เว็บไฮโลออนไลน์ จีคลับเสือมังกร เทคโนโลยี

เว็บไฮโลออนไลน์ ซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 9 กุมภาพันธ์ 2010) – วันนี้ NVIDIA Corp. ได้ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยี NVIDIA® Optimus™ ซึ่งเป็นความก้าวหน้า

ครั้งสำคัญสำหรับโน้ตบุ๊กพีซีที่เลือกโปรเซสเซอร์กราฟิกที่ดีที่สุดสำหรับการรันแอพพลิเคชั่นที่กำหนด และกำหนดเส้นทางเวิร์กโหลดโดยอัตโนมัติไปยัง GPU แบบแยก NVIDIA หรือกราฟิกในตัวของ Intel ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน

“ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเลือกอีกต่อไปว่าพวกเขาต้องการประสิทธิภาพกราฟิกที่ยอดเยี่ยมหรืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน” Rene Haas ผู้จัดการทั่วไปของผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กของ NVIDIA กล่าว “NVIDIA Optimus ให้ทั้งคู่ — ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยม และใช้งานได้ง่าย”

เช่นเดียวกับรถยนต์ไฮบริดที่เลือกระหว่างเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สและรถยนต์ไฟฟ้าในทันที และใช้เครื่องยนต์ที่เหมาะสมที่สุด เทคโนโลยี NVIDIA Optimus ก็ทำสิ่ง

เดียวกันสำหรับโปรเซสเซอร์กราฟิก เทคโนโลยี NVIDIA Optimus กำหนดทิศทางปริมาณงานผ่านโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงานในทันที ยืดอายุการใช้งาน

แบตเตอรี่ได้มากถึง 2 เท่า(1) เมื่อเทียบกับระบบที่กำหนดค่าใกล้เคียงกันซึ่งติดตั้งโปรเซสเซอร์กราฟิกแยก (GPU) เมื่อเล่นเกม 3 มิติ เล่นวิดีโอ หรือใช้แอปพลิเคชันประมวล

ผล เว็บไฮโลออนไลน์ จะใช้ GPU แยกประสิทธิภาพสูงของ NVIDIA เมื่อใช้แอปพลิเคชันพื้นฐาน เช่น การท่องเว็บหรืออีเมล ระบบจะใช้ตัวประมวลผลกราฟิกในตัว ผลลัพธ์ที่ได้คืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพกราฟิกที่ยอดเยี่ยม

“อัจฉริยะของ NVIDIA Optimus อยู่ในความเรียบง่าย” Dr. Jon Peddie ประธาน Jon Peddie Research ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมกราฟิกและนักวิเคราะห์ชั้นนำกล่าว

“สามารถท่องเว็บและใช้งานแบตเตอรี่ได้นาน และเมื่อต้องการแรงม้าพิเศษสำหรับแอพพลิเคชั่นอย่าง Adobe Flash 10.1 Optimus จะสลับไปใช้ NVIDIA GPU ที่ทรงพลังกว่าโดยอัตโนมัติ”

โน้ตบุ๊กที่มีเทคโนโลยี NVIDIA Optimus จะวางจำหน่ายในไม่ช้า โดยเริ่มจากโน้ตบุ๊ก Asus UL50Vf, N61Jv, N71Jv, N82Jv และ U30Jc สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี NVIDIA Optimus เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ NVIDIA ที่ http://www.nvidia.com/object/optimus_technology.html

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ปลุกโลกให้ตื่นขึ้นด้วยพลังของคอมพิวเตอร์กราฟิกเมื่อคิดค้นหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ในปี 2542 ตั้งแต่นั้นมา ก็ได้กำหนดมาตรฐานใหม่

อย่างต่อเนื่องในการประมวลผลภาพด้วยกราฟิกแบบโต้ตอบที่น่าทึ่งซึ่งมีให้ในอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาไปจนถึงโน้ตบุ๊ก ไปยังเวิร์กสเตชัน ความเชี่ยวชาญของ

NVIDIA ในด้าน GPU ที่ตั้งโปรแกรมได้ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการประมวลผลแบบคู่ขนาน ซึ่งทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ราคาถูกและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง นิตยสารฟอร์จูนได้จัดอันดับ NVIDIA #1 ในด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่www.nvidia.com

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับ: ประโยชน์ คุณลักษณะ ผลกระทบ และความสามารถของเทคโนโลยี NVIDIA Optimus; เป็น

© 2010 บริษัท NVIDIA. สงวนลิขสิทธิ์. NVIDIA, โลโก้ NVIDIA และ Optimus เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NVIDIA

Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คุณสมบัติ ราคา ความพร้อมใช้งาน และข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

(1) R840 อยู่ที่ประมาณ 8 วัตต์เมื่อไม่ได้ใช้งาน + FB อยู่ที่ประมาณ 9.6 วัตต์เมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมเป็น 17.6 วัตต์ Optimus CULV+GT215 มีทั้งหมด 8 วัตต์เมื่อไม่ได้ใช้งาน เนื่องจาก GT215 จะปิดด้วยระบบไฟฟ้า 8 วัตต์เทียบกับ 17.6 วัตต์ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 2 เท่า

ซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 9 กุมภาพันธ์ 2010) – อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับการสนับสนุนอย่างมากสำหรับเทคโนโลยี NVIDIA® Optimus™ ใหม่ที่

ประกาศในวันนี้ NVIDIA® Optimus™ เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสำหรับโน้ตบุ๊กพีซีที่เลือกโปรเซสเซอร์กราฟิกที่ดีที่สุดสำหรับการรันแอพพลิเคชั่นที่กำหนด และกำหนดเส้นทางเวิร์กโหลดโดยอัตโนมัติไปยัง GPU แยกของ NVIDIA หรือกราฟิกในตัวของ Intel มอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการ .

“NVIDIA Optimus เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับอุตสาหกรรมโน้ตบุ๊กพีซี จัดการประสิทธิภาพกราฟิกอย่างชาญฉลาดและต่อเนื่อง พร้อมยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่เพื่อมอบประสบการณ์พีซีโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุด” Dr. Jon Peddie ประธาน Jon Peddie Research ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมกราฟิกและนักวิเคราะห์ชั้นนำ

“NVIDIA Optimus ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานในลักษณะที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะทำงานร่วมกันได้ ทำได้ง่ายและราบรื่น เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับ

NVIDIA เพื่อให้ Adobe Flash Player 10.1 สามารถใช้ประโยชน์จากการเร่งความเร็ว GPU ได้ทุกเมื่อที่ทำได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคจึงได้รับ ประโยชน์ของอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุดและประสบการณ์มัลติมีเดียที่ดีที่สุดเมื่อท่องเว็บ”

David Wadhwani ผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน หน่วยธุรกิจแพลตฟอร์มของ Adobe ซึ่งกำหนดนิยามใหม่ให้กับธุรกิจ ความบันเทิง และการสื่อสารส่วนบุคคล โดยกำหนดมาตรฐานใหม่ในการผลิตและนำเสนอเนื้อหา

“Optimus เป็นกราฟิกที่สลับได้ถูกต้อง ไม่มีการสลับ ไม่ต้องรีบูต ไม่ต้องคิด ในที่สุดก็มีโซลูชันโน้ตบุ๊กที่ปรับให้เหมาะสมที่ช่วยให้ผู้ใช้โน้ตบุ๊กได้รับประสิทธิภาพที่ต้องการและ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ต้องการอย่างไม่ลำบาก”Rob Enderle ประธานและหัวหน้านักวิเคราะห์ของ Enderle Group หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

“Cyberlink กำลังย้ายการประมวลผลวิดีโอไปยังโปรเซสเซอร์กราฟิกมากขึ้นเรื่อย ๆ ลดการใช้ CPU และทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นเพื่อให้ระบบกลับสู่สถานะพลังงานต่ำเร็วขึ้น

เทคโนโลยี NVIDIA Optimus ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กโดยรวมของคุณในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพกราฟิกที่โดดเด่นที่คุณคาดหวัง ไม่ว่าคุณจะกำลังชมภาพยนตร์

HD ด้วย PowerDVD ตัดต่อวิดีโอด้วย PowerDirector หรือเพียงแค่ท่องเว็บ”Alice Chang ซีอีโอของ Cyberlink ผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงดิจิทัลและโซลูชั่นมัลติมีเดีย

“กราฟิกแบบสลับได้เป็นแนวคิดที่ดีในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ ผู้คนมักไม่ค่อยสลับระหว่าง GPU แบบรวมและแบบแยก กระบวนการนี้ยุ่งยากและสับสนเกินไป ผู้ซื้อบางราย

สงสัยว่าทำไมประสิทธิภาพของพวกเขาจึงแย่นักเมื่อคิดว่า GPU แยกทำงานอยู่ แต่ ไม่รู้จักพวกเขา Optimus แก้ไขสิ่งที่เสียด้วยกราฟิกที่สลับได้ “Roger Kay ประธานของ Endpoint Technologies Associates หนึ่งในนักวิเคราะห์ด้านการตลาดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

“เรายินดีที่ NVIDIA ยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สำหรับผู้ใช้ Windows 7” Mike Angiulo ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผน Windows และระบบพีซีของ Microsoft Corp กล่าว

“ด้วย Optimus NVIDIA จะสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับแอพพลิเคชั่นที่เน้นกราฟิกและข้อดีด้านอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ของกราฟิกแบบบูรณาการด้วยความ

พยายามขั้นต่ำจากผู้ใช้ “Mike Angiulo ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผน Windows และระบบนิเวศของพีซีที่ Microsoft Corp ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ บริการ และโซลูชัน

“เทคโนโลยี NVIDIA Optimus กำลังยกระดับการเล่นเกมบนโน้ตบุ๊ก เทคโนโลยีใหม่นี้เชื่อมช่องว่างระหว่างประสิทธิภาพที่เกมเมอร์ต้องการในการเล่น Borderlands หรือ

Brothers in Arms ได้อย่างสวยงาม และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ขาดหายไปจากแล็ปท็อปที่เล่นเกมได้เสมอ . Gearbox Software รู้สึกตื่นเต้นกับนวัตกรรมล่าสุดนี้”

– Sean Cavanaugh หัวหน้าโปรแกรมเมอร์กราฟิกของ Gearbox Software ผู้พัฒนาอิสระด้านความบันเทิงแบบโต้ตอบที่ได้รับรางวัล

“เราทุกคนต่างลงมือปฏิบัติจริงเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นนวัตกรรมนี้เข้าสู่ตลาดผู้บริโภค NVIDIA Optimus เป็นแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการแก้ปัญหาของผู้ใช้ที่ต้องเลือก

ระหว่างระบบและประสิทธิภาพของกราฟิกกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น มัลติมีเดีย N อันทรงพลังของ ASUS N ซีรีส์และโน้ตบุ๊กซีรีส์ UL ที่บางและเบาจะใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ และในการทำเช่นนั้นผู้ใช้ของเราจะได้รับความบันเทิงด้านมัลติมีเดียที่ทรงพลังไม่ว่าจะที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง”

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป, อายุการใช้งานแบตเตอรี่, NVIDIA, GeForce, ION, GPU, CUDA, การคำนวณแบบขนาน, โซลูชั่นกราฟิกบนมือถือ, เน็ตบุ๊ก, กราฟิกสลับได้, กราฟิกไฮบริด

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ปลุกโลกให้ตื่นขึ้นด้วยพลังของคอมพิวเตอร์กราฟิกเมื่อคิดค้นหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ในปี 2542 ตั้งแต่นั้นมา ก็ได้กำหนดมาตรฐานใหม่

อย่างต่อเนื่องในการประมวลผลภาพด้วยกราฟิกแบบโต้ตอบที่น่าทึ่งซึ่งมีให้ในอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาไปจนถึงโน้ตบุ๊ก ไปยังเวิร์กสเตชัน ความเชี่ยวชาญ

ของ NVIDIA ในด้าน GPU ที่ตั้งโปรแกรมได้ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการประมวลผลแบบคู่ขนาน ซึ่งทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ราคาถูกและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง นิตยสารฟอร์จูนได้จัดอันดับ NVIDIA #1 ในด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่www.nvidia.com

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับ: ประโยชน์ คุณลักษณะ ผลกระทบ และความสามารถของเทคโนโลยี NVIDIA Optimus

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 9 กุมภาพันธ์ 2010) – AGEM Index สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2010 ที่ 102.88 ลดลง 3.44 จุดหรือ 3.23% จากเดือนก่อนหน้า

และถอยกลับไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2009 ดัชนี AGEM ถูกดึงเข้ากับดัชนี S&P 500 ที่กว้างขึ้นในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งลดลง 3.7 เปอร์เซ็นต์

ในช่วงเดือนมกราคม 2010 อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตขอบเขตของการเคลื่อนไหวของดัชนีที่สัมพันธ์กับการชะลอตัวครั้งล่าสุดใน วัฏจักรธุรกิจ ดัชนี AGEM ยังคงลดลง

32.2% นับตั้งแต่ถึงจุดสุดยอดที่ 151.84 ในช่วงต้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเดือนธันวาคม 2550 แต่พลิกกลับได้เกือบ 55.2 เปอร์เซ็นต์จากเมื่อปิดที่ 66.30 เมื่อ 12

เดือนที่แล้ว ในขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มขึ้นจากก้นบึ้ง ระยะเวลาสำหรับการประเมินมูลค่าที่เข้าใกล้ระดับก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะชะลอตัวลงด้วยความระมัดระวังของนัก

ลงทุน ความสามารถของซัพพลายเออร์เกมระดับโลกในการลงทุนในนวัตกรรมและความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์ใหม่ในขณะที่รักษางบดุลที่แข็งแกร่งจะเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในอนาคต

ผู้ร่วมให้ข้อมูลเชิงบวกที่เลือกให้กับดัชนีในช่วงเดือน ได้แก่ (1) Global Cash Access (GCA) ที่มีผลงานมากที่สุด โดยเพิ่ม 0.26 จุดให้กับดัชนีโดยอิงจากการเพิ่มขึ้น 8.14% ของราคาหุ้น; และ (2) Shuffle Master (SHFL) ทำคะแนนได้ 0.21 จุด เพิ่มขึ้น 7.89 เปอร์เซ็นต์ในประสิทธิภาพของสต็อก

ผู้ร่วมให้ข้อมูลเชิงลบที่เลือกให้กับดัชนี ได้แก่ (1) INTRALOT SA (INLOT) โดยราคาหุ้นตกลง 21.95 เปอร์เซ็นต์ มีส่วนทำให้ดัชนี -0.93; และ (2) WMS Industries (WMS) ที่ -0.88 จุดในดัชนีโดยการประเมินมูลค่าหุ้นลดลง 7.30%

ในขณะที่เรายังคงทราบต่อไปว่าตลาดใหม่จะผลักดันการประเมินมูลค่า ซึ่งเราเพิ่งเห็นผ่านกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เอื้ออำนวย สิ่งสำคัญคือต้องไม่เสียการโฟกัสไปที่ผู้บริโภคในตลาดที่มีอยู่เดิม ซึ่งการพักผ่อนและการเดินทางเพื่อธุรกิจยังคงลดลงอย่างมาก พื้นที่เหล่านี้จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในช่วงปี 2553

หุ้นซัพพลายเออร์เกมไม่สามารถเอาชนะมาโครมกราคมที่ยากลำบากได้ ความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบทวีคูณมีมากขึ้นเมื่อทุนกระตุ้นหมดไป ตลาดเติบโตแบบค่อยเป็น

ค่อยไป โดยกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 4/52 (โดยเฉพาะตลาดและการเล่นเกมที่กว้างกว่า) ในขณะที่ความกังวลเรื่องสินเชื่อของภาครัฐ (กรีซ โปรตุเกส ยูโรโซน) เริ่มแทรกซึมความเชื่อมั่น

กิจกรรมภาคการเล่นเกมผสมกันในช่วงเดือน เพนซิลเวเนียผ่านการเรียกเก็บเงินโต๊ะเกม รัฐเคนตักกี้ยื่นใบเรียกเก็บเงินเกมหลายฉบับโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าการ คาสิโนที่

เสนอเพิ่มเติมสี่แห่งตรงตามกำหนดเวลาทางการเงินในไอโอวา เดลาแวร์ขั้นสูงตารางวัด; ใบอนุญาตคาสิโนที่ 10 ของรัฐอิลลินอยส์ได้รับการอนุมัติการวางแผนท้องถิ่น คาลเด

อร์เป็นตัวแทนของคาสิโนไมอามี-เดดแห่งที่สองที่เปิดในเขต; และโอกาสของการอนุมัติ racino ในโอไฮโอก็ปรากฏมากขึ้นเมื่อได้รับแรงผลักดันจากการลงคะแนนเสียง

ในเวลาเดียวกัน ฟลอริดาได้ปฏิเสธข้อเสนอเซมิโนลอย่างเป็นทางการ เดลาแวร์โหวตคัดค้านการขยายคาสิโนในเมือง ข้อเสนอคาสิโนบนบกของรัฐอินเดียนาถูกยิง และมิสซูรีตัดสินใจดึงใบอนุญาตคาสิโนของประธานาธิบดีพินนาเคิล

ข้อมูลตลาดดีขึ้นในลาสเวกัสด้วยสถิติการเยี่ยมชมและการขนส่งทางอากาศในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม (ล่าช้า) แสดงการเติบโตพร้อมกับการเข้าร่วมงาน Consumer Electronics Show (CES) ที่ดังก้อง 6% ในช่วงเวลาดังกล่าว

รายรับจากการเล่นเกมของมาเก๊ายังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมกับความต่อเนื่องของโมเมนตัมในการเล่นเกมในเอเชียเนื่องจากการเปิดบางส่วนของ Genting’s Resort World Sentosa (RWS) ในสิงคโปร์และการตีพิมพ์กฎ Junket โดย Casino Regulatory Authority (CRA) ในตลาดนั้น .

สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์การเล่นเกม (AGEM) จัดทำดัชนี AGEM รายเดือนที่ประกอบด้วยซัพพลายเออร์เกมระดับโลก 17 รายทั่วโลก ซัพพลายเออร์ทั้งหมด 12 รายตั้งอยู่ใน

สหรัฐอเมริกาและจดทะเบียนใน NYSE, Nasdaq หรือ AMEX ในขณะที่การค้าสองครั้งในการแลกเปลี่ยนของออสเตรเลีย ซัพพลายเออร์หนึ่งรายซื้อขายในการแลกเปลี่ยนของ

เอเธนส์ หนึ่งการค้าในการแลกเปลี่ยนของมิลาน และอีกการซื้อขายใน การแลกเปลี่ยน OTC ของไต้หวัน ดัชนีคำนวณจากราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน (ปรับเป็นเงินปันผลและส่วนแบ่ง)

ของแต่ละบริษัท และถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโดยประมาณ มูลค่าตลาดสำหรับผู้ผลิตที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้รับการแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐที่เทียบเท่า ณ สิ้นเดือนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ดัชนี AGEM อิงตามค่า 100 จุด ณ เดือนมกราคม 2548

AGEM เป็นสมาคมการค้าระหว่างประเทศที่เป็นตัวแทนของผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของอุปกรณ์เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ เกมบนโต๊ะ ส่วนประกอบหลัก และผลิตภัณฑ์และ

บริการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมเกม สมาคมทำงานเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของซัพพลายเออร์อุปกรณ์เล่นเกมทั่วโลก ผ่านการดำเนินการทางการเมือง พันธมิตรทางการค้า การ

เผยแพร่ข้อมูล และความเป็นพลเมืองที่ดี สมาชิกของ AGEM ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับทุกบริษัทภายในองค์กร AGEM ได้ร่วมกันช่วยเหลือคณะกรรมการกำกับดูแลและเข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี

ดัชนีและภาพรวม AGEM จัดทำโดย Applied Analysis (AA) AA เป็นบริษัทที่ปรึกษาในเนวาดาที่ให้บริการคำปรึกษาหลากหลายรูปแบบสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

บริษัทใช้ประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเงินเพื่อให้บริการที่หลากหลาย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจในเมือง บริการให้

คำปรึกษาทางการเงิน การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ อุตสาหกรรมการบริการและการให้คำปรึกษาด้านเกม และระบบข้อมูลและการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมจัดทำโดย Union Gaming Group (UGG) UGG เป็นบริษัทวิจัยอิสระ รัฐบาล และที่ปรึกษาอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจเกมระดับโลก UGG ให้

บริการวิจัย เข้าถึงและให้คำปรึกษา และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการวิจัยในระดับต่างๆ ซึ่งใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของ UGG กับผู้บริหารองค์กร รัฐบาล และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมทั่วโลก

ข้อมูลและสารสนเทศในที่นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีไว้สำหรับการลงทุน การประเมินของบริษัท หรือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจอื่นๆ การ

วิเคราะห์นี้อิงจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เลือกจากข้อมูลและสถิติทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพรวมที่ครอบคลุมของปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งหมด

สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์การเล่นเกม สมาชิก หุ้นส่วน ผู้บริหารหรือพนักงาน หรือผู้ให้บริการข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาหรือสำหรับการ

ดำเนินการใด ๆ ที่อิงตามนั้น โดยการตรวจสอบข้อมูลนี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่แจกจ่ายข้อมูลที่พบในข้อมูลดังกล่าว AGEM จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่อาศัยการกระทำดังกล่าว

KING OF PRUSSIA, PA—(Marketwire – 9 กุมภาพันธ์ 2010) – การประชุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียประจำปีครั้งที่ 6 และฟอรัมการแข่งรถกลางมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่ง

จัดขึ้นในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ที่ศูนย์การประชุม Valley Forge ได้รับการอนุมัติอีกครั้งสำหรับ 7.0 ต่อเนื่อง การให้เครดิตการศึกษาด้านกฎหมาย (“CLE”) โดยศาลฎีกาของคณะกรรมการการศึกษาด้านกฎหมายต่อเนื่องของเพนซิลเวเนีย ทำให้เป็นงานที่ต้องเข้าร่วมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเล่นเกมทั่วทั้งรัฐ

“เรารู้สึกภาคภูมิใจมากที่คณะกรรมการ PA CLE ได้ให้การยอมรับอีกครั้งกับ PA Gaming Congress ว่าเป็นทั้งแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับมืออาชีพด้านการเล่นเกมและเป็นการประชุมที่สำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกม” Marie J. Jones หุ้นส่วนในการเล่นเกมกล่าว การฝึกหัดของ Fox Rothschild LLP

ผู้ประกอบกิจการคาสิโนหลายร้อยราย ผู้ผลิตสล็อต หน่วยงานกำกับดูแล ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญด้านเกมอื่นๆ จะเข้าร่วมการประชุมเพนซิลเวเนีย Gaming Congress &

Racing Forum งานสองวันเริ่มต้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ด้วย Mid-Atlantic Racing Forum และงานเลี้ยงค็อกเทลยามเย็น ตามด้วยวันถัดไปด้วยการประชุมการเล่นเกมที่

เข้มข้นตลอดทั้งวัน วาระการประชุมรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่www.pagamingcongress.com ห้องพักมีให้บริการที่ Radisson Hotel Valley Forge แบบบูรณาการในอัตราการประชุมพิเศษโดยโทร 610-337-2000

ศูนย์การประชุม Valley Forge ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกเพียง 5 นาทีจากห้างสรรพสินค้า King of Prussia Mall ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ห่างจากตัวเมืองฟิลาเดลเฟีย 20 นาที และสนามบินนานาชาติฟิลาเดลเฟีย 30 นาที

Pennsylvania Gaming Congress & Mid-Atlantic Racing Forum นำเสนอโดยสำนักงานกฎหมาย Fox Rothschild พร้อมการสนับสนุนหลักจาก Widener

University School of Hospitality Management ผู้สนับสนุนการประชุมอื่นๆ ได้แก่ AC Coin & Slot, Casino Enterprise Management , Casino Journal

, Casino Career Institute, Energenic, EwingCole, Gaming Industry Observer , Heeter Direct, JFF Uniforms, LP Ciminelli, Money Centers of America, SOSH Architects และ Southwest Surveillance Systems สำหรับข้อมูลการติดต่อpgc@spectrumgaming.com

Pennsylvania Gaming Congress & Mid-Atlantic Racing Forum ผลิตและจัดการโดย Spectrum Gaming Group ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาอิสระที่ให้บริการลูกค้าภาครัฐและเอกชนทั่วโลก

ดีทรอยต์, Feb. 9, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Compuware Gomez (Nasdaq:CPWR) ได้ประกาศเปิดตัวGomez Big Game Advertiser Web Benchmarkซึ่งเป็นการจัดอันดับครั้งแรกที่คำนึงถึงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของแบรนด์ ที่โฆษณาในช่วงวันอาทิตย์ซูเปอร์โบว์ลTM

ในการคำนวณผู้ชนะและผู้แพ้ Gomez Big Game Advertiser Web Benchmark ได้เสริมการจัดอันดับโฆษณา Super Bowl TMจากUSA Today’s Ad Meter

และTIMEโดยผสมผสานความเร็วและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์แคมเปญของแต่ละแบรนด์ใน 18 ชั่วโมงหลังเกม Snickers และ HomeAway เป็นผู้นำมาตรฐานใหม่ สามารถดูอันดับเต็มได้ทางออนไลน์ที่http://benchmarks.gomez.com/big-game.php

หลังจากใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อสร้างและแสดงโฆษณาใน Super Bowl TMเพื่อสร้างแบรนด์ของตน ผู้โฆษณาได้ดึงดูดผู้บริโภคไปยังเว็บไซต์มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขายและสร้างรายได้ ประสิทธิภาพของเว็บไซต์เหล่านั้นมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของแคมเปญการตลาดเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ตามหลักฐานในเกณฑ์มาตรฐานเว็บสำหรับผู้ลงโฆษณาเกมใหญ่ เว็บไซต์ของผู้โฆษณาจำนวนมากทำงานช้าหรือแย่กว่านั้นคือใช้งานไม่ได้ชั่วคราวเนื่องจากการเข้าชมที่เกิดจากโฆษณา

การวิจัยอุตสาหกรรมที่ ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ไม่ดีระหว่างการเข้าชมสูงสุดมีผลกระทบโดยตรงและเชิงลบต่อธุรกิจ โดยร้อยละ 78 ของผู้

บริโภคเปลี่ยนไปใช้เว็บไซต์ของคู่แข่งเนื่องจากพวกเขาประสบปัญหาการชะลอตัว ข้อผิดพลาด หรือปัญหาในการทำธุรกรรม ผู้โฆษณาที่มีเว็บไซต์ประสิทธิภาพต่ำเสี่ยงต่อความเสียหายของแบรนด์ การสูญเสียรายได้ และการลงทุนที่สูญเปล่า

“ประสิทธิภาพของเว็บไซต์มักจะเปราะบางมากขึ้นภายใต้ปริมาณการใช้งานสูงสุด” Matt Poepsel รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพ แผนก Gomez ของ Compuware

กล่าว “เกณฑ์มาตรฐานเว็บของผู้โฆษณาเกมรายใหญ่เน้นว่าประสิทธิภาพเว็บที่แข็งแกร่งอย่างแม่นยำเมื่อคุณและผู้บริโภคของคุณไว้วางใจมากที่สุดนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จ

ในการโฆษณาเช่นเดียวกับโฆษณาทางทีวีที่ชาญฉลาด ตลก และดำเนินการอย่างดี มันสามารถทำลายแบรนด์และในที่สุดธุรกิจ เพื่อเรียกใช้โฆษณาที่สร้างสรรค์ซึ่งนำผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์ที่ทำให้พวกเขาไม่สนใจ”

ในการรวบรวมการจัดอันดับ Compuware Gomez ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์แคมเปญที่แสดงในโฆษณา Super Bowl TM TV ทดสอบเวลาตอบสนอง (ความเร็วใน

การโหลดหน้าเว็บ) และความพร้อมใช้งาน (ความสำเร็จในการโหลดหน้า) เมตริกทั้งสองนี้รวมกับการจัดอันดับ Ad Meter ของ USA Todayซึ่งวัดความนิยมของโฆษณา และ

รายการของ TIME ซึ่งประเมินโดยนักวิจารณ์ทีวีของนิตยสาร คะแนนในแต่ละเกณฑ์ทั้งสี่ได้รับการจัดอันดับและเฉลี่ยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เกณฑ์มาตรฐานเว็บของผู้โฆษณาเกมรายใหญ่ในขั้นสุดท้าย ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการให้คะแนนและวิธีการเต็มสามารถดูได้ทางออนไลน์

Greg Braun ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของทีมดีทรอยต์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน WPP กล่าวว่า “เรากำลังมองที่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในโลกของการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเรื่องที่เกี่ยวกับ จีคลับเสือมังกร TMของสื่อมวลชน นั่นก็คือ

Super Bowl TM . “โฆษณาที่ดีที่สุดเหล่านี้จะมีส่วนร่วมบนเว็บหลังจากที่เกมใหญ่มาถึงและจากไป และประสบการณ์ของผู้บริโภคกับเว็บไซต์เหล่านี้จะสะท้อนถึงแบรนด์โดยตรง”

โกเมซแผนกประสิทธิภาพเว็บของ Compuware ให้บริการโซลูชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้งาน และคุณภาพของเว็บและแอปพลิเคชันมือ

ถือ แพลตฟอร์ม Gomez แบบออนดีมานด์ผสานรวมโซลูชันสำหรับการทดสอบโหลดเว็บ การจัดการประสิทธิภาพเว็บ การทดสอบข้ามเบราว์เซอร์ และการวิเคราะห์ธุรกิจ

ประสิทธิภาพเว็บที่ทดสอบและวัดผลเว็บและแอปพลิเคชันมือถือจาก “ภายนอก” – ในทุกผู้ใช้ เบราว์เซอร์ อุปกรณ์และภูมิศาสตร์ – โดยใช้เครือข่ายทั่วโลกกว่า 100,000 แห่ง

เมื่อรวมกับ Compuware Vantage แล้ว Gomez นำเสนอโซลูชันเดียวของอุตสาหกรรมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันทั่วทั้งองค์กรและอินเทอร์เน็ต ลูกค้ากว่า 2,500 รายทั่วโลก

Compuware ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 ให้บริการซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันทำงานได้ดีและมอบมูลค่าทางธุรกิจ โซลูชัน Compuware

จีคลับเสือมังกร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันทั่วทั้งองค์กรและอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรชั้นนำทั่วโลก รวมถึง 46 บริษัทจาก 50 อันดับแรกที่ติดอันดับ Fortune 500 และ 12 จาก 20 เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่:http://www.compuware.com .

CEDAR FALLS, Iowa, Feb. 10, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — บอกชื่อกีฬาและอาจเกิดขึ้นภายใน UNI-Dome ของ University of Northern Iowa: ทีม

ตัวแทน นักศึกษา และสมาชิกในชุมชนใช้สำหรับฟุตบอล ซอฟต์บอล ลู่ บาสเก็ตบอลและฟุตบอล สถานที่จัดงานแข่งขันฟุตบอลตัวแทนของ UNI เช่นเดียวกับเกมประจำฤดูกาลระดับมัธยมปลายในท้องถิ่นมากกว่า 40 เกมและการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ระดับรัฐในฤดูใบไม้ร่วง และการแข่งขันซอฟต์บอลตัวแทนของ UNI ในฤดูหนาว

ความหลากหลายดังกล่าวทำให้สถานที่จัดงานคึกคักตลอดทั้งปี แต่ยังสร้างความท้าทายครั้งสำคัญด้วย นั่นคือ การค้นหาพื้นผิวที่ช่วยให้สถานที่จัดงานมีทั้งกีฬาภาคสนามและกีฬา

ฮาร์ดคอร์ท ดังนั้นในปี 2009 เมื่อมหาวิทยาลัยกำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนสนาม Astroturf ที่ชำรุดทรุดโทรม ผู้ดูแลระบบของ UNI รู้ว่าพวกเขาต้องการโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่

Mondo ผู้นำด้านพื้นกีฬาพร้อมท้าทาย หลังจากปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนและวิเคราะห์ความต้องการของสถานที่แล้ว Mondo ได้ออกแบบสนามหญ้าเทียม Mondoturf ขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถม้วนขึ้นและจัดเก็บได้สะดวกเมื่อไม่ได้ใช้งาน ฟิลด์นี้ประกอบด้วยแผ่นม้วนแบบม้วนได้ 32 แผ่น ยึดด้วยระบบเวลโคร

“เราต้องการโซลูชันที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของเราได้” ทรอย แดนเนน ผู้อำนวยการฝ่ายกรีฑาของ UNI กล่าว “มอนโดทำงานได้ดีมาก พวกเขารับฟังสิ่งที่เราต้องการจริงๆ และผลลัพธ์ที่ได้ก็เยี่ยมมาก”

ฟิลด์ใหม่จะถูกถอนออกและหมุนเวียนประมาณ 10 ครั้งต่อปี “การพิจารณาเรื่องการพกพาและการจัดเก็บเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเรายังจำเป็นต้องรองรับลู่วิ่งและสนามบาสเก็ตบอลใต้สนามหญ้า” Dannen กล่าว “สิ่งสำคัญคือเราต้องมีพื้นผิวที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะช่วยรับประกันความสำเร็จของนักกีฬาของเรา”

ระบบที่ปรับแต่งสำหรับ UNI-Dome เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดของความสามารถของ Mondo ในการตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายและแต่ละสถานที่ Federico

Stroppiana ประธาน Mondo North และ South America กล่าวว่า “วิศวกรและนักออกแบบระดับโลกของเรา และผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงของเรา ทำให้ Mondo สามารถจัดหาโซลูชันการปูพื้นสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกแทบทุกแห่งที่มีความต้องการเฉพาะตัว”

นอกเหนือจากความสามารถในการพกพา สนาม Mondoturf ยังช่วยให้นักกีฬาของ UNI มีพื้นผิวระดับมืออาชีพสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน “นักกีฬาชอบมันมาก และเราเห็น

อาการบาดเจ็บและผิวหนังที่ฉีกขาดน้อยลงแล้วบนพื้นผิวใหม่” Dannen กล่าว “เราสังเกตเห็นว่าขาของนักเรียน-นักกีฬาของเราแข็งแรงขึ้นในฤดูกาลนี้ ด้วย Mondoturf เราจะทำให้ดีที่สุด”

Mondoturf Ecofill ได้รับการออกแบบผ่านการวิจัยทางชีวกลศาสตร์อย่างกว้างขวางเพื่อทำซ้ำคุณสมบัติทั้งหมดของหญ้าธรรมชาติโดยไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสนามหญ้าเทียม

แบบดั้งเดิม ใช้วัสดุเติมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Ecofill ซึ่งทำจากวัสดุสังเคราะห์และไม่ใช้เม็ดยางที่บดอัดใหม่ ซึ่งมักใช้โดยผู้ผลิตสนามหญ้าเทียมรายอื่น เม็ดยางล้อบดอัดกำลังเป็นที่ถกเถียงกันมากขึ้นว่าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ติดตั้งในโรงงานมากกว่า 800 แห่งทั่วโลก Mondoturf Ecofill ให้การดูดซับแรงกระแทกและการส่งคืนพลังงานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการเล่นกีฬาที่เป็น

ธรรมชาติ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Ecofill แทบไม่มีกลิ่นแม้ในสภาวะที่ร้อนและชื้น และยังคงรักษาความร้อนได้น้อยกว่าเม็ดยางสีดำแบบดั้งเดิม จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเหนื่อยล้าและการคายน้ำของนักกีฬา และลดความจำเป็นในการรดน้ำสนามก่อน ใช้. นอกจากนี้ยังสามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแรก

University of Northern Iowa ก่อตั้งขึ้นในปี 1876 มีนักศึกษาเกือบ 13,000 คน มหาวิทยาลัยเปิดสอน 10 NCAA Division I กีฬาสำหรับผู้หญิงและเจ็ดสำหรับผู้ชาย เพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในรายชื่อ Best Colleges in the Midwest ของเว็บไซต์ Princeton Review

Mondo เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา โดยผลิตพื้นผิวสำหรับกีฬาแทบทุกประเภท ตลอดระยะเวลา 60 ปีของบริษัท บริษัทได้ลงทุนอย่างหนักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิต

ผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด มอบสมรรถนะด้านกีฬาที่เหมาะสมที่สุด มีความทนทาน ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

มีการติดตั้งแทร็ก Mondo มากกว่า 1,100 แทร็กและสนามหญ้าเทียม Mondo 800 แห่งทั่วโลก ซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของลู่กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเก้าครั้ง

ที่ผ่านมา Mondo ยังเป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการหรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์และสมาคมกีฬามากกว่า 100 แห่ง รวมถึง Collegiate Strength and

Conditioning Coaches Association, FIBA, IAAF, National Soccer Coaches Association of America , NIRSA, US Track Coaches Association และ YMCA

นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูพื้นในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และเป็นผู้ผลิตลูกบอลกีฬาและของเล่นรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ย 450,000 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ยังผลิตเรือยอทช์สุดหรูขนาดใหญ่ภายใต้แผนก Mondo Marine

Mondo เป็นธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2491 โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 196 ประเทศ สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของบริษัทตั้งอยู่ในอิตาลี และมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondo สามารถดูได้ที่www.mondousa.com .

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwire – 10 กุมภาพันธ์ 2010) – VMware, Inc. (NYSE: VMW) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นเวอร์ชวลไลเซชั่นจากเดสก์ท็อปผ่านดาต้า

เซ็นเตอร์ไปยังคลาวด์ ประกาศในวันนี้ว่า VMware Partner Network ได้รับการยอมรับซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากสิ่งพิมพ์ชั้นนำจำนวนหนึ่งที่รายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผู้ให้บริการ

โซลูชั่น VMware Partner Network ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คู่ค้ามีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับลูกค้า ขับเคลื่อนธุรกิจใบอนุญาตและบริการ สร้างโอกาสใหม่ และเพิ่มผลกำไร ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา VMware Partner

ดั๊ก สมิธ ผู้อำนวยการอาวุโส กล่าวว่า “เราได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานกับ VMware จะเป็นประสบการณ์ที่ดี และเป็นเรื่องดีที่เห็นว่าสิ่งนี้ได้รับการ

ยอมรับจากพันธมิตรของเราและจากรางวัลในอุตสาหกรรมช่องสัญญาณสูงสุดหลายรางวัล” ดั๊ก สมิธ ผู้อำนวยการอาวุโสกล่าว ฝ่ายขายทั่วโลก VMware “การลงทุนบางส่วนเหล่า

นี้รวมถึงกลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่มุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นที่แบ่งปันจากพันธมิตรของเรา ตลอดจนการฝึกอบรมและข้อเสนอด้านการศึกษาที่กว้างขวางผ่าน Partner University เพื่อช่วยให้พันธมิตรของเราสร้างแนวทางปฏิบัติด้านเวอร์ช่วลไลเซชั่นเต็มรูปแบบ”

“พันธมิตรของ VMware มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ในอดีต รายได้ของบริษัทมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์มาจากระบบนิเวศของพันธมิตร” ปัจจุบัน VMware มีคู่ค้า

25,000 ราย และบริษัทยังคงดำเนินการปรับปรุงเพื่อช่วยให้คู่ค้าขยายการเข้าถึงตลาดของตน ในปีที่ผ่านมา วีเอ็มแวร์ได้เปิดตัวพอร์ทัลพันธมิตรใหม่ – Partner Central –

เพื่อช่วยให้พันธมิตรเพิ่ม ROI จากความสัมพันธ์กับ VMware โดยอนุญาตให้เข้าถึงเครื่องมือทางการตลาดและการขาย โมดูลโอกาสในการขาย กองทุนพัฒนาตลาด ทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงบริการเวอร์ชวลไลเซชั่น และเครื่องมืออื่นๆ ทรัพยากรทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คู่ค้าเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจการจำลองเสมือนบน VMware

เครือข่ายพันธมิตร VMware ยังรวมถึงการเข้าถึง VMware Partner University ซึ่งเป็นทรัพยากรที่คู่ค้าของ VMware สามารถรับความสามารถด้านโซลูชันในการจำลองเสมือน

ของโครงสร้างพื้นฐาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจำลองเสมือนบนเดสก์ท็อปเพื่อแสดงและสร้างความแตกต่างของความเชี่ยวชาญให้กับลูกค้า นับตั้งแต่เปิดตัวความสามารถ

ของโซลูชันในปี 2552 กว่าร้อยละ 50 ของคู่ค้าระดับพรีเมียร์และระดับองค์กรได้บรรลุความสามารถครั้งแรกในด้านการจำลองเสมือนโครงสร้างพื้นฐานหรือกำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

VMware นำเสนอโซลูชันสำหรับการจำลองเสมือนโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่ช่วยให้องค์กรด้านไอทีสามารถขับเคลื่อนธุรกิจทุกขนาดได้ ด้วยแพลตฟอร์มเวอร์ช่วลไลเซชั่นชั้นนำ

ของอุตสาหกรรม – VMware vSphere™ – ลูกค้าพึ่งพา VMware เพื่อลดเงินทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปรับปรุงความคล่องตัว รับรองความต่อเนื่องทางธุรกิจ เสริมความ

ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยรายรับ 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2552 ลูกค้ามากกว่า 170,000 ราย และคู่ค้า 25,000 ราย วีเอ็มแวร์จึงเป็นผู้นำด้านเวอร์ชวลไลเซชั่น

ซึ่งจัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุดในหมู่ซีไอโออย่างต่อเนื่อง VMware มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน Silicon Valley ที่มีสำนักงานทั่วโลกและสามารถพบได้ทั่วไปที่www.vmware.com

VMware, VMware View และ VMware vSphere เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรือเครื่องหมายการค้าของ VMware, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือเขตอำนาจ

ศาลอื่นๆ เครื่องหมายและชื่ออื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ การใช้คำว่า “หุ้นส่วน” หรือ “หุ้นส่วน” ไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วนทางกฎหมายระหว่าง VMware และบริษัทอื่นๆ

LANGHORNE, Pa., Feb. 10, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — ผู้เผยแพร่และผู้พัฒนาเกมทั่วไป eGames, Inc. (Pink Sheets:EGAM) ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสำหรับสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

“เรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากการขายเกมล่าสุดของเราอย่างแข็งแกร่งที่ร้านค้าปลีกในอเมริกาเหนือในช่วงไตรมาสบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ขับ

เคลื่อนโดยMystery Legends™: Sleepy Hollowซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์เกมซ่อนเร้นที่มีแบรนด์ eGames ที่แข็งแกร่ง เกมวัตถุและเกมปริศนาวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้า

ปลีก” เจอร์รี ไคลน์ ประธานและซีอีโอของ eGames กล่าว “ผลงานที่แข็งแกร่งของชื่อของเราที่ร้านค้าปลีก บวกกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่

ลดลง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เราหวังว่าจะสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ ในขณะที่เรายังคงลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อไป ตอนนี้เราได้เปลี่ยนเส้นทางความพยายามในการพัฒนาของเราไปสู่เกมที่มุ่งเป้าไปที่ตลาดวิดีโอเกมที่เติบโตเร็วที่สุด นั่นคือตลาดโซเชียลเน็ตเวิร์ก” ไคลน์กล่าว

“ดังที่เราได้ประกาศไปเมื่อปลายปี 2552 แผนการพัฒนาเกมสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังดำเนินไปด้วยดี เนื่องจากเราคาดว่าจะเปิดตัวเกมยอดนิยมของเราในเวอร์ชันโซเชียล

เน็ตเวิร์กBurger Island ® บนโซเชียลเน็ตเวิร์กชั้นนำของลาตินอเมริกาในภายหลัง เดือนนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ตลาดใหม่เหล่านี้เป็นตัวแทน

ของ eGames ความสำเร็จด้านการค้าปลีกครั้งล่าสุดของเราช่วยให้เราสามารถให้ทุนสนับสนุนความก้าวหน้าในการขยายเกมของเราไปสู่ตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเราหวังว่าการรวมกันของการค้าปลีกที่แข็งแกร่ง การมีอยู่และกลยุทธ์ออนไลน์เชิงรุกจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มของบริษัทของเราในอนาคต”

“เกมของเรา รวมถึงBurger Island, Satisfashion®, Purrfect Pet Shop®และPuzzle City®เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่นเดียว

กับกลยุทธ์การสร้างรายได้จากธุรกรรมขนาดเล็กที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จบนเครือข่ายสังคมออนไลน์จนถึงปัจจุบัน แผนการที่จะเปิดตัวเกมโซเชียลในตลาดโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ในละตินอเมริกาจะทำให้เราอยู่ในแนวหน้าของการพัฒนาตลาดเกมโซเชียลในภูมิภาคนั้น ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ในการพัฒนาและความสามารถของเราในบราซิล” ไคลน์กล่าว

รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 75,000 ดอลลาร์หรือ 8% เป็น 1,042,000 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทียบกับ 967,000 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสเปรียบเทียบ

ของปีที่แล้ว รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น $75,000 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมในอเมริกาเหนือ ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ลิขสิทธิ์ที่ลดลงและรายได้จากการชำระบัญชีผลิตภัณฑ์

รายรับสุทธิอยู่ที่ 177,000 ดอลลาร์หรือ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 394,000 ดอลลาร์ หรือ 0.03

ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับไตรมาสเปรียบเทียบของปีก่อนหน้า การปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร $571,000 สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นผลมาจาก:

รายรับสุทธิลดลง 113,000 ดอลลาร์หรือ 6% เป็น 1,738,000 ดอลลาร์ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทียบกับ 1,851,000 ดอลลาร์ในช่วงหกเดือนที่คล้าย

กันของปีก่อนหน้า รายได้สุทธิที่ลดลง $113,000 นี้เป็นผลมาจากรายได้จากการชำระบัญชีผลิตภัณฑ์ลดลง รายได้จากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในอเมริกาเหนือ และรายได้ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น

รายได้สุทธิอยู่ที่ 15,000 ดอลลาร์ หรือศูนย์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 854,000 ดอลลาร์ หรือ 0.07 ดอลลาร์

ต่อหุ้นปรับลด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น 869,000 ดอลลาร์ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจาก:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 eGames มีเงินสด 263,000 ดอลลาร์เทียบกับเงินสด 344,000 ดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

การขาดเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของเรา (สินทรัพย์หมุนเวียนลบหนี้สินหมุนเวียน) อยู่ที่ 203,000 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับการขาดเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 284,000 ดอลลาร์ ณ วันที่

30 มิถุนายน 2552 เนื่องจากประวัติการขาดทุนสุทธิของเรา ประกอบกับความจริงที่ว่าเราไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ในขณะนี้ เรากำลังดำเนินการประเมินทางเลือกของเราในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานในอนาคต หาก eGames ไม่สามารถรักษากระแสเงินสดที่เป็นบวกได้ จากการดำเนินงานในอนาคต

eGames, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแลงฮอร์น รัฐเพนซิลเวเนีย พัฒนาและเผยแพร่เกมทั่วไปสำหรับพีซี, Nintendo DS และ Wii, iPhone และอินเทอร์เน็ต รวมถึง The

Dracula Files, Burger Island®, Burger Island 2: The Missing Ingredient, Defender of the Crown: Heroes Live Forever®, Purrfect Pet Shop® และอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eGames, Inc. ได้ที่http://www.egames.com .

ผู้ถือหุ้นมีสามวิธีในการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ของเรา: โดยไปที่หน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ eGames ที่ www.egames.comซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง

รายงานประจำปีของเราสำหรับปีงบประมาณ 2552 รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสสำหรับปีงบประมาณ 2552 และ 2553 โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Pink

Sheets ที่www.pinksheets.comและพิมพ์สัญลักษณ์ “EGAM” ของเรา หรือโดยการขอสำเนาเอกสารข้อมูลทางการเงินโดยติดต่อเราทางไปรษณีย์ที่ eGames, Inc., 2000 Cabot Boulevard West, Suite 110, Langhorne, Pennsylvania 19047 เพื่อแจ้ง Chief Financial Officer ผู้ถือหุ้นยังสามารถอยู่ในรายชื่อ

เพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ ทางอีเมล โดยไปที่ลิงก์ต่อไปนี้บนหน้าเว็บนักลงทุนสัมพันธ์ของ eGames:http://www.egamesonline.com/egames/investors/alert.asp

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับ: ผลงานของเราที่ร้านค้าปลีก อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น

ของเรา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงเป็นปัจจัยที่เราหวังว่าจะสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ ปี; การเปลี่ยนเส้นทางของความพยายามในการพัฒนาของเราไปสู่

เกมที่มุ่งเป้าไปที่ตลาดวิดีโอเกมที่เติบโตเร็วที่สุด ตลาดโซเชียลเน็ตเวิร์ก ความคาดหวังของเราในการเปิดตัวเวอร์ชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์กของเกมยอดนิยมอย่าง Burger Island บน

Orkut ในปลายเดือนนี้ ความคาดหวังของเราว่าการรวมตัวกันของธุรกิจค้าปลีกที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ออนไลน์ที่ก้าวร้าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มของบริษัทใน

อนาคตแผนการของเราที่จะเปิดตัวเกมโซเชียลในตลาดโซเชียลเน็ตเวิร์กของบราซิล และนั่นจะทำให้เราอยู่ในแนวหน้าของการพัฒนาตลาดเกมโซเชียลในภูมิภาคนั้น eGamesเตือนผู้

อ่านว่าความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์และประสิทธิภาพในอนาคตของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมที่ต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาและทั่ว

โลกที่ส่งผลเสียต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและตลาดค้าปลีก ความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นของคู่ค้าทางธุรกิจที่เราทำธุรกิจด้วย ซึ่งรวมถึงผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้ได้รับอนุญาต และ

ผู้เผยแพร่ ความล่าช้าในการพัฒนาและการเปิดตัวเกมในอนาคต ไม่สามารถให้ทุนในการพัฒนาตำแหน่งในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ปัญหาทางเทคนิคและปัญหาอื่น ๆ ที่อาจล่าช้า

หรือหยุดการพัฒนาชื่อในอนาคต ความล้มเหลวของชื่อใหม่ที่ผู้บริโภคยอมรับ ขายได้ดี หรือบรรลุตำแหน่งขายปลีก การที่เราไม่สามารถเข้าสู่และรักษาความสัมพันธ์ด้านการเผยแพร่ การออกใบอนุญาต และการจัดจำหน่ายที่ประสบความสำเร็จทางการค้า และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นwww.pinksheets.com .

LOS ANGELES, Feb. 10, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — GameFly, Inc. (“GameFly”) ประกาศในวันนี้ว่าได้ยื่นคำชี้แจงการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม S-1 กับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) สำหรับ เสนอการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปในเบื้องต้น หุ้นในการเสนอขายจะถูกเสนอโดย GameFly และผู้ถือหุ้นบางรายที่ขายหุ้น ยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและช่วงราคาเสนอขาย

BofA Merrill Lynch และ Piper Jaffray & Co. จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบัญชีร่วมกัน โดยมี Cowen and Company และ William Blair & Company ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับข้อเสนอที่เสนอ การเสนอขายจะทำโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น

หากมี สามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอได้จาก BofA Merrill Lynch, Preliminary Prospectus Department, 4 World Financial

Center, New York, NY 10080 หรือโดยการส่งอีเมลมาที่ Prospectus.Requests@ml.com และจาก Piper Jaffray & Co., Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, Suite 800, Minneapolis, MN 55402, โทรศัพท์: (612) 303-8290 หรือทางอีเมล์: Prosutus@pjc.com

ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลหลักทรัพย์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ คำสั่งการลงทะเบียนใน Form S-1 อาจเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่www.sec.gov

หลักทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถขายได้ และไม่อาจรับข้อเสนอซื้อได้ก่อนเวลาที่แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนมีผลใช้บังคับ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้

ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนของข้อเสนอในการซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าว จะผิดกฎหมายก่อนที่จะลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

GameFly เป็นบริการสมัครสมาชิกเช่าวิดีโอเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วยจำนวนสมาชิกมากกว่า 334,000 ราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2009 GameFly ให้สมาชิก

เข้าถึงคลังที่ครอบคลุมกว่า 7,000 ชื่อซึ่งครอบคลุมวิดีโอเกมหลักและคอนโซลเกมพกพาทั้งหมด GameFly ยังจำหน่ายวิดีโอเกมใหม่และเกมที่ใช้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ และ

อนุญาตให้สมาชิกซื้อวิดีโอเกมที่ใช้แล้วซึ่งกำลังเช่าอยู่ผ่านฟีเจอร์ “Keep” เพื่อเสริมบริการสมัครสมาชิกและการขายวิดีโอเกม GameFly ดำเนินการเครือข่ายเว็บไซต์ที่สนับสนุนการโฆษณาซึ่งให้เนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกม GameFly มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 10 กุมภาพันธ์ 2010) – Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษัทได้ยกระดับ

ทนายความสิบคนให้เป็นหุ้นส่วน พันธมิตรใหม่ 10 ราย ได้แก่ Malani J. Cademartori (นิวยอร์ก), Alfred Fraijo Jr. (ลอสแองเจลิส/ดาวน์ทาวน์), S. Keith

Garner (ซานฟรานซิสโก), ​​Bethany Hengsbach (ลอสแองเจลิส/ดาวน์ทาวน์), Brent E. Horstman (ลอสแองเจลิส) /ดาวน์ทาวน์), Charbel Lahoud

(ลอสแองเจลิส/ดาวน์ทาวน์), Matthew S. McConnell (ซานดิเอโก/Del Mar), Miriam Montesinos (ซานฟรานซิสโก), ​​Shannon Z. Petersen (ซานดิเอโก/ดาวน์ทาวน์) และ Scott R. Sveslosky (ลอสแองเจลิส) /ตัวเมือง)

“เราภูมิใจที่ได้ต้อนรับคณะทนายที่ประสบความสำเร็จมาสู่การเป็นหุ้นส่วน ซึ่งทุกคนนำความรู้และประสบการณ์มามากมาย หุ้นส่วนใหม่ล่าสุดของเราได้สร้างความแตกต่างในตัวเอง

ผ่านความสำเร็จของพวกเขา เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะรักษาจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและความทุ่มเทของบริษัท ให้กับลูกค้า” Guy N. Halgren ประธานบริษัทกล่าว

Malani Cademartori ในกลุ่มปฏิบัติการทางการเงินและการล้มละลายของบริษัทในสำนักงานนิวยอร์ก ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอในด้านการปรับ

โครงสร้างองค์กร การปรับโครงสร้างและการชำระบัญชีในการล้มละลายทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน สิทธิของเจ้าหนี้ การซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลัก

ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสัญญา สัญญาเช่าและใบอนุญาตในบริบทการล้มละลายและการล้มละลาย และการปรับโครงสร้างนอกศาลและการ

วางแผนการล้มละลาย Cademartori เป็นตัวแทนของหน่วยงานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่เหล่านี้ รวมถึงลูกหนี้ เจ้าหนี้รายใหญ่ ผู้ให้กู้สถาบัน คณะกรรมการผู้ถือหุ้นกู้ และนักลงทุนในและผู้ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เธอได้รับ JD . ของเธอ

Alfred Fraijo Jr. เป็นสมาชิกของกลุ่มปฏิบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ การใช้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตั้งอยู่ในสำนักงานในลอสแองเจลิส/ดาวน์ทาวน์ของ

บริษัท Fraijo มีประสบการณ์ที่สำคัญในการเจรจาต่อรองและการรักษาสิทธิ์การใช้ที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัยที่ซับซ้อนและโครงการพัฒนาแบบผสมผสานทั่วแคลิฟอร์เนีย รวมถึงการ

ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้วยโครงการปรับปรุงเมืองที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในเมืองชั้นในและภาคอื่นๆ ที่มีตลาดเกิดใหม่ เขาให้คำแนะนำลูกค้าภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของรัฐ

และรัฐบาลกลางและกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายแผนที่เขตการปกครอง กฎหมายการพัฒนาชุมชนแห่งแคลิฟอร์เนีย พระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งแคลิฟอร์เนีย

พระราชบัญญัตินโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พระราชบัญญัติน้ำสะอาด พระราชบัญญัติสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ CERCLA RCRA กฎหมาย California Superfund และพระราชบัญญัติ

การพัฒนาขื้นใหม่ Polanco Fraijo ยังให้คำแนะนำลูกค้าในทุกแง่มุมของกฎหมายการใช้ที่ดินและการพัฒนาขื้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ เขาได้รับปริญญาทางกฎหมายจากโรงเรียนกฎหมายโลโยลาในปี 2545 และระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี 2542

Keith Garner สมาชิกกลุ่ม Real Estate, Land Use, Natural Resources and Environmental Practice Group ของบริษัทตั้งอยู่ในสำนักงานใน

ซานฟรานซิสโก แนวปฏิบัติของ Garner มุ่งเน้นที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมของรัฐและรัฐบาลกลาง ขั้นตอนการวางแผนการใช้ที่ดินและการให้สิทธิ์ และทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อ

อำนวยต่อปัญหาสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และการใช้งานแบบผสมขนาดใหญ่ และโครงการผลิตและส่งพลังงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานลมและ

พลังงานแสงอาทิตย์ เขาให้คำแนะนำด้านกฎหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์แก่ลูกค้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาที่ซับซ้อน รวมถึงการตรวจสอบสถานะสำหรับการจัดหา

ที่ดิน การวางแผนและการอนุญาตโครงการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการดำเนินคดีการใช้ที่ดิน การ์เนอร์ได้รับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ โรงเรียนกฎหมายโบลต์ ฮอลล์ เมื่อปี 2544 ปริญญาโท ด้วยความโดดเด่น

Bethany Hengsbach ในกลุ่มงาน Government Contracts and Regulated Industries ของบริษัทในสำนักงานลอสแองเจลิส/ดาวน์ทาวน์ เชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดี

เชิงพาณิชย์และสัญญาของรัฐบาล โดยเน้นที่กฎหมายว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศ ข้อพิพาทตามสัญญา และการดำเนินการแบบกลุ่ม Hengsbach เป็นตัวแทนของธุรกิจและ

บุคคลในการดำเนินคดี อนุญาโตตุลาการ และการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของรัฐบาล การปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศ การยักยอกความลับทางการค้า

ความรับผิดของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดทางวิชาชีพ การละเมิดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา เธอสำเร็จการศึกษา JD จากมหาวิทยาลัย DePaul ในปี 1997 และระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมจาก University of Illinois ในปี 1994

Brent Horstman เป็นสมาชิกของกลุ่มปฏิบัติทางการเงินและการล้มละลายของบริษัท และตั้งอยู่ในสำนักงานลอสแองเจลิส/ดาวน์ทาวน์ Horstman เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการ

ค้าโดยมุ่งเน้นที่ธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเป็นหลัก โดยเป็นตัวแทนของทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ในวงเงินสินเชื่อรวมและผู้ให้กู้รายเดียว ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดและการจัดหาเงินทุนตาม

สินทรัพย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้ทำงานในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและเกม นอกเหนือจากการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนจำนวนหนึ่ง เขาได้รับปริญญาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในปี 2544 และระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเยลในปี 2541

Charbel Lahoud ในกลุ่มแนวปฏิบัติด้านการเงินและการล้มละลายของบริษัทในสำนักงานลอสแองเจลิส/ดาวน์ทาวน์ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าและเน้นการปฏิบัติของเขาใน

การจัดโครงสร้าง เอกสาร และการเจรจาเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ประสบการณ์ของ Lahoud รวมถึงการเป็นตัวแทนตัวแทน ผู้ให้กู้ ผู้เข้าร่วม และผู้กู้ในธุรกรรมสินเชื่อรวมที่มี

หลักประกันในทรัพย์สินส่วนบุคคลและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกรรมสินเชื่อตามสินทรัพย์ เขาได้รับ JD คำสั่งของ coif จาก University of Southern California ในปี 2544 และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จาก University of California ลอสแองเจลิสในปี 1997

Matt McConnell เป็นสมาชิกของกลุ่มปฏิบัติด้านแรงงานและการจ้างงานและตั้งอยู่ในสำนักงานซานดิเอโก/เดลมาร์ของบริษัท McConnell เชี่ยวชาญด้านแรงงานและการจ้าง

งานในนามของฝ่ายบริหาร และมีประสบการณ์การพิจารณาคดีที่สำคัญซึ่งเขาได้รับคำตัดสินของฝ่ายจำเลยหลายครั้ง เขาได้ปกป้องนายจ้างในการเลิกจ้างโดยมิชอบและดำเนินคดี

เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ถิ่นกำเนิด การเลือกปฏิบัติทางเพศและความทุพพลภาพ McConnell มีประสบการณ์มากมาย

ในการเป็นตัวแทนนายจ้างในประเด็นต่างๆ รวมถึงค่าจ้างตัวแทนและการดำเนินคดีแบบกลุ่มและเรื่องชั่วโมง เรื่องแรงงานแบบดั้งเดิม การเรียกร้องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การละเมิดสัญญา การฉ้อโกง และค่าจ้างทั่วไป เขาได้รับปริญญาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยดุ๊กในปี 2000 และระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

Miriam Montesinos ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การใช้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของบริษัทในสำนักงานในซานฟรานซิสโก เชี่ยวชาญด้านการใช้ที่ดิน

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการได้รับสิทธิ์ในการพัฒนา การปฏิบัติตามกฎหมายคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CEQA) และการ

ดำเนินการทางปกครองและการดำเนินคดี Montesinos ได้ทำงานในโครงการการใช้ที่ดินที่หลากหลายทั่วทั้งแคลิฟอร์เนีย รวมถึงการพัฒนาร้านค้าปลีก/ศูนย์การค้า สำนักงานและ

สวนอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย การพัฒนาแบบผสมผสาน และแผนกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับนักพัฒนา ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม CEQA เธอได้ให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับความเพียงพอทางกฎหมายของ EIR จำนวนมากสำหรับโครงการต่างๆ ทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย มอนเตซิโนสรับปริญญาบัตร JD จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์

Shannon Petersen สมาชิกของกลุ่มทดลองธุรกิจของบริษัทและประจำอยู่ในสำนักงานซานดิเอโก/ดาวน์ทาวน์ ดำเนินการดำเนินคดีทางธุรกิจทั่วไป Petersen เชี่ยวชาญด้าน

สถาบันการเงิน การประกันภัย และการดำเนินคดีด้านสุขภาพ เขามีประสบการณ์การพิจารณาคดีของหัวหน้าที่ปรึกษา และคุ้นเคยกับทุกแง่มุมของการดำเนินคดี อนุญาโตตุลาการ

และการไกล่เกลี่ย เขาประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนของลูกค้าธุรกิจในการเรียกร้อง รวมถึงการเรียกร้องการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญา การดำเนินธุรกิจ

ที่ไม่เป็นธรรมและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การโฆษณาที่ผิดพลาด การฉ้อโกง การละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจ ความประมาทเลินเล่อ การไม่สุจริต การเพิ่มคุณค่าที่ไม่เป็นธรรม

การยักยอกความลับทางการค้า ผู้บริโภค พระราชบัญญัติการเยียวยาทางกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยความจริงในการให้ยืม และกฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์

การละเมิด ตำแหน่งที่เงียบสงบ การก่อความทุกข์ทางอารมณ์ และสาเหตุอื่นๆ ของการกระทำ Petersen สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Stanford Law

School ในปี 2000 ด้วยความโดดเด่น จาก University of Wisconsin ในปี 2000 และ MA และ BA ด้วยเกียรตินิยมอย่างสูง จาก University of Montana ในปี 1995 และ 1993 ตามลำดับ เขาเป็นทหารผ่านศึกของกองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นนักภาษาศาสตร์ชาวรัสเซีย

Scott Sveslosky ในกลุ่มทดลองธุรกิจของบริษัทในสำนักงานลอสแองเจลิส/ดาวน์ทาวน์ มีหน้าที่รับผิดชอบในหลายแง่มุมของธุรกิจ การต่อต้านการผูกขาด ความรับผิดทาง

วิชาชีพ การธนาคาร ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ ความลับทางการค้า การละเมิดที่เป็นพิษ และการดำเนินคดีประกันภัย Sveslosky ได้พยายามตัดสินเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

ผิดสัญญา การฉ้อโกง และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ประสบการณ์ของเขารวมถึงการเป็นตัวแทนลูกค้าในข้อพิพาททางธุรกิจที่หลากหลายและการอ้างสิทธิ์ในการละเมิดหน้าที่ความ

ไว้วางใจ การละเมิดสัญญา การฉ้อโกง การแทรกแซงที่ละเมิดต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง RICO การยักยอกความลับทางการค้า การไม่สุจริต และสาเหตุที่เกี่ยวข้อง . Sveslosky รับปริญญา JD และวิทยาศาสตรบัณฑิตจาก University of Southern California ในปี 2544 และ 2541 ตามลำดับ

Sheppard Mullin เป็นบริษัท AmLaw 100 ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยมีทนายความ 550 คนในสำนักงาน 11 แห่งที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเอเชีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470

บริษัทต่างๆ ได้หันมาใช้เชพพาร์ด มัลลินในการจัดการเรื่ององค์กรและเทคโนโลยี การดำเนินคดีที่มีเดิมพันสูง และธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน ในสหรัฐอเมริกามีลูกค้าของ บริษัท รวมกว่าครึ่งหนึ่งของ Fortune 100 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.sheppardmullin.com