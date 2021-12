เว็บ BALLSTEP2 สมัครสมาชิกคาสิโน รันเวย์สู่ความสำเร็จ

เว็บ BALLSTEP2 IRVINE, Calif., May 1, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Irvine Public Schools Foundation ประกาศในวันนี้ถึงแผนการที่จะเปิดตัว Irvine Unified School District Alumni Initiative ด้วยโครงการเปิดแรก Runway to Success ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8-11 สิงหาคม

โปรแกรมให้คำปรึกษานี้จะช่วยให้ศิษย์เก่าหญิงวัยเรียน IUSD ที่มีเครื่องมือ ทรัพยากร และสายสัมพันธ์ที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการเริ่มต้นอาชีพการงาน บริษัทชั้นนำในออเรนจ์เคาน์ตี้จะได้รับคัดเลือกและว่าจ้างเพื่อให้โอกาสในการให้คำปรึกษาและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบ การตลาด และการเงิน ไปจนถึงการผลิต การดำเนินงาน และการขาย

โครงการ Runway to Success ของปีนี้เปิดรับศิษย์เก่า IUSD เพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนคือ $500 ซึ่งรวมถึงห้องพักรวมในโรงแรมที่ Irvine Crowne Plaza เป็นเวลา 3 คืน มื้ออาหาร การขนส่ง และทั้งหมด กิจกรรมของโปรแกรม กิจกรรมรันเวย์สู่ความสำเร็จในปัจจุบัน

ได้แก่ ฟอรัมสตรีซึ่งจัดโดยองค์กรวิชาชีพในท้องถิ่นหลายแห่ง ทัวร์ของ บริษัท ขายปลีกกีฬาแอ็กชั่นออเรนจ์เคาน์ตี้ซึ่งจบลงด้วยประสบการณ์สไตล์ Project Runway รวมถึงการแสดงแฟชั่นโชว์ และการขยายงานอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่องผ่านการสตรีมเว็บและวิดีโอ พอดแคสต์และส่วนทีวี

IPSF Alumni Initiative กำลังมองหาทั้งผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมสำหรับ Runway to Success หากคุณมีความสนใจในโอกาสนี้โปรดติดต่อ Jaimee ไนล์ที่สำนักงาน IPSF หรือเยี่ยมชมwww.RunwaytoSuccess.org

เกี่ยวกับเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนของรัฐเออร์ไวน์

“IPSF to Success” ของมูลนิธิ Irvine Public Schools Foundation จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยโครงการ Runway to Success และจะเป็นเจ้าภาพโครงการที่คล้ายคลึงกันและโอกาสในการสร้างเครือข่ายสำหรับศิษย์เก่า Irvine Unified School District เพื่อสร้างเครือข่ายกับผู้สำเร็จการศึกษา IUSD คนอื่นๆ เชื่อมต่อกับผู้นำและกิจกรรมในพื้นที่ Irvine

และ พี่เลี้ยงนักเรียน IUSD IPSF to Success ซึ่งจัดโดย Irvine Public Schools Foundation จะรวมโครงการพิเศษมากมายและโอกาสที่เพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตของศิษย์เก่า IUSD ครอบครัวของพวกเขา และชุมชนเออร์ไวน์

Irvine Public Schools Foundation (IPSF) มุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้นักเรียนทั้งหมด 24,500 คนในเขต Irvine Unified School District (IUSD) ประสบความสำเร็จ เขตการศึกษาของรัฐที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย IPSF ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนชุมชนเพื่อสนับสนุนสิ่งที่กลายเป็นระบบการศึกษาระดับโลก เพื่อ

เป็นการสานต่อความทุ่มเทและการสนับสนุนนี้ เว็บ BALLSTEP2 IPSF กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวความคิดริเริ่มสำหรับศิษย์เก่า ซึ่งจะจัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับเครือข่ายศิษย์เก่า IUSD การเชื่อมต่อและการให้คำปรึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

ศิษย์เก่า ตลอดจนชุมชน และอื่นๆ Runway to Success ไม่เพียงแต่ช่วยเปิดตัวความคิดริเริ่มของศิษย์เก่า แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น การทำงานเป็นทีม และนวัตกรรมที่ทำให้เออร์ไวน์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ซานอันโตนิโอ, 2 พฤษภาคม 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Sweet Success Enterprises (OTCBB:SWTS) ผู้ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่และอร่อย ประกาศในวันนี้ว่าผลิตภัณฑ์ Fuel for Health(tm) ทั้งหมดหกรายการในสต็อก ที่ Amazon.com ขายหมดแล้ว GlucaSafe(tm) เป็นเครื่องดื่มชนิดเดียวที่มี Cinnulin PF(r) (ซึ่ง

อาจสนับสนุนระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีต่อสุขภาพ) เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่งาน American Diabetes Association Expo ในเมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส เมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ บริษัทยังผลิต Power Blend ซึ่งเป็นเครื่องดื่มให้พลังงานจากน้ำผลไม้ และ ChocKoala(tm) Immunity Jr. ซึ่งเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่ไม่มีส่วนผสมของนมที่ไม่มีส่วนผสมของถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Sweet Success ขายหมดภายในหนึ่งเดือนหลังจากวางจำหน่ายผ่านยักษ์ใหญ่ออนไลน์

“เรารู้สึกตื่นเต้นกับโมเมนตัมที่เราสร้างขึ้นในตลาดออนไลน์ผ่าน Amazon.com” วิลเลียม กัลลาเกอร์ ซีอีโอของ Sweet Success กล่าว “การขายผ่านที่รวดเร็วช่วยตรวจสอบตลาดออนไลน์ว่าเป็นสถานที่ขายที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มดี นอกเหนือจากร้านค้าจริง”

ด้วยพนักงานขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทยังคงพยายามขายที่ร้านขายของชำและผู้ค้าปลีกเฉพาะทางตลอดจนผู้ค้าปลีกออนไลน์เฉพาะรายอื่น ๆ

Amazon.com, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งตั้งอยู่ในซีแอตเทิล เปิดทำการบนเวิลด์ไวด์เว็บในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 และปัจจุบันเสนอตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com, Inc. มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหาและค้นพบสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการซื้อทางออนไลน์ และพยายามเสนอราคาที่

ต่ำที่สุดให้แก่ลูกค้า Amazon.com และผู้ขายรายอื่นๆ นำเสนอสินค้าใหม่ ที่ปรับปรุงและใช้งานแล้วนับล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สุขภาพและของใช้ส่วนตัว เครื่องประดับและนาฬิกา อาหารรสเลิศ กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง เสื้อผ้าและเครื่องประดับ หนังสือ เพลง ดีวีดี อิเล็กทรอนิกส์และสำนักงาน ของเล่นและทารกและบ้านและสวน

Sweet Success Enterprises, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในซานอันโตนิโอ เข้าซื้อกิจการแบรนด์ Sweet Success ดั้งเดิมของ Nestle ในปี 2545 Nestle ใช้เงินประมาณ 180 ล้านเหรียญสหรัฐในการพัฒนาแบรนด์ บริษัทได้เปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่สะดวกและมีคุณค่าทางโภชนาการ กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Fuel for Health(TM) จากธรรมชาติทั้งหมดมีวางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และรวมถึงส่วนผสมที่คัดสรรเพื่อปรนเปรอ เพิ่มพลังงานและภูมิคุ้มกัน และปรับปรุงวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ดูเว็บไซต์ของบริษัทที่www.sweetsuccess.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อทางออนไลน์

ลอสแองเจลิส, 2 พฤษภาคม 2550 (PRIME NEWSWIRE) — RedChip Companies, Inc. ประกาศในวันนี้ว่าได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Marcus Video ที่มี Mizati Luxury Alloy Wheels, Inc. (Pink Sheets:MZTI) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรูหราคุณภาพสูง ล้ออัลลอยสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เอนกประสงค์ รถตู้ และรถบรรทุกขนาดเล็ก วิดีโอ Marcus เป็นข้อความที่บันทึกวิดีโอไว้ห้านาทีโดยผู้บริหารหลักและเจ้าหน้าที่ของบริษัทลูกค้า RedChip

หัวข้อที่กล่าวถึงในวิดีโอ Marcus 5 นาที ได้แก่ เรื่องราวเบื้องหลังของ Mizati รายได้ในปีงบประมาณ 2549 รายได้ที่คาดการณ์ในปีงบประมาณ 2550 ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของบริษัท และโครงการ Rent-To-Own

มาร์คัสวิดีโอเนื้อเรื่อง Mizati หรูหราล้อแม็กซ์, Inc เป็นอยู่ตอนนี้ที่: http://www.redchip.com/visibility/investor.asp?symbol=MZTI&show=mediaPresentation

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดตัว Marcus Video ของ RedChip ที่มี Mizati โดย Marcus Video เป็นเครื่องมือสำคัญที่ RedChip ใช้เพื่อให้ความรู้ชุมชนการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของ Mizati” Grace Wang รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Mizati Luxury Alloy กล่าว ล้อ, Inc.

เกี่ยวกับ Mizati Luxury Alloy Wheels, Inc.

Mizati Luxury Alloy Wheels, Inc. (“Mizati”) ออกแบบ ทำการตลาด และจัดจำหน่ายล้ออัลลอยแบบกำหนดเองคุณภาพสูงสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เอนกประสงค์ รถตู้ และรถบรรทุกขนาดเล็ก บริษัทจัดตั้งขึ้นในปี 2544 โดยดำเนินงานจากสำนักงานใหญ่ในเมืองวอลนัท รัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบัน Mizati ทำการตลาดและจัดจำหน่ายล้อหรูหราที่แยก

จากกันและมีเอกลักษณ์สามแบรนด์ ได้แก่ “Mizati(r),” “Hero(tm)” และ “Zati(tm)” ผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย 300 ราย Mizati มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีที่ 102% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และมีรายได้รวม 4,162,754 ดอลลาร์ในปี 2549

เกี่ยวกับ RedChip Digital Investor Relations

จุดเน้นของ RedChip คือการช่วยให้บริษัทต่างๆ ใช้ประโยชน์จากโอกาสพิเศษที่อินเทอร์เน็ตสร้างขึ้นสำหรับการสื่อสารขององค์กร เรานำเสนอข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์อย่างครอบคลุม ซึ่งจะแจ้งให้นักลงทุนทราบถึงข้อมูลของบริษัท ประวัติการจัดการ การเปรียบเทียบอุตสาหกรรม การประชุมทางโทรศัพท์ เว็บคาสต์ การสัมภาษณ์ด้วยเสียงและวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย

การรวมความรู้เฉพาะด้านการสื่อสารองค์กรกับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ทำให้ลูกค้าของเราสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสพิเศษที่อินเทอร์เน็ตสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น RedChip Visibility Digital IR มอบบริการสื่อสารองค์กรแบบออนไลน์ที่ครอบคลุมในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้

คำชี้แจง “Safe Harbor” ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538: ข้อความใดๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ถือเป็น “แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 เป็นไปได้ว่า ข้อสมมติของผู้บริหารสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อความดัง

กล่าวอาจไม่เป็นจริง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ข้อความดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การยอมรับของตลาด ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่

สามารถแข่งขันได้ ความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ของความพยายามทางการเงิน , ความสามารถในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น, และปัจจัยอื่น ๆ ที่กล่าวถึงเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ MZTI MZTI ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ สำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่ที่มีการทำคำแถลงดังกล่าว

เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย — (MARKET WIRE) — 2 พฤษภาคม 2550 — สมาคมผู้อำนวยการพัฒนากรีฑาแห่งชาติ (NAADD) และสมาคมผู้บริหารการตลาดวิทยาลัยแห่งชาติ (NACMA) ประกาศในวันนี้ว่าเป็นความร่วมมือกับ Paciolan บริษัทจะสานต่อความเป็นพันธมิตรอันยาวนานกับ NAADD ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2536 ในขณะที่เริ่มเป็นหุ้นส่วนกับ NACMA Paciolan จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับทั้งสององค์กรในปีหน้า

“Paciolan สนับสนุน NAADD มาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา” Ross Bjork ประธาน NAADD กล่าว “การรวมชุมชน Paciolan ที่กว้างขวางเข้ากับการพัฒนาชั้นนำของตลาด การจำหน่ายตั๋ว และโซลูชั่นการตลาดที่ให้บริการแฟนๆ ของเราทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ Paciolan อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการมอบคุณค่ามหาศาลแก่สมาชิกของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

“Paciolan ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของผู้นำการตลาดภายในองค์กรกรีฑาของวิทยาลัย แต่ยังประกอบด้วยหนึ่งในชุมชนที่แข็งแกร่งที่สุดในวงการกรีฑาด้วย” Trip Durham ประธาน NACMA กล่าว “ด้วยการให้สมาชิก NACMA ทุกคนเข้าถึงชุมชน Paciolan สมาชิกของเราจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างองค์กรกรีฑาชั้นนำทั่วประเทศ”

เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้วที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหลายแห่งได้ทำงานร่วมกับ Paciolan เพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแฟนๆ และผู้บริจาค โดยรวมแล้ว มหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม โดยนำเสนอความรู้และประสบการณ์มากมายเพื่อแบ่งปันซึ่งกันและกัน Paciolan ส่งเสริมจิตวิญญาณของชุมชนนี้ในหลายรูปแบบ การประชุมประจำปีของ Paciolan, PACnet, การสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการฝึกอบรมตามกำหนดการอย่างสม่ำเสมอ และฟอรัมชุมชนออนไลน์ที่อิงตามลูกค้า เมื่อรวมกับฟังก์ชันชั้นนำของอุตสาหกรรม Paciolan จะทำให้องค์กรกรีฑาของวิทยาลัยมีโซลูชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดในอุตสาหกรรม

“Paciolan ยินดีที่จะให้บริการจำหน่ายตั๋ว การตลาด และการพัฒนาแก่องค์กรกรีฑาของวิทยาลัยกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ” David Butler ประธานและซีอีโอของ Paciolan กล่าว “ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้เราสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของชุมชนที่มีตำแหน่งที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้านกรีฑา เราตั้งตารอที่จะให้คุณค่าอย่างมากแก่ทั้งองค์กรและต่อวิชาชีพกรีฑาของวิทยาลัย”

Paciolan ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 สมัครสมาชิกคาสิโน โดยเป็นผู้นำด้านการออกตั๋ว โดยให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีการจองตั๋ว การระดมทุน และการตลาดสำหรับสถานที่ชั้นนำทั่วอเมริกาเหนือ Paciolan จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการทั้งหมดที่ทำให้สถานที่ควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้า แบรนด์ และศักยภาพในการสร้างรายได้ได้โดยตรง ตลาดหลัก ได้แก่ กรีฑาวิทยาลัย กีฬาอาชีพ ศิลปะการแสดง สนามกีฬาและพิพิธภัณฑ์ โดยรวมแล้ว ลูกค้า Paciolan ขายตั๋วได้มากกว่า 100 ล้านใบต่อปี คิดเป็นประมาณ 25% ของตั๋วงานแสดงสดทั้งหมดที่ขายในสหรัฐอเมริกา Paciolan เป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

NAADD เป็นองค์กรแห่งแรกในประเภทเดียวกันที่ให้โอกาสทางการศึกษาและการสร้างเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรมที่ยอมรับได้ และการจัดตั้งศักดิ์ศรีโดยรวมและความเข้าใจในวิชาชีพด้านการพัฒนากีฬาและการระดมทุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว NAADD กรุณาเยี่ยมชมwww.naadd.com

NACMA เป็นองค์กรแรกในประเภทเดียวกันที่ให้โอกาสทางการศึกษาและการสร้างเครือข่าย การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณที่ยอมรับได้ และการสร้างบารมีและความเข้าใจในวิชาชีพผู้บริหารการตลาดกรีฑาโดยรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว NACMA กรุณาเยี่ยมชมwww.nacma.com

NAADD และ NACMA บริหารโดย NACDA ในปีที่ 42 NACDA เป็นสมาคมวิชาชีพและการศึกษาสำหรับผู้บริหารกรีฑาของวิทยาลัยมากกว่า 6,100 คนในสถาบันมากกว่า 1,600 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ผู้บริหารกรีฑามากกว่า 2,000 คนเข้าร่วมอนุสัญญา NACDA ทุกปี นอกจากนี้ NACDA ยังบริหารจัดการสมาคมวิชาชีพ 9 แห่งสำหรับหน่วยธุรกิจที่แยกจากกันซึ่งรายงานตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายกรีฑา

ข้อมูลติดต่อ: บรรณาธิการ Paciolan ติดต่อ Shaw Taylor 949.476.1212 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด อีเมล ติดต่อ NAADD กองบรรณาธิการ NACMA ติดต่อ Julie Work 440.892.4000 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร อีเมล ติดต่อ

SPRINGFIELD, Mass., May 2, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — FieldTurf ผู้นำระดับโลกด้านพื้นผิวสนามหญ้าเทียม ได้รับรางวัลการติดตั้งครั้งที่ 2000 ในวันนี้เมื่อ Springfield College ประกาศว่ามีแผนจะติดตั้ง FieldTurf ที่ Benedum Field การประกาศนี้ทำร่วมกันโดย John Gilman CEO ของ FieldTurf Tarkett และ Cathie Schweitzer ผู้อำนวยการฝ่ายกรีฑาของ Springfield

FieldTurf ใหม่ที่ Benedum จะเข้ามาแทนที่ AstroTurf ที่มีอยู่ ด้วยความจุ 3,867 สนาม Benedum Field ถูกใช้โดย The Pride สำหรับฟุตบอล ฮ็อกกี้สนาม และลาครอส FieldTurf ใหม่จะเข้ามาแทนที่เมื่อ Springfield College เปิดการแข่งขันในกีฬาฮอกกี้ในต้นเดือนกันยายน สปริงฟิลด์จะเล่นเกมฟุตบอลในบ้านเกมแรกของฤดูกาล ’07 บนสนามนั้นในวันที่ 6 ตุลาคมกับ Husson College

แฟนบอลเขตนิวอิงแลนด์คุ้นเคยกับ FieldTurf เป็นอย่างดี ระหว่างฤดูกาลเอ็นเอฟแอล 2549 FieldTurf ได้รับการติดตั้งเพื่อแสดงความคิดเห็นที่ยิลเลตต์สเตเดียม บ้านของผู้รักชาตินิวอิงแลนด์ ในความเป็นจริง FieldTurf ถูกใช้โดย 21 ทีมจาก 32 ทีมของ NFL FieldTurf ยังอยู่ที่สนามกีฬา Alumni Stadium ของ Boston College และที่สนามกีฬา Harvard

“การติดตั้งสนาม Benedum Field ของพื้นผิว FieldTurf จะเป็นแบบที่สามที่ Springfield College” Schweitzer กล่าว “ประสบการณ์ของเรากับสองสนามแรก (สนามฟุตบอลชายและหญิง และสนามซ้อมกีฬาหลายประเภท) นั้นยอดเยี่ยมมากจนถึงปัจจุบัน เรายังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งโค้ชและผู้เล่นที่พอใจกับความสม่ำเสมอของ พื้นผิว ด้วย FieldTurf

สภาพอากาศตะวันออกเฉียงเหนือที่คาดเดาไม่ได้ได้ถูกนำออกจากสมการของสิ่งกีดขวาง เรารู้สึกว่าเรามีสนามหญ้าที่ปลอดภัยและสม่ำเสมอสำหรับเล่นและฝึกซ้อม และตอนนี้ เราจะคาดหวังเช่นเดียวกันสำหรับฟุตบอล ฮอกกี้สนาม และ ทีมลาครอส อันที่จริงแล้วใน FieldTurf เรารู้สึกว่าเรากำลังจัดหาพื้นผิวเทียมที่ดีให้กับนักเรียน-นักกีฬา เช่นเดียวกับที่ใดก็ได้ในประเทศ”

“ตอนนี้เราโชคดีที่ได้ฝึกซ้อมที่ FieldTurf ในช่วงสองฤดูกาลฟุตบอลที่ผ่านมา และเราตั้งตารอเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ติดตั้งสนามนี้เป็นสนามแข่งขันปกติของเรา” Mike DeLong หัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลกล่าว “เราพบว่า FieldTurf นั้นเชื่อถือได้ ทนทาน และรวดเร็วมาก แทบไม่ต้องบำรุงรักษาเลย และที่สำคัญที่สุด เราคิดว่ามันเป็นหนึ่งในสนามที่ปลอดภัยที่สุดในการเล่น ผู้เล่นของเราชอบมันมาก ความจริงที่ว่า เป็นสนาม FieldTurf ที่สามของเราที่ควรพูดปริมาณ ”

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ติดตั้ง FieldTurf ที่ Benedum Field ของ Springfield College” Gilman กล่าว “เราได้ทำธุรกิจกับ SC มาก่อนหน้านี้แล้ว และมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเราเสมอมา เราซาบซึ้งใจจริงๆ ที่ Cathie (Schweitzer) ยังคงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา การทำธุรกิจซ้ำนั้นมีความหมายกับเรามาก แต่เราจะไม่พักผ่อน เรายัง

คงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพื้นผิวที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราทุกคนทั่วโลก Coach DeLong อยู่ที่ Springfield มา 26 ปีและเรารับประกันว่าเขาจะได้รับสนามที่ The Pride ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง พวกเราทุกคนที่ FieldTurf กำลังฉลองการติดตั้งทั่วโลกครั้งที่ 2000 ของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ Springfield College นำเราไปสู่เลขมหัศจรรย์นั้น!”

ในเวลาเพียงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา FieldTurf ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในประวัติของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา การติดตั้ง 2000 แห่งของ FieldTurf อยู่ในมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก FieldTurf ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมสนามหญ้าในขณะที่เปลี่ยนการรับรู้ของสนามหญ้าเทียมเพียงลำพังโดยโค้ช ผู้เล่น ผู้บริหารกีฬา และแฟน ๆ มีการลอกเลียนแบบและการลอกเลียนแบบมากมาย แต่มีเพียง FieldTurf เดียวเท่านั้น!

FieldTurf เป็นผลจากการวิจัยเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเห็นได้ชัดจากส่วนผสมของสารเติมแต่งในฟิลด์ FieldTurf ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของทรายซิลิกาและยางแช่แข็ง และกระบวนการแบ่งชั้นที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งมอบระบบที่เลียนแบบหญ้าธรรมชาติ ประโยชน์เพิ่มเติมพบได้ในความปลอดภัยของผู้เล่นที่ได้รับการปรับปรุง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ลดลง และความยืดหยุ่นสำหรับ

การเปลี่ยนตัว – ช่วยให้ผู้จัดการสนามกีฬาสามารถเปลี่ยนสนามจากกีฬาหนึ่งเป็นกีฬาอื่นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดการแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ บน FieldTurf ได้อย่างง่ายดาย พื้นผิว.

FieldTurf เป็นบริษัทเอกชนที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมสนามหญ้าเทียมด้วยผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการติดตั้ง FieldTurf ยังเสนอวิธีแก้ปัญหาหญ้าเทียมแบบครบวงจรอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FieldTurf กรุณาเยี่ยมชมwww.fieldturf.com

เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย — (MARKET WIRE) — 2 พฤษภาคม 2550 — สมาคมผู้อำนวยการพัฒนากรีฑาแห่งชาติ (NAADD) และสมาคมผู้บริหารการตลาดวิทยาลัยแห่งชาติ (NACMA) ประกาศในวันนี้ว่าเป็นความร่วมมือกับ Paciolan บริษัทจะสานต่อความเป็นพันธมิตรอันยาวนานกับ NAADD ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2536 ในขณะที่เริ่มเป็นหุ้นส่วนกับ NACMA Paciolan จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับทั้งสององค์กรในปีหน้า

“Paciolan สนับสนุน NAADD มาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา” Ross Bjork ประธาน NAADD กล่าว “การรวมชุมชน Paciolan ที่กว้างขวางเข้ากับการพัฒนาชั้นนำของตลาด การจำหน่ายตั๋ว และโซลูชั่นการตลาดที่ให้บริการแฟนๆ ของเราทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ Paciolan อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการมอบคุณค่ามหาศาลแก่สมาชิกของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

“Paciolan ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของผู้นำการตลาดภายในองค์กรกรีฑาของวิทยาลัย แต่ยังประกอบด้วยหนึ่งในชุมชนที่แข็งแกร่งที่สุดในวงการกรีฑาด้วย” Trip Durham ประธาน NACMA กล่าว “ด้วยการให้สมาชิก NACMA ทุกคนเข้าถึงชุมชน Paciolan สมาชิกของเราจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างองค์กรกรีฑาชั้นนำทั่วประเทศ”

เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้วที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหลายแห่งได้ทำงานร่วมกับ Paciolan เพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแฟนๆ และผู้บริจาค โดยรวมแล้ว มหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม โดยนำเสนอความรู้และประสบการณ์มากมายเพื่อแบ่งปันซึ่งกันและกัน Paciolan ส่งเสริมจิตวิญญาณของชุมชนนี้ในหลายรูปแบบ การประชุมประจำปีของ Paciolan, PACnet,

การสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการฝึกอบรมตามกำหนดการอย่างสม่ำเสมอ และฟอรัมชุมชนออนไลน์ที่อิงตามลูกค้า เมื่อรวมกับฟังก์ชันชั้นนำของอุตสาหกรรม Paciolan จะทำให้องค์กรกรีฑาของวิทยาลัยมีโซลูชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดในอุตสาหกรรม

“Paciolan ยินดีที่จะให้บริการจำหน่ายตั๋ว การตลาด และการพัฒนาแก่องค์กรกรีฑาของวิทยาลัยกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ” David Butler ประธานและซีอีโอของ Paciolan กล่าว “ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้เราสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของชุมชนที่มีตำแหน่งที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้านกรีฑา เราตั้งตารอที่จะให้คุณค่าอย่างมากแก่ทั้งองค์กรและต่อวิชาชีพกรีฑาของวิทยาลัย”

Paciolan ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 โดยเป็นผู้นำด้านการออกตั๋ว โดยให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีการจองตั๋ว การระดมทุน และการตลาดสำหรับสถานที่ชั้นนำทั่วอเมริกาเหนือ Paciolan จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการทั้งหมดที่ทำให้สถานที่ควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้า แบรนด์ และศักยภาพในการสร้างรายได้ได้โดยตรง ตลาดหลัก ได้แก่ กรีฑาวิทยาลัย กีฬาอาชีพ ศิลปะการแสดง สนามกีฬาและพิพิธภัณฑ์ โดยรวมแล้ว ลูกค้า Paciolan ขายตั๋วได้มากกว่า 100 ล้านใบต่อปี คิดเป็นประมาณ 25% ของตั๋วงานแสดงสดทั้งหมดที่ขายในสหรัฐอเมริกา Paciolan เป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

NAADD เป็นองค์กรแห่งแรกในประเภทเดียวกันที่ให้โอกาสทางการศึกษาและการสร้างเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรมที่ยอมรับได้ และการจัดตั้งศักดิ์ศรีโดยรวมและความเข้าใจในวิชาชีพด้านการพัฒนากีฬาและการระดมทุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว NAADD กรุณาเยี่ยมชมwww.naadd.com

NACMA เป็นองค์กรแรกในประเภทเดียวกันที่ให้โอกาสทางการศึกษาและการสร้างเครือข่าย การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณที่ยอมรับได้ และการสร้างบารมีและความเข้าใจในวิชาชีพผู้บริหารการตลาดกรีฑาโดยรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว NACMA กรุณาเยี่ยมชมwww.nacma.com

NAADD และ NACMA บริหารโดย NACDA ในปีที่ 42 NACDA เป็นสมาคมวิชาชีพและการศึกษาสำหรับผู้บริหารกรีฑาของวิทยาลัยมากกว่า 6,100 คนในสถาบันมากกว่า 1,600 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ผู้บริหารกรีฑามากกว่า 2,000 คนเข้าร่วมอนุสัญญา NACDA ทุกปี นอกจากนี้ NACDA ยังบริหารจัดการสมาคมวิชาชีพ 9 แห่งสำหรับหน่วยธุรกิจที่แยกจากกันซึ่งรายงานตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายกรีฑา

SPRINGFIELD, Mass., May 2, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — FieldTurf ผู้นำระดับโลกด้านพื้นผิวสนามหญ้าเทียม ได้รับรางวัลการติดตั้งครั้งที่ 2000 ในวันนี้เมื่อ Springfield College ประกาศว่ามีแผนจะติดตั้ง FieldTurf ที่ Benedum Field การประกาศนี้ทำร่วมกันโดย John Gilman CEO ของ FieldTurf Tarkett และ Cathie Schweitzer ผู้อำนวยการฝ่ายกรีฑาของ Springfield

FieldTurf ใหม่ที่ Benedum จะเข้ามาแทนที่ AstroTurf ที่มีอยู่ ด้วยความจุ 3,867 สนาม Benedum Field ถูกใช้โดย The Pride สำหรับฟุตบอล ฮ็อกกี้สนาม และลาครอส FieldTurf ใหม่จะเข้ามาแทนที่เมื่อ Springfield College เปิดการแข่งขันในกีฬาฮอกกี้ในต้นเดือนกันยายน สปริงฟิลด์จะเล่นเกมฟุตบอลในบ้านเกมแรกของฤดูกาล ’07 บนสนามนั้นในวันที่ 6 ตุลาคมกับ Husson College

แฟนบอลเขตนิวอิงแลนด์คุ้นเคยกับ FieldTurf เป็นอย่างดี ระหว่างฤดูกาลเอ็นเอฟแอล 2549 FieldTurf ได้รับการติดตั้งเพื่อแสดงความคิดเห็นที่ยิลเลตต์สเตเดียม บ้านของผู้รักชาตินิวอิงแลนด์ ในความเป็นจริง FieldTurf ถูกใช้โดย 21 ทีมจาก 32 ทีมของ NFL FieldTurf ยังอยู่ที่สนามกีฬา Alumni Stadium ของ Boston College และที่สนามกีฬา Harvard

“การติดตั้งสนาม Benedum Field ของพื้นผิว FieldTurf จะเป็นแบบที่สามที่ Springfield College” Schweitzer กล่าว “ประสบการณ์ของเรากับสองสนามแรก (สนามฟุตบอลชายและหญิง และสนามซ้อมกีฬาหลายประเภท) นั้นยอดเยี่ยมมากจนถึงปัจจุบัน เรายังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งโค้ชและผู้เล่นที่พอใจกับความสม่ำเสมอของ พื้นผิว ด้วย FieldTurf

สภาพอากาศตะวันออกเฉียงเหนือที่คาดเดาไม่ได้ได้ถูกนำออกจากสมการของสิ่งกีดขวาง เรารู้สึกว่าเรามีสนามหญ้าที่ปลอดภัยและสม่ำเสมอสำหรับเล่นและฝึกซ้อม และตอนนี้ เราจะคาดหวังเช่นเดียวกันสำหรับฟุตบอล ฮอกกี้สนาม และ ทีมลาครอส อันที่จริงแล้วใน FieldTurf เรารู้สึกว่าเรากำลังจัดหาพื้นผิวเทียมที่ดีให้กับนักเรียน-นักกีฬา เช่นเดียวกับที่ใดก็ได้ในประเทศ”

“ตอนนี้เราโชคดีที่ได้ฝึกซ้อมที่ FieldTurf ในช่วงสองฤดูกาลฟุตบอลที่ผ่านมา และเราตั้งตารอเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ติดตั้งสนามนี้เป็นสนามแข่งขันปกติของเรา” Mike DeLong หัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลกล่าว “เราพบว่า FieldTurf นั้นเชื่อถือได้ ทนทาน และรวดเร็วมาก แทบไม่ต้องบำรุงรักษาเลย และที่สำคัญที่สุด เราคิดว่ามันเป็นหนึ่งในสนามที่ปลอดภัยที่สุดในการเล่น ผู้เล่นของเราชอบมันมาก ความจริงที่ว่า เป็นสนาม FieldTurf ที่สามของเราที่ควรพูดปริมาณ ”

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ติดตั้ง FieldTurf ที่ Benedum Field ของ Springfield College” Gilman กล่าว “เราได้ทำธุรกิจกับ SC มาก่อนหน้านี้แล้ว และมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเราเสมอมา เราซาบซึ้งใจจริงๆ ที่ Cathie (Schweitzer) ยังคงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา การทำธุรกิจซ้ำนั้นมีความหมายกับเรามาก แต่เราจะไม่พักผ่อน เรายัง

คงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพื้นผิวที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราทุกคนทั่วโลก Coach DeLong อยู่ที่ Springfield มา 26 ปีและเรารับประกันว่าเขาจะได้รับสนามที่ The Pride ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง พวกเราทุกคนที่ FieldTurf กำลังฉลองการติดตั้งทั่วโลกครั้งที่ 2000 ของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ Springfield College นำเราไปสู่เลขมหัศจรรย์นั้น!”

ในเวลาเพียงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา FieldTurf ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในประวัติของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา การติดตั้ง 2000 แห่งของ FieldTurf อยู่ในมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก FieldTurf ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมสนามหญ้าในขณะที่เปลี่ยนการรับรู้ของสนามหญ้าเทียมเพียงลำพังโดยโค้ช ผู้เล่น ผู้บริหารกีฬา และแฟน ๆ มีการลอกเลียนแบบและการลอกเลียนแบบมากมาย แต่มีเพียง FieldTurf เดียวเท่านั้น!

FieldTurf เป็นผลจากการวิจัยเป็นเวลาหลายปี โดยเห็นได้ชัดจากส่วนผสมของสารเติมแต่งของ FieldTurf ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของทรายซิลิกาและยางแช่แข็ง และกระบวนการแบ่งชั้นที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งมอบระบบที่เลียนแบบหญ้าธรรมชาติ ประโยชน์เพิ่มเติมพบได้ในความปลอดภัยของผู้เล่นที่ได้รับการปรับปรุง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ลดลง และความยืดหยุ่นสำหรับการเปลี่ยนตัว – ช่วยให้ผู้จัดการสนามกีฬาสามารถเปลี่ยนสนามจากกีฬาหนึ่งเป็นกีฬาอื่นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดการแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ บน FieldTurf ได้อย่างง่ายดาย พื้นผิว.

FieldTurf เป็นบริษัทเอกชนที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมสนามหญ้าเทียมด้วยผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการติดตั้ง FieldTurf ยังเสนอวิธีแก้ปัญหาหญ้าเทียมแบบครบวงจรอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

TORRANCE, Calif., May 3, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Execute Sports, Inc. (OTCBB:EXCS) ประกาศในวันนี้ว่าการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศจะขยายไปสู่ประเทศต่อไปนี้ในปี 2550: ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส ฮังการี ไทย ,เกาหลีและสิงคโปร์. Execute ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นในช่วงสามปีที่ผ่านมาภายใต้ข้อตกลงพิเศษกับ Furindo, Co.

Brian Allred ผู้จัดการฝ่ายขายระหว่างประเทศกล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ของเราขายหมดในญี่ปุ่นในช่วงสามฤดูกาลที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ผลักดันอย่างมากในปีนี้เพื่อขยายการจัดจำหน่ายไปยังประเทศอื่นๆ เป้าหมายของเราคือเพิ่มการรับรู้ทั่วโลก ของแบรนด์และเราคาดว่าจะเพิ่มจำนวนประเทศที่ดำเนินการผลิตภัณฑ์ของเราในปีหน้า” นอกเหนือจากการจัดจำหน่ายในปัจจุบันและในอดีตไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้ว ชุดดำน้ำและเสื้อชูชีพตรา Execute ยังได้เปิดตัวในต่างประเทศในอิตาลีระหว่างฤดูกาลปี 2546

ข้อมูลของ บริษัท เพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์และความเห็นทั่วไปสามารถดูได้โดยการเยี่ยมชมhttp://www.excs.msprofit.com

เกี่ยวกับ Execute Sports, Inc.

Execute Sports, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทอร์รันซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ ชุดเวทสูท เสื้อกั๊ก ยามผื่น และเวคสเก็ต สำหรับอุตสาหกรรมกีฬาแอ็กชัน แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ Execute Wetsuits, Kampus Wakeskates และ Kampus Shoes, Collective Development Bindings และ Collective Development Bags สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่http://www.executesports.com

แถลงการณ์บางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและผลการดำเนินงานทางการเงินหลังจากนั้น ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความ

ไม่แน่นอนบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ ณ วันที่เผยแพร่นี้ ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ การเพิ่มรายได้ที่คาดการณ์ไว้ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภค และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 10-KSB ของบริษัท และการยื่นเอกสารอื่นๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

POMPANO BEACH, Fla., May 3, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — MEDirect Latino Inc. (Pink Sheets:MLTO) ( www.medirectlatino.org ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระดับประเทศรายแรกของ Medicare ที่ชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์โดยตรงแก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะ เกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่กระทบกระเทือนชุมชนฮิสแปนิก วันนี้ได้ประกาศการลงนามของ Juan A. ‘Chi Chi’ Rodriguez ซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาด้วยอาชีพที่ยาวนานกว่าสี่ทศวรรษและรวมถึงชัยชนะของพีจีเอทัวร์ 8 ครั้งและชัยชนะทัวร์อาวุโส 22 ครั้ง ข้อตกลงการรับรองผู้มีชื่อเสียงหลายปีทั่วโลกเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพของบริษัท

สามารถรับชมรูปภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้ที่http://www.primenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3681

“ในการบรรลุข้อตกลงกับ Mr. Rodriguez เรายังคงดำเนินภารกิจต่อไปในการเข้าถึงตลาดลาตินอเมริกาทั้งหมด โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเปอร์โตริโก ที่ซึ่ง Chi Chi เกิดและอาศัยอยู่ต่อไป” Mr. Charles Hansen กล่าว “ความมุ่งมั่นของ Chi Chi ในการมีสุขภาพที่ดีนั้นชัดเจนเมื่อคุณพบเขา ด้วยการกระทำของเขา เขาได้แสดงความปรารถนาที่จะสร้างความแตกต่างด้วยการสนับสนุนการจัดการโรคเบาหวานอย่างเหมาะสมในหมู่ประชากรสูงอายุ”

Chi Chi แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วม MEDirect Latino ว่า “ฉันตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ MEDirect Latino ในการช่วยเหลือชุมชนฮิสแปนิก ไม่เพียงแต่ในเปอร์โตริโกและสหรัฐอเมริกา แต่ทั่วโลก ฉันหวังว่าด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา เราจะสามารถ ช่วยลดความเจ็บปวดและความหงุดหงิดที่เพื่อนฮิสแปนิกของฉันมีในการจัดการกับโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายแฮนเซ่นกล่าวเพิ่มเติมว่า “Chi Chi พร้อมด้วย Rita Moreno ซึ่งเราเพิ่งประกาศให้เป็นหนึ่งในโฆษกของบริษัท เป็นผู้มีความสามารถสองคนที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้มากที่สุดในวัฒนธรรมฮิสแปนิก ผนวกการรับรองผลิตภัณฑ์ของเราด้วยความหลงใหล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน ทำให้เราได้มีแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแบรนด์ MEDirect Latino ให้มีสุขภาพที่ดี แผนการรับรองผู้มีชื่อเสียงของเราซึ่งมีไอคอนที่ได้รับการยอมรับดังกล่าว จะปูทางเข้าสู่ตลาดแองโกลทั่วไปของเราด้วย”

Mr. Rodriguez กลายเป็นชาวเปอร์โตริโกคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ World Golf Hall of Fame และในฐานะโฆษก เขาจะนำเสนอในแผนการตลาดและการสร้างแบรนด์ของ MEDirect Latino ซึ่งรวมถึงแคมเปญโฆษณาทางเครือข่ายโทรทัศน์ รายการวิทยุและสิ่งพิมพ์ และบทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพร้อมกุญแจ พันธมิตรโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ในหมู่ชาวลาตินและตลาดทั่วไปโดยกำหนดเป้าหมายไปยังผู้รับผลประโยชน์ของ Medicare

ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา การบริหารประชากรสูงอายุของประชากรฮิสแปนิกมีจำนวน 2.2 ล้านคนในปี 2547 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านคนภายในปี 2593 ภายในปี 2571 ประชากรฮิสแปนิกที่อายุ 65 ปีขึ้นไปคาดว่าจะเป็น ชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มอายุนี้

MEDirect Latino (แผ่นสีชมพู:MLTO) ( www.medirectlatino.org) เป็นผู้ให้บริการระดับชาติรายแรกที่มอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ Medicare โดยตรงต่อผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นเฉพาะโรคเรื้อรังที่สร้างความเสียหายให้กับชุมชนฮิสแปนิก MEDirect Latino กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการให้บริการชุมชนฮิสแปนิกในสหรัฐอเมริกา

และเปอร์โตริโก MEDirect เป็นบริษัทเดียวในปัจจุบันที่มีตำแหน่งให้บริการในตลาดการดูแลสุขภาพของชาวอเมริกันเชื้อสายสเปนในฐานะผู้ให้บริการ Medicare โดยตรงต่อผู้บริโภคในระดับประเทศอย่างแท้จริง เบาหวานชนิดที่ 2 ตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากมีสถานะเฉพาะภายในระบบการชำระเงินคืนของ Medicare และเนื่องจากความสัมพันธ์ในระดับสูงกับภาวะเรื้อรังอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ เงื่อนไขเหล่านี้และอื่น ๆ แสดงถึงศักยภาพของตลาดในอนาคตอย่างมาก

โลโก้ MEDirect Latino Inc. มีอยู่ที่http://www.primenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=1873

การเปิดเผยข้อมูลท่าเรือปลอดภัย:

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึง “แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ซึ่งโดยทั่วไปจะระบุโดยคำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “มองไปข้างหน้า” “คาดการณ์” “ประมาณการ” และคำอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายกัน แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าสมมติฐานตามข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกัน

ได้ว่าสมมติฐานเหล่านี้จะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์และการคาดการณ์ของบริษัทมีการเปิดเผยไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้รับการรับรองโดยชัดแจ้งจากข้อความเตือนดังกล่าวและโดยการอ้างอิงถึงข้อสมมติที่เป็นพื้นฐาน

IRVINE, Calif., May 3, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — รายงานและโปรไฟล์ที่มีบริษัทเกิดใหม่ซึ่งพยายามภายในตลาดจีนที่กำลังขยายตัวได้รับการเผยแพร่โดย Small Cap Voice บริษัทจัดส่งทางการเงิน และขณะนี้เปิดให้ประชาชนผู้ลงทุนออนไลน์เผยแพร่แล้ว

รายงานดังกล่าวจะนำเสนอข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Mizati Luxury Alloy Wheels, Inc. (Pink Sheets:MZTI) และระบุข้อมูลที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมนี้และเป็นที่สนใจของนักลงทุนของบริษัทที่เป็นศูนย์กลางของจีนอื่นๆ รวมถึง China 3C Group (OTCBB:CHCG), China Automotive Systems, Inc. (Nasdaq:CAAS) และ NewMarket Technology, Inc. (OTCBB:NMKT)

เมื่อเร็วๆ นี้ Mizati Luxury Alloy Wheels, Inc. ผู้จัดจำหน่ายล้ออัลลอยคุณภาพสูงสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เอนกประสงค์ รถตู้ และรถบรรทุกขนาดเล็ก ประกาศว่า บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านดอลลาร์เพื่อเร่งกลยุทธ์การเติบโตในปี 2550

SAVANNAH, Ga., May 3, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — The Savannah Bancorp, Inc. (Nasdaq:SAVB) ยินดีที่จะประกาศการเพิ่ม Holden T. Hayes เข้าใน The Savannah Bank Hayes ร่วมงานกับธนาคารในตำแหน่งรองประธานบริหาร และจะรายงานตรงต่อ John C. Helmken, II, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เขาทำงานด้านการธนาคารมานานกว่า 13 ปี

และล่าสุดได้ร่วมงานกับ SunTrust Bank ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสด้านการจัดการความมั่งคั่งและการลงทุน ก่อนร่วมงานกับ SunTrust เฮย์สเคยร่วมงานกับ Fidelity National Bank ในแอตแลนตาในด้านความสามารถต่างๆ

เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ซึ่งเขาได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียเซาเทิร์น ปัจจุบัน Hayes ถือใบอนุญาตหลักทรัพย์ Series 7, 66 และ 24 รวมถึงประกันชีวิตและตัวแปร

เฮย์สทำงานอยู่ในชุมชน ปัจจุบันทำหน้าที่ในองค์กรพลเมืองและชุมชนต่างๆ รวมถึงมูลนิธิ Historic Savannah Foundation, Greater Savannah Sports Council, Senior Citizens, Inc. และ St. John’s Church เขาเป็นอดีตผู้อำนวยการหอการค้าและพิพิธภัณฑ์ศิลปะเทลแฟร์ และสำเร็จการศึกษาจากผู้นำเมืองสะวันนา

John Helmken ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Savannah Bancorp, Inc. กล่าวเสริมว่า “ประสบการณ์และประวัติของโฮลเดนในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะนำแรงผลักดันไปสู่การเติบโตและทิศทางของ The Savannah Bank มากยิ่งขึ้น เขาเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองสะวันนา ของเขา การมีส่วนร่วมและความตระหนักในชุมชนของเราจะทำให้เขาเหมาะ

สมกับทีมของเราคณะกรรมการและกลุ่มผู้บริหารของเรามีความคาดหวังสูงมากสำหรับธนาคารและ บริษัท ของเรา Holden ยอมรับวิสัยทัศน์ของเราและรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการย้าย เราไปสู่ระดับต่อไป”

The Savannah Bancorp, Inc. เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีสาขาย่อย 3 แห่ง ได้แก่ The Savannah Bank, NA, Bryan Bank & Trust และ Harborside Community Bank บริษัทมีธนาคารหกแห่งในเมืองสะวันนา รัฐจอร์เจีย แห่งหนึ่งในริชมอนด์ฮิลล์ รัฐจอร์เจีย และอีกแห่งหนึ่งบนเกาะฮิลตันเฮด รัฐเซาท์แคโรไลนา ข้อมูลทางการเงินที่ครบวงจรในอดีตและปัจจุบันของ บริษัท ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.savb.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความที่เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึง อื่น ๆ ข้อความเกี่ยวกับความคาดหวังหรือเหตุการณ์ในอนาคต นักลงทุนที่คาด

หวังจะได้รับคำเตือนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่พิจารณาโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว เราเชื่อว่าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ไม่ควรวางใจในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่เกินควร ซึ่งขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบัน

ลอนดอน, 3 พฤษภาคม 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Empire Interactive ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Silverstar Holdings (Nasdaq:SSTR) ที่ถือหุ้นทั้งหมด (Nasdaq:SSTR) ได้ประกาศในวันนี้ว่าจะนำเสนอ Speedball II: Brutal Deluxe สุดคลาสสิกสู่ Xbox 360( tm) วิดีโอเกมและระบบความบันเทิงจาก Microsoft ผ่าน Xbox LIVE(r) Arcade เมื่อเร็ว ๆ นี้ชื่อที่คาดหวังไว้สูงได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในเกมที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดสำหรับ Xbox LIVE Arcade ในบทความโดยเว็บไซต์คอมพิวเตอร์และวิดีโอเกม การมาถึงของเกมนี้จะทำให้ทั้งแฟน ๆ ฮาร์ดคอร์และเกมเมอร์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยสัมผัสกับสิ่งที่บางคนเชื่อว่าเป็นเกมกีฬาต่อสู้ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา

Speedball คลาสสิกของ Bitmap Brothers เปิดตัวครั้งแรกสำหรับ Amiga ในปี 1990 และประสบความสำเร็จอย่างมากอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งการเปิดตัวภาคต่อของ Speedball 2: Brutal Deluxe นั้นเองที่ชื่อดังกล่าวได้มาถึงจุดสูงสุดในการเล่นเกมใหม่และขายได้กว่าสองล้านหน่วย หลายคนยังคงถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดตลอดกาล เวอร์ชัน Xbox LIVE Arcade เป็นการแปลงที่สมบูรณ์แบบของ Speedball II: Brutal Deluxe แต่ด้วยการเพิ่มเวอร์ชัน High Definition ใหม่ทั้งหมด ทีมมากขึ้นและเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้

Speedball II เวอร์ชัน Xbox LIVE Arcade ใหม่นี้จะปรับปรุงเกมคลาสสิกนี้ในขณะที่ยังคงรักษาองค์ประกอบคลาสสิกทั้งหมดที่ทำให้เกมนี้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเล่นเกม

“เรายินดีที่จะนำเกมคลาสสิกตลอดกาลนี้มาสู่ Xbox LIVE Arcade” เอียน ฮิกกินส์ ซีอีโอของ Empire Interactive กล่าว “ด้วยรูปแบบเกมที่โหดเหี้ยมและน่าติดตาม และความสามารถในการเล่นหลายคนบน Xbox LIVE เรามั่นใจว่านี่จะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของ Speedball”

“นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ Empire ที่อัปเดต IP แบบคลาสสิกและนำเสนอให้กับผู้ชมกลุ่มใหม่ Double Dragon จะเปิดตัวในวันพุธหน้า และจะเป็นการโจมตีครั้งแรกของเราใน Xbox LIVE Arcade การประกาศ Speedball 2 ของเราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างต่อเนื่องของเราในการทำให้สูง เกมคลาสสิกที่มีคุณภาพสู่ตลาดที่กว้างขึ้น” Clive Kabatznik ซีอีโอของ Silverstar Holdings กล่าว

Xbox LIVE Arcade เป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับนักเล่นเกม Xbox 360 ในการค้นหา ดาวน์โหลด ลอง และซื้อเกมขนาดเล็กกว่าบนคอนโซล Xbox 360 Xbox LIVE Arcade นำเสนอแคตตาล็อกเกมที่สนุกและดึงดูดใจมากมายซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน Xbox LIVE

Empire Interactive เป็นผู้จัดพิมพ์ซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบชั้นนำที่ก่อตั้งมากว่า 18 ปี Empire Interactive ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักรและมีสำนักงานในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส และสเปน บริษัทพัฒนาและเผยแพร่หนังสือหลากหลายประเภทสำหรับแพลตฟอร์มปัจจุบันทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

ยุโรป และเอเชีย เกมเช่น Starsky & Hutch, Big Mutha Truckers, Ford Racing และ FlatOut ล้วนประสบความสำเร็จทั่วโลก ป้ายชื่องบประมาณ Xplosiv เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Empire Interactive และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ที่www.empireinteractive.com

สามารถรับชมโลโก้ Empire Interactive ได้ที่http://www.primenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3408

เกี่ยวกับซิลเวอร์สตาร์ โฮลดิ้งส์:

Silverstar Holdings Ltd. เป็นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Nasdaq:SSTR) โดยมุ่งเน้นที่การได้มาซึ่งตำแหน่งการควบคุมในธุรกิจเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้าปลีกและมีค่าธรรมเนียมที่มีการเติบโตสูง ซึ่งได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอื่นๆ – แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันเป็นเจ้าของ Empire Interactive รวมถึง Strategy First, Inc. ผู้พัฒนาชั้นนำและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงสำหรับพีซีทั่วโลก

Bitmap Brothers ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1987 ถือเป็น ‘ร็อคสตาร์’ ดั้งเดิมของการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์: ทีมพัฒนาขนาดเล็ก แต่ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่มีประวัติของการสร้าง IP ที่ไม่เหมือนใคร วิจารณ์และเชิงพาณิชย์ผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมจำนวนหนึ่ง . www.bitmap-brothers.co.uk

ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของผลประกอบการทางการเงินในอนาคต ข้อกำหนดด้านการเงินเพิ่มเติม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การอนุมัติด้านกฎระเบียบ กระบวนการ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์หรือราคาที่แข่งขันได้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Xbox, Xbox 360 และ Xbox Live เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

ลอว์เรนซ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ — (MARKET WIRE) — 3 พฤษภาคม 2550 — วันนี้ LoadSpring Solutions ประกาศเพิ่มแผนกขายและฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคนิคอีก 2 แผนก Michael Thompson ได้ร่วมงานกับ LoadSpring ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัท และ Michael Kennedy ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคนิค การเพิ่มของบริษัทเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการเติบโตของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะยาวและการซื้อกิจการใหม่

Eric Leighton ประธานและ CEO ของ LoadSpring Solutions กล่าวว่า “เราประสบกับการเติบโตของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว และตระหนักดีถึงความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ดีขึ้นด้วยการให้บริการและการสนับสนุนที่ละเอียด ทันท่วงที และเป็นส่วนตัว” “เรามั่นใจว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพของ Mike Thompson และ Michael Kennedy จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของเราในการมอบการสนับสนุนระดับเฟิร์สคลาสให้กับลูกค้าของเรา”

Michael Thompson เข้ามาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัทคนใหม่ นำประสบการณ์ด้านการขายและการจัดการบัญชีที่สำคัญมาสู่ LoadSpring ก่อนที่จะมี LoadSpring ทอมป์สันเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของ Insight Enterprises ในเขตนิวอิงแลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ที่ตอบสนองความต้องการด้านไอทีของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วโลก

นอกจากนี้ ทอมป์สันยังเป็นผู้จัดการบัญชีระดับผู้บริหารระดับสูงที่ PC Connection ซึ่งเขาทำงานโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูงและแผนกไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีของบริษัทต่างๆ เช่น Whirlpool, Sports Authority, BCE Emergis และอื่นๆ Thompson มาที่ LoadSpring ด้วยปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาธรณีวิทยาและเคมีจาก University of Maine, Farmington

Michael Kennedy ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคนิคหลังจากทำงานเป็นผู้ดูแลระบบอาวุโสของ LoadSpring ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการและทางเทคนิคมากกว่าแปดปีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Kennedy จะรับผิดชอบในการจัดการการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลสองแห่งของ LoadSpring อัปเกรด

เป็น CAM Console และบำรุงรักษาสัญญาทางเทคนิคที่มีอยู่ ก่อนที่จะร่วมงานกับ LoadSpring เคนเนดีเคยเป็นหัวหน้าโครงการสำหรับการบริหารระบบที่ SunGard BSR ขณะรายงานต่อรองประธานฝ่ายสนับสนุน เขาได้จัดการทีมที่ทุ่มเทให้กับการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ และความพร้อมใช้งาน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานของ Helpdesk Kennedy สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์จาก Bentley College ในเมือง Waltham รัฐแมสซาชูเซตส์

LoadSpring Solutions ให้บริการโฮสต์แอปพลิเคชันที่ให้การเข้าถึงที่เชื่อถือได้สำหรับทีมโครงการผ่านการรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อน การสนับสนุนเชิงรุก และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายซึ่งรู้จักกันในชื่อ CAM Console™ LoadSpring ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 สนับสนุนบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 และบริษัทชั้นนำด้าน Engineering News-Record (ENR) ในด้านการก่อสร้าง การผลิตเครื่องจักรกลหนัก การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรม และพลังงาน/สาธารณูปโภค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.loadspring.com

CHESTERFIELD, Mo., 4 พฤษภาคม 2550 (PRIME NEWSWIRE) — วันนี้ Reliv International, Inc. (Nasdaq:RELV) กล่าวว่าจะเข้าร่วมในวันนักลงทุนขายตรงประจำปีครั้งที่สี่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Avondale Partners งานนี้จัดขึ้นที่นิวยอร์ก

R. Scott Montgomery รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ Steven D. Albright รองประธานฝ่ายการเงินและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มีกำหนดจะนำเสนอผลงานของ Reliv

Reliv International, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมือง St. Louis, Mo. พัฒนา ผลิต และทำการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับโภชนาการขั้นพื้นฐาน ความต้องการด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง การจัดการน้ำหนัก และโภชนาการการกีฬา Reliv จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบการตลาดเครือข่ายระหว่างประเทศที่มีผู้จัดจำหน่ายอิสระ

ประมาณ 65,000 ราย หุ้นสามัญของ Reliv International ซื้อขายใน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ RELV ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Reliv International, Inc. สามารถหาได้บนเว็บที่www.reliv.com

โบคา เรตัน ฟลอริดา 25 เมษายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — StockMarketNewsAlert.com ออกการแจ้งเตือนทางการค้าสำหรับ China Direct Trading Corporation (OTCBB:CHDT) Marco D’Alonzo จากบริษัท First Equity Group Inc. ให้ข้อมูลว่ากระแสข่าวล่าสุดจากบริษัทเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก บริษัทประกาศว่า บริษัทในเครือ Capstone ได้ลงนามในข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานพิเศษกับ The Armor All/STP Products Company (STP) ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ The Clorox Company (NYSE: CLX) Capstone

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทพิเศษชั้นนำในตลาดอเมริกาเหนือ ด้วยสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์และการออกแบบและเครื่องหมายการค้าหลายฉบับ Capstone จะพัฒนา จัดจำหน่าย ทำการตลาด และจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือยานยนต์ที่หลากหลายให้กับผู้ค้าปลีกทั่วประเทศ

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพันธมิตรอย่าง Capstone ซึ่งมุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งจะมอบคุณค่าอันยอดเยี่ยมแก่ผู้บริโภค” Steve Silberblatt รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่และการออกใบอนุญาตของ The Clorox Company ซึ่งเป็นเจ้าของ STP กล่าว