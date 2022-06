เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด แสดงบทวิจารณ์: ‘Sixties

เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด สำหรับคนบางกลุ่มอายุ “Age of Aquarius” ดนตรีของทศวรรษ 1960 เป็นช่วงที่ความรักในดนตรีร็อคของเราก่อตัวขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายของการประท้วงอีกครั้ง รวมไปถึงความอยุติธรรม ทางเพศ ความรัก และแนวความคิดร็อกแอนด์โรลในสมัยนั้น

ยุคนั้นได้รับการสร้างขึ้นใหม่ด้วยความรักและแท้จริงในSixties Rock Experienceการแสดงที่อุทิศให้กับไอคอนอายุหกสิบเศษเป็นเวลาสองชั่วโมงเช่น Mick Jagger, Jim Morrison, Justin Hayward จาก Moody Blues, Joe Cocker, Grace Slick, Ian Anderson และอีกมากมาย .

ไม่เพียงแต่ศิลปินบรรณาการแนวหน้าเท่านั้นที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่ความเก่งกาจของวงดนตรีสำรองเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งในความถูกต้องของดนตรี และเมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่แถวหน้าและเป็นศูนย์กลางของช่วงพาดหัวข่าว สมาชิกในทีมก็ทำหน้าที่เป็นนักร้องแบ็คกราวด์ให้กับนักแสดงร่วมด้วย ซึ่งเป็นจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่สะท้อนถึงยุคสมัยในการนำเสนอดนตรีด้วย

หนึ่งในไฮไลท์ช่วงแรกๆ ของการแสดงคือการยกย่อง Mike Jagger ที่ยอดเยี่ยมของ Tommy Love ที่มีเพลงคัฟเวอร์อย่าง “Satisfaction”, “Paint It Black” และ “Gimme Shelter”

ไฮไลท์อีกประการหนึ่งคือการยกย่องเอียน แอนเดอร์สัน พ่อตาของแอนดรูว์ ลินคอล์น จากWalking Dead ฟรอนต์แมนของเจโทร ทูล Gary Weinlein ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ของรายการ มีบทบาทอย่างมาก แม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่นขลุ่ย แต่เขาก็แกล้งทำเป็นเก่ง และสมาชิกวง Paul Jenkins ก็ส่งฟลุตอันร้อนแรงให้กับทั้งบรรณาการ Anderson และ Moody Blues

เมื่อพูดถึงเดอะบลูส์ มันคือการแสดงของสก็อตต์ การ์ลิ่งในฐานะนักร้องนำ จัสติน เฮย์เวิร์ด ที่ทำให้แฟนๆ ลุกขึ้นยืนในขณะที่เขานำเสนอเพลง “Tuesday Afternoon” และ “Nights in White Satin”

การยกย่องของเจนน่า เดอบริโนต่อลินดา รอนสตัดท์เป็นเรื่องโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพลง “When Will I Be Loved” ของเธอ และทารา รูล เปลี่ยนจากนักร้องสำรองมาสู่เกรซ ​​สลิค ด้วยการคัฟเวอร์เพลง “Somebody to Love” ที่แข็งแกร่ง

ไบรอัน โอนีล ปิดท้ายค่ำคืนด้วยการเล่นของจิม มอร์ริสัน ที่ทำให้กรดไหลย้อน พร้อมกางเกงหนังสีดำรัดรูป ขณะปล่อยเพลง “Love Me Two Times”, “Light My Fire” และ “Roadhouse Blues”

Weinlein ชอบที่จะนำการแสดงนี้มาสู่เมืองเป็นประจำ ตัวแทนจองคาสิโนควรแจ้งให้ทราบว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะทำเช่นนั้น

วันเกิดครบรอบ 80 ปีของเขาใกล้เข้ามาแล้ว และเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่เพลงของเขาส่งเสียงที่มีความหมายบนชาร์ตเพลงป๊อป

ถึงกระนั้นผู้ชมก็ไม่สามารถละสายตาจาก Frankie Valli เด็กชายเจอร์ซีย์ดั้งเดิมที่กลับมาที่ Music Box ของ Borgata ในสุดสัปดาห์นี้สำหรับสิ่งที่น่าจะเป็น – ถ้าประวัติศาสตร์เป็นบารอมิเตอร์ – อีกคู่ของการแสดงขายหมด

Valli ได้เติมเต็มห้อง 1,000 ที่นั่งและเข้าสู่จุดที่น่าสนใจในการพนันโดยดึงกลุ่มผู้เข้าชมคาสิโนที่ถูกต้องนับตั้งแต่เขาเริ่มแสดงที่นั่นเมื่อห้าปีก่อน ด้วยเหตุนี้ นักร้องนำที่พากย์เสียงฟอลเล็ตของ The Four Seasons จึงได้รับรางวัลเป็นรางวัลที่หาได้ยากในแอตแลนติกซิตีในฐานะโต๊ะแบล็คแจ็คมูลค่า 2 ดอลลาร์ในคืนวันเสาร์ ซึ่งเป็นสัญญาที่เล่นหลายเกมได้หลายปี

การร้องเพลงเป็นสิ่งเดียวที่ Valli อยากทำตั้งแต่เขาอายุได้ 7 ขวบ และแม่ของเขาพาเขาไปชมการแสดงที่ Frank Sinatra บอยแบนด์เพลงเจอร์ซีเป็นพาดหัวข่าว

“ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน ฉันไม่เคยเห็นการแสดงสดใด ๆ เลย มันเป็นการปฏิบัติที่พิเศษอย่างแน่นอน” Valli บอกกับ The Huffington Post ในเดือนกันยายน “มันดูยิ่งใหญ่กว่าชีวิต พระเจ้าข้า ผู้หญิงกรีดร้องและตะโกนและทั้งหมดนั้น ฉันไม่อยากเชื่อเลย”

หลายปีต่อมา หลังจากที่เขาและกลุ่มของเขาได้กลายเป็นดาราเพลงชื่อดังในยุค 1960 มานาน เด็กน้อยจากถนนที่ขรุขระและพังทลายของนวร์กจะสร้างมิตรภาพกับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เคยออกมาจากโฮโบเก้นที่อยู่ใกล้เคียง

Valli ได้แสดงที่งานการกุศลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแม่ของ Sinatra และ Ol’ Blue Eyes ได้ส่งข่าวว่าเขาต้องการพบ Valli พวกเขานัดเจอกันที่ร้านอาหารและเลานจ์ของ Sinatra pal Jilly Rizzo ในนิวยอร์ก ทานอาหารเย็นและเครื่องดื่มร่วมกัน และกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว

“ฉันหวงแหนความทรงจำของการเป็นเพื่อนของแฟรงค์ ซินาตราในระดับมิตรภาพจนถึงจุดที่เราออกไปเที่ยวกันจริงๆ” วัลลีเล่า “เราทำงานในเวกัส เราคุยกันทางโทรศัพท์ และถ้าฉันไม่ทำอะไรเลย ฉันจะบินออกไปและใช้เวลาในปาล์มสปริงส์ที่บ้านของเขาในระดับเดียวกับที่เพื่อน ๆ จะเป็น ไม่ใช่ด้วย ฝูงชนทั้งหมด มันคือแฟรงค์ จิลลี และตัวฉันเอง”

Valli ยังกล่าวอีกว่าเขาไม่เคยรบกวน Sinatra เพื่อขอคำแนะนำด้านอาชีพหรือคำแนะนำ และไม่ต้องการให้ผู้ให้ความบันเทิงที่ทรงพลังใช้สายสัมพันธ์ของเขาเพื่อขอขึ้นแสดง เขาคิดว่านั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงสามารถสร้างสายสัมพันธ์ได้ Valli ไม่มีแรงจูงใจแอบแฝงเบื้องหลังมิตรภาพของเขากับศิลปินเพลงที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของศตวรรษที่ 20

“ฉันหวงแหนมิตรภาพนี้มากจนทำให้ชัดเจนกับเขาว่านั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับฉันจริงๆ” Valli กล่าว “ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะโทรหาฉันเพื่อหางานทำหรือส่งฉันไปดูหนังหรือทำอะไรแบบนั้น ฉันบอกว่าฉันแค่อยากเป็นเพื่อนกับคุณแบบนี้และนั่นคือวิธีที่เราเป็น”

Valli ซึ่งใช้ชีวิตร่วมกับ Four Seasons เป็นอย่างดีในละครเพลง Broadway เรื่อง Jersey Boys กล่าวว่าการแสดงบนเวทีเติบโตขึ้นจากสิ่งที่ควรจะเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ประจำสัปดาห์ในตอนแรก ละครเรื่องนี้เป็นละครเกี่ยวกับงานอีเวนต์ที่ไม่ใช่ดนตรีซึ่งหล่อหลอมชีวิตของ Valli และ Four Seasons ดั้งเดิม ซึ่งรวมถึง Bob Gaudio ผู้เขียนเพลง เล่นคีย์บอร์ด และก้าวขึ้นเป็นโปรดิวเซอร์เพลงที่ประสบความสำเร็จ

Valli อาจเป็นเสียงของ Four Seasons แต่ Gaudio เป็นจิตวิญญาณแห่งดนตรี ก่อนที่พวกเขาจะทำโปรเจ็กต์บรอดเวย์ Valli และ Gaudio ได้พูดคุยกันอย่างจริงใจเพื่อตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการให้เปิดเผยความลับของพวกเขาจริงๆ หรือไม่

สมาชิกสองคนของ Four Seasons ดั้งเดิมมีประวัติการติดคุก วัลลีเองก็ไม่ใช่นักร้องประสานเสียง เขาเคยฝ่าฝืนกฎหมายตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น เมื่อเขาถูกจับในข้อหาบุกรุกและเข้ารับหน้าที่คุมประพฤติเป็นเวลาห้าปี

ทั้งหมดนี้ถูกซ่อนไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อ Four Seasons เริ่มผลิตเพลงฮิตทีละเพลง รวมถึงซิงเกิ้ลอันดับหนึ่งห้าเพลงและเพลงยอดนิยม 10 เพลง 15 เพลงระหว่างปี 2505 ถึง 2518 ค่ายเพลงกลัวว่ายอดขายจะตกต่ำหากข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ

“[Gaudio] และฉันนั่งดูกันและกันและเขาพูดกับฉันว่า ‘คุณแน่ใจหรือว่าต้องการทำสิ่งนี้’ ฉันพูดว่า ‘ใช่ ทำไม’ เขากล่าวว่า ‘เพราะถ้าเราทำสิ่งนี้ เราจะต้องบอกความจริง’” Valli เล่า “ฉันพูดว่า ‘ในช่วงเวลานี้ในชีวิตของเรา มันสำคัญจริงหรือ? มองโลกและมองที่เราอยู่ ในทุกวันนี้ คุณต้องถูกจับเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ’ ดังนั้นเราจึงเดินตรงไปข้างหน้า”

นอกจากเพลงของเขาแล้ว Valli ยังแสดงบทบาทเล็ก ๆ น้อย ๆ อีกด้วยรวมถึงการปรากฏตัวเจ็ดครั้งในฐานะนักเลงใน The Sopranos ของ HBO Valli รับบทเป็น Rusty Millio สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวม็อบคู่แข่งของ Tony Soprano ตัวละครของ Valli ก็เหมือนกับหลายๆ คนในซีรีส์ พบกับจุดจบที่น่าอับอายเมื่อเขาถูกไล่ออกจากกลุ่มนักฆ่าที่จ้างโดยโซปราโน

“ผมมีความสุขมากที่ [ผู้สร้างซีรีส์] David Chase ให้โอกาสผมทำ The Sopranos และสร้างบทบาทให้กับผม… [เพราะ] มันเป็นไฮไลท์ในชีวิตของผม” เขากล่าว น

คุณจะได้อะไรเมื่อนำดาราที่ดังที่สุดในเพลงคันทรี่กับทรายและแสงแดดที่ชายหาดแอตแลนติกซิตี้ในวันที่ 31 กรกฎาคม คอนเสิร์ตที่ร้อนแรงที่สุดของซัมเมอร์นี้

Atlantic City Alliance, Live Nation และ DO AC ได้ประกาศว่า Blake Shelton ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมจาก Academy of Country Music Awards เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และการแสดงต่อเนื่องของเขาในฐานะโค้ชในรายการThe Voice ของ NBC จะทำให้เขารู้สึกกระปรี้กระเปร่า รองเท้าบูทเมื่อเขาแสดงคอนเสิร์ตฟรีที่หาดแอตแลนติกซิตีในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม

เชลตัน นักร้องชายแห่งปีของ Country Music Awards ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการขึ้นอันดับ 1 ติดต่อกันมากที่สุดในชาร์ตออกอากาศของประเทศด้วยซิงเกิ้ลปัจจุบันของเขา “Doin’ What She Likes” ซิงเกิ้ลนี้เป็นอันดับที่ 16 ของเขาและอันดับที่ 11 ติดต่อกัน อัลบั้มของเขาในปี 2013 Based on A True Storyยังได้รับรางวัล CMA เป็นอัลบั้มแห่งปีอีกด้วย

Liza Cartmell ประธาน Atlantic City Alliance กล่าวว่า “การแสดงฟรีที่ชายหาดของ Blake Shelton เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดงานของ Atlantic City เพื่อดึงดูดผู้เข้าชมให้มากขึ้น “ตั้งแต่หนึ่งในดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในวันที่ 4 กรกฎาคม ไปจนถึงการแข่งขันแกะสลักทราย ไปจนถึงทางเดินเล่นไวน์ Atlantic City Alliance และอื่นๆ ดึงดูดผู้เข้าชมใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมทั่วเมือง จะได้รับการสนับสนุนทั่วทั้งเมืองด้วยคาสิโน เมืองแห่งแอตแลนติกซิตี้ และ CRDA ที่มารวมกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้”

เมื่อมีข่าวเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่แน่นอนของคอนเสิร์ต Blake Shelton เราจะส่งต่อไปด้วยกัน

เมืองแอตแลนติก — นับตั้งแต่เปิดตัวในวงการบันเทิงของ AC ในเดือนกรกฎาคม 2012 ประมาณสองเดือนหลังจากการเปิดตัวคาสิโนขนาดใหญ่อย่างเป็นทางการ Revel’s HQ Nightclub ได้สร้างความบันเทิงให้กับชื่อที่ใหญ่ที่สุดในเทคโน บ้าน ดั๊บสเต็ป และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ทุกประเภท (อีดีเอ็ม). Avicii, David Guetta, Tiësto, Cedric Gervais, Paul Oakenfold, Calvin Harris และดีเจคนอื่นๆ ที่กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์มาด้วยตัวเอง ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมของ HQ ตั้งแต่มิกซ์อิเล็กทรอนิกส์ และความคลั่งไคล้ดนตรีแดนซ์ที่ซิงก์ด้วยคอมพิวเตอร์ก็เริ่มขึ้น ประมาณทศวรรษที่แล้ว

ทั้งหมดเป็นขาประจำในไนต์คลับชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด และทั้งหมดก็มีแนวโน้มที่จะกลับไปใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงของสำนักงานใหญ่ขนาด 40,000 ตารางฟุตด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ต้องขอบคุณการเป็นหุ้นส่วนของ Revel ตั้งแต่เริ่มแรกกับสองยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมสถานบันเทิงยามค่ำคืน — Las Angel Management Group ของ Vegas และ EMM Group ของนิวยอร์กซิตี้ ต่างก็เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้านการจัดการความบันเทิงและการบริการ

Atlantic City Weeklyพูดคุยกับ Matt Minichino ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของแผนก East Coast ของ Angel Management Group เกี่ยวกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นเมื่อ HQ ใกล้จะถึงวันเกิดครั้งที่สองในฤดูร้อนนี้

กรกฎาคมนี้จะเป็นวันครบรอบสองปีนับตั้งแต่ Revel เปิดตัว HQ nightclub — สโมสรมีความคาดหวังโดยรวมตั้งแต่เปิดตัวในปี 2012 อย่างไร? HQ Nightclub ทำได้เหนือความคาดหมายทั้งหมดตั้งแต่เปิดตัว และเราจะยังคงยกระดับบาร์นี้ต่อไปในปี 2014 นอกจากนี้ HQ เพิ่งได้รับการยอมรับในรายชื่อ 2014 DJ Mag’s [djmag.com] Top 100 Nightclubs ซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับสถานบันเทิงใน แอตแลนติกซิตี้

การเป็นพันธมิตรระหว่าง Revel กับ Angel Management และ EMM Group เป็นอย่างไรตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง การไปตามเส้นทางนี้มากกว่าการจัดการสถานบันเทิงยามค่ำคืนทั้งหมดในบ้านพิสูจน์แล้วว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่? เราโชคดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนเหล่านี้ เนื่องจากพวกเขาได้พัฒนาแนวคิดที่น่าเกรงขาม และให้ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากมายที่เปลี่ยนวิธีที่มหาสมุทรแอตแลนติกซิตี้มองชีวิตกลางวันและกลางคืนอย่างแท้จริง

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ HQ แตกต่างจากไนท์คลับอื่นๆ ในแอตแลนติกซิตี้? HQ มอบประสบการณ์สถานบันเทิงยามค่ำคืนระดับโลกด้วยพรสวรรค์ด้านดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียง เป็นโครงการแรกที่มีขนาดเท่าชายฝั่งตะวันออกด้วยบริการที่ไร้ที่ติและการออกแบบระดับพรีเมียม และเป็นจุดหมายปลายทางของทางเลือกสำหรับนักเที่ยวคลับที่กำลังมองหาค่ำคืนที่ไม่มีใครเทียบได้กับพรสวรรค์ด้านดีเจที่เก่งที่สุดในโลก

นี่จะเป็นฤดูร้อนครั้งที่สองสำหรับ HQ Beach Club (พื้นที่สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาด 45,000 ตารางฟุตพร้อมบรรยากาศยามค่ำคืนที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันแห่งความทรงจำในฤดูร้อนครั้งที่สอง) – มีการโต้ตอบหรือการโปรโมตข้ามช่องกันมากมาย ทั้งสองสถานที่ในแง่ของวิธีที่พวกเขาดึงดูดแขก Revel? การทำงานร่วมกันระหว่าง HQ Nightclub และ HQ Beach Club นั้นไม่เหมือนใคร พวกเขาจับมือกันทำให้ Revel เป็นสถานที่ปลายทางในช่วงสุดสัปดาห์ วัตถุประสงค์คือเพื่อดึงดูดลูกค้าของเราผ่านการมอบประสบการณ์ชีวิตกลางวันและชีวิตกลางคืนเพื่อให้พวกเขาอยู่ที่ Revel ตลอดทั้งสุดสัปดาห์ และด้วยความสำเร็จที่ HQ Beach Club ได้เห็นเมื่อปีที่แล้ว ฉันมั่นใจว่าเราบรรลุเป้าหมายของเราแล้ว

ผู้คนมากมายมาที่ HQ Nightclub ในคืนวันอาทิตย์อุตสาหกรรมของคุณเป็นอย่างไรบ้าง HQ Industry Sundays เป็นปาร์ตี้อุตสาหกรรมชั้นนำในแอตแลนติกซิตีที่มีผู้คนเดินทางข้ามชายฝั่งตะวันออกทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมกับเรา ชื่อใหญ่ใน EDM และเพลงป๊อปมาจาก HQ รวมถึง Sultan & Ned Shepard [ผู้มีอำนาจ EDM ระดับแนวหน้า Beatport ขนานนามว่า “ราชาแห่งฉากโปรเกรสซีฟ”] ในวันศุกร์นี้ (18 เมษายน) และ Fergie [ผู้มีอำนาจในไอร์แลนด์เหนือติดอันดับหนึ่งใน ดีเจ 100 อันดับแรกของ DJ Mag เจ็ดปีซ้อน] ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน

มีศิลปินหน้าใหม่ที่คุณภูมิใจเป็นพิเศษที่แขกสามารถวางใจได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้หรือไม่? เราภูมิใจที่มีรายชื่อดีเจที่ดีที่สุดในชายฝั่งตะวันออกที่มีศิลปินชั้นนำของโลก ในปีนี้ เราขอต้อนรับการกลับมาของเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ เช่น ซุปเปอร์สตาร์ที่ผลิตโดย Zedd, Chuckie, Sunnery James และ Ryan Marciano รวมไปถึงผู้มีความสามารถหน้าใหม่ที่จะทำให้แขกกลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งหลังสุดสัปดาห์ น

กว่า 20 ปีที่แล้ว ขณะที่อาชีพการงานและน้ำหนักของเขาพุ่งขึ้นทั้งคู่ จอห์น ปิเน็ตต์ กล่าวว่าเขาไม่กลัวว่าการอดอาหารจะทำให้เขาเป็นนักแสดงตลกน้อยลง

Pinette ซึ่งการกระทำของเขามีน้ำหนักมากด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านตัวเองเกี่ยวกับขนาดเส้นรอบวงและความรักในอาหารของเขา กล่าวว่าเขาเพียงแค่เปลี่ยนโฟกัสจากการอ้วนเป็นการลดน้ำหนัก

เป็นเรื่องที่น่าตกใจ แต่อาจไม่แปลกใจเลยที่ Pinette เสียชีวิตในห้องพักในโรงแรม Pittsburgh เมื่อต้นเดือนนี้หลังอายุ 50 ปี ไม่ถึงสามสัปดาห์หลังจากอายุ 50 ปี แม้ว่าจะไม่มีการชันสูตรพลิกศพ ผู้ตรวจทางการแพทย์กล่าวว่า Pinette ป่วยด้วยโรคตับและหัวใจ และ แพทย์ประจำตัวของเขาลงนามในสาเหตุของการเสียชีวิตในฐานะเส้นเลือดอุดตันที่ปอด

น่าแปลกที่ Pinette ลดน้ำหนักได้เกือบ 200 ปอนด์จากน้ำหนัก 400 ปอนด์ของเขาด้วยการลดน้ำหนักแบบก้าวร้าว อ้างอิงจาก Larry Schapiro ผู้บริหาร Pinette ในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา ปีที่แล้ว เขาหยุดการแสดงตลกเพื่อรับการรักษาผู้ติดยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์

“จอห์นกลายเป็นคนมีสติ” ชาปิโรบอกกับ Pittsburgh Post Gazette หลังจาก Pinette เสียชีวิต “ความโศกเศร้าของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือครั้งแรกในชีวิตของเขาที่เขามีสุขภาพดี เขายังมีชีวิตอยู่ เขาเพิ่งจะอายุ 50 ปีและจอห์นก็อยู่เหนือเกมของเขา”

นักบัญชีที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงตลกยังได้พัฒนาการกระทำใหม่ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่เขาพูดถึงครั้งแรกในระหว่างการสู้รบที่ Sands Hotel & Casino เก่าในแอตแลนติกซิตี้ในเดือนสิงหาคม 2536: การลดน้ำหนัก

รายการใหม่ของเขาจะมีชื่อว่า They Call Me Slim ตามที่ชาปิโรซึ่งอธิบายเนื้อหาว่า “แหวกแนว”

Pinette ซึ่งกลายเป็นขาประจำใน Music Box ของ Borgata ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ในปี 1986 ด้วยปริญญาบัญชีและเริ่มทำงานในสาขานั้น มันไม่นาน

ในระหว่างรายการโทรทัศน์ที่สนุกสนานและแต่งหน้าตามที่เราไปถ่ายทำที่ Sands ในปี 1993 — ในขณะที่เขากินอาหารของเขาอย่างแท้จริงผ่านแผงขายอาหารของคาสิโนเกือบทุกแห่ง — Pinette พูดระหว่างคำกัดที่ต้องใช้เวลาเท่านั้น เขาใช้เวลาสองสามเดือนเพื่อตระหนักว่าบัญชีไม่ใช่ของเขา

Pinette เป็นคนตลกโดยธรรมชาติและมีความสามารถพิเศษด้านอารมณ์ขันแบบโฆษณา ปิเน็ตกล่าวว่าครั้งแรกที่เขาพูดถึงเพื่อนร่วมงานในสำนักงานบัญชีด้วยเรื่องตลกของเขา ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเป็นนักแสดงตลกดีกว่าการคิดมาก เขาจึงสมัครเข้าร่วมงาน Open-Mike Night ที่คลับแสดงตลกและปรุงหนังสือที่เขาโปรดปรานโดยเชิญเพื่อนร่วมงาน

Pinette กล่าวว่าเขาทำงานรอบ ๆ เรื่องที่นักบัญชีไม่มีอารมณ์ขันด้วยการทำให้พวกเขาเมาก่อนการแสดง

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขนาดของเขา แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาเป็นคนตลก LOL อาชีพของ Pinette จึงเริ่มต้นขึ้น เขาได้ปรากฏตัวเป็นประจำใน The Tonight Show ซึ่งช่วยให้เขาได้รับหนึ่งในการแสดงตลกในเวลานั้นสำหรับนักแสดงตลก: เปิดให้ Frank Sinatra

สร้างความอบอุ่นให้กับฝูงชนสำหรับ Ol’ Blue Eyes และต่อมาสำหรับนักร้อง Steve Lawrence และ Eydie Gorme ได้นำ Pinette ไปที่ Atlantic City เป็นประจำในช่วงต้นทศวรรษ 1990 จากนั้นนักแสดงตลก Howie Mandel ก็กลายเป็นแฟนของ Pinette และเริ่มนำเสนอเขาในระหว่างการทัวร์ตลกของเขา

Pinette เข้าใจความแตกต่างอย่างรวดเร็วระหว่างผู้ชม Mandel กับคนที่ออกมาดู Sinatra หรือ Steve และ Eydie

“คุณเรียนรู้ที่จะทิ้งคำพูด [ดูหมิ่น] ออกไป” Pinette กล่าว

อิมเพรสชันนิสต์ที่มีพรสวรรค์ในการเลียนแบบตัวละครผิดปรกติเช่น Munchkins จาก The Wizard of Oz และ The Chipmunks (Alvin, Theodore และ Simon) Pinette กลายเป็นเรื่องปกติทางโทรทัศน์ด้วยการแสดงตลกพิเศษและการปรากฏตัวซิทคอม ปีที่แล้วเขาเป็นเจ้าภาพจัดรายการเคเบิล All You Can Eat

แต่บางทีการแสดงทางทีวีที่ใหญ่ที่สุดของเขาก็อาจจะเป็นฉากที่สั้นที่สุดเช่นกัน: ฉาก 30 วินาทีที่ตัวละครของเขาถูกขโมยไปในตอนสุดท้ายของซีรีส์เรื่อง Seinfeld

Pinette ทำงานกับ Mandel เมื่อเราถ่ายทำรายการทีวีที่ Sands Pinette นั้นมีอาการเสพติดอาหารในคืนก่อนหน้านั้นระหว่างรับประทานอาหารค่ำกับ Mandel และทีมงานของเขาในห้องอาหารรสเลิศแห่งหนึ่งของคาสิโน

Pinette เริ่มต้นด้วยซุปถั่วดำชามใหญ่พร้อมครีมเปรี้ยวก้อนใหญ่ นั่นคือส่วนที่ดีต่อสุขภาพ สำหรับอาหารเรียกน้ำย่อย เขาสั่งเนื้อสันในเนื้อสันในยัดไส้ด้วยบลูชีสและเนยในกระทะ

อาหารจานหลักของเขาคือซี่โครงไพร์มริบขนาดเท่าเทรนเชอร์แมน ซึ่งปิเน็ตต์หยิบขึ้นมาที่ปลายกระดูกและแสร้งทำเป็นเป็นไมโครโฟนขณะส่งบทตลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเน้นย้ำถึงมุกไลน์ด้วยการกินเนื้อมนุษย์ถ้ำกัด

ขณะที่เทปกำลังกลิ้งอยู่ในศูนย์อาหารในบ่ายวันรุ่งขึ้น Pinette สั่งฮอทดอกและชีสฟรายส์สองตัว และอุ่นเครื่องด้วยการกินฮอทดอกชุบแป้งหลายๆ แท่งบนไม้ก่อน

ขณะที่เราเดินตามเขาจากแผงหนึ่งไปอีกแผงหนึ่ง Pinette พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่กลัวเมื่อต้องเข้าใกล้คนแปลกหน้า เขาเห็นผู้ชายสองคนนั่งอยู่ที่โต๊ะ นั่งลงกับพวกเขา และเริ่มช่วยตัวเองทำไอศกรีมซันเดย์ของพวกเขา

จากนั้นเขาก็เห็นป้ายประกาศว่าเดอะแซนด์กำลังสร้างบุฟเฟ่ต์ใหม่ เขาเริ่มลูบไล้ป้ายและกระซิบด้วยเสียงที่เงียบงัน

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ เรามีคำสารภาพที่จะเริ่มต้นคอลัมน์ของสัปดาห์นี้ ฉันไม่ใช่คนประเภทบุฟเฟ่ต์จริงๆ แม้ว่าจะไม่มีใครชื่นชมแนวคิดเรื่องอาหารในปริมาณมากเท่าฉัน แต่บุฟเฟ่ต์ส่วนใหญ่ที่ฉันเคยพบมามีความหมายสี่ประการ: เส้นที่ยาวและคดเคี้ยว การถวายโต๊ะอบไอน้ำปานกลาง บริการไม่ดี; และบรรยากาศอึมครึม

ข่าวดีก็คือ Caesar’s Palace Court ซึ่งเปิดในเดือนพฤศจิกายน ไม่เพียงแต่ขจัดความคิดอุปาทานเหล่านั้นเท่านั้น แต่ยังทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ

ที่เริ่มต้นด้วยบรรยากาศ เมื่อเดินเข้าไปในที่นั่งขนาด 500 ที่นั่งในวันศุกร์ประเสริฐ เรารู้สึกประทับใจกับพื้นที่กว้างขวาง สว่างสดใส และมีชีวิตชีวาในทันที ด้วยเฉดสีส้มและสีเหลืองอ่อนที่สดใส การตกแต่งของ Palace Court นั้นน่าดึงดูดใจและกว้างขวาง จากมุมมองเชิงแนวคิด ห้องได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกค้าที่หิวโหยต้องต่อคิวรออาหารนาน

อันที่จริง มันค่อนข้างจะเหมือนกับชุดของบุฟเฟ่ต์ที่แยกจากกัน โดยแต่ละส่วนจะสื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะและสไตล์ของอาหาร ผลลัพธ์ที่ได้ แม้จะมีขนาดที่ใหญ่โต แต่ Palace Court ก็เกือบจะมีความสนิทสนมและมีการไหลที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นกระบวนทัศน์การรับประทานอาหารรูปแบบใหม่: บุฟเฟ่ต์บูติก

เราเริ่มทานอาหารที่สถานีอาหารทะเลและซูชิ ที่นี่ผู้อุปถัมภ์จะได้พบกับหอยนางรมดิบและหอยบนเปลือกครึ่งถังขนาดเล็กที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชายฝั่งของหอยนึ่งหรือหอยแมลงภู่ กุ้งทอด กุ้งนึ่งเปลือก สลัดทูน่าเลิศรส ปลาแซลมอนย่างทั้งตัวและอีกมากมาย ทางด้านซ้ายสุด เชฟเตรียมม้วนซูชิสามแบบ ทูน่ารสเผ็ด ผัก และเค้กปลารูปทรงสี่เหลี่ยมที่สะดุดตา เราชอบความสดที่เห็นได้ชัดเป็นพิเศษ ทั้งหมดนี้เป็นอาหารแบบนาทีต่อนาที ซึ่งทำสำเร็จตลอดการบริการของช่วงเย็น

จุดต่อไปของเราคือส่วนสบายๆ ที่ให้บริการปีก สไลเดอร์ และพิซซ่า ไก่นั้นชุ่มฉ่ำและอวบอ้วน เห็นได้ชัดว่าตัดจากนกทั้งตัว ราดด้วยซอสในตำนานของรัฐนิวยอร์กเวอร์ชันที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย และปิดท้ายด้วยเบลอที่โรยด้วยกลิ่นหอมชั้นดี แถบเลื่อนเป็นหนึ่งในความผิดหวังเล็กน้อยในตอนเย็น เนื่องจากเบอร์เกอร์ยาวเกินไปเล็กน้อยภายใต้โคมไฟให้ความร้อน และต้องการม้วนที่นุ่มกว่าและไม่แข็งกระด้าง สเต็กเหล็กแบนหั่นทีละชิ้น โดยแบ่งเป็นส่วนๆ อย่างชาญฉลาดที่ประมาณ 6 ออนซ์ต่อชิ้น ไม่มีปัญหาดังกล่าว เนื้อนุ่มชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่น่ารักเหล่านี้ถูกนำไปย่างให้หายากปานกลางและนำเสนอบนตะแกรงอุ่น ๆ เพื่อเพิ่มความถูกต้อง

แม้ว่าเราจะไม่ได้ลองชิมพิซซ่า แต่หุ้นส่วนด้านอาหารของเราซึ่งเป็นนักกินพายที่เชี่ยวชาญ พบว่าพิซซ่าของเธอดีกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ เธอยังได้ลิ้มลองอาหารหลายรายการจากสถานีเอเชีย/เมดิเตอร์เรเนียน เช่น เนื้อวัว พริกไทย ผัดสับปะรด ยำกุ้ง และพาสต้าฟูซิลลี่ในซอสหอยแดง

น่าสังเกตว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ Palace Court มีลูกค้าที่เข้าร่วมดีเพียงใด นอกเหนือจากการทำความคุ้นเคยกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เครื่องดื่มของเรายังจัดเตรียมไว้ – พร้อมข้อมูลสำรองเนื่องจากห้องค่อนข้างพลุกพล่าน สัมผัสที่ดี – ล้างจานตามหน้าที่ เปลี่ยนเงิน และให้รายละเอียดบาร์ไวน์แบบบริการตนเองที่ไม่เหมือนใครสำหรับไวน์ขนาดเล็กเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม.

เอาล่ะ กลับไปที่อาหารกันดีไหม? ถัดมาในวาระการประชุมของเราคือ โรงแกะสลักที่มีเนื้อย่างแบบสั่งตัด ไก่งวงทั้งอก และไส้กรอกรมควันขนาดมหึมา สัตว์ปีกสีน้ำตาลทองโดดเด่นมากจริงๆ ทั้งฉ่ำและชื้น และเตาอบแบบหมุนที่อยู่ด้านหลังแถวจะปั่นทุกอย่างให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ชื่นชอบผักไม่จำเป็นต้องสิ้นหวัง สลัดต่างๆ จะรวมอยู่ในจุดให้บริการแต่ละแห่ง

แล้วก็มีของหวานมากมายที่น่าอัศจรรย์ ผลงานการกำกับโดย Deb Pellegrino เชฟขนมอบมากพรสวรรค์ของ Caesars คอลเลกชันนี้ดูคล้ายกับฉากในภาพยนตร์หรือพิพิธภัณฑ์มากกว่าบุฟเฟ่ต์อื่นๆ ที่เราเคยเห็น นอกจากนี้ยังวางตบเบา ๆ อย่างมีกลยุทธ์ตรงกลางห้องโค้ง ผนังกระจกด้านหลังแสดงเหลือบของ AC ใจกลางเมือง จากจอแสดงผลที่ตระการตานี้ เราสุ่มตัวอย่างมินิ crème brulee เค้กช็อคโกแลตเฮเซลนัท และช็อคโกแลตบาร์เอสเพรสโซ อย่างหลังซึ่งดูราวกับอยู่ใจกลางเมืองบนแถบ Kit Kat ส่งโกโก้ในปริมาณที่ชวนน้ำลายสอและสาระสำคัญของกาแฟที่เข้มข้นไม่แพ้กัน

คู่หูของเราไปทานเค้กแอปเปิ้ลครัมบ์คัสตาร์ดมะพร้าวและมะพร้าวที่แสนวิเศษ และอีกชิ้นเต็มไปด้วยช็อกโกแลตหลายชั้น นอกจากนี้ เธอยังไม่สามารถต้านทานไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟและบาร์โยเกิร์ตแช่แข็งได้ โดยเน้นที่ตัวเลือกหลากสีสันเพื่อสร้างไอศกรีมซันเดย์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร

ในเมืองที่การรับประทานอาหารหรูแบบสบาย ๆ ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ Palace Buffet เกินความคาดหมาย น

ตอนนี้เขาละทิ้งThe Tonight Showให้กับJimmy Fallonแล้ว ไม่ต้องแปลกใจถ้าJay Lenoย้ายไปที่เครือข่ายเคเบิล แต่อย่าแปลกใจถ้ารายการต่อไปของเขาไม่มีบทพูดคนเดียวที่ตลกโดยอิงจากเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือการให้สัมภาษณ์กับดาราภาพยนตร์ที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพวกเขา

พูดดังๆ กับนักข่าว60 นาทีสตีฟ ครอฟต์เพียงสองสัปดาห์ก่อนออกจากThe Tonight Showเลโนกล่าวว่าเขาสามารถเห็นตัวเองกำลังทำอะไรบางอย่างกับ The History Channel และในการติดตามผลทางอีเมลกับThe Boston Globeนักแสดงตลกและคลั่งไคล้ยานยนต์ — คอลเลกชั่นรถคลาสสิกของเขามีมูลค่าประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ — บอกเป็นนัยว่าเขาอาจขยายรายการ Garage Web ของ Jay Leno ให้เป็นรายการที่สำคัญยิ่งขึ้น

แต่เขาปฏิเสธการกระโดดกลับเข้าสู่สงครามทอล์คโชว์ช่วงดึก

“ฉันจะทำการแสดงตอนดึกอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับ [Fallon, David LettermanหรือJimmy Kimmel ] หรือไม่? ไม่ …คุณไม่สามารถสร้างสิ่งที่เรามีในThe Tonight Showได้ นั่นเป็นช่วงเวลา 22 ปี” เขากล่าวกับ 60 นาที “มันวิเศษมาก และฉันก็รักมัน”

หลังจากสองทศวรรษในฐานะ ผู้สืบทอดตำแหน่งของ จอห์นนี่ คาร์สันเลโนไม่ได้หยุดแม้แต่วันเดียวเพื่อไตร่ตรองถึงความพึงพอใจส่วนตัวของงานที่ทำได้ดี คืนหนึ่งหลังจากเซ็นสัญญากับThe Tonight Showเลโนทำในสิ่งที่เขาทำมานานกว่า 40 ปี นับตั้งแต่วันที่เขาออกไปตามท้องถนนพร้อมกับนักเต้นระบำเปลื้องผ้าสองคนที่ผูกเสา – แก้วแชมเปญยักษ์ – ขึ้นไปบนรถโฟล์คสวาเกน : เลโนแสดงละครตลก แต่ครั้งนี้เขาบินไปที่วันไนท์สแตนด์ในฟลอริดาด้วยเครื่องบินเจ็ทของ NBC

เดินทางกลับในสุดสัปดาห์นี้ เลโนกลับมาที่แอตแลนติกซิตีเพื่อเล่นการแสดงวันไนท์สแตนด์ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายนที่โรงละคร Caesars Circus Maximus

สองครั้งห่างกันประมาณ 20 ปี Leno บอกฉันว่าเขามักจะคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงตลกเป็นอันดับแรกและเป็นอันดับสองของนักแสดงโทรทัศน์ หากไม่มีการแสดงตลก เขาไม่เคยได้รับตำแหน่งแทนคาร์สัน

เลโนไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับแอตแลนติกซิตี การปรากฏตัวครั้งแรกของเขาที่นี่คือช่วงฤดูร้อนปี 1979 เมื่อคาสิโนใหม่บนตึกนี้เป็นเจ้าของโดยคนกลุ่มเดียวกันกับที่เป็นเจ้าของ Caesars Palace ในลาสเวกัส ในตอนแรกพวกเขาไม่ได้ใช้ชื่อซีซาร์ในพื้นที่ สถานที่ให้บริการนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Boardwalk Regency และเพิ่งทำลายการผูกขาดของ Resorts ตลอดทั้งปีให้เป็นเกมเดียวในเมือง Leno ซึ่งปรากฏตัวในTonight Show สองสามรายการ ภายใต้เข็มขัดของเขา กำลังเปิดให้แสดงสำหรับดูโอดนตรีSeals & Croftsซึ่งมีซิงเกิ้ลฮิตอย่างเพลง “Summer Breeze” และ “Diamond Girl” พวกเขากำลังแสดงใน “ลานโบว์ลิ่ง” ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าโรงละครคาบาเร่ต์ 466 ที่นั่งที่มีเพดานต่ำและแคบที่คาสิโน

ฉันได้ตรวจทานการแสดงและให้คะแนน Leno ดีกว่า Seals & Crofts มาก เนื่องจากพวกเขาใช้เวลา 45 นาทีในการเริ่มร้องเพลงในที่สุด ซึ่งทำให้ Leno เสียฉากเปิดตัว 30 นาทีที่ตลกขบขันของ Leno

เลโนกับฉันได้รับการแนะนำหลังการแสดง และเขาบอกว่าเขาต้องการเดินเล่นบนทางเดินริมทะเลและคว้าฮอทดอก เราลงเอยที่ Dipstix ที่เลิกใช้แล้ว ซึ่งฉันแนะนำให้เขารู้จักกับความเพลิดเพลินในการอุดตันของหลอดเลือดแดงของแป้งข้าวโพดชุบฮอทดอกชุบแล้วทอดบนไม้

สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเลโน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับนักแสดงตลกคนอื่นๆ ที่เริ่มต้นเป็นนักแสดงเปิดและพบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทางโทรทัศน์ (สวัสดีเจอร์รี่ ไซน์เฟลด์และแกร์รี แชนด์ลิ่ง) ก็คือความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของเลโนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เขายังเป็นคนที่ถ่อมตัวเหมือนเดิมเมื่อฉันพบเขาในปี 1979: ยังคงชอบใส่กางเกงยีนส์และเสื้อเชิ้ตยีนส์หลังการแสดง ยังคงอยากจะมีฮอทดอกแทนที่จะเป็นเนื้อสันใน ยังคงรักรถของเขา ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ แทนที่จะใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของรถที่ไม่ซ้ำใคร เขาสามารถซื้อได้มากเท่าที่ต้องการ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งที่เขาบอกฉัน — นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าเขาไม่มีผู้จัดการหรือตัวแทน — เมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว ตอนที่เราอัดรายการโทรทัศน์ที่ Harrah’s Resort

เลโนบอกฉันว่าเขาฝากเงินทุกเช็คที่เขาได้รับจากเอ็นบีซี ทุกเพนนีเดียว เขาไม่มีพอร์ตหุ้น ไม่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ซื้อพันธบัตร เงินสด. ในธนาคาร. ไม่มีแม้แต่การจำนองบ้านเล็กๆ ที่เขาและ มา วิส ภรรยาของเขาอายุ 33 ปีอาศัยอยู่ เพราะเขาปฏิเสธที่จะซื้อบ้านจนกว่าเขาจะสามารถจ่ายเงินสดได้ บอกว่ามันเป็นสิ่งที่พ่อของเขาสอนเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก: อย่าซื้ออะไรเว้นแต่คุณจะมีเงินจ่ายสำหรับมัน

เลโน ซึ่งจะอายุ 64 ปีในวันที่ 28 เมษายน ใช้เงินที่เขาหามาได้จากการยืนขึ้น ในช่วง 22 ปีที่ผ่านมาเขาเป็นเจ้าภาพจัดรายการช่วงดึกที่ได้รับคะแนนสูงสุด เขาได้รับเงินจำนวนมหาศาลจากการแสดงสดของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเล่นคาสิโน

“ดังนั้น เมื่อฉันออกจากThe Tonight Showฉันควรจะสร้างรังเล็กๆ ที่น่ารักขึ้นมา” เลโนกล่าวตามความเป็นจริง มูลค่าสุทธิของเขาอยู่ที่ประมาณ 350-400 ล้านเหรียญ นั่นคือไข่รัง น