เว็บ SaGame คาสิโนที่ถดถอย

เว็บ SaGame TUNICA RESORTS, Miss. (AP) – เวลา 15.30 น. ในวันจันทร์ของเดือนพฤษภาคมที่ Tunica Hotel & Casino ของ Harrah ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Mississippi

นักพนันมีจำนวนน้อย และเจ้ามือก็ยืนพร้อมที่โต๊ะไพ่ว่าง

มันง่ายที่จะเห็นว่าทำไม Caesars Entertainment Corp. จึงยอมแพ้บนพื้นที่คาสิโนขนาด 136,000 ตารางฟุต ซึ่งใหญ่ที่สุดระหว่างนิวเจอร์ซีย์และลาสเวกัส Harrah ปิดให้บริการในวันที่ 2 มิถุนายน – 18 ปีหลังจากที่เปิดครั้งแรกในฐานะ Grand Casino

ปาฏิหาริย์ของ Tunica – ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนที่เรียกว่าการมาของการพนันกับสิ่งที่เคยเป็นส่วนที่โดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจของ Mississippi Delta – สิ้นสุดลงแล้ว ความเฟื่องฟูที่มีตำแหน่งงานถึง 13,000 ตำแหน่งต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด

คาสิโนแห่งแรกเปิดบนเรือล่องแม่น้ำที่จอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือแม่น้ำที่ห่างไกลในปี 1992 เมื่อมีผู้คนเข้าแถว คาสิโนจำนวนมากขึ้นก็เข้ามา สร้างรีสอร์ทหรูหราในตอนเหนือสุดของเทศมณฑลทูนิกา ใกล้กับเมมฟิส เทนเนสซี ให้ได้มากที่สุด ในปีแรกหลังจากที่ Harrah เริ่มดำเนินการ คาสิโนใน Tunica County ได้รับรางวัล 776 ล้านดอลลาร์จากนักพนัน จุดสูงสุดเกิดขึ้นในปี 2549 เมื่อรายรับถึงเกือบ 1.2 พันล้านดอลลาร์

แต่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและภาวะถดถอยที่ทำให้สมุดพกของผู้อุปถัมภ์เริ่มกัด ในปี 2013 คาสิโนของ Tunica ทำเงินได้ประมาณ 700 ล้านดอลลาร์

การจ้างงานลดลงมากกว่าครึ่งตั้งแต่จุดสูงสุดในปี 2544 เมื่อตูนิกาเคาน์ตี้นับคนงาน 13,000 คนในอุตสาหกรรมการพนัน หลังจากที่นักพนันคนสุดท้ายทิ้งพรมลายสีม่วงไว้บนเรือของ Harrah ก็ทำงานประมาณ 1,000 ตำแหน่ง ทำให้งานทั้งหมดของ Tunica ลดลงเหลือประมาณ 6,000 ตัว

Sabrina Johnson เป็นพ่อครัวที่ Harrah’s มา 16 ปีแล้ว เธอบอกว่าเธอรอดพ้นจากการเลิกจ้างหลายครั้ง แต่เห็นว่าชั่วโมงทำงานของเธอลดลงเหลือน้อยกว่า 40 ครั้งต่อสัปดาห์

ผู้อาศัยในโคอาโฮมาเคาน์ตี้วัย 45 ปีกำลังมองหางานใหม่ แต่บอกว่าทางเลือกในการทำงานเต็มเวลานั้นหายากในตูนิกาและเขตบ้านเกิดของเธอ และเธอสงสัยว่าเธอจะสามารถทำเงินได้เท่ากับ 13.80 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงที่เธอทำที่ Harrah’s

“ฉันยังต้องมีรายได้เข้ามา” จอห์นสันกล่าว “บิลจะไม่หยุด”

เจ้าของคาสิโนและนักวิเคราะห์กำลังวาดภาพแนวเดียวกันกับศูนย์คาสิโนที่กำลังดิ้นรนของนิวเจอร์ซีย์

“ตูนิกามีลักษณะและให้ความรู้สึกเหมือนตลาดอย่างแอตแลนติกซิตี” อาร์. สก็อตต์ บาร์เบอร์ ประธานระดับภูมิภาคของซีซาร์กล่าว

ซีซาร์ซึ่งมีหนี้สินจำนวน 23.6 พันล้านดอลลาร์กล่าวว่าบริษัททำเงินได้ไม่เพียงพอสำหรับการบริหารวิทยาเขต Harrah ที่มีพื้นที่ 2,200 เอเคอร์ มีห้องพักในโรงแรมมากกว่า 1,200 ห้องในอาคารสามหลัง สนามกอล์ฟ สนามยิงปืน สวน RV และอาร์เคดสำหรับเด็ก ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยระบบรถประจำทางตลอด 24 ชั่วโมงที่เชื่อมต่อ Harrah’s กับคาสิโนใกล้เคียงอีกสองแห่งของ Caesars ใน Tunica County สถานที่ให้บริการเหล่านั้น – คาสิโนและโรงแรม Horseshoe และคาสิโน Tunica Roadhouse ที่มีงาน 1,800 ของพวกเขา – ยังคงเปิดอยู่ Caesars ลงทุน 10 ล้านเหรียญสหรัฐในการปรับปรุง Horseshoe

“เรารู้สึกดีกับที่ที่เราอยู่” บาร์เบอร์กล่าว “เรารู้สึกแย่กับผลลัพธ์สุดท้าย แต่เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีสำหรับอนาคตระยะยาวของบริษัท”

แต่การพับของ Harrah จะทำให้ชุมชน Tunica ยากขึ้น Harrah’s มีศูนย์การประชุมที่ใหญ่ที่สุดในตลาด การปิดกิจการจะตัดรายได้จากการโฆษณาสำหรับ Tunica Convention & Visitors Bureau และรัฐบาลท้องถิ่นจะมีรายได้น้อยลงในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวางที่สร้างขึ้น – รวมถึงสนามบิน แผนกดับเพลิง และศูนย์นันทนาการสาธารณะ – เมื่อรายรับเพิ่มขึ้นจากการพนัน

รายรับจากภาษีการพนันที่ Tunica County จัดเก็บได้ลดลงจาก 47.3 ล้านดอลลาร์ในปี 2549 เป็น 28.3 ล้านดอลลาร์ในปี 2556

ผู้นำของคาสิโนอื่น ๆ ไม่แน่ใจว่าการปฏิเสธจะหยุดลงก่อนที่จะปิดห้องเล่นการพนันเพิ่มเติม

“Tunica ในฐานะตลาด ฉันไม่รู้ว่าเราเคยเห็นจุดต่ำสุดหรือเปล่า” Niklas Rytterstrom ผู้จัดการทั่วไปของ Gold Strike ซึ่งเป็นเจ้าของโดย MGM Resorts International หนึ่งในผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดกล่าว

ซึ่งตรงกันข้ามกับตลาดคาสิโนในคาบสมุทรมิสซิสซิปปี้ของมิสซิสซิปปี้ซึ่งการลดลงได้ตื้นขึ้นและคาสิโนได้รับชัยชนะจากนักพนันมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดดังกล่าว ซึ่งเดิมมีขนาดเล็กกว่าตูนิกา มีแนวโน้มว่ารายรับจะแซงหน้าเพื่อนบ้านทางตอนเหนือที่มีการปิดกิจการของ Harrah

ในยุคแรก ๆ ของการพนันในรัฐมิสซิสซิปปี้ มีการแข่งขันเพียงเล็กน้อย โดยมีผู้อุปถัมภ์เดินป่าจากโอคลาโฮมา มิสซูรี และที่อื่นๆ แต่รัฐเหล่านั้นและอีกหลายรัฐมีคาสิโนอยู่ในขณะนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การแข่งขันได้ใกล้ชิดกับบ้านมากขึ้นด้วย Southland Park Gaming and Racing ใน West Memphis รัฐอาร์คันซอ ซึ่งดึงดูดลูกค้า Tunica แบบดั้งเดิมจำนวนมาก Southland ได้รับรางวัล 142 ล้านดอลลาร์จากนักพนันในปีที่แล้ว มากกว่าคาสิโน Tunica ทั่วไป

ภาวะถดถอยได้ทำร้ายเช่นกัน จำนวนผู้เยี่ยมชมคาสิโนลดลงสองในสามตั้งแต่ปี 2550 จำนวนการเยี่ยมชมจากผู้อุปถัมภ์ในมิสซิสซิปปี้ลดลงเกือบเท่าตัว

Caesars พยายามขาย Harrah’s มาเป็นเวลาสามปีแล้ว และ Barber กล่าวว่าบริษัทสามารถแยกทรัพย์สินออกจากกัน อนุญาตให้ผู้ซื้อซื้อเฉพาะอาคารคาสิโนและโรงแรมบนฝั่งแม่น้ำ Mississippi ของเขื่อน ในบรรดาคาสิโนที่เหลืออีกแปดแห่ง มีผู้ให้กู้ยึด 3 แห่งและมีไว้เพื่อขาย ได้แก่ Resorts Tunica Casino, Bally’s Casino Tunica และ The Fitz Casino & Hotel

เว็บสเตอร์ แฟรงคลินแห่ง Tunica Convention & Visitors Bureau เทศนาถึงความจำเป็นของ Tunica ในการกระจายข้อเสนอด้านการท่องเที่ยว ผลการศึกษาในปี 2011 ได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สวนน้ำ ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัว และพิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ บีลีฟ อิท ออร์ นอท

“เรามีอุตสาหกรรมเดียว” แฟรงคลินกล่าว “เราต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนา”

แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ (AP) – แอตแลนติกซิตี้ตั้งเป้าที่จะส่งเสริมการประชุมและการค้าการประชุมผ่านหน่วยงานใหม่ที่ไม่แสวงหากำไร

กลุ่ม Meet AC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายน และเพิ่งว่าจ้าง James Wood ซีอีโอคนแรกของบริษัท ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งประธานและ CEO ของ Louisville Convention and Visitors Bureau ในรัฐเคนตักกี้ และ Providence Warwick Convention and Visitors Bureau ในโรดไอแลนด์

Wood จะเริ่มทำงานกับองค์กรไม่แสวงหากำไร 30 มิถุนายน

“ทุกคนที่เราพูดด้วยเกี่ยวกับ Jim ได้ย้ำถึงประสิทธิภาพการขายที่แข็งแกร่งของเขาในทุกการลงทุนที่เขาทำ” Jeff Albrecht ผู้จัดการทั่วไปของ Sheraton Atlantic City และประธานคณะกรรมการ Meet AC กล่าว “เขาเป็นผู้ทำงานร่วมกัน นักยุทธศาสตร์ และผู้นำที่สมบูรณ์แบบในการจัดการประชุมและการประชุมในแอตแลนติกซิตีไปอีกระดับ”

Meet AC ได้รับทุนจากหน่วยงานพัฒนาการลงทุนซ้ำของคาสิโน จะมีงบประมาณ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ

กฎหมายของรัฐที่สร้างเขตการท่องเที่ยวสำหรับแอตแลนติกซิตีในปี 2554 ยังเรียกร้องให้มีการรวมการประชุมและผู้เยี่ยมชมแอตแลนติกซิตีเข้ากับ CRDA หน่วยงานนั้นยังคงรักษาความรับผิดชอบเดิมของการประชุมและผู้เยี่ยมชมแอตแลนติกซิตี ยกเว้นแต่เพียงอย่างเดียวของการประชุมและการขายแบบกลุ่มและบริการการประชุม

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่แอตแลนติกซิตี้พยายามสร้างความหลากหลายให้กับตัวเองและไม่ต้องพึ่งพาคาสิโน 11 แห่งเป็นหลักเพื่อดึงดูดผู้มาเยือนเมือง

การส่งเสริมการประชุม โดยเฉพาะการประชุมในช่วงกลางสัปดาห์ เมื่อความต้องการห้องพักในโรงแรมลดลง ถือเป็นความสำคัญสูงสุด Caesars Entertainment กำลังสร้างศูนย์การประชุมขนาด 125,000 ตารางฟุตแห่งใหม่ในย่านท่าจอดเรือของเมืองเพื่อเสริมศูนย์การประชุมแอตแลนติกซิตี

โรงงานแห่งใหม่จะมีราคาประมาณ 126 ล้านดอลลาร์ บริษัทประมาณการว่าปัจจุบันแอตแลนติกซิตีได้รับเพียงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของตลาดการประชุมและการประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

OMAHA, Neb. (AP) – น้อยกว่าหนึ่งปีในการดำรงอยู่คณะกรรมการของรัฐที่เรียกเก็บเงินจากการช่วยเหลือนักพนันที่มีปัญหาได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีของรัฐในการตัดสินสัญญาสองฉบับที่ดูเหมือนจะละเมิดกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนของรัฐ .

ไมค์ โฟลีย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งรัฐได้ออกรายงานเมื่อค่ำวันจันทร์ที่คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาการพนันของเนแบรสกา ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2556 เพื่อเข้าควบคุมโครงการความช่วยเหลือนักพนันของรัฐ โปรแกรมดังกล่าวเคยดำเนินการโดยกรมอนามัยและบริการมนุษย์ของเนแบรสกา

คณะกรรมการชุดใหม่เกือบจะในทันทีตั้งชื่อให้เจอร์รี เบาเออร์เคมเปอร์เป็นผู้อำนวยการชั่วคราว Baurkemper ผู้อำนวยการสภา Nebraska Council on Compulsive Gambling ที่ไม่แสวงหาผลกำไรได้ลาพักงานเก้าเดือนในฐานะผู้อำนวยการของกลุ่ม แต่ยังคงทำงานอยู่ แม้ว่าคณะกรรมการสาธารณะจะมอบสัญญาสองฉบับมูลค่ากว่า 200,000 ดอลลาร์ให้กับ องค์กรนั้นโดยไม่ต้องประมูลงาน รายงานของโฟลีย์กล่าว คณะกรรมาธิการได้ออกสัญญาเพื่อจัดการสายด่วนของนักพนันที่มีปัญหาและเพื่อให้บริการฝึกอบรม “ในกรณีฉุกเฉิน”

องค์กรของ Bauarkemper ประสบความสำเร็จในการฟ้องร้องรัฐในปี 2554 หลังจากที่ถูกปฏิเสธสัญญาเพื่อช่วยนักพนันที่มีปัญหา เมื่อคดีล้มเหลวโฟลีย์กล่าวเมื่อวันพุธว่ากลุ่มดังกล่าวไปที่สภานิติบัญญัติเนบราสก้าเพื่อเสนอร่างกฎหมายเพื่อนำโปรแกรมออกจาก HHS และมอบให้กับคณะกรรมาธิการอิสระซึ่งสมาชิกได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด

“จากนั้นพวกเขาก็สามารถติดตั้งคนของตัวเองให้เป็นผู้อำนวยการชั่วคราวของคณะกรรมาธิการชุดใหม่ได้” โฟลีย์กล่าว “แล้วสิ่งแรกที่เขาทำคือเขียนสัญญาสำหรับกลุ่มของเขาเอง แล้วกลับไปทำงานให้พวกเขา ดังนั้นสิ่งทั้งหมดจึงแปลกมากและเราคิดว่าไม่เหมาะสม”

รายงานยังตั้งคำถามว่างานตามสัญญาที่จ่ายด้วยเงินสาธารณะนั้นได้รับมาจากองค์กรของ Bauarkemper อย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยสังเกตจากเอกสารที่ไม่เพียงพอในการพิสูจน์ว่าบริการดังกล่าวได้รับบริการอย่างเต็มที่

Bauarkemper ไม่ได้ส่งคืนข้อความที่เหลือในวันพุธที่สำนักงานและทางโทรศัพท์มือถือของเขา

ส.ว. บ็อบ คริสต์ แห่งรัฐโอมาฮา ซึ่งเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการสาธารณะชุดใหม่ กล่าวว่า การย้ายดังกล่าวเป็นแนวทางที่ถูกต้องและกำลังประหยัดเงินของผู้เสียภาษีของรัฐ

“มันทำหน้าที่ (ของการฝึกอบรม) ที่ทำให้ผู้เสียภาษีต้องเสียประมาณ 100,000 ดอลลาร์ และลดลงเหลือประมาณ 5,000 ดอลลาร์” คริสกล่าว

Krist ยังกล่าวอีกว่า Bauarkemper การลาออกจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรนั้น ตามกฎหมายแล้ว เท่ากับการลาออกจากองค์กร จากนั้นจึงได้รับการว่าจ้างใหม่ในภายหลัง และ Bauarkemper ไม่ได้จ้างองค์กรของเขาด้วยตัวเขาเอง Krist กล่าว

“สัญญานั้นได้รับเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ” คริสกล่าว “ถ้ามีร่องรอยของการทุจริต ฉันจะเป็นคนแรกที่ยอมรับมัน”

โฟลีย์ได้ส่งรายงานของเขาไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดของเนแบรสกาและคณะกรรมการความรับผิดชอบและการเปิดเผยของเนแบรสกาเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

ราลีห์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา (AP) – ลอตเตอรีของนอร์ธแคโรไลนาไม่สามารถสร้างผลกำไรพิเศษทั้งหมดให้กับครูที่จ่ายให้ตามที่สภาร้องขอในงบประมาณของรัฐ ผู้อำนวยการบริหารของลอตเตอรีบอกกับวุฒิสมาชิกในวันพุธ

อลิซ การ์แลนด์ยังกล่าวในภายหลังว่าเธอบอกนักเขียนด้านงบประมาณของสภาในสิ่งเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่สภาจะผ่านแผนการใช้จ่ายซึ่งคาดว่าจะรวบรวมได้อีก 106 ล้านดอลลาร์หลังจากการเปลี่ยนแปลงโฆษณาลอตเตอรีหลายครั้ง

เว็บ SaGame Garland ตั้งข้อสังเกตว่าข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาโฆษณาและข้อ จำกัด ตำแหน่งที่สมาชิกสภานิติบัญญัติได้ใส่ไว้ในงบประมาณจะช่วยลดการเพิ่มขึ้นสุทธิเป็น 59 ล้านดอลลาร์

“We will not be able to hit the $106 million with those restrictions,” Garland told the Senate Appropriations Committee, which was reviewing the $21.1 billion budget approved by the House last week.

The Senate and House are now positioning themselves for final budget negotiations.

Rep. Nelson Dollar, R-Wake, senior co-chairman of the House Appropriations Committee, later Wednesday defended the lottery provisions and projections in the budget.

He said a 2013 fiscal analysis found that such ad restrictions, previously inserted in a separate bill, wouldn’t reduce lottery sales. Garland told senators that lottery officials were not consulted when last year’s analysis was assembled.

Dollar also said that even if lottery revenues are not enough to cover teacher raises, the state has a large pot of reserves it can tap.

“เราสามารถบรรลุเป้าหมายงบประมาณของเรา” ดอลลาร์กล่าว

ในขณะที่ใบเรียกเก็บเงินของสภาผู้แทนราษฎรจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็นสองเท่าเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย แต่ก็จะห้ามโฆษณาลอตเตอรีระหว่างการแข่งขันกีฬาของวิทยาลัยซึ่ง Garland กล่าวว่าจะกำจัดผู้ชมที่มีโอกาสเป็นผู้เล่นจำนวนมาก

บิลยังต้องมีป้ายบิลบอร์ดและป้ายแจ็กพอต 3,000 ป้ายที่ร้านค้าเพื่อรวมสองจำนวนสำหรับแจ็กพอตแบบหลายรัฐ – หนึ่งถ้าผู้ชนะยอมรับการชำระเงินรายปี และอีกอย่างหนึ่งหากบุคคลนั้นรับเงินก้อนที่น้อยกว่า

บทบัญญัติดังกล่าวไม่เพียง แต่จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเมื่อเวลาผ่านไป แต่ยังทำให้ผู้คนสับสนและผลักดันธุรกิจออกไป Garland กล่าว

“เราเชื่ออย่างยิ่งว่าเราจะผลักดันการขายไปยังรัฐอื่น เพราะรัฐอื่นจะไม่มีข้อความสองข้อความนี้” เธอกล่าว

ส.ส.เดโมแครตกล่าวว่าเมื่อต้นสัปดาห์ ส.ส.ควรได้รับการแจ้งเตือนให้ปรับลดผลกำไรเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียง สมาชิกคณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาจากทั้งสองฝ่ายใช้รูปลักษณ์ของการ์แลนด์เพื่อวิพากษ์วิจารณ์บทบัญญัติของลอตเตอรีของสภาว่าไม่ดี Sen. Jerry Tillman, R-Randolph เรียกข้อจำกัดของโฆษณาว่า “โง่” ในขณะที่ Sen. Tom Apodaca, R-Henderson กล่าวว่า “มันเป็นเพียงความโง่เขลา”

“มันยากมากในความคิดของฉันที่จะเล่นการพนันเพื่อจ่ายครู” Sen. Joel Ford, D-Mecklenburg กล่าว “สำหรับฉัน มันไม่มีความรับผิดชอบทางการเงิน”

เมืองแอตแลนติก รัฐนิวเจอร์ซีย์ (AP) – บริษัทในแคนาดาที่ซื้อเว็บไซต์ PokerStars จะเริ่มการเจรจาเรื่องลิขสิทธิ์กับหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนในนิวเจอร์ซีย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เว็บไซต์โป๊กเกอร์อินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำงานอย่างถูกกฎหมายในรัฐ

ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายการเล่นเกมของรัฐจะเริ่มการเจรจาในวันพฤหัสบดีกับ Amaya Gaming Group ซึ่งกำลังซื้อ PokerStars และ Full Tilt Poker ในราคา 4.9 พันล้านดอลลาร์ ผู้อำนวยการฝ่าย David Rebuck กล่าวกับ Associated Press

ที่สำคัญที่สุด การขายเกี่ยวข้องกับผู้บริหารของ PokerStars ที่ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินลาออกจากบริษัท นั่นดูเหมือนจะเป็นช่องทางที่ชัดเจนสำหรับ PokerStars ในการเข้าสู่ตลาดนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พยายามทำสองครั้งก่อนที่รัฐจะระงับการใช้งานเป็นเวลาสูงสุดสองปี โดยอ้างถึงข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้แก้ไขต่อผู้บริหาร

“เราได้หารือกับ Amaya เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันอีกครั้ง และเราวางแผนที่จะเริ่มพูดคุยกับพวกเขาในวันพรุ่งนี้” Rebuck กล่าวกับ AP ในวันพุธ “เราจะดูสิ่งที่พวกเขานำมา”

เขาบอกว่าเขา “ได้รับกำลังใจ” จากการขายและการเจรจาเรื่องลิขสิทธิ์

“ผมคิดว่าในระยะยาว มันจะเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับนิวเจอร์ซีย์” เขากล่าว “ฉันมองโลกในแง่ดีว่าพวกเขารู้ว่ากฎเกณฑ์คืออะไร และฉันคาดหวังอย่างเต็มที่ให้พวกเขาดุดันมาก เพราะพวกเขาต้องการอยู่ที่นี่”

การพนันทางอินเทอร์เน็ตได้ทำลายกำแพงในรัฐนิวเจอร์ซีย์หลังจากผ่านไปเพียงหกเดือน การดำเนินการออนไลน์ของคาสิโนแอตแลนติกซิตีประกาศรายได้ลดลงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

นับตั้งแต่เปิดตัว คาสิโนได้รับรางวัลออนไลน์ประมาณ 61.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งห่างไกลจากความเร็วที่ผู้นำทางการเมืองของรัฐคาดหวังไว้ คริส คริสตี้ ผู้ว่าการพรรครีพับลิกันคาดการณ์ว่าพวกเขาจะมีรายได้ 1 พันล้านดอลลาร์ในปีแรก นักวิเคราะห์ของ Wall Street หลายคนได้ลดประมาณการของพวกเขาลงเป็น 200 ล้านดอลลาร์ถึง 300 ล้านดอลลาร์ แต่ถึงแม้จะต้องปรับลดลงก็ตาม

การเข้ามาของ PokerStars อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ก้าวกระโดดสู่อุตสาหกรรมตั้งไข่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

Amaya ซึ่งได้รับการอนุมัติสำหรับการดำเนินการพนันทางอินเทอร์เน็ตในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับ Caesars Interactive นั้นมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการอนุมัติ PokerStars ทนายความของบริษัท Marie Jones กล่าว

“พวกเขามองโลกในแง่ดีว่าพวกเขาจะทำสิ่งนี้ได้อย่างรวดเร็ว” เธอกล่าว

ไม่มีการยื่นเอกสาร แต่โจนส์กล่าวว่าเธอคาดว่าจะส่งใบสมัครใบอนุญาตภายในสัปดาห์หน้า Rebuck กล่าวว่าเขาสามารถเห็น Amaya ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ PokerStars ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ภายในฤดูใบไม้ร่วง

PokerStars พยายามซื้อ Atlantic Club Casino ในแอตแลนติกซิตี้ ก่อนที่ข้อตกลงนั้นจะล้มเหลว คาสิโนปิดตัวลงในเดือนมกราคม

PokerStars ร่วมมือกับ Resorts Casino Hotel ซึ่งไม่สามารถเสนอการพนันทางอินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่ PokerStars ถูกระงับในรัฐนิวเจอร์ซีย์ โฆษกของ PokerStars ไม่มีความคิดเห็นในทันที และรีสอร์ทปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาหลังจากการพนันออนไลน์ถูกห้ามในปี 2549 แต่ออกจากสหรัฐอเมริกาในปี 2554 จ่ายเงินค่าปรับ 547 ล้านดอลลาร์ให้กับกระทรวงยุติธรรม แต่ไม่ยอมรับการกระทำผิดกฎหมาย

ในหมายเหตุถึงนักลงทุนเมื่อวันจันทร์ ฟิทช์เรทติ้งส์เรียก PokerStars กลับเข้าสู่ตลาดการพนันในสหรัฐฯ อีกครั้งว่า “ตัวเปลี่ยนเกม”

“การกลับมาของยักษ์ใหญ่โป๊กเกอร์ที่ถูกเนรเทศจะขัดขวางความทะเยอทะยานของโป๊กเกอร์ออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น Caesars Entertainment, Boyd Gaming และ Station Casinos” มันเขียนไว้ “PokerStars ซึ่งได้รับหน่วย Full Tilt ในปี 2555 ได้สั่งการประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของตลาดสหรัฐจนกว่าทางการจะปิดเว็บไซต์ในปี 2554”

นิวเจอร์ซีย์เป็นหนึ่งในสามรัฐที่รับรองการพนันทางอินเทอร์เน็ตอย่างถูกกฎหมาย ร่วมกับเนวาดาและเดลาแวร์ แต่มีอีก 10 คนกำลังพิจารณาหรือเพิ่งพิจารณาเข้าร่วมตลาดออนไลน์

ATLANTIC CITY, NJ (AP) – Revel Casino Hotel ของ Atlantic City เตือนพนักงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะปิดตัวลงในฤดูร้อนนี้หากไม่พบผู้ซื้อในศาลล้มละลาย

ในจดหมายเตือนที่ให้กับพนักงานและได้รับโดย The Associated Press Revel กล่าวว่ากำลังหาผู้ซื้อสำหรับคาสิโน 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่กำลังดิ้นรน แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะหาได้ หากไม่เป็นเช่นนั้น พนักงานอาจถูกเลิกจ้างทันทีในวันที่ 18 ส.ค. Revel กล่าวในจดหมาย

“หาก Revel ไม่สามารถดำเนินการขายให้เสร็จสิ้นได้ในทันที Revel คาดว่าจะปิดโรงงานทั้งหมด” จดหมายดังกล่าวอ่าน บริษัทยังกล่าวอีกว่ามีแผนที่จะเปิดให้บริการในขณะที่ค้นหาผู้ซื้อ

ไม่นานหลังจากแจกจ่ายจดหมาย Revel ได้ยื่นคำร้องบทที่ 11 ในศาลล้มละลายของรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นครั้งที่สองในรอบหลายปี Revel กล่าวว่าหวังว่าจะสามารถหาผู้ซื้อได้อย่างรวดเร็ว

“เราจะทำงานเพื่อบรรลุข้อตกลงกับเจ้าของรายใหม่ ซึ่งจะช่วยรับประกันความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวของ Revel และผู้แบ่งปันความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์พิเศษให้แขกและผู้เล่นของ Revel” Scott Kreeger ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Revel กล่าว

เขากล่าวว่าคาสิโนได้รับเงินกู้ 125 ล้านดอลลาร์จากหนึ่งในนักการเงินที่มีอยู่เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในระหว่างที่อยู่ในศาลล้มละลาย

ผู้พิพากษาในแคมเดนจะฟังคำร้องในวันแรกของ Revel ในวันศุกร์ ซึ่งรวมถึงคำขอให้ดำเนินการตามปกติ จ่ายเงินให้พนักงานและเรียกเก็บเงินในขณะที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของบทที่ 11

Revel กล่าวว่าวันที่ 18 ส.ค. ที่กล่าวถึงในจดหมายไม่ใช่เส้นตายสำหรับการปิดที่อาจเกิดขึ้น ค่อนข้างเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่จะแจ้งให้คนงานทราบอย่างน้อย 60 วันถึงการเลิกจ้างที่อาจเกิดขึ้น

ไม่สามารถระบุได้ว่า Revel จะขายได้มากแค่ไหนในการประมูลล้มละลาย แต่แน่นอนว่าเป็นส่วนลดที่สูงชัน นักวิเคราะห์ของ Wall Street และผู้บริหารคาสิโนบางคนกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า 300 ล้านดอลลาร์เป็นราคาที่สูงเกินไป สหภาพแรงงานที่ไม่เห็นด้วยกับ Revel นับตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดกิจการได้กำหนดมูลค่าในเดือนเมษายนไว้ที่ 25 ล้านดอลลาร์ถึง 73 ล้านดอลลาร์ตามเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะ

Bob McDevitt ประธาน Local 54 ของสหภาพ Unite-HERE ซึ่งชนะการเลือกตั้งตัวแทนที่ Revel เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันในการต่อสู้เพื่อรักษางานของพนักงาน

“การขาย Revel ให้กับผู้ซื้อที่ต้องการเปิดสถานที่ให้บริการและรักษาพนักงานไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนงาน สำหรับ Atlantic City และสำหรับ Revel และ Local 54 มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อรักษางาน” เขาพูดว่า.

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Revel ได้แสวงหาผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งยังคงเป็นอันดับที่แปดจาก 11 คาสิโนของแอตแลนติกซิตีในแง่ของจำนวนเงินที่ได้รับจากนักพนัน แต่ก็ยังเก็บตัวเลือกของการยื่นล้มละลายครั้งที่สองเนื่องจากผู้ซื้อที่มีศักยภาพแสดงความสนใจ แต่ล้มเหลวในการดำเนินการตามข้อตกลง

คาสิโนเป็นเจ้าของโดยนักลงทุนที่ได้รับการควบคุมในช่วงที่ล้มละลายเมื่อปีที่แล้ว โดยแลกเปลี่ยนหนี้เพื่อส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ธุรกรรมดังกล่าวได้ขจัด 82% ของหนี้มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ของ Revel

แต่ถึงแม้จะมีห้องหายใจนั้น เรเวลก็ยังดิ้นรนต่อไป ยอมรับข้อผิดพลาดในด้านการตลาดและการดำเนินงาน โดยเปิดตัวแคมเปญขนาดใหญ่เพื่อพยายามเอาชนะใจลูกค้า แต่นั่นกลับกลายเป็นผลเสียเมื่อการเสนอโปรโมชั่น “คุณไม่สามารถแพ้” เพื่อคืนเงินที่เสียสล็อตได้ทำให้ลูกค้าจำนวนมากไม่พอใจที่คิดว่าการขาดทุนของพวกเขาจะได้รับเงินคืนเป็นเงินสด แต่พวกเขาค่อยๆ ให้เครดิตในบัญชี Revel โดยมีข้อจำกัดว่าจะใช้เครดิตเมื่อใด

ตั้งแต่นั้นมา ก็ได้เปิดคลับสระว่ายน้ำและบริการแขกบนชายหาด ลดราคาร้านอาหารบางรายการ จองการแสดงความบันเทิงฟรีในเลานจ์ และเปิดสโมสรสำหรับผู้เล่นใหม่

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน คาสิโนใหม่สี่แห่งกำลังจะเปิดในนิวยอร์กในไม่ช้า รายรับจากคาสิโนของแอตแลนติกซิตีลดลงจากระดับสูงสุด 5.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2549 เป็น 2.86 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

Revel ไม่เคยสร้างผลกำไรตั้งแต่เปิดตัวในปี 2555 โดยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานรวม 21.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีนี้ ตลอดปี 2556 สูญเสีย 130 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 110 ล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปในช่วงเก้าเดือนที่เปิดดำเนินการในปี 2555

บอสตัน (AP) – เจ้าของโรงงานเคมีเดิมในเอเวอเร็ตต์ที่ Wynn Resorts ต้องการจะพัฒนาเป็นคาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ได้ลงนามในแถลงการณ์ว่าไม่มีพันธมิตรลับรายใดจะได้กำไรจากข้อตกลงที่ดินยักษ์ใหญ่คาสิโนในลาสเวกัสกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

Michael Weaver รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Wynn กล่าวว่าความสมบูรณ์ของแถลงการณ์หมายความว่าคาสิโนได้แก้ไขข้อกังวลหลักสำหรับผู้ควบคุมการพนันของรัฐเนื่องจาก Wynn แย่งชิงใบอนุญาตคาสิโนเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคบอสตันที่อาจมีกำไร

คณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานว่าผู้กระทำความผิดสองคน – Charles Lightbody และ Gary DeCicco – ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นทางการเงินใน FBT Everett Realty บริษัท โฮลดิ้งที่ดินที่อยู่ในการเจรจากับ Wynn เพื่อขายพื้นที่ 30 เอเคอร์ตามแม่น้ำ Mystic ในราคา 35 ล้านเหรียญสหรัฐ

กฎหมายของรัฐห้ามมิให้อาชญากรแสวงหาผลกำไรจากคาสิโน Lightbody ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายท่ามกลางอาชญากรรมอื่นๆ และ DeCicco ซึ่งถูกตัดสินว่ากระทำความผิดฐานฉ้อโกงประกันภัย เคยเป็นหุ้นส่วนใน FBT Everett Realty แต่ได้กล่าวว่าพวกเขาเลิกผลประโยชน์เมื่อหลายปีก่อน

เมื่อวันพฤหัสบดี คณะกรรมการได้จัดเตรียมสำเนาแถลงการณ์ที่ลงนามโดยเจ้าของทรัพย์สิน Anthony Gattineri, Dustin DeNunzio และ Paul Lohnes DeNunzio และ Lohnes ลงนามในแถลงการณ์ของพวกเขาในเดือนธันวาคมและ Gattineri ลงนามในวันเสาร์ของเขาหลังจากหลายเดือนของการปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นตามคำแนะนำของทนายความของเขา

แต่คณะกรรมาธิการปฏิเสธที่จะบอกว่าข้อความดังกล่าวเพียงพอที่จะบรรเทาข้อกังวลได้หรือไม่ โฆษกหญิง Elaine Driscoll กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กฎหมายของคณะกรรมาธิการจะนำเสนอคำแถลงต่อคณะกรรมการในภายหลัง

Mohegan Sun ซึ่งแข่งขันกับ Wynn สำหรับใบอนุญาตคาสิโนในเขตบอสตันปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในวันพฤหัสบดี ผู้ประกอบการคาสิโนชนเผ่าเสนอคาสิโนมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่ฝั่ง Revere ของสนามแข่งม้า Suffolk Downs

การแข่งขันสำหรับใบอนุญาตคาสิโนในเขตบอสตัน ซึ่งคาดว่าจะได้รับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน เข้าสู่ช่วงใหม่วันศุกร์กับการประชุมคณะกรรมการการเล่นเกมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาด้านการขนส่งและการจราจรที่เกี่ยวข้องกับแผนการแข่งขันสองแผนที่ศูนย์การประชุมไฮนส์ การประชุมเป็นการเปิดเวทีสำหรับการไต่สวนสาธารณะสองครั้งในสัปดาห์หน้า: หนึ่งครั้งสำหรับ Mohegan Sun ในเมือง Revere ในวันที่ 24 มิถุนายนและอีกครั้งสำหรับ Wynn ใน Everett ในวันที่ 25 มิถุนายน

ผู้ประกอบกิจการคาสิโนสองคนในขณะเดียวกันก็กำลังดำเนินการเจรจากับฝ่ายบริหารของบอสตันนายกเทศมนตรีมาร์ตินวอลช์ในข้อตกลงการชดเชยทางการเงิน

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ Walsh ได้ขอให้ผู้ควบคุมการพนันเป็นเวลาอย่างน้อยอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อบรรลุข้อตกลงกับคาสิโนที่จะชดเชยบอสตันสำหรับผลกระทบต่อบริการของเมือง หากไม่บรรลุข้อตกลงภายในวันที่ 23 มิถุนายน ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้

Kate Norton โฆษกหญิงของ Walsh กล่าวว่าฝ่ายบริหารยังคงพบกับเจ้าหน้าที่ของคาสิโน แต่ยังไม่ได้ตัดสินว่าจะไม่ยื่นฟ้องเพื่อหยุดกระบวนการออกใบอนุญาตคาสิโน “ทุกอย่างอยู่บนโต๊ะ” เธอกล่าว

Walsh ต้องการให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเมืองมีโอกาสลงคะแนนเสียงในข้อเสนอของคาสิโน เนื่องจากผู้อยู่อาศัยใน Revere และ Everett ได้ทำไปแล้ว แต่คณะกรรมการการเล่นเกมตัดสินว่าบอสตันไม่มีอำนาจนั้นเพราะไม่ใช่ “ชุมชนเจ้าบ้าน” เช่น Revere และ Everett