เว็บแทงบอล SBOBET สโบสล็อต Ralph Oats ประกาศการ

เว็บแทงบอล SBOBET พลาโน รัฐเท็กซัส–(Marketwire – 4 สิงหาคม 2008) – Ralph Oats และ Cathy Oats ผู้ก่อตั้ง Wellness International Network, Ltd. (WIN) บริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารเสริมต่อต้านวัยWIN CoQ10™และการจัดการน้ำหนักที่มียอดขายสูงสุด สายBioLean® ระบบเพิ่งประกาศวันที่ 12 ประจำปีแรงจูงใจในการล่องเรือของพวกเขาจะได้รับรางวัลผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับทึ่ง, วันหยุดเจ็ดวันเสรีภาพบนเรือรอยัลแคริบเบียนของท้องทะเลที่ซานฮวน, เซนต์ Maarten, เฮติและไมอามี่

เรือสำราญ Escape to the Islands จะออกเรือในวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และมีทัศนียภาพอันงดงามมากมายของหาดทรายสีขาวของแคริบเบียนและน้ำทะเลสีฟ้าใส บนเรือสำราญ Liberty of the Seas ผู้จัดจำหน่าย Wellness International Network

ชั้นนำจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าตื่นเต้น เช่น สวนน้ำ เครื่องเล่นกระดานโต้คลื่น FlowRider® และสระว่ายน้ำในร่ม/กลางแจ้งในห้องอาบแดดที่สวยงาม เรือลาดตระเวน Wellness International Network ที่ผ่านการรับรองยังสามารถเพลิดเพลินกับอาหารอร่อย บาร์และเลานจ์ที่มีธีมต่างๆ ฟิตเนสสุดล้ำ และเดย์สปาเพื่อการผ่อนคลาย

“มีพลังงานเชิงบวกเสมอในการล่องเรือจูงใจของเรา” Ralph Oatsกล่าว “ผู้คนบนเรืออดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นกลุ่มผู้จัดจำหน่ายที่ใส่ใจสุขภาพและทะเยอทะยานจำนวนมากของเรา การล่องเรือยังให้โอกาสในการแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเราสำหรับอนาคตกับผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั่วโลกของเรา”

ผู้จัดจำหน่าย Wellness International Network มากกว่า 120 ราย ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและโภชนาการที่ไม่มีปัญหา เพิ่งเดินทางกลับจากการล่องเรือสำราญในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังอิตาลี ซิซิลี ตุรกี ครีต และกรีซ เรือสำราญ Myths & Legends

นี้มีผู้เข้ารอบมากกว่าที่เคยเพลิดเพลินกับวันหยุดที่ดีที่สุดนี้ เว็บแทงบอล SBOBET และสร้างความทรงจำตลอดชีวิตกับครอบครัวและเพื่อนฝูง “เราไม่สามารถหยุดพูดถึงความสนุกที่เราทุกคนมีในการล่องเรือได้” ผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งแรกเล่า “ฉันไม่สามารถหยุดคุยโม้กับทุกคนได้ว่าเราสนุกกับการใช้เวลากับครอบครัว Wellness มากแค่ไหน เราพร้อมแล้วสำหรับปีหน้าในทะเลแคริบเบียน!”

ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา Wellness International Network ได้มอบรางวัลให้กับผู้จัดจำหน่ายชั้นนำด้วยการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในฝันทั่วโลก ได้แก่ บาร์เซโลนา สเปน; นีซ, ฝรั่งเศส; ฟลอเรนซ์, อิตาลี; โรม, อิตาลี; เนเปิลส์, อิตาลี; ปาแลร์โม, อิตาลี; มอนติคาร์โล; เอเธนส์, กรีซ; ดูบรอฟนิก, โครเอเชีย; มาร์เซย์, ฝรั่งเศส; Villefranche, ฝรั่งเศส; ทาโอร์มินา, ซิซิลี; มิโคนอส, กรีซ; ฮิโรชิมา, ญี่ปุ่น; มายอร์ก้า, สเปน; เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส; อิสตันบูลตุรกี; เวนิส, อิตาลี; เซียงไฮ้ประเทศจีน; ปักกิ่ง ประเทศ

จีน; โอเดสซา, ยูเครน; ยัลตา, ยูเครน; คูซาดาซี, ตุรกี; ซานโตรินี, กรีซ; เซนต์โทมัส; เซนต์จอห์น; ซอร์เรนโต, อิตาลี; ลิวอร์โน, อิตาลี; จอร์จทาวน์ หมู่เกาะเคย์แมน; โอโช ริออส, จาเมกา; Cozumel, เม็กซิโกและท่าเรือที่น่าจดจำอื่น ๆ อีกมากมาย เกี่ยวกับ Wellness International Network, Ltd. (WIN)

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและโภชนาการ Wellness International Network, Ltd. มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองพลาโน รัฐเท็กซัส โดยมีบริษัทในเครือในยุโรปคือ WIN Worldwide BV ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮุฟด์ดอร์ป ประเทศฮอลแลนด์ และบริษัทในเครือในแอฟริกาใต้ Wellness International Network SA (Pty) ) Limited

ตั้งอยู่ในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดย Ralph Oats และ Cathy ภรรยาของเขา ดำเนินงานในหลายประเทศทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และแอฟริกา และเป็นผู้นำแถวหน้าในด้านการตลาดเครือข่ายทั่วโลก นิตยสาร Management Team 500 เพิ่งเลือก Wellness International Network, Ltd. ให้เป็นบริษัท Top 500 รายการโภชนาการที่

สมบูรณ์ของ WIN มีระบุไว้ใน Physicians’ Desk Reference® (PDR®) สำหรับยาและอาหารเสริมที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพมานานหลายทศวรรษ นักกีฬาที่จริงจังมีความยินดีที่ทราบว่า WIN Worldwide BV เข้าร่วมในระบบ Netherlands Security System Food Supplements Top Sport [NZVT] ด้วย

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้: ProXtreme™, Mass Appeal™, Sure2Endure™ และ Phyto-Vite® ระบบนี้ควบคุมแบบแบตช์เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ . เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ “จะจ่ายให้อยู่ดีกินดี” ที่www.winltd.com

ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2551 รายได้ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 14% เมื่อพิจารณาจากสกุลเงินที่เป็นกลาง กลุ่มแบรนด์ทั้งหมดมีส่วนในการพัฒนานี้ด้วยยอดขายที่เป็นกลางของสกุลเงินเพิ่มขึ้น 19% ที่ Adidas, 2% ที่ Reebok และ 6% ที่ TaylorMade-adidas Golf การเคลื่อนไหวของสกุลเงินส่งผลกระทบในทางลบต่อยอดขายของกลุ่มบริษัทในสกุลเงินยูโร รายรับของกลุ่มเพิ่มขึ้น 5% ในรูปของยูโรเป็น 2.521 พันล้านยูโรในไตรมาสที่สองของปี 2551 จาก 2.400 พันล้านยูโรในปี 2550

กำไรต่อหุ้นไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 15% อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 2.7 จุดเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 50.1% (2007: 47.4%) ในไตรมาสที่สอง อันเป็นผลมาจากการผสมผสานในภูมิภาคและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น การขยายธุรกิจค้าปลีกของตัวเองต่อไป และการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่เอื้ออำนวย กำไรขั้นต้นของกลุ่มเพิ่มขึ้น 11% เป็น 1.263 พันล้านยูโร (2007: 1.138 พันล้านยูโร) ผลจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในทุกกลุ่มแบรนด์และการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานในกลุ่มสำนักงานใหญ่/การรวมบัญชี

ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มเพิ่มขึ้น 0.4% เป็น 8.2% ในไตรมาสที่สองของปี 2551 เทียบกับ 7.8% ในปีก่อนหน้า สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบมากกว่าการหักกลบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการยุติค่าใช้จ่ายทางการตลาดในปีนี้ในส่วนของอาดิดาส กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 10% เป็น 208 ล้านยูโร เทียบกับ 188 ล้านยูโรในปี 2550 ในไตรมาสที่สองของปี 2551 กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 12% เป็น 116 ล้านยูโร (2007: 104 ล้านยูโร)

เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานที่สูงขึ้นและอัตราภาษีที่ลดลง ผลจากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ลดลงอันเนื่องมาจากโครงการซื้อคืนหุ้น กำไรต่อหุ้นจึงเพิ่มขึ้นในอัตราที่แข็งแกร่งขึ้น กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 15% เป็น 0.59 ยูโร

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2551 รายได้ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินที่เป็นกลาง โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายสองหลักในกลุ่มกอล์ฟAdidasและTaylorMade-adidas อาดิดาสส่วนขยายตัว 16% ที่Reebokส่วนลดลง 2% และTaylorMade-อาดิดาสกอล์ฟยอดขายส่วนที่เพิ่มขึ้น 11% การเคลื่อนไหวของสกุลเงินส่งผลกระทบในทางลบต่อยอดขายของกลุ่มบริษัทในสกุลเงินยูโร รายรับของกลุ่มเพิ่มขึ้น 4% ในแง่ของยูโรเป็น 5.142 พันล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 จาก 4.938 พันล้านยูโรในปี 2550

“เราภูมิใจที่ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสำหรับครึ่งแรกของปี 2551 ผลงานของเรานั้นยอดเยี่ยมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เข้มงวดขึ้น” เฮอร์เบิร์ต ไฮเนอร์ ซีอีโอและประธานของอาดิดาสกล่าว “adidas และ TaylorMade-adidas Golf ยังคงแสดงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง และเราได้วางรากฐานที่ Reebok เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี”

ยอดขายของ adidas Group เติบโตในอัตราเลขสองหลักในทุกภูมิภาค ยกเว้นอเมริกาเหนือที่รายรับลดลง ยอดขายครึ่งปีแรกของกลุ่มในยุโรปเพิ่มขึ้น 16% เมื่อพิจารณาจากสกุลเงินที่เป็นกลาง อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเกือบทุกประเทศ ในอเมริกาเหนือรายรับของกลุ่มลดลง 8% เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เป็นกลาง อันเนื่องมาจากยอดขาย adidas และ Reebok ที่ลดลงในสหรัฐอเมริกา

ยอดขายของกลุ่มบริษัทในเอเชียเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เป็นกลางในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในประเทศจีน ในลาตินอเมริกายอดขายที่เป็นกลางของสกุลเงินเพิ่มขึ้น 29% ในช่วงครึ่งแรกของปี โดยเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักจากตลาดหลักทั้งหมดในภูมิภาค การพัฒนาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการรวมกิจการร่วมค้าของรีบอคในภูมิภาคเป็นครั้งแรก

ผลกระทบจากการแปลงสกุลเงินส่งผลเสียต่อยอดขายในสกุลเงินยูโรในทุกภูมิภาค ยอดขายในยุโรปเพิ่มขึ้น 11% ในรูปยูโรเป็น 2.352 พันล้านยูโรในปี 2551 จาก 2.116 พันล้านยูโรในปี 2550 รายได้ในอเมริกาเหนือลดลง 19% เป็น 1.160 พันล้านยูโรในปี 2551 จาก 1.429 พันล้านยูโรในปีก่อนหน้า ในแง่ยูโร รายรับในเอเชียเพิ่มขึ้น 17% เป็น 1.214 พันล้านยูโรในปี 2551 จาก 1.036 พันล้านยูโรในปี 2550 ยอดขายในละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น 23% เป็น 381 ล้านยูโรในปี 2551 จาก 310 ล้านยูโรในปีก่อนหน้า

อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทอาดิดาสเพิ่มขึ้น 2.5 จุดเป็น 49.6% ของยอดขายในครึ่งแรกของปี 2551 (2007: 47.1%) โดยได้แรงหนุนจากการปรับปรุงในทุกส่วนของแบรนด์ อัตราครึ่งปีแรกที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงส่วนผสมของภูมิภาคและสินค้า กิจกรรมการค้าปลีกของตนเองที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่เอื้ออำนวย การ

ทำงานร่วมกันด้านต้นทุนอันเป็นผลมาจากการรวม Reebok เข้ากับกลุ่ม Adidas ยังคงส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มราคาสินค้าเข้ามีผลกระทบทางลบเพียงเล็กน้อยต่อต้นทุนการพัฒนาการ

ขายในครึ่งแรกของปี 2551 อันเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งและอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทอาดิดาสเพิ่มขึ้น 10% ในช่วงแรก ครึ่งปี 2008 จะสูงถึง 2.552 พันล้านยูโร เทียบกับ 2.326 พันล้านยูโรในปีก่อนหน้า

อัตรากำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มเพิ่มขึ้น 1.1 จุดเป็น 9.5% ในครึ่งแรกของปี 2551 (2007: 8.5%) ซึ่งเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานในครึ่งปีแรกสูงสุดนับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการของรีบอค ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเพิ่มขึ้น 1.3 จุดเป็น 40.9% ในครึ่งแรกของปี 2551 จาก 39.6% ในปี 2550 การพัฒนานี้ได้รับแรงหนุนหลักจากค่าใช้จ่าย

ทางการตลาดที่สูงขึ้นโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายในกลุ่ม Adidas ที่เกี่ยวข้องกับปีนี้ การแข่งขันกีฬาที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในตลาดเกิดใหม่ เช่น รัสเซีย ทั้งในกลุ่ม Adidas และ Reebok ก็ส่งผลต่อการพัฒนานี้เช่นกัน กำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอาดิดาสเพิ่มขึ้น 17% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 เป็น 490 ล้านยูโร เทียบกับ 417 ล้านยูโรในปี 2550

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสุทธิลดลง 3% เป็น 71 ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 จาก 73 ล้านยูโรในปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการกู้ยืมเฉลี่ยที่ลดลงในปี 2551 เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปีก่อน

อันเป็นผลมาจากอัตรากำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายทางการเงินสุทธิที่ลดลง รายได้ก่อนหักภาษี (IBT) เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเพิ่มขึ้น 1.2 จุดเป็น 8.1% ในปี 2551 จาก 7.0% ในปี 2550 รายได้ก่อนหักภาษีของอาดิดาส กลุ่มเติบโต 22% เป็น 419 ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 จาก 344 ล้านยูโรในปี 2550

รายได้สุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 23% เป็น 286 ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 จาก 232 ล้านยูโรในปี 2550 อัตราภาษีของกลุ่มลดลง 0.5 จุดเป็น 31.5% ในครึ่งแรกของปี 2551 (2550: 32.0% ) และมีส่วนช่วยในการพัฒนานี้ด้วย ผลประโยชน์ส่วนน้อยของกลุ่มลดลง 16% เป็น 1 ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 จาก 2 ล้านยูโรในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 25% เป็น 1.42 ยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 เทียบกับ 1.14 ยูโรในปีก่อนหน้า จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคือ 200,415,758 (เฉลี่ยปี 2550: 203,565,047) กำไรต่อหุ้นปรับลดในปี 2551 เพิ่มขึ้น 24% เป็น 1.35 ยูโรจาก 1.09 ยูโรในปีก่อนหน้า จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดคือ 216,211,434 (เฉลี่ยในปี 2550: 219,446,886)

3.3 ล้านหุ้นซื้อคืนในไตรมาสที่สองเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 adidas AG ได้ประกาศเปิดตัวโครงการซื้อคืนหุ้นเพื่อซื้อคืนหุ้นของบริษัทคืนสูงสุด 5% จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 ในช่วงไตรมาสที่สอง adidas AG ได้ซื้อหุ้นมากกว่า 3.3 ล้านหุ้นในราคาเฉลี่ย 41.99 ยูโร . ปริมาณการซื้อคืนมีจำนวน 139 ล้านยูโรในไตรมาสที่สอง ตลอดระยะเวลาการซื้อคืนทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคมจนถึงปัจจุบัน adidas AG ซื้อคืนเกือบ 7.7 ล้านหุ้นในราคาเฉลี่ย 41.35 ยูโร ปริมาณการซื้อคืนทั้งหมดมีจำนวน 318 ล้านยูโร

การพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตต่อไปสินค้าคงคลังของกลุ่มเติบโต 5% เป็น 1.806 พันล้านยูโร ณ สิ้นครึ่งแรกของปี 2551 เทียบกับ 1.716 พันล้านยูโรในปี 2550 บนพื้นฐานที่เป็นกลางของสกุลเงิน คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 16% การพัฒนานี้เกิดจากการขยายธุรกิจในตลาดเกิดใหม่และสินค้าคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุนของ Reebok ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในละตินอเมริกา

ลูกหนี้กลุ่มลดลง 3% เป็น 1.641 พันล้านยูโร ณ สิ้นครึ่งแรกของปี 2551 เทียบกับ 1.689 พันล้านยูโรในปีก่อนหน้า ตามสกุลเงินที่เป็นกลาง ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 5% ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สอง สิ่งนี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องในการจัดการข้อกำหนดทางการค้าของกลุ่มและความพยายามในการรวบรวมร่วมกันในทุกกลุ่ม

เงินกู้ยืมสุทธิลดลง 134 ล้านยูโร สโบสล็อต เงินกู้ยืมสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 อยู่ที่ 2.260 พันล้านยูโร ลดลง 6% หรือ 134 ล้านยูโร เทียบกับ 2.395 พันล้านยูโรในปีก่อนหน้า ความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งและผลกระทบจากสกุลเงินส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนานี้ และมากกว่าการชดเชยกระแสเงินสดที่ไหลออกที่เกี่ยวข้องกับโครงการซื้อคืนหุ้น

ยอดค้างชำระของ Adidas เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เป็นกลางงานในมือของแบรนด์ adidas ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2008 เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยใช้สกุลเงินที่เป็นกลาง การปรับปรุงนี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของ Adidas ในหมวดหมู่หลักๆ ส่วนใหญ่ ในแง่เงินยูโร ยอดคงค้างของ Adidas เพิ่มขึ้น 1% ยอดคงค้างของรองเท้าเพิ่มขึ้น 9%

ในแง่ของสกุลเงินที่เป็นกลาง (+2% ในสกุลเงินยูโร) โดยเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค งานในมือที่ค้างอยู่เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินที่เป็นกลาง (+2% ในสกุลยูโร) โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ตัวเลขสองหลักในเอเชียและการเติบโตที่มีตัวเลขหลักเดียวในยุโรป งานในมือของฮาร์ดแวร์ลดลงเนื่องจากการไม่เกิดขึ้นซ้ำของคำสั่งซื้อของปีก่อนที่เกี่ยวข้องกับยูฟ่ายูโร 2008(TM)

ยอดค้างชำระของ Reebok ที่เป็นกลางด้านสกุลเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2008 ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยอิงตามสกุลเงินที่เป็นกลาง ในแง่ยูโร ค่านี้แสดงถึงการลดลง 21% ยอดคงค้างของรองเท้าลดลง 13% ในแง่ของสกุลเงินที่เป็นกลาง (-21% ในสกุลเงินยูโร) งานในมือที่ค้างอยู่ลดลง 20% ตามสกุลเงินที่เป็นกลาง (-28% ในสกุลเงินยูโร) การพัฒนาทั้งสองนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบในระยะสั้นของการริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อฟื้นฟูแบรนด์รีบอคในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น งานค้างของฮาร์ดแวร์เพิ่มขึ้นในอัตราเลขสองหลัก

เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นในหมวดฮอกกี้ เนื่องจากการกีดกันของธุรกิจค้าปลีกของตัวเองและส่วนแบ่งธุรกิจในคราวเดียวในกลุ่มการขายของรีบอค คำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในส่วนนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงการพัฒนายอดขายในปี 2551 ที่คาดหวัง

ยอดขายของกลุ่มบริษัทอาดิดาสในปี 2551 คาดว่าจะเติบโตในอัตราตัวเลขหลักเดียวสูงบนพื้นฐานสกุลเงินที่เป็นกลาง ยอดขายที่เป็นกลางของสกุลเงินสำหรับแบรนด์ adidas ในปี 2008 ได้รับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราเลขสองหลักต่ำ (ก่อนหน้านี้: อัตราตัวเลขหลักเดียวสูง) คำแนะนำการขายสำหรับกลุ่ม Reebok และ TaylorMade-adidas Golf ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ยอดขายในกลุ่ม Reebok ที่เป็นกลางด้านสกุลเงินนั้นคาดว่าจะเติบโตที่อัตราตัวเลขกลางถึงสูงหลักเดียวในปี 2008 ที่ TaylorMade-adidas Golf ยอดขายที่เป็นกลาง

ด้านสกุลเงินตลอดทั้งปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นที่อัตรากลางหลักเดียว เป็นผลมาจากการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งของกลุ่มในช่วงครึ่งแรกของปี ขณะนี้คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นทั้งปีจะเกิน 48.0% (จากเดิม: 47.5 ถึง 48.0%) โดยได้แรงหนุนจากการปรับปรุงในทั้งสามกลุ่มแบรนด์ ขณะนี้อัตรากำไรจากการดำเนินงานคาดว่าจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อัตรากำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มคาดว่าจะเข้าใกล้ 10.0% ในปี 2551 (จากเดิม: อย่างน้อย 9.5%)

กำไรสุทธิทั้งปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นคาดว่าจะเติบโตอย่างน้อย 15% ในปี 2551 เทียบกับระดับ 551 ล้านยูโรในปี 2550 ซึ่งจะแสดงถึงการเติบโตของรายได้สุทธิเลขสองหลักสำหรับกลุ่มบริษัทเป็นปีที่แปดติดต่อกัน

Herbert Hainer กล่าวว่า “ผลงานของเราในครึ่งปีแรกของปีทำให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งหมดของเราในปี 2008 อย่างมั่นคง เรายังคาดหวังว่าจะทำได้เกินเป้าหมายเดิมบางส่วน และในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กำลังจะมาถึง เราก็พร้อมจะจัดแสดง พลังของแบรนด์ของเราสู่ผู้ชมทั่วโลก”

งานก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อหลายปีก่อน และบริษัทได้จัดหาสารเคลือบสำหรับสถานที่ต่างๆ รวมถึงสนามกีฬาโอลิมปิกหลัก (เรียกว่ารังนก) และศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งชาติแห่งอนาคต (รู้จักกันในชื่อ Water Cube)

งานเหล็กทั้งหมด 8,000 ตันบน Water Cube มูลค่า 100 ล้านเหรียญได้รับการคุ้มครองโดยสารเคลือบที่จัดหาโดยธุรกิจ International Paint ของบริษัท ในขณะที่สีฝุ่น Interpon® ประมาณ 1,000 กิโลกรัมก็ถูกใช้ในระหว่างการก่อสร้างเช่นกัน การเคลือบผง AkzoNobel ยังถูกนำไปใช้กับสนามกีฬาหลักอีกด้วย

โดยรวมแล้ว จะมีการใช้สถานที่มากกว่า 30 แห่งในระหว่างการแข่งขัน 16 วัน ซึ่งหลายแห่งใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเคลือบของบริษัท ซึ่งรวมถึงสนามกีฬาในร่มแห่งชาติ (ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพยิมนาสติกศิลป์ แทรมโพลีน และแฮนด์บอล), ศูนย์การเดินเรือชิงเต่า, ศูนย์การประชุมโอลิมปิกปักกิ่ง (ฟันดาบ), สวนพายเรือและพายเรือแคนูชุนยี, โรงยิมเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (แบดมินตัน, ยิมนาสติกลีลา) และสนามกีฬาในร่มแคปิตอล (วอลเลย์บอล)

แต่ไม่ใช่แค่ในด้านกีฬาเท่านั้นที่ความเชี่ยวชาญด้านการเคลือบของบริษัททำให้ประสิทธิภาพระดับโลกตามปกติ นอกจากนี้ยังมีการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายเวลา 3 พันล้านดอลลาร์ไปยังสนามบินนานาชาติปักกิ่งซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีนี้ จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับสารเคมีพิเศษของบริษัทด้วย โดย Surface Chemistry ได้จัดหาอิมัลซิไฟเออร์สำหรับพื้นผิวขนาดเล็ก ซึ่งช่วยให้สามารถซ่อมแซมถนนหลายไมล์ในเวลาที่รวดเร็วเป็นสองเท่าในตอนกลางคืน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

แม้ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2008 จะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในประเทศจีน แต่อั๊คโซ่โนเบลก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับการแข่งขันกีฬาระดับโลก นอกจากนี้ ยังเป็นผู้จัดหาวัสดุเคลือบสำหรับสถานที่หลักที่ใช้ในเอเธนส์ในปี 2547 และซิดนีย์ในปี 2543

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ – ไม่ใช่เพื่อการตีพิมพ์AkzoNobel ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เราผลิตและจำหน่ายสี สารเคลือบ และเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ รายได้รวมในปี 2550 อยู่ที่ 14.4 พันล้านยูโร อันที่จริง เราคือบริษัทสีและสารเคลือบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษรายใหญ่

เราจัดหาอุตสาหกรรมทั่วโลกด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิต เราคิดถึงอนาคต แต่ลงมือทำในปัจจุบัน เราหลงใหลในการแนะนำแนวคิดใหม่ ๆ และพัฒนาคำตอบที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้าของเรา นั่นคือเหตุผลที่พนักงาน 60,000 คนของเรา ซึ่งประจำอยู่ในกว่า 80 ประเทศ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและส่งมอบคำตอบแห่งอนาคตในวันนี้ (TM)

ซานดิเอโก, 5 ส.ค. 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Entropic Communications, Inc. (Nasdaq:ENTR) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันซิลิคอนเพื่อเปิดใช้งานความบันเทิงภายในบ้านที่เชื่อมต่อ และ Actiontec Electronics, Inc. ผู้พัฒนาชั้นนำด้านการเชื่อมต่อบรอดแบนด์และ โซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยบรอดแบนด์ ประกาศว่าทั้งสองบริษัทได้ขยายความร่วมมือเพื่อส่งมอบอุปกรณ์สำหรับองค์กรของลูกค้า (CPE) รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการติดตั้งเครือข่ายไฟเบอร์ความเร็วสูง

ในฐานะลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของ Entropic Actiontec ได้จัดส่งอุปกรณ์ที่รองรับ MoCA โดยใช้เทคโนโลยีของ Entropic มานานกว่าสองปี และได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Entropic เพื่อพัฒนานวัตกรรมและประสิทธิภาพของ MoCA ตอนนี้ Actiontec ได้รวมตัวควบคุมเครือข่ายโคแอกเซียลที่สอดคล้องกับ MoCA 1.1 ของ Entropic เข้ากับเราเตอร์บรอดแบนด์ไร้สายรุ่นถัดไป เพื่อให้สามารถจัดส่งวิดีโอ HD บนเครือข่ายได้อย่างเหนือชั้น

Actiontec ประสบความสำเร็จในการแต่งงานกับเทคโนโลยีของตนกับชิปเซ็ตที่สอดคล้องกับ MoCA ของ Entropic เพื่อเปิดใช้งานเครือข่ายความบันเทิงดิจิทัลที่แข็งแกร่ง โดยนำเสนอวิดีโอ HD หลายสตรีมทั่วทั้งบ้านโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานสายโคแอกซ์ที่มีอยู่ เราเตอร์บรอดแบนด์ไร้สายภายในบ้านรุ่นล่าสุดของ Actiontec (รุ่น # MI-424WR) รวมตัวควบคุมเครือข่ายโคแอกเซียลใหม่ล่าสุดของ Entropic (c.LINK EN2210)

เพื่อมอบคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดของ MoCA 1.1 รวมถึงความเร็วสูง (175 Mbps) คุณภาพการบริการแบบกำหนดพารามิเตอร์ (PQoS) , การสนับสนุน 16 โหนด, ความสามารถในการวินิจฉัยระยะไกล และการรักษาความปลอดภัยที่แท้จริงของการเชื่อมต่อแบบมีสายที่มีการป้องกัน รวมกับการเข้ารหัสระดับแพ็คเก็ตที่ทันสมัย กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่สำหรับประสิทธิภาพ

Actiontec รักษาความเป็นผู้นำในโฮมเกตเวย์ด้วย MI-424 WR ใหม่ซึ่งมีการออกแบบฮาร์ดแวร์ขั้นสูงและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ส่งผลให้ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มความเร็วบริการได้มากกว่า 100 Mbps และตอบสนองความต้องการของฐานผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มมูลค่าและแบนด์วิดท์จำนวนมาก เช่น การควบคุมโดยผู้ปกครอง การเล่นเกมออนไลน์ ดนตรี กีฬาสด ความบันเทิงสำหรับเด็ก ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับ Actiontec เพื่อมอบเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ MoCA ที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค” John Graham รองประธานฝ่ายการตลาดของ Entropic กล่าว “คุณลักษณะใหม่ของชิปเซ็ตที่สอดคล้องกับ MoCA 1.1 ของเรา พร้อมด้วยโซลูชันการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ชั้นนำของ Actiontec กำลังมอบประสิทธิภาพเครือข่ายขั้นสูงสำหรับบ้านที่เชื่อมต่อที่กำลังพัฒนา” แบ่งปันความบันเทิงดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย

ตัวควบคุมเครือข่ายโคแอกเซียล EN2210 เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูล c.LINK(tm) ของ Entropic ที่อุทิศให้กับโซลูชันเครือข่ายโคแอกเซียลที่สมบูรณ์สำหรับการกระจายวิดีโอความคมชัดสูงและความคมชัดมาตรฐานหลายรายการ ข้อมูลดิจิตอล เสียง และบรอดแบนด์ EN2210 ผสมผสานความยืดหยุ่นของอินเทอร์เฟซโฮสต์ที่เพิ่มขึ้นด้วยการใช้พลังงานที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการรวมระบบที่ลดลง

ชิปเซ็ตทำงานร่วมกับอินเทอร์เฟซเครือข่ายโคแอกเซียล EN1010 ที่ความถี่วิทยุตั้งแต่ 800 ถึง 1500 MHz ทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนด MoCA ตามโปรโตคอล c.LINK ของ Entropic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักที่ MoCA เลือกไว้ EN2210 ช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้สายเคเบิลโคแอกเซียลในบ้านที่มีอยู่โดยไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟใหม่หรือดัดแปลง

Brian Henrichs รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Actiontec Electronics, Inc กล่าวว่า “Actiontec มีประวัติการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Entropic มาอย่างยาวนานเพื่อนำโซลูชัน MoCA ออกสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์ของ Actiontec จะยังคงผลักดันขอบเขตด้านประสิทธิภาพต่อไปโดยใช้เทคโนโลยี MoCA ชั้นนำจาก Entropic Communications” .เกี่ยวกับ Actiontec Electronics, Inc.

Actiontec Electronics พัฒนาการเชื่อมต่อบรอดแบนด์และโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยบรอดแบนด์ที่ทำให้ชีวิตดิจิทัลง่ายขึ้นและสมบูรณ์ โดยมอบประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมการสื่อสาร ความบันเทิง การจัดการบ้าน และอื่นๆ ข้อเสนอของ Actiontec มีตั้งแต่ตัวเลือกโฮมเกตเวย์บรอดแบนด์ที่รองรับ IPTV ที่กว้างขวางที่สุดในตลาด เพื่อนำเสนอบริการวิดีโอแบบ IP ในบ้าน

ไปจนถึงโมเด็ม DSL อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย เราเตอร์ และอุปกรณ์ความบันเทิงดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ระดับผู้ให้บริการของบริษัทนั้นง่ายต่อการติดตั้ง จัดการ และใช้งาน และจำหน่ายผ่านช่องทางการขายปลีกและผู้ให้บริการบรอดแบนด์ Actiontec ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซันนี่เวล รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานสาขาในโคโลราโด สปริงส์ โคโลราโด เซียงไฮ้ประเทศจีน; และไทเป ไต้หวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 408-752-7700 หรือเยี่ยมชมhttp://www.actiontec.com .เกี่ยวกับ Entropic Communications

Entropic Communications, Inc. (Nasdaq:ENTR) เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำที่ออกแบบ พัฒนา และทำการตลาดโซลูชันระบบเพื่อเปิดใช้งานความบันเทิงภายในบ้านที่เชื่อมต่อ เทคโนโลยีของบริษัทเปลี่ยนวิธีการนำวิดีโอคุณภาพระดับโทรทัศน์ความละเอียดสูงและเนื้อหามัลติมีเดียอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกม และภาพถ่าย เข้ามาและเผยแพร่ไปทั่วทั้งบ้านอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.entropic.com

สามารถรับชมโลโก้ Entropic Communications ได้ที่http://www.primenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=4255ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ถ้อยแถลงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์โดยเคร่งครัดถือเป็น “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ข้อความดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความเกี่ยวกับความคืบหน้าและเป้าหมายของการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง Entropic กับ Actiontec

ตลอดจนข้อดีและการใช้งานชิปเซ็ตที่สอดคล้องกับ MoCA 1.1 และตัวควบคุมเครือข่ายโคแอกเซียลของ Entropic และเราเตอร์บรอดแบนด์โฮมของ Actiontec ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่รู้จัก ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของ Entropic แตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีตหรือจากผลลัพธ์

ใดๆ ที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลกระทบของการแข่งขัน เอนโทรปิก’ การพึ่งพาลูกค้าจำนวนจำกัดและผู้ให้บริการในที่สุด

ความสามารถของ Entropic ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงอย่างทันท่วงที ความเสี่ยงที่ตลาดสำหรับโซลูชันการส่งวิดีโอและเนื้อหามัลติมีเดียที่มีความคมชัดสูงระดับโทรทัศน์อาจไม่พัฒนาตามที่คาดการณ์ไว้ ผลกระทบของการเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศของ Entropic; และปัจจัยอื่นๆ ที่

กล่าวถึงในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานรายไตรมาสของ Entropic ในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อความเตือนนี้

ฮูสตัน, 5 ส.ค. 2008 (PRIME NEWSWIRE) — บทที่ฮูสตันของ AIGA สมาคมมืออาชีพด้านการออกแบบประกาศว่า Paula Savage Hansen จะได้รับรางวัล AIGA Houston Fellow ประจำปี 2008 และ Hines จะได้รับรางวัล 2008 AIGA Houston Corporate Leadership Award . ผู้รับทั้งสองจะได้รับการยอมรับจากคุณูปการที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศด้านการออกแบบและการแสดงความเป็นผู้นำในชุมชนการออกแบบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาวุโสได้รับการเสนอชื่อจากเพื่อนร่วมงานเพื่อรับรางวัล AIGA Houston Fellow ในแต่ละปีมีผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับเกียรตินี้ทั่วประเทศ การศึกษา การเขียน ความเป็นผู้นำในวิชาชีพและชื่อเสียง รวมถึงการฝึกฝนการออกแบบจะได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกันในการพิจารณาผู้ได้รับรางวัล Fellow Award Hansen ผู้ก่อตั้ง Savage เมื่อ 35 ปีที่แล้ว เป็นผู้บุกเบิกด้านสื่อเชิงโต้ตอบและการออกแบบเว็บไซต์ตั้งแต่แรก และก่อตั้งบริษัทกราฟิกและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจำนวนหนึ่ง เธอทำให้ซาเวจ

กลายเป็นหนึ่งในบริษัทสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ โดยดึงดูดลูกค้าองค์กรและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชั้นนำที่ติดอันดับ Fortune 100 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ทั่วโลก Hansen เคยเป็นอดีตสมาชิกคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการ AIGA Texas และล่าสุดดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารระดับประเทศของ Association of Professional Design Firms Hansen มีบทบาทสำคัญในการสร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งสำหรับการออกแบบในเมืองฮุสตัน และให้คำปรึกษาแก่ผู้นำด้านการออกแบบรุ่นต่อไป

AIGA Houston Corporate Leadership Award ให้การยอมรับบทบาทขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีไหวพริบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการออกแบบโดยใช้มาตรฐานสูงสุดในด้านนโยบาย นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2500 ไฮนส์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในฮูสตัน มีสำนักงานมากกว่า 100 แห่งใน 16 ประเทศทั่วโลก ได้สร้างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพสูงสุด ความเกี่ยวข้องด้านสุนทรียภาพ และมูลค่าที่ยั่งยืน การทำงานร่วมกับสถาปนิกชื่อดังอย่าง Cesar Pelli, Frank Gehry, IM Pei และ Philip Johnson

ไฮนส์ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น โดยส่งเสริมความสมดุลระหว่างการทำงาน ความงาม และความยั่งยืนในขณะที่ได้เปลี่ยนโฉมเส้นขอบฟ้าทั่วโลก Hines ให้ความสำคัญกับการใช้การออกแบบกราฟิกที่โดดเด่นในการทำตลาดอาคาร อาศัยนักออกแบบท้องถิ่น Chris Hill, Jerry Herring,

2008 AIGA Houston Design Legends Gala จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2008 ที่โรงแรม Houstonian Hotel, Club & Spa Debbie Millman ผู้อำนวยการคณะกรรมการแห่งชาติของ AIGA และหุ้นส่วนและประธานฝ่ายการออกแบบที่ Sterling Brands จะเป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานกาล่าที่กำลังจะมีขึ้น หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจองและโอกาสในการสนับสนุน ติดต่อ Robin Tooms ที่ president@houston.aiga.org หรือที่ 713-522-1555 เกี่ยวกับ AIGA

AIGA สมาคมวิชาชีพด้านการออกแบบเป็นสถานที่ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหันไปหาก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล เข้าร่วมในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการวิจัย ตลอดจนการศึกษาขั้นสูงและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม AIGA กำหนดวาระแห่งชาติสำหรับบทบาทของการออกแบบในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ AIGA

เป็นสมาคมสมาชิกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดสำหรับมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับวินัย แนวปฏิบัติ และวัฒนธรรมการออกแบบ ก่อตั้งขึ้นในฐานะ American Institute of Graphic Arts ในปี 1914 ในฐานะสโมสรขนาดเล็กพิเศษ ปัจจุบัน AIGA เป็นตัวแทนของนักออกแบบ 22,000 คนผ่านกิจกรรมระดับชาติและโปรแกรมท้องถิ่นที่พัฒนาโดย 59 บทและกลุ่มนักศึกษา 240 กลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว AIGA ฮูสตัน, เยี่ยมชมhttp://www.aigahouston.org เกี่ยวกับ SAVAGE

Savage, Inc. เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการออกแบบองค์กร รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ รายงานประจำปี เอกสารทางการตลาด และเว็บไซต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 โดย Paula Savage และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส ผลงานของบริษัทได้รับรางวัลมากมายและได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือและสิ่งพิมพ์ของวิชาชีพส่วนใหญ่ เยี่ยมชมwww.savagebrands.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ HINES

Hines เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก พอร์ตโฟลิโอโครงการในอดีตและปัจจุบันของบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสมบูรณ์ ได้มาและจัดการสำหรับบุคคลที่สาม รวมถึงอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งคิดเป็นพื้นที่สำนักงานประมาณ 435 ล้านตารางฟุต ที่อยู่อาศัย

การใช้งานแบบผสมผสาน อุตสาหกรรม โรงแรม สถานพยาบาลและการกีฬา ตลอดจนชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนแม่บทและการพัฒนาที่ดิน ด้วยสำนักงานมากกว่า 100 แห่งใน 16 ประเทศทั่วโลก และทรัพย์สินที่ควบคุมมูลค่าประมาณ 22.9 พันล้านดอลลาร์ Hines เป็นหนึ่งในองค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เยี่ยมชมwww.hines.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

CEDAR FALLS, IA–(Marketwire – 6 สิงหาคม 2008) – คว้าช่วงเวลานี้และก้าวเข้าสู่ชีวิตที่หรูหราของนักพนันเดิมพันสูง! Phantom EFX ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่วิดีโอเกมคาสิโนชั้นนำได้ประกาศในวันนี้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์วิดีโอเกมคาสิโน Reel Deal — Reel Deal Slots การแก้แค้นของ Blackbeard, Reel Deal Casino Millionaire’s Club และ Reel Deal Card Games ’09

“ด้วยวิดีโอเกม Reel Deal ใหม่ ผู้เล่นแทบไม่มีศักยภาพในการปรับแต่งประสบการณ์คาสิโนของพวกเขา” Jim Thompson ประธาน Phantom EFX กล่าว “เป้าหมายของเราคือมอบประสบการณ์การเล่นเกมคาสิโนในระดับใหม่อย่างสม่ำเสมอและรายการ Reel Deal ในปีนี้จะนำประสบการณ์ลาสเวกัสมาสู่พีซีของคุณโดยตรง”

รายการ Phantom EFX ของปีนี้เป็นชื่อคาสิโนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกที่หลากหลายซึ่งเต็มไปด้วยคุณสมบัติใหม่และการเล่นโบนัสที่รับรองว่าคุณจะต้องใจเต้นแรงอย่างแน่นอน Reel Deal Slots การแก้แค้นของ Blackbeard:

เข้าร่วมกับ Cap’n Blackbeard และทีมงานเพื่อความสนุกสุดเหวี่ยง! Reel Deal Slots การแก้แค้นของ Blackbeard จะทำให้คุณประทับใจด้วยเทคโนโลยีกราฟิก 3D ที่น่าประทับใจ สล็อตโปรเกรสซีฟ และวิดีโอโปกเกอร์ ผู้เล่นจะสามารถปรับแต่งอวาตาร์เสมือนจริงด้วยเสื้อผ้า ทัศนคติ และลักษณะใบหน้าที่ปรับแต่งได้หลายล้านชุด ห้องนิรภัยจะนำผู้เล่นเกมขึ้นฝั่งไปยังสถานที่แปลกใหม่เพื่อปล้นสะดมของคุณและนำโจรกลับบ้าน รีลดีลคาสิโนเศรษฐีคลับ:

Three Card Draw Poker, Caribbean Stud Bonus และ Texas Hold ‘Em Bonus เป็นเพียงไม่กี่เกมที่จะพบได้ใน Reel Deal Casino Millionaire’s Club เกมใหม่ล่าสุดที่จะเข้าสู่ชั้นคาสิโนทั่วโลกถูกนำมารวมกันในชื่อนี้ด้วยความก้าวหน้าของตัวละครที่รวดเร็วผ่านทัวร์นาเมนต์ การทดลองเล่น และความมั่งคั่ง เพลิดเพลินไปกับการตั้งค่าที่หรูหราของคาสิโนที่มีสไตล์ของ Reel Deal

ในขณะที่เดิมพันการแข่งม้าและสุนัขแบบเคลื่อนไหว เดิมพันในหนังสือกีฬาเกี่ยวกับทีมโปรดของคุณ และเล่นเกมคาสิโนที่มีให้เลือกมากมายที่สุดเท่าที่เคยมีมา! ผู้เล่นจะสามารถสร้างตัวละครส่วนบุคคลได้เป็นครั้งแรกในตัวสร้างตัวละครใหม่ล่าสุดของ Phantom EFX เกมไพ่ดีลรีล ’09:

เกมไพ่ ’09 รวบรวมสำรับไพ่ตามความชอบของคุณ โดยมีเกมไพ่มากกว่า 79 เกมรวมถึง All Fives, Cuckoo, Golf, Hand & Foot, Pedro และ Pisti ผู้เล่นยังสามารถเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติใหม่ที่น่าตื่นเต้น เช่น สล็อตแมชชีนที่ปลดล็อคได้ มินิเกม ตู้นิรภัย การเดิมพันข้าง และอื่น ๆ อีกมากมาย

Reel Deal Slots Blackbeard’s Revenge, Reel Deal Casino Millionaire’s Club และ Reel Deal Card Games ’09 มีกำหนดวางจำหน่ายในฤดูใบไม้ร่วงปี 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Phantom EFX, สายผลิตภัณฑ์ Reel Deal หรือสั่งซื้อล่วงหน้าชื่อเหล่านี้ โปรดไปที่www .PhantomEFX.com เกี่ยวกับ Phantom EFX:

Phantom EFX เป็นบริษัทเกมที่สร้างประสบการณ์ที่สมจริงและมีชีวิตขึ้นมาบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับ Windows และ Linux Phantom EFX ที่มีความสามารถระดับแนวหน้า สิ่งอำนวยความสะดวก ทรัพยากร และบรรยากาศที่ผ่อนคลายในมิดเวสต์ มีวิสัยทัศน์และความสามารถที่ทำให้บริษัทเกมที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อที่สดกว่า สนุกสนานยิ่งขึ้น และเหนือกว่าการนำเสนอในตลาดในปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผี EFX, เยี่ยมชมกรุณา: www.PhantomEFX.com

ข้อมูลติดต่อ: Phantom EFX Media ติดต่อ: Jerry Whitehead III Reverb Communications 209-586-1495 x111 jerry@reverbinc.com Naomi Brown 209-586-1495 x101 Naomi@reverbinc.com

ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 6 สิงหาคม 2008) – Cisco (NASDAQ: คสช) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับเลือกให้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายวิดีโอ Internet Protocol (IP) และโซลูชันการเข้ารหัสวิดีโอแก่ NBC ในระหว่างที่เครือข่ายครอบคลุมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่ง 2008 วันที่ 8-24 ส.ค. โครงสร้างพื้นฐานวิดีโอ IP ของ Cisco จะช่วยให้บุคลากรของ NBC ในนิวยอร์กและลอสแองเจลิสแก้ไขวิดีโอตามที่บันทึกไว้ในปักกิ่งและนำเสนอไปยังหน้าจอสามจอ ได้แก่ ทีวี พีซี และสมาร์ทโฟน

อธิบายว่าเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่มีความต้องการมากที่สุดในโลก เครือข่ายข้ามมหาสมุทรที่ก้าวล้ำที่ขับเคลื่อนโดย Cisco จะช่วยให้สามารถถ่ายโอนไฟล์ขนาดกิกะไบต์ระหว่างปักกิ่ง นิวยอร์ก และลอสแองเจลิส ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งก่อน เจ้าหน้าที่ของ NBC ต้องทำงานจากวิดีโอเทปเพื่อเพิ่มกราฟิกและคำอธิบายภาพให้กับช็อตเหตุการณ์ ในโครงการสื่อที่มีความทะเยอทะยานที่สุดโครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์ NBC จะนำเสนอการออกอากาศมากกว่า 3,600 ชั่วโมงในช่วงกิจกรรม 17 วัน เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ไลบรารีเทปเพื่อ

ทำซ้ำสำเนาวิดีโอที่เพียงพอสำหรับใช้ในเครือข่ายต่างๆ แปดเครือข่ายรวมถึง NBCOlympics.com การใช้เวิร์กโฟลว์แบบไฟล์สำหรับการเลือกช็อต เครือข่ายสามารถเลือกช็อตและแจกจ่ายให้กับบริษัทในเครือได้ก่อนที่กิจกรรมจะเสร็จสิ้น

“ด้วยโซลูชันเครือข่ายของ Cisco เราบรรลุจอกศักดิ์สิทธิ์ของวิดีโอดิจิทัล ซึ่งเป็นความสามารถในการเลือกช็อตในไฟล์ที่มีความละเอียดต่ำและดึงข้อมูลที่มีความละเอียดสูงจากไฟล์เหล่านั้นแม้ในขณะที่กำลังบันทึก นั่นคือ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่” เครก เลา รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ NBC Olympics กล่าว “Cisco เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ และในสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่มีความต้องการสูงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เราพึ่งพาความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้ เรามีกำหนดเวลาที่แน่นอนเมื่อความครอบคลุมของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเริ่มต้นและสิ้นสุด เทคโนโลยีของ Cisco ช่วยให้เราเหนือความคาดหมายและปฏิบัติตามตารางเวลาของเราในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย .”

ผู้ชมการรายงานข่าวของ NBC เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งจะสามารถใช้พีซีและแล็ปท็อปเพื่อเข้าถึงวิดีโอ 2,200 ชั่วโมงที่พวกเขาสามารถเล่นได้ตามความต้องการ รวมถึงไฮไลท์ กรอกลับ ซ้ำอีกครั้ง และให้คะแนน 3,000 ชั่วโมง บุคคลจะสามารถดูวิดีโอและดูผลลัพธ์บนสมาร์ทโฟนได้

“เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์การออกอากาศ ดำเนินการสร้าง จัดการ และแจกจ่ายวิดีโอดิจิทัลในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อน” โทนี่ เบตส์ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ Cisco Service Provider Group กล่าว “เรากำลังเข้าสู่ยุคของเครือข่ายภาพที่วิดีโอเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์

สิ่งที่ดีที่สุดรองลงมาในปักกิ่งคือการได้ดูการรายงานข่าวของงาน ในปีนี้ ไม่เพียงแต่จะมีการถ่ายทอดความครอบคลุมของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นเวลาหลายพันชั่วโมงในแบบเรียลไทม์ แต่เครือข่ายวิดีโอ IP และเทคโนโลยีการเข้ารหัสของ Cisco ยังช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงวิดีโอเหตุการณ์ตามต้องการได้หลายร้อยรายการโดยใช้พีซี แล็ปท็อป และอุปกรณ์มือถือสำหรับ ประสบการณ์โอลิมปิกที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกที่ทุกเวลา

ด้วยโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายวิดีโอ IP ของ Cisco ที่ครอบคลุมและโซลูชันการเข้ารหัสวิดีโอ NBC สามารถจัดการกับความท้าทายทางเทคนิคต่อไปนี้:เกี่ยวกับ NBC OlympicsNBC “America’s Olympic Network” เป็นเจ้าของสิทธิ์สื่อของสหรัฐฯ แต่เพียงผู้เดียวในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางโทรทัศน์ที่ทรงอิทธิพลที่สุด จนถึงปี 2012 ซึ่งรวมถึงปักกิ่งในปี 2008 แวนคูเวอร์ในปี 2010 และลอนดอนในปี 2012 ตั้งแต่วันที่ 8-24 สิงหาคม 2008 NBC Universal จะนำเสนอเนื้อหาครอบคลุม 3,600 ชั่วโมงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

โดยเน้นที่ NBC ในช่วงไพรม์ไทม์ด้วยการว่ายน้ำสด ยิมนาสติก และวอลเลย์บอลชายหาด ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 ผู้ชม 203 ล้านคนดูเครือข่ายของ NBC Universal – NBC, MSNBC, CNBC, USA, Bravo, Telemundo และ HD ในเครือของ NBC เสนอการรายงานข่าวโอลิมปิก 1,210 ชั่วโมงจากเอเธนส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ NBCOlympics.com จุดหมายปลายทางตลอดทั้งปีสำหรับแฟนกีฬาโอลิมปิก นำเสนอข่าว ตัวอย่างปักกิ่ง คุณสมบัติของนักกีฬา บล็อกผู้เชี่ยวชาญ ภาพถ่าย

เกี่ยวกับซิสโก้ ซิสเต็มส์ ซิสโก้ (NASDAQ: คสช) เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเครือข่ายที่เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อ สื่อสาร และทำงานร่วมกัน ข้อมูลเกี่ยวกับซิสโก้สามารถพบได้ที่http://www.cisco.com สำหรับข่าวอย่างต่อเนื่องโปรดไปที่ http://newsroom.cisco.com

Cisco, โลโก้ Cisco และ Cisco Systems เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การใช้คำว่า partner ไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่าง Cisco และบริษัทอื่นๆ เอกสารนี้เป็นข้อมูลสาธารณะของ Cisco

สำหรับฟีด RSS โดยตรงของข่าวทั้งหมดของ Cisco โปรดไปที่ “News@Cisco” ที่ลิงก์ต่อไปนี้:ข้อมูลติดต่อ: ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ: Sara Stutzenstein Cisco 770 236-2181 stutzes@cisco.com ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์: Marilyn Mora Cisco 408 527-7452 marilmor@cisco.com ติดต่อนักวิเคราะห์อุตสาหกรรม: Charlie Guyer Cisco 978 936-0825 chguyer@cisco .com

ปักกิ่ง7 สิงหาคม 2551 – “กลุ่มบริษัทอาดิดาสมีความเป็นเลิศในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 โดยมีการเติบโตในระดับบนและล่างเป็นตัวเลขสองหลัก ธุรกิจของเราในจีนมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตนี้” เฮอร์เบิร์ต ไฮเนอร์ ซีอีโอและ ประธาน Adidas AG กล่าวที่โต๊ะกลมของสื่อในวันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 ที่ปักกิ่ง “เมื่อเราเข้าสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เรา

ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำตลาดสำหรับแบรนด์ Adidas ในประเทศจีน ในฐานะกลุ่ม ยอดขายที่มหาศาลของเราในประเทศจีนในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ตอกย้ำตำแหน่งของเราในฐานะบริษัทสินค้ากีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดใน ตลาดแบบไดนามิกนี้ ”

บทบาทของแบรนด์ Adidas ในฐานะพันธมิตรชุดกีฬาอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2008 ที่ปักกิ่ง การขยายการจัดจำหน่ายแบบไดนามิกสำหรับ Adidas และ Reebok ตลอดจนการพัฒนาในเชิงบวกของ TaylorMade-adidas Golf เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักสำหรับกลุ่มบริษัทอาดิดาสในประเทศจีน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 ยอดขายของกลุ่มบริษัทอาดิดาสในจีนเพิ่มขึ้นกว่า 60% เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เป็นกลาง จากการเติบโตนี้ จีนจะกลายเป็นตลาดรายได้ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกลุ่มบริษัทอาดิดาส รองจากสหรัฐอเมริกาภายในสิ้นปีนี้

Herbert Hainer กล่าวว่า “เราอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการขายมากกว่า 1 พันล้านยูโรสำหรับกลุ่ม Adidas ในประเทศจีนภายในปี 2010” “ผมคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าเรื่องราวความสำเร็จของเราในจีนจะดำเนินต่อไป เพราะการมองเห็นและความตื่นเต้นที่เราจะสร้างให้กับแบรนด์ของเราระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะสร้างรัศมีในการรักษาโมเมนตัมของกลุ่มของเราในตลาดนี้ในอนาคต”

ณ สิ้นปี 2550 กลุ่มอาดิดาสเปิดสาขา 4,800 แห่งในประเทศจีน และวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนดังกล่าวเป็น 5,900 ร้านค้าในปี 2551 แบรนด์ adidas จะดำเนินการประมาณ 5,000 ร้านค้า (2007: 4,000) และแบรนด์ Reebok ประมาณ 900 ร้านค้า (2007: 800) ภายในสิ้นปีนี้ ภายในปี 2010 ตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นรวมประมาณ 7,200 ร้านค้าสำหรับ adidas Group, 6,100 ร้านค้าสำหรับ adidas และ 1,100 ร้านค้าสำหรับ Reebok

เกี่ยวกับอาดิดาสและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในฐานะพันธมิตรชุดกีฬาอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2008 ที่ปักกิ่ง อาดิดาสจะจัดหาอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค และเจ้าหน้าที่ BOCOG มากกว่า 100,000 คน อาดิดาสจะจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับนักกีฬามากกว่า 3,000 คน สหพันธ์ 214 แห่ง และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ 16 แห่ง โดยรวมแล้ว อาดิดาสจะจัดหาผลิตภัณฑ์มากกว่า 3 ล้านชิ้นสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรวมถึงรองเท้ากีฬา 43 แบบสำหรับ 27 จาก 28 กีฬา

มรดกทางวัฒนธรรมของ Adidas Olympic เกิดขึ้นในปี 1928 เมื่อผู้ก่อตั้ง Adidas Adi Dassler ได้สร้างผลิตภัณฑ์สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่อัมสเตอร์ดัมเป็นครั้งแรก อาดิดาสจะเป็นพันธมิตรชุดกีฬาอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอน 2012

เกี่ยวกับรีบอคและเหยาหมิง รีบอคมีความเกี่ยวข้องกับเหยา หมิง นักกีฬาที่โด่งดังที่สุดของจีน เพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางที่น่าตื่นเต้นของดารา NBA ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 ที่บ้านเกิดของเขา รีบอคได้เริ่มต้น “พลังไร้ขีดจำกัดของเชื้อเพลิงเย้า” ในเดือนกันยายน 2550 แคมเปญนี้เป็นความคิดริเริ่มด้านการตลาดที่ใหญ่ที่สุดของรีบอคในประเทศจีนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคร่วมสนับสนุน Yao ในการแสวงหาความสำเร็จในโอลิมปิก .

เกี่ยวกับอาดิดาส กรุ๊ป กลุ่ม Adidas เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมสินค้ากีฬา โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในสามกลุ่มหลัก: adidas, Reebok และ TaylorMade-adidas Golf สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแฮร์โซเกอเนารัค ประเทศเยอรมนี กลุ่มบริษัทมีพนักงานมากกว่า 34,000 คน และสร้างยอดขาย 10.3 พันล้านยูโรในปี 2550

CONWAY, Ark., Aug. 7, 2008 (PRIME NEWSWIRE) — มหาวิทยาลัย NCAA Division I อีกแห่งได้เลือก Mondo สำหรับเส้นทางใหม่ มหาวิทยาลัย Central Arkansas กำลังติดตั้ง Mondotrack ซึ่งเป็นสนามใหม่ล่าสุดของ Mondo และพื้นผิวสนามอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งปี 2008 ในสนามแข่งและสนามฟุตบอลแห่งใหม่

มีกำหนดจะเปิดในฤดูใบไม้ร่วงนี้ คอมเพล็กซ์จะมี Mondotrack 400 เมตรพร้อมเลน 42 นิ้วแปดเลนล้อมรอบสนามฟุตบอลหญ้าธรรมชาติ พื้นผิวสำหรับช็อตพัต พุ่งแหลน ขว้างจักร และขว้างค้อน ตลอดจนช่องทางสำหรับกระโดดไกล สูงและสาม และกระโดดค้ำถ่อ จะเป็น Mondotrack ด้วย

สนามกรีฑาและสนามฟุตบอลแห่งใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของมหาวิทยาลัยในการอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมการย้ายจาก NCAA Division II เป็น Division I ในปี 2006 ในปีเดียวกัน UCA ได้คืนสถานะโปรแกรมการติดตามหลังจากหายไป 14 ปี ลู่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีสำหรับทีมกรีฑาและกรีฑา UCA ซึ่งได้รับการฝึกอบรมและการแข่งขันที่โรงเรียนมัธยมในท้องถิ่น

“เราประเมินบริษัทหลายแห่งก่อนตัดสินใจเลือก Mondo” Brad Teague ผู้อำนวยการด้านกรีฑามหาวิทยาลัย Central Arkansas กล่าว “ในฐานะโรงเรียนใน Division I เราต้องการให้นักกีฬาของเรามีพื้นผิวที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน และ Mondotrack เป็นตัวเลือกที่ชัดเจน เพราะเป็นสนามที่เร็วและทนทานที่สุดในโลก”

นี่ไม่ใช่การติดตั้ง Mondo ครั้งแรกของมหาวิทยาลัย ศูนย์นันทนาการนักศึกษาของวิทยาเขตยังมีพื้นผิว Mondo Sport Impact และ Sportflex มหาวิทยาลัยมีทีมตัวแทน 15 ทีมของ NCAA และเป็นสมาชิกของการประชุม Southland Conference เป็นโรงเรียนเก่าของ Scottie Pippen อดีตดารา NBA

Federico Stroppiana ประธาน Mondo North and South America กล่าวว่า “การจัดหานักกีฬาที่มีลู่วิ่งที่ดีที่สุดในโลกเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับมหาวิทยาลัย Central Arkansas เพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับ Division I ได้ “ในขณะที่โค้ชและนักกีฬาของวิทยาลัยค้นพบมากขึ้น Mondo เป็นเส้นทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันเพราะช่วยให้นักกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและทำงานได้ดีที่สุด”

แทร็ก Mondo ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นแทร็กที่เร็ว ทนทานที่สุด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด ซึ่งรวมถึงแทร็ก Super X Performance ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของบริษัท ได้รับการติดตั้งในสถานที่มากกว่า 1,100 แห่งทั่วโลก นักกีฬาหลายคนประสบความสำเร็จเร็วกว่าเมื่อวิ่งบนลู่วิ่ง Mondo เมื่อเทียบกับพื้นผิวอื่นๆ สถิติโลกเกือบ 230 รายการและผลงานระดับชาติและส่วนบุคคลนับไม่ถ้วนได้รับการจัดทำขึ้นบนเส้นทาง Mondo

จากความสำเร็จของแทร็ก Super X Performance ของ Mondo ซึ่งเป็นแทร็กอันดับต้น ๆ ของโลกมานานกว่า 30 ปีและเป็นแทร็กของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแปดครั้งที่ผ่านมา Mondotrack ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การยึดเกาะที่ดีที่สุดและพื้นที่สัมผัสที่มากกว่าแทร็กอื่น โดยแปลงจำนวนแรงสูงสุดที่เกิดจากเท้าของนักกีฬาไปเป็นพลังงานเพื่อให้ได้รับพลังงานกลับมาสูงสุด ซึ่งช่วยให้นักกีฬามีเวลาเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการวิ่งบนพื้นผิวอื่นๆ Mondotrack ยังให้ความสบายในการเล่นกีฬาที่ยอดเยี่ยมและความปลอดภัยสูงสุด เกี่ยวกับ มอนโด

Mondo เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา โดยผลิตพื้นผิวสำหรับกีฬาแทบทุกประเภท Mondo ซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของลู่กรีฑาและสนามบาสเก็ตบอลและแฮนด์บอลของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 ที่ปักกิ่ง Mondo ยังเป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการหรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์และสมาคมกีฬามากกว่า 100 แห่ง รวมถึง FIBA, IAAF, Collegiate Strength and Conditioning Coaches Association, NIRSA, US Track Coaches Association และ YMCA

นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูพื้นในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และเป็นผู้ผลิตลูกบอลกีฬาและของเล่นรายใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยการผลิตเฉลี่ย 450,000 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ยังผลิตเรือยอทช์สุดหรูขนาดใหญ่ภายใต้แผนก Mondo Marine

Mondo ลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรม ส่งมอบสมรรถนะด้านกีฬาที่เหมาะสมที่สุด มีความทนทาน ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2491 สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของ Mondo อยู่ในอิตาลี บริษัทมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 196 ประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondo สามารถใช้ได้ที่www.mondousa.com Mondo เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mondo

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 7 สิงหาคม 2008) – นิตยสาร Seventeen และ Women’s National Basketball Association ได้ร่วมกันทำแบบสำรวจที่ครอบคลุมเพื่อสำรวจว่ากีฬาสามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กสาววัยรุ่นได้อย่างไร ในนิตยสาร Seventeen ฉบับเดือนกันยายน ที่แผงขายหนังสือพิมพ์ 12 สิงหาคม การสำรวจเปิดเผยว่า 83% ของเด็กสาววัยรุ่นเล่นกีฬาด้วยบาสเก็ตบอลเป็นกีฬาที่มีการมีส่วนร่วมอันดับหนึ่ง

เด็กผู้หญิงเล่นกีฬาด้วยเหตุผลหลายประการ แต่เหตุผลหลักที่พบในแบบสำรวจนี้คือการออกกำลังกาย (68.4%) เหตุผลสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การสร้างมิตรภาพ การแข่งขัน และการเป็นตัวแทนของโรงเรียน ความท้าทายที่หญิงสาวผู้ชื่นชอบกีฬาต้องเผชิญ ได้แก่ ความไม่มั่นคง 33% ของเด็กผู้หญิงที่ไม่เล่นกีฬาบอกว่าเป็นเพราะพวกเขากังวลว่าจะเล่นไม่เก่ง นอกจากนี้ 35% ของเด็กผู้หญิงยังกล่าวว่าทีมของพวกเขาไม่ได้อุปกรณ์หรือเวลาลงสนามมากเท่ากับทีมชาย และ 35% ของเด็กผู้หญิงเคยได้ยินเพื่อนของพวกเขาพูดถึงนักกีฬาหญิงที่ปรักปรำ

แม้จะมีปัจจัยเหล่านี้ขัดขวางไม่ให้เด็กผู้หญิงบางคนเล่นกีฬา แต่วัยรุ่นก็สามารถมองหามือโปรที่สร้างแรงบันดาลใจได้ เช่น Lisa Leslie, Diana Taurasi, Serena และ Venus Williams ขณะที่พวกเขาเล่นกีฬาในระดับใหม่ทั้งหมดและแม้กระทั่งละเลยทัศนคติที่ล้าสมัย การสำรวจยังเปิดเผยว่า 66% ของเด็กสาววัยรุ่นเชื่อว่าเชียร์ลีดเดอร์เป็นกีฬา ไม่ใช่งานย่อย และ 71% คิดว่าเชียร์ลีดเดอร์หญิงควรเชียร์การแข่งขันกีฬาของเด็กผู้หญิง

“กีฬาสามารถมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของเด็กสาววัยรุ่น ช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นหญิงสาวที่แข็งแรงทั้งทางอารมณ์และร่างกาย” แอน โชเค็ท บรรณาธิการของ Seventeen กล่าว “ความท้าทายของการแข่งขัน ความตื่นเต้นในการชนะ และบทเรียนของการสูญเสียจะอยู่กับพวกเขาตลอดไป”

ดอนน่า โอเรนเดอร์ ประธาน WNBA กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับนิตยสาร Seventeen ในการสำรวจครั้งสำคัญนี้ เนื่องจากเราทราบโดยตรงว่าบทบาทของกีฬาสามารถพัฒนาเด็กสาวให้เป็นผู้นำได้อย่างไร” “สตรีของ WNBA เป็นบุคคลที่แข็งแกร่ง มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่น ซึ่งแสดงคุณลักษณะเหล่านี้ทั้งในและนอกสนาม ด้วยเหตุนี้ เราจึงเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกีฬาสำหรับเด็กหญิงและสตรีทุกคน”

เซเว่นทีนและ WNBA ยังมอบรางวัลให้ผู้โชคดีหนึ่งคนได้เดินทางไปดูร่าง WNBA ปี 2552 และบัตรของขวัญ Discover มูลค่า 2,500 ดอลลาร์สำหรับอุปกรณ์ทีมใหม่ใน “Do You Love Your Team?” การแข่งขัน ข้อมูลเข้าและรางวัลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.seventeen.com/wnb วิธีการ:การวิจัยซึ่งดำเนินการในเดือนเมษายน ได้ทำการสำรวจผู้หญิงอายุ 13-20 ปีมากกว่า 1,000 คนเกี่ยวกับเซเว่นทีน:

Seventeen มีผู้อ่านมากกว่า 13 ล้านคนทุกเดือน และเป็นนิตยสารวัยรุ่นด้านความงามและแฟชั่นที่มียอดขายสูงสุดในปัจจุบัน Seventeen จัดพิมพ์โดย Hearst Magazines ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Hearst Corporation ( www.hearst.com ) และเป็นหนึ่งในผู้จัดพิมพ์นิตยสารรายเดือนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีทั้งหมด 19 ชื่อในสหรัฐอเมริกาและเกือบ 200 ฉบับ

ระหว่างประเทศ Hearst Magazines เข้าถึงผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามากกว่าผู้จัดพิมพ์นิตยสารรายเดือนรายอื่นๆ (73.4 ล้านตาม MRI ฤดูใบไม้ร่วงปี 2549) บริษัทยังตีพิมพ์นิตยสาร 19 ฉบับในสหราชอาณาจักรผ่านทางบริษัทในเครือ The National Magazine Limited เกี่ยวกับ WNBA:

ประกอบด้วย 14 ทีมและในฤดูกาลที่ 12 WNBA เป็นลีกกีฬาทีมหญิงอาชีพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ฤดูกาล 2008 สิ้นสุดวันที่ 17 พฤษภาคมด้วย ESPN2 อีกครั้งเพื่อให้การนัดหมายดูในรูปแบบของการออกอากาศ “WNBA Tuesdays” ระหว่างฤดูกาล 2008 การรายงานข่าวรวมกันใน ABC และ ESPN2 จะรวมการถ่ายทอดสดระดับชาติ 21 รายการ ในขณะที่ NBA TV ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ของลีกที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง จะเสนอการแข่งขันประจำฤดูกาล 70 รายการ

ผ่าน WNBA Cares WNBA มุ่งมั่นที่จะสร้างโปรแกรมที่ปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน โดยเน้นเป็นพิเศษในโปรแกรมที่ส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มความตระหนักด้านสุขภาพของเต้านมและสตรี สนับสนุนเยาวชนและครอบครัวพัฒนา และเน้นการศึกษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวดับเบิลยูเอ็นเข้าสู่ระบบเพื่อ www.wnba.com

ข้อมูลติดต่อ: ติดต่อ: นิตยสาร Jessica Pollack Hearst (212) 649-2619 jrpollack@hearst.com นิตยสาร Kendra Newton Hearst (212) 649-2570 Knowton@hearst.com Dina Pappas WNBA (212) 407-8840 dpappas@nba.com