แต่สัญญาณของการฟื้นตัวนั้นชัดเจนมากขึ้น

“การเปิดคาสิโนอีกครั้งในเดือนมิถุนายนเป็นก้าวสำคัญที่ชี้ไปสู่วันที่สดใส แม้ว่าเรายังไม่ได้อยู่ที่นั่น” Dustin Gouker หัวหน้านักวิเคราะห์ของ PlayPennsylvania.com กล่าว “การพนันออนไลน์จะยังคงเป็นแรงผลักดันสำหรับอนาคตอันใกล้ หนังสือกีฬาออนไลน์และขายปลีก เช่น คาสิโนที่มีอิฐและปูน จะนำทางภูมิทัศน์ที่ไม่แน่นอนตราบใดที่การระบาดยังดำเนินต่อไป แม้ว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ได้ การกลับมาของกีฬาสำคัญๆ ในปลายเดือนนี้จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมนี้”

หนังสือกีฬาสร้างรายได้ 89 ล้านดอลลาร์ในการเดิมพันในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 14.8% จาก 77.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี รายรับรวมของเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 37.9% เป็น 6.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 4.8 ล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค. ซึ่งสร้างภาษีของรัฐ 1.6 ล้านดอลลาร์

Sportsbook สิ้นสุดปีงบประมาณเต็มปีแรกด้วยรายรับรวม 113.7 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการเดิมพัน 2.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งผลิตภาษีของรัฐได้ 38.7 ล้านดอลลาร์

Valerie Cross นักวิเคราะห์ของ PlayPennsylvania.com กล่าวว่า “การหยุดชะงักของการเดิมพันกีฬาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน แต่ถึงกระนั้นอุตสาหกรรมก็ยังก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดในปีที่แล้ว” “หากกีฬาหลักกลับมาดำเนินตามแผนที่วางไว้ หนังสือกีฬาจะกลับไปสร้างเงินเดิมพันหลายร้อยล้านดอลลาร์ในแต่ละเดือนแทบจะในทันที”

การพนันออนไลน์สร้างรายได้ 88.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน FanDuel / Valley Forge Casino Resort เป็นผู้นำในการเดิมพัน 32.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 29.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม สร้างรายได้ 2.9 ล้านดอลลาร์ที่ต้องเสียภาษี

การเดิมพันกีฬาแบบตัวต่อตัวเปิดขึ้นใหม่อย่างช้าๆ โดยสร้างเงินเดิมพันรายย่อย 689,534 ดอลลาร์แรกตั้งแต่เดือนมีนาคม

“ด้วยความต้องการที่ถูกกักไว้และความสนใจในท้องถิ่นในกีฬาทั้งสาม การกลับมาของเบสบอล บาสเก็ตบอล และฮ็อกกี้น่าจะนำมาซึ่งการเดิมพันที่หนักหน่วง” ครอสกล่าว “ความสนใจนั้นได้เห็นแล้วกับการเดิมพันฟิวเจอร์สที่เพิ่มขึ้น ในท้ายที่สุดเดือนกรกฎาคมอาจเป็นเดือนที่เปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก”

คาสิโนออนไลน์และโป๊กเกอร์

เกมคาสิโนออนไลน์และโป๊กเกอร์ชะลอตัวลง แต่ยังคงสร้างรายได้รวม 50.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน ซึ่งลดลงจาก 55.9 ล้านดอลลาร์หรือ 1.8 ล้านดอลลาร์ต่อวันในเดือนพฤษภาคม รายรับของเดือนมิถุนายนสร้างรายได้ 14.4 ล้านดอลลาร์ในภาษีของรัฐ

เกมบนโต๊ะและสล็อตออนไลน์สร้างรายได้ 46.8 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพัน 1.7 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 1.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม

ในเพนซิลเวเนียFanDuelและDraftKingsเพิ่งเปิดตัวแอพคาสิโนแบบสแตนด์อโลน และ PartyPoker กำลังมองหาการอนุมัติด้านกฎระเบียบของรัฐ ซึ่งอาจมาโดยเร็วที่สุดในวันที่ 5 ส.ค. และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว MGM Resorts/GVC Holdings ซึ่งมีแผนจะเปิดตัวในเพนซิลเวเนียในเร็วๆ นี้ ได้ประกาศแผนการที่จะ ลงทุนเพิ่มอีก 250 ล้านดอลลาร์ในแพลตฟอร์มออนไลน์

“การพนันออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมเกมในแต่ละเดือนที่ผ่านไป แม้ในขณะที่คาสิโนกลับมาเปิดใหม่ด้วยความสามารถที่ลดลง” Gouker กล่าว “การระบาดใหญ่กำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทุกคน และนั่นรวมถึงนักพนันด้วย ความปลอดภัยของการพนันที่บ้านจะยังคงเป็นที่สนใจของหลายๆ คนในอนาคตอันใกล้”

Rivers-Philadelphia เป็นผู้นำตลาดคาสิโนออนไลน์ด้วยรายรับ 15 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพัน 567.3 ล้านดอลลาร์Mount Airy Casino Resort / PokerStarsผู้ดำเนินการโป๊กเกอร์คนเดียวในเพนซิลเวเนีย สร้างรายได้ 3.2 ล้านดอลลาร์จากโป๊กเกอร์ ลดลงจาก 4.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม

วันนี้Betcris ได้ประกาศความร่วมมือระหว่างประเทศระยะเวลาหลายปีครั้งใหม่กับ Major League Baseball ในละตินอเมริกา ในฐานะพันธมิตรการเดิมพันอย่างเป็นทางการของ MLB ในละตินอเมริกา Betcris จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล MLB อย่างเป็นทางการ เครื่องหมายลีก และโลโก้สำหรับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการเดิมพันอื่น ๆ รวมถึงแอพมือถือที่เล่นฟรีซึ่งกำลังอยู่ภายใต้การพัฒนาโดย Betcris นอกจากนี้ การออกอากาศระหว่างประเทศของการแข่งขัน MLB Jewel และการจับคู่ช่วงฤดูจะมีการนำเสนอการตลาดและการโฆษณาของ Betcris ในประเทศและเขตแดนในละตินอเมริกาที่บริษัทได้รับอนุญาตและควบคุม Betcris และ MLB จะร่วมมือกันในแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของเกม MLB

“การเป็นพันธมิตรกับ MLB ทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขัน และสะท้อนถึงความพยายามทุ่มเทที่เราได้ดำเนินการเพื่อเป็นผู้นำในการเล่นเกมกีฬา” JD Duarte ซีอีโอของ Betcris กล่าว “การเป็นหุ้นส่วนนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ Betcris ในอุตสาหกรรมเกมโดยอนุญาตให้เราครอบคลุมการดำเนินการทั้งหมดในสนามและไม่สามารถมาในเวลาที่ดีกว่านี้ได้ เราแบ่งปันวิสัยทัศน์กับ MLB เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นให้กับผู้ชมของเรา และเริ่มต้นในฤดูกาล 2020”

“แฟน ๆ ที่ภักดีที่สุดของ MLB บางคนอาศัยอยู่ในละตินอเมริกา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการเกมที่เหมาะสมในภูมิภาคเพื่อดึงดูดแฟน ๆ ที่หลงใหลเหล่านั้นและยังช่วยให้เราเข้าถึงผู้ชมใหม่ ๆ” Kenny Gersh รองประธานบริหารของ Gaming และ การลงทุนธุรกิจใหม่ที่เมเจอร์ลีกเบสบอล Gersh กล่าวเสริมว่า “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Betcris มีความก้าวหน้าอย่างมากในการรับฟังผู้ใช้ของพวกเขาและนำเสนอบริการที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และเราเชื่อว่าประสบการณ์ของพวกเขาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมสำหรับแฟน ๆ ในละตินอเมริกาของเราเท่านั้น”

MLB Summer Camp กำลังดำเนินอยู่และวันเปิดงานจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ทีมแชมป์ World Series Champion Washington Nationals นำหน้าทีม New York Yankees

ในคืนวันพฤหัส 2020 World Series of Poker Online Event #16: $500 No-Limit Hold’em Turbo ดึงดูดผู้เล่น 1,044 คนที่ซื้อซ้ำ 484 ครั้ง ผู้เข้าแข่งขัน 1,528 รายส่งผลให้มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 687,600 เหรียญสหรัฐ และหลังจากเล่นไปเพียง 7.5 ชั่วโมง ผู้เล่นคนสุดท้ายคือ Terrell “Heezahustla” Cheatham ซึ่งมีมูลค่า 116,204 เหรียญสหรัฐฯ และสร้อยข้อมือทองคำ

ไม่ค่อยมีใครรู้จัก Cheatham เลย นอกจากที่เดิมเขามาจากเมือง Akron รัฐโอไฮโอ แต่ตอนนี้อาศัยอยู่ในลาสเวกัส เขามีรายได้ 24,836 ดอลลาร์จากการแข่งขันสดตาม HendonMob รวมถึง 7,880 ดอลลาร์ที่ดีที่สุดในอาชีพสำหรับการชนะWSOP Daily Deepstack ในปี 2014 นอกจากนี้เขายังจบที่ 106 ใน WSOP Big 50 ของปีที่แล้วด้วยเงิน 7,169 ดอลลาร์

หลังจากที่เอริค “circleball” บอลด์วินฟองในสถานที่ 249 ที่หน้าอก ลึกหนาบางมาอย่างรวดเร็วและรวมถึง Ryan “im.sorry” Torgersen (230 – $687.60), Jason “haderade” Somerville (189 – 756.36), Kevin “ImaLuckSac” MacPhee (121 – $962.64), Daniel “DNegs” Negreanu (86) – $1,168.92), Philip “tomte” Yeh (อันดับ 38 – $2,337.84), Blake “shampainpopn” Whittington (อันดับที่ 24 – $3,506.76) และ Ryan “WHOSYOURDODD” Dodd (อันดับที่ 10 – $7,013.52)

Lev “Methinks” Milman ผู้เป็นแชมป์หมากรุกในวัยหนุ่มของเขา เริ่มตารางสุดท้ายด้วยการเป็นผู้นำชิปรายใหญ่เกือบ 2:1 เหนือคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดของเขา James “cbmezz99” Messeroll เป็นผู้บาดเจ็บบนโต๊ะคนแรกที่แพ้ ace-six ที่เหมาะสมกับกระเป๋าแจ็คของ Cheatham แล้ว Milman ขยายความเป็นผู้นำของเขาด้วยการชนะหม้อชิป 10 ล้านเมื่อกระเป๋าของเขาถือไว้กับ Ace-king ของ Phillip “AvonB” Rhodes

Jeremy “http401” Govert ออกจากอันดับที่เจ็ดวิ่ง ace-nine ไปที่ Marc “Mojoesmarc” Bernal’s Big Slick ที่เหมาะสมกับBig Slickแล้ว Daniel “StayActive” Chan ที่เริ่มตารางสุดท้ายเป็นกองสั้นล้มลงหลังจากแพ้ด้วย ace-six ไปที่ เอซกษัตริย์แห่งเบอร์นัล

Andrea “Andrewbull88” Buonocore ตีรางในอันดับที่ห้าหลังจากพ็อกเก็ตซิกส์เข้าสู่ราชาแห่ง Bernal ผู้ซึ่งโค้งคำนับออกไปเสียสิบเก้าที่เหมาะกับเอซแจ็คของ Cheatham

จากนั้น Cheatham ก็เข้าสู่ฟลอปด้วยการเสมอแบบฟลัชกับเอซทริปของ Milman และหัวใจของแม่น้ำทำให้เขาเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้นำชิปเป็นสองเท่า ไม่นานหลังจากนั้น มิลแมนก็วิ่งเอซราชินีที่เหมาะกับการตบเอซสีแดงสองตัวของ Cheatham เพื่อตกอันดับสาม

Cheatham ใช้เงิน 33.3 ล้านในการเผชิญหน้ากับ Julian “Julian” Parmann ซึ่งมี 12.4 ล้าน Parmann ผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพในช่วง 14 ปีที่ผ่านมาด้วยรายได้ 980,026 ดอลลาร์จากการแข่งขันสด ต่อสู้ได้ดี แต่ด้วยบลายด์ที่ใหญ่มาก ในที่สุดเขาก็ผลักบลายด์ใหญ่ 10 รายการสุดท้ายของเขาด้วย ace- treyกับ “Heezahustla’s” ace- deuce . ผีสางปรากฏตัวบนความล้มเหลวและพาร์มันน์ต้องชำระเพื่อที่สอง ดีสำหรับ 71,648 ดอลลาร์

Gaming Innovation Group Inc. ได้ลงนามในข้อตกลงข้อตกลงกับ KAK DOO Skopje บริษัทด้านการบริการ การท่องเที่ยว และบริการสำหรับการจัดหาแพลตฟอร์มของ GiG การพัฒนา front-end และบริการสื่อที่มีการจัดการเพื่อเริ่มดำเนินการทางดิจิทัล ในตลาดมาซิโดเนียเหนือที่มีการควบคุม

KAK เป็นหนึ่งในกลุ่มพักผ่อนชั้นนำของนอร์ทมาซิโดเนียที่มีคาสิโนสองแห่งที่ให้บริการทั้งสล็อตและเกมบนโต๊ะ LeGrand Casino Skopje และ LeGrand Casino Bitola พร้อมด้วยโรงแรมสี่แห่ง (Hotel Epinal ใน Bitola และโรงแรม Sport, Bistra และ Lodge ใน Mavrovo) และ Mavrovo Ski รีสอร์ท.

รัฐบาลมาซิโดเนียอนุญาตให้ผู้ประกอบการทางบกยื่นขอใบอนุญาตออนไลน์ซึ่งต้องสะท้อนถึงข้อเสนอออฟไลน์ของตนโดยตรง เนื่องจากเดิมเป็นตลาดปิดสำหรับผู้ให้บริการออนไลน์ ผ่านคาสิโน LeGrand ของพวกเขา KAK จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการไม่กี่รายในมาซิโดเนียเหนือเพื่อเสนอเกมบนโต๊ะให้กับผู้เล่นออนไลน์พร้อมกับพอร์ตโฟลิโอสล็อตที่สมบูรณ์ KAK ได้เลือกแพลตฟอร์มคาสิโนของ GiG และบริการสื่อที่มีการจัดการของ GiG เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจากภาคพื้นดินไปสู่การพนันออนไลน์

ข้อตกลงขั้นสุดท้ายคาดว่าจะลงนามในเดือนสิงหาคม 2020 และจะใช้โครงสร้างค่าธรรมเนียมคงที่และส่วนแบ่งรายได้รวมกัน ข้อเสนอคาสิโนคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และการเป็นหุ้นส่วนนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่อรายได้ของ GiG ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

Ognjan Cigovski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KAK DOO Skopje กล่าวว่า “Gaming Innovation Group เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรม iGaming ว่าเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ โดยมีประวัติความสำเร็จในการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการภาคพื้นดินเช่นพวกเรา เรายินดีที่พวกเขาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและกลยุทธ์การดึงดูดผู้เล่นออนไลน์ในขณะที่เราขยายไปสู่ตลาดออนไลน์ที่มีการควบคุมใหม่ เราเชื่อว่าด้วยการเข้าร่วมความพยายามของเรา เราสามารถแปลงความรู้สึกและรูปลักษณ์ของคาสิโน LeGrand ของเราให้เป็นข้อเสนอออนไลน์ที่ทั้งเหมาะสำหรับผู้เล่นปัจจุบันของเราและดึงดูดผู้เล่นใหม่ เรารอคอยที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานและเป็นประโยชน์ร่วมกัน”

Richard Brown ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GiG กล่าวว่า “มาซิโดเนียเหนือมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในส่วนของคาสิโนบนบก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคาสิโนที่สำคัญในภูมิภาคนี้ การเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ชั้นนำ การต้อนรับและกลุ่มความบันเทิงในภูมิภาคเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับ GiG และเราตั้งตารอที่จะช่วยจำลองความสำเร็จในการค้าปลีกของ LeGrand Casinos ทางออนไลน์ตามที่ตลาดกำหนด”

เมื่อวันอังคารที่รัฐสภายูเครนผ่านร่างกฎหมายที่จะควบคุมการพนันออนไลน์และที่ดินในประเทศ เรื่องเด่นอื่น ๆ ในสัปดาห์นี้รวมถึงการชนะสร้อยข้อมืออาชีพที่สามที่ World Series of Poker คะแนนแบล็คแจ็คที่ไม่น่าเป็นไปได้และมหาศาลที่ The STRAT รูปลักษณ์ใหม่สำหรับฉากพูลในลาสเวกัสและ DraftKings เปิดตัวคาสิโนออนไลน์ในสองรัฐของสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นด้วยการตีโต๊ะแบล็คแจ็ค:

5. แบล็คแจ็คชนะรางวัล 150,000 ดอลลาร์ที่ The STRAT Hotel Casino ในลาสเวกัส แขกรับเชิญผู้โชคดีคนหนึ่งที่ The STRAT Hotel, Casino และ SkyPod คว้าเงินรางวัลรวม 149,003 ดอลลาร์จากแบล็คแจ็คในมือเดียวในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม ถูกต้อง แบล็คแจ็คหนึ่งมือมีมูลค่าเกือบ 150,000 ดอลลาร์! ผู้เยี่ยมชมนอกรัฐได้รับเงินรางวัล 109,879 ดอลลาร์จากแจ็คพอตโบนัส 5 ดอลลาร์และ $39,124 สำหรับแจ็คพอตโบนัส $1 เพียงเพื่อความสนุกสนานเขากระเป๋าเพิ่มอีก $ 116 โดยการกดปุ่ม“21” สองแยกเอซ

4. การแสดงตัวอย่างอัฒจันทร์สระยักษ์ของ Circa Resort and Casino ในวันที่ 28 ตุลาคม เซอร์คา รีสอร์ท แอนด์ คาสิโนจะเปิดประตูก่อนกำหนดและเปิดตัวการว่ายน้ำในสนาม การว่ายน้ำในสนามกีฬาหลายชั้นที่รีสอร์ทแห่งใหม่ในลาสเวกัสจะมีสระน้ำ 6 สระและสปา 2 แห่ง โดยมีพื้นที่เปียก 15,756 ตารางฟุต และจอ LED ขนาดใหญ่ 135 x 41 ฟุต สถานที่

จัดงานยังจะนำเสนอรูปแบบการสุขาภิบาลด้วยแสงอัลตราไวโอเลตที่ทันสมัยและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำ เพื่อให้แขกได้รับประสบการณ์สระว่ายน้ำสาธารณะที่สะอาดและดีต่อสุขภาพ “เรากำลังสร้าง Stadium Swim ให้แตกต่างจากพูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและเพื่อสร้างใหม่ปาร์ตี้ริมสระน้ำในเวกัส 365 วันต่อปี” Derek Stevens ซีอีโอของ Circa กล่าว

3. DraftKings เปิดตัวคาสิโนออนไลน์ในเวสต์เวอร์จิเนียและเพนซิลเวเนียใน สัปดาห์นี้ DraftKings เปิดตัวคาสิโนออนไลน์ในเวสต์เวอร์จิเนียและแอพคาสิโนมือถือในเพนซิลเวเนีย. ในการร่วมมือกับ Hollywood Casino ที่ Charlestown Races ในเวสต์เวอร์จิเนีย การเปิดตัวรวมถึงแอปพลิเคชั่นมือถือ DraftKings Casino นอกเหนือจากการเข้าถึง DraftKings Casino ผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ DraftKings Sportsbook นอกจากนี้ยังมีเกมบนโต๊ะเสมือนจริงรวมถึงเกมสล็อตแมชชีนยอดนิยม แบล็คแจ็ค รูเล็ต โป๊กเกอร์สามใบ และคีโน ด้วยการ

เปิดตัวคาสิโนออนไลน์ในเพนซิลเวเนีย ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมใหม่ๆ ที่พบใน DraftKings เท่านั้น รวมถึงเกมคลาสสิกที่ปรับปรุงใหม่ รวมถึงแบล็คแจ็คและรูเล็ต นอกจากเกมสล็อตและเกมบนโต๊ะยอดนิยมที่มีเฉพาะใน DraftKings Casino เท่านั้น แอพใหม่นี้ยังมีเกมจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น International Gaming Technology ผู้เล่น DraftKings ในเพนซิลเวเนียจะสามารถเข้าถึง DraftKings Live Dealer Studio ได้ในไม่ช้า

2. รัฐสภายูเครนผ่านร่างกฎหมายเพื่อการพนันอย่างถูกกฎหมาย ยูเครนผ่านร่างกฎหมายที่จะควบคุมการพนันออนไลน์และการพนันทางบกในวันอังคาร ภายหลังการประชุมพิเศษของ Verkhovna Rada รัฐสภาของประเทศ Draft Bill 2285-D ซึ่งได้รับการอนุมัติหลังจากการอ่านครั้งที่สอง อาจกลายเป็นกฎหมายในเดือนสิงหาคม หลังจากได้รับการโหวตเห็นชอบด้วยอัตรา 248-95 อายุตามกฎหมายในการพนันในยูเครนซึ่งห้ามเล่นการพนันอย่างเป็นทางการในปี 2552 จะเท่ากับ 21 ปี เจ้ามือรับแทงจะได้รับอนุญาตให้ทำงานที่สนามแข่งม้าและโรงแรม

ระดับ 3, 4 หรือ 5 ดาวที่มีห้องพักอย่างน้อย 50 ห้องในเคียฟและ 25 ห้องใน เมืองอื่นๆ ใบอนุญาตเจ้ามือรับแทงห้าปีจะมีค่าใช้จ่ายเกือบ 141.7 ล้าน Hr (5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตามกฎหมาย

1. สร้อยข้อมือ WSOP ที่สามชนะสำหรับ McKeehen The $3,200 No-Limit Hold’em High Roller มีผลงาน 496 รายการและเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญ แชมป์WSOP Main Event ปี 2015 Joe McKeehen ชนะไป 352,985 ดอลลาร์ เมื่อห้าปีที่แล้วMcKeehen ได้จารึกชื่อของเขาไว้ในประวัติศาสตร์โป๊กเกอร์ด้วยการเพิ่มจำนวนผู้เล่น 6,420 คนเพื่อชนะ

กิจกรรมหลักด้วยเงิน 7,683,346 ดอลลาร์ อีกสองปีต่อมา เขาแสดงให้เห็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกด้วยการจัดการ WSOP Event #38: $10,000 Limit Hold’em Championship ประจำปี 2017 ในราคา $311,817 ตอนนี้เขาเป็นผู้ชนะสร้อยข้อมือสามครั้งร่วมกับผู้เล่นอย่าง David ” Chip ” Reese, Dewey Tomko และ Lyle Berman – Poker Hall of Famers

ทั้งหมด McKeehen เล่นเกมแบบอดทนที่โต๊ะสุดท้ายโดยเลือกจุดของเขาอย่างระมัดระวัง อันที่จริง เขาไม่ได้บากการคัดออกของโต๊ะสุดท้ายจนถึงรอบสุดท้าย

เนื่องด้วยการสนับสนุนแคมเปญ 67 นาทีประจำปีThunderbolt Online Casinoของแอฟริกาใต้ได้บริจาคเงิน R40,000 ให้กับ Isithembiso Babies Home ในพอร์ตเอลิซาเบธ

Isithembiso เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีที่ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณกรรม หรือถูกทอดทิ้ง พวกเขาได้รับการหล่อเลี้ยง รัก และช่วยพัฒนาความสามารถทางร่างกาย อารมณ์ และความรู้ความเข้าใจ อิซิเตมบิโซทำงานประสานมือกับบริการสังคมเพื่อจัดหาเด็กที่มีค่าแต่ละคนกับบ้านอุปถัมภ์หรืออุปถัมภ์หรือรวมตัวกับครอบครัวของพวกเขา

Alisa ผู้จัดการของ Thunderbolt กล่าวว่า “เราเชื่อว่าจิตวิญญาณที่เอื้อเฟื้อของผู้คนที่มีความห่วงใยที่ Isithembiso เป็นศูนย์รวมของบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจที่เราเฉลิมฉลองทุกวันที่ 18 กรกฎาคม” “ความท้าทายของเขาสำหรับเราคือการทำให้โลกของเราดีขึ้น การช่วยให้เด็กได้เริ่มต้นที่พวกเขาสมควรได้รับดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ดีในการทำเช่นนั้น”

ปีที่แล้ว การบริจาค 67 นาทีของ Thunderbolt มอบอาหารให้กับเด็กกำพร้า – 67 ถุง VitaMeal แต่ละถุงเพียงพอสำหรับเลี้ยงเด็กเป็นเวลาหนึ่งเดือน

“การเป็นคนใจกว้างเป็นสิ่งสำคัญ” อลิสากล่าว “ฉันอยากจะขอบคุณผู้เล่นแต่ละคนของเราที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในองค์กรที่มีค่าควรเช่นนี้”