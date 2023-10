แทงบอลออนไลน์ เข้าไปในข้อเสนอของเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

แทงบอลออนไลน์ Swinttได้ขยายรายชื่อพันธมิตรผู้ให้บริการหลังจากเปิดตัวผลงานสล็อตกับ Twin ที่ได้รับอนุญาตจากมอลตา ซึ่งยกย่องว่าเป็น “คาสิโนออนไลน์ที่ให้ความบันเทิงอย่างมาก”

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้เล่นในระยะหลังจะสามารถเข้าถึงชุดเนื้อหาที่ Swintt กล่าวว่าได้รับการพัฒนา “เพื่อดึงดูดความต้องการของผู้เล่นเฉพาะและในตลาดเฉพาะ”

ซึ่งรวมถึง Master of Books Unlimited, Extra Win และ Fussball ธีมฟุตบอล ซึ่งจัดส่งทันเวลาก่อนการแข่งขันยูโร 2020 ที่ล่าช้าในเดือนหน้า Twn จะเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่สามารถเข้าถึงเกมล่าสุดของ Swintt รวมถึง Book of the West และ Bloxx Zeus ที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้

“ตั้งแต่วันแรก เราได้มองหาการสร้างความแตกต่างผ่านเนื้อหาเฉพาะทางที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อดึงดูดผู้เล่นของเราและในตลาดที่เรากำหนดเป้าหมาย การเพิ่ม Swintt ให้กับข้อเสนอของเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย” Kasper Bach หัวหน้าฝ่ายคาสิโนของ Twinกล่าว

“เนื้อหาที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมอย่างไม่น่าเชื่อในตลาดสำคัญ ๆ ทั่วยุโรปและที่อื่น ๆ และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถนำเสนอชื่อที่ติดชาร์ตแก่ผู้เล่นของเรา เช่น Master of Books Unlimited เป็นครั้งแรก

“ผมเชื่อว่านี่จะเป็นความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และเราหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม Swintt ในขณะที่เราเพิ่มชื่อของนักพัฒนาลงในพอร์ตโฟลิโอของเรา”

นอกจากนี้ Twin ยังสามารถใช้เครื่องมือ SwinttGamify ของ Swift ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เล่นกับสล็อตของผู้พัฒนา ซึ่งรวมถึงการจัดหาทัวร์นาเมนต์ที่ดำเนินอยู่ ความท้าทาย และรางวัลสำหรับเกมทั้งหมดของผู้ให้บริการ

David Mann ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ Swinttกล่าวเสริมว่า “Twin เป็นคาสิโนออนไลน์ที่ให้ความบันเทิงอย่างมหาศาลที่มอบประสบการณ์ผู้เล่นที่ได้รับคะแนนสูงสุดผ่านเนื้อหาเฉพาะทางที่เก็บไว้ในล็อบบี้เกม และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เพิ่มเกมสล็อตของเราเข้าไปในการผสมผสาน

“ Twin ยังได้ถอดรหัสโค้ดเมื่อต้องขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้เล่นและมอบมูลค่าเพิ่มด้วยคุณสมบัติเช่น Twin Races; ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถยกระดับสิ่งนี้ไปอีกระดับด้วยผลิตภัณฑ์ SwinttGamify ของเรา”

Gaming Innovation Groupได้เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเกมNovibetเพื่อจัดหาเครื่องมือคัดกรองการปฏิบัติตามการตลาดพันธมิตรแบบอัตโนมัติGiG Comply

โซลูชันนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตั้งค่าเกณฑ์และพารามิเตอร์รายการตรวจสอบของตนเองเพื่อสแกนและตรวจสอบเว็บไซต์พันธมิตรสำหรับเนื้อหา รวมถึงคำสีแดงของรหัส igaming ลิงก์ และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบข้ามเขตอำนาจศาลหลายแห่ง

มันทำงานโดยใช้กฎเกณฑ์เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมจริงจากแคมเปญของ Affiliate และให้เนื้อหาส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการที่ใช้ในการส่งเสริมการขายของแบรนด์ของตน

“เรามีความสุขที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Novibet มันเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจสำหรับเราเสมอ เมื่อเราเพิ่มพันธมิตรใหม่เข้าไปในรายชื่อพันธมิตรที่เพิ่มขึ้นสำหรับ GiG Comply” Jonas Warrer กรรมการผู้จัดการของ GiG Media กล่าว

“เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นผู้ให้บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่าง Novibet วางการปฏิบัติตามการตลาดในระดับแนวหน้าของกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขา เราหวังว่าจะสนับสนุนพวกเขาในการสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่นของพวกเขา”

GiG Comply จะอนุญาตให้บริษัทตั้งค่าพารามิเตอร์รายการตรวจสอบตามความต้องการ ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ครอบคลุมกฎหมายและมาตรฐานการโฆษณาเฉพาะตลาดได้

สิ่งนี้จะช่วยให้กลุ่มยังคงอยู่ในเชิงรุกและควบคุมการตลาดแบบพันธมิตรโดยทำให้แน่ใจว่าพันธมิตรมีความสอดคล้องกับแบรนด์ของพวกเขา มาตรการการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบจะปรากฏบนหน้าที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดและเงื่อนไขถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

George Gerakanakis ผู้จัดการพันธมิตรระหว่างประเทศของ Novibetกล่าวเสริมว่า “เรารอคอยที่จะทำงานร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ GiG Complyเพื่อเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ของ Novibet

“ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ Novibet มั่นใจได้ว่าพันธมิตรของเราสามารถนำเสนอประสบการณ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดของภูมิภาคอย่างสมบูรณ์”

สิ่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “การรัฐประหารครั้งใหญ่” โดย FLG ซึ่งการแนะนำ DGS เมื่อปีที่แล้วอนุญาตให้บริษัทในเครือเสนอสล็อตของผู้ให้บริการเวอร์ชันเล่นฟรีในขณะที่ยังคงเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของคณะกรรมาธิการการพนันแห่งบริเตนใหญ่ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการยืนยันอายุจาก1account

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างความร่วมมือที่มีอยู่กับ First Look Games เพื่อให้พันธมิตรมีตัวเลือกในการเสนอเกมของเราให้เล่นฟรีแก่ผู้อ่าน กระตุ้นการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับสล็อตของเรา ในขณะเดียวกันก็ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับสูงที่เรายึดถือ ในฐานะธุรกิจ” Dylan Slaney รองประธานอาวุโสฝ่ายเกมของ Scientific Games Digitalกล่าว

“บทบาทของพันธมิตรมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้เล่นได้รับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขากำลังมองหาเกี่ยวกับเกมของเรา และตอนนี้พวกเขายังสามารถอนุญาตให้พวกเขาเล่นได้ฟรีและสำรวจสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาจากเกมใดเกมหนึ่งก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่คาสิโน เล่นได้จริง”

การเพิ่มสล็อตของผู้พัฒนาลงในคลังเกมหมายความว่าพันธมิตรสามารถดาวน์โหลดเนื้อหา เช่น โลโก้ รูปภาพ และวิดีโอ รวมถึงข้อมูลสำคัญสำหรับชื่อทั้งหมดของผู้ให้บริการ

จากนี้ พวกเขาสามารถสร้างเนื้อหา เช่น บทวิจารณ์และการเปรียบเทียบเกม และเผยแพร่ให้กับผู้อ่านควบคู่ไปกับโลโก้และรูปภาพที่ถูกต้อง

FLG ยังอนุญาตให้นักพัฒนาส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรโมชั่นเครือข่าย แคมเปญโบนัส และความร่วมมือของผู้ให้บริการไปยังสมาชิกในเครือ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเกมและแบรนด์ของพวกเขา

Tom Galanis ผู้ก่อตั้ง First Look Gamesกล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ขยายความร่วมมือกับ Scientific Games และสำหรับชุดสล็อตเต็มรูปแบบของผู้ให้บริการที่ตอนนี้พร้อมให้บริการสำหรับพันธมิตรผ่านเซิร์ฟเวอร์เกมสาธิตของเรา

“เกมเล่นฟรีเป็นเครื่องมือการมีส่วนร่วมและการแปลงที่ทรงพลังสำหรับพันธมิตร และการเสนอเกมจากผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในธุรกิจจะช่วยให้ผู้เผยแพร่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและขับเคลื่อนผู้ฝากเงินครั้งแรกได้อย่างมาก”

Relax Gaming ยกย่องการ ลงนามใน “ข้อตกลงสำคัญ” ซึ่งจะเห็นผู้รวบรวมและซัพพลายเออร์ igaming มอบพอร์ตโฟลิโอสล็อตภายในและบุคคลที่สามให้กับ Veikkaus ผู้ให้บริการการพนันชาวฟินแลนด์

สิ่งนี้จะทำให้ฝ่ายหลังสามารถเข้าถึงไลบรารีเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Relax Gaming ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงชื่อ Templar Tumble และ Money Train 2 รวมถึงเกมที่จะเปิดตัวจากแผนงาน

เนื้อหาจากสตูดิโอบุคคลที่สามของซัพพลายเออร์จะมีให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง รวมถึงการเปิดตัวล่าสุดจากBig Time Gamingและ Felt Gaming เพื่อเริ่มต้น

Jan Hagelberg ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Veikkausอธิบายว่า “แพลตฟอร์มบริการเต็มรูปแบบของ Relax Gaming นำเสนอหนึ่งในแคตตาล็อกเกมที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม – รวมถึงผลงานภายในที่เป็นนวัตกรรมใหม่

“เรากำลังปรับปรุงข้อเสนอของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยังคงเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งสำหรับผู้เล่นชาวฟินแลนด์ ในขณะที่ให้บริการผู้เล่นของเราด้วยประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดและคาสิโนออนไลน์ที่ปลอดภัยที่สุด การมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ดื่มด่ำถือเป็นหัวใจหลักของปรัชญาของเรา เรามั่นใจว่าเกมของ Relax จะได้รับความนิยมในทันที”

Relax Gaming กล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าว “ทำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” การแสดงตนในภูมิภาค เช่นเดียวกับการยกย่องการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็น “ข้อพิสูจน์” ถึงความทะเยอทะยานภายในภูมิภาค

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Relax Gaming ได้เร่งการเติบโตของเครือข่ายการจัดจำหน่ายในภูมิภาคนอร์ดิก โดยเขียนข้อตกลงกับผู้ให้บริการ ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรวมอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงแบรนด์คาสิโนและตลาดใหม่ และสร้างสตูดิโอเกมภายในแห่งที่สองในสวีเดน

Daniel Eskola, CCO ของ Relax Gamingกล่าวเสริมว่า “การเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ฟินแลนด์และได้รับการยอมรับอย่าง Veikkaus ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการเดินทางของบริษัทของเรา และทำให้Relax Gamingอยู่บนแผนที่ของ World Lottery Association

“แพลตฟอร์มของเรารวบรวมเกมสล็อตและเกมคาสิโนที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในอุตสาหกรรมอย่างเชี่ยวชาญ โดยมีชื่อมากมายที่จะดึงดูดความต้องการและความชอบเฉพาะตัวของตลาดฟินแลนด์”

การพนันกีฬาในรัฐเวอร์จิเนียยังคงมีแนวโน้มของปริมาณการซื้อขายที่ลดลงของสหรัฐฯ โดยคาดว่าการเดิมพันจะลดลงเหลือน้อยกว่า 240 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นผลมาจากตารางกีฬาฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนที่ช้าลง

หนังสือกีฬาเวอร์จิเนียบันทึกการลดลงเมื่อเดือนต่อเดือนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม รวมถึงการจัดการรายเดือนที่ต่ำที่สุดในบรรดาเดือนแรกของการเดิมพันกีฬาของภูมิภาค

“เดือนเมษายนเป็นเครื่องเตือนใจถึงฤดูกาลของการเดิมพันกีฬา และเวอร์จิเนียก็ไม่รอดพ้น” เจ สสิก้า เวลแมน นักวิเคราะห์ของ PlayUSA.com Network กล่าว

“ในสหรัฐอเมริกา ไม่มีทางใดที่จะแทนที่ความนิยมของ NFL หรือ NCAA Tournament ด้วยนักพนันได้ การชะลอตัวตามฤดูกาลน่าจะคงอยู่จนถึงฤดูกาลฟุตบอล ซึ่งเกือบจะทำให้ตลาดกลับมาเติบโตอย่างมีนัยสำคัญอย่างแน่นอน”

หนังสือกีฬาเวอร์จิเนียดึงดูดการเดิมพัน 236.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ซึ่งลดลง 22.2 เปอร์เซ็นต์จาก 304.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม เนื่องจากไม่มีวันหยุดกีฬาสำคัญๆ ที่จะกระตุ้นความสนใจ หนังสือกีฬาจึงทำเงินได้ 7.9 ล้านดอลลาร์ต่อวันในช่วง 30 วันในเดือนเมษายน ลดลงจาก 9.8 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม

Sportsbooks ยังคงชนะรางวัล 19.4 ล้านเหรียญสหรัฐจากการเดิมพันเดือนเมษายน ซึ่งลดลงจาก 26.6 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมีนาคม การชนะในเดือนเมษายนทำให้รายรับรวมที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 11.4 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 13.8 ล้านดอลลาร์ แต่ยังคงมีส่วนแบ่งรายได้รวมสูงกว่าในเดือนมีนาคม นั่นให้ผลภาษีของรัฐ 1.7 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 41,304 ดอลลาร์สำหรับการสนับสนุนการพนันที่มีปัญหา

“ตารางกีฬาที่เบาลงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความกระตือรือร้นเริ่มแรกจากการเปิดตัวการพนันกีฬาเริ่มลดลงตามธรรมชาติใน เวอร์จิเนีย ซึ่งทำให้การลดลงทุกเดือนรุนแรงขึ้น” Dustin Gouker นักวิเคราะห์ของ PlayVirginia.com และ PlayUSA.com Network กล่าว

“รายได้ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยสร้างรายได้ภาษีมากที่สุดจนถึงปัจจุบันสำหรับเครือจักรภพ นั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเข้าสู่ฤดูร้อน”

ขณะนี้เวอร์จิเนียมีการเดิมพัน 865.2 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปลายเดือนมกราคม เวอร์จิเนียยังคงอยู่บนหน้าผาที่จะกลายเป็นรัฐที่เร็วที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย 1 พันล้านดอลลาร์

ความแตกต่างนั้นปัจจุบันถือครองโดยรัฐเทนเนสซี ซึ่งมาถึงจุดนั้นหกเดือนหลังจากเปิดตัว สมมติว่าเวอร์จิเนียสามารถเดิมพันได้สูงสุด 135 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤษภาคม มันจะมีมูลค่าถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนที่ห้าของตลาด

ทุกรัฐที่มีการพนันกีฬาถูกกฎหมายรายงานว่าการเดิมพันในเดือนเมษายนลดลงทุกเดือน ในบรรดาตลาดการพนันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่รายงานข้อมูลเดือนเมษายนแล้ว อินเดียนา (-25.4 เปอร์เซ็นต์) ไอโอวา (-26.7 เปอร์เซ็นต์) และมิชิแกน (-30.5 เปอร์เซ็นต์) ล้วนมีประสบการณ์ที่น่าทึ่งมากขึ้นทุกเดือนต่อเดือน ลดลงมากกว่าเวอร์จิเนีย นิวเจอร์ซีย์ (-13 เปอร์เซ็นต์) เทนเนสซี (-13.6 เปอร์เซ็นต์) เพนซิลเวเนีย (-14.4 เปอร์เซ็นต์) และโคโลราโด (-18.8 เปอร์เซ็นต์) ทำได้ดีกว่าเล็กน้อย

Pariplayกล่าวว่า “ไม่สามารถพอใจกับความร่วมมือนี้” เนื่องจากผู้รวบรวมคาสิโนออนไลน์และผู้ให้บริการเนื้อหาของ Aspire Global ตกลงที่จะเพิ่มเนื้อหาภายในองค์กรลงในแพลตฟอร์มการรวมตัวของSoftSwiss

เป็นผลให้ผลงานกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นของ Pariplay จะพร้อมให้บริการแก่เครือข่ายผู้ให้บริการทั่วโลกของ SoftSwiss รวมถึง Stallion Fortunes, Mystery Fox และ Dragons of the North ขณะนี้คลังสล็อตของ Pariplay มีมากกว่า 120 รายการ โดยมีการออกใหม่เพิ่มทุกเดือน

Game Aggregator ของ SoftSwiss มีเกมหลายพันเกมจากซัพพลายเออร์มากกว่า 70 ราย และได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลมากกว่า 10 แห่ง พร้อมความร่วมมือในการ “ปรับปรุง” การเข้าถึงทั่วโลกของ Pariplay อย่างมีนัยสำคัญ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการเกมที่ยอดเยี่ยมเช่น Pariplay ด้วยสล็อตที่เป็นนวัตกรรมและความบันเทิงมากกว่า 100 รายการ” Nikita Keino หัวหน้าทีมผู้จัดการพันธมิตรของ SoftSwissกล่าว

“ค่านิยมของบริษัทของพวกเขาสอดคล้องกับค่านิยมของ SoftSwiss โดยสิ้นเชิง โดยเข้าใจถึงความสำคัญของการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนการใช้นโยบายและเครื่องมือภายในเกมเพื่อมอบความบันเทิงที่ปลอดภัยให้กับผู้เล่นทุกคน”

เช่นเดียวกับเนื้อหาภายในบริษัท Pariplay ยังนำเสนอแพลตฟอร์มการรวม Fusion ซึ่งมีเกมมากกว่า 12,000 เกมจากซัพพลายเออร์ทั่วโลก แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับใบอนุญาตในตลาดที่มีการควบคุมมากกว่า 16 แห่ง และยังโฮสต์กลไกการแปลง การเก็บรักษา และเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมและการรักษาลูกค้า

Christine Lewis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ Pariplayกล่าวว่า “ SoftSwissได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ เทคโนโลยีของพวกเขาล้ำสมัย และด้วยจำนวนลูกค้าที่โดดเด่นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มของพวกเขา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือครั้งนี้”

Wazdan คาดว่าจะมี “ความสัมพันธ์เชิงบวก” ก้าวไปข้างหน้า เนื่องจากผู้ให้ บริการเกมคาสิโนออนไลน์นำผลงานเกมทั้งหมดไปถ่ายทอดสดกับแบรนด์ Buzz Bingo ของสหราชอาณาจักร

ภายใต้เงื่อนไขของการเป็นหุ้นส่วน ลูกค้าของ Buzz Bingo จะสามารถเข้าถึงชุดเกมทั้งหมดของซัพพลายเออร์ รวมถึง Unicorn Reels, Clover Lady, Burning Stars 3 , Sun of Fortune และ Prosperity Pearls ที่เพิ่งเปิดตัว รวมถึงข้อเสนออื่น ๆ เช่น แลร์รี เดอะเลพริคอน และสิงโต 9 ตัว

“เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอเนื้อหาสล็อตที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นของเราที่ buzzbingo.com ดังนั้นเราจึงมีความยินดีที่ได้ลงนามข้อตกลงนี้กับ Wazdan” Kieron Shaw ผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัลของ Buzz Group กล่าว

“เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อที่จะแบ่งปันเกม Wazdan กับผู้เล่นของเรา การออกแบบเสียงและศิลปะไม่เป็นรองใคร และผู้เล่นส่วนใหญ่ของเราเลือกที่จะเยี่ยมชมเราบนอุปกรณ์มือถือของพวกเขา คุณสมบัติเช่นโหมด ultra lite จะทำให้แน่ใจได้ว่าพวกเขาจะมี ประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์หรือการเชื่อมต่อ”

คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงระดับความผันผวน โหมดเร็วพิเศษ โหมดหน้าจอขนาดใหญ่ และโหมดอัลตร้าไลท์ รวมถึงโหมดประหยัดพลังงานและคุณสมบัติการซื้อ ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงรอบโบนัสที่ต้องการ รวมถึงการถือโบนัสแจ็คพอตได้ตลอดเวลา . ผู้เล่นสามารถปรับแต่งคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใคร เฉพาะสล็อต Wazdan เท่านั้น

ข้อตกลงทางการค้าล่าสุดของ Wazdan เกิดขึ้นภายหลังการประกาศว่าได้รับการสละสิทธิ์การทำธุรกรรมจาก แผนกบังคับใช้การเล่นเกมของรัฐ นิวเจอร์ซีย์ทำให้สามารถเล่นเกมสดในสหรัฐอเมริกาได้

Andrzej Hyla ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ Wazdanกล่าวว่า “Buzz Bingo เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่างไม่น่าเชื่อทั่วสหราชอาณาจักร และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะยืนยันความร่วมมือครั้งนี้

“ผลงานเกมของเรายังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา และเราแทบจะรอไม่ไหวที่จะเพลิดเพลินไปกับความสัมพันธ์เชิงบวกกับ Buzz Bingo ในอนาคต”

Playsonได้เปิดเผยข้อตกลงเพื่อจัดเตรียม ชุดเกมให้กับ ExeFeedเนื่องจากซัพพลายเออร์ igaming ตั้งเป้าที่จะรักษาโมเมนตัมในปัจจุบันซึ่งได้เห็น “เหตุการณ์สำคัญที่ต่อเนื่องกัน” จนถึงปี 2021

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง บริษัทจะรวมเกมของ Playson โดยตรง เช่นBook of Gold 2: Double Hit, Wolf Power: Hold and Win และ Legend of Cleopatra Megaways

ข้อตกลงดังกล่าวทำให้เกมของ Playson ใช้งานได้จริงในแบรนด์ผู้ให้บริการของ ExeFeed มากมาย รวมถึงร้าน BetOleในเซอร์เบีย , NXBetที่หันหน้าไปทางเยอรมันและ Montenegrin LobBetในการเคลื่อนไหวที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับการเข้าถึงของสตูดิโอในยุโรปที่กำลังเติบโต

Milica Popovic ผู้จัดการฝ่ายขายของ ExeFeedกล่าวว่า “เกมของ Playson มีความน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นตลอดปีนี้ ดังนั้นการเป็นพันธมิตรกับนักพัฒนาจึงถือเป็นการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งมากสำหรับทั้งสองฝ่าย

“ผู้เล่นที่ใช้แบรนด์ของเราคุ้นเคยกับมาตรฐานความบันเทิงระดับสูง และข้อตกลงเช่นนี้ทำให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อันทะเยอทะยานที่เราตั้งไว้ต่อไป”

Playson ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับรอยเท้าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยการเชื่อมโยงทางการค้าทั่วยุโรปและที่อื่น ๆ ตลอดจนตั้งเป้าที่จะยกระดับการให้บริการไปอีกระดับด้วยการบูรณาการใหม่ ๆ และส่งเสริมทีมด้วยการนัดหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ

Blanka Homor ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Playsonอธิบายว่า “ด้วยพอร์ตโฟลิโอระดับพรีเมียมของแบรนด์กีฬาและคาสิโนยอดนิยม ExeFeed ได้สร้างการติดตามที่น่าประทับใจในตลาดที่มีการควบคุมมากมาย และเราแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นสิ่งที่ผู้เล่นคิดเกี่ยวกับเกมของเรา .

“เราได้บรรลุเป้าหมายสำคัญอย่างต่อเนื่องในปี 2564 และหวังว่าจะรักษาโมเมนตัมนั้นไว้ในช่วงเวลาต่อๆ ไป”

ซัพพลายเออร์ได้สร้างพันธมิตรมากมายจนถึงขณะนี้ในปี 2021 โดยมีการลงนามความร่วมมือควบคู่ไปกับMaxBet, Sisal , Betconnectionsของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและVirtualsoft, Pixel.bet , ผู้ ให้บริการคาสิโนออนไลน์ในเบลารุสGrandCasino, Kaizen Gaming , White Hat Gaming

สมาคมการพนันออนไลน์แห่งเนเธอร์แลนด์ยินดีต้อนรับLeoVegasในฐานะสมาชิกคนล่าสุดและอายุน้อยที่สุด เนื่องจากยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการรวมอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าตลาดดัตช์เป็น “เรื่องราวความสำเร็จ”

สมาคมอุตสาหกรรมเน้นย้ำว่าความร่วมมือดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับรองว่าการคุ้มครองผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ และสนามเด็กเล่นที่เท่าเทียมกันจะปรากฏชัดเจนเมื่อตลาดเปิด

Daniel Valiollahi ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและกิจการสาธารณะของ LeoVegasกล่าวว่า “เรากำลังตั้งตารอที่ตลาดดัตช์ ในที่สุดก็จะเปิดตัวใบอนุญาตในท้องถิ่นที่จะรับประกันการแข่งขันที่ยุติธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสูง

“กลยุทธ์องค์กรของ LeoVegas คือการเติบโตในตลาดที่มีการควบคุมในท้องถิ่น และด้วยเหตุนี้ – เราเชื่อมั่นในองค์กรการค้าที่มีการนำเสนอและเป็นที่เคารพอย่างดี เช่น NOGA เพื่อเป็นพันธมิตรที่พูดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมกฎระเบียบใหม่ของเนเธอร์แลนด์จะประสบความสำเร็จ”

เมื่อเดือนที่แล้ว NOGA เชื่อมโยงกับโครงการ All-in Diversityเพื่อนำข้อมูลอันมีค่า การสัมมนาผ่านเว็บ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกมาสู่สมาชิกและตลาดการพนันของเนเธอร์แลนด์

Peter-Paul de Goeij กรรมการผู้จัดการของ NOGAกล่าวเพิ่มเติมในการเชื่อมโยงครั้งล่าสุดว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งกับข่าวนี้ LeoVegas เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมเป็นอย่างดี มีประวัติที่ยอดเยี่ยมและนำความรู้และประสบการณ์มาสู่ NOGA ซึ่งสามารถนำเสนอและแบ่งปันกับอุตสาหกรรมการพนันในท้องถิ่นได้

“ เช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของ NOGA LeoVegas ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการพนันอย่างมีความรับผิดชอบอย่างจริงจังและเป็นผู้นำด้วยความคิดริเริ่มเช่น LeoCare เราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาเพื่อประโยชน์ของตลาดการพนันของเนเธอร์แลนด์”

LeoVegas ได้เปิดเผยการพัฒนาที่สำคัญหลายประการในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยการซื้อ Expekt Nordicsมูลค่า 5 ล้านยูโรหลังจากหน่วยการลงทุน LeoVentures ลงทุน 1.1 ล้านยูโรเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ในSharedPlayในเดือนมีนาคม กลุ่มนี้ยังได้ดึงม่าน สตูดิโอพัฒนา Blue Guru Games ออกมา ซึ่งมีการถือหุ้นร้อยละ 85

ESA Gamingยังคงมุ่งเน้นไปที่อิตาลีต่อไปในขณะที่ผู้ให้บริการเกมเปิดตัวพันธมิตรกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มMicrogameเพื่อประมูลเพื่อรักษาตำแหน่งในภูมิภาค

จะเห็นกลุ่มเกมมือถือรุ่นแรก EasySwipe ของอดีต ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมเข้ากับเว็บไซต์กีฬาหรือเกม igaming ได้อย่างราบรื่น จะให้บริการแก่พันธมิตรผู้ให้บริการของ Microgame

ESA Gaming กล่าวว่าชื่อดังกล่าวมีศักยภาพในการเพิ่มความสามารถในการขายต่อโดยผู้เล่นกีฬาโดยเฉลี่ย 20 เปอร์เซ็นต์ถูกแปลงเป็นเกม EasySwipe ในขณะเดียวกันก็เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมและเพิ่มเวลาหน้าจอประมาณห้าเปอร์เซ็นต์

เกมที่มีจำหน่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือจะรวมถึง Goal Mine และ Fruit Staxx รวมถึงรูเล็ตและแบล็คแจ็คคลาสสิกในเวอร์ชันที่รวดเร็ว