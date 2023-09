เว็บไฮโลออนไลน์ Pariplay ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ยิบรอลตาร์

เว็บไฮโลออนไลน์ (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Pariplay Ltd. บริษัทเทคโนโลยีเกมที่ให้บริการผู้ให้บริการ iGaming คาสิโนทางบก และ iLotteries ซึ่งก่อนหน้านี้มีสำนักงานใหญ่ในดักลาส เกาะแมน ได้ประกาศว่าสำนักงานใหญ่และศูนย์ปฏิบัติการได้ย้ายไปที่ยิบรอลตาร์หลังจาก ได้รับใบอนุญาตการพนันระยะไกล

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทในปี 2558 และในปี 2559 และยังได้รับแรงบันดาลใจจากสถานะของยิบรอลตาร์ในฐานะศูนย์กลางระดับโลกสำหรับผู้ให้บริการการพนันและผู้ให้บริการชั้นนำ

Pariplay ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล HM แห่งยิบรอลตาร์สำหรับใบอนุญาตการพนันระยะไกล ทำให้บริษัทเทคโนโลยีสามารถเข้าร่วมกลุ่มการดำเนินการด้านการพนันชั้นยอดโดยมีการแสดงตนในดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรียตอนใต้ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการพนันระดับโลก เช่น Ladbrokes, bwin.party, BetVictor, Gamesys และ Gala/Coral Interactive ตลอดจนบริษัทเทคโนโลยี เช่น NetEnt, NYX Gaming, IGT (Gibraltar) Ltd. และ Bally Technologies .

ความเคลื่อนไหวของ Pariplay เป็นไปตามที่บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในสองธุรกิจหลัก ประการแรกคือเพื่อจัดหา iGaming เกมโซเชียลและผู้ให้บริการ iLottery รวมถึงคาสิโนบนบกด้วยแพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของพวกเขา และประการที่สองเพื่อพัฒนาพอร์ตโฟลิโอของเกมระดับแนวหน้าสำหรับผู้ให้บริการ รวมถึงแบรนด์และเอกลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว สล็อตคาสิโน ชนะทันที บัตรขูด และเกมบิงโก

ในขณะที่บริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา Pariplay ก็มีการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในปี 2558 และในปีนี้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เปิดตัวเกมและผลิตภัณฑ์ใหม่มากมาย ตลอดจนเปิดตัวความร่วมมือกับผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ iGaming ชั้นนำ

เกมที่เปิดตัวล่าสุด ได้แก่ สล็อตออนไลน์ Atari Black Widow ซึ่งเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของ Pariplay กับวิดีโอเกมยักษ์ใหญ่ และ The Three Stooges ที่ได้รับใบอนุญาตจาก C3 Entertainment ซึ่งเปิดตัวสู่ตลาดในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 นอกจากนี้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Pariplay ได้เปิดตัว FUSION ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมเนื้อหาสำหรับผู้ให้บริการ iGaming และปิดผนึกความร่วมมือด้านเนื้อหากับ Evolution Gaming และ BetConstruct ท่ามกลางผู้อื่น

“การย้ายไปยิบรอลตาร์ถือเป็นก้าวต่อไปในแผนงานระยะยาวของ Pariplay เพื่อขยายธุรกิจของเราไปสู่บริษัทเทคโนโลยี iGaming ระดับแนวหน้า” Gili Lisani ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Pariplay Ltd. กล่าว “เมื่อพิจารณาจากสถานะของยิบรอลตาร์ในฐานะศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของยุโรปสำหรับ บริษัทการพนัน เรามีความยินดีที่จะย้ายสำนักงานใหญ่ของเราไปยังพื้นที่ซึ่งมีผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมและคู่แข่งหลักของเราตั้งอยู่ การย้ายไปยังยิบรอลตาร์แสดงให้เห็นว่า Pariplay หมายถึงธุรกิจ”

หากต้องการทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอฉบับเต็ม โปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา ในสิ่งที่ตัวแทน John Payne (R-Dauphin) เรียกว่าหนึ่งในวันที่ “แปลกประหลาดยิ่งกว่า” ที่เขาประสบในช่วง 14 ปีและเจ็ดวาระของเขาเมื่อวันอังคารสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐเพนซิลเวเนียปฏิเสธการแก้ไขสองครั้งที่จะทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายและขยายออกไป การพนันทางบก

แต่ท่ามกลางความไม่แน่นอนและการสั่นศีรษะที่จัดแสดงบนพื้นสภา มีความหวังอันริบหรี่สำหรับผู้สนับสนุนเกมออนไลน์ แม้ว่าการแก้ไขร่างกฎหมายจะหยุดชะงัก แต่ก็ยังไม่ตาย

“นั่นเป็นข่าวดี” เพย์นบอกกับ Casino City เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี “ตอนนี้สิ่งต่าง ๆ ยังมีชีวิตอยู่และดี ฉันคิดว่ามันเป็นกรณีของผู้คนที่ต้องการกลับไปที่กระดานวาดภาพและตรวจดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจปิดประตูโดยสมบูรณ์”

เพย์นเห็นว่าร่างกฎหมายของเขาผ่านการลงคะแนนเต็มสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องการสรุปเซสชั่นปี 2015/2016 และหาทางปิดการขาดดุล 1 พันล้านดอลลาร์บวกของรัฐ การแก้ไขร่างกฎหมายการเล่นเกมออนไลน์สองรายการจึงได้รับการพิจารณา และทั้งคู่ก็พ่ายแพ้อย่างคล่องแคล่ว ครั้งแรกซึ่งจะอนุญาตให้มีเทอร์มินัลวิดีโอเกมที่ร้านเหล้า บาร์ โซเชียลคลับ และบ้านดับเพลิงอาสาสมัคร ล้มเหลวด้วยสกอร์ 122-66 โดยมีผู้งดออกเสียง 14 คน ครั้งที่สอง โหวตลง 107-81 (อีกครั้งโดยมีผู้งดออกเสียง 14 คน) จะอนุญาตให้มีสล็อตที่อาคารผู้โดยสารสนามบินและไซต์เดิมพันนอกสนาม ปัจจุบัน เพนซิลเวเนียอนุญาตให้ใช้เครื่องสล็อตได้ที่สนามแข่งเท่านั้น

ปัญหาตามที่เพย์นกล่าวคือ หลายคนที่โหวตว่า “ไม่” อาจสับสนว่าจริงๆ แล้วพวกเขากำลังยิงอะไรตก เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติก่อนการลงคะแนนเสียงครั้งแรก ซึ่งหลังจากที่เขาแนะนำการแก้ไข ก็ไม่มีคำถามใดๆ เลย

“แบบนั้นทำให้ฉันตกใจมาก” เขากล่าว “ฉันรู้ว่าเราทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีในการประชุมพรรคการเมืองโดยพยายามตอบคำถามของทุกคน แต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเราจะไปลงคะแนนเสียงโดยไม่มีใครไม่ถามหรือซักถามในบางสิ่งบางอย่าง”

การลงคะแนนเสียงดำเนินไปอย่างรวดเร็วและถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็ว

“นั่นคือตอนที่เรามีคนเริ่มพูดว่าพวกเขาสับสนและไม่แน่ใจว่าการลงคะแนนเสียงนั้นเกี่ยวกับอะไร” เพย์นอธิบาย “ฉันเข้าใจแล้ว ฉันทำแบบนี้มา 14 ปีแล้ว และฉันก็รู้ว่าบางครั้งคุณล้มลงกับพื้นแล้วได้รับโทรศัพท์ หรือคุณเริ่มตอบอีเมล และคุณก็ฟุ้งซ่าน “แต่ก็ยังน่าหงุดหงิดอยู่

มาก . ฉันได้ทำการไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว 47 ครั้งในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ทุกคนรู้เกี่ยวกับบิล กฎหมายการเล่นเกมเป็นเพียงกฎหมายเดียวในปัจจุบันที่จะส่งเงินไปสู่การขาดแคลนเงินบำนาญ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ ฉันก็เลยแปลกใจที่เห็นคนไม่ระวังเรื่องนี้”

หลังจากการแก้ไขครั้งที่สองถูกโจมตีด้วยอัตรากำไรที่น้อยกว่ามาก ผู้นำจึงระงับการดำเนินการในชั้นและขอให้นำการแก้ไขดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ และทั้งสองมีอัตรากำไรขั้นต้นที่กว้าง นั่นหมายความว่าแทนที่จะตายไป การแก้ไขจะถูกโหวตอีกครั้งในอนาคต แต่เพย์นไม่ได้คาดเดาว่าเมื่อใดจะเป็นเช่นนั้น เนื่องจากเป็นวันสุดสัปดาห์แห่งความทรงจำ สภาผู้แทนราษฎรจึงงดการประชุมจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเป็นอย่างน้อย

“ผมเป็นแค่ประธานคณะกรรมการ นั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผม” เขากล่าว “สิ่งที่ฉันรู้คือฉันจะไม่พิจารณาคดีนี้อีก 47 ครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อีกในระหว่างนี้ สิ่งที่เราทำได้คือหวังว่าเมื่อเรากลับมาบนพื้นอีกครั้ง จะได้ไม่สับสนเหมือนกัน”

เห็นได้ชัดว่า,ว่าการรวม VGTs “ในความเป็นจริงอาจลงโทษการเรียกเก็บเงินในระยะยาว” เนื่องจากคาสิโน 12 แห่งของรัฐ “ต่อต้านอย่างแรงกล้าต่อสถานการณ์ใด ๆ ของการมีเครื่องสล็อตทุกที่ยกเว้นภายในทรัพย์สินของตนเอง”

ไม่น่าเชื่อว่าฉันมีเวลาเหลือน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ในการดำรงตำแหน่งที่ Casino City ฉันใช้เวลาเกือบแปดปีในการทำงานให้กับบริษัทนี้ในช่วงสองปี นี่จะเป็นบทความที่ 560 ของฉันในช่วงเวลานั้น และในช่วงหกปีที่ผ่านมา ฉันยังเป็นบรรณาธิการบริหารของ GPWA Times Magazineซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบริษัทในเครือการพนันออนไลน์

ฉันไม่เพียงแค่ออกจากบริษัทนี้เท่านั้น — ฉันกำลังออกจากอุตสาหกรรมการพนันไปเลย (ตามหมายเหตุด้านข้าง คู่มือสไตล์ของเรายืนยันว่าเราเรียกมันว่าอุตสาหกรรม “เกม” แต่ฉันเกลียดคำสละสลวยWorld of Warcraftคือการเล่นเกม เมื่อคุณพยายามที่จะชนะเงินด้วยการเล่นโป๊กเกอร์ สล็อต เกมบนโต๊ะ หรือเดิมพันกีฬา คุณจะ กำลังเล่นการพนัน ฉันหวังว่า แคลร์ ฟิตซ์เจอรัลด์บรรณาธิการด้านการทำสำเนามือหนึ่งของเราฉันจะส่งข้อมูลนี้ให้ฉันในคอลัมน์สุดท้ายของฉัน!) ฉันจะกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อเป็นผู้นำฝ่ายการตลาดและการสื่อสารสำหรับแผนกกีฬาที่โรงเรียนเก่าของฉันที่มหาวิทยาลัยเซนต์ลอว์เรนซ์

แม้ว่าฉันจะตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ของฉัน แต่ก็มีเรื่องหวานอมขมกลืนเล็กน้อยเช่นกัน ฉันมีความสุขมากที่ได้ทำงานกับ Casino City และเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ และฉันจะนำความทรงจำที่มีความสุขมากมายติดตัวไปด้วยเมื่อฉันไป นี่คือรายการที่ดีที่สุด 10 รายการ

10. กระบวนการสัมภาษณ์ของฉัน

ฉันพบงานแรกที่ Casino City เกือบจะผิดพลาด ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ค้นหาโอกาสเต็มเวลาใหม่ๆ ส่วนใหญ่ใน HigherEdJobs.com, Monster.com และ Boston.com เนื่องจากฉันไม่ได้ทำงาน ฉันจึงมองหางานอิสระที่ Craigslist และบังเอิญเห็นโฆษณาตำแหน่ง “Poker Industry Reporter”

พื้นหลังของฉันอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนและฉันเล่นโป๊กเกอร์ในเกมในบ้านและออนไลน์บ้าง ดังนั้นฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะลองดู ฉันส่งเรซูเม่และจดหมายสมัครงานออกไป โดยคาดหวังว่าสิ่งนี้จะประสบผลสำเร็จพอๆ กับความพยายามในการหางานส่วนใหญ่ของฉันในพื้นที่มหานครบอสตัน (กล่าวคือ ไม่มาก)

ประมาณสองชั่วโมงหลังจากที่ฉันส่งอีเมลเอกสารการสมัครของฉัน ฉันได้รับโทรศัพท์จากคนที่บอกว่าพวกเขาเป็น CFO ของ Casino City และพวกเขาต้องการให้ฉันเข้ามาสัมภาษณ์ในวันถัดไป ฉันค่อนข้างสงสัย ฉันใช้เวลาห้าปีแรกในอาชีพการงานของฉันในการทำงานในระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระบวนการค้นหางานสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็ว การได้รับข้อเสนอสำหรับการสัมภาษณ์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสมัครงานกรีดร้องว่า “หลอกลวงขโมยข้อมูลประจำตัว” กับฉัน

แม้ว่าฉันจะจองไว้ แต่ฉันก็เข้าไปสัมภาษณ์ในวันรุ่งขึ้น ฉันแน่ใจว่าจะทิ้งกระเป๋าเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวฉันไว้ซึ่งอาจทำให้ฉันตกอยู่ในความเสี่ยงได้ในรถ จากนั้นจึงเดินเข้าไปในสำนักงาน ฉันประหลาดใจมากที่ออฟฟิศดูเหมือนปกติอย่างยิ่ง โดยมีผู้คนยุ่งวุ่นวายหลายสิบคนเดินไปรอบๆ มีปฏิสัมพันธ์และหัวเราะกัน

“ถ้านี่คือความพยายามที่จะขโมยตัวตนของฉัน มันก็ค่อนข้างซับซ้อน” ฉันคิดว่า

การสัมภาษณ์เป็นไปด้วยดี และฉันได้รับข้อเสนองานในวันรุ่งขึ้น ฉันกลับคิดว่ามันแปลก แต่พวกเขายังไม่ได้ขอข้อมูลใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการขโมยตัวตนของฉัน แต่พูดตามตรง ฉันไม่ได้มีอะไรมากมายที่พวกเขาสามารถแย่งชิงไปจากฉันได้ ณ จุดนั้นในชีวิต แล้วฉันต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง?

ในขณะที่ Casino City น่าจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะขโมยตัวตนของฉัน ณ จุดนี้ (เห็นได้ชัดว่าพวกเขารู้หมายเลขประกันสังคม ที่อยู่ของฉัน และข้อมูลอื่น ๆ มากมายเกี่ยวกับฉัน – พวกเขาจะจ่ายเงินให้ฉันด้วยวิธีอื่นใด) เว้นแต่ว่านี่เป็นการหลอกลวงที่ยาวที่สุด ตลอดเวลาที่ผ่านมา การอ่านของฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เกือบจะแย่เท่ากับการอ่านคู่ต่อสู้ที่โต๊ะโป๊กเกอร์

9. ห้องโป๊กเกอร์

เพียงหนึ่งเดือนในงานใหม่ ฉันได้รับโอกาสในการครอบคลุมงาน PokerRoom.com “Become a Poker Pro”ซึ่งจัดขึ้นบนเรือสำราญ Majesty of the Seas ของ Royal Caribbean Ryan McLaneอดีตเพื่อนร่วมงานของฉันและฉันแชร์ห้องโดยสารที่เล็กที่สุดที่มีอยู่ร่วมกันและมีช่วงเวลาที่อัศจรรย์

ฉันได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้จากการเดินทางระยะสั้นครั้งนี้ ฉันได้เรียนรู้ว่าคนที่ทำงานในบริษัทโป๊กเกอร์ออนไลน์ในเวลานั้นไม่ชอบชื่อตามกฎหมายของพวกเขาที่ปรากฏในบทความ ฉันได้เรียนรู้ว่าการรายงานการแข่งขันโป๊กเกอร์ไม่ใช่เรื่องสนุก เว้นแต่จะมีตัวละครที่น่าสนใจเล่นอยู่ (ในกรณีนี้ แน่นอนว่ามี) ฉันได้เรียนรู้ว่ามีจรรยาบรรณในหมู่ผู้เล่นโป๊กเกอร์. ฉันคิดว่าฉันได้เรียนรู้ว่าแบล็คแจ็คสำรับเดี่ยวที่มีการจ่ายเงิน 6/5 สำหรับแบล็คแจ็คเป็น “เกมที่สามารถเอาชนะได้” โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณมีกระป๋องน้ำมันของ Foster มากกว่า 2-3 กระป๋องเกินกว่าที่ตับของคุณจะสามารถจัดการได้ ฉันยังได้เรียนรู้ว่าวิธีแก้อาการเมาค้างที่ดีที่สุดคือการหาเงินในกระเป๋าเงินหลายร้อยดอลลาร์มากกว่าที่คุณเริ่มใช้ แม้ว่าคุณจะใช้เวลาทั้งคืนเล่นเกมที่เลวร้ายและมีโอกาสเลวร้ายก็ตาม

8. ครอบคลุมWSOP

ครั้งแรกของฉัน การล่องเรือ PokerRoom.com ทำให้ฉันตื่นเต้นกับการทำงานในอุตสาหกรรมนี้ แต่การได้เข้าร่วม World Series of Poker เป็นครั้งแรกทำให้ฉันติดใจ

ฉันกับไรอันเกือบจะไม่ได้ไปกันแล้ว เราสมัครขอข้อมูลประจำตัวของสื่อและไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมการเดินทางของเรา ฉันขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าสู่ลาสเวกัส และโดยที่ฉันไม่รู้ ขณะที่ฉันอยู่บนอากาศไรอันได้รับข่าวว่าคำขอของเราถูกปฏิเสธ

โชคดีที่ไรอันสามารถโน้มน้าวใจได้ค่อนข้างดี เขาได้พูดคุยกับ Gary Thompson ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของ Harrah’s Entertainment ซึ่งเป็นผู้ดูแลกระบวนการรับรองข้อมูลในเวลานั้น และพวกเขาก็อนุญาตให้ฉันเข้าไป ฉันอยากจะคิดว่าการรายงานข่าวของเราในปีแรก — โดยที่ฉันพูด

ถึงชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของ Chip Reese ในงาน HORSE มูลค่า 50,000 ดอลลาร์และ Ryan ขึ้นปกชัยชนะใน Main Event ของ Jamie Goldเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับคำเชิญกลับมาในปีถัดไป มีแนวโน้มมากขึ้นที่ Harrah’s (ปัจจุบันคือ Caesars) ตระหนักว่า “บล็อกเกอร์อินเทอร์เน็ต” ตามที่เราถูกเรียกกันในตอนนั้นนั้นมีความสำคัญพอๆ กัน (หากไม่สำคัญมากกว่า) มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์

WSOP ครั้งแรกของฉันนั้นยอดเยี่ยมมากจริงๆ ผู้เล่นตัวจริงในตารางสุดท้ายของงาน HORSEถือเป็นตำนาน ฝูงชนสำหรับโต๊ะสุดท้ายนั้นบ้าคลั่ง เนื่องจากแฟนโป๊กเกอร์รวมตัวกันอยู่ลึกหลายชั้นรอบๆ อัฒจันทร์ (ใช่ โต๊ะที่โดดเด่นรายล้อมไปด้วยอัฒจันทร์อะลูมิเนียมแบบเดียวกับที่คุณพบในสนามฟุตบอลของโรงเรียนมัธยม) เพื่อชมการแข่งขัน

แม้ว่าฉันไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นกับ WSOP มากเท่ากับในปีแรกนั้น แต่ในแต่ละปีที่ฉันมาถึงริโอเป็นครั้งแรก ฉันจะต้องก้าวกระโดดอีกครั้ง และแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้น

ฉันรู้สึกเศร้าเล็กน้อยเกี่ยวกับกำหนดเวลาออกเดินทาง เนื่องจากฉันกำลังจะออกจาก Casino City ในขณะที่ WSOP ในปีนี้กำลังดำเนินอยู่ แต่หนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการทำงานในกรีฑาของวิทยาลัยก็คือฤดูร้อนมีแสงสว่าง ดังนั้นในปีหน้าหาก Casino City ต้องการผู้เล่นเพื่อครอบคลุม WSOP ให้นับฉันด้วย และหากไม่ได้ผล ไม่ต้องสงสัยเลย ฉันจะพยายามรวบรวมกลุ่มเพื่อเล่นในงานแท็กทีมหรือเล่นใน Colossus III ในปีหน้า

7. กิจกรรมหลัก 60 เปอร์เซ็นต์

กาลครั้งหนึ่งฉันได้รับรางวัล $0.60 จากฟรีโรลบน PKR.com จากนั้น UIGEA ก็ผ่านไป PKR ไม่ได้เปิดตัวสำหรับการเล่นด้วยเงินจริง และได้ประกาศว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น จะไม่อนุญาตให้ผู้เล่นจากสหรัฐอเมริกาเล่นเกมด้วยเงินจริง

ฉันถามผู้อ่านว่าฉันควรทำอย่างไรกับเช็ค 60 เซ็นต์ของฉันและมีคนแนะนำให้ฉันลองแลกทางกลับบ้าน (อ่านคอลัมน์เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงเสนอแนะนี้)

ฉันลงเอยด้วยการพยายามแลกที่นั่งใน WSOP Main Event บนเว็บไซต์ 60centmainevent.com (ที่ตอนนี้หมดอายุแล้ว) และทำจนได้เป็นรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นและใส่กรอบของอดีตมือปืน Red Sox Manny Ramirez พร้อมด้วย ชิ้นส่วนของลูกบอลเกมจากเวิลด์ซีรีส์ปี 2004 ฉันยังมีรูปภาพนี้อยู่และวางแผนที่จะแขวนไว้ในออฟฟิศใหม่ของฉัน เว้นแต่จะมีใครอยากให้ที่นั่งในงานหลักมูลค่า 10,000 ดอลลาร์แก่ฉันแน่นอน

6. แก๊ง Casino City

ฉันยอมรับว่าฉันไม่เคยเห็นประเด็นของพอดแคสต์รายสัปดาห์ของเราจากมุมมองทางธุรกิจมาก่อน ในแต่ละสัปดาห์เราเดินเล่นกันนานเกินไป ด้วยเหตุผลบางอย่าง เราตัดสินใจว่าจะเป็นความคิดที่ดีที่จะเลือกทุกรายการเกมในตาราง NFL เทียบกับการแพร่กระจาย เราไม่ค่อยมีแขกรับเชิญ และเราไม่เคยมีคนฟังมากนัก กล่าวคือเป็นเรื่องสนุกมากที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันกับVin Narayanan , Dan Igoและต่อมาคือDan Podheiser

นี่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วตั้งแต่ปรากฏตัวครั้งล่าสุดในรายการ Casino City Gang (มีอีกหลังจากอันนี้ พอดีไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศเลยพลาดไป) จริงๆ แล้วมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะแสดงต่อ โดยรวมแล้ว กองบรรณาธิการของเราใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในเรื่องนี้ และมีหลักฐานน้อยมากที่แสดงว่าเรื่องนี้สร้างรายได้

ที่กล่าวว่าฉันคิดถึงมันและฉันมีความทรงจำที่ดีบางอย่าง ฉันชอบพูดคุยกับโนแลน ดัลลาและฉันจะลืมช่วงเวลาที่ Vin ติดอยู่ในที่ประชุมและพลาดการสัมภาษณ์กับ Bernard Lee ได้ อย่างไร ฉันได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีการเติมเวลาหลังจากที่เบอร์นาร์ดวางสายโทรศัพท์ และฉันต้องเติมอากาศเสียด้วยตัวเอง

RIP Casino City Gang และขอขอบคุณผู้ฟังที่ทุ่มเท (ใช่แล้ว เรามีสองหรือสามคน!) ที่ติดต่อมาหาฉันเพื่อดูว่าเราจะกลับไปออกอากาศอีกครั้งหรือไม่

5. Antonio Esfandiari

ฉันรู้ว่าเราควรจะเป็นกลาง แต่เนื่องจากฉันจะจากไป ฉันรู้สึกสบายใจที่จะยอมรับว่า Antonio Esfandiari เป็นหนึ่งในคนที่ฉันชอบในโลกโป๊กเกอร์ ครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาทางโทรทัศน์ เขาทรมาน Phil Hellmuth ในการแข่งขัน Gold Rush Tournament ที่ Lucky Chances Casino ตอนที่ฉันยังเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปี 2002 หรือ 2003 ไม่กี่ปีต่อมา แม้ว่าฉันจะมีความน่าเชื่อถือน้อยมากด้วยเวลาเพียงสามเดือน

ก็ตาม ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเขาตกลงที่จะสัมภาษณ์ ฉันสนุกกับการเขียนโปรไฟล์ของเขา มาก และเขาก็ยินดีเสมอที่จะสละเวลาให้ฉันสักสองสามนาทีตอนที่ฉันอยู่ในลาสเวกัสเพื่อร่วมงาน WSOP

หลังจากลาออกจากวงการมาได้สักพักเพื่อกลับไปเล่นกรีฑาระดับวิทยาลัย ฉันก็กลับมาเขียนถึงเขาอีกครั้งสำหรับเรื่องปกนิตยสารฉบับแรกนิตยสาร GPWA Timesเมื่อฉันกลับมา และแน่นอนว่า ฉันอยู่ที่นั่นเพื่อพูดถึงช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขา เมื่อเขาได้รับรางวัล 18.3 ล้านเหรียญสหรัฐในฐานะผู้ชนะ Big One for One Drop มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐคนแรก

ตอนที่ฉันคุยกับเอสฟานดิอารีครั้งแรก ฉันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับชีวิตของเขาน้อยมาก เขาย้ายจากอิหร่านไปสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เขาเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพ เขาเป็นเพลย์บอยเล็กน้อย โดยไปคลับในลาสเวกัสกับฝูงชน “Rocks and Rings” และรับบริการขวด ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงวิถีชีวิตแบบนั้นได้ ฉันจำได้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนในครั้งแรกที่ฉันจ่ายเงินมากกว่า 5 ดอลลาร์เพื่อซื้อเบียร์เมื่อฉันย้ายไปบอสตัน แต่เขายังคงเป็นนักเตะคนโปรดของฉันที่ได้พูดคุยและเขียนถึง

ตอนนี้เขากลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับฉันที่จะเกี่ยวข้องกับฉันเช่นกันเขาเข้าร่วมในตำแหน่งความเป็นพ่อและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นหนึ่งในคนที่จริงใจที่สุดในโลกโป๊กเกอร์เสมอ หากคุณไม่สามารถเชียร์ผู้ชายที่ดูเหมือนจะสนุกสนานกับการเล่นเกมในขณะที่แสดงความรักต่อพ่อและลูกชายอย่างเปิดเผย คุณจะเชียร์ใครได้บ้าง?

4. การเล่นที่ WSOP

ฉันทำเครื่องหมายรายการสิ่งที่ฝากไว้เมื่อปีที่แล้วเมื่อฉันเล่นColossus มูลค่า $565 แรก ฉันอยู่ได้ไม่นานนัก แต่มันน่าทึ่งมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ที่ทำลายสถิติ ฉันสงสัยว่านี่จะเป็นประสบการณ์ครั้งสุดท้ายของฉันในฐานะผู้เล่นที่ WSOP

แน่นอนว่า ฉันยังหาเวลากระโดดเข้าสู่เกมเงินสดทั่วลาสเวกัสเมื่อฉันจบการรายงาน WSOP ทุกปี และยังหาเวลาเล่นในกิจกรรม WSOP Deepstack สองสามงานด้วยเช่นกัน ในปี 2013 ฉันวิ่งได้ลึกที่สุดเท่าที่เคยทำมาในทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ครั้งใหญ่ โดยจบอันดับที่ 33 จากทั้งหมด 1,261 รายการในการแข่งขัน Deepstack มูลค่า 235 ดอลลาร์ และได้เงิน1,171ดอลลาร์ มันเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยมีในการเล่นโป๊กเกอร์ในเวลานั้น และคืนนั้นฉันใช้เวลานานมากในการเข้านอน แม้ว่าฉันจะเล่นโป๊กเกอร์มา 12 ชั่วโมงแล้วกลับถึงโรงแรมหลังตี 2 ก็ตาม

ฉันไม่สงสัยเลยว่าอย่างดีที่สุดแล้ว ฉันเป็นผู้เล่นที่คุ้มทุนในเหตุการณ์เช่นนี้ และฉันมีแนวโน้มที่จะมี EV ที่ -15% หรือแย่กว่านั้นมาก แต่ฉันยังไม่ได้เดินออกจากทัวร์นาเมนต์เหล่านี้โดยคิดว่า “นั่นเป็นประสบการณ์ที่เลวร้าย” ในความเป็นจริง ฉันจะเพลิดเพลินกับโอกาสที่จะกลับมาที่ริโอในปีต่อๆ ไป เพื่อที่ฉันจะได้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ของผู้เล่นได้อย่างเต็มที่ และไม่ต้องกังวลในการเขียน 2-3 เรื่องต่อวัน

3. สิทธิพิเศษของฉันในการโปรโมต “You Can’t Lose” ของ Revel

เรื่องราวที่ใช้เวลานานที่สุดที่ฉันเขียนในช่วงเวลาที่ Casino City เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด Revel Casino Hotel ที่ล้มละลายบ่อยครั้งเสนอการคืนเงินให้ผู้เล่นสูงสุดถึง 100,000 ดอลลาร์สำหรับการเล่นฟรีสำหรับการสูญเสียตลอดเดือนปฏิทิน และสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เล่นที่ได้เปรียบเพียงไม่กี่รายพบว่าสามารถหาประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย

แม้ว่าผู้เล่นเหล่านี้ไม่ได้ทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎของโปรโมชั่น แต่พวกเขาถูกปฏิเสธการเล่นฟรีตามสัญญาเมื่อคาสิโนค้นพบว่าพวกเขาจะเสียเงินให้กับผู้เล่นที่ได้เปรียบ

ในท้ายที่สุด ฉันไม่แน่ใจว่าใครดูแย่ลง ทีมส่งเสริมการขายและกฎหมายของ Revel หรือแผนกบังคับใช้การเล่นเกมแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ (DGE) ซึ่งปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใด ๆ แก่เราเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือว่าผู้เล่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จะได้รับค่าชดเชยสำหรับการสูญเสีย ซึ่งพวกเขาจะไม่ได้เกิดขึ้นหากไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

น่าเสียดายสำหรับผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อ Revel ล้มละลายเป็นครั้งสุดท้าย คดีของพวกเขาก็ถูกฆ่าตาย พวกเขาอยู่ในรายชื่อเจ้าหนี้ แต่ไม่มีเงินที่จะมอบให้พวกเขา

เบื้องหลังบทความนี้ใช้เวลามากกว่าสองเดือนในการค้นคว้าและเขียน ฉันหวังว่าเราจะมีเวลาและทรัพยากรมากขึ้นในการทำข่าวเชิงสืบสวนอย่างจริงจังในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ที่ Casino City เป็นการทำงานหนักและใช้เวลานานแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อ

2. ทัวร์ปั่นจักรยานในนิวอิงแลนด์ของฉัน

ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว ฉันได้ไปทัวร์จักรยานห้าวันสี่คืนในแมสซาชูเซตส์และนิวแฮมป์เชียร์ สามคืนนั้น ฉันเล่นเกมโป๊กเกอร์ในบ้าน

มันเป็นการบดขยี้ในหลาย ๆ ด้าน แต่มันก็คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อเช่นกัน ฉันสนุกมาก ได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามของนิวอิงแลนด์ และได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับตัวเองในฐานะผู้เล่นโป๊กเกอร์ด้วย

ฉันยังคงฝันที่จะขี่จักรยานไปทั่วประเทศและเล่นเกมโป๊กเกอร์ที่บ้านในขณะที่ฉันไป ด้วยตารางงานช่วงฤดูร้อนที่ไม่มากนัก จึงเป็นไปได้ที่งานใหม่ของฉันอาจจะปล่อยให้เรื่องนี้ยังเปิดอยู่ ฉันไม่ได้วางแผนทันที — ฉันอาจจะต้องรออีก 15 ปีจนกว่าลูกๆ ของฉันจะโต — แต่ฉันยังไม่ยอมแพ้กับความฝันนี้

1. ดวงตาของ Rolling Casino City

แน่นอนว่า นอกเหนือจากคอลัมน์ทั้งหมดที่ฉันเขียนและเรื่องราวที่ฉันได้กล่าวถึงแล้ว ยังมีช่วงเวลาเบื้องหลังอีกหลายสิบครั้งที่โดดเด่น การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานสามารถสร้างหรือทำลายประสบการณ์ของคุณได้ และฉันได้ร่วมงานกับผู้คนที่น่าทึ่งและน่าจดจำระหว่างดำรงตำแหน่งที่ Casino City